大般若波羅蜜多經卷第五百二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百二十七

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分慧到彼岸品第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分慧到彼岸品第二十七

爾時，善現聞是語已，便白佛言：「諸菩薩摩訶薩具勝覺慧，雖能習行如是深法，而不攝受諸有勝報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現聞是語已，便白佛言：「諸菩薩摩訶薩具勝覺慧，雖能習行如是深法，而不攝受諸有勝報。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩具勝覺慧，雖能習行如是深法，而不攝受諸有勝報。所以者何？是菩薩摩訶薩於自性中而能不動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩具勝覺慧，雖能習行如是深法，而不攝受諸有勝報。所以者何？是菩薩摩訶薩於自性中而能不動。」

具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩於何自性而能不動？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩於何自性而能不動？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩能於無性自性不動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩能於無性自性不動。」

具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩於何無性自性不動？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩於何無性自性不動？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩能於色蘊乃至識蘊自性不動，能於眼處乃至意處自性不動，能於色處乃至法處自性不動，能於眼界乃至意界自性不動，能於色界乃至法界自性不動，能於眼識界乃至意識界自性不動，能於眼觸乃至意觸自性不動，能於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受自性不動，能於地界乃至識界自性不動，能於因緣乃至增上緣自性不動，能於無明乃至老死自性不動，能於布施乃至般若波羅蜜多自性不動，能於內空乃至無性自性空自性不動，能於真如乃至不思議界自性不動，能於苦、集、滅、道聖諦自性不動，能於四念住乃至八聖道支自性不動，能於四靜慮、四無量、四無色定自性不動，能於空、無相、無願解脫門自性不動，能於八解脫乃至十遍處自性不動，能於淨觀地乃至如來地自性不動，能於極喜地乃至法雲地自性不動，能於一切陀羅尼門、三摩地門自性不動，能於五眼、六神通自性不動，能於如來十力乃至十八佛不共法自性不動，能於大慈、大悲、大喜、大捨自性不動，能於三十二大士相、八十隨好自性不動，能於無忘失法、恒住捨性自性不動，能於一切智、道相智、一切相智自性不動，能於預流果乃至獨覺菩提自性不動，能於一切菩薩摩訶薩行自性不動，能於諸佛無上正等菩提自性不動，能於一切智智自性不動，能於有為界、無為界自性不動。所以者何？如是諸法自性即是無性，諸菩薩摩訶薩於此無性自性不動，無性不能現證無性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩能於色蘊乃至識蘊自性不動，能於眼處乃至意處自性不動，能於色處乃至法處自性不動，能於眼界乃至意界自性不動，能於色界乃至法界自性不動，能於眼識界乃至意識界自性不動，能於眼觸乃至意觸自性不動，能於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受自性不動，能於地界乃至識界自性不動，能於因緣乃至增上緣自性不動，能於無明乃至老死自性不動，能於布施乃至般若波羅蜜多自性不動，能於內空乃至無性自性空自性不動，能於真如乃至不思議界自性不動，能於苦、集、滅、道聖諦自性不動，能於四念住乃至八聖道支自性不動，能於四靜慮、四無量、四無色定自性不動，能於空、無相、無願解脫門自性不動，能於八解脫乃至十遍處自性不動，能於淨觀地乃至如來地自性不動，能於極喜地乃至法雲地自性不動，能於一切陀羅尼門、三摩地門自性不動，能於五眼、六神通自性不動，能於如來十力乃至十八佛不共法自性不動，能於大慈、大悲、大喜、大捨自性不動，能於三十二大士相、八十隨好自性不動，能於無忘失法、恒住捨性自性不動，能於一切智、道相智、一切相智自性不動，能於預流果乃至獨覺菩提自性不動，能於一切菩薩摩訶薩行自性不動，能於諸佛無上正等菩提自性不動，能於一切智智自性不動，能於有為界、無為界自性不動。所以者何？如是諸法自性即是無性，諸菩薩摩訶薩於此無性自性不動，無性不能現證無性。」

具壽善現便白佛言：「有性為能證無性不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「有性為能證無性不？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

善現復問：「無性為能證有性不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「無性為能證有性不？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

善現復問：「有性為能證有性不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「有性為能證有性不？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

善現復問：「無性為能證無性不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「無性為能證無性不？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

具壽善現復白佛言：「若爾，亦應有性不能現觀無性，無性不能現觀有性，有性不能現觀有性，無性不能現觀無性，將非世尊無得、無現觀耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若爾，亦應有性不能現觀無性，無性不能現觀有性，有性不能現觀有性，無性不能現觀無性，將非世尊無得、無現觀耶？」

佛告善現：「我雖有得、有現觀，而遠離四句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「我雖有得、有現觀，而遠離四句。」

具壽善現復白佛言：「云何離四句有得、有現觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何離四句有得、有現觀？」

