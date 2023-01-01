大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 510 卷
大般若波羅蜜多經卷第五百一十
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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第三分現世間品第十五之一
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「復次，善現！如有女人生育諸子，或五、或十、二十、三十、四十、五十、若百、若千，其母得病，諸子各別勤求醫療，作是念言：『云何我母當得病愈，長壽安樂、身無眾苦、心離憂愁？』諸子爾時競設方便，求安樂具覆護母身，勿為蚊虻、蛇蠆、風熱、飢渴等觸之所侵惱，又以種種上妙樂具，恭敬供養而說是言：『我母慈悲生育我等，誨示種種世間事業，我等豈得不報母恩！』
「復次，善現！如有女人生育諸子，或五、或十、二十、三十、四十、五十、若百、若千，其母得病，諸子各別勤求醫療，作是念言：『云何我母當得病愈，長壽安樂、身無眾苦、心離憂愁？』諸子爾時競設方便，求安樂具覆護母身，勿為蚊虻、蛇蠆、風熱、飢渴等觸之所侵惱，又以種種上妙樂具，恭敬供養而說是言：『我母慈悲生育我等，誨示種種世間事業，我等豈得不報母恩！』
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「善現！如來、應、正等覺亦復如是，常以佛眼種種方便，觀察護念甚深般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多，能生我等一切佛法，能示世間諸法實相。十方世界一切如來現說法者，亦以佛眼常觀護念甚深般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多，能生如來一切功德，能示世間諸法實相。由此因緣，我等諸佛常以佛眼觀察護念甚深般若波羅蜜多，為報彼恩不應暫捨。何以故？一切如來、應、正等覺所有靜慮乃至布施波羅蜜多，廣說乃至一切相智，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，亦由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；一切預流乃至諸佛，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得有故；一切如來、應、正等覺已、正、當得無上菩提，皆因如是甚深般若波羅蜜多。由此因緣，甚深般若波羅蜜多於諸如來有大恩德，是故諸佛常以佛眼種種方便觀察護念。
「善現！如來、應、正等覺亦復如是，常以佛眼種種方便，觀察護念甚深般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多，能生我等一切佛法，能示世間諸法實相。十方世界一切如來現說法者，亦以佛眼常觀護念甚深般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多，能生如來一切功德，能示世間諸法實相。由此因緣，我等諸佛常以佛眼觀察護念甚深般若波羅蜜多，為報彼恩不應暫捨。何以故？一切如來、應、正等覺所有靜慮乃至布施波羅蜜多，廣說乃至一切相智，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，亦由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；所有菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故；一切預流乃至諸佛，皆由如是甚深般若波羅蜜多而得有故；一切如來、應、正等覺已、正、當得無上菩提，皆因如是甚深般若波羅蜜多。由此因緣，甚深般若波羅蜜多於諸如來有大恩德，是故諸佛常以佛眼種種方便觀察護念。
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「善現當知！若善男子、善女人等有能聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，一切如來、應、正等覺，常以佛眼觀察護念，令其身心常得安樂，所修善業皆無留難。善現當知！若善男子、善女人等，能於般若波羅蜜多聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說，十方世界一切如來、應、正等覺皆共護念，令於無上正等菩提得不退轉。」
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具壽善現便白佛言：「如世尊說：甚深般若波羅蜜多能生諸佛，能示世間諸法實相。世尊！云何甚深般若波羅蜜多能生諸佛，能示世間諸法實相？云何諸佛從般若生？云何如來說世間相？」
具壽善現便白佛言：「如世尊說：甚深般若波羅蜜多能生諸佛，能示世間諸法實相。世尊！云何甚深般若波羅蜜多能生諸佛，能示世間諸法實相？云何諸佛從般若生？云何如來說世間相？」
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佛告善現：「甚深般若波羅蜜多能生諸佛所有十力廣說乃至一切相智，此等無量無邊功德皆從般若波羅蜜多而得生長，由得如是諸佛法故說名為佛。甚深般若波羅蜜多能生如是諸佛功德，由此故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，亦說諸佛從彼而生。善現當知！甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相者，謂能示世間五蘊實相，一切如來、應、正等覺亦說世間五蘊實相。」
佛告善現：「甚深般若波羅蜜多能生諸佛所有十力廣說乃至一切相智，此等無量無邊功德皆從般若波羅蜜多而得生長，由得如是諸佛法故說名為佛。甚深般若波羅蜜多能生如是諸佛功德，由此故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，亦說諸佛從彼而生。善現當知！甚深般若波羅蜜多能示世間諸法實相者，謂能示世間五蘊實相，一切如來、應、正等覺亦說世間五蘊實相。」
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具壽善現復白佛言：「云何如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多說示世間五蘊實相？」
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佛告善現：「一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，俱不說示色等五蘊，有成有壞、有生有滅、有染有淨、有增有減、有入有出、有過去有未來有現在、有善有不善有無記、有欲界繫有色界繫有無色界繫。所以者何？非空、無相、無願之法有成有壞、有生滅等，非無造作、無生、無滅、無性之法有成有壞、有生滅等。一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多如是說示五蘊實相，此五蘊相即是世間，是故世間亦無成、壞、生、滅等相。
