大般若波羅蜜多經卷第五百五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百五三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分隨喜迴向品第九之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分隨喜迴向品第九之二

爾時，天帝釋白具壽善現言：「新學大乘諸菩薩摩訶薩聞如是法，其心將無驚恐疑惑？新學大乘諸菩薩摩訶薩，云何能以所修善根迴向無上正等菩提？云何攝受隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白具壽善現言：「新學大乘諸菩薩摩訶薩聞如是法，其心將無驚恐疑惑？新學大乘諸菩薩摩訶薩，云何能以所修善根迴向無上正等菩提？云何攝受隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提？」

時，具壽善現告天帝釋言：「新學大乘諸菩薩摩訶薩，若修敬般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，以無所得而為方便及以無相而為方便，攝受般若波羅蜜多廣說乃至一切相智。是菩薩摩訶薩由此因緣，能於般若波羅蜜多廣說乃至一切相智自相空義多生勝解，常為善友之所攝受，如是善友以無量門巧妙文義，為其辯說甚深般若波羅蜜多廣說乃至一切相智相應之法，以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生。未入菩薩正性離生，亦常不離甚深般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，亦為辯說諸惡魔事，令其聞已於諸魔事心無增減。何以故？諸惡魔事性無所有不可得故。亦以是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不離佛，於諸佛所種諸善根，復由善根所攝受故，常生菩薩摩訶薩家，乃至無上正等菩提於諸善根常不遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現告天帝釋言：「新學大乘諸菩薩摩訶薩，若修敬般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，以無所得而為方便及以無相而為方便，攝受般若波羅蜜多廣說乃至一切相智。是菩薩摩訶薩由此因緣，能於般若波羅蜜多廣說乃至一切相智自相空義多生勝解，常為善友之所攝受，如是善友以無量門巧妙文義，為其辯說甚深般若波羅蜜多廣說乃至一切相智相應之法，以如是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生。未入菩薩正性離生，亦常不離甚深般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，亦為辯說諸惡魔事，令其聞已於諸魔事心無增減。何以故？諸惡魔事性無所有不可得故。亦以是法教誡教授，令其乃至得入菩薩正性離生，常不離佛，於諸佛所種諸善根，復由善根所攝受故，常生菩薩摩訶薩家，乃至無上正等菩提於諸善根常不遠離。

「憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩，若能如是以無所得而為方便，及以無相而為方便，攝諸功德，於諸功德多生勝解，常為善友之所攝受，聞如是法心不驚恐亦無疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩，若能如是以無所得而為方便，及以無相而為方便，攝諸功德，於諸功德多生勝解，常為善友之所攝受，聞如是法心不驚恐亦無疑惑。

「復次，憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩，隨所修集布施等六波羅蜜多廣說乃至一切相智，皆應以無所得而為方便及以無相而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩，隨所修集布施等六波羅蜜多廣說乃至一切相智，皆應以無所得而為方便及以無相而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。

「復次，憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩普於十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺斷諸有路、絕戲論道、棄諸重擔、摧聚落刺、盡諸有結、具足正智、心善解脫、巧說法者，及彼弟子所成戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及餘所作種種功德，并於是處所種善根，謂剎帝利大族乃至居士大族等所種善根，若四大王眾天乃至淨居天等所種善根，如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！新學大乘諸菩薩摩訶薩普於十方無量無數無邊世界一切如來、應、正等覺斷諸有路、絕戲論道、棄諸重擔、摧聚落刺、盡諸有結、具足正智、心善解脫、巧說法者，及彼弟子所成戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及餘所作種種功德，并於是處所種善根，謂剎帝利大族乃至居士大族等所種善根，若四大王眾天乃至淨居天等所種善根，如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等隨喜之心，復以如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。」

爾時，慈氏菩薩問具壽善現言：「新學大乘諸菩薩摩訶薩，若念如來及諸弟子所有功德，并人、天等所種善根，如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最勝等隨喜之心，復以如是隨喜善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩云何不墮想心見倒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩問具壽善現言：「新學大乘諸菩薩摩訶薩，若念如來及諸弟子所有功德，并人、天等所種善根，如是一切合集稱量現前發起，比餘善根為最勝等隨喜之心，復以如是隨喜善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是菩薩摩訶薩云何不墮想心見倒？」

具壽善現答言：「大士！若菩薩摩訶薩於所念佛及諸弟子所有功德，不起諸佛及諸弟子、功德之想；於人、天等所種善根，不起善根、人、天等想；於所發起隨喜迴向大菩提心，亦復不起隨喜迴向菩提心想，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則不墮於想、心、見倒。若菩薩摩訶薩，於所念佛及諸弟子所有功德，取佛、弟子、功德之相；於人、天等所種善根，取彼善根、人、天等相；於所發起隨喜迴向大菩提心，取所發起隨喜迴向、菩提心相，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想、心、見倒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現答言：「大士！若菩薩摩訶薩於所念佛及諸弟子所有功德，不起諸佛及諸弟子、功德之想；於人、天等所種善根，不起善根、人、天等想；於所發起隨喜迴向大菩提心，亦復不起隨喜迴向菩提心想，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則不墮於想、心、見倒。若菩薩摩訶薩，於所念佛及諸弟子所有功德，取佛、弟子、功德之相；於人、天等所種善根，取彼善根、人、天等相；於所發起隨喜迴向大菩提心，取所發起隨喜迴向、菩提心相，是菩薩摩訶薩所起隨喜迴向之心，則便墮於想、心、見倒。

「復次，大士！若菩薩摩訶薩以如是心，念一切佛及諸弟子功德善根，正知此心盡滅離變非能隨喜，正知彼法其性亦然非所隨喜，又正了達能迴向心法性亦爾非能迴向，及正了達所迴向法其性亦爾非所迴向。若有能依如是所說隨喜迴向是正非邪，諸菩薩摩訶薩皆應如是隨喜迴向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大士！若菩薩摩訶薩以如是心，念一切佛及諸弟子功德善根，正知此心盡滅離變非能隨喜，正知彼法其性亦然非所隨喜，又正了達能迴向心法性亦爾非能迴向，及正了達所迴向法其性亦爾非所迴向。若有能依如是所說隨喜迴向是正非邪，諸菩薩摩訶薩皆應如是隨喜迴向。

