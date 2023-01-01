大般若波羅蜜多經卷第五百一十九三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百一十九三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分巧便品第二十三之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分巧便品第二十三之三

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多用何為相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多用何為相？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多用空為相，無著為相，無相為相，寂靜為相，遠離為相。所以者何？如是般若波羅蜜多甚深相中，諸法諸相皆不可得無所有故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「甚深般若波羅蜜多用空為相，無著為相，無相為相，寂靜為相，遠離為相。所以者何？如是般若波羅蜜多甚深相中，諸法諸相皆不可得無所有故。」

具壽善現復白佛言：「頗有因緣，可說般若波羅蜜多所有妙相，餘一切法亦有如是諸妙相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「頗有因緣，可說般若波羅蜜多所有妙相，餘一切法亦有如是諸妙相耶？」

佛告善現：「如是！如是！有因緣故可說般若波羅蜜多所有妙相，餘法亦有如是妙相。所以者何？甚深般若波羅蜜多性空為相，餘法亦以性空為相；甚深般若波羅蜜多無著為相，餘法亦以無著為相；甚深般若波羅蜜多無相為相，餘法亦以無相為相；甚深般若波羅蜜多寂靜為相，餘法亦以寂靜為相；甚深般若波羅蜜多遠離為相，餘法亦以遠離為相。由此因緣可作是說：甚深般若波羅蜜多所有妙相，餘法亦有如是妙相，以一切法皆自性空、自性離故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！有因緣故可說般若波羅蜜多所有妙相，餘法亦有如是妙相。所以者何？甚深般若波羅蜜多性空為相，餘法亦以性空為相；甚深般若波羅蜜多無著為相，餘法亦以無著為相；甚深般若波羅蜜多無相為相，餘法亦以無相為相；甚深般若波羅蜜多寂靜為相，餘法亦以寂靜為相；甚深般若波羅蜜多遠離為相，餘法亦以遠離為相。由此因緣可作是說：甚深般若波羅蜜多所有妙相，餘法亦有如是妙相，以一切法皆自性空、自性離故。」

爾時，善現復白佛言：「若一切法皆自性空、自性離者，即一切法一切法空，亦一切法一切法離，云何有情可得施設有染有淨？非性空法有染有淨，亦非離法有染有淨；非性空法能證無上正等菩提，亦非離法能證無上正等菩提；非性空中有法可得，亦非離中有法可得；非性空中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，亦非離中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，云何令我解佛所說甚深義趣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「若一切法皆自性空、自性離者，即一切法一切法空，亦一切法一切法離，云何有情可得施設有染有淨？非性空法有染有淨，亦非離法有染有淨；非性空法能證無上正等菩提，亦非離法能證無上正等菩提；非性空中有法可得，亦非離中有法可得；非性空中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，亦非離中有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，云何令我解佛所說甚深義趣？」

佛告善現：「於意云何？有情長夜有我、我所，心執我、我所不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？有情長夜有我、我所，心執我、我所不？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！有情長夜有我、我所，心執著我、我所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！有情長夜有我、我所，心執著我、我所。」

佛告善現：「於意云何？有情所執我及我所空、遠離不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？有情所執我及我所空、遠離不？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！有情所執我及我所皆空、遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！有情所執我及我所皆空、遠離。」

佛告善現：「於意云何？豈不有情由我、我所執流轉生死？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？豈不有情由我、我所執流轉生死？」

善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！諸有情類由我、我所執流轉生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！世尊！如是！善逝！諸有情類由我、我所執流轉生死。」

