大般若波羅蜜多經卷第五百二十三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百二十三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分巧便品第二十三之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分巧便品第二十三之四

時，阿難陀竊作是念：「今天帝釋為自辯才讚說如是甚深般若波羅蜜多功德勝利，為是如來威神之力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿難陀竊作是念：「今天帝釋為自辯才讚說如是甚深般若波羅蜜多功德勝利，為是如來威神之力？」

時，天帝釋知阿難陀心之所念，白言：「大德！我所讚說甚深般若波羅蜜多功德勝利，皆是如來威神之力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋知阿難陀心之所念，白言：「大德！我所讚說甚深般若波羅蜜多功德勝利，皆是如來威神之力。」

爾時，佛告阿難陀言：「如是！如是！今天帝釋讚說如是甚深般若波羅蜜多功德勝利，當知皆是如來神力，非自辯才。所以者何？甚深般若波羅蜜多功德勝利，定非一切世間天、人、阿素洛等所能讚說。慶喜當知！若菩薩摩訶薩勤學、思惟、修行如是甚深般若波羅蜜多時，此三千大千世界一切惡魔，皆生疑惑，咸作是念：『此菩薩摩訶薩為證實際，退住預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，為趣無上正等菩提轉妙法輪度有情眾？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告阿難陀言：「如是！如是！今天帝釋讚說如是甚深般若波羅蜜多功德勝利，當知皆是如來神力，非自辯才。所以者何？甚深般若波羅蜜多功德勝利，定非一切世間天、人、阿素洛等所能讚說。慶喜當知！若菩薩摩訶薩勤學、思惟、修行如是甚深般若波羅蜜多時，此三千大千世界一切惡魔，皆生疑惑，咸作是念：『此菩薩摩訶薩為證實際，退住預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，為趣無上正等菩提轉妙法輪度有情眾？』

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩不離如是甚深般若波羅蜜多時，諸惡魔生大憂苦，身心戰慄如中毒箭。復次，慶喜！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，諸惡魔來到其所，化作種種可怖畏事，所謂刀劍、惡獸、毒蛇、猛火熾然四方俱發，欲令菩薩身心驚懼，迷失無上正等覺心，於所修行心生退屈，乃至發起一念亂意，障礙無上正等菩提，是彼惡魔深心所願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩不離如是甚深般若波羅蜜多時，諸惡魔生大憂苦，身心戰慄如中毒箭。復次，慶喜！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，諸惡魔來到其所，化作種種可怖畏事，所謂刀劍、惡獸、毒蛇、猛火熾然四方俱發，欲令菩薩身心驚懼，迷失無上正等覺心，於所修行心生退屈，乃至發起一念亂意，障礙無上正等菩提，是彼惡魔深心所願。」

爾時，慶喜便白佛言：「為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，皆為惡魔之所擾亂，為有擾亂、不擾亂者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慶喜便白佛言：「為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，皆為惡魔之所擾亂，為有擾亂、不擾亂者？」

佛告慶喜：「非諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，皆為惡魔之所擾亂，然有擾亂、不擾亂者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「非諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，皆為惡魔之所擾亂，然有擾亂、不擾亂者。」

具壽慶喜復白佛言：「何等菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所擾亂？何等菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽慶喜復白佛言：「何等菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸惡魔之所擾亂？何等菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂？」

佛告慶喜：「若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，心不信解、毀訾誹謗，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，信解讚美，不生誹謗，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，心不信解、毀訾誹謗，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，信解讚美，不生誹謗，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，疑惑猶豫：『為有？為無？為實、不實？』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，其心都無疑惑猶豫，信定實有，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，疑惑猶豫：『為有？為無？為實、不實？』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩先世聞此甚深般若波羅蜜多，其心都無疑惑猶豫，信定實有，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。」

