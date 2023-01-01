大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 523 卷
大般若波羅蜜多經卷第五百二十三
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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第三分方便善巧品第二十六之一
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爾時，善現作是念言：「如是般若波羅蜜多最為甚深，諸佛無上正等菩提亦最甚深，我當問佛二甚深義。」
爾時，善現作是念言：「如是般若波羅蜜多最為甚深，諸佛無上正等菩提亦最甚深，我當問佛二甚深義。」
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作是念已，便白佛言：「甚深般若波羅蜜多即佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即深般若波羅蜜多，如是般若波羅蜜多及佛無上正等菩提，俱最甚深不可盡故，何緣此二說為無盡？」
作是念已，便白佛言：「甚深般若波羅蜜多即佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即深般若波羅蜜多，如是般若波羅蜜多及佛無上正等菩提，俱最甚深不可盡故，何緣此二說為無盡？」
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佛告善現：「甚深般若波羅蜜多及佛無上正等菩提，皆如虛空不可盡故，說為無盡。」
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具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩應引發般若波羅蜜多？」
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佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應觀色無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受、想、行、識無盡故，引發般若波羅蜜多；廣說乃至應觀一切智智亦無盡故，引發般若波羅蜜多。
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應觀色無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受、想、行、識無盡故，引發般若波羅蜜多；廣說乃至應觀一切智智亦無盡故，引發般若波羅蜜多。
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「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應觀色如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受、想、行、識如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；廣說乃至應觀一切智智如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應觀色如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受、想、行、識如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；廣說乃至應觀一切智智如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多。
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「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應觀無明緣行如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀行緣識如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀識緣名色如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀名色緣六處如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀六處緣觸如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀觸緣受如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受緣愛如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀愛緣取如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀取緣有如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀有緣生如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀生緣老死愁歎苦憂惱如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多。
「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應觀無明緣行如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀行緣識如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀識緣名色如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀名色緣六處如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀六處緣觸如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀觸緣受如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受緣愛如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀愛緣取如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀取緣有如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀有緣生如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀生緣老死愁歎苦憂惱如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多。