佛告善現：「如是有情流轉生死，由有雜染，是故有情施設有染。若諸有情無心染著，我及我所即無雜染，若無雜染，即不得有流轉生死。流轉生死既不可得，當知有情遠離雜染，由無雜染施設有淨。是故，善現！雖一切法自性皆空、自性皆離，而諸有情亦可施設有染有淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是有情流轉生死，由有雜染，是故有情施設有染。若諸有情無心染著，我及我所即無雜染，若無雜染，即不得有流轉生死。流轉生死既不可得，當知有情遠離雜染，由無雜染施設有淨。是故，善現！雖一切法自性皆空、自性皆離，而諸有情亦可施設有染有淨。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多及一切法性皆空、離，是菩薩摩訶薩則不行色蘊乃至識蘊，亦不行眼處乃至意處，亦不行色處乃至法處，亦不行眼界乃至意界，亦不行色界乃至法界，亦不行眼識界乃至意識界，亦不行眼觸乃至意觸，亦不行眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，亦不行地界乃至識界，亦不行因緣乃至增上緣，亦不行無明乃至老死，亦不行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦不行內空乃至無性自性空，亦不行真如乃至不思議界，亦不行苦聖諦乃至道聖諦，亦不行四念住乃至八聖道支，亦不行四靜慮、四無量、四無色定，亦不行離害生命乃至離邪見，亦不行空、無相、無願解脫門，亦不行八解脫乃至十遍處，亦不行淨觀地乃至如來地，亦不行極喜地乃至法雲地，亦不行陀羅尼門、三摩地門，亦不行五眼、六神通，亦不行如來十力乃至十八佛不共法，亦不行大慈、大悲、大喜、大捨，亦不行三十二大士相、八十隨好，亦不行無忘失法、恒住捨性，亦不行預流果乃至獨覺菩提，亦不行一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，亦不行一切智、道相智、一切相智。所以者何？如是諸法皆不可得，能行、所行、行時、行處及由此行皆無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多及一切法性皆空、離，是菩薩摩訶薩則不行色蘊乃至識蘊，亦不行眼處乃至意處，亦不行色處乃至法處，亦不行眼界乃至意界，亦不行色界乃至法界，亦不行眼識界乃至意識界，亦不行眼觸乃至意觸，亦不行眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，亦不行地界乃至識界，亦不行因緣乃至增上緣，亦不行無明乃至老死，亦不行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦不行內空乃至無性自性空，亦不行真如乃至不思議界，亦不行苦聖諦乃至道聖諦，亦不行四念住乃至八聖道支，亦不行四靜慮、四無量、四無色定，亦不行離害生命乃至離邪見，亦不行空、無相、無願解脫門，亦不行八解脫乃至十遍處，亦不行淨觀地乃至如來地，亦不行極喜地乃至法雲地，亦不行陀羅尼門、三摩地門，亦不行五眼、六神通，亦不行如來十力乃至十八佛不共法，亦不行大慈、大悲、大喜、大捨，亦不行三十二大士相、八十隨好，亦不行無忘失法、恒住捨性，亦不行預流果乃至獨覺菩提，亦不行一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，亦不行一切智、道相智、一切相智。所以者何？如是諸法皆不可得，能行、所行、行時、行處及由此行皆無所有。

「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切世間天、人、阿素洛等之所降伏而能伏彼。世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切聲聞、獨覺之所降伏而能伏彼。所以者何？是菩薩摩訶薩已得安住無能伏位，謂菩薩離生位。世尊！是菩薩摩訶薩常住一切智智作意不可屈伏。世尊，是菩薩摩訶薩如是行時，則為親近一切智智，速證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切世間天、人、阿素洛等之所降伏而能伏彼。世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，不為一切聲聞、獨覺之所降伏而能伏彼。所以者何？是菩薩摩訶薩已得安住無能伏位，謂菩薩離生位。世尊！是菩薩摩訶薩常住一切智智作意不可屈伏。世尊，是菩薩摩訶薩如是行時，則為親近一切智智，速證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩能行如是甚深般若波羅蜜多及一切法空、遠離相，是菩薩摩訶薩即不行色蘊廣說乃至一切相智，如是乃至則為親近一切智智，速證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩能行如是甚深般若波羅蜜多及一切法空、遠離相，是菩薩摩訶薩即不行色蘊廣說乃至一切相智，如是乃至則為親近一切智智，速證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類皆得人身，得人身已發心修學諸菩薩行，皆證無上正等菩提。有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是所集善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類皆得人身，得人身已發心修學諸菩薩行，皆證無上正等菩提。有善男子、善女人等，盡其形壽以諸世間上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是所集善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意。此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意。此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數不可稱計。

