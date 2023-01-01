大般若波羅蜜多經卷第五百一十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百一十二

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分善友品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分善友品第十八

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！新學大乘諸菩薩摩訶薩，云何應學般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！新學大乘諸菩薩摩訶薩，云何應學般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多？」

佛告善現：「新學大乘諸菩薩摩訶薩，欲學般若乃至布施波羅蜜多，應先親近、承事、供養能善宣說分別般若乃至布施波羅蜜多真淨善友。謂說般若波羅蜜多甚深經時，教誡教授新學大乘諸菩薩言：『來！善男子！汝應勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。汝勤修時應以無所得而為方便，與一切有情平等共有迴向無上正等菩提。汝勿以色蘊乃至識蘊而取無上正等菩提，亦勿以眼處乃至意處而取無上正等菩提，亦勿以色處乃至法處而取無上正等菩提，亦勿以眼界乃至意界而取無上正等菩提，亦勿以色界乃至法界而取無上正等菩提，亦勿以眼識界乃至意識界而取無上正等菩提，亦勿以眼觸乃至意觸而取無上正等菩提，亦勿以眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受而取無上正等菩提，亦勿以地界乃至識界而取無上正等菩提，亦勿以因緣乃至增上緣而取無上正等菩提，亦勿以無明乃至老死而取無上正等菩提，亦勿以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多而取無上正等菩提，亦勿以內空乃至無性自性空而取無上正等菩提，亦勿以真如乃至不思議界而取無上正等菩提，亦勿以苦、集、滅、道聖諦而取無上正等菩提，亦勿以四念住乃至八聖道支而取無上正等菩提，亦勿以四靜慮、四無量、四無色定而取無上正等菩提，亦勿以八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而取無上正等菩提，亦勿以空、無相、無願解脫門而取無上正等菩提，亦勿以淨觀地乃至如來地而取無上正等菩提，亦勿以極喜地乃至法雲地而取無上正等菩提，亦勿以一切陀羅尼門、三摩地門而取無上正等菩提，亦勿以五眼、六神通而取無上正等菩提，亦勿以如來十力乃至十八佛不共法而取無上正等菩提，亦勿以三十二相、八十隨好而取無上正等菩提，亦勿以無忘失法、恒住捨性而取無上正等菩提，亦勿以預流果乃至獨覺菩提而取無上正等菩提，亦勿以一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提而取無上正等菩提，亦勿以一切智、道相智、一切相智而取無上正等菩提。何以故？善男子！若不取色便得無上正等菩提，乃至不取一切相智便得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「新學大乘諸菩薩摩訶薩，欲學般若乃至布施波羅蜜多，應先親近、承事、供養能善宣說分別般若乃至布施波羅蜜多真淨善友。謂說般若波羅蜜多甚深經時，教誡教授新學大乘諸菩薩言：『來！善男子！汝應勤修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。汝勤修時應以無所得而為方便，與一切有情平等共有迴向無上正等菩提。汝勿以色蘊乃至識蘊而取無上正等菩提，亦勿以眼處乃至意處而取無上正等菩提，亦勿以色處乃至法處而取無上正等菩提，亦勿以眼界乃至意界而取無上正等菩提，亦勿以色界乃至法界而取無上正等菩提，亦勿以眼識界乃至意識界而取無上正等菩提，亦勿以眼觸乃至意觸而取無上正等菩提，亦勿以眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受而取無上正等菩提，亦勿以地界乃至識界而取無上正等菩提，亦勿以因緣乃至增上緣而取無上正等菩提，亦勿以無明乃至老死而取無上正等菩提，亦勿以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多而取無上正等菩提，亦勿以內空乃至無性自性空而取無上正等菩提，亦勿以真如乃至不思議界而取無上正等菩提，亦勿以苦、集、滅、道聖諦而取無上正等菩提，亦勿以四念住乃至八聖道支而取無上正等菩提，亦勿以四靜慮、四無量、四無色定而取無上正等菩提，亦勿以八解脫、八勝處、九次第定、十遍處而取無上正等菩提，亦勿以空、無相、無願解脫門而取無上正等菩提，亦勿以淨觀地乃至如來地而取無上正等菩提，亦勿以極喜地乃至法雲地而取無上正等菩提，亦勿以一切陀羅尼門、三摩地門而取無上正等菩提，亦勿以五眼、六神通而取無上正等菩提，亦勿以如來十力乃至十八佛不共法而取無上正等菩提，亦勿以三十二相、八十隨好而取無上正等菩提，亦勿以無忘失法、恒住捨性而取無上正等菩提，亦勿以預流果乃至獨覺菩提而取無上正等菩提，亦勿以一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提而取無上正等菩提，亦勿以一切智、道相智、一切相智而取無上正等菩提。何以故？善男子！若不取色便得無上正等菩提，乃至不取一切相智便得無上正等菩提。

