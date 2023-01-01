大般若波羅蜜多經卷第五百一十六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百一十六三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分空相品第二十一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分空相品第二十一之二

「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，布施三寶，所謂佛寶、法寶、僧寶，於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，布施三寶，所謂佛寶、法寶、僧寶，於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」

佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，經一晝夜如說而學，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩乘，諸菩薩摩訶薩乘此乘故，速到無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，經一晝夜如說而學，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩乘，諸菩薩摩訶薩乘此乘故，速到無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，供養預流、一來、不還、應供、獨覺、菩薩、如來。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，供養預流、一來、不還、應供、獨覺、菩薩、如來。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」

佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，經一晝夜如說而學，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，超諸聲聞、獨覺等地，速入菩薩正性離生，復漸修行諸菩薩行，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多，經一晝夜如說而學，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，超諸聲聞、獨覺等地，速入菩薩正性離生，復漸修行諸菩薩行，疾證無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」

佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母。所以者何？甚深般若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩眾，一切菩薩摩訶薩眾依深般若波羅蜜多，速能圓滿一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜精勤修學布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？甚深般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩母。所以者何？甚深般若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩眾，一切菩薩摩訶薩眾依深般若波羅蜜多，速能圓滿一切佛法。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，以法布施一切有情。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，以法布施一切有情。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」

佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜以法布施一切有情，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，則為遠離一切智智。若菩薩摩訶薩不離深般若波羅蜜多，則為不遠離一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜以法布施一切有情，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，則為遠離一切智智。若菩薩摩訶薩不離深般若波羅蜜多，則為不遠離一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦，集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行空、無相、無願解脫門，修行八解脫乃至十遍處，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行諸餘無邊佛法。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，修行布施乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦，集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行空、無相、無願解脫門，修行八解脫乃至十遍處，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行大慈、大悲、大喜、大捨，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行諸餘無邊佛法。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」

佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？若菩薩摩訶薩不離深般若波羅蜜多，於一切智智有退轉者，無有是處。若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，於一切智智有退轉者，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行布施乃至般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？若菩薩摩訶薩不離深般若波羅蜜多，於一切智智有退轉者，無有是處。若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，於一切智智有退轉者，斯有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，修行種種財施、法施，住空閑處繫念思惟先所修行種種福業，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，修行種種財施、法施，住空閑處繫念思惟先所修行種種福業，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」

佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行種種財施、法施，住空閑處繫念思惟先所修行種種福業，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？依深般若波羅蜜多所起迴向，當知是為無上迴向，離深般若波羅蜜多所起迴向，當知是為有上迴向。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多，以所修行種種福業與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜修行種種財施、法施，住空閑處繫念思惟先所修行種種福業，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？依深般若波羅蜜多所起迴向，當知是為無上迴向，離深般若波羅蜜多所起迴向，當知是為有上迴向。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多，以所修行種種福業與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，普緣過去未來現在一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根，和合稱量現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩離深般若波羅蜜多，設經殑伽沙等大劫，普緣過去未來現在一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根，和合稱量現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。於意云何？是菩薩摩訶薩由此因緣獲福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！其福無量無數無邊、不可思議、不可稱計。」

佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜普緣過去、未來、現在一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根，和合稱量現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？一切隨喜迴向功德善根皆以甚深般若波羅蜜多而為上首。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多，於諸善根隨喜迴向所求無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜普緣過去、未來、現在一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根，和合稱量現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，所獲功德甚多於彼無量無邊。何以故？一切隨喜迴向功德善根皆以甚深般若波羅蜜多而為上首。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，常應不離甚深般若波羅蜜多，於諸善根隨喜迴向所求無上正等菩提。」

爾時，善現便白佛言：「如佛所說，諸行皆是分別所作，從妄想生都非實有。以何因緣，此諸菩薩摩訶薩等獲福無量無數無邊？世尊！分別所作種種福業，應不能起世間正見，不能趣入正性離生，亦應不能得預流果乃至無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「如佛所說，諸行皆是分別所作，從妄想生都非實有。以何因緣，此諸菩薩摩訶薩等獲福無量無數無邊？世尊！分別所作種種福業，應不能起世間正見，不能趣入正性離生，亦應不能得預流果乃至無上正等菩提。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。然諸菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多，知一切種分別所作空無所有、虛妄不實。所以者何？諸菩薩摩訶薩善學內空乃至無性自性空，安住如是種種空已，如如觀察分別所作空無所有、虛妄不實，如是如是能不遠離甚深般若波羅蜜多。如如不離甚深般若波羅蜜多，如是如是獲福無量無數無邊。由此因緣，能起正見，亦能趣入正性離生，乃至能得所求無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。然諸菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多，知一切種分別所作空無所有、虛妄不實。所以者何？諸菩薩摩訶薩善學內空乃至無性自性空，安住如是種種空已，如如觀察分別所作空無所有、虛妄不實，如是如是能不遠離甚深般若波羅蜜多。如如不離甚深般若波羅蜜多，如是如是獲福無量無數無邊。由此因緣，能起正見，亦能趣入正性離生，乃至能得所求無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「所說無量、無數、無邊有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「所說無量、無數、無邊有何差別？」

