大般若波羅蜜多經卷第五百九三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百九三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分陀羅尼品第十三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分陀羅尼品第十三之二

爾時，舍利子白佛言：「世尊！佛涅槃已，後時、後分、後五百歲法欲滅時，於東北方當有幾許安住大乘善男子等，得聞般若波羅蜜多深心信樂，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！佛涅槃已，後時、後分、後五百歲法欲滅時，於東北方當有幾許安住大乘善男子等，得聞般若波羅蜜多深心信樂，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說？」

佛告舍利子：「我涅槃已，後時、後分、後五百歲法欲滅時，於東北方雖有無量安住大乘善男子等，而少得聞甚深般若波羅蜜多深心信樂，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「我涅槃已，後時、後分、後五百歲法欲滅時，於東北方雖有無量安住大乘善男子等，而少得聞甚深般若波羅蜜多深心信樂，復能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說。

「又，舍利子！彼住大乘善男子等聞深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖，深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，甚為希有！何以故？舍利子！彼住大乘善男子等，已曾親近供養恭敬、尊重讚歎無量如來及諸菩薩，請問般若波羅蜜多甚深義趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！彼住大乘善男子等聞深般若波羅蜜多，其心不驚不恐不怖，深生信樂，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說，甚為希有！何以故？舍利子！彼住大乘善男子等，已曾親近供養恭敬、尊重讚歎無量如來及諸菩薩，請問般若波羅蜜多甚深義趣。

「又，舍利子！彼住大乘善男子等，不久定當圓滿布施乃至般若波羅蜜多，乃至不久定當圓滿一切相智及餘無量無邊佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！彼住大乘善男子等，不久定當圓滿布施乃至般若波羅蜜多，乃至不久定當圓滿一切相智及餘無量無邊佛法。

「又，舍利子！彼住大乘善男子等一切如來所護念故，無量善友所攝受故，殊勝善根所任持故，為欲饒益多眾生故，求趣無上正等菩提。何以故？舍利子！我常為彼安住大乘善男子等說一切智相應之法，過去如來亦常為彼說一切智相應之法。由此因緣，彼善男子、善女人等，後生復能求趣無上正等菩提，亦能為他如應說法，令趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！彼住大乘善男子等一切如來所護念故，無量善友所攝受故，殊勝善根所任持故，為欲饒益多眾生故，求趣無上正等菩提。何以故？舍利子！我常為彼安住大乘善男子等說一切智相應之法，過去如來亦常為彼說一切智相應之法。由此因緣，彼善男子、善女人等，後生復能求趣無上正等菩提，亦能為他如應說法，令趣無上正等菩提。

「又，舍利子！彼住大乘善男子等身心安定，諸惡魔王及彼眷屬尚不能壞求趣無上正等覺心，何況其餘樂行惡者毀謗般若波羅蜜多能阻其心，令不精進求趣無上正等菩提！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！彼住大乘善男子等身心安定，諸惡魔王及彼眷屬尚不能壞求趣無上正等覺心，何況其餘樂行惡者毀謗般若波羅蜜多能阻其心，令不精進求趣無上正等菩提！

「又，舍利子！安住大乘善男子等，聞我說此甚深般若波羅蜜多，心得廣大妙法喜樂，亦能安立無量有情於勝善法，令趣無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！安住大乘善男子等，聞我說此甚深般若波羅蜜多，心得廣大妙法喜樂，亦能安立無量有情於勝善法，令趣無上正等菩提。

「又，舍利子！安住大乘善男子等今於我前發弘誓願：『我當安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。』我於彼願深生隨喜。何以故？舍利子！我觀如是安住大乘善男子等所發弘願心語相應，彼於當來定能安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。是善男子、善女人等，亦於過去無量佛前發弘誓願：『我當安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。』過去如來、應、正等覺亦於彼願深生隨喜。何以故？舍利子！過去諸佛亦觀如是安住大乘善男子等所發弘願心語相應，彼於當來定能安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！安住大乘善男子等今於我前發弘誓願：『我當安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。』我於彼願深生隨喜。何以故？舍利子！我觀如是安住大乘善男子等所發弘願心語相應，彼於當來定能安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。是善男子、善女人等，亦於過去無量佛前發弘誓願：『我當安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。』過去如來、應、正等覺亦於彼願深生隨喜。何以故？舍利子！過去諸佛亦觀如是安住大乘善男子等所發弘願心語相應，彼於當來定能安立無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行，示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提乃至得受不退轉記。

「又，舍利子！此住大乘善男子等信解廣大，能依妙色、聲、香、味、觸修廣大施，修此施已復能種植廣大善根，因此善根復能攝受廣大果報，攝受如是廣大果報，唯為饒益一切有情，於諸有情能捨一切內外所有，迴向如是所種善根，願生他方諸佛國土現有如來、應、正等覺，宣說如是甚深般若波羅蜜多無上法處。彼聞如是甚深般若波羅蜜多無上法已，復能安立彼佛土中無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提得不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！此住大乘善男子等信解廣大，能依妙色、聲、香、味、觸修廣大施，修此施已復能種植廣大善根，因此善根復能攝受廣大果報，攝受如是廣大果報，唯為饒益一切有情，於諸有情能捨一切內外所有，迴向如是所種善根，願生他方諸佛國土現有如來、應、正等覺，宣說如是甚深般若波羅蜜多無上法處。彼聞如是甚深般若波羅蜜多無上法已，復能安立彼佛土中無量百千諸有情類，令發無上正等覺心，修諸菩薩摩訶薩行示現勸導讚勵慶喜，令於無上正等菩提得不退轉。」