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩遠離善友，為諸惡友之所攝持，不聞如是甚深般若波羅蜜多，由不聞故不能解了，不解了故不能修習，不修習故不能請問，不請問故不如說行，不如說行故不能證得甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近善友，不為惡友之所攝持，得聞如是甚深般若波羅蜜多，由得聞故便能解了，由解了故即能修習，由修習故便能請問，由請問故能如說行，由如說行故便能證得甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩遠離善友，為諸惡友之所攝持，不聞如是甚深般若波羅蜜多，由不聞故不能解了，不解了故不能修習，不修習故不能請問，不請問故不如說行，不如說行故不能證得甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近善友，不為惡友之所攝持，得聞如是甚深般若波羅蜜多，由得聞故便能解了，由解了故即能修習，由修習故便能請問，由請問故能如說行，由如說行故便能證得甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，攝受讚歎非真妙法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多，不攝不讚非真妙法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，攝受讚歎非真妙法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多，不攝不讚非真妙法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於真妙法毀訾誹謗。爾時，惡魔便作是念：『今此菩薩與我為伴，由彼毀謗真妙法故，便有無量住菩薩乘善男子等，於真妙法亦生毀謗，由此因緣我願圓滿。』是菩薩乘善男子等，設勤精進修諸善法，而墮聲聞或獨覺地亦令他墮，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多，於真妙法讚歎信受，亦令無量住菩薩乘善男子等於真妙法讚歎信受，由此惡魔愁憂驚怖，是菩薩乘善男子等，設不精勤修諸善法，而亦決定不令自他退墮聲聞或獨覺地，必證無上正等菩提，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，於真妙法毀訾誹謗。爾時，惡魔便作是念：『今此菩薩與我為伴，由彼毀謗真妙法故，便有無量住菩薩乘善男子等，於真妙法亦生毀謗，由此因緣我願圓滿。』是菩薩乘善男子等，設勤精進修諸善法，而墮聲聞或獨覺地亦令他墮，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩親近般若波羅蜜多，於真妙法讚歎信受，亦令無量住菩薩乘善男子等於真妙法讚歎信受，由此惡魔愁憂驚怖，是菩薩乘善男子等，設不精勤修諸善法，而亦決定不令自他退墮聲聞或獨覺地，必證無上正等菩提，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，作如是語：『如是般若波羅蜜多理趣甚深，難見難覺，何用宣說、聽聞、受持、讀誦、思惟、精勤修學、書寫流布此經典？為我尚不能得其源底，況餘薄福淺智者哉！』時，有無量住菩薩乘善男子等聞其所說心皆驚怖，便退無上正等覺心，墮於聲聞或獨覺地，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，作如是語：『如是般若波羅蜜多理趣甚深，難見難覺，若不宣說、聽聞、受持、讀誦、思惟、精勤修學、書寫流布，能證無上正等菩提必無是處。』時，有無量住菩薩乘善男子等聞其所說，歡喜踊躍，便於般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟、精進修行、為他演說、書寫流布，求趣無上正等菩提，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，作如是語：『如是般若波羅蜜多理趣甚深，難見難覺，何用宣說、聽聞、受持、讀誦、思惟、精勤修學、書寫流布此經典？為我尚不能得其源底，況餘薄福淺智者哉！』時，有無量住菩薩乘善男子等聞其所說心皆驚怖，便退無上正等覺心，墮於聲聞或獨覺地，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多甚深經時，作如是語：『如是般若波羅蜜多理趣甚深，難見難覺，若不宣說、聽聞、受持、讀誦、思惟、精勤修學、書寫流布，能證無上正等菩提必無是處。』時，有無量住菩薩乘善男子等聞其所說，歡喜踊躍，便於般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟、精進修行、為他演說、書寫流布，求趣無上正等菩提，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩恃己所有功德善根，輕餘菩薩摩訶薩眾，謂作是言：『我能修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，汝等不能。我能安住內空乃至無性自性空，汝等不能。我能安住真如乃至不思議界，汝等不能；我能安住苦、集、滅、道聖諦，汝等不能。我能修行四念住乃至八聖道支，汝等不能。我能修行四靜慮、四無量、四無色定，汝等不能。我能修行空、無相、無願解脫門，汝等不能。我能修行八解脫乃至十遍處，汝等不能。我能修行淨觀地乃至如來地智，汝等不能。我能修行極喜地乃至法雲地，汝等不能。我能修行陀羅尼門、三摩地門，汝等不能。我能修行五眼、六神通，汝等不能。我能修行如來十力乃至十八佛不共法，汝等不能。我能修行大慈、大悲、大喜、大捨，汝等不能。我能修行三十二大士相、八十隨好因，汝等不能。我能修行無忘失法、恒住捨性，汝等不能。我能修行一切智、道相智、一切相智，汝等不能。我能修行奢摩他、毘鉢舍那，汝等不能。我能順逆觀緣起支，汝等不能。我能觀察諸法自相、共相，汝等不能。我能成熟有情、嚴淨佛土，汝等不能。我能修行一切菩薩摩訶薩行，汝等不能；我能修學諸佛無上正等菩提，汝等不能。』爾時，惡魔歡喜踊躍言：『此菩薩是吾伴侶，流轉生死未有出期。』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩不恃己有功德善根，輕餘菩薩摩訶薩眾，雖常精進修諸善法，而不執著諸善法相，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩恃己所有功德善根，輕餘菩薩摩訶薩眾，謂作是言：『我能修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，汝等不能。我能安住內空乃至無性自性空，汝等不能。我能安住真如乃至不思議界，汝等不能；我能安住苦、集、滅、道聖諦，汝等不能。我能修行四念住乃至八聖道支，汝等不能。我能修行四靜慮、四無量、四無色定，汝等不能。我能修行空、無相、無願解脫門，汝等不能。我能修行八解脫乃至十遍處，汝等不能。我能修行淨觀地乃至如來地智，汝等不能。我能修行極喜地乃至法雲地，汝等不能。我能修行陀羅尼門、三摩地門，汝等不能。我能修行五眼、六神通，汝等不能。我能修行如來十力乃至十八佛不共法，汝等不能。我能修行大慈、大悲、大喜、大捨，汝等不能。我能修行三十二大士相、八十隨好因，汝等不能。我能修行無忘失法、恒住捨性，汝等不能。我能修行一切智、道相智、一切相智，汝等不能。我能修行奢摩他、毘鉢舍那，汝等不能。我能順逆觀緣起支，汝等不能。我能觀察諸法自相、共相，汝等不能。我能成熟有情、嚴淨佛土，汝等不能。我能修行一切菩薩摩訶薩行，汝等不能；我能修學諸佛無上正等菩提，汝等不能。』爾時，惡魔歡喜踊躍言：『此菩薩是吾伴侶，流轉生死未有出期。』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩不恃己有功德善根，輕餘菩薩摩訶薩眾，雖常精進修諸善法，而不執著諸善法相，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩自恃名姓眾所識知，輕蔑諸餘修善菩薩，常讚己德毀訾他過，實無不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相而謂實有，起諸煩惱自讚毀他言：『汝等無菩薩名姓，唯我獨有菩薩名姓。』由增上慢輕蔑毀訾諸餘菩薩摩訶薩眾。爾時，惡魔便作是念：『今此菩薩令我國土宮殿不空，增益地獄、傍生、鬼界。』是時，惡魔助其神力，令轉增益威勢辯才，由此多人信受其語，因斯勸發同彼惡見，同惡見已隨彼邪學，隨邪學已煩惱熾盛；心顛倒故，諸所發起身、語、意業，皆能感得不可愛樂衰損苦果。由此因緣，增長地獄、傍生、鬼界，令魔宮殿國土充滿，由此惡魔歡喜踊躍，諸有所作隨意自在，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩不恃己有虛妄姓名輕蔑諸餘修善菩薩，於諸功德離增上慢，常不自讚亦不毀他，能善覺知諸惡魔事，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩自恃名姓眾所識知，輕蔑諸餘修善菩薩，常讚己德毀訾他過，實無不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相而謂實有，起諸煩惱自讚毀他言：『汝等無菩薩名姓，唯我獨有菩薩名姓。』由增上慢輕蔑毀訾諸餘菩薩摩訶薩眾。爾時，惡魔便作是念：『今此菩薩令我國土宮殿不空，增益地獄、傍生、鬼界。』是時，惡魔助其神力，令轉增益威勢辯才，由此多人信受其語，因斯勸發同彼惡見，同惡見已隨彼邪學，隨邪學已煩惱熾盛；心顛倒故，諸所發起身、語、意業，皆能感得不可愛樂衰損苦果。由此因緣，增長地獄、傍生、鬼界，令魔宮殿國土充滿，由此惡魔歡喜踊躍，諸有所作隨意自在，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩不恃己有虛妄姓名輕蔑諸餘修善菩薩，於諸功德離增上慢，常不自讚亦不毀他，能善覺知諸惡魔事，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者，更相毀蔑鬪諍誹謗。爾時，惡魔見此事已，便作是念：『今此菩薩遠離無上正等菩提，親近地獄、傍生、鬼界。所以者何？更相毀蔑鬪諍誹謗，非菩提道，但是地獄、傍生、鬼界險惡趣道。』作是念已，歡喜踊躍，令此菩薩威勢轉盛，使無量人增長惡業，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩與求聲聞獨覺乘者，不相毀蔑鬪諍誹謗，方便化導令趣大乘，或令勤修自乘善法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者，更相毀蔑鬪諍誹謗。爾時，惡魔見此事已，便作是念：『今此菩薩遠離無上正等菩提，親近地獄、傍生、鬼界。所以者何？更相毀蔑鬪諍誹謗，非菩提道，但是地獄、傍生、鬼界險惡趣道。』作是念已，歡喜踊躍，令此菩薩威勢轉盛，使無量人增長惡業，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩與求聲聞獨覺乘者，不相毀蔑鬪諍誹謗，方便化導令趣大乘，或令勤修自乘善法，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩與求無上正等菩提善男子等，更相毀蔑鬪諍誹謗。爾時，惡魔見此事已，便作是念：『此二菩薩俱遠無上正等菩提，皆近地獄、傍生、鬼界。所以者何？更相毀蔑、鬪諍、誹謗非菩提道，但是地獄、傍生、鬼界險惡趣道。』是時，惡魔作此念已，歡喜踊躍增其威勢，令二朋黨鬪諍不息，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩與求無上正等菩提善男子等，不相毀蔑鬪諍誹謗，更相教誨修諸善法，疾趣無上正等菩提，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩與求無上正等菩提善男子等，更相毀蔑鬪諍誹謗。爾時，惡魔見此事已，便作是念：『此二菩薩俱遠無上正等菩提，皆近地獄、傍生、鬼界。所以者何？更相毀蔑、鬪諍、誹謗非菩提道，但是地獄、傍生、鬼界險惡趣道。』是時，惡魔作此念已，歡喜踊躍增其威勢，令二朋黨鬪諍不息，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，便為惡魔之所擾亂。若菩薩摩訶薩與求無上正等菩提善男子等，不相毀蔑鬪諍誹謗，更相教誨修諸善法，疾趣無上正等菩提，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為惡魔之所擾亂。

