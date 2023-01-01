大般若波羅蜜多經卷第五百一十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百一十

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分現世間品第十五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分現世間品第十五之一

「復次，善現！如有女人生育諸子，或五、或十、二十、三十、四十、五十、若百、若千，其母得病，諸子各別勤求醫療，作是念言：『云何我母當得病愈，長壽安樂、身無眾苦、心離憂愁？』諸子爾時競設方便，求安樂具覆護母身，勿為蚊虻、蛇蠆、風熱、飢渴等觸之所侵惱，又以種種上妙樂具，恭敬供養而說是言：『我母慈悲生育我等，誨示種種世間事業，我等豈得不報母恩！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如有女人生育諸子，或五、或十、二十、三十、四十、五十、若百、若千，其母得病，諸子各別勤求醫療，作是念言：『云何我母當得病愈，長壽安樂、身無眾苦、心離憂愁？』諸子爾時競設方便，求安樂具覆護母身，勿為蚊虻、蛇蠆、風熱、飢渴等觸之所侵惱，又以種種上妙樂具，恭敬供養而說是言：『我母慈悲生育我等，誨示種種世間事業，我等豈得不報母恩！』

「善現！如來、應、正等覺亦復如是，常以佛眼種種方便，觀察護念甚深般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多，能生我等一切佛法，能示世間諸法實相。十方世界一切如來現說法者，亦以佛眼常觀護念甚深般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多，能生如來一切功德，能示世間諸法實相。由此因緣，我等諸佛常以佛眼觀察護念甚深般若波羅蜜多，為報彼恩不應暫捨。何以故？一切如來、應、正等覺所有靜慮乃至布施波羅蜜多，廣說乃至一切相智，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，亦由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；一切預流乃至諸佛，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得有故；一切如來、應、正等覺已、正、當得無上菩提，皆因如是甚深般若波羅蜜多。由此因緣，甚深般若波羅蜜多於諸如來有大恩德，是故諸佛常以佛眼種種方便觀察護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如來、應、正等覺亦復如是，常以佛眼種種方便，觀察護念甚深般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多，能生我等一切佛法，能示世間諸法實相。十方世界一切如來現說法者，亦以佛眼常觀護念甚深般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多，能生如來一切功德，能示世間諸法實相。由此因緣，我等諸佛常以佛眼觀察護念甚深般若波羅蜜多，為報彼恩不應暫捨。何以故？一切如來、應、正等覺所有靜慮乃至布施波羅蜜多，廣說乃至一切相智，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，亦由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；一切預流乃至諸佛，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得有故；一切如來、應、正等覺已、正、當得無上菩提，皆因如是甚深般若波羅蜜多。由此因緣，甚深般若波羅蜜多於諸如來有大恩德，是故諸佛常以佛眼種種方便觀察護念。

「善現當知！若善男子、善女人等有能聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，一切如來、應、正等覺，常以佛眼觀察護念，令其身心常得安樂，所修善業皆無留難。善現當知！若善男子、善女人等，能於般若波羅蜜多聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，十方世界一切如來、應、正等覺皆共護念，令於無上正等菩提得不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若善男子、善女人等有能聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，一切如來、應、正等覺，常以佛眼觀察護念，令其身心常得安樂，所修善業皆無留難。善現當知！若善男子、善女人等，能於般若波羅蜜多聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，十方世界一切如來、應、正等覺皆共護念，令於無上正等菩提得不退轉。」

具壽善現便白佛言：「如世尊說：甚深般若波羅蜜多能生諸佛，能示世間諸法實相。世尊！云何甚深般若波羅蜜多能生諸佛，能示世間諸法實相？云何諸佛從般若生？云何如來說世間相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「如世尊說：甚深般若波羅蜜多能生諸佛，能示世間諸法實相。世尊！云何甚深般若波羅蜜多能生諸佛，能示世間諸法實相？云何諸佛從般若生？云何如來說世間相？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多能生諸佛所有十力廣說乃至一切相智，此等無量無邊功德皆從般若波羅蜜多而得生長，由得如是諸佛法故說名為佛。甚深般若波羅蜜多能生如是諸佛功德，由此故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，亦說諸佛從彼而生。善現當知！甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相者，謂能示世間五蘊實相，一切如來、應、正等覺亦說世間五蘊實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「甚深般若波羅蜜多能生諸佛所有十力廣說乃至一切相智，此等無量無邊功德皆從般若波羅蜜多而得生長，由得如是諸佛法故說名為佛。甚深般若波羅蜜多能生如是諸佛功德，由此故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，亦說諸佛從彼而生。善現當知！甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相者，謂能示世間五蘊實相，一切如來、應、正等覺亦說世間五蘊實相。」

具壽善現復白佛言：「云何如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多說示世間五蘊實相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多說示世間五蘊實相？」