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「善現當知！諸菩薩摩訶薩應作如是，引發般若波羅蜜多。善現當知！諸菩薩摩訶薩如是觀察十二緣起遠離二邊，是諸菩薩摩訶薩眾不共妙觀。善現當知！諸菩薩摩訶薩菩提樹下坐金剛座，如實觀察十二緣起猶如虛空不可盡故，便能證得一切智智。善現當知！若菩薩摩訶薩以如虛空無盡行相，行深般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起，不墮聲聞及獨覺地，速證無上正等菩提。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩應作如是，引發般若波羅蜜多。善現當知！諸菩薩摩訶薩如是觀察十二緣起遠離二邊，是諸菩薩摩訶薩眾不共妙觀。善現當知！諸菩薩摩訶薩菩提樹下坐金剛座，如實觀察十二緣起猶如虛空不可盡故，便能證得一切智智。善現當知！若菩薩摩訶薩以如虛空無盡行相，行深般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起，不墮聲聞及獨覺地，速證無上正等菩提。
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「善現當知！住菩薩乘善男子等，若於無上正等菩提有退轉者，皆悉不依引發般若波羅蜜多巧便作意，由彼不了：云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能以如虛空無盡行相，如實觀察十二緣起，引發般若波羅蜜多？善現當知！住菩薩乘善男子等，若於無上正等菩提而有退轉，皆由遠離引發般若波羅蜜多方便善巧。善現當知！若菩薩摩訶薩能於無上正等菩提不退轉者，一切皆依引發般若波羅蜜多方便善巧。是菩薩摩訶薩由依如是方便善巧，修行般若波羅蜜多，以如虛空無盡行相，引發般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起。是菩薩摩訶薩由此因緣，速能圓滿甚深般若波羅蜜多。
「善現當知！住菩薩乘善男子等，若於無上正等菩提有退轉者，皆悉不依引發般若波羅蜜多巧便作意，由彼不了：云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能以如虛空無盡行相，如實觀察十二緣起，引發般若波羅蜜多？善現當知！住菩薩乘善男子等，若於無上正等菩提而有退轉，皆由遠離引發般若波羅蜜多方便善巧。善現當知！若菩薩摩訶薩能於無上正等菩提不退轉者，一切皆依引發般若波羅蜜多方便善巧。是菩薩摩訶薩由依如是方便善巧，修行般若波羅蜜多，以如虛空無盡行相，引發般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起。是菩薩摩訶薩由此因緣，速能圓滿甚深般若波羅蜜多。
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「善現當知！諸菩薩摩訶薩如是觀察緣起法時，不見有法無因而生，不見有法無因而滅，不見有法性相常住不生不滅，不見有法有我、有情廣說乃至知者、見者，不見有法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。善現當知！諸菩薩摩訶薩常應如是觀察緣起，修行般若波羅蜜多。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩如是觀察緣起法時，不見有法無因而生，不見有法無因而滅，不見有法性相常住不生不滅，不見有法有我、有情廣說乃至知者、見者，不見有法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。善現當知！諸菩薩摩訶薩常應如是觀察緣起，修行般若波羅蜜多。
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「善現當知！若時菩薩摩訶薩如實觀察緣起法門，修行般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見色蘊乃至識蘊若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，廣說乃至不見一切智智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。善現當知！若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖行般若波羅蜜多，而不見有所行般若波羅蜜多，亦復不見有法能見所行般若波羅蜜多，亦不見有如是不見。雖行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，而不見有所行靜慮乃至布施波羅蜜多，亦復不見有法能見所行靜慮乃至布施波羅蜜多，亦不見有如是不見。廣說乃至雖修一切智智，而不見有所修一切智智，亦復不見有法能見所修一切智智，亦不見有如是不見。
「善現當知！若時菩薩摩訶薩如實觀察緣起法門，修行般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見色蘊乃至識蘊若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，廣說乃至不見一切智智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。善現當知！若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖行般若波羅蜜多，而不見有所行般若波羅蜜多，亦復不見有法能見所行般若波羅蜜多，亦不見有如是不見。雖行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，而不見有所行靜慮乃至布施波羅蜜多，亦復不見有法能見所行靜慮乃至布施波羅蜜多，亦不見有如是不見。廣說乃至雖修一切智智，而不見有所修一切智智，亦復不見有法能見所修一切智智，亦不見有如是不見。
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「善現當知！諸菩薩摩訶薩於一切法以無所得而為方便應行般若波羅蜜多。善現當知！若時菩薩摩訶薩於一切法，以無所得而為方便，修行般若波羅蜜多，是時惡魔生大憂惱如中毒箭，譬如有人父母卒喪，身心苦痛，惡魔亦爾。」
「善現當知！諸菩薩摩訶薩於一切法以無所得而為方便應行般若波羅蜜多。善現當知！若時菩薩摩訶薩於一切法，以無所得而為方便，修行般若波羅蜜多，是時惡魔生大憂惱如中毒箭，譬如有人父母卒喪，身心苦痛，惡魔亦爾。」
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具壽善現便白佛言：「為一惡魔見諸菩薩於一切法，以無所得而為方便，修行般若波羅蜜多，生大憂惱如中毒箭？為遍三千大千世界一切惡魔皆亦如是？」