時，舍利子復白佛言：「希有！世尊！甚奇！善逝！佛於過去未來現在所有諸法無不證知，於一切法真如、法界廣說乃至不思議界無不證知，於諸法教義趣差別無不證知，於諸有情心行差別無不證知，於過去佛、菩薩、聲聞及佛土等無不證知，於未來佛、菩薩、聲聞及佛土等無不證知，於現在佛、菩薩、聲聞及佛土等無不證知，於十方界一切如來、應、正等覺及所說法、菩薩、聲聞、佛土等事無不證知。世尊！若菩薩摩訶薩能於六種波羅蜜多，勇猛精進常求不息，彼於六種波羅蜜多，為有得時、不得時不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「希有！世尊！甚奇！善逝！佛於過去未來現在所有諸法無不證知，於一切法真如、法界廣說乃至不思議界無不證知，於諸法教義趣差別無不證知，於諸有情心行差別無不證知，於過去佛、菩薩、聲聞及佛土等無不證知，於未來佛、菩薩、聲聞及佛土等無不證知，於現在佛、菩薩、聲聞及佛土等無不證知，於十方界一切如來、應、正等覺及所說法、菩薩、聲聞、佛土等事無不證知。世尊！若菩薩摩訶薩能於六種波羅蜜多，勇猛精進常求不息，彼於六種波羅蜜多，為有得時、不得時不？」

佛告舍利子：「彼菩薩摩訶薩常於六種波羅蜜多，勇猛精進欣求不息，一切時得無不得時。何以故？舍利子！彼菩薩摩訶薩常於六種波羅蜜多，勇猛精進欣求不息，諸佛菩薩常護念故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「彼菩薩摩訶薩常於六種波羅蜜多，勇猛精進欣求不息，一切時得無不得時。何以故？舍利子！彼菩薩摩訶薩常於六種波羅蜜多，勇猛精進欣求不息，諸佛菩薩常護念故。」

舍利子言：「世尊！彼菩薩摩訶薩若不得六波羅蜜多相應經時，如何可說彼得此六波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「世尊！彼菩薩摩訶薩若不得六波羅蜜多相應經時，如何可說彼得此六波羅蜜多？」

佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩常於此六波羅蜜多，勇猛信求不顧身命，有時不得此相應經，無有是處！何以故？舍利子！彼菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，示現勸導讚勵慶喜諸有情類，令於此六波羅蜜多相應經典受持、讀誦、思惟、修學，由此善根隨所生處，常得此六波羅蜜多相應契經，受持、讀誦、勇猛精進、如教修行，成熟有情、嚴淨佛土，未證無上正等菩提於其中間甞無暫廢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩常於此六波羅蜜多，勇猛信求不顧身命，有時不得此相應經，無有是處！何以故？舍利子！彼菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，示現勸導讚勵慶喜諸有情類，令於此六波羅蜜多相應經典受持、讀誦、思惟、修學，由此善根隨所生處，常得此六波羅蜜多相應契經，受持、讀誦、勇猛精進、如教修行，成熟有情、嚴淨佛土，未證無上正等菩提於其中間甞無暫廢。」

第三分魔事品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分魔事品第十四

爾時，善現便白佛言：「佛已讚說為證無上正等菩提勇猛正勤，修行布施乃至般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土菩薩功德，云何應知彼諸菩薩發趣無上正等菩提修諸行時留難魔事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「佛已讚說為證無上正等菩提勇猛正勤，修行布施乃至般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土菩薩功德，云何應知彼諸菩薩發趣無上正等菩提修諸行時留難魔事？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩樂說法要，辯久乃生，當知是為菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩樂說法要，辯久乃生，當知是為菩薩魔事。」

具壽善現即白佛言：「何緣菩薩樂說法要，辯久乃生，說為魔事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「何緣菩薩樂說法要，辯久乃生，說為魔事？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由此因緣所修般若乃至布施波羅蜜多難得圓滿故，說彼為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由此因緣所修般若乃至布施波羅蜜多難得圓滿故，說彼為菩薩魔事。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩樂說法要，辯乃卒生，當知是為菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩樂說法要，辯乃卒生，當知是為菩薩魔事。」

具壽善現即白佛言：「何緣菩薩樂說法要，辯乃卒生，說為魔事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「何緣菩薩樂說法要，辯乃卒生，說為魔事？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多，樂說法要，辯才卒起，廢所修行，故是魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多，樂說法要，辯才卒起，廢所修行，故是魔事。

「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時，頻申欠呿、無緣戲笑、互相輕凌、身心躁擾、文句倒錯、迷惑義理、不得滋味、橫事卒起，書寫不終，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！書寫般若波羅蜜多甚深經時，頻申欠呿、無緣戲笑、互相輕凌、身心躁擾、文句倒錯、迷惑義理、不得滋味、橫事卒起，書寫不終，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時，頻申欠呿、無緣戲笑、互相輕凌、身心躁擾、文句倒錯、迷惑義理、不得滋味、橫事卒起，所作不成，當知是為菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！受持、讀誦、思惟、修習、說聽般若波羅蜜多甚深經時，頻申欠呿、無緣戲笑、互相輕凌、身心躁擾、文句倒錯、迷惑義理、不得滋味、橫事卒起，所作不成，當知是為菩薩魔事。」

具壽善現即白佛言：「何因緣故，有菩薩乘善男子等聞說般若波羅蜜多，忽作是念：『我於此經不得滋味，何用勤苦聽此經為？』作是念已即便捨去，受持、讀誦、思惟、修習、書寫、演說亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「何因緣故，有菩薩乘善男子等聞說般若波羅蜜多，忽作是念：『我於此經不得滋味，何用勤苦聽此經為？』作是念已即便捨去，受持、讀誦、思惟、修習、書寫、演說亦復如是。」

佛告善現：「是菩薩乘善男子等，於過去世未久修行布施等六波羅蜜多，故於此經不得滋味，心不愛樂即便棄捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩乘善男子等，於過去世未久修行布施等六波羅蜜多，故於此經不得滋味，心不愛樂即便棄捨。

「復次，善現！住菩薩乘善男子等聞說般若波羅蜜多，若作是念：『我等於此不得受記，何用聽為？』心不清淨便從座起，厭捨而去無顧戀心，當知是為菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住菩薩乘善男子等聞說般若波羅蜜多，若作是念：『我等於此不得受記，何用聽為？』心不清淨便從座起，厭捨而去無顧戀心，當知是為菩薩魔事。」

