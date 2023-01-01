大般若波羅蜜多經卷第五百三三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百三三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分稱揚功德品第六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分稱揚功德品第六之二

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！是善男子、善女人等，以何驗知有此三千大千國土及餘十方無邊世界天、龍、藥叉、阿素洛等來至其處，觀禮、讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右遶、歡喜護念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！是善男子、善女人等，以何驗知有此三千大千國土及餘十方無邊世界天、龍、藥叉、阿素洛等來至其處，觀禮、讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右遶、歡喜護念？」

爾時，佛告天帝釋言：「是善男子、善女人等，若見般若波羅蜜多甚深經典所在之處有妙光明，或聞其處異香氛郁，或復聞有微細樂音，當知爾時有大神力威德熾盛諸天、龍等來至其處，觀禮、讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右遶、歡喜護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「是善男子、善女人等，若見般若波羅蜜多甚深經典所在之處有妙光明，或聞其處異香氛郁，或復聞有微細樂音，當知爾時有大神力威德熾盛諸天、龍等來至其處，觀禮、讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右遶、歡喜護念。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等修鮮淨行嚴麗其處，至心供養甚深般若波羅蜜多，當知爾時有大神力威德熾盛諸天、龍等來至其處，觀禮、讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右遶、歡喜護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等修鮮淨行嚴麗其處，至心供養甚深般若波羅蜜多，當知爾時有大神力威德熾盛諸天、龍等來至其處，觀禮、讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右遶、歡喜護念。

「憍尸迦！隨有如是具大神力威德熾盛諸天、龍等來至其處，此中所有惡鬼、邪神驚怖退散無敢住者。由此因緣，是善男子、善女人等心便廣大起淨勝解，所修善業倍復增明，諸有所為皆無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！隨有如是具大神力威德熾盛諸天、龍等來至其處，此中所有惡鬼、邪神驚怖退散無敢住者。由此因緣，是善男子、善女人等心便廣大起淨勝解，所修善業倍復增明，諸有所為皆無障礙。

「以是故，憍尸迦！甚深般若波羅蜜多隨所在處，應當周匝除去糞穢，掃拭、塗治、香水散灑，敷設寶座而安置之；燒香、散花、張施幰蓋，寶幢、幡鐸間飾其中，眾妙、珍奇、金銀寶器、衣服、瓔珞、伎樂、燈明，種種雜綵莊嚴其處。若能如是供養般若波羅蜜多甚深經典，便有無量具大神力威德熾盛諸天、龍等來至其處，觀禮、讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右遶、歡喜護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是故，憍尸迦！甚深般若波羅蜜多隨所在處，應當周匝除去糞穢，掃拭、塗治、香水散灑，敷設寶座而安置之；燒香、散花、張施幰蓋，寶幢、幡鐸間飾其中，眾妙、珍奇、金銀寶器、衣服、瓔珞、伎樂、燈明，種種雜綵莊嚴其處。若能如是供養般若波羅蜜多甚深經典，便有無量具大神力威德熾盛諸天、龍等來至其處，觀禮、讀誦彼所書持甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，合掌右遶、歡喜護念。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等若能如是供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，決定當得身心無倦、身心安樂、身心調柔、身心輕利。繫心般若波羅蜜多，夜寢息時無諸惡夢唯得善夢，謂見如來、應、正等覺身真金色相好莊嚴，放大光明普照一切，聲聞、菩薩前後圍遶，身處眾中，聞佛為說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多乃至無上正等菩提相應之法，復聞分別布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多乃至無上正等菩提相應之義。或於夢中見菩提樹，其量高廣眾寶莊嚴，有菩薩摩訶薩往詣其下結跏趺坐，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。或於夢中見有無量百千俱胝那庾多數大菩薩眾，論議決擇種種法義，謂應如是成熟有情、嚴淨佛土，修菩薩行降伏魔軍，斷煩惱習趣證無上正等菩提。或復夢中見十方界各有無量百千俱胝那庾多佛，亦聞其聲，謂某世界有某如來、應、正等覺，若干百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩聲聞弟子恭敬圍遶說如是法。或復夢中見十方界各有無量百千俱胝那庾多佛入般涅槃，彼一一佛般涅槃後，各有施主為供養佛設利羅故，以妙七寶各起無量百千俱胝那庾多數大窣堵波，復於一一窣堵波所，各以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，經無量劫供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等若能如是供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，決定當得身心無倦、身心安樂、身心調柔、身心輕利。繫心般若波羅蜜多，夜寢息時無諸惡夢唯得善夢，謂見如來、應、正等覺身真金色相好莊嚴，放大光明普照一切，聲聞、菩薩前後圍遶，身處眾中，聞佛為說布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多乃至無上正等菩提相應之法，復聞分別布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多乃至無上正等菩提相應之義。或於夢中見菩提樹，其量高廣眾寶莊嚴，有菩薩摩訶薩往詣其下結跏趺坐，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。或於夢中見有無量百千俱胝那庾多數大菩薩眾，論議決擇種種法義，謂應如是成熟有情、嚴淨佛土，修菩薩行降伏魔軍，斷煩惱習趣證無上正等菩提。或復夢中見十方界各有無量百千俱胝那庾多佛，亦聞其聲，謂某世界有某如來、應、正等覺，若干百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩聲聞弟子恭敬圍遶說如是法。或復夢中見十方界各有無量百千俱胝那庾多佛入般涅槃，彼一一佛般涅槃後，各有施主為供養佛設利羅故，以妙七寶各起無量百千俱胝那庾多數大窣堵波，復於一一窣堵波所，各以無量上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，經無量劫供養恭敬、尊重讚歎。