佛告善現：「言無量者，量不可得，不可量在過去、未來、現在法中故名無量。言無數者，數不可得，不可數在一切有為、無為界中故名無數。言無邊者，邊不可得，不可測度彼法邊際故名無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「言無量者，量不可得，不可量在過去、未來、現在法中故名無量。言無數者，數不可得，不可數在一切有為、無為界中故名無數。言無邊者，邊不可得，不可測度彼法邊際故名無邊。」

具壽善現復白佛言：「頗有因緣，色亦無量無數無邊，受、想、行、識亦無量無數無邊不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「頗有因緣，色亦無量無數無邊，受、想、行、識亦無量無數無邊不？」

佛告善現：「有因緣故，色亦無量無數無邊，受、想、行、識亦無量無數無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「有因緣故，色亦無量無數無邊，受、想、行、識亦無量無數無邊。」

具壽善現復白佛言：「何因緣故，色亦無量無數無邊，受、想、行、識亦無量無數無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何因緣故，色亦無量無數無邊，受、想、行、識亦無量無數無邊？」

佛告善現：「色性空故說為無量無數無邊，受、想、行、識性空故說為無量無數無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「色性空故說為無量無數無邊，受、想、行、識性空故說為無量無數無邊。」

具壽善現復白佛言：「為但色性空，受、想、行、識性空，為一切法皆性空耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「為但色性空，受、想、行、識性空，為一切法皆性空耶？」

佛告善現：「我先豈不說一切法皆空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「我先豈不說一切法皆空？」

善現答言：「佛雖常說諸法皆空，而諸有情不知、見、覺，故我今者復作是問。世尊！諸法性空即是無盡，亦是無量，亦是無數，亦是無邊。世尊！諸法空中盡不可得，量不可得，數不可得，邊不可得。由此因緣，無盡無量無數無邊，若義若文俱無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「佛雖常說諸法皆空，而諸有情不知、見、覺，故我今者復作是問。世尊！諸法性空即是無盡，亦是無量，亦是無數，亦是無邊。世尊！諸法空中盡不可得，量不可得，數不可得，邊不可得。由此因緣，無盡無量無數無邊，若義若文俱無差別。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無盡無量無數無邊，若義若文俱無差別，皆共顯了諸法空故。善現當知！諸法空理皆不可說，如來方便說為無盡，或說無量，或說無數，或說無邊，或說為空，或說無相，或說無願，或說無作，或說無為，或說無生，或說無滅，或說離染，或說永滅，或說涅槃，或說真如，或說實際，諸如是等實義無異，皆是如來方便演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。無盡無量無數無邊，若義若文俱無差別，皆共顯了諸法空故。善現當知！諸法空理皆不可說，如來方便說為無盡，或說無量，或說無數，或說無邊，或說為空，或說無相，或說無願，或說無作，或說無為，或說無生，或說無滅，或說離染，或說永滅，或說涅槃，或說真如，或說實際，諸如是等實義無異，皆是如來方便演說。」

具壽善現便白佛言：「世尊！甚奇方便善巧諸法實性不可宣說，而為有情方便顯示。如我解佛所說義者，諸法實性皆不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「世尊！甚奇方便善巧諸法實性不可宣說，而為有情方便顯示。如我解佛所說義者，諸法實性皆不可說。」

佛告善現：「如是！如是！諸法實性皆不可說。所以者何？一切法性皆畢竟空，無能宣說畢竟空者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！諸法實性皆不可說。所以者何？一切法性皆畢竟空，無能宣說畢竟空者。」

爾時，善現復白佛言：「不可說義有增減不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「不可說義有增減不？」