具壽善現即白佛言：「何緣於此甚深經中，不授彼記，而令彼類無顧戀心厭捨而去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「何緣於此甚深經中，不授彼記，而令彼類無顧戀心厭捨而去？」

佛告善現：「菩薩未入正性離生，不應授彼大菩提記，若授彼記增彼憍逸，有損無益故不為記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「菩薩未入正性離生，不應授彼大菩提記，若授彼記增彼憍逸，有損無益故不為記。

「復次，善現！住菩薩乘善男子等，聞說般若波羅蜜多，若作是念：『此中不說我等名字，何用聽為？』心不清淨便從座起，厭捨而去無顧戀心，當知是為菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住菩薩乘善男子等，聞說般若波羅蜜多，若作是念：『此中不說我等名字，何用聽為？』心不清淨便從座起，厭捨而去無顧戀心，當知是為菩薩魔事。」

具壽善現即白佛言：「何緣於此甚深經中，不記說彼菩薩名字？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「何緣於此甚深經中，不記說彼菩薩名字？」

佛告善現：「菩薩未受大菩提記，法爾不應記說名字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「菩薩未受大菩提記，法爾不應記說名字。

「復次，善現！住菩薩乘善男子等聞說般若波羅蜜多，若作是念：『此中不說我等生處城邑聚落，何用聽為？』心不清淨便從座起，厭捨而去無顧戀心，當知是為菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住菩薩乘善男子等聞說般若波羅蜜多，若作是念：『此中不說我等生處城邑聚落，何用聽為？』心不清淨便從座起，厭捨而去無顧戀心，當知是為菩薩魔事。」

具壽善現即白佛言：「何緣於此甚深經中，不記說彼菩薩生處城邑聚落？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「何緣於此甚深經中，不記說彼菩薩生處城邑聚落？」

佛告善現：「若未記彼菩薩名字，不應說其生處差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若未記彼菩薩名字，不應說其生處差別。

「復次，善現！若菩薩乘善男子等，聞說般若波羅蜜多甚深經時，心不清淨而捨去者，隨彼所起不清淨心，厭捨此經舉步多少，便減爾許劫數功德，獲爾許劫障菩提罪，受彼罪已更爾許時，發勤精進求趣無上正等菩提，修諸菩薩難行苦行方可復本。是故菩薩若欲速證無上菩提，不應厭捨甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩乘善男子等，聞說般若波羅蜜多甚深經時，心不清淨而捨去者，隨彼所起不清淨心，厭捨此經舉步多少，便減爾許劫數功德，獲爾許劫障菩提罪，受彼罪已更爾許時，發勤精進求趣無上正等菩提，修諸菩薩難行苦行方可復本。是故菩薩若欲速證無上菩提，不應厭捨甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！住菩薩乘善男子等，棄捨般若波羅蜜多甚深經典，求學餘經，當知是為菩薩魔事。何以故？是菩薩乘善男子等，棄捨一切智智根本甚深般若波羅蜜多，而攀枝葉諸餘經典，終不能得佛菩提故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住菩薩乘善男子等，棄捨般若波羅蜜多甚深經典，求學餘經，當知是為菩薩魔事。何以故？是菩薩乘善男子等，棄捨一切智智根本甚深般若波羅蜜多，而攀枝葉諸餘經典，終不能得佛菩提故。」

具壽善現即白佛言：「何等餘經猶如枝葉，不能引發一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「何等餘經猶如枝葉，不能引發一切智智？」

佛告善現：「若說二乘相應之法，謂四念住，廣說乃至八聖道支、三解脫門、四諦智等。善男子等於中修學，但得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，不得無上正等菩提，是名餘經猶如枝葉，不能引發一切智智。甚深般若波羅蜜多定能引發一切智智，有大勢用猶如樹根。是菩薩乘善男子等，棄捨般若波羅蜜多求學餘經，定不能得一切智智。何以故？甚深般若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩眾世、出世間一切功德，諸餘經典無斯用故。若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，即為修學一切菩薩摩訶薩眾世、出世間功德珍寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若說二乘相應之法，謂四念住，廣說乃至八聖道支、三解脫門、四諦智等。善男子等於中修學，但得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，不得無上正等菩提，是名餘經猶如枝葉，不能引發一切智智。甚深般若波羅蜜多定能引發一切智智，有大勢用猶如樹根。是菩薩乘善男子等，棄捨般若波羅蜜多求學餘經，定不能得一切智智。何以故？甚深般若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩眾世、出世間一切功德，諸餘經典無斯用故。若菩薩摩訶薩修學般若波羅蜜多，即為修學一切菩薩摩訶薩眾世、出世間功德珍寶。

「復次，善現！如有餓狗棄其主食，反從僕使而求覓之，於當來世有住大乘善男子等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典其狀亦爾，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如有餓狗棄其主食，反從僕使而求覓之，於當來世有住大乘善男子等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典其狀亦爾，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！譬如有人欲求香象，得此象已捨而求跡。於意云何？彼人黠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！譬如有人欲求香象，得此象已捨而求跡。於意云何？彼人黠不？」

善現答言：「彼人非黠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「彼人非黠。」

佛告善現：「於當來世有住大乘善男子等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典其狀亦爾，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於當來世有住大乘善男子等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典其狀亦爾，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！譬如有人欲見大海，既至海岸反觀牛跡，作是念言：『大海中水其量深廣豈及此耶？』於意云何？彼人黠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！譬如有人欲見大海，既至海岸反觀牛跡，作是念言：『大海中水其量深廣豈及此耶？』於意云何？彼人黠不？」

善現答言：「彼人非黠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「彼人非黠。」

佛告善現：「於當來世有住大乘善男子等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典其狀亦爾，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於當來世有住大乘善男子等，棄捨一切佛法根本甚深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典其狀亦爾，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！如有巧匠或彼弟子，欲造大殿如天帝釋殊勝殿量，見彼殿已而反規模日月宮殿。於意云何？如是巧匠或彼弟子，能造大殿量如帝釋殊勝殿不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如有巧匠或彼弟子，欲造大殿如天帝釋殊勝殿量，見彼殿已而反規模日月宮殿。於意云何？如是巧匠或彼弟子，能造大殿量如帝釋殊勝殿不？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？彼人黠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？彼人黠不？」

