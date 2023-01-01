大般若波羅蜜多經卷第五百六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百六三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分地獄品第十之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分地獄品第十之二

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多即是摩訶波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多即是摩訶波羅蜜多。」

佛告善現：「汝緣何意作如是說：甚深般若波羅蜜多即是摩訶波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「汝緣何意作如是說：甚深般若波羅蜜多即是摩訶波羅蜜多？」

善現答言：「世尊！以深般若波羅蜜多，於色不作大不作小，於受、想、行、識亦不作大不作小，如是乃至於佛無上正等菩提不作大不作小，於諸如來、應、正等覺亦不作大不作小；於色不作集不作散，於受、想、行、識亦不作集不作散，如是乃至於佛無上正等菩提不作集不作散，於諸如來、應、正等覺亦不作集不作散；於色不作有量不作無量，於受、想、行、識亦不作有量不作無量，如是乃至於佛無上正等菩提不作有量不作無量，於諸如來、應、正等覺亦不作有量不作無量；於色不作廣不作狹，於受、想、行、識亦不作廣不作狹，如是乃至於佛無上正等菩提不作廣不作狹，於諸如來、應、正等覺亦不作廣不作狹；於色不作有力不作無力，於受、想、行、識亦不作有力不作無力，如是乃至於佛無上正等菩提不作有力不作無力，於諸如來、應、正等覺亦不作有力不作無力。我緣此意故作是說：甚深般若波羅蜜多即是摩訶波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「世尊！以深般若波羅蜜多，於色不作大不作小，於受、想、行、識亦不作大不作小，如是乃至於佛無上正等菩提不作大不作小，於諸如來、應、正等覺亦不作大不作小；於色不作集不作散，於受、想、行、識亦不作集不作散，如是乃至於佛無上正等菩提不作集不作散，於諸如來、應、正等覺亦不作集不作散；於色不作有量不作無量，於受、想、行、識亦不作有量不作無量，如是乃至於佛無上正等菩提不作有量不作無量，於諸如來、應、正等覺亦不作有量不作無量；於色不作廣不作狹，於受、想、行、識亦不作廣不作狹，如是乃至於佛無上正等菩提不作廣不作狹，於諸如來、應、正等覺亦不作廣不作狹；於色不作有力不作無力，於受、想、行、識亦不作有力不作無力，如是乃至於佛無上正等菩提不作有力不作無力，於諸如來、應、正等覺亦不作有力不作無力。我緣此意故作是說：甚深般若波羅蜜多即是摩訶波羅蜜多。

「世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依止般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『甚深般若波羅蜜多於色不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作無量、不作廣不作狹、不作有力不作無力，如是乃至於諸如來、應、正等覺不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作無量、不作廣不作狹、不作有力不作無力。』是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩依止般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『甚深般若波羅蜜多於色不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作無量、不作廣不作狹、不作有力不作無力，如是乃至於諸如來、應、正等覺不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作無量、不作廣不作狹、不作有力不作無力。』是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩，依止般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『甚深般若波羅蜜多於色作大作小、作集作散、作有量作無量、作廣作狹、作有力作無力，如是乃至於諸如來、應、正等覺作大作小、作集作散、作有量作無量、作廣作狹、作有力作無力。』是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩，依止般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『甚深般若波羅蜜多於色作大作小、作集作散、作有量作無量、作廣作狹、作有力作無力，如是乃至於諸如來、應、正等覺作大作小、作集作散、作有量作無量、作廣作狹、作有力作無力。』是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『甚深般若波羅蜜多於色不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作無量、不作廣不作狹、不作有力不作無力，如是乃至於諸如來、應、正等覺不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作無量、不作廣不作狹、不作有力不作無力。』是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『甚深般若波羅蜜多於色不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作無量、不作廣不作狹、不作有力不作無力，如是乃至於諸如來、應、正等覺不作大不作小、不作集不作散、不作有量不作無量、不作廣不作狹、不作有力不作無力。』是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『甚深般若波羅蜜多於色作大作小、作集作散、作有量作無量、作廣作狹、作有力作無力，如是乃至於諸如來、應、正等覺作大作小、作集作散、作有量作無量、作廣作狹、作有力作無力。』是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若新學大乘菩薩摩訶薩不依般若乃至布施波羅蜜多，起如是想：『甚深般若波羅蜜多於色作大作小、作集作散、作有量作無量、作廣作狹、作有力作無力，如是乃至於諸如來、應、正等覺作大作小、作集作散、作有量作無量、作廣作狹、作有力作無力。』是菩薩摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜多。

「何以故？世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『甚深般若波羅蜜多於色若作大小、不作大小，若作集散、不作集散，若作有量無量、不作有量無量，若作廣狹、不作廣狹，若作有力無力、不作有力無力，如是乃至於諸如來、應、正等覺若作大小、不作大小，若作集散、不作集散，若作有量無量、不作有量無量，若作廣狹、不作廣狹，若作有力無力、不作有力無力。』如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『甚深般若波羅蜜多於色若作大小、不作大小，若作集散、不作集散，若作有量無量、不作有量無量，若作廣狹、不作廣狹，若作有力無力、不作有力無力，如是乃至於諸如來、應、正等覺若作大小、不作大小，若作集散、不作集散，若作有量無量、不作有量無量，若作廣狹、不作廣狹，若作有力無力、不作有力無力。』如是一切皆非般若波羅蜜多等流果故。

