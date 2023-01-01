大般若波羅蜜多經卷第五百一十八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百一十八三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分巧便品第二十三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分巧便品第二十三之二

「復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『諸有情類於長夜中行有所得，謂執有我乃至見者，或執有色蘊乃至識蘊，或執有眼處乃至意處，或執有色處乃至法處，或執有眼界乃至意界，或執有色界乃至法界，或執有眼識界乃至意識界，或執有眼觸乃至意觸，或執有眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，或執有地界乃至識界，或執有因緣乃至增上緣，或執有無明乃至老死，或執有十善業道，或執有四靜慮、四無量、四無色定，或執有四攝事，或執有餘諸勝善法。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等覺時，令諸有情永斷如是有所得執。』善現當知！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，若未圓滿如來十力乃至十八佛不共法及餘無量無邊佛法，終不證入諸佛勝定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『諸有情類於長夜中行有所得，謂執有我乃至見者，或執有色蘊乃至識蘊，或執有眼處乃至意處，或執有色處乃至法處，或執有眼界乃至意界，或執有色界乃至法界，或執有眼識界乃至意識界，或執有眼觸乃至意觸，或執有眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，或執有地界乃至識界，或執有因緣乃至增上緣，或執有無明乃至老死，或執有十善業道，或執有四靜慮、四無量、四無色定，或執有四攝事，或執有餘諸勝善法。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等覺時，令諸有情永斷如是有所得執。』善現當知！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，若未圓滿如來十力乃至十八佛不共法及餘無量無邊佛法，終不證入諸佛勝定。

「善現當知！是菩薩摩訶薩爾時雖學三解脫門入出自在，而於實際未即作證，乃至無上正等菩提因行功德未善圓滿不證實際及餘功德，若得無上正等菩提乃可證得。善現當知！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德修未圓滿，而但於空三摩地門修已圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩爾時雖學三解脫門入出自在，而於實際未即作證，乃至無上正等菩提因行功德未善圓滿不證實際及餘功德，若得無上正等菩提乃可證得。善現當知！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德修未圓滿，而但於空三摩地門修已圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『諸有情類於長夜中常行諸相，謂執男相，或執女相，或執色相，或執聲相，或執香相，或執味相，或執觸相，或執法相，或執諸餘我相、法相。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等覺時，令諸有情永斷如是種種相執。』善現當知！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，若未圓滿如來十力乃至十八佛不共法及餘無量無邊佛法，終不證入諸佛勝定。善現當知！是菩薩摩訶薩爾時雖學三解脫門入出自在，而於實際未即作證，乃至無上正等菩提因行功德未善圓滿不證實際及餘功德，若得無上正等覺時乃可證得。善現當知！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德修未圓滿，而於無相三摩地門修已圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『諸有情類於長夜中常行諸相，謂執男相，或執女相，或執色相，或執聲相，或執香相，或執味相，或執觸相，或執法相，或執諸餘我相、法相。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等覺時，令諸有情永斷如是種種相執。』善現當知！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，若未圓滿如來十力乃至十八佛不共法及餘無量無邊佛法，終不證入諸佛勝定。善現當知！是菩薩摩訶薩爾時雖學三解脫門入出自在，而於實際未即作證，乃至無上正等菩提因行功德未善圓滿不證實際及餘功德，若得無上正等覺時乃可證得。善現當知！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德修未圓滿，而於無相三摩地門修已圓滿。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩已善修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，已善安住內空乃至無性自性空，已善安住真如乃至不思議界，已善安住苦、集、滅、道聖諦，已善修學四念住乃至八聖道支，已善修學空、無相、無願解脫門，已善修學四靜慮、四無量、四無色定，已善修學八解脫乃至十遍處，已善修學諸菩薩地，已善修學陀羅尼門、三摩地門，已善修學五眼、六神通，已善修學如來十力乃至十八佛不共法，已善修學大慈、大悲、大喜、大捨，已善修學無忘失法、恒住捨性及餘無量無邊佛法。善現當知！是菩薩摩訶薩成就如是殊勝智見，若於生死發起樂想，或說有樂，或於三界安住執著，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩已善修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，已善安住內空乃至無性自性空，已善安住真如乃至不思議界，已善安住苦、集、滅、道聖諦，已善修學四念住乃至八聖道支，已善修學空、無相、無願解脫門，已善修學四靜慮、四無量、四無色定，已善修學八解脫乃至十遍處，已善修學諸菩薩地，已善修學陀羅尼門、三摩地門，已善修學五眼、六神通，已善修學如來十力乃至十八佛不共法，已善修學大慈、大悲、大喜、大捨，已善修學無忘失法、恒住捨性及餘無量無邊佛法。善現當知！是菩薩摩訶薩成就如是殊勝智見，若於生死發起樂想，或說有樂，或於三界安住執著，無有是處。

「善現當知！若菩薩摩訶薩已善修行菩提分法，一切如來、應、正等覺及諸弟子法，應試問：『若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，云何修行菩提分法，而不證空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際，由不證故，不得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，而勤修習甚深般若波羅蜜多，常無所執？』善現當知！是菩薩摩訶薩得此問時，若作是答：『諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，但應思惟空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際及餘一切菩提分法，不應修學。』是菩薩摩訶薩未蒙如來、應、正等覺授與無上正等菩提不退轉記。所以者何？是菩薩摩訶薩未能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相。善現當知！是菩薩摩訶薩得此問時，若作是答：『諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應正思惟空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際及餘一切菩提分法，亦應方便如先所說善巧修學而不作證。』是菩薩摩訶薩已蒙如來、應、正等覺授與無上正等菩提不退轉記。所以者何？是菩薩摩訶薩已能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩已善修行菩提分法，一切如來、應、正等覺及諸弟子法，應試問：『若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，云何修行菩提分法，而不證空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際，由不證故，不得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，而勤修習甚深般若波羅蜜多，常無所執？』善現當知！是菩薩摩訶薩得此問時，若作是答：『諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，但應思惟空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際及餘一切菩提分法，不應修學。』是菩薩摩訶薩未蒙如來、應、正等覺授與無上正等菩提不退轉記。所以者何？是菩薩摩訶薩未能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相。善現當知！是菩薩摩訶薩得此問時，若作是答：『諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應正思惟空、無相、無願、無生、無滅、無作、無為、無性、實際及餘一切菩提分法，亦應方便如先所說善巧修學而不作證。』是菩薩摩訶薩已蒙如來、應、正等覺授與無上正等菩提不退轉記。所以者何？是菩薩摩訶薩已能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相。