佛告善現：「一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，俱不說示色等五蘊，有成有壞、有生有滅、有染有淨、有增有減、有入有出、有過去有未來有現在、有善有不善有無記、有欲界繫有色界繫有無色界繫。所以者何？非空、無相、無願之法有成有壞、有生滅等，非無造作、無生、無滅、無性之法有成有壞、有生滅等。一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多如是說示五蘊實相，此五蘊相即是世間，是故世間亦無成、壞、生、滅等相。
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺皆依般若波羅蜜多，能普證知無量無數無邊有情心行差別。然此般若波羅蜜多甚深義中，都無有情及無有情施設可得，都無諸色亦無諸色施設可得，都無受、想、行、識亦無受、想、行、識施設可得，廣說乃至都無一切智、道相智、一切相智亦無一切智、道相智、一切相智施設可得。一切如來、應、正等覺甚深般若波羅蜜多，如是說示世間之相。
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「復次，善現！甚深般若波羅蜜多不示現色廣說乃至一切相智。所以者何？此大般若波羅蜜多甚深義中，甚深般若波羅蜜多尚無所有都不可得，況有諸色廣說乃至一切相智可得示現！
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「復次，善現！一切有情施設言說，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想非無想，若此世界、若餘十方一切世界，是諸有情若略心、若散心，一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多皆如實知。」
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「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類略心、散心？」
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「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，如實知彼諸有情類略心、散心。」
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「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，如實知彼諸有情類略心、散心？」
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「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知法性中法性尚無所有都不可得，況有有情略心、散心而可得者！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，如實知彼諸有情類略心、散心。
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知法性中法性尚無所有都不可得，況有有情略心、散心而可得者！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由法性故，如實知彼諸有情類略心、散心。
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，如實知彼諸有情類略心、散心。」
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，如實知彼諸有情類略心、散心。」
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「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡故、離染故、滅故、斷故、寂靜故、遠離故，如實知彼諸有情類略心、散心？」
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「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離中，盡等性尚無所有都不可得，況有有情略心、散心而可得者！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離故，如實知彼諸有情類略心、散心。
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離中，盡等性尚無所有都不可得，況有有情略心、散心而可得者！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，由盡、離染、滅、斷、寂靜、遠離故，如實知彼諸有情類略心、散心。
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。」
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。」
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「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心？」
「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心？」
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「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪、瞋、癡心如實性，非有貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心。所以者何？如實性中，心、心所法尚無所有都不可得，況有有貪、瞋、癡心，離貪、瞋、癡心而可得者！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類離貪、瞋、癡心如實性非離貪、瞋、癡心，非有貪、瞋、癡心。所以者何？如實性中，心、心所法尚無所有都不可得，況有離貪、瞋、癡心，有貪、瞋、癡心而可得者！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪、瞋、癡心非有貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心。何以故？如是二心不和合故。一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類離貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心，非有貪、瞋、癡心。何以故？如是二心不和合故。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪、瞋、癡心非有貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心。何以故？如是二心不和合故。一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類離貪、瞋、癡心，非離貪、瞋、癡心，非有貪、瞋、癡心。何以故？如是二心不和合故。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類有貪心、離貪心，有瞋心、離瞋心，有癡心、離癡心。