佛告善現：「一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，俱不說示色等五蘊，有成有壞、有生有滅、有染有淨、有增有減、有入有出、有過去有未來有現在、有善有不善有無記、有欲界繫有色界繫有無色界繫。所以者何？非空、無相、無願之法有成有壞、有生滅等，非無造作、無生、無滅、無性之法有成有壞、有生滅等。一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多如是說示五蘊實相，此五蘊相即是世間，是故世間亦無成、壞、生、滅等相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，俱不說示色等五蘊，有成有壞、有生有滅、有染有淨、有增有減、有入有出、有過去有未來有現在、有善有不善有無記、有欲界繫有色界繫有無色界繫。所以者何？非空、無相、無願之法有成有壞、有生滅等，非無造作、無生、無滅、無性之法有成有壞、有生滅等。一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多如是說示五蘊實相，此五蘊相即是世間，是故世間亦無成、壞、生、滅等相。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，能普證知無量無數無邊有情心行差別。然此般若波羅蜜多甚深義中，都無有情及無有情施設可得，都無諸色亦無諸色施設可得，都無受、想、行、識亦無受、想、行、識施設可得，廣說乃至都無一切智、道相智、一切相智亦無一切智、道相智、一切相智施設可得。一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，如是說示世間之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，能普證知無量無數無邊有情心行差別。然此般若波羅蜜多甚深義中，都無有情及無有情施設可得，都無諸色亦無諸色施設可得，都無受、想、行、識亦無受、想、行、識施設可得，廣說乃至都無一切智、道相智、一切相智亦無一切智、道相智、一切相智施設可得。一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，如是說示世間之相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多不示現色廣說乃至一切相智。所以者何？此大般若波羅蜜多甚深義中，甚深般若波羅蜜多尚無所有都不可得，況有諸色廣說乃至一切相智可得示現！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多不示現色廣說乃至一切相智。所以者何？此大般若波羅蜜多甚深義中，甚深般若波羅蜜多尚無所有都不可得，況有諸色廣說乃至一切相智可得示現！

「復次，善現！一切有情施設言說，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想非無想，若此世界、若餘十方一切世界，是諸有情若略心、若散心，一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多皆如實知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切有情施設言說，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想非無想，若此世界、若餘十方一切世界，是諸有情若略心、若散心，一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多皆如實知。」

「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類略心、散心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類略心、散心？」

「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，如實知彼諸有情類略心、散心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，如實知彼諸有情類略心、散心。」

「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，如實知彼諸有情類略心、散心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，如實知彼諸有情類略心、散心？」

「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知法性中法性尚無所有都不可得，況有有情略心、散心而可得者！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，如實知彼諸有情類略心、散心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知法性中法性尚無所有都不可得，況有有情略心、散心而可得者！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，如實知彼諸有情類略心、散心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，如實知彼諸有情類略心、散心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，如實知彼諸有情類略心、散心。」

「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，如實知彼諸有情類略心、散心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，如實知彼諸有情類略心、散心？」

「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離中，盡等性尚無所有都不可得，況有有情略心、散心而可得者！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離故，如實知彼諸有情類略心、散心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離中，盡等性尚無所有都不可得，況有有情略心、散心而可得者！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離故，如實知彼諸有情類略心、散心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。」

「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心？」

「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪、瞋、癡心如實性，非有貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心。所以者何？如實性中，心、心所法尚無所有都不可得，況有有貪、瞋、癡心，離貪、瞋、癡心而可得者！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類離貪、瞋、癡心如實性非離貪、瞋、癡心，非有貪、瞋、癡心。所以者何？如實性中，心、心所法尚無所有都不可得，況有離貪、瞋、癡心，有貪、瞋、癡心而可得者！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪、瞋、癡心如實性，非有貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心。所以者何？如實性中，心、心所法尚無所有都不可得，況有有貪、瞋、癡心，離貪、瞋、癡心而可得者！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類離貪、瞋、癡心如實性非離貪、瞋、癡心，非有貪、瞋、癡心。所以者何？如實性中，心、心所法尚無所有都不可得，況有離貪、瞋、癡心，有貪、瞋、癡心而可得者！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪、瞋、癡心非有貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心。何以故？如是二心不和合故。一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類離貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心，非有貪、瞋、癡心。何以故？如是二心不和合故。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪、瞋、癡心非有貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心。何以故？如是二心不和合故。一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類離貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心，非有貪、瞋、癡心。何以故？如是二心不和合故。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心。」

「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心？」

「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心，非廣非狹、非增非減、非去非來。所以者何？心之自性畢竟離故，都無所有竟不可得，誰廣、誰狹？誰增、誰減？誰去、誰來？如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心，非廣非狹、非增非減、非去非來。所以者何？心之自性畢竟離故，都無所有竟不可得，誰廣、誰狹？誰增、誰減？誰去、誰來？如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心。」