佛告善現：「不可說義無增無減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「不可說義無增無減。」

具壽善現復白佛言：「若不可說義無增無減者，則應布施乃至般若波羅蜜多亦無增減，則應四念住乃至八聖道支亦無增減，則應四靜慮、四無量、四無色定亦無增減，則應空、無相、無願解脫門亦無增減，則應八解脫乃至十遍處亦無增減，則應極喜地乃至法雲地亦無增減，則應一切陀羅尼門、三摩地門亦無增減，則應五眼、六神通亦無增減，則應如來十力乃至十八佛不共法亦無增減，則應大慈、大悲、大喜、大捨亦無增減，則應無忘失法、恒住捨性亦無增減，則應一切智、道相智、一切相智亦無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若不可說義無增無減者，則應布施乃至般若波羅蜜多亦無增減，則應四念住乃至八聖道支亦無增減，則應四靜慮、四無量、四無色定亦無增減，則應空、無相、無願解脫門亦無增減，則應八解脫乃至十遍處亦無增減，則應極喜地乃至法雲地亦無增減，則應一切陀羅尼門、三摩地門亦無增減，則應五眼、六神通亦無增減，則應如來十力乃至十八佛不共法亦無增減，則應大慈、大悲、大喜、大捨亦無增減，則應無忘失法、恒住捨性亦無增減，則應一切智、道相智、一切相智亦無增減。

「世尊！若布施波羅蜜多廣說乃至一切相智亦無增減，則應布施波羅蜜多廣說乃至一切相智皆無所有。若布施波羅蜜多廣說乃至一切相智皆無所有，云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多廣說乃至一切相智，證得無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若布施波羅蜜多廣說乃至一切相智亦無增減，則應布施波羅蜜多廣說乃至一切相智皆無所有。若布施波羅蜜多廣說乃至一切相智皆無所有，云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多廣說乃至一切相智，證得無上正等菩提？」

佛告善現：「如是！如是！不可說義無增無減，布施波羅蜜多廣說乃至一切相智亦無增減。不可說義無所有，布施波羅蜜多廣說乃至一切相智亦無所有。然諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住般若波羅蜜多方便善巧，不作是念：『我於般若乃至布施波羅蜜多若增若減。』但作是念：『唯有名想謂為般若乃至布施波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多時，持此布施乃至般若波羅蜜多俱行作意，并依此起心及善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向。由此迴向巧方便力，證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！不可說義無增無減，布施波羅蜜多廣說乃至一切相智亦無增減。不可說義無所有，布施波羅蜜多廣說乃至一切相智亦無所有。然諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住般若波羅蜜多方便善巧，不作是念：『我於般若乃至布施波羅蜜多若增若減。』但作是念：『唯有名想謂為般若乃至布施波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多時，持此布施乃至般若波羅蜜多俱行作意，并依此起心及善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，如佛無上正等菩提微妙甚深而起迴向。由此迴向巧方便力，證得無上正等菩提。」

爾時，善現即白佛言：「何謂無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現即白佛言：「何謂無上正等菩提？」

佛告善現：「諸法真如是謂無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸法真如是謂無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「何謂諸法真如，而說為無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何謂諸法真如，而說為無上正等菩提？」

佛告善現：「色蘊乃至識蘊真如是謂無上正等菩提，眼處乃至意處真如是謂無上正等菩提，色處乃至法處真如是謂無上正等菩提，眼界乃至意界真如是謂無上正等菩提，色界乃至法界真如是謂無上正等菩提，眼識界乃至意識界真如是謂無上正等菩提，眼觸乃至意觸真如是謂無上正等菩提，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受真如是謂無上正等菩提，地界乃至識界真如是謂無上正等菩提，因緣乃至增上緣真如是謂無上正等菩提，無明乃至老死真如是謂無上正等菩提，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多真如是謂無上正等菩提，內空乃至無性自性空真如是謂無上正等菩提，苦、集、滅、道聖諦真如是謂無上正等菩提，四念住乃至八聖道支真如是謂無上正等菩提，四靜慮、四無量、四無色定真如是謂無上正等菩提，空、無相、無願解脫門真如是謂無上正等菩提，八解脫乃至十遍處真如是謂無上正等菩提，淨觀地乃至如來地真如是謂無上正等菩提，極喜地乃至法雲地真如是謂無上正等菩提，陀羅尼門、三摩地門真如是謂無上正等菩提，五眼、六神通真如是謂無上正等菩提，如來十力乃至十八佛不共法真如是謂無上正等菩提，大慈、大悲、大喜、大捨真如是謂無上正等菩提，三十二相、八十隨好真如是謂無上正等菩提，無忘失法、恒住捨性真如是謂無上正等菩提，預流果乃至獨覺菩提真如是謂無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智真如是謂無上正等菩提，生死、涅槃真如是謂無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「色蘊乃至識蘊真如是謂無上正等菩提，眼處乃至意處真如是謂無上正等菩提，色處乃至法處真如是謂無上正等菩提，眼界乃至意界真如是謂無上正等菩提，色界乃至法界真如是謂無上正等菩提，眼識界乃至意識界真如是謂無上正等菩提，眼觸乃至意觸真如是謂無上正等菩提，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受真如是謂無上正等菩提，地界乃至識界真如是謂無上正等菩提，因緣乃至增上緣真如是謂無上正等菩提，無明乃至老死真如是謂無上正等菩提，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多真如是謂無上正等菩提，內空乃至無性自性空真如是謂無上正等菩提，苦、集、滅、道聖諦真如是謂無上正等菩提，四念住乃至八聖道支真如是謂無上正等菩提，四靜慮、四無量、四無色定真如是謂無上正等菩提，空、無相、無願解脫門真如是謂無上正等菩提，八解脫乃至十遍處真如是謂無上正等菩提，淨觀地乃至如來地真如是謂無上正等菩提，極喜地乃至法雲地真如是謂無上正等菩提，陀羅尼門、三摩地門真如是謂無上正等菩提，五眼、六神通真如是謂無上正等菩提，如來十力乃至十八佛不共法真如是謂無上正等菩提，大慈、大悲、大喜、大捨真如是謂無上正等菩提，三十二相、八十隨好真如是謂無上正等菩提，無忘失法、恒住捨性真如是謂無上正等菩提，預流果乃至獨覺菩提真如是謂無上正等菩提，一切智、道相智、一切相智真如是謂無上正等菩提，生死、涅槃真如是謂無上正等菩提。

