大般若波羅蜜多經卷第五百二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百二十八

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分妙相品第二十八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分妙相品第二十八之一

爾時，善現便白佛言：「住有想者，若無順忍，亦無修道、得果、現觀，住無想者，豈有順忍？若淨觀地，廣說乃至若如來地，若修聖道，依修聖道，斷諸煩惱，由此煩惱所覆障故，尚不能得聲聞、獨覺相應法地，況入菩薩正性離生。不入菩薩正性離生，豈能證得一切相智？若不能得一切相智，何能永斷一切煩惱習氣相續？世尊！若一切法畢竟非有，無生無滅，無染無淨，如是諸法既都不生，豈能證得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「住有想者，若無順忍，亦無修道、得果、現觀，住無想者，豈有順忍？若淨觀地，廣說乃至若如來地，若修聖道，依修聖道，斷諸煩惱，由此煩惱所覆障故，尚不能得聲聞、獨覺相應法地，況入菩薩正性離生。不入菩薩正性離生，豈能證得一切相智？若不能得一切相智，何能永斷一切煩惱習氣相續？世尊！若一切法畢竟非有，無生無滅，無染無淨，如是諸法既都不生，豈能證得一切智智？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。住無想者，亦無順忍，乃至亦無永斷煩惱習氣相續，亦不能得一切智智。然依無相，非實有法修得順忍，乃至永斷一切煩惱習氣相續，亦能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。住無想者，亦無順忍，乃至亦無永斷煩惱習氣相續，亦不能得一切智智。然依無相，非實有法修得順忍，乃至永斷一切煩惱習氣相續，亦能證得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為有有想，有無想不？為有色蘊想乃至識蘊想不？廣說乃至為有永斷一切煩惱習氣相續想不？為有證得一切智智想不？世尊！是菩薩摩訶薩為有色想，有色斷想不？為有受想行識想，有受想行識斷想不？為有眼處乃至意處想，有眼處乃至意處斷想不？為有色處乃至法處想，有色處乃至法處斷想不？為有眼界乃至意界想，有眼界乃至意界斷想不？為有色界乃至法界想，有色界乃至法界斷想不？為有眼識界乃至意識界想，有眼識界乃至意識界斷想不？為有眼觸乃至意觸想，有眼觸乃至意觸斷想不？為有眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受想，有眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受斷想不？為有地界乃至識界想，有地界乃至識界斷想不？為有因緣乃至增上緣想，有因緣乃至增上緣斷想不？為有貪瞋癡想，有貪瞋癡斷想不？為有無明乃至老死想，有無明乃至老死斷想不？為有苦集滅道想，有苦集滅道斷想不？廣說乃至為有所斷一切煩惱習氣相續想，有所斷一切煩惱習氣相續斷想不？為有一切智智想，有一切智智斷想不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為有有想，有無想不？為有色蘊想乃至識蘊想不？廣說乃至為有永斷一切煩惱習氣相續想不？為有證得一切智智想不？世尊！是菩薩摩訶薩為有色想，有色斷想不？為有受想行識想，有受想行識斷想不？為有眼處乃至意處想，有眼處乃至意處斷想不？為有色處乃至法處想，有色處乃至法處斷想不？為有眼界乃至意界想，有眼界乃至意界斷想不？為有色界乃至法界想，有色界乃至法界斷想不？為有眼識界乃至意識界想，有眼識界乃至意識界斷想不？為有眼觸乃至意觸想，有眼觸乃至意觸斷想不？為有眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受想，有眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受斷想不？為有地界乃至識界想，有地界乃至識界斷想不？為有因緣乃至增上緣想，有因緣乃至增上緣斷想不？為有貪瞋癡想，有貪瞋癡斷想不？為有無明乃至老死想，有無明乃至老死斷想不？為有苦集滅道想，有苦集滅道斷想不？廣說乃至為有所斷一切煩惱習氣相續想，有所斷一切煩惱習氣相續斷想不？為有一切智智想，有一切智智斷想不？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法皆無有想，亦無無想。若無有想，亦無無想，當知即是菩薩順忍，亦是修道、得果、現觀。善現當知！諸菩薩摩訶薩以無性為聖道，以無性為得果，以無性為現觀。由此因緣，當知諸法無不皆以無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法皆無有想，亦無無想。若無有想，亦無無想，當知即是菩薩順忍，亦是修道、得果、現觀。善現當知！諸菩薩摩訶薩以無性為聖道，以無性為得果，以無性為現觀。由此因緣，當知諸法無不皆以無性為性。」

具壽善現復白佛言：「若一切法無不皆以無性為性，云何世尊於一切法無性為性，現等正覺，現等正覺已，說名為佛，於一切法及諸境界得自在轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法無不皆以無性為性，云何世尊於一切法無性為性，現等正覺，現等正覺已，說名為佛，於一切法及諸境界得自在轉？」

