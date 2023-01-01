大般若波羅蜜多經卷第五百二十四三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百二十四三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分方便善巧品第二十六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分方便善巧品第二十六之二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，發趣無上正等覺心已經幾時？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，發趣無上正等覺心已經幾時？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩發趣無上正等覺心，已經無數百千俱胝那庾多劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩發趣無上正等覺心，已經無數百千俱胝那庾多劫。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，已曾親近供養幾佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，已曾親近供養幾佛？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩已曾親近供養殑伽沙數諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩已曾親近供養殑伽沙數諸佛。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，已種何等微妙善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，已種何等微妙善根？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩發心已來，無有布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多所引善根而不精勤修學圓滿，由此因緣，成就如是方便善巧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩發心已來，無有布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多所引善根而不精勤修學圓滿，由此因緣，成就如是方便善巧。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，甚為希有！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，甚為希有！」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，甚為希有！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，甚為希有！

「善現當知！如日月輪周行照觸四大洲界作諸事業，其中所有情、非情類，隨彼光明勢力而轉各成己事。如是般若波羅蜜多，照觸餘五波羅蜜多作諸事業，布施等五波羅蜜多，隨順般若波羅蜜多勢力而轉，各成己事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如日月輪周行照觸四大洲界作諸事業，其中所有情、非情類，隨彼光明勢力而轉各成己事。如是般若波羅蜜多，照觸餘五波羅蜜多作諸事業，布施等五波羅蜜多，隨順般若波羅蜜多勢力而轉，各成己事。

「善現當知！布施等五波羅蜜多，皆由般若波羅蜜多所攝受故，乃得名為波羅蜜多。如轉輪王，若無七寶不名輪王，要具七寶乃名輪王。布施等五波羅蜜多亦復如是，若離般若波羅蜜多，不得名為波羅蜜多，要由般若波羅蜜多所攝受故乃得名為波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！布施等五波羅蜜多，皆由般若波羅蜜多所攝受故，乃得名為波羅蜜多。如轉輪王，若無七寶不名輪王，要具七寶乃名輪王。布施等五波羅蜜多亦復如是，若離般若波羅蜜多，不得名為波羅蜜多，要由般若波羅蜜多所攝受故乃得名為波羅蜜多。

「善現當知！如有女人端嚴巨富，若無強夫所攝護者，易為惡人之所凌辱，若有強夫所攝護者，不為惡人之所凌辱。布施等五波羅蜜多亦復如是，若無般若波羅蜜多力所攝護，易為天魔及彼眷屬之所沮壞，若有般若波羅蜜多力所攝護，一切天魔及彼眷屬不能沮壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如有女人端嚴巨富，若無強夫所攝護者，易為惡人之所凌辱，若有強夫所攝護者，不為惡人之所凌辱。布施等五波羅蜜多亦復如是，若無般若波羅蜜多力所攝護，易為天魔及彼眷屬之所沮壞，若有般若波羅蜜多力所攝護，一切天魔及彼眷屬不能沮壞。

「善現當知！如勇軍將妙閑兵法，善備種種堅固鎧杖，隣國怨敵所不能害。布施等五波羅蜜多亦復如是，不離般若波羅蜜多，天魔眷屬、增上慢人乃至菩薩旃荼羅等皆不能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如勇軍將妙閑兵法，善備種種堅固鎧杖，隣國怨敵所不能害。布施等五波羅蜜多亦復如是，不離般若波羅蜜多，天魔眷屬、增上慢人乃至菩薩旃荼羅等皆不能壞。

「善現當知！如贍部洲諸小王等，隨時朝侍轉輪聖王，依轉輪王得遊勝處。布施等五波羅蜜多亦復如是，隨助般若波羅蜜多，由彼勢力所引導故，速趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如贍部洲諸小王等，隨時朝侍轉輪聖王，依轉輪王得遊勝處。布施等五波羅蜜多亦復如是，隨助般若波羅蜜多，由彼勢力所引導故，速趣無上正等菩提。

「善現當知！如贍部洲東方諸水，無不皆趣殑伽大河，隨殑伽河流入大海。布施等五波羅蜜多亦復如是，皆為般若波羅蜜多所攝引故，能至無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如贍部洲東方諸水，無不皆趣殑伽大河，隨殑伽河流入大海。布施等五波羅蜜多亦復如是，皆為般若波羅蜜多所攝引故，能至無上正等菩提。

「善現當知！如人右手能作眾事，如是般若波羅蜜多能引一切殊勝善法。善現當知！如人左手所作不便，如是前五波羅蜜多不能引生殊勝善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如人右手能作眾事，如是般若波羅蜜多能引一切殊勝善法。善現當知！如人左手所作不便，如是前五波羅蜜多不能引生殊勝善法。

「善現當知！譬如眾流隨其大小，若入大海同一鹹味。布施等五波羅蜜多亦復如是，要入般若波羅蜜多，乃能證得一切智智，由此得名到彼岸者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！譬如眾流隨其大小，若入大海同一鹹味。布施等五波羅蜜多亦復如是，要入般若波羅蜜多，乃能證得一切智智，由此得名到彼岸者。

「善現當知！如轉輪王欲有所趣，四軍導從輪寶居先，王及四軍念欲飲食輪即為住，既飲食已，王念欲行，輪即前去，其輪去住隨王意欲，至所趣方不復前去。布施等五波羅蜜多亦復如是，與諸善法欲趣無上正等菩提，要因般若波羅蜜多以為前導，進止俱隨不相捨離，若至佛果更不前進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如轉輪王欲有所趣，四軍導從輪寶居先，王及四軍念欲飲食輪即為住，既飲食已，王念欲行，輪即前去，其輪去住隨王意欲，至所趣方不復前去。布施等五波羅蜜多亦復如是，與諸善法欲趣無上正等菩提，要因般若波羅蜜多以為前導，進止俱隨不相捨離，若至佛果更不前進。

