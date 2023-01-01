大般若波羅蜜多經卷第五百二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百二十一

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分見不動品第二十五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分見不動品第二十五之一

時，天帝釋竊作是念：「若菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多廣說乃至一切相智，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若諸有情聞說一切智智名字深生信解，尚為獲得人中善利及得世間最勝壽命，況發無上正等覺心，或能聽聞甚深般若波羅蜜多！若諸有情能發無上正等覺心，聽聞般若波羅蜜多甚深經典，諸餘有情皆應願樂，所獲功德，世間天、人、阿素洛等皆不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋竊作是念：「若菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多廣說乃至一切相智，尚超一切有情之上，況得無上正等菩提！若諸有情聞說一切智智名字深生信解，尚為獲得人中善利及得世間最勝壽命，況發無上正等覺心，或能聽聞甚深般若波羅蜜多！若諸有情能發無上正等覺心，聽聞般若波羅蜜多甚深經典，諸餘有情皆應願樂，所獲功德，世間天、人、阿素洛等皆不能及。」

爾時，世尊知天帝釋心之所念，便告之言：「如是！如是！如汝所念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知天帝釋心之所念，便告之言：「如是！如是！如汝所念。」

時，天帝釋踊躍歡喜，即取天上微妙音華，奉散如來及諸菩薩。既散華已，作是願言：「若菩薩乘善男子等求趣無上正等菩提，以我所生善根功德，令彼所願速得圓滿，疾能證得一切智智，令彼所求無上佛法速得圓滿，令彼所求自然人法速得圓滿，令彼所求真無漏法速得圓滿，令彼一切所欲聞法皆得如意。若求聲聞、獨覺乘者，亦令所願疾得滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋踊躍歡喜，即取天上微妙音華，奉散如來及諸菩薩。既散華已，作是願言：「若菩薩乘善男子等求趣無上正等菩提，以我所生善根功德，令彼所願速得圓滿，疾能證得一切智智，令彼所求無上佛法速得圓滿，令彼所求自然人法速得圓滿，令彼所求真無漏法速得圓滿，令彼一切所欲聞法皆得如意。若求聲聞、獨覺乘者，亦令所願疾得滿足。」

作是願已，便白佛言：「若菩薩乘善男子等已發無上正等覺心，我終不生一念異意，令其退轉大菩提心。我亦不生一念異意，令諸菩薩厭離無上正等菩提，退墮聲聞、獨覺等地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是願已，便白佛言：「若菩薩乘善男子等已發無上正等覺心，我終不生一念異意，令其退轉大菩提心。我亦不生一念異意，令諸菩薩厭離無上正等菩提，退墮聲聞、獨覺等地。

「世尊！若菩薩摩訶薩已於無上正等菩提深心樂欲，我願彼心倍復增進，速證無上正等菩提。願彼菩薩摩訶薩眾，見生死中種種苦已，為欲利樂世間天、人、阿素洛等，發起種種堅固大願：『我既自度生死大海，亦當精勤度未度者。我既自解生死繫縛，亦當精勤解未解者。我於種種生死恐怖既自安隱，亦當精勤安未安者。我既自證究竟涅槃，亦當精勤令未證者皆同證得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩已於無上正等菩提深心樂欲，我願彼心倍復增進，速證無上正等菩提。願彼菩薩摩訶薩眾，見生死中種種苦已，為欲利樂世間天、人、阿素洛等，發起種種堅固大願：『我既自度生死大海，亦當精勤度未度者。我既自解生死繫縛，亦當精勤解未解者。我於種種生死恐怖既自安隱，亦當精勤安未安者。我既自證究竟涅槃，亦當精勤令未證者皆同證得。』

「世尊！若善男子、善女人等，於初發心菩薩功德深心隨喜，得幾許福？於久發心菩薩功德深心隨喜，得幾許福？於不退轉地菩薩功德深心隨喜，得幾許福？於一生所繫菩薩功德深心隨喜，得幾許福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等，於初發心菩薩功德深心隨喜，得幾許福？於久發心菩薩功德深心隨喜，得幾許福？於不退轉地菩薩功德深心隨喜，得幾許福？於一生所繫菩薩功德深心隨喜，得幾許福？」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！四大洲界可知兩數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！小千世界可知兩數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！中千世界可知兩數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！我此三千大千世界可知兩數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！假使三千大千世界合為一海，有取一毛析為百分，持一分端沾彼海水可知滴數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。所以者何？是善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德無邊際故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！四大洲界可知兩數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！小千世界可知兩數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！中千世界可知兩數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！我此三千大千世界可知兩數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。憍尸迦！假使三千大千世界合為一海，有取一毛析為百分，持一分端沾彼海水可知滴數，此善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德不可知量。所以者何？是善男子、善女人等，隨喜俱心所生福德無邊際故。」

時，天帝釋復白佛言：「若諸有情於諸菩薩殊勝功德不隨喜者，當知皆是魔所執持、魔所魅著、魔之朋黨、魔天界沒來生此間。所以者何？若菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，若有發心於彼功德深生隨喜，皆能破壞一切魔軍宮殿眷屬。世尊！若諸有情，深心敬愛佛、法、僧寶，隨所生處常欲見佛、聞法、遇僧，於諸菩薩摩訶薩眾功德善根應深隨喜。既隨喜已，迴向無上正等菩提，而不應生二、不二想；若能如是，疾證無上正等菩提，饒益有情，破魔軍眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「若諸有情於諸菩薩殊勝功德不隨喜者，當知皆是魔所執持、魔所魅著、魔之朋黨、魔天界沒來生此間。所以者何？若菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，若有發心於彼功德深生隨喜，皆能破壞一切魔軍宮殿眷屬。世尊！若諸有情，深心敬愛佛、法、僧寶，隨所生處常欲見佛、聞法、遇僧，於諸菩薩摩訶薩眾功德善根應深隨喜。既隨喜已，迴向無上正等菩提，而不應生二、不二想；若能如是，疾證無上正等菩提，饒益有情，破魔軍眾。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提，是諸有情速能圓滿諸菩薩行，疾證無上正等菩提。若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提，是諸有情具大威力，常能奉事一切如來、應、正等覺及善知識，恒聞般若波羅蜜多甚深經典善知義趣。是諸有情成就如是隨喜迴向功德善根，隨所生處常為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎，不見惡色，不聞惡聲，不嗅惡香，不甞惡味，不覺惡觸，不思惡法，常不遠離諸佛世尊，從一佛土趣一佛土，親近諸佛種諸善根，成熟有情、嚴淨佛土。何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提，是諸有情速能圓滿諸菩薩行，疾證無上正等菩提。若諸有情於菩薩摩訶薩功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提，是諸有情具大威力，常能奉事一切如來、應、正等覺及善知識，恒聞般若波羅蜜多甚深經典善知義趣。是諸有情成就如是隨喜迴向功德善根，隨所生處常為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎，不見惡色，不聞惡聲，不嗅惡香，不甞惡味，不覺惡觸，不思惡法，常不遠離諸佛世尊，從一佛土趣一佛土，親近諸佛種諸善根，成熟有情、嚴淨佛土。何以故？