「善現當知！諸法真如無增減故諸佛無上正等菩提亦無增減。善現當知！諸菩薩摩訶薩常不遠離甚深般若波羅蜜多，恒樂安住諸法真如，都不見法有增有減。由此因緣不可說義無增無減，布施波羅蜜多廣說乃至一切相智亦無增減。不可說義無所有，布施波羅蜜多廣說乃至一切相智亦無所有。如是，善現！諸菩薩摩訶薩依止無增減、無所有為方便，行深般若波羅蜜多，由此為門，集諸功德至圓滿位，便證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸法真如無增減故諸佛無上正等菩提亦無增減。善現當知！諸菩薩摩訶薩常不遠離甚深般若波羅蜜多，恒樂安住諸法真如，都不見法有增有減。由此因緣不可說義無增無減，布施波羅蜜多廣說乃至一切相智亦無增減。不可說義無所有，布施波羅蜜多廣說乃至一切相智亦無所有。如是，善現！諸菩薩摩訶薩依止無增減、無所有為方便，行深般若波羅蜜多，由此為門，集諸功德至圓滿位，便證無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩為初心起能證無上正等菩提，為後心起能證無上正等菩提？世尊！是菩薩摩訶薩若初心起能證無上正等菩提，初心起時後心未起，無和合義。若後心起能證無上正等菩提，後心起時前心已滅，無和合義。如是前後心、心所法，進退推徵無和合義，如何可得積集善根？若諸善根不可積集，云何菩薩善根圓滿，證得無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩為初心起能證無上正等菩提，為後心起能證無上正等菩提？世尊！是菩薩摩訶薩若初心起能證無上正等菩提，初心起時後心未起，無和合義。若後心起能證無上正等菩提，後心起時前心已滅，無和合義。如是前後心、心所法，進退推徵無和合義，如何可得積集善根？若諸善根不可積集，云何菩薩善根圓滿，證得無上正等菩提？」

佛告善現：「吾當為汝略說譬喻，令汝於義易得解了，諸有智者於所說義聞其譬喻便得悟解。善現！於意云何？如然燈時，為初焰能燋炷？為後焰能燋炷？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「吾當為汝略說譬喻，令汝於義易得解了，諸有智者於所說義聞其譬喻便得悟解。善現！於意云何？如然燈時，為初焰能燋炷？為後焰能燋炷？」

善現答言：「如我意解，非初焰能燋炷，亦不離初焰；非後焰能燋炷，亦不離後焰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如我意解，非初焰能燋炷，亦不離初焰；非後焰能燋炷，亦不離後焰。」

佛告善現：「於意云何？炷為燋不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？炷為燋不？」

善現答言：「世間現見其炷實燋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「世間現見其炷實燋。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，證得無上正等菩提亦復如是，非初心起能證無上正等菩提，亦不離初心；非後心起能證無上正等菩提，亦不離後心，而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，令諸善根生長圓滿，證得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，證得無上正等菩提亦復如是，非初心起能證無上正等菩提，亦不離初心；非後心起能證無上正等菩提，亦不離後心，而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，令諸善根生長圓滿，證得無上正等菩提。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心行深般若波羅蜜多，至最後心十地圓滿，便證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心行深般若波羅蜜多，至最後心十地圓滿，便證無上正等菩提。」

爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩修學何等十地圓滿，便證無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「諸菩薩摩訶薩修學何等十地圓滿，便證無上正等菩提？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修極喜地乃至法雲地令其圓滿，便證無上正等菩提，亦學淨觀地乃至如來地令其圓滿，便證無上正等菩提。善現當知！諸菩薩摩訶薩精勤修學如是十地至圓滿位，得菩提時，非初心起能證無上正等菩提，亦不離初心；非後心起能證無上正等菩提，亦不離後心，而諸菩薩摩訶薩，精勤修學如是十地至圓滿位，便證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修極喜地乃至法雲地令其圓滿，便證無上正等菩提，亦學淨觀地乃至如來地令其圓滿，便證無上正等菩提。善現當知！諸菩薩摩訶薩精勤修學如是十地至圓滿位，得菩提時，非初心起能證無上正等菩提，亦不離初心；非後心起能證無上正等菩提，亦不離後心，而諸菩薩摩訶薩，精勤修學如是十地至圓滿位，便證無上正等菩提。」

具壽善現即白佛言：「如來所說緣起理趣，最為微妙極為甚深，謂諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，以無所得而為方便修學十地，得菩提時，非初心起能證無上正等菩提，亦不離初心；非後心起能證無上正等菩提，亦不離後心，而諸菩薩摩訶薩從初發心行深般若波羅蜜多，至最後心十地圓滿，便證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「如來所說緣起理趣，最為微妙極為甚深，謂諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，以無所得而為方便修學十地，得菩提時，非初心起能證無上正等菩提，亦不離初心；非後心起能證無上正等菩提，亦不離後心，而諸菩薩摩訶薩從初發心行深般若波羅蜜多，至最後心十地圓滿，便證無上正等菩提。」

佛告善現：「於意云何？若心滅已，更可生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若心滅已，更可生不？」

善現答言：「不也！世尊！是心已滅，不可更生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！是心已滅，不可更生。」

佛告善現：「於意云何？若心已生，有滅法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若心已生，有滅法不？」

善現答言：「如是！世尊！若心已生定有滅法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！世尊！若心已生定有滅法。」

佛告善現：「於意云何？有滅法心，非當滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？有滅法心，非當滅不？」

善現答言：「不也！世尊！有滅法心決定當滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！有滅法心決定當滅。」

佛告善現：「於意云何？心住為如心真如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？心住為如心真如不？」

善現答言：「如是！世尊！如心真如，心住亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！世尊！如心真如，心住亦爾。」

佛告善現：「於意云何？若心住如真如，是心為如真如、實際性常住不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若心住如真如，是心為如真如、實際性常住不？」

善現答言：「不也！世尊！是心非如真如、實際其性常住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！是心非如真如、實際其性常住。」

佛告善現：「於意云何？諸法真如極甚深不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？諸法真如極甚深不？」

善現答言：「如是！世尊！諸法真如極為甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！世尊！諸法真如極為甚深。」

佛告善現：「於意云何？即真如是心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？即真如是心不？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？離真如有心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？離真如有心不？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？即心是真如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？即心是真如不？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？離心有真如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？離心有真如不？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？真如為能見真如不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？真如為能見真如不？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多不？」

善現答言：「如是！世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！世尊！若菩薩摩訶薩能如是行，是行深般若波羅蜜多。」

佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，為行何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩能如是行，為行何處？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩能如是行，都無行處。所以者何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多住真如中，無心現行，無現行處。何以故？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多住真如中，都無現行、現行時處、現行者故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若菩薩摩訶薩能如是行，都無行處。所以者何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多住真如中，無心現行，無現行處。何以故？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多住真如中，都無現行、現行時處、現行者故。」

佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為何所行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為何所行？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦，此中二種現行無故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦，此中二種現行無故。」

佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖不取相而行相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖不取相而行相不？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦中為破相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦中為破相不？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦中破相想不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，行勝義諦中破相想不？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何不破相亦不破相想？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何不破相亦不破相想？」

善現答言：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不作是念：『我當破相及破相想。』亦不作是念：『我當破無相及破無相想。』所以者何？於一切種無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不作是念：『我當破相及破相想。』亦不作是念：『我當破無相及破無相想。』所以者何？於一切種無分別故。

「復次，世尊！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，雖能如是離諸分別，而未圓滿如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無量無邊勝功德故，未得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，雖能如是離諸分別，而未圓滿如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無量無邊勝功德故，未得無上正等菩提。

「復次，世尊！是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，由此最勝方便善巧，於一切法不取不破。何以故？是菩薩摩訶薩了一切法自相空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，由此最勝方便善巧，於一切法不取不破。何以故？是菩薩摩訶薩了一切法自相空故。

「復次，世尊！是菩薩摩訶薩住一切法自相空中，為欲成熟諸有情故入三等持，用三等持方便成熟諸有情類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！是菩薩摩訶薩住一切法自相空中，為欲成熟諸有情故入三等持，用三等持方便成熟諸有情類。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。」