具壽善現便白佛言：「為一惡魔見諸菩薩於一切法，以無所得而為方便，修行般若波羅蜜多，生大憂惱如中毒箭？為遍三千大千世界一切惡魔皆亦如是？」
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佛告善現：「遍滿三千大千世界一切惡魔皆亦如是，各於本座不能自安。
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「善現當知！諸菩薩摩訶薩常應安住甚深般若波羅蜜多真淨行住，若菩薩摩訶薩常能安住甚深般若波羅蜜多真淨行住，世間天、人、阿素洛等伺求其短終不能得，亦復不能擾亂障礙。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當勤安住甚深般若波羅蜜多真淨行住。
「善現當知！諸菩薩摩訶薩常應安住甚深般若波羅蜜多真淨行住，若菩薩摩訶薩常能安住甚深般若波羅蜜多真淨行住，世間天、人、阿素洛等伺求其短終不能得，亦復不能擾亂障礙。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當勤安住甚深般若波羅蜜多真淨行住。
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「善現當知！若菩薩摩訶薩能正安住甚深般若波羅蜜多真淨行住，則能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能具足修滿一切波羅蜜多。」
「善現當知！若菩薩摩訶薩能正安住甚深般若波羅蜜多真淨行住，則能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能具足修滿一切波羅蜜多。」
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爾時，善現即白佛言：「云何菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
爾時，善現即白佛言：「云何菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」
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佛告善現：「若菩薩摩訶薩無倒修行甚深般若波羅蜜多時，以一切智智相應之心而行布施乃至般若，持此功德與諸有情同共迴向一切智智。如是，善現！諸菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩無倒修行甚深般若波羅蜜多時，以一切智智相應之心而行布施乃至般若，持此功德與諸有情同共迴向一切智智。如是，善現！諸菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」
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爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝淨戒乃至般若波羅蜜多？」
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佛告善現：「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳悋心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，於諸有情起慈身業、語業、意業，遠離惡戒，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。
佛告善現：「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳悋心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，於諸有情起慈身業、語業、意業，遠離惡戒，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳悋心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，若諸受者或餘有情非理毀罵、嫌害、凌辱，菩薩於彼不起變異瞋忿害心、身、語加報，唯生憐愍慈悲之心，以和軟言慚愧遜謝，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳悋心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，若諸受者或餘有情非理毀罵、嫌害、凌辱，菩薩於彼不起變異瞋忿害心、身、語加報，唯生憐愍慈悲之心，以和軟言慚愧遜謝，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳悋心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，若諸受者或餘有情非理毀罵嫌害凌辱，爾時菩薩便作是念：『諸有造作如是類業，還自感得如是類果，我今不應計彼所作，廢修自業。』復作是念：『我應於彼及餘有情，捨心施心倍更增長無所顧惜。』作是念已，發起增上身心精進，常行惠捨，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳悋心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，若諸受者或餘有情非理毀罵嫌害凌辱，爾時菩薩便作是念：『諸有造作如是類業，還自感得如是類果，我今不應計彼所作，廢修自業。』復作是念：『我應於彼及餘有情，捨心施心倍更增長無所顧惜。』作是念已，發起增上身心精進，常行惠捨，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳悋心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，於諸受者及餘境界心無散亂，不求諸欲三界二乘，唯求佛果，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳悋心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，於諸受者及餘境界心無散亂，不求諸欲三界二乘，唯求佛果，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳悋心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，觀諸受者、施者、施物皆如幻事，不見此施於諸有情有損有益，達一切法畢竟皆空不可得故，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝般若波羅蜜多。」
「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳悋心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，觀諸受者、施者、施物皆如幻事，不見此施於諸有情有損有益，達一切法畢竟皆空不可得故，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝般若波羅蜜多。」