「憍尸迦！是諸有情能於無量最初發心諸菩薩眾功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提。能於無量已住初地乃至十地諸菩薩眾功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提。能於無量一生所繫諸菩薩眾功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提。由此因緣，是諸有情善根增進，疾證無上正等菩提。既得無上正等菩提，能盡未來如實饒益無量無數無邊有情，令住無餘般涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是諸有情能於無量最初發心諸菩薩眾功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提。能於無量已住初地乃至十地諸菩薩眾功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提。能於無量一生所繫諸菩薩眾功德善根深心隨喜，迴向無上正等菩提。由此因緣，是諸有情善根增進，疾證無上正等菩提。既得無上正等菩提，能盡未來如實饒益無量無數無邊有情，令住無餘般涅槃界。

「以是故，憍尸迦！住菩薩乘善男子等，於初發心諸菩薩眾功德善根，於久發心諸菩薩眾功德善根，於不退轉地諸菩薩眾功德善根，於一生所繫諸菩薩眾功德善根，皆應隨喜，迴向無上正等菩提。於生隨喜及迴向時，不應執著即心、離心隨喜迴向，不應執著即心修行、離心修行。若能如是無所執著，隨喜迴向修諸菩薩摩訶薩行，速證無上正等菩提，度諸天、人、阿素洛等，令脫生死得般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是故，憍尸迦！住菩薩乘善男子等，於初發心諸菩薩眾功德善根，於久發心諸菩薩眾功德善根，於不退轉地諸菩薩眾功德善根，於一生所繫諸菩薩眾功德善根，皆應隨喜，迴向無上正等菩提。於生隨喜及迴向時，不應執著即心、離心隨喜迴向，不應執著即心修行、離心修行。若能如是無所執著，隨喜迴向修諸菩薩摩訶薩行，速證無上正等菩提，度諸天、人、阿素洛等，令脫生死得般涅槃。」

爾時，善現便白佛言：「如世尊說諸法如幻，云何菩薩摩訶薩以如幻心能得無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「如世尊說諸法如幻，云何菩薩摩訶薩以如幻心能得無上正等菩提？」

佛告善現：「於意云何？汝見菩薩摩訶薩如幻心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝見菩薩摩訶薩如幻心不？」

善現答言：「不也！世尊！我不見幻，亦不見有如幻之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！我不見幻，亦不見有如幻之心。」

佛告善現：「於意云何？若處無幻、無如幻心，汝見有是心能得無上正等菩提不？」善現答言：「不也！世尊！我都不見有處無幻、無如幻心，更有是心能得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若處無幻、無如幻心，汝見有是心能得無上正等菩提不？」善現答言：「不也！世尊！我都不見有處無幻、無如幻心，更有是心能得無上正等菩提。」

佛告善現：「於意云何？若處離幻、離如幻心，汝見有是法能得無上正等菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若處離幻、離如幻心，汝見有是法能得無上正等菩提不？」

善現答言：「不也！世尊！我都不見有處離幻、離如幻心，更有是法能得無上正等菩提！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！我都不見有處離幻、離如幻心，更有是法能得無上正等菩提！

「世尊！我都不見即、離心法，說何等法是有、是無？以一切法畢竟離故。若一切法畢竟離者，不可施設此法是有、此法是無。若法不可施設有、無，則不可說能得無上正等菩提，非無所有法能得菩提故。所以者何？以一切法皆無所有，性不可得，無染無淨。何以故？以般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多皆畢竟離故，內空乃至無性自性空亦畢竟離故，真如乃至不思議界亦畢竟離故，苦、集、滅、道聖諦亦畢竟離故，四念住乃至八聖道支亦畢竟離故，四靜慮、四無量、四無色定亦畢竟離故，空、無相、無願解脫門亦畢竟離故，八解脫乃至十遍處亦畢竟離故，極喜地乃至法雲地亦畢竟離故，陀羅尼門、三摩地門亦畢竟離故，五眼、六神通亦畢竟離故，如來十力乃至十八佛不共法亦畢竟離故，大慈、大悲、大喜、大捨亦畢竟離故，三十二大士相、八十隨好亦畢竟離故，無忘失法、恒住捨性亦畢竟離故，一切智、道相智、一切相智亦畢竟離故，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦畢竟離故，一切智智亦畢竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我都不見即、離心法，說何等法是有、是無？以一切法畢竟離故。若一切法畢竟離者，不可施設此法是有、此法是無。若法不可施設有、無，則不可說能得無上正等菩提，非無所有法能得菩提故。所以者何？以一切法皆無所有，性不可得，無染無淨。何以故？以般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多皆畢竟離故，內空乃至無性自性空亦畢竟離故，真如乃至不思議界亦畢竟離故，苦、集、滅、道聖諦亦畢竟離故，四念住乃至八聖道支亦畢竟離故，四靜慮、四無量、四無色定亦畢竟離故，空、無相、無願解脫門亦畢竟離故，八解脫乃至十遍處亦畢竟離故，極喜地乃至法雲地亦畢竟離故，陀羅尼門、三摩地門亦畢竟離故，五眼、六神通亦畢竟離故，如來十力乃至十八佛不共法亦畢竟離故，大慈、大悲、大喜、大捨亦畢竟離故，三十二大士相、八十隨好亦畢竟離故，無忘失法、恒住捨性亦畢竟離故，一切智、道相智、一切相智亦畢竟離故，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦畢竟離故，一切智智亦畢竟離故。

