大般若波羅蜜多經卷第五百二十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百二十五三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分方便善巧品第二十六之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分方便善巧品第二十六之三

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是名為略攝般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩若於中學能多所作。世尊！如是略攝般若波羅蜜多，新學菩薩摩訶薩眾應於中學，乃至住第十地諸菩薩摩訶薩亦應於中常勤修學。若菩薩摩訶薩能於如是略攝般若波羅蜜多常勤修學，於一切法能如實知略廣之相。世尊！如是略攝般若波羅蜜多微妙法門，利根菩薩摩訶薩眾乃能悟入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是名為略攝般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩若於中學能多所作。世尊！如是略攝般若波羅蜜多，新學菩薩摩訶薩眾應於中學，乃至住第十地諸菩薩摩訶薩亦應於中常勤修學。若菩薩摩訶薩能於如是略攝般若波羅蜜多常勤修學，於一切法能如實知略廣之相。世尊！如是略攝般若波羅蜜多微妙法門，利根菩薩摩訶薩眾乃能悟入。」

佛告善現：「如是法門，諸菩薩摩訶薩若利根者，若中根者，若鈍根者，皆能悟入如是法門無障無礙；諸菩薩摩訶薩定、不定根專心學者皆能悟入。善現當知！如是法門微妙清淨，諸懈怠者、劣精進者、失正念者、散動心者、習惡慧者不能悟入，不懈怠者、勝精進者、具正念者、善攝心者、修妙慧者乃能悟入。善現當知！若菩薩摩訶薩欲住菩薩不退轉地展轉乃至第十地者，當勤方便入此法門。若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，當勤方便入此法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是法門，諸菩薩摩訶薩若利根者，若中根者，若鈍根者，皆能悟入如是法門無障無礙；諸菩薩摩訶薩定、不定根專心學者皆能悟入。善現當知！如是法門微妙清淨，諸懈怠者、劣精進者、失正念者、散動心者、習惡慧者不能悟入，不懈怠者、勝精進者、具正念者、善攝心者、修妙慧者乃能悟入。善現當知！若菩薩摩訶薩欲住菩薩不退轉地展轉乃至第十地者，當勤方便入此法門。若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，當勤方便入此法門。

「善現當知！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多甚深經典所說而學，是菩薩摩訶薩則能隨學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦能隨學內空乃至無性自性空，亦能隨學真如乃至不思議界，亦能隨學苦聖諦乃至道聖諦，亦能隨學四念住乃至八聖道支，亦能隨學四靜慮、四無量、四無色定，亦能隨學空、無相、無願解脫門，亦能隨學八解脫乃至十遍處，亦能隨學極喜地乃至法雲地，亦能隨學陀羅尼門、三摩地門，亦能隨學五眼、六神通，亦能隨學如來十力乃至十八佛不共法，亦能隨學大慈、大悲、大喜、大捨，亦能隨學無忘失法、恒住捨性，亦能隨學一切智、道相智、一切相智，亦能隨學一切菩薩摩訶薩行，亦能隨學諸佛無上正等菩提，亦能隨學一切智智，是菩薩摩訶薩既隨學已，能隨證得布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多甚深經典所說而學，是菩薩摩訶薩則能隨學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦能隨學內空乃至無性自性空，亦能隨學真如乃至不思議界，亦能隨學苦聖諦乃至道聖諦，亦能隨學四念住乃至八聖道支，亦能隨學四靜慮、四無量、四無色定，亦能隨學空、無相、無願解脫門，亦能隨學八解脫乃至十遍處，亦能隨學極喜地乃至法雲地，亦能隨學陀羅尼門、三摩地門，亦能隨學五眼、六神通，亦能隨學如來十力乃至十八佛不共法，亦能隨學大慈、大悲、大喜、大捨，亦能隨學無忘失法、恒住捨性，亦能隨學一切智、道相智、一切相智，亦能隨學一切菩薩摩訶薩行，亦能隨學諸佛無上正等菩提，亦能隨學一切智智，是菩薩摩訶薩既隨學已，能隨證得布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至一切智智。

「善現當知！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多甚深經典所說而學，是菩薩摩訶薩所有魔事皆能覺知隨起即滅。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲疾除滅一切業障，欲正攝受方便善巧，當學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多甚深經典所說而學，是菩薩摩訶薩所有魔事皆能覺知隨起即滅。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲疾除滅一切業障，欲正攝受方便善巧，當學般若波羅蜜多。

「善現當知！若時菩薩摩訶薩勤行修習如是般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩便為無量無邊世界一切如來、應、正等覺現在住持說正法者常共護念。所以者何？過去未來現在諸佛，無不皆從甚深般若波羅蜜多而出生故。是故，善現！若菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多，應作是念：『過去未來現在諸佛所證得法，我亦當證。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩應勤修學甚深般若波羅蜜多，若勤修學甚深般若波羅蜜多，疾證無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩常應不離一切智智相應作意，行深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若時菩薩摩訶薩勤行修習如是般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩便為無量無邊世界一切如來、應、正等覺現在住持說正法者常共護念。所以者何？過去未來現在諸佛，無不皆從甚深般若波羅蜜多而出生故。是故，善現！若菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多，應作是念：『過去未來現在諸佛所證得法，我亦當證。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩應勤修學甚深般若波羅蜜多，若勤修學甚深般若波羅蜜多，疾證無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩常應不離一切智智相應作意，行深般若波羅蜜多。