「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩摩訶薩起損害心，鬪諍輕蔑罵辱誹謗，是菩薩摩訶薩隨起爾所念不饒益心，還退爾所劫曾修勝行，經爾所時遠離善友，還受爾所生死繫縛。若不棄捨大菩提心，還爾所劫被戴甲冑，勤修勝行時無間斷，然後乃補所退功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩摩訶薩起損害心，鬪諍輕蔑罵辱誹謗，是菩薩摩訶薩隨起爾所念不饒益心，還退爾所劫曾修勝行，經爾所時遠離善友，還受爾所生死繫縛。若不棄捨大菩提心，還爾所劫被戴甲冑，勤修勝行時無間斷，然後乃補所退功德。」

爾時，慶喜便白佛言：「是菩薩摩訶薩所起惡心生死罪苦，為要流轉經爾所時，為於中間亦得出離？是菩薩摩訶薩所退勝行，為要精勤經爾所劫，被戴甲冑修諸勝行時無間斷，然後乃補所退功德，為於中間有復本義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慶喜便白佛言：「是菩薩摩訶薩所起惡心生死罪苦，為要流轉經爾所時，為於中間亦得出離？是菩薩摩訶薩所退勝行，為要精勤經爾所劫，被戴甲冑修諸勝行時無間斷，然後乃補所退功德，為於中間有復本義？」

佛告慶喜：「我為菩薩、獨覺、聲聞說有出罪還補善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「我為菩薩、獨覺、聲聞說有出罪還補善法。