佛告善現：「如是！如是！諸法皆以無性為性。我本修學菩薩道時，修行布施乃至般若波羅蜜多，由此離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足而住。我於爾時，於諸靜慮及靜慮支雖善取相，而無所執，於諸靜慮及靜慮支不生味著，於諸靜慮及靜慮支都無所得。我於爾時，於四靜慮行相清淨無所分別。我於爾時，於諸靜慮及靜慮支雖善純熟，而不受彼所得果報，但依靜慮，令心引發神境、天耳、他心、宿住、天眼智通，於此五通雖善取相，而無所執，亦不愛味，於諸通境都無所得，亦不分別，如空而住。我於爾時，觀一切法平等平等，無性為性，以一剎那相應妙慧，證得無上正等菩提，謂現等覺是苦聖諦，是集聖諦，是滅聖諦，是道聖諦，皆同一相，所謂無相，如是無相，亦不可得。由此成就如來十力、四無所畏、四無礙解及十八佛不共法等無邊功德，以佛妙智安立有情三聚差別，隨其所應，方便化導，令獲殊勝利益安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！諸法皆以無性為性。我本修學菩薩道時，修行布施乃至般若波羅蜜多，由此離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足而住。我於爾時，於諸靜慮及靜慮支雖善取相，而無所執，於諸靜慮及靜慮支不生味著，於諸靜慮及靜慮支都無所得。我於爾時，於四靜慮行相清淨無所分別。我於爾時，於諸靜慮及靜慮支雖善純熟，而不受彼所得果報，但依靜慮，令心引發神境、天耳、他心、宿住、天眼智通，於此五通雖善取相，而無所執，亦不愛味，於諸通境都無所得，亦不分別，如空而住。我於爾時，觀一切法平等平等，無性為性，以一剎那相應妙慧，證得無上正等菩提，謂現等覺是苦聖諦，是集聖諦，是滅聖諦，是道聖諦，皆同一相，所謂無相，如是無相，亦不可得。由此成就如來十力、四無所畏、四無礙解及十八佛不共法等無邊功德，以佛妙智安立有情三聚差別，隨其所應，方便化導，令獲殊勝利益安樂。」

具壽善現復白佛言：「云何如來應正等覺於一切法無性性中，起四靜慮，發五神通，證大菩提，具諸功德，安立利樂三聚有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何如來應正等覺於一切法無性性中，起四靜慮，發五神通，證大菩提，具諸功德，安立利樂三聚有情？」

佛告善現：「若諸欲惡不善法等，有少自性，或復他性為自性者，我本修學菩薩道時，不應通達一切欲惡不善法等，皆以無性而為自性，離欲惡等，入諸靜慮，具足而住，以諸欲惡不善法等，無自他性，但以無性為自性故。我本修學菩薩道時，通達欲惡不善法等，皆以無性而為自性，離欲惡等，入諸靜慮，具足而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸欲惡不善法等，有少自性，或復他性為自性者，我本修學菩薩道時，不應通達一切欲惡不善法等，皆以無性而為自性，離欲惡等，入諸靜慮，具足而住，以諸欲惡不善法等，無自他性，但以無性為自性故。我本修學菩薩道時，通達欲惡不善法等，皆以無性而為自性，離欲惡等，入諸靜慮，具足而住。

「善現當知！若五神通有少自性，或復他性為自性者，我本修學菩薩道時，不應通達一切神通皆以無性而為自性，發起種種自在神通，於諸境界，妙用無礙，以諸神通無自他性，但以無性為自性故。我本修學菩薩道時，通達神通皆以無性而為自性，發起種種自在神通，於諸境界，妙用無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若五神通有少自性，或復他性為自性者，我本修學菩薩道時，不應通達一切神通皆以無性而為自性，發起種種自在神通，於諸境界，妙用無礙，以諸神通無自他性，但以無性為自性故。我本修學菩薩道時，通達神通皆以無性而為自性，發起種種自在神通，於諸境界，妙用無礙。

「善現當知！若佛無上正等菩提有少自性，或復他性為自性者，我本修學菩薩道時，不應通達諸佛無上正等菩提及諸功德皆以無性而為自性，證得無上正等菩提，具諸功德，以佛無上正等菩提及諸功德無自他性，但以無性為自性故。我本修學菩薩道時，通達無上正等菩提皆以無性而為自性，用一剎那相應妙慧，證得無上正等菩提，具諸功德。善現當知！若諸有情有少自性，或復他性為自性者，我成佛已，不應通達一切有情皆以無性而為自性，安立有情三聚差別，隨其所應，方便化導，令獲殊勝利益安樂，以諸有情無自他性，但以無性為自性故。我成佛已，通達有情皆以無性而為自性，安立有情三聚差別，隨其所應，方便化導，令獲殊勝利益安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若佛無上正等菩提有少自性，或復他性為自性者，我本修學菩薩道時，不應通達諸佛無上正等菩提及諸功德皆以無性而為自性，證得無上正等菩提，具諸功德，以佛無上正等菩提及諸功德無自他性，但以無性為自性故。我本修學菩薩道時，通達無上正等菩提皆以無性而為自性，用一剎那相應妙慧，證得無上正等菩提，具諸功德。善現當知！若諸有情有少自性，或復他性為自性者，我成佛已，不應通達一切有情皆以無性而為自性，安立有情三聚差別，隨其所應，方便化導，令獲殊勝利益安樂，以諸有情無自他性，但以無性為自性故。我成佛已，通達有情皆以無性而為自性，安立有情三聚差別，隨其所應，方便化導，令獲殊勝利益安樂。」