「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心？」

「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心，非大非小、非去非來、非生非滅、非住非異、非染非淨。所以者何？心之自性畢竟離故，都無所有竟不可得，誰大、誰小？誰去、誰來？誰生、誰滅？誰住、誰異？誰染、誰淨？如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心，非大非小、非去非來、非生非滅、非住非異、非染非淨。所以者何？心之自性畢竟離故，都無所有竟不可得，誰大、誰小？誰去、誰來？誰生、誰滅？誰住、誰異？誰染、誰淨？如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心。」

「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心？」

「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心，非有量非無量、非住非不住、非去非不去。所以者何？心之自性畢竟離故無漏無依，如何可說有量無量、有住不住、有去不去？如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心，非有量非無量、非住非不住、非去非不去。所以者何？心之自性畢竟離故無漏無依，如何可說有量無量、有住不住、有去不去？如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心。」

「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心？」

「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心皆無心相。所以者何？以一切心自相空故。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心皆無心相。所以者何？以一切心自相空故。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無色不可見心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無色不可見心。」

「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無色不可見心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無色不可見心？」

「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無色不可見心諸佛五眼皆不能見。所以者何？以一切心自性空故。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無色不可見心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無色不可見心諸佛五眼皆不能見。所以者何？以一切心自性空故。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無色不可見心。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若申。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若申。」

「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若申？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若申？」

「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類出沒屈申心、心所法，皆依色、受、想、行、識生。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若申，謂諸如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類出沒屈申心、心所法，依色乃至識執我及世間或常或無常、或亦常亦無常、或非常非無常，此是諦實餘皆愚妄；依色乃至識執我及世間或有邊或無邊、或亦有邊亦無邊、或非有邊非無邊，此是諦實餘皆愚妄；依色乃至識執如來死後或有或非有、或亦有亦非有、或非有非非有，此是諦實餘皆愚妄；依色乃至識執命者或即身或異身，此是諦實餘皆愚妄。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若申。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類出沒屈申心、心所法，皆依色、受、想、行、識生。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若申，謂諸如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類出沒屈申心、心所法，依色乃至識執我及世間或常或無常、或亦常亦無常、或非常非無常，此是諦實餘皆愚妄；依色乃至識執我及世間或有邊或無邊、或亦有邊亦無邊、或非有邊非無邊，此是諦實餘皆愚妄；依色乃至識執如來死後或有或非有、或亦有亦非有、或非有非非有，此是諦實餘皆愚妄；依色乃至識執命者或即身或異身，此是諦實餘皆愚妄。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若申。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識。」

「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識？」

「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識皆如真如無變異、無分別、無相狀、無驚覺、無戲論、無所得。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識，亦如實知諸有情類出沒屈申心、心所法皆如真如無變異、無分別、無相狀、無驚覺、無戲論、無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識皆如真如無變異、無分別、無相狀、無驚覺、無戲論、無所得。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識，亦如實知諸有情類出沒屈申心、心所法皆如真如無變異、無分別、無相狀、無驚覺、無戲論、無所得。

「善現當知！諸有情類出沒屈申心、心所法真如即五蘊真如，五蘊真如即十二處真如，十二處真如即十八界真如，十八界真如即一切法真如，一切法真如即六波羅蜜多真如，六波羅蜜多真如即三十七菩提分法真如，三十七菩提分法真如即十六空真如，十六空真如即八解脫真如，八解脫真如即九次第定真如，九次第定真如即三解脫門真如，三解脫門真如即如來十力真如，如來十力真如即四無所畏真如，四無所畏真如即四無礙解真如，四無礙解真如即大慈、大悲、大喜、大捨真如，大慈、大悲、大喜、大捨真如即十八佛不共法真如，十八佛不共法真如即一切智真如，一切智真如即道相智真如，道相智真如即一切相智真如，一切相智真如即善、不善、無記法真如，善、不善、無記法真如即世間、出世間法真如，世間、出世間法真如即有漏、無漏法真如，有漏、無漏法真如即有罪、無罪法真如，有罪、無罪法真如即雜染、清淨法真如，雜染、清淨法真如即有為、無為法真如，有為、無為法真如即三世真如，三世真如即三界真如，三界真如即預流、一來、不還、阿羅漢果真如，預流、一來、不還、阿羅漢果真如即獨覺菩提真如，獨覺菩提真如即一切菩薩摩訶薩行真如，一切菩薩摩訶薩行真如即諸佛無上正等菩提真如，諸佛無上正等菩提真如即一切如來、應、正等覺真如，一切如來、應、正等覺真如即一切有情真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸有情類出沒屈申心、心所法真如即五蘊真如，五蘊真如即十二處真如，十二處真如即十八界真如，十八界真如即一切法真如，一切法真如即六波羅蜜多真如，六波羅蜜多真如即三十七菩提分法真如，三十七菩提分法真如即十六空真如，十六空真如即八解脫真如，八解脫真如即九次第定真如，九次第定真如即三解脫門真如，三解脫門真如即如來十力真如，如來十力真如即四無所畏真如，四無所畏真如即四無礙解真如，四無礙解真如即大慈、大悲、大喜、大捨真如，大慈、大悲、大喜、大捨真如即十八佛不共法真如，十八佛不共法真如即一切智真如，一切智真如即道相智真如，道相智真如即一切相智真如，一切相智真如即善、不善、無記法真如，善、不善、無記法真如即世間、出世間法真如，世間、出世間法真如即有漏、無漏法真如，有漏、無漏法真如即有罪、無罪法真如，有罪、無罪法真如即雜染、清淨法真如，雜染、清淨法真如即有為、無為法真如，有為、無為法真如即三世真如，三世真如即三界真如，三界真如即預流、一來、不還、阿羅漢果真如，預流、一來、不還、阿羅漢果真如即獨覺菩提真如，獨覺菩提真如即一切菩薩摩訶薩行真如，一切菩薩摩訶薩行真如即諸佛無上正等菩提真如，諸佛無上正等菩提真如即一切如來、應、正等覺真如，一切如來、應、正等覺真如即一切有情真如。