「世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『甚深般若波羅蜜多於色乃至於諸如來、應、正等覺，若作大小、不作大小，若作集散、不作集散，若作有量無量、不作有量無量，若作廣狹、不作廣狹，若作有力無力、不作有力無力。』是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。所以者何？有情無生故、無自性故、無所有故、空故、無相故、無願故、遠離故、寂靜故、不可得故、不可思議故、無壞滅故、無覺知故、力不成就故，當知般若波羅蜜多亦無生廣說乃至力不成就；色乃至一切如來、應、正等覺無生故、無自性故、無所有故、空故、無相故、無願故、遠離故、寂靜故、不可得故、不可思議故、無壞滅故、無覺知故、力不成就故，當知般若波羅蜜多亦無生廣說乃至力不成就。我緣此意故作是說：甚深般若波羅蜜多即是摩訶波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩起如是想：『甚深般若波羅蜜多於色乃至於諸如來、應、正等覺，若作大小、不作大小，若作集散、不作集散，若作有量無量、不作有量無量，若作廣狹、不作廣狹，若作有力無力、不作有力無力。』是菩薩摩訶薩名大有所得，非行般若波羅蜜多。何以故？非有所得想能證無上正等菩提故。所以者何？有情無生故、無自性故、無所有故、空故、無相故、無願故、遠離故、寂靜故、不可得故、不可思議故、無壞滅故、無覺知故、力不成就故，當知般若波羅蜜多亦無生廣說乃至力不成就；色乃至一切如來、應、正等覺無生故、無自性故、無所有故、空故、無相故、無願故、遠離故、寂靜故、不可得故、不可思議故、無壞滅故、無覺知故、力不成就故，當知般若波羅蜜多亦無生廣說乃至力不成就。我緣此意故作是說：甚深般若波羅蜜多即是摩訶波羅蜜多。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多能信解者，從何處沒來生此間？發趣無上正等菩提為經久如？曾親近供養幾所諸佛？修行布施乃至般若波羅蜜多已經幾時？云何信解如是般若波羅蜜多甚深義趣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多能信解者，從何處沒來生此間？發趣無上正等菩提為經久如？曾親近供養幾所諸佛？修行布施乃至般若波羅蜜多已經幾時？云何信解如是般若波羅蜜多甚深義趣？」

佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多能信解者，從十方界所事諸佛法會中沒，來生此間。發趣無上正等菩提，已經無量無數無邊百千俱胝那庾多劫。已曾親近供養無量無數無邊不可思議、不可稱量佛薄伽梵。從初發心常修布施乃至般若波羅蜜多，已經無量無數無邊百千俱胝那庾多劫。若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，若見若聞便作是念：『我今見佛，聞佛所說。』是菩薩摩訶薩以無相、無二、無所得為方便，能正信解如是般若波羅蜜多甚深義趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多能信解者，從十方界所事諸佛法會中沒，來生此間。發趣無上正等菩提，已經無量無數無邊百千俱胝那庾多劫。已曾親近供養無量無數無邊不可思議、不可稱量佛薄伽梵。從初發心常修布施乃至般若波羅蜜多，已經無量無數無邊百千俱胝那庾多劫。若菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，若見若聞便作是念：『我今見佛，聞佛所說。』是菩薩摩訶薩以無相、無二、無所得為方便，能正信解如是般若波羅蜜多甚深義趣。」

具壽善現便白佛言：「甚深般若波羅蜜多為有能聞、能見者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「甚深般若波羅蜜多為有能聞、能見者不？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多實無能聞及能見者。何以故？甚深般若波羅蜜多實非所聞、所見法故。善現當知！色無聞無見，諸法鈍故；受、想、行、識亦無聞無見，諸法鈍故；廣說乃至諸佛無上正等菩提無聞無見，諸法鈍故；一切如來、應、正等覺亦無聞無見，諸法鈍故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「甚深般若波羅蜜多實無能聞及能見者。何以故？甚深般若波羅蜜多實非所聞、所見法故。善現當知！色無聞無見，諸法鈍故；受、想、行、識亦無聞無見，諸法鈍故；廣說乃至諸佛無上正等菩提無聞無見，諸法鈍故；一切如來、應、正等覺亦無聞無見，諸法鈍故。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩已於無上正等菩提積行久如，能勤修學甚深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩已於無上正等菩提積行久如，能勤修學甚深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「於此事中應分別說。善現當知！有菩薩摩訶薩從初發心即能修學甚深般若波羅蜜多，亦能修學靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。是菩薩摩訶薩有方便善巧故，不謗諸法，不見諸法有增有減，常不遠離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應正行，常不遠離諸佛菩薩。從一佛國至一佛國，欲以種種上妙供具供養恭敬、尊重讚歎諸佛菩薩隨意能辦，亦能於彼種諸善根令速圓滿，隨受身處，不墮母腹胞胎中生。心常不與煩惱雜住，亦曾不起二乘之心，常不遠離殊勝神通，遊諸佛國成熟有情、嚴淨佛土，是菩薩摩訶薩能勤修學甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於此事中應分別說。善現當知！有菩薩摩訶薩從初發心即能修學甚深般若波羅蜜多，亦能修學靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。是菩薩摩訶薩有方便善巧故，不謗諸法，不見諸法有增有減，常不遠離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多相應正行，常不遠離諸佛菩薩。從一佛國至一佛國，欲以種種上妙供具供養恭敬、尊重讚歎諸佛菩薩隨意能辦，亦能於彼種諸善根令速圓滿，隨受身處，不墮母腹胞胎中生。心常不與煩惱雜住，亦曾不起二乘之心，常不遠離殊勝神通，遊諸佛國成熟有情、嚴淨佛土，是菩薩摩訶薩能勤修學甚深般若波羅蜜多。