「善現！若菩薩摩訶薩未能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相，當知是菩薩摩訶薩未善修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘一切菩提分法，未入薄地，未如其餘住不退轉地菩薩摩訶薩開示、記別、顯了安住不退轉相。善現！若菩薩摩訶薩已能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相，當知是菩薩摩訶薩已善修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘一切菩提分法，已入薄地，已如其餘住不退轉地菩薩摩訶薩開示、記別、顯了安住不退轉相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩未能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相，當知是菩薩摩訶薩未善修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘一切菩提分法，未入薄地，未如其餘住不退轉地菩薩摩訶薩開示、記別、顯了安住不退轉相。善現！若菩薩摩訶薩已能開示、記別、顯了住不退轉地菩薩摩訶薩修學法相，當知是菩薩摩訶薩已善修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘一切菩提分法，已入薄地，已如其餘住不退轉地菩薩摩訶薩開示、記別、顯了安住不退轉相。」

具壽善現白言：「世尊！頗有未得不退轉菩薩摩訶薩能作如是如實答不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！頗有未得不退轉菩薩摩訶薩能作如是如實答不？」

佛告善現：「有菩薩摩訶薩雖未得不退轉，而能於此作如實答。善現當知！是菩薩摩訶薩雖未得不退轉，而能修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘一切菩提分法，已得成熟覺慧猛利，若聞、不聞能如實答如不退地菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「有菩薩摩訶薩雖未得不退轉，而能於此作如實答。善現當知！是菩薩摩訶薩雖未得不退轉，而能修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘一切菩提分法，已得成熟覺慧猛利，若聞、不聞能如實答如不退地菩薩摩訶薩。」

具壽善現復白佛言：「多有菩薩摩訶薩求學無上正等菩提，少有能如實答如不退轉地菩薩摩訶薩已善修治地，未善修治地而安住故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「多有菩薩摩訶薩求學無上正等菩提，少有能如實答如不退轉地菩薩摩訶薩已善修治地，未善修治地而安住故。」

佛告善現：「如是！如是！所以者何？少有菩薩摩訶薩得受如是不退轉地殊勝慧記，若有得受如是記者，皆能於此作如實答。善現！若能於此如實答者，當知是菩薩摩訶薩已種善根最極明利，所修智慧其量深廣，世間天、人、阿素洛等不能引奪令其破壞，必得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！所以者何？少有菩薩摩訶薩得受如是不退轉地殊勝慧記，若有得受如是記者，皆能於此作如實答。善現！若能於此如實答者，當知是菩薩摩訶薩已種善根最極明利，所修智慧其量深廣，世間天、人、阿素洛等不能引奪令其破壞，必得無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩乃至夢中，亦不愛樂稱讚聲聞、獨覺地法，於三界法亦不起心愛樂稱讚，常觀諸法如夢、如響廣說乃至如尋香城，雖如是觀察而不證實際，當知是菩薩有不退轉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩乃至夢中，亦不愛樂稱讚聲聞、獨覺地法，於三界法亦不起心愛樂稱讚，常觀諸法如夢、如響廣說乃至如尋香城，雖如是觀察而不證實際，當知是菩薩有不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見如來、應、正等覺，有無數量百千俱胝那庾多眾，恭敬圍遶而為說法，既聞法已善解義趣，解義趣已精進修行，法隨法行入三摩地起隨法行，當知是菩薩有不退轉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見如來、應、正等覺，有無數量百千俱胝那庾多眾，恭敬圍遶而為說法，既聞法已善解義趣，解義趣已精進修行，法隨法行入三摩地起隨法行，當知是菩薩有不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見如來、應、正等覺，具三十二大士夫相、八十隨好圓滿莊嚴，常光一尋周匝照曜，與無量眾踊在虛空，現大神通說正法要，化作化士令往他方無邊佛土施作佛事，當知是菩薩有不退轉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見如來、應、正等覺，具三十二大士夫相、八十隨好圓滿莊嚴，常光一尋周匝照曜，與無量眾踊在虛空，現大神通說正法要，化作化士令往他方無邊佛土施作佛事，當知是菩薩有不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見狂賊破壞村城，或見火起焚燒聚落，或見師子、虎、狼、猛獸、毒蛇、惡蝎欲來害身，或見怨家欲斬其首，或見父母、兄弟、姊妹、妻子、親友臨當命終，或見自身寒熱飢渴及餘苦事之所逼惱。見如是等可怖畏事，不驚、不懼亦不憂惱，從夢覺已即能思惟：『三界非真皆如夢見，我得無上正等覺時，當為有情說三界法，一切虛妄皆如夢境。』當知是菩薩有不退轉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢見狂賊破壞村城，或見火起焚燒聚落，或見師子、虎、狼、猛獸、毒蛇、惡蝎欲來害身，或見怨家欲斬其首，或見父母、兄弟、姊妹、妻子、親友臨當命終，或見自身寒熱飢渴及餘苦事之所逼惱。見如是等可怖畏事，不驚、不懼亦不憂惱，從夢覺已即能思惟：『三界非真皆如夢見，我得無上正等覺時，當為有情說三界法，一切虛妄皆如夢境。』當知是菩薩有不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩乃至夢中見有地獄、傍生、鬼界諸有情類，便作是念：『我當精勤修諸菩薩摩訶薩行，速趣無上正等菩提，我佛土中得無地獄、傍生、鬼界惡趣及名。』從夢覺已亦作是念。善現當知！是菩薩摩訶薩當作佛時，所居佛土定無惡趣。所以者何？若夢、若覺諸法無二、無二分故，當知是菩薩有不退轉相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩乃至夢中見有地獄、傍生、鬼界諸有情類，便作是念：『我當精勤修諸菩薩摩訶薩行，速趣無上正等菩提，我佛土中得無地獄、傍生、鬼界惡趣及名。』從夢覺已亦作是念。善現當知！是菩薩摩訶薩當作佛時，所居佛土定無惡趣。所以者何？若夢、若覺諸法無二、無二分故，當知是菩薩有不退轉相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢中見火燒地獄等諸有情類，或復見燒城邑、聚落，便發誓願：『我若已受不退轉記，當證無上正等菩提，願此大火即時頓滅變為清涼。』若此菩薩作是願已，夢中見火即時頓滅，當知已得不退轉記。若此菩薩作是願已，夢中見火不即頓滅，當知未得不退轉記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩夢中見火燒地獄等諸有情類，或復見燒城邑、聚落，便發誓願：『我若已受不退轉記，當證無上正等菩提，願此大火即時頓滅變為清涼。』若此菩薩作是願已，夢中見火即時頓滅，當知已得不退轉記。若此菩薩作是願已，夢中見火不即頓滅，當知未得不退轉記。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩覺時現見大火卒起，燒諸城邑或燒聚落，便作是念：『我在夢中或在覺位，曾見自有不退轉地諸行、狀、相未審虛實，若我所見是實有者，願此大火即時頓滅變為清涼。』若此菩薩作是誓願發誠諦言，爾時大火即為頓滅，當知已得不退轉記。若此菩薩作是誓願發誠諦言，火不頓滅，當知未得不退轉記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩覺時現見大火卒起，燒諸城邑或燒聚落，便作是念：『我在夢中或在覺位，曾見自有不退轉地諸行、狀、相未審虛實，若我所見是實有者，願此大火即時頓滅變為清涼。』若此菩薩作是誓願發誠諦言，爾時大火即為頓滅，當知已得不退轉記。若此菩薩作是誓願發誠諦言，火不頓滅，當知未得不退轉記。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩覺時見火燒諸城邑或燒聚落，便作是念：『我在夢中或在覺位，曾見自有不退轉地諸行、狀、相。若我所見定是實有，必證無上正等菩提，願此大火即時頓滅變為清涼。』是菩薩摩訶薩發此誓願誠諦言已，爾時大火不為頓滅，然燒一家越置一家，復燒一家或燒一巷，越置一巷復燒一巷，如是展轉其火乃滅。是菩薩摩訶薩應自了知決定已得不退轉記。然被燒者，由彼有情造作增長壞正法業，彼由此業先墮惡趣，無量劫中受正苦果，今生人趣受彼餘殃，或由此業當墮惡趣，經無量劫受正苦果，今在人趣先現少殃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩覺時見火燒諸城邑或燒聚落，便作是念：『我在夢中或在覺位，曾見自有不退轉地諸行、狀、相。若我所見定是實有，必證無上正等菩提，願此大火即時頓滅變為清涼。』是菩薩摩訶薩發此誓願誠諦言已，爾時大火不為頓滅，然燒一家越置一家，復燒一家或燒一巷，越置一巷復燒一巷，如是展轉其火乃滅。是菩薩摩訶薩應自了知決定已得不退轉記。然被燒者，由彼有情造作增長壞正法業，彼由此業先墮惡趣，無量劫中受正苦果，今生人趣受彼餘殃，或由此業當墮惡趣，經無量劫受正苦果，今在人趣先現少殃。