「善現當知！若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，無倒修行，經彈指頃，是菩薩摩訶薩所獲福聚其量甚多。假使有能方便善巧，教化三千大千世界一切有情，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，或令安住清淨解脫、解脫智見，或令安住預流乃至阿羅漢果，或令安住獨覺菩提，是人雖獲無邊福聚，而猶不及無倒修行甚深般若波羅蜜多經彈指頃所得福聚。所以者何？甚深般若波羅蜜多，能生一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，能生一切清淨解脫、解脫智見，能生一切預流乃至阿羅漢果，能生一切獨覺菩提。過去未來現在諸佛，無不皆由甚深般若波羅蜜多，而得出現度脫無量無邊有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，無倒修行，經彈指頃，是菩薩摩訶薩所獲福聚其量甚多。假使有能方便善巧，教化三千大千世界一切有情，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，或令安住清淨解脫、解脫智見，或令安住預流乃至阿羅漢果，或令安住獨覺菩提，是人雖獲無邊福聚，而猶不及無倒修行甚深般若波羅蜜多經彈指頃所得福聚。所以者何？甚深般若波羅蜜多，能生一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，能生一切清淨解脫、解脫智見，能生一切預流乃至阿羅漢果，能生一切獨覺菩提。過去未來現在諸佛，無不皆由甚深般若波羅蜜多，而得出現度脫無量無邊有情。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能常不離一切智智相應作意，行深般若波羅蜜多，經須臾頃，或經半日，或經一日，或經半月，或經一月，或經一時，或經一歲，或經百歲，或經一劫，或經百劫，乃至或經無數大劫，是菩薩摩訶薩所獲福聚其量甚多，勝教十方各如殑伽沙數世界諸有情類，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，或令安住清淨解脫、解脫智見，或令安住預流乃至阿羅漢果，或令安住獨覺菩提，所獲福聚。所以者何？甚深般若波羅蜜多出生過去未來現在一切如來、應、正等覺，為諸有情無倒施設布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，無倒施設清淨解脫、解脫智見，無倒施設預流乃至阿羅漢果，無倒施設獨覺菩提，無倒施設諸佛無上正等菩提故，此福聚勝過於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩能常不離一切智智相應作意，行深般若波羅蜜多，經須臾頃，或經半日，或經一日，或經半月，或經一月，或經一時，或經一歲，或經百歲，或經一劫，或經百劫，乃至或經無數大劫，是菩薩摩訶薩所獲福聚其量甚多，勝教十方各如殑伽沙數世界諸有情類，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，或令安住清淨解脫、解脫智見，或令安住預流乃至阿羅漢果，或令安住獨覺菩提，所獲福聚。所以者何？甚深般若波羅蜜多出生過去未來現在一切如來、應、正等覺，為諸有情無倒施設布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，無倒施設清淨解脫、解脫智見，無倒施設預流乃至阿羅漢果，無倒施設獨覺菩提，無倒施設諸佛無上正等菩提故，此福聚勝過於彼。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如深般若波羅蜜多所說而住，是菩薩摩訶薩當知已住不退轉位，常為諸佛之所護念，成就最勝方便善巧，已曾親近、供養恭敬無量俱胝那庾多佛，於諸佛所已植無量勝妙善根，已為無量真淨善友之所攝護，久已修習布施等六波羅蜜多，廣說乃至一切智智。善現當知！是菩薩摩訶薩住童真地，一切所願無不圓滿，常見諸佛曾無暫捨，於諸善根恒不遠離，常能成熟所化有情，亦常嚴淨所求佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，聽受修行菩薩乘法。善現當知！是菩薩摩訶薩已得無斷無盡辯才，已得殊勝陀羅尼法，成就最上微妙色身，已得諸佛授圓滿記，於隨所樂為度有情，受諸有身已得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如深般若波羅蜜多所說而住，是菩薩摩訶薩當知已住不退轉位，常為諸佛之所護念，成就最勝方便善巧，已曾親近、供養恭敬無量俱胝那庾多佛，於諸佛所已植無量勝妙善根，已為無量真淨善友之所攝護，久已修習布施等六波羅蜜多，廣說乃至一切智智。善現當知！是菩薩摩訶薩住童真地，一切所願無不圓滿，常見諸佛曾無暫捨，於諸善根恒不遠離，常能成熟所化有情，亦常嚴淨所求佛土，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，聽受修行菩薩乘法。善現當知！是菩薩摩訶薩已得無斷無盡辯才，已得殊勝陀羅尼法，成就最上微妙色身，已得諸佛授圓滿記，於隨所樂為度有情，受諸有身已得自在。

「善現當知！是菩薩摩訶薩善入所緣，善入行相，善入一切字、非字門，善入有言、無言法義，善入一、二及多增語，善入女男非二增語，善入過去未來現在諸法增語，善入諸文，善入諸義，善入諸蘊，善入諸處，善入諸界，善入緣起及緣起支，善入世間，善入涅槃，善入法界相，善入有為相，善入無為相，善入行相，善入非行相，善入相相，善入非相相，善入有性，善入無性，善入自性，善入他性，善入結縛，善入離繫，善入結縛離繫，善入相應，善入不相應，善入相應、不相應，善入真如，善入不虛妄性，善入不變異性，善入法性，善入法界，善入法定，善入法住，善入因性，善入非因性，善入緣性，善入非緣性，善入聖諦，善入靜慮，善入無量，善入無色，善入布施乃至般若波羅蜜多，善入四念住乃至八聖道支，善入空、無相、無願解脫門，善入八解脫乃至十遍處，善入一切陀羅尼門，善入一切三摩地門，善入五眼，善入六神通，善入菩薩摩訶薩地，善入如來十力乃至十八佛不共法，善入大慈、大悲、大喜、大捨，善入諸相，善入隨好，善入無忘失法、恒住捨性，善入一切智、道相智、一切相智，善入有為界，善入無為界，善入界，善入非界，善入空，善入不空，善入色作意乃至識作意，廣說乃至善入一切智智作意，善入色相空乃至識相空，廣說乃至善入一切智智相空，善入輕安道，善入不輕安道，善入生，善入滅，善入住、異，善入正見，善入邪見，善入見，善入非見，善入貪、瞋、癡，善入無貪、無瞋、無癡，善入見、纏、隨眠、結縛，善入彼斷，善入名，善入色，善入名、色，善入所緣緣，善入增上緣，善入因緣，善入等無間緣，善入行相，善入因果，善入苦、集、滅、道，善入五趣，善入五趣道，善入預流果及預流果道，善入一來果及一來果道，善入不還果及不還果道，善入阿羅漢果及阿羅漢果道，善入獨覺菩提及獨覺菩提道，善入無上菩提及無上菩提道，善入一切智及一切智道，善入道相智及道相智道，善入一切相智及一切相智道，善入根及根圓滿，善入根勝劣，善入疾慧、利慧、速慧、達慧、廣慧、深慧、大慧、無障礙慧，善入過去未來現在，善入方便，善入意樂、增上意樂，善入文義，善入安立三乘方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩善入所緣，善入行相，善入一切字、非字門，善入有言、無言法義，善入一、二及多增語，善入女男非二增語，善入過去未來現在諸法增語，善入諸文，善入諸義，善入諸蘊，善入諸處，善入諸界，善入緣起及緣起支，善入世間，善入涅槃，善入法界相，善入有為相，善入無為相，善入行相，善入非行相，善入相相，善入非相相，善入有性，善入無性，善入自性，善入他性，善入結縛，善入離繫，善入結縛離繫，善入相應，善入不相應，善入相應、不相應，善入真如，善入不虛妄性，善入不變異性，善入法性，善入法界，善入法定，善入法住，善入因性，善入非因性，善入緣性，善入非緣性，善入聖諦，善入靜慮，善入無量，善入無色，善入布施乃至般若波羅蜜多，善入四念住乃至八聖道支，善入空、無相、無願解脫門，善入八解脫乃至十遍處，善入一切陀羅尼門，善入一切三摩地門，善入五眼，善入六神通，善入菩薩摩訶薩地，善入如來十力乃至十八佛不共法，善入大慈、大悲、大喜、大捨，善入諸相，善入隨好，善入無忘失法、恒住捨性，善入一切智、道相智、一切相智，善入有為界，善入無為界，善入界，善入非界，善入空，善入不空，善入色作意乃至識作意，廣說乃至善入一切智智作意，善入色相空乃至識相空，廣說乃至善入一切智智相空，善入輕安道，善入不輕安道，善入生，善入滅，善入住、異，善入正見，善入邪見，善入見，善入非見，善入貪、瞋、癡，善入無貪、無瞋、無癡，善入見、纏、隨眠、結縛，善入彼斷，善入名，善入色，善入名、色，善入所緣緣，善入增上緣，善入因緣，善入等無間緣，善入行相，善入因果，善入苦、集、滅、道，善入五趣，善入五趣道，善入預流果及預流果道，善入一來果及一來果道，善入不還果及不還果道，善入阿羅漢果及阿羅漢果道，善入獨覺菩提及獨覺菩提道，善入無上菩提及無上菩提道，善入一切智及一切智道，善入道相智及道相智道，善入一切相智及一切相智道，善入根及根圓滿，善入根勝劣，善入疾慧、利慧、速慧、達慧、廣慧、深慧、大慧、無障礙慧，善入過去未來現在，善入方便，善入意樂、增上意樂，善入文義，善入安立三乘方便。