「復次，善現！於意云何？如是乃至假使三千大千世界諸有情類皆得人身，得人身已發心修學諸菩薩行，皆證無上正等菩提。有善男子、善女人等盡其形壽以諸世間上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是所集善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？如是乃至假使三千大千世界諸有情類皆得人身，得人身已發心修學諸菩薩行，皆證無上正等菩提。有善男子、善女人等盡其形壽以諸世間上妙樂具，供養恭敬、尊重讚歎此諸如來、應、正等覺，復持如是所集善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意。此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及住如是甚深般若波羅蜜多相應作意。此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數不可稱計。

「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身。有善男子、善女人等，方便化導皆令安住十善業道、或四靜慮、或四無量、或四無色定、或五神通、或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提。復持如是化導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？假使於此南贍部洲諸有情類，非前非後皆得人身。有善男子、善女人等，方便化導皆令安住十善業道、或四靜慮、或四無量、或四無色定、或五神通、或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提。復持如是化導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意，此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數不可稱計。

「復次，善現！於意云何？如是乃至假使三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身。有善男子、善女人等，方便化導皆令安住十善業道、或四靜慮、或四無量、或四無色定、或五神通、或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提。復持如是化導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？如是乃至假使三千大千世界諸有情類，非前非後皆得人身。有善男子、善女人等，方便化導皆令安住十善業道、或四靜慮、或四無量、或四無色定、或五神通、或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提。復持如是化導善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等由此因緣獲福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意。此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若善男子、善女人等，於大眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多，施設建立分別開示令其易了，及正安住一切智智相應作意。此善男子、善女人等由是因緣所獲功德，甚多於前無量無數不可稱計。

「善現當知！是菩薩摩訶薩由此精進增上威力，到諸有情福田彼岸。所以者何？是菩薩摩訶薩於法精進增上威力，一切有情無能及者，唯除如來、應、正等覺。所以者何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，見諸有情無利樂者起大慈心，見諸有情有衰苦者起大悲心，見諸有情得利樂者起大喜心，見諸有情離性離相起大捨心，非諸聲聞、獨覺所得。善現當知！是菩薩摩訶薩雖於有情平等發起大慈、大悲、大喜、大捨，而於一切無所執著，不同異生、聲聞、獨覺隨有所得起執著心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩由此精進增上威力，到諸有情福田彼岸。所以者何？是菩薩摩訶薩於法精進增上威力，一切有情無能及者，唯除如來、應、正等覺。所以者何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，見諸有情無利樂者起大慈心，見諸有情有衰苦者起大悲心，見諸有情得利樂者起大喜心，見諸有情離性離相起大捨心，非諸聲聞、獨覺所得。善現當知！是菩薩摩訶薩雖於有情平等發起大慈、大悲、大喜、大捨，而於一切無所執著，不同異生、聲聞、獨覺隨有所得起執著心。

「善現當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多得大光明，謂得布施乃至般若波羅蜜多大光明故。善現當知！是菩薩摩訶薩雖未證得一切智智，而於無上正等菩提得不退轉故，到有情福田彼岸，堪受一切衣服、飲食、床座、醫藥、諸資生具。善現當知！是菩薩摩訶薩常住般若波羅蜜多相應作意，故能究竟報施主恩，亦能親近一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲不虛受國王、大臣及餘有情所有信施，欲示有情真淨道路，欲為有情作大明照，欲脫有情三界牢獄，欲施有情清淨法眼，應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多得大光明，謂得布施乃至般若波羅蜜多大光明故。善現當知！是菩薩摩訶薩雖未證得一切智智，而於無上正等菩提得不退轉故，到有情福田彼岸，堪受一切衣服、飲食、床座、醫藥、諸資生具。善現當知！是菩薩摩訶薩常住般若波羅蜜多相應作意，故能究竟報施主恩，亦能親近一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲不虛受國王、大臣及餘有情所有信施，欲示有情真淨道路，欲為有情作大明照，欲脫有情三界牢獄，欲施有情清淨法眼，應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。