「有菩薩乘諸善男子、善女人等，雖曾得見若百、若千，或無量佛，於彼諸佛及弟子所亦多修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，而有所得為方便故，不能修學甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多。善現當知！是善男子、善女人等聞說如是甚深般若波羅蜜多心生輕慢，便從座起捨眾而去。彼既輕慢甚深般若波羅蜜多，亦輕慢佛，既捨如是甚深般若波羅蜜多，亦捨諸佛。今此眾中亦有彼類，聞我宣說甚深般若波羅蜜多心不恭敬捨眾而去。所以者何？是善男子、善女人等，先世聞說甚深般若波羅蜜多已曾捨去，由宿習力今聞我說還復捨去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有菩薩乘諸善男子、善女人等，雖曾得見若百、若千，或無量佛，於彼諸佛及弟子所亦多修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，而有所得為方便故，不能修學甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多。善現當知！是善男子、善女人等聞說如是甚深般若波羅蜜多心生輕慢，便從座起捨眾而去。彼既輕慢甚深般若波羅蜜多，亦輕慢佛，既捨如是甚深般若波羅蜜多，亦捨諸佛。今此眾中亦有彼類，聞我宣說甚深般若波羅蜜多心不恭敬捨眾而去。所以者何？是善男子、善女人等，先世聞說甚深般若波羅蜜多已曾捨去，由宿習力今聞我說還復捨去。

「是善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，身、語及心皆不和合，由斯造作增長愚癡、惡慧罪業。彼由造作增長愚癡惡慧罪業，聞深般若波羅蜜多，即便毀謗障礙棄捨，彼既毀謗障礙棄捨甚深般若波羅蜜多，即為毀謗障礙棄捨三世諸佛一切智智。彼由毀謗障礙棄捨三世諸佛一切智智，即便造作增長能感匱正法業。彼由造作增長能感匱正法業，墮大地獄經多百歲，乃至經多百千俱胝那庾多歲，受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，於此世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已轉生他方世界，與此同類大地獄中，經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，於他世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若他世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已轉生餘方世界與此同類大地獄中，經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，於餘世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦，如是展轉遍歷十方諸餘世界大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。若彼諸餘十方世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已還生此堪忍界大地獄中，從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已復生他餘世界，遍歷十方大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，身、語及心皆不和合，由斯造作增長愚癡、惡慧罪業。彼由造作增長愚癡惡慧罪業，聞深般若波羅蜜多，即便毀謗障礙棄捨，彼既毀謗障礙棄捨甚深般若波羅蜜多，即為毀謗障礙棄捨三世諸佛一切智智。彼由毀謗障礙棄捨三世諸佛一切智智，即便造作增長能感匱正法業。彼由造作增長能感匱正法業，墮大地獄經多百歲，乃至經多百千俱胝那庾多歲，受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，於此世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已轉生他方世界，與此同類大地獄中，經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，於他世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若他世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已轉生餘方世界與此同類大地獄中，經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，受諸楚毒猛利大苦。彼罪重故，於餘世界從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦，如是展轉遍歷十方諸餘世界大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。若彼諸餘十方世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已還生此堪忍界大地獄中，從一大地獄至一大地獄，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，受諸楚毒猛利大苦。若此世界火劫、水劫、風劫起時，彼匱法業猶未盡故，死已復生他餘世界，遍歷十方大地獄中，受諸楚毒猛利大苦。

「如是輪迴經無數劫，彼匱法罪業勢稍微，從地獄出墮傍生趣經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，於此世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生他方世界與此同類傍生趣中，經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，於他世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若他世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生餘方世界與此同類傍生趣中，經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，於餘世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦，如是展轉遍歷十方諸餘世界，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。若彼諸餘十方世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已還生此堪忍界傍生趣中，從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已復生他餘世界，遍歷十方傍生趣中廣受眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是輪迴經無數劫，彼匱法罪業勢稍微，從地獄出墮傍生趣經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，於此世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生他方世界與此同類傍生趣中，經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，於他世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若他世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生餘方世界與此同類傍生趣中，經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，備遭殘害恐迫等苦。罪未盡故，於餘世界從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦，如是展轉遍歷十方諸餘世界，受傍生身備遭殘害恐迫等苦。若彼諸餘十方世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已還生此堪忍界傍生趣中，從一險惡處至一險惡處，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備遭殘害恐迫等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已復生他餘世界，遍歷十方傍生趣中廣受眾苦。

