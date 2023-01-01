大般若波羅蜜多經卷第五百二十九三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百二十九三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分妙相品第二十八之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分妙相品第二十八之二

爾時，善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，知一切法無相、無得亦無所作，云何能圓滿六波羅蜜多？云何能圓滿內空乃至無性自性空？云何能圓滿真如乃至不思議界？云何能圓滿苦、集、滅、道聖諦？云何能圓滿四念住乃至八聖道支？云何能圓滿四靜慮、四無量、四無色定？云何能圓滿空、無相、無願解脫門？云何能圓滿八解脫乃至十遍處？云何能圓滿極喜地乃至法雲地？云何能圓滿陀羅尼門、三摩地門？云何能圓滿五眼、六神通？云何能圓滿如來十力乃至十八佛不共法？云何能圓滿大慈、大悲、大喜、大捨？云何能圓滿無忘失法、恒住捨性？云何能圓滿一切智、道相智、一切相智？云何能圓滿一切菩薩摩訶薩行？云何能圓滿諸佛無上正等菩提？云何能圓滿三十二大士夫相、八十隨好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，知一切法無相、無得亦無所作，云何能圓滿六波羅蜜多？云何能圓滿內空乃至無性自性空？云何能圓滿真如乃至不思議界？云何能圓滿苦、集、滅、道聖諦？云何能圓滿四念住乃至八聖道支？云何能圓滿四靜慮、四無量、四無色定？云何能圓滿空、無相、無願解脫門？云何能圓滿八解脫乃至十遍處？云何能圓滿極喜地乃至法雲地？云何能圓滿陀羅尼門、三摩地門？云何能圓滿五眼、六神通？云何能圓滿如來十力乃至十八佛不共法？云何能圓滿大慈、大悲、大喜、大捨？云何能圓滿無忘失法、恒住捨性？云何能圓滿一切智、道相智、一切相智？云何能圓滿一切菩薩摩訶薩行？云何能圓滿諸佛無上正等菩提？云何能圓滿三十二大士夫相、八十隨好？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心，而修布施波羅蜜多。若諸有情須食與食、須飲與飲、須餘資具與餘資具，若諸有情須內所有頭目、髓腦、皮肉、肢節、筋骨、身命亦皆施與，若諸有情須外所有國城、妻子、所愛親屬、種種莊嚴歡喜施與。菩薩如是行布施時，設有人來現前呵責：『何用行此無益施為？如是施者，今世、後世身心勞倦多諸苦惱！』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，雖聞其言而不退屈，但作是念：『彼人雖來訶責於我，而我不應心生憂悔，我當勇猛施諸有情所須之物身心無倦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心，而修布施波羅蜜多。若諸有情須食與食、須飲與飲、須餘資具與餘資具，若諸有情須內所有頭目、髓腦、皮肉、肢節、筋骨、身命亦皆施與，若諸有情須外所有國城、妻子、所愛親屬、種種莊嚴歡喜施與。菩薩如是行布施時，設有人來現前呵責：『何用行此無益施為？如是施者，今世、後世身心勞倦多諸苦惱！』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，雖聞其言而不退屈，但作是念：『彼人雖來訶責於我，而我不應心生憂悔，我當勇猛施諸有情所須之物身心無倦。』

「是菩薩摩訶薩持此施福，與諸有情平等迴向一切智智。如是布施及迴向時不見其相，所謂不見誰施？誰受？所施何物？於何而施？由何為何？云何行施？亦復不見誰能迴向？何所迴向？於何迴向？由何為何？云何迴向？於如是等一切事物悉皆不見。所以者何？如是諸法無不皆由內空故空，如是乃至相空故空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩持此施福，與諸有情平等迴向一切智智。如是布施及迴向時不見其相，所謂不見誰施？誰受？所施何物？於何而施？由何為何？云何行施？亦復不見誰能迴向？何所迴向？於何迴向？由何為何？云何迴向？於如是等一切事物悉皆不見。所以者何？如是諸法無不皆由內空故空，如是乃至相空故空。

「是菩薩摩訶薩觀一切法無不空已，復作是念：『誰能迴向？何所迴向？於何迴向？由何為何？云何迴向？如是等法皆不可得。』是菩薩摩訶薩由如是觀及如是念，所起迴向名善迴向。由此復能成熟有情、嚴淨佛土，亦能圓滿所行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至亦能圓滿八十隨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩觀一切法無不空已，復作是念：『誰能迴向？何所迴向？於何迴向？由何為何？云何迴向？如是等法皆不可得。』是菩薩摩訶薩由如是觀及如是念，所起迴向名善迴向。由此復能成熟有情、嚴淨佛土，亦能圓滿所行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至亦能圓滿八十隨好。

