大般若波羅蜜多經卷第五百一十七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百一十七三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分空相品第二十一之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分空相品第二十一之三

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情由惡業障，所居大地高下不平，塠阜溝坑，穢草株杌，毒刺荊棘，不淨充滿。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令永滅除諸惡業障，所居之處地平如掌，無諸穢草株杌等事？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是諸雜穢業，所感大地有情居處其地平坦，園林、池沼、諸妙香花間雜莊嚴甚可愛樂。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情由惡業障，所居大地高下不平，塠阜溝坑，穢草株杌，毒刺荊棘，不淨充滿。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令永滅除諸惡業障，所居之處地平如掌，無諸穢草株杌等事？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是諸雜穢業，所感大地有情居處其地平坦，園林、池沼、諸妙香花間雜莊嚴甚可愛樂。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情薄福德故，所居大地無諸珍寶，唯有種種土石瓦礫。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是多罪少福諸有情類，令所居處豐饒珍寶？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是多罪少福諸有情類，金沙布地，處處皆有吠琉璃等眾妙珍奇，雖恒受用而無染著。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情薄福德故，所居大地無諸珍寶，唯有種種土石瓦礫。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是多罪少福諸有情類，令所居處豐饒珍寶？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是多罪少福諸有情類，金沙布地，處處皆有吠琉璃等眾妙珍奇，雖恒受用而無染著。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情多所攝受深生愛著，發起種種惡不善業。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是多所攝受、深生愛著諸有情類，令其永離攝受愛著及所發起諸不善業？』既思惟已，作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是多所攝受深生愛著造諸惡業諸有情類，一切有情於色聲等無所攝受，於諸資具不生愛著。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情多所攝受深生愛著，發起種種惡不善業。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是多所攝受、深生愛著諸有情類，令其永離攝受愛著及所發起諸不善業？』既思惟已，作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是多所攝受深生愛著造諸惡業諸有情類，一切有情於色聲等無所攝受，於諸資具不生愛著。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有四色類貴賤差別，謂剎帝利至戍達羅。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無如是貴賤差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是四種色類貴賤差別，一切有情同一色類，皆悉尊貴人趣所攝。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有四色類貴賤差別，謂剎帝利至戍達羅。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無如是貴賤差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是四種色類貴賤差別，一切有情同一色類，皆悉尊貴人趣所攝。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有下、中、上家族差別。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無如是下、中、上品家族差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是下、中、上品家族差別，一切有情皆同上品。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有下、中、上家族差別。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無如是下、中、上品家族差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是下、中、上品家族差別，一切有情皆同上品。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情端正醜陋形色差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無如是端正醜陋形色差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是端正醜陋形色差別諸有情類，一切有情皆真金色，端嚴殊妙眾所樂觀，成就最勝圓滿淨色。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情端正醜陋形色差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無如是端正醜陋形色差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是端正醜陋形色差別諸有情類，一切有情皆真金色，端嚴殊妙眾所樂觀，成就最勝圓滿淨色。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情繫屬主宰，諸有所作不得自在。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令得自在？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類得無主宰，諸有所作皆得自在，乃至不見主宰形像，亦復不聞主宰名字，唯有如來、應、正等覺以法統攝名為法王。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情繫屬主宰，諸有所作不得自在。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令得自在？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類得無主宰，諸有所作皆得自在，乃至不見主宰形像，亦復不聞主宰名字，唯有如來、應、正等覺以法統攝名為法王。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有地獄等諸趣差別。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無諸趣善惡差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無諸趣善惡差別，乃至無有諸惡趣名，一切有情皆同一類等修一業，謂皆和合修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行空、無相、無願解脫門，修行八解脫乃至十遍處，修行菩薩摩訶薩地，修行陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行諸相隨好之因，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情有地獄等諸趣差別。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令無諸趣善惡差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無諸趣善惡差別，乃至無有諸惡趣名，一切有情皆同一類等修一業，謂皆和合修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行空、無相、無願解脫門，修行八解脫乃至十遍處，修行菩薩摩訶薩地，修行陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行諸相隨好之因，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行菩薩摩訶薩行及佛無上正等菩提。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情四生差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令無如是四生差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是四生差別，諸有情類同受化生。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情四生差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令無如是四生差別？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是四生差別，諸有情類同受化生。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情無五通慧，諸有所作不得自在。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類皆令獲得五神通慧？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，皆具成就五勝神通。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情無五通慧，諸有所作不得自在。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類皆令獲得五神通慧？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，皆具成就五勝神通。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情受用段食，身有種種大小便利，膿血臭穢深可厭捨。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令其身中無此穢惡？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，唯同受用妙法喜食，其身香潔無諸便穢。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情受用段食，身有種種大小便利，膿血臭穢深可厭捨。