「憍尸迦！是善男子、善女人等見如是類諸善夢相，若睡若覺身心安樂，諸天神等益其精氣，令彼自覺身體輕便。由此因緣，不多貪著飲食、醫藥、衣服、臥具，於四供養其心輕微，如瑜伽師入勝妙定，由彼定力滋潤身心，從定出已雖遇美饍而心輕微，此亦如是。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千國土及餘十方無邊世界，一切如來應正等覺、聲聞、菩薩、天、龍、藥叉、阿素洛等具大神力勝威德者慈悲護念，以妙精氣冥注身心，令其志勇體充盛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等見如是類諸善夢相，若睡若覺身心安樂，諸天神等益其精氣，令彼自覺身體輕便。由此因緣，不多貪著飲食、醫藥、衣服、臥具，於四供養其心輕微，如瑜伽師入勝妙定，由彼定力滋潤身心，從定出已雖遇美饍而心輕微，此亦如是。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千國土及餘十方無邊世界，一切如來應正等覺、聲聞、菩薩、天、龍、藥叉、阿素洛等具大神力勝威德者慈悲護念，以妙精氣冥注身心，令其志勇體充盛故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，欲得如是現在種種功德勝利，應發一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等，欲得如是現在種種功德勝利，應發一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，雖於般若波羅蜜多甚深經典，不能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，而但書寫眾寶嚴飾，復持無量上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎，亦得如前所說種種功德勝利。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，能廣利樂無量無邊諸有情故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等，雖於般若波羅蜜多甚深經典，不能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，而但書寫眾寶嚴飾，復持無量上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎，亦得如前所說種種功德勝利。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，能廣利樂無量無邊諸有情故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明而為供養。是善男子、善女人等所獲福聚無量無邊，勝餘有情盡其形壽，以無量種上妙飲食、衣服、臥具、醫藥資緣，供養十方一切世界諸佛菩薩及聲聞眾，亦勝十方佛及弟子般涅槃後，有為供養設利羅故，以妙七寶起窣堵波高廣嚴麗，復以無量天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。何以故？憍尸迦！十方諸佛及弟子眾，皆因如是甚深般若波羅蜜多而生長故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明而為供養。是善男子、善女人等所獲福聚無量無邊，勝餘有情盡其形壽，以無量種上妙飲食、衣服、臥具、醫藥資緣，供養十方一切世界諸佛菩薩及聲聞眾，亦勝十方佛及弟子般涅槃後，有為供養設利羅故，以妙七寶起窣堵波高廣嚴麗，復以無量天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。何以故？憍尸迦！十方諸佛及弟子眾，皆因如是甚深般若波羅蜜多而生長故。」

第三分佛設利羅品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分佛設利羅品第七

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多甚深經典復為一分，此二分中汝取何者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多甚深經典復為一分，此二分中汝取何者？」

