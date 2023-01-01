大般若波羅蜜多經卷第五百二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百二十三

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分方便善巧品第二十六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分方便善巧品第二十六之一

爾時，善現作是念言：「如是般若波羅蜜多最為甚深，諸佛無上正等菩提亦最甚深，我當問佛二甚深義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現作是念言：「如是般若波羅蜜多最為甚深，諸佛無上正等菩提亦最甚深，我當問佛二甚深義。」

作是念已，便白佛言：「甚深般若波羅蜜多即佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即深般若波羅蜜多，如是般若波羅蜜多及佛無上正等菩提，俱最甚深不可盡故，何緣此二說為無盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是念已，便白佛言：「甚深般若波羅蜜多即佛無上正等菩提，諸佛無上正等菩提即深般若波羅蜜多，如是般若波羅蜜多及佛無上正等菩提，俱最甚深不可盡故，何緣此二說為無盡？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多及佛無上正等菩提，皆如虛空不可盡故，說為無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「甚深般若波羅蜜多及佛無上正等菩提，皆如虛空不可盡故，說為無盡。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩應引發般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩應引發般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應觀色無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受、想、行、識無盡故，引發般若波羅蜜多；廣說乃至應觀一切智智亦無盡故，引發般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應觀色無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受、想、行、識無盡故，引發般若波羅蜜多；廣說乃至應觀一切智智亦無盡故，引發般若波羅蜜多。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應觀色如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受、想、行、識如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；廣說乃至應觀一切智智如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應觀色如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受、想、行、識如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；廣說乃至應觀一切智智如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應觀無明緣行如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀行緣識如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀識緣名色如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀名色緣六處如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀六處緣觸如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀觸緣受如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受緣愛如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀愛緣取如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀取緣有如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀有緣生如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀生緣老死愁歎苦憂惱如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應觀無明緣行如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀行緣識如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀識緣名色如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀名色緣六處如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀六處緣觸如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀觸緣受如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀受緣愛如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀愛緣取如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀取緣有如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀有緣生如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多；應觀生緣老死愁歎苦憂惱如虛空無盡故，引發般若波羅蜜多。