「善現當知！如轉輪王七寶具足，欲有所至，四軍七寶前後導從，爾時輪寶雖最居先，而不分別前後之相。如是前五波羅蜜多與諸善法欲趣無上正等菩提，定以般若波羅蜜多為其前導，然此般若波羅蜜多不作是念：『我於前五波羅蜜多最為前導，彼隨從我。』布施等五波羅蜜多，不作是念：『甚深般若波羅蜜多居我等前，我隨從彼。』所以者何？如是六種波羅蜜多及一切法，自性皆鈍無所能為，無有主宰虛假不實，空無所有不自在相。譬如陽焰、光影、水月、幻事、夢等，其中都無分別作用真實體相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如轉輪王七寶具足，欲有所至，四軍七寶前後導從，爾時輪寶雖最居先，而不分別前後之相。如是前五波羅蜜多與諸善法欲趣無上正等菩提，定以般若波羅蜜多為其前導，然此般若波羅蜜多不作是念：『我於前五波羅蜜多最為前導，彼隨從我。』布施等五波羅蜜多，不作是念：『甚深般若波羅蜜多居我等前，我隨從彼。』所以者何？如是六種波羅蜜多及一切法，自性皆鈍無所能為，無有主宰虛假不實，空無所有不自在相。譬如陽焰、光影、水月、幻事、夢等，其中都無分別作用真實體相。」

具壽善現復白佛言：「若一切法自性皆空，都無真實體相作用，諸菩薩摩訶薩云何修學布施等六波羅蜜多，能證無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法自性皆空，都無真實體相作用，諸菩薩摩訶薩云何修學布施等六波羅蜜多，能證無上正等菩提？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多勤修學時，常作是念：『世間有情心恒顛倒，沒生死苦，不能自脫，我若不修巧便勝行，不能拔濟彼生死苦；我當為彼諸有情類，勤修布施乃至般若波羅蜜多方便善巧，速趣無上正等菩提，拔諸有情生死大苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多勤修學時，常作是念：『世間有情心恒顛倒，沒生死苦，不能自脫，我若不修巧便勝行，不能拔濟彼生死苦；我當為彼諸有情類，勤修布施乃至般若波羅蜜多方便善巧，速趣無上正等菩提，拔諸有情生死大苦。』

「是菩薩摩訶薩作此念已，為諸有情捨內外物，捨已復作如是思惟：『我於此物都無所捨。所以者何？此內外物自性皆空不可捨施，非唯屬我。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行布施波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩作此念已，為諸有情捨內外物，捨已復作如是思惟：『我於此物都無所捨。所以者何？此內外物自性皆空不可捨施，非唯屬我。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行布施波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩為諸有情終不犯戒。所以者何？是菩薩摩訶薩常作此念：『我為有情求趣無上正等菩提，決定不應斷眾生命乃至邪見，亦定不應求妙欲境及諸天樂，亦定不應求二乘地唯自解脫。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行淨戒波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩為諸有情終不犯戒。所以者何？是菩薩摩訶薩常作此念：『我為有情求趣無上正等菩提，決定不應斷眾生命乃至邪見，亦定不應求妙欲境及諸天樂，亦定不應求二乘地唯自解脫。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行淨戒波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩為諸有情不起忿恚，假使恒遭毀謗、凌辱、分解肢節、受諸苦惱，亦不發起一念惡心。所以者何？是菩薩摩訶薩觀察一切聲如谷響、色如聚沫，不應於中妄生瞋恨。是菩薩摩訶薩由此觀察，修行安忍波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩為諸有情不起忿恚，假使恒遭毀謗、凌辱、分解肢節、受諸苦惱，亦不發起一念惡心。所以者何？是菩薩摩訶薩觀察一切聲如谷響、色如聚沫，不應於中妄生瞋恨。是菩薩摩訶薩由此觀察，修行安忍波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩為諸有情，勤求善法乃至無上正等菩提，於其中間常不懈怠。所以者何？是菩薩摩訶薩常作是念：『我若懈怠，不能濟拔一切有情令其遠離生死大苦，亦不能得一切智智。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行精進波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩為諸有情，勤求善法乃至無上正等菩提，於其中間常不懈怠。所以者何？是菩薩摩訶薩常作是念：『我若懈怠，不能濟拔一切有情令其遠離生死大苦，亦不能得一切智智。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行精進波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩為諸有情，勤修勝定乃至無上正等菩提，終不發起貪、瞋、癡等散動之心。所以者何？是菩薩摩訶薩常作此念：『我若發起貪、瞋、癡等散動之心，則不能成饒益他事，亦不能證所求佛果。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行靜慮波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩為諸有情，勤修勝定乃至無上正等菩提，終不發起貪、瞋、癡等散動之心。所以者何？是菩薩摩訶薩常作此念：『我若發起貪、瞋、癡等散動之心，則不能成饒益他事，亦不能證所求佛果。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行靜慮波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩為諸有情，不離般若波羅蜜多，乃至無上正等菩提，常勤修學微妙勝慧。所以者何？是菩薩摩訶薩常作此念：『若離般若波羅蜜多，於諸有情不能成熟，亦不能證無上菩提。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行般若波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。由此因緣，雖一切法自性皆空，都無真實體相作用，而諸菩薩摩訶薩眾，勤修六種波羅蜜多，證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩為諸有情，不離般若波羅蜜多，乃至無上正等菩提，常勤修學微妙勝慧。所以者何？是菩薩摩訶薩常作此念：『若離般若波羅蜜多，於諸有情不能成熟，亦不能證無上菩提。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行般若波羅蜜多速得圓滿，疾證無上正等菩提。由此因緣，雖一切法自性皆空，都無真實體相作用，而諸菩薩摩訶薩眾，勤修六種波羅蜜多，證得無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「若此六種波羅蜜多無差別性，皆是般若波羅蜜多所攝受故，云何可說般若波羅蜜多於五波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若此六種波羅蜜多無差別性，皆是般若波羅蜜多所攝受故，云何可說般若波羅蜜多於五波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。布施等六波羅蜜多無差別性，皆是般若波羅蜜多所攝受故。若無般若波羅蜜多，布施等五不得名為波羅蜜多；要依般若波羅蜜多，布施等五乃得名為波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。布施等六波羅蜜多無差別性，皆是般若波羅蜜多所攝受故。若無般若波羅蜜多，布施等五不得名為波羅蜜多；要依般若波羅蜜多，布施等五乃得名為波羅蜜多。