「復次，大士！若菩薩摩訶薩普於三世諸佛世尊，從初發心至得無上正等菩提乃至法滅，於其中間所有功德，若佛弟子及諸獨覺依彼佛法所起善根，若諸異生聞彼說法所種善根，若諸龍、神、阿素洛等聞彼說法所種善根，若剎帝利大族乃至居士大族聞彼說法所種善根；若四大王眾天乃至色究竟天聞彼說法所種善根，若善男子、善女人等聞彼說法發趣無上正等覺心，勤修種種諸菩薩行。如是一切合集稱量現前發起比餘善根為最勝等隨喜之心，復以如是隨喜善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡滅離變，諸所隨喜迴向之法自性皆空，雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。何以故？以一切法自性皆空，空中都無能所隨喜迴向法故。雖如是知，而能隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩若能如是隨喜迴向，修行般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，便能不墮想、心、見倒。所以者何？是菩薩摩訶薩於隨喜心及所隨喜功德善根不生執著，於迴向心及所迴向無上菩提亦不執著，由無執著不墮顛倒，如是菩薩所起隨喜迴向之心，名為無上隨喜迴向，遠離一切虛妄分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大士！若菩薩摩訶薩普於三世諸佛世尊，從初發心至得無上正等菩提乃至法滅，於其中間所有功德，若佛弟子及諸獨覺依彼佛法所起善根，若諸異生聞彼說法所種善根，若諸龍、神、阿素洛等聞彼說法所種善根，若剎帝利大族乃至居士大族聞彼說法所種善根；若四大王眾天乃至色究竟天聞彼說法所種善根，若善男子、善女人等聞彼說法發趣無上正等覺心，勤修種種諸菩薩行。如是一切合集稱量現前發起比餘善根為最勝等隨喜之心，復以如是隨喜善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。於如是時，若正解了諸能隨喜迴向之法盡滅離變，諸所隨喜迴向之法自性皆空，雖如是知而能隨喜迴向無上正等菩提。復於是時，若正解了都無有法可能隨喜迴向於法。何以故？以一切法自性皆空，空中都無能所隨喜迴向法故。雖如是知，而能隨喜迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩若能如是隨喜迴向，修行般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，便能不墮想、心、見倒。所以者何？是菩薩摩訶薩於隨喜心及所隨喜功德善根不生執著，於迴向心及所迴向無上菩提亦不執著，由無執著不墮顛倒，如是菩薩所起隨喜迴向之心，名為無上隨喜迴向，遠離一切虛妄分別。

「復次，大士！若菩薩摩訶薩於所修作諸福業事，如實了知離蘊、處、界，亦離般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，是菩薩摩訶薩於所修作諸福業事如是知已，能正隨喜迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大士！若菩薩摩訶薩於所修作諸福業事，如實了知離蘊、處、界，亦離般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，是菩薩摩訶薩於所修作諸福業事如是知已，能正隨喜迴向無上正等菩提。

「復次，大士！若菩薩摩訶薩，如實了知隨喜俱行諸福業事遠離隨喜俱行諸福業事自性，諸佛世尊遠離諸佛世尊自性，功德善根遠離功德善根自性，聲聞、獨覺及諸異生遠離聲聞、獨覺及諸異生自性，隨喜迴向大菩提心遠離隨喜迴向大菩提心自性，菩薩摩訶薩遠離菩薩摩訶薩自性，般若波羅蜜多乃至一切相智遠離般若波羅蜜多乃至一切相智自性，一切菩薩摩訶薩行遠離一切菩薩摩訶薩行自性，諸佛無上正等菩提遠離諸佛無上正等菩提自性，是菩薩摩訶薩如是修行離性般若波羅蜜多，名真修行甚深般若波羅蜜多，能正隨喜迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大士！若菩薩摩訶薩，如實了知隨喜俱行諸福業事遠離隨喜俱行諸福業事自性，諸佛世尊遠離諸佛世尊自性，功德善根遠離功德善根自性，聲聞、獨覺及諸異生遠離聲聞、獨覺及諸異生自性，隨喜迴向大菩提心遠離隨喜迴向大菩提心自性，菩薩摩訶薩遠離菩薩摩訶薩自性，般若波羅蜜多乃至一切相智遠離般若波羅蜜多乃至一切相智自性，一切菩薩摩訶薩行遠離一切菩薩摩訶薩行自性，諸佛無上正等菩提遠離諸佛無上正等菩提自性，是菩薩摩訶薩如是修行離性般若波羅蜜多，名真修行甚深般若波羅蜜多，能正隨喜迴向無上正等菩提。

「復次，大士！諸菩薩摩訶薩於已涅槃一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根，若欲發起隨喜迴向無上正等菩提心者，應作如是隨喜迴向，謂作是念：『如諸如來、應、正等覺及諸弟子皆已滅度，自性非有，功德善根亦復如是，我所發起隨喜迴向無上正等菩提之心及所迴向無上菩提其性亦爾。』如是知已，於諸善根發生隨喜迴向無上正等菩提，便能不生想心見倒。若菩薩摩訶薩以取相為方便行深般若波羅蜜多，於已滅度諸佛世尊及諸弟子功德善根取相隨喜迴向無上正等菩提，是為非善隨喜迴向。以過去佛及諸弟子功德善根非相、無相所取境界，是菩薩摩訶薩以取相念發生隨喜迴向無上正等菩提，是故非善隨喜迴向，由斯便墮想心見倒。若菩薩摩訶薩不取相為方便行深般若波羅蜜多，於已滅度諸佛世尊及諸弟子功德善根，離相隨喜迴向無上正等菩提，是名為善隨喜迴向，由斯不墮想、心、見倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大士！諸菩薩摩訶薩於已涅槃一切如來、應、正等覺及諸弟子功德善根，若欲發起隨喜迴向無上正等菩提心者，應作如是隨喜迴向，謂作是念：『如諸如來、應、正等覺及諸弟子皆已滅度，自性非有，功德善根亦復如是，我所發起隨喜迴向無上正等菩提之心及所迴向無上菩提其性亦爾。』如是知已，於諸善根發生隨喜迴向無上正等菩提，便能不生想心見倒。若菩薩摩訶薩以取相為方便行深般若波羅蜜多，於已滅度諸佛世尊及諸弟子功德善根取相隨喜迴向無上正等菩提，是為非善隨喜迴向。以過去佛及諸弟子功德善根非相、無相所取境界，是菩薩摩訶薩以取相念發生隨喜迴向無上正等菩提，是故非善隨喜迴向，由斯便墮想心見倒。若菩薩摩訶薩不取相為方便行深般若波羅蜜多，於已滅度諸佛世尊及諸弟子功德善根，離相隨喜迴向無上正等菩提，是名為善隨喜迴向，由斯不墮想、心、見倒。」