「慶喜當知！若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩摩訶薩起損害心，鬪諍輕蔑罵辱誹謗，後無慚愧，懷惡不捨，不能如法發露悔過，我說彼類於其中間，無有出罪還補善義，要爾所劫流轉生死、遠離善友、眾苦所縛。若不棄捨大菩提心，要爾所劫被戴甲冑，勤修勝行時無間斷，然後乃補所退功德。若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩摩訶薩起損害心，鬪諍輕蔑罵辱誹謗，後生慚愧，心不繫惡，尋能如法發露悔過，作如是念：『我今已得難得人身，何容復起如是過惡失大善利？我應饒益一切有情，何容於中反作衰損？我應恭敬一切有情如僕事主，何容於中反生憍慢毀辱、凌蔑？我應忍受一切有情捶打呵罵，何容於彼反以暴惡身語加報？我應和解一切有情令相敬愛，何容復起悖惡語言與彼乖諍？我應忍受一切有情長時履踐，猶如道路亦如橋梁，何容於彼反加凌辱？我求無上正等菩提，為拔有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃，何容反欲加之以苦？我應從今盡未來際，如癡、如瘂、如聾、如盲，於諸有情無所分別，假使斬截頭足手臂、挑目、割耳、劓鼻、截舌、鋸解一切身分支體，於彼有情終不起惡。若我起惡，則便退壞所發無上正等覺心，障礙所求一切智智，不能利益安樂有情。』慶喜當知！是菩薩摩訶薩我說中間亦有出罪還補善義，非要經於爾所劫數流轉生死，惡魔於彼不能擾亂，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩摩訶薩起損害心，鬪諍輕蔑罵辱誹謗，後無慚愧，懷惡不捨，不能如法發露悔過，我說彼類於其中間，無有出罪還補善義，要爾所劫流轉生死、遠離善友、眾苦所縛。若不棄捨大菩提心，要爾所劫被戴甲冑，勤修勝行時無間斷，然後乃補所退功德。若菩薩摩訶薩未得無上正等菩提不退轉記，於得無上正等菩提不退轉記諸菩薩摩訶薩起損害心，鬪諍輕蔑罵辱誹謗，後生慚愧，心不繫惡，尋能如法發露悔過，作如是念：『我今已得難得人身，何容復起如是過惡失大善利？我應饒益一切有情，何容於中反作衰損？我應恭敬一切有情如僕事主，何容於中反生憍慢毀辱、凌蔑？我應忍受一切有情捶打呵罵，何容於彼反以暴惡身語加報？我應和解一切有情令相敬愛，何容復起悖惡語言與彼乖諍？我應忍受一切有情長時履踐，猶如道路亦如橋梁，何容於彼反加凌辱？我求無上正等菩提，為拔有情生死大苦，令得究竟安樂涅槃，何容反欲加之以苦？我應從今盡未來際，如癡、如瘂、如聾、如盲，於諸有情無所分別，假使斬截頭足手臂、挑目、割耳、劓鼻、截舌、鋸解一切身分支體，於彼有情終不起惡。若我起惡，則便退壞所發無上正等覺心，障礙所求一切智智，不能利益安樂有情。』慶喜當知！是菩薩摩訶薩我說中間亦有出罪還補善義，非要經於爾所劫數流轉生死，惡魔於彼不能擾亂，速證無上正等菩提。

「復次，慶喜！諸菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者不應交涉，設與交涉不應共住，設與共住不應與彼論義決擇。所以者何？若與彼類論義決擇，或當發起忿恚等心，或復令生麁惡言說。然諸菩薩於有情類，不應發起忿恚等心，亦不應生麁惡言說，設被斫截首足身分，亦不應起忿恚惡言。所以者何？諸菩薩摩訶薩應作是念：『我求無上正等菩提，為拔有情生死眾苦，令得究竟利益安樂，何容於彼翻為惡事？』慶喜當知！若菩薩摩訶薩於有情類起忿恚心，發麁惡語，便礙無上正等菩提，亦壞無邊菩薩行法。是故菩薩摩訶薩眾欲得無上正等菩提，於諸有情不應忿恚，亦不應起麁惡言說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！諸菩薩摩訶薩與求聲聞、獨覺乘者不應交涉，設與交涉不應共住，設與共住不應與彼論義決擇。所以者何？若與彼類論義決擇，或當發起忿恚等心，或復令生麁惡言說。然諸菩薩於有情類，不應發起忿恚等心，亦不應生麁惡言說，設被斫截首足身分，亦不應起忿恚惡言。所以者何？諸菩薩摩訶薩應作是念：『我求無上正等菩提，為拔有情生死眾苦，令得究竟利益安樂，何容於彼翻為惡事？』慶喜當知！若菩薩摩訶薩於有情類起忿恚心，發麁惡語，便礙無上正等菩提，亦壞無邊菩薩行法。是故菩薩摩訶薩眾欲得無上正等菩提，於諸有情不應忿恚，亦不應起麁惡言說。」

爾時，慶喜便白佛言：「諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩云何共住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慶喜便白佛言：「諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩云何共住？」

佛告慶喜：「諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩，共住相視應如世尊。所以者何？諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩展轉相視，應作是念：『彼是我等真善知識，與我為伴同乘一船。我等與彼學時、學處及所學法、若由此學皆無有異。如彼應學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，我亦應學。如彼應學內空乃至無性自性空，我亦應學。如彼應學真如乃至不思議界，我亦應學。如彼應學苦、集、滅、道聖諦，我亦應學。如彼應學四念住乃至八聖道支，我亦應學。如彼應學四靜慮、四無量、四無色定，我亦應學。如彼應學空、無相、無願解脫門，我亦應學。如彼應學八解脫乃至十遍處，我亦應學。如彼應學淨觀地乃至如來地智，我亦應學。如彼應學極喜地乃至法雲地，我亦應學。如彼應學陀羅尼門、三摩地門，我亦應學。如彼應學五眼、六神通，我亦應學。如彼應學如來十力乃至十八佛不共法，我亦應學。如彼應學大慈、大悲、大喜、大捨，我亦應學。如彼應學三十二大士相、八十隨好因，我亦應學。如彼應學無忘失法、恒住捨性，我亦應學。如彼應學成熟有情、嚴淨佛土，我亦應學。如彼應學一切智、道相智、一切相智，我亦應學。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩，共住相視應如世尊。所以者何？諸菩薩摩訶薩與菩薩摩訶薩展轉相視，應作是念：『彼是我等真善知識，與我為伴同乘一船。我等與彼學時、學處及所學法、若由此學皆無有異。如彼應學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，我亦應學。如彼應學內空乃至無性自性空，我亦應學。如彼應學真如乃至不思議界，我亦應學。如彼應學苦、集、滅、道聖諦，我亦應學。如彼應學四念住乃至八聖道支，我亦應學。如彼應學四靜慮、四無量、四無色定，我亦應學。如彼應學空、無相、無願解脫門，我亦應學。如彼應學八解脫乃至十遍處，我亦應學。如彼應學淨觀地乃至如來地智，我亦應學。如彼應學極喜地乃至法雲地，我亦應學。如彼應學陀羅尼門、三摩地門，我亦應學。如彼應學五眼、六神通，我亦應學。如彼應學如來十力乃至十八佛不共法，我亦應學。如彼應學大慈、大悲、大喜、大捨，我亦應學。如彼應學三十二大士相、八十隨好因，我亦應學。如彼應學無忘失法、恒住捨性，我亦應學。如彼應學成熟有情、嚴淨佛土，我亦應學。如彼應學一切智、道相智、一切相智，我亦應學。』