「『汝善男子！行深般若波羅蜜多時，勿貪著色、受、想、行、識，廣說乃至一切相智。所以者何？以色乃至一切相智非可貪著。何以故？善男子！以一切法自性空故。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝善男子！行深般若波羅蜜多時，勿貪著色、受、想、行、識，廣說乃至一切相智。所以者何？以色乃至一切相智非可貪著。何以故？善男子！以一切法自性空故。』」

爾時，善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩能為難事，於一切法自相空中，希求無上正等菩提，欲證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩能為難事，於一切法自相空中，希求無上正等菩提，欲證無上正等菩提。」

佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩能為難事，於一切法自相空中，希求無上正等菩提，欲證無上正等菩提。善現當知！諸菩薩摩訶薩雖知諸法皆如幻事，廣說乃至如尋香城自相皆空，而為世間得義利故，發趣無上正等菩提；為令世間得利益故，發趣無上正等菩提；為令世間得安樂故，發趣無上正等菩提；為欲拔濟諸世間故，發趣無上正等菩提；為與世間作歸依故，發趣無上正等菩提；為與世間作舍宅故，發趣無上正等菩提；欲示世間究竟道故，發趣無上正等菩提；為與世間作洲渚故，發趣無上正等菩提；為與世間作日月故，發趣無上正等菩提；為與世間作燈燭故，發趣無上正等菩提；為與世間作導師故，發趣無上正等菩提；為與世間作將帥故，發趣無上正等菩提；為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩能為難事，於一切法自相空中，希求無上正等菩提，欲證無上正等菩提。善現當知！諸菩薩摩訶薩雖知諸法皆如幻事，廣說乃至如尋香城自相皆空，而為世間得義利故，發趣無上正等菩提；為令世間得利益故，發趣無上正等菩提；為令世間得安樂故，發趣無上正等菩提；為欲拔濟諸世間故，發趣無上正等菩提；為與世間作歸依故，發趣無上正等菩提；為與世間作舍宅故，發趣無上正等菩提；欲示世間究竟道故，發趣無上正等菩提；為與世間作洲渚故，發趣無上正等菩提；為與世間作日月故，發趣無上正等菩提；為與世間作燈燭故，發趣無上正等菩提；為與世間作導師故，發趣無上正等菩提；為與世間作將帥故，發趣無上正等菩提；為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提。

「云何菩薩摩訶薩為令世間得義利故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩為欲解脫一切有情諸苦惱事，修行布施乃至般若，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為令世間得義利故，發趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩為令世間得義利故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩為欲解脫一切有情諸苦惱事，修行布施乃至般若，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為令世間得義利故，發趣無上正等菩提。

「云何菩薩摩訶薩為令世間得利益故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩為拔五趣怖畏有情置於涅槃無畏彼岸，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為令世間得利益故，發趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩為令世間得利益故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩為拔五趣怖畏有情置於涅槃無畏彼岸，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為令世間得利益故，發趣無上正等菩提。

「云何菩薩摩訶薩為令世間得安樂故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩為拔憂苦愁惱有情置於涅槃安隱彼岸，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為令世間得安樂故，發趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩為令世間得安樂故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩為拔憂苦愁惱有情置於涅槃安隱彼岸，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為令世間得安樂故，發趣無上正等菩提。

「云何菩薩摩訶薩為欲拔濟諸世間故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩見諸有情墮三惡趣，為欲拔濟令修善業，漸依三乘而趣出離，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為欲拔濟諸世間故，發趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩為欲拔濟諸世間故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩見諸有情墮三惡趣，為欲拔濟令修善業，漸依三乘而趣出離，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為欲拔濟諸世間故，發趣無上正等菩提。

「云何菩薩摩訶薩為與世間作歸依故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩為令一切生老病死愁歎憂苦所逼有情，速得解脫生等眾苦，住無餘依般涅槃界，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為與世間作歸依故，發趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩為與世間作歸依故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩為令一切生老病死愁歎憂苦所逼有情，速得解脫生等眾苦，住無餘依般涅槃界，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為與世間作歸依故，發趣無上正等菩提。

「云何菩薩摩訶薩為與世間作舍宅故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩欲為有情說一切法皆不和合，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為與世間作舍宅故，發趣無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩為與世間作舍宅故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩欲為有情說一切法皆不和合，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為與世間作舍宅故，發趣無上正等菩提。」

具壽善現白佛言：「世尊！云何一切法皆不和合？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！云何一切法皆不和合？」

佛告善現：「諸色不和合即色不相屬，若色不相屬即色無生，若色無生即色無滅，若色無滅即色不和合，受、想、行、識廣說乃至一切相智亦復如是。諸菩薩摩訶薩欲為有情說一切法皆有如是不和合相，發趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸色不和合即色不相屬，若色不相屬即色無生，若色無生即色無滅，若色無滅即色不和合，受、想、行、識廣說乃至一切相智亦復如是。諸菩薩摩訶薩欲為有情說一切法皆有如是不和合相，發趣無上正等菩提。