「世尊！若法畢竟離，是法不應修，亦不應遣，亦復不應有所引發，甚深般若波羅蜜多畢竟離故，於法不應有所引發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若法畢竟離，是法不應修，亦不應遣，亦復不應有所引發，甚深般若波羅蜜多畢竟離故，於法不應有所引發。

「世尊！甚深般若波羅蜜多既畢竟離，云何可說諸菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多證得無上正等菩提？世尊！諸佛無上正等菩提亦畢竟離，云何離法能得離法？是故般若波羅蜜多應不可說證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深般若波羅蜜多既畢竟離，云何可說諸菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多證得無上正等菩提？世尊！諸佛無上正等菩提亦畢竟離，云何離法能得離法？是故般若波羅蜜多應不可說證得無上正等菩提。」

佛告善現：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多皆畢竟離，廣說乃至一切智智亦畢竟離。善現當知！以般若波羅蜜多畢竟離，廣說乃至一切智智亦畢竟離，可說菩薩摩訶薩證得畢竟離諸佛無上正等菩提。善現當知！若般若波羅蜜多非畢竟離，應非般若波羅蜜多，廣說乃至若一切智智非畢竟離，應非一切智智。善現當知！以般若波羅蜜多畢竟離故，得名般若波羅蜜多，廣說乃至以一切智智畢竟離故，得名一切智智。是故，善現！諸菩薩摩訶薩非不依止甚深般若波羅蜜多證得無上正等菩提。善現當知！雖非離法能得離法，而得無上正等菩提非不依止甚深般若波羅蜜多。是故菩薩摩訶薩眾欲得無上正等菩提，應勤修學甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「善哉！善哉！如是！如是！如汝所說。般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多皆畢竟離，廣說乃至一切智智亦畢竟離。善現當知！以般若波羅蜜多畢竟離，廣說乃至一切智智亦畢竟離，可說菩薩摩訶薩證得畢竟離諸佛無上正等菩提。善現當知！若般若波羅蜜多非畢竟離，應非般若波羅蜜多，廣說乃至若一切智智非畢竟離，應非一切智智。善現當知！以般若波羅蜜多畢竟離故，得名般若波羅蜜多，廣說乃至以一切智智畢竟離故，得名一切智智。是故，善現！諸菩薩摩訶薩非不依止甚深般若波羅蜜多證得無上正等菩提。善現當知！雖非離法能得離法，而得無上正等菩提非不依止甚深般若波羅蜜多。是故菩薩摩訶薩眾欲得無上正等菩提，應勤修學甚深般若波羅蜜多。」

具壽善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩所行義趣極為甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩所行義趣極為甚深。」

佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩所行義趣極為甚深。善現當知！諸菩薩摩訶薩能為難事，雖行如是甚深義趣，而於聲聞、獨覺地法能不作證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩所行義趣極為甚深。善現當知！諸菩薩摩訶薩能為難事，雖行如是甚深義趣，而於聲聞、獨覺地法能不作證。」

爾時，善現復白佛言：「如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩所作不難，不應說彼能為難事。所以者何？諸菩薩摩訶薩所證義趣都不可得，能證般若波羅蜜多亦不可得，證法、證者、證處、證時亦不可得。世尊！諸菩薩摩訶薩觀一切法既不可得，有何義趣可為所證？有何般若波羅蜜多可為能證？復有何等而可施設證法、證者、證處、證時？既爾，云何可執由此證得無上正等菩提？無上正等菩提尚不可證，況證聲聞、獨覺地法！世尊！若如是行是名菩薩無所得行。若菩薩摩訶薩能行如是無所得行，於一切法得無暗障。世尊！若菩薩摩訶薩聞如是語，心不沈沒亦不憂悔、不驚、不怖，是行般若波羅蜜多。世尊！是菩薩摩訶薩如是行時，不見眾相，不見我行，不見不行，不見般若波羅蜜多是我所行，不見無上正等菩提是我所證，亦復不見證處、時等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩所作不難，不應說彼能為難事。所以者何？諸菩薩摩訶薩所證義趣都不可得，能證般若波羅蜜多亦不可得，證法、證者、證處、證時亦不可得。世尊！諸菩薩摩訶薩觀一切法既不可得，有何義趣可為所證？有何般若波羅蜜多可為能證？復有何等而可施設證法、證者、證處、證時？既爾，云何可執由此證得無上正等菩提？無上正等菩提尚不可證，況證聲聞、獨覺地法！世尊！若如是行是名菩薩無所得行。若菩薩摩訶薩能行如是無所得行，於一切法得無暗障。世尊！若菩薩摩訶薩聞如是語，心不沈沒亦不憂悔、不驚、不怖，是行般若波羅蜜多。世尊！是菩薩摩訶薩如是行時，不見眾相，不見我行，不見不行，不見般若波羅蜜多是我所行，不見無上正等菩提是我所證，亦復不見證處、時等。

「世尊！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』譬如虛空不作是念：『我去彼事若遠若近。』所以者何？虛空無動亦無差別、無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。譬如幻士不作是念：『幻質幻師去我為近，幻所似法去我為遠，聚集徒眾亦近亦遠。』所以者何？所幻之士無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多。不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。譬如影像不作是念：『我因彼現去我為近，所不因法去我為遠。』所以者何？所現影像無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』譬如虛空不作是念：『我去彼事若遠若近。』所以者何？虛空無動亦無差別、無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。譬如幻士不作是念：『幻質幻師去我為近，幻所似法去我為遠，聚集徒眾亦近亦遠。』所以者何？所幻之士無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多。不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。譬如影像不作是念：『我因彼現去我為近，所不因法去我為遠。』所以者何？所現影像無分別故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。