爾時，慈氏菩薩問具壽善現言：「云何菩薩摩訶薩於諸如來、應、正等覺及弟子眾功德善根隨喜俱行福業事等皆不取相，而能隨喜迴向無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩問具壽善現言：「云何菩薩摩訶薩於諸如來、應、正等覺及弟子眾功德善根隨喜俱行福業事等皆不取相，而能隨喜迴向無上正等菩提？」

善現答言：「應知菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，有如是等方便善巧，雖不取相而所作成，非離般若波羅蜜多有能正起隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。是故菩薩摩訶薩眾欲成所作，應學般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「應知菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，有如是等方便善巧，雖不取相而所作成，非離般若波羅蜜多有能正起隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。是故菩薩摩訶薩眾欲成所作，應學般若波羅蜜多。」

慈氏菩薩摩訶薩言：「大德善現！莫作是說。何以故？以甚深般若波羅蜜多中，諸佛世尊及弟子眾并所成就功德善根皆無所有不可得故，所作隨喜諸福業事發心迴向無上菩提亦無所有不可得故。此中菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應作是觀：『過去諸佛及弟子眾功德善根性皆已滅，所作隨喜諸福業事、發心迴向無上菩提性皆寂滅，我若於彼諸佛世尊及弟子眾功德善根取相分別，及於所作隨喜俱行諸福業事、發心迴向無上菩提取相分別，以是取相分別方便發生隨喜迴向無上正等菩提，諸佛世尊皆所不許。所以者何？於已滅度諸佛世尊及弟子等取相分別，隨喜迴向無上菩提，是則名為大有所得。』是故菩薩摩訶薩眾，欲於如來及諸弟子功德善根，正發隨喜迴向無上正等菩提，不應於中起有所得取相分別隨喜迴向，若於其中起有所得取相分別隨喜迴向，佛不說彼有大義利。何以故？如是隨喜迴向之心，妄想分別名雜毒故。如有飲食，雖具上妙色香美味，而雜毒藥，愚人淺識貪取噉之，初雖適意歡喜快樂，而後食消倍受眾苦，或便致死若近失命。如是一類補特伽羅不善受持、不善觀察甚深般若波羅蜜多文句義理，不善讀誦、不善通達甚深義趣，而告大乘種性者曰：『來！善男子！汝於三世諸佛世尊，從初發心至得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾，入無餘依涅槃界已乃至法滅，於其中間若修般若波羅蜜多廣說乃至一切相智已集、當集、現集善根，若成熟有情、嚴淨佛土已集、當集、現集善根。若諸如來所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊及餘無量無邊功德，若佛弟子一切有漏、無漏善根，若諸如來已、現、當記諸天、人等獨覺菩提所有功德，若諸天、龍、阿素洛等已集、當集、現集善根，若善男子、善女人等於諸功德發生隨喜迴向善根。如是一切合集稱量現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。』如是所說隨喜迴向，以有所得取相分別而為方便。譬如世間雜毒飲食初益後損，故此非善隨喜迴向。所以者何？以有所得取相分別發起隨喜迴向之心，有因、有緣、有作意、有戲論，不應般若波羅蜜多。彼雜毒故則為謗佛，不隨佛教不隨法說，菩薩種性補特伽羅不應隨彼所說而學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩摩訶薩言：「大德善現！莫作是說。何以故？以甚深般若波羅蜜多中，諸佛世尊及弟子眾并所成就功德善根皆無所有不可得故，所作隨喜諸福業事發心迴向無上菩提亦無所有不可得故。此中菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應作是觀：『過去諸佛及弟子眾功德善根性皆已滅，所作隨喜諸福業事、發心迴向無上菩提性皆寂滅，我若於彼諸佛世尊及弟子眾功德善根取相分別，及於所作隨喜俱行諸福業事、發心迴向無上菩提取相分別，以是取相分別方便發生隨喜迴向無上正等菩提，諸佛世尊皆所不許。所以者何？於已滅度諸佛世尊及弟子等取相分別，隨喜迴向無上菩提，是則名為大有所得。』是故菩薩摩訶薩眾，欲於如來及諸弟子功德善根，正發隨喜迴向無上正等菩提，不應於中起有所得取相分別隨喜迴向，若於其中起有所得取相分別隨喜迴向，佛不說彼有大義利。何以故？如是隨喜迴向之心，妄想分別名雜毒故。如有飲食，雖具上妙色香美味，而雜毒藥，愚人淺識貪取噉之，初雖適意歡喜快樂，而後食消倍受眾苦，或便致死若近失命。如是一類補特伽羅不善受持、不善觀察甚深般若波羅蜜多文句義理，不善讀誦、不善通達甚深義趣，而告大乘種性者曰：『來！善男子！汝於三世諸佛世尊，從初發心至得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾，入無餘依涅槃界已乃至法滅，於其中間若修般若波羅蜜多廣說乃至一切相智已集、當集、現集善根，若成熟有情、嚴淨佛土已集、當集、現集善根。若諸如來所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊及餘無量無邊功德，若佛弟子一切有漏、無漏善根，若諸如來已、現、當記諸天、人等獨覺菩提所有功德，若諸天、龍、阿素洛等已集、當集、現集善根，若善男子、善女人等於諸功德發生隨喜迴向善根。如是一切合集稱量現前隨喜，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。』如是所說隨喜迴向，以有所得取相分別而為方便。譬如世間雜毒飲食初益後損，故此非善隨喜迴向。所以者何？以有所得取相分別發起隨喜迴向之心，有因、有緣、有作意、有戲論，不應般若波羅蜜多。彼雜毒故則為謗佛，不隨佛教不隨法說，菩薩種性補特伽羅不應隨彼所說而學。

「是故，大德！應說云何住菩薩乘善男子等，應於三世十方諸佛及弟子等功德善根隨喜迴向？謂彼諸佛從初發心乃至法滅，於其中間若修般若波羅蜜多廣說乃至一切相智集諸善根，如是乃至若善男子、善女人等於諸功德發生隨喜迴向善根，住菩薩乘諸善男子、善女人等云何於彼功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，大德！應說云何住菩薩乘善男子等，應於三世十方諸佛及弟子等功德善根隨喜迴向？謂彼諸佛從初發心乃至法滅，於其中間若修般若波羅蜜多廣說乃至一切相智集諸善根，如是乃至若善男子、善女人等於諸功德發生隨喜迴向善根，住菩薩乘諸善男子、善女人等云何於彼功德善根發生隨喜迴向無上正等菩提？」