善現答言：「彼人非黠，是愚癡類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「彼人非黠，是愚癡類。」

佛告善現：「於當來世有住大乘善男子等，欲趣無上正等菩提，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典其狀亦爾，彼必不得無上菩提，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於當來世有住大乘善男子等，欲趣無上正等菩提，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典其狀亦爾，彼必不得無上菩提，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！譬如有人欲見輪王，見已不識捨至餘處，見小國王觀其形相作如是念：『轉輪聖王形相威德與此何異？』於意云何？彼人黠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！譬如有人欲見輪王，見已不識捨至餘處，見小國王觀其形相作如是念：『轉輪聖王形相威德與此何異？』於意云何？彼人黠不？」

善現答言：「彼人非黠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「彼人非黠。」

佛告善現：「於當來世有住大乘善男子等亦復如是，欲趣無上正等菩提，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典，言：『此經典與彼何異？何用彼為？』彼由此緣定不能得所求無上正等菩提，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於當來世有住大乘善男子等亦復如是，欲趣無上正等菩提，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典，言：『此經典與彼何異？何用彼為？』彼由此緣定不能得所求無上正等菩提，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！如有飢人得百味美食，棄而求噉六十日穀飯。於意云何？彼人黠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如有飢人得百味美食，棄而求噉六十日穀飯。於意云何？彼人黠不？」

善現答言：「彼人非黠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「彼人非黠。」

佛告善現：「於當來世有住大乘善男子等，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典，於中欲覓一切智智，徒設劬勞終不能得。於意云何？彼人黠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於當來世有住大乘善男子等，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典，於中欲覓一切智智，徒設劬勞終不能得。於意云何？彼人黠不？」

善現答言：「彼人非黠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「彼人非黠。」

佛告善現：「如是！如是！當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！如有貧人得無價寶，棄而翻取迦遮末尼。於意云何？彼人黠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如有貧人得無價寶，棄而翻取迦遮末尼。於意云何？彼人黠不？」

善現答言：「彼人非黠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「彼人非黠。」

佛告善現：「於當來世有住大乘善男子等，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典，於中欲覓一切智智，徒設劬勞終不能得。於意云何？彼人黠不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於當來世有住大乘善男子等，棄深般若波羅蜜多，求學二乘相應經典，於中欲覓一切智智，徒設劬勞終不能得。於意云何？彼人黠不？」

善現答言：「彼人非黠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「彼人非黠。」

佛告善現：「如是！如是！當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！安住大乘善男子等，書大般若波羅蜜多甚深經時，眾辯卒起，樂說種種差別法門，令所書經不得究竟，當知是為菩薩魔事。何謂眾辯？謂樂說色、聲、香、味、觸，樂說六種波羅蜜多，樂說欲界、色無色界，樂說受持、讀誦功德，樂說看病修餘福業，樂說念住乃至道支，樂說一切靜慮、解脫、等持、等至，樂說內空乃至無上正等菩提，當知皆是菩薩魔事。何以故？甚深般若波羅蜜多樂說法相都不可得，無尋伺故，難思議故，無思慮故，無生滅故，無染淨故，無定亂故，離名言故，不可說故，不可得故。所以者何？甚深般若波羅蜜多中，如前所說法皆無所有都不可得。安住大乘善男子等，書大般若波羅蜜多甚深經時，如是諸法擾亂其心令不究竟，是故說為菩薩魔事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！安住大乘善男子等，書大般若波羅蜜多甚深經時，眾辯卒起，樂說種種差別法門，令所書經不得究竟，當知是為菩薩魔事。何謂眾辯？謂樂說色、聲、香、味、觸，樂說六種波羅蜜多，樂說欲界、色無色界，樂說受持、讀誦功德，樂說看病修餘福業，樂說念住乃至道支，樂說一切靜慮、解脫、等持、等至，樂說內空乃至無上正等菩提，當知皆是菩薩魔事。何以故？甚深般若波羅蜜多樂說法相都不可得，無尋伺故，難思議故，無思慮故，無生滅故，無染淨故，無定亂故，離名言故，不可說故，不可得故。所以者何？甚深般若波羅蜜多中，如前所說法皆無所有都不可得。安住大乘善男子等，書大般若波羅蜜多甚深經時，如是諸法擾亂其心令不究竟，是故說為菩薩魔事。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多可書寫不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多可書寫不？」