「世尊！行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩無愛無憎。所以者何？甚深般若波羅蜜多及一切法愛憎自性不可得故。如諸如來、應、正等覺於一切法無愛無憎，行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，於一切法無愛無憎。所以者何？諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多愛憎斷故。如諸如來、應、正等覺永斷一切妄想分別，行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，伏斷一切妄想分別。所以者何？諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩無愛無憎。所以者何？甚深般若波羅蜜多及一切法愛憎自性不可得故。如諸如來、應、正等覺於一切法無愛無憎，行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，於一切法無愛無憎。所以者何？諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多愛憎斷故。如諸如來、應、正等覺永斷一切妄想分別，行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，伏斷一切妄想分別。所以者何？諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。

「如諸如來、應、正等覺，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。如諸如來、應、正等覺所變化者，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？諸佛所化無分別故，行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。如諸佛等欲有所作，化作化者令作彼事，然所化者不作是念：『我能造作如是事業。』所以者何？諸所化者於所作業無分別故，行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，有所為故而勤修學。既修學已，雖能成辦所作事業，而於所作無所分別。所以者何？甚深般若波羅蜜多法爾於法無分別故。如有巧匠或彼弟子，有所為故造諸機關，或女、或男、或象馬等，此諸機關雖有所作，而於彼事都無分別。所以者何？機關法爾無分別故，行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，有所為故而成立之。既成立已，雖能成辦種種事業，而於其中都無分別。所以者何？甚深般若波羅蜜多法爾於法無分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如諸如來、應、正等覺，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？諸佛菩薩甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。如諸如來、應、正等覺所變化者，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？諸佛所化無分別故，行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，不作是念：『我遠聲聞、獨覺等地，我近無上正等菩提。』所以者何？甚深般若波羅蜜多於一切法無分別故。如諸佛等欲有所作，化作化者令作彼事，然所化者不作是念：『我能造作如是事業。』所以者何？諸所化者於所作業無分別故，行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，有所為故而勤修學。既修學已，雖能成辦所作事業，而於所作無所分別。所以者何？甚深般若波羅蜜多法爾於法無分別故。如有巧匠或彼弟子，有所為故造諸機關，或女、或男、或象馬等，此諸機關雖有所作，而於彼事都無分別。所以者何？機關法爾無分別故，行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，有所為故而成立之。既成立已，雖能成辦種種事業，而於其中都無分別。所以者何？甚深般若波羅蜜多法爾於法無分別故。」

爾時，舍利子問具壽善現言：「為但般若波羅蜜多於一切法無所分別，為靜慮等波羅蜜多於一切法亦無分別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子問具壽善現言：「為但般若波羅蜜多於一切法無所分別，為靜慮等波羅蜜多於一切法亦無分別？」

善現答言：「非但般若波羅蜜多於一切法無所分別，靜慮等五波羅蜜多於一切法亦無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「非但般若波羅蜜多於一切法無所分別，靜慮等五波羅蜜多於一切法亦無分別。」

時，舍利子問善現言：「為但六種波羅蜜多於一切法無所分別，為色蘊乃至識蘊於一切法亦無分別，為眼處乃至意處於一切法亦無分別，為色處乃至法處於一切法亦無分別，為眼界乃至意界於一切法亦無分別，為色界乃至法界於一切法亦無分別，為眼識界乃至意識界於一切法亦無分別，為眼觸乃至意觸於一切法亦無分別，為眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受於一切法亦無分別，為地界乃至識界於一切法亦無分別，為因緣乃至增上緣於一切法亦無分別，為無明乃至老死於一切法亦無分別，為內空乃至無性自性空於一切法亦無分別，為真如乃至不思議界於一切法亦無分別，為苦、集、滅、道聖諦於一切法亦無分別，為四念住乃至八聖道支於一切法亦無分別，為四靜慮、四無量、四無色定於一切法亦無分別，為空、無相、無願解脫門於一切法亦無分別，為八解脫乃至十遍處於一切法亦無分別，為淨觀地乃至如來地於一切法亦無分別，為極喜地乃至法雲地於一切法亦無分別，為陀羅尼門、三摩地門於一切法亦無分別，為五眼、六神通於一切法亦無分別，為如來十力乃至十八佛不共法於一切法亦無分別，為大慈、大悲、大喜、大捨於一切法亦無分別，為三十二大士相、八十隨好於一切法亦無分別，為無忘失法、恒住捨性於一切法亦無分別，為一切智、道相智、一切相智於一切法亦無分別，為預流果乃至獨覺菩提於一切法亦無分別，為一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提於一切法亦無分別，為有為界或無為界於一切法亦無分別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「為但六種波羅蜜多於一切法無所分別，為色蘊乃至識蘊於一切法亦無分別，為眼處乃至意處於一切法亦無分別，為色處乃至法處於一切法亦無分別，為眼界乃至意界於一切法亦無分別，為色界乃至法界於一切法亦無分別，為眼識界乃至意識界於一切法亦無分別，為眼觸乃至意觸於一切法亦無分別，為眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受於一切法亦無分別，為地界乃至識界於一切法亦無分別，為因緣乃至增上緣於一切法亦無分別，為無明乃至老死於一切法亦無分別，為內空乃至無性自性空於一切法亦無分別，為真如乃至不思議界於一切法亦無分別，為苦、集、滅、道聖諦於一切法亦無分別，為四念住乃至八聖道支於一切法亦無分別，為四靜慮、四無量、四無色定於一切法亦無分別，為空、無相、無願解脫門於一切法亦無分別，為八解脫乃至十遍處於一切法亦無分別，為淨觀地乃至如來地於一切法亦無分別，為極喜地乃至法雲地於一切法亦無分別，為陀羅尼門、三摩地門於一切法亦無分別，為五眼、六神通於一切法亦無分別，為如來十力乃至十八佛不共法於一切法亦無分別，為大慈、大悲、大喜、大捨於一切法亦無分別，為三十二大士相、八十隨好於一切法亦無分別，為無忘失法、恒住捨性於一切法亦無分別，為一切智、道相智、一切相智於一切法亦無分別，為預流果乃至獨覺菩提於一切法亦無分別，為一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提於一切法亦無分別，為有為界或無為界於一切法亦無分別？」

善現答言：「非但六種波羅蜜多於一切法無所分別，色乃至無為界於一切法亦無分別。所以者何？以一切法性相皆空、無分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「非但六種波羅蜜多於一切法無所分別，色乃至無為界於一切法亦無分別。所以者何？以一切法性相皆空、無分別故。」