佛告善現：「若得、若現觀，皆非有、非無，離相、離名，絕諸戲論，是故我說有得、有現觀而遠離四句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若得、若現觀，皆非有、非無，離相、離名，絕諸戲論，是故我說有得、有現觀而遠離四句。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩以何法為戲論？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩以何法為戲論？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩觀色蘊乃至識蘊若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若是所遍知若非所遍知，是為戲論。廣說乃至觀一切智智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若是所遍知若非所遍知，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩觀色蘊乃至識蘊若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若是所遍知若非所遍知，是為戲論。廣說乃至觀一切智智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若是所遍知若非所遍知，是為戲論。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩若作是念：『苦聖諦應遍知，集聖諦應永斷，滅聖諦應作證，道聖諦應修習。』是為戲論。復次，善現！諸菩薩摩訶薩若作是念：『應修布施乃至般若波羅蜜多。』是為戲論。若作是念：『應住內空乃至無性自性空，應住真如乃至不思議界，應住苦、集、滅、道聖諦。』是為戲論。若作是念：『應修四念住乃至八聖道支，應修四靜慮、四無量、四無色定，應修空、無相、無願解脫門，應修八解脫乃至十遍處。』是為戲論。若作是念：『應超預流果乃至獨覺菩提，趣入菩薩正性離生，圓滿菩薩十地正行，成熟有情、嚴淨佛土。』是為戲論。若作是念：『應起一切陀羅尼門、三摩地門，應引五眼、六神通，應引如來十力乃至十八佛不共法，應引大慈、大悲、大喜、大捨，應圓滿三十二大士相、八十隨好，應引無忘失法、恒住捨性，應引一切智、道相智、一切相智。』是為戲論。若作是念：『應行一切菩薩摩訶薩行，應證諸佛無上正等菩提。』是為戲論。若作是念：『我當永斷一切煩惱習氣相續，我當證得一切智智。』是為戲論。善現當知！諸菩薩摩訶薩以如是等種種分別而為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩若作是念：『苦聖諦應遍知，集聖諦應永斷，滅聖諦應作證，道聖諦應修習。』是為戲論。復次，善現！諸菩薩摩訶薩若作是念：『應修布施乃至般若波羅蜜多。』是為戲論。若作是念：『應住內空乃至無性自性空，應住真如乃至不思議界，應住苦、集、滅、道聖諦。』是為戲論。若作是念：『應修四念住乃至八聖道支，應修四靜慮、四無量、四無色定，應修空、無相、無願解脫門，應修八解脫乃至十遍處。』是為戲論。若作是念：『應超預流果乃至獨覺菩提，趣入菩薩正性離生，圓滿菩薩十地正行，成熟有情、嚴淨佛土。』是為戲論。若作是念：『應起一切陀羅尼門、三摩地門，應引五眼、六神通，應引如來十力乃至十八佛不共法，應引大慈、大悲、大喜、大捨，應圓滿三十二大士相、八十隨好，應引無忘失法、恒住捨性，應引一切智、道相智、一切相智。』是為戲論。若作是念：『應行一切菩薩摩訶薩行，應證諸佛無上正等菩提。』是為戲論。若作是念：『我當永斷一切煩惱習氣相續，我當證得一切智智。』是為戲論。善現當知！諸菩薩摩訶薩以如是等種種分別而為戲論。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色蘊乃至識蘊若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若是所遍知若非所遍知，皆不可戲論故不應戲論。廣說乃至應觀一切智智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若是所遍知若非所遍知，皆不可戲論故不應戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色蘊乃至識蘊若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若是所遍知若非所遍知，皆不可戲論故不應戲論。廣說乃至應觀一切智智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若是所遍知若非所遍知，皆不可戲論故不應戲論。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀苦聖諦若應遍知、若不應遍知，應觀集聖諦若應永斷、若不應永斷，應觀滅聖諦若應作證、若不應作證，應觀道聖諦若應修習、若不應修習，皆不可戲論故不應戲論，廣說乃至應觀一切智智若應證得、若不應證得，俱不可戲論故不應戲論。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀如是等諸法及有情，皆不可戲論故不應戲論。所以者何？以一切法及諸有情，有性不能戲論無性，無性不能戲論有性，有性不能戲論有性，無性不能戲論無性，離有、無性，若能戲論、若所戲論、若戲論處、若戲論時皆不可得。是故，善現！色蘊無戲論，受、想、行、識蘊無戲論，廣說乃至一切智智亦無戲論。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行無戲論甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀苦聖諦若應遍知、若不應遍知，應觀集聖諦若應永斷、若不應永斷，應觀滅聖諦若應作證、若不應作證，應觀道聖諦若應修習、若不應修習，皆不可戲論故不應戲論，廣說乃至應觀一切智智若應證得、若不應證得，俱不可戲論故不應戲論。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀如是等諸法及有情，皆不可戲論故不應戲論。所以者何？以一切法及諸有情，有性不能戲論無性，無性不能戲論有性，有性不能戲論有性，無性不能戲論無性，離有、無性，若能戲論、若所戲論、若戲論處、若戲論時皆不可得。是故，善現！色蘊無戲論，受、想、行、識蘊無戲論，廣說乃至一切智智亦無戲論。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行無戲論甚深般若波羅蜜多。」