佛告善現：「不可書寫。所以者何？於此般若波羅蜜多甚深經中，般若等六波羅蜜多皆無自性都不可得，廣說乃至一切相智亦無自性都不可得。善現當知！諸法自性皆無所有都不可得即是無性，如是無性即深般若波羅蜜多。非無性法能書無性，是故我說甚深般若波羅蜜多不可書寫。善現當知！安住大乘善男子等，若於般若波羅蜜多起無性想，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「不可書寫。所以者何？於此般若波羅蜜多甚深經中，般若等六波羅蜜多皆無自性都不可得，廣說乃至一切相智亦無自性都不可得。善現當知！諸法自性皆無所有都不可得即是無性，如是無性即深般若波羅蜜多。非無性法能書無性，是故我說甚深般若波羅蜜多不可書寫。善現當知！安住大乘善男子等，若於般若波羅蜜多起無性想，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！若住大乘善男子等，書寫般若波羅蜜多甚深經時，作如是念：『我以文字書寫般若波羅蜜多。』彼依文字執著般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。何以故？於此般若波羅蜜多甚深經中，一切般若乃至布施波羅蜜多皆無文字，色乃至識亦無文字，廣說乃至一切相智亦無文字，是故不應執有文字能書般若波羅蜜多。善現當知！若住大乘善男子等作如是執：『於此般若波羅蜜多甚深經中，一切般若乃至布施波羅蜜多皆無文字，色乃至識亦無文字，廣說乃至一切相智亦無文字。』當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若住大乘善男子等，書寫般若波羅蜜多甚深經時，作如是念：『我以文字書寫般若波羅蜜多。』彼依文字執著般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。何以故？於此般若波羅蜜多甚深經中，一切般若乃至布施波羅蜜多皆無文字，色乃至識亦無文字，廣說乃至一切相智亦無文字，是故不應執有文字能書般若波羅蜜多。善現當知！若住大乘善男子等作如是執：『於此般若波羅蜜多甚深經中，一切般若乃至布施波羅蜜多皆無文字，色乃至識亦無文字，廣說乃至一切相智亦無文字。』當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！安住大乘善男子等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說此大般若波羅蜜多甚深經時，若念國土，若念城邑，若念王都，若念方處，若念親教，若念軌範，若念同學，若念知友，若念父母，若念妻子，若念兄弟，若念姊妹，若念親戚，若念朋侶，若念國王，若念大臣，若念盜賊，若念猛獸，若念惡人，若念惡鬼，若念眾集，若念遊戲，若念報怨，若念報恩，若念諸餘所作事業，當知皆是菩薩魔事。魔以此事擾惱菩薩，令所作事不成辦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！安住大乘善男子等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說此大般若波羅蜜多甚深經時，若念國土，若念城邑，若念王都，若念方處，若念親教，若念軌範，若念同學，若念知友，若念父母，若念妻子，若念兄弟，若念姊妹，若念親戚，若念朋侶，若念國王，若念大臣，若念盜賊，若念猛獸，若念惡人，若念惡鬼，若念眾集，若念遊戲，若念報怨，若念報恩，若念諸餘所作事業，當知皆是菩薩魔事。魔以此事擾惱菩薩，令所作事不成辦故。