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩應作如是，引發般若波羅蜜多。善現當知！諸菩薩摩訶薩如是觀察十二緣起遠離二邊，是諸菩薩摩訶薩眾不共妙觀。善現當知！諸菩薩摩訶薩菩提樹下坐金剛座，如實觀察十二緣起猶如虛空不可盡故，便能證得一切智智。善現當知！若菩薩摩訶薩以如虛空無盡行相，行深般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起，不墮聲聞及獨覺地，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩應作如是，引發般若波羅蜜多。善現當知！諸菩薩摩訶薩如是觀察十二緣起遠離二邊，是諸菩薩摩訶薩眾不共妙觀。善現當知！諸菩薩摩訶薩菩提樹下坐金剛座，如實觀察十二緣起猶如虛空不可盡故，便能證得一切智智。善現當知！若菩薩摩訶薩以如虛空無盡行相，行深般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起，不墮聲聞及獨覺地，速證無上正等菩提。

「善現當知！住菩薩乘善男子等，若於無上正等菩提有退轉者，皆悉不依引發般若波羅蜜多巧便作意，由彼不了：云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能以如虛空無盡行相，如實觀察十二緣起，引發般若波羅蜜多？善現當知！住菩薩乘善男子等，若於無上正等菩提而有退轉，皆由遠離引發般若波羅蜜多方便善巧。善現當知！若菩薩摩訶薩能於無上正等菩提不退轉者，一切皆依引發般若波羅蜜多方便善巧。是菩薩摩訶薩由依如是方便善巧，修行般若波羅蜜多，以如虛空無盡行相，引發般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起。是菩薩摩訶薩由此因緣，速能圓滿甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！住菩薩乘善男子等，若於無上正等菩提有退轉者，皆悉不依引發般若波羅蜜多巧便作意，由彼不了：云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能以如虛空無盡行相，如實觀察十二緣起，引發般若波羅蜜多？善現當知！住菩薩乘善男子等，若於無上正等菩提而有退轉，皆由遠離引發般若波羅蜜多方便善巧。善現當知！若菩薩摩訶薩能於無上正等菩提不退轉者，一切皆依引發般若波羅蜜多方便善巧。是菩薩摩訶薩由依如是方便善巧，修行般若波羅蜜多，以如虛空無盡行相，引發般若波羅蜜多，如實觀察十二緣起。是菩薩摩訶薩由此因緣，速能圓滿甚深般若波羅蜜多。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩如是觀察緣起法時，不見有法無因而生，不見有法無因而滅，不見有法性相常住不生不滅，不見有法有我、有情廣說乃至知者、見者，不見有法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。善現當知！諸菩薩摩訶薩常應如是觀察緣起，修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩如是觀察緣起法時，不見有法無因而生，不見有法無因而滅，不見有法性相常住不生不滅，不見有法有我、有情廣說乃至知者、見者，不見有法若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。善現當知！諸菩薩摩訶薩常應如是觀察緣起，修行般若波羅蜜多。

「善現當知！若時菩薩摩訶薩如實觀察緣起法門，修行般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見色蘊乃至識蘊若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，廣說乃至不見一切智智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。善現當知！若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖行般若波羅蜜多，而不見有所行般若波羅蜜多，亦復不見有法能見所行般若波羅蜜多，亦不見有如是不見。雖行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，而不見有所行靜慮乃至布施波羅蜜多，亦復不見有法能見所行靜慮乃至布施波羅蜜多，亦不見有如是不見。廣說乃至雖修一切智智，而不見有所修一切智智，亦復不見有法能見所修一切智智，亦不見有如是不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若時菩薩摩訶薩如實觀察緣起法門，修行般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩不見色蘊乃至識蘊若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，廣說乃至不見一切智智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。善現當知！若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩雖行般若波羅蜜多，而不見有所行般若波羅蜜多，亦復不見有法能見所行般若波羅蜜多，亦不見有如是不見。雖行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，而不見有所行靜慮乃至布施波羅蜜多，亦復不見有法能見所行靜慮乃至布施波羅蜜多，亦不見有如是不見。廣說乃至雖修一切智智，而不見有所修一切智智，亦復不見有法能見所修一切智智，亦不見有如是不見。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩於一切法以無所得而為方便應行般若波羅蜜多。善現當知！若時菩薩摩訶薩於一切法，以無所得而為方便，修行般若波羅蜜多，是時惡魔生大憂惱如中毒箭，譬如有人父母卒喪，身心苦痛，惡魔亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩於一切法以無所得而為方便應行般若波羅蜜多。善現當知！若時菩薩摩訶薩於一切法，以無所得而為方便，修行般若波羅蜜多，是時惡魔生大憂惱如中毒箭，譬如有人父母卒喪，身心苦痛，惡魔亦爾。」