具壽善現答慈氏菩薩言：「住菩薩乘諸善男子、善女人等行深般若波羅蜜多，欲不謗佛而發隨喜迴向心者，應作是念：『如諸如來無上佛智了達遍知功德善根有如是性、有如是相、有如是法而可隨喜，我今亦應如是隨喜。如諸如來無上佛智了達遍知應以如是諸福業事迴向無上正等菩提，我今亦應如是迴向。』住菩薩乘諸善男子、善女人等，於諸如來及弟子等功德善根，應作如是隨喜迴向，若作如是隨喜迴向則不謗佛，隨佛所教，隨法而說。是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向之心，不雜眾毒，能至究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現答慈氏菩薩言：「住菩薩乘諸善男子、善女人等行深般若波羅蜜多，欲不謗佛而發隨喜迴向心者，應作是念：『如諸如來無上佛智了達遍知功德善根有如是性、有如是相、有如是法而可隨喜，我今亦應如是隨喜。如諸如來無上佛智了達遍知應以如是諸福業事迴向無上正等菩提，我今亦應如是迴向。』住菩薩乘諸善男子、善女人等，於諸如來及弟子等功德善根，應作如是隨喜迴向，若作如是隨喜迴向則不謗佛，隨佛所教，隨法而說。是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向之心，不雜眾毒，能至究竟。

「復次，大士！住菩薩乘諸善男子、善女人等行深般若波羅蜜多，於諸如來及弟子等功德善根，應作如是隨喜迴向。如色等蘊，不墮三界非三世攝，隨喜迴向亦應如是。廣說乃至如一切智、道相智、一切相智，不墮三界非三世攝，隨喜迴向亦應如是；如諸戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，不墮三界非三世攝，隨喜迴向亦應如是。所以者何？如彼諸法自性空故，不墮三界非三世攝，隨喜迴向亦復如是，謂諸如來自性空故，不墮三界非三世攝；諸佛功德自性空故，不墮三界非三世攝；聲聞、獨覺及人、天等自性空故，不墮三界非三世攝；彼諸善根自性空故，不墮三界非三世攝；於彼隨喜自性空故，不墮三界非三世攝；所迴向法自性空故，不墮三界非三世攝；能迴向者自性空故，不墮三界非三世攝。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知五蘊等法不墮三界非三世攝，若不墮三界非三世攝，則不可以彼有相為方便、有所得為方便，發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以蘊等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故，是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向無上正等菩提，不雜眾毒能至究竟。住菩薩乘諸善男子、善女人等若以有相而為方便，或有所得而為方便，於諸如來及弟子等功德善根，發生隨喜迴向之心，當知是邪隨喜迴向，此邪隨喜迴向之心，諸佛世尊所不稱讚。如是隨喜迴向之心非佛世尊所稱讚故，不能圓滿布施等六波羅蜜多，廣說乃至不能圓滿一切智、道相智、一切相智。由諸功德不圓滿故，不能嚴淨佛土、成熟有情，由不能嚴淨佛土、成熟有情故，不證無上正等菩提。何以故？由彼所起隨喜迴向有相有得，雜眾毒故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大士！住菩薩乘諸善男子、善女人等行深般若波羅蜜多，於諸如來及弟子等功德善根，應作如是隨喜迴向。如色等蘊，不墮三界非三世攝，隨喜迴向亦應如是。廣說乃至如一切智、道相智、一切相智，不墮三界非三世攝，隨喜迴向亦應如是；如諸戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，不墮三界非三世攝，隨喜迴向亦應如是。所以者何？如彼諸法自性空故，不墮三界非三世攝，隨喜迴向亦復如是，謂諸如來自性空故，不墮三界非三世攝；諸佛功德自性空故，不墮三界非三世攝；聲聞、獨覺及人、天等自性空故，不墮三界非三世攝；彼諸善根自性空故，不墮三界非三世攝；於彼隨喜自性空故，不墮三界非三世攝；所迴向法自性空故，不墮三界非三世攝；能迴向者自性空故，不墮三界非三世攝。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知五蘊等法不墮三界非三世攝，若不墮三界非三世攝，則不可以彼有相為方便、有所得為方便，發生隨喜迴向無上正等菩提。何以故？以蘊等法自性不生，若法不生則無所有，不可以彼無所有法隨喜迴向無所有故，是菩薩摩訶薩如是隨喜迴向無上正等菩提，不雜眾毒能至究竟。住菩薩乘諸善男子、善女人等若以有相而為方便，或有所得而為方便，於諸如來及弟子等功德善根，發生隨喜迴向之心，當知是邪隨喜迴向，此邪隨喜迴向之心，諸佛世尊所不稱讚。如是隨喜迴向之心非佛世尊所稱讚故，不能圓滿布施等六波羅蜜多，廣說乃至不能圓滿一切智、道相智、一切相智。由諸功德不圓滿故，不能嚴淨佛土、成熟有情，由不能嚴淨佛土、成熟有情故，不證無上正等菩提。何以故？由彼所起隨喜迴向有相有得，雜眾毒故。

「復次，大士！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應作是念：『如十方界一切如來、應、正等覺，如實通達功德善根有如是法，可依是法發生無倒隨喜迴向，我今亦應依如是法，發生隨喜迴向無上正等菩提。』是為正發隨喜迴向，由斯定證無上菩提，能盡未來度有情眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大士！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應作是念：『如十方界一切如來、應、正等覺，如實通達功德善根有如是法，可依是法發生無倒隨喜迴向，我今亦應依如是法，發生隨喜迴向無上正等菩提。』是為正發隨喜迴向，由斯定證無上菩提，能盡未來度有情眾。」

爾時，世尊讚善現言：「善哉！善哉！汝今已為一切菩薩摩訶薩等作大佛事，謂為菩薩摩訶薩等善說無倒隨喜迴向，如是所說隨喜迴向，以無相無得、無生無滅、無染無淨、無性自性、自相性空而為方便，亦以真如、法界、法性廣說乃至不思議界為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚善現言：「善哉！善哉！汝今已為一切菩薩摩訶薩等作大佛事，謂為菩薩摩訶薩等善說無倒隨喜迴向，如是所說隨喜迴向，以無相無得、無生無滅、無染無淨、無性自性、自相性空而為方便，亦以真如、法界、法性廣說乃至不思議界為方便故。