「善現當知！如有情類，雖有種種身色差別，若往親近妙高山王咸同一色。如是前五波羅蜜多，雖有種種品類差別，而為般若波羅蜜多所攝受故，皆由般若波羅蜜多修成滿故，皆入般若波羅蜜多，不可施設差別名姓。又前五種波羅蜜多，依止般若波羅蜜多，方能證得一切智智，乃得名為到彼岸者，是故六種波羅蜜多，皆同一味，性無差別，不可施設此是布施乃至般若波羅蜜多。所以者何？如是六種波羅蜜多，皆能證得一切智智，能到彼岸，性無差別，由是因緣，布施等六不可施設名姓有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如有情類，雖有種種身色差別，若往親近妙高山王咸同一色。如是前五波羅蜜多，雖有種種品類差別，而為般若波羅蜜多所攝受故，皆由般若波羅蜜多修成滿故，皆入般若波羅蜜多，不可施設差別名姓。又前五種波羅蜜多，依止般若波羅蜜多，方能證得一切智智，乃得名為到彼岸者，是故六種波羅蜜多，皆同一味，性無差別，不可施設此是布施乃至般若波羅蜜多。所以者何？如是六種波羅蜜多，皆能證得一切智智，能到彼岸，性無差別，由是因緣，布施等六不可施設名姓有異。」

具壽善現復白佛言：「波羅蜜多及一切法，若隨實義皆無此彼勝劣差別，何緣故說般若波羅蜜多於五波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「波羅蜜多及一切法，若隨實義皆無此彼勝劣差別，何緣故說般若波羅蜜多於五波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。若隨實義，波羅蜜多及一切法，皆無此彼勝劣差別，但依世俗言說作用，說有此彼勝劣差別。施設布施乃至般若波羅蜜多，為欲度脫諸有情類世俗作用生老病死，然諸有情生老病死皆非實有但假施設。所以者何？有情無故，當知諸法亦無所有，甚深般若波羅蜜多達一切法都無所有，能拔有情世俗作用生老病死，由此故說般若波羅蜜多於五波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。若隨實義，波羅蜜多及一切法，皆無此彼勝劣差別，但依世俗言說作用，說有此彼勝劣差別。施設布施乃至般若波羅蜜多，為欲度脫諸有情類世俗作用生老病死，然諸有情生老病死皆非實有但假施設。所以者何？有情無故，當知諸法亦無所有，甚深般若波羅蜜多達一切法都無所有，能拔有情世俗作用生老病死，由此故說般若波羅蜜多於五波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。

「善現當知！如轉輪王所有女寶於人中女，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上，如是般若波羅蜜多於前五種波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如轉輪王所有女寶於人中女，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上，如是般若波羅蜜多於前五種波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上。」

具壽善現復白佛言：「如來何緣但數讚說甚深般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「如來何緣但數讚說甚深般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上？」

佛告善現：「由此般若波羅蜜多普能攝受一切善法，和合趣入一切智智，安住不動，以無所得為方便故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「由此般若波羅蜜多普能攝受一切善法，和合趣入一切智智，安住不動，以無所得為方便故。」

具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多於諸善法有取捨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多於諸善法有取捨不？」

佛言：「不也！如是般若波羅蜜多於一切法無取無捨。何以故？以一切法自性皆空，都不可取、不可捨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！如是般若波羅蜜多於一切法無取無捨。何以故？以一切法自性皆空，都不可取、不可捨故。」

具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多於何等法無取無捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多於何等法無取無捨？」

佛告善現：「如是般若波羅蜜多，於色乃至一切智智無取無捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是般若波羅蜜多，於色乃至一切智智無取無捨？」

具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多，云何於色廣說乃至一切智智無取無捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多，云何於色廣說乃至一切智智無取無捨？」

佛告善現：「如是般若波羅蜜多，不思惟色廣說乃至一切智智，是故於色廣說乃至一切智智無取無捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是般若波羅蜜多，不思惟色廣說乃至一切智智，是故於色廣說乃至一切智智無取無捨。」

具壽善現復白佛言：「云何般若波羅蜜多，不思惟色廣說乃至一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何般若波羅蜜多，不思惟色廣說乃至一切智智？」