「善現當知！若菩薩摩訶薩常住般若波羅蜜多相應作意，諸餘作意於其中間無容暫起。善現當知！是菩薩摩訶薩晝夜精勤，常住般若波羅蜜多相應作意無時暫捨。譬如有人先未曾有末尼寶珠，後時遇得，歡喜自慶，遇緣還失，生大苦惱常懷歎惜，未嘗離念思當何計還得此珠。彼人由是相應作意，緣此寶珠無時暫捨。諸菩薩摩訶薩亦復如是，應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。若不安住甚深般若波羅蜜多相應作意，則為喪失一切智智相應作意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩常住般若波羅蜜多相應作意，諸餘作意於其中間無容暫起。善現當知！是菩薩摩訶薩晝夜精勤，常住般若波羅蜜多相應作意無時暫捨。譬如有人先未曾有末尼寶珠，後時遇得，歡喜自慶，遇緣還失，生大苦惱常懷歎惜，未嘗離念思當何計還得此珠。彼人由是相應作意，緣此寶珠無時暫捨。諸菩薩摩訶薩亦復如是，應常安住甚深般若波羅蜜多相應作意。若不安住甚深般若波羅蜜多相應作意，則為喪失一切智智相應作意。」

爾時，善現便白佛言：「一切作意皆自性空，一切作意皆自性離，諸法亦爾。於一切法皆自性空、自性離中，若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若一切智智、若諸作意皆不可得。云何菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多相應作意，亦復不離一切智智相應作意？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「一切作意皆自性空，一切作意皆自性離，諸法亦爾。於一切法皆自性空、自性離中，若菩薩摩訶薩、若般若波羅蜜多、若一切智智、若諸作意皆不可得。云何菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多相應作意，亦復不離一切智智相應作意？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩知一切法、一切作意自性皆空、自性皆離，如是空、離非聲聞作、非獨覺作、非菩薩作、非如來作亦非諸餘有情所作，然一切法法定、法住、法性、法界、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、真如、實際及虛空界、不思議界法爾常住。是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多相應作意，亦復不離一切智智相應作意。所以者何？甚深般若波羅蜜多、一切智智及諸作意自性皆空、自性皆離，如是空、離無增無減，若正通達即名不離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩知一切法、一切作意自性皆空、自性皆離，如是空、離非聲聞作、非獨覺作、非菩薩作、非如來作亦非諸餘有情所作，然一切法法定、法住、法性、法界、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、真如、實際及虛空界、不思議界法爾常住。是菩薩摩訶薩不離般若波羅蜜多相應作意，亦復不離一切智智相應作意。所以者何？甚深般若波羅蜜多、一切智智及諸作意自性皆空、自性皆離，如是空、離無增無減，若正通達即名不離。」