爾時，善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何觀色蘊乃至識蘊廣說乃至一切智智皆不可戲論故不應戲論？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何觀色蘊乃至識蘊廣說乃至一切智智皆不可戲論故不應戲論？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色蘊乃至識蘊皆無自性，廣說乃至一切智智亦無自性，若法無自性則不可戲論。是故，善現！色蘊乃至識蘊皆不可戲論故，諸菩薩摩訶薩不應戲論，廣說乃至一切智智亦不可戲論故，諸菩薩摩訶薩不應戲論。善現當知！諸菩薩摩訶薩若能如是於一切法，行無戲論甚深般若波羅蜜多方便善巧，便入菩薩正性離生，速能圓滿諸菩薩地，疾證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色蘊乃至識蘊皆無自性，廣說乃至一切智智亦無自性，若法無自性則不可戲論。是故，善現！色蘊乃至識蘊皆不可戲論故，諸菩薩摩訶薩不應戲論，廣說乃至一切智智亦不可戲論故，諸菩薩摩訶薩不應戲論。善現當知！諸菩薩摩訶薩若能如是於一切法，行無戲論甚深般若波羅蜜多方便善巧，便入菩薩正性離生，速能圓滿諸菩薩地，疾證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆無自性，亦無戲論而可得者。諸菩薩摩訶薩用何等道，得入菩薩正性離生？為聲聞道、為獨覺道、為諸佛道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法皆無自性，亦無戲論而可得者。諸菩薩摩訶薩用何等道，得入菩薩正性離生？為聲聞道、為獨覺道、為諸佛道？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩不用聲聞、獨覺、佛道，得入菩薩正性離生，然於諸道先遍學已，用菩薩道得入菩薩正性離生。善現當知！如第八者，先學諸道，後用自道得入自乘正性離生，乃至未起圓滿果道，未能證得自乘極果。諸菩薩摩訶薩亦復如是，於一切道先遍學已，用菩薩道得入菩薩正性離生，乃至未起金剛喻定，猶未能得所求無上正等菩提。若起此定，以一剎那相應妙慧，乃能證得所求無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩不用聲聞、獨覺、佛道，得入菩薩正性離生，然於諸道先遍學已，用菩薩道得入菩薩正性離生。善現當知！如第八者，先學諸道，後用自道得入自乘正性離生，乃至未起圓滿果道，未能證得自乘極果。諸菩薩摩訶薩亦復如是，於一切道先遍學已，用菩薩道得入菩薩正性離生，乃至未起金剛喻定，猶未能得所求無上正等菩提。若起此定，以一剎那相應妙慧，乃能證得所求無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩為欲圓滿一切智智，於一切道先遍學已，用菩薩道得入菩薩正性離生。若爾，豈不第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、如來向果其道各異？如是諸道既各有異，云何菩薩摩訶薩為欲圓滿一切智智，於一切道先遍學已，後用自道得入菩薩正性離生？謂諸菩薩摩訶薩若起第八道時應成第八，若起具見道時應成預流，若起進修道時應成一來、不還，若起無學道時應成阿羅漢，若起獨覺道時應成獨覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩為欲圓滿一切智智，於一切道先遍學已，用菩薩道得入菩薩正性離生。若爾，豈不第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、如來向果其道各異？如是諸道既各有異，云何菩薩摩訶薩為欲圓滿一切智智，於一切道先遍學已，後用自道得入菩薩正性離生？謂諸菩薩摩訶薩若起第八道時應成第八，若起具見道時應成預流，若起進修道時應成一來、不還，若起無學道時應成阿羅漢，若起獨覺道時應成獨覺。

「世尊！若菩薩摩訶薩成第八已，能入菩薩正性離生定無是處。不入菩薩正性離生，而證無上正等菩提亦無是處。世尊！若菩薩摩訶薩成預流果乃至獨覺，能入菩薩正性離生定無是處。不入菩薩正性離生，而證無上正等菩提亦無是處。云何令我如實了知諸菩薩摩訶薩為欲圓滿一切智智，於一切道先遍學已，方入菩薩正性離生而不違理？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩成第八已，能入菩薩正性離生定無是處。不入菩薩正性離生，而證無上正等菩提亦無是處。世尊！若菩薩摩訶薩成預流果乃至獨覺，能入菩薩正性離生定無是處。不入菩薩正性離生，而證無上正等菩提亦無是處。云何令我如實了知諸菩薩摩訶薩為欲圓滿一切智智，於一切道先遍學已，方入菩薩正性離生而不違理？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩成第八已，廣說乃至成獨覺已，能入菩薩正性離生定無是處，不入菩薩正性離生，而證無上正等菩提亦無是處。然諸菩薩摩訶薩於一切道先遍學已，方入菩薩正性離生亦不違理。謂諸菩薩摩訶薩從初發心勇猛精進，修行布施乃至般若波羅蜜多，以勝智見超過八地，謂淨觀地乃至獨覺地。雖於如是所說八地皆遍修學，而能以勝智見超過，用道相智得入菩薩正性離生。已入菩薩正性離生，漸次復用一切相智，永斷一切習氣相續，證得無上正等菩提。善現當知！所學第八若智若斷，乃至獨覺若智若斷，皆是菩薩摩訶薩忍。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於一切道先遍學已，後用自道得入菩薩正性離生。已入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，後證無上正等菩提，以果饒益諸有情類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩成第八已，廣說乃至成獨覺已，能入菩薩正性離生定無是處，不入菩薩正性離生，而證無上正等菩提亦無是處。然諸菩薩摩訶薩於一切道先遍學已，方入菩薩正性離生亦不違理。謂諸菩薩摩訶薩從初發心勇猛精進，修行布施乃至般若波羅蜜多，以勝智見超過八地，謂淨觀地乃至獨覺地。雖於如是所說八地皆遍修學，而能以勝智見超過，用道相智得入菩薩正性離生。已入菩薩正性離生，漸次復用一切相智，永斷一切習氣相續，證得無上正等菩提。善現當知！所學第八若智若斷，乃至獨覺若智若斷，皆是菩薩摩訶薩忍。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於一切道先遍學已，後用自道得入菩薩正性離生。已入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，後證無上正等菩提，以果饒益諸有情類。」