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令其身中無此穢惡？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，唯同受用妙法喜食，其身香潔無諸便穢。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情身光匱乏，諸有所作須求燈炬。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令離如是闕光明身？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，身具光明不假外照。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情身光匱乏，諸有所作須求燈炬。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令離如是闕光明身？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，身具光明不假外照。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情所居之土，有晝、有夜、有月、半月，時節歲數轉變非恒。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令所居處無晝夜等時節變易？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無晝夜月半月等時節及名。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情所居之土，有晝、有夜、有月、半月，時節歲數轉變非恒。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令所居處無晝夜等時節變易？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無晝夜月半月等時節及名。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情壽量短促。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令離如是壽量短促？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，壽量長遠劫數難知。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情壽量短促。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令離如是壽量短促？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，壽量長遠劫數難知。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情身無相好。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令得相好？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，具三十二大士夫相，八十隨好圓滿莊嚴，有情見之生淨勝喜。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情身無相好。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令得相好？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，具三十二大士夫相，八十隨好圓滿莊嚴，有情見之生淨勝喜。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有情類闕諸善根。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令具善根？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，一切成就淨勝善根，由此善根，能辦種種上妙供具供養諸佛，乘斯福力隨所生處，復能供養諸佛世尊。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有情類闕諸善根。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令具善根？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，一切成就淨勝善根，由此善根，能辦種種上妙供具供養諸佛，乘斯福力隨所生處，復能供養諸佛世尊。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情具身心病。身病有四，謂風、熱、淡及諸雜病。心病亦四，謂貪、瞋、癡及慢等病。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔身心病苦諸有情類？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是身心病苦諸有情類，乃至無有身心病名。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情具身心病。身病有四，謂風、熱、淡及諸雜病。心病亦四，謂貪、瞋、癡及慢等病。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔身心病苦諸有情類？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無如是身心病苦諸有情類，乃至無有身心病名。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情種種意樂三乘差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔意樂狹劣諸有情類，令其棄捨二乘意樂，唯令趣向無上大乘？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，唯求無上正等菩提，不樂聲聞、獨覺乘果，乃至無有二乘之名。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情種種意樂三乘差別。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔意樂狹劣諸有情類，令其棄捨二乘意樂，唯令趣向無上大乘？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，唯求無上正等菩提，不樂聲聞、獨覺乘果，乃至無有二乘之名。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情懷增上慢，未捨謂捨，未得謂得。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令其棄捨增上慢結？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿，疾能證得一切智智，我佛土中得無如是增上慢者，一切有情如實知見所捨所得。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情懷增上慢，未捨謂捨，未得謂得。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令其棄捨增上慢結？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿，疾能證得一切智智，我佛土中得無如是增上慢者，一切有情如實知見所捨所得。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情多生執著，謂執著色蘊，執著受、想、行、識蘊，廣說乃至執著菩薩摩訶薩行，執著無上正等菩提。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令離執著？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿，疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，無如是等種種執著。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情多生執著，謂執著色蘊，執著受、想、行、識蘊，廣說乃至執著菩薩摩訶薩行，執著無上正等菩提。見此事已作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類令離執著？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿，疾能證得一切智智，我佛土中諸有情類，無如是等種種執著。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有如來、應、正等覺壽量、光明、弟子眾數皆無分限。見此事已，作是思惟：『我云何得壽量光明、弟子眾數皆無分限？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我時所有壽量光明、弟子眾數皆無分限。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有如來、應、正等覺壽量、光明、弟子眾數皆無分限。見此事已，作是思惟：『我云何得壽量光明、弟子眾數皆無分限？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我時所有壽量光明、弟子眾數皆無分限。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有如來、應、正等覺所居之土周圓有量。見此事已，作是思惟：『我當云何得所居土周圓無量安隱豐樂？』既思惟已，作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，十方各如殑伽沙界合為一土安隱豐樂，我住其中說法，教化無量無數無邊有情。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見有如來、應、正等覺所居之土周圓有量。見此事已，作是思惟：『我當云何得所居土周圓無量安隱豐樂？』既思惟已，作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，十方各如殑伽沙界合為一土安隱豐樂，我住其中說法，教化無量無數無邊有情。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見生死際前後長遠，諸有情界其數無邊。見此事已作是思惟：『生死邊際及有情界皆如虛空，雖無真實流轉生死及解脫者，而諸有情虛妄執著，輪迴生死受苦無窮。我當云何方便濟拔？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，為諸有情說微妙法，皆令解脫生死大苦，亦令證知生死解脫都無所有皆畢竟空。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見生死際前後長遠，諸有情界其數無邊。見此事已作是思惟：『生死邊際及有情界皆如虛空，雖無真實流轉生死及解脫者，而諸有情虛妄執著，輪迴生死受苦無窮。我當云何方便濟拔？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，為諸有情說微妙法，皆令解脫生死大苦，亦令證知生死解脫都無所有皆畢竟空。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。」