爾時，善現即白佛言：「是菩薩摩訶薩云何入此三種等持，方便成熟諸有情類？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現即白佛言：「是菩薩摩訶薩云何入此三種等持，方便成熟諸有情類？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩住空等持，見諸有情虛妄分別我、我所者，以方便力教令安住空三摩地。是菩薩摩訶薩住無相等持，見諸有情虛妄分別諸法相者，以方便力教令安住無相三摩地。是菩薩摩訶薩住無願等持，見諸有情虛妄分別多願樂者，以方便力教令安住無願三摩地。善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如是善巧入三等持，方便成熟諸有情類，令所隨宜獲大饒益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩住空等持，見諸有情虛妄分別我、我所者，以方便力教令安住空三摩地。是菩薩摩訶薩住無相等持，見諸有情虛妄分別諸法相者，以方便力教令安住無相三摩地。是菩薩摩訶薩住無願等持，見諸有情虛妄分別多願樂者，以方便力教令安住無願三摩地。善現！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如是善巧入三等持，方便成熟諸有情類，令所隨宜獲大饒益。」

爾時，舍利子問具壽善現言：「若菩薩摩訶薩夢中入此三種等持，於深般若波羅蜜多有增益不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子問具壽善現言：「若菩薩摩訶薩夢中入此三種等持，於深般若波羅蜜多有增益不？」

善現答言：「若菩薩摩訶薩覺時入此三種等持，於深般若波羅蜜多有增益者，彼夢中入亦有增益。所以者何？覺與夢中無差別故。舍利子！若菩薩摩訶薩覺時修行甚深般若波羅蜜多，既名修習甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩夢中修行甚深般若波羅蜜多，亦名修習甚深般若波羅蜜多。三種等持於深般若波羅蜜多能為增益，亦應如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「若菩薩摩訶薩覺時入此三種等持，於深般若波羅蜜多有增益者，彼夢中入亦有增益。所以者何？覺與夢中無差別故。舍利子！若菩薩摩訶薩覺時修行甚深般若波羅蜜多，既名修習甚深般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩夢中修行甚深般若波羅蜜多，亦名修習甚深般若波羅蜜多。三種等持於深般若波羅蜜多能為增益，亦應如是。」

時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩夢中造業，為有增益或損減不？佛說諸法虛妄不實如夢所造，云何彼業能有增益或復損減。所以者何？非於夢中所造諸業能有增益或能損減，要至覺時憶想分別夢中所造，乃有增益或有損減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩夢中造業，為有增益或損減不？佛說諸法虛妄不實如夢所造，云何彼業能有增益或復損減。所以者何？非於夢中所造諸業能有增益或能損減，要至覺時憶想分別夢中所造，乃有增益或有損減。」

善現答言：「諸有覺時斷他命已，後於夢中憶想分別深自慶快；或復有人夢斷他命，謂在覺時生大歡喜，如是二業於意云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「諸有覺時斷他命已，後於夢中憶想分別深自慶快；或復有人夢斷他命，謂在覺時生大歡喜，如是二業於意云何？」

時，舍利子問善現言：「無所緣事，若思若業俱不得生，要有所緣思業方起，夢中思業緣何而生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「無所緣事，若思若業俱不得生，要有所緣思業方起，夢中思業緣何而生？」

善現答言：「如是！如是！若夢、若覺無所緣事思業不生，要有所緣思業方起。何以故？舍利子！要於見聞覺知法中有覺慧轉，由斯起染或復起淨。若無見聞覺知諸法，無覺慧轉亦無染淨。由此故知若夢、若覺有所緣事思業乃生，無所緣事思業不起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！如是！若夢、若覺無所緣事思業不生，要有所緣思業方起。何以故？舍利子！要於見聞覺知法中有覺慧轉，由斯起染或復起淨。若無見聞覺知諸法，無覺慧轉亦無染淨。由此故知若夢、若覺有所緣事思業乃生，無所緣事思業不起。」

時，舍利子問善現言：「佛說思業皆離自性，如何可言若思若業有所緣起，無便不生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「佛說思業皆離自性，如何可言若思若業有所緣起，無便不生？」

善現答言：「雖諸思業及所緣事自性皆空，而由自心取相分別，故說思業有所緣生，若無所緣思業不起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「雖諸思業及所緣事自性皆空，而由自心取相分別，故說思業有所緣生，若無所緣思業不起。」

時，舍利子謂善現言：「若菩薩摩訶薩夢中修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，持此善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩為實迴向大菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子謂善現言：「若菩薩摩訶薩夢中修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，持此善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩為實迴向大菩提不？」