爾時，善現便白佛言：「如世尊說諸菩薩摩訶薩應學遍知一切道相，若聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若諸佛道，知此等道一切種相名道相智，諸菩薩摩訶薩云何當起道相智道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「如世尊說諸菩薩摩訶薩應學遍知一切道相，若聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若諸佛道，知此等道一切種相名道相智，諸菩薩摩訶薩云何當起道相智道？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應起一切淨道相智。云何菩薩摩訶薩當起一切淨道相智？謂諸行、狀、相，能正顯發淨道相智。諸菩薩摩訶薩遍於如是諸行、狀、相皆現等覺，現等覺已如實為他宣說、開示、施設、建立，令諸有情得無倒解，隨應趣向利益安樂。是菩薩摩訶薩應於一切音聲語言皆得善巧，用此善巧音聲語言，遍為三千大千世界諸有情類宣說正法，令知所聞皆如谷響，雖有解了而無執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應起一切淨道相智。云何菩薩摩訶薩當起一切淨道相智？謂諸行、狀、相，能正顯發淨道相智。諸菩薩摩訶薩遍於如是諸行、狀、相皆現等覺，現等覺已如實為他宣說、開示、施設、建立，令諸有情得無倒解，隨應趣向利益安樂。是菩薩摩訶薩應於一切音聲語言皆得善巧，用此善巧音聲語言，遍為三千大千世界諸有情類宣說正法，令知所聞皆如谷響，雖有解了而無執著。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩由此因緣應學圓滿真道相智。既學圓滿道相智已，應如實知一切有情隨眠、意樂種種差別，如應為作利益安樂，謂如實知地獄有情隨眠、意樂及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知傍生、鬼界、諸龍、藥叉、阿素洛等隨眠、意樂及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知人欲界天乃至非想非非想處隨眠、意樂，知已方便遮障彼道。亦如實知四念住乃至八聖道支及彼因果，亦如實知四靜慮、四無量、四無色定及彼因果，亦如實知空、無相、無願解脫門及彼因果，亦如實知八解脫乃至十遍處及彼因果，亦如實知苦、集、滅、道聖諦及彼因果，亦如實知六波羅蜜多及彼因果，亦如實知內空乃至無性自性空及彼因果，亦如實知真如乃至不思議界及彼因果，亦如實知淨觀地乃至如來地及彼因果，亦如實知極喜地乃至法雲地及彼因果，亦如實知陀羅尼門、三摩地門及彼因果，亦如實知淨五眼、六神通及彼因果，亦如實知如來十力乃至十八佛不共法及彼因果，亦如實知大慈、大悲、大喜、大捨及彼因果，亦如實知無忘失法、恒住捨性及彼因果，亦如實知一切智、道相智、一切相智及彼因果，亦如實知聲聞、獨覺、菩薩、如來及彼因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩由此因緣應學圓滿真道相智。既學圓滿道相智已，應如實知一切有情隨眠、意樂種種差別，如應為作利益安樂，謂如實知地獄有情隨眠、意樂及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知傍生、鬼界、諸龍、藥叉、阿素洛等隨眠、意樂及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知人欲界天乃至非想非非想處隨眠、意樂，知已方便遮障彼道。亦如實知四念住乃至八聖道支及彼因果，亦如實知四靜慮、四無量、四無色定及彼因果，亦如實知空、無相、無願解脫門及彼因果，亦如實知八解脫乃至十遍處及彼因果，亦如實知苦、集、滅、道聖諦及彼因果，亦如實知六波羅蜜多及彼因果，亦如實知內空乃至無性自性空及彼因果，亦如實知真如乃至不思議界及彼因果，亦如實知淨觀地乃至如來地及彼因果，亦如實知極喜地乃至法雲地及彼因果，亦如實知陀羅尼門、三摩地門及彼因果，亦如實知淨五眼、六神通及彼因果，亦如實知如來十力乃至十八佛不共法及彼因果，亦如實知大慈、大悲、大喜、大捨及彼因果，亦如實知無忘失法、恒住捨性及彼因果，亦如實知一切智、道相智、一切相智及彼因果，亦如實知聲聞、獨覺、菩薩、如來及彼因果。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩既如實知聲聞等道及因果已，隨其所應，以如是道安立有情於三乘道，令勤修學各得究竟。善現當知！諸菩薩摩訶薩應起如是真道相智。若菩薩摩訶薩修學如是真道相智，於諸有情種種界性、隨眠、意樂皆善悟入。既悟入已，隨其所應為說正法，皆令獲得所求勝果無空過者。所以者何？是菩薩摩訶薩善知有情諸根勝劣，如實通達一切有情往來生死心、心所法趣向差別，為說法故無空過者。善現當知！諸菩薩摩訶薩應行如是諸道般若波羅蜜多。所以者何？一切聲聞、獨覺、菩薩所應學道菩提分法，皆攝在此甚深般若波羅蜜多。一切聲聞、獨覺、菩薩於中勤學，皆得究竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩既如實知聲聞等道及因果已，隨其所應，以如是道安立有情於三乘道，令勤修學各得究竟。善現當知！諸菩薩摩訶薩應起如是真道相智。若菩薩摩訶薩修學如是真道相智，於諸有情種種界性、隨眠、意樂皆善悟入。既悟入已，隨其所應為說正法，皆令獲得所求勝果無空過者。所以者何？是菩薩摩訶薩善知有情諸根勝劣，如實通達一切有情往來生死心、心所法趣向差別，為說法故無空過者。善現當知！諸菩薩摩訶薩應行如是諸道般若波羅蜜多。所以者何？一切聲聞、獨覺、菩薩所應學道菩提分法，皆攝在此甚深般若波羅蜜多。一切聲聞、獨覺、菩薩於中勤學，皆得究竟。」

具壽善現便白佛言：「若一切種菩提分法及諸菩提，如是一切皆非相應非不相應、無色、無見、無對、一相，所謂無相。云何如是菩提分法能取菩提？皆非相應非不相應、無色、無見、無對、一相，謂無相法，能於餘法有取有捨？譬如虛空，於一切法無取無捨，自性空故，諸法亦爾自性皆空，非於餘法有取有捨。如何可說菩提分法能取菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「若一切種菩提分法及諸菩提，如是一切皆非相應非不相應、無色、無見、無對、一相，所謂無相。云何如是菩提分法能取菩提？皆非相應非不相應、無色、無見、無對、一相，謂無相法，能於餘法有取有捨？譬如虛空，於一切法無取無捨，自性空故，諸法亦爾自性皆空，非於餘法有取有捨。如何可說菩提分法能取菩提？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。以一切法自性皆空無取無捨，然諸有情於一切法自性空義不能解了，為益彼故，方便宣說菩提分法能取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。以一切法自性皆空無取無捨，然諸有情於一切法自性空義不能解了，為益彼故，方便宣說菩提分法能取菩提。