佛告善現：「由此般若波羅蜜多於色乃至一切智智，不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，是故於色廣說乃至一切智智皆不思惟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「由此般若波羅蜜多於色乃至一切智智，不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，是故於色廣說乃至一切智智皆不思惟。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩不思惟色廣說乃至一切智智，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何證得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩不思惟色廣說乃至一切智智，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何證得一切智智？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩不思惟色廣說乃至一切智智，是菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故便能圓滿波羅蜜多，波羅蜜多得圓滿故便能證得一切智智。所以者何？諸菩薩摩訶薩要於諸色廣說乃至一切智智能不思惟，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩不思惟色廣說乃至一切智智，是菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故便能圓滿波羅蜜多，波羅蜜多得圓滿故便能證得一切智智。所以者何？諸菩薩摩訶薩要於諸色廣說乃至一切智智能不思惟，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「何因緣故，諸菩薩摩訶薩要於諸色廣說乃至一切智智能不思惟，方能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何因緣故，諸菩薩摩訶薩要於諸色廣說乃至一切智智能不思惟，方能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩若思惟色廣說乃至一切智智則有所得，有所得故便著三界，若著三界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟色廣說乃至一切智智便無所得，無所得故不著三界，以於三界不生著故，便能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲能具足修諸菩薩摩訶薩行，疾證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩若思惟色廣說乃至一切智智則有所得，有所得故便著三界，若著三界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟色廣說乃至一切智智便無所得，無所得故不著三界，以於三界不生著故，便能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲能具足修諸菩薩摩訶薩行，疾證無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟染著諸法。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩欲勤修學甚深般若波羅蜜多，當於何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩欲勤修學甚深般若波羅蜜多，當於何住？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色，廣說乃至一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色，廣說乃至一切智智。」

具壽善現復白佛言：「何因緣故，諸菩薩摩訶薩欲勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色廣說乃至一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何因緣故，諸菩薩摩訶薩欲勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色廣說乃至一切智智？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩能勤修學甚深般若波羅蜜多，於一切法無執著故，不應住色廣說乃至一切智智。所以者何？是菩薩摩訶薩不見有法可於其中而起執著及可安住。如是，善現！諸菩薩摩訶薩以無執著及無安住而為方便，能勤修學甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩能勤修學甚深般若波羅蜜多，於一切法無執著故，不應住色廣說乃至一切智智。所以者何？是菩薩摩訶薩不見有法可於其中而起執著及可安住。如是，善現！諸菩薩摩訶薩以無執著及無安住而為方便，能勤修學甚深般若波羅蜜多。

「善現當知！若菩薩摩訶薩作如是念：『若能如是無所執著、無所安住，精勤修學甚深般若波羅蜜多，是修般若波羅蜜多，是行般若波羅蜜多。我能如是無所執著、無所安住，精勤修學甚深般若波羅蜜多，是修般若波羅蜜多，是行般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩由如是念取相執著，遠離般若波羅蜜多。若遠離般若波羅蜜多，則遠離布施波羅蜜多廣說乃至一切智智。所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無所執著，非深般若波羅蜜多有執著者及執著性。所以者何？甚深般若波羅蜜多都無自性可於諸法有所執著。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於一切法及深般若波羅蜜多皆無執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩作如是念：『若能如是無所執著、無所安住，精勤修學甚深般若波羅蜜多，是修般若波羅蜜多，是行般若波羅蜜多。我能如是無所執著、無所安住，精勤修學甚深般若波羅蜜多，是修般若波羅蜜多，是行般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩由如是念取相執著，遠離般若波羅蜜多。若遠離般若波羅蜜多，則遠離布施波羅蜜多廣說乃至一切智智。所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無所執著，非深般若波羅蜜多有執著者及執著性。所以者何？甚深般若波羅蜜多都無自性可於諸法有所執著。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於一切法及深般若波羅蜜多皆無執著。

「善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，起如是想：『此是般若波羅蜜多，我行般若波羅蜜多，即是遍行諸法實相。』是菩薩摩訶薩由起此想，便退般若波羅蜜多。若退般若波羅蜜多，則退布施波羅蜜多廣說乃至一切智智。所以者何？甚深般若波羅蜜多是一切種白法根本，若退般若波羅蜜多，則為退失一切白法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，起如是想：『此是般若波羅蜜多，我行般若波羅蜜多，即是遍行諸法實相。』是菩薩摩訶薩由起此想，便退般若波羅蜜多。若退般若波羅蜜多，則退布施波羅蜜多廣說乃至一切智智。所以者何？甚深般若波羅蜜多是一切種白法根本，若退般若波羅蜜多，則為退失一切白法。

「善現當知！若菩薩摩訶薩作如是念：『甚深般若波羅蜜多，攝受布施波羅蜜多廣說乃至一切智智。』是菩薩摩訶薩退失般若波羅蜜多，若退失般若波羅蜜多，則不能攝受布施波羅蜜多廣說乃至一切智智。所以者何？非離般若波羅蜜多能遍攝受菩提分法，及能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩作如是念：『甚深般若波羅蜜多，攝受布施波羅蜜多廣說乃至一切智智。』是菩薩摩訶薩退失般若波羅蜜多，若退失般若波羅蜜多，則不能攝受布施波羅蜜多廣說乃至一切智智。所以者何？非離般若波羅蜜多能遍攝受菩提分法，及能證得一切智智。

「善現當知！若菩薩摩訶薩作如是念：『安住般若波羅蜜多，便於無上正等菩提定得授記。』是菩薩摩訶薩由作是念，退失般若波羅蜜多。若退失般若波羅蜜多，便於無上正等菩提不堪授記。所以者何？非離般若波羅蜜多可於無上正等菩提有得授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩作如是念：『安住般若波羅蜜多，便於無上正等菩提定得授記。』是菩薩摩訶薩由作是念，退失般若波羅蜜多。若退失般若波羅蜜多，便於無上正等菩提不堪授記。所以者何？非離般若波羅蜜多可於無上正等菩提有得授記。