天帝釋言：「我意寧取甚深般若波羅蜜多。所以者何？我於諸佛設利羅所非不信樂、供養恭敬、尊重讚歎，然諸佛身及設利羅，皆因般若波羅蜜多甚深經典而出生故，皆由般若波羅蜜多功德勢力所熏修故，乃為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「我意寧取甚深般若波羅蜜多。所以者何？我於諸佛設利羅所非不信樂、供養恭敬、尊重讚歎，然諸佛身及設利羅，皆因般若波羅蜜多甚深經典而出生故，皆由般若波羅蜜多功德勢力所熏修故，乃為一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。」

時，舍利子謂帝釋言：「憍尸迦！甚深般若波羅蜜多，無色、無見、無對、一相，所謂無相，無相之法既不可取，汝云何取？何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多無取無捨、無增無減、無聚無散、無益無損、無染無淨，不與諸佛、菩薩、獨覺、聲聞之法，不棄愚夫異生之法，不與無為界，不棄有為界，不與諸空，不棄諸有，不與波羅蜜多乃至一切相智，不棄一切雜染之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子謂帝釋言：「憍尸迦！甚深般若波羅蜜多，無色、無見、無對、一相，所謂無相，無相之法既不可取，汝云何取？何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多無取無捨、無增無減、無聚無散、無益無損、無染無淨，不與諸佛、菩薩、獨覺、聲聞之法，不棄愚夫異生之法，不與無為界，不棄有為界，不與諸空，不棄諸有，不與波羅蜜多乃至一切相智，不棄一切雜染之法。」

爾時，天帝釋報舍利子言：「如是！如是！誠如所說。大德！若如實知甚深般若波羅蜜多，無色、無見、無對、一相，所謂無相，無取無捨乃至不與一切相智，不棄一切雜染之法，是為真取甚深般若波羅蜜多，亦真修行甚深般若波羅蜜多。所以者何？般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多不隨二行，無二相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋報舍利子言：「如是！如是！誠如所說。大德！若如實知甚深般若波羅蜜多，無色、無見、無對、一相，所謂無相，無取無捨乃至不與一切相智，不棄一切雜染之法，是為真取甚深般若波羅蜜多，亦真修行甚深般若波羅蜜多。所以者何？般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多不隨二行，無二相故。」

爾時，佛讚天帝釋言：「善哉！善哉！如汝所說。甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多不隨二行，無二相故。憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多有二相者，則為欲令真如乃至不思議界亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，與真如乃至不思議界皆無二、無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚天帝釋言：「善哉！善哉！如汝所說。甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多不隨二行，無二相故。憍尸迦！諸有欲令甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多有二相者，則為欲令真如乃至不思議界亦有二相。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，與真如乃至不思議界皆無二、無二分故。」

時，天帝釋復白佛言：「甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等皆應至誠禮拜右遶，供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？一切菩薩摩訶薩眾皆於般若波羅蜜多，精勤修學證得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等皆應至誠禮拜右遶，供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？一切菩薩摩訶薩眾皆於般若波羅蜜多，精勤修學證得無上正等菩提。

「世尊！如我坐在三十三天善法殿中天帝座上，為諸天眾宣說正法時，有無量諸天子等來至我所聽我所說，供養恭敬、尊重讚歎，右遶禮拜合掌而去。我若不在彼法座時，諸天子等亦來其處，雖不見我，如我在時恭敬供養，咸言：『此處是天帝釋為諸天等說法之座，我等皆應如天主在，供養右遶禮拜而去。』世尊！如是般若波羅蜜多，若有書寫、受持、讀誦、廣為有情宣說流布，當知是處恒有此土并餘十方無邊世界無量無數天、龍、藥叉、阿素洛等皆來集會。設無說者，敬重法故，亦於是處供養恭敬、尊重讚歎，禮拜而去。何以故？一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞、一切有情所有樂具，皆依般若波羅蜜多而得有故。佛設利羅，亦由般若波羅蜜多功德熏修受供養故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如我坐在三十三天善法殿中天帝座上，為諸天眾宣說正法時，有無量諸天子等來至我所聽我所說，供養恭敬、尊重讚歎，右遶禮拜合掌而去。我若不在彼法座時，諸天子等亦來其處，雖不見我，如我在時恭敬供養，咸言：『此處是天帝釋為諸天等說法之座，我等皆應如天主在，供養右遶禮拜而去。』世尊！如是般若波羅蜜多，若有書寫、受持、讀誦、廣為有情宣說流布，當知是處恒有此土并餘十方無邊世界無量無數天、龍、藥叉、阿素洛等皆來集會。設無說者，敬重法故，亦於是處供養恭敬、尊重讚歎，禮拜而去。何以故？一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞、一切有情所有樂具，皆依般若波羅蜜多而得有故。佛設利羅，亦由般若波羅蜜多功德熏修受供養故。