「善現當知！若一切如來、應、正等覺真如，若一切有情真如，若一切法真如，皆不相離。不相離故，無盡、無二，不可分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若一切如來、應、正等覺真如，若一切有情真如，若一切法真如，皆不相離。不相離故，無盡、無二，不可分別。

「善現當知！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，證一切法真如究竟，乃得無上正等菩提。由此故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，是諸佛母，能示諸佛世間實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，證一切法真如究竟，乃得無上正等菩提。由此故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，是諸佛母，能示諸佛世間實相。

「善現當知！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實覺諸法真如不虛妄性、不變異性。由如實覺真如相故，說名如來、應、正等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實覺諸法真如不虛妄性、不變異性。由如實覺真如相故，說名如來、應、正等覺。」

具壽善現即白佛言：「甚深般若波羅蜜多所證諸法真如實相，極為甚深難見難覺，一切如來、應、正等覺皆用諸法真如實相，顯示分別諸佛無上正等菩提。如是真如甚深甚妙誰能信解？唯有不退位菩薩摩訶薩，及具正見漏盡阿羅漢，聞佛說此甚深真如能生信解，如來為彼依自所證真如之相顯示分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「甚深般若波羅蜜多所證諸法真如實相，極為甚深難見難覺，一切如來、應、正等覺皆用諸法真如實相，顯示分別諸佛無上正等菩提。如是真如甚深甚妙誰能信解？唯有不退位菩薩摩訶薩，及具正見漏盡阿羅漢，聞佛說此甚深真如能生信解，如來為彼依自所證真如之相顯示分別。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？真如無盡是故甚深，唯有如來現等正覺無盡真如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？真如無盡是故甚深，唯有如來現等正覺無盡真如。」

「世尊！佛由誰證無盡真如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！佛由誰證無盡真如？」

「善現！佛由真如能證如是無盡真如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！佛由真如能證如是無盡真如。」

「世尊！如來證誰無盡真如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如來證誰無盡真如？」

「善現！證一切法無盡真如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！證一切法無盡真如。」

「世尊！諸法真如何故無盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸法真如何故無盡？」

「善現！以一切法皆無盡故，一切如來、應、正等覺證得一切法無盡真如故，獲得無上正等菩提，為諸有情顯示分別一切法真如相，由此故名如實說者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以一切法皆無盡故，一切如來、應、正等覺證得一切法無盡真如故，獲得無上正等菩提，為諸有情顯示分別一切法真如相，由此故名如實說者。」

爾時，三千大千世界所有欲界、色界天子，各以種種天妙花香，遙散世尊而為供養，來詣佛所頂禮佛足，却住一面俱白佛言：「如來所說甚深般若波羅蜜多以何為相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，三千大千世界所有欲界、色界天子，各以種種天妙花香，遙散世尊而為供養，來詣佛所頂禮佛足，却住一面俱白佛言：「如來所說甚深般若波羅蜜多以何為相？」

爾時，佛告諸天子言：「天子當知！甚深般若波羅蜜多以空、無相、無願為相，甚深般若波羅蜜多以無造作、無生無滅、無染無淨、無性無相、非斷非常、非一非異、無來無去、虛空為相，甚深般若波羅蜜多有如是等無量諸相。天子當知！如是諸相，一切如來、應、正等覺依世俗說，不依勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸天子言：「天子當知！甚深般若波羅蜜多以空、無相、無願為相，甚深般若波羅蜜多以無造作、無生無滅、無染無淨、無性無相、非斷非常、非一非異、無來無去、虛空為相，甚深般若波羅蜜多有如是等無量諸相。天子當知！如是諸相，一切如來、應、正等覺依世俗說，不依勝義。