「復作是念：『彼諸菩薩為我等說大菩提道，即我良伴亦我導師。若彼菩薩摩訶薩住雜作意，離一切智智相應作意，我當於中不同彼學。若彼菩薩摩訶薩離雜作意，不離一切智智相應作意，我當於中常同彼學。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『彼諸菩薩為我等說大菩提道，即我良伴亦我導師。若彼菩薩摩訶薩住雜作意，離一切智智相應作意，我當於中不同彼學。若彼菩薩摩訶薩離雜作意，不離一切智智相應作意，我當於中常同彼學。』

「慶喜當知！若菩薩摩訶薩能如是學，菩提資糧速得圓滿。若菩薩摩訶薩如是學時，與諸菩薩摩訶薩眾名平等學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！若菩薩摩訶薩能如是學，菩提資糧速得圓滿。若菩薩摩訶薩如是學時，與諸菩薩摩訶薩眾名平等學。」

第三分學時品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分學時品第二十四

爾時，善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學？」

佛告善現：「內空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「內空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學速證無上正等菩提。

「復次，善現！色蘊乃至識蘊空是菩薩摩訶薩平等性，眼處乃至意處空是菩薩摩訶薩平等性，色處乃至法處空是菩薩摩訶薩平等性，眼界乃至意界空是菩薩摩訶薩平等性，色界乃至法界空是菩薩摩訶薩平等性，眼識界乃至意識界空是菩薩摩訶薩平等性，眼觸乃至意觸空是菩薩摩訶薩平等性，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空是菩薩摩訶薩平等性，地界乃至識界空是菩薩摩訶薩平等性，因緣乃至增上緣空是菩薩摩訶薩平等性，無明乃至老死空是菩薩摩訶薩平等性，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多空是菩薩摩訶薩平等性，內空乃至無性自性空空是菩薩摩訶薩平等性，真如乃至不思議界空是菩薩摩訶薩平等性，苦、集、滅、道聖諦空是菩薩摩訶薩平等性，四念住乃至八聖道支空是菩薩摩訶薩平等性，四靜慮、四無量、四無色定空是菩薩摩訶薩平等性，空、無相、無願解脫門空是菩薩摩訶薩平等性，八解脫乃至十遍處空是菩薩摩訶薩平等性，淨觀地乃至如來地空是菩薩摩訶薩平等性，極喜地乃至法雲地空是菩薩摩訶薩平等性，陀羅尼門、三摩地門空是菩薩摩訶薩平等性，五眼、六神通空是菩薩摩訶薩平等性，如來十力乃至十八佛不共法空是菩薩摩訶薩平等性，大慈、大悲、大喜、大捨空是菩薩摩訶薩平等性，三十二大士相、八十隨好空是菩薩摩訶薩平等性，無忘失法、恒住捨性空是菩薩摩訶薩平等性，一切智、道相智、一切相智空是菩薩摩訶薩平等性，預流果乃至獨覺菩提空是菩薩摩訶薩平等性，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學速證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色蘊乃至識蘊空是菩薩摩訶薩平等性，眼處乃至意處空是菩薩摩訶薩平等性，色處乃至法處空是菩薩摩訶薩平等性，眼界乃至意界空是菩薩摩訶薩平等性，色界乃至法界空是菩薩摩訶薩平等性，眼識界乃至意識界空是菩薩摩訶薩平等性，眼觸乃至意觸空是菩薩摩訶薩平等性，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空是菩薩摩訶薩平等性，地界乃至識界空是菩薩摩訶薩平等性，因緣乃至增上緣空是菩薩摩訶薩平等性，無明乃至老死空是菩薩摩訶薩平等性，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多空是菩薩摩訶薩平等性，內空乃至無性自性空空是菩薩摩訶薩平等性，真如乃至不思議界空是菩薩摩訶薩平等性，苦、集、滅、道聖諦空是菩薩摩訶薩平等性，四念住乃至八聖道支空是菩薩摩訶薩平等性，四靜慮、四無量、四無色定空是菩薩摩訶薩平等性，空、無相、無願解脫門空是菩薩摩訶薩平等性，八解脫乃至十遍處空是菩薩摩訶薩平等性，淨觀地乃至如來地空是菩薩摩訶薩平等性，極喜地乃至法雲地空是菩薩摩訶薩平等性，陀羅尼門、三摩地門空是菩薩摩訶薩平等性，五眼、六神通空是菩薩摩訶薩平等性，如來十力乃至十八佛不共法空是菩薩摩訶薩平等性，大慈、大悲、大喜、大捨空是菩薩摩訶薩平等性，三十二大士相、八十隨好空是菩薩摩訶薩平等性，無忘失法、恒住捨性空是菩薩摩訶薩平等性，一切智、道相智、一切相智空是菩薩摩訶薩平等性，預流果乃至獨覺菩提空是菩薩摩訶薩平等性，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提空是菩薩摩訶薩平等性，諸菩薩摩訶薩於中學故名平等學，由平等學速證無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩為色盡故學，乃至為諸佛無上正等菩提盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色離故學，乃至為諸佛無上正等菩提離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色滅故學，乃至為諸佛無上正等菩提滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色不生故學，乃至為諸佛無上正等菩提不生故學？是學一切智智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩為色盡故學，乃至為諸佛無上正等菩提盡故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色離故學，乃至為諸佛無上正等菩提離故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色滅故學，乃至為諸佛無上正等菩提滅故學，是學一切智智不？若菩薩摩訶薩為色不生故學，乃至為諸佛無上正等菩提不生故學？是學一切智智不？」

佛告善現：「如汝所問『若菩薩摩訶薩為色乃至諸佛無上正等菩提盡故、離故、滅故、不生故學，是學一切智智不？』者，善現！於意云何？色真如乃至諸佛無上正等菩提真如盡、離、滅、斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如汝所問『若菩薩摩訶薩為色乃至諸佛無上正等菩提盡故、離故、滅故、不生故學，是學一切智智不？』者，善現！於意云何？色真如乃至諸佛無上正等菩提真如盡、離、滅、斷不？」