「復次，善現！依前所說種種因緣，知是不退轉菩薩摩訶薩。復有成就餘行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩，吾當為汝分別解說，汝應諦聽！極善思惟！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！依前所說種種因緣，知是不退轉菩薩摩訶薩。復有成就餘行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩，吾當為汝分別解說，汝應諦聽！極善思惟！」

善現答言：「唯然！願說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「唯然！願說！」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩見有男子或有女人現為非人之所魅著，受諸苦惱不能遠離，便作是念：『若諸如來、應、正等覺知我已得清淨意樂，授我無上正等菩提不退轉記；若我久發清淨作意，求證無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺作意，不以聲聞、獨覺作意求證無上正等菩提。若我當來必得無上正等菩提，窮未來際利益安樂諸有情類。若十方界現在實有無量如來、應、正等覺說微妙法利樂有情，彼諸如來、應、正等覺無所不見、無所不知、無所不解、無所不證，現知、見、覺一切有情意樂差別，願垂照察我心所念及誠諦言。若我實能修菩薩行，必獲無上正等菩提，救拔有情生死苦者，願是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語即當捨去。』是菩薩摩訶薩作此語時，若彼非人不為去者，當知未得不退轉記。是菩薩摩訶薩作此語時，若彼非人即為去者，當知已得不退轉記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩見有男子或有女人現為非人之所魅著，受諸苦惱不能遠離，便作是念：『若諸如來、應、正等覺知我已得清淨意樂，授我無上正等菩提不退轉記；若我久發清淨作意，求證無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺作意，不以聲聞、獨覺作意求證無上正等菩提。若我當來必得無上正等菩提，窮未來際利益安樂諸有情類。若十方界現在實有無量如來、應、正等覺說微妙法利樂有情，彼諸如來、應、正等覺無所不見、無所不知、無所不解、無所不證，現知、見、覺一切有情意樂差別，願垂照察我心所念及誠諦言。若我實能修菩薩行，必獲無上正等菩提，救拔有情生死苦者，願是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語即當捨去。』是菩薩摩訶薩作此語時，若彼非人不為去者，當知未得不退轉記。是菩薩摩訶薩作此語時，若彼非人即為去者，當知已得不退轉記。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩未善修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，未善安住內空乃至無性自性空，未善安住真如乃至不思議界，未善安住苦、集、滅、道聖諦，未善修學四念住乃至八聖道支，未善修學四靜慮、四無量、四無色定，未善修學八解脫乃至十遍處，未善修學空、無相、無願解脫門，未善修學陀羅尼門、三摩地門，未入菩薩正性離生，未具修行一切佛法，遠離菩薩方便善巧，未免惡魔之所惱亂，於諸魔事未能覺知，不自度量善根厚薄，學諸菩薩發誠諦言，便為惡魔之所誑惑。是菩薩摩訶薩見有男子或有女人，現為非人之所魅著，受諸苦惱不能遠離，即便輕爾發誠諦言：『我若已從過去諸佛，受得無上正等菩提不退轉記，令是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語速當捨去。』是菩薩摩訶薩作此語已，爾時惡魔為誑惑故，即便驅逼非人令去。所以者何？惡魔威力勝彼非人，是故非人受魔教勅即便捨去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩未善修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，未善安住內空乃至無性自性空，未善安住真如乃至不思議界，未善安住苦、集、滅、道聖諦，未善修學四念住乃至八聖道支，未善修學四靜慮、四無量、四無色定，未善修學八解脫乃至十遍處，未善修學空、無相、無願解脫門，未善修學陀羅尼門、三摩地門，未入菩薩正性離生，未具修行一切佛法，遠離菩薩方便善巧，未免惡魔之所惱亂，於諸魔事未能覺知，不自度量善根厚薄，學諸菩薩發誠諦言，便為惡魔之所誑惑。是菩薩摩訶薩見有男子或有女人，現為非人之所魅著，受諸苦惱不能遠離，即便輕爾發誠諦言：『我若已從過去諸佛，受得無上正等菩提不退轉記，令是男子或此女人，不為非人之所擾惱，彼隨我語速當捨去。』是菩薩摩訶薩作此語已，爾時惡魔為誑惑故，即便驅逼非人令去。所以者何？惡魔威力勝彼非人，是故非人受魔教勅即便捨去。