「善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，得如是等無量無邊功德勝利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，得如是等無量無邊功德勝利。」

爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩云何行深般若波羅蜜多？云何引深般若波羅蜜多？云何修深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩云何行深般若波羅蜜多？云何引深般若波羅蜜多？云何修深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應觀色蘊乃至識蘊寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛偽故，不堅實故，應行深般若波羅蜜多。廣說乃至應觀一切智智寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛偽故，不堅實故，應行深般若波羅蜜多。善現汝問『諸菩薩摩訶薩云何引深般若波羅蜜多？』者，諸菩薩摩訶薩如引虛空空，應引深般若波羅蜜多。善現汝問『諸菩薩摩訶薩云何修深般若波羅蜜多？』者，諸菩薩摩訶薩如修除遣，應修深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應觀色蘊乃至識蘊寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛偽故，不堅實故，應行深般若波羅蜜多。廣說乃至應觀一切智智寂靜故，可破壞故，不自在故，體虛偽故，不堅實故，應行深般若波羅蜜多。善現汝問『諸菩薩摩訶薩云何引深般若波羅蜜多？』者，諸菩薩摩訶薩如引虛空空，應引深般若波羅蜜多。善現汝問『諸菩薩摩訶薩云何修深般若波羅蜜多？』者，諸菩薩摩訶薩如修除遣，應修深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，應經幾時？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，應經幾時？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，應行深般若波羅蜜多，應引深般若波羅蜜多，應修深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，應行深般若波羅蜜多，應引深般若波羅蜜多，應修深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩住何等心無間，應行深般若波羅蜜多，應引深般若波羅蜜多，應修深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩住何等心無間，應行深般若波羅蜜多，應引深般若波羅蜜多，應修深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，無容暫起諸餘作意，唯常安住一切智智相應作意，應行深般若波羅蜜多，應引深般若波羅蜜多，應修深般若波羅蜜多。善現當知！是菩薩摩訶薩乃至能令心、心所法於境不轉，乃得名為行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，無容暫起諸餘作意，唯常安住一切智智相應作意，應行深般若波羅蜜多，應引深般若波羅蜜多，應修深般若波羅蜜多。善現當知！是菩薩摩訶薩乃至能令心、心所法於境不轉，乃得名為行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多。

「世尊！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，為行、引、修，得一切智智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，為行、引、修，得一切智智不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多為不行、引、修，得一切智智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多為不行、引、修，得一切智智不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多為亦行、引、修亦不行、引、修，得一切智智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多為亦行、引、修亦不行、引、修，得一切智智不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多為非行、引、修非不行、引、修，得一切智智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多為非行、引、修非不行、引、修，得一切智智不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！若爾，諸菩薩摩訶薩云何當得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若爾，諸菩薩摩訶薩云何當得一切智智？」

「善現！諸菩薩摩訶薩得一切智智當如真如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩得一切智智當如真如。」

「世尊！云何當如真如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何當如真如？」

「善現！當如實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！當如實際。」

「世尊！云何當如實際？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何當如實際？」

「善現！當如法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！當如法界。」

「世尊！云何當如法界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何當如法界？」

「善現！當如我界乃至補特伽羅界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！當如我界乃至補特伽羅界。」

「世尊！云何當如我界乃至補特伽羅界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何當如我界乃至補特伽羅界？」

「善現！於意云何？我乃至補特伽羅為可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？我乃至補特伽羅為可得不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！若我乃至補特伽羅既不可得，我當云何可施設我界乃至補特伽羅界？如是，善現！若菩薩摩訶薩不施設般若波羅蜜多，亦不施設一切智智，亦不施設一切法，是菩薩摩訶薩定當證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若我乃至補特伽羅既不可得，我當云何可施設我界乃至補特伽羅界？如是，善現！若菩薩摩訶薩不施設般若波羅蜜多，亦不施設一切智智，亦不施設一切法，是菩薩摩訶薩定當證得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「為但般若波羅蜜多不可施設，為靜慮等波羅蜜多亦不可施設耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「為但般若波羅蜜多不可施設，為靜慮等波羅蜜多亦不可施設耶？」

佛告善現：「非但般若波羅蜜多不可施設，靜慮等五波羅蜜多亦不可施設。若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若諸佛法、若有為法、若無為法，如是等一切法皆不可施設。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「非但般若波羅蜜多不可施設，靜慮等五波羅蜜多亦不可施設。若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若諸佛法、若有為法、若無為法，如是等一切法皆不可施設。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆不可施設，云何可施設是地獄、是傍生、是鬼界、是人、是天、是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是諸佛、是一切法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法皆不可施設，云何可施設是地獄、是傍生、是鬼界、是人、是天、是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是諸佛、是一切法耶？」