「復次，善現！若諸色蘊乃至識蘊，廣說乃至一切智智，於此聖法毘奈耶中，皆非相應非不相應、無色、無見、無對、一相，所謂無相。佛為饒益諸有情類，令得正解入法實相，依世俗說不依勝義。善現當知！諸菩薩摩訶薩於如是一切法應學智見。學智見已，如實觀察如是諸法應可攝受，如是諸法不應攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸色蘊乃至識蘊，廣說乃至一切智智，於此聖法毘奈耶中，皆非相應非不相應、無色、無見、無對、一相，所謂無相。佛為饒益諸有情類，令得正解入法實相，依世俗說不依勝義。善現當知！諸菩薩摩訶薩於如是一切法應學智見。學智見已，如實觀察如是諸法應可攝受，如是諸法不應攝受。」

具壽善現即白佛言：「諸菩薩摩訶薩於何等法學智見已如實觀察不應攝受？於何等法學智見已如實觀察應可攝受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「諸菩薩摩訶薩於何等法學智見已如實觀察不應攝受？於何等法學智見已如實觀察應可攝受？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於諸聲聞、獨覺等法學智見已，如實觀察不應攝受；於一切智智相應諸法學智見已，如實觀察一切種相應可攝受。善現當知！諸菩薩摩訶薩於此聖法毘奈耶中，應如是學甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於諸聲聞、獨覺等法學智見已，如實觀察不應攝受；於一切智智相應諸法學智見已，如實觀察一切種相應可攝受。善現當知！諸菩薩摩訶薩於此聖法毘奈耶中，應如是學甚深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「佛說聖法毘奈耶者，何等名聖法毘奈耶？何故名聖法毘奈耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「佛說聖法毘奈耶者，何等名聖法毘奈耶？何故名聖法毘奈耶？」

佛告善現：「若諸聲聞，若諸獨覺，若諸菩薩，若諸如來、應、正等覺，如是一切與貪、瞋、癡皆非相應非不相應，與薩迦耶見、戒禁取、疑皆非相應非不相應，與欲貪、瞋恚皆非相應非不相應，與色愛、無色愛、掉舉、慢、無明皆非相應非不相應，與四靜慮、四無量、四無色定皆非相應非不相應，與四念住乃至八聖道支皆非相應非不相應，與苦、集、滅、道聖諦皆非相應非不相應，與空、無相、無願解脫門皆非相應非不相應，與八解脫乃至十遍處皆非相應非不相應，與六波羅蜜多皆非相應非不相應，與內空乃至無性自性空皆非相應非不相應，與真如乃至不思議界皆非相應非不相應，與淨觀地乃至如來地皆非相應非不相應，與極喜地乃至法雲地皆非相應非不相應，與陀羅尼門、三摩地門皆非相應非不相應，與五眼、六神通皆非相應非不相應，與如來十力乃至十八佛不共法皆非相應非不相應，與大慈、大悲、大喜、大捨皆非相應非不相應，與三十二大士相、八十隨好皆非相應非不相應，與無忘失法、恒住捨性皆非相應非不相應，與一切智、道相智、一切相智皆非相應非不相應，與預流果乃至獨覺菩提皆非相應非不相應，與諸菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提皆非相應非不相應，與斷煩惱習氣相續、一切智智皆非相應非不相應，與有為界及無為界皆非相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸聲聞，若諸獨覺，若諸菩薩，若諸如來、應、正等覺，如是一切與貪、瞋、癡皆非相應非不相應，與薩迦耶見、戒禁取、疑皆非相應非不相應，與欲貪、瞋恚皆非相應非不相應，與色愛、無色愛、掉舉、慢、無明皆非相應非不相應，與四靜慮、四無量、四無色定皆非相應非不相應，與四念住乃至八聖道支皆非相應非不相應，與苦、集、滅、道聖諦皆非相應非不相應，與空、無相、無願解脫門皆非相應非不相應，與八解脫乃至十遍處皆非相應非不相應，與六波羅蜜多皆非相應非不相應，與內空乃至無性自性空皆非相應非不相應，與真如乃至不思議界皆非相應非不相應，與淨觀地乃至如來地皆非相應非不相應，與極喜地乃至法雲地皆非相應非不相應，與陀羅尼門、三摩地門皆非相應非不相應，與五眼、六神通皆非相應非不相應，與如來十力乃至十八佛不共法皆非相應非不相應，與大慈、大悲、大喜、大捨皆非相應非不相應，與三十二大士相、八十隨好皆非相應非不相應，與無忘失法、恒住捨性皆非相應非不相應，與一切智、道相智、一切相智皆非相應非不相應，與預流果乃至獨覺菩提皆非相應非不相應，與諸菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提皆非相應非不相應，與斷煩惱習氣相續、一切智智皆非相應非不相應，與有為界及無為界皆非相應非不相應。

「善現當知！彼名為聖，此是彼聖法毘奈耶，是故名聖法毘奈耶。所以者何？此一切法無色、無見、無對、一相，所謂無相，彼諸聖者如實現見。善現當知！諸無色法與無色法皆非相應非不相應，諸無見法與無見法皆非相應非不相應，諸無對法與無對法皆非相應非不相應，諸一相法與一相法皆非相應非不相應，諸無相法與無相法皆非相應非不相應。善現當知！諸菩薩摩訶薩，於此無色、無見、無對、一相、無相甚深般若波羅蜜多常應修學，學已不執一切法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！彼名為聖，此是彼聖法毘奈耶，是故名聖法毘奈耶。所以者何？此一切法無色、無見、無對、一相，所謂無相，彼諸聖者如實現見。善現當知！諸無色法與無色法皆非相應非不相應，諸無見法與無見法皆非相應非不相應，諸無對法與無對法皆非相應非不相應，諸一相法與一相法皆非相應非不相應，諸無相法與無相法皆非相應非不相應。善現當知！諸菩薩摩訶薩，於此無色、無見、無對、一相、無相甚深般若波羅蜜多常應修學，學已不執一切法相。」

爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩豈不應於色乃至識諸相學耶？廣說乃至豈不應於一切智智諸相學耶？豈不應於知苦、斷集、證滅、修道諸相學耶？豈不應於順逆觀察十二緣起諸相學耶？豈不應於聖者、聖法諸相學耶？豈不應於有為界、無為界諸相學耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩豈不應於色乃至識諸相學耶？廣說乃至豈不應於一切智智諸相學耶？豈不應於知苦、斷集、證滅、修道諸相學耶？豈不應於順逆觀察十二緣起諸相學耶？豈不應於聖者、聖法諸相學耶？豈不應於有為界、無為界諸相學耶？

「世尊！若菩薩摩訶薩不於如是諸法相學，亦應不於諸行相學。世尊！若菩薩摩訶薩於諸法相及諸行相既不能學，云何能超聲聞、獨覺等地？若不能超聲聞、獨覺等地，云何能入菩薩正性離生？若不能入菩薩正性離生，云何能證無上菩提？若不能證無上菩提，云何能轉微妙法輪？若不能轉微妙法輪，云何能以聲聞、獨覺無上乘法安立有情，令脫無邊生死大苦，安住清淨常樂涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩不於如是諸法相學，亦應不於諸行相學。世尊！若菩薩摩訶薩於諸法相及諸行相既不能學，云何能超聲聞、獨覺等地？若不能超聲聞、獨覺等地，云何能入菩薩正性離生？若不能入菩薩正性離生，云何能證無上菩提？若不能證無上菩提，云何能轉微妙法輪？若不能轉微妙法輪，云何能以聲聞、獨覺無上乘法安立有情，令脫無邊生死大苦，安住清淨常樂涅槃？」

佛告善現：「若一切法實有相者，諸菩薩摩訶薩應於中學。以一切法非實有相，無色、無見、無對、一相，所謂無相，是故菩薩摩訶薩眾不於相學，亦復不於無相法學。所以者何？如來出世、若不出世，法界常住諸法一相，所謂無相，如是無相既非有相亦非無相故不可學，何以故？非一切法先是有相後成無相，以一切法本是無相後亦無相。是故菩薩摩訶薩眾，不學有相、不學無相，相、無相法相待而立非究竟故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若一切法實有相者，諸菩薩摩訶薩應於中學。以一切法非實有相，無色、無見、無對、一相，所謂無相，是故菩薩摩訶薩眾不於相學，亦復不於無相法學。所以者何？如來出世、若不出世，法界常住諸法一相，所謂無相，如是無相既非有相亦非無相故不可學，何以故？非一切法先是有相後成無相，以一切法本是無相後亦無相。是故菩薩摩訶薩眾，不學有相、不學無相，相、無相法相待而立非究竟故。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆非有相亦非無相，應非一相亦非異相，云何菩薩摩訶薩能修般若波羅蜜多？若菩薩摩訶薩不修般若波羅蜜多，應不能超聲聞、獨覺等地。若不能超聲聞、獨覺等地，應不能入菩薩正性離生。若不能入菩薩正性離生，應不能超菩薩無生法忍。若不能超菩薩無生法忍，應不能發菩薩勝妙神通。若不能發菩薩勝妙神通，應不能嚴淨佛土、成熟有情。若不能嚴淨佛土、成熟有情，應不能得無上正等菩提。若不能得無上正等菩提，應不能轉清淨法輪。若不能轉清淨法輪，則應不能方便安立諸有情類，令住聲聞乘果，或住獨覺乘果，或住無上乘果。亦應不能方便安立諸有情類，令住施性福業事，或住戒性福業事，或住修性福業事，當得人、天自在富樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法皆非有相亦非無相，應非一相亦非異相，云何菩薩摩訶薩能修般若波羅蜜多？若菩薩摩訶薩不修般若波羅蜜多，應不能超聲聞、獨覺等地。若不能超聲聞、獨覺等地，應不能入菩薩正性離生。若不能入菩薩正性離生，應不能超菩薩無生法忍。若不能超菩薩無生法忍，應不能發菩薩勝妙神通。若不能發菩薩勝妙神通，應不能嚴淨佛土、成熟有情。若不能嚴淨佛土、成熟有情，應不能得無上正等菩提。若不能得無上正等菩提，應不能轉清淨法輪。若不能轉清淨法輪，則應不能方便安立諸有情類，令住聲聞乘果，或住獨覺乘果，或住無上乘果。亦應不能方便安立諸有情類，令住施性福業事，或住戒性福業事，或住修性福業事，當得人、天自在富樂。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法非有相非無相、非一相非異相。若菩薩摩訶薩知一切法若有相若無相、若一相若異相皆同一相，所謂無相，修此無相名修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法非有相非無相、非一相非異相。若菩薩摩訶薩知一切法若有相若無相、若一相若異相皆同一相，所謂無相，修此無相名修般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修此無相名修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修此無相名修般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修除遣一切法，名修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修除遣一切法，名修般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修除遣一切法，名修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修除遣一切法，名修般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修除遣色亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣受、想、行、識亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣眼處乃至意處亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣色處乃至法處亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣眼界乃至意界亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣色界乃至法界亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣眼識界乃至意識界亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣眼觸乃至意觸亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣地界乃至識界亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣因緣乃至增上緣亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣無明乃至老死亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣入出生死及不淨觀亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣四靜慮、四無量、四無色定亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣佛隨念乃至息隨念亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣無常想乃至滅想亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣我想乃至見者想亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣緣起想及非緣起想亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣常、樂、我、淨想及無常、無樂、無我、無淨想亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣四念住乃至八聖道支亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣空、無相、無願解脫門亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣八解脫乃至十遍處亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣諸聖諦想及非聖諦想亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣苦、集、滅、道聖諦亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣苦智乃至如說智亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣布施乃至般若波羅蜜多亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣內空乃至無性自性空亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣真如乃至不思議界亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣淨觀地乃至如來地亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣極喜地乃至法雲地亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣陀羅尼門、三摩地門亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣五眼、六神通亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣如來十力乃至十八佛不共法亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣大慈、大悲、大喜、大捨亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣三十二大士相、八十隨好亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣無忘失法、恒住捨性亦除遣此修，名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修除遣色亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣受、想、行、識亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣眼處乃至意處亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣色處乃至法處亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣眼界乃至意界亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣色界乃至法界亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣眼識界乃至意識界亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣眼觸乃至意觸亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣地界乃至識界亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣因緣乃至增上緣亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣無明乃至老死亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣入出生死及不淨觀亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣四靜慮、四無量、四無色定亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣佛隨念乃至息隨念亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣無常想乃至滅想亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣我想乃至見者想亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣緣起想及非緣起想亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣常、樂、我、淨想及無常、無樂、無我、無淨想亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣四念住乃至八聖道支亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣空、無相、無願解脫門亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣八解脫乃至十遍處亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣諸聖諦想及非聖諦想亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣苦、集、滅、道聖諦亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣苦智乃至如說智亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣布施乃至般若波羅蜜多亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣內空乃至無性自性空亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣真如乃至不思議界亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣淨觀地乃至如來地亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣極喜地乃至法雲地亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣陀羅尼門、三摩地門亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣五眼、六神通亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣如來十力乃至十八佛不共法亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣大慈、大悲、大喜、大捨亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣三十二大士相、八十隨好亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣無忘失法、恒住捨性亦除遣此修，名