「是菩薩摩訶薩雖能如是圓滿布施波羅蜜多，而不攝受施異熟果。雖不攝受施異熟果，而由布施波羅蜜多善清淨故，隨意能辦一切資具。猶如他化自在諸天，一切所須隨心皆現，此菩薩摩訶薩亦復如是，諸有所須隨意能辦，由此布施增上勢力，能以種種上妙樂具恭敬供養諸佛世尊，亦能充足天、人等眾。是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多，攝諸有情方便善巧，以三乘法而安立之，令隨所宜各得饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩雖能如是圓滿布施波羅蜜多，而不攝受施異熟果。雖不攝受施異熟果，而由布施波羅蜜多善清淨故，隨意能辦一切資具。猶如他化自在諸天，一切所須隨心皆現，此菩薩摩訶薩亦復如是，諸有所須隨意能辦，由此布施增上勢力，能以種種上妙樂具恭敬供養諸佛世尊，亦能充足天、人等眾。是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多，攝諸有情方便善巧，以三乘法而安立之，令隨所宜各得饒益。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無得、無作法中，圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿諸餘善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無得、無作法中，圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿諸餘善法。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心，而修淨戒波羅蜜多，謂聖無漏道支所攝法，爾所得善清淨戒，如是淨戒無缺無隙，無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚。由此淨戒於一切法都無所取，謂不取色、受、想、行、識，乃至不取三十二大士夫相、八十隨好，亦復不取剎帝利大族乃至居士大族，亦復不取四大王眾天乃至非想非非想處天，亦復不取預流果乃至獨覺菩提，亦復不取轉輪王位及餘小王宰官等位，但以如是所受持戒，與諸有情平等迴向一切智智，於迴向時以無相、無所得、無二為方便，非有相、有所得、有二為方便，但依世俗不依勝義，由此因緣，一切佛法皆得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心，而修淨戒波羅蜜多，謂聖無漏道支所攝法，爾所得善清淨戒，如是淨戒無缺無隙，無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚。由此淨戒於一切法都無所取，謂不取色、受、想、行、識，乃至不取三十二大士夫相、八十隨好，亦復不取剎帝利大族乃至居士大族，亦復不取四大王眾天乃至非想非非想處天，亦復不取預流果乃至獨覺菩提，亦復不取轉輪王位及餘小王宰官等位，但以如是所受持戒，與諸有情平等迴向一切智智，於迴向時以無相、無所得、無二為方便，非有相、有所得、有二為方便，但依世俗不依勝義，由此因緣，一切佛法皆得圓滿。

「是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多方便善巧，起四靜慮勝進分，無染著為方便故引發神通。是菩薩摩訶薩用異熟生清淨天眼，能見十方現在諸佛乃至證得一切智智，於所見事能不忘失。用超過人清淨天耳，能聞十方諸佛說法，乃至證得一切智智，於所聞事能不忘失，隨所聞法能作自他諸饒益事無空過者。用他心智，能知十方佛及有情心及心所知已，能起一切有情隨其所宜諸饒益事。用宿住智，知諸有情先所造業，由所造業不失壞故，生彼彼處受諸苦樂，知已為說本業因緣，令其憶知作饒益事。用漏盡智，安立有情，或令住預流果，或令住一來果，廣說乃至或令安住無上菩提。以要言之，是菩薩摩訶薩在所生處，隨諸有情堪能差別方便，令住諸善品中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多方便善巧，起四靜慮勝進分，無染著為方便故引發神通。是菩薩摩訶薩用異熟生清淨天眼，能見十方現在諸佛乃至證得一切智智，於所見事能不忘失。用超過人清淨天耳，能聞十方諸佛說法，乃至證得一切智智，於所聞事能不忘失，隨所聞法能作自他諸饒益事無空過者。用他心智，能知十方佛及有情心及心所知已，能起一切有情隨其所宜諸饒益事。用宿住智，知諸有情先所造業，由所造業不失壞故，生彼彼處受諸苦樂，知已為說本業因緣，令其憶知作饒益事。用漏盡智，安立有情，或令住預流果，或令住一來果，廣說乃至或令安住無上菩提。以要言之，是菩薩摩訶薩在所生處，隨諸有情堪能差別方便，令住諸善品中。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無得、無作法中，圓滿淨戒波羅蜜多，亦能圓滿諸餘善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無得、無作法中，圓滿淨戒波羅蜜多，亦能圓滿諸餘善法。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修安忍波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修安忍波羅蜜多。

「是菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，其中假使一切有情各持種種苦具加害，是菩薩摩訶薩不起一念忿恚俱心。爾時，菩薩應修二忍：一者、應受一切有情罵辱加害，不生忿恚伏瞋恨忍。二者、應起無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，其中假使一切有情各持種種苦具加害，是菩薩摩訶薩不起一念忿恚俱心。爾時，菩薩應修二忍：一者、應受一切有情罵辱加害，不生忿恚伏瞋恨忍。二者、應起無生法忍。

「是菩薩摩訶薩若遭種種苦言罵辱，或遭種種刀杖加害，應審思察誰能罵辱？誰受罵辱？誰能加害？誰受加害？誰起忿恚？誰應忍受？復應審察一切法性皆畢竟空，法尚不可得，況當有法性！尚無法性，況有有情！如是觀時，若能罵辱，若所罵辱，若能加害，若所加害皆見非有，乃至分分割截身肢，其心安忍都無異念，於諸法性如實觀察，復能證得無生法忍。云何名為無生法忍？謂令一切煩惱不生，微妙智慧常無間斷，觀一切法畢竟不生，是故名為無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩若遭種種苦言罵辱，或遭種種刀杖加害，應審思察誰能罵辱？誰受罵辱？誰能加害？誰受加害？誰起忿恚？誰應忍受？復應審察一切法性皆畢竟空，法尚不可得，況當有法性！尚無法性，況有有情！如是觀時，若能罵辱，若所罵辱，若能加害，若所加害皆見非有，乃至分分割截身肢，其心安忍都無異念，於諸法性如實觀察，復能證得無生法忍。云何名為無生法忍？謂令一切煩惱不生，微妙智慧常無間斷，觀一切法畢竟不生，是故名為無生法忍。

「是菩薩摩訶薩安住如是二種忍中，速能圓滿布施等六波羅蜜多，廣說乃至速能圓滿八十隨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住如是二種忍中，速能圓滿布施等六波羅蜜多，廣說乃至速能圓滿八十隨好。