「如是循環經無數劫，彼匱法罪業勢漸薄，免傍生趣墮鬼界中經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，備受飢羸焦渴等苦。罪未盡故，於此世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生他方世界與此同類餓鬼趣中，經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，備受飢羸焦渴等苦。罪未盡故，於他世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。若他世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生餘方世界與此同類餓鬼趣中，經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，備受飢羸焦渴等苦。罪未盡故，於餘世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦，如是展轉遍歷十方諸餘世界，於鬼界中備受飢羸焦渴等苦。若彼諸餘十方世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已還生此堪忍界餓鬼趣中，從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已復生他餘世界，遍歷十方餓鬼趣中廣受眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是循環經無數劫，彼匱法罪業勢漸薄，免傍生趣墮鬼界中經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，備受飢羸焦渴等苦。罪未盡故，於此世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生他方世界與此同類餓鬼趣中，經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，備受飢羸焦渴等苦。罪未盡故，於他世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。若他世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已轉生餘方世界與此同類餓鬼趣中，經多百歲乃至經多百千俱胝那庾多歲，備受飢羸焦渴等苦。罪未盡故，於餘世界從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦，如是展轉遍歷十方諸餘世界，於鬼界中備受飢羸焦渴等苦。若彼諸餘十方世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已還生此堪忍界餓鬼趣中，從一餓鬼國至一餓鬼國，乃至火劫、水劫、風劫未起已來，備受飢羸焦渴等苦。若此世界三災壞時，彼匱法業餘勢未盡，死已復生他餘世界，遍歷十方餓鬼趣中廣受眾苦。

「如是周流經無數劫，彼匱法業餘勢將盡，出餓鬼界來生人中，雖得為人而居下賤，謂或生在生盲聾家、或旃荼羅家、或補羯娑家、或屠膾家、或漁獵家、或工匠家、或樂人家、或邪見家、或餘猥雜惡律儀家；或所受身無眼、無耳、無鼻、無舌、無手、無足、盲瞎、聾瘂、癰疽、疥癩、風狂、癲癎、癃殘、背僂、矬陋、攣躄、諸根缺減、黧黮窮顇、頑嚚無識，諸有所為人皆輕誚，或所生處不聞佛名、法名、僧名、菩薩名、獨覺名，或復生於幽暗世界，恒無晝夜不覩光明，居處險阻穢惡毒刺。所以者何？彼匱法業造作增長極深重故，受如是等不可愛樂圓滿苦果，品類眾多難可具說，若欲具說窮劫不盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是周流經無數劫，彼匱法業餘勢將盡，出餓鬼界來生人中，雖得為人而居下賤，謂或生在生盲聾家、或旃荼羅家、或補羯娑家、或屠膾家、或漁獵家、或工匠家、或樂人家、或邪見家、或餘猥雜惡律儀家；或所受身無眼、無耳、無鼻、無舌、無手、無足、盲瞎、聾瘂、癰疽、疥癩、風狂、癲癎、癃殘、背僂、矬陋、攣躄、諸根缺減、黧黮窮顇、頑嚚無識，諸有所為人皆輕誚，或所生處不聞佛名、法名、僧名、菩薩名、獨覺名，或復生於幽暗世界，恒無晝夜不覩光明，居處險阻穢惡毒刺。所以者何？彼匱法業造作增長極深重故，受如是等不可愛樂圓滿苦果，品類眾多難可具說，若欲具說窮劫不盡。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！彼所造作增長能感匱正法業，與五無間業可說相似不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！彼所造作增長能感匱正法業，與五無間業可說相似不？」

佛告舍利子：「感匱法業最極麁重，不可以比五無間業。謂彼聞說甚深般若波羅蜜多，即便拒逆、誹謗、毀呰，言：『如是語非佛所說，非法、非律、非大師教，我等於此不應信學。』是謗法人自謗般若波羅蜜多亦教他謗；自壞其身，亦令他壞；自飲毒藥，亦令他飲；自失生天解脫樂果，亦令他失；自持其身足地獄火，亦令他足；自不信解甚深般若波羅蜜多，亦教他人令不信解；自沈苦海，亦令他溺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「感匱法業最極麁重，不可以比五無間業。謂彼聞說甚深般若波羅蜜多，即便拒逆、誹謗、毀呰，言：『如是語非佛所說，非法、非律、非大師教，我等於此不應信學。』是謗法人自謗般若波羅蜜多亦教他謗；自壞其身，亦令他壞；自飲毒藥，亦令他飲；自失生天解脫樂果，亦令他失；自持其身足地獄火，亦令他足；自不信解甚深般若波羅蜜多，亦教他人令不信解；自沈苦海，亦令他溺。

「舍利子！我於如是甚深般若波羅蜜多，尚不欲令謗正法者聞其名字，況為彼說！舍利子！謗正法者，我尚不聽住菩薩乘善男子等聞其名字，況當眼見！豈許共住！何以故？舍利子！諸有誹謗甚深般若波羅蜜多，當知彼名壞正法者，墮黑暗類如穢蝸螺，自污污他如臭爛糞。若有信用壞法者言，亦受如前所說大苦。舍利子！諸有破壞甚深般若波羅蜜多，當知彼類即是地獄、傍生、餓鬼，決定當受極重猛利無邊大苦，是故智者不應毀謗甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！我於如是甚深般若波羅蜜多，尚不欲令謗正法者聞其名字，況為彼說！舍利子！謗正法者，我尚不聽住菩薩乘善男子等聞其名字，況當眼見！豈許共住！何以故？舍利子！諸有誹謗甚深般若波羅蜜多，當知彼名壞正法者，墮黑暗類如穢蝸螺，自污污他如臭爛糞。若有信用壞法者言，亦受如前所說大苦。舍利子！諸有破壞甚深般若波羅蜜多，當知彼類即是地獄、傍生、餓鬼，決定當受極重猛利無邊大苦，是故智者不應毀謗甚深般若波羅蜜多。」

