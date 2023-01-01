大般若波羅蜜多經卷第五百一十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百一十五三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分不退相品第二十之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分不退相品第二十之二

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔來至其所，欲令厭背無上菩提，作如是言：『一切智智與虛空等，無性為性，自相本空，諸法亦爾，與虛空等，無性為性。自相空中，無有一法可名能證，無有一法可名所證，證處、證時及由此證亦不可得。既一切法與虛空等，無性為性、自相本空，汝等云何唐受勤苦求證無上正等菩提？汝先所聞諸菩薩眾應求無上正等菩提，皆是魔說非真佛語。汝等應捨求證無上正等覺心，勿於長夜徒為利樂一切有情自受勤苦，雖行種種難行苦行，欲求菩提終不能得。』是菩薩摩訶薩聞說如是呵諫語時，能審觀察：『此惡魔事，欲退敗我大菩提心，我今不應信受彼說。雖一切法與虛空等，無性為性，自相本空，而諸有情生死長夜不知不見，顛倒放逸，造作諸業受生死苦。我當被戴性相皆空如太虛空功德甲冑，速趣無上正等菩提，為諸有情如應說法，令其解脫生死眾苦得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。』是菩薩摩訶薩從初發心已聞此法，其心堅固不動不轉，依斯堅固不動轉心，恒正修行六到彼岸，已入菩薩正性離生。復正修行六到彼岸，漸次圓滿伏諸纏結，由斯得入不退轉地。是故惡魔雖設種種退敗方便，而不能退菩薩所發大菩提心。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔來至其所，欲令厭背無上菩提，作如是言：『一切智智與虛空等，無性為性，自相本空，諸法亦爾，與虛空等，無性為性。自相空中，無有一法可名能證，無有一法可名所證，證處、證時及由此證亦不可得。既一切法與虛空等，無性為性、自相本空，汝等云何唐受勤苦求證無上正等菩提？汝先所聞諸菩薩眾應求無上正等菩提，皆是魔說非真佛語。汝等應捨求證無上正等覺心，勿於長夜徒為利樂一切有情自受勤苦，雖行種種難行苦行，欲求菩提終不能得。』是菩薩摩訶薩聞說如是呵諫語時，能審觀察：『此惡魔事，欲退敗我大菩提心，我今不應信受彼說。雖一切法與虛空等，無性為性，自相本空，而諸有情生死長夜不知不見，顛倒放逸，造作諸業受生死苦。我當被戴性相皆空如太虛空功德甲冑，速趣無上正等菩提，為諸有情如應說法，令其解脫生死眾苦得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。』是菩薩摩訶薩從初發心已聞此法，其心堅固不動不轉，依斯堅固不動轉心，恒正修行六到彼岸，已入菩薩正性離生。復正修行六到彼岸，漸次圓滿伏諸纏結，由斯得入不退轉地。是故惡魔雖設種種退敗方便，而不能退菩薩所發大菩提心。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。」

具壽善現即白佛言：「是菩薩摩訶薩為不退轉故名不退轉，為退轉故名不退轉耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「是菩薩摩訶薩為不退轉故名不退轉，為退轉故名不退轉耶？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩以不退轉故名不退轉，亦以退轉故名不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩以不退轉故名不退轉，亦以退轉故名不退轉。」

爾時，善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩云何以不退轉故名不退轉？云何亦以退轉故名不退轉耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩云何以不退轉故名不退轉？云何亦以退轉故名不退轉耶？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩超過聲聞及獨覺地，不復退墮彼二地中，由斯故說不退轉故名不退轉。是菩薩摩訶薩遠離聲聞及獨覺地，於彼二地決定退捨，由斯故說以退轉故名不退轉。故此菩薩得二種名，非如餘位唯名退轉。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定得無上正等菩提，諸惡魔軍不能退敗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩超過聲聞及獨覺地，不復退墮彼二地中，由斯故說不退轉故名不退轉。是菩薩摩訶薩遠離聲聞及獨覺地，於彼二地決定退捨，由斯故說以退轉故名不退轉。故此菩薩得二種名，非如餘位唯名退轉。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，定得無上正等菩提，諸惡魔軍不能退敗。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩欲入初靜慮乃至第四靜慮即隨意能入，欲入慈無量乃至捨無量即隨意能入，欲入空無邊處定乃至非想非非想處定即隨意能入，欲入四念住乃至八聖道支即隨意能入，欲入初解脫乃至滅想受解脫即隨意能入，欲入初勝處乃至第八勝處即隨意能入，欲入初靜慮定乃至滅想受定即隨意能入，欲入初遍處乃至第十遍處即隨意能入，欲入空、無相、無願解脫門即隨意能入，欲引發五神通即隨意能引發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩欲入初靜慮乃至第四靜慮即隨意能入，欲入慈無量乃至捨無量即隨意能入，欲入空無邊處定乃至非想非非想處定即隨意能入，欲入四念住乃至八聖道支即隨意能入，欲入初解脫乃至滅想受解脫即隨意能入，欲入初勝處乃至第八勝處即隨意能入，欲入初靜慮定乃至滅想受定即隨意能入，欲入初遍處乃至第十遍處即隨意能入，欲入空、無相、無願解脫門即隨意能入，欲引發五神通即隨意能引發。