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心。」
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心。」
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「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心？」
「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心？」
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「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心，非廣非狹、非增非減、非去非來。所以者何？心之自性畢竟離故，都無所有竟不可得，誰廣、誰狹？誰增、誰減？誰去、誰來？如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心。
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心，非廣非狹、非增非減、非去非來。所以者何？心之自性畢竟離故，都無所有竟不可得，誰廣、誰狹？誰增、誰減？誰去、誰來？如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有廣心。
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心。」
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心。」
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「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心？」
「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心？」
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「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心，非大非小、非去非來、非生非滅、非住非異、非染非淨。所以者何？心之自性畢竟離故，都無所有竟不可得，誰大、誰小？誰去、誰來？誰生、誰滅？誰住、誰異？誰染、誰淨？如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心。
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心，非大非小、非去非來、非生非滅、非住非異、非染非淨。所以者何？心之自性畢竟離故，都無所有竟不可得，誰大、誰小？誰去、誰來？誰生、誰滅？誰住、誰異？誰染、誰淨？如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有大心。
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心。」
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心。」
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「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心？」
「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心？」
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「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心，非有量非無量、非住非不住、非去非不去。所以者何？心之自性畢竟離故無漏無依，如何可說有量無量、有住不住、有去不去？如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心。
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心，非有量非無量、非住非不住、非去非不去。所以者何？心之自性畢竟離故無漏無依，如何可說有量無量、有住不住、有去不去？如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無量心。
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心。」
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心。」
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「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心？」
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「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心皆無心相。所以者何？以一切心自相空故。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心。
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心皆無心相。所以者何？以一切心自相空故。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無見、無對心。
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「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無色不可見心？」
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無色不可見心諸佛五眼皆不能見。所以者何？以一切心自性空故。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無色不可見心。
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無色不可見心諸佛五眼皆不能見。所以者何？以一切心自性空故。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類所有無色不可見心。
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若申。」
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若申。」
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「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若申？」