善現報言：「慈氏菩薩久已受得無上菩提不退轉記，一生所繫定當作佛，善能酬答一切難問，現在此會宜請問之，補處慈尊定當為答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報言：「慈氏菩薩久已受得無上菩提不退轉記，一生所繫定當作佛，善能酬答一切難問，現在此會宜請問之，補處慈尊定當為答。」

時，舍利子如善現言：「恭敬請問慈氏菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子如善現言：「恭敬請問慈氏菩薩。」

時，慈氏菩薩詰舍利子言：「謂何等名慈氏能答？為色蘊耶？為受、想、行、識蘊耶？為色蘊空耶？為受、想、行、識蘊空耶？為色蘊真如耶？為受、想、行、識蘊真如耶？且色蘊不能答，受、想、行、識蘊亦不能答；色蘊空不能答，受、想、行、識蘊空亦不能答；色蘊真如不能答，受、想、行、識蘊真如亦不能答。所以者何？我都不見有法能答、有法所答，答處、答時及由此答亦皆不見，我都不見有法能記、有法所記，記處、記時及由此記亦皆不見。何以故？舍利子！以一切法本性皆空，都無所有無二無別，畢竟推徵不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，慈氏菩薩詰舍利子言：「謂何等名慈氏能答？為色蘊耶？為受、想、行、識蘊耶？為色蘊空耶？為受、想、行、識蘊空耶？為色蘊真如耶？為受、想、行、識蘊真如耶？且色蘊不能答，受、想、行、識蘊亦不能答；色蘊空不能答，受、想、行、識蘊空亦不能答；色蘊真如不能答，受、想、行、識蘊真如亦不能答。所以者何？我都不見有法能答、有法所答，答處、答時及由此答亦皆不見，我都不見有法能記、有法所記，記處、記時及由此記亦皆不見。何以故？舍利子！以一切法本性皆空，都無所有無二無別，畢竟推徵不可得故。」

爾時，舍利子復問慈氏菩薩摩訶薩言：「仁者所說法為如所證不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子復問慈氏菩薩摩訶薩言：「仁者所說法為如所證不？」

慈氏菩薩摩訶薩言：「我所說法非如所證。所以者何？我所證法不可說故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩摩訶薩言：「我所說法非如所證。所以者何？我所證法不可說故。」

爾時，具壽善現白舍利子言：「慈氏菩薩覺慧深廣，修一切種布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多久已成滿，用無所得而為方便，於所問難能如是答。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白舍利子言：「慈氏菩薩覺慧深廣，修一切種布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多久已成滿，用無所得而為方便，於所問難能如是答。」

爾時，佛告舍利子言：「於意云何？汝由是法成阿羅漢，為見此法是可說不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「於意云何？汝由是法成阿羅漢，為見此法是可說不？」

舍利子言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！世尊！」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所證法性亦復如是，不可宣說。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我由此法於佛無上正等菩提已得受記、今得受記、當得受記。』不作是念：『我由此法當證無上正等菩提。』舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多不生疑惑：『我於無上正等菩提為得不得？』但作是念：『我於無上正等菩提決定當得。』舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多聞甚深法，不驚、不恐、不怖、不畏、不沈、不沒，於得無上正等菩提亦無怖畏，決定自知：我當證得所求無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，所證法性亦復如是，不可宣說。舍利子！是菩薩摩訶薩不作是念：『我由此法於佛無上正等菩提已得受記、今得受記、當得受記。』不作是念：『我由此法當證無上正等菩提。』舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多不生疑惑：『我於無上正等菩提為得不得？』但作是念：『我於無上正等菩提決定當得。』舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多聞甚深法，不驚、不恐、不怖、不畏、不沈、不沒，於得無上正等菩提亦無怖畏，決定自知：我當證得所求無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。」