第三分殑伽天品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分殑伽天品第二十二

爾時，會中有一天女名殑伽天，從座而起，稽首佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！我能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及能攝受如今世尊為諸大眾所說佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一天女名殑伽天，從座而起，稽首佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！我能圓滿布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，及能攝受如今世尊為諸大眾所說佛土。」

時，殑伽天作是語已，即取種種金花、銀花、水陸生花諸莊嚴具，及持金色天衣一雙，恭敬至誠奉散佛上，佛神力故上踊空中宛轉右旋，於佛頂上，變成四柱四角寶臺，綺飾莊嚴甚可愛樂，於是天女持此寶臺，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，殑伽天作是語已，即取種種金花、銀花、水陸生花諸莊嚴具，及持金色天衣一雙，恭敬至誠奉散佛上，佛神力故上踊空中宛轉右旋，於佛頂上，變成四柱四角寶臺，綺飾莊嚴甚可愛樂，於是天女持此寶臺，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

爾時，如來知彼天女志意深遠，即便微笑。諸佛法爾若微笑時，種種色光從面門出，今佛亦爾，從其面門放種種光青黃赤白紅紫碧綠，遍照十方無量無邊諸佛世界，還來此土現大神變，入佛頂中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來知彼天女志意深遠，即便微笑。諸佛法爾若微笑時，種種色光從面門出，今佛亦爾，從其面門放種種光青黃赤白紅紫碧綠，遍照十方無量無邊諸佛世界，還來此土現大神變，入佛頂中。

時，阿難陀見聞是已，從座而起頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！何因何緣現此微笑？佛現微笑非無因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿難陀見聞是已，從座而起頂禮佛足，偏覆左肩右膝著地，合掌向佛白言：「世尊！何因何緣現此微笑？佛現微笑非無因緣。」

爾時，世尊告慶喜曰：「今此天女，於未來世當成如來、應、正等覺廣說乃至佛薄伽梵，劫名星喻，佛號金花。慶喜當知！今此天女，即是最後所受女身，捨此身已便受男身，盡未來際不復為女。從此歿已生於東方不動如來、應、正等覺甚可愛樂佛世界中，於彼佛所勤修梵行，此女彼界便字金花，修諸菩薩摩訶薩行。慶喜當知！金花菩薩從不動佛世界歿已復生他方，從一佛國趣一佛國，生生之處常不離佛，如轉輪王從一寶殿趣一寶殿歡娛受樂，乃至命終足不履地。金花菩薩亦復如是，從一佛土往一佛土，乃至無上正等菩提，於生生處常見諸佛，恒聞正法修菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告慶喜曰：「今此天女，於未來世當成如來、應、正等覺廣說乃至佛薄伽梵，劫名星喻，佛號金花。慶喜當知！今此天女，即是最後所受女身，捨此身已便受男身，盡未來際不復為女。從此歿已生於東方不動如來、應、正等覺甚可愛樂佛世界中，於彼佛所勤修梵行，此女彼界便字金花，修諸菩薩摩訶薩行。慶喜當知！金花菩薩從不動佛世界歿已復生他方，從一佛國趣一佛國，生生之處常不離佛，如轉輪王從一寶殿趣一寶殿歡娛受樂，乃至命終足不履地。金花菩薩亦復如是，從一佛土往一佛土，乃至無上正等菩提，於生生處常見諸佛，恒聞正法修菩薩行。」

時，阿難陀竊作是念：「金花菩薩當作佛時，亦應宣說甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾，其數多少應如今佛菩薩眾會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿難陀竊作是念：「金花菩薩當作佛時，亦應宣說甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾，其數多少應如今佛菩薩眾會。」

佛知其念，告慶喜言：「如是！如是！如汝所念。金花菩薩當作佛時，亦為眾會宣說如是甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾，其數多少亦如今佛菩薩眾會。慶喜當知！金花菩薩當作佛時，出家弟子其數甚多不可稱計，謂不可數若百、若千、若俱胝等，但可總說無量無邊。慶喜當知！金花菩薩當作佛時，其土無有種種過患如此般若波羅蜜多甚深經中我所宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其念，告慶喜言：「如是！如是！如汝所念。金花菩薩當作佛時，亦為眾會宣說如是甚深般若波羅蜜多，彼會菩薩摩訶薩眾，其數多少亦如今佛菩薩眾會。慶喜當知！金花菩薩當作佛時，出家弟子其數甚多不可稱計，謂不可數若百、若千、若俱胝等，但可總說無量無邊。慶喜當知！金花菩薩當作佛時，其土無有種種過患如此般若波羅蜜多甚深經中我所宣說。」