時，舍利子復白佛言：「如來何緣但說如是壞正法者墮大地獄、傍生、鬼界長時受苦，而不說彼形貌身量？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「如來何緣但說如是壞正法者墮大地獄、傍生、鬼界長時受苦，而不說彼形貌身量？」

佛告舍利子：「止！不應說壞正法者當來所受惡趣形量。所以者何？我若具說彼趣形量，彼聞驚怖當吐熱血，便致命終或近死苦，心頓憂惱如中毒箭，身漸枯顇如被截苗，恐彼聞說謗正法者當受如是大醜苦身，徒自驚惶喪失身命，我慜彼故不為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「止！不應說壞正法者當來所受惡趣形量。所以者何？我若具說彼趣形量，彼聞驚怖當吐熱血，便致命終或近死苦，心頓憂惱如中毒箭，身漸枯顇如被截苗，恐彼聞說謗正法者當受如是大醜苦身，徒自驚惶喪失身命，我慜彼故不為汝說。」

舍利子言：「唯願佛說彼惡形量，明誡未來令知謗法當獲大苦不造斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「唯願佛說彼惡形量，明誡未來令知謗法當獲大苦不造斯罪。」

佛告舍利子：「我先所說足為明誡！謂未來世善男子等，聞我所說壞正法業造作增長極圓滿者，墮大地獄、傍生、鬼界一一趣中長時受苦，足自兢持不謗正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「我先所說足為明誡！謂未來世善男子等，聞我所說壞正法業造作增長極圓滿者，墮大地獄、傍生、鬼界一一趣中長時受苦，足自兢持不謗正法。」

時，舍利子即白佛言：「唯然！世尊！唯然！善逝！當來自類善男子等，聞佛先說壞正法業感長時苦足為明誡，寧捨身命終不謗法，勿我未來當受斯苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子即白佛言：「唯然！世尊！唯然！善逝！當來自類善男子等，聞佛先說壞正法業感長時苦足為明誡，寧捨身命終不謗法，勿我未來當受斯苦。」

爾時，善現便白佛言：「若有聰明善男子等，聞佛所說謗正法人於當來世久受重苦，應善護持身、語、意業，勿於正法誹謗毀壞，墮三惡趣長劫受苦，於久遠時不見諸佛、不聞正法、不值遇僧，不得生於有佛國土，雖生人趣下賤貧窮、醜陋頑愚、肢體不具，諸有所說人不信受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現便白佛言：「若有聰明善男子等，聞佛所說謗正法人於當來世久受重苦，應善護持身、語、意業，勿於正法誹謗毀壞，墮三惡趣長劫受苦，於久遠時不見諸佛、不聞正法、不值遇僧，不得生於有佛國土，雖生人趣下賤貧窮、醜陋頑愚、肢體不具，諸有所說人不信受。」

具壽善現復白佛言：「造作增長感匱法業，豈不由習惡語業耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「造作增長感匱法業，豈不由習惡語業耶？」

佛告善現：「如是！如是！實由慣習惡語業故，造作增長感匱法業，於我正法毘奈耶中，當有愚癡諸出家者，彼雖稱我以為大師，而於我說甚深般若波羅蜜多誹謗毀壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！實由慣習惡語業故，造作增長感匱法業，於我正法毘奈耶中，當有愚癡諸出家者，彼雖稱我以為大師，而於我說甚深般若波羅蜜多誹謗毀壞。

「善現當知！若有謗毀甚深般若波羅蜜多，則為謗毀諸佛無上正等菩提。若有謗毀諸佛無上正等菩提，則為謗毀三世諸佛一切智智。若有謗毀三世諸佛一切智智，則為謗毀佛、法、僧寶。若有謗毀佛、法、僧寶，則當謗毀世間正見。若當謗毀世間正見，則當謗毀布施等六波羅蜜多，廣說乃至一切相智。彼由謗毀諸功德聚，則便攝受無量無數無邊罪業。由彼攝受無量無數無邊罪業，則便攝受一切地獄、傍生、鬼界及人趣中無量無數無邊大苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若有謗毀甚深般若波羅蜜多，則為謗毀諸佛無上正等菩提。若有謗毀諸佛無上正等菩提，則為謗毀三世諸佛一切智智。若有謗毀三世諸佛一切智智，則為謗毀佛、法、僧寶。若有謗毀佛、法、僧寶，則當謗毀世間正見。若當謗毀世間正見，則當謗毀布施等六波羅蜜多，廣說乃至一切相智。彼由謗毀諸功德聚，則便攝受無量無數無邊罪業。由彼攝受無量無數無邊罪業，則便攝受一切地獄、傍生、鬼界及人趣中無量無數無邊大苦。」