「世尊！甚深般若波羅蜜多，與諸菩薩摩訶薩行及所證得一切智智為因為緣，為所依止，為能引發，是故我說：假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多甚深經典復為一分，此二分中我意寧取甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！甚深般若波羅蜜多，與諸菩薩摩訶薩行及所證得一切智智為因為緣，為所依止，為能引發，是故我說：假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多甚深經典復為一分，此二分中我意寧取甚深般若波羅蜜多。

「世尊！我若於此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、正憶念時，心契法故，都不見有諸怖畏相。所以者何？甚深般若波羅蜜多無相無狀無言無說。由深般若波羅蜜多無相無狀無言無說，靜慮等五波羅蜜多廣說乃至一切相智亦無相無狀無言無說。世尊！若深般若波羅蜜多有相有狀有言有說，非無相狀及言說者，不應如來、應、正等覺，知一切法無相無狀無言無說，證得無上正等菩提，為諸有情說一切法無相無狀無言無說。世尊！由深般若波羅蜜多無相無狀無言無說，非有相狀及有言說，是故如來、應、正等覺，知一切法無相無狀無言無說，證得無上正等菩提，為諸有情說一切法無相無狀無言無說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我若於此甚深般若波羅蜜多，受持、讀誦、正憶念時，心契法故，都不見有諸怖畏相。所以者何？甚深般若波羅蜜多無相無狀無言無說。由深般若波羅蜜多無相無狀無言無說，靜慮等五波羅蜜多廣說乃至一切相智亦無相無狀無言無說。世尊！若深般若波羅蜜多有相有狀有言有說，非無相狀及言說者，不應如來、應、正等覺，知一切法無相無狀無言無說，證得無上正等菩提，為諸有情說一切法無相無狀無言無說。世尊！由深般若波羅蜜多無相無狀無言無說，非有相狀及有言說，是故如來、應、正等覺，知一切法無相無狀無言無說，證得無上正等菩提，為諸有情說一切法無相無狀無言無說。

「世尊！是故般若波羅蜜多甚深經典，應受一切世間天、人、阿素洛等，以無量種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復以無量上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎，決定不復墮諸惡趣、邊鄙、達絮、蔑戾車中，不墮聲聞、獨覺等地，必趣無上正等菩提，常見諸佛、恒聞正法、不離善友，嚴淨佛土、成熟有情，從一佛國至一佛國，以無量種上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！是故般若波羅蜜多甚深經典，應受一切世間天、人、阿素洛等，以無量種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。世尊！若有於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復以無量上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎，決定不復墮諸惡趣、邊鄙、達絮、蔑戾車中，不墮聲聞、獨覺等地，必趣無上正等菩提，常見諸佛、恒聞正法、不離善友，嚴淨佛土、成熟有情，從一佛國至一佛國，以無量種上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾。

「復次，世尊！假使充滿三千世界佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多甚深經典復為一分，此二分中我意寧取甚深般若波羅蜜多。何以故？一切如來、應、正等覺及三千界佛設利羅，皆從般若波羅蜜多而出生故；又三千界佛設利羅，皆由般若波羅蜜多功德勢力所熏修故，得諸天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。由此因緣，若善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅，決定不生諸險惡趣，常生善趣受諸富樂，隨心所願乘三乘法，畢竟證得三乘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！假使充滿三千世界佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多甚深經典復為一分，此二分中我意寧取甚深般若波羅蜜多。何以故？一切如來、應、正等覺及三千界佛設利羅，皆從般若波羅蜜多而出生故；又三千界佛設利羅，皆由般若波羅蜜多功德勢力所熏修故，得諸天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。由此因緣，若善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅，決定不生諸險惡趣，常生善趣受諸富樂，隨心所願乘三乘法，畢竟證得三乘涅槃。

「復次，世尊！諸善男子、善女人等若見如來、應、正等覺，若見般若波羅蜜多甚深經典，此二功德平等無異。何以故？甚深般若波羅蜜多與諸如來、應、正等覺平等無二、無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！諸善男子、善女人等若見如來、應、正等覺，若見般若波羅蜜多甚深經典，此二功德平等無異。何以故？甚深般若波羅蜜多與諸如來、應、正等覺平等無二、無二分故。