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具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝布施乃至般若波羅蜜多？」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝布施乃至般若波羅蜜多？」
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佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，具身律儀，具語律儀，具意律儀，造諸福業，由此福業離斷生命乃至邪見，不求聲聞、獨覺等地，唯求無上正等菩提。菩薩爾時安住淨戒廣行惠施，隨諸有情須食與食、須飲與飲、須餘資具與餘資具，復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，不求聲聞、獨覺等地，是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。
佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，具身律儀，具語律儀，具意律儀，造諸福業，由此福業離斷生命乃至邪見，不求聲聞、獨覺等地，唯求無上正等菩提。菩薩爾時安住淨戒廣行惠施，隨諸有情須食與食、須飲與飲、須餘資具與餘資具，復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，不求聲聞、獨覺等地，是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多。設諸有情競來分割菩薩支節，各取持去，菩薩於彼不生一念忿恚之心，但作是念：『我今獲得廣大善利，謂捨臭穢危脆之身，得佛清淨金剛之身。』是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多。設諸有情競來分割菩薩支節，各取持去，菩薩於彼不生一念忿恚之心，但作是念：『我今獲得廣大善利，謂捨臭穢危脆之身，得佛清淨金剛之身。』是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，身心精進常無間斷，被大悲甲發弘誓言：『一切有情沈淪苦海，我當拔置甘露涅槃。』是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，身心精進常無間斷，被大悲甲發弘誓言：『一切有情沈淪苦海，我當拔置甘露涅槃。』是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，雖入初靜慮乃至滅想受定，而不墮聲聞、獨覺等地亦不證實際，由本願力所任持故，作是念言：『諸有情類沈溺苦海不能自出，我今既住清淨尸羅，方便引發神通靜慮，定當拔置常樂涅槃。』是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，雖入初靜慮乃至滅想受定，而不墮聲聞、獨覺等地亦不證實際，由本願力所任持故，作是念言：『諸有情類沈溺苦海不能自出，我今既住清淨尸羅，方便引發神通靜慮，定當拔置常樂涅槃。』是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，不見有法若有為若無為、若墮有相若墮無相、若墮有數若墮無數，唯觀諸法不離真如，廣說乃至不思議界，此真如等亦不可得，由此般若波羅蜜多方便善巧，不墮聲聞、獨覺等地，唯趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝般若波羅蜜多。」
「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，不見有法若有為若無為、若墮有相若墮無相、若墮有數若墮無數，唯觀諸法不離真如，廣說乃至不思議界，此真如等亦不可得，由此般若波羅蜜多方便善巧，不墮聲聞、獨覺等地，唯趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝般若波羅蜜多。」
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具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝布施乃至般若波羅蜜多？」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝布施乃至般若波羅蜜多？」
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佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，設有種種有情之類，非理毀罵輕蔑凌辱，乃至分割支節持去，菩薩爾時都無忿恚，但作是念：『此諸有情深可憐愍，為煩惱毒擾亂身心不得自在，無依無護貧苦所逼，我當施彼隨意所須飲食、衣服及餘資具。』復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。
佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，設有種種有情之類，非理毀罵輕蔑凌辱，乃至分割支節持去，菩薩爾時都無忿恚，但作是念：『此諸有情深可憐愍，為煩惱毒擾亂身心不得自在，無依無護貧苦所逼，我當施彼隨意所須飲食、衣服及餘資具。』復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，乃至為救自命因緣，於諸有情終不損害，乃至不起諸惡邪見。菩薩如是修淨戒時，不求聲聞、獨覺等地，復持如是淨戒善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，乃至為救自命因緣，於諸有情終不損害，乃至不起諸惡邪見。菩薩如是修淨戒時，不求聲聞、獨覺等地，復持如是淨戒善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，發起勇猛增上精進，常作是念：『若一有情在一踰繕那外，或十、或百乃至無量踰繕那外，或在一世界外，或十、或百乃至無量諸世界外應可度者，我定當往方便教化，令其受持或八學處、或五學處、或十學處、或具學處，或令住預流果，或令住一來果，或令住不還果，或令住阿羅漢果，或令住獨覺菩提，或令安住諸菩薩地乃至無上正等菩提，尚不辭勞，況為教化無量無數無邊有情，皆令獲得利益安樂而當懈倦！』復持如是精進善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，發起勇猛增上精進，常作是念：『若一有情在一踰繕那外，或十、或百乃至無量踰繕那外，或在一世界外，或十、或百乃至無量諸世界外應可度者，我定當往方便教化，令其受持或八學處、或五學處、或十學處、或具學處，或令住預流果，或令住一來果，或令住不還果，或令住阿羅漢果，或令住獨覺菩提，或令安住諸菩薩地乃至無上正等菩提，尚不辭勞，況為教化無量無數無邊有情，皆令獲得利益安樂而當懈倦！』