「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若申？」
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「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類出沒屈申心、心所法，皆依色、受、想、行、識生。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若申，謂諸如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類出沒屈申心、心所法，依色乃至識執我及世間或常或無常、或亦常亦無常、或非常非無常，此是諦實餘皆愚妄；依色乃至識執我及世間或有邊或無邊、或亦有邊亦無邊、或非有邊非無邊，此是諦實餘皆愚妄；依色乃至識執如來死後或有或非有、或亦有亦非有、或非有非非有，此是諦實餘皆愚妄；依色乃至識執命者或即身或異身，此是諦實餘皆愚妄。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若申。
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類出沒屈申心、心所法，皆依色、受、想、行、識生。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若申，謂諸如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類出沒屈申心、心所法，依色乃至識執我及世間或常或無常、或亦常亦無常、或非常非無常，此是諦實餘皆愚妄；依色乃至識執我及世間或有邊或無邊、或亦有邊亦無邊、或非有邊非無邊，此是諦實餘皆愚妄；依色乃至識執如來死後或有或非有、或亦有亦非有、或非有非非有，此是諦實餘皆愚妄；依色乃至識執命者或即身或異身，此是諦實餘皆愚妄。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知彼諸有情類心、心所法，若出若沒、若屈若申。
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識。」
「復次，善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識。」
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「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識？」
「世尊！云何如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識？」
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「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識皆如真如無變異、無分別、無相狀、無驚覺、無戲論、無所得。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識，亦如實知諸有情類出沒屈申心、心所法皆如真如無變異、無分別、無相狀、無驚覺、無戲論、無所得。
「善現！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識皆如真如無變異、無分別、無相狀、無驚覺、無戲論、無所得。如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，如實知色、受、想、行、識，亦如實知諸有情類出沒屈申心、心所法皆如真如無變異、無分別、無相狀、無驚覺、無戲論、無所得。
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「善現當知！諸有情類出沒屈申心、心所法真如即五蘊真如，五蘊真如即十二處真如，十二處真如即十八界真如，十八界真如即一切法真如，一切法真如即六波羅蜜多真如，六波羅蜜多真如即三十七菩提分法真如，三十七菩提分法真如即十六空真如，十六空真如即八解脫真如，八解脫真如即九次第定真如，九次第定真如即三解脫門真如，三解脫門真如即如來十力真如，如來十力真如即四無所畏真如，四無所畏真如即四無礙解真如，四無礙解真如即大慈、大悲、大喜、大捨真如，大慈、大悲、大喜、大捨真如即十八佛不共法真如，十八佛不共法真如即一切智真如，一切智真如即道相智真如，道相智真如即一切相智真如，一切相智真如即善、不善、無記法真如，善、不善、無記法真如即世間、出世間法真如，世間、出世間法真如即有漏、無漏法真如，有漏、無漏法真如即有罪、無罪法真如，有罪、無罪法真如即雜染、清淨法真如，雜染、清淨法真如即有為、無為法真如，有為、無為法真如即三世真如，三世真如即三界真如，三界真如即預流、一來、不還、阿羅漢果真如，預流、一來、不還、阿羅漢果真如即獨覺菩提真如，獨覺菩提真如即一切菩薩摩訶薩行真如，一切菩薩摩訶薩行真如即諸佛無上正等菩提真如，諸佛無上正等菩提真如即一切如來、應、正等覺真如，一切如來、應、正等覺真如即一切有情真如。
「善現當知！諸有情類出沒屈申心、心所法真如即五蘊真如，五蘊真如即十二處真如，十二處真如即十八界真如，十八界真如即一切法真如，一切法真如即六波羅蜜多真如，六波羅蜜多真如即三十七菩提分法真如，三十七菩提分法真如即十六空真如，十六空真如即八解脫真如，八解脫真如即九次第定真如，九次第定真如即三解脫門真如，三解脫門真如即如來十力真如，如來十力真如即四無所畏真如，四無所畏真如即四無礙解真如，四無礙解真如即大慈、大悲、大喜、大捨真如，大慈、大悲、大喜、大捨真如即十八佛不共法真如，十八佛不共法真如即一切智真如，一切智真如即道相智真如，道相智真如即一切相智真如，一切相智真如即善、不善、無記法真如，善、不善、無記法真如即世間、出世間法真如，世間、出世間法真如即有漏、無漏法真如，有漏、無漏法真如即有罪、無罪法真如，有罪、無罪法真如即雜染、清淨法真如，雜染、清淨法真如即有為、無為法真如，有為、無為法真如即三世真如，三世真如即三界真如，三界真如即預流、一來、不還、阿羅漢果真如，預流、一來、不還、阿羅漢果真如即獨覺菩提真如，獨覺菩提真如即一切菩薩摩訶薩行真如，一切菩薩摩訶薩行真如即諸佛無上正等菩提真如，諸佛無上正等菩提真如即一切如來、應、正等覺真如，一切如來、應、正等覺真如即一切有情真如。
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「善現當知！若一切如來、應、正等覺真如，若一切有情真如，若一切法真如，皆不相離。不相離故，無盡、無二，不可分別。
「善現當知！若一切如來、應、正等覺真如，若一切有情真如，若一切法真如，皆不相離。不相離故，無盡、無二，不可分別。
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「善現當知！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，證一切法真如究竟，乃得無上正等菩提。由此故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，是諸佛母，能示諸佛世間實相。
「善現當知！一切如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，證一切法真如究竟，乃得無上正等菩提。由此故說甚深般若波羅蜜多能生諸佛，是諸佛母，能示諸佛世間實相。