善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩於諸真如能如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無離、無滅、無斷、不可作證。若菩薩摩訶薩於諸真如能如是學，是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩於諸真如能如是學，是學一切智智。善現當知！真如無盡、無離、無滅、無斷、不可作證。若菩薩摩訶薩於諸真如能如是學，是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學布施乃至般若波羅蜜多，是學內空乃至無性自性空，是學真如乃至不思議界，是學苦、集、滅、道聖諦，是學四念住乃至八聖道支，是學四靜慮、四無量、四無色定，是學空、無相、無願解脫門，是學八解脫乃至十遍處，是學淨觀地乃至如來地智，是學極喜地乃至法雲地，是學陀羅尼門、三摩地門，是學五眼、六神通，是學如來十力乃至十八佛不共法，是學大慈、大悲、大喜、大捨，是學三十二大士相、八十隨好因，是學無忘失法、恒住捨性，是學一切智、道相智、一切相智，是學一切菩薩摩訶薩行，是學諸佛無上正等菩提。善現當知！若菩薩摩訶薩能如是學布施波羅蜜多乃至諸佛無上正等菩提時，即為是學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，是學布施乃至般若波羅蜜多，是學內空乃至無性自性空，是學真如乃至不思議界，是學苦、集、滅、道聖諦，是學四念住乃至八聖道支，是學四靜慮、四無量、四無色定，是學空、無相、無願解脫門，是學八解脫乃至十遍處，是學淨觀地乃至如來地智，是學極喜地乃至法雲地，是學陀羅尼門、三摩地門，是學五眼、六神通，是學如來十力乃至十八佛不共法，是學大慈、大悲、大喜、大捨，是學三十二大士相、八十隨好因，是學無忘失法、恒住捨性，是學一切智、道相智、一切相智，是學一切菩薩摩訶薩行，是學諸佛無上正等菩提。善現當知！若菩薩摩訶薩能如是學布施波羅蜜多乃至諸佛無上正等菩提時，即為是學一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，至一切學究竟彼岸。若菩薩摩訶薩如是學時，一切天魔及諸外道皆不能伏。若菩薩摩訶薩如是學時，速到菩薩不退轉地。若菩薩摩訶薩如是學時，行自祖父如來行處。若菩薩摩訶薩如是學時，於能護法無倒隨轉，能作離闇所應作法。若菩薩摩訶薩如是學時，善能成熟一切有情，巧能嚴淨自佛國土。若菩薩摩訶薩如是學時，名為善學大慈、大悲、大喜、大捨及餘無量無邊佛法。若菩薩摩訶薩如是學時，是學三轉十二行相無上法輪，是學安處百千俱胝那庾多眾於無餘依般涅槃界令般涅槃。若菩薩摩訶薩如是學時，是學不斷如來種性，是學諸佛開甘露門，是學安立無量無數無邊有情住三乘法，是學示現一切有情究竟寂滅真無為界，是為修學一切智智。如是學者，下劣有情所不能學。善現當知！若菩薩摩訶薩欲善拔濟一切有情生死大苦，應如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，至一切學究竟彼岸。若菩薩摩訶薩如是學時，一切天魔及諸外道皆不能伏。若菩薩摩訶薩如是學時，速到菩薩不退轉地。若菩薩摩訶薩如是學時，行自祖父如來行處。若菩薩摩訶薩如是學時，於能護法無倒隨轉，能作離闇所應作法。若菩薩摩訶薩如是學時，善能成熟一切有情，巧能嚴淨自佛國土。若菩薩摩訶薩如是學時，名為善學大慈、大悲、大喜、大捨及餘無量無邊佛法。若菩薩摩訶薩如是學時，是學三轉十二行相無上法輪，是學安處百千俱胝那庾多眾於無餘依般涅槃界令般涅槃。若菩薩摩訶薩如是學時，是學不斷如來種性，是學諸佛開甘露門，是學安立無量無數無邊有情住三乘法，是學示現一切有情究竟寂滅真無為界，是為修學一切智智。如是學者，下劣有情所不能學。善現當知！若菩薩摩訶薩欲善拔濟一切有情生死大苦，應如是學。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，決定不墮地獄、傍生、剡魔王界，決定不生邊地、達絮、蔑戾車中，決定不生旃茶羅家、補羯娑家及餘種種貧窮、下賤、不律儀家，終不盲聾瘖瘂、攣躄、根支殘缺、背僂、癲癎、癰疽、疥癩、痔病、惡瘡，不長不短亦不黧黑，及無種種穢惡瘡病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，決定不墮地獄、傍生、剡魔王界，決定不生邊地、達絮、蔑戾車中，決定不生旃茶羅家、補羯娑家及餘種種貧窮、下賤、不律儀家，終不盲聾瘖瘂、攣躄、根支殘缺、背僂、癲癎、癰疽、疥癩、痔病、惡瘡，不長不短亦不黧黑，及無種種穢惡瘡病。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，生生常得眷屬圓滿，形貌端嚴，言詞威肅，眾人愛敬，所生之處離害生命乃至邪見，終不攝受虛妄邪法，不以邪法而自活命，亦不攝受破戒、惡見、謗法有情以為親友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，生生常得眷屬圓滿，形貌端嚴，言詞威肅，眾人愛敬，所生之處離害生命乃至邪見，終不攝受虛妄邪法，不以邪法而自活命，亦不攝受破戒、惡見、謗法有情以為親友。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，終不生於耽樂少慧長壽天處。所以者何？是菩薩摩訶薩成就方便善巧勢力，由此方便善巧勢力，雖能數入靜慮、無量及無色定，而不隨彼勢力受生。甚深般若波羅蜜多所攝受故，成就如是方便善巧，於諸定中雖常獲得入出自在，而不隨彼諸定勢力生長壽天，廢修菩薩摩訶薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，終不生於耽樂少慧長壽天處。所以者何？是菩薩摩訶薩成就方便善巧勢力，由此方便善巧勢力，雖能數入靜慮、無量及無色定，而不隨彼勢力受生。甚深般若波羅蜜多所攝受故，成就如是方便善巧，於諸定中雖常獲得入出自在，而不隨彼諸定勢力生長壽天，廢修菩薩摩訶薩行。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，於一切法皆得清淨。由清淨故不墮聲聞、獨覺等地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，於一切法皆得清淨。由清淨故不墮聲聞、獨覺等地。」

