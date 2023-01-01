大般若波羅蜜多經卷第五百四三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百四三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分福聚品第八之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分福聚品第八之二

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果所獲福聚，尚勝教化一贍部洲諸有情類皆令安住十善業道。所以者何？諸有安住十善業道，不免地獄、傍生、鬼界，若諸有情住預流果便得永脫諸險惡趣，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！憍尸迦！若善男子、善女人等，教贍部洲諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果所獲福聚，不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。所以者何？獨覺菩提所有功德，勝預流等多百千倍。憍尸迦！若善男子、善女人等，教贍部洲諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚，不如有人教一有情令趣無上正等菩提。所以者何？若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。何以故？憍尸迦！由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，亦有如來、應、正等覺轉妙法輪度有情眾。諸菩薩摩訶薩皆依般若波羅蜜多而得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果所獲福聚，尚勝教化一贍部洲諸有情類皆令安住十善業道。所以者何？諸有安住十善業道，不免地獄、傍生、鬼界，若諸有情住預流果便得永脫諸險惡趣，況教令住一來、不還、阿羅漢果所獲福聚而不勝彼！憍尸迦！若善男子、善女人等，教贍部洲諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果所獲福聚，不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。所以者何？獨覺菩提所有功德，勝預流等多百千倍。憍尸迦！若善男子、善女人等，教贍部洲諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚，不如有人教一有情令趣無上正等菩提。所以者何？若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。何以故？憍尸迦！由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，亦有如來、應、正等覺轉妙法輪度有情眾。諸菩薩摩訶薩皆依般若波羅蜜多而得成就。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等書寫般若波羅蜜多甚深經典施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。所以者何？甚深般若波羅蜜多祕密藏中，廣說世間、出世善法，依此善法世間便有剎帝利大族乃至居士大族、四大王眾天乃至非想非非想處天，亦有布施波羅蜜多廣說乃至一切相智，亦有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，亦有預流乃至諸佛施設可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等書寫般若波羅蜜多甚深經典施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。所以者何？甚深般若波羅蜜多祕密藏中，廣說世間、出世善法，依此善法世間便有剎帝利大族乃至居士大族、四大王眾天乃至非想非非想處天，亦有布施波羅蜜多廣說乃至一切相智，亦有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，亦有預流乃至諸佛施設可得。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？餘如上說。

「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？餘如上說。

「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等，教中千界諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等，教中千界諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？餘如上說。

「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教大千界諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教大千界諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？餘如上說。

「復次，憍尸迦！置大千界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置大千界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？餘如上說。

「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令安住十善業道，於意云何？餘如上說。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等書寫般若波羅蜜多甚深經典施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，諸善男子、善女人等於中已學今學當學，或有已入今入當入聲聞種性正性離生，漸次乃至已正當得阿羅漢果；或有已入今入當入獨覺種性正性離生，漸次乃至已正當得獨覺菩提；或有已入今入當入菩薩種性正性離生，漸次修行諸菩薩行，已得今得當得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等書寫般若波羅蜜多甚深經典施他讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，諸善男子、善女人等於中已學今學當學，或有已入今入當入聲聞種性正性離生，漸次乃至已正當得阿羅漢果；或有已入今入當入獨覺種性正性離生，漸次乃至已正當得獨覺菩提；或有已入今入當入菩薩種性正性離生，漸次修行諸菩薩行，已得今得當得無上正等菩提。

「憍尸迦！甚深般若波羅蜜多祕密藏中所說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多廣說乃至一切相智，若餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！甚深般若波羅蜜多祕密藏中所說一切無漏法者，所謂布施波羅蜜多廣說乃至一切相智，若餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果所獲福聚，尚勝教化一贍部洲諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通。所以者何？諸有安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通者，不免地獄、傍生、鬼界；若諸有情住預流果，便得永脫諸險惡趣，況教令住一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚而不勝彼！憍尸迦！若善男子、善女人等，教贍部洲諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果所獲福聚，不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。所以者何？獨覺菩提所有功德，勝預流等多百千倍。憍尸迦！若善男子、善女人等，教贍部洲諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚，不如有人教一有情令趣無上正等菩提。所以者何？若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。何以故？憍尸迦！由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，亦有如來、應、正等覺轉妙法輪度有情眾，諸菩薩摩訶薩皆依般若波羅蜜多而得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教一有情住預流果所獲福聚，尚勝教化一贍部洲諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通。所以者何？諸有安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通者，不免地獄、傍生、鬼界；若諸有情住預流果，便得永脫諸險惡趣，況教令住一來、不還、阿羅漢果，所獲福聚而不勝彼！憍尸迦！若善男子、善女人等，教贍部洲諸有情類皆住預流、一來、不還、阿羅漢果所獲福聚，不如有人教一有情令其安住獨覺菩提。所以者何？獨覺菩提所有功德，勝預流等多百千倍。憍尸迦！若善男子、善女人等，教贍部洲諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚，不如有人教一有情令趣無上正等菩提。所以者何？若教有情令趣無上正等菩提，則令世間佛眼不斷。何以故？憍尸迦！由有菩薩摩訶薩故，便有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，亦有如來、應、正等覺轉妙法輪度有情眾，諸菩薩摩訶薩皆依般若波羅蜜多而得成就。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等書寫般若波羅蜜多甚深經典施他讀誦，若轉書寫廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。所以者何？甚深般若波羅蜜多祕密藏中，廣說世間出世善法，依此善法世間便有剎帝利大族，廣說乃至亦有諸佛施設可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等書寫般若波羅蜜多甚深經典施他讀誦，若轉書寫廣令流布，所獲福聚勝前福聚無量無邊。所以者何？甚深般若波羅蜜多祕密藏中，廣說世間出世善法，依此善法世間便有剎帝利大族，廣說乃至亦有諸佛施設可得。