「是菩薩摩訶薩安住如是諸佛法已，於聖無漏、出世、不共一切聲聞、獨覺神通皆得圓滿。安住如是勝神通已，用淨天眼常見十方現在諸佛，乃至證得一切智智，起佛隨念恒無間斷；用淨天耳常聞十方諸佛說法，受持不忘，為諸有情如實宣說；用他心智能正測量諸佛世尊心及心所，亦能正知餘有情類心及心所，隨其所應為說正法令生勝解；用宿住智知諸有情宿種善根種種差別，知已方便示現勸導讚勵慶喜令得饒益；用漏盡智隨其所宜，安立有情於三乘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住如是諸佛法已，於聖無漏、出世、不共一切聲聞、獨覺神通皆得圓滿。安住如是勝神通已，用淨天眼常見十方現在諸佛，乃至證得一切智智，起佛隨念恒無間斷；用淨天耳常聞十方諸佛說法，受持不忘，為諸有情如實宣說；用他心智能正測量諸佛世尊心及心所，亦能正知餘有情類心及心所，隨其所應為說正法令生勝解；用宿住智知諸有情宿種善根種種差別，知已方便示現勸導讚勵慶喜令得饒益；用漏盡智隨其所宜，安立有情於三乘法。

「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧嚴淨佛土、成熟有情，疾能具足一切相智，證得無上正等菩提，轉妙法輪饒益一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧嚴淨佛土、成熟有情，疾能具足一切相智，證得無上正等菩提，轉妙法輪饒益一切。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無得、無作法中，圓滿安忍波羅蜜多，亦能圓滿諸餘善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無得、無作法中，圓滿安忍波羅蜜多，亦能圓滿諸餘善法。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修精進波羅蜜多。是菩薩摩訶薩成就勇猛身心精進，入初靜慮乃至能入第四靜慮，依四靜慮發起種種神通變現，乃至以手捫摸日月自在迴轉不以為難。成就勇猛身精進故，以神通力經須臾頃，能至十方殑伽沙等諸佛世界，復以種種上妙樂具供養恭敬諸佛世尊，由此善根果報無盡，漸次證得一切智智。由此善根增上勢力得成佛已，復為無量世間天、人、阿素洛等以無量種上妙樂具供養恭敬。由此善根，般涅槃後自設利羅及諸弟子猶為無量世間天、人、阿素洛等供養恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修精進波羅蜜多。是菩薩摩訶薩成就勇猛身心精進，入初靜慮乃至能入第四靜慮，依四靜慮發起種種神通變現，乃至以手捫摸日月自在迴轉不以為難。成就勇猛身精進故，以神通力經須臾頃，能至十方殑伽沙等諸佛世界，復以種種上妙樂具供養恭敬諸佛世尊，由此善根果報無盡，漸次證得一切智智。由此善根增上勢力得成佛已，復為無量世間天、人、阿素洛等以無量種上妙樂具供養恭敬。由此善根，般涅槃後自設利羅及諸弟子猶為無量世間天、人、阿素洛等供養恭敬。

「是菩薩摩訶薩復以神力，能至十方殑伽沙等諸佛世界，於諸佛所聽聞正法，聞已受持乃至無上正等菩提能不忘失。是菩薩摩訶薩復以神力，能至十方殑伽沙等諸佛世界成熟有情、嚴淨佛土，精勤修學一切相智，得圓滿已證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩復以神力，能至十方殑伽沙等諸佛世界，於諸佛所聽聞正法，聞已受持乃至無上正等菩提能不忘失。是菩薩摩訶薩復以神力，能至十方殑伽沙等諸佛世界成熟有情、嚴淨佛土，精勤修學一切相智，得圓滿已證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩成就勇猛身精進故，能令精進波羅蜜多速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩成就勇猛身精進故，能令精進波羅蜜多速得圓滿。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩成就勇猛心精進故，速能圓滿諸聖無漏道及道支所攝精進波羅蜜多，由此能令一切不善身、語、意業無容得起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩成就勇猛心精進故，速能圓滿諸聖無漏道及道支所攝精進波羅蜜多，由此能令一切不善身、語、意業無容得起。

「是菩薩摩訶薩於諸法中終不取著若常若無常，若樂若苦，若我若無我，若淨若不淨，若有為界若無為界，若欲界若色界若無色界，若四靜慮、四無量、四無色定，若四念住乃至八聖道支，若三解脫門，若餘無量無邊佛法皆不取著常無常等，亦不取著若預流果乃至無上正等菩提。是菩薩摩訶薩亦不取著是預流者、是一來者乃至是佛，亦不取著如是有情見具足故名預流者，如是有情下結薄故名一來者，如是有情下結盡故名不還者，如是有情上結盡故名阿羅漢，如是有情得獨覺道故名為獨覺，如是有情得道相智故名為菩薩，如是有情得一切相智故名為如來、應、正等覺。是菩薩摩訶薩於如是等法及有情皆不取著。所以者何？以一切法及諸有情皆無自性不可取著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩於諸法中終不取著若常若無常，若樂若苦，若我若無我，若淨若不淨，若有為界若無為界，若欲界若色界若無色界，若四靜慮、四無量、四無色定，若四念住乃至八聖道支，若三解脫門，若餘無量無邊佛法皆不取著常無常等，亦不取著若預流果乃至無上正等菩提。是菩薩摩訶薩亦不取著是預流者、是一來者乃至是佛，亦不取著如是有情見具足故名預流者，如是有情下結薄故名一來者，如是有情下結盡故名不還者，如是有情上結盡故名阿羅漢，如是有情得獨覺道故名為獨覺，如是有情得道相智故名為菩薩，如是有情得一切相智故名為如來、應、正等覺。是菩薩摩訶薩於如是等法及有情皆不取著。所以者何？以一切法及諸有情皆無自性不可取著。