修般若波羅蜜多；修除遣一切智、道相智、一切相智亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣預流果乃至獨覺菩提亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣一切菩薩摩訶薩行亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣諸佛無上正等菩提亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣永斷煩惱習氣相續亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣一切智智亦除遣此修，名修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修般若波羅蜜多；修除遣一切智、道相智、一切相智亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣預流果乃至獨覺菩提亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣一切菩薩摩訶薩行亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣諸佛無上正等菩提亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣永斷煩惱習氣相續亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣一切智智亦除遣此修，名修般若波羅蜜多。」

爾時，善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修除遣色亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣受、想、行、識亦除遣此修，名修般若波羅蜜多？廣說乃至修除遣永斷煩惱習氣相續亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣一切智智亦除遣此修，名修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修除遣色亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣受、想、行、識亦除遣此修，名修般若波羅蜜多？廣說乃至修除遣永斷煩惱習氣相續亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣一切智智亦除遣此修，名修般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有色及壞此修，非除遣色，非修般若波羅蜜多；若念有受、想、行、識及壞此修，非除遣受、想、行、識，非修般若波羅蜜多。廣說乃至若念有永斷煩惱習氣相續及壞此修，非除遣永斷煩惱習氣相續，非修般若波羅蜜多；若念有一切智智及壞此修，非除遣一切智智，非修般若波羅蜜多。然諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不念有色及壞此修，是除遣色，是修般若波羅蜜多；不念有受、想、行、識及壞此修，是除遣受、想、行、識，是修般若波羅蜜多。廣說乃至不念有永斷煩惱習氣相續及壞此修，是除遣永斷煩惱習氣相續，是修般若波羅蜜多；不念有一切智智及壞此修，是除遣一切智智，是修般若波羅蜜多。所以者何？非有想者斷貪、瞋、癡、隨眠、纏垢，能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修除遣色亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣受、想、行、識及除遣此修，名修般若波羅蜜多。廣說乃至修除遣永斷煩惱習氣相續及除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣一切智智及除遣此修，名修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有色及壞此修，非除遣色，非修般若波羅蜜多；若念有受、想、行、識及壞此修，非除遣受、想、行、識，非修般若波羅蜜多。廣說乃至若念有永斷煩惱習氣相續及壞此修，非除遣永斷煩惱習氣相續，非修般若波羅蜜多；若念有一切智智及壞此修，非除遣一切智智，非修般若波羅蜜多。然諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不念有色及壞此修，是除遣色，是修般若波羅蜜多；不念有受、想、行、識及壞此修，是除遣受、想、行、識，是修般若波羅蜜多。廣說乃至不念有永斷煩惱習氣相續及壞此修，是除遣永斷煩惱習氣相續，是修般若波羅蜜多；不念有一切智智及壞此修，是除遣一切智智，是修般若波羅蜜多。所以者何？非有想者斷貪、瞋、癡、隨眠、纏垢，能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修除遣色亦除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣受、想、行、識及除遣此修，名修般若波羅蜜多。廣說乃至修除遣永斷煩惱習氣相續及除遣此修，名修般若波羅蜜多；修除遣一切智智及除遣此修，名修般若波羅蜜多。

「復次，善現！住有想者，不能修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至住有想者，亦不能永斷煩惱習氣相續，亦不能修一切智智。所以者何？住有想者，定當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故決定不能解脫生死，無道、無涅槃，云何能如實修六波羅蜜多，廣說乃至永斷煩惱習氣相續，及能修習一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住有想者，不能修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至住有想者，亦不能永斷煩惱習氣相續，亦不能修一切智智。所以者何？住有想者，定當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故決定不能解脫生死，無道、無涅槃，云何能如實修六波羅蜜多，廣說乃至永斷煩惱習氣相續，及能修習一切智智？」

具壽善現復白佛言：「何等是有？何等是非有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何等是有？何等是非有？」

佛告善現：「二是有，不二是非有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「二是有，不二是非有。」

具壽善現復白佛言：「云何為二？云何為不二？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何為二？云何為不二？」