具壽善現復白佛言：「若深般若波羅蜜多亦自性空、自性離者，云何菩薩摩訶薩眾修證般若波羅蜜多平等性已，便得無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若深般若波羅蜜多亦自性空、自性離者，云何菩薩摩訶薩眾修證般若波羅蜜多平等性已，便得無上正等菩提？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修證般若波羅蜜多平等性時，非諸佛法有增有減，亦非諸法法定、法住、法性、法界、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、真如、實際及虛空界、不思議界有增有減。何以故？甚深般若波羅蜜多非一、非二亦非多故。善現當知！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒亦無猶豫，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多已到究竟，安住菩薩不退轉地，速證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修證般若波羅蜜多平等性時，非諸佛法有增有減，亦非諸法法定、法住、法性、法界、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、真如、實際及虛空界、不思議界有增有減。何以故？甚深般若波羅蜜多非一、非二亦非多故。善現當知！若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒亦無猶豫，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多已到究竟，安住菩薩不退轉地，速證無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「世尊！為即深般若波羅蜜多，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！為即深般若波羅蜜多，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離深般若波羅蜜多有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離深般若波羅蜜多有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即深般若波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即深般若波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離深般若波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離深般若波羅蜜多空虛、非有、不自在性、不堅實性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即空性，能行空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即空性，能行空不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離空性有法可得，能行空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離空性有法可得，能行空不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即色蘊乃至識蘊，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即色蘊乃至識蘊，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離色蘊乃至識蘊有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離色蘊乃至識蘊有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即眼處乃至意處，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即眼處乃至意處，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離眼處乃至意處有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離眼處乃至意處有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即色處乃至法處，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即色處乃至法處，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離色處乃至法處有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離色處乃至法處有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即眼界乃至意界，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即眼界乃至意界，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離眼界乃至意界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離眼界乃至意界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即色界乃至法界，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即色界乃至法界，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離色界乃至法界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離色界乃至法界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即眼識界乃至意識界，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即眼識界乃至意識界，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離眼識界乃至意識界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離眼識界乃至意識界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即眼觸乃至意觸，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即眼觸乃至意觸，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離眼觸乃至意觸有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離眼觸乃至意觸有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即地界乃至識界，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即地界乃至識界，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離地界乃至識界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離地界乃至識界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即因緣乃至增上緣，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即因緣乃至增上緣，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離因緣乃至增上緣有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離因緣乃至增上緣有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即無明乃至老死，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即無明乃至老死，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離無明乃至老死有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離無明乃至老死有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即布施乃至般若波羅蜜多，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即布施乃至般若波羅蜜多，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離布施乃至般若波羅蜜多有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離布施乃至般若波羅蜜多有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即內空乃至無性自性空，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即內空乃至無性自性空，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離內空乃至無性自性空有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離內空乃至無性自性空有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即真如乃至不思議界，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即真如乃至不思議界，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離真如乃至不思議界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離真如乃至不思議界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即苦、集、滅、道聖諦，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即苦、集、滅、道聖諦，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離苦、集、滅、道聖諦有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離苦、集、滅、道聖諦有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即四念住乃至八聖道支，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即四念住乃至八聖道支，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離四念住乃至八聖道支有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離四念住乃至八聖道支有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即四靜慮、四無量、四無色定，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即四靜慮、四無量、四無色定，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離四靜慮、四無量、四無色定有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離四靜慮、四無量、四無色定有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即八解脫乃至十遍處，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即八解脫乃至十遍處，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離八解脫乃至十遍處有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離八解脫乃至十遍處有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即空、無相、無願解脫門，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即空、無相、無願解脫門，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離空、無相、無願解脫門有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離空、無相、無願解脫門有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即淨觀地乃至如來地，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即淨觀地乃至如來地，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離淨觀地乃至如來地有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離淨觀地乃至如來地有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即極喜地乃至法雲地，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即極喜地乃至法雲地，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離極喜地乃至法雲地有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離極喜地乃至法雲地有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為即陀羅尼門、三摩地門，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即陀羅尼門、三摩地門，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離陀羅尼門、三摩地門有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離陀羅尼門、三摩地門有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即五眼、六神通，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即五眼、六神通，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離五眼、六神通有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離五眼、六神通有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即如來十力乃至十八佛不共法，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即如來十力乃至十八佛不共法，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離如來十力乃至十八佛不共法有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離如來十力乃至十八佛不共法有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即大慈、大悲、大喜、大捨，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即大慈、大悲、大喜、大捨，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離大慈、大悲、大喜、大捨有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離大慈、大悲、大喜、大捨有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即三十二大士相、八十隨好，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即三十二大士相、八十隨好，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離三十二大士相、八十隨好有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離三十二大士相、八十隨好有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即無忘失法、恒住捨性，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即無忘失法、恒住捨性，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離無忘失法、恒住捨性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離無忘失法、恒住捨性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即預流果乃至獨覺菩提，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即預流果乃至獨覺菩提，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離預流果乃至獨覺菩提有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離預流果乃至獨覺菩提有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即一切菩薩摩訶薩行，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即一切菩薩摩訶薩行，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離一切菩薩摩訶薩行有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離一切菩薩摩訶薩行有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即諸佛無上正等菩提，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即諸佛無上正等菩提，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即一切智、道相智、一切相智，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即一切智、道相智、一切相智，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離一切智、道相智、一切相智有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離一切智、道相智、一切相智有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即色蘊乃至識蘊空虛、非有、不自在性、不堅實性，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即色蘊乃至識蘊空虛、非有、不自在性、不堅實性，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為離色蘊乃至識蘊空虛、非有、不自在性、不堅實性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離色蘊乃至識蘊空虛、非有、不自在性、不堅實性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！如是乃至為即一切智、道相智、一切相智空虛、非有、不自在性，不堅實性，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是乃至為即一切智、道相智、一切相智空虛、非有、不自在性，不堅實性，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離一切智、道相智、一切相智空虛、非有、不自在性、不堅實性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離一切智、道相智、一切相智空虛、非有、不自在性、不堅實性有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