佛告善現：「於意云何？有情施設及法施設實可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？有情施設及法施設實可得不？」

善現白言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現白言：「不也！世尊！」

佛告善現：「若有情施設及法施設實不可得，我當云何可施設是地獄，廣說乃至是一切法？如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應學一切法皆不可施設，而趣無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若有情施設及法施設實不可得，我當云何可施設是地獄，廣說乃至是一切法？如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應學一切法皆不可施設，而趣無上正等菩提。」

爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，豈不應學色？豈不應學受、想、行、識？廣說乃至豈不應學一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，豈不應學色？豈不應學受、想、行、識？廣說乃至豈不應學一切智智？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應學色不增不減，應學受、想、行、識不增不減，廣說乃至應學一切智智不增不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應學色不增不減，應學受、想、行、識不增不減，廣說乃至應學一切智智不增不減。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何應學色不增不減？云何應學受、想、行、識不增不減？廣說乃至云何應學一切智智不增不減？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何應學色不增不減？云何應學受、想、行、識不增不減？廣說乃至云何應學一切智智不增不減？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以不生不滅故應學色，以不生不滅故應學受、想、行、識，廣說乃至以不生不滅故應學一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以不生不滅故應學色，以不生不滅故應學受、想、行、識，廣說乃至以不生不滅故應學一切智智。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何以不生不滅故應學色？云何以不生不滅故應學受、想、行、識？廣說乃至云何以不生不滅故應學一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何以不生不滅故應學色？云何以不生不滅故應學受、想、行、識？廣說乃至云何以不生不滅故應學一切智智？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應學不起不作諸行若遣若修。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應學不起不作諸行若遣若修。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何應學不起不作諸行若遣若修？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何應學不起不作諸行若遣若修？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀一切法自相皆空，應學不起不作諸行若遣若修。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀一切法自相皆空，應學不起不作諸行若遣若修。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀一切法自相皆空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀一切法自相皆空？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色由色相空，應觀受、想、行、識由受、想、行、識相空，廣說乃至應觀諸佛無上正等菩提由諸佛無上正等菩提相空，應觀一切智智由一切智智相空。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色由色相空，應觀受、想、行、識由受、想、行、識相空，廣說乃至應觀諸佛無上正等菩提由諸佛無上正等菩提相空，應觀一切智智由一切智智相空。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀諸法自相皆空。」

具壽善現復白佛言：「若色由色相空，受、想、行、識由受、想、行、識相空，廣說乃至諸佛無上正等菩提由諸佛無上正等菩提相空，一切智智由一切智智相空，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若色由色相空，受、想、行、識由受、想、行、識相空，廣說乃至諸佛無上正等菩提由諸佛無上正等菩提相空，一切智智由一切智智相空，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩都無所行，是行深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩都無所行，是行深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「何緣菩薩摩訶薩都無所行，是行深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何緣菩薩摩訶薩都無所行，是行深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「由深般若波羅蜜多不可得，諸菩薩摩訶薩亦不可得，行亦不可得，若能行者、若由此行、行時、行處皆不可得。是故，善現！諸菩薩摩訶薩都無所行，是行深般若波羅蜜多，以於其中一切戲論不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「由深般若波羅蜜多不可得，諸菩薩摩訶薩亦不可得，行亦不可得，若能行者、若由此行、行時、行處皆不可得。是故，善現！諸菩薩摩訶薩都無所行，是行深般若波羅蜜多，以於其中一切戲論不可得故。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩都無所行是行深般若波羅蜜多，新學菩薩摩訶薩云何行深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩都無所行是行深般若波羅蜜多，新學菩薩摩訶薩云何行深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「新學菩薩摩訶薩從初發心，應於一切法常學無所得，如是學已，用無所得而為方便，應修布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至用無所得而為方便，應修一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「新學菩薩摩訶薩從初發心，應於一切法常學無所得，如是學已，用無所得而為方便，應修布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至用無所得而為方便，應修一切智智。」

具壽善現復白佛言：「齊何名為有所得者？齊何名為無所得者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「齊何名為有所得者？齊何名為無所得者？」

佛告善現：「諸有二者名有所得，諸無二者名無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸有二者名有所得，諸無二者名無所得。」

具壽善現復白佛言：「云何有二名有所得？云何無二名無所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何有二名有所得？云何無二名無所得？」

佛告善現：「眼、色為二，乃至意、法為二，廣說乃至諸佛無上正等菩提、諸佛為二；如是一切有戲論者皆名為二，諸有二者皆有所得。非眼、非色為無二，乃至非意、非法為無二，廣說乃至非佛無上正等菩提、非佛為無二；如是一切離戲論者皆名無二，諸無二者皆無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「眼、色為二，乃至意、法為二，廣說乃至諸佛無上正等菩提、諸佛為二；如是一切有戲論者皆名為二，諸有二者皆有所得。非眼、非色為無二，乃至非意、非法為無二，廣說乃至非佛無上正等菩提、非佛為無二；如是一切離戲論者皆名無二，諸無二者皆無所得。」

具壽善現復白佛言：「為由有所得故無所得？為由無所得故無所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「為由有所得故無所得？為由無所得故無所得？」