具壽善現便白佛言：「為一惡魔見諸菩薩於一切法，以無所得而為方便，修行般若波羅蜜多，生大憂惱如中毒箭？為遍三千大千世界一切惡魔皆亦如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「為一惡魔見諸菩薩於一切法，以無所得而為方便，修行般若波羅蜜多，生大憂惱如中毒箭？為遍三千大千世界一切惡魔皆亦如是？」

佛告善現：「遍滿三千大千世界一切惡魔皆亦如是，各於本座不能自安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「遍滿三千大千世界一切惡魔皆亦如是，各於本座不能自安。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩常應安住甚深般若波羅蜜多真淨行住，若菩薩摩訶薩常能安住甚深般若波羅蜜多真淨行住，世間天、人、阿素洛等伺求其短終不能得，亦復不能擾亂障礙。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當勤安住甚深般若波羅蜜多真淨行住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩常應安住甚深般若波羅蜜多真淨行住，若菩薩摩訶薩常能安住甚深般若波羅蜜多真淨行住，世間天、人、阿素洛等伺求其短終不能得，亦復不能擾亂障礙。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，當勤安住甚深般若波羅蜜多真淨行住。

「善現當知！若菩薩摩訶薩能正安住甚深般若波羅蜜多真淨行住，則能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能具足修滿一切波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩能正安住甚深般若波羅蜜多真淨行住，則能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，若菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能具足修滿一切波羅蜜多。」

爾時，善現即白佛言：「云何菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現即白佛言：「云何菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩無倒修行甚深般若波羅蜜多時，以一切智智相應之心而行布施乃至般若，持此功德與諸有情同共迴向一切智智。如是，善現！諸菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩無倒修行甚深般若波羅蜜多時，以一切智智相應之心而行布施乃至般若，持此功德與諸有情同共迴向一切智智。如是，善現！諸菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多，便能修滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝淨戒乃至般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝淨戒乃至般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳悋心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，於諸有情起慈身業、語業、意業，遠離惡戒，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳悋心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，於諸有情起慈身業、語業、意業，遠離惡戒，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳悋心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，若諸受者或餘有情非理毀罵、嫌害、凌辱，菩薩於彼不起變異瞋忿害心、身、語加報，唯生憐愍慈悲之心，以和軟言慚愧遜謝，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳悋心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，若諸受者或餘有情非理毀罵、嫌害、凌辱，菩薩於彼不起變異瞋忿害心、身、語加報，唯生憐愍慈悲之心，以和軟言慚愧遜謝，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳悋心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，若諸受者或餘有情非理毀罵嫌害凌辱，爾時菩薩便作是念：『諸有造作如是類業，還自感得如是類果，我今不應計彼所作，廢修自業。』復作是念：『我應於彼及餘有情，捨心施心倍更增長無所顧惜。』作是念已，發起增上身心精進，常行惠捨，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳悋心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，若諸受者或餘有情非理毀罵嫌害凌辱，爾時菩薩便作是念：『諸有造作如是類業，還自感得如是類果，我今不應計彼所作，廢修自業。』復作是念：『我應於彼及餘有情，捨心施心倍更增長無所顧惜。』作是念已，發起增上身心精進，常行惠捨，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳悋心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，於諸受者及餘境界心無散亂，不求諸欲三界二乘，唯求佛果，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳悋心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，於諸受者及餘境界心無散亂，不求諸欲三界二乘，唯求佛果，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳悋心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，觀諸受者、施者、施物皆如幻事，不見此施於諸有情有損有益，達一切法畢竟皆空不可得故，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩以無愛染、無慳悋心行布施時，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，觀諸受者、施者、施物皆如幻事，不見此施於諸有情有損有益，達一切法畢竟皆空不可得故，是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多引攝般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝布施乃至般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝布施乃至般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，具身律儀，具語律儀，具意律儀，造諸福業，由此福業離斷生命乃至邪見，不求聲聞、獨覺等地，唯求無上正等菩提。