「善現當知！是菩薩摩訶薩雖入四靜慮乃至引發五神通，而不受彼果。由此因緣，不隨靜慮、無量、等至乃至滅定及餘功德勢力而生，亦不取預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，為欲利樂諸有情故，隨欲攝受所應受身，即隨所願皆能攝受，作所作已即便捨之。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩雖入四靜慮乃至引發五神通，而不受彼果。由此因緣，不隨靜慮、無量、等至乃至滅定及餘功德勢力而生，亦不取預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，為欲利樂諸有情故，隨欲攝受所應受身，即隨所願皆能攝受，作所作已即便捨之。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，恒不遠離大菩提心，不貴色蘊乃至識蘊，不貴眼處乃至意處，不貴色處乃至法處，不貴眼界乃至意界，不貴色界乃至法界，不貴眼識界乃至意識界，不貴眼觸乃至意觸，不貴眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不貴地界乃至識界，不貴因緣乃至增上緣，不貴一切緣性緣起，不貴諸相，不貴隨好，不貴所依，不貴有色無色法，不貴有見無見法，不貴有對無對法，不貴有漏無漏法，不貴有為無為法，不貴世間、出世間法，不貴我，不貴有情，乃至不貴知者、見者，不貴徒眾，不貴眷屬，不貴祿位，不貴財寶，不貴布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不貴內空乃至無性自性空，不貴真如乃至不思議界，不貴苦、集、滅、道聖諦，不貴十善業道，不貴四靜慮、四無量、四無色定，不貴五神通，不貴四念住乃至八聖道支，不貴空、無相、無願解脫門，不貴八解脫乃至十遍處，不貴淨觀地乃至如來地，不貴極喜地乃至法雲地，不貴陀羅尼門、三摩地門，不貴五眼、六神通，不貴如來十力乃至十八佛不共法，不貴大慈、大悲、大喜、大捨，不貴無忘失法、恒住捨性，不貴一切智、道相智、一切相智，不貴預流果乃至獨覺菩提，不貴一切菩薩摩訶薩行，不貴諸佛無上正等菩提，不貴嚴淨佛土，不貴成熟有情，不貴多見諸佛，不貴種植善根。所以者何？是菩薩摩訶薩達一切法與虛空等，無性為性，自相皆空，不見有法可生貴重，能生、所生、生時、生處、由此而生皆不可得。所以者何？是一切法與虛空等，性相皆空，無生義故。是菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，恒不遠離大菩提心，身四威儀往來入出，舉足下足心無散亂，行住坐臥進止威儀，所作事業皆住正念。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，恒不遠離大菩提心，不貴色蘊乃至識蘊，不貴眼處乃至意處，不貴色處乃至法處，不貴眼界乃至意界，不貴色界乃至法界，不貴眼識界乃至意識界，不貴眼觸乃至意觸，不貴眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不貴地界乃至識界，不貴因緣乃至增上緣，不貴一切緣性緣起，不貴諸相，不貴隨好，不貴所依，不貴有色無色法，不貴有見無見法，不貴有對無對法，不貴有漏無漏法，不貴有為無為法，不貴世間、出世間法，不貴我，不貴有情，乃至不貴知者、見者，不貴徒眾，不貴眷屬，不貴祿位，不貴財寶，不貴布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不貴內空乃至無性自性空，不貴真如乃至不思議界，不貴苦、集、滅、道聖諦，不貴十善業道，不貴四靜慮、四無量、四無色定，不貴五神通，不貴四念住乃至八聖道支，不貴空、無相、無願解脫門，不貴八解脫乃至十遍處，不貴淨觀地乃至如來地，不貴極喜地乃至法雲地，不貴陀羅尼門、三摩地門，不貴五眼、六神通，不貴如來十力乃至十八佛不共法，不貴大慈、大悲、大喜、大捨，不貴無忘失法、恒住捨性，不貴一切智、道相智、一切相智，不貴預流果乃至獨覺菩提，不貴一切菩薩摩訶薩行，不貴諸佛無上正等菩提，不貴嚴淨佛土，不貴成熟有情，不貴多見諸佛，不貴種植善根。所以者何？是菩薩摩訶薩達一切法與虛空等，無性為性，自相皆空，不見有法可生貴重，能生、所生、生時、生處、由此而生皆不可得。所以者何？是一切法與虛空等，性相皆空，無生義故。是菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，恒不遠離大菩提心，身四威儀往來入出，舉足下足心無散亂，行住坐臥進止威儀，所作事業皆住正念。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故，現處居家，方便善巧，雖現攝受五欲樂具，而於其中不生染著，皆為濟給諸有情故，謂諸有情須食與食，須飲與飲，須衣與衣，須乘與乘，乃至一切所須之物皆濟給之，令其意滿。是菩薩摩訶薩自行布施乃至般若波羅蜜多，亦勸他行布施乃至般若波羅蜜多，恒正稱揚行布施乃至般若波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施乃至般若波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩現處居家，以神通力或大願力，攝受種種珍寶資具滿贍部洲乃至三千大千世界，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類。是菩薩摩訶薩雖現處居家而常修梵行，終不受用諸妙欲境，雖現攝受種種珍財，而於其中不起染著，又於攝受諸欲樂具及珍財時，終不逼迫諸有情類令生憂苦。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故，現處居家，方便善巧，雖現攝受五欲樂具，而於其中不生染著，皆為濟給諸有情故，謂諸有情須食與食，須飲與飲，須衣與衣，須乘與乘，乃至一切所須之物皆濟給之，令其意滿。是菩薩摩訶薩自行布施乃至般若波羅蜜多，亦勸他行布施乃至般若波羅蜜多，恒正稱揚行布施乃至般若波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施乃至般若波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩現處居家，以神通力或大願力，攝受種種珍寶資具滿贍部洲乃至三千大千世界，持以供養佛、法、僧寶，及施貧乏諸有情類。是菩薩摩訶薩雖現處居家而常修梵行，終不受用諸妙欲境，雖現攝受種種珍財，而於其中不起染著，又於攝受諸欲樂具及珍財時，終不逼迫諸有情類令生憂苦。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，有執金剛藥叉神王常隨左右密為守護，恒作是念：『此菩薩摩訶薩不久當證無上菩提，願我常隨密為守護，乃至無上正等菩提，五執金剛藥叉神族常隨守護時無暫捨，人非人等不能損害，諸天、魔、梵及餘世間亦無有能以法破壞所發無上正等覺心。』由此因緣，是諸菩薩乃至無上正等菩提，身意泰然常無擾惱。是菩薩摩訶薩世間五根常無缺減，所謂眼、耳、鼻、舌、身根，出世五根亦無缺減，謂信、精進、念、定、慧根。是菩薩摩訶薩身支圓滿相好莊嚴，心諸功德念念增進，乃至無上正等菩提。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，有執金剛藥叉神王常隨左右密為守護，恒作是念：『此菩薩摩訶薩不久當證無上菩提，願我常隨密為守護，乃至無上正等菩提，五執金剛藥叉神族常隨守護時無暫捨，人非人等不能損害，諸天、魔、梵及餘世間亦無有能以法破壞所發無上正等覺心。』由此因緣，是諸菩薩乃至無上正等菩提，身意泰然常無擾惱。是菩薩摩訶薩世間五根常無缺減，所謂眼、耳、鼻、舌、身根，出世五根亦無缺減，謂信、精進、念、定、慧根。是菩薩摩訶薩身支圓滿相好莊嚴，心諸功德念念增進，乃至無上正等菩提。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，常為上士，不為下士。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，常為上士，不為下士。」