佛告善現：「非由有所得故無所得，亦非由無所得故無所得，然有所得及無所得平等之性名無所得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於有所得及無所得平等性中應勤修學。善現當知！諸菩薩摩訶薩如是學時，名學般若波羅蜜多無所得義離諸過失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「非由有所得故無所得，亦非由無所得故無所得，然有所得及無所得平等之性名無所得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於有所得及無所得平等性中應勤修學。善現當知！諸菩薩摩訶薩如是學時，名學般若波羅蜜多無所得義離諸過失。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不著有所得，不著無所得，是菩薩摩訶薩云何修行甚深般若波羅蜜多，能從一地進趣一地漸次圓滿，由斯證得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不著有所得，不著無所得，是菩薩摩訶薩云何修行甚深般若波羅蜜多，能從一地進趣一地漸次圓滿，由斯證得一切智智？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，非住有所得、非住無所得行深般若波羅蜜多，能從一地進趣一地漸次圓滿，乃至證得一切智智。所以者何？甚深般若波羅蜜多無所得，一切智智亦無所得，能行深般若波羅蜜多者、行處、行時亦無所得，此無所得亦無所得。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是行甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，非住有所得、非住無所得行深般若波羅蜜多，能從一地進趣一地漸次圓滿，乃至證得一切智智。所以者何？甚深般若波羅蜜多無所得，一切智智亦無所得，能行深般若波羅蜜多者、行處、行時亦無所得，此無所得亦無所得。善現當知！諸菩薩摩訶薩應如是行甚深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「若甚深般若波羅蜜多不可得，一切智智亦不可得，能行深般若波羅蜜多者、行處、行時亦不可得，此不可得亦不可得，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法常樂決擇，謂此是色，此是受、想、行、識，廣說乃至此是無上正等菩提，此是清淨一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若甚深般若波羅蜜多不可得，一切智智亦不可得，能行深般若波羅蜜多者、行處、行時亦不可得，此不可得亦不可得，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法常樂決擇，謂此是色，此是受、想、行、識，廣說乃至此是無上正等菩提，此是清淨一切智智？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖於諸法常樂決擇而不得色，不得受、想、行、識，乃至不得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖於諸法常樂決擇而不得色，不得受、想、行、識，乃至不得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若不得色，不得受、想、行、識，乃至不得一切智智，云何能圓滿六波羅蜜多？若不能圓滿六波羅蜜多，云何能入菩薩正性離生位？若不能入菩薩正性離生位，云何能嚴淨佛土、成熟有情？若不能嚴淨佛土、成熟有情，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能轉妙法輪作諸佛事？若不能轉妙法輪作諸佛事，云何能解脫有情生死眾苦，令得究竟安樂涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若不得色，不得受、想、行、識，乃至不得一切智智，云何能圓滿六波羅蜜多？若不能圓滿六波羅蜜多，云何能入菩薩正性離生位？若不能入菩薩正性離生位，云何能嚴淨佛土、成熟有情？若不能嚴淨佛土、成熟有情，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能轉妙法輪作諸佛事？若不能轉妙法輪作諸佛事，云何能解脫有情生死眾苦，令得究竟安樂涅槃？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為色故行深般若波羅蜜多，不為受、想、行、識故行深般若波羅蜜多，廣說乃至不為無上正等菩提故行深般若波羅蜜多，不為一切智智故行深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為色故行深般若波羅蜜多，不為受、想、行、識故行深般若波羅蜜多，廣說乃至不為無上正等菩提故行深般若波羅蜜多，不為一切智智故行深般若波羅蜜多。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為何事故行深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為何事故行深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩無所為故行深般若波羅蜜多。所以者何？以一切法都無所為、都無所作，甚深般若波羅蜜多亦無所為、亦無所作，諸佛無上正等菩提亦無所為、亦無所作，諸菩薩摩訶薩亦無所為、亦無所作。如是，善現！諸菩薩摩訶薩以無所為及無所作而為方便，行深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩無所為故行深般若波羅蜜多。所以者何？以一切法都無所為、都無所作，甚深般若波羅蜜多亦無所為、亦無所作，諸佛無上正等菩提亦無所為、亦無所作，諸菩薩摩訶薩亦無所為、亦無所作。如是，善現！諸菩薩摩訶薩以無所為及無所作而為方便，行深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆無所為亦無所作，不應建立三乘差別，謂聲聞乘、若獨覺乘、若無上乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法皆無所為亦無所作，不應建立三乘差別，謂聲聞乘、若獨覺乘、若無上乘。」

佛告善現：「非無所為、無所作法可得建立，要有所為、有所作法可得建立。所以者何？有諸愚夫無聞異生，執著諸色、受、想、行、識，廣說乃至一切智智；由執著故，念色得色，念受、想、行、識得受、想、行、識，廣說乃至念一切智智得一切智智。由念得故，作是思惟：『我定當得無上菩提，脫諸有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃。』善現當知！是諸愚夫無聞異生，由顛倒故，作是思惟則為謗佛。所以者何？佛以五眼求色不可得，求受、想、行、識不可得，乃至求佛無上菩提亦不可得，求諸有情亦不可得。彼諸愚夫無聞異生，盲無慧目執著諸法，若當證得無上菩提、脫諸有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃，必無是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「非無所為、無所作法可得建立，要有所為、有所作法可得建立。所以者何？有諸愚夫無聞異生，執著諸色、受、想、行、識，廣說乃至一切智智；由執著故，念色得色，念受、想、行、識得受、想、行、識，廣說乃至念一切智智得一切智智。由念得故，作是思惟：『我定當得無上菩提，脫諸有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃。』善現當知！是諸愚夫無聞異生，由顛倒故，作是思惟則為謗佛。所以者何？佛以五眼求色不可得，求受、想、行、識不可得，乃至求佛無上菩提亦不可得，求諸有情亦不可得。彼諸愚夫無聞異生，盲無慧目執著諸法，若當證得無上菩提、脫諸有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃，必無是處。」

具壽善現復白佛言：「若諸如來、應、正等覺皆以五眼求色不可得，求受、想、行、識亦不可得，乃至求佛無上菩提亦不可得，求諸有情亦不可得，應無證得無上菩提，脫諸有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃。若爾，云何世尊證得無上菩提，安立有情三聚差別，謂正性定聚、邪性定聚及不定聚？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若諸如來、應、正等覺皆以五眼求色不可得，求受、想、行、識亦不可得，乃至求佛無上菩提亦不可得，求諸有情亦不可得，應無證得無上菩提，脫諸有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃。若爾，云何世尊證得無上菩提，安立有情三聚差別，謂正性定聚、邪性定聚及不定聚？」

佛告善現：「我以五眼如實觀察，決定無我實能證得無上菩提，安立有情三聚差別。然諸有情愚癡顛倒，於非實法起實法想，於非實有情起實有情想，我為除遣彼虛妄執，依世俗說不依勝義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「我以五眼如實觀察，決定無我實能證得無上菩提，安立有情三聚差別。然諸有情愚癡顛倒，於非實法起實法想，於非實有情起實有情想，我為除遣彼虛妄執，依世俗說不依勝義。」

具壽善現復白佛言：「如來豈不安住勝義證大菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「如來豈不安住勝義證大菩提？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

「如來豈住妄想顛倒證大菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來豈住妄想顛倒證大菩提？」

「不也！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善現！」

具壽善現便白佛言：「如來若不安住勝義證大菩提，亦不安住妄想顛倒證大菩提，將無如來不能證得無上菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「如來若不安住勝義證大菩提，亦不安住妄想顛倒證大菩提，將無如來不能證得無上菩提？」

佛言：「不也！我雖證得無上菩提而無所住，謂不住有為界亦不住無為界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！我雖證得無上菩提而無所住，謂不住有為界亦不住無為界。