「是菩薩摩訶薩見此事已，歡喜踊躍作是念言：『非人今去是吾威力。所以者何？非人隨我所發誓願，即便放此男子、女人，無別緣故。』是菩薩摩訶薩不能覺知惡魔所作，謂是己力妄生歡喜，恃此輕弄諸餘菩薩言：『我已從過去諸佛受得無上正等菩提不退轉記，所發誓願皆不唐捐，汝等未蒙諸佛授記，不應相學發誠諦言，設有要期必空無果。』是菩薩摩訶薩輕弄毀訾餘菩薩故，妄恃少能，於諸功德生長多種增上慢故，遠離無上正等菩提，不能證得一切智智。是菩薩摩訶薩以無方便善巧力故，生長多種增上慢故，毀訾輕蔑餘菩薩故，雖勤精進而墮聲聞或獨覺地。是菩薩摩訶薩薄福德故，所作善業、發誠諦言皆動魔事。是菩薩摩訶薩不能親近供養恭敬、尊重讚歎真善知識，不能請問得不退轉菩薩行相，不能諮受諸惡魔軍所作事業，由斯魔縛轉復堅牢。所以者何？是菩薩摩訶薩不久修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至遠離方便善巧故，為惡魔之所誑惑。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應善覺知諸惡魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩見此事已，歡喜踊躍作是念言：『非人今去是吾威力。所以者何？非人隨我所發誓願，即便放此男子、女人，無別緣故。』是菩薩摩訶薩不能覺知惡魔所作，謂是己力妄生歡喜，恃此輕弄諸餘菩薩言：『我已從過去諸佛受得無上正等菩提不退轉記，所發誓願皆不唐捐，汝等未蒙諸佛授記，不應相學發誠諦言，設有要期必空無果。』是菩薩摩訶薩輕弄毀訾餘菩薩故，妄恃少能，於諸功德生長多種增上慢故，遠離無上正等菩提，不能證得一切智智。是菩薩摩訶薩以無方便善巧力故，生長多種增上慢故，毀訾輕蔑餘菩薩故，雖勤精進而墮聲聞或獨覺地。是菩薩摩訶薩薄福德故，所作善業、發誠諦言皆動魔事。是菩薩摩訶薩不能親近供養恭敬、尊重讚歎真善知識，不能請問得不退轉菩薩行相，不能諮受諸惡魔軍所作事業，由斯魔縛轉復堅牢。所以者何？是菩薩摩訶薩不久修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至遠離方便善巧故，為惡魔之所誑惑。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應善覺知諸惡魔事。

「復次，善現！云何菩薩摩訶薩不久修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至遠離方便善巧故，為惡魔之所誑惑，勸諸菩薩應善覺知？謂有惡魔，為誑惑故，方便化作種種形像，來至菩薩摩訶薩所，作如是言：『咄！善男子！汝自知耶？過去諸佛已曾授汝大菩提記，汝於無上正等菩提決定當得不復退轉。汝身父母、兄弟、姊妹、親友、眷屬乃至七世名字差別我悉善知，汝身生在某方、某國、某城、某邑、某聚落中，汝在某年、某月、某日、某時、某宿相王中生。』如是惡魔若見菩薩稟性柔軟，諸根昧鈍，便詐記言：『汝於先世所稟根性已曾如是。』若見菩薩稟性剛強，諸根明利，便詐記言：『汝於先世所稟根性亦曾如是。』若見菩薩居阿練若，或常乞食，或受一食，或一坐食，或一鉢食，或居塚間，或居露地，或居樹下，或糞掃衣，或但三衣，或常坐不臥，或如舊敷具，或少欲，或喜足，或樂遠離，或樂寂定，或具正念，或具妙慧，或不重利養，或不貴名譽，或好廉儉，不塗其足，或省睡眠，或離掉舉，或好少言，或樂軟語，如是惡魔見此菩薩種種行已，便詐記言：『汝於先世亦曾如是。所以者何？汝今成就如是如是殊勝功德，世間同見，先世定應亦有如是殊勝功德，應自慶慰無得自輕。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！云何菩薩摩訶薩不久修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，乃至遠離方便善巧故，為惡魔之所誑惑，勸諸菩薩應善覺知？謂有惡魔，為誑惑故，方便化作種種形像，來至菩薩摩訶薩所，作如是言：『咄！善男子！汝自知耶？過去諸佛已曾授汝大菩提記，汝於無上正等菩提決定當得不復退轉。汝身父母、兄弟、姊妹、親友、眷屬乃至七世名字差別我悉善知，汝身生在某方、某國、某城、某邑、某聚落中，汝在某年、某月、某日、某時、某宿相王中生。』如是惡魔若見菩薩稟性柔軟，諸根昧鈍，便詐記言：『汝於先世所稟根性已曾如是。』若見菩薩稟性剛強，諸根明利，便詐記言：『汝於先世所稟根性亦曾如是。』若見菩薩居阿練若，或常乞食，或受一食，或一坐食，或一鉢食，或居塚間，或居露地，或居樹下，或糞掃衣，或但三衣，或常坐不臥，或如舊敷具，或少欲，或喜足，或樂遠離，或樂寂定，或具正念，或具妙慧，或不重利養，或不貴名譽，或好廉儉，不塗其足，或省睡眠，或離掉舉，或好少言，或樂軟語，如是惡魔見此菩薩種種行已，便詐記言：『汝於先世亦曾如是。所以者何？汝今成就如是如是殊勝功德，世間同見，先世定應亦有如是殊勝功德，應自慶慰無得自輕。』