爾時，善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩知一切法無性為性，而於其中起四靜慮，發五神通，證得無上正等菩提，具諸功德，安立有情三聚差別，隨其所應，方便化導，令其獲得利樂事者，云何初發心菩薩摩訶薩於一切法無性性中，作漸次業，修漸次學，行漸次行，由此漸次業、學、行故，證得無上正等菩提，作諸有情利益安樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩知一切法無性為性，而於其中起四靜慮，發五神通，證得無上正等菩提，具諸功德，安立有情三聚差別，隨其所應，方便化導，令其獲得利樂事者，云何初發心菩薩摩訶薩於一切法無性性中，作漸次業，修漸次學，行漸次行，由此漸次業、學、行故，證得無上正等菩提，作諸有情利益安樂？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩初發心位，或從佛聞，或復從於多供養佛、菩薩、獨覺及阿羅漢、不還、一來、預流果等賢聖所聞，謂證諸法無性為性究竟圓滿，乃名為佛，漸證諸法無性為性，名為菩薩，乃至預流深信諸法無性為性，名賢善士，故一切法及諸有情無不皆以無性為性，法及有情乃至無有如毛端量自性可得。是菩薩摩訶薩聞此事已，作是思惟：『若一切法及諸有情皆以無性而為自性，證得此故，說名為佛，乃至預流深信此故，名賢善士。我於無上正等菩提，若當證得，若不證得，諸法有情常以無性而為自性故，我定應發趣無上正等菩提，得菩提已，若諸有情行有想者，方便安立，令住無想。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩初發心位，或從佛聞，或復從於多供養佛、菩薩、獨覺及阿羅漢、不還、一來、預流果等賢聖所聞，謂證諸法無性為性究竟圓滿，乃名為佛，漸證諸法無性為性，名為菩薩，乃至預流深信諸法無性為性，名賢善士，故一切法及諸有情無不皆以無性為性，法及有情乃至無有如毛端量自性可得。是菩薩摩訶薩聞此事已，作是思惟：『若一切法及諸有情皆以無性而為自性，證得此故，說名為佛，乃至預流深信此故，名賢善士。我於無上正等菩提，若當證得，若不證得，諸法有情常以無性而為自性故，我定應發趣無上正等菩提，得菩提已，若諸有情行有想者，方便安立，令住無想。』

「是菩薩摩訶薩既思惟已，發趣無上正等菩提，普為有情得涅槃故，作漸次業，修漸次學，行漸次行。如過去世諸菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提，先學漸次業、學、行故，證得無上正等菩提，是菩薩摩訶薩亦復如是，先應修學布施波羅蜜多，次應修學淨戒波羅蜜多，展轉乃至後應修學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩既思惟已，發趣無上正等菩提，普為有情得涅槃故，作漸次業，修漸次學，行漸次行。如過去世諸菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提，先學漸次業、學、行故，證得無上正等菩提，是菩薩摩訶薩亦復如是，先應修學布施波羅蜜多，次應修學淨戒波羅蜜多，展轉乃至後應修學般若波羅蜜多。