時，舍利子問善現言：「若一切法皆無分別，云何而有流轉生死五趣差別？云何復有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩及諸如來聖位差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「若一切法皆無分別，云何而有流轉生死五趣差別？云何復有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩及諸如來聖位差別？」

善現對曰：「有情顛倒煩惱因緣，發起種種身、語、意業，由斯感得欲為根本業異熟果，依此施設地獄、傍生、餓鬼、人、天五趣差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「有情顛倒煩惱因緣，發起種種身、語、意業，由斯感得欲為根本業異熟果，依此施設地獄、傍生、餓鬼、人、天五趣差別。

「又所問言云何復有預流果等聖位差別，舍利子！無分別故施設預流及預流果，無分別故施設一來及一來果，無分別故施設不還及不還果，無分別故施設阿羅漢及阿羅漢果，無分別故施設獨覺及獨覺菩提，無分別故施設菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩行，無分別故施設如來、應、正等覺及佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又所問言云何復有預流果等聖位差別，舍利子！無分別故施設預流及預流果，無分別故施設一來及一來果，無分別故施設不還及不還果，無分別故施設阿羅漢及阿羅漢果，無分別故施設獨覺及獨覺菩提，無分別故施設菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩行，無分別故施設如來、應、正等覺及佛無上正等菩提。

「舍利子！過去如來、應、正等覺，由無分別、分別斷故可施設有；未來如來、應、正等覺，由無分別、分別斷故可施設有；現在十方諸佛世界一切如來、應、正等覺，亦無分別、分別斷故可施設有。舍利子！由此因緣，當知諸法皆無分別，由無分別真如、法界廣說乃至不思議界為定量故。舍利子！諸菩薩摩訶薩應行如是無所分別甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！過去如來、應、正等覺，由無分別、分別斷故可施設有；未來如來、應、正等覺，由無分別、分別斷故可施設有；現在十方諸佛世界一切如來、應、正等覺，亦無分別、分別斷故可施設有。舍利子！由此因緣，當知諸法皆無分別，由無分別真如、法界廣說乃至不思議界為定量故。舍利子！諸菩薩摩訶薩應行如是無所分別甚深般若波羅蜜多。

「舍利子！若菩薩摩訶薩能行如是無所分別甚深般若波羅蜜多，便能證得無所分別清淨無上正等菩提，能盡未來利樂一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩能行如是無所分別甚深般若波羅蜜多，便能證得無所分別清淨無上正等菩提，能盡未來利樂一切。」

時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為行堅法、為行非堅法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為行堅法、為行非堅法？」

善現答言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行非堅法、不行堅法。何以故？舍利子！般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多非堅法故，內空乃至無性自性空非堅法故，真如乃至不思議界非堅法故，苦聖諦乃至道聖諦非堅法故，四念住乃至八聖道支非堅法故，四靜慮、四無量、四無色定非堅法故，空、無相、無願解脫門非堅法故，八解脫乃至十遍處非堅法故，極喜地乃至法雲地非堅法故，陀羅尼門、三摩地門非堅法故，五眼、六神通非堅法故，如來十力乃至十八佛不共法非堅法故，大慈、大悲、大喜、大捨非堅法故，三十二大士相、八十隨好非堅法故，無忘失法、恒住捨性非堅法故，一切智、道相智、一切相智非堅法故。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於般若波羅蜜多乃至一切相智尚不見有非堅法可得，況見有堅法可得！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行非堅法、不行堅法。何以故？舍利子！般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多非堅法故，內空乃至無性自性空非堅法故，真如乃至不思議界非堅法故，苦聖諦乃至道聖諦非堅法故，四念住乃至八聖道支非堅法故，四靜慮、四無量、四無色定非堅法故，空、無相、無願解脫門非堅法故，八解脫乃至十遍處非堅法故，極喜地乃至法雲地非堅法故，陀羅尼門、三摩地門非堅法故，五眼、六神通非堅法故，如來十力乃至十八佛不共法非堅法故，大慈、大悲、大喜、大捨非堅法故，三十二大士相、八十隨好非堅法故，無忘失法、恒住捨性非堅法故，一切智、道相智、一切相智非堅法故。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於般若波羅蜜多乃至一切相智尚不見有非堅法可得，況見有堅法可得！」

時，有無量欲界天子、色界天子咸作是念：「若善男子、善女人等能發無上正等覺心，如深般若波羅蜜多所說義行，不證實際，不墮聲聞及獨覺地，由此因緣，是善男子、善女人等甚為希有，能為難事，應當敬禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，有無量欲界天子、色界天子咸作是念：「若善男子、善女人等能發無上正等覺心，如深般若波羅蜜多所說義行，不證實際，不墮聲聞及獨覺地，由此因緣，是善男子、善女人等甚為希有，能為難事，應當敬禮。」

爾時，善現知諸天子心之所念，便告之言：「是善男子、善女人等不證實際，不墮聲聞及獨覺地，非甚希有，亦未為難。若菩薩摩訶薩知一切法及諸有情皆不可得，而發無上正等覺心，被精進甲，誓度無量無數有情，令入無餘般涅槃界，是菩薩摩訶薩乃甚希有，能為難事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現知諸天子心之所念，便告之言：「是善男子、善女人等不證實際，不墮聲聞及獨覺地，非甚希有，亦未為難。若菩薩摩訶薩知一切法及諸有情皆不可得，而發無上正等覺心，被精進甲，誓度無量無數有情，令入無餘般涅槃界，是菩薩摩訶薩乃甚希有，能為難事。

「天子當知！若菩薩摩訶薩雖知有情都無所有，而發無上正等覺心，被精進甲為欲調伏諸有情眾，如有為欲調伏虛空。何以故？諸天子！虛空離故，當知一切有情亦離；虛空空故，當知一切有情亦空；虛空不堅實故，當知一切有情亦不堅實；虛空無所有故，當知一切有情亦無所有。由此因緣，是菩薩摩訶薩乃甚希有，能為難事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！若菩薩摩訶薩雖知有情都無所有，而發無上正等覺心，被精進甲為欲調伏諸有情眾，如有為欲調伏虛空。何以故？諸天子！虛空離故，當知一切有情亦離；虛空空故，當知一切有情亦空；虛空不堅實故，當知一切有情亦不堅實；虛空無所有故，當知一切有情亦無所有。由此因緣，是菩薩摩訶薩乃甚希有，能為難事。