「復次，世尊！若有如來、應、正等覺住三示導，為諸有情宣說正法，所謂契經乃至論議，若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，受持、讀誦、廣為他說，此二功德平等無異。何以故？若彼如來、應、正等覺，若三示導，若所宣說十二分教，皆依般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若有如來、應、正等覺住三示導，為諸有情宣說正法，所謂契經乃至論議，若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，受持、讀誦、廣為他說，此二功德平等無異。何以故？若彼如來、應、正等覺，若三示導，若所宣說十二分教，皆依般若波羅蜜多而出生故。

「復次，世尊！若十方界如殑伽沙諸佛世尊住三示導，為諸有情宣說正法，所謂契經乃至論議，若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，受持、讀誦、廣為他說。此二功德平等無異。何以故？若十方界如殑伽沙諸佛世尊，若三示導，若所宣說十二分教，皆依般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若十方界如殑伽沙諸佛世尊住三示導，為諸有情宣說正法，所謂契經乃至論議，若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，受持、讀誦、廣為他說。此二功德平等無異。何以故？若十方界如殑伽沙諸佛世尊，若三示導，若所宣說十二分教，皆依般若波羅蜜多而出生故。

「復次，世尊！若善男子、善女人等以無量種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎十方世界如殑伽沙諸佛世尊；有善男子、善女人等，書持般若波羅蜜多甚深經典，復以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。此二功德平等無異。何以故？諸佛世尊皆依般若波羅蜜多而出生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若善男子、善女人等以無量種上妙花鬘乃至燈明，供養恭敬、尊重讚歎十方世界如殑伽沙諸佛世尊；有善男子、善女人等，書持般若波羅蜜多甚深經典，復以種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。此二功德平等無異。何以故？諸佛世尊皆依般若波羅蜜多而出生故。

「復次，世尊！若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，彼於當來不墮地獄、傍生、鬼界，不墮聲聞及獨覺地。何以故？是善男子、善女人等決定當住不退轉地，遠離一切災橫、疾疫、衰惱、怖畏。如負債人怖畏債主，即便親近奉事國王，依王勢力得免怖畏。王喻般若波羅蜜多，彼負債人喻善男子、善女人等，依恃般若波羅蜜多得離一切衰惱怖畏。世尊！譬如有人依附王故，王攝受故，為諸世人供養恭敬、尊重讚歎；佛設利羅亦復如是，由深般若波羅蜜多所熏修故，為諸天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。王喻般若波羅蜜多，佛設利羅喻依王者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，彼於當來不墮地獄、傍生、鬼界，不墮聲聞及獨覺地。何以故？是善男子、善女人等決定當住不退轉地，遠離一切災橫、疾疫、衰惱、怖畏。如負債人怖畏債主，即便親近奉事國王，依王勢力得免怖畏。王喻般若波羅蜜多，彼負債人喻善男子、善女人等，依恃般若波羅蜜多得離一切衰惱怖畏。世尊！譬如有人依附王故，王攝受故，為諸世人供養恭敬、尊重讚歎；佛設利羅亦復如是，由深般若波羅蜜多所熏修故，為諸天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。王喻般若波羅蜜多，佛設利羅喻依王者。

「世尊！諸佛所得一切智智，亦依般若波羅蜜多而得成就，是故我說假使充滿此三千界佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多甚深經典復為一分，此二分中我意寧取甚深般若波羅蜜多。何以故？佛設利羅堅踰金剛具種種色，三十二相八十隨好所莊嚴身，如來十力廣說乃至一切相智，皆由般若波羅蜜多而成辦故。布施等五波羅蜜多，皆由般若波羅蜜多名到彼岸。何以故？若無般若波羅蜜多，施等不能到彼岸故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸佛所得一切智智，亦依般若波羅蜜多而得成就，是故我說假使充滿此三千界佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多甚深經典復為一分，此二分中我意寧取甚深般若波羅蜜多。何以故？佛設利羅堅踰金剛具種種色，三十二相八十隨好所莊嚴身，如來十力廣說乃至一切相智，皆由般若波羅蜜多而成辦故。布施等五波羅蜜多，皆由般若波羅蜜多名到彼岸。何以故？若無般若波羅蜜多，施等不能到彼岸故。