爾時，善現復白佛言：「彼愚癡人幾因緣故，謗毀如是甚深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「彼愚癡人幾因緣故，謗毀如是甚深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「由四因緣，何等為四？一者、為諸邪魔所扇惑故。二者、於甚深法不信解故。三者、不勤精進，耽著五蘊，諸惡知識所攝受故。四者、多懷瞋恚，樂行惡法，喜自高舉輕蔑他故。彼愚癡人由具如是四因緣故，謗毀如是甚深般若波羅蜜多，由此當來受諸大苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「由四因緣，何等為四？一者、為諸邪魔所扇惑故。二者、於甚深法不信解故。三者、不勤精進，耽著五蘊，諸惡知識所攝受故。四者、多懷瞋恚，樂行惡法，喜自高舉輕蔑他故。彼愚癡人由具如是四因緣故，謗毀如是甚深般若波羅蜜多，由此當來受諸大苦。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸愚癡人不勤精進，為惡知識之所攝受，未種善根具諸惡行，於佛所說甚深般若波羅蜜多實難信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！諸愚癡人不勤精進，為惡知識之所攝受，未種善根具諸惡行，於佛所說甚深般若波羅蜜多實難信解。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。」

具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多，云何甚深難信難解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「如是般若波羅蜜多，云何甚深難信難解？」

佛告善現：「色乃至識非縛非脫。何以故？以色乃至識無所有性，為色等自性故。如是乃至一切智、道相智、一切相智非縛非脫。何以故？以一切智、道相智、一切相智無所有性，為一切智等自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「色乃至識非縛非脫。何以故？以色乃至識無所有性，為色等自性故。如是乃至一切智、道相智、一切相智非縛非脫。何以故？以一切智、道相智、一切相智無所有性，為一切智等自性故。

「復次，善現！色乃至識前、後、中際非縛非脫。何以故？以色乃至識前、後、中際無所有性，為色等前、後、中際自性故。如是乃至一切智、道相智、一切相智前、後、中際非縛非脫。何以故？以一切智、道相智、一切相智前、後、中際無所有性，為一切智等前、後、中際自性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色乃至識前、後、中際非縛非脫。何以故？以色乃至識前、後、中際無所有性，為色等前、後、中際自性故。如是乃至一切智、道相智、一切相智前、後、中際非縛非脫。何以故？以一切智、道相智、一切相智前、後、中際無所有性，為一切智等前、後、中際自性故。」

具壽善現復白佛言：「不勤精進、未種善根、具不善根、惡友所攝、懈怠增上、隨魔力行、精進微劣、失念惡慧補特伽羅，於佛所說甚深般若波羅蜜多實難信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「不勤精進、未種善根、具不善根、惡友所攝、懈怠增上、隨魔力行、精進微劣、失念惡慧補特伽羅，於佛所說甚深般若波羅蜜多實難信解。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！色清淨即果清淨，果清淨即色清淨。何以故？是色清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至諸佛無上正等菩提清淨即果清淨，果清淨即諸佛無上正等菩提清淨。何以故？是諸佛無上正等菩提清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？善現！色清淨即果清淨，果清淨即色清淨。何以故？是色清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至諸佛無上正等菩提清淨即果清淨，果清淨即諸佛無上正等菩提清淨。何以故？是諸佛無上正等菩提清淨與果清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！色清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即色清淨。何以故？是色清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至一切相智清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切相智清淨。何以故？是一切相智清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即色清淨。何以故？是色清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至一切相智清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即一切相智清淨。何以故？是一切相智清淨與般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！色清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即色清淨。何以故？是色清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至一切相智清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一切相智清淨。何以故？是一切相智清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即色清淨。何以故？是色清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至一切相智清淨即一切智智清淨，一切智智清淨即一切相智清淨。何以故？是一切相智清淨與一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！不二清淨即色清淨，色清淨即不二清淨。何以故？是不二清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至不二清淨即一切相智清淨，一切相智清淨即不二清淨。何以故？是不二清淨與一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！不二清淨即色清淨，色清淨即不二清淨。何以故？是不二清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至不二清淨即一切相智清淨，一切相智清淨即不二清淨。何以故？是不二清淨與一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！我乃至見者清淨即色清淨，色清淨即我乃至見者清淨。何以故？是我乃至見者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至我乃至見者清淨即一切相智清淨，一切相智清淨即我乃至見者清淨。何以故？是我乃至見者清淨與一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者清淨即色清淨，色清淨即我乃至見者清淨。何以故？是我乃至見者清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至我乃至見者清淨即一切相智清淨，一切相智清淨即我乃至見者清淨。何以故？是我乃至見者清淨與一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！貪、瞋、癡清淨即色清淨，色清淨即貪、瞋、癡清淨。何以故？是貪、瞋、癡清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至貪、瞋、癡清淨即一切相智清淨，一切相智清淨即貪、瞋、癡清淨。何以故？是貪、瞋、癡清淨與一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！貪、瞋、癡清淨即色清淨，色清淨即貪、瞋、癡清淨。何以故？是貪、瞋、癡清淨與色清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至貪、瞋、癡清淨即一切相智清淨，一切相智清淨即貪、瞋、癡清淨。何以故？是貪、瞋、癡清淨與一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！色清淨故受清淨，受清淨故色清淨。何以故？是色清淨與受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是受清淨故想清淨，想清淨故受清淨，展轉乃至道相智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故道相智清淨。何以故？是道相智清淨與一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色清淨故受清淨，受清淨故色清淨。何以故？是色清淨與受清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是受清淨故想清淨，想清淨故受清淨，展轉乃至道相智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故道相智清淨。何以故？是道相智清淨與一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！般若波羅蜜多清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨、若色清淨、若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至般若波羅蜜多清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。廣說乃至一切相智清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至一切相智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若道相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！般若波羅蜜多清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨、若色清淨、若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至般若波羅蜜多清淨故一切相智清淨，一切相智清淨故一切智智清淨。何以故？若般若波羅蜜多清淨，若一切相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。廣說乃至一切相智清淨故色清淨，色清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若色清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至一切相智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切智智清淨。何以故？若一切相智清淨，若道相智清淨，若一切智智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至一切智智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨，故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切相智清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。廣說乃至一切智智清淨故色清淨，色清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至一切智智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切智智清淨故色清淨，色清淨故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至一切智智清淨故一切相智清淨，一切相智清淨，故般若波羅蜜多清淨。何以故？若一切智智清淨，若一切相智清淨，若般若波羅蜜多清淨，無二、無二分、無別、無斷故。廣說乃至一切智智清淨故色清淨，色清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若色清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。如是乃至一切智智清淨故道相智清淨，道相智清淨故一切相智清淨。何以故？若一切智智清淨，若道相智清淨，若一切相智清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！有為清淨故無為清淨，無為清淨故有為清淨。何以故？若有為清淨，若無為清淨，無二、無二分、無別、無斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有為清淨故無為清淨，無為清淨故有為清淨。何以故？若有為清淨，若無為清淨，無二、無二分、無別、無斷故。