「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置贍部洲諸有情類。若善男子、善女人等教四大洲諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？餘如上說。

「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置四大洲諸有情類。若善男子、善女人等教小千界諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？餘如上說。

「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等教中千界諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置小千界諸有情類。若善男子、善女人等教中千界諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？餘如上說。

「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教大千界諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置中千界諸有情類。若善男子、善女人等教大千界諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？餘如上說。

「復次，憍尸迦！置大千界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置大千界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？餘如上說。

「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置此十方各如殑伽沙等世界諸有情類。若善男子、善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令安住四靜慮、四無量、四無色定、五神通，於意云何？餘如上說。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟所獲福聚，勝於教化一贍部洲諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通；亦勝教化一四大洲諸有情類，亦勝教化一小千界諸有情類，亦勝教化一中千界諸有情類，亦勝教化一大千界諸有情類，亦勝教化十方各如殑伽沙界諸有情類，亦勝教化盡十方界諸有情類，皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟所獲福聚，勝於教化一贍部洲諸有情類皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通；亦勝教化一四大洲諸有情類，亦勝教化一小千界諸有情類，亦勝教化一中千界諸有情類，亦勝教化一大千界諸有情類，亦勝教化十方各如殑伽沙界諸有情類，亦勝教化盡十方界諸有情類，皆令安住十善業道、四靜慮、四無量、四無色定、五神通。

「憍尸迦！此中如理思惟者，謂以非二、非不二行，為求無上正等菩提，思惟般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，如是乃至以非二、非不二行，為求無上正等菩提，思惟一切智、道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！此中如理思惟者，謂以非二、非不二行，為求無上正等菩提，思惟般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，如是乃至以非二、非不二行，為求無上正等菩提，思惟一切智、道相智、一切相智。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，以無量門廣為他說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解所獲福聚，勝自聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟甚深般若波羅蜜多所獲功德無量倍數。憍尸迦！此中般若波羅蜜多義趣者，謂此般若波羅蜜多所有義趣，不應以二相觀，亦不應以不二相觀，非有相非無相、非入非出、非增非減、非染非淨、非生非滅、非取非捨、非執非不執、非住非不住、非實非不實、非合非散、非相應非不相應、非少分非非少分、非全分非非全分、非因緣非非因緣、非法非非法、非真如非非真如、非實際非非實際，如是義趣有無量門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，以無量門廣為他說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解所獲福聚，勝自聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟甚深般若波羅蜜多所獲功德無量倍數。憍尸迦！此中般若波羅蜜多義趣者，謂此般若波羅蜜多所有義趣，不應以二相觀，亦不應以不二相觀，非有相非無相、非入非出、非增非減、非染非淨、非生非滅、非取非捨、非執非不執、非住非不住、非實非不實、非合非散、非相應非不相應、非少分非非少分、非全分非非全分、非因緣非非因緣、非法非非法、非真如非非真如、非實際非非實際，如是義趣有無量門。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，自於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，以無量門為他廣說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，所獲福聚過前福聚無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，自於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，以無量門為他廣說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，所獲福聚過前福聚無量無邊。」

時，天帝釋即白佛言：「諸善男子、善女人等應以種種巧妙文義，為他演說甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋即白佛言：「諸善男子、善女人等應以種種巧妙文義，為他演說甚深般若波羅蜜多。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。諸善男子、善女人等應以種種巧妙文義，為他演說甚深般若波羅蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等能以種種巧妙文義，為他演說甚深般若波羅蜜多，成就無量無數無邊不可思議大功德聚。憍尸迦！若善男子、善女人等盡其形壽，以無量種上妙花鬘乃至燈明及餘供具，供養恭敬、尊重讚歎十方無量無數世界一切如來、應、正等覺。有善男子、善女人等自於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，復依種種巧妙文義，以無量門廣為他說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解所獲福聚甚多於前。所以者何？三世諸佛皆依般若波羅蜜多，精勤修學證得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。諸善男子、善女人等應以種種巧妙文義，為他演說甚深般若波羅蜜多。憍尸迦！若善男子、善女人等能以種種巧妙文義，為他演說甚深般若波羅蜜多，成就無量無數無邊不可思議大功德聚。憍尸迦！若善男子、善女人等盡其形壽，以無量種上妙花鬘乃至燈明及餘供具，供養恭敬、尊重讚歎十方無量無數世界一切如來、應、正等覺。有善男子、善女人等自於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，復依種種巧妙文義，以無量門廣為他說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解所獲福聚甚多於前。所以者何？三世諸佛皆依般若波羅蜜多，精勤修學證得無上正等菩提。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，勤修布施乃至般若波羅蜜多。有善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以無所得而為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，復以種種巧妙文義，經須臾間為他辯說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，所獲福聚甚多於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等無量無數無邊大劫，以有所得而為方便，勤修布施乃至般若波羅蜜多。有善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以無所得而為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，復以種種巧妙文義，經須臾間為他辯說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，所獲福聚甚多於前。