爾時，慶喜復白佛言：「今此天女，先於何佛已發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，今得遇佛供養恭敬便得受於不退轉記？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慶喜復白佛言：「今此天女，先於何佛已發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，今得遇佛供養恭敬便得受於不退轉記？」

佛告慶喜：「今此天女於然燈佛已發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，故今遇我供養恭敬便得受於不退轉記。慶喜當知！我於過去然燈佛所以五莖花奉散彼佛迴向發願。然燈如來、應、正等覺知我根熟與我受記：『汝於來世當得作佛，號曰能寂，界名堪忍，劫號為賢。』天女爾時聞佛授我大菩提記，歡喜踊躍即以金花奉散佛上，便發無上正等覺心，種諸善根迴向發願：『使我來世於此菩薩當作佛時，亦如今佛現前授我大菩提記。』故我今者與彼受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「今此天女於然燈佛已發無上正等覺心，種諸善根迴向發願，故今遇我供養恭敬便得受於不退轉記。慶喜當知！我於過去然燈佛所以五莖花奉散彼佛迴向發願。然燈如來、應、正等覺知我根熟與我受記：『汝於來世當得作佛，號曰能寂，界名堪忍，劫號為賢。』天女爾時聞佛授我大菩提記，歡喜踊躍即以金花奉散佛上，便發無上正等覺心，種諸善根迴向發願：『使我來世於此菩薩當作佛時，亦如今佛現前授我大菩提記。』故我今者與彼受記。」

爾時，慶喜聞佛所說歡喜踊躍，復白佛言：「今此天女久發無上正等覺心，種諸善根、迴向發願今得成熟，是故如來、應、正等覺授與彼記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慶喜聞佛所說歡喜踊躍，復白佛言：「今此天女久發無上正等覺心，種諸善根、迴向發願今得成熟，是故如來、應、正等覺授與彼記。」

佛告慶喜：「如是！如是！如汝所說。彼善根熟我與受記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「如是！如是！如汝所說。彼善根熟我與受記。」

第三分巧便品第二十三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分巧便品第二十三之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，云何習空、無相、無願三摩地？云何入空、無相、無願三摩地？云何習四念住乃至八聖道支？云何修四念住乃至八聖道支？云何習餘菩提分法？云何修餘菩提分法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，云何習空、無相、無願三摩地？云何入空、無相、無願三摩地？云何習四念住乃至八聖道支？云何修四念住乃至八聖道支？云何習餘菩提分法？云何修餘菩提分法？」

佛告善現：「行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，應觀色蘊乃至識蘊空，應觀眼處乃至意處空，應觀色處乃至法處空，應觀眼界乃至意界空，應觀色界乃至法界空，應觀眼識界乃至意識界空，應觀眼觸乃至意觸空，應觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空，應觀地界乃至識界空，應觀因緣乃至增上緣空，應觀無明乃至老死空，應觀布施乃至般若波羅蜜多空，應觀內空乃至無性自性空空，應觀真如乃至不思議界空，應觀苦、集、滅、道聖諦空，應觀四念住乃至八聖道支空，應觀四靜慮、四無量、四無色定空，應觀八解脫乃至十遍處空，應觀空、無相、無願解脫門空，應觀淨觀地乃至如來地空，應觀極喜地乃至法雲地空，應觀一切陀羅尼門、三摩地門空，應觀五眼、六神通空，應觀如來十力乃至十八佛不共法空，應觀大慈、大悲、大喜、大捨空，應觀三十二相、八十隨好空，應觀無忘失法、恒住捨性空，應觀一切智、道相智、一切相智空，應觀預流果乃至獨覺菩提空，應觀一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提空，應觀有漏、無漏法空，應觀世間、出世間法空，應觀有為、無為法空，應觀過去、未來、現在法空，應觀善、不善、無記法空，應觀欲界、色界、無色界法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「行深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，應觀色蘊乃至識蘊空，應觀眼處乃至意處空，應觀色處乃至法處空，應觀眼界乃至意界空，應觀色界乃至法界空，應觀眼識界乃至意識界空，應觀眼觸乃至意觸空，應觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空，應觀地界乃至識界空，應觀因緣乃至增上緣空，應觀無明乃至老死空，應觀布施乃至般若波羅蜜多空，應觀內空乃至無性自性空空，應觀真如乃至不思議界空，應觀苦、集、滅、道聖諦空，應觀四念住乃至八聖道支空，應觀四靜慮、四無量、四無色定空，應觀八解脫乃至十遍處空，應觀空、無相、無願解脫門空，應觀淨觀地乃至如來地空，應觀極喜地乃至法雲地空，應觀一切陀羅尼門、三摩地門空，應觀五眼、六神通空，應觀如來十力乃至十八佛不共法空，應觀大慈、大悲、大喜、大捨空，應觀三十二相、八十隨好空，應觀無忘失法、恒住捨性空，應觀一切智、道相智、一切相智空，應觀預流果乃至獨覺菩提空，應觀一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提空，應觀有漏、無漏法空，應觀世間、出世間法空，應觀有為、無為法空，應觀過去、未來、現在法空，應觀善、不善、無記法空，應觀欲界、色界、無色界法空。