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「善現當知！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實覺諸法真如不虛妄性、不變異性。由如實覺真如相故，說名如來、應、正等覺。」
「善現當知！如是如來、應、正等覺依深般若波羅蜜多，能如實覺諸法真如不虛妄性、不變異性。由如實覺真如相故，說名如來、應、正等覺。」
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具壽善現即白佛言：「甚深般若波羅蜜多所證諸法真如實相，極為甚深難見難覺，一切如來、應、正等覺皆用諸法真如實相，顯示分別諸佛無上正等菩提。如是真如甚深甚妙誰能信解？唯有不退位菩薩摩訶薩，及具正見漏盡阿羅漢，聞佛說此甚深真如能生信解，如來為彼依自所證真如之相顯示分別。」
具壽善現即白佛言：「甚深般若波羅蜜多所證諸法真如實相，極為甚深難見難覺，一切如來、應、正等覺皆用諸法真如實相，顯示分別諸佛無上正等菩提。如是真如甚深甚妙誰能信解？唯有不退位菩薩摩訶薩，及具正見漏盡阿羅漢，聞佛說此甚深真如能生信解，如來為彼依自所證真如之相顯示分別。」
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佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？真如無盡是故甚深，唯有如來現等正覺無盡真如。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？真如無盡是故甚深，唯有如來現等正覺無盡真如。」
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「世尊！佛由誰證無盡真如？」
「世尊！佛由誰證無盡真如？」
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「善現！佛由真如能證如是無盡真如。」
「善現！佛由真如能證如是無盡真如。」
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「世尊！如來證誰無盡真如？」
「世尊！如來證誰無盡真如？」
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「善現！證一切法無盡真如。」
「善現！證一切法無盡真如。」
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「世尊！諸法真如何故無盡？」
「世尊！諸法真如何故無盡？」
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「善現！以一切法皆無盡故，一切如來、應、正等覺證得一切法無盡真如故，獲得無上正等菩提，為諸有情顯示分別一切法真如相，由此故名如實說者。」
「善現！以一切法皆無盡故，一切如來、應、正等覺證得一切法無盡真如故，獲得無上正等菩提，為諸有情顯示分別一切法真如相，由此故名如實說者。」
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爾時，三千大千世界所有欲界、色界天子，各以種種天妙花香，遙散世尊而為供養，來詣佛所頂禮佛足，却住一面俱白佛言：「如來所說甚深般若波羅蜜多以何為相？」
爾時，三千大千世界所有欲界、色界天子，各以種種天妙花香，遙散世尊而為供養，來詣佛所頂禮佛足，却住一面俱白佛言：「如來所說甚深般若波羅蜜多以何為相？」
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爾時，佛告諸天子言：「天子當知！甚深般若波羅蜜多以空、無相、無願為相，甚深般若波羅蜜多以無造作、無生無滅、無染無淨、無性無相、非斷非常、非一非異、無來無去、虛空為相，甚深般若波羅蜜多有如是等無量諸相。天子當知！如是諸相，一切如來、應、正等覺依世俗說，不依勝義。
爾時，佛告諸天子言：「天子當知！甚深般若波羅蜜多以空、無相、無願為相，甚深般若波羅蜜多以無造作、無生無滅、無染無淨、無性無相、非斷非常、非一非異、無來無去、虛空為相，甚深般若波羅蜜多有如是等無量諸相。天子當知！如是諸相，一切如來、應、正等覺依世俗說，不依勝義。
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「天子當知！甚深般若波羅蜜多如是諸相，世間天、人、阿素洛等皆不能壞。何以故？世間天、人、阿素洛等亦是相故。天子當知！諸相不能破壞諸相，諸相不能了知諸相，諸相不能破壞無相，諸相不能了知無相，無相不能破壞諸相，無相不能了知諸相，無相不能破壞無相，無相不能了知無相。何以故？若相、若無相、若相無相皆無所有，能破、能知、所破、所知、破者、知者皆不可得故。
「天子當知！甚深般若波羅蜜多如是諸相，世間天、人、阿素洛等皆不能壞。何以故？世間天、人、阿素洛等亦是相故。天子當知！諸相不能破壞諸相，諸相不能了知諸相，諸相不能破壞無相，諸相不能了知無相，無相不能破壞諸相，無相不能了知諸相，無相不能破壞無相，無相不能了知無相。何以故？若相、若無相、若相無相皆無所有，能破、能知、所破、所知、破者、知者皆不可得故。
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「天子當知！如是諸相，非色所作，非受、想、行、識所作，廣說乃至非一切智所作，非道相智、一切相智所作。天子當知！如是諸相非天所作、非非天所作、非人所作、非非人所作、非有漏、非無漏、非世間、非出世間、非有為、非無為，無所繫屬不可宣說。
「天子當知！如是諸相，非色所作，非受、想、行、識所作，廣說乃至非一切智所作，非道相智、一切相智所作。天子當知！如是諸相非天所作、非非天所作、非人所作、非非人所作、非有漏、非無漏、非世間、非出世間、非有為、非無為，無所繫屬不可宣說。
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「天子當知！甚深般若波羅蜜多遠離眾相，不應問言甚深般若波羅蜜多以何為相。汝諸天子！於意云何？設有問言虛空何相，如是發問為正問不？」
「天子當知！甚深般若波羅蜜多遠離眾相，不應問言甚深般若波羅蜜多以何為相。汝諸天子！於意云何？設有問言虛空何相，如是發問為正問不？」
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諸天子曰：「不也！世尊！何以故？虛空無體、無相、無為，不應問故。」
諸天子曰：「不也！世尊！何以故？虛空無體、無相、無為，不應問故。」
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佛告天子：「甚深般若波羅蜜多亦復如是，不應為問。然諸法相有佛無佛，法界法爾，佛於此相如實覺知，故名如來、應、正等覺。」
佛告天子：「甚深般若波羅蜜多亦復如是，不應為問。然諸法相有佛無佛，法界法爾，佛於此相如實覺知，故名如來、應、正等覺。」
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時，諸天子復白佛言：「如來所覺如是諸相，極為甚深，難見難覺。如來現覺如是相故，於一切法無礙智轉。一切如來、應、正等覺住如是相，分別開示甚深般若波羅蜜多，為諸有情集諸法相，方便開示，令於般若波羅蜜多得無礙智。
時，諸天子復白佛言：「如來所覺如是諸相，極為甚深，難見難覺。如來現覺如是相故，於一切法無礙智轉。一切如來、應、正等覺住如是相，分別開示甚深般若波羅蜜多，為諸有情集諸法相，方便開示，令於般若波羅蜜多得無礙智。