「是菩薩摩訶薩聞此惡魔說其過去當來功德，及說現在親友自身名等差別，兼歎種種殊勝善根，歡喜踊躍生增上慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。爾時，惡魔知其闇鈍起增上慢凌蔑他人，復告之言：『汝定成就殊勝功德，過去如來、應、正等覺已授汝記，汝於無上正等菩提，定當證得不復退轉，已有如是瑞相現前。』是時，惡魔為擾亂故，或矯現作出家形像，或矯現作在家形像，或矯現作父母、兄弟、姊妹、親友、梵志、師主、天、龍、藥叉、人、非人等種種形像，至此菩薩摩訶薩所，作如是言：『過去如來、應、正等覺，久已授汝大菩提記。汝於無上正等菩提，決定當得不復退轉。所以者何？諸不退轉地菩薩摩訶薩功德狀相，汝皆具有，應自尊重，勿生猶豫。』時，此菩薩聞彼語已，增上慢心轉復堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩聞此惡魔說其過去當來功德，及說現在親友自身名等差別，兼歎種種殊勝善根，歡喜踊躍生增上慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。爾時，惡魔知其闇鈍起增上慢凌蔑他人，復告之言：『汝定成就殊勝功德，過去如來、應、正等覺已授汝記，汝於無上正等菩提，定當證得不復退轉，已有如是瑞相現前。』是時，惡魔為擾亂故，或矯現作出家形像，或矯現作在家形像，或矯現作父母、兄弟、姊妹、親友、梵志、師主、天、龍、藥叉、人、非人等種種形像，至此菩薩摩訶薩所，作如是言：『過去如來、應、正等覺，久已授汝大菩提記。汝於無上正等菩提，決定當得不復退轉。所以者何？諸不退轉地菩薩摩訶薩功德狀相，汝皆具有，應自尊重，勿生猶豫。』時，此菩薩聞彼語已，增上慢心轉復堅固。

「善現當知！如我所說實得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，是菩薩摩訶薩實皆非有。善現當知！是菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所嬈不得自在。所以者何？是菩薩摩訶薩於得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相實皆未有，但聞惡魔詐說其德及名字等，生增上慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應善覺知諸惡魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如我所說實得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，是菩薩摩訶薩實皆非有。善現當知！是菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所嬈不得自在。所以者何？是菩薩摩訶薩於得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相實皆未有，但聞惡魔詐說其德及名字等，生增上慢，凌蔑毀罵諸餘菩薩。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，應善覺知諸惡魔事。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所魅，但聞名字妄生執著。所以者何？是菩薩摩訶薩先未修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法，由此因緣令魔得便。是菩薩摩訶薩不能了知蘊魔行相、死魔行相、天魔行相、煩惱魔行相，由此因緣令魔得便。是菩薩摩訶薩不能了知色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊及餘無量法門，亦不了知有情諸法名字實相所謂無相。由此因緣令魔得便，方便化作種種形像，告此菩薩摩訶薩言：『汝所修行願行已滿，當得無上正等菩提。汝成佛時當得如是勝妙功德尊貴名號！』謂彼惡魔，知此菩薩長夜思願：『我成佛時當得如是功德名號！』隨其思願而記說之。時，此菩薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，聞魔記說，作是念言：『此人奇哉！為我記說當得成佛功德名號，與我長夜思願相應。由此故知過去諸佛必已授我大菩提記，我於無上正等菩提決定當得不復退轉。我成佛時必定當得如是功德尊貴名號。』是菩薩摩訶薩如如惡魔、或魔眷屬、或魔所執諸沙門等記說當來成佛名號，如是如是憍慢轉增：『我於未來定當作佛，獲得如是功德名號，諸餘菩薩無與我等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩魔所執持，為魔所魅，但聞名字妄生執著。所以者何？是菩薩摩訶薩先未修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法，由此因緣令魔得便。是菩薩摩訶薩不能了知蘊魔行相、死魔行相、天魔行相、煩惱魔行相，由此因緣令魔得便。是菩薩摩訶薩不能了知色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊及餘無量法門，亦不了知有情諸法名字實相所謂無相。由此因緣令魔得便，方便化作種種形像，告此菩薩摩訶薩言：『汝所修行願行已滿，當得無上正等菩提。汝成佛時當得如是勝妙功德尊貴名號！』謂彼惡魔，知此菩薩長夜思願：『我成佛時當得如是功德名號！』隨其思願而記說之。時，此菩薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，聞魔記說，作是念言：『此人奇哉！為我記說當得成佛功德名號，與我長夜思願相應。由此故知過去諸佛必已授我大菩提記，我於無上正等菩提決定當得不復退轉。我成佛時必定當得如是功德尊貴名號。』是菩薩摩訶薩如如惡魔、或魔眷屬、或魔所執諸沙門等記說當來成佛名號，如是如是憍慢轉增：『我於未來定當作佛，獲得如是功德名號，諸餘菩薩無與我等。』