爾時，善現便白佛言：「若一切法本性清淨，云何菩薩摩訶薩眾如是學時於一切法復得清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「若一切法本性清淨，云何菩薩摩訶薩眾如是學時於一切法復得清淨？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸法本來自性清淨。是菩薩摩訶薩於一切法本性淨中，精勤修學甚深般若波羅蜜多，方便善巧如實通達，心不沈沒亦不滯礙，遠離一切煩惱染著，故說菩薩如是學時，於一切法復得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸法本來自性清淨。是菩薩摩訶薩於一切法本性淨中，精勤修學甚深般若波羅蜜多，方便善巧如實通達，心不沈沒亦不滯礙，遠離一切煩惱染著，故說菩薩如是學時，於一切法復得清淨。

「復次，善現！雖一切法本性清淨，而諸異生不知、見、覺。是菩薩摩訶薩為欲令彼知、見、覺故，修行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至修行一切智、道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！雖一切法本性清淨，而諸異生不知、見、覺。是菩薩摩訶薩為欲令彼知、見、覺故，修行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至修行一切智、道相智、一切相智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等，皆得圓滿究竟清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等，皆得圓滿究竟清淨。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，於諸有情心行差別，皆能通達至極彼岸，善巧方便令諸有情知一切法本性清淨，證得究竟清涼涅槃。善現當知！譬如大地少處出生金銀等寶，多處出生沙石瓦礫，諸有情類亦復如是，少分能學甚深般若波羅蜜多，多學聲聞、獨覺地法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，於諸有情心行差別，皆能通達至極彼岸，善巧方便令諸有情知一切法本性清淨，證得究竟清涼涅槃。善現當知！譬如大地少處出生金銀等寶，多處出生沙石瓦礫，諸有情類亦復如是，少分能學甚深般若波羅蜜多，多學聲聞、獨覺地法。

「善現當知！譬如人趣，少分能修轉輪王業，多分受行小國王業，諸有情類亦復如是，少分能修一切智智道，多分受行聲聞、獨覺道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！譬如人趣，少分能修轉輪王業，多分受行小國王業，諸有情類亦復如是，少分能修一切智智道，多分受行聲聞、獨覺道。

「善現當知！求趣無上正等菩提諸菩薩眾，少得無上正等菩提，多墮聲聞或獨覺地。善現當知！住菩薩乘善男子等，若不遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，定能趣入不退轉地。若有遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，定於無上正等菩提當有退轉。是故菩薩摩訶薩眾欲得菩薩不退轉地，欲入菩薩不退轉數，當勤修學甚深般若波羅蜜多方便善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！求趣無上正等菩提諸菩薩眾，少得無上正等菩提，多墮聲聞或獨覺地。善現當知！住菩薩乘善男子等，若不遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，定能趣入不退轉地。若有遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，定於無上正等菩提當有退轉。是故菩薩摩訶薩眾欲得菩薩不退轉地，欲入菩薩不退轉數，當勤修學甚深般若波羅蜜多方便善巧。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，終不發起慳貪、破戒、瞋忿、懈怠、散動、惡慧俱行之心，亦不發起貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢俱行之心，亦不發起放逸、謬誤及餘過失俱行之心，亦不發起執著色蘊乃至識蘊俱行之心，廣說乃至亦不發起執著諸佛無上正等菩提俱行之心。所以者何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，不見有法是可得者。無所得故，不起執著色等諸法俱行之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，終不發起慳貪、破戒、瞋忿、懈怠、散動、惡慧俱行之心，亦不發起貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢俱行之心，亦不發起放逸、謬誤及餘過失俱行之心，亦不發起執著色蘊乃至識蘊俱行之心，廣說乃至亦不發起執著諸佛無上正等菩提俱行之心。所以者何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，不見有法是可得者。無所得故，不起執著色等諸法俱行之心。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，能攝一切波羅蜜多，能集一切波羅蜜多，能導一切波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多中，含容一切波羅蜜多故。善現當知！如偽身見普能攝受六十二見，甚深般若波羅蜜多亦復如是，含容一切波羅蜜多。善現！譬如諸殞沒者命根滅故諸根隨滅，甚深般若波羅蜜多亦復如是，一切所學波羅蜜多悉皆隨從，若無般若波羅蜜多，亦無一切波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲至一切波羅蜜多究竟彼岸，應勤修學甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是修學甚深般若波羅蜜多方便善巧，能攝一切波羅蜜多，能集一切波羅蜜多，能導一切波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多中，含容一切波羅蜜多故。善現當知！如偽身見普能攝受六十二見，甚深般若波羅蜜多亦復如是，含容一切波羅蜜多。善現！譬如諸殞沒者命根滅故諸根隨滅，甚深般若波羅蜜多亦復如是，一切所學波羅蜜多悉皆隨從，若無般若波羅蜜多，亦無一切波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲至一切波羅蜜多究竟彼岸，應勤修學甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能勤修學甚深般若波羅蜜多，於諸有情最上最勝。所以者何？是菩薩摩訶薩能勤修學無上法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩能勤修學甚深般若波羅蜜多，於諸有情最上最勝。所以者何？是菩薩摩訶薩能勤修學無上法故。

「復次，善現！於意云何？於此三千大千世界，諸有情類寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？於此三千大千世界，諸有情類寧為多不？」