「復次，善現！過去清淨故未來、現在清淨，未來清淨故過去、現在清淨，現在清淨故過去、未來清淨。何以故？若過去清淨，若未來清淨，若現在清淨，無二、無二分、無別、無斷故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！過去清淨故未來、現在清淨，未來清淨故過去、現在清淨，現在清淨故過去、未來清淨。何以故？若過去清淨，若未來清淨，若現在清淨，無二、無二分、無別、無斷故。」

第三分歎淨品第十一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分歎淨品第十一之一

爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是清淨最為甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！如是清淨最為甚深。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨最為甚深？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨最為甚深？」

佛告舍利子：「色畢竟淨故，說是清淨最為甚深，受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨最為甚深，如是乃至一切智畢竟淨故，說是清淨最為甚深，道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨最為甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「色畢竟淨故，說是清淨最為甚深，受、想、行、識畢竟淨故，說是清淨最為甚深，如是乃至一切智畢竟淨故，說是清淨最為甚深，道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨最為甚深。」

時，舍利子復白佛言：「如是清淨甚為明了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「如是清淨甚為明了。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨甚為明了？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨甚為明了？」

佛告舍利子：「般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨甚為明了，乃至布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨甚為明了。如是乃至一切智畢竟淨故，說是清淨甚為明了，道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨甚為明了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「般若波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨甚為明了，乃至布施波羅蜜多畢竟淨故，說是清淨甚為明了。如是乃至一切智畢竟淨故，說是清淨甚為明了，道相智、一切相智畢竟淨故，說是清淨甚為明了。」

時，舍利子復白佛言：「如是清淨不轉不續。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「如是清淨不轉不續。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨不轉不續？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨不轉不續？」

佛告舍利子：「色不轉不續畢竟淨故，說是清淨不轉不續，如是乃至一切相智不轉不續畢竟淨故，說是清淨不轉不續。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「色不轉不續畢竟淨故，說是清淨不轉不續，如是乃至一切相智不轉不續畢竟淨故，說是清淨不轉不續。」

時，舍利子復白佛言：「如是清淨本無雜染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「如是清淨本無雜染。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨本無雜染？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨本無雜染？」

佛告舍利子：「色畢竟淨故，說是清淨本無雜染，如是乃至一切相智畢竟淨故，說是清淨本無雜染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「色畢竟淨故，說是清淨本無雜染，如是乃至一切相智畢竟淨故，說是清淨本無雜染。」

時，舍利子復白佛言：「如是清淨本性光潔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「如是清淨本性光潔。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨本性光潔？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨本性光潔？」

佛告舍利子：「色畢竟淨故，說是清淨本性光潔，如是乃至一切相智畢竟淨故，說是清淨本性光潔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「色畢竟淨故，說是清淨本性光潔，如是乃至一切相智畢竟淨故，說是清淨本性光潔。」

時，舍利子復白佛言：「如是清淨無得、無現觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「如是清淨無得、無現觀。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨無得、無現觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨無得、無現觀？」

佛告舍利子：「色本性空畢竟淨故，說是清淨無得、無現觀，如是乃至一切相智本性空畢竟淨故，說是清淨無得、無現觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「色本性空畢竟淨故，說是清淨無得、無現觀，如是乃至一切相智本性空畢竟淨故，說是清淨無得、無現觀。」

時，舍利子復白佛言：「如是清淨無生、無出現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「如是清淨無生、無出現。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨無生、無出現？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何等法畢竟淨故，說是清淨無生、無出現？」

佛告舍利子：「色無生、無顯，畢竟淨故，說是清淨無生、無出現，如是乃至一切相智無生、無顯，畢竟淨故，說是清淨無生、無出現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「色無生、無顯，畢竟淨故，說是清淨無生、無出現，如是乃至一切相智無生、無顯，畢竟淨故，說是清淨無生、無出現。」

時，舍利子復白佛言：「如是清淨不生欲界，不生色界，不生無色界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「如是清淨不生欲界，不生色界，不生無色界。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何如是清淨不生欲界，不生色界，不生無色界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何如是清淨不生欲界，不生色界，不生無色界？」