「善現當知！如我所說已得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，此菩薩摩訶薩皆未成就，但聞魔說成佛虛名，便生憍慢輕弄，毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾。是菩薩摩訶薩由起憍慢，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩故，遠離無上正等菩提。是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，棄善友故，常為惡友所攝受故，當墮聲聞或獨覺地。善現當知！是菩薩摩訶薩或有此身還得正念，至誠悔過捨憍慢心，數數親近、供養恭敬、尊重讚歎真淨善友。彼雖流轉生死多時，而後復依甚深般若波羅蜜多漸次修學，當證無上正等菩提。善現當知！是菩薩摩訶薩若有此身不得正念，不能悔過，不捨慢心，不樂親近、供養恭敬、尊重讚歎真淨善友。彼定流轉生死多時，後雖精進修諸善業，而墮聲聞或獨覺地。譬如苾芻求聲聞者，於四重罪若隨犯一，便非沙門、非釋迦子，彼於現在定不能得預流等果。妄執虛名菩薩亦爾，但聞魔說成佛空名，便起慢心，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾，當知此罪過彼苾芻所犯四重無量倍數。置彼苾芻所犯四重，此菩薩罪過五無間亦無量倍。所以者何？是菩薩摩訶薩實不成就殊勝功德，聞惡魔說成佛虛名，便自憍慢輕餘菩薩，是故此罪過五無間。由此當知若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應善覺知如是記說虛名號等微細魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如我所說已得不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，此菩薩摩訶薩皆未成就，但聞魔說成佛虛名，便生憍慢輕弄，毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾。是菩薩摩訶薩由起憍慢，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩故，遠離無上正等菩提。是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，棄善友故，常為惡友所攝受故，當墮聲聞或獨覺地。善現當知！是菩薩摩訶薩或有此身還得正念，至誠悔過捨憍慢心，數數親近、供養恭敬、尊重讚歎真淨善友。彼雖流轉生死多時，而後復依甚深般若波羅蜜多漸次修學，當證無上正等菩提。善現當知！是菩薩摩訶薩若有此身不得正念，不能悔過，不捨慢心，不樂親近、供養恭敬、尊重讚歎真淨善友。彼定流轉生死多時，後雖精進修諸善業，而墮聲聞或獨覺地。譬如苾芻求聲聞者，於四重罪若隨犯一，便非沙門、非釋迦子，彼於現在定不能得預流等果。妄執虛名菩薩亦爾，但聞魔說成佛空名，便起慢心，輕弄毀蔑諸餘菩薩摩訶薩眾，當知此罪過彼苾芻所犯四重無量倍數。置彼苾芻所犯四重，此菩薩罪過五無間亦無量倍。所以者何？是菩薩摩訶薩實不成就殊勝功德，聞惡魔說成佛虛名，便自憍慢輕餘菩薩，是故此罪過五無間。由此當知若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，應善覺知如是記說虛名號等微細魔事。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修遠離行，謂隱山林、空澤、曠野，居阿練若宴坐思惟。時，有惡魔來到其所，恭敬讚歎遠離功德，謂作是言：『善哉！大士！能修如是真遠離行。此遠離行，一切如來、應、正等覺共所稱讚，天帝釋等諸天神仙皆共守護、供養尊重，應常住此勿往餘處。』善現當知！我不讚歎諸菩薩摩訶薩居阿練若、曠野、山林宴坐思惟修遠離行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修遠離行，謂隱山林、空澤、曠野，居阿練若宴坐思惟。時，有惡魔來到其所，恭敬讚歎遠離功德，謂作是言：『善哉！大士！能修如是真遠離行。此遠離行，一切如來、應、正等覺共所稱讚，天帝釋等諸天神仙皆共守護、供養尊重，應常住此勿往餘處。』善現當知！我不讚歎諸菩薩摩訶薩居阿練若、曠野、山林宴坐思惟修遠離行。」

爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩應修何等餘遠離行，而佛不讚居阿練若、曠野、山林，棄勝臥具思惟宴坐遠離功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩應修何等餘遠離行，而佛不讚居阿練若、曠野、山林，棄勝臥具思惟宴坐遠離功德？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩若居山林、空澤、曠野、阿練若處，若住城邑、聚落、王都喧雜之處，但能遠離煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，行深般若波羅蜜多及修諸餘勝妙功德，是名菩薩真遠離行。此遠離行，一切如來、應、正等覺共所稱讚，諸佛世尊共所開許，諸菩薩眾常應修學，若晝若夜應正思惟，精進修行此遠離法，是名菩薩修遠離行。此遠離行不雜聲聞、獨覺作意，不雜一切煩惱惡業，離諸喧雜畢竟清淨，令諸菩薩疾證無上正等菩提，利樂有情常無斷盡。善現當知！惡魔所讚隱於山林、空澤、曠野、阿練若處棄勝臥具宴坐思惟，非諸菩薩真遠離行。所以者何？彼遠離行猶有喧雜，謂彼或雜惡業煩惱，或雜聲聞、獨覺作意，於深般若波羅蜜多，不能精勤信受修學，不能圓滿一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩若居山林、空澤、曠野、阿練若處，若住城邑、聚落、王都喧雜之處，但能遠離煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，行深般若波羅蜜多及修諸餘勝妙功德，是名菩薩真遠離行。此遠離行，一切如來、應、正等覺共所稱讚，諸佛世尊共所開許，諸菩薩眾常應修學，若晝若夜應正思惟，精進修行此遠離法，是名菩薩修遠離行。此遠離行不雜聲聞、獨覺作意，不雜一切煩惱惡業，離諸喧雜畢竟清淨，令諸菩薩疾證無上正等菩提，利樂有情常無斷盡。善現當知！惡魔所讚隱於山林、空澤、曠野、阿練若處棄勝臥具宴坐思惟，非諸菩薩真遠離行。所以者何？彼遠離行猶有喧雜，謂彼或雜惡業煩惱，或雜聲聞、獨覺作意，於深般若波羅蜜多，不能精勤信受修學，不能圓滿一切智智。

「善現當知！有菩薩摩訶薩雖樂修行魔所稱讚遠離行法，而起憍慢不清淨心，輕蔑、毀訾諸餘菩薩摩訶薩眾，謂有菩薩摩訶薩眾雖居城邑、聚落、王都而心清淨，不雜種種煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，嚴淨佛土、成熟有情，雖居憒閙而心寂靜，常勤修習真遠離行。彼於如是真淨菩薩摩訶薩眾，心生憍慢輕弄、毀訾、誹謗、凌蔑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！有菩薩摩訶薩雖樂修行魔所稱讚遠離行法，而起憍慢不清淨心，輕蔑、毀訾諸餘菩薩摩訶薩眾，謂有菩薩摩訶薩眾雖居城邑、聚落、王都而心清淨，不雜種種煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，嚴淨佛土、成熟有情，雖居憒閙而心寂靜，常勤修習真遠離行。彼於如是真淨菩薩摩訶薩眾，心生憍慢輕弄、毀訾、誹謗、凌蔑。