「天子當知！是菩薩摩訶薩被大願鎧，為欲調伏一切有情，而諸有情都無所有，如有被鎧與虛空戰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！是菩薩摩訶薩被大願鎧，為欲調伏一切有情，而諸有情都無所有，如有被鎧與虛空戰。

「天子當知！是菩薩摩訶薩被大願鎧，為欲饒益一切有情，而諸有情及大願鎧俱不可得。何以故？諸天子！有情離故，此大願鎧當知亦離；有情空故，此大願鎧當知亦空；有情不堅實故，此大願鎧當知亦不堅實；有情無所有故，此大願鎧當知亦無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！是菩薩摩訶薩被大願鎧，為欲饒益一切有情，而諸有情及大願鎧俱不可得。何以故？諸天子！有情離故，此大願鎧當知亦離；有情空故，此大願鎧當知亦空；有情不堅實故，此大願鎧當知亦不堅實；有情無所有故，此大願鎧當知亦無所有。

「天子當知！是菩薩摩訶薩調伏饒益諸有情事亦不可得。何以故？諸天子！有情離故，此調伏饒益事當知亦離；有情空故，此調伏饒益事當知亦空；有情不堅實故，此調伏饒益事當知亦不堅實；有情無所有故，此調伏饒益事當知亦無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！是菩薩摩訶薩調伏饒益諸有情事亦不可得。何以故？諸天子！有情離故，此調伏饒益事當知亦離；有情空故，此調伏饒益事當知亦空；有情不堅實故，此調伏饒益事當知亦不堅實；有情無所有故，此調伏饒益事當知亦無所有。

「天子當知！諸菩薩摩訶薩亦無所有。何以故？諸天子！有情離故，諸菩薩摩訶薩當知亦離；有情空故，諸菩薩摩訶薩當知亦空；有情不堅實故，諸菩薩摩訶薩當知亦不堅實；有情無所有故，諸菩薩摩訶薩當知亦無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！諸菩薩摩訶薩亦無所有。何以故？諸天子！有情離故，諸菩薩摩訶薩當知亦離；有情空故，諸菩薩摩訶薩當知亦空；有情不堅實故，諸菩薩摩訶薩當知亦不堅實；有情無所有故，諸菩薩摩訶薩當知亦無所有。

「天子當知！若菩薩摩訶薩聞如是語，心不沈沒、不驚、不怖亦不憂悔，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。何以故？諸天子！色蘊乃至識蘊離故有情亦離，眼處乃至意處離故有情亦離，色處乃至法處離故有情亦離，眼界乃至意界離故有情亦離，色界乃至法界離故有情亦離，眼識界乃至意識界離故有情亦離，眼觸乃至意觸離故有情亦離，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受離故有情亦離，地界乃至識界離故有情亦離，因緣乃至增上緣離故有情亦離，無明乃至老死離故有情亦離，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離故有情亦離，內空乃至無性自性空離故有情亦離，真如乃至不思議界離故有情亦離，苦聖諦乃至道聖諦離故有情亦離，四念住乃至八聖道支離故有情亦離，四靜慮、四無量、四無色定離故有情亦離，空、無相、無願解脫門離故有情亦離，八解脫乃至十遍處離故有情亦離，淨觀地乃至如來地離故有情亦離，極喜地乃至法雲地離故有情亦離，陀羅尼門、三摩地門離故有情亦離，五眼、六神通離故有情亦離，如來十力乃至十八佛不共法離故有情亦離，大慈、大悲、大喜、大捨離故有情亦離，三十二大士相、八十隨好離故有情亦離，無忘失法、恒住捨性離故有情亦離，一切智、道相智、一切相智離故有情亦離，預流果乃至獨覺菩提離故有情亦離，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提離故有情亦離，一切智智離故有情亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！若菩薩摩訶薩聞如是語，心不沈沒、不驚、不怖亦不憂悔，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。何以故？諸天子！色蘊乃至識蘊離故有情亦離，眼處乃至意處離故有情亦離，色處乃至法處離故有情亦離，眼界乃至意界離故有情亦離，色界乃至法界離故有情亦離，眼識界乃至意識界離故有情亦離，眼觸乃至意觸離故有情亦離，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受離故有情亦離，地界乃至識界離故有情亦離，因緣乃至增上緣離故有情亦離，無明乃至老死離故有情亦離，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多離故有情亦離，內空乃至無性自性空離故有情亦離，真如乃至不思議界離故有情亦離，苦聖諦乃至道聖諦離故有情亦離，四念住乃至八聖道支離故有情亦離，四靜慮、四無量、四無色定離故有情亦離，空、無相、無願解脫門離故有情亦離，八解脫乃至十遍處離故有情亦離，淨觀地乃至如來地離故有情亦離，極喜地乃至法雲地離故有情亦離，陀羅尼門、三摩地門離故有情亦離，五眼、六神通離故有情亦離，如來十力乃至十八佛不共法離故有情亦離，大慈、大悲、大喜、大捨離故有情亦離，三十二大士相、八十隨好離故有情亦離，無忘失法、恒住捨性離故有情亦離，一切智、道相智、一切相智離故有情亦離，預流果乃至獨覺菩提離故有情亦離，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提離故有情亦離，一切智智離故有情亦離。

「天子當知！色蘊離故六波羅蜜多亦離，乃至識蘊離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至色蘊離故一切智智亦離，乃至識蘊離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！色蘊離故六波羅蜜多亦離，乃至識蘊離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至色蘊離故一切智智亦離，乃至識蘊離故一切智智亦離。

「天子當知！眼處離故六波羅蜜多亦離，乃至意處離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至眼處離故一切智智亦離，乃至意處離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！眼處離故六波羅蜜多亦離，乃至意處離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至眼處離故一切智智亦離，乃至意處離故一切智智亦離。