菩薩爾時安住淨戒廣行惠施，隨諸有情須食與食、須飲與飲、須餘資具與餘資具，復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，不求聲聞、獨覺等地，是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，具身律儀，具語律儀，具意律儀，造諸福業，由此福業離斷生命乃至邪見，不求聲聞、獨覺等地，唯求無上正等菩提。菩薩爾時安住淨戒廣行惠施，隨諸有情須食與食、須飲與飲、須餘資具與餘資具，復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，不求聲聞、獨覺等地，是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多。設諸有情競來分割菩薩支節，各取持去，菩薩於彼不生一念忿恚之心，但作是念：『我今獲得廣大善利，謂捨臭穢危脆之身，得佛清淨金剛之身。』是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多。設諸有情競來分割菩薩支節，各取持去，菩薩於彼不生一念忿恚之心，但作是念：『我今獲得廣大善利，謂捨臭穢危脆之身，得佛清淨金剛之身。』是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，身心精進常無間斷，被大悲甲發弘誓言：『一切有情沈淪苦海，我當拔置甘露涅槃。』是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，身心精進常無間斷，被大悲甲發弘誓言：『一切有情沈淪苦海，我當拔置甘露涅槃。』是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，雖入初靜慮乃至滅想受定，而不墮聲聞、獨覺等地亦不證實際，由本願力所任持故，作是念言：『諸有情類沈溺苦海不能自出，我今既住清淨尸羅，方便引發神通靜慮，定當拔置常樂涅槃。』是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，雖入初靜慮乃至滅想受定，而不墮聲聞、獨覺等地亦不證實際，由本願力所任持故，作是念言：『諸有情類沈溺苦海不能自出，我今既住清淨尸羅，方便引發神通靜慮，定當拔置常樂涅槃。』是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，不見有法若有為若無為、若墮有相若墮無相、若墮有數若墮無數，唯觀諸法不離真如，廣說乃至不思議界，此真如等亦不可得，由此般若波羅蜜多方便善巧，不墮聲聞、獨覺等地，唯趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，不見有法若有為若無為、若墮有相若墮無相、若墮有數若墮無數，唯觀諸法不離真如，廣說乃至不思議界，此真如等亦不可得，由此般若波羅蜜多方便善巧，不墮聲聞、獨覺等地，唯趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多引攝般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝布施乃至般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝布施乃至般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，設有種種有情之類，非理毀罵輕蔑凌辱，乃至分割支節持去，菩薩爾時都無忿恚，但作是念：『此諸有情深可憐愍，為煩惱毒擾亂身心不得自在，無依無護貧苦所逼，我當施彼隨意所須飲食、衣服及餘資具。』復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，設有種種有情之類，非理毀罵輕蔑凌辱，乃至分割支節持去，菩薩爾時都無忿恚，但作是念：『此諸有情深可憐愍，為煩惱毒擾亂身心不得自在，無依無護貧苦所逼，我當施彼隨意所須飲食、衣服及餘資具。』復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，乃至為救自命因緣，於諸有情終不損害，乃至不起諸惡邪見。菩薩如是修淨戒時，不求聲聞、獨覺等地，復持如是淨戒善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，乃至為救自命因緣，於諸有情終不損害，乃至不起諸惡邪見。菩薩如是修淨戒時，不求聲聞、獨覺等地，復持如是淨戒善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，發起勇猛增上精進，常作是念：『若一有情在一踰繕那外，或十、或百乃至無量踰繕那外，或在一世界外，或十、或百乃至無量諸世界外應可度者，我定當往方便教化，令其受持或八學處、或五學處、或十學處、或具學處，或令住預流果，或令住一來果，或令住不還果，或令住阿羅漢果，或令住獨覺菩提，或令安住諸菩薩地乃至無上正等菩提，尚不辭勞，況為教化無量無數無邊有情，皆令獲得利益安樂而當懈倦！』復持如是精進善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，發起勇猛增上精進，常作是念：『若一有情在一踰繕那外，或十、或百乃至無量踰繕那外，或在一世界外，或十、或百乃至無量諸世界外應可度者，我定當往方便教化，令其受持或八學處、或五學處、或十學處、或具學處，或令住預流果，或令住一來果，或令住不還果，或令住阿羅漢果，或令住獨覺菩提，或令安住諸菩薩地乃至無上正等菩提，尚不辭勞，況為教化無量無數無邊有情，皆令獲得利益安樂而當懈倦！』復持如是精進善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，攝心不亂，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入滅想受定，此諸定中隨所生起心、心所法及諸善根，一切和合與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？