佛告舍利子：「三界自性不可得故，說是清淨不生欲界，不生色界，不生無色界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「三界自性不可得故，說是清淨不生欲界，不生色界，不生無色界。」

時，舍利子復白佛言：「如是清淨本性無知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「如是清淨本性無知。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何如是清淨本性無知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何如是清淨本性無知？」

佛告舍利子：「以一切法本性鈍故，如是清淨本性無知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「以一切法本性鈍故，如是清淨本性無知。」

舍利子言：「何等法本性無知故，說是清淨本性無知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何等法本性無知故，說是清淨本性無知？」

佛告舍利子：「色本性無知，自相空故，說是清淨本性無知，如是乃至一切相智本性無知，自相空故，說是清淨本性無知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「色本性無知，自相空故，說是清淨本性無知，如是乃至一切相智本性無知，自相空故，說是清淨本性無知。」

時，舍利子復白佛言：「以一切法本性淨故，說是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「以一切法本性淨故，說是清淨。」

佛言：「如是以一切法畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是以一切法畢竟淨故。」

舍利子言：「云何一切法本性淨故，說是清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何一切法本性淨故，說是清淨？」

佛告舍利子：「以一切法不可得故，本性清淨說是清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「以一切法不可得故，本性清淨說是清淨。」

時，舍利子復白佛言：「如是般若波羅蜜多於一切智智無益無損。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「如是般若波羅蜜多於一切智智無益無損。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

舍利子言：「云何般若波羅蜜多於一切智智無益無損？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何般若波羅蜜多於一切智智無益無損？」

佛告舍利子：「法界常住故，如是般若波羅蜜多於一切智智無益無損。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「法界常住故，如是般若波羅蜜多於一切智智無益無損。」

時，舍利子復白佛言：「如是般若波羅蜜多本性清淨，於一切法無所攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「如是般若波羅蜜多本性清淨，於一切法無所攝受。」

佛言：「如是以一切法畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是以一切法畢竟淨故。」

舍利子言：「云何般若波羅蜜多本性清淨，於一切法無所攝受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何般若波羅蜜多本性清淨，於一切法無所攝受？」

佛告舍利子：「法界湛然無動搖故，如是般若波羅蜜多本性清淨，於一切法無所攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「法界湛然無動搖故，如是般若波羅蜜多本性清淨，於一切法無所攝受。」

具壽善現亦白佛言：「我清淨故，色、受、想、行、識乃至無忘失法、恒住捨性清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現亦白佛言：「我清淨故，色、受、想、行、識乃至無忘失法、恒住捨性清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故，色、受、想、行、識乃至無忘失法、恒住捨性清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故，色、受、想、行、識乃至無忘失法、恒住捨性清淨是畢竟淨？」

「善現！我無所有故，受、想、行、識乃至無忘失法、恒住捨性亦無所有是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無所有故，受、想、行、識乃至無忘失法、恒住捨性亦無所有是畢竟淨。」

具壽善現復白佛言：「我清淨故，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「我清淨故，預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故，預流果乃至諸佛無上正等菩提清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故，預流果乃至諸佛無上正等菩提清淨是畢竟淨？」

「善現！我自相空故，預流果乃至諸佛無上正等菩提亦自相空是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我自相空故，預流果乃至諸佛無上正等菩提亦自相空是畢竟淨。」

具壽善現復白佛言：「我清淨故，一切智、道相智、一切相智清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「我清淨故，一切智、道相智、一切相智清淨。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我清淨故，一切智、道相智、一切相智清淨是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我清淨故，一切智、道相智、一切相智清淨是畢竟淨？」

「善現！我無相、無得、無念、無知故，一切智、道相智、一切相智亦無相、無得、無念、無知是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！我無相、無得、無念、無知故，一切智、道相智、一切相智亦無相、無得、無念、無知是畢竟淨。」

具壽善現復白佛言：「二清淨故，無得、無現觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「二清淨故，無得、無現觀。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說二清淨故無得、無現觀是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說二清淨故無得、無現觀是畢竟淨？」

「善現！顛倒所起染淨無故，無得、無現觀是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！顛倒所起染淨無故，無得、無現觀是畢竟淨。」

具壽善現復白佛言：「我無邊故，色、受、想、行、識乃至一切智、道相智、一切相智亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「我無邊故，色、受、想、行、識乃至一切智、道相智、一切相智亦無邊。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說我無邊故，色、受、想、行、識乃至一切智、道相智、一切相智亦無邊是畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說我無邊故，色、受、想、行、識乃至一切智、道相智、一切相智亦無邊是畢竟淨？」

「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以畢竟空、無際空故是畢竟淨。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩能如是覺，是為般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩能如是覺，是為般若波羅蜜多。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說若菩薩摩訶薩能如是覺，是為般若波羅蜜多即畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說若菩薩摩訶薩能如是覺，是為般若波羅蜜多即畢竟淨？」

「善現！由此能成道相智故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由此能成道相智故。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不得彼岸，不得此岸，不得中流，是為菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不得彼岸，不得此岸，不得中流，是為菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。」

佛言：「如是畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是畢竟淨故。」

「世尊！何緣而說若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不得彼岸，不得此岸，不得中流，是為菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多即畢竟淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！何緣而說若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時不得彼岸，不得此岸，不得中流，是為菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多即畢竟淨？」

「善現！以三世法性平等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！以三世法性平等故。」