「善現當知！假使三千大千世界一切有情，皆得成就十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。於意云何？是諸有情福德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！假使三千大千世界一切有情，皆得成就十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。於意云何？是諸有情福德多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善現：「若善男子、善女人等，於諸如來及弟子等功德善根起無染著隨喜迴向，所獲功德甚多於前。善現當知！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若善男子、善女人等，於諸如來及弟子等功德善根起無染著隨喜迴向，所獲功德甚多於前。善現當知！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，於餘善根為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。

「復次，善現！假使三千大千世界一切有情，皆得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，有善男子、善女人等於彼預流乃至獨覺，盡其形壽以諸供具而奉施之，供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！假使三千大千世界一切有情，皆得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，有善男子、善女人等於彼預流乃至獨覺，盡其形壽以諸供具而奉施之，供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告善現：「若善男子、善女人等，於諸如來及弟子等功德善根，起無染著隨喜迴向，所獲功德甚多於前。善現當知！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，於餘善根為最為勝乃至廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若善男子、善女人等，於諸如來及弟子等功德善根，起無染著隨喜迴向，所獲功德甚多於前。善現當知！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，於餘善根為最為勝乃至廣說。

「復次，善現！假使三千大千世界一切有情皆趣無上正等菩提，設有十方各如殑伽沙等世界一切有情，一一於彼以諸供具而奉施之，經如殑伽沙等大劫，供養恭敬、尊重讚歎，於意云何？是諸有情由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！假使三千大千世界一切有情皆趣無上正等菩提，設有十方各如殑伽沙等世界一切有情，一一於彼以諸供具而奉施之，經如殑伽沙等大劫，供養恭敬、尊重讚歎，於意云何？是諸有情由此因緣得福多不？」

善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！如是福聚若有形色，十方各如殑伽沙界不能容受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「甚多！世尊！甚多！善逝！如是福聚若有形色，十方各如殑伽沙界不能容受。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現當知！若善男子、善女人等，於諸如來及弟子等功德善根，起無染著隨喜迴向，所獲功德甚多於前。善現當知！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，於餘善根為最為勝乃至廣說。善現當知！以前福聚比後功德，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。所以者何？彼有情類十善業道、四靜慮等，皆以有相及有所得為方便故。彼善男子、善女人等，以諸供具奉施預流乃至發趣大菩提者，亦以有相及有所得為方便故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現當知！若善男子、善女人等，於諸如來及弟子等功德善根，起無染著隨喜迴向，所獲功德甚多於前。善現當知！是善男子、善女人等所起如是隨喜迴向，於餘善根為最為勝乃至廣說。善現當知！以前福聚比後功德，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。所以者何？彼有情類十善業道、四靜慮等，皆以有相及有所得為方便故。彼善男子、善女人等，以諸供具奉施預流乃至發趣大菩提者，亦以有相及有所得為方便故。」

爾時，四大天王各與眷屬三萬二千諸天子俱，頂禮佛足，合掌恭敬白言：「世尊！彼諸菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相、無所得、無染著、無思作而為方便，於諸如來及弟子等功德善根發起無倒隨喜迴向，如是所起隨喜迴向，不墮二法、不二法中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四大天王各與眷屬三萬二千諸天子俱，頂禮佛足，合掌恭敬白言：「世尊！彼諸菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相、無所得、無染著、無思作而為方便，於諸如來及弟子等功德善根發起無倒隨喜迴向，如是所起隨喜迴向，不墮二法、不二法中。」

時，天帝釋及蘇夜摩天子、珊覩史多天子、善變化天子、最自在天子，各與眷屬無量百千諸天子俱，皆持種種天妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇，奏天樂音，以供養佛。頂禮雙足，合掌白言：「彼諸菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相、無所得、無染著、無思作而為方便，於諸如來及弟子等功德善根，發起無倒隨喜迴向，如是所起隨喜迴向，不墮二法、不二法中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋及蘇夜摩天子、珊覩史多天子、善變化天子、最自在天子，各與眷屬無量百千諸天子俱，皆持種種天妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇，奏天樂音，以供養佛。頂禮雙足，合掌白言：「彼諸菩薩摩訶薩乃能發起如是廣大隨喜迴向，謂彼菩薩摩訶薩方便善巧，以無相、無所得、無染著、無思作而為方便，於諸如來及弟子等功德善根，發起無倒隨喜迴向，如是所起隨喜迴向，不墮二法、不二法中。」

時，大梵天王及極光淨天、遍淨天、廣果天、色究竟天，各與無量百千俱胝那庾多天眾，前詣佛所頂禮雙足，合掌恭敬俱發聲言：「希有！世尊！彼諸菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，超勝於前無方便善巧、有相、有所得善男子等所修善根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大梵天王及極光淨天、遍淨天、廣果天、色究竟天，各與無量百千俱胝那庾多天眾，前詣佛所頂禮雙足，合掌恭敬俱發聲言：「希有！世尊！彼諸菩薩摩訶薩為般若波羅蜜多方便善巧所攝受故，超勝於前無方便善巧、有相、有所得善男子等所修善根。」

爾時，佛告四大王眾天乃至色究竟天等言：「假使三千大千世界一切有情皆趣無上正等菩提，普於過去未來現在十方世界一切如來從初發心乃至法住，於其中間所修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智相應善根，若諸弟子所有善根，若諸如來所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊及餘無量無邊佛法，若諸如來所說正法，若依彼法修習施性、戒性、修性三福業事，若依彼法精勤修學，得預流果、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，得入菩薩正性離生，若諸有情修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若等所引善根，如是一切合集稱量，以有相、有所得、有染著、有思作、有二不二而為方便現前隨喜，既隨喜已迴向無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告四大王眾天乃至色究竟天等言：「假使三千大千世界一切有情皆趣無上正等菩提，普於過去未來現在十方世界一切如來從初發心乃至法住，於其中間所修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智相應善根，若諸弟子所有善根，若諸如來所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊及餘無量無邊佛法，若諸如來所說正法，若依彼法修習施性、戒性、修性三福業事，若依彼法精勤修學，得預流果、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，得入菩薩正性離生，若諸有情修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若等所引善根，如是一切合集稱量，以有相、有所得、有染著、有思作、有二不二而為方便現前隨喜，既隨喜已迴向無上正等菩提。