具壽善現即白佛言：「是菩薩摩訶薩云何當得常為上士，不為下士？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「是菩薩摩訶薩云何當得常為上士，不為下士？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩一切煩惱不復現前，剎那剎那善法增進，乃至無上正等菩提，於一切時心無散亂。是故我說此菩薩摩訶薩常為上士，不為下士。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩一切煩惱不復現前，剎那剎那善法增進，乃至無上正等菩提，於一切時心無散亂。是故我說此菩薩摩訶薩常為上士，不為下士。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，恒不遠離大菩提心，恒修淨命，不行呪術、醫藥、占卜諸邪命事，不為名利呪諸鬼神，令著男女問其凶吉，亦不呪禁男女、大小、傍生、鬼等現希有事，亦不占相壽量長短、財位、男女諸善惡事，亦不懸記寒熱、豐儉、吉凶、好惡惑亂有情，亦不呪禁合和湯藥、左道療疾、結好貴人，亦不為他通致使命，現親友相徇利求名，尚不染心觀視男女戲笑與語，況有餘事！亦不恭敬供養鬼神，是故我說常為上士、不為下士。所以者何？是菩薩摩訶薩知一切法性相皆空，性相空中不見有相，不見相故，遠離種種邪命、呪術、醫藥、占相，唯求無上正等菩提，與諸有情常作饒益。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩成就無上菩提作意，恒不遠離大菩提心，恒修淨命，不行呪術、醫藥、占卜諸邪命事，不為名利呪諸鬼神，令著男女問其凶吉，亦不呪禁男女、大小、傍生、鬼等現希有事，亦不占相壽量長短、財位、男女諸善惡事，亦不懸記寒熱、豐儉、吉凶、好惡惑亂有情，亦不呪禁合和湯藥、左道療疾、結好貴人，亦不為他通致使命，現親友相徇利求名，尚不染心觀視男女戲笑與語，況有餘事！亦不恭敬供養鬼神，是故我說常為上士、不為下士。所以者何？是菩薩摩訶薩知一切法性相皆空，性相空中不見有相，不見相故，遠離種種邪命、呪術、醫藥、占相，唯求無上正等菩提，與諸有情常作饒益。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩於諸世間文章、伎藝，雖得善巧而不愛著。所以者何？是菩薩摩訶薩達一切法皆畢竟空，畢竟空中世間所有文章、伎藝皆不可得，又諸世間文章、伎藝，皆雜穢語邪命所攝，是故菩薩知而不為。善現當知！是菩薩摩訶薩於諸世俗外道書論，雖亦善知而不樂著。所以者何？是菩薩摩訶薩達一切法性相皆空，性相空中一切書論皆不可得，又諸世俗外道書論，所說理事多有增減，於菩薩道非為隨順，皆是戲論雜穢語攝，故諸菩薩知而不樂。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩於諸世間文章、伎藝，雖得善巧而不愛著。所以者何？是菩薩摩訶薩達一切法皆畢竟空，畢竟空中世間所有文章、伎藝皆不可得，又諸世間文章、伎藝，皆雜穢語邪命所攝，是故菩薩知而不為。善現當知！是菩薩摩訶薩於諸世俗外道書論，雖亦善知而不樂著。所以者何？是菩薩摩訶薩達一切法性相皆空，性相空中一切書論皆不可得，又諸世俗外道書論，所說理事多有增減，於菩薩道非為隨順，皆是戲論雜穢語攝，故諸菩薩知而不樂。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，復有所餘諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。吾當為汝分別解說，汝應諦聽，極善思惟！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，復有所餘諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。吾當為汝分別解說，汝應諦聽，極善思惟！」

善現請言：「唯然！願說！我等今者專意樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現請言：「唯然！願說！我等今者專意樂聞。」

佛告善現：「所有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，通達諸法皆無所有，恒不遠離大菩提心，不樂觀察論說諸蘊、諸處、諸界。所以者何？是菩薩摩訶薩於蘊、處、界性相空理，已善思惟、善通達故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「所有不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，通達諸法皆無所有，恒不遠離大菩提心，不樂觀察論說諸蘊、諸處、諸界。所以者何？是菩薩摩訶薩於蘊、處、界性相空理，已善思惟、善通達故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說眾事。所以者何？是菩薩摩訶薩於一切眾性相空理，已善思惟、善通達故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說眾事。所以者何？是菩薩摩訶薩於一切眾性相空理，已善思惟、善通達故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說王事。所以者何？是菩薩摩訶薩住本性空，不見少法有勝有劣貴賤相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說王事。所以者何？是菩薩摩訶薩住本性空，不見少法有勝有劣貴賤相故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說賊事。所以者何？是菩薩摩訶薩住自相空，不見少法有得有失與奪相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說賊事。所以者何？是菩薩摩訶薩住自相空，不見少法有得有失與奪相故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說軍事。所以者何？是菩薩摩訶薩住本性空，不見諸法有多有少聚散相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說軍事。所以者何？是菩薩摩訶薩住本性空，不見諸法有多有少聚散相故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說鬪戰。所以者何？是菩薩摩訶薩善住諸法真如空理，不見少法有強有弱愛恚相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說鬪戰。所以者何？是菩薩摩訶薩善住諸法真如空理，不見少法有強有弱愛恚相故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說男女。所以者何？是菩薩摩訶薩住諸法空，不見少法有好有醜愛憎相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說男女。所以者何？是菩薩摩訶薩住諸法空，不見少法有好有醜愛憎相故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說聚落。所以者何？是菩薩摩訶薩住諸法空，不見少法有增有減合離相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說聚落。所以者何？是菩薩摩訶薩住諸法空，不見少法有增有減合離相故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說城邑。所以者何？是菩薩摩訶薩住諸法空，不見少法有攝不攝好惡相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說城邑。所以者何？是菩薩摩訶薩住諸法空，不見少法有攝不攝好惡相故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說國土。所以者何？是菩薩摩訶薩安住實際，不見諸法有屬不屬此彼相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說國土。所以者何？是菩薩摩訶薩安住實際，不見諸法有屬不屬此彼相故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說相好。所以者何？是菩薩摩訶薩安住無相，不見諸法有好有醜差別相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說相好。所以者何？是菩薩摩訶薩安住無相，不見諸法有好有醜差別相故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說是我、是有情，乃至是知者、是見者。所以者何？是菩薩摩訶薩住畢竟空，都不見我乃至見者若有若無差別相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說是我、是有情，乃至是知者、是見者。所以者何？是菩薩摩訶薩住畢竟空，都不見我乃至見者若有若無差別相故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說世間如是等事，但樂觀察論說般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多遠離眾相，能證無上大菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩不樂觀察論說世間如是等事，但樂觀察論說般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多遠離眾相，能證無上大菩提故。