「憍尸迦！有所得者，謂善男子、善女人等修布施時作如是念：『我能布施，彼是受者，此是施果、施及施物。』彼修施時名住布施，不名布施波羅蜜多。修淨戒時作如是念：『我能持戒，為護於彼，此是戒果及所持戒。』彼修戒時名住淨戒，不名淨戒波羅蜜多。修安忍時作如是念：『我能修忍，為護彼故，此是忍果及忍自性。』彼修忍時名住安忍，不名安忍波羅蜜多。修精進時作如是念：『我能精進，為修斷彼，此精進果精進自性。』彼精進時名住精進，不名精進波羅蜜多。修靜慮時作如是念：『我能修定，彼是定境，此是定果及定自性。』彼修定時名住靜慮，不名靜慮波羅蜜多。修般若時作如是念：『我能修慧，彼是慧境，此是慧果及慧自性。』彼修慧時名住般若，不名般若波羅蜜多。憍尸迦！是善男子、善女人等以有所得為方便故，不能圓滿布施等六波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！有所得者，謂善男子、善女人等修布施時作如是念：『我能布施，彼是受者，此是施果、施及施物。』彼修施時名住布施，不名布施波羅蜜多。修淨戒時作如是念：『我能持戒，為護於彼，此是戒果及所持戒。』彼修戒時名住淨戒，不名淨戒波羅蜜多。修安忍時作如是念：『我能修忍，為護彼故，此是忍果及忍自性。』彼修忍時名住安忍，不名安忍波羅蜜多。修精進時作如是念：『我能精進，為修斷彼，此精進果精進自性。』彼精進時名住精進，不名精進波羅蜜多。修靜慮時作如是念：『我能修定，彼是定境，此是定果及定自性。』彼修定時名住靜慮，不名靜慮波羅蜜多。修般若時作如是念：『我能修慧，彼是慧境，此是慧果及慧自性。』彼修慧時名住般若，不名般若波羅蜜多。憍尸迦！是善男子、善女人等以有所得為方便故，不能圓滿布施等六波羅蜜多。」

時，天帝釋即白佛言：「諸菩薩摩訶薩云何修行而能圓滿布施等六波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋即白佛言：「諸菩薩摩訶薩云何修行而能圓滿布施等六波羅蜜多？」

爾時，佛告天帝釋言：「若菩薩摩訶薩修布施時，不得施者、受者、施果、施及施物，如是乃至修般若時，不得慧者、慧境、慧果及慧自性，以無所得為方便故，便能圓滿布施等六波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「若菩薩摩訶薩修布施時，不得施者、受者、施果、施及施物，如是乃至修般若時，不得慧者、慧境、慧果及慧自性，以無所得為方便故，便能圓滿布施等六波羅蜜多。

「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩應以如是無所得慧及以種種巧妙文義，宣說般若乃至布施波羅蜜多。所以者何？於當來世有善男子、善女人等以有所得而為方便，為他宣說相似般若乃至布施波羅蜜多，初發無上菩提心者，聞彼所說相似般若乃至布施波羅蜜多，心便迷謬退失中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說般若乃至布施波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩應以如是無所得慧及以種種巧妙文義，宣說般若乃至布施波羅蜜多。所以者何？於當來世有善男子、善女人等以有所得而為方便，為他宣說相似般若乃至布施波羅蜜多，初發無上菩提心者，聞彼所說相似般若乃至布施波羅蜜多，心便迷謬退失中道，是故應以無所得慧及以種種巧妙文義，為發無上菩提心者宣說般若乃至布施波羅蜜多。」

時，天帝釋復白佛言：「云何名為宣說相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「云何名為宣說相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多？」

爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等說有所得般若等六波羅蜜多，如是名為宣說相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等說有所得般若等六波羅蜜多，如是名為宣說相似般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多。」