善現答言：「贍部洲中諸有情類尚多無數，何況三千大千世界諸有情類寧不為多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「贍部洲中諸有情類尚多無數，何況三千大千世界諸有情類寧不為多！」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現當知！假使三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，得人身已，非前非後皆發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，修行滿已，非前非後皆得無上正等菩提。有菩薩摩訶薩盡其形壽，能以種種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現當知！假使三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身，得人身已，非前非後皆發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，修行滿已，非前非後皆得無上正等菩提。有菩薩摩訶薩盡其形壽，能以種種上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善現：「若菩薩乘善男子等，能於如是甚深般若波羅蜜多，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、書寫流布，所獲功德甚多於前無量無數。所以者何？甚深般若波羅蜜多具大義用，能令菩薩摩訶薩眾疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩乘善男子等，能於如是甚深般若波羅蜜多，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、書寫流布，所獲功德甚多於前無量無數。所以者何？甚深般若波羅蜜多具大義用，能令菩薩摩訶薩眾疾證無上正等菩提。

「是故，善現！若菩薩摩訶薩欲居一切有情上首，欲普饒益一切有情，無救護者為作救護，無歸依者為作歸依，無投趣者為作投趣，無眼目者為作眼目，無光明者為作光明，失正路者示以正路，未涅槃者令得涅槃，當學如是甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善現！若菩薩摩訶薩欲居一切有情上首，欲普饒益一切有情，無救護者為作救護，無歸依者為作歸依，無投趣者為作投趣，無眼目者為作眼目，無光明者為作光明，失正路者示以正路，未涅槃者令得涅槃，當學如是甚深般若波羅蜜多。

「善現當知！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，欲行諸佛所行境界，欲遊戲佛所遊戲處，欲作如來大師子吼，欲擊諸佛無上法鼓，欲扣諸佛無上法鐘，欲吹諸佛無上法螺，欲昇諸佛無上法座，欲演諸佛無上法義，欲決一切有情疑網，欲入諸佛甘露法界，欲受諸佛微妙法樂，欲證如來圓淨功德，當學如是甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，欲行諸佛所行境界，欲遊戲佛所遊戲處，欲作如來大師子吼，欲擊諸佛無上法鼓，欲扣諸佛無上法鐘，欲吹諸佛無上法螺，欲昇諸佛無上法座，欲演諸佛無上法義，欲決一切有情疑網，欲入諸佛甘露法界，欲受諸佛微妙法樂，欲證如來圓淨功德，當學如是甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修學如是甚深般若波羅蜜多，無有一切功德善根而不能得。所以者何？甚深般若波羅蜜多是一切種功德善根所依處故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修學如是甚深般若波羅蜜多，無有一切功德善根而不能得。所以者何？甚深般若波羅蜜多是一切種功德善根所依處故。」

爾時，善現即白佛言：「諸菩薩摩訶薩修學如是甚深般若波羅蜜多，豈亦能得聲聞、獨覺功德善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現即白佛言：「諸菩薩摩訶薩修學如是甚深般若波羅蜜多，豈亦能得聲聞、獨覺功德善根？」

佛告善現：「聲聞、獨覺功德善根，此諸菩薩摩訶薩眾亦皆能得，但於其中無住無著。以勝智見正觀察已，超過聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生故。此菩薩摩訶薩眾無有一切功德善根而不能得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「聲聞、獨覺功德善根，此諸菩薩摩訶薩眾亦皆能得，但於其中無住無著。以勝智見正觀察已，超過聲聞及獨覺地，趣入菩薩正性離生故。此菩薩摩訶薩眾無有一切功德善根而不能得。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，則為隣近一切智智，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，則為隣近一切智智，速證無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，則為一切世間天、人、阿素洛等真實福田，超諸世間沙門、梵志、聲聞、獨覺福田之上，疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，則為一切世間天、人、阿素洛等真實福田，超諸世間沙門、梵志、聲聞、獨覺福田之上，疾能證得一切智智。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，隨所生處，不捨如是甚深般若波羅蜜多，不離如是甚深般若波羅蜜多，常行如是甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如是學時，隨所生處，不捨如是甚深般若波羅蜜多，不離如是甚深般若波羅蜜多，常行如是甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能學如是甚深般若波羅蜜多，當知已於一切智智得不退轉，於一切法能正覺知，遠離聲聞、獨覺等地，親近無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩能學如是甚深般若波羅蜜多，當知已於一切智智得不退轉，於一切法能正覺知，遠離聲聞、獨覺等地，親近無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時作如是念：『此是般若波羅蜜多，此是修時，此是修處，我能修此甚深般若波羅蜜多；我由如是甚深般若波羅蜜多棄捨如是所應捨法，定當證得一切智智！』是菩薩摩訶薩非行般若波羅蜜多，亦於般若波羅蜜多不能解了。所以者何？甚深般若波羅蜜多不作是念：『我是般若波羅蜜多，此是修時，此是修處，此是修者，此是般若波羅蜜多所遠離法，此是般若波羅蜜多所照了法，此是般若波羅蜜多所證無上正等菩提。』若如是知，是行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時作如是念：『此是般若波羅蜜多，此是修時，此是修處，我能修此甚深般若波羅蜜多；我由如是甚深般若波羅蜜多棄捨如是所應捨法，定當證得一切智智！』是菩薩摩訶薩非行般若波羅蜜多，亦於般若波羅蜜多不能解了。所以者何？甚深般若波羅蜜多不作是念：『我是般若波羅蜜多，此是修時，此是修處，此是修者，此是般若波羅蜜多所遠離法，此是般若波羅蜜多所照了法，此是般若波羅蜜多所證無上正等菩提。』若如是知，是行般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，作如是念：『此非般若波羅蜜多，此非修時，此非修處，此非修者，非由般若波羅蜜多遠離一切所應捨法，非由般若波羅蜜多定能證得所求無上正等菩提。所以者何？以一切法皆住真如、法界、法性廣說乃至不思議界，此中一切皆無差別。』善現當知！若菩薩摩訶薩如是學時，是行般若波羅蜜多，速能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，作如是念：『此非般若波羅蜜多，此非修時，此非修處，此非修者，非由般若波羅蜜多遠離一切所應捨法，非由般若波羅蜜多定能證得所求無上正等菩提。所以者何？以一切法皆住真如、法界、法性廣說乃至不思議界，此中一切皆無差別。』善現當知！若菩薩摩訶薩如是學時，是行般若波羅蜜多，速能證得一切智智。」