「云何菩薩摩訶薩欲示世間究竟道故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提，欲為有情說如是法，謂色彼岸即非色，受、想、行、識彼岸即非受、想、行、識，廣說乃至一切智彼岸即非一切智，道相智、一切相智彼岸即非道相智、一切相智。善現當知！如色等彼岸相，一切法亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩欲示世間究竟道故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩發趣無上正等菩提，欲為有情說如是法，謂色彼岸即非色，受、想、行、識彼岸即非受、想、行、識，廣說乃至一切智彼岸即非一切智，道相智、一切相智彼岸即非道相智、一切相智。善現當知！如色等彼岸相，一切法亦爾。」

具壽善現便白佛言：「若一切法皆如色等彼岸相者，云何菩薩摩訶薩於一切法應現等覺？所以者何？非色彼岸中有如是分別，謂此是色，此是受、想、行、識，廣說乃至一切相智。非受、想、行、識廣說乃至一切相智彼岸中有如是分別，謂此是色，此是受、想、行、識，廣說乃至一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「若一切法皆如色等彼岸相者，云何菩薩摩訶薩於一切法應現等覺？所以者何？非色彼岸中有如是分別，謂此是色，此是受、想、行、識，廣說乃至一切相智。非受、想、行、識廣說乃至一切相智彼岸中有如是分別，謂此是色，此是受、想、行、識，廣說乃至一切相智。」

佛告善現：「如是！如是！非色彼岸中有如是分別，謂此是色，廣說乃至一切相智，如是乃至非一切相智彼岸中有如是分別，謂此是色，廣說乃至一切相智。以一切法本性空故。善現當知！諸菩薩摩訶薩甚為難事，謂雖觀一切法皆寂滅相甚深微妙而心不沈沒，作是念言：『我於此法現等覺已，證得無上正等菩提，為諸有情宣說開示如是寂滅深妙之法。』是為菩薩摩訶薩欲示世間究竟道故，發趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！非色彼岸中有如是分別，謂此是色，廣說乃至一切相智，如是乃至非一切相智彼岸中有如是分別，謂此是色，廣說乃至一切相智。以一切法本性空故。善現當知！諸菩薩摩訶薩甚為難事，謂雖觀一切法皆寂滅相甚深微妙而心不沈沒，作是念言：『我於此法現等覺已，證得無上正等菩提，為諸有情宣說開示如是寂滅深妙之法。』是為菩薩摩訶薩欲示世間究竟道故，發趣無上正等菩提。

「云何菩薩摩訶薩為與世間作洲渚故，發趣無上正等菩提？善現！譬如大小海河池中，高地可居周迴水斷說為洲渚。如是，善現！色乃至識前後際斷，廣說乃至一切相智前後際斷。由此前際後際斷故，一切法斷，此一切法前後際斷，即是寂滅微妙如實，謂空無所得道斷愛盡無餘，雜染永滅究竟涅槃。善現！菩薩摩訶薩求證無上正等菩提，欲為有情宣說開示如是諸法前後際斷甚深寂滅微妙如實，是為菩薩摩訶薩為與世間作洲渚故，發趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩為與世間作洲渚故，發趣無上正等菩提？善現！譬如大小海河池中，高地可居周迴水斷說為洲渚。如是，善現！色乃至識前後際斷，廣說乃至一切相智前後際斷。由此前際後際斷故，一切法斷，此一切法前後際斷，即是寂滅微妙如實，謂空無所得道斷愛盡無餘，雜染永滅究竟涅槃。善現！菩薩摩訶薩求證無上正等菩提，欲為有情宣說開示如是諸法前後際斷甚深寂滅微妙如實，是為菩薩摩訶薩為與世間作洲渚故，發趣無上正等菩提。

「云何菩薩摩訶薩為與世間作日月故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩為破長夜無明卵㲉所覆有情重黑闇故，為療有情無知瞖目令明朗故，為與一切愚冥有情作照明故，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為與世間作日月故，發趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩為與世間作日月故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩為破長夜無明卵㲉所覆有情重黑闇故，為療有情無知瞖目令明朗故，為與一切愚冥有情作照明故，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為與世間作日月故，發趣無上正等菩提。

「云何菩薩摩訶薩為與世間作燈燭故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩欲為有情宣說六種波羅蜜多及四攝事相應經典真實義趣，方便教導令勤修學，除滅種種無明黑闇，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為與世間作燈燭故發趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩為與世間作燈燭故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩欲為有情宣說六種波羅蜜多及四攝事相應經典真實義趣，方便教導令勤修學，除滅種種無明黑闇，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為與世間作燈燭故發趣無上正等菩提。