「復次，善現！安住大乘善男子等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說此大般若波羅蜜多甚深經時，得大名利供養恭敬，所謂衣服、飲食、臥具、病緣醫藥及餘資財，彼著此事廢所作業，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！安住大乘善男子等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說此大般若波羅蜜多甚深經時，得大名利供養恭敬，所謂衣服、飲食、臥具、病緣醫藥及餘資財，彼著此事廢所作業，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！安住大乘善男子等書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說此大般若波羅蜜多甚深經時，有諸惡魔執持種種世俗書論，或復二乘相應經典，詐現親友授與菩薩，此中廣說世俗勝事，或復廣說諸蘊、處、界、諦實、緣起、三十七種菩提分法、三解脫門、四靜慮等，言是經典義味深奧，應勤修學捨所習經。此住大乘善男子等方便善巧，不應受著惡魔所授世俗書論或復二乘相應經典。所以者何？世俗書論、二乘經典不能引發一切智智，非趣無上正等菩提無倒方便，乃於無上正等菩提極為障礙。善現當知！我此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩道善巧方便，若於此中精勤修學，疾證無上正等菩提。若住大乘善男子等，無方便善巧故棄深般若波羅蜜多，受學惡魔世俗書論、二乘經典，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！安住大乘善男子等書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說此大般若波羅蜜多甚深經時，有諸惡魔執持種種世俗書論，或復二乘相應經典，詐現親友授與菩薩，此中廣說世俗勝事，或復廣說諸蘊、處、界、諦實、緣起、三十七種菩提分法、三解脫門、四靜慮等，言是經典義味深奧，應勤修學捨所習經。此住大乘善男子等方便善巧，不應受著惡魔所授世俗書論或復二乘相應經典。所以者何？世俗書論、二乘經典不能引發一切智智，非趣無上正等菩提無倒方便，乃於無上正等菩提極為障礙。善現當知！我此般若波羅蜜多甚深經中，廣說菩薩摩訶薩道善巧方便，若於此中精勤修學，疾證無上正等菩提。若住大乘善男子等，無方便善巧故棄深般若波羅蜜多，受學惡魔世俗書論、二乘經典，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者樂聽、樂問、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者著樂懈怠不欲為說，亦不施與甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者樂聽、樂問、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者著樂懈怠不欲為說，亦不施與甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者心不著樂亦不懈怠，樂說、樂施甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者懈怠著樂，不欲聽受乃至修習，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者心不著樂亦不懈怠，樂說、樂施甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者懈怠著樂，不欲聽受乃至修習，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者樂聽、樂問、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者欲往他方不獲教授，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者樂聽、樂問、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者欲往他方不獲教授，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者樂說、樂施甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者欲往他方不獲聽受，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者樂說、樂施甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者欲往他方不獲聽受，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者具大惡欲，愛重名利、衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財、供養恭敬心無厭足，能聽法者少欲喜足修遠離行，勇猛正勤具念定慧，厭怖利養恭敬名譽，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者具大惡欲，愛重名利、衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財、供養恭敬心無厭足，能聽法者少欲喜足修遠離行，勇猛正勤具念定慧，厭怖利養恭敬名譽，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者少欲喜足修遠離行，勇猛正勤具念定慧，厭怖利養恭敬名譽，能聽法者具大惡欲，愛重名利、衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財、供養恭敬心無厭足，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者少欲喜足修遠離行，勇猛正勤具念定慧，厭怖利養恭敬名譽，能聽法者具大惡欲，愛重名利、衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財、供養恭敬心無厭足，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者受行十二杜多功德，謂住阿練若處乃至但畜三衣，能聽法者不受行十二杜多功德，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者受行十二杜多功德，謂住阿練若處乃至但畜三衣，能聽法者不受行十二杜多功德，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者受行十二杜多功德，能說法者不受行十二杜多功德，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者受行十二杜多功德，能說法者不受行十二杜多功德，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者有信、有戒、樂為他說甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者無信、無戒、不樂聽受，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者有信、有戒、樂為他說甚深般若波羅蜜多，方便勸勵書寫、受持、讀誦、修習，能聽法者無信、無戒、不樂聽受，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者有信、有戒、樂聽、樂問，書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者無信、無戒、不欲教授，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者有信、有戒、樂聽、樂問，書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者無信、無戒、不欲教授，兩不和合，不獲說聽、書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者心無慳悋一切能捨，能聽法者心有慳悋不能捨施，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者心無慳悋一切能捨，能聽法者心有慳悋不能捨施，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者心無慳悋一切能捨，能說法者心有慳悋不能捨施，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者心無慳悋一切能捨，能說法者心有慳悋不能捨施，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者欲求供養能說法者衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財，能說法者不樂受用，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者欲求供養能說法者衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資財，能說法者不樂受用，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者欲求供給能聽法者衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資具，能聽法者不樂受用，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者欲求供給能聽法者衣服、飲食、臥具、醫藥及餘資具，能聽法者不樂受用，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者成就開智不樂廣說，能聽法者成就演智不樂略說，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者成就開智不樂廣說，能聽法者成就演智不樂略說，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者成就開智不樂廣說，能說法者成就演智不樂略說，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者成就開智不樂廣說，能說法者成就演智不樂略說，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者專樂廣知十二分教次第法義，所謂契經乃至論議，能聽法者不樂廣知十二分教次第法義，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者專樂廣知十二分教次第法義，所謂契經乃至論議，能聽法者不樂廣知十二分教次第法義，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者專樂廣知十二分教次第法義，能說法者不樂廣知十二分教次第法義，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者專樂廣知十二分教次第法義，能說法者不樂廣知十二分教次第法義，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者成就六種波羅蜜多，又於六種波羅蜜多有方便善巧，能聽法者無如是德，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者成就六種波羅蜜多，又於六種波羅蜜多有方便善巧，能聽法者無如是德，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者成就六種波羅蜜多，又於六種波羅蜜多有方便善巧，能說法者無如是德，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者成就六種波羅蜜多，又於六種波羅蜜多有方便善巧，能說法者無如是德，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者已得陀羅尼，能聽法者未得陀羅尼，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者已得陀羅尼，能聽法者未得陀羅尼，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者已得陀羅尼，能說法者未得陀羅尼，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者已得陀羅尼，能說法者未得陀羅尼，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者欲令恭敬書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能聽法者不隨其意，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者欲令恭敬書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能聽法者不隨其意，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者欲得恭敬書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者不隨其意，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者欲得恭敬書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者不隨其意，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者已離慳垢、已離五蓋，能聽法者，未離慳垢、未離五蓋，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者已離慳垢、已離五蓋，能聽法者，未離慳垢、未離五蓋，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者已離慳垢、已離五蓋，能說法者未離慳垢、未離五蓋，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者已離慳垢、已離五蓋，能說法者未離慳垢、未離五蓋，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有住大乘善男子等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說此大般若波羅蜜多甚深經時，若有人來說三惡趣種種苦事，因復告言：『汝於此身應勤精進，速盡苦際而般涅槃，何用稽留生死大海，受百千種難忍苦事，求趣無上正等菩提？』彼由此言，於所書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說般若波羅蜜多甚深經事不得究竟，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有住大乘善男子等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說此大般若波羅蜜多甚深經時，若有人來說三惡趣種種苦事，因復告言：『汝於此身應勤精進，速盡苦際而般涅槃，何用稽留生死大海，受百千種難忍苦事，求趣無上正等菩提？』彼由此言，於所書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說般若波羅蜜多甚深經事不得究竟，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有住大乘善男子等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說此大般若波羅蜜多甚深經時，若有人來讚說人趣種種勝事，讚說四大王眾天乃至非想非非想處天諸勝妙事，因而告曰：『雖於欲界受諸欲樂，於色界中受靜慮樂，於無色界受等至樂，而彼皆是無常、苦、空、無我、不淨、變壞之法，謝法、離法、盡法、滅法，汝於此身何不精進取預流果，或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提入般涅槃畢竟安樂，何用久處生死輪迴，無事為他受諸勤苦，求趣無上正等菩提？』彼由此言，於所書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說般若波羅蜜多甚深經事不得究竟，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有住大乘善男子等，書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說此大般若波羅蜜多甚深經時，若有人來讚說人趣種種勝事，讚說四大王眾天乃至非想非非想處天諸勝妙事，因而告曰：『雖於欲界受諸欲樂，於色界中受靜慮樂，於無色界受等至樂，而彼皆是無常、苦、空、無我、不淨、變壞之法，謝法、離法、盡法、滅法，汝於此身何不精進取預流果，或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提入般涅槃畢竟安樂，何用久處生死輪迴，無事為他受諸勤苦，求趣無上正等菩提？』彼由此言，於所書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說般若波羅蜜多甚深經事不得究竟，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者一身無繫，專修己事不憂他業，能聽法者好領徒眾，樂營他事不憂自業，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者一身無繫，專修己事不憂他業，能聽法者好領徒眾，樂營他事不憂自業，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者一身無繫，專修己事不憂他業，能說法者好領徒眾，樂營他事不憂自業，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者一身無繫，專修己事不憂他業，能說法者好領徒眾，樂營他事不憂自業，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者不樂喧雜，能聽法者樂處喧雜，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者不樂喧雜，能聽法者樂處喧雜，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者不樂喧雜，能說法者樂處喧雜，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者不樂喧雜，能說法者樂處喧雜，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者欲令聽者於我所為悉皆隨助，能聽法者不隨其欲，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者欲令聽者於我所為悉皆隨助，能聽法者不隨其欲，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者於說法者諸有所為悉樂隨助，能說法者不隨其欲，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者於說法者諸有所為悉樂隨助，能說法者不隨其欲，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者為名利故欲為他說，復欲令彼書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能聽法者知其所為不欲從受，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者為名利故欲為他說，復欲令彼書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能聽法者知其所為不欲從受，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者為名利故欲請他說，復欲方便書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者知其所為而不隨請，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者為名利故欲請他說，復欲方便書寫、受持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，能說法者知其所為而不隨請，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者欲往他方危身命處，能聽法者恐失身命不欲隨往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者欲往他方危身命處，能聽法者恐失身命不欲隨往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者欲往他方危身命處，能說法者恐失身命不欲共往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者欲往他方危身命處，能說法者恐失身命不欲共往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者欲往他方多賊、疾疫、飢渴國土，能聽法者慮彼艱辛不肯隨往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者欲往他方多賊、疾疫、飢渴國土，能聽法者慮彼艱辛不肯隨往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能聽法者欲往他方多賊、疾疫、飢渴國土，能說法者慮彼艱辛不肯共往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能聽法者欲往他方多賊、疾疫、飢渴國土，能說法者慮彼艱辛不肯共往，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者欲往他方安隱、豐樂、無難之處，能聽法者欲隨其去，能說法者方便試言：『汝雖為利欲隨我往，而汝至彼豈必遂心，宜善審思勿後憂悔。』時，聽法者聞已念言：『是彼不欲令我去相，設固隨往豈必聞法？』由此因緣不隨其去，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者欲往他方安隱、豐樂、無難之處，能聽法者欲隨其去，能說法者方便試言：『汝雖為利欲隨我往，而汝至彼豈必遂心，宜善審思勿後憂悔。』時，聽法者聞已念言：『是彼不欲令我去相，設固隨往豈必聞法？』由此因緣不隨其去，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者欲往他方，所經道路曠野險阻，多諸賊難及旃荼羅、惡獸、獵師、毒蛇等怖，能聽法者欲隨其去，能說法者方便試言：『汝今何故無事隨我欲經如是諸險難處，宜善審思勿後憂悔。』能聽法者聞已念言：『彼應不欲令我隨往，設固隨往何必聞法？』由此因緣不隨其去，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者欲往他方，所經道路曠野險阻，多諸賊難及旃荼羅、惡獸、獵師、毒蛇等怖，能聽法者欲隨其去，能說法者方便試言：『汝今何故無事隨我欲經如是諸險難處，宜善審思勿後憂悔。』能聽法者聞已念言：『彼應不欲令我隨往，設固隨往何必聞法？』由此因緣不隨其去，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！能說法者多有施主數相追隨，聽法者來請說般若波羅蜜多，或請書寫、受持、讀誦、如說修行，彼多緣礙無暇教授，能聽法者起嫌恨心，後雖教授而不聽受，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！能說法者多有施主數相追隨，聽法者來請說般若波羅蜜多，或請書寫、受持、讀誦、如說修行，彼多緣礙無暇教授，能聽法者起嫌恨心，後雖教授而不聽受，兩不和合，不獲教授、聽受、書持、讀誦、修習甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所方便破壞，令於般若波羅蜜多甚深經典不得書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所方便破壞，令於般若波羅蜜多甚深經典不得書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說。」