「天子當知！色處離故六波羅蜜多亦離，乃至法處離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至色處離故一切智智亦離，乃至法處離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！色處離故六波羅蜜多亦離，乃至法處離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至色處離故一切智智亦離，乃至法處離故一切智智亦離。

「天子當知！眼界離故六波羅蜜多亦離，乃至意界離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至眼界離故一切智智亦離，乃至意界離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！眼界離故六波羅蜜多亦離，乃至意界離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至眼界離故一切智智亦離，乃至意界離故一切智智亦離。

「天子當知！色界離故六波羅蜜多亦離，乃至法界離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至色界離故一切智智亦離，乃至法界離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！色界離故六波羅蜜多亦離，乃至法界離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至色界離故一切智智亦離，乃至法界離故一切智智亦離。

「天子當知！眼識界離故六波羅蜜多亦離，乃至意識界離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至眼識界離故一切智智亦離，乃至意識界離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！眼識界離故六波羅蜜多亦離，乃至意識界離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至眼識界離故一切智智亦離，乃至意識界離故一切智智亦離。

「天子當知！眼觸離故六波羅蜜多亦離，乃至意觸離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至眼觸離故一切智智亦離，乃至意觸離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！眼觸離故六波羅蜜多亦離，乃至意觸離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至眼觸離故一切智智亦離，乃至意觸離故一切智智亦離。

「天子當知！眼觸為緣所生諸受離故六波羅蜜多亦離，乃至意觸為緣所生諸受離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至眼觸為緣所生諸受離故一切智智亦離，乃至意觸為緣所生諸受離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！眼觸為緣所生諸受離故六波羅蜜多亦離，乃至意觸為緣所生諸受離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至眼觸為緣所生諸受離故一切智智亦離，乃至意觸為緣所生諸受離故一切智智亦離。

「天子當知！地界離故六波羅蜜多亦離，乃至識界離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至地界離故一切智智亦離，乃至識界離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！地界離故六波羅蜜多亦離，乃至識界離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至地界離故一切智智亦離，乃至識界離故一切智智亦離。

「天子當知！因緣離故六波羅蜜多亦離，乃至增上緣離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至因緣離故一切智智亦離，乃至增上緣離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！因緣離故六波羅蜜多亦離，乃至增上緣離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至因緣離故一切智智亦離，乃至增上緣離故一切智智亦離。

「天子當知！無明離故六波羅蜜多亦離，乃至老死離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至無明離故一切智智亦離，乃至老死離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！無明離故六波羅蜜多亦離，乃至老死離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至無明離故一切智智亦離，乃至老死離故一切智智亦離。

「天子當知！布施波羅蜜多離故內空乃至無性自性空亦離，乃至般若波羅蜜多離故內空乃至無性自性空亦離，廣說乃至布施波羅蜜多離故一切智智亦離，乃至般若波羅蜜多離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！布施波羅蜜多離故內空乃至無性自性空亦離，乃至般若波羅蜜多離故內空乃至無性自性空亦離，廣說乃至布施波羅蜜多離故一切智智亦離，乃至般若波羅蜜多離故一切智智亦離。

「天子當知！內空離故六波羅蜜多亦離，乃至無性自性空離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至內空離故一切智智亦離，乃至無性自性空離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！內空離故六波羅蜜多亦離，乃至無性自性空離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至內空離故一切智智亦離，乃至無性自性空離故一切智智亦離。

「天子當知！真如離故六波羅蜜多亦離，乃至不思議界離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至真如離故一切智智亦離，乃至不思議界離故一切智智亦離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！真如離故六波羅蜜多亦離，乃至不思議界離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至真如離故一切智智亦離，乃至不思議界離故一切智智亦離。」

「天子當知！苦聖諦離故六波羅蜜多亦離，集、滅、道聖諦離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至苦聖諦離故一切智智亦離，集、滅、道聖諦離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！苦聖諦離故六波羅蜜多亦離，集、滅、道聖諦離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至苦聖諦離故一切智智亦離，集、滅、道聖諦離故一切智智亦離。

「天子當知！四念住離故六波羅蜜多亦離，乃至八聖道支離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至四念住離故一切智智亦離，乃至八聖道支離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！四念住離故六波羅蜜多亦離，乃至八聖道支離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至四念住離故一切智智亦離，乃至八聖道支離故一切智智亦離。

「天子當知！四靜慮離故六波羅蜜多亦離，四無量、四無色定離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至四靜慮離故一切智智亦離，四無量、四無色定離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！四靜慮離故六波羅蜜多亦離，四無量、四無色定離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至四靜慮離故一切智智亦離，四無量、四無色定離故一切智智亦離。

「天子當知！空解脫門離故六波羅蜜多亦離，無相、無願解脫門離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至空解脫門離故一切智智亦離，無相、無願解脫門離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！空解脫門離故六波羅蜜多亦離，無相、無願解脫門離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至空解脫門離故一切智智亦離，無相、無願解脫門離故一切智智亦離。

「天子當知！八解脫離故六波羅蜜多亦離，乃至十遍處離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至八解脫離故一切智智亦離，乃至十遍處離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！八解脫離故六波羅蜜多亦離，乃至十遍處離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至八解脫離故一切智智亦離，乃至十遍處離故一切智智亦離。

「天子當知！淨觀地離故六波羅蜜多亦離，乃至如來地離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至淨觀地離故一切智智亦離，乃至如來地離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！淨觀地離故六波羅蜜多亦離，乃至如來地離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至淨觀地離故一切智智亦離，乃至如來地離故一切智智亦離。

「天子當知！極喜地離故六波羅蜜多亦離，乃至法雲地離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至極喜地離故一切智智亦離，乃至法雲地離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！極喜地離故六波羅蜜多亦離，乃至法雲地離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至極喜地離故一切智智亦離，乃至法雲地離故一切智智亦離。

「天子當知！陀羅尼門離故六波羅蜜多亦離，三摩地門離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至陀羅尼門離故一切智智亦離，三摩地門離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！陀羅尼門離故六波羅蜜多亦離，三摩地門離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至陀羅尼門離故一切智智亦離，三摩地門離故一切智智亦離。

「天子當知！五眼離故六波羅蜜多亦離，六神通離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至五眼離故一切智智亦離，六神通離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！五眼離故六波羅蜜多亦離，六神通離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至五眼離故一切智智亦離，六神通離故一切智智亦離。