「天子當知！甚深般若波羅蜜多如是諸相，世間天、人、阿素洛等皆不能壞。何以故？世間天、人、阿素洛等亦是相故。天子當知！諸相不能破壞諸相，諸相不能了知諸相，諸相不能破壞無相，諸相不能了知無相，無相不能破壞諸相，無相不能了知諸相，無相不能破壞無相，無相不能了知無相。何以故？若相、若無相、若相無相皆無所有，能破、能知、所破、所知、破者、知者皆不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！甚深般若波羅蜜多如是諸相，世間天、人、阿素洛等皆不能壞。何以故？世間天、人、阿素洛等亦是相故。天子當知！諸相不能破壞諸相，諸相不能了知諸相，諸相不能破壞無相，諸相不能了知無相，無相不能破壞諸相，無相不能了知諸相，無相不能破壞無相，無相不能了知無相。何以故？若相、若無相、若相無相皆無所有，能破、能知、所破、所知、破者、知者皆不可得故。

「天子當知！如是諸相，非色所作，非受、想、行、識所作，廣說乃至非一切智所作，非道相智、一切相智所作。天子當知！如是諸相非天所作、非非天所作、非人所作、非非人所作、非有漏、非無漏、非世間、非出世間、非有為、非無為，無所繫屬不可宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！如是諸相，非色所作，非受、想、行、識所作，廣說乃至非一切智所作，非道相智、一切相智所作。天子當知！如是諸相非天所作、非非天所作、非人所作、非非人所作、非有漏、非無漏、非世間、非出世間、非有為、非無為，無所繫屬不可宣說。

「天子當知！甚深般若波羅蜜多遠離眾相，不應問言甚深般若波羅蜜多以何為相。汝諸天子！於意云何？設有問言虛空何相，如是發問為正問不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！甚深般若波羅蜜多遠離眾相，不應問言甚深般若波羅蜜多以何為相。汝諸天子！於意云何？設有問言虛空何相，如是發問為正問不？」

諸天子曰：「不也！世尊！何以故？虛空無體、無相、無為，不應問故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子曰：「不也！世尊！何以故？虛空無體、無相、無為，不應問故。」

佛告天子：「甚深般若波羅蜜多亦復如是，不應為問。然諸法相有佛無佛，法界法爾，佛於此相如實覺知，故名如來、應、正等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告天子：「甚深般若波羅蜜多亦復如是，不應為問。然諸法相有佛無佛，法界法爾，佛於此相如實覺知，故名如來、應、正等覺。」

時，諸天子復白佛言：「如來所覺如是諸相，極為甚深，難見難覺。如來現覺如是相故，於一切法無礙智轉。一切如來、應、正等覺住如是相，分別開示甚深般若波羅蜜多，為諸有情集諸法相，方便開示，令於般若波羅蜜多得無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天子復白佛言：「如來所覺如是諸相，極為甚深，難見難覺。如來現覺如是相故，於一切法無礙智轉。一切如來、應、正等覺住如是相，分別開示甚深般若波羅蜜多，為諸有情集諸法相，方便開示，令於般若波羅蜜多得無礙智。

「希有！世尊！甚深般若波羅蜜多是諸如來、應、正等覺常所行處。一切如來、應、正等覺行是處故，證得無上正等菩提，為諸有情分別開示一切法相，所謂分別開示色相，分別開示受、想、行、識相，廣說乃至分別開示一切智相，分別開示道相智、一切相智相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「希有！世尊！甚深般若波羅蜜多是諸如來、應、正等覺常所行處。一切如來、應、正等覺行是處故，證得無上正等菩提，為諸有情分別開示一切法相，所謂分別開示色相，分別開示受、想、行、識相，廣說乃至分別開示一切智相，分別開示道相智、一切相智相。」

爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。天子當知！一切法相如來如實覺為無相，所謂：變礙是色相，領納是受相，取像是想相，造作是行相，了別是識相，如來如實覺為無相。苦惱聚是蘊相，生長門是處相，多毒害是界相，如來如實覺為無相。能惠捨是布施相，無熱惱是淨戒相，不忿恚是安忍相，不可伏是精進相，無散亂是靜慮相，無執著是般若相，如來如實覺為無相。無所有是內空等相，不顛倒是真如等相，不虛妄是四聖諦相，如來如實覺為無相。無擾惱是四靜慮相，無限礙是四無量相，無喧雜是四無色定相，如來如實覺為無相。無繫縛是八解脫相，不散亂是九次第定相，能出離是三十七菩提分法相，如來如實覺為無相。能遠離是空解脫門相，無取著是無相解脫門相，厭眾苦是無願解脫門相，如來如實覺為無相。攝淨位是三乘十地相，趣大覺是菩薩十地相，如來如實覺為無相。能觀照是五眼相，無滯礙是六神通相，如來如實覺為無相。難屈伏是如來十力相，無怯懼是四無所畏相，無斷絕是四無礙解相，與利樂是大慈相，拔衰苦是大悲相，慶善事是大喜相，棄喧雜是大捨相，不可奪是十八佛不共法相，如來如實覺為無相。能嚴飾是相好相，能憶念是無忘失法相，無所執是恒住捨性相，如來如實覺為無相。遍攝持是一切陀羅尼門相，遍攝受是一切三摩地門相，如來如實覺為無相。善受教是聲聞乘果相，自開悟是獨覺菩提相，趣大果是菩薩摩訶薩行相，具大用是諸佛無上正等菩提相，如來如實覺為無相。現正等覺是一切智相，極善通達是道相智相，現等別覺是一切相智相，如來如實覺為無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。天子當知！一切法相如來如實覺為無相，所謂：變礙是色相，領納是受相，取像是想相，造作是行相，了別是識相，如來如實覺為無相。苦惱聚是蘊相，生長門是處相，多毒害是界相，如來如實覺為無相。能惠捨是布施相，無熱惱是淨戒相，不忿恚是安忍相，不可伏是精進相，無散亂是靜慮相，無執著是般若相，如來如實覺為無相。無所有是內空等相，不顛倒是真如等相，不虛妄是四聖諦相，如來如實覺為無相。無擾惱是四靜慮相，無限礙是四無量相，無喧雜是四無色定相，如來如實覺為無相。無繫縛是八解脫相，不散亂是九次第定相，能出離是三十七菩提分法相，如來如實覺為無相。能遠離是空解脫門相，無取著是無相解脫門相，厭眾苦是無願解脫門相，如來如實覺為無相。攝淨位是三乘十地相，趣大覺是菩薩十地相，如來如實覺為無相。能觀照是五眼相，無滯礙是六神通相，如來如實覺為無相。難屈伏是如來十力相，無怯懼是四無所畏相，無斷絕是四無礙解相，與利樂是大慈相，拔衰苦是大悲相，慶善事是大喜相，棄喧雜是大捨相，不可奪是十八佛不共法相，如來如實覺為無相。能嚴飾是相好相，能憶念是無忘失法相，無所執是恒住捨性相，如來如實覺為無相。遍攝持是一切陀羅尼門相，遍攝受是一切三摩地門相，如來如實覺為無相。善受教是聲聞乘果相，自開悟是獨覺菩提相，趣大果是菩薩摩訶薩行相，具大用是諸佛無上正等菩提相，如來如實覺為無相。現正等覺是一切智相，極善通達是道相智相，現等別覺是一切相智相，如來如實覺為無相。

「天子當知！一切如來、應、正等覺於如是等一切法相，皆能如實覺為無相。由此因緣，我說諸佛得無礙智無與等者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！一切如來、應、正等覺於如是等一切法相，皆能如實覺為無相。由此因緣，我說諸佛得無礙智無與等者。」

爾時，佛告具壽善現：「甚深般若波羅蜜多是諸佛母，能示世間諸法實相，是故如來、應、正等覺依法而住，供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持所依住法，此法即是甚深般若波羅蜜多。一切如來、應、正等覺無不依止甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持。所以者何？甚深般若波羅蜜多能生諸佛，能與諸佛作所依處，能示世間諸法實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告具壽善現：「甚深般若波羅蜜多是諸佛母，能示世間諸法實相，是故如來、應、正等覺依法而住，供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持所依住法，此法即是甚深般若波羅蜜多。一切如來、應、正等覺無不依止甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持。所以者何？甚深般若波羅蜜多能生諸佛，能與諸佛作所依處，能示世間諸法實相。

「善現當知！一切如來、應、正等覺是知恩者、能報恩者，若有問言：『誰是知恩能報恩者？』應正答言：『佛是知恩能報恩者。』何以故？一切世間知恩報恩無過佛故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！一切如來、應、正等覺是知恩者、能報恩者，若有問言：『誰是知恩能報恩者？』應正答言：『佛是知恩能報恩者。』何以故？一切世間知恩報恩無過佛故。」

具壽善現即白佛言：「云何如來、應、正等覺知恩報恩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「云何如來、應、正等覺知恩報恩？」