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「希有！世尊！甚深般若波羅蜜多是諸如來、應、正等覺常所行處。一切如來、應、正等覺行是處故，證得無上正等菩提，為諸有情分別開示一切法相，所謂分別開示色相，分別開示受、想、行、識相，廣說乃至分別開示一切智相，分別開示道相智、一切相智相。」
「希有！世尊！甚深般若波羅蜜多是諸如來、應、正等覺常所行處。一切如來、應、正等覺行是處故，證得無上正等菩提，為諸有情分別開示一切法相，所謂分別開示色相，分別開示受、想、行、識相，廣說乃至分別開示一切智相，分別開示道相智、一切相智相。」
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爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。天子當知！一切法相如來如實覺為無相，所謂：變礙是色相，領納是受相，取像是想相，造作是行相，了別是識相，如來如實覺為無相。苦惱聚是蘊相，生長門是處相，多毒害是界相，如來如實覺為無相。能惠捨是布施相，無熱惱是淨戒相，不忿恚是安忍相，不可伏是精進相，無散亂是靜慮相，無執著是般若相，如來如實覺為無相。無所有是內空等相，不顛倒是真如等相，不虛妄是四聖諦相，如來如實覺為無相。無擾惱是四靜慮相，無限礙是四無量相，無喧雜是四無色定相，如來如實覺為無相。無繫縛是八解脫相，不散亂是九次第定相，能出離是三十七菩提分法相，如來如實覺為無相。能遠離是空解脫門相，無取著是無相解脫門相，厭眾苦是無願解脫門相，如來如實覺為無相。攝淨位是三乘十地相，趣大覺是菩薩十地相，如來如實覺為無相。能觀照是五眼相，無滯礙是六神通相，如來如實覺為無相。難屈伏是如來十力相，無怯懼是四無所畏相，無斷絕是四無礙解相，與利樂是大慈相，拔衰苦是大悲相，慶善事是大喜相，棄喧雜是大捨相，不可奪是十八佛不共法相，如來如實覺為無相。能嚴飾是相好相，能憶念是無忘失法相，無所執是恒住捨性相，如來如實覺為無相。遍攝持是一切陀羅尼門相，遍攝受是一切三摩地門相，如來如實覺為無相。善受教是聲聞乘果相，自開悟是獨覺菩提相，趣大果是菩薩摩訶薩行相，具大用是諸佛無上正等菩提相，如來如實覺為無相。現正等覺是一切智相，極善通達是道相智相，現等別覺是一切相智相，如來如實覺為無相。
爾時，佛告諸天子言：「如是！如是！如汝所說。天子當知！一切法相如來如實覺為無相，所謂：變礙是色相，領納是受相，取像是想相，造作是行相，了別是識相，如來如實覺為無相。苦惱聚是蘊相，生長門是處相，多毒害是界相，如來如實覺為無相。能惠捨是布施相，無熱惱是淨戒相，不忿恚是安忍相，不可伏是精進相，無散亂是靜慮相，無執著是般若相，如來如實覺為無相。無所有是內空等相，不顛倒是真如等相，不虛妄是四聖諦相，如來如實覺為無相。無擾惱是四靜慮相，無限礙是四無量相，無喧雜是四無色定相，如來如實覺為無相。無繫縛是八解脫相，不散亂是九次第定相，能出離是三十七菩提分法相，如來如實覺為無相。能遠離是空解脫門相，無取著是無相解脫門相，厭眾苦是無願解脫門相，如來如實覺為無相。攝淨位是三乘十地相，趣大覺是菩薩十地相，如來如實覺為無相。能觀照是五眼相，無滯礙是六神通相，如來如實覺為無相。難屈伏是如來十力相，無怯懼是四無所畏相，無斷絕是四無礙解相，與利樂是大慈相，拔衰苦是大悲相，慶善事是大喜相，棄喧雜是大捨相，不可奪是十八佛不共法相，如來如實覺為無相。能嚴飾是相好相，能憶念是無忘失法相，無所執是恒住捨性相，如來如實覺為無相。遍攝持是一切陀羅尼門相，遍攝受是一切三摩地門相，如來如實覺為無相。善受教是聲聞乘果相，自開悟是獨覺菩提相，趣大果是菩薩摩訶薩行相，具大用是諸佛無上正等菩提相，如來如實覺為無相。現正等覺是一切智相，極善通達是道相智相，現等別覺是一切相智相，如來如實覺為無相。
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「天子當知！一切如來、應、正等覺於如是等一切法相，皆能如實覺為無相。由此因緣，我說諸佛得無礙智無與等者。」
「天子當知！一切如來、應、正等覺於如是等一切法相，皆能如實覺為無相。由此因緣，我說諸佛得無礙智無與等者。」
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爾時，佛告具壽善現：「甚深般若波羅蜜多是諸佛母，能示世間諸法實相，是故如來、應、正等覺依法而住，供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持所依住法，此法即是甚深般若波羅蜜多。一切如來、應、正等覺無不依止甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持。所以者何？甚深般若波羅蜜多能生諸佛，能與諸佛作所依處，能示世間諸法實相。
爾時，佛告具壽善現：「甚深般若波羅蜜多是諸佛母，能示世間諸法實相，是故如來、應、正等覺依法而住，供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持所依住法，此法即是甚深般若波羅蜜多。一切如來、應、正等覺無不依止甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持。所以者何？甚深般若波羅蜜多能生諸佛，能與諸佛作所依處，能示世間諸法實相。
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「善現當知！一切如來、應、正等覺是知恩者、能報恩者，若有問言：『誰是知恩能報恩者？』應正答言：『佛是知恩能報恩者。』何以故？一切世間知恩報恩無過佛故。」
「善現當知！一切如來、應、正等覺是知恩者、能報恩者，若有問言：『誰是知恩能報恩者？』應正答言：『佛是知恩能報恩者。』何以故？一切世間知恩報恩無過佛故。」
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具壽善現即白佛言：「云何如來、應、正等覺知恩報恩？」
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佛告善現：「一切如來、應、正等覺乘如是乘行如是道，來至無上正等菩提，得菩提已，於一切時供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持是乘是道曾無暫廢，此乘此道當知即是甚深般若波羅蜜多，是名如來、應、正等覺知恩報恩。
佛告善現：「一切如來、應、正等覺乘如是乘行如是道，來至無上正等菩提，得菩提已，於一切時供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持是乘是道曾無暫廢，此乘此道當知即是甚深般若波羅蜜多，是名如來、應、正等覺知恩報恩。
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，於諸有相及無相法，皆現等覺無實作用，以能作者無所有故。一切如來、應、正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，於諸有相及無相法，皆現等覺無所成辦，以諸形質不可得故。善現當知！以諸如來、應、正等覺知依如是甚深般若波羅蜜多，能現等覺相、無相法皆無作用，無所成辦，於一切時供養恭敬、尊重讚歎、攝受護持曾無間斷，故名真實知恩報恩。
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「復次，善現！一切如來、應、正等覺無不皆依甚深般若波羅蜜多，於一切法無作、無成、無生智轉，復能知此無轉因緣。是故，應知甚深般若波羅蜜多，能生如來、應、正等覺，亦能如實示世間相。」