「善現當知！是菩薩摩訶薩從初發心修學布施波羅蜜多時，應自行布施，亦勸他行布施，恒正稱揚布施功德，歡喜讚歎行布施者。由此因緣，布施圓滿，得大財位，常行布施，離慳悋心，隨諸有情所須飲食及餘資具，悉皆施與。是菩薩摩訶薩由布施故，受持戒蘊，生天人中，得大尊貴；由施、戒故，復得定蘊；由施、戒、定故，復得慧蘊；由施、戒、定、慧故，復得解脫蘊；由施、戒、定、慧、解脫故，復得解脫智見蘊；由施、戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊圓滿故，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，成熟有情，嚴淨佛土；作此事已，便能證得一切智智，轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死，證得涅槃。是菩薩摩訶薩由布施故，雖能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於一切都無所得。何以故？以一切法無自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩從初發心修學布施波羅蜜多時，應自行布施，亦勸他行布施，恒正稱揚布施功德，歡喜讚歎行布施者。由此因緣，布施圓滿，得大財位，常行布施，離慳悋心，隨諸有情所須飲食及餘資具，悉皆施與。是菩薩摩訶薩由布施故，受持戒蘊，生天人中，得大尊貴；由施、戒故，復得定蘊；由施、戒、定故，復得慧蘊；由施、戒、定、慧故，復得解脫蘊；由施、戒、定、慧、解脫故，復得解脫智見蘊；由施、戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊圓滿故，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，成熟有情，嚴淨佛土；作此事已，便能證得一切智智，轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死，證得涅槃。是菩薩摩訶薩由布施故，雖能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於一切都無所得。何以故？以一切法無自性故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學淨戒波羅蜜多時，應自行淨戒，亦勸他行淨戒，恒正稱揚淨戒功德，歡喜讚歎行淨戒者。由此因緣，戒蘊清淨，生天人中，得大尊貴，施貧窮者所須財物；既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，成熟有情，嚴淨佛土；作此事已，便能證得一切智智，轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死，證得涅槃。是菩薩摩訶薩由淨戒故，雖能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於一切都無所得。何以故？以一切法無自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學淨戒波羅蜜多時，應自行淨戒，亦勸他行淨戒，恒正稱揚淨戒功德，歡喜讚歎行淨戒者。由此因緣，戒蘊清淨，生天人中，得大尊貴，施貧窮者所須財物；既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，成熟有情，嚴淨佛土；作此事已，便能證得一切智智，轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死，證得涅槃。是菩薩摩訶薩由淨戒故，雖能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於一切都無所得。何以故？以一切法無自性故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學安忍波羅蜜多時，應自行安忍，亦勸他行安忍，恒正稱揚安忍功德，歡喜讚歎行安忍者。是菩薩摩訶薩行安忍時，能以財物施諸有情，皆令滿足；既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，成熟有情，嚴淨佛土；作此事已，便能證得一切智智，轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死，證得涅槃。是菩薩摩訶薩由安忍故，雖能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於一切都無所得。何以故？以一切法無自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學安忍波羅蜜多時，應自行安忍，亦勸他行安忍，恒正稱揚安忍功德，歡喜讚歎行安忍者。是菩薩摩訶薩行安忍時，能以財物施諸有情，皆令滿足；既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，成熟有情，嚴淨佛土；作此事已，便能證得一切智智，轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死，證得涅槃。是菩薩摩訶薩由安忍故，雖能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於一切都無所得。何以故？以一切法無自性故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學精進波羅蜜多時，應自行精進，亦勸他行精進，恒正稱揚精進功德，歡喜讚歎行精進者。是菩薩摩訶薩行精進時，能以財物施諸有情，皆令滿足；既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，成熟有情，嚴淨佛土；作此事已，便能證得一切智智，轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死，證得涅槃。是菩薩摩訶薩由精進故，雖能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於一切都無所得。何以故？以一切法無自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學精進波羅蜜多時，應自行精進，亦勸他行精進，恒正稱揚精進功德，歡喜讚歎行精進者。是菩薩摩訶薩行精進時，能以財物施諸有情，皆令滿足；既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，成熟有情，嚴淨佛土；作此事已，便能證得一切智智，轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死，證得涅槃。是菩薩摩訶薩由精進故，雖能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於一切都無所得。何以故？以一切法無自性故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學靜慮波羅蜜多時，應自入靜慮、無量、無色定，亦勸他入靜慮、無量、無色定，恒正稱揚靜慮、無量、無色定功德，歡喜讚歎入靜慮、無量、無色定者。是菩薩摩訶薩行靜慮時，能以財物施諸有情，皆令滿足；既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，成熟有情，嚴淨佛土；作此事已，便能證得一切智智，轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死，證得涅槃。是菩薩摩訶薩由靜慮故，雖能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於一切都無所得。何以故？以一切法無自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學靜慮波羅蜜多時，應自入靜慮、無量、無色定，亦勸他入靜慮、無量、無色定，恒正稱揚靜慮、無量、無色定功德，歡喜讚歎入靜慮、無量、無色定者。是菩薩摩訶薩行靜慮時，能以財物施諸有情，皆令滿足；既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊；由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，成熟有情，嚴淨佛土；作此事已，便能證得一切智智，轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死，證得涅槃。是菩薩摩訶薩由靜慮故，雖能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於一切都無所得。何以故？以一切法無自性故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學般若波羅蜜多時，以戒、定、慧及勝解脫、解脫智見安立有情，以無所得而為方便，應自行六波羅蜜多，亦勸他行六波羅蜜多，恒正稱揚六波羅蜜多功德，歡喜讚歎行六波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩由於布施乃至般若波羅蜜多方便善巧，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，成熟有情，嚴淨佛土；作此事已，便能證得一切智智，轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死，證得涅槃。是菩薩摩訶薩由般若故，雖能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於一切都無所得。何以故？以一切法無自性故。善現當知！是為初發心菩薩摩訶薩依學六種波羅蜜多作漸次業，修漸次學，行漸次行，利樂有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學般若波羅蜜多時，以戒、定、慧及勝解脫、解脫智見安立有情，以無所得而為方便，應自行六波羅蜜多，亦勸他行六波羅蜜多，恒正稱揚六波羅蜜多功德，歡喜讚歎行六波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩由於布施乃至般若波羅蜜多方便善巧，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，成熟有情，嚴淨佛土；作此事已，便能證得一切智智，轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死，證得涅槃。是菩薩摩訶薩由般若故，雖能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於一切都無所得。何以故？以一切法無自性故。善現當知！是為初發心菩薩摩訶薩依學六種波羅蜜多作漸次業，修漸次學，行漸次行，利樂有情。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，作漸次業，修漸次學，行漸次行時，以一切智智相應作意，信解諸法皆以無性而為自性，先應修學佛隨念，次應修學法隨念，展轉乃至後應修學天隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，作漸次業，修漸次學，行漸次行時，以一切智智相應作意，信解諸法皆以無性而為自性，先應修學佛隨念，次應修學法隨念，展轉乃至後應修學天隨念。