「是菩薩摩訶薩成就勇猛心精進故，雖作饒益諸有情事不顧身命，而於有情都無所得；雖能圓滿所修精進波羅蜜多，而於精進波羅蜜多都無所得；雖能圓滿一切佛法，而於佛法都無所得；雖能嚴淨一切佛土，而於佛土都無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩成就勇猛心精進故，雖作饒益諸有情事不顧身命，而於有情都無所得；雖能圓滿所修精進波羅蜜多，而於精進波羅蜜多都無所得；雖能圓滿一切佛法，而於佛法都無所得；雖能嚴淨一切佛土，而於佛土都無所得。

「是菩薩摩訶薩成就如是身心精進，雖能遠離一切惡法，亦能攝受一切善法而無取著。無取著故，從一佛土至一佛土，從一世界至一世界，為欲饒益諸有情故，所欲示現諸神通事，皆能自在示現無礙。謂或示現雨眾妙花，散眾名香，作眾伎樂，現雲雷音振動大地。或復示現眾妙七寶莊嚴世界，身放光明盲冥眾生悉蒙開曉。或復示現身出妙香，諸臭穢者皆令香潔。或復示現設大祠祀，於中不惱諸有情類，因斯化導無量有情，令入正道離斷生命乃至邪見。或以布施乃至般若攝諸有情，為欲饒益諸有情故或捨財寶、或捨妻子、或捨王位、或捨肢節、或捨身命，隨諸有情應以如是如是方便而得利樂，即以如是如是方便而利樂之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩成就如是身心精進，雖能遠離一切惡法，亦能攝受一切善法而無取著。無取著故，從一佛土至一佛土，從一世界至一世界，為欲饒益諸有情故，所欲示現諸神通事，皆能自在示現無礙。謂或示現雨眾妙花，散眾名香，作眾伎樂，現雲雷音振動大地。或復示現眾妙七寶莊嚴世界，身放光明盲冥眾生悉蒙開曉。或復示現身出妙香，諸臭穢者皆令香潔。或復示現設大祠祀，於中不惱諸有情類，因斯化導無量有情，令入正道離斷生命乃至邪見。或以布施乃至般若攝諸有情，為欲饒益諸有情故或捨財寶、或捨妻子、或捨王位、或捨肢節、或捨身命，隨諸有情應以如是如是方便而得利樂，即以如是如是方便而利樂之。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無得、無作法中，圓滿精進波羅蜜多，亦能圓滿諸餘善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無得、無作法中，圓滿精進波羅蜜多，亦能圓滿諸餘善法。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心，而修靜慮波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心，而修靜慮波羅蜜多。

「是菩薩摩訶薩除如來定，於餘諸定皆能圓滿。是菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，乃至能入第四靜慮具足而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩除如來定，於餘諸定皆能圓滿。是菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，乃至能入第四靜慮具足而住。

「是菩薩摩訶薩以慈俱心，廣說乃至以捨俱心，普緣十方具足而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩以慈俱心，廣說乃至以捨俱心，普緣十方具足而住。

「是菩薩摩訶薩超諸色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空空無邊處，乃至非想非非想處具足而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩超諸色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空空無邊處，乃至非想非非想處具足而住。

「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，於八解脫、九次第定，皆能順逆具足而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，於八解脫、九次第定，皆能順逆具足而住。

「是菩薩摩訶薩於空、無相、無願等持具足而住，於無間定如電光定、金剛喻定、聖正定等具足而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩於空、無相、無願等持具足而住，於無間定如電光定、金剛喻定、聖正定等具足而住。

「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修三十七菩提分法及道相智皆令圓滿。以道相智攝受一切三摩地已，漸次修超淨止觀地，乃至修超獨覺地已，證入菩薩正性離生，既入菩薩正性離生，修諸地行圓滿佛地。是菩薩摩訶薩雖於諸地漸次修超，乃至未得一切智智，而於中間不取果證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修三十七菩提分法及道相智皆令圓滿。以道相智攝受一切三摩地已，漸次修超淨止觀地，乃至修超獨覺地已，證入菩薩正性離生，既入菩薩正性離生，修諸地行圓滿佛地。是菩薩摩訶薩雖於諸地漸次修超，乃至未得一切智智，而於中間不取果證。

「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊，於諸佛所殖眾善本，成熟有情、嚴淨佛土，從一世界至一世界，利樂有情身心無懈。或以布施乃至般若攝諸有情，或以戒蘊乃至解脫智見蘊攝諸有情，或教有情住預流果，廣說乃至或教有情安住無上正等菩提，隨諸有情善根勢力善法增長，種種方便令其安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊，於諸佛所殖眾善本，成熟有情、嚴淨佛土，從一世界至一世界，利樂有情身心無懈。或以布施乃至般若攝諸有情，或以戒蘊乃至解脫智見蘊攝諸有情，或教有情住預流果，廣說乃至或教有情安住無上正等菩提，隨諸有情善根勢力善法增長，種種方便令其安住。

「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，能引一切陀羅尼門、三摩地門，能得殊勝四無礙解，能得殊勝異熟神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，能引一切陀羅尼門、三摩地門，能得殊勝四無礙解，能得殊勝異熟神通。

「是菩薩摩訶薩成就殊勝異熟神通，決定不復入於母胎，決定不復受婬欲樂，決定不復攝受生乘，決定不為生過所染。所以者何？是菩薩摩訶薩善見善知一切法性皆如幻化，雖知諸行皆如幻化，而乘悲願利樂有情。雖乘悲願利樂有情，而達有情及彼施設皆不可得。雖達有情及彼施設皆不可得，而能安立一切有情，令其安住不可得法，此依世俗不依勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩成就殊勝異熟神通，決定不復入於母胎，決定不復受婬欲樂，決定不復攝受生乘，決定不為生過所染。所以者何？是菩薩摩訶薩善見善知一切法性皆如幻化，雖知諸行皆如幻化，而乘悲願利樂有情。雖乘悲願利樂有情，而達有情及彼施設皆不可得。雖達有情及彼施設皆不可得，而能安立一切有情，令其安住不可得法，此依世俗不依勝義。