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具壽善現便白佛言：「如來常說一切法性無生、無起、無知、無見，如何可說甚深般若波羅蜜多，能生諸佛，是諸佛母，亦能如實示世間相？」
具壽善現便白佛言：「如來常說一切法性無生、無起、無知、無見，如何可說甚深般若波羅蜜多，能生諸佛，是諸佛母，亦能如實示世間相？」
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佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法性無生、無起、無知、無見，依世俗說甚深般若波羅蜜多，能生諸佛，是諸佛母，亦能如實示世間相。」
佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法性無生、無起、無知、無見，依世俗說甚深般若波羅蜜多，能生諸佛，是諸佛母，亦能如實示世間相。」
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具壽善現復白佛言：「云何諸法無生、無起、無知、無見？」
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佛告善現：「以一切法空無所有，皆不自在、虛誑不堅故，一切法無生、無起、無知、無見。復次，善現！一切法性無所依止，無所繫屬，由此因緣，無生、無起、無知、無見。善現當知！甚深般若波羅蜜多雖能生佛，示世間相，而無所生亦無所示。
佛告善現：「以一切法空無所有，皆不自在、虛誑不堅故，一切法無生、無起、無知、無見。復次，善現！一切法性無所依止，無所繫屬，由此因緣，無生、無起、無知、無見。善現當知！甚深般若波羅蜜多雖能生佛，示世間相，而無所生亦無所示。
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「善現當知！甚深般若波羅蜜多，不見色故名示色相，不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相，廣說乃至不見一切智故名示一切智相，不見道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相。善現當知！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示世間諸法實相，能生諸佛，名諸佛母。」
「善現當知！甚深般若波羅蜜多，不見色故名示色相，不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相，廣說乃至不見一切智故名示一切智相，不見道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相。善現當知！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示世間諸法實相，能生諸佛，名諸佛母。」
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具壽善現復白佛言：「云何如是甚深般若波羅蜜多，不見色故名示色相，不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相，廣說乃至不見一切智故名示一切智相，不見道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相？」
具壽善現復白佛言：「云何如是甚深般若波羅蜜多，不見色故名示色相，不見受、想、行、識故名示受、想、行、識相，廣說乃至不見一切智故名示一切智相，不見道相智、一切相智故名示道相智、一切相智相？」
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佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，由不緣色而生於識，是為不見色故名示色相，廣說乃至由不緣一切相智而生於識，是為不見一切相智故名示一切相智相。善現當知！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示世間諸法實相，能生諸佛，名諸佛母。
佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，由不緣色而生於識，是為不見色故名示色相，廣說乃至由不緣一切相智而生於識，是為不見一切相智故名示一切相智相。善現當知！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示世間諸法實相，能生諸佛，名諸佛母。
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「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空，故名佛母，能示諸佛世間實相。」
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空，故名佛母，能示諸佛世間實相。」
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具壽善現即白佛言：「云何般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空？」
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佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯五蘊世間空，顯十二處世間空，顯十八界世間空，顯六觸世間空，顯六受世間空，顯六界世間空，顯四緣世間空，顯十二支緣起世間空，顯我見為根本六十二見世間空，顯十善業道世間空，顯四靜慮、四無量、四無色定世間空，顯六波羅蜜多世間空，顯內空乃至無性自性空世間空，顯苦、集、滅、道世間空，顯三十七菩提分法世間空，顯八解脫、八勝處、九次第定、十遍處世間空，顯空、無相、無願解脫門世間空，顯三乘十地世間空，顯菩薩十地世間空，顯一切陀羅尼門、三摩地門世間空，顯五眼、六神通世間空，顯如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法世間空，顯大慈、大悲、大喜、大捨世間空，顯三十二大士相、八十隨好世間空，顯無忘失法、恒住捨性世間空，顯預流果乃至獨覺菩提世間空，顯一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提世間空，顯一切智、道相智、一切相智世間空。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空，故名佛母，能示諸佛世間實相。
佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯五蘊世間空，顯十二處世間空，顯十八界世間空，顯六觸世間空，顯六受世間空，顯六界世間空，顯四緣世間空，顯十二支緣起世間空，顯我見為根本六十二見世間空，顯十善業道世間空，顯四靜慮、四無量、四無色定世間空，顯六波羅蜜多世間空，顯內空乃至無性自性空世間空，顯苦、集、滅、道世間空，顯三十七菩提分法世間空，顯八解脫、八勝處、九次第定、十遍處世間空，顯空、無相、無願解脫門世間空，顯三乘十地世間空，顯菩薩十地世間空，顯一切陀羅尼門、三摩地門世間空，顯五眼、六神通世間空，顯如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法世間空，顯大慈、大悲、大喜、大捨世間空，顯三十二大士相、八十隨好世間空，顯無忘失法、恒住捨性世間空，顯預流果乃至獨覺菩提世間空，顯一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提世間空，顯一切智、道相智、一切相智世間空。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空，故名佛母，能示諸佛世間實相。