「云何菩薩摩訶薩為與世間作導師故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩欲令趣向邪道有情離行四種不應行處，為說一道令歸正故，為雜染者得清淨故，為愁惱者得歡悅故，為憂苦者得喜樂故，為非理者得如理故，為流轉者得還滅故，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為與世間作導師故，發趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩為與世間作導師故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩欲令趣向邪道有情離行四種不應行處，為說一道令歸正故，為雜染者得清淨故，為愁惱者得歡悅故，為憂苦者得喜樂故，為非理者得如理故，為流轉者得還滅故，發趣無上正等菩提，是為菩薩摩訶薩為與世間作導師故，發趣無上正等菩提。

「云何菩薩摩訶薩為與世間作將帥故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩希求無上正等菩提，欲為有情宣說開示色無生無滅、無染無淨，受、想、行、識無生無滅、無染無淨，廣說乃至一切智無生無滅、無染無淨，道相智、一切相智無生無滅、無染無淨。是為菩薩摩訶薩為與世間作將帥故，發趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩為與世間作將帥故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩希求無上正等菩提，欲為有情宣說開示色無生無滅、無染無淨，受、想、行、識無生無滅、無染無淨，廣說乃至一切智無生無滅、無染無淨，道相智、一切相智無生無滅、無染無淨。是為菩薩摩訶薩為與世間作將帥故，發趣無上正等菩提。

「云何菩薩摩訶薩為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩希求無上正等菩提，欲為有情宣說開示色以虛空為所趣，受、想、行、識以虛空為所趣，廣說乃至一切智以虛空為所趣，道相智、一切相智以虛空為所趣。以一切法皆如虛空無所有故，欲為有情宣說開示色非趣非不趣。何以故？以色性空，空中無趣無不趣故。受、想、行、識非趣非不趣。何以故？以受、想、行、識性空，空中無趣無不趣故。廣說乃至一切智非趣非不趣。何以故？以一切智性空，空中無趣無不趣故。道相智、一切相智非趣非不趣。何以故？以道相智、一切相智性空，空中無趣無不趣故。是為菩薩摩訶薩為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提。所以者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩摩訶薩為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提？善現！菩薩摩訶薩希求無上正等菩提，欲為有情宣說開示色以虛空為所趣，受、想、行、識以虛空為所趣，廣說乃至一切智以虛空為所趣，道相智、一切相智以虛空為所趣。以一切法皆如虛空無所有故，欲為有情宣說開示色非趣非不趣。何以故？以色性空，空中無趣無不趣故。受、想、行、識非趣非不趣。何以故？以受、想、行、識性空，空中無趣無不趣故。廣說乃至一切智非趣非不趣。何以故？以一切智性空，空中無趣無不趣故。道相智、一切相智非趣非不趣。何以故？以道相智、一切相智性空，空中無趣無不趣故。是為菩薩摩訶薩為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提。所以者何？

「善現！一切法皆以空、無相、無願為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？空、無相、無願中，趣與非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以空、無相、無願為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？空、無相、無願中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無起無作為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無起無作中，趣與非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以無起無作為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無起無作中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無生無滅為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無生無滅中，趣與非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以無生無滅為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無生無滅中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無染無淨為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無染無淨中，趣與非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以無染無淨為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無染無淨中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無所有為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無所有中，趣與非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以無所有為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無所有中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以如夢乃至如尋香城為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？如夢乃至尋香城中，趣與非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以如夢乃至如尋香城為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？如夢乃至尋香城中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無量無邊為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無量無邊中，趣與非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以無量無邊為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無量無邊中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以不與不取為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？不與不取中，趣與非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以不與不取為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？不與不取中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以不舉不下為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？不舉不下中，趣與非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以不舉不下為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？不舉不下中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無去無來為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無去無來中，趣與非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以無去無來為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無去無來中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無增無減為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無增無減中，趣與非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以無增無減為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無增無減中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無入無出為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無入無出中，趣與非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以無入無出為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無入無出中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無集無散為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無集無散中，趣與非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以無集無散為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無集無散中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以無合無離為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無合無離中，趣與非趣不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以無合無離為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無合無離中，趣與非趣不可得故。

「善現！一切法皆以我乃至見者為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？我乃至見者尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以我乃至見者為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？我乃至見者尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以無我乃至無見者為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無我乃至無見者尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以無我乃至無見者為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無我乃至無見者尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以常、樂、我、淨為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？常、樂、我、淨尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以常、樂、我、淨為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？常、樂、我、淨尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以無常、苦、無我、不淨為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無常、苦、無我、不淨尚畢竟無所有，況於其中有趣、非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以無常、苦、無我、不淨為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無常、苦、無我、不淨尚畢竟無所有，況於其中有趣、非趣可得！