「有善男子、善女人等發趣無上正等菩提，普於過去未來現在十方世界一切如來從初發心乃至法住，於其中間所修布施波羅蜜多相應善根，廣說乃至若諸有情修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若等所引善根，如是一切合集稱量，以無相、無所得、無染著、無思作、無二不二而為方便現前隨喜，既隨喜已迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等隨喜迴向，於餘善根為最為勝乃至廣說，於前有情隨喜迴向百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦最為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有善男子、善女人等發趣無上正等菩提，普於過去未來現在十方世界一切如來從初發心乃至法住，於其中間所修布施波羅蜜多相應善根，廣說乃至若諸有情修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若等所引善根，如是一切合集稱量，以無相、無所得、無染著、無思作、無二不二而為方便現前隨喜，既隨喜已迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等隨喜迴向，於餘善根為最為勝乃至廣說，於前有情隨喜迴向百倍為勝，千倍為勝，乃至鄔波尼殺曇倍亦最為勝。」

具壽善現前白佛言：「如佛所說，是善男子、善女人等隨喜迴向，於餘善根為最為勝乃至廣說。齊何說是隨喜迴向，於餘善根為最勝等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現前白佛言：「如佛所說，是善男子、善女人等隨喜迴向，於餘善根為最為勝乃至廣說。齊何說是隨喜迴向，於餘善根為最勝等？」

佛告善現：「是善男子、善女人等，普於過去未來現在十方世界，一切如來、聲聞、獨覺、菩薩，及餘一切有情諸善根等，不取不捨、不矜不蔑，非有所得、非無所得，達一切法無生無滅、無染無淨、無增無減、無去無來、無集無散、無入無出，作如是念：『如三世法真如、法界廣說乃至不思議界，我亦如是於諸善法以無所得而為方便隨喜迴向。』善現！齊是所起隨喜迴向，我說於餘善根為最勝等，如是隨喜迴向勝餘隨喜迴向百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍，是故我說如是所起隨喜迴向於餘善根為最勝等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是善男子、善女人等，普於過去未來現在十方世界，一切如來、聲聞、獨覺、菩薩，及餘一切有情諸善根等，不取不捨、不矜不蔑，非有所得、非無所得，達一切法無生無滅、無染無淨、無增無減、無去無來、無集無散、無入無出，作如是念：『如三世法真如、法界廣說乃至不思議界，我亦如是於諸善法以無所得而為方便隨喜迴向。』善現！齊是所起隨喜迴向，我說於餘善根為最勝等，如是隨喜迴向勝餘隨喜迴向百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍，是故我說如是所起隨喜迴向於餘善根為最勝等。

「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，欲於三世十方如來從初發心乃至法住，於其中間所修布施乃至般若波羅蜜多相應善根，廣說乃至無量無數無邊佛法，若諸聲聞、獨覺、菩薩功德善根，若餘有情所有施性、戒性、修性三福業事及餘善根，如是一切合集稱量，現前發起無倒隨喜迴向心者，應作是念：『色乃至識與解脫等，廣說乃至一切相智與解脫等，戒蘊等五與解脫等，於一切法所起勝解與解脫等，三世諸佛與解脫等，三世諸法與解脫等，一切隨喜及諸迴向與解脫等，佛及弟子并諸獨覺諸根熟變與解脫等，佛及弟子并諸獨覺所得涅槃與解脫等，諸佛、菩薩、獨覺、聲聞諸法法性與解脫等，一切有情及一切法并彼法性與解脫等，如諸法性無縛無解、無染無淨、無起無盡、無生無滅、無取無捨。我於如是功德善根現前隨喜，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，如是隨喜迴向非能隨喜迴向，無所隨喜所迴向故，如是所起隨喜迴向非轉非息，無生滅故。』善現！是菩薩摩訶薩隨喜迴向，於餘所起隨喜迴向，為最為勝乃至廣說。若菩薩摩訶薩成就如是隨喜迴向，疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住菩薩乘諸善男子、善女人等，欲於三世十方如來從初發心乃至法住，於其中間所修布施乃至般若波羅蜜多相應善根，廣說乃至無量無數無邊佛法，若諸聲聞、獨覺、菩薩功德善根，若餘有情所有施性、戒性、修性三福業事及餘善根，如是一切合集稱量，現前發起無倒隨喜迴向心者，應作是念：『色乃至識與解脫等，廣說乃至一切相智與解脫等，戒蘊等五與解脫等，於一切法所起勝解與解脫等，三世諸佛與解脫等，三世諸法與解脫等，一切隨喜及諸迴向與解脫等，佛及弟子并諸獨覺諸根熟變與解脫等，佛及弟子并諸獨覺所得涅槃與解脫等，諸佛、菩薩、獨覺、聲聞諸法法性與解脫等，一切有情及一切法并彼法性與解脫等，如諸法性無縛無解、無染無淨、無起無盡、無生無滅、無取無捨。我於如是功德善根現前隨喜，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，如是隨喜迴向非能隨喜迴向，無所隨喜所迴向故，如是所起隨喜迴向非轉非息，無生滅故。』善現！是菩薩摩訶薩隨喜迴向，於餘所起隨喜迴向，為最為勝乃至廣說。若菩薩摩訶薩成就如是隨喜迴向，疾證無上正等菩提。

「復次，善現！若趣大乘諸善男子、善女人等，假使能於十方現在各如殑伽沙等世界一切如來及諸弟子，以有相有所得為方便，盡其形壽常以種種上妙供具供養恭敬、尊重讚歎。彼諸如來及弟子眾般涅槃後，取設利羅以妙七寶造立高廣諸窣堵波，晝夜精勤禮拜右繞，復以種種上妙華鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。復以有相及有所得而為方便，勤修布施乃至般若及餘善根。有善男子、善女人等發趣大乘，能以無相及無所得而為方便，修行六種波羅蜜多相應善根方便善巧，於餘一切功德善根發生隨喜，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等，由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向，勝前所說發趣大乘善男子等所作功德百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。故說如是隨喜迴向，於餘善根為最勝等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若趣大乘諸善男子、善女人等，假使能於十方現在各如殑伽沙等世界一切如來及諸弟子，以有相有所得為方便，盡其形壽常以種種上妙供具供養恭敬、尊重讚歎。彼諸如來及弟子眾般涅槃後，取設利羅以妙七寶造立高廣諸窣堵波，晝夜精勤禮拜右繞，復以種種上妙華鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。復以有相及有所得而為方便，勤修布施乃至般若及餘善根。有善男子、善女人等發趣大乘，能以無相及無所得而為方便，修行六種波羅蜜多相應善根方便善巧，於餘一切功德善根發生隨喜，持此善根與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是善男子、善女人等，由依般若波羅蜜多方便善巧隨喜迴向，勝前所說發趣大乘善男子等所作功德百倍、千倍乃至鄔波尼殺曇倍。故說如是隨喜迴向，於餘善根為最勝等。