「善現當知！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，雖居曠野百踰繕那，其中絕無諸惡禽獸、蛇蝎、盜賊，唯有鬼神、邏剎娑等遊止其中。彼居如是阿練若處，雖經一年、或五、或十、或復乃至百千俱胝，若過是數修遠離行，而不了知真遠離行，謂諸菩薩摩訶薩眾，雖居憒閙而心寂靜，遠離種種煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，發趣無上正等菩提。善現當知！是諸菩薩雖居曠野經歷多時，而雜聲聞、獨覺作意，於彼二地深生樂著，依二地法修遠離行，復於此行深生耽染。彼雖如是修遠離行，而不稱順諸佛之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，雖居曠野百踰繕那，其中絕無諸惡禽獸、蛇蝎、盜賊，唯有鬼神、邏剎娑等遊止其中。彼居如是阿練若處，雖經一年、或五、或十、或復乃至百千俱胝，若過是數修遠離行，而不了知真遠離行，謂諸菩薩摩訶薩眾，雖居憒閙而心寂靜，遠離種種煩惱惡業及諸聲聞、獨覺作意，發趣無上正等菩提。善現當知！是諸菩薩雖居曠野經歷多時，而雜聲聞、獨覺作意，於彼二地深生樂著，依二地法修遠離行，復於此行深生耽染。彼雖如是修遠離行，而不稱順諸佛之心。

「善現當知！我所稱讚諸菩薩摩訶薩真遠離行，是菩薩摩訶薩都不成就，彼於真淨遠離行中亦不見有相似行相。所以者何？彼於如是真遠離行不生愛樂，但樂勤修聲聞、獨覺空遠離行。善現當知！是菩薩摩訶薩修不真淨遠離行時，魔來空中，歡喜讚歎告言：『大士！善哉！善哉！汝能勤修真遠離行，此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚。汝於此行精勤修學，疾證無上正等菩提。』善現當知！是菩薩摩訶薩執著如是二乘所修遠離行法以為最勝，輕弄毀蔑住菩薩乘，雖居憒閙而心寂靜成調善法諸苾芻等，言彼不能修遠離行，身居憒閙心不寂靜無調善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！我所稱讚諸菩薩摩訶薩真遠離行，是菩薩摩訶薩都不成就，彼於真淨遠離行中亦不見有相似行相。所以者何？彼於如是真遠離行不生愛樂，但樂勤修聲聞、獨覺空遠離行。善現當知！是菩薩摩訶薩修不真淨遠離行時，魔來空中，歡喜讚歎告言：『大士！善哉！善哉！汝能勤修真遠離行，此遠離行一切如來、應、正等覺共所稱讚。汝於此行精勤修學，疾證無上正等菩提。』善現當知！是菩薩摩訶薩執著如是二乘所修遠離行法以為最勝，輕弄毀蔑住菩薩乘，雖居憒閙而心寂靜成調善法諸苾芻等，言彼不能修遠離行，身居憒閙心不寂靜無調善法。

「善現當知！是菩薩摩訶薩於佛所讚住真遠離行菩薩摩訶薩輕蔑毀訾，謂居憒閙心不寂靜，不能勤修真遠離行；於諸如來、應、正等覺所不稱讚住真喧雜行菩薩摩訶薩尊重讚歎，謂不喧雜，其心寂靜，能正修行真遠離行。善現當知！是菩薩摩訶薩於應親近恭敬供養如世尊者，而不親近供養恭敬，反生輕蔑；於應遠離，不應親近恭敬供養如惡友者，而反親近供養恭敬如事世尊。善現當知！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，妄生種種分別執著。所以者何？彼作是念：『我所修學是真遠離，故為非人稱讚護念。居城邑者身心擾亂，誰當護念恭敬讚美是菩薩摩訶薩？』由此因緣，心多憍慢，輕蔑毀訾諸餘菩薩摩訶薩眾，煩惱惡業晝夜增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩於佛所讚住真遠離行菩薩摩訶薩輕蔑毀訾，謂居憒閙心不寂靜，不能勤修真遠離行；於諸如來、應、正等覺所不稱讚住真喧雜行菩薩摩訶薩尊重讚歎，謂不喧雜，其心寂靜，能正修行真遠離行。善現當知！是菩薩摩訶薩於應親近恭敬供養如世尊者，而不親近供養恭敬，反生輕蔑；於應遠離，不應親近恭敬供養如惡友者，而反親近供養恭敬如事世尊。善現當知！是菩薩摩訶薩遠離般若波羅蜜多，無方便善巧故，妄生種種分別執著。所以者何？彼作是念：『我所修學是真遠離，故為非人稱讚護念。居城邑者身心擾亂，誰當護念恭敬讚美是菩薩摩訶薩？』由此因緣，心多憍慢，輕蔑毀訾諸餘菩薩摩訶薩眾，煩惱惡業晝夜增長。

「善現當知！是菩薩摩訶薩於餘菩薩摩訶薩眾為旃茶羅，穢污菩薩摩訶薩眾。雖似菩薩摩訶薩相，而是天上人中大賊，誑惑天、人、阿素洛等，其身雖服沙門法衣，而心常懷盜賊意樂。諸有發趣菩薩乘者，不應親近供養恭敬、尊重讚歎如是惡人。所以者何？此諸人等懷增上慢，外似菩薩內多煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩於餘菩薩摩訶薩眾為旃茶羅，穢污菩薩摩訶薩眾。雖似菩薩摩訶薩相，而是天上人中大賊，誑惑天、人、阿素洛等，其身雖服沙門法衣，而心常懷盜賊意樂。諸有發趣菩薩乘者，不應親近供養恭敬、尊重讚歎如是惡人。所以者何？此諸人等懷增上慢，外似菩薩內多煩惱。