「善現當知！是菩薩摩訶薩常不遠離一切智智相應作意，修行布施波羅蜜多離慳貪事，修行淨戒波羅蜜多離犯戒事，修行安忍波羅蜜多離忿諍事，修行精進波羅蜜多離懈怠事，修行靜慮波羅蜜多離散亂事，修行般若波羅蜜多離惡慧事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩常不遠離一切智智相應作意，修行布施波羅蜜多離慳貪事，修行淨戒波羅蜜多離犯戒事，修行安忍波羅蜜多離忿諍事，修行精進波羅蜜多離懈怠事，修行靜慮波羅蜜多離散亂事，修行般若波羅蜜多離惡慧事。

「善現當知！是菩薩摩訶薩雖住一切法空，而愛樂正法、不樂非法；雖住不可得空，而常稱讚三寶功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩雖住一切法空，而愛樂正法、不樂非法；雖住不可得空，而常稱讚三寶功德。

「善現當知！是菩薩摩訶薩雖行諸法真如法界一味之相，而樂稱揚真如法界種種功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩雖行諸法真如法界一味之相，而樂稱揚真如法界種種功德。

「善現當知！是菩薩摩訶薩雖知諸法皆畢竟空，而愛善友不樂惡友。言善友者，謂諸如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾；若諸聲聞、獨覺乘等，善能教化安立有情，令趣無上正等菩提，亦名善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩雖知諸法皆畢竟空，而愛善友不樂惡友。言善友者，謂諸如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾；若諸聲聞、獨覺乘等，善能教化安立有情，令趣無上正等菩提，亦名善友。

「善現當知！是菩薩摩訶薩常樂親覲一切如來、應、正等覺聽聞正法。若聞如來、應、正等覺在餘世界現說正法，即以願力往生彼界，供養恭敬、尊重讚歎、聽受正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩常樂親覲一切如來、應、正等覺聽聞正法。若聞如來、應、正等覺在餘世界現說正法，即以願力往生彼界，供養恭敬、尊重讚歎、聽受正法。

「善現當知！是菩薩摩訶薩若晝若夜恒不遠離念佛作意，亦不遠離聞法作意，由此因緣，隨諸國土有佛世尊現說正法，即乘願力往彼受生，或乘神通往彼聽法。由是因緣，此諸菩薩生生之處常不離佛，恒聞正法無間無斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩若晝若夜恒不遠離念佛作意，亦不遠離聞法作意，由此因緣，隨諸國土有佛世尊現說正法，即乘願力往彼受生，或乘神通往彼聽法。由是因緣，此諸菩薩生生之處常不離佛，恒聞正法無間無斷。

「善現當知！是菩薩摩訶薩恒為利樂諸有情故，雖能現起靜慮、無色諸甚深定，而巧方便起欲界心，教諸有情十善業道，亦隨願力現生欲界有佛國土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，聽聞正法修諸勝行。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩恒為利樂諸有情故，雖能現起靜慮、無色諸甚深定，而巧方便起欲界心，教諸有情十善業道，亦隨願力現生欲界有佛國土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，聽聞正法修諸勝行。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，常行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，常行內空乃至無性自性空，常行真如乃至不思議界，常行苦、集、滅、道聖諦，常行四念住乃至八聖道支，常行四靜慮、四無量、四無色定，常行空、無相、無願解脫門，常行八解脫乃至十遍處，常行殊勝諸菩薩地，常行一切陀羅尼門、三摩地門，常行五眼、六神通，常行如來十力乃至十八佛不共法，常行大慈、大悲、大喜、大捨，常行無忘失法、恒住捨性，常行一切智、道相智、一切相智，常行一切菩薩摩訶薩行，常求諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，常行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，常行內空乃至無性自性空，常行真如乃至不思議界，常行苦、集、滅、道聖諦，常行四念住乃至八聖道支，常行四靜慮、四無量、四無色定，常行空、無相、無願解脫門，常行八解脫乃至十遍處，常行殊勝諸菩薩地，常行一切陀羅尼門、三摩地門，常行五眼、六神通，常行如來十力乃至十八佛不共法，常行大慈、大悲、大喜、大捨，常行無忘失法、恒住捨性，常行一切智、道相智、一切相智，常行一切菩薩摩訶薩行，常求諸佛無上正等菩提。

「善現當知！是菩薩摩訶薩恒於自地不起疑惑，不作是念：『我是不退轉、我非不退轉。』所以者何？是菩薩摩訶薩不見少法可於無上正等菩提說有退轉、說無退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩恒於自地不起疑惑，不作是念：『我是不退轉、我非不退轉。』所以者何？是菩薩摩訶薩不見少法可於無上正等菩提說有退轉、說無退轉。

「善現當知！是菩薩摩訶薩於自地法無惑無疑。所以者何？是菩薩摩訶薩於自地法，已善了知、善通達故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩於自地法無惑無疑。所以者何？是菩薩摩訶薩於自地法，已善了知、善通達故。

「善現當知！如預流者住預流果，於自果法無惑無疑，一來、不還、阿羅漢、獨覺及諸如來、應、正等覺，各住自果於自果法無惑無疑。是菩薩摩訶薩亦復如是，於自所住不退轉地所攝諸法，現知現見、無惑無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如預流者住預流果，於自果法無惑無疑，一來、不還、阿羅漢、獨覺及諸如來、應、正等覺，各住自果於自果法無惑無疑。是菩薩摩訶薩亦復如是，於自所住不退轉地所攝諸法，現知現見、無惑無疑。

「善現當知！是菩薩摩訶薩住此地中成熟有情、嚴淨佛土、修諸功德，有魔事起即能覺知，不隨魔事勢力而轉，善能摧滅種種魔事，令不障礙所修功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩住此地中成熟有情、嚴淨佛土、修諸功德，有魔事起即能覺知，不隨魔事勢力而轉，善能摧滅種種魔事，令不障礙所修功德。