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「世尊！為即色蘊乃至識蘊真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為即色蘊乃至識蘊真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離色蘊乃至識蘊真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離色蘊乃至識蘊真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！如是乃至為即一切智、道相智、一切相智真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是乃至為即一切智、道相智、一切相智真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！為離一切智、道相智、一切相智真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為離一切智、道相智、一切相智真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界有法可得，能行深般若波羅蜜多不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！若如是諸法皆不能行深般若波羅蜜多者，諸菩薩摩訶薩云何能行深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若如是諸法皆不能行深般若波羅蜜多者，諸菩薩摩訶薩云何能行深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「於意云何？汝見有法能行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝見有法能行深般若波羅蜜多不？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？汝見深般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝見深般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩所行處不？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？汝所不見法，是法可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝所不見法，是法可得不？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？不可得法為有生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？不可得法為有生不？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「如汝所見諸法實性，即是菩薩無生法忍。若菩薩摩訶薩成就如是無生法忍，便於無上正等菩提堪得受記。善現當知！是菩薩摩訶薩於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等，無量無邊殊勝功德，名能精進如實行者。若能如是精進修行，不得無上正等覺智、一切相智、大智、妙智，無有是處。所以者何？是菩薩摩訶薩既已證得無生法忍，乃至無上正等菩提，於所得法無退無減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如汝所見諸法實性，即是菩薩無生法忍。若菩薩摩訶薩成就如是無生法忍，便於無上正等菩提堪得受記。善現當知！是菩薩摩訶薩於佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等，無量無邊殊勝功德，名能精進如實行者。若能如是精進修行，不得無上正等覺智、一切相智、大智、妙智，無有是處。所以者何？是菩薩摩訶薩既已證得無生法忍，乃至無上正等菩提，於所得法無退無減。」

具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法無生性，於佛無上正等菩提得受記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法無生性，於佛無上正等菩提得受記不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法生性，於佛無上正等菩提得受記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法生性，於佛無上正等菩提得受記不？」

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「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法生無生性，於佛無上正等菩提得受記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法生無生性，於佛無上正等菩提得受記不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法非生、非無生性，於佛無上正等菩提得受記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩為以一切法非生、非無生性，於佛無上正等菩提得受記不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

具壽善現復白佛言：「若爾，云何諸菩薩摩訶薩於佛無上正等菩提堪得受記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若爾，云何諸菩薩摩訶薩於佛無上正等菩提堪得受記？」

佛告善現：「於意云何？汝見有法於佛無上正等菩提得受記不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝見有法於佛無上正等菩提得受記不？」