「善現當知！若菩薩摩訶薩作如是念：『安住般若波羅蜜多，則能引發布施波羅蜜多，乃至能引發大慈、大悲、大喜、大捨。』是菩薩摩訶薩由如是念，則退失般若波羅蜜多，若退失般若波羅蜜多，則不能引發布施波羅蜜多，乃至不能引發大慈、大悲、大喜、大捨。所以者何？非離般若波羅蜜多，而能引發安住勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩作如是念：『安住般若波羅蜜多，則能引發布施波羅蜜多，乃至能引發大慈、大悲、大喜、大捨。』是菩薩摩訶薩由如是念，則退失般若波羅蜜多，若退失般若波羅蜜多，則不能引發布施波羅蜜多，乃至不能引發大慈、大悲、大喜、大捨。所以者何？非離般若波羅蜜多，而能引發安住勝法。

「善現當知！若菩薩摩訶薩作如是念：『佛知諸法無攝受相，自證無上正等菩提。得菩提已，為諸有情宣說開示諸法實相。』是菩薩摩訶薩由如是念，則為退失甚深般若波羅蜜多。所以者何？如來於法無知、無覺、無說、無示。所以者何？諸法實性不可知覺、不可施設，云何得有知覺、說示一切法者？若言實有知覺說示一切法者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩作如是念：『佛知諸法無攝受相，自證無上正等菩提。得菩提已，為諸有情宣說開示諸法實相。』是菩薩摩訶薩由如是念，則為退失甚深般若波羅蜜多。所以者何？如來於法無知、無覺、無說、無示。所以者何？諸法實性不可知覺、不可施設，云何得有知覺、說示一切法者？若言實有知覺說示一切法者，無有是處。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，云何當得離如是等種種過失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，云何當得離如是等種種過失？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，作如是念：『一切法無所有、不可取，若法無所有、不可取，則無有能現等覺者，亦無有能宣說開示。』若能如是行，是行深般若波羅蜜多離諸過失。若菩薩摩訶薩著無所有、不可取法，則離般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多，於一切法無所執著、無所攝受，若於諸法有所執著、有所攝受，則離般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，作如是念：『一切法無所有、不可取，若法無所有、不可取，則無有能現等覺者，亦無有能宣說開示。』若能如是行，是行深般若波羅蜜多離諸過失。若菩薩摩訶薩著無所有、不可取法，則離般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多，於一切法無所執著、無所攝受，若於諸法有所執著、有所攝受，則離般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「般若波羅蜜多於般若波羅蜜多為遠離、為不遠離？乃至布施波羅蜜多於布施波羅蜜多為遠離、為不遠離？廣說乃至一切智智於一切智智為遠離、為不遠離？世尊！若般若波羅蜜多於般若波羅蜜多設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發般若波羅蜜多？如是乃至若布施波羅蜜多於布施波羅蜜多設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發布施波羅蜜多？廣說乃至若一切智智於一切智智設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「般若波羅蜜多於般若波羅蜜多為遠離、為不遠離？乃至布施波羅蜜多於布施波羅蜜多為遠離、為不遠離？廣說乃至一切智智於一切智智為遠離、為不遠離？世尊！若般若波羅蜜多於般若波羅蜜多設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發般若波羅蜜多？如是乃至若布施波羅蜜多於布施波羅蜜多設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發布施波羅蜜多？廣說乃至若一切智智於一切智智設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發一切智智？」

佛告善現：「般若波羅蜜多於般若波羅蜜多非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發般若波羅蜜多。如是乃至布施波羅蜜多於布施波羅蜜多非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發布施波羅蜜多。廣說乃至一切智智於一切智智非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發一切智智。所以者何？非即自性，非離自性，而能引發安住自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「般若波羅蜜多於般若波羅蜜多非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發般若波羅蜜多。如是乃至布施波羅蜜多於布施波羅蜜多非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發布施波羅蜜多。廣說乃至一切智智於一切智智非遠離、非不遠離，是故菩薩摩訶薩能無執著引發一切智智。所以者何？非即自性，非離自性，而能引發安住自性。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不執著色，謂此是色、此色屬彼，廣說乃至亦不執著一切智智，謂此是一切智智、此一切智智屬彼。是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發般若波羅蜜多，乃至能引發一切智智。所以者何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於諸法中有所執著，謂此是法、此法屬彼，則不能隨意引發安住殊勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不執著色，謂此是色、此色屬彼，廣說乃至亦不執著一切智智，謂此是一切智智、此一切智智屬彼。是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發般若波羅蜜多，乃至能引發一切智智。所以者何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於諸法中有所執著，謂此是法、此法屬彼，則不能隨意引發安住殊勝功德。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不觀色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若遠離若不遠離，乃至不觀一切智智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若遠離若不遠離，是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察，便引發般若波羅蜜多，乃至能引發一切智智。所以者何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於諸法中有所觀察若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若遠離若不遠離，則不能隨意引發安住殊勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不觀色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若遠離若不遠離，乃至不觀一切智智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若遠離若不遠離，是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察，便引發般若波羅蜜多，乃至能引發一切智智。所以者何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於諸法中有所觀察若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若遠離若不遠離，則不能隨意引發安住殊勝功德。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為修行布施波羅蜜多，廣說乃至亦為修行一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，則為修行布施波羅蜜多，廣說乃至亦為修行一切智智。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多隨所行處，一切所有波羅蜜多，及餘一切菩提分法皆悉隨行。甚深般若波羅蜜多隨所至處，一切所有波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨至。如轉輪王隨所行處，四部勇軍皆悉隨行，如轉輪王隨所至處，四部勇軍皆悉隨至。甚深般若波羅蜜多亦復如是，隨有所行及有所至，布施等五波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨逐，究竟至於一切智智。如善御者駕駟馬車，令避險路行於正道，隨本意欲能往所至。甚深般若波羅蜜多亦復如是，善御一切波羅蜜多及餘所有菩提分法，令避生死涅槃險路，行於自利利他正道，至本所求一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多隨所行處，一切所有波羅蜜多，及餘一切菩提分法皆悉隨行。甚深般若波羅蜜多隨所至處，一切所有波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨至。如轉輪王隨所行處，四部勇軍皆悉隨行，如轉輪王隨所至處，四部勇軍皆悉隨至。甚深般若波羅蜜多亦復如是，隨有所行及有所至，布施等五波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨逐，究竟至於一切智智。如善御者駕駟馬車，令避險路行於正道，隨本意欲能往所至。甚深般若波羅蜜多亦復如是，善御一切波羅蜜多及餘所有菩提分法，令避生死涅槃險路，行於自利利他正道，至本所求一切智智。」

爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩云何為道？云何非道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩云何為道？云何非道？」

佛告善現：「若聲聞道、若獨覺道、若異生道，非諸菩薩摩訶薩道，依此不能往一切智智故；甚深般若波羅蜜多所引一切菩提分法，是諸菩薩摩訶薩道，依此定能往一切智智故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若聲聞道、若獨覺道、若異生道，非諸菩薩摩訶薩道，依此不能往一切智智故；甚深般若波羅蜜多所引一切菩提分法，是諸菩薩摩訶薩道，依此定能往一切智智故。」

具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂示現一切菩薩摩訶薩眾道、非道相，令諸菩薩摩訶薩眾知道、非道，疾能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂示現一切菩薩摩訶薩眾道、非道相，令諸菩薩摩訶薩眾知道、非道，疾能證得一切智智。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂示現一切菩薩摩訶薩眾道、非道相，令諸菩薩摩訶薩眾知道、非道，疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂示現一切菩薩摩訶薩眾道、非道相，令諸菩薩摩訶薩眾知道、非道，疾能證得一切智智。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂度脫無量無數無邊有情，令獲殊勝利益安樂。善現當知！甚深般若波羅蜜多雖作無邊利樂他事，而於此事無所取著。善現當知！甚深般若波羅蜜多雖能示現所作事業，而不取色、受、想、行、識，乃至不取一切智智，亦復不取聲聞、獨覺所作事業。善現當知！甚深般若波羅蜜多，雖能引導一切菩薩摩訶薩眾令趣無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺等地，而於諸法無生無滅，以法住性為定量故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多出現世間能為大事，所謂度脫無量無數無邊有情，令獲殊勝利益安樂。善現當知！甚深般若波羅蜜多雖作無邊利樂他事，而於此事無所取著。善現當知！甚深般若波羅蜜多雖能示現所作事業，而不取色、受、想、行、識，乃至不取一切智智，亦復不取聲聞、獨覺所作事業。善現當知！甚深般若波羅蜜多，雖能引導一切菩薩摩訶薩眾令趣無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺等地，而於諸法無生無滅，以法住性為定量故。」

爾時，善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多若於諸法無生無滅，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情應行布施，應持淨戒，應起安忍，應勤精進，應入靜慮，應修般若？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多若於諸法無生無滅，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情應行布施，應持淨戒，應起安忍，應勤精進，應入靜慮，應修般若？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，緣一切智智，為諸有情應行布施，應持淨戒，應起安忍，應勤精進，應入靜慮，應修般若。是菩薩摩訶薩持此善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩持此善根，迴向無上正等覺故，則修六種波羅蜜多速得圓滿，亦修菩薩慈、悲、喜、捨速得圓滿，由斯疾得一切智智，乃至安坐妙菩提座，常不遠離如是六種波羅蜜多。若菩薩摩訶薩常不遠離如是六種波羅蜜多，則不遠離一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，當勤精進修學六種波羅蜜多，常勤精進修行六種波羅蜜多。若菩薩摩訶薩常勤精進修學、修行如是六種波羅蜜多，一切善根疾得圓滿，速證無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應與六種波羅蜜多恒共相應，無得暫捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，緣一切智智，為諸有情應行布施，應持淨戒，應起安忍，應勤精進，應入靜慮，應修般若。是菩薩摩訶薩持此善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩持此善根，迴向無上正等覺故，則修六種波羅蜜多速得圓滿，亦修菩薩慈、悲、喜、捨速得圓滿，由斯疾得一切智智，乃至安坐妙菩提座，常不遠離如是六種波羅蜜多。若菩薩摩訶薩常不遠離如是六種波羅蜜多，則不遠離一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，當勤精進修學六種波羅蜜多，常勤精進修行六種波羅蜜多。若菩薩摩訶薩常勤精進修學、修行如是六種波羅蜜多，一切善根疾得圓滿，速證無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應與六種波羅蜜多恒共相應，無得暫捨。」

爾時，善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，無時暫捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，無時暫捨？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩如實觀色非相應非不相應，如實觀受、想、行、識非相應非不相應，廣說乃至如實觀一切智智非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多，常共相應，無時暫捨。復次，善現！若菩薩摩訶薩常作是念：『我不應住色，亦不應住非色，廣說乃至我不應住一切智智，亦不應住非一切智智。何以故？色非能住、非所住，廣說乃至一切智智亦非能住、非所住故。』是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多，常共相應無時暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩如實觀色非相應非不相應，如實觀受、想、行、識非相應非不相應，廣說乃至如實觀一切智智非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多，常共相應，無時暫捨。復次，善現！若菩薩摩訶薩常作是念：『我不應住色，亦不應住非色，廣說乃至我不應住一切智智，亦不應住非一切智智。何以故？色非能住、非所住，廣說乃至一切智智亦非能住、非所住故。』是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多，常共相應無時暫捨。