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「復次，善現！佛因般若波羅蜜多，能為世間顯色世間空，乃至顯一切相智世間空，令諸世間受世間空、想世間空、思世間空、識世間空。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空，故名佛母，能示諸佛世間實相。
「復次，善現！佛因般若波羅蜜多，能為世間顯色世間空，乃至顯一切相智世間空，令諸世間受世間空、想世間空、思世間空、識世間空。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能為諸佛顯世間空，故名佛母，能示諸佛世間實相。
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「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間空相。云何示諸佛世間空相？謂令如來、應、正等覺見色世間空，乃至見一切相智世間空。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間空相。
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「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間不可思議相。云何示諸佛世間不可思議相？謂示如來、應、正等覺色世間不可思議相，乃至一切相智世間不可思議相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間不可思議相。
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「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間遠離相。云何能示諸佛世間遠離相？謂示如來、應、正等覺色世間遠離相，乃至一切相智世間遠離相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間遠離相。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間遠離相。云何能示諸佛世間遠離相？謂示如來、應、正等覺色世間遠離相，乃至一切相智世間遠離相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間遠離相。
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「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間寂靜相。云何能示諸佛世間寂靜相？謂示如來、應、正等覺色世間寂靜相，乃至一切相智世間寂靜相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間寂靜相。
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「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間畢竟空相。云何能示諸佛世間畢竟空相？謂示如來、應、正等覺色世間畢竟空相，乃至一切相智世間畢竟空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間畢竟空相。
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「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性空相。云何能示諸佛世間無性空相？謂示如來、應、正等覺色世間無性空相，乃至一切相智世間無性空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性空相。
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「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間自性空相。云何能示諸佛世間自性空相？謂示如來、應、正等覺色世間自性空相，乃至一切相智世間自性空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間自性空相。
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「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性自性空相。云何能示諸佛世間無性自性空相？謂示如來、應、正等覺色世間無性自性空相，乃至一切相智世間無性自性空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性自性空相。
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性自性空相。云何能示諸佛世間無性自性空相？謂示如來、應、正等覺色世間無性自性空相，乃至一切相智世間無性自性空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間無性自性空相。
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「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間純空相。云何能示諸佛世間純空相？謂示如來、應、正等覺色世間純空相，乃至一切相智世間純空相。如是，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間純空相。
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「善現當知！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相。
「善現當知！由如是義，甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間實相。
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「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間相者，謂令不起此世間想、他世間想。所以者何？以實無法可起此世、他世想故。」
「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，能示諸佛世間相者，謂令不起此世間想、他世間想。所以者何？以實無法可起此世、他世想故。」
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大般若波羅蜜多經卷第五百一十
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