具壽善現即白佛言：「云何惡魔作苾芻像，至菩薩所方便破壞，令於般若波羅蜜多甚深經典不得書寫乃至演說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「云何惡魔作苾芻像，至菩薩所方便破壞，令於般若波羅蜜多甚深經典不得書寫乃至演說？」

佛告善現：「有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所方便破壞，令其毀厭甚深般若波羅蜜多，謂作是言：『汝所習誦無相經典非真般若波羅蜜多，我所習誦有相經典是真般若波羅蜜多。』作是語時，有諸菩薩未得授記，便於般若波羅蜜多心生疑惑，由疑惑故便於般若波羅蜜多而生毀厭，由毀厭故遂不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所方便破壞，令其毀厭甚深般若波羅蜜多，謂作是言：『汝所習誦無相經典非真般若波羅蜜多，我所習誦有相經典是真般若波羅蜜多。』作是語時，有諸菩薩未得授記，便於般若波羅蜜多心生疑惑，由疑惑故便於般若波羅蜜多而生毀厭，由毀厭故遂不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所語菩薩言：『若諸菩薩行深般若波羅蜜多，唯證實際得預流果乃至或得獨覺菩提，終不能證無上佛果，何緣於此唐設劬勞？』菩薩既聞，便不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，至菩薩所語菩薩言：『若諸菩薩行深般若波羅蜜多，唯證實際得預流果乃至或得獨覺菩提，終不能證無上佛果，何緣於此唐設劬勞？』菩薩既聞，便不書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多書寫等時，多諸魔事，菩薩應覺而遠離之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多書寫等時，多諸魔事，菩薩應覺而遠離之。」

具壽善現即白佛言：「何等名為諸惡魔事，令菩薩覺而遠離之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「何等名為諸惡魔事，令菩薩覺而遠離之？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多書寫等時，多有相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多諸惡魔事，多有相似內空、外空、內外空、大空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、無散空、本性空、相空、一切法空、無性空、無性自性空諸惡魔事，多有相似真如、法界廣說乃至不思議界諸惡魔事，菩薩應覺而遠離之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「甚深般若波羅蜜多書寫等時，多有相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多諸惡魔事，多有相似內空、外空、內外空、大空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、無散空、本性空、相空、一切法空、無性空、無性自性空諸惡魔事，多有相似真如、法界廣說乃至不思議界諸惡魔事，菩薩應覺而遠離之。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多書寫等時，多有魔事而作留難，謂有惡魔作苾芻像，至菩薩所宣說二乘相應之法，謂菩薩言：『此是如來真實所說，學此法者速證無上正等菩提。』復有惡魔作苾芻像，至菩薩所宣說二乘四念住等，謂菩薩言：『且依此法精勤修學，取預流果，廣說乃至獨覺菩提，遠離一切生老病死，何用無上正等菩提？』是為般若波羅蜜多諸惡魔事，菩薩應覺當遠離之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多書寫等時，多有魔事而作留難，謂有惡魔作苾芻像，至菩薩所宣說二乘相應之法，謂菩薩言：『此是如來真實所說，學此法者速證無上正等菩提。』復有惡魔作苾芻像，至菩薩所宣說二乘四念住等，謂菩薩言：『且依此法精勤修學，取預流果，廣說乃至獨覺菩提，遠離一切生老病死，何用無上正等菩提？』是為般若波羅蜜多諸惡魔事，菩薩應覺當遠離之。