「善現當知！如有造作無間業者，彼無間心恒常隨逐，乃至命終亦不能捨。所以者何？彼能等起無間業纏增上勢力恒常隨轉，乃至命盡亦不能伏，設有餘心不能遮礙。此菩薩摩訶薩亦復如是，安住自地其心不動無所分別，世間天、人、阿素洛等皆不能轉。所以者何？是菩薩摩訶薩其心堅固超諸世間天、人、魔、梵、阿素洛等，已入菩薩正性離生住不退地，已得菩薩殊勝神通，成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國趣一佛國供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及佛弟子，聽聞正法，於諸佛所種諸善根，請問菩薩所學法義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如有造作無間業者，彼無間心恒常隨逐，乃至命終亦不能捨。所以者何？彼能等起無間業纏增上勢力恒常隨轉，乃至命盡亦不能伏，設有餘心不能遮礙。此菩薩摩訶薩亦復如是，安住自地其心不動無所分別，世間天、人、阿素洛等皆不能轉。所以者何？是菩薩摩訶薩其心堅固超諸世間天、人、魔、梵、阿素洛等，已入菩薩正性離生住不退地，已得菩薩殊勝神通，成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國趣一佛國供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及佛弟子，聽聞正法，於諸佛所種諸善根，請問菩薩所學法義。

「善現當知！是菩薩摩訶薩安住自地，有魔事起即能覺知，終不隨順魔事而轉，方便善巧集諸魔事，置實際中方便除滅，於自地法無惑無疑。所以者何？是菩薩摩訶薩知一切法皆入實際，通達實際非一非多，於實際中無所分別，以於實際無惑無疑，於自地法亦無猶豫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩安住自地，有魔事起即能覺知，終不隨順魔事而轉，方便善巧集諸魔事，置實際中方便除滅，於自地法無惑無疑。所以者何？是菩薩摩訶薩知一切法皆入實際，通達實際非一非多，於實際中無所分別，以於實際無惑無疑，於自地法亦無猶豫。

「善現當知！是菩薩摩訶薩設轉受生，亦於實際無復退轉，終不發起趣向聲聞、獨覺地意。所以者何？是菩薩摩訶薩知一切法自相皆空，於此空中不見有法若生若滅、若染若淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩設轉受生，亦於實際無復退轉，終不發起趣向聲聞、獨覺地意。所以者何？是菩薩摩訶薩知一切法自相皆空，於此空中不見有法若生若滅、若染若淨。

「善現當知！是菩薩摩訶薩乃至轉身，亦不疑惑當得無上正等菩提為不當得。所以者何？是菩薩摩訶薩通達諸法自相皆空，即是無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩乃至轉身，亦不疑惑當得無上正等菩提為不當得。所以者何？是菩薩摩訶薩通達諸法自相皆空，即是無上正等菩提。

「善現當知！是菩薩摩訶薩安住自地不隨他緣，於自地法無能壞者。所以者何？是菩薩摩訶薩成就無動無退轉智，一切惡緣不能傾動。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩安住自地不隨他緣，於自地法無能壞者。所以者何？是菩薩摩訶薩成就無動無退轉智，一切惡緣不能傾動。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔作佛形像，來到其所作如是言：『汝今應求阿羅漢果，永盡諸漏證般涅槃。汝未堪受大菩提記，亦未證得無生法忍，汝今未有不退轉地諸行、狀、相，如來不應授汝無上大菩提記，要有具足不退轉地諸行、狀、相，乃可蒙佛授與無上大菩提記。』是菩薩摩訶薩聞彼語已，心無變動，不退不沒、無驚無怖。是菩薩摩訶薩應自證知：『我於過去諸如來所，必已受得大菩提記。所以者何？菩薩成就如是勝法，定蒙諸佛授菩提記。我已成就如是勝法，云何世尊不授我記？故我過去於如來所，定已受得大菩提記。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔作佛形像，來到其所作如是言：『汝今應求阿羅漢果，永盡諸漏證般涅槃。汝未堪受大菩提記，亦未證得無生法忍，汝今未有不退轉地諸行、狀、相，如來不應授汝無上大菩提記，要有具足不退轉地諸行、狀、相，乃可蒙佛授與無上大菩提記。』是菩薩摩訶薩聞彼語已，心無變動，不退不沒、無驚無怖。是菩薩摩訶薩應自證知：『我於過去諸如來所，必已受得大菩提記。所以者何？菩薩成就如是勝法，定蒙諸佛授菩提記。我已成就如是勝法，云何世尊不授我記？故我過去於如來所，定已受得大菩提記。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔或魔使者作佛形像，來授菩薩聲聞地記，或授菩薩獨覺地記，告菩薩言：『咄！善男子！何用無上正等菩提，生死輪迴久受大苦？宜自速證無餘涅槃，永離生死畢竟安樂。』是菩薩摩訶薩聞彼語已，作是念言：『此定惡魔或魔使者詐現佛像擾亂我心，授我聲聞、獨覺地記，令退無上正等菩提。所以者何？定無諸佛教諸菩薩趣向聲聞或獨覺地，棄捨無上正等菩提。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔或魔使者作佛形像，來授菩薩聲聞地記，或授菩薩獨覺地記，告菩薩言：『咄！善男子！何用無上正等菩提，生死輪迴久受大苦？宜自速證無餘涅槃，永離生死畢竟安樂。』是菩薩摩訶薩聞彼語已，作是念言：『此定惡魔或魔使者詐現佛像擾亂我心，授我聲聞、獨覺地記，令退無上正等菩提。所以者何？定無諸佛教諸菩薩趣向聲聞或獨覺地，棄捨無上正等菩提。』若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔或魔使者，詐現佛像告菩薩言：『汝所受持大乘經典非佛所說，亦非如來弟子所說，是諸惡魔或諸外道為誑惑汝作如是說，汝今不應受持、讀誦。』是菩薩摩訶薩聞彼語已，作是念言：『此定惡魔或魔眷屬，令我厭捨無上菩提故，說大乘甚深經典非佛所說，亦非如來弟子所說。所以者何？離此經典能得無上正等菩提，必無是處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩，設有惡魔或魔使者，詐現佛像告菩薩言：『汝所受持大乘經典非佛所說，亦非如來弟子所說，是諸惡魔或諸外道為誑惑汝作如是說，汝今不應受持、讀誦。』是菩薩摩訶薩聞彼語已，作是念言：『此定惡魔或魔眷屬，令我厭捨無上菩提故，說大乘甚深經典非佛所說，亦非如來弟子所說。所以者何？離此經典能得無上正等菩提，必無是處。』