「善現當知！云何菩薩摩訶薩修學佛隨念？謂菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以色受想行識思惟如來應正等覺。所以者何？色乃至識皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為佛隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！云何菩薩摩訶薩修學佛隨念？謂菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以色受想行識思惟如來應正等覺。所以者何？色乃至識皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為佛隨念。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以三十二相、真金色身、常光一尋、八十隨好思惟如來應正等覺。所以者何？如是相好、金光色身都無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為佛隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以三十二相、真金色身、常光一尋、八十隨好思惟如來應正等覺。所以者何？如是相好、金光色身都無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為佛隨念。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊思惟如來應正等覺。所以者何？如是諸蘊，皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為佛隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊思惟如來應正等覺。所以者何？如是諸蘊，皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為佛隨念。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以五眼、六神通、如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈大悲大喜大捨、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智及餘無量無邊佛法思惟如來應正等覺。所以者何？如是諸法，皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為佛隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以五眼、六神通、如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈大悲大喜大捨、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智及餘無量無邊佛法思惟如來應正等覺。所以者何？如是諸法，皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為佛隨念。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以緣起法思惟如來應正等覺。所以者何？諸緣起法，皆無自性。若法無自性，則無所有；若法無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為佛隨念。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學佛隨念；若如是修學佛隨念，是為作漸次業，修漸次學，行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想，亦復無無想。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是修學佛隨念，謂於其中，佛尚不可得，況有佛隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以緣起法思惟如來應正等覺。所以者何？諸緣起法，皆無自性。若法無自性，則無所有；若法無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為佛隨念。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學佛隨念；若如是修學佛隨念，是為作漸次業，修漸次學，行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想，亦復無無想。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是修學佛隨念，謂於其中，佛尚不可得，況有佛隨念。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩修學法隨念？謂菩薩摩訶薩修學法隨念時，不應思惟善法非善法、若有記法無記法、若世間法出世間法、若有愛味法無愛味法、若聖法非聖法、若有漏法無漏法、若墮三界法不墮三界法、若有為法無為法。所以者何？如是諸法，皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為法隨念。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學法隨念；若如是修學法隨念，是為作漸次業，修漸次學，行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想，亦復無無想。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是修學法隨念，謂於其中，法尚不可得，況有法隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！云何菩薩摩訶薩修學法隨念？謂菩薩摩訶薩修學法隨念時，不應思惟善法非善法、若有記法無記法、若世間法出世間法、若有愛味法無愛味法、若聖法非聖法、若有漏法無漏法、若墮三界法不墮三界法、若有為法無為法。所以者何？如是諸法，皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為法隨念。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學法隨念；若如是修學法隨念，是為作漸次業，修漸次學，行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想，亦復無無想。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是修學法隨念，謂於其中，法尚不可得，況有法隨念。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩修學僧隨念？謂菩薩摩訶薩修學僧隨念時，應作是念：『佛弟子眾，具諸功德，四雙八隻補特伽羅，一切皆是無為所顯，皆以無性而為自性，由此因緣，不應思念。』所以者何？如是善士，皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為僧隨念。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學僧隨念；若如是修學僧隨念，是為作漸次業，修漸次學，行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想，亦復無無想。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是修學僧隨念，謂於其中，僧尚不可得，況有僧隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！云何菩薩摩訶薩修學僧隨念？謂菩薩摩訶薩修學僧隨念時，應作是念：『佛弟子眾，具諸功德，四雙八隻補特伽羅，一切皆是無為所顯，皆以無性而為自性，由此因緣，不應思念。』所以者何？如是善士，皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為僧隨念。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學僧隨念；若如是修學僧隨念，是為作漸次業，修漸次學，行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想，亦復無無想。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是修學僧隨念，謂於其中，僧尚不可得，況有僧隨念。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩修學戒隨念？謂菩薩摩訶薩修學戒隨念時，從初發心應念聖戒無缺無隙，無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚，妙善受持，妙善究竟，隨順勝定，思惟此戒無性為性，由是因緣，不應思念。所以者何？如是聖戒，都無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為戒隨念。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學戒隨念；若如是修學戒隨念，是為作漸次業，修漸次學，行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想，亦復無無想。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是修學戒隨念，謂於其中，戒尚不可得，況有戒隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！云何菩薩摩訶薩修學戒隨念？謂菩薩摩訶薩修學戒隨念時，從初發心應念聖戒無缺無隙，無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚，妙善受持，妙善究竟，隨順勝定，思惟此戒無性為性，由是因緣，不應思念。所以者何？如是聖戒，都無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為戒隨念。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學戒隨念；若如是修學戒隨念，是為作漸次業，修漸次學，行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想，亦復無無想。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是修學戒隨念，謂於其中，戒尚不可得，況有戒隨念。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩修學捨隨念？謂菩薩摩訶薩修學捨隨念時，從初發心應以無性為性方便，修捨隨念，謂若捨財、若捨法時，不作是念：『我能捨施，或不捨施。』若捨身分支節等時，亦不起心：『我能捨施，或不捨施。』亦不思惟所捨、所惠施福施果。所以者何？如是諸法，皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為捨隨念。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學捨隨念；若如是修學捨隨念，是為作漸次業，修漸次學，行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想，亦復無無想。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是修學捨隨念，謂於其中，捨尚不可得，況有捨隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！云何菩薩摩訶薩修學捨隨念？謂菩薩摩訶薩修學捨隨念時，從初發心應以無性為性方便，修捨隨念，謂若捨財、若捨法時，不作是念：『我能捨施，或不捨施。』若捨身分支節等時，亦不起心：『我能捨施，或不捨施。』亦不思惟所捨、所惠施福施果。所以者何？如是諸法，皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為捨隨念。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學捨隨念；若如是修學捨隨念，是為作漸次業，修漸次學，行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想，亦復無無想。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是修學捨隨念，謂於其中，捨尚不可得，況有捨隨念。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩修學天隨念？謂菩薩摩訶薩修學天隨念時，從初發心應以無性為性方便，修天隨念，謂作是念：『諸預流等，生六欲天，諸不還等，生上二界。』如是一切，皆不可得，不應思念。所以者何？是諸天等，皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為天隨念。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學天隨念；若如是修學天隨念，是為作漸次業，修漸次學，行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想，亦復無無想。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是修學天隨念，謂於其中天尚不可得，況有天隨念。善現當知！是為初發心菩薩摩訶薩依學六隨念作漸次業，修漸次學，行漸次行，利樂有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！云何菩薩摩訶薩修學天隨念？謂菩薩摩訶薩修學天隨念時，從初發心應以無性為性方便，修天隨念，謂作是念：『諸預流等，生六欲天，諸不還等，生上二界。』如是一切，皆不可得，不應思念。所以者何？是諸天等，皆無自性。若法無自性，則無所有；若無所有，則不可念，不可思惟。何以故？若無念無思惟，是為天隨念。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學天隨念；若如是修學天隨念，是為作漸次業，修漸次學，行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業，修漸次學，行漸次行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想，亦復無無想。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是修學天隨念，謂於其中天尚不可得，況有天隨念。善現當知！是為初發心菩薩摩訶薩依學六隨念作漸次業，修漸次學，行漸次行，利樂有情。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若欲圓滿作漸次業，修漸次學，行漸次行，以一切法無性為性方便力故，應學內空乃至無性自性空，應學真如乃至不思議界，應學苦集滅道聖諦，應學四念住乃至八聖道支，廣說乃至應學一切智、道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩如是修學菩提道時，覺一切法皆以無性而為自性，於中尚無少念可得，況有念色受想行識，廣說乃至一切智智。如是諸念及所念法，若少實有，無有是處。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於其中，心皆不轉，以一切法無自性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若欲圓滿作漸次業，修漸次學，行漸次行，以一切法無性為性方便力故，應學內空乃至無性自性空，應學真如乃至不思議界，應學苦集滅道聖諦，應學四念住乃至八聖道支，廣說乃至應學一切智、道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩如是修學菩提道時，覺一切法皆以無性而為自性，於中尚無少念可得，況有念色受想行識，廣說乃至一切智智。如是諸念及所念法，若少實有，無有是處。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖作漸次業，修漸次學，行漸次行，而於其中，心皆不轉，以一切法無自性故。」