「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修行一切靜慮、解脫、等持、等至，乃至圓滿無上菩提，恒不捨離所修靜慮波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修行一切靜慮、解脫、等持、等至，乃至圓滿無上菩提，恒不捨離所修靜慮波羅蜜多。

「是菩薩摩訶薩行道相智，方便引發一切相智，安住其中永斷煩惱習氣相續，能正自利亦正利他，能與一切世間天、人、阿素洛等作淨福田，堪受世間供養恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩行道相智，方便引發一切相智，安住其中永斷煩惱習氣相續，能正自利亦正利他，能與一切世間天、人、阿素洛等作淨福田，堪受世間供養恭敬。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無得、無作法中，圓滿靜慮波羅蜜多，亦能圓滿諸餘善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無得、無作法中，圓滿靜慮波羅蜜多，亦能圓滿諸餘善法。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心，而修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心，而修般若波羅蜜多。

「是菩薩摩訶薩不見少法實有成就，謂不見色、受、想、行、識廣說乃至諸有漏法及無漏法實有成就，亦復不見如是諸法若生若滅，若增益門若損減門，若有積集若有離散。如實觀色、受、想、行、識廣說乃至諸有漏法及無漏法皆是虛妄，皆非堅實，皆無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩不見少法實有成就，謂不見色、受、想、行、識廣說乃至諸有漏法及無漏法實有成就，亦復不見如是諸法若生若滅，若增益門若損減門，若有積集若有離散。如實觀色、受、想、行、識廣說乃至諸有漏法及無漏法皆是虛妄，皆非堅實，皆無自性。

「是菩薩摩訶薩如是觀時，不得色自性，不得受、想、行、識自性，廣說乃至不得有漏法自性，不得無漏法自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩如是觀時，不得色自性，不得受、想、行、識自性，廣說乃至不得有漏法自性，不得無漏法自性。

「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多如是觀時，於一切法深生信解，皆以無性而為自性於如是事生信解已，能行內空，乃至能行無性自性空。如是行時，於一切法無所取著，謂不取著色，亦不取著受、想、行、識，廣說乃至不取著一切菩薩摩訶薩行，亦不取著諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多如是觀時，於一切法深生信解，皆以無性而為自性於如是事生信解已，能行內空，乃至能行無性自性空。如是行時，於一切法無所取著，謂不取著色，亦不取著受、想、行、識，廣說乃至不取著一切菩薩摩訶薩行，亦不取著諸佛無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩行無所有甚深般若波羅蜜多時，能圓滿菩提道，謂能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多廣說乃至八十隨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩行無所有甚深般若波羅蜜多時，能圓滿菩提道，謂能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多廣說乃至八十隨好。

「是菩薩摩訶薩安住如是菩提道已，復能圓滿異熟佛道，謂能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量菩提分法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住如是菩提道已，復能圓滿異熟佛道，謂能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量菩提分法。

「是菩薩摩訶薩安住如是異熟佛道，由異熟生勝神通力，方便饒益諸有情類，隨諸有情應以布施乃至般若波羅蜜多而攝受者，即以布施乃至般若波羅蜜多而攝受之；應以戒蘊乃至解脫智見蘊而攝受者，即以戒蘊乃至解脫智見蘊而攝受之；應令安住預流果或一來果乃至無上正等菩提者，即以方便令其安住預流果或一來果乃至無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住如是異熟佛道，由異熟生勝神通力，方便饒益諸有情類，隨諸有情應以布施乃至般若波羅蜜多而攝受者，即以布施乃至般若波羅蜜多而攝受之；應以戒蘊乃至解脫智見蘊而攝受者，即以戒蘊乃至解脫智見蘊而攝受之；應令安住預流果或一來果乃至無上正等菩提者，即以方便令其安住預流果或一來果乃至無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩能作種種神通變現，欲往殑伽沙等世界，隨意能往；欲現所往諸世界中種種珍寶，隨意能現；欲令所往諸世界中有情受用諸妙珍寶，隨其所樂皆令滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩能作種種神通變現，欲往殑伽沙等世界，隨意能往；欲現所往諸世界中種種珍寶，隨意能現；欲令所往諸世界中有情受用諸妙珍寶，隨其所樂皆令滿足。

「是菩薩摩訶薩從一世界趣一世界，利益安樂無量有情，見諸世界嚴淨之相，能自攝受隨意所樂莊嚴佛土。猶如他化自在諸天諸有所須種種樂具隨心而現，如是菩薩隨意攝受種種莊嚴無量佛土，此所攝受諸佛土中，微妙清淨離雜染法，隨意所欲悉皆能現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩從一世界趣一世界，利益安樂無量有情，見諸世界嚴淨之相，能自攝受隨意所樂莊嚴佛土。猶如他化自在諸天諸有所須種種樂具隨心而現，如是菩薩隨意攝受種種莊嚴無量佛土，此所攝受諸佛土中，微妙清淨離雜染法，隨意所欲悉皆能現。