「復次，善現！有諸惡魔作佛形像，身真金色，常光一尋，三十二相、八十隨好圓滿莊嚴，至菩薩所，菩薩見之深生愛著，由斯退減一切智智，不獲聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有諸惡魔作佛形像，身真金色，常光一尋，三十二相、八十隨好圓滿莊嚴，至菩薩所，菩薩見之深生愛著，由斯退減一切智智，不獲聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，威儀庠序形貌端嚴，至菩薩所，菩薩見之深生愛著，由斯退減一切智智，不獲聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有諸惡魔作苾芻像，威儀庠序形貌端嚴，至菩薩所，菩薩見之深生愛著，由斯退減一切智智，不獲聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔化作佛像，苾芻圍繞宣說法要，至菩薩所，菩薩見之深生愛著，便作是念：『願我未來亦當如是。』由斯退減一切智智，不獲聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有諸惡魔化作佛像，苾芻圍繞宣說法要，至菩薩所，菩薩見之深生愛著，便作是念：『願我未來亦當如是。』由斯退減一切智智，不獲聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「復次，善現！有諸惡魔作菩薩像，若百若千乃至無量，或行布施波羅蜜多，或行淨戒乃至般若波羅蜜多，菩薩見之深生染著，由斯退減一切智智，不獲聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有諸惡魔作菩薩像，若百若千乃至無量，或行布施波羅蜜多，或行淨戒乃至般若波羅蜜多，菩薩見之深生染著，由斯退減一切智智，不獲聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、演說甚深般若波羅蜜多，當知是為菩薩魔事。

「何以故？善現！此大般若波羅蜜多甚深教中，色無所有，受、想、行、識亦無所有，廣說乃至一切菩薩摩訶薩行無所有，諸佛無上正等菩提亦無所有。若於是處色無所有，廣說乃至諸佛無上正等菩提亦無所有，則於是處一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞、諸異生類亦無所有。何以故？以一切法自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善現！此大般若波羅蜜多甚深教中，色無所有，受、想、行、識亦無所有，廣說乃至一切菩薩摩訶薩行無所有，諸佛無上正等菩提亦無所有。若於是處色無所有，廣說乃至諸佛無上正等菩提亦無所有，則於是處一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞、諸異生類亦無所有。何以故？以一切法自性空故。

「復次，善現！安住大乘善男子等聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說此大般若波羅蜜多甚深經時，多有留難違害事起，令薄福人事不成就。如贍部洲有諸珍寶，謂吠琉璃乃至金等，多有盜賊違害留難，諸薄福人求不能得。甚深般若波羅蜜多無價神珠亦復如是，諸薄福者聽問等時，多有惡魔為作留難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！安住大乘善男子等聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說此大般若波羅蜜多甚深經時，多有留難違害事起，令薄福人事不成就。如贍部洲有諸珍寶，謂吠琉璃乃至金等，多有盜賊違害留難，諸薄福人求不能得。甚深般若波羅蜜多無價神珠亦復如是，諸薄福者聽問等時，多有惡魔為作留難。」

具壽善現即白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！甚深般若波羅蜜多，如贍部洲吠琉璃等種種珍寶多有留難，諸薄福人求不能得。安住大乘善男子等少福德故，聽問等時多諸留難，雖有樂欲而不能成。所以者何？有愚癡者為魔所使，安住大乘善男子等聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說此大般若波羅蜜多甚深經時為作留難。世尊！彼愚癡者覺慧微昧，不能思議廣大佛法，自於般若波羅蜜多不能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、聽問、演說，復樂障他書寫等事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！甚深般若波羅蜜多，如贍部洲吠琉璃等種種珍寶多有留難，諸薄福人求不能得。安住大乘善男子等少福德故，聽問等時多諸留難，雖有樂欲而不能成。所以者何？有愚癡者為魔所使，安住大乘善男子等聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說此大般若波羅蜜多甚深經時為作留難。世尊！彼愚癡者覺慧微昧，不能思議廣大佛法，自於般若波羅蜜多不能書寫、受持、讀誦、修習、思惟、聽問、演說，復樂障他書寫等事。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。有愚癡人為魔所使，未種善根福慧薄劣，未於佛所發弘誓願，未為善友之所攝受，自於般若波羅蜜多不能聽問乃至演說，新學大乘善男子等聽問、書寫乃至演說此大般若波羅蜜多甚深經時為作留難。於當來世有善男子、善女人等，福慧薄劣善根微少，於諸如來廣大功德心不欣樂，自於般若波羅蜜多不能聽問乃至演說，復樂障他聽問等事，當知此輩獲無量罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。有愚癡人為魔所使，未種善根福慧薄劣，未於佛所發弘誓願，未為善友之所攝受，自於般若波羅蜜多不能聽問乃至演說，新學大乘善男子等聽問、書寫乃至演說此大般若波羅蜜多甚深經時為作留難。於當來世有善男子、善女人等，福慧薄劣善根微少，於諸如來廣大功德心不欣樂，自於般若波羅蜜多不能聽問乃至演說，復樂障他聽問等事，當知此輩獲無量罪。

「復次，善現！有住大乘善男子等聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說此大般若波羅蜜多甚深經時，多有魔事為作留難，令聽問等皆不能成，由此不能圓滿般若乃至布施波羅蜜多，廣說乃至不能圓滿一切相智。有住大乘善男子等聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說此大般若波羅蜜多甚深經時，若無魔事，復能圓滿般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，乃至圓滿一切相智，當知皆是如來神力慈悲護念，亦是十方一切世界現在如來，及不退轉諸菩薩眾神力加護，令惡魔軍不能障礙聽問等事令不得成，亦是彼人自善根力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有住大乘善男子等聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說此大般若波羅蜜多甚深經時，多有魔事為作留難，令聽問等皆不能成，由此不能圓滿般若乃至布施波羅蜜多，廣說乃至不能圓滿一切相智。有住大乘善男子等聽問、書寫、受持、讀誦、修習、思惟、為他演說此大般若波羅蜜多甚深經時，若無魔事，復能圓滿般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，乃至圓滿一切相智，當知皆是如來神力慈悲護念，亦是十方一切世界現在如來，及不退轉諸菩薩眾神力加護，令惡魔軍不能障礙聽問等事令不得成，亦是彼人自善根力。