「善現！一切法皆以貪、瞋、癡事為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？貪、瞋、癡事尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以貪、瞋、癡事為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？貪、瞋、癡事尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以見所作事為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？見所作事尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以見所作事為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？見所作事尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以真如乃至不思議界為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？真如乃至不思議界尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以真如乃至不思議界為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？真如乃至不思議界尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以無動為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無動性尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以無動為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無動性尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以五蘊為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？色乃至識尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以五蘊為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？色乃至識尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以六內處為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？眼處乃至意處尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以六內處為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？眼處乃至意處尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以六外處為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？色處乃至法處尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以六外處為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？色處乃至法處尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以六內界為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？眼界乃至意界尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以六內界為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？眼界乃至意界尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以六外界為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？色界乃至法界尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以六外界為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？色界乃至法界尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以六識界為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？眼識界乃至意識界尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以六識界為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？眼識界乃至意識界尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以六觸為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？眼觸乃至意觸尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以六觸為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？眼觸乃至意觸尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以六受為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以六受為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以六界為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？地界乃至識界尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以六界為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？地界乃至識界尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以四緣為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？因緣乃至增上緣尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以四緣為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？因緣乃至增上緣尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以十二支緣起為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無明乃至老死尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以十二支緣起為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無明乃至老死尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以六波羅蜜多為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以六波羅蜜多為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以十六空為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？內空乃至無性自性空尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以十六空為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？內空乃至無性自性空尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以四聖諦為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？苦、集、滅、道聖諦尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以四聖諦為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？苦、集、滅、道聖諦尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以三十七菩提分法為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？四念住乃至八聖道支尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以三十七菩提分法為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？四念住乃至八聖道支尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以四靜慮、四無量、四無色定為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？四靜慮、四無量、四無色定尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以四靜慮、四無量、四無色定為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？四靜慮、四無量、四無色定尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以八解脫、八勝處、九次第定、十遍處為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？八解脫、八勝處、九次第定、十遍處尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以八解脫、八勝處、九次第定、十遍處為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？八解脫、八勝處、九次第定、十遍處尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以三解脫門為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？空、無相、無願解脫門尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以三解脫門為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？空、無相、無願解脫門尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以三乘十地為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？淨觀地乃至如來地尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以三乘十地為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？淨觀地乃至如來地尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以菩薩十地為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？極喜地乃至法雲地尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以菩薩十地為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？極喜地乃至法雲地尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以陀羅尼門、三摩地門為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？陀羅尼門、三摩地門尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以陀羅尼門、三摩地門為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？陀羅尼門、三摩地門尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以五眼、六神通為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？五眼、六神通尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以五眼、六神通為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？五眼、六神通尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？如來十力乃至十八佛不共法尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？如來十力乃至十八佛不共法尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以大慈、大悲、大喜、大捨為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？大慈、大悲、大喜、大捨尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以大慈、大悲、大喜、大捨為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？大慈、大悲、大喜、大捨尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以三十二相、八十隨好為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？三十二相、八十隨好尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以三十二相、八十隨好為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？三十二相、八十隨好尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以無忘失法、恒住捨性為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無忘失法、恒住捨性尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以無忘失法、恒住捨性為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？無忘失法、恒住捨性尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以一切智、道相智、一切相智為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？一切智、道相智、一切相智尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以一切智、道相智、一切相智為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？一切智、道相智、一切相智尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以預流果乃至獨覺菩提為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？預流果乃至獨覺菩提尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以預流果乃至獨覺菩提為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？預流果乃至獨覺菩提尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！

「善現！一切法皆以預流乃至如來為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？預流乃至如來尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！如是，善現！諸菩薩摩訶薩為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切法皆以預流乃至如來為趣，諸菩薩摩訶薩於如是趣不可超越。何以故？預流乃至如來尚畢竟無所有，況於其中有趣非趣可得！如是，善現！諸菩薩摩訶薩為與世間作所趣故，發趣無上正等菩提。」

爾時，善現復白佛言：「誰能於此甚深般若波羅蜜多深生信解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「誰能於此甚深般若波羅蜜多深生信解？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩久於無上正等菩提，發意趣求精勤修行，已曾供養無量諸佛，於諸佛所發弘誓願，所種善根皆已純熟，無量善友攝受護念，乃能於此甚深般若波羅蜜多深生信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩久於無上正等菩提，發意趣求精勤修行，已曾供養無量諸佛，於諸佛所發弘誓願，所種善根皆已純熟，無量善友攝受護念，乃能於此甚深般若波羅蜜多深生信解。」