善現答言：「不也！世尊！我不見法於佛無上正等菩提堪得受記，亦不見法於佛無上正等菩提有能證者，證時、證處及由此證皆不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！我不見法於佛無上正等菩提堪得受記，亦不見法於佛無上正等菩提有能證者，證時、證處及由此證皆不可得。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現當知！若菩薩摩訶薩於一切法無所得時，不作是念：『我於無上正等菩提當能證得，我用是法於如是時、於如是處證得無上正等菩提。』所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，無如是等一切分別。何以故？甚深般若波羅蜜多離諸分別，若起分別非行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現當知！若菩薩摩訶薩於一切法無所得時，不作是念：『我於無上正等菩提當能證得，我用是法於如是時、於如是處證得無上正等菩提。』所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，無如是等一切分別。何以故？甚深般若波羅蜜多離諸分別，若起分別非行般若波羅蜜多。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，難見難覺，不可尋思，超尋思境，微密聰敏智者所證，諸相分別畢竟離故。若諸有情於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提不雜諸餘心、心所者，當知如是諸有情類，決定成就無量善根，可於此中能辦是事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，難見難覺，不可尋思，超尋思境，微密聰敏智者所證，諸相分別畢竟離故。若諸有情於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提不雜諸餘心、心所者，當知如是諸有情類，決定成就無量善根，可於此中能辦是事。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若諸有情於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提不雜諸餘心、心所者，當知如是諸有情類，決定成就無量善根，乃於此中能辦是事。憍尸迦！假使於此南贍部洲乃至三千大千世界諸有情類，悉皆成就十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通等無量功德。有善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，是善男子、善女人等所獲功德於前福聚，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若諸有情於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提不雜諸餘心、心所者，當知如是諸有情類，決定成就無量善根，乃於此中能辦是事。憍尸迦！假使於此南贍部洲乃至三千大千世界諸有情類，悉皆成就十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通等無量功德。有善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，常樂聽聞、受持、讀誦、究竟通利、如理思惟、依教修行、為他正說，是善男子、善女人等所獲功德於前福聚，百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦復為勝。」

爾時，會中有一苾芻告天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典攝心不亂常樂聽聞、受持、讀誦、令極通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提不雜諸餘心、心所者，是善男子、善女人等，所獲功德勝贍部洲乃至三千大千世界諸有情類一切成就十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通等無量功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一苾芻告天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典攝心不亂常樂聽聞、受持、讀誦、令極通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提不雜諸餘心、心所者，是善男子、善女人等，所獲功德勝贍部洲乃至三千大千世界諸有情類一切成就十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通等無量功德。」

時，天帝釋報苾芻言：「是善男子、善女人等，初發一念一切相智相應心時所獲功德，已勝一切南贍部洲乃至三千大千世界諸有情類悉皆成就十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通等無量功德多百千倍，何況復能於此般若波羅蜜多甚深經典攝心不亂，常樂聽聞、受持、讀誦、令極通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提不雜諸餘心、心所者，所獲功德而可挍量！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋報苾芻言：「是善男子、善女人等，初發一念一切相智相應心時所獲功德，已勝一切南贍部洲乃至三千大千世界諸有情類悉皆成就十善業道、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通等無量功德多百千倍，何況復能於此般若波羅蜜多甚深經典攝心不亂，常樂聽聞、受持、讀誦、令極通利、如理思惟、依教修行、為他正說，乃至無上正等菩提不雜諸餘心、心所者，所獲功德而可挍量！

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝彼南贍部洲乃至三千大千世界諸有情類一切成就十善業道、四靜慮等無量功德，亦勝一切世間天、人、阿素洛等所有功德。所以者何？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無窮盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但勝彼南贍部洲乃至三千大千世界諸有情類一切成就十善業道、四靜慮等無量功德，亦勝一切世間天、人、阿素洛等所有功德。所以者何？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無窮盡故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但普勝世間天、人、阿素洛等所有功德，亦勝一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有功德。所以者何？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無窮盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但普勝世間天、人、阿素洛等所有功德，亦勝一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有功德。所以者何？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無窮盡故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但普勝一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有功德，亦勝一切菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行布施波羅蜜多乃至靜慮波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行順逆觀十二緣起支，成熟有情、嚴淨佛土，修諸菩薩摩訶薩行及佛無上正等覺者所有功德。所以者何？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無窮盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，非但普勝一切預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺所有功德，亦勝一切菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多方便善巧，修行布施波羅蜜多乃至靜慮波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行順逆觀十二緣起支，成熟有情、嚴淨佛土，修諸菩薩摩訶薩行及佛無上正等覺者所有功德。所以者何？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無窮盡故。

「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝一切菩薩摩訶薩遠離方便善巧，修行般若波羅蜜多者所有功德。所以者何？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無窮盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是善男子、善女人等功德智慧，亦勝一切菩薩摩訶薩遠離方便善巧，修行般若波羅蜜多者所有功德。所以者何？是善男子、善女人等疾證無上正等菩提，利樂有情無窮盡故。