於諸靜慮及靜慮支都無所得。是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，攝心不亂，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入滅想受定，此諸定中隨所生起心、心所法及諸善根，一切和合與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？於諸靜慮及靜慮支都無所得。是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，修行般若波羅蜜多，於諸法中住循法觀，雖以遠離行相，或以寂靜行相，或以無盡行相，或以永滅行相觀一切法，而於法性能不作證，乃至能坐妙菩提座，證得無上正等菩提，從此座起轉妙法輪，利益安樂諸有情類。復持如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝般若波羅蜜多，如是引攝非取非捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，修行般若波羅蜜多，於諸法中住循法觀，雖以遠離行相，或以寂靜行相，或以無盡行相，或以永滅行相觀一切法，而於法性能不作證，乃至能坐妙菩提座，證得無上正等菩提，從此座起轉妙法輪，利益安樂諸有情類。復持如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多引攝般若波羅蜜多，如是引攝非取非捨。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝布施乃至般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝布施乃至般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，身心精進常無懈息，求諸善法亦無厭倦，恒作是念：『我定應得一切智智，不應不得。』是菩薩摩訶薩為欲饒益一切有情常發誓願：『若一有情在一踰繕那外，或十、或百乃至無量踰繕那外，或在一世界外，或十、或百乃至無量諸世界外應可度者，我定當往方便教化若菩薩乘善男子等，令住無上正等菩提；若聲聞乘善男子等，令住預流、一來、不還、阿羅漢果；若獨覺乘善男子等，令其安住獨覺菩提；若餘有情，令其安住十善業道，如是皆以法施、財施而充足之方便引攝。』復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，不求聲聞、獨覺等地，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，身心精進常無懈息，求諸善法亦無厭倦，恒作是念：『我定應得一切智智，不應不得。』是菩薩摩訶薩為欲饒益一切有情常發誓願：『若一有情在一踰繕那外，或十、或百乃至無量踰繕那外，或在一世界外，或十、或百乃至無量諸世界外應可度者，我定當往方便教化若菩薩乘善男子等，令住無上正等菩提；若聲聞乘善男子等，令住預流、一來、不還、阿羅漢果；若獨覺乘善男子等，令其安住獨覺菩提；若餘有情，令其安住十善業道，如是皆以法施、財施而充足之方便引攝。』復持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，不求聲聞、獨覺等地，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，自離害生命乃至邪見，亦勸他離害生命乃至邪見，無倒稱揚離害生命乃至邪見法，歡喜讚歎離害生命乃至邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒波羅蜜多，不求二乘及三界果，但持如是淨戒善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，自離害生命乃至邪見，亦勸他離害生命乃至邪見，無倒稱揚離害生命乃至邪見法，歡喜讚歎離害生命乃至邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒波羅蜜多，不求二乘及三界果，但持如是淨戒善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，人、非人等競來惱觸，或復斫刺、斷割支體隨意持去。菩薩爾時不作是念：『誰斫刺我？誰斷割我？誰復持去？』但作是念：『我今獲得廣大善利，彼諸有情為益我故，來斷割我身分支節。然我本為一切有情而受此身，彼來自取己所有物而成我事。』菩薩如是審諦思惟諸法實相而修安忍，持此安忍殊勝善根，不求聲聞、獨覺等地，但持如是安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，人、非人等競來惱觸，或復斫刺、斷割支體隨意持去。菩薩爾時不作是念：『誰斫刺我？誰斷割我？誰復持去？』但作是念：『我今獲得廣大善利，彼諸有情為益我故，來斷割我身分支節。然我本為一切有情而受此身，彼來自取己所有物而成我事。』菩薩如是審諦思惟諸法實相而修安忍，持此安忍殊勝善根，不求聲聞、獨覺等地，但持如是安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，勤修諸定，謂離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入第四靜慮；於諸有情起與樂想，入慈無量，廣說乃至入捨無量；於諸色中起厭麁想，入空無邊處定，廣說乃至入滅想受定。是菩薩摩訶薩雖入如是靜慮、無量、無色、滅定，而不攝受彼異熟果，但隨有情應可受化，作饒益處而於中生。既生彼已，用四攝事、六到彼岸而饒益之。是菩薩摩訶薩依諸靜慮起勝神通，從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊，請問甚深諸法性相，精勤引發殊勝善根。持此善根以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，勤修諸定，謂離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入第四靜慮；於諸有情起與樂想，入慈無量，廣說乃至入捨無量；於諸色中起厭麁想，入空無邊處定，廣說乃至入滅想受定。是菩薩摩訶薩雖入如是靜慮、無量、無色、滅定，而不攝受彼異熟果，但隨有情應可受化，作饒益處而於中生。既生彼已，用四攝事、六到彼岸而饒益之。是菩薩摩訶薩依諸靜慮起勝神通，從一佛土至一佛土，親近供養諸佛世尊，請問甚深諸法性相，精勤引發殊勝善根。