「是菩薩摩訶薩由異熟生布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及異熟生諸妙神通，并異熟生菩提道故行道相智，由道相智得成熟故，復能證得一切相智。由得此智，於一切法無所攝受，謂不攝受色，亦不攝受受、想、行、識，廣說乃至亦不攝受若善法非善法，若世間法出世間法，若有漏法無漏法，若有為法無為法。亦不攝受所證無上正等菩提，亦不攝受一切佛土所受用物，其中有情於一切法亦無攝受。所以者何？是菩薩摩訶薩先不攝受一切法故，於一切法無所得故，為諸有情無倒宣說一切法性無攝受故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩由異熟生布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及異熟生諸妙神通，并異熟生菩提道故行道相智，由道相智得成熟故，復能證得一切相智。由得此智，於一切法無所攝受，謂不攝受色，亦不攝受受、想、行、識，廣說乃至亦不攝受若善法非善法，若世間法出世間法，若有漏法無漏法，若有為法無為法。亦不攝受所證無上正等菩提，亦不攝受一切佛土所受用物，其中有情於一切法亦無攝受。所以者何？是菩薩摩訶薩先不攝受一切法故，於一切法無所得故，為諸有情無倒宣說一切法性無攝受故。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無得、無作法中，圓滿般若波羅蜜多，亦能圓滿諸餘善法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由離諸相無漏心力，能於一切無相、無得、無作法中，圓滿般若波羅蜜多，亦能圓滿諸餘善法。」

爾時，善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩云何能於無雜、無相、自相空法，圓滿布施乃至般若波羅蜜多？云何能於一切無漏、無差別法施設差別？云何了知如是諸法差別之相？云何於般若波羅蜜多中，攝受六種波羅蜜多及餘一切世、出世法？云何能於異相諸法施設一相所謂無相，及於一相、無相法中施設種種差別法相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩云何能於無雜、無相、自相空法，圓滿布施乃至般若波羅蜜多？云何能於一切無漏、無差別法施設差別？云何了知如是諸法差別之相？云何於般若波羅蜜多中，攝受六種波羅蜜多及餘一切世、出世法？云何能於異相諸法施設一相所謂無相，及於一相、無相法中施設種種差別法相？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化、如尋香城五取蘊中，為諸有情修行布施乃至般若波羅蜜多，如實了知如夢乃至如尋香城五取蘊皆無相。所以者何？夢乃至尋香城皆無自性，若法無自性是法則無相，若法無相是法一相，所謂無相。由此因緣，當知一切施者、受者、施物、施性、施果、施緣皆同無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化、如尋香城五取蘊中，為諸有情修行布施乃至般若波羅蜜多，如實了知如夢乃至如尋香城五取蘊皆無相。所以者何？夢乃至尋香城皆無自性，若法無自性是法則無相，若法無相是法一相，所謂無相。由此因緣，當知一切施者、受者、施物、施性、施果、施緣皆同無相。

「若如是知而行布施，則能圓滿所行布施波羅蜜多，若能圓滿所行布施波羅蜜多，則於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常不捨離。安住此六波羅蜜多，則能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至亦能圓滿一切智、道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若如是知而行布施，則能圓滿所行布施波羅蜜多，若能圓滿所行布施波羅蜜多，則於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多常不捨離。安住此六波羅蜜多，則能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至亦能圓滿一切智、道相智、一切相智。

「是菩薩摩訶薩安住如是諸異熟生聖無漏法，以神通力能往十方殑伽沙等諸佛世界，以無量種上妙樂具供養恭敬諸佛世尊，與諸有情作饒益事，應以布施乃至般若波羅蜜多而攝益者，即以布施乃至般若波羅蜜多而攝益之；應以諸餘種種善法而攝益者，即以諸餘種種善法而攝益之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住如是諸異熟生聖無漏法，以神通力能往十方殑伽沙等諸佛世界，以無量種上妙樂具供養恭敬諸佛世尊，與諸有情作饒益事，應以布施乃至般若波羅蜜多而攝益者，即以布施乃至般若波羅蜜多而攝益之；應以諸餘種種善法而攝益者，即以諸餘種種善法而攝益之。

「是菩薩摩訶薩成就如是殊勝善根，於一切法皆得自在，雖受生死不為生死過失所染。為欲饒益諸有情故，攝受人天富貴自在，由此富貴自在勢力，能作有情諸饒益事，以四攝事而攝受之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩成就如是殊勝善根，於一切法皆得自在，雖受生死不為生死過失所染。為欲饒益諸有情故，攝受人天富貴自在，由此富貴自在勢力，能作有情諸饒益事，以四攝事而攝受之。

「是菩薩摩訶薩知一切法皆無相故，雖知預流果而不住預流果，乃至雖知獨覺菩提而不住獨覺菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩如實了知一切法已，為欲證得不共一切聲聞、獨覺一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩知一切法皆無相故，雖知預流果而不住預流果，乃至雖知獨覺菩提而不住獨覺菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩如實了知一切法已，為欲證得不共一切聲聞、獨覺一切相智。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩知一切法皆無相故，如實了知布施等六波羅蜜多及餘無量無邊佛法皆同無相。由是因緣，普能圓滿一切佛法，便能證得一切智智，窮未來際利樂有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩知一切法皆無相故，如實了知布施等六波羅蜜多及餘無量無邊佛法皆同無相。由是因緣，普能圓滿一切佛法，便能證得一切智智，窮未來際利樂有情。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化、如尋香城五取蘊中，圓滿淨戒波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如實了知是五取蘊如夢乃至如尋香城，便能圓滿無相淨戒波羅蜜多。如是淨戒，無缺無隙，無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚，妙善受持，妙善究竟，是聖無漏，是出世間道支所攝。安住此戒，能善受持受施設戒、法爾得戒、律儀戒、有表戒、無表戒、現行戒、不現行戒、威儀戒、非威儀戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化、如尋香城五取蘊中，圓滿淨戒波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如實了知是五取蘊如夢乃至如尋香城，便能圓滿無相淨戒波羅蜜多。如是淨戒，無缺無隙，無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚，妙善受持，妙善究竟，是聖無漏，是出世間道支所攝。安住此戒，能善受持受施設戒、法爾得戒、律儀戒、有表戒、無表戒、現行戒、不現行戒、威儀戒、非威儀戒。