「復次，苾芻！是善男子、善女人等當知即是菩薩摩訶薩。是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多，有方便善巧故，不為一切世間天、人、阿素洛等及餘菩薩、獨覺、聲聞之所勝伏，能紹一切智智種性令不斷絕，常不遠離諸佛、菩薩真淨善友，不久當坐妙菩提座，降伏一切惡魔眷屬，證得無上正等菩提轉妙法輪，拔有情類生死大苦，令得究竟常樂涅槃。苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多，有方便善巧故，常學菩薩摩訶薩眾所應學法，不學聲聞及獨覺等所應學法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，苾芻！是善男子、善女人等當知即是菩薩摩訶薩。是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多，有方便善巧故，不為一切世間天、人、阿素洛等及餘菩薩、獨覺、聲聞之所勝伏，能紹一切智智種性令不斷絕，常不遠離諸佛、菩薩真淨善友，不久當坐妙菩提座，降伏一切惡魔眷屬，證得無上正等菩提轉妙法輪，拔有情類生死大苦，令得究竟常樂涅槃。苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多，有方便善巧故，常學菩薩摩訶薩眾所應學法，不學聲聞及獨覺等所應學法。

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，四大天王各領自天眾，來至其所供養恭敬、尊重讚歎，咸作是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，如先如來、應、正等覺受四天王所奉四鉢汝亦當受，如昔護世四大天王奉上四鉢我亦當奉。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，四大天王各領自天眾，來至其所供養恭敬、尊重讚歎，咸作是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，如先如來、應、正等覺受四天王所奉四鉢汝亦當受，如昔護世四大天王奉上四鉢我亦當奉。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，我等天帝各領自天眾，來至其所供養恭敬、尊重讚歎，咸作是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，我等天帝各領自天眾，來至其所供養恭敬、尊重讚歎，咸作是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，妙時分天子、妙喜足天子、妙變化天子、妙自在天子各領自天眾，來至其所供養恭敬、尊重讚歎，咸作是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，妙時分天子、妙喜足天子、妙變化天子、妙自在天子各領自天眾，來至其所供養恭敬、尊重讚歎，咸作是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，堪忍界主大梵天王領梵天眾，來至其所供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，我當往詣菩提樹下，慇懃勸請轉妙法輪，利樂無邊諸有情類。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，堪忍界主大梵天王領梵天眾，來至其所供養恭敬、尊重讚歎，作如是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，我當往詣菩提樹下，慇懃勸請轉妙法輪，利樂無邊諸有情類。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，極光淨天廣說乃至色究竟天各領自天眾，來至其所供養恭敬、尊重讚歎，咸作是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，極光淨天廣說乃至色究竟天各領自天眾，來至其所供養恭敬、尊重讚歎，咸作是言：『善哉！大士！當勤精進學諸菩薩摩訶薩眾所應學法，勿學聲聞及獨覺等所應學法，若如是學速當安坐妙菩提座，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。』

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾并諸天、龍、阿素洛等常隨護念。由此因緣，是菩薩摩訶薩一切世間險難危厄、身心憂苦皆不侵害。世間所有四大相違所起諸病，所謂眼病、耳病、鼻病、舌病、身病、諸支節病，如是一切四百四病皆於身中永無所有，唯除重業轉現輕受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，常學菩薩摩訶薩眾所應學故，一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾并諸天、龍、阿素洛等常隨護念。由此因緣，是菩薩摩訶薩一切世間險難危厄、身心憂苦皆不侵害。世間所有四大相違所起諸病，所謂眼病、耳病、鼻病、舌病、身病、諸支節病，如是一切四百四病皆於身中永無所有，唯除重業轉現輕受。

「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多方便善巧，獲如是等現世功德，後世功德無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「苾芻當知！是菩薩摩訶薩如說修行甚深般若波羅蜜多方便善巧，獲如是等現世功德，後世功德無量無邊。」