持此善根以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，不見布施乃至般若波羅蜜多若名、若事、若性、若相，不見四念住乃至八聖道支若名、若事、若性、若相，乃至不見一切智智若名、若事、若性、若相，亦不見一切法若名、若事、若性、若相，於諸法中不起想念，無所執著，如說能作。復持如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，不見布施乃至般若波羅蜜多若名、若事、若性、若相，不見四念住乃至八聖道支若名、若事、若性、若相，乃至不見一切智智若名、若事、若性、若相，亦不見一切法若名、若事、若性、若相，於諸法中不起想念，無所執著，如說能作。復持如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多引攝般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝布施乃至般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝布施乃至般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，於諸有情行財、法施，謂離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入滅想受定。是菩薩摩訶薩以無亂心為諸有情宣說正法，行財、法施。是菩薩摩訶薩常自行財、法施，亦常勸他行財、法施，常正稱揚行財、法施法，常歡喜讚歎行財、法施者。是菩薩摩訶薩持此善根，不求聲聞、獨覺等地，但持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，於諸有情行財、法施，謂離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入滅想受定。是菩薩摩訶薩以無亂心為諸有情宣說正法，行財、法施。是菩薩摩訶薩常自行財、法施，亦常勸他行財、法施，常正稱揚行財、法施法，常歡喜讚歎行財、法施者。是菩薩摩訶薩持此善根，不求聲聞、獨覺等地，但持如是布施善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，受持淨戒，常不發起貪、瞋、癡害俱行之心，亦不發起慳嫉、破戒俱行之心，但常發起一切智智相應作意。復持如是淨戒善根，不求聲聞、獨覺等地，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，受持淨戒，常不發起貪、瞋、癡害俱行之心，亦不發起慳嫉、破戒俱行之心，但常發起一切智智相應作意。復持如是淨戒善根，不求聲聞、獨覺等地，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多修行安忍，觀色如聚沫，觀受如浮泡，觀想如陽焰，觀行如芭蕉，觀識如幻事，作是觀時，於五取蘊不堅實想常現在前。復作是念：『諸法皆空離我、我所，色是誰色？受是誰受？想是誰想？行是誰行？識是誰識？』如是觀時復作是念：『諸法皆空無我、我所，誰能斫截？誰受斫截？誰能毀罵？誰受毀罵？誰復於中應起忿恚？』菩薩如是依止靜慮，審觀察時能具安忍，復持如是安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多修行安忍，觀色如聚沫，觀受如浮泡，觀想如陽焰，觀行如芭蕉，觀識如幻事，作是觀時，於五取蘊不堅實想常現在前。復作是念：『諸法皆空離我、我所，色是誰色？受是誰受？想是誰想？行是誰行？識是誰識？』如是觀時復作是念：『諸法皆空無我、我所，誰能斫截？誰受斫截？誰能毀罵？誰受毀罵？誰復於中應起忿恚？』菩薩如是依止靜慮，審觀察時能具安忍，復持如是安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，發勤精進，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入第四靜慮。菩薩如是修靜慮時，於諸靜慮及靜慮支皆不取相，發起種種神境智通，能作無邊大神變事。或復發起天耳智通，明了清淨過人、天耳，能如實聞十方世界情非情類種種音聲。或復發起他心智通，能如實知十方世界他有情眾心、心所法。或復發起宿住智通，如實念知十方世界無量有情諸宿住事。或復發起天眼智通，明了清淨過人、天眼，能如實見十方世界有情無情種種色像乃至業果皆如實知。是菩薩摩訶薩安住此五清淨神通，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛世尊，請問如來甚深法義，種植無量真淨善根，成熟有情、嚴淨佛土，勤修種種菩薩勝行。持此善根不求三界及二乘果，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，發勤精進，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入第四靜慮。菩薩如是修靜慮時，於諸靜慮及靜慮支皆不取相，發起種種神境智通，能作無邊大神變事。或復發起天耳智通，明了清淨過人、天耳，能如實聞十方世界情非情類種種音聲。或復發起他心智通，能如實知十方世界他有情眾心、心所法。或復發起宿住智通，如實念知十方世界無量有情諸宿住事。或復發起天眼智通，明了清淨過人、天眼，能如實見十方世界有情無情種種色像乃至業果皆如實知。是菩薩摩訶薩安住此五清淨神通，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛世尊，請問如來甚深法義，種植無量真淨善根，成熟有情、嚴淨佛土，勤修種種菩薩勝行。持此善根不求三界及二乘果，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，觀色蘊乃至識蘊不可得，廣說乃至觀一切智智亦不可得，觀有為界不可得，觀無為界亦不可得。如是菩薩觀一切法不可得故無作無造，無作造故無生無滅，無生滅故無取無捨，無取捨故畢竟清淨常住無變。所以者何？以一切法，諸佛出世若不出世，安住法性、法界、法住，無生、無滅、常無變異。是菩薩摩訶薩心常不亂，恒時安住一切智智相應作意，如實觀察一切法性都無所有。復持如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，觀色蘊乃至識蘊不可得，廣說乃至觀一切智智亦不可得，觀有為界不可得，觀無為界亦不可得。如是菩薩觀一切法不可得故無作無造，無作造故無生無滅，無生滅故無取無捨，無取捨故畢竟清淨常住無變。所以者何？以一切法，諸佛出世若不出世，安住法性、法界、法住，無生、無滅、常無變異。是菩薩摩訶薩心常不亂，恒時安住一切智智相應作意，如實觀察一切法性都無所有。復持如是妙慧善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多引攝般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝布施乃至靜慮波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝布施乃至靜慮波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀一切法空無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀一切法空無所有。」