「善現當知！是菩薩摩訶薩作此觀時不令心亂。若心不亂則不見法，若不見法則不作證。所以者何？是菩薩摩訶薩善學諸法自相皆空，無法可增無法可減，故於諸法不見不證。何以故？於一切法勝義諦中，能證、所證、證處、證時及由此證，若總若別皆不可得、不可見故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩作此觀時不令心亂。若心不亂則不見法，若不見法則不作證。所以者何？是菩薩摩訶薩善學諸法自相皆空，無法可增無法可減，故於諸法不見不證。何以故？於一切法勝義諦中，能證、所證、證處、證時及由此證，若總若別皆不可得、不可見故。」

爾時，善現便白佛言：「如世尊說諸菩薩摩訶薩應觀法空而不作證，云何菩薩摩訶薩應觀法空而不作證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「如世尊說諸菩薩摩訶薩應觀法空而不作證，云何菩薩摩訶薩應觀法空而不作證？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩觀法空時，先作是念：『我應觀法諸相皆空，不應作證，我為學故觀諸法空，不為證故觀諸法空，今是學時，非為證時。』是菩薩摩訶薩未入定時，繫心於境，非入定位繫心於境。是菩薩摩訶薩於如是時，不退一切菩提分法、不證漏盡。所以者何？是菩薩摩訶薩成就如是廣大智慧，善住法空及一切種菩提分法，恒作是念：『今時應學，不應作證。』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常作是念：『我於布施乃至般若波羅蜜多，今時應學不應作證。我於內空乃至無性自性空，今時應學不應作證。我於真如乃至不思議界，今時應學不應作證。我於苦、集、滅、道聖諦，今時應學不應作證。我於四念住乃至八聖道支，今時應學不應作證。我於四靜慮、四無量、四無色定，今時應學不應作證。我於八解脫乃至十遍處，今時應學不應作證。我於空、無相、無願解脫門，今時應學不應作證。我於淨觀地乃至如來地，今時應學不應作證。我於極喜地乃至法雲地，今時應學不應作證。我於一切陀羅尼門、三摩地門，今時應學不應作證。我於五眼、六神通，今時應學不應作證。我於如來十力乃至十八佛不共法，今時應學不應作證。我於大慈、大悲、大喜、大捨，今時應學不應作證。我於無忘失法、恒住捨性，今時應學不應作證。我於一切智、道相智、一切相智，今時應學不應作證。我於一切菩薩摩訶薩行，今時應學不應作證。我於諸佛無上正等菩提，今時應學不應作證。我今為學一切智智，應學預流果乃至獨覺菩提，皆令善巧不應作證。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩觀法空時，先作是念：『我應觀法諸相皆空，不應作證，我為學故觀諸法空，不為證故觀諸法空，今是學時，非為證時。』是菩薩摩訶薩未入定時，繫心於境，非入定位繫心於境。是菩薩摩訶薩於如是時，不退一切菩提分法、不證漏盡。所以者何？是菩薩摩訶薩成就如是廣大智慧，善住法空及一切種菩提分法，恒作是念：『今時應學，不應作證。』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，常作是念：『我於布施乃至般若波羅蜜多，今時應學不應作證。我於內空乃至無性自性空，今時應學不應作證。我於真如乃至不思議界，今時應學不應作證。我於苦、集、滅、道聖諦，今時應學不應作證。我於四念住乃至八聖道支，今時應學不應作證。我於四靜慮、四無量、四無色定，今時應學不應作證。我於八解脫乃至十遍處，今時應學不應作證。我於空、無相、無願解脫門，今時應學不應作證。我於淨觀地乃至如來地，今時應學不應作證。我於極喜地乃至法雲地，今時應學不應作證。我於一切陀羅尼門、三摩地門，今時應學不應作證。我於五眼、六神通，今時應學不應作證。我於如來十力乃至十八佛不共法，今時應學不應作證。我於大慈、大悲、大喜、大捨，今時應學不應作證。我於無忘失法、恒住捨性，今時應學不應作證。我於一切智、道相智、一切相智，今時應學不應作證。我於一切菩薩摩訶薩行，今時應學不應作證。我於諸佛無上正等菩提，今時應學不應作證。我今為學一切智智，應學預流果乃至獨覺菩提，皆令善巧不應作證。』