「是菩薩摩訶薩雖具成就如是諸戒，而於諸法無所執著，不作是念：『我因此戒當生剎帝利大族乃至居士大族富貴自在。』不作是念：『我因此戒當作小王、或作大王、或作輪王、或作輔相富貴自在。』不作是念：『我因此戒當生四大王眾天乃至非想非非想處天富貴自在。』不作是念：『我因此戒當得預流果乃至無上正等菩提。』所以者何？如是諸法皆同一相，所謂無相、無住、無得，無相之法不得無相，有相之法不得有相，無相之法不得有相，有相之法不得無相，由此因緣都無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩雖具成就如是諸戒，而於諸法無所執著，不作是念：『我因此戒當生剎帝利大族乃至居士大族富貴自在。』不作是念：『我因此戒當作小王、或作大王、或作輪王、或作輔相富貴自在。』不作是念：『我因此戒當生四大王眾天乃至非想非非想處天富貴自在。』不作是念：『我因此戒當得預流果乃至無上正等菩提。』所以者何？如是諸法皆同一相，所謂無相、無住、無得，無相之法不得無相，有相之法不得有相，無相之法不得有相，有相之法不得無相，由此因緣都無所得。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，疾能圓滿無相淨戒波羅蜜多；既能圓滿無相淨戒波羅蜜多，疾入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，復得菩薩無生法忍；既得菩薩無生法忍，修行道相智趣一切相智得異熟生五勝神通。復得五百陀羅尼門，亦得五百三摩地門，住此復得四無礙解，從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，疾能圓滿無相淨戒波羅蜜多；既能圓滿無相淨戒波羅蜜多，疾入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，復得菩薩無生法忍；既得菩薩無生法忍，修行道相智趣一切相智得異熟生五勝神通。復得五百陀羅尼門，亦得五百三摩地門，住此復得四無礙解，從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土。

「是菩薩摩訶薩為化有情，雖現流轉諸趣生死，而不為彼過失所染。如幻化人雖現行住坐臥等事，而無真實往來等業；雖現種種利樂有情，而於有情及彼施設都無所得。如有如來、應、正等覺，名蘇扇多，得菩提已轉妙法輪，度無量眾令出生死證得涅槃。時，無有情堪受佛記，遂作化佛令久住世，自捨壽行潛入涅槃。彼化佛身住一劫已，授一菩薩大菩提記，然後示入無餘涅槃。彼化佛身，雖作種種益有情事而無所得，謂不得色、受、想、行、識，乃至不得一切有漏、無漏等法及諸有情。諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖有所作而無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩為化有情，雖現流轉諸趣生死，而不為彼過失所染。如幻化人雖現行住坐臥等事，而無真實往來等業；雖現種種利樂有情，而於有情及彼施設都無所得。如有如來、應、正等覺，名蘇扇多，得菩提已轉妙法輪，度無量眾令出生死證得涅槃。時，無有情堪受佛記，遂作化佛令久住世，自捨壽行潛入涅槃。彼化佛身住一劫已，授一菩薩大菩提記，然後示入無餘涅槃。彼化佛身，雖作種種益有情事而無所得，謂不得色、受、想、行、識，乃至不得一切有漏、無漏等法及諸有情。諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖有所作而無所得。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，圓滿淨戒波羅蜜多，由此淨戒波羅蜜多得圓滿故，便能攝受一切佛法，因斯證得一切智智，窮未來際利樂有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，圓滿淨戒波羅蜜多，由此淨戒波羅蜜多得圓滿故，便能攝受一切佛法，因斯證得一切智智，窮未來際利樂有情。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化、如尋香城五取蘊中，圓滿安忍波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如實了知五種取蘊如夢乃至如尋香城，便能圓滿無相安忍波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化、如尋香城五取蘊中，圓滿安忍波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如實了知五種取蘊如夢乃至如尋香城，便能圓滿無相安忍波羅蜜多。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知五種取蘊如夢乃至如尋香城，便能圓滿無相安忍波羅蜜多？善現！是菩薩摩訶薩如實了知五種取蘊無實相故，修二種忍便能圓滿無相安忍波羅蜜多。何等為二？一、安受忍。二、觀察忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知五種取蘊如夢乃至如尋香城，便能圓滿無相安忍波羅蜜多？善現！是菩薩摩訶薩如實了知五種取蘊無實相故，修二種忍便能圓滿無相安忍波羅蜜多。何等為二？一、安受忍。二、觀察忍。

「安受忍者，謂諸菩薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，假使一切有情之類皆來呵責，刀杖加害，是時，菩薩為滿安忍波羅蜜多，乃至不生一念瞋恨，亦復不起加報之心，但作是念：『彼諸有情深可憐愍，增上煩惱撞擊其心不得自在，於我發起如是惡業，我今不應瞋恨於彼。』復作是念：『由我攝受怨家諸蘊，令彼有情於我發起如是惡業，但應自責不應瞋。』彼菩薩如是審觀察時，於彼有情深生慈愍，如是等類名安受忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安受忍者，謂諸菩薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，假使一切有情之類皆來呵責，刀杖加害，是時，菩薩為滿安忍波羅蜜多，乃至不生一念瞋恨，亦復不起加報之心，但作是念：『彼諸有情深可憐愍，增上煩惱撞擊其心不得自在，於我發起如是惡業，我今不應瞋恨於彼。』復作是念：『由我攝受怨家諸蘊，令彼有情於我發起如是惡業，但應自責不應瞋。』彼菩薩如是審觀察時，於彼有情深生慈愍，如是等類名安受忍。