爾時，善現便白佛言：「若一切法皆無自性，則應無色受想行識，乃至應無一切智智，是則應無佛法僧寶、道果染淨，亦無得無現觀，則一切法皆應是無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「若一切法皆無自性，則應無色受想行識，乃至應無一切智智，是則應無佛法僧寶、道果染淨，亦無得無現觀，則一切法皆應是無。」

佛告善現：「於意云何？於一切法無性性中，有性無性為可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？於一切法無性性中，有性無性為可得不？」

善現對曰：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也，世尊！」

佛告善現：「若一切法無性性中，有性無性俱不可得，汝今云何可作是說：若一切法皆無自性，則應無色受想行識，廣說乃至則一切法皆應是無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若一切法無性性中，有性無性俱不可得，汝今云何可作是說：若一切法皆無自性，則應無色受想行識，廣說乃至則一切法皆應是無？」

善現白言：「我於此義，自無疑惑，但為未來有苾芻等，或求聲聞，或求獨覺，或求佛果，彼作是念：『若一切法皆無自性，誰染誰淨？誰縛誰解？』彼於染淨縛解義中不了知故，破戒、破見、破威儀、破淨命，由此當墮三惡趣中，受種種苦，輪轉生死，難得解脫。我觀未來當有如是可怖畏事，故作是問，然我於此，實無疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現白言：「我於此義，自無疑惑，但為未來有苾芻等，或求聲聞，或求獨覺，或求佛果，彼作是念：『若一切法皆無自性，誰染誰淨？誰縛誰解？』彼於染淨縛解義中不了知故，破戒、破見、破威儀、破淨命，由此當墮三惡趣中，受種種苦，輪轉生死，難得解脫。我觀未來當有如是可怖畏事，故作是問，然我於此，實無疑惑。」