「是故，善現！發趣大乘諸菩薩摩訶薩，應以無相及無所得而為方便，勤修布施乃至般若波羅蜜多相應善根，及依般若波羅蜜多方便善巧，於諸如來及弟子等功德善根，發生無倒隨喜迴向。若菩薩摩訶薩，能以無相及無所得而為方便隨喜迴向，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善現！發趣大乘諸菩薩摩訶薩，應以無相及無所得而為方便，勤修布施乃至般若波羅蜜多相應善根，及依般若波羅蜜多方便善巧，於諸如來及弟子等功德善根，發生無倒隨喜迴向。若菩薩摩訶薩，能以無相及無所得而為方便隨喜迴向，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提，能盡未來利樂一切。」

第三分地獄品第十之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分地獄品第十之一

爾時，舍利子白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多能作照明，畢竟淨故；皆應敬禮，諸人、天等所欽重故；無所染著，世間諸法不能污故；遠離一切三界瞖眩，能除煩惱諸見闇故；最為上首，於一切種菩提分法極尊勝故；能作安隱，永斷一切驚恐逼迫災橫事故；能施光明，攝受諸有情令得五眼故；能示中道，令失路者離二邊故；善能發生一切智智，永斷一切煩惱相續并習氣故；是諸菩薩摩訶薩母，菩薩所修一切佛法從此生故，不生不滅自相空故；脫一切生死，非常非壞故；能為依怙，施諸有情諸法寶故；能成圓滿如來十力，一切他論不能屈故；能轉三轉十二行相無上法輪，達一切法無轉還故；能示諸法無倒，自性顯了無性自性空故。世尊！諸有情類於此般若波羅蜜多，應云何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！甚深般若波羅蜜多能作照明，畢竟淨故；皆應敬禮，諸人、天等所欽重故；無所染著，世間諸法不能污故；遠離一切三界瞖眩，能除煩惱諸見闇故；最為上首，於一切種菩提分法極尊勝故；能作安隱，永斷一切驚恐逼迫災橫事故；能施光明，攝受諸有情令得五眼故；能示中道，令失路者離二邊故；善能發生一切智智，永斷一切煩惱相續并習氣故；是諸菩薩摩訶薩母，菩薩所修一切佛法從此生故，不生不滅自相空故；脫一切生死，非常非壞故；能為依怙，施諸有情諸法寶故；能成圓滿如來十力，一切他論不能屈故；能轉三轉十二行相無上法輪，達一切法無轉還故；能示諸法無倒，自性顯了無性自性空故。世尊！諸有情類於此般若波羅蜜多，應云何住？」

爾時，佛告舍利子言：「諸有情類於此般若波羅蜜多，應如佛住，供養、禮敬、思惟般若波羅蜜多，應如供養、禮敬、思惟佛薄伽梵。何以故？舍利子！佛不異般若波羅蜜多，般若波羅蜜多不異佛，佛即是般若波羅蜜多，般若波羅蜜多即是佛。所以者何？諸佛、菩薩、獨覺、聲聞皆由般若波羅蜜多而得出現。一切世間十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通，亦由般若波羅蜜多而得出現。一切布施波羅蜜多廣說乃至一切相智，亦由般若波羅蜜多而得出現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利子言：「諸有情類於此般若波羅蜜多，應如佛住，供養、禮敬、思惟般若波羅蜜多，應如供養、禮敬、思惟佛薄伽梵。何以故？舍利子！佛不異般若波羅蜜多，般若波羅蜜多不異佛，佛即是般若波羅蜜多，般若波羅蜜多即是佛。所以者何？諸佛、菩薩、獨覺、聲聞皆由般若波羅蜜多而得出現。一切世間十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通，亦由般若波羅蜜多而得出現。一切布施波羅蜜多廣說乃至一切相智，亦由般若波羅蜜多而得出現。」

時，天帝釋竊作是念：「今舍利子以何因緣問佛斯事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋竊作是念：「今舍利子以何因緣問佛斯事？」

時，舍利子知彼心念，便告之言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多所攝受故，方便善巧能於三世十方諸佛，從初發心乃至法住，於其中間所有功德；若諸聲聞、獨覺、菩薩、餘有情類所有善根，如是一切，能以無相及無所得而為方便，合集稱量現前隨喜，既隨喜已，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，由此因緣故問斯事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子知彼心念，便告之言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多所攝受故，方便善巧能於三世十方諸佛，從初發心乃至法住，於其中間所有功德；若諸聲聞、獨覺、菩薩、餘有情類所有善根，如是一切，能以無相及無所得而為方便，合集稱量現前隨喜，既隨喜已，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，由此因緣故問斯事。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，超勝布施乃至靜慮波羅蜜多無邊倍數。如生盲人百千等眾，無淨眼者善引導之，猶尚不能近趣正道，況能遠達豐樂大城！如是前五波羅蜜多諸生盲眾，若無般若波羅蜜多淨眼者導，尚不能趣菩薩正道，況能遠達一切智城！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，超勝布施乃至靜慮波羅蜜多無邊倍數。如生盲人百千等眾，無淨眼者善引導之，猶尚不能近趣正道，況能遠達豐樂大城！如是前五波羅蜜多諸生盲眾，若無般若波羅蜜多淨眼者導，尚不能趣菩薩正道，況能遠達一切智城！

「復次，憍尸迦！布施等五波羅蜜多，要由般若波羅蜜多，名有目者。復由般若波羅蜜多之所攝受，名到彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！布施等五波羅蜜多，要由般若波羅蜜多，名有目者。復由般若波羅蜜多之所攝受，名到彼岸。」

天帝釋言：「豈不前五波羅蜜多亦互為首，攝受餘五波羅蜜多令到彼岸？既爾何緣獨讚般若超勝餘五波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「豈不前五波羅蜜多亦互為首，攝受餘五波羅蜜多令到彼岸？既爾何緣獨讚般若超勝餘五波羅蜜多？」