佛告善現：「一切如來、應、正等覺乘如是乘行如是道，來至無上正等菩提，得菩提已，於一切時供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持是乘是道曾無暫廢，此乘此道當知即是甚深般若波羅蜜多，是名如來、應、正等覺知恩報恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「一切如來、應、正等覺乘如是乘行如是道，來至無上正等菩提，得菩提已，於一切時供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持是乘是道曾無暫廢，此乘此道當知即是甚深般若波羅蜜多，是名如來、應、正等覺知恩報恩。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，於諸有相及無相法，皆現等覺無實作用，以能作者無所有故。一切如來、應、正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，於諸有相及無相法，皆現等覺無所成辦，以諸形質不可得故。善現當知！以諸如來、應、正等覺知依如是甚深般若波羅蜜多，能現等覺相、無相法皆無作用，無所成辦，於一切時供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持曾無間斷，故名真實知恩報恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，於諸有相及無相法，皆現等覺無實作用，以能作者無所有故。一切如來、應、正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，於諸有相及無相法，皆現等覺無所成辦，以諸形質不可得故。善現當知！以諸如來、應、正等覺知依如是甚深般若波羅蜜多，能現等覺相、無相法皆無作用，無所成辦，於一切時供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持曾無間斷，故名真實知恩報恩。

「復次，善現！一切如來、應、正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，於一切法無作、無成、無生智轉，復能知此無轉因緣。是故，應知甚深般若波羅蜜多，能生如來、應、正等覺，亦能如實示世間相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切如來、應、正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，於一切法無作、無成、無生智轉，復能知此無轉因緣。是故，應知甚深般若波羅蜜多，能生如來、應、正等覺，亦能如實示世間相。」

具壽善現便白佛言：「如來常說一切法性無生、無起、無知、無見，如何可說甚深般若波羅蜜多，能生諸佛，是諸佛母，亦能如實示世間相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「如來常說一切法性無生、無起、無知、無見，如何可說甚深般若波羅蜜多，能生諸佛，是諸佛母，亦能如實示世間相？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法性無生、無起、無知、無見，依世俗說甚深般若波羅蜜多，能生諸佛，是諸佛母，亦能如實示世間相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法性無生、無起、無知、無見，依世俗說甚深般若波羅蜜多，能生諸佛，是諸佛母，亦能如實示世間相。」

具壽善現復白佛言：「云何諸法無生、無起、無知、無見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何諸法無生、無起、無知、無見？」

佛告善現：「以一切法空無所有，皆不自在、虛誑不堅故，一切法無生、無起、無知、無見。復次，善現！一切法性無所依止，無所繫屬，由此因緣，無生、無起、無知、無見。善現當知！甚深般若波羅蜜多雖能生佛，示世間相，而無所生亦無所示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「以一切法空無所有，皆不自在、虛誑不堅故，一切法無生、無起、無知、無見。復次，善現！一切法性無所依止，無所繫屬，由此因緣，無生、無起、無知、無見。善現當知！甚深般若波羅蜜多雖能生佛，示世間相，而無所生亦無所示。

「善現當知！甚深般若波羅蜜多，不見色故名示色相，不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相，廣說乃至不見一切智故名示一切智相，不見道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相。善現當知！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示世間諸法實相，能生諸佛，名諸佛母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！甚深般若波羅蜜多，不見色故名示色相，不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相，廣說乃至不見一切智故名示一切智相，不見道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相。善現當知！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示世間諸法實相，能生諸佛，名諸佛母。」

具壽善現復白佛言：「云何如是甚深般若波羅蜜多，不見色故名示色相，不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相，廣說乃至不見一切智故名示一切智相，不見道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何如是甚深般若波羅蜜多，不見色故名示色相，不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相，廣說乃至不見一切智故名示一切智相，不見道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，由不緣色而生於識，是為不見色故名示色相，廣說乃至由不緣一切相智而生於識，是為不見一切相智故名示一切相智相。善現當知！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示世間諸法實相，能生諸佛，名諸佛母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，由不緣色而生於識，是為不見色故名示色相，廣說乃至由不緣一切相智而生於識，是為不見一切相智故名示一切相智相。善現當知！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示世間諸法實相，能生諸佛，名諸佛母。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空，故名佛母，能示諸佛世間實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空，故名佛母，能示諸佛世間實相。」