復持如是精進善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，攝心不亂，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入滅想受定，此諸定中隨所生起心、心所法及諸善根，一切和合與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？於諸靜慮及靜慮支都無所得。是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，攝心不亂，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入滅想受定，此諸定中隨所生起心、心所法及諸善根，一切和合與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？於諸靜慮及靜慮支都無所得。是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，修行般若波羅蜜多，於諸法中住循法觀，雖以遠離行相，或以寂靜行相，或以無盡行相，或以永滅行相觀一切法，而於法性能不作證，乃至能坐妙菩提座，證得無上正等菩提，從此座起轉妙法輪，利益安樂諸有情類。復持如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝般若波羅蜜多，如是引攝非取非捨。」
「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，修行般若波羅蜜多，於諸法中住循法觀，雖以遠離行相，或以寂靜行相，或以無盡行相，或以永滅行相觀一切法，而於法性能不作證，乃至能坐妙菩提座，證得無上正等菩提，從此座起轉妙法輪，利益安樂諸有情類。復持如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝般若波羅蜜多，如是引攝非取非捨。」
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具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝布施乃至般若波羅蜜多？」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝布施乃至般若波羅蜜多？」
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佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，身心精進常無懈息，求諸善法亦無厭倦，恒作是念：『我定應得一切智智，不應不得。』是菩薩摩訶薩為欲饒益一切有情常發誓願：『若一有情在一踰繕那外，或十、或百乃至無量踰繕那外，或在一世界外，或十、或百乃至無量諸世界外應可度者，我定當往方便教化若菩薩乘善男子等，令住無上正等菩提；若聲聞乘善男子等，令住預流、一來、不還、阿羅漢果；若獨覺乘善男子等，令其安住獨覺菩提；若餘有情，令其安住十善業道，如是皆以法施、財施而充足之方便引攝。』復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，不求聲聞、獨覺等地，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。
佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，身心精進常無懈息，求諸善法亦無厭倦，恒作是念：『我定應得一切智智，不應不得。』是菩薩摩訶薩為欲饒益一切有情常發誓願：『若一有情在一踰繕那外，或十、或百乃至無量踰繕那外，或在一世界外，或十、或百乃至無量諸世界外應可度者，我定當往方便教化若菩薩乘善男子等，令住無上正等菩提；若聲聞乘善男子等，令住預流、一來、不還、阿羅漢果；若獨覺乘善男子等，令其安住獨覺菩提；若餘有情，令其安住十善業道，如是皆以法施、財施而充足之方便引攝。』復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，不求聲聞、獨覺等地，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，自離害生命乃至邪見，亦勸他離害生命乃至邪見，無倒稱揚離害生命乃至邪見法，歡喜讚歎離害生命乃至邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒波羅蜜多，不求二乘及三界果，但持如是淨戒善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，自離害生命乃至邪見，亦勸他離害生命乃至邪見，無倒稱揚離害生命乃至邪見法，歡喜讚歎離害生命乃至邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒波羅蜜多，不求二乘及三界果，但持如是淨戒善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，人、非人等競來惱觸，或復斫刺、斷割支體隨意持去。菩薩爾時不作是念：『誰斫刺我？誰斷割我？誰復持去？』但作是念：『我今獲得廣大善利，彼諸有情為益我故，來斷割我身分支節。然我本為一切有情而受此身，彼來自取己所有物而成我事。』菩薩如是審諦思惟諸法實相而修安忍，持此安忍殊勝善根，不求聲聞、獨覺等地，但持如是安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，人、非人等競來惱觸，或復斫刺、斷割支體隨意持去。菩薩爾時不作是念：『誰斫刺我？誰斷割我？誰復持去？』但作是念：『我今獲得廣大善利，彼諸有情為益我故，來斷割我身分支節。然我本為一切有情而受此身，彼來自取己所有物而成我事。』菩薩如是審諦思惟諸法實相而修安忍，持此安忍殊勝善根，不求聲聞、獨覺等地，但持如是安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，勤修諸定，謂離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入第四靜慮；於諸有情起與樂想，入慈無量，廣說乃至入捨無量；於諸色中起厭麁想，入空無邊處定，廣說乃至入滅想受定。是菩薩摩訶薩雖入如是靜慮、無量、無色、滅定，而不攝受彼異熟果，但隨有情應可受化，作饒益處而於中生。既生彼已，用四攝事、六到彼岸而饒益之。是菩薩摩訶薩依諸靜慮起勝神通，從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊，請問甚深諸法性相，精勤引發殊勝善根。持此善根以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，勤修諸定，謂離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入第四靜慮；於諸有情起與樂想，入慈無量，廣說乃至入捨無量；於諸色中起厭麁想，入空無邊處定，廣說乃至入滅想受定。是菩薩摩訶薩雖入如是靜慮、無量、無色、滅定，而不攝受彼異熟果，但隨有情應可受化，作饒益處而於中生。既生彼已，用四攝事、六到彼岸而饒益之。是菩薩摩訶薩依諸靜慮起勝神通，從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊，請問甚深諸法性相，精勤引發殊勝善根。持此善根以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，不見布施乃至般若波羅蜜多若名、若事、若性、若相，不見四念住乃至八聖道支若名、若事、若性、若相，乃至不見一切智智若名、若事、若性、若相，亦不見一切法若名、若事、若性、若相，於諸法中不起想念，無所執著，如說能作。復持如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝般若波羅蜜多。」