「復次，世尊！若此三千大千世界或餘世界所有王都、城邑、聚落，其中若有受持、讀誦、書寫、解說、供養恭敬甚深般若波羅蜜多，是處有情不為一切人、非人等之所惱害，唯除決定惡業應受，此中有情漸次修學三乘正行，隨其所願乃至證得三乘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！若此三千大千世界或餘世界所有王都、城邑、聚落，其中若有受持、讀誦、書寫、解說、供養恭敬甚深般若波羅蜜多，是處有情不為一切人、非人等之所惱害，唯除決定惡業應受，此中有情漸次修學三乘正行，隨其所願乃至證得三乘涅槃。

「復次，世尊！甚深般若波羅蜜多於三千界作大饒益具大神力，隨所在處則為有佛作諸佛事，所謂利樂一切有情。世尊！譬如無價大寶神珠，具無量種勝妙威德，隨所住處有此神珠，人及非人終無惱害。設有男子或復女人，為鬼所執身心苦惱，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便捨去。諸有熱病或風、或痰、或熱風痰合集為病，若有繫此神珠著身，如是諸病無不除愈。此珠在闇能作照明，熱時能涼、寒時能暖，隨地方所有此神珠，時節調和不寒不熱。若地方所有此神珠，蛇蝎等毒無敢停止。設有男子或復女人，為毒所中楚痛難忍，若有持此神珠令見，珠威勢故毒即消滅。若諸有情身嬰癩疾、惡瘡、腫疱、目眩、瞖等、眼病、耳病、鼻病、舌病、喉病、身病、諸肢節病，帶此神珠眾病皆愈。若諸池沼泉井等中，其水濁穢或將枯涸，以珠投之水便盈滿，香潔澄淨具八功德；若以青黃赤白紅紫碧綠雜綺種種色衣，裹此神珠投之於水，水隨衣綵作種種色。如是無價大寶神珠，威德無邊說不能盡，若置箱篋亦令其器具足成就無邊威德，設空箱篋由曾置珠，其器仍為眾人愛重。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！甚深般若波羅蜜多於三千界作大饒益具大神力，隨所在處則為有佛作諸佛事，所謂利樂一切有情。世尊！譬如無價大寶神珠，具無量種勝妙威德，隨所住處有此神珠，人及非人終無惱害。設有男子或復女人，為鬼所執身心苦惱，若有持此神珠示之，由珠威力鬼便捨去。諸有熱病或風、或痰、或熱風痰合集為病，若有繫此神珠著身，如是諸病無不除愈。此珠在闇能作照明，熱時能涼、寒時能暖，隨地方所有此神珠，時節調和不寒不熱。若地方所有此神珠，蛇蝎等毒無敢停止。設有男子或復女人，為毒所中楚痛難忍，若有持此神珠令見，珠威勢故毒即消滅。若諸有情身嬰癩疾、惡瘡、腫疱、目眩、瞖等、眼病、耳病、鼻病、舌病、喉病、身病、諸肢節病，帶此神珠眾病皆愈。若諸池沼泉井等中，其水濁穢或將枯涸，以珠投之水便盈滿，香潔澄淨具八功德；若以青黃赤白紅紫碧綠雜綺種種色衣，裹此神珠投之於水，水隨衣綵作種種色。如是無價大寶神珠，威德無邊說不能盡，若置箱篋亦令其器具足成就無邊威德，設空箱篋由曾置珠，其器仍為眾人愛重。」

具壽慶喜問帝釋言：「如是神珠為天獨有，人亦有耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽慶喜問帝釋言：「如是神珠為天獨有，人亦有耶？」

天帝釋言：「人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在天上形大而輕。又人中珠相不具足，在天上者其相周圓，天上神珠威德殊勝無量倍數過人所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「人中、天上俱有此珠，若在人中形小而重，若在天上形大而輕。又人中珠相不具足，在天上者其相周圓，天上神珠威德殊勝無量倍數過人所有。」

時，天帝釋復白佛言：「甚深般若波羅蜜多亦復如是，為眾德本，能滅無量惡不善法，隨所在處，令諸有情身心苦惱皆悉除滅，人、非人等不能為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「甚深般若波羅蜜多亦復如是，為眾德本，能滅無量惡不善法，隨所在處，令諸有情身心苦惱皆悉除滅，人、非人等不能為害。