佛告善現：「善哉！善哉！汝今乃能為未來世作如是問，然一切法無性性中，若有若無，俱不可得，不應於此執有無性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「善哉！善哉！汝今乃能為未來世作如是問，然一切法無性性中，若有若無，俱不可得，不應於此執有無性。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆以無性而為自性，諸菩薩摩訶薩觀何等義，為欲利樂諸有情故，求趣無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法皆以無性而為自性，諸菩薩摩訶薩觀何等義，為欲利樂諸有情故，求趣無上正等菩提？」

佛告善現：「以一切法皆以無性而為自性，諸菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，求趣無上正等菩提。所以者何？諸有情類具斷常見，住有所得，難可調伏，愚癡顛倒，難可解脫。善現當知！住有所得者，由有所得想，無得無現觀，亦無無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「以一切法皆以無性而為自性，諸菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，求趣無上正等菩提。所以者何？諸有情類具斷常見，住有所得，難可調伏，愚癡顛倒，難可解脫。善現當知！住有所得者，由有所得想，無得無現觀，亦無無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「若有所得者，無得無現觀，亦無無上正等菩提；無所得者，為有得有現觀，有無上正等菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若有所得者，無得無現觀，亦無無上正等菩提；無所得者，為有得有現觀，有無上正等菩提不？」

佛告善現：「若無所得即是得，即是現觀，即是無上正等菩提。所以者何？以彼不壞法界相故。善現當知！若有於此無所得中，欲有所得，欲得現觀，欲得無上正等菩提，當知彼為欲壞法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若無所得即是得，即是現觀，即是無上正等菩提。所以者何？以彼不壞法界相故。善現當知！若有於此無所得中，欲有所得，欲得現觀，欲得無上正等菩提，當知彼為欲壞法界。」

具壽善現復白佛言：「若有所得者，無得無現觀，亦無無上正等菩提；若無所得即是得，即是現觀，即是無上正等菩提。無所得中，無得無現觀，亦無無上正等菩提，諸菩薩摩訶薩云何得有初地、二地乃至十地？云何得有無生法忍？云何得有異熟生神通？云何得有異熟生布施乃至般若波羅蜜多？云何得有安住如是異熟生法，成熟有情，嚴淨佛土，於諸佛所親近供養上妙供具所獲善根，乃至無上正等菩提與果無盡，展轉乃至般涅槃後，自設利羅及諸弟子猶得種種供養恭敬，善根勢力仍未窮盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若有所得者，無得無現觀，亦無無上正等菩提；若無所得即是得，即是現觀，即是無上正等菩提。無所得中，無得無現觀，亦無無上正等菩提，諸菩薩摩訶薩云何得有初地、二地乃至十地？云何得有無生法忍？云何得有異熟生神通？云何得有異熟生布施乃至般若波羅蜜多？云何得有安住如是異熟生法，成熟有情，嚴淨佛土，於諸佛所親近供養上妙供具所獲善根，乃至無上正等菩提與果無盡，展轉乃至般涅槃後，自設利羅及諸弟子猶得種種供養恭敬，善根勢力仍未窮盡？」

佛告善現：「以一切法無所得故，諸菩薩摩訶薩得有初地、二地乃至十地。即由此故，得有無生法忍；即由此故，得有異熟生神通；即由此故，得有異熟生布施乃至般若波羅蜜多；即由此故，得有安住異熟生法，成熟有情，嚴淨佛土，於諸佛所親近供養上妙供具所獲善根，乃至無上正等菩提與果無盡，展轉乃至般涅槃後，自設利羅及諸弟子猶得種種供養恭敬，善根勢力仍未窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「以一切法無所得故，諸菩薩摩訶薩得有初地、二地乃至十地。即由此故，得有無生法忍；即由此故，得有異熟生神通；即由此故，得有異熟生布施乃至般若波羅蜜多；即由此故，得有安住異熟生法，成熟有情，嚴淨佛土，於諸佛所親近供養上妙供具所獲善根，乃至無上正等菩提與果無盡，展轉乃至般涅槃後，自設利羅及諸弟子猶得種種供養恭敬，善根勢力仍未窮盡。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆無所得，布施等六波羅蜜多及諸神通有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法皆無所得，布施等六波羅蜜多及諸神通有何差別？」

佛告善現：「無所得者，布施等六波羅蜜多及諸神通皆無差別。為欲令彼有所得者離諸染著，方便宣說布施等六波羅蜜多及諸神通有差別相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「無所得者，布施等六波羅蜜多及諸神通皆無差別。為欲令彼有所得者離諸染著，方便宣說布施等六波羅蜜多及諸神通有差別相。」