時，天帝釋復白佛言：「云何善男子、善女人等說有所得般若等六波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「云何善男子、善女人等說有所得般若等六波羅蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者說色乃至識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨，如是乃至說一切智、道相智、一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨，作如是言：『若有能依如是等法修行般若乃至布施波羅蜜多，是行般若乃至布施波羅蜜多。』復作是說：『修行般若乃至布施波羅蜜多者，應求色乃至一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若乃至布施波羅蜜多，是行般若乃至布施波羅蜜多。』憍尸迦！若有如是求色乃至一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨。依此等法修行般若乃至布施波羅蜜多者，我說名為行有所得相似般若乃至布施波羅蜜多。憍尸迦！若如前說，當知皆是說有所得相似般若乃至布施波羅蜜多 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者說色乃至識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨，如是乃至說一切智、道相智、一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨，作如是言：『若有能依如是等法修行般若乃至布施波羅蜜多，是行般若乃至布施波羅蜜多。』復作是說：『修行般若乃至布施波羅蜜多者，應求色乃至一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨。若有能求如是等法修行般若乃至布施波羅蜜多，是行般若乃至布施波羅蜜多。』憍尸迦！若有如是求色乃至一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨。依此等法修行般若乃至布施波羅蜜多者，我說名為行有所得相似般若乃至布施波羅蜜多。憍尸迦！若如前說，當知皆是說有所得相似般若乃至布施波羅蜜多

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，宣說般若乃至布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多。若依我教而修學者，當速安住菩薩初地乃至十地。』憍尸迦！彼以有相及有所得而為方便，依時分想教修般若乃至布施波羅蜜多，是謂宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者，宣說般若乃至布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多。若依我教而修學者，當速安住菩薩初地乃至十地。』憍尸迦！彼以有相及有所得而為方便，依時分想教修般若乃至布施波羅蜜多，是謂宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者宣說般若乃至布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多。若依我教而修學者，速超聲聞、獨覺等地，速入菩薩正性離生，得諸菩薩無生法忍，及得菩薩殊勝神通，能遊十方一切佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，由此速證一切智智。』憍尸迦！彼以有相及有所得而為方便，依時分想教修般若乃至布施波羅蜜多，是謂宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發無上菩提心者宣說般若乃至布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多。若依我教而修學者，速超聲聞、獨覺等地，速入菩薩正性離生，得諸菩薩無生法忍，及得菩薩殊勝神通，能遊十方一切佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，由此速證一切智智。』憍尸迦！彼以有相及有所得而為方便，依時分想教修般若乃至布施波羅蜜多，是謂宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等告菩薩乘種性者言：『若於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，決定當獲無量無數無邊功德。』憍尸迦！彼以有相及有所得而為方便作如是說，是謂宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等告菩薩乘種性者言：『若於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，決定當獲無量無數無邊功德。』憍尸迦！彼以有相及有所得而為方便作如是說，是謂宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等告菩薩乘種性者言：『汝於三世諸佛世尊，從初發心乃至究竟所有善根，皆應隨喜一切合集，為諸有情迴向無上正等菩提。』憍尸迦！彼以有相及有所得而為方便作如是說，是謂宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等告菩薩乘種性者言：『汝於三世諸佛世尊，從初發心乃至究竟所有善根，皆應隨喜一切合集，為諸有情迴向無上正等菩提。』憍尸迦！彼以有相及有所得而為方便作如是說，是謂宣說相似般若乃至布施波羅蜜多。」

時，天帝釋復白佛言：「云何宣說真正般若乃至布施波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「云何宣說真正般若乃至布施波羅蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等以無所得而為方便，宣說般若乃至布施波羅蜜多，是名宣說真正般若乃至布施波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等以無所得而為方便，宣說般若乃至布施波羅蜜多，是名宣說真正般若乃至布施波羅蜜多。」

時，天帝釋復白佛言：「云何善男子、善女人等以無所得而為方便宣說般若乃至布施波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「云何善男子、善女人等以無所得而為方便宣說般若乃至布施波羅蜜多？」

佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等為發大乘菩提心者，宣說般若乃至布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！應修般若乃至布施波羅蜜多，汝正修時不應觀色乃至一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨。何以故？善男子！色色自性空，乃至一切相智一切相智自性空；是色自性即非自性，乃至是一切相智自性即非自性，若非自性即是般若乃至布施波羅蜜多。於此般若乃至布施波羅蜜多，色乃至一切相智皆不可得，彼常無常、樂苦、我無我、淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼常無常、樂苦、我無我、淨不淨可得！善男子！汝若能修如是般若乃至布施波羅蜜多，是修般若乃至布施波羅蜜多。』憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是謂宣說真正般若乃至布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若善男子、善女人等為發大乘菩提心者，宣說般若乃至布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！應修般若乃至布施波羅蜜多，汝正修時不應觀色乃至一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨。何以故？善男子！色色自性空，乃至一切相智一切相智自性空；是色自性即非自性，乃至是一切相智自性即非自性，若非自性即是般若乃至布施波羅蜜多。於此般若乃至布施波羅蜜多，色乃至一切相智皆不可得，彼常無常、樂苦、我無我、淨不淨亦不可得。所以者何？此中尚無色等可得，何況有彼常無常、樂苦、我無我、淨不淨可得！善男子！汝若能修如是般若乃至布施波羅蜜多，是修般若乃至布施波羅蜜多。』憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，是謂宣說真正般若乃至布施波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發大乘菩提心者，宣說般若乃至布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多。汝修學時勿觀諸法有少可住、可超、可入、可得、可證、可聽聞等所獲功德及可隨喜迴向菩提。何以故？善男子！於此般若乃至布施波羅蜜多，畢竟無有少法可住、可超、可入、可得、可證、可聽聞等所獲功德及可隨喜迴向菩提。所以者何？以一切法自性皆空，若自性空則無所有，若無所有則是般若乃至布施波羅蜜多。於此般若乃至布施波羅蜜多，竟無少法有入有出、有生有滅、有斷有常、有一有異、有來有去而可得者。』憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，與上黑品一切相違，是名宣說真正般若乃至布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等為發大乘菩提心者，宣說般若乃至布施波羅蜜多，作如是言：『來！善男子！我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多。汝修學時勿觀諸法有少可住、可超、可入、可得、可證、可聽聞等所獲功德及可隨喜迴向菩提。何以故？善男子！於此般若乃至布施波羅蜜多，畢竟無有少法可住、可超、可入、可得、可證、可聽聞等所獲功德及可隨喜迴向菩提。所以者何？以一切法自性皆空，若自性空則無所有，若無所有則是般若乃至布施波羅蜜多。於此般若乃至布施波羅蜜多，竟無少法有入有出、有生有滅、有斷有常、有一有異、有來有去而可得者。』憍尸迦！是善男子、善女人等作此等說，與上黑品一切相違，是名宣說真正般若乃至布施波羅蜜多。

「以是故，憍尸迦！諸善男子、善女人等應於般若波羅蜜多甚深經典，以無所得而為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，當以種種巧妙文義為他廣說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是故，憍尸迦！諸善男子、善女人等應於般若波羅蜜多甚深經典，以無所得而為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，當以種種巧妙文義為他廣說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解。

「憍尸迦！由此因緣，我作是說：若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以無所得而為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，復以種種巧妙文義，經須臾間為他辯說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，所獲功德甚多於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由此因緣，我作是說：若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，以無所得而為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，復以種種巧妙文義，經須臾間為他辯說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類，或四大洲諸有情類，或小千界諸有情類，或中千界諸有情類，或大千界諸有情類，或復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，或盡十方無邊世界諸有情類，皆令住預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提。於意云何？是善男子、善女人等，由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類，或四大洲諸有情類，或小千界諸有情類，或中千界諸有情類，或大千界諸有情類，或復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，或盡十方無邊世界諸有情類，皆令住預流果、若一來果、若不還果、若阿羅漢果、若獨覺菩提。於意云何？是善男子、善女人等，由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，皆是般若波羅蜜多所流出故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應勤修學。』是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！一切預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，皆是般若波羅蜜多所流出故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類，或四大洲諸有情類，或小千界諸有情類，或中千界諸有情類，或大千界諸有情類，或復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆發無上正等覺心，或住菩薩不退轉地。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類，或四大洲諸有情類，或小千界諸有情類，或中千界諸有情類，或大千界諸有情類，或復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆發無上正等覺心，或住菩薩不退轉地。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿，便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！若一切初發無上正等覺心菩薩摩訶薩，若一切住不退轉地菩薩摩訶薩，乃至無上正等菩提，皆是般若波羅蜜多所流出故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，以無量門巧妙文義為他廣說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解。若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多。若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法。若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多增益圓滿。若修般若波羅蜜多增益圓滿，便證無上正等菩提。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。何以故？憍尸迦！若一切初發無上正等覺心菩薩摩訶薩，若一切住不退轉地菩薩摩訶薩，乃至無上正等菩提，皆是般若波羅蜜多所流出故。

「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆趣無上正等菩提。有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，以無量門巧妙文義廣為彼說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解；若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多；若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法；若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多增益圓滿；若修般若波羅蜜多增益圓滿，便證無上正等菩提。』若善男子、善女人等遇一不退轉菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多甚深經典，以無量門巧妙文義為彼廣說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此廣說如前。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆趣無上正等菩提。有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，以無量門巧妙文義廣為彼說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、令善通利、如理思惟，隨此法門應正信解；若正信解，則能修學甚深般若波羅蜜多；若能修學甚深般若波羅蜜多，則能證得一切智法；若能證得一切智法，則修般若波羅蜜多增益圓滿；若修般若波羅蜜多增益圓滿，便證無上正等菩提。』若善男子、善女人等遇一不退轉菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多甚深經典，以無量門巧妙文義為彼廣說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，復作是言：『來！善男子！汝當於此廣說如前。』憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。