「善現當知！若菩薩摩訶薩能以如是無住方便，修行六種波羅蜜多，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩能以如是無住方便，修行六種波羅蜜多，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提。

「善現當知！如人欲食菴沒羅果、半娜娑果，先取其子種殖良田，隨時溉灌守視營理，漸次生長芽莖枝葉，時節和合便有花果，果成熟已取而食之。如是，善現！諸菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，先學六種波羅蜜多，復於有情或以布施，或以愛語，或以利行，或以同事而攝受之。既攝受已，教令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及令安住四念住等菩提分法。既安住已，解脫一切生死大苦，證得常住永寂安樂。菩薩如是當得無上正等菩提，能盡未來饒益一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如人欲食菴沒羅果、半娜娑果，先取其子種殖良田，隨時溉灌守視營理，漸次生長芽莖枝葉，時節和合便有花果，果成熟已取而食之。如是，善現！諸菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，先學六種波羅蜜多，復於有情或以布施，或以愛語，或以利行，或以同事而攝受之。既攝受已，教令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及令安住四念住等菩提分法。既安住已，解脫一切生死大苦，證得常住永寂安樂。菩薩如是當得無上正等菩提，能盡未來饒益一切。

「是故，善現！若菩薩摩訶薩欲於諸法不假他緣而自開悟，欲能成熟一切有情，欲能嚴淨所求佛土，欲疾安坐妙菩提座，欲能降伏諸惡魔軍，欲疾證得一切智智，欲轉法輪，度有情眾，應學六種波羅蜜多，以四攝事方便攝受諸有情類，令其解脫生死眾苦，菩薩如是勤修學時，應於般若波羅蜜多常勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善現！若菩薩摩訶薩欲於諸法不假他緣而自開悟，欲能成熟一切有情，欲能嚴淨所求佛土，欲疾安坐妙菩提座，欲能降伏諸惡魔軍，欲疾證得一切智智，欲轉法輪，度有情眾，應學六種波羅蜜多，以四攝事方便攝受諸有情類，令其解脫生死眾苦，菩薩如是勤修學時，應於般若波羅蜜多常勤修學。」

具壽善現復白佛言：「佛說菩薩應於般若波羅蜜多勤修學耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「佛說菩薩應於般若波羅蜜多勤修學耶？」

佛言：「善現！如是！如是！我說菩薩應於般若波羅蜜多常勤修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！我說菩薩應於般若波羅蜜多常勤修學。

「善現當知！若菩薩摩訶薩欲於諸法得大自在，當學般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多具大威力，能令菩薩摩訶薩眾於一切法得大自在。善現當知！甚深般若波羅蜜多是諸善法所趣向門。譬如大海是一切水所趣向門。是故，善現！若聲聞乘善男子等，若獨覺乘善男子等，若無上乘善男子等，皆應於此甚深般若波羅蜜多常勤修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩欲於諸法得大自在，當學般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多具大威力，能令菩薩摩訶薩眾於一切法得大自在。善現當知！甚深般若波羅蜜多是諸善法所趣向門。譬如大海是一切水所趣向門。是故，善現！若聲聞乘善男子等，若獨覺乘善男子等，若無上乘善男子等，皆應於此甚深般若波羅蜜多常勤修學。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多勤修學時，應於布施乃至般若波羅蜜多亦常修學，乃至應於一切智智亦常修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多勤修學時，應於布施乃至般若波羅蜜多亦常修學，乃至應於一切智智亦常修學。

「善現當知！如善射人，甲冑堅固、執好弓箭，不懼怨敵。諸菩薩摩訶薩亦復如是，攝受般若波羅蜜多廣說乃至一切智智方便善巧，一切魔軍、外道、他論皆不能伏。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾，當勤修學甚深般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩常勤修學甚深般若波羅蜜多，便為過去未來現在諸佛世尊常共護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如善射人，甲冑堅固、執好弓箭，不懼怨敵。諸菩薩摩訶薩亦復如是，攝受般若波羅蜜多廣說乃至一切智智方便善巧，一切魔軍、外道、他論皆不能伏。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾，當勤修學甚深般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩常勤修學甚深般若波羅蜜多，便為過去未來現在諸佛世尊常共護念。」

具壽善現即白佛言：「云何菩薩摩訶薩常勤修學甚深般若波羅蜜多，便為過去未來現在諸佛世尊常共護念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「云何菩薩摩訶薩常勤修學甚深般若波羅蜜多，便為過去未來現在諸佛世尊常共護念？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩常勤修學甚深般若波羅蜜多，即能修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多廣說乃至一切智智故，為過去未來現在諸佛世尊常共護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩常勤修學甚深般若波羅蜜多，即能修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多廣說乃至一切智智故，為過去未來現在諸佛世尊常共護念。」

具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩云何修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多廣說乃至一切智智，便為過去未來現在諸佛世尊常共護念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩云何修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多廣說乃至一切智智，便為過去未來現在諸佛世尊常共護念？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多廣說乃至一切智智時，觀布施波羅蜜多乃至一切智智皆不可得故，為過去未來現在諸佛世尊常共護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多廣說乃至一切智智時，觀布施波羅蜜多乃至一切智智皆不可得故，為過去未來現在諸佛世尊常共護念。