佛告善現：「色想乃至識想為二，色想空乃至識想空為不二；眼處想乃至意處想為二，眼處想空乃至意處想空為不二；色處想乃至法處想為二，色處想空乃至法處想空為不二；眼界想乃至意界想為二，眼界想空乃至意界想空為不二；色界想乃至法界想為二，色界想空乃至法界想空為不二；眼識界想乃至意識界想為二，眼識界想空乃至意識界想空為不二；眼觸想乃至意觸想為二，眼觸想空乃至意觸想空為不二；眼觸為緣所生諸受想乃至意觸為緣所生諸受想為二，眼觸為緣所生諸受想空乃至意觸為緣所生諸受想空為不二；地界想乃至識界想為二，地界想空乃至識界想空為不二；因緣想乃至增上緣想為二，因緣想空乃至增上緣想空為不二；無明想乃至老死想為二，無明想空乃至老死想空為不二；布施波羅蜜多想乃至般若波羅蜜多想為二，布施波羅蜜多想空乃至般若波羅蜜多想空為不二；內空想乃至無性自性空想為二，內空想空乃至無性自性空想空為不二；真如想乃至不思議界想為二，真如想空乃至不思議界想空為不二；苦、集、滅、道聖諦想為二，苦、集、滅、道聖諦想空為不二；四念住想乃至八聖道支想為二，四念住想空乃至八聖道支想空為不二；四靜慮、四無量、四無色定想為二，四靜慮、四無量、四無色定想空為不二；三解脫門想為二，三解脫門想空為不二；八解脫想乃至十遍處想為二，八解脫想空乃至十遍處想空為不二；淨觀地想乃至如來地想為二，淨觀地想空乃至如來地想空為不二；極喜地想乃至法雲地想為二，極喜地想空乃至法雲地想空為不二；陀羅尼門、三摩地門想為二，陀羅尼門、三摩地門想空為不二；五眼、六神通想為二，五眼、六神通想空為不二，如來十力想乃至十八佛不共法想為二，如來十力想空乃至十八佛不共法想空為不二；大慈、大悲、大喜、大捨想為二，大慈、大悲、大喜、大捨想空為不二；三十二相、八十隨好想為二，三十二相、八十隨好想空為不二；無忘失法、恒住捨性想為二，無忘失法、恒住捨性想空為不二；一切智、道相智、一切相智想為二，一切智、道相智、一切相智想空為不二；預流果想乃至獨覺菩提想為二，預流果想空乃至獨覺菩提想空為不二；一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提想為二，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提想空為不二；有為界、無為界想為二，有為界、無為界想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「色想乃至識想為二，色想空乃至識想空為不二；眼處想乃至意處想為二，眼處想空乃至意處想空為不二；色處想乃至法處想為二，色處想空乃至法處想空為不二；眼界想乃至意界想為二，眼界想空乃至意界想空為不二；色界想乃至法界想為二，色界想空乃至法界想空為不二；眼識界想乃至意識界想為二，眼識界想空乃至意識界想空為不二；眼觸想乃至意觸想為二，眼觸想空乃至意觸想空為不二；眼觸為緣所生諸受想乃至意觸為緣所生諸受想為二，眼觸為緣所生諸受想空乃至意觸為緣所生諸受想空為不二；地界想乃至識界想為二，地界想空乃至識界想空為不二；因緣想乃至增上緣想為二，因緣想空乃至增上緣想空為不二；無明想乃至老死想為二，無明想空乃至老死想空為不二；布施波羅蜜多想乃至般若波羅蜜多想為二，布施波羅蜜多想空乃至般若波羅蜜多想空為不二；內空想乃至無性自性空想為二，內空想空乃至無性自性空想空為不二；真如想乃至不思議界想為二，真如想空乃至不思議界想空為不二；苦、集、滅、道聖諦想為二，苦、集、滅、道聖諦想空為不二；四念住想乃至八聖道支想為二，四念住想空乃至八聖道支想空為不二；四靜慮、四無量、四無色定想為二，四靜慮、四無量、四無色定想空為不二；三解脫門想為二，三解脫門想空為不二；八解脫想乃至十遍處想為二，八解脫想空乃至十遍處想空為不二；淨觀地想乃至如來地想為二，淨觀地想空乃至如來地想空為不二；極喜地想乃至法雲地想為二，極喜地想空乃至法雲地想空為不二；陀羅尼門、三摩地門想為二，陀羅尼門、三摩地門想空為不二；五眼、六神通想為二，五眼、六神通想空為不二，如來十力想乃至十八佛不共法想為二，如來十力想空乃至十八佛不共法想空為不二；大慈、大悲、大喜、大捨想為二，大慈、大悲、大喜、大捨想空為不二；三十二相、八十隨好想為二，三十二相、八十隨好想空為不二；無忘失法、恒住捨性想為二，無忘失法、恒住捨性想空為不二；一切智、道相智、一切相智想為二，一切智、道相智、一切相智想空為不二；預流果想乃至獨覺菩提想為二，預流果想空乃至獨覺菩提想空為不二；一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提想為二，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提想空為不二；有為界、無為界想為二，有為界、無為界想空為不二。

「善現當知！乃至一切想皆為二，乃至一切二皆是有，乃至一切有皆有生死，有生死者不能解脫生老病死愁歎苦憂惱。善現當知！諸想空者皆為不二，諸不二者皆是非有，諸非有者皆無生死，無生死者便能解脫生老病死愁歎苦憂惱。由此因緣，當知一切有二想者，定無布施乃至般若波羅蜜多，無道、無得亦無現觀，下至順忍彼尚非有，況能遍知色廣說乃至一切智智！彼尚不能修諸聖道，況能得預流果乃至獨覺菩提！況能永斷一切煩惱習氣相續，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！乃至一切想皆為二，乃至一切二皆是有，乃至一切有皆有生死，有生死者不能解脫生老病死愁歎苦憂惱。善現當知！諸想空者皆為不二，諸不二者皆是非有，諸非有者皆無生死，無生死者便能解脫生老病死愁歎苦憂惱。由此因緣，當知一切有二想者，定無布施乃至般若波羅蜜多，無道、無得亦無現觀，下至順忍彼尚非有，況能遍知色廣說乃至一切智智！彼尚不能修諸聖道，況能得預流果乃至獨覺菩提！況能永斷一切煩惱習氣相續，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾！」