具壽善現即白佛言：「云何般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「云何般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯五蘊世間空，顯十二處世間空，顯十八界世間空，顯六觸世間空，顯六受世間空，顯六界世間空，顯四緣世間空，顯十二支緣起世間空，顯我見為根本六十二見世間空，顯十善業道世間空，顯四靜慮、四無量、四無色定世間空，顯六波羅蜜多世間空，顯內空乃至無性自性空世間空，顯苦、集、滅、道世間空，顯三十七菩提分法世間空，顯八解脫、八勝處、九次第定、十遍處世間空，顯空、無相、無願解脫門世間空，顯三乘十地世間空，顯菩薩十地世間空，顯一切陀羅尼門、三摩地門世間空，顯五眼、六神通世間空，顯如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法世間空，顯大慈、大悲、大喜、大捨世間空，顯三十二大士相、八十隨好世間空，顯無忘失法、恒住捨性世間空，顯預流果乃至獨覺菩提世間空，顯一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提世間空，顯一切智、道相智、一切相智世間空。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空，故名佛母，能示諸佛世間實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯五蘊世間空，顯十二處世間空，顯十八界世間空，顯六觸世間空，顯六受世間空，顯六界世間空，顯四緣世間空，顯十二支緣起世間空，顯我見為根本六十二見世間空，顯十善業道世間空，顯四靜慮、四無量、四無色定世間空，顯六波羅蜜多世間空，顯內空乃至無性自性空世間空，顯苦、集、滅、道世間空，顯三十七菩提分法世間空，顯八解脫、八勝處、九次第定、十遍處世間空，顯空、無相、無願解脫門世間空，顯三乘十地世間空，顯菩薩十地世間空，顯一切陀羅尼門、三摩地門世間空，顯五眼、六神通世間空，顯如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法世間空，顯大慈、大悲、大喜、大捨世間空，顯三十二大士相、八十隨好世間空，顯無忘失法、恒住捨性世間空，顯預流果乃至獨覺菩提世間空，顯一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提世間空，顯一切智、道相智、一切相智世間空。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空，故名佛母，能示諸佛世間實相。

「復次，善現！佛因般若波羅蜜多，能為世間顯色世間空，乃至顯一切相智世間空，令諸世間受世間空、想世間空、思世間空、識世間空。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空，故名佛母，能示諸佛世間實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！佛因般若波羅蜜多，能為世間顯色世間空，乃至顯一切相智世間空，令諸世間受世間空、想世間空、思世間空、識世間空。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空，故名佛母，能示諸佛世間實相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間空相。云何示諸佛世間空相？謂令如來、應、正等覺見色世間空，乃至見一切相智世間空。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間空相。云何示諸佛世間空相？謂令如來、應、正等覺見色世間空，乃至見一切相智世間空。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間空相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間不可思議相。云何示諸佛世間不可思議相？謂示如來、應、正等覺色世間不可思議相，乃至一切相智世間不可思議相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間不可思議相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間不可思議相。云何示諸佛世間不可思議相？謂示如來、應、正等覺色世間不可思議相，乃至一切相智世間不可思議相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間不可思議相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間遠離相。云何能示諸佛世間遠離相？謂示如來、應、正等覺色世間遠離相，乃至一切相智世間遠離相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間遠離相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間遠離相。云何能示諸佛世間遠離相？謂示如來、應、正等覺色世間遠離相，乃至一切相智世間遠離相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間遠離相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間寂靜相。云何能示諸佛世間寂靜相？謂示如來、應、正等覺色世間寂靜相，乃至一切相智世間寂靜相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間寂靜相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間寂靜相。云何能示諸佛世間寂靜相？謂示如來、應、正等覺色世間寂靜相，乃至一切相智世間寂靜相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間寂靜相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間畢竟空相。云何能示諸佛世間畢竟空相？謂示如來、應、正等覺色世間畢竟空相，乃至一切相智世間畢竟空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間畢竟空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間畢竟空相。云何能示諸佛世間畢竟空相？謂示如來、應、正等覺色世間畢竟空相，乃至一切相智世間畢竟空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間畢竟空相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性空相。云何能示諸佛世間無性空相？謂示如來、應、正等覺色世間無性空相，乃至一切相智世間無性空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性空相。云何能示諸佛世間無性空相？謂示如來、應、正等覺色世間無性空相，乃至一切相智世間無性空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性空相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間自性空相。云何能示諸佛世間自性空相？謂示如來、應、正等覺色世間自性空相，乃至一切相智世間自性空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間自性空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間自性空相。云何能示諸佛世間自性空相？謂示如來、應、正等覺色世間自性空相，乃至一切相智世間自性空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間自性空相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性自性空相。云何能示諸佛世間無性自性空相？謂示如來、應、正等覺色世間無性自性空相，乃至一切相智世間無性自性空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性自性空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性自性空相。云何能示諸佛世間無性自性空相？謂示如來、應、正等覺色世間無性自性空相，乃至一切相智世間無性自性空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性自性空相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間純空相。云何能示諸佛世間純空相？謂示如來、應、正等覺色世間純空相，乃至一切相智世間純空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間純空相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間純空相。云何能示諸佛世間純空相？謂示如來、應、正等覺色世間純空相，乃至一切相智世間純空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間純空相。

「善現當知！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間相者，謂令不起此世間想、他世間想。所以者何？以實無法可起此世、他世想故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間相者，謂令不起此世間想、他世間想。所以者何？以實無法可起此世、他世想故。」