「天子當知！如來十力離故六波羅蜜多亦離，乃至十八佛不共法離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至如來十力離故一切智智亦離，乃至十八佛不共法離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！如來十力離故六波羅蜜多亦離，乃至十八佛不共法離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至如來十力離故一切智智亦離，乃至十八佛不共法離故一切智智亦離。

「天子當知！大慈離故六波羅蜜多亦離，大悲、大喜、大捨離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至大慈離故一切智智亦離，大悲、大喜、大捨離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！大慈離故六波羅蜜多亦離，大悲、大喜、大捨離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至大慈離故一切智智亦離，大悲、大喜、大捨離故一切智智亦離。

「天子當知！三十二大士相離故六波羅蜜多亦離，八十隨好離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至三十二大士相離故一切智智亦離。八十隨好離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！三十二大士相離故六波羅蜜多亦離，八十隨好離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至三十二大士相離故一切智智亦離。八十隨好離故一切智智亦離。

「天子當知！無忘失法離故六波羅蜜多亦離，恒住捨性離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至無忘失法離故一切智智亦離，恒住捨性離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！無忘失法離故六波羅蜜多亦離，恒住捨性離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至無忘失法離故一切智智亦離，恒住捨性離故一切智智亦離。

「天子當知！一切智離故六波羅蜜多亦離，道相智、一切相智離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至一切智離故一切智智亦離，道相智、一切相智離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！一切智離故六波羅蜜多亦離，道相智、一切相智離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至一切智離故一切智智亦離，道相智、一切相智離故一切智智亦離。

「天子當知！預流果離故六波羅蜜多亦離，乃至獨覺菩提離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至預流果離故一切智智亦離，乃至獨覺菩提離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！預流果離故六波羅蜜多亦離，乃至獨覺菩提離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至預流果離故一切智智亦離，乃至獨覺菩提離故一切智智亦離。

「天子當知！一切菩薩摩訶薩行離故六波羅蜜多亦離，諸佛無上正等菩提離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至一切菩薩摩訶薩行離故一切智智亦離，諸佛無上正等菩提離故一切智智亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！一切菩薩摩訶薩行離故六波羅蜜多亦離，諸佛無上正等菩提離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至一切菩薩摩訶薩行離故一切智智亦離，諸佛無上正等菩提離故一切智智亦離。

「天子當知！一切智智離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至一切智智離故諸佛無上正等菩提亦離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！一切智智離故六波羅蜜多亦離，廣說乃至一切智智離故諸佛無上正等菩提亦離。

「天子當知！若菩薩摩訶薩聞說諸法無不離時，其心不驚、不恐、不怖、不憂、不悔、不沈、不沒，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！若菩薩摩訶薩聞說諸法無不離時，其心不驚、不恐、不怖、不憂、不悔、不沈、不沒，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。」

爾時，世尊告善現曰：「何因緣故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告善現曰：「何因緣故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒？」

具壽善現白言：「世尊！以一切法無所有故、皆遠離故、皆寂靜故、無所有故、無生滅故、無性相故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。世尊！由如是等種種因緣，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。所以者何？諸菩薩摩訶薩於一切法若能沈沒，若所沈沒、若沈沒處、若沈沒時、若沈沒者由此沈沒皆不可得，以一切法不可得故。世尊！若菩薩摩訶薩聞說是事，心不沈沒亦不驚怖、不憂、不悔，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法皆不可得，不可施設是能沈沒，是所沈沒，是沈沒處，是沈沒時，是沈沒者由此沈沒。以是因緣，諸菩薩摩訶薩聞如是事，心不沈沒亦不驚怖、不憂、不悔。世尊！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，諸天帝釋、大梵天王、世界主等常共敬禮、供養恭敬、尊重讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！以一切法無所有故、皆遠離故、皆寂靜故、無所有故、無生滅故、無性相故，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。世尊！由如是等種種因緣，諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多心不沈沒。所以者何？諸菩薩摩訶薩於一切法若能沈沒，若所沈沒、若沈沒處、若沈沒時、若沈沒者由此沈沒皆不可得，以一切法不可得故。世尊！若菩薩摩訶薩聞說是事，心不沈沒亦不驚怖、不憂、不悔，當知是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法皆不可得，不可施設是能沈沒，是所沈沒，是沈沒處，是沈沒時，是沈沒者由此沈沒。以是因緣，諸菩薩摩訶薩聞如是事，心不沈沒亦不驚怖、不憂、不悔。世尊！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，諸天帝釋、大梵天王、世界主等常共敬禮、供養恭敬、尊重讚歎。」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，非但恒為諸天帝釋、大梵天王、世界主等共所敬禮、供養恭敬、尊重讚歎。是菩薩摩訶薩亦為過此極光淨天、若遍淨天、若廣果天、若淨居天及餘天、龍、阿素洛等恒共敬禮、供養恭敬、尊重讚歎。是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，亦為十方無量、無數、無邊世界一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾常共護念。善現當知！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令布施乃至般若波羅蜜多速得圓滿，廣說乃至亦令一切智智速得圓滿。善現當知！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，常為諸佛及諸菩薩并諸天、龍、阿素洛等守護憶念，速能圓滿一切功德。是菩薩摩訶薩當知行佛所應行處，亦正修行佛所行行，速證無上正等菩提，與佛世尊應知無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，非但恒為諸天帝釋、大梵天王、世界主等共所敬禮、供養恭敬、尊重讚歎。是菩薩摩訶薩亦為過此極光淨天、若遍淨天、若廣果天、若淨居天及餘天、龍、阿素洛等恒共敬禮、供養恭敬、尊重讚歎。是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，亦為十方無量、無數、無邊世界一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾常共護念。善現當知！是菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，則令布施乃至般若波羅蜜多速得圓滿，廣說乃至亦令一切智智速得圓滿。善現當知！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，常為諸佛及諸菩薩并諸天、龍、阿素洛等守護憶念，速能圓滿一切功德。是菩薩摩訶薩當知行佛所應行處，亦正修行佛所行行，速證無上正等菩提，與佛世尊應知無異。