「是故，善現！若菩薩摩訶薩真實不捨一切智智，不棄無上正等菩提，深心欲求一切智智，欲得無上正等菩提，普為利樂諸有情者，不應親近供養恭敬、尊重讚歎如是惡人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善現！若菩薩摩訶薩真實不捨一切智智，不棄無上正等菩提，深心欲求一切智智，欲得無上正等菩提，普為利樂諸有情者，不應親近供養恭敬、尊重讚歎如是惡人。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩常應精進修自事業，厭離生死，不著三界，於彼惡賊旃茶羅人，常應發生慈、悲、喜、捨，應作是念：『我不應起如彼惡人所起過患，設當失念如彼暫起，即應覺知令速除滅。』是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，當善覺知諸惡魔事，應勤精進遠離除滅如彼菩薩所起過患，勤求無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩常應精進修自事業，厭離生死，不著三界，於彼惡賊旃茶羅人，常應發生慈、悲、喜、捨，應作是念：『我不應起如彼惡人所起過患，設當失念如彼暫起，即應覺知令速除滅。』是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提，當善覺知諸惡魔事，應勤精進遠離除滅如彼菩薩所起過患，勤求無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩增上意樂，欲證無上正等菩提，常應親近供養恭敬、尊重讚歎真淨善友。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩增上意樂，欲證無上正等菩提，常應親近供養恭敬、尊重讚歎真淨善友。」

爾時，善現便白佛言：「何等名為諸菩薩摩訶薩真淨善友？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「何等名為諸菩薩摩訶薩真淨善友？」

佛告善現：「一切如來、應、正等覺是諸菩薩真淨善友，一切菩薩摩訶薩眾亦是菩薩真淨善友，諸有聲聞及餘善士，能為菩薩摩訶薩眾宣說開示，分別顯了布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應法門令易解者，亦是菩薩真淨善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「一切如來、應、正等覺是諸菩薩真淨善友，一切菩薩摩訶薩眾亦是菩薩真淨善友，諸有聲聞及餘善士，能為菩薩摩訶薩眾宣說開示，分別顯了布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應法門令易解者，亦是菩薩真淨善友。

「復次，善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是諸菩薩真淨善友，四念住乃至八聖道支亦是菩薩真淨善友，四靜慮、四無量、四無色定亦是菩薩真淨善友，八解脫乃至十遍處亦是菩薩真淨善友，空、無相、無願解脫門，亦是菩薩真淨善友，極喜地乃至法雲地亦是菩薩真淨善友，陀羅尼門、三摩地門亦是菩薩真淨善友，五眼、六神通亦是菩薩真淨善友，如來十力乃至十八佛不共法亦是菩薩真淨善友，大慈、大悲、大喜、大捨亦是菩薩真淨善友，無忘失法、恒住捨性亦是菩薩真淨善友，一切智、道相智、一切相智亦是菩薩真淨善友，永斷一切習氣相續亦是菩薩真淨善友，一切菩薩摩訶薩行亦是菩薩真淨善友，諸佛無上正等菩提亦是菩薩真淨善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是諸菩薩真淨善友，四念住乃至八聖道支亦是菩薩真淨善友，四靜慮、四無量、四無色定亦是菩薩真淨善友，八解脫乃至十遍處亦是菩薩真淨善友，空、無相、無願解脫門，亦是菩薩真淨善友，極喜地乃至法雲地亦是菩薩真淨善友，陀羅尼門、三摩地門亦是菩薩真淨善友，五眼、六神通亦是菩薩真淨善友，如來十力乃至十八佛不共法亦是菩薩真淨善友，大慈、大悲、大喜、大捨亦是菩薩真淨善友，無忘失法、恒住捨性亦是菩薩真淨善友，一切智、道相智、一切相智亦是菩薩真淨善友，永斷一切習氣相續亦是菩薩真淨善友，一切菩薩摩訶薩行亦是菩薩真淨善友，諸佛無上正等菩提亦是菩薩真淨善友。

「復次，善現！苦聖諦乃至道聖諦是諸菩薩真淨善友，諸法緣性亦是菩薩真淨善友，諸緣起支亦是菩薩真淨善友，內空乃至無性自性空亦是菩薩真淨善友，真如乃至不思議界亦是菩薩真淨善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！苦聖諦乃至道聖諦是諸菩薩真淨善友，諸法緣性亦是菩薩真淨善友，諸緣起支亦是菩薩真淨善友，內空乃至無性自性空亦是菩薩真淨善友，真如乃至不思議界亦是菩薩真淨善友。

「復次，善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。四念住乃至一切相智亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。永斷一切習氣相續、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。四念住乃至一切相智亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。永斷一切習氣相續、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。

「復次，善現！苦聖諦乃至道聖諦與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。諸法緣性及緣起支亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。內空乃至無性自性空亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。真如乃至不思議界亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。所以者何？一切過去、未來、現在諸佛世尊，皆以布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至真如乃至不思議界為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。何以故？一切過去、未來、現在諸佛世尊，皆從布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至真如乃至不思議界而生長故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！苦聖諦乃至道聖諦與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。諸法緣性及緣起支亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。內空乃至無性自性空亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。真如乃至不思議界亦與菩薩摩訶薩眾為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。所以者何？一切過去、未來、現在諸佛世尊，皆以布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至真如乃至不思議界為師為導，為明為炬，為燈為照，為解為覺，為智為慧，為救為護，為室為宅，為洲為渚，為歸為趣，為父為母。何以故？一切過去、未來、現在諸佛世尊，皆從布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至真如乃至不思議界而生長故。

「是故，善現！若菩薩摩訶薩增上意樂欲證無上正等菩提，成熟有情、嚴淨佛土，當學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至當學真如乃至不思議界。是菩薩摩訶薩既學布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界，復應以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。我觀此義故作是說，一切布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界，與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，廣說乃至為父為母。是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲得不隨他教行，欲住不隨他教地，欲斷一切有情疑，欲滿一切有情願，欲嚴淨佛土，欲成熟有情，應學般若波羅蜜多。所以者何？於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩眾所應學法，一切菩薩摩訶薩眾皆於其中應勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善現！若菩薩摩訶薩增上意樂欲證無上正等菩提，成熟有情、嚴淨佛土，當學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至當學真如乃至不思議界。是菩薩摩訶薩既學布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界，復應以四攝事攝諸有情。何等為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。我觀此義故作是說，一切布施波羅蜜多，廣說乃至不思議界，與諸菩薩摩訶薩眾為師為導，廣說乃至為父為母。是故，善現！諸菩薩摩訶薩欲得不隨他教行，欲住不隨他教地，欲斷一切有情疑，欲滿一切有情願，欲嚴淨佛土，欲成熟有情，應學般若波羅蜜多。所以者何？於此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩眾所應學法，一切菩薩摩訶薩眾皆於其中應勤修學。」