「善現當知！譬如諸佛所變化者，雖不住有為界亦不住無為界，而有去來坐臥等事。如是諸佛所變化者，若行布施乃至般若波羅蜜多，若住內空乃至無性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、滅、道聖諦，若修四念住乃至八聖道支，若修四靜慮、四無量、四無色定，若修空、無相、無願解脫門，若修八解脫乃至十遍處，若修極喜地乃至法雲地，若修一切陀羅尼門、三摩地門，若修五眼、六神通，若修如來十力乃至十八佛不共法，若修大慈、大悲、大喜、大捨，若修無忘失法、恒住捨性，若修一切智、道相智、一切相智，若修菩薩摩訶薩行，若證無上正等菩提轉妙法輪、作諸佛事。是所化者，復轉化作無量有情，於中安立三聚差別。於意云何？如是諸佛所變化者，為實有去來坐臥等事，乃至為實有安立有情三聚別不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！譬如諸佛所變化者，雖不住有為界亦不住無為界，而有去來坐臥等事。如是諸佛所變化者，若行布施乃至般若波羅蜜多，若住內空乃至無性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、滅、道聖諦，若修四念住乃至八聖道支，若修四靜慮、四無量、四無色定，若修空、無相、無願解脫門，若修八解脫乃至十遍處，若修極喜地乃至法雲地，若修一切陀羅尼門、三摩地門，若修五眼、六神通，若修如來十力乃至十八佛不共法，若修大慈、大悲、大喜、大捨，若修無忘失法、恒住捨性，若修一切智、道相智、一切相智，若修菩薩摩訶薩行，若證無上正等菩提轉妙法輪、作諸佛事。是所化者，復轉化作無量有情，於中安立三聚差別。於意云何？如是諸佛所變化者，為實有去來坐臥等事，乃至為實有安立有情三聚別不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「如是！如是！諸佛世尊知一切法皆如變化，說一切法亦如變化，雖有所為而無真實，雖度有情而無所度，如所化者度化有情。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應如諸佛所變化者，雖有所作而無執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！諸佛世尊知一切法皆如變化，說一切法亦如變化，雖有所為而無真實，雖度有情而無所度，如所化者度化有情。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應如諸佛所變化者，雖有所作而無執著。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆如變化，諸佛亦爾，是則諸佛與所化者有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法皆如變化，諸佛亦爾，是則諸佛與所化者有何差別？」

佛告善現：「佛與所化及一切法實無差別。所以者何？諸佛所作一切事業，佛所化者亦皆能作，佛所化者所作事業，諸佛世尊亦皆能作，是故諸佛與所化者及一切法實無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「佛與所化及一切法實無差別。所以者何？諸佛所作一切事業，佛所化者亦皆能作，佛所化者所作事業，諸佛世尊亦皆能作，是故諸佛與所化者及一切法實無差別。」

具壽善現復白佛言：「若無諸佛所變化者，佛獨能作所作事業？若無諸佛，彼所化者為獨能作所作事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若無諸佛所變化者，佛獨能作所作事業？若無諸佛，彼所化者為獨能作所作事不？」

佛告善現：「彼亦能作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「彼亦能作。」

善現復問：「其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「其事云何？」

佛告善現：「如有如來名善寂慧，自應度者皆已度訖，時無菩薩堪受佛記，便化作一佛令住世間，自入無餘依大涅槃界。時，彼化佛於半劫中作諸佛事，過半劫已，授一菩薩大菩提記現入涅槃。時，諸天、人、阿素洛等，皆謂彼佛今入涅槃，然化佛身實無生滅。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應信諸法皆如變化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如有如來名善寂慧，自應度者皆已度訖，時無菩薩堪受佛記，便化作一佛令住世間，自入無餘依大涅槃界。時，彼化佛於半劫中作諸佛事，過半劫已，授一菩薩大菩提記現入涅槃。時，諸天、人、阿素洛等，皆謂彼佛今入涅槃，然化佛身實無生滅。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應信諸法皆如變化。」

具壽善現復白佛言：「若諸佛身與化無別，云何能作真淨福田？若諸有情為解脫故，於諸佛所恭敬供養乃至涅槃，其福無盡，於化佛所恭敬供養，其福亦應究竟無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若諸佛身與化無別，云何能作真淨福田？若諸有情為解脫故，於諸佛所恭敬供養乃至涅槃，其福無盡，於化佛所恭敬供養，其福亦應究竟無盡。」

佛告善現：「如諸佛身由法性故，能與施主作淨福田，佛所化身亦復如是，俱令施主恭敬供養，窮生死際其福無盡。善現當知！且置恭敬供養諸佛及佛化身所獲福聚。若善男子、善女人等於諸佛所起慈敬心，思惟憶念真淨功德，是善男子、善女人等窮生死際善根無盡。善現當知！復置於佛起慈敬心，思惟憶念真淨功德所獲福聚。若善男子、善女人等，為供養佛，下至一花散虛空中，是善男子、善女人等窮生死際善根無盡。善現當知！復置為欲供養佛故下至一花散虛空中所獲福聚。若善男子、善女人等，下至一稱南謨佛陀大慈悲者，是善男子、善女人等窮生死際善根無盡，於天、人中恒受富樂，乃至最後得般涅槃。如是，善現！於諸佛所及佛化身恭敬供養，獲如是等廣大饒益。是故，善現當知！諸佛與佛化身俱為施主，真淨福田等無差別，諸法法性為定量故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如諸佛身由法性故，能與施主作淨福田，佛所化身亦復如是，俱令施主恭敬供養，窮生死際其福無盡。善現當知！且置恭敬供養諸佛及佛化身所獲福聚。若善男子、善女人等於諸佛所起慈敬心，思惟憶念真淨功德，是善男子、善女人等窮生死際善根無盡。善現當知！復置於佛起慈敬心，思惟憶念真淨功德所獲福聚。若善男子、善女人等，為供養佛，下至一花散虛空中，是善男子、善女人等窮生死際善根無盡。善現當知！復置為欲供養佛故下至一花散虛空中所獲福聚。若善男子、善女人等，下至一稱南謨佛陀大慈悲者，是善男子、善女人等窮生死際善根無盡，於天、人中恒受富樂，乃至最後得般涅槃。如是，善現！於諸佛所及佛化身恭敬供養，獲如是等廣大饒益。是故，善現當知！諸佛與佛化身俱為施主，真淨福田等無差別，諸法法性為定量故。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應以如是諸法法性而為定量，行深般若波羅蜜多方便善巧，入諸法法性已，而於諸法不壞法性。謂不分別：此是般若乃至布施波羅蜜多，此是般若乃至布施波羅蜜多法性，廣說乃至此是一切智智，此是一切智智法性。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應如是分別諸法法性差別而壞法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應以如是諸法法性而為定量，行深般若波羅蜜多方便善巧，入諸法法性已，而於諸法不壞法性。謂不分別：此是般若乃至布施波羅蜜多，此是般若乃至布施波羅蜜多法性，廣說乃至此是一切智智，此是一切智智法性。善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應如是分別諸法法性差別而壞法性。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不應分別諸法法性壞法性者，云何世尊自說諸法法性差別而壞法性？謂佛常說：此是色乃至識，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是六觸，此是六受，此是六界，此是四緣，此是無明乃至老死，此是內法，此是外法；此是善法，此是非善法；此是有漏法，此是無漏法；此是世間法，此是出世間法；此是共法，此是不共法；此是有為法，此是無為法。佛既常說如是等法種種差別，將無世尊自壞法性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不應分別諸法法性壞法性者，云何世尊自說諸法法性差別而壞法性？謂佛常說：此是色乃至識，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是六觸，此是六受，此是六界，此是四緣，此是無明乃至老死，此是內法，此是外法；此是善法，此是非善法；此是有漏法，此是無漏法；此是世間法，此是出世間法；此是共法，此是不共法；此是有為法，此是無為法。佛既常說如是等法種種差別，將無世尊自壞法性？」