「復次，善現！過去未來現在諸佛，於是菩薩摩訶薩所雖常護念，而不以色、受、想、行、識廣說乃至一切智智故興護念，以色乃至一切智智不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！過去未來現在諸佛，於是菩薩摩訶薩所雖常護念，而不以色、受、想、行、識廣說乃至一切智智故興護念，以色乃至一切智智不可得故。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩雖多處學而無學處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩雖多處學而無學處。」

佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩雖多處學而無學處。所以者何？實無有法可令菩薩摩訶薩眾於中修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩雖多處學而無學處。所以者何？實無有法可令菩薩摩訶薩眾於中修學。」

爾時，善現復白佛言：「佛為菩薩摩訶薩眾，或略或廣宣說六種波羅蜜多相應之法。若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾，於此六種波羅蜜多相應法教若略若廣，皆應聽聞、受持、讀誦、令極通利，既通利已，如理思惟，既思惟已，審正觀察，既觀察已，令心、心所於所緣相皆不復轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「佛為菩薩摩訶薩眾，或略或廣宣說六種波羅蜜多相應之法。若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾，於此六種波羅蜜多相應法教若略若廣，皆應聽聞、受持、讀誦、令極通利，既通利已，如理思惟，既思惟已，審正觀察，既觀察已，令心、心所於所緣相皆不復轉。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。復次，善現！諸菩薩摩訶薩於佛世尊所說六種波羅蜜多相應法教若略、若廣勤修學時，應於諸法如實了知略、廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。復次，善現！諸菩薩摩訶薩於佛世尊所說六種波羅蜜多相應法教若略、若廣勤修學時，應於諸法如實了知略、廣之相。」

爾時，善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩於一切法如實了知略、廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩於一切法如實了知略、廣之相？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩如實了知色真如相，如實了知受、想、行、識真如相，廣說乃至如實了知一切智智真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略、廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩如實了知色真如相，如實了知受、想、行、識真如相，廣說乃至如實了知一切智智真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略、廣之相。」

具壽善現復白佛言：「云何色真如相？云何受、想、行、識真如相？廣說乃至云何一切智智真如相？諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略、廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何色真如相？云何受、想、行、識真如相？廣說乃至云何一切智智真如相？諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略、廣之相？」

佛告善現：「色真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名色真如相；受、想、行、識真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名受、想、行、識真如相。廣說乃至一切智智真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一切智智真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略、廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「色真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名色真如相；受、想、行、識真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名受、想、行、識真如相。廣說乃至一切智智真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一切智智真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略、廣之相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如實了知色實際相，如實了知受、想、行、識實際相，廣說乃至如實了知一切智智實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略、廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如實了知色實際相，如實了知受、想、行、識實際相，廣說乃至如實了知一切智智實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略、廣之相。」

爾時，善現便白佛言：「云何色實際相？云何受、想、行、識實際相？廣說乃至云何一切智智實際相？諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略、廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「云何色實際相？云何受、想、行、識實際相？廣說乃至云何一切智智實際相？諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略、廣之相？」

佛告善現：「無色際是名色實際相，無受、想、行、識際是名受、想、行、識實際相，廣說乃至無一切智智際是名一切智智實際相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略、廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「無色際是名色實際相，無受、想、行、識際是名受、想、行、識實際相，廣說乃至無一切智智際是名一切智智實際相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略、廣之相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如實了知色法界相，如實了知受、想、行、識法界相，廣說乃至如實了知一切智智法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略、廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如實了知色法界相，如實了知受、想、行、識法界相，廣說乃至如實了知一切智智法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略、廣之相。」

爾時，善現便白佛言：「云何色法界相？云何受、想、行、識法界相？廣說乃至云何一切智智法界相？諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略、廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「云何色法界相？云何受、想、行、識法界相？廣說乃至云何一切智智法界相？諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略、廣之相？」

佛告善現：「色如虛空，無障、無礙、無生、無滅、無斷、無續而可施設，是名色法界相。受、想、行、識如虛空，無障、無礙、無生、無滅、無斷、無續而可施設，是名受、想、行、識法界相。廣說乃至一切智智如虛空，無障、無礙、無生、無滅、無斷、無續而可施設，是名一切智智法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略、廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「色如虛空，無障、無礙、無生、無滅、無斷、無續而可施設，是名色法界相。受、想、行、識如虛空，無障、無礙、無生、無滅、無斷、無續而可施設，是名受、想、行、識法界相。廣說乃至一切智智如虛空，無障、無礙、無生、無滅、無斷、無續而可施設，是名一切智智法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略、廣之相。」

爾時，善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩復云何應知一切法略、廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩復云何應知一切法略、廣之相？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩如實了知一切法不合不散，是菩薩摩訶薩應如是知一切法略、廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩如實了知一切法不合不散，是菩薩摩訶薩應如是知一切法略、廣之相。」

具壽善現便白佛言：「何等一切法不合不散？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「何等一切法不合不散？」

佛告善現：「色不合不散，受、想、行、識不合不散，廣說乃至一切智智不合不散，貪欲、瞋恚、愚癡不合不散，欲界、色界、無色界不合不散，有為界、無為界不合不散。所以者何？如是諸法皆無自性，若無自性則無所有，若無所有則不可說有合有散。諸菩薩摩訶薩於一切法如是了知，則能了知略、廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「色不合不散，受、想、行、識不合不散，廣說乃至一切智智不合不散，貪欲、瞋恚、愚癡不合不散，欲界、色界、無色界不合不散，有為界、無為界不合不散。所以者何？如是諸法皆無自性，若無自性則無所有，若無所有則不可說有合有散。諸菩薩摩訶薩於一切法如是了知，則能了知略、廣之相。」