「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，不見布施乃至般若波羅蜜多若名、若事、若性、若相，不見四念住乃至八聖道支若名、若事、若性、若相，乃至不見一切智智若名、若事、若性、若相，亦不見一切法若名、若事、若性、若相，於諸法中不起想念，無所執著，如說能作。復持如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝般若波羅蜜多。」
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具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝布施乃至般若波羅蜜多？」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝布施乃至般若波羅蜜多？」
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佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，於諸有情行財、法施，謂離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入滅想受定。是菩薩摩訶薩以無亂心為諸有情宣說正法，行財、法施。是菩薩摩訶薩常自行財、法施，亦常勸他行財、法施，常正稱揚行財、法施法，常歡喜讚歎行財、法施者。是菩薩摩訶薩持此善根，不求聲聞、獨覺等地，但持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。
佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，於諸有情行財、法施，謂離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入滅想受定。是菩薩摩訶薩以無亂心為諸有情宣說正法，行財、法施。是菩薩摩訶薩常自行財、法施，亦常勸他行財、法施，常正稱揚行財、法施法，常歡喜讚歎行財、法施者。是菩薩摩訶薩持此善根，不求聲聞、獨覺等地，但持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，受持淨戒，常不發起貪、瞋、癡害俱行之心，亦不發起慳嫉、破戒俱行之心，但常發起一切智智相應作意。復持如是淨戒善根，不求聲聞、獨覺等地，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，受持淨戒，常不發起貪、瞋、癡害俱行之心，亦不發起慳嫉、破戒俱行之心，但常發起一切智智相應作意。復持如是淨戒善根，不求聲聞、獨覺等地，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多修行安忍，觀色如聚沫，觀受如浮泡，觀想如陽焰，觀行如芭蕉，觀識如幻事，作是觀時，於五取蘊不堅實想常現在前。復作是念：『諸法皆空離我、我所，色是誰色？受是誰受？想是誰想？行是誰行？識是誰識？』如是觀時復作是念：『諸法皆空無我、我所，誰能斫截？誰受斫截？誰能毀罵？誰受毀罵？誰復於中應起忿恚？』菩薩如是依止靜慮，審觀察時能具安忍，復持如是安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多修行安忍，觀色如聚沫，觀受如浮泡，觀想如陽焰，觀行如芭蕉，觀識如幻事，作是觀時，於五取蘊不堅實想常現在前。復作是念：『諸法皆空離我、我所，色是誰色？受是誰受？想是誰想？行是誰行？識是誰識？』如是觀時復作是念：『諸法皆空無我、我所，誰能斫截？誰受斫截？誰能毀罵？誰受毀罵？誰復於中應起忿恚？』菩薩如是依止靜慮，審觀察時能具安忍，復持如是安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，發勤精進，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入第四靜慮。菩薩如是修靜慮時，於諸靜慮及靜慮支皆不取相，發起種種神境智通，能作無邊大神變事。或復發起天耳智通，明了清淨過人、天耳，能如實聞十方世界情非情類種種音聲。或復發起他心智通，能如實知十方世界他有情眾心、心所法。或復發起宿住智通，如實念知十方世界無量有情諸宿住事。或復發起天眼智通，明了清淨過人、天眼，能如實見十方世界有情無情種種色像乃至業果皆如實知。是菩薩摩訶薩安住此五清淨神通，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛世尊，請問如來甚深法義，種植無量真淨善根，成熟有情、嚴淨佛土，勤修種種菩薩勝行。持此善根不求三界及二乘果，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，發勤精進，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入第四靜慮。菩薩如是修靜慮時，於諸靜慮及靜慮支皆不取相，發起種種神境智通，能作無邊大神變事。或復發起天耳智通，明了清淨過人、天耳，能如實聞十方世界情非情類種種音聲。或復發起他心智通，能如實知十方世界他有情眾心、心所法。或復發起宿住智通，如實念知十方世界無量有情諸宿住事。或復發起天眼智通，明了清淨過人、天眼，能如實見十方世界有情無情種種色像乃至業果皆如實知。是菩薩摩訶薩安住此五清淨神通，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛世尊，請問如來甚深法義，種植無量真淨善根，成熟有情、嚴淨佛土，勤修種種菩薩勝行。持此善根不求三界及二乘果，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，觀色蘊乃至識蘊不可得，廣說乃至觀一切智智亦不可得，觀有為界不可得，觀無為界亦不可得。如是菩薩觀一切法不可得故無作無造，無作造故無生無滅，無生滅故無取無捨，無取捨故畢竟清淨常住無變。所以者何？以一切法，諸佛出世若不出世，安住法性、法界、法住，無生、無滅、常無變異。是菩薩摩訶薩心常不亂，恒時安住一切智智相應作意，如實觀察一切法性都無所有。復持如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝般若波羅蜜多。」