「善現當知！是菩薩摩訶薩定已安住不退轉地，過去諸佛久已授彼大菩提記。所以者何？是菩薩摩訶薩具足成就不退轉地諸行、狀、相，若諸菩薩成就如是諸行、狀、相，當知已受大菩提記，必已安住不退轉地，故能覺知惡魔事業。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩定已安住不退轉地，過去諸佛久已授彼大菩提記。所以者何？是菩薩摩訶薩具足成就不退轉地諸行、狀、相，若諸菩薩成就如是諸行、狀、相，當知已受大菩提記，必已安住不退轉地，故能覺知惡魔事業。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝護正法，不惜身命，況餘珍財、朋友、眷屬！是菩薩摩訶薩恒作是念：『我寧棄捨親友、珍財及自身命，終不棄捨諸佛正法。所以者何？親友、珍財及自身命，生生常有甚為易得，諸佛正法百千俱胝那庾多劫乃得一遇，遇已長夜獲大利樂故，我定應精勤攝護，不顧身命、親友、珍財。』善現當知！是菩薩摩訶薩攝護法時，應作是念：『我今不為攝護一佛、二佛、三佛乃至百千諸佛正法，普為攝護十方三世諸佛正法令不虧損。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，攝護正法，不惜身命，況餘珍財、朋友、眷屬！是菩薩摩訶薩恒作是念：『我寧棄捨親友、珍財及自身命，終不棄捨諸佛正法。所以者何？親友、珍財及自身命，生生常有甚為易得，諸佛正法百千俱胝那庾多劫乃得一遇，遇已長夜獲大利樂故，我定應精勤攝護，不顧身命、親友、珍財。』善現當知！是菩薩摩訶薩攝護法時，應作是念：『我今不為攝護一佛、二佛、三佛乃至百千諸佛正法，普為攝護十方三世諸佛正法令不虧損。』」

具壽善現便白佛言：「何等名為諸佛正法？是菩薩摩訶薩云何攝護不惜珍財、親友、身命？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「何等名為諸佛正法？是菩薩摩訶薩云何攝護不惜珍財、親友、身命？」

佛告善現：「一切如來、應、正等覺為諸菩薩說諸法空，如是名為諸佛正法。有愚癡類誹謗毀訾，言此非法、非毘奈耶、非天人師所說聖教，修學此法不得無上正等菩提，不證涅槃永寂安樂。是菩薩摩訶薩攝護此法，不惜珍財、親友、身命，常作是念：『如來所說一切法空是諸有情真歸依處，菩薩修學疾證無上正等菩提，拔諸有情生老病死，令得畢竟常樂涅槃，故我今應不惜身命、珍財、親友攝護此法。』又作是念：『我亦墮在未來佛數，佛已授我大菩提記。由此因緣，諸佛正法即是我法，我應攝護不惜身命、珍財、親友，我未來世得作佛時，亦為有情宣說如是諸法空故。』善現當知！是菩薩摩訶薩見斯義利，攝護如來所說正法，不惜身命、親友、珍財乃至菩提，常無懈惓。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「一切如來、應、正等覺為諸菩薩說諸法空，如是名為諸佛正法。有愚癡類誹謗毀訾，言此非法、非毘奈耶、非天人師所說聖教，修學此法不得無上正等菩提，不證涅槃永寂安樂。是菩薩摩訶薩攝護此法，不惜珍財、親友、身命，常作是念：『如來所說一切法空是諸有情真歸依處，菩薩修學疾證無上正等菩提，拔諸有情生老病死，令得畢竟常樂涅槃，故我今應不惜身命、珍財、親友攝護此法。』又作是念：『我亦墮在未來佛數，佛已授我大菩提記。由此因緣，諸佛正法即是我法，我應攝護不惜身命、珍財、親友，我未來世得作佛時，亦為有情宣說如是諸法空故。』善現當知！是菩薩摩訶薩見斯義利，攝護如來所說正法，不惜身命、親友、珍財乃至菩提，常無懈惓。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持能不忘失，乃至無上正等菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩已得善巧陀羅尼故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切不退轉菩薩摩訶薩聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持能不忘失，乃至無上正等菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩已得善巧陀羅尼故。」

具壽善現便白佛言：「是菩薩摩訶薩已得何等陀羅尼故，聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持常不忘失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「是菩薩摩訶薩已得何等陀羅尼故，聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持常不忘失？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩已得聞持陀羅尼等方便善巧，聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持能不忘失，乃至無上正等菩提，常如現前聞佛所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩已得聞持陀羅尼等方便善巧，聞諸如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持能不忘失，乃至無上正等菩提，常如現前聞佛所說。」

爾時，善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩但聞如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持常不忘失，為聞菩薩、獨覺、聲聞、天、龍、藥叉、人非人等所說正法，亦能於彼無惑無疑，聞已受持常不忘失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩但聞如來、應、正等覺所說正法無惑無疑，聞已受持常不忘失，為聞菩薩、獨覺、聲聞、天、龍、藥叉、人非人等所說正法，亦能於彼無惑無疑，聞已受持常不忘失？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩普聞一切有情言音文字義理，皆能通達無惑無疑，窮未來際常不忘失。所以者何？是菩薩摩訶薩已得聞持陀羅尼等方便善巧，任持所說令不失故。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩普聞一切有情言音文字義理，皆能通達無惑無疑，窮未來際常不忘失。所以者何？是菩薩摩訶薩已得聞持陀羅尼等方便善巧，任持所說令不失故。若菩薩摩訶薩成就如是諸行、狀、相，知是不退轉菩薩摩訶薩。」

第三分空相品第二十一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分空相品第二十一之一

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是不退轉菩薩摩訶薩，成就廣大無量無邊不可思議希有功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！如是不退轉菩薩摩訶薩，成就廣大無量無邊不可思議希有功德。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？是菩薩摩訶薩已得殊勝無量無邊不共聲聞及獨覺智，住此智中引發殊勝四無礙解。由此殊勝四無礙解，世間天、人、阿素洛等無能問難，令此菩薩智慧辯才至窮盡者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？是菩薩摩訶薩已得殊勝無量無邊不共聲聞及獨覺智，住此智中引發殊勝四無礙解。由此殊勝四無礙解，世間天、人、阿素洛等無能問難，令此菩薩智慧辯才至窮盡者。」