具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩何性？何相？何狀？何貌？能深信解如是般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩何性？何相？何狀？何貌？能深信解如是般若波羅蜜多？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩以調伏貪、瞋、癡性為性，以遠離貪、瞋、癡相為相，以遠離貪、瞋、癡狀為狀，以遠離貪、瞋、癡貌為貌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩以調伏貪、瞋、癡性為性，以遠離貪、瞋、癡相為相，以遠離貪、瞋、癡狀為狀，以遠離貪、瞋、癡貌為貌。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩以調伏貪、瞋、癡及無貪、瞋、癡性為性，以遠離貪、瞋、癡及無貪、瞋、癡相為相，以遠離貪、瞋、癡及無貪、瞋、癡狀為狀，以遠離貪、瞋、癡及無貪、瞋、癡貌為貌。善現當知！若菩薩摩訶薩成就如是性、相、狀、貌，乃能於此甚深般若波羅蜜多深生信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩以調伏貪、瞋、癡及無貪、瞋、癡性為性，以遠離貪、瞋、癡及無貪、瞋、癡相為相，以遠離貪、瞋、癡及無貪、瞋、癡狀為狀，以遠離貪、瞋、癡及無貪、瞋、癡貌為貌。善現當知！若菩薩摩訶薩成就如是性、相、狀、貌，乃能於此甚深般若波羅蜜多深生信解。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多深信解者，是菩薩摩訶薩當何所趣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多深信解者，是菩薩摩訶薩當何所趣？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩當趣一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩當趣一切智智。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩趣一切智智者，是菩薩摩訶薩能與一切有情為所歸趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩趣一切智智者，是菩薩摩訶薩能與一切有情為所歸趣。」

佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，則能趣向一切智智，若能趣向一切智智，是則能與一切有情為所歸趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多深生信解，則能趣向一切智智，若能趣向一切智智，是則能與一切有情為所歸趣。」

具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩能為難事，謂著如是堅固甲冑：『我當度脫一切有情，皆令證得究竟涅槃。雖於有情作如是事，而都不見有情施設。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩能為難事，謂著如是堅固甲冑：『我當度脫一切有情，皆令證得究竟涅槃。雖於有情作如是事，而都不見有情施設。』」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。復次，善現！是菩薩摩訶薩所著甲冑，不屬色乃至識。何以故？色乃至識皆畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬色乃至識。如是乃至是菩薩摩訶薩所著甲冑不屬一切智、道相智、一切相智。何以故？一切智、道相智、一切相智皆畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬一切智、道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩所著甲冑不屬我乃至見者。何以故？我乃至見者皆畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬我乃至見者。是菩薩摩訶薩所著甲冑不屬一切法。何以故？一切法皆畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。復次，善現！是菩薩摩訶薩所著甲冑，不屬色乃至識。何以故？色乃至識皆畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬色乃至識。如是乃至是菩薩摩訶薩所著甲冑不屬一切智、道相智、一切相智。何以故？一切智、道相智、一切相智皆畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬一切智、道相智、一切相智。是菩薩摩訶薩所著甲冑不屬我乃至見者。何以故？我乃至見者皆畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬我乃至見者。是菩薩摩訶薩所著甲冑不屬一切法。何以故？一切法皆畢竟無所有，非菩薩非甲冑故，說彼甲冑不屬一切法。

「善現！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，能著如是堅固甲冑，謂我當度一切有情，皆令證得究竟涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多，能著如是堅固甲冑，謂我當度一切有情，皆令證得究竟涅槃。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩能著如是堅固甲冑，謂我當度一切有情，皆令證得般涅槃者，不墮聲聞及獨覺地。是菩薩摩訶薩無處無容墮於聲聞或獨覺地。所以者何？是菩薩摩訶薩不於有情安立分限，而著如是堅固甲冑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩能著如是堅固甲冑，謂我當度一切有情，皆令證得般涅槃者，不墮聲聞及獨覺地。是菩薩摩訶薩無處無容墮於聲聞或獨覺地。所以者何？是菩薩摩訶薩不於有情安立分限，而著如是堅固甲冑。」

佛告善現：「汝觀何義而作是言：若菩薩摩訶薩能著如是堅固甲冑，不墮聲聞或獨覺地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「汝觀何義而作是言：若菩薩摩訶薩能著如是堅固甲冑，不墮聲聞或獨覺地？」

爾時，善現白言：「世尊！是菩薩摩訶薩非為度脫少分有情而著如是堅固甲冑，亦非為求少分智故而著如是堅固甲冑。所以者何？是菩薩摩訶薩普為濟拔一切有情令般涅槃而著如是堅固甲冑，但為求得一切智智而著如是堅固甲冑，由此因緣不墮聲聞及獨覺地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現白言：「世尊！是菩薩摩訶薩非為度脫少分有情而著如是堅固甲冑，亦非為求少分智故而著如是堅固甲冑。所以者何？是菩薩摩訶薩普為濟拔一切有情令般涅槃而著如是堅固甲冑，但為求得一切智智而著如是堅固甲冑，由此因緣不墮聲聞及獨覺地。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。是菩薩摩訶薩普為濟拔一切有情令般涅槃，但為求得一切智智而著如是堅固甲冑，由此因緣不墮聲聞及獨覺地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。是菩薩摩訶薩普為濟拔一切有情令般涅槃，但為求得一切智智而著如是堅固甲冑，由此因緣不墮聲聞及獨覺地。」