爾時，佛告具壽善現：「有菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，見諸有情飢渴所逼，衣服弊壞，臥具乏少，所欲資財皆不如意。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令離慳貪，資緣無乏？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行布施波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是資具乏少諸有情類，一切皆如六欲天眾受用種種上妙樂具，而於其中無所染著。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多疾得圓滿，近證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告具壽善現：「有菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，見諸有情飢渴所逼，衣服弊壞，臥具乏少，所欲資財皆不如意。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令離慳貪，資緣無乏？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行布施波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是資具乏少諸有情類，一切皆如六欲天眾受用種種上妙樂具，而於其中無所染著。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多疾得圓滿，近證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多，見諸有情煩惱熾盛，更相殺害乃至邪見，由此因緣短壽多病，顏容顦顇無有威德，資財匱乏生下賤家，支體缺減眾事鄙穢。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令其遠離諸惡業果？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行淨戒波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是眾惡業果，一切有情皆行十善，受長壽等諸勝果報。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多，疾得圓滿近證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多，見諸有情煩惱熾盛，更相殺害乃至邪見，由此因緣短壽多病，顏容顦顇無有威德，資財匱乏生下賤家，支體缺減眾事鄙穢。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令其遠離諸惡業果？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行淨戒波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是眾惡業果，一切有情皆行十善，受長壽等諸勝果報。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多，疾得圓滿近證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多，見諸有情更相忿恚，口出𨥨𥎞毀罵凌辱，以刀仗等互相殘害，乃至斷命惡心不捨。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令其遠離如是諸惡？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行安忍波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是煩惱惡業諸有情類，一切有情展轉相視如父如母，親友眷屬，不相乖違，慈心相向互為利樂。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多疾得圓滿，近證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多，見諸有情更相忿恚，口出𨥨𥎞毀罵凌辱，以刀仗等互相殘害，乃至斷命惡心不捨。見此事已作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令其遠離如是諸惡？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行安忍波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是煩惱惡業諸有情類，一切有情展轉相視如父如母，親友眷屬，不相乖違，慈心相向互為利樂。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多疾得圓滿，近證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多，見諸有情懶惰懈怠，不勤精進，棄捨三乘，亦不修行人、天善業。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令其遠離懶惰懈怠？』既思惟已，作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行精進波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是懶惰懈怠諸有情類，一切有情精進勇猛，勤修善趣及三乘因，生天、人中速證解脫。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此精進波羅蜜多疾得圓滿，近證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多，見諸有情懶惰懈怠，不勤精進，棄捨三乘，亦不修行人、天善業。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令其遠離懶惰懈怠？』既思惟已，作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行精進波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是懶惰懈怠諸有情類，一切有情精進勇猛，勤修善趣及三乘因，生天、人中速證解脫。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此精進波羅蜜多疾得圓滿，近證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多，見諸有情，五蓋所覆，遠離靜慮、無量、無色，散亂放逸不修諸善。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令其遠離諸蓋散動？』既思惟已，作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行靜慮波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是五蓋散動諸有情類，一切有情自在入出靜慮、無量、無色勝定。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此靜慮波羅蜜多疾得圓滿，近證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多，見諸有情，五蓋所覆，遠離靜慮、無量、無色，散亂放逸不修諸善。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令其遠離諸蓋散動？』既思惟已，作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行靜慮波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是五蓋散動諸有情類，一切有情自在入出靜慮、無量、無色勝定。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此靜慮波羅蜜多疾得圓滿，近證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，見諸有情愚癡惡慧，於世、出世正見俱失，撥無善惡業及業果，執斷、執常、執一、執異、俱、不俱等種種邪法。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令其遠離惡見邪執？』既思惟已，作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是惡行邪執諸有情類，一切有情成就正見，種種妙慧具足莊嚴。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多疾得圓滿，近證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，見諸有情愚癡惡慧，於世、出世正見俱失，撥無善惡業及業果，執斷、執常、執一、執異、俱、不俱等種種邪法。見此事已，作是思惟：『我當云何濟拔如是諸有情類，令其遠離惡見邪執？』既思惟已，作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾證無上正等菩提，我佛土中得無如是惡行邪執諸有情類，一切有情成就正見，種種妙慧具足莊嚴。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多疾得圓滿，近證無上正等菩提。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情三聚差別：一、正定聚。二、邪定聚。三、不定聚。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令離邪定及不定聚？』既思惟已，作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無邪定及不定聚諸有情類，亦無如是二聚名聲，一切有情皆住正定。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情三聚差別：一、正定聚。二、邪定聚。三、不定聚。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔諸有情類，令離邪定及不定聚？』既思惟已，作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿疾能證得一切智智，我佛土中得無邪定及不定聚諸有情類，亦無如是二聚名聲，一切有情皆住正定。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多，疾得圓滿近能證得一切智智。

「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情墮三惡趣受種種苦，所謂地獄、傍生、鬼界。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔，令其永離三惡趣苦？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿，疾能證得一切智智，我佛土中得無地獄、傍生、鬼界，亦無如是惡趣名聲，一切有情皆善趣攝。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多疾得圓滿，近能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有菩薩摩訶薩具修六種波羅蜜多，見諸有情墮三惡趣受種種苦，所謂地獄、傍生、鬼界。見此事已，作是思惟：『我當云何方便濟拔，令其永離三惡趣苦？』既思惟已作是願言：『我當精勤無所顧戀，修行六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，令速圓滿，疾能證得一切智智，我佛土中得無地獄、傍生、鬼界，亦無如是惡趣名聲，一切有情皆善趣攝。』善現當知！是菩薩摩訶薩由此六種波羅蜜多疾得圓滿，近能證得一切智智。