「世尊！所說無價大寶神珠，非但喻於甚深般若波羅蜜多，亦喻如來一切智智，亦喻靜慮乃至布施波羅蜜多，亦喻內空乃至無性自性空，亦喻四念住乃至十八佛不共法，亦喻真如乃至不思議界，亦喻無忘失法、恒住捨性，亦喻一切智、道相智、一切相智，亦喻一切陀羅尼門、三摩地門，亦喻無量無邊佛法。何以故？如是功德皆由般若波羅蜜多大神呪王之所引顯，功德深廣無量無邊，佛設利羅由諸功德所熏修故，佛涅槃後堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！所說無價大寶神珠，非但喻於甚深般若波羅蜜多，亦喻如來一切智智，亦喻靜慮乃至布施波羅蜜多，亦喻內空乃至無性自性空，亦喻四念住乃至十八佛不共法，亦喻真如乃至不思議界，亦喻無忘失法、恒住捨性，亦喻一切智、道相智、一切相智，亦喻一切陀羅尼門、三摩地門，亦喻無量無邊佛法。何以故？如是功德皆由般若波羅蜜多大神呪王之所引顯，功德深廣無量無邊，佛設利羅由諸功德所熏修故，佛涅槃後堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「復次，世尊！佛設利羅是極圓滿最勝清淨般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多廣說乃至永斷煩惱習氣相續及餘無量無邊佛法所依器故，佛涅槃後，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！佛設利羅是極圓滿最勝清淨般若、靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多廣說乃至永斷煩惱習氣相續及餘無量無邊佛法所依器故，佛涅槃後，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「復次，世尊！佛設利羅是極圓滿最勝清淨功德珍寶波羅蜜多所依器故，是極圓滿最勝清淨、無染無淨、無生無滅、無入無出、無增無減、無來無去、無動無止、無此無彼波羅蜜多所依器故，是極圓滿最勝清淨諸法實性波羅蜜多所依器故，佛涅槃後堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！佛設利羅是極圓滿最勝清淨功德珍寶波羅蜜多所依器故，是極圓滿最勝清淨、無染無淨、無生無滅、無入無出、無增無減、無來無去、無動無止、無此無彼波羅蜜多所依器故，是極圓滿最勝清淨諸法實性波羅蜜多所依器故，佛涅槃後堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「復次，世尊！置三千界佛設利羅，假使充滿十方各如殑伽沙界佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多甚深經典復為一分，此二分中我意寧取甚深般若波羅蜜多。何以故？一切如來、應、正等覺及設利羅，皆因般若波羅蜜多而出生故，皆由般若波羅蜜多所熏修故，皆為般若波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！置三千界佛設利羅，假使充滿十方各如殑伽沙界佛設利羅以為一分，有書般若波羅蜜多甚深經典復為一分，此二分中我意寧取甚深般若波羅蜜多。何以故？一切如來、應、正等覺及設利羅，皆因般若波羅蜜多而出生故，皆由般若波羅蜜多所熏修故，皆為般若波羅蜜多所依器故，堪受一切世間天、人、阿素洛等供養恭敬、尊重讚歎。

「世尊！若善男子、善女人等供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅，天上、人中受諸富樂無有窮盡。人中所謂剎帝利大族乃至居士大族，天上所謂四大王眾天乃至他化自在天，即由如是殊勝善根至最後身得盡苦際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅，天上、人中受諸富樂無有窮盡。人中所謂剎帝利大族乃至居士大族，天上所謂四大王眾天乃至他化自在天，即由如是殊勝善根至最後身得盡苦際。