爾時，善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深，無能修者、無所修法、亦無修處、亦無由此而得修習。所以者何？非此般若波羅蜜多甚深義中，而有少分實法可得名能修者及所修法、若修習處、若由此修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多最為甚深，無能修者、無所修法、亦無修處、亦無由此而得修習。所以者何？非此般若波羅蜜多甚深義中，而有少分實法可得名能修者及所修法、若修習處、若由此修。

「世尊！若修虛空，是修般若波羅蜜多；若修一切法，是修般若波羅蜜多；若修不實法，是修般若波羅蜜多；若修無所有，是修般若波羅蜜多；若修無攝受，是修般若波羅蜜多；若修除遣法，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若修虛空，是修般若波羅蜜多；若修一切法，是修般若波羅蜜多；若修不實法，是修般若波羅蜜多；若修無所有，是修般若波羅蜜多；若修無攝受，是修般若波羅蜜多；若修除遣法，是修般若波羅蜜多。」

佛告善現：「修除遣何法，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「修除遣何法，是修般若波羅蜜多？」

善現答言：「修除遣五蘊，是修般若波羅蜜多；修除遣六內處，是修般若波羅蜜多；修除遣六外處，是修般若波羅蜜多；修除遣六內界，是修般若波羅蜜多；修除遣六外界，是修般若波羅蜜多；修除遣六識界，是修般若波羅蜜多；修除遣六觸，是修般若波羅蜜多；修除遣六受，是修般若波羅蜜多；修除遣六界，是修般若波羅蜜多；修除遣四緣，是修般若波羅蜜多；修除遣十二支緣起，是修般若波羅蜜多；修除遣我乃至見者，是修般若波羅蜜多；修除遣布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，是修般若波羅蜜多；修除遣內空乃至無性自性空，是修般若波羅蜜多；修除遣真如乃至不思議界，是修般若波羅蜜多；修除遣四聖諦，是修般若波羅蜜多；修除遣四念住乃至八聖道支，是修般若波羅蜜多；修除遣四靜慮、四無量、四無色定，是修般若波羅蜜多；修除遣八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，是修般若波羅蜜多；修除遣空、無相、無願解脫門，是修般若波羅蜜多；修除遣淨觀地乃至如來地，是修般若波羅蜜多；修除遣極喜地乃至法雲地，是修般若波羅蜜多；修除遣一切陀羅尼門、三摩地門，是修般若波羅蜜多；修除遣五眼、六神通，是修般若波羅蜜多；修除遣如來十力乃至十八佛不共法，是修般若波羅蜜多；修除遣大慈、大悲、大喜、大捨，是修般若波羅蜜多；修除遣三十二相、八十隨好，是修般若波羅蜜多；修除遣無忘失法、恒住捨性，是修般若波羅蜜多；修除遣預流果乃至獨覺菩提，是修般若波羅蜜多；修除遣一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，是修般若波羅蜜多；修除遣一切智、道相智、一切相智，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「修除遣五蘊，是修般若波羅蜜多；修除遣六內處，是修般若波羅蜜多；修除遣六外處，是修般若波羅蜜多；修除遣六內界，是修般若波羅蜜多；修除遣六外界，是修般若波羅蜜多；修除遣六識界，是修般若波羅蜜多；修除遣六觸，是修般若波羅蜜多；修除遣六受，是修般若波羅蜜多；修除遣六界，是修般若波羅蜜多；修除遣四緣，是修般若波羅蜜多；修除遣十二支緣起，是修般若波羅蜜多；修除遣我乃至見者，是修般若波羅蜜多；修除遣布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，是修般若波羅蜜多；修除遣內空乃至無性自性空，是修般若波羅蜜多；修除遣真如乃至不思議界，是修般若波羅蜜多；修除遣四聖諦，是修般若波羅蜜多；修除遣四念住乃至八聖道支，是修般若波羅蜜多；修除遣四靜慮、四無量、四無色定，是修般若波羅蜜多；修除遣八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，是修般若波羅蜜多；修除遣空、無相、無願解脫門，是修般若波羅蜜多；修除遣淨觀地乃至如來地，是修般若波羅蜜多；修除遣極喜地乃至法雲地，是修般若波羅蜜多；修除遣一切陀羅尼門、三摩地門，是修般若波羅蜜多；修除遣五眼、六神通，是修般若波羅蜜多；修除遣如來十力乃至十八佛不共法，是修般若波羅蜜多；修除遣大慈、大悲、大喜、大捨，是修般若波羅蜜多；修除遣三十二相、八十隨好，是修般若波羅蜜多；修除遣無忘失法、恒住捨性，是修般若波羅蜜多；修除遣預流果乃至獨覺菩提，是修般若波羅蜜多；修除遣一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，是修般若波羅蜜多；修除遣一切智、道相智、一切相智，是修般若波羅蜜多。」

佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩修除遣色廣說乃至一切相智，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！若菩薩摩訶薩修除遣色廣說乃至一切相智，是修般若波羅蜜多。

「復次，善現！應依如是甚深般若波羅蜜多，驗知不退轉菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩雖行般若乃至布施波羅蜜多而無執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩，廣說乃至若菩薩摩訶薩雖行一切智、道相智、一切相智而無執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！應依如是甚深般若波羅蜜多，驗知不退轉菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩雖行般若乃至布施波羅蜜多而無執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩，廣說乃至若菩薩摩訶薩雖行一切智、道相智、一切相智而無執著，當知是為不退轉菩薩摩訶薩。

「復次，善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩，行深般若波羅蜜多時，不觀他語及他教勅以為真要，非但信他而有所作，不為貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢等過之所雜染，亦不為彼牽引其心。諸有不退轉菩薩摩訶薩，行深般若波羅蜜多時，不離布施乃至般若波羅蜜多。諸有不退轉菩薩摩訶薩，行深般若波羅蜜多時，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒，亦不退捨所求無上正等菩提，於深般若波羅蜜多，歡喜樂聞、受持、讀誦、究竟通利、繫念思惟如說修行常無厭倦。當知如是不退轉菩薩摩訶薩，先世已聞甚深般若波羅蜜多所有義趣，受持、讀誦、如理思惟，精進修行心無厭倦。所以者何？由此不退轉菩薩摩訶薩，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖，廣說乃至如說修行常無厭倦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸有不退轉菩薩摩訶薩，行深般若波羅蜜多時，不觀他語及他教勅以為真要，非但信他而有所作，不為貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢等過之所雜染，亦不為彼牽引其心。諸有不退轉菩薩摩訶薩，行深般若波羅蜜多時，不離布施乃至般若波羅蜜多。諸有不退轉菩薩摩訶薩，行深般若波羅蜜多時，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒，亦不退捨所求無上正等菩提，於深般若波羅蜜多，歡喜樂聞、受持、讀誦、究竟通利、繫念思惟如說修行常無厭倦。當知如是不退轉菩薩摩訶薩，先世已聞甚深般若波羅蜜多所有義趣，受持、讀誦、如理思惟，精進修行心無厭倦。所以者何？由此不退轉菩薩摩訶薩，聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖，廣說乃至如說修行常無厭倦。」

具壽善現便白佛言：「若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒，亦不退捨所求無上正等菩提，於深般若波羅蜜多，歡喜樂聞、受持、讀誦、究竟通利、繫念思惟，如說修行常無厭倦。是菩薩摩訶薩云何修行甚深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「若菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多，其心不驚、不恐、不怖、不沈、不沒，亦不退捨所求無上正等菩提，於深般若波羅蜜多，歡喜樂聞、受持、讀誦、究竟通利、繫念思惟，如說修行常無厭倦。是菩薩摩訶薩云何修行甚深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，應作如是行深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，應作如是行深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩云何相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩云何相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空、無相、無願、虛空、無所有、無生、無滅、無染、無淨、真如乃至不思議界、無造、無作、如夢乃至如尋香城，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空、無相、無願、虛空、無所有、無生、無滅、無染、無淨、真如乃至不思議界、無造、無作、如夢乃至如尋香城，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「如世尊說『若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空、無相、無願廣說乃至如尋香城，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。』者，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為行五蘊乃至一切相智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「如世尊說『若菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入空、無相、無願廣說乃至如尋香城，行深般若波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩相續隨順趣向臨入一切智智，行深般若波羅蜜多。』者，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為行五蘊乃至一切相智不？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩不行五蘊乃至一切相智。所以者何？是菩薩摩訶薩所隨順趣向臨入一切智智，無能作者、無能壞者、無所從來、無所至去、亦無所住、無方無域、無數無量、無往無來，既無數量往來可得，亦無能證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩不行五蘊乃至一切相智。所以者何？是菩薩摩訶薩所隨順趣向臨入一切智智，無能作者、無能壞者、無所從來、無所至去、亦無所住、無方無域、無數無量、無往無來，既無數量往來可得，亦無能證。

「善現！如是一切智智，不可以五蘊證，廣說乃至不可以一切相智證。所以者何？五蘊即是一切智智，廣說乃至一切相智即是一切智智。何以故？若五蘊真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，廣說乃至若一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。是故，一切智智不可以五蘊證，廣說乃至不可以一切相智證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是一切智智，不可以五蘊證，廣說乃至不可以一切相智證。所以者何？五蘊即是一切智智，廣說乃至一切相智即是一切智智。何以故？若五蘊真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別，廣說乃至若一切相智真如，若一切智智真如，若一切法真如，皆一真如無二無別。是故，一切智智不可以五蘊證，廣說乃至不可以一切相智證。」