「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，觀色蘊乃至識蘊不可得，廣說乃至觀一切智智亦不可得，觀有為界不可得，觀無為界亦不可得。如是菩薩觀一切法不可得故無作無造，無作造故無生無滅，無生滅故無取無捨，無取捨故畢竟清淨常住無變。所以者何？以一切法，諸佛出世若不出世，安住法性、法界、法住，無生、無滅、常無變異。是菩薩摩訶薩心常不亂，恒時安住一切智智相應作意，如實觀察一切法性都無所有。復持如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝般若波羅蜜多。」
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具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝布施乃至靜慮波羅蜜多？」
具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝布施乃至靜慮波羅蜜多？」
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佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀一切法空無所有。」
佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀一切法空無所有。」
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具壽善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀一切法空無所有？」
具壽善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀一切法空無所有？」
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佛告善現：「諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀內空，內空性不可得；觀外空，外空性不可得；觀內外空，內外空性不可得；觀大空，大空性不可得；觀空空，空空性不可得；觀勝義空，勝義空性不可得；觀有為空，有為空性不可得；觀無為空，無為空性不可得；觀畢竟空，畢竟空性不可得；觀無際空，無際空性不可得；觀無散空，無散空性不可得；觀本性空，本性空性不可得；觀相空，相空性不可得；觀一切法空，一切法空性不可得。是菩薩摩訶薩安住如是十四空中，不得色若空若不空，不得受、想、行、識若空若不空，廣說乃至不得一切智智若空若不空，不得有為界若空若不空，不得無為界若空若不空。
佛告善現：「諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀內空，內空性不可得；觀外空，外空性不可得；觀內外空，內外空性不可得；觀大空，大空性不可得；觀空空，空空性不可得；觀勝義空，勝義空性不可得；觀有為空，有為空性不可得；觀無為空，無為空性不可得；觀畢竟空，畢竟空性不可得；觀無際空，無際空性不可得；觀無散空，無散空性不可得；觀本性空，本性空性不可得；觀相空，相空性不可得；觀一切法空，一切法空性不可得。是菩薩摩訶薩安住如是十四空中，不得色若空若不空，不得受、想、行、識若空若不空，廣說乃至不得一切智智若空若不空，不得有為界若空若不空，不得無為界若空若不空。
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「是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，於諸有情所有布施若食若飲及餘資具皆觀為空，若能布施、若所布施、若布施福、若布施果，如是一切亦觀為空。菩薩爾時由住空，觀愛染、慳悋皆無容起。所以者何？是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，如是分別一切不起。如諸如來、應、正等覺無時暫起愛心、慳心，此菩薩摩訶薩亦復如是，修行般若波羅蜜多，愛心、慳心皆永不起。善現當知！如是般若波羅蜜多，是諸菩薩摩訶薩師，能令菩薩摩訶薩眾不起一切妄想分別，所行布施皆無染著。是菩薩摩訶薩持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。
「是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，於諸有情所有布施若食若飲及餘資具皆觀為空，若能布施、若所布施、若布施福、若布施果，如是一切亦觀為空。菩薩爾時由住空，觀愛染、慳悋皆無容起。所以者何？是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，如是分別一切不起。如諸如來、應、正等覺無時暫起愛心、慳心，此菩薩摩訶薩亦復如是，修行般若波羅蜜多，愛心、慳心皆永不起。善現當知！如是般若波羅蜜多，是諸菩薩摩訶薩師，能令菩薩摩訶薩眾不起一切妄想分別，所行布施皆無染著。是菩薩摩訶薩持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多受持淨戒，一切聲聞、獨覺等心無容得起。所以者何？是菩薩摩訶薩觀諸聲聞、獨覺等地皆不可得，迴向彼心亦不可得，迴向彼地身、語律儀亦不可得。是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間自離斷生命乃至邪見，亦勸他離斷生命乃至邪見，無倒稱揚離斷生命乃至邪見法，歡喜讚歎離斷生命乃至邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒所生善根，不求二乘及三界果，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多受持淨戒，一切聲聞、獨覺等心無容得起。所以者何？是菩薩摩訶薩觀諸聲聞、獨覺等地皆不可得，迴向彼心亦不可得，迴向彼地身、語律儀亦不可得。是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間自離斷生命乃至邪見，亦勸他離斷生命乃至邪見，無倒稱揚離斷生命乃至邪見法，歡喜讚歎離斷生命乃至邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒所生善根，不求二乘及三界果，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多起隨順忍，得此忍已常作是念：『一切法中無有一法若起、若滅、若生、若老、若病、若死、若能罵者、若受罵者、若能謗者、若受謗者。若能割截斫刺打縛惱觸加害、若所割截斫刺打縛，如是一切性相皆空，不應於中妄想分別。』是菩薩摩訶薩得此忍故，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，假使一切有情之類，皆來呵毀誹謗凌辱，以諸刀、杖、瓦、石塊等，損害、打擲、割截、斫刺，乃至分解身諸支節。爾時，菩薩心無變異，但作是念：『深可怪哉！諸法性中都無呵毀、誹謗、凌辱、加害等事，而諸有情妄想分別謂為實有，發起種種煩惱惡業，現在當來受諸苦惱。』