佛告善現：「我不自壞諸法法性，但以名相方便假說，令諸有情悟入諸法法性平等，出離生死證得涅槃。是故，善現！如來雖說諸法差別，而不名為壞諸法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「我不自壞諸法法性，但以名相方便假說，令諸有情悟入諸法法性平等，出離生死證得涅槃。是故，善現！如來雖說諸法差別，而不名為壞諸法性。」

具壽善現復白佛言：「若佛但以名相假說諸法法性，令諸有情方便悟入法性平等，云何佛於無名相法以名相說而言不壞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若佛但以名相假說諸法法性，令諸有情方便悟入法性平等，云何佛於無名相法以名相說而言不壞？」

佛告善現：「我隨世俗，於一切法假立名相，為諸有情方便宣說，無所執著故無所壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「我隨世俗，於一切法假立名相，為諸有情方便宣說，無所執著故無所壞。

「善現當知！如愚夫類聞說苦等，執著名相不了假說，非諸如來及佛弟子聞說苦等執著名相，然如實知隨世俗說，無有真實諸法名相。善現當知！若諸聖者於名著名，於相著相，彼則亦應於空著空，於無相著無相，於無願著無願，於真如著真如，於實際著實際，於法界著法界，於無為著無為。善現當知！是一切法唯有假名，唯有假相而無真實，聖者於中亦不執著唯假名相。如是，善現！諸菩薩摩訶薩住一切法但假名相行深般若波羅蜜多，而於其中無所執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如愚夫類聞說苦等，執著名相不了假說，非諸如來及佛弟子聞說苦等執著名相，然如實知隨世俗說，無有真實諸法名相。善現當知！若諸聖者於名著名，於相著相，彼則亦應於空著空，於無相著無相，於無願著無願，於真如著真如，於實際著實際，於法界著法界，於無為著無為。善現當知！是一切法唯有假名，唯有假相而無真實，聖者於中亦不執著唯假名相。如是，善現！諸菩薩摩訶薩住一切法但假名相行深般若波羅蜜多，而於其中無所執著。」

具壽善現復白佛言：「若一切法但有名相，諸菩薩摩訶薩為何事故發菩提心，受諸勤苦行菩薩行，謂自勤苦修行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至勤苦修行一切智智，皆令圓滿？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法但有名相，諸菩薩摩訶薩為何事故發菩提心，受諸勤苦行菩薩行，謂自勤苦修行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至勤苦修行一切智智，皆令圓滿？」

佛告善現：「以一切法但有名相，如是名相唯假施設，名相性空。諸有情類顛倒執著，流轉生死受諸苦惱不能解脫。是故菩薩為饒益彼，發菩提心受諸勤苦行菩薩行，漸次證得一切智智轉妙法輪，以三乘法方便濟拔，令出生死住涅槃界。然諸名相無生無滅，亦無住異施設可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「以一切法但有名相，如是名相唯假施設，名相性空。諸有情類顛倒執著，流轉生死受諸苦惱不能解脫。是故菩薩為饒益彼，發菩提心受諸勤苦行菩薩行，漸次證得一切智智轉妙法輪，以三乘法方便濟拔，令出生死住涅槃界。然諸名相無生無滅，亦無住異施設可得。」

爾時，善現便白佛言：「佛說一切智智為一切智智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「佛說一切智智為一切智智耶？」

佛告善現：「我說一切智智為一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「我說一切智智為一切智智。」

具壽善現復白佛言：「世尊！常說一切智智略有三種，謂一切智、道相智、一切相智。如是三智其相云何？有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！常說一切智智略有三種，謂一切智、道相智、一切相智。如是三智其相云何？有何差別？」

佛告善現：「一切智者，謂共聲聞及獨覺智。道相智者，謂共菩薩摩訶薩智。一切相智者，謂諸如來、應、正等覺不共妙智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「一切智者，謂共聲聞及獨覺智。道相智者，謂共菩薩摩訶薩智。一切相智者，謂諸如來、應、正等覺不共妙智。」

具壽善現復白佛言：「何緣一切智是共聲聞及獨覺智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何緣一切智是共聲聞及獨覺智？」

佛告善現：「一切智謂內外法等差別法門，聲聞、獨覺亦能了知此內外等法門差別，而不能知一切道相及一切法、一切種相故，一切智是共聲聞及獨覺智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「一切智謂內外法等差別法門，聲聞、獨覺亦能了知此內外等法門差別，而不能知一切道相及一切法、一切種相故，一切智是共聲聞及獨覺智。」

具壽善現復白佛言：「何緣道相智是共菩薩摩訶薩智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何緣道相智是共菩薩摩訶薩智？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應學遍知一切道相，謂聲聞道相、獨覺道相、菩薩道相、如來道相。諸菩薩摩訶薩於此諸道常應修學皆令圓滿。雖令此道作所應作，而不令其證於實際故，道相智是共菩薩摩訶薩智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應學遍知一切道相，謂聲聞道相、獨覺道相、菩薩道相、如來道相。諸菩薩摩訶薩於此諸道常應修學皆令圓滿。雖令此道作所應作，而不令其證於實際故，道相智是共菩薩摩訶薩智。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩修如來道得圓滿已，豈於實際亦不作證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩修如來道得圓滿已，豈於實際亦不作證？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土，修諸大願若未圓滿，猶於實際未應作證。若已圓滿，乃於實際應可作證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土，修諸大願若未圓滿，猶於實際未應作證。若已圓滿，乃於實際應可作證。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩為住於道證實際耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩為住於道證實際耶？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