具壽善現復白佛言：「何因緣故，無所得者，布施等六波羅蜜多及諸神通說無差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何因緣故，無所得者，布施等六波羅蜜多及諸神通說無差別？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不得布施，不得施者，不得受者，不得所施，不得施果而行布施，不得淨戒而持淨戒，不得安忍而修安忍，不得精進而勤精進，不得靜慮而入靜慮，不得般若而學般若，不得神通而發神通，不得四念住乃至八聖道支而修四念住乃至八聖道支，廣說乃至不得一切智、道相智、一切相智而修一切智、道相智、一切相智，不得諸有情而成熟有情，不得諸佛土而嚴淨佛土，不得佛法而證菩提。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行無所得甚深般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩能行無所得甚深般若波羅蜜多，天魔外道不能破壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不得布施，不得施者，不得受者，不得所施，不得施果而行布施，不得淨戒而持淨戒，不得安忍而修安忍，不得精進而勤精進，不得靜慮而入靜慮，不得般若而學般若，不得神通而發神通，不得四念住乃至八聖道支而修四念住乃至八聖道支，廣說乃至不得一切智、道相智、一切相智而修一切智、道相智、一切相智，不得諸有情而成熟有情，不得諸佛土而嚴淨佛土，不得佛法而證菩提。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行無所得甚深般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩能行無所得甚深般若波羅蜜多，天魔外道不能破壞。」

爾時，善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，一心現起則能具攝布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至三十二大士夫相、八十隨好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，一心現起則能具攝布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至三十二大士夫相、八十隨好？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所修布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至三十二大士夫相、八十隨好，皆為般若波羅蜜多之所攝受，乃得圓滿。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，一心現起則能攝受六波羅蜜多，廣說乃至三十二大士夫相、八十隨好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所修布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至三十二大士夫相、八十隨好，皆為般若波羅蜜多之所攝受，乃得圓滿。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，一心現起則能攝受六波羅蜜多，廣說乃至三十二大士夫相、八十隨好。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，諸有所作，皆為般若波羅蜜多所攝受故，一心現起則能攝受六波羅蜜多，廣說乃至三十二大士夫相、八十隨好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，諸有所作，皆為般若波羅蜜多所攝受故，一心現起則能攝受六波羅蜜多，廣說乃至三十二大士夫相、八十隨好？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所修六種波羅蜜多，乃至所引三十二大士夫相、八十隨好，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所修六種波羅蜜多，乃至所引三十二大士夫相、八十隨好，皆為般若波羅蜜多所攝受故，遠離二想。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖行六種波羅蜜多，乃至雖引三十二大士夫相、八十隨好而無二想？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖行六種波羅蜜多，乃至雖引三十二大士夫相、八十隨好而無二想？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為欲圓滿布施波羅蜜多故，即於布施波羅蜜多中，攝受一切波羅蜜多，廣說乃至八十隨好而行布施，由此因緣，而無二想。如是乃至為欲圓滿八十隨好故，即於八十隨好中，攝受一切波羅蜜多，廣說乃至八十隨好而引八十隨好，由此因緣，而無二想。復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多故，若行布施波羅蜜多時，住無漏心而行布施波羅蜜多；廣說乃至若引八十隨好時，住無漏心而引八十隨好。是故雖行布施波羅蜜多，乃至雖引八十隨好而無二想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為欲圓滿布施波羅蜜多故，即於布施波羅蜜多中，攝受一切波羅蜜多，廣說乃至八十隨好而行布施，由此因緣，而無二想。如是乃至為欲圓滿八十隨好故，即於八十隨好中，攝受一切波羅蜜多，廣說乃至八十隨好而引八十隨好，由此因緣，而無二想。復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多故，若行布施波羅蜜多時，住無漏心而行布施波羅蜜多；廣說乃至若引八十隨好時，住無漏心而引八十隨好。是故雖行布施波羅蜜多，乃至雖引八十隨好而無二想。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多故，若行布施波羅蜜多時，住無漏心而行布施波羅蜜多；乃至若引八十隨好時，住無漏心而引八十隨好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多故，若行布施波羅蜜多時，住無漏心而行布施波羅蜜多；乃至若引八十隨好時，住無漏心而引八十隨好？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以離相心不見諸相而行布施波羅蜜多，所謂不見誰能行施、所施何物、誰受此施、由此布施、為此布施、云何行施。住是離相無漏心中，離愛離慳而行布施波羅蜜多，爾時不見所行布施，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法，如是菩薩摩訶薩住無漏心而行布施波羅蜜多。廣說乃至若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以離相心不見諸相而引八十隨好，所謂不見誰是能引、誰是所引、由此而引、為此而引、云何而引八十隨好。住是離相無漏心中，無染無著而引八十隨好，爾時不見所引八十隨好，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法，如是菩薩摩訶薩住無漏心而引八十隨好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以離相心不見諸相而行布施波羅蜜多，所謂不見誰能行施、所施何物、誰受此施、由此布施、為此布施、云何行施。住是離相無漏心中，離愛離慳而行布施波羅蜜多，爾時不見所行布施，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法，如是菩薩摩訶薩住無漏心而行布施波羅蜜多。廣說乃至若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以離相心不見諸相而引八十隨好，所謂不見誰是能引、誰是所引、由此而引、為此而引、云何而引八十隨好。住是離相無漏心中，無染無著而引八十隨好，爾時不見所引八十隨好，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法，如是菩薩摩訶薩住無漏心而引八十隨好。」