舍利子言：「天主所說理不應爾。所以者何？非由前五波羅蜜多為首，攝餘令到彼岸；要由般若波羅蜜多具大勢力方便善巧，攝受餘五波羅蜜多，令無執著速到彼岸。是故般若波羅蜜多於前五種為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「天主所說理不應爾。所以者何？非由前五波羅蜜多為首，攝餘令到彼岸；要由般若波羅蜜多具大勢力方便善巧，攝受餘五波羅蜜多，令無執著速到彼岸。是故般若波羅蜜多於前五種為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何應引發般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何應引發般若波羅蜜多？」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩不為引發色故，應引發般若波羅蜜多；不為引發受、想、行、識故，應引發般若波羅蜜多；廣說乃至不為引發一切智故，應引發般若波羅蜜多；不為引發道相智、一切相智故，應引發般若波羅蜜多；不為引發一切法故，應引發般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩不為引發色故，應引發般若波羅蜜多；不為引發受、想、行、識故，應引發般若波羅蜜多；廣說乃至不為引發一切智故，應引發般若波羅蜜多；不為引發道相智、一切相智故，應引發般若波羅蜜多；不為引發一切法故，應引發般若波羅蜜多。」

舍利子言：「云何菩薩摩訶薩不為引發色乃至一切法故，應引發般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何菩薩摩訶薩不為引發色乃至一切法故，應引發般若波羅蜜多？」

佛告舍利子：「以色乃至一切法無作、無生、無得、無壞、無自性故，諸菩薩摩訶薩不為引發色乃至一切法故，應引發般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「以色乃至一切法無作、無生、無得、無壞、無自性故，諸菩薩摩訶薩不為引發色乃至一切法故，應引發般若波羅蜜多。」

時，舍利子復白佛言：「諸菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「諸菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多與何法合？」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多，不與一切法合，由不合故得名般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩如是引發般若波羅蜜多，不與一切法合，由不合故得名般若波羅蜜多。」

舍利子言：「如是般若波羅蜜多，不與何等一切法合？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「如是般若波羅蜜多，不與何等一切法合？」

世尊告曰：「如是般若波羅蜜多，不與善法合，不與非善法合；不與有罪法合，不與無罪法合；不與有漏法合，不與無漏法合；不與有為法合，不與無為法合；不與有染法合，不與無染法合；不與世間法合，不與出世法合；不與雜染法合，不與清淨法合；不與生死法合，不與涅槃法合。何以故？舍利子！甚深般若波羅蜜多於一切法無所得故，不可說與如是法合。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「如是般若波羅蜜多，不與善法合，不與非善法合；不與有罪法合，不與無罪法合；不與有漏法合，不與無漏法合；不與有為法合，不與無為法合；不與有染法合，不與無染法合；不與世間法合，不與出世法合；不與雜染法合，不與清淨法合；不與生死法合，不與涅槃法合。何以故？舍利子！甚深般若波羅蜜多於一切法無所得故，不可說與如是法合。」

時，天帝釋便白佛言：「甚深般若波羅蜜多，豈亦不與一切智合？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋便白佛言：「甚深般若波羅蜜多，豈亦不與一切智合？」

佛言：「如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多，亦不說與一切智合，由此於彼無所得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多，亦不說與一切智合，由此於彼無所得故。」

天帝釋言：「云何般若波羅蜜多，於一切智無合無得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「云何般若波羅蜜多，於一切智無合無得？」

世尊告曰：「非深般若波羅蜜多，於一切智如名、如相、如所造作有合有得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「非深般若波羅蜜多，於一切智如名、如相、如所造作有合有得。」

天帝釋言：「云何般若波羅蜜多，於一切智亦有合得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「云何般若波羅蜜多，於一切智亦有合得？」

世尊告曰：「由深般若波羅蜜多，於一切智如名相等無受無取、無住無斷、無執無捨，如是合得而無合得；於一切法亦復如是，如名相等無受無取、無住無斷、無執無捨，如是合得而無合得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「由深般若波羅蜜多，於一切智如名相等無受無取、無住無斷、無執無捨，如是合得而無合得；於一切法亦復如是，如名相等無受無取、無住無斷、無執無捨，如是合得而無合得。」

時，天帝釋復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！如是般若波羅蜜多為一切法無生無滅、無作無成、無得無壞、無自性故，出現世間，雖有合得而無合得，如是理趣不可思議，唯佛世尊能覺能說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「甚奇！世尊！希有！善逝！如是般若波羅蜜多為一切法無生無滅、無作無成、無得無壞、無自性故，出現世間，雖有合得而無合得，如是理趣不可思議，唯佛世尊能覺能說。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，起如是想：『甚深般若波羅蜜多，與一切法若合不合。』是菩薩摩訶薩俱捨、俱遠甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，起如是想：『甚深般若波羅蜜多，與一切法若合不合。』是菩薩摩訶薩俱捨、俱遠甚深般若波羅蜜多。」

佛告善現：「復有因緣，諸菩薩摩訶薩捨、遠般若波羅蜜多，謂彼修行甚深般若波羅蜜多時，起如是想：『甚深般若波羅蜜多，無所有、非真實，不堅固、不自在。』是菩薩摩訶薩捨、遠般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「復有因緣，諸菩薩摩訶薩捨、遠般若波羅蜜多，謂彼修行甚深般若波羅蜜多時，起如是想：『甚深般若波羅蜜多，無所有、非真實，不堅固、不自在。』是菩薩摩訶薩捨、遠般若波羅蜜多。」

爾時，善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩信甚深般若波羅蜜多時，為不信何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩信甚深般若波羅蜜多時，為不信何法？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩信甚深般若波羅蜜多時，則不信色，不信受、想、行、識，廣說乃至不信一切智，不信道相智、一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩信甚深般若波羅蜜多時，則不信色，不信受、想、行、識，廣說乃至不信一切智，不信道相智、一切相智。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩信甚深般若波羅蜜多時，則不信色，乃至不信一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩信甚深般若波羅蜜多時，則不信色，乃至不信一切相智？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀一切色廣說乃至一切相智不可得故，雖信般若波羅蜜多，而不信色廣說乃至一切相智。如是，善現！諸菩薩摩訶薩信甚深般若波羅蜜多時，則不信色乃至不信一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，觀一切色廣說乃至一切相智不可得故，雖信般若波羅蜜多，而不信色廣說乃至一切相智。如是，善現！諸菩薩摩訶薩信甚深般若波羅蜜多時，則不信色乃至不信一切相智。」