具壽善現復白佛言：「世尊能如殑伽沙劫宣說不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，由佛所說諸行、狀、相，顯示不退轉菩薩摩訶薩成就無量殊勝功德。唯願如來、應、正等覺復為宣說甚深義處，令諸菩薩安住其中，能行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多令速圓滿，能行內空乃至無性自性空令速圓滿，能行真如乃至不思議界令速圓滿，能行苦、集、滅、道聖諦令速圓滿，能行四念住乃至八聖道支令速圓滿，能行四靜慮、四無量、四無色定令速圓滿，能行八解脫乃至十遍處令速圓滿，能行空、無相、無願解脫門令速圓滿，能行菩薩摩訶薩地令速圓滿，能行一切陀羅尼門、三摩地門令速圓滿，能行五眼、六神通令速圓滿，能行如來十力乃至十八佛不共法令速圓滿，能行大慈、大悲、大喜、大捨令速圓滿，能行三十二相、八十隨好令速圓滿，能行無忘失法、恒住捨性令速圓滿，能行一切智、道相智、一切相智令速圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊能如殑伽沙劫宣說不退轉菩薩摩訶薩諸行、狀、相，由佛所說諸行、狀、相，顯示不退轉菩薩摩訶薩成就無量殊勝功德。唯願如來、應、正等覺復為宣說甚深義處，令諸菩薩安住其中，能行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多令速圓滿，能行內空乃至無性自性空令速圓滿，能行真如乃至不思議界令速圓滿，能行苦、集、滅、道聖諦令速圓滿，能行四念住乃至八聖道支令速圓滿，能行四靜慮、四無量、四無色定令速圓滿，能行八解脫乃至十遍處令速圓滿，能行空、無相、無願解脫門令速圓滿，能行菩薩摩訶薩地令速圓滿，能行一切陀羅尼門、三摩地門令速圓滿，能行五眼、六神通令速圓滿，能行如來十力乃至十八佛不共法令速圓滿，能行大慈、大悲、大喜、大捨令速圓滿，能行三十二相、八十隨好令速圓滿，能行無忘失法、恒住捨性令速圓滿，能行一切智、道相智、一切相智令速圓滿。」

佛告善現：「善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩摩訶薩眾請問如來、應、正等覺甚深義處，令諸菩薩安住其中，行諸功德令速圓滿。善現當知！甚深義處，謂空、無相、無願、無作、無生、無滅、離染、涅槃、真如、法界、法性、實際，如是等名甚深義處。善現當知！如是所說甚深義處種種增語，皆顯涅槃為甚深義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「善哉！善哉！汝今乃能為諸菩薩摩訶薩眾請問如來、應、正等覺甚深義處，令諸菩薩安住其中，行諸功德令速圓滿。善現當知！甚深義處，謂空、無相、無願、無作、無生、無滅、離染、涅槃、真如、法界、法性、實際，如是等名甚深義處。善現當知！如是所說甚深義處種種增語，皆顯涅槃為甚深義。」

具壽善現復白佛言：「為但涅槃名甚深義，為諸餘法亦名甚深？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「為但涅槃名甚深義，為諸餘法亦名甚深？」

佛告善現：「餘一切法亦名甚深，所謂色蘊乃至識蘊亦名甚深，眼處乃至意處亦名甚深，色處乃至法處亦名甚深，眼界乃至意界亦名甚深，色界乃至法界亦名甚深，眼識界乃至意識界亦名甚深，眼觸乃至意觸亦名甚深，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦名甚深，地界乃至識界亦名甚深，因緣乃至增上緣亦名甚深，無明乃至老死亦名甚深，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦名甚深，內空乃至無性自性空亦名甚深，真如乃至不思議界亦名甚深，苦、集、滅、道聖諦亦名甚深，四念住乃至八聖道支亦名甚深，四靜慮、四無量、四無色定亦名甚深，八解脫乃至十遍處亦名甚深，空、無相、無願解脫門亦名甚深，淨觀地乃至如來地亦名甚深，極喜地乃至法雲地亦名甚深，陀羅尼門、三摩地門亦名甚深，五眼、六神通亦名甚深，如來十力乃至十八佛不共法亦名甚深，大慈、大悲、大喜、大捨亦名甚深，三十二相、八十隨好亦名甚深，無忘失法、恒住捨性亦名甚深，一切智、道相智、一切相智亦名甚深，預流果乃至獨覺菩提亦名甚深，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦名甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「餘一切法亦名甚深，所謂色蘊乃至識蘊亦名甚深，眼處乃至意處亦名甚深，色處乃至法處亦名甚深，眼界乃至意界亦名甚深，色界乃至法界亦名甚深，眼識界乃至意識界亦名甚深，眼觸乃至意觸亦名甚深，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦名甚深，地界乃至識界亦名甚深，因緣乃至增上緣亦名甚深，無明乃至老死亦名甚深，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦名甚深，內空乃至無性自性空亦名甚深，真如乃至不思議界亦名甚深，苦、集、滅、道聖諦亦名甚深，四念住乃至八聖道支亦名甚深，四靜慮、四無量、四無色定亦名甚深，八解脫乃至十遍處亦名甚深，空、無相、無願解脫門亦名甚深，淨觀地乃至如來地亦名甚深，極喜地乃至法雲地亦名甚深，陀羅尼門、三摩地門亦名甚深，五眼、六神通亦名甚深，如來十力乃至十八佛不共法亦名甚深，大慈、大悲、大喜、大捨亦名甚深，三十二相、八十隨好亦名甚深，無忘失法、恒住捨性亦名甚深，一切智、道相智、一切相智亦名甚深，預流果乃至獨覺菩提亦名甚深，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提亦名甚深。」

爾時，善現復白佛言：「云何色蘊亦名甚深？云何受、想、行、識蘊亦名甚深？廣說乃至云何一切菩薩摩訶薩行亦名甚深？云何諸佛無上正等菩提亦名甚深？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「云何色蘊亦名甚深？云何受、想、行、識蘊亦名甚深？廣說乃至云何一切菩薩摩訶薩行亦名甚深？云何諸佛無上正等菩提亦名甚深？」

佛告善現：「色蘊真如甚深故，色蘊亦名甚深；受、想、行、識蘊真如甚深故，受、想、行、識蘊亦名甚深。廣說乃至一切菩薩摩訶薩行真如甚深故，一切菩薩摩訶薩行亦名甚深；諸佛無上正等菩提真如甚深故，諸佛無上正等菩提亦名甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「色蘊真如甚深故，色蘊亦名甚深；受、想、行、識蘊真如甚深故，受、想、行、識蘊亦名甚深。廣說乃至一切菩薩摩訶薩行真如甚深故，一切菩薩摩訶薩行亦名甚深；諸佛無上正等菩提真如甚深故，諸佛無上正等菩提亦名甚深。」