具壽善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀一切法空無所有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀一切法空無所有？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀內空，內空性不可得；觀外空，外空性不可得；觀內外空，內外空性不可得；觀大空，大空性不可得；觀空空，空空性不可得；觀勝義空，勝義空性不可得；觀有為空，有為空性不可得；觀無為空，無為空性不可得；觀畢竟空，畢竟空性不可得；觀無際空，無際空性不可得；觀無散空，無散空性不可得；觀本性空，本性空性不可得；觀相空，相空性不可得；觀一切法空，一切法空性不可得。是菩薩摩訶薩安住如是十四空中，不得色若空若不空，不得受、想、行、識若空若不空，廣說乃至不得一切智智若空若不空，不得有為界若空若不空，不得無為界若空若不空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀內空，內空性不可得；觀外空，外空性不可得；觀內外空，內外空性不可得；觀大空，大空性不可得；觀空空，空空性不可得；觀勝義空，勝義空性不可得；觀有為空，有為空性不可得；觀無為空，無為空性不可得；觀畢竟空，畢竟空性不可得；觀無際空，無際空性不可得；觀無散空，無散空性不可得；觀本性空，本性空性不可得；觀相空，相空性不可得；觀一切法空，一切法空性不可得。是菩薩摩訶薩安住如是十四空中，不得色若空若不空，不得受、想、行、識若空若不空，廣說乃至不得一切智智若空若不空，不得有為界若空若不空，不得無為界若空若不空。

「是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，於諸有情所有布施若食若飲及餘資具皆觀為空，若能布施、若所布施、若布施福、若布施果，如是一切亦觀為空。菩薩爾時由住空，觀愛染、慳悋皆無容起。所以者何？是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，如是分別一切不起。如諸如來、應、正等覺無時暫起愛心、慳心，此菩薩摩訶薩亦復如是，修行般若波羅蜜多，愛心、慳心皆永不起。善現當知！如是般若波羅蜜多，是諸菩薩摩訶薩師，能令菩薩摩訶薩眾不起一切妄想分別，所行布施皆無染著。是菩薩摩訶薩持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，於諸有情所有布施若食若飲及餘資具皆觀為空，若能布施、若所布施、若布施福、若布施果，如是一切亦觀為空。菩薩爾時由住空，觀愛染、慳悋皆無容起。所以者何？是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，如是分別一切不起。如諸如來、應、正等覺無時暫起愛心、慳心，此菩薩摩訶薩亦復如是，修行般若波羅蜜多，愛心、慳心皆永不起。善現當知！如是般若波羅蜜多，是諸菩薩摩訶薩師，能令菩薩摩訶薩眾不起一切妄想分別，所行布施皆無染著。是菩薩摩訶薩持此善根，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝布施波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多受持淨戒，一切聲聞、獨覺等心無容得起。所以者何？是菩薩摩訶薩觀諸聲聞、獨覺等地皆不可得，迴向彼心亦不可得，迴向彼地身、語律儀亦不可得。是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間自離斷生命乃至邪見，亦勸他離斷生命乃至邪見，無倒稱揚離斷生命乃至邪見法，歡喜讚歎離斷生命乃至邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒所生善根，不求二乘及三界果，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多受持淨戒，一切聲聞、獨覺等心無容得起。所以者何？是菩薩摩訶薩觀諸聲聞、獨覺等地皆不可得，迴向彼心亦不可得，迴向彼地身、語律儀亦不可得。是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間自離斷生命乃至邪見，亦勸他離斷生命乃至邪見，無倒稱揚離斷生命乃至邪見法，歡喜讚歎離斷生命乃至邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒所生善根，不求二乘及三界果，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝淨戒波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多起隨順忍，得此忍已常作是念：『一切法中無有一法若起、若滅、若生、若老、若病、若死、若能罵者、若受罵者、若能謗者、若受謗者。若能割截斫刺打縛惱觸加害、若所割截斫刺打縛，如是一切性相皆空，不應於中妄想分別。』是菩薩摩訶薩得此忍故，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，假使一切有情之類，皆來呵毀誹謗凌辱，以諸刀、杖、瓦、石塊等，損害、打擲、割截、斫刺，乃至分解身諸支節。爾時，菩薩心無變異，但作是念：『深可怪哉！諸法性中都無呵毀、誹謗、凌辱、加害等事，而諸有情妄想分別謂為實有，發起種種煩惱惡業，現在當來受諸苦惱。』是菩薩摩訶薩持此善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多起隨順忍，得此忍已常作是念：『一切法中無有一法若起、若滅、若生、若老、若病、若死、若能罵者、若受罵者、若能謗者、若受謗者。若能割截斫刺打縛惱觸加害、若所割截斫刺打縛，如是一切性相皆空，不應於中妄想分別。』是菩薩摩訶薩得此忍故，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，假使一切有情之類，皆來呵毀誹謗凌辱，以諸刀、杖、瓦、石塊等，損害、打擲、割截、斫刺，乃至分解身諸支節。