「善現當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應習空、無相、無願三摩地，應住空、無相、無願三摩地，應修空、無相、無願三摩地，而於實際不應作證。應習四念住乃至八聖道支，應住四念住乃至八聖道支，應修四念住乃至八聖道支，而於實際不應作證。應習諸餘菩提分法，應住諸餘菩提分法，應修諸餘菩提分法，而於實際不應作證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應習空、無相、無願三摩地，應住空、無相、無願三摩地，應修空、無相、無願三摩地，而於實際不應作證。應習四念住乃至八聖道支，應住四念住乃至八聖道支，應修四念住乃至八聖道支，而於實際不應作證。應習諸餘菩提分法，應住諸餘菩提分法，應修諸餘菩提分法，而於實際不應作證。

「善現當知！是菩薩摩訶薩雖習空、無相、無願解脫門，亦住空、無相、無願解脫門，亦修空、無相、無願解脫門，而不證預流果，乃至不證獨覺菩提；雖習四念住乃至八聖道支，亦住四念住乃至八聖道支，亦修四念住乃至八聖道支，而不證預流果，乃至不證獨覺菩提；雖習諸餘菩提分法，亦住諸餘菩提分法，亦修諸餘菩提分法，而不證預流果，乃至不證獨覺菩提。由此因緣，是菩薩摩訶薩不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩雖習空、無相、無願解脫門，亦住空、無相、無願解脫門，亦修空、無相、無願解脫門，而不證預流果，乃至不證獨覺菩提；雖習四念住乃至八聖道支，亦住四念住乃至八聖道支，亦修四念住乃至八聖道支，而不證預流果，乃至不證獨覺菩提；雖習諸餘菩提分法，亦住諸餘菩提分法，亦修諸餘菩提分法，而不證預流果，乃至不證獨覺菩提。由此因緣，是菩薩摩訶薩不墮聲聞及獨覺地，疾證無上正等菩提。

「善現當知！譬如壯士形貌端嚴，威猛勇健，見者歡喜，具勝圓滿清淨眷屬，於諸兵法學至究竟，善持器仗，安固不動，六十四能、十八明處，一切伎術無不善巧，眾人欽仰悉皆敬伏，善事業故功少利多。由此諸人供養恭敬、尊重讚歎，無時暫捨，彼於爾時倍增喜躍，對諸眷屬而自慶慰。有因緣故，將其父母妻子眷屬發趣他方，中路經過險難曠野，其間多有惡獸、劫賊、怨家潛伏諸怖畏事，眷屬小大無不驚惶。其人自恃多諸伎術，威猛勇健身意泰然，安慰父母并諸眷屬，勿有憂懼必令無苦。彼人於是以善巧術，將諸眷屬至安隱處，既免危難，歡娛受樂。然彼壯士於曠野中，惡獸、怨賊無加害意。所以者何？自恃威猛具諸伎術無所畏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！譬如壯士形貌端嚴，威猛勇健，見者歡喜，具勝圓滿清淨眷屬，於諸兵法學至究竟，善持器仗，安固不動，六十四能、十八明處，一切伎術無不善巧，眾人欽仰悉皆敬伏，善事業故功少利多。由此諸人供養恭敬、尊重讚歎，無時暫捨，彼於爾時倍增喜躍，對諸眷屬而自慶慰。有因緣故，將其父母妻子眷屬發趣他方，中路經過險難曠野，其間多有惡獸、劫賊、怨家潛伏諸怖畏事，眷屬小大無不驚惶。其人自恃多諸伎術，威猛勇健身意泰然，安慰父母并諸眷屬，勿有憂懼必令無苦。彼人於是以善巧術，將諸眷屬至安隱處，既免危難，歡娛受樂。然彼壯士於曠野中，惡獸、怨賊無加害意。所以者何？自恃威猛具諸伎術無所畏故。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，愍生死苦諸有情類，發趣無上正等菩提，普緣有情起四無量，住四無量俱行之心，勤修布施乃至般若波羅蜜多令速圓滿。是菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多未圓滿位，為欲修學一切智智不證漏盡，雖住空、無相、無願解脫門，然不隨其勢力而轉，亦不為彼障所牽奪，於解脫門亦不作證。由不證故，不墮聲聞及獨覺地，必趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，愍生死苦諸有情類，發趣無上正等菩提，普緣有情起四無量，住四無量俱行之心，勤修布施乃至般若波羅蜜多令速圓滿。是菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多未圓滿位，為欲修學一切智智不證漏盡，雖住空、無相、無願解脫門，然不隨其勢力而轉，亦不為彼障所牽奪，於解脫門亦不作證。由不證故，不墮聲聞及獨覺地，必趣無上正等菩提。