「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，以無量門巧妙文義為彼廣說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，其中有一作如是言：『我今欣樂速證無上正等菩提，拔濟有情生死眾苦。』若善男子、善女人等為成彼事，以無量門巧妙文義，廣說般若波羅蜜多，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解。憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若贍部洲諸有情類，若四大洲諸有情類，若小千界諸有情類，若中千界諸有情類，若大千界諸有情類，若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類，皆於無上正等菩提得不退轉。有善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，以無量門巧妙文義為彼廣說，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解，其中有一作如是言：『我今欣樂速證無上正等菩提，拔濟有情生死眾苦。』若善男子、善女人等為成彼事，以無量門巧妙文義，廣說般若波羅蜜多，宣示、開演、顯了、解釋、分別義趣令其易解。憍尸迦！是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多教誡教授，廣說乃至應以一切智、道相智、一切相智教誡教授，應以上妙衣服、飲食、臥具、醫藥，隨其所須種種資具供養攝受。世尊！若善男子、善女人等能以如是法施、財施供養攝受彼菩薩摩訶薩，是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。所以者何？彼菩薩摩訶薩要由如是法施、財施供養攝受，速證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如如菩薩摩訶薩轉近無上正等菩提，如是如是應以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多教誡教授，廣說乃至應以一切智、道相智、一切相智教誡教授，應以上妙衣服、飲食、臥具、醫藥，隨其所須種種資具供養攝受。世尊！若善男子、善女人等能以如是法施、財施供養攝受彼菩薩摩訶薩，是善男子、善女人等所獲功德甚多於前。所以者何？彼菩薩摩訶薩要由如是法施、財施供養攝受，速證無上正等菩提。」

爾時，具壽善現告天帝釋言：「善哉！善哉！汝能勸勵彼菩薩摩訶薩，復能攝受彼菩薩摩訶薩，亦能護助彼菩薩摩訶薩，汝今已作佛聖弟子所應作事。何以故？憍尸迦！一切如來諸聖弟子，為欲利樂諸有情故，方便勸勵彼菩薩摩訶薩，令速證得所求無上正等菩提。以法、財施供養攝受，勤加護助彼菩薩摩訶薩，令速證得所求無上正等菩提。所以者何？一切如來、聲聞、獨覺世間勝事，由彼菩薩摩訶薩故而得出現。何以故？憍尸迦！若無菩薩摩訶薩發起無上正等覺心，則無菩薩摩訶薩能學六波羅蜜多乃至一切相智。若無菩薩摩訶薩學六波羅蜜多乃至一切相智，則無菩薩摩訶薩能證無上正等菩提。若無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，則無如來、聲聞、獨覺世間勝事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現告天帝釋言：「善哉！善哉！汝能勸勵彼菩薩摩訶薩，復能攝受彼菩薩摩訶薩，亦能護助彼菩薩摩訶薩，汝今已作佛聖弟子所應作事。何以故？憍尸迦！一切如來諸聖弟子，為欲利樂諸有情故，方便勸勵彼菩薩摩訶薩，令速證得所求無上正等菩提。以法、財施供養攝受，勤加護助彼菩薩摩訶薩，令速證得所求無上正等菩提。所以者何？一切如來、聲聞、獨覺世間勝事，由彼菩薩摩訶薩故而得出現。何以故？憍尸迦！若無菩薩摩訶薩發起無上正等覺心，則無菩薩摩訶薩能學六波羅蜜多乃至一切相智。若無菩薩摩訶薩學六波羅蜜多乃至一切相智，則無菩薩摩訶薩能證無上正等菩提。若無菩薩摩訶薩證得無上正等菩提，則無如來、聲聞、獨覺世間勝事。

「憍尸迦！由有菩薩摩訶薩發起無上正等覺心，便有菩薩摩訶薩能學六波羅蜜多乃至一切相智；由有菩薩摩訶薩學六波羅蜜多乃至一切相智，便有菩薩摩訶薩能證無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提轉妙法輪，能斷地獄、傍生、鬼界，亦能損減阿素洛黨增天人眾，便有剎帝利大族乃至居士大族出現世間，亦有四大王眾天乃至非想非非想處天出現世間，復有六波羅蜜多乃至一切相智出現世間，復有聲聞、獨覺及無上乘出現世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！由有菩薩摩訶薩發起無上正等覺心，便有菩薩摩訶薩能學六波羅蜜多乃至一切相智；由有菩薩摩訶薩學六波羅蜜多乃至一切相智，便有菩薩摩訶薩能證無上正等菩提；由有菩薩摩訶薩證得無上正等菩提轉妙法輪，能斷地獄、傍生、鬼界，亦能損減阿素洛黨增天人眾，便有剎帝利大族乃至居士大族出現世間，亦有四大王眾天乃至非想非非想處天出現世間，復有六波羅蜜多乃至一切相智出現世間，復有聲聞、獨覺及無上乘出現世間。」