善現復問：「諸菩薩摩訶薩為住非道證實際耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「諸菩薩摩訶薩為住非道證實際耶？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

善現復問：「諸菩薩摩訶薩為住道、非道證實際耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「諸菩薩摩訶薩為住道、非道證實際耶？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

善現復問：「諸菩薩摩訶薩為住非道、非非道證實際耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「諸菩薩摩訶薩為住非道、非非道證實際耶？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

具壽善現復白佛言：「若如是者，諸菩薩摩訶薩為何所住證於實際？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若如是者，諸菩薩摩訶薩為何所住證於實際？」

佛告善現：「於意云何？汝為住道得盡諸漏心解脫不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝為住道得盡諸漏心解脫不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！汝為住非道得盡諸漏心解脫不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！汝為住非道得盡諸漏心解脫不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！汝為住道非道得盡諸漏心解脫不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！汝為住道非道得盡諸漏心解脫不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！汝為住非道非非道得盡諸漏心解脫不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！汝為住非道非非道得盡諸漏心解脫不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

佛告善現：「汝何所住得盡諸漏心永解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「汝何所住得盡諸漏心永解脫？」

善現答言：「非我有住得盡諸漏心永解脫，然我盡漏心得解脫都無所住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「非我有住得盡諸漏心永解脫，然我盡漏心得解脫都無所住。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，都無所住而證實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，都無所住而證實際。」

具壽善現復白佛言：「何緣一切相智名一切相智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何緣一切相智名一切相智耶？」

佛告善現：「知一切法皆同一相，謂寂滅相，是故名為一切相智。復次，善現！諸行、狀、相能表諸法，如來如實能遍覺知，是故說名一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「知一切法皆同一相，謂寂滅相，是故名為一切相智。復次，善現！諸行、狀、相能表諸法，如來如實能遍覺知，是故說名一切相智。」

具壽善現復白佛言：「若一切智、若道相智、若一切相智，如是三智諸煩惱斷有差別不？有有餘斷、無餘斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切智、若道相智、若一切相智，如是三智諸煩惱斷有差別不？有有餘斷、無餘斷不？」

佛告善現：「非諸煩惱斷有差別，然諸如來一切煩惱習氣相續皆已永斷，聲聞、獨覺習氣相續猶未永斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「非諸煩惱斷有差別，然諸如來一切煩惱習氣相續皆已永斷，聲聞、獨覺習氣相續猶未永斷。」

善現復問：「諸煩惱斷得無為不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「諸煩惱斷得無為不？」

佛言：「如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！」

善現復問：「聲聞、獨覺不得無為，煩惱斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「聲聞、獨覺不得無為，煩惱斷不？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

善現復問：「無為法中有差別不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「無為法中有差別不？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

具壽善現復白佛言：「若無為法無差別者，佛何緣說一切如來習氣相續皆已永斷，聲聞、獨覺習氣相續猶未永斷？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若無為法無差別者，佛何緣說一切如來習氣相續皆已永斷，聲聞、獨覺習氣相續猶未永斷？」

佛告善現：「習氣相續實非煩惱，然諸聲聞及諸獨覺煩惱已斷，猶有少分似貪、瞋等發身、語相，即說此為習氣相續。此於愚夫異生相續能引無義，非在聲聞、獨覺相續能引無義，如是一切習氣相續如來永斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「習氣相續實非煩惱，然諸聲聞及諸獨覺煩惱已斷，猶有少分似貪、瞋等發身、語相，即說此為習氣相續。此於愚夫異生相續能引無義，非在聲聞、獨覺相續能引無義，如是一切習氣相續如來永斷。」

爾時，善現復白佛言：「道與涅槃俱無自性，佛何緣說此是預流乃至獨覺，此是菩薩，此是如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「道與涅槃俱無自性，佛何緣說此是預流乃至獨覺，此是菩薩，此是如來？」

佛告善現：「若諸預流乃至獨覺，若諸菩薩，若諸如來，一切皆是無為所顯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸預流乃至獨覺，若諸菩薩，若諸如來，一切皆是無為所顯。」

具壽善現復白佛言：「無為法中實有預流乃至如來義差別不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「無為法中實有預流乃至如來義差別不？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

善現復問：「若爾，何緣佛說預流乃至如來一切皆是無為所顯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「若爾，何緣佛說預流乃至如來一切皆是無為所顯？」

佛告善現：「我依世俗言說顯示有預流等所顯差別，不依勝義，非勝義中有可顯示。所以者何？非勝義中有語言道或分別慧，若復二種，然由彼彼世俗言說諸法斷故，施設彼彼世俗言說諸法後際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「我依世俗言說顯示有預流等所顯差別，不依勝義，非勝義中有可顯示。所以者何？非勝義中有語言道或分別慧，若復二種，然由彼彼世俗言說諸法斷故，施設彼彼世俗言說諸法後際。」

具壽善現復白佛言：「若一切法自相皆空，前際尚無，況有後際，如何施設有後際耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法自相皆空，前際尚無，況有後際，如何施設有後際耶？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸所有法自相皆空，前際尚無，況有後際！後際實有必無是處，然諸有情不能了達諸所有法自相皆空，為饒益彼方便假說：『此是前際，此是後際。』然一切法自相空中，前際、後際俱不可得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩達一切法自相空已，行深般若波羅蜜多。善現當知！若菩薩摩訶薩達一切法自相皆空，行深般若波羅蜜多，於諸法中無所執著，謂不執著若內若外、若善若非善、若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為、若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若諸佛法，唯依世俗施設為有，不依勝義，故無執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸所有法自相皆空，前際尚無，況有後際！後際實有必無是處，然諸有情不能了達諸所有法自相皆空，為饒益彼方便假說：『此是前際，此是後際。』然一切法自相空中，前際、後際俱不可得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩達一切法自相空已，行深般若波羅蜜多。善現當知！若菩薩摩訶薩達一切法自相皆空，行深般若波羅蜜多，於諸法中無所執著，謂不執著若內若外、若善若非善、若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為、若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若諸佛法，唯依世俗施設為有，不依勝義，故無執著。」