「善現當知！如堅翅鳥飛騰虛空，自在𦒡翔久不墮落，雖依空戲而不據空，亦不為空之所拘礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如堅翅鳥飛騰虛空，自在𦒡翔久不墮落，雖依空戲而不據空，亦不為空之所拘礙。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖於空、無相、無願解脫門數習、住、修，而於其中能不作證，由不證故，不墮聲聞及獨覺地。修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無量佛法，若未圓滿，終不依空、無相、無願而證漏盡。善現當知！譬如壯夫善閑射術，欲顯己伎，仰射虛空，為令空中箭不墮地，復以後箭射前箭筈，如是展轉經於多時，箭箭相承不令其墮。若欲令墮便止後箭，爾時諸箭方頓墮落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖於空、無相、無願解脫門數習、住、修，而於其中能不作證，由不證故，不墮聲聞及獨覺地。修佛十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無量佛法，若未圓滿，終不依空、無相、無願而證漏盡。善現當知！譬如壯夫善閑射術，欲顯己伎，仰射虛空，為令空中箭不墮地，復以後箭射前箭筈，如是展轉經於多時，箭箭相承不令其墮。若欲令墮便止後箭，爾時諸箭方頓墮落。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，乃至無上正等菩提，因行善根未皆成熟，終不中道證於實際。若得無上正等菩提，因行善根一切成熟，爾時菩薩方證實際，便得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，乃至無上正等菩提，因行善根未皆成熟，終不中道證於實際。若得無上正等菩提，因行善根一切成熟，爾時菩薩方證實際，便得無上正等菩提。

「是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，皆應如是審諦觀察，如先所說諸法實相，修諸菩薩摩訶薩行，而趣無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，皆應如是審諦觀察，如先所說諸法實相，修諸菩薩摩訶薩行，而趣無上正等菩提。」

爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩甚為希有能為難事，雖常修學諸法實相，雖常修學真如、法界、法性乃至不思議界，雖常修學內空、外空乃至無性自性空，雖常修學苦、集、滅、道聖諦，雖常修學四念住乃至八聖道支，雖常修學三解脫門及餘一切菩提分法，而於中道不墮聲聞及獨覺地，退失無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩甚為希有能為難事，雖常修學諸法實相，雖常修學真如、法界、法性乃至不思議界，雖常修學內空、外空乃至無性自性空，雖常修學苦、集、滅、道聖諦，雖常修學四念住乃至八聖道支，雖常修學三解脫門及餘一切菩提分法，而於中道不墮聲聞及獨覺地，退失無上正等菩提。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於諸有情誓不棄捨，謂作是願：『若諸有情未得解脫生老病死，我終不捨加行善根。』善現當知！諸菩薩摩訶薩願力殊勝，常作是念：『一切有情若未解脫，我終不捨。』由起如是廣大心故，於其中路必不退落。善現當知！諸菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應捨一切有情，必令解脫，然諸有情行不正法，我為度彼，應數引發寂靜空、無相、無願解脫門，雖數引發而不取證。』善現當知！是菩薩摩訶薩成就殊勝方便善巧，雖數現起三解脫門，乃至未得一切智智，而於中間不證實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於諸有情誓不棄捨，謂作是願：『若諸有情未得解脫生老病死，我終不捨加行善根。』善現當知！諸菩薩摩訶薩願力殊勝，常作是念：『一切有情若未解脫，我終不捨。』由起如是廣大心故，於其中路必不退落。善現當知！諸菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應捨一切有情，必令解脫，然諸有情行不正法，我為度彼，應數引發寂靜空、無相、無願解脫門，雖數引發而不取證。』善現當知！是菩薩摩訶薩成就殊勝方便善巧，雖數現起三解脫門，乃至未得一切智智，而於中間不證實際。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩於甚深處常樂觀察。謂樂觀察內空、外空、內外空、大空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、本性空、自相空、一切法空、無性空、無性自性空，亦樂觀察四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支及空、無相、無願解脫門等皆自相空。善現當知！是菩薩摩訶薩作此觀已，起如是念：『諸有情類由惡友力，起我想執廣說乃至見者想執，由此想執，行有所得，輪迴生死受種種苦。為斷有情如是想執，應趣無上正等菩提，為諸有情說深妙法，令斷想執離生死苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩於甚深處常樂觀察。謂樂觀察內空、外空、內外空、大空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散空、本性空、自相空、一切法空、無性空、無性自性空，亦樂觀察四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支及空、無相、無願解脫門等皆自相空。善現當知！是菩薩摩訶薩作此觀已，起如是念：『諸有情類由惡友力，起我想執廣說乃至見者想執，由此想執，行有所得，輪迴生死受種種苦。為斷有情如是想執，應趣無上正等菩提，為諸有情說深妙法，令斷想執離生死苦。』