第三分隨喜迴向品第九之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分隨喜迴向品第九之一

爾時，慈氏菩薩謂具壽善現言：「若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，於諸有情所有功德隨喜俱行諸福業事，若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，持此隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提；若餘有情隨喜迴向諸福業事，若諸異生、聲聞、獨覺諸福業事，謂施、戒、修三福業事，若四念住等諸福業事。是菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，於彼異生、聲聞、獨覺諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。所以者何？以諸異生修福業事，但為令己自在安樂；聲聞、獨覺修福業事，但為自調伏、為自寂靜、為自涅槃；諸菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，普為一切有情調伏、寂靜、得涅槃故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慈氏菩薩謂具壽善現言：「若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，於諸有情所有功德隨喜俱行諸福業事，若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，持此隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提；若餘有情隨喜迴向諸福業事，若諸異生、聲聞、獨覺諸福業事，謂施、戒、修三福業事，若四念住等諸福業事。是菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，於彼異生、聲聞、獨覺諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。所以者何？以諸異生修福業事，但為令己自在安樂；聲聞、獨覺修福業事，但為自調伏、為自寂靜、為自涅槃；諸菩薩摩訶薩所有隨喜迴向功德，普為一切有情調伏、寂靜、得涅槃故。」

爾時，具壽善現問慈氏菩薩言：「是菩薩摩訶薩隨喜迴向心，普緣十方無量無數無邊世界，一一世界無量無數無邊諸佛已涅槃者，從初發心乃至無上正等菩提，如是乃至入無餘依涅槃界後展轉乃至正法滅已，於其中間所有六種波羅蜜多相應善根，及與聲聞、獨覺、菩薩一切有情若共、不共無量無數無邊佛法相應善根。若彼異生弟子所有施、戒、修性三福業事；若彼聲聞弟子所有學、無學位無漏善根；若諸如來、應、正等覺所成戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及為利樂一切有情，大慈、大悲、大喜、大捨無量無數無邊佛法；及彼諸佛所說正法，若依彼法精勤修學，或得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，或入菩薩正性離生，或修菩薩摩訶薩行。如是所有一切善根，及餘有情於諸如來應正等覺、聲聞、菩薩、諸弟子眾若現住世、若涅槃後所種善根，是諸善根一切合集現前隨喜。既隨喜已，復以如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，願此善根與諸有情同共引發無上菩提。如是所起隨喜迴向，於餘所起諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。於意云何？彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心，為有如是所緣事可得，如彼菩薩摩訶薩所取相不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現問慈氏菩薩言：「是菩薩摩訶薩隨喜迴向心，普緣十方無量無數無邊世界，一一世界無量無數無邊諸佛已涅槃者，從初發心乃至無上正等菩提，如是乃至入無餘依涅槃界後展轉乃至正法滅已，於其中間所有六種波羅蜜多相應善根，及與聲聞、獨覺、菩薩一切有情若共、不共無量無數無邊佛法相應善根。若彼異生弟子所有施、戒、修性三福業事；若彼聲聞弟子所有學、無學位無漏善根；若諸如來、應、正等覺所成戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，及為利樂一切有情，大慈、大悲、大喜、大捨無量無數無邊佛法；及彼諸佛所說正法，若依彼法精勤修學，或得預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，或入菩薩正性離生，或修菩薩摩訶薩行。如是所有一切善根，及餘有情於諸如來應正等覺、聲聞、菩薩、諸弟子眾若現住世、若涅槃後所種善根，是諸善根一切合集現前隨喜。既隨喜已，復以如是隨喜俱行諸福業事，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，願此善根與諸有情同共引發無上菩提。如是所起隨喜迴向，於餘所起諸福業事，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。於意云何？彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心，為有如是所緣事可得，如彼菩薩摩訶薩所取相不？」

慈氏菩薩答善現言：「彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心，實無如是所緣事可得如彼菩薩摩訶薩所取相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩答善現言：「彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜迴向心，實無如是所緣事可得如彼菩薩摩訶薩所取相。」

時，具壽善現謂慈氏菩薩言：「若無所緣事如所取相者，彼菩薩摩訶薩隨喜迴向心，以取相為方便，普緣十方無量無數無邊世界，一一世界無量無數無邊諸佛已涅槃者，從初發心乃至法滅所有善根，及弟子等所有善根，一切合集現前隨喜，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，將非顛倒？如於無常謂常，於苦謂樂，於無我謂我，於不淨謂淨，是想、心、見顛倒，此於無相而取其相，亦應如是。如所緣事實無所有，隨喜迴向心亦如是，諸善根等亦如是，無上菩提亦如是，布施等六波羅蜜多廣說乃至一切相智亦如是。若如所緣事實無所有，隨喜迴向心廣說乃至一切相智亦如是者，何等是所緣？何等是事？何等是隨喜迴向心？廣說乃至何等是一切相智？而彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜心迴向無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現謂慈氏菩薩言：「若無所緣事如所取相者，彼菩薩摩訶薩隨喜迴向心，以取相為方便，普緣十方無量無數無邊世界，一一世界無量無數無邊諸佛已涅槃者，從初發心乃至法滅所有善根，及弟子等所有善根，一切合集現前隨喜，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，將非顛倒？如於無常謂常，於苦謂樂，於無我謂我，於不淨謂淨，是想、心、見顛倒，此於無相而取其相，亦應如是。如所緣事實無所有，隨喜迴向心亦如是，諸善根等亦如是，無上菩提亦如是，布施等六波羅蜜多廣說乃至一切相智亦如是。若如所緣事實無所有，隨喜迴向心廣說乃至一切相智亦如是者，何等是所緣？何等是事？何等是隨喜迴向心？廣說乃至何等是一切相智？而彼菩薩摩訶薩緣如是事起隨喜心迴向無上正等菩提？」