爾時，菩薩心無變異，但作是念：『深可怪哉！諸法性中都無呵毀、誹謗、凌辱、加害等事，而諸有情妄想分別謂為實有，發起種種煩惱惡業，現在當來受諸苦惱。』是菩薩摩訶薩持此善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝安忍波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多勇猛精進，為諸有情宣說正法，令住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，或令住四念住乃至八聖道支，或令安住諸餘功德。是菩薩摩訶薩成就種種方便善巧，身心精進，以神通力，往一世界、或十、或百乃至無量無邊世界諸有情所，宣說正法方便化導，令住預流、一來、不還、阿羅漢果，或令安住獨覺菩提，或令證得一切智智。是菩薩摩訶薩雖為此事而不住有為界，亦不住無為界。復持如是精進善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多勇猛精進，為諸有情宣說正法，令住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，或令住四念住乃至八聖道支，或令安住諸餘功德。是菩薩摩訶薩成就種種方便善巧，身心精進，以神通力，往一世界、或十、或百乃至無量無邊世界諸有情所，宣說正法方便化導，令住預流、一來、不還、阿羅漢果，或令安住獨覺菩提，或令證得一切智智。是菩薩摩訶薩雖為此事而不住有為界，亦不住無為界。復持如是精進善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝精進波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，除諸佛定，於餘一切聲聞、獨覺、菩薩勝定，皆能自在隨意入出。是菩薩摩訶薩安住菩薩自在勝定，於八解脫皆能自在順逆入出，謂有色觀諸色解脫乃至滅想受解脫。是菩薩摩訶薩復於九次第定若逆若順自在入出，謂四靜慮、四無量、四無色定、滅想受定。是菩薩摩訶薩於八解脫、九次第定順逆入出善成熟已，能入菩薩摩訶薩師子頻申三摩地。云何名為菩薩摩訶薩師子頻申三摩地？謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，次第乃至超一切非想非非想處入滅想受定，復從滅想受定起還入非想非非想處定，次第乃至入初靜慮，是為菩薩摩訶薩師子頻申三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，除諸佛定，於餘一切聲聞、獨覺、菩薩勝定，皆能自在隨意入出。是菩薩摩訶薩安住菩薩自在勝定，於八解脫皆能自在順逆入出，謂有色觀諸色解脫乃至滅想受解脫。是菩薩摩訶薩復於九次第定若逆若順自在入出，謂四靜慮、四無量、四無色定、滅想受定。是菩薩摩訶薩於八解脫、九次第定順逆入出善成熟已，能入菩薩摩訶薩師子頻申三摩地。云何名為菩薩摩訶薩師子頻申三摩地？謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，次第乃至超一切非想非非想處入滅想受定，復從滅想受定起還入非想非非想處定，次第乃至入初靜慮，是為菩薩摩訶薩師子頻申三摩地。

「是菩薩摩訶薩於師子頻申三摩地善成熟已，復入菩薩摩訶薩集散三摩地。云何名為菩薩摩訶薩集散三摩地？謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，從初靜慮起次第乃至入滅想受定，從滅想受定起入初靜慮，從初靜慮起入滅想受定，從滅想受定起入第二靜慮，從第二靜慮起入滅想受定，從滅想受定起入第三靜慮，從第三靜慮起入滅想受定，從滅想受定起入第四靜慮，從第四靜慮起入滅想受定，從滅想受定起入空無邊處定，從空無邊處定起入滅想受定，從滅想受定起入識無邊處定，從識無邊處定起入滅想受定，從滅想受定起入無所有處定，從無所有處定起入滅想受定，從滅想受定起入非想非非想處定，從非想非非想處定起入滅想受定，從滅想受定起復入非想非非想處定，從非想非非想處定起住不定心，從不定心還入滅想受定，從滅想受定起住不定心，從不定心入非想非非想處定，從非想非非想處定起住不定心，從不定心入無所有處定，從無所有處定起住不定心，從不定心入識無邊處定，從識無邊處定起住不定心，從不定心入空無邊處定，從空無邊處定起住不定心，從不定心入第四靜慮，從第四靜慮起住不定心，從不定心入第三靜慮，從第三靜慮起住不定心，從不定心入第二靜慮，從第二靜慮起住不定心，從不定心入初靜慮，從初靜慮起住不定心，是為菩薩摩訶薩集散三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩於師子頻申三摩地善成熟已，復入菩薩摩訶薩集散三摩地。云何名為菩薩摩訶薩集散三摩地？謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，從初靜慮起次第乃至入滅想受定，從滅想受定起入初靜慮，從初靜慮起入滅想受定，從滅想受定起入第二靜慮，從第二靜慮起入滅想受定，從滅想受定起入第三靜慮，從第三靜慮起入滅想受定，從滅想受定起入第四靜慮，從第四靜慮起入滅想受定，從滅想受定起入空無邊處定，從空無邊處定起入滅想受定，從滅想受定起入識無邊處定，從識無邊處定起入滅想受定，從滅想受定起入無所有處定，從無所有處定起入滅想受定，從滅想受定起入非想非非想處定，從非想非非想處定起入滅想受定，從滅想受定起復入非想非非想處定，從非想非非想處定起住不定心，從不定心還入滅想受定，從滅想受定起住不定心，從不定心入非想非非想處定，從非想非非想處定起住不定心，從不定心入無所有處定，從無所有處定起住不定心，從不定心入識無邊處定，從識無邊處定起住不定心，從不定心入空無邊處定，從空無邊處定起住不定心，從不定心入第四靜慮，從第四靜慮起住不定心，從不定心入第三靜慮，從第三靜慮起住不定心，從不定心入第二靜慮，從第二靜慮起住不定心，從不定心入初靜慮，從初靜慮起住不定心，是為菩薩摩訶薩集散三摩地。

「若菩薩摩訶薩安住如是集散三摩地，得一切法平等實性。是菩薩摩訶薩復持如是靜慮善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩安住如是集散三摩地，得一切法平等實性。是菩薩摩訶薩復持如是靜慮善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以無所得而為方便。如是迴向大菩提時遠離三心，謂誰迴向？何所迴向？以何迴向？是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多引攝靜慮波羅蜜多。」