「是菩薩摩訶薩爾時雖學三解脫門，而不依此證於實際。以於實際不趣證故，不墮預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。是菩薩摩訶薩由如是念，行深般若波羅蜜多，成就善根不證實際。雖於實際未即作證，而不退失四靜慮、四無量、四無色定，亦不退失四念住乃至八聖道支，亦不退失空、無相、無願解脫門，亦不退失八解脫乃至十遍處，亦不退失內空乃至無性自性空，亦不退失真如乃至不思議界，亦不退失苦、集、滅、道聖諦，亦不退失布施乃至般若波羅蜜多，亦不退失諸菩薩地，亦不退失陀羅尼門、三摩地門，亦不退失五眼、六神通，亦不退失如來十力乃至十八佛不共法，亦不退失大慈、大悲、大喜、大捨，亦不退失無忘失法、恒住捨性，亦不退失一切智、道相智、一切相智，亦不退失諸餘無量無邊佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩爾時雖學三解脫門，而不依此證於實際。以於實際不趣證故，不墮預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。是菩薩摩訶薩由如是念，行深般若波羅蜜多，成就善根不證實際。雖於實際未即作證，而不退失四靜慮、四無量、四無色定，亦不退失四念住乃至八聖道支，亦不退失空、無相、無願解脫門，亦不退失八解脫乃至十遍處，亦不退失內空乃至無性自性空，亦不退失真如乃至不思議界，亦不退失苦、集、滅、道聖諦，亦不退失布施乃至般若波羅蜜多，亦不退失諸菩薩地，亦不退失陀羅尼門、三摩地門，亦不退失五眼、六神通，亦不退失如來十力乃至十八佛不共法，亦不退失大慈、大悲、大喜、大捨，亦不退失無忘失法、恒住捨性，亦不退失一切智、道相智、一切相智，亦不退失諸餘無量無邊佛法。

「善現當知！是菩薩摩訶薩爾時成就一切菩提分法，乃至證得無上正等菩提，於諸功德終不衰減。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，剎那剎那白法增長諸根猛利，一切聲聞及獨覺等所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩爾時成就一切菩提分法，乃至證得無上正等菩提，於諸功德終不衰減。是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，剎那剎那白法增長諸根猛利，一切聲聞及獨覺等所不能及。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『諸有情類於長夜中，其心常行四種顛倒。謂常想倒、心倒、見倒，若樂想倒、心倒、見倒，若我想倒、心倒、見倒，若淨想倒、心倒、見倒。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等覺時，為諸有情說無倒法，謂說生死無常、無樂、無我、無淨，唯有涅槃微妙寂靜，具足種種常、樂、我、淨真實功德。』善現當知！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，若未圓滿如來十力乃至十八佛不共法及餘無量無邊佛法，終不證入諸佛勝定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『諸有情類於長夜中，其心常行四種顛倒。謂常想倒、心倒、見倒，若樂想倒、心倒、見倒，若我想倒、心倒、見倒，若淨想倒、心倒、見倒。我為如是諸有情故，應趣無上正等菩提，修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等覺時，為諸有情說無倒法，謂說生死無常、無樂、無我、無淨，唯有涅槃微妙寂靜，具足種種常、樂、我、淨真實功德。』善現當知！是菩薩摩訶薩成就此念，行深般若波羅蜜多，方便善巧所攝受故，若未圓滿如來十力乃至十八佛不共法及餘無量無邊佛法，終不證入諸佛勝定。

「善現當知！是菩薩摩訶薩爾時雖學三解脫門入出自在，而於實際未即作證，乃至無上正等菩提因行功德未善圓滿，不證實際及餘功德，若得無上正等覺時乃可證得。善現當知！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德修未圓滿，而於無願三摩地門修已圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩爾時雖學三解脫門入出自在，而於實際未即作證，乃至無上正等菩提因行功德未善圓滿，不證實際及餘功德，若得無上正等覺時乃可證得。善現當知！是菩薩摩訶薩爾時雖於諸餘功德修未圓滿，而於無願三摩地門修已圓滿。