時，慈氏菩薩報具壽善現言：「若菩薩摩訶薩久學六種波羅蜜多，已曾供養無量諸佛，久發大願多植善根，為多善友之所攝受，善學諸法自相皆空，是菩薩摩訶薩於所緣事及隨喜迴向心、諸善根等、無上菩提、諸佛世尊并一切法，皆不取相而能發起隨喜之心，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，以非二非不二為方便，非有相非無相為方便，非有所得非無所得為方便，非染非淨為方便，非生非滅為方便，於所緣事乃至無上正等菩提能不取相，不取相故非顛倒攝。若菩薩摩訶薩未久學六種波羅蜜多，未曾供養無量諸佛，未久發大願，未多植善根，未為多善友之所攝受，未於一切法善學自相空，是菩薩摩訶薩於所緣、事及隨喜迴向心、諸善根等、無上菩提、諸佛世尊并一切法，猶取其相起隨喜心，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，以取相故猶顛倒攝，非真隨喜迴向之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，慈氏菩薩報具壽善現言：「若菩薩摩訶薩久學六種波羅蜜多，已曾供養無量諸佛，久發大願多植善根，為多善友之所攝受，善學諸法自相皆空，是菩薩摩訶薩於所緣事及隨喜迴向心、諸善根等、無上菩提、諸佛世尊并一切法，皆不取相而能發起隨喜之心，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，以非二非不二為方便，非有相非無相為方便，非有所得非無所得為方便，非染非淨為方便，非生非滅為方便，於所緣事乃至無上正等菩提能不取相，不取相故非顛倒攝。若菩薩摩訶薩未久學六種波羅蜜多，未曾供養無量諸佛，未久發大願，未多植善根，未為多善友之所攝受，未於一切法善學自相空，是菩薩摩訶薩於所緣、事及隨喜迴向心、諸善根等、無上菩提、諸佛世尊并一切法，猶取其相起隨喜心，迴向無上正等菩提。如是所起隨喜迴向，以取相故猶顛倒攝，非真隨喜迴向之心。

「復次，大德！不應為彼新學大乘諸菩薩等及對其前，宣說般若乃至布施波羅蜜多及餘佛法自相空義。所以者何？新學大乘諸菩薩等於如是法，雖有少分信敬愛樂，而彼聞已尋皆忘失，驚怖疑惑多生毀謗。若不退轉地菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、久發大願、多植善根、為多善友所攝受者，應對其前為彼廣說、分別、開示一切般若乃至布施波羅蜜多及餘佛法自相空義。所以者何？不退轉地諸菩薩等，若聞此法皆能受持終不忘失，亦不驚恐、疑惑、毀謗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德！不應為彼新學大乘諸菩薩等及對其前，宣說般若乃至布施波羅蜜多及餘佛法自相空義。所以者何？新學大乘諸菩薩等於如是法，雖有少分信敬愛樂，而彼聞已尋皆忘失，驚怖疑惑多生毀謗。若不退轉地菩薩摩訶薩，或曾供養無量諸佛、久發大願、多植善根、為多善友所攝受者，應對其前為彼廣說、分別、開示一切般若乃至布施波羅蜜多及餘佛法自相空義。所以者何？不退轉地諸菩薩等，若聞此法皆能受持終不忘失，亦不驚恐、疑惑、毀謗。

「大德當知！諸菩薩摩訶薩應以如是隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。當於爾時，應作是念：『所可用心隨喜迴向，此所用心盡滅離變，此所緣事及諸善根亦皆如心盡滅離變，此中何等是所用心？復以何等為所緣事及諸善根，而說隨喜迴向無上正等菩提？是心於心理不應有隨喜迴向，以無二心俱時起故，心亦不可隨喜迴向，心自性空故。』若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能如是知一切般若乃至布施波羅蜜多皆無所有，廣說乃至一切相智亦無所有，是菩薩摩訶薩知一切法皆無所有，而復能以隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提，如是隨喜迴向之心非顛倒攝，以無所得為方便故，名真隨喜迴向無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德當知！諸菩薩摩訶薩應以如是隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提。當於爾時，應作是念：『所可用心隨喜迴向，此所用心盡滅離變，此所緣事及諸善根亦皆如心盡滅離變，此中何等是所用心？復以何等為所緣事及諸善根，而說隨喜迴向無上正等菩提？是心於心理不應有隨喜迴向，以無二心俱時起故，心亦不可隨喜迴向，心自性空故。』若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能如是知一切般若乃至布施波羅蜜多皆無所有，廣說乃至一切相智亦無所有，是菩薩摩訶薩知一切法皆無所有，而復能以隨喜俱行諸福業事，迴向無上正等菩提，如是隨喜迴向之心非顛倒攝，以無所得為方便故，名真隨喜迴向無上正等菩提。」