是菩薩摩訶薩持此善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多起隨順忍，得此忍已常作是念：『一切法中無有一法若起、若滅、若生、若老、若病、若死、若能罵者、若受罵者、若能謗者、若受謗者。若能割截斫刺打縛惱觸加害、若所割截斫刺打縛，如是一切性相皆空，不應於中妄想分別。』是菩薩摩訶薩得此忍故，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，假使一切有情之類，皆來呵毀誹謗凌辱，以諸刀、杖、瓦、石塊等，損害、打擲、割截、斫刺，乃至分解身諸支節。爾時，菩薩心無變異，但作是念：『深可怪哉！諸法性中都無呵毀、誹謗、凌辱、加害等事，而諸有情妄想分別謂為實有，發起種種煩惱惡業，現在當來受諸苦惱。』是菩薩摩訶薩持此善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多勇猛精進，為諸有情宣說正法，令住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，或令住四念住乃至八聖道支，或令安住諸餘功德。是菩薩摩訶薩成就種種方便善巧，身心精進，以神通力，往一世界、或十、或百乃至無量無邊世界諸有情所，宣說正法方便化導，令住預流、一來、不還、阿羅漢果，或令安住獨覺菩提，或令證得一切智智。是菩薩摩訶薩雖為此事而不住有為界，亦不住無為界。復持如是精進善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多勇猛精進，為諸有情宣說正法，令住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，或令住四念住乃至八聖道支，或令安住諸餘功德。是菩薩摩訶薩成就種種方便善巧，身心精進，以神通力，往一世界、或十、或百乃至無量無邊世界諸有情所，宣說正法方便化導，令住預流、一來、不還、阿羅漢果，或令安住獨覺菩提，或令證得一切智智。是菩薩摩訶薩雖為此事而不住有為界，亦不住無為界。復持如是精進善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，除諸佛定，於餘一切聲聞、獨覺、菩薩勝定，皆能自在隨意入出。是菩薩摩訶薩安住菩薩自在勝定，於八解脫皆能自在順逆入出，謂有色觀諸色解脫乃至滅想受解脫。是菩薩摩訶薩復於九次第定若逆若順自在入出，謂四靜慮、四無量、四無色定、滅想受定。是菩薩摩訶薩於八解脫、九次第定順逆入出善成熟已，能入菩薩摩訶薩師子頻申三摩地。云何名為菩薩摩訶薩師子頻申三摩地？謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，次第乃至超一切非想非非想處入滅想受定，復從滅想受定起還入非想非非想處定，次第乃至入初靜慮，是為菩薩摩訶薩師子頻申三摩地。
「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，除諸佛定，於餘一切聲聞、獨覺、菩薩勝定，皆能自在隨意入出。是菩薩摩訶薩安住菩薩自在勝定，於八解脫皆能自在順逆入出，謂有色觀諸色解脫乃至滅想受解脫。是菩薩摩訶薩復於九次第定若逆若順自在入出，謂四靜慮、四無量、四無色定、滅想受定。是菩薩摩訶薩於八解脫、九次第定順逆入出善成熟已，能入菩薩摩訶薩師子頻申三摩地。云何名為菩薩摩訶薩師子頻申三摩地？謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，次第乃至超一切非想非非想處入滅想受定，復從滅想受定起還入非想非非想處定，次第乃至入初靜慮，是為菩薩摩訶薩師子頻申三摩地。
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「是菩薩摩訶薩於師子頻申三摩地善成熟已，復入菩薩摩訶薩集散三摩地。云何名為菩薩摩訶薩集散三摩地？謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，從初靜慮起次第乃至入滅想受定，從滅想受定起入初靜慮，從初靜慮起入滅想受定，從滅想受定起入第二靜慮，從第二靜慮起入滅想受定，從滅想受定起入第三靜慮，從第三靜慮起入滅想受定，從滅想受定起入第四靜慮，從第四靜慮起入滅想受定，從滅想受定起入空無邊處定，從空無邊處定起入滅想受定，從滅想受定起入識無邊處定，從識無邊處定起入滅想受定，從滅想受定起入無所有處定，從無所有處定起入滅想受定，從滅想受定起入非想非非想處定，從非想非非想處定起入滅想受定，從滅想受定起復入非想非非想處定，從非想非非想處定起住不定心，從不定心還入滅想受定，從滅想受定起住不定心，從不定心入非想非非想處定，從非想非非想處定起住不定心，從不定心入無所有處定，從無所有處定起住不定心，從不定心入識無邊處定，從識無邊處定起住不定心，從不定心入空無邊處定，從空無邊處定起住不定心，從不定心入第四靜慮，從第四靜慮起住不定心，從不定心入第三靜慮，從第三靜慮起住不定心，從不定心入第二靜慮，從第二靜慮起住不定心，從不定心入初靜慮，從初靜慮起住不定心，是為菩薩摩訶薩集散三摩地。
「是菩薩摩訶薩於師子頻申三摩地善成熟已，復入菩薩摩訶薩集散三摩地。云何名為菩薩摩訶薩集散三摩地？謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，從初靜慮起次第乃至入滅想受定，從滅想受定起入初靜慮，從初靜慮起入滅想受定，從滅想受定起入第二靜慮，從第二靜慮起入滅想受定，從滅想受定起入第三靜慮，從第三靜慮起入滅想受定，從滅想受定起入第四靜慮，從第四靜慮起入滅想受定，從滅想受定起入空無邊處定，從空無邊處定起入滅想受定，從滅想受定起入識無邊處定，從識無邊處定起入滅想受定，從滅想受定起入無所有處定，從無所有處定起入滅想受定，從滅想受定起入非想非非想處定，從非想非非想處定起入滅想受定，從滅想受定起復入非想非非想處定，從非想非非想處定起住不定心，從不定心還入滅想受定，從滅想受定起住不定心，從不定心入非想非非想處定，從非想非非想處定起住不定心，從不定心入無所有處定，從無所有處定起住不定心，從不定心入識無邊處定，從識無邊處定起住不定心，從不定心入空無邊處定，從空無邊處定起住不定心，從不定心入第四靜慮，從第四靜慮起住不定心，從不定心入第三靜慮，從第三靜慮起住不定心，從不定心入第二靜慮，從第二靜慮起住不定心，從不定心入初靜慮，從初靜慮起住不定心，是為菩薩摩訶薩集散三摩地。
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「若菩薩摩訶薩安住如是集散三摩地，得一切法平等實性。是菩薩摩訶薩復持如是靜慮善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。」
「若菩薩摩訶薩安住如是集散三摩地，得一切法平等實性。是菩薩摩訶薩復持如是靜慮善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。」
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大般若波羅蜜多經卷第五百二十三
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