「世尊！若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、書寫、解說、如理思惟，甚深般若波羅蜜多速得圓滿。甚深般若波羅蜜多得圓滿故，復令靜慮波羅蜜多乃至布施波羅蜜多乃至三十七菩提分法乃至十八佛不共法亦得圓滿。由此復能超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生，獲得菩薩勝妙神通。乘此神通遊諸佛國，從一佛土至一佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土，發勝思願受種種身；為欲饒益諸有情故，或作大輪王，或作小輪王，或作大國王，或作小國王，或作剎帝利，或作婆羅門，或作毘沙門，或作天帝釋，或作梵王，或作餘類，利益安樂無量有情。是故，世尊！我於諸佛設利羅所，非不信樂供養恭敬、尊重讚歎，然於般若波羅蜜多甚深經典供養恭敬、尊重讚歎，所獲功德甚多於彼，由此因緣，我意寧取甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、書寫、解說、如理思惟，甚深般若波羅蜜多速得圓滿。甚深般若波羅蜜多得圓滿故，復令靜慮波羅蜜多乃至布施波羅蜜多乃至三十七菩提分法乃至十八佛不共法亦得圓滿。由此復能超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生，獲得菩薩勝妙神通。乘此神通遊諸佛國，從一佛土至一佛土，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土，發勝思願受種種身；為欲饒益諸有情故，或作大輪王，或作小輪王，或作大國王，或作小國王，或作剎帝利，或作婆羅門，或作毘沙門，或作天帝釋，或作梵王，或作餘類，利益安樂無量有情。是故，世尊！我於諸佛設利羅所，非不信樂供養恭敬、尊重讚歎，然於般若波羅蜜多甚深經典供養恭敬、尊重讚歎，所獲功德甚多於彼，由此因緣，我意寧取甚深般若波羅蜜多。

「世尊！若善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，則為增長一切佛法，亦為攝受世、出世間富樂自在，如是已為供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅及諸如來、應、正等覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若善男子、善女人等，供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，則為增長一切佛法，亦為攝受世、出世間富樂自在，如是已為供養恭敬、尊重讚歎佛設利羅及諸如來、應、正等覺。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。」

第三分福聚品第八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分福聚品第八之一

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等，欲得常見十方無量無數世界一切如來、應、正等覺法身、色身，當於般若波羅蜜多甚深經典至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。是善男子、善女人等，既得常見十方無量無數世界一切如來、應、正等覺法身、色身，漸次修行甚深般若波羅蜜多令速圓滿，是時應以法性修習觀佛隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等，欲得常見十方無量無數世界一切如來、應、正等覺法身、色身，當於般若波羅蜜多甚深經典至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。是善男子、善女人等，既得常見十方無量無數世界一切如來、應、正等覺法身、色身，漸次修行甚深般若波羅蜜多令速圓滿，是時應以法性修習觀佛隨念。

「世尊！一切法性略有二種：一者、有為。二者、無為。云何名為有為法性？謂內空乃至無性自性空智，若四念住乃至十八佛不共法智，若善非善法智，若有記無記法智，若有漏無漏法智，若有為無為法智，若有罪無罪法智，若世間出世間法智，若雜染清淨法智，諸如是等無量門智，皆悉說名有為法性。云何名為無為法性？謂一切法無生無滅、無住無異、無染無淨、無增無減、無相無為、無性自性，如是說名無為法性。是善男子、善女人等，應以如是二種法性，於諸如來、應、正等覺修佛隨念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！一切法性略有二種：一者、有為。二者、無為。云何名為有為法性？謂內空乃至無性自性空智，若四念住乃至十八佛不共法智，若善非善法智，若有記無記法智，若有漏無漏法智，若有為無為法智，若有罪無罪法智，若世間出世間法智，若雜染清淨法智，諸如是等無量門智，皆悉說名有為法性。云何名為無為法性？謂一切法無生無滅、無住無異、無染無淨、無增無減、無相無為、無性自性，如是說名無為法性。是善男子、善女人等，應以如是二種法性，於諸如來、應、正等覺修佛隨念。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！過去未來現在諸佛，皆依般若波羅蜜多，已證當證現證無上正等菩提；過去未來現在諸佛聲聞弟子，皆依般若波羅蜜多，已得當得現得預流、一來、不還、阿羅漢果；過去未來現在獨覺，皆依般若波羅蜜多，已現當證獨覺菩提。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多祕密藏中，廣說三乘相應法故。然此所說以無所得為方便故，無性無相為方便故，無生無滅為方便故，無染無淨為方便故，無造無作為方便故，無入無出為方便故，無增無減為方便故，無取無捨為方便故，如是所說皆依世俗，不依勝義。所以者何？甚深般若波羅蜜多非般若波羅蜜多、非非般若波羅蜜多，非此岸非彼岸非中流、非陸非水、非高非下、非平等非不平等、非有相非無相、非世間非出世間、非有漏非無漏、非有為非無為、非善非非善、非有記非無記、非過去非未來非現在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！過去未來現在諸佛，皆依般若波羅蜜多，已證當證現證無上正等菩提；過去未來現在諸佛聲聞弟子，皆依般若波羅蜜多，已得當得現得預流、一來、不還、阿羅漢果；過去未