「觀察忍者，謂諸菩薩作是思惟：『諸行如幻、虛妄不實、不得自在，亦如虛空無我，乃至知者、見者唯是虛妄分別所起，一切皆是自心所變，誰呵責我？誰加害我？誰復受彼呵責、加害？皆是自心虛妄分別，我今不應橫起執著，如是諸法由自性空、勝義空故都無所有。』菩薩如是審觀察時，如實了知諸行空寂，於一切法不生異想，如是等類名觀察忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀察忍者，謂諸菩薩作是思惟：『諸行如幻、虛妄不實、不得自在，亦如虛空無我，乃至知者、見者唯是虛妄分別所起，一切皆是自心所變，誰呵責我？誰加害我？誰復受彼呵責、加害？皆是自心虛妄分別，我今不應橫起執著，如是諸法由自性空、勝義空故都無所有。』菩薩如是審觀察時，如實了知諸行空寂，於一切法不生異想，如是等類名觀察忍。

「是菩薩摩訶薩修學如是二種忍故，便能圓滿無相安忍波羅蜜多，由此便得無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩修學如是二種忍故，便能圓滿無相安忍波羅蜜多，由此便得無生法忍。」

具壽善現即白佛言：「云何名為無生法忍？此何所斷？復是何智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「云何名為無生法忍？此何所斷？復是何智？」

佛告善現：「由斯勢力乃至少分惡不善法亦不得生，是故名為無生法忍。此令一切我及我所慢等煩惱畢竟寂滅，如實忍受諸行如夢，廣說乃至如尋香城，此忍名智，得此智故名為獲得無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「由斯勢力乃至少分惡不善法亦不得生，是故名為無生法忍。此令一切我及我所慢等煩惱畢竟寂滅，如實忍受諸行如夢，廣說乃至如尋香城，此忍名智，得此智故名為獲得無生法忍。」

具壽善現復白佛言：「聲聞、獨覺無生法忍，與諸菩薩無生法忍，有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「聲聞、獨覺無生法忍，與諸菩薩無生法忍，有何差別？」

佛告善現：「諸預流者乃至獨覺若智若斷，亦名菩薩摩訶薩忍。復有菩薩摩訶薩忍，謂忍諸法畢竟不生，是為差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸預流者乃至獨覺若智若斷，亦名菩薩摩訶薩忍。復有菩薩摩訶薩忍，謂忍諸法畢竟不生，是為差別。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩成就如是殊勝忍故，超過一切聲聞、獨覺。諸菩薩摩訶薩安住如是異熟忍中行菩薩道能圓滿道相智，成就如是道相智故，常不遠離四念住乃至八聖道支，亦不遠離空、無相、無願解脫門，亦不遠離異熟神通。由不遠離異熟神通，從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土。作是事已，便能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩成就如是殊勝忍故，超過一切聲聞、獨覺。諸菩薩摩訶薩安住如是異熟忍中行菩薩道能圓滿道相智，成就如是道相智故，常不遠離四念住乃至八聖道支，亦不遠離空、無相、無願解脫門，亦不遠離異熟神通。由不遠離異熟神通，從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土。作是事已，便能證得一切智智。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，速能圓滿無相安忍波羅蜜多。由此安忍波羅蜜多得圓滿故，便能圓滿一切佛法，因斯證得一切智智，窮未來際利樂有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，速能圓滿無相安忍波羅蜜多。由此安忍波羅蜜多得圓滿故，便能圓滿一切佛法，因斯證得一切智智，窮未來際利樂有情。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化、如尋香城五取蘊中，如實了知五種取蘊如夢乃至如尋香城無實相已，發起勇猛身心精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化、如尋香城五取蘊中，如實了知五種取蘊如夢乃至如尋香城無實相已，發起勇猛身心精進。

「是菩薩摩訶薩發起勇猛身精進故，引發殊勝迅速神通，能往十方諸佛世界，親近供養諸佛世尊，於諸佛所種諸善根，利益安樂諸有情類，亦能嚴淨種種佛土。是菩薩摩訶薩由身精進，成熟有情以三乘法方便令住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩發起勇猛身精進故，引發殊勝迅速神通，能往十方諸佛世界，親近供養諸佛世尊，於諸佛所種諸善根，利益安樂諸有情類，亦能嚴淨種種佛土。是菩薩摩訶薩由身精進，成熟有情以三乘法方便令住。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由身精進速能圓滿無相精進波羅蜜多。是菩薩摩訶薩發起勇猛心精進故，引發諸聖無漏道支所攝聖道，圓滿精進波羅蜜多，於中具能攝諸善法，謂四念住廣說乃至一切相智。是菩薩摩訶薩由心精進，諸相隨好皆得圓滿，放大光明照無邊界，由心精進極圓滿故，永斷煩惱習氣相續，證得無上正等菩提，轉妙法輪具三十二相，令大千界六種變動。其中有情蒙光照觸、覩斯變動、聞正法音，隨其所應，於三乘道得不退轉乃至究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由身精進速能圓滿無相精進波羅蜜多。是菩薩摩訶薩發起勇猛心精進故，引發諸聖無漏道支所攝聖道，圓滿精進波羅蜜多，於中具能攝諸善法，謂四念住廣說乃至一切相智。是菩薩摩訶薩由心精進，諸相隨好皆得圓滿，放大光明照無邊界，由心精進極圓滿故，永斷煩惱習氣相續，證得無上正等菩提，轉妙法輪具三十二相，令大千界六種變動。其中有情蒙光照觸、覩斯變動、聞正法音，隨其所應，於三乘道得不退轉乃至究竟。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，圓滿精進波羅蜜多，由此精進波羅蜜多，能辦自他多饒益事，速能圓滿一切佛法，因斯證得一切智智，窮未來際利樂有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，圓滿精進波羅蜜多，由此精進波羅蜜多，能辦自他多饒益事，速能圓滿一切佛法，因斯證得一切智智，窮未來際利樂有情。