具壽善現復白佛言：「云何色蘊真如甚深？云何受、想、行、識蘊真如甚深？廣說乃至云何一切菩薩摩訶薩行真如甚深？云何諸佛無上正等菩提真如甚深？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何色蘊真如甚深？云何受、想、行、識蘊真如甚深？廣說乃至云何一切菩薩摩訶薩行真如甚深？云何諸佛無上正等菩提真如甚深？」

佛告善現：「色蘊真如，非即色蘊，非離色蘊，是故甚深；受、想、行、識蘊真如，非即受、想、行、識蘊，非離受、想、行、識蘊，是故甚深。廣說乃至一切菩薩摩訶薩行真如，非即一切菩薩摩訶薩行，非離一切菩薩摩訶薩行，是故甚深；諸佛無上正等菩提真如，非即諸佛無上正等菩提，非離諸佛無上正等菩提，是故甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「色蘊真如，非即色蘊，非離色蘊，是故甚深；受、想、行、識蘊真如，非即受、想、行、識蘊，非離受、想、行、識蘊，是故甚深。廣說乃至一切菩薩摩訶薩行真如，非即一切菩薩摩訶薩行，非離一切菩薩摩訶薩行，是故甚深；諸佛無上正等菩提真如，非即諸佛無上正等菩提，非離諸佛無上正等菩提，是故甚深。」

爾時，善現復白佛言：「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣色蘊顯示涅槃，遮遣受、想、行、識蘊顯示涅槃，廣說乃至遮遣一切菩薩摩訶薩行顯示涅槃，遮遣諸佛無上正等菩提顯示涅槃。世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩，遮遣一切若世間法若出世間法、若共法若不共法、若有漏法若無漏法、若有諍法若無諍法、若有罪法若無罪法、若有為法若無為法，顯示涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣色蘊顯示涅槃，遮遣受、想、行、識蘊顯示涅槃，廣說乃至遮遣一切菩薩摩訶薩行顯示涅槃，遮遣諸佛無上正等菩提顯示涅槃。世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩，遮遣一切若世間法若出世間法、若共法若不共法、若有漏法若無漏法、若有諍法若無諍法、若有罪法若無罪法、若有為法若無為法，顯示涅槃。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣色蘊顯示涅槃，遮遣受、想、行、識蘊顯示涅槃，廣說乃至遮遣一切菩薩摩訶薩行顯示涅槃，遮遣諸佛無上正等菩提顯示涅槃。世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣一切若世間法若出世間法、若共法若不共法、若有漏法若無漏法、若有諍法若無諍法、若有罪法若無罪法、若有為法若無為法，顯示涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣色蘊顯示涅槃，遮遣受、想、行、識蘊顯示涅槃，廣說乃至遮遣一切菩薩摩訶薩行顯示涅槃，遮遣諸佛無上正等菩提顯示涅槃。世尊甚奇微妙方便，為不退轉地菩薩摩訶薩遮遣一切若世間法若出世間法、若共法若不共法、若有漏法若無漏法、若有諍法若無諍法、若有罪法若無罪法、若有為法若無為法，顯示涅槃。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應於如是甚深義處，依深般若波羅蜜多相應理趣，審諦思惟籌量觀察，應作是念：『我今應如甚深般若波羅蜜多所教而住，我今應如甚深般若波羅蜜多所說而學。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應於如是甚深義處，依深般若波羅蜜多相應理趣，審諦思惟籌量觀察，應作是念：『我今應如甚深般若波羅蜜多所教而住，我今應如甚深般若波羅蜜多所說而學。』

「善現當知！若菩薩摩訶薩能於如是甚深義處，依深般若波羅蜜多相應理趣，審諦思惟籌量觀察，如深般若波羅蜜多所教而住，如深般若波羅蜜多所說而學。是菩薩摩訶薩由能如是精勤修學，依深般若波羅蜜多起一念心，尚能攝受無量無數無邊善根，超無量劫生死流轉，速證無上正等菩提，況能無間常修般若波羅蜜多，恒住菩提相應作意！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩能於如是甚深義處，依深般若波羅蜜多相應理趣，審諦思惟籌量觀察，如深般若波羅蜜多所教而住，如深般若波羅蜜多所說而學。是菩薩摩訶薩由能如是精勤修學，依深般若波羅蜜多起一念心，尚能攝受無量無數無邊善根，超無量劫生死流轉，速證無上正等菩提，況能無間常修般若波羅蜜多，恒住菩提相應作意！

「如耽欲人與端正女，更相愛染共為期契，彼女限礙不獲赴期，此人欲心熾盛流注。善現！於意云何？其人欲心於何處轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如耽欲人與端正女，更相愛染共為期契，彼女限礙不獲赴期，此人欲心熾盛流注。善現！於意云何？其人欲心於何處轉？」

「世尊！此人欲心於女處轉，謂作是念：『彼何當來共會於此歡娛戲樂？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此人欲心於女處轉，謂作是念：『彼何當來共會於此歡娛戲樂？』」

「善現！於意云何？其人晝夜幾欲念生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？其人晝夜幾欲念生？」

「世尊！此人晝夜欲念甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此人晝夜欲念甚多。」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多起一念心，如深般若波羅蜜多所說而學，所超生死流轉劫數，與耽欲人經一晝夜所起欲念其數量等。善現當知！是菩薩摩訶薩隨依般若波羅蜜多甚深義趣思惟修學，隨能解脫能礙無上正等菩提所有過失，是故菩薩依深般若波羅蜜多精勤修學，速證無上正等菩提。善現當知！若菩薩摩訶薩如深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜所獲功德，若此功德有形礙者，殑伽沙等三千大千諸佛世界不能容受。假使充滿如殑伽沙三千大千佛之世界諸餘功德比此功德，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩依深般若波羅蜜多起一念心，如深般若波羅蜜多所說而學，所超生死流轉劫數，與耽欲人經一晝夜所起欲念其數量等。善現當知！是菩薩摩訶薩隨依般若波羅蜜多甚深義趣思惟修學，隨能解脫能礙無上正等菩提所有過失，是故菩薩依深般若波羅蜜多精勤修學，速證無上正等菩提。善現當知！若菩薩摩訶薩如深般若波羅蜜多所說而住，經一晝夜所獲功德，若此功德有形礙者，殑伽沙等三千大千諸佛世界不能容受。假使充滿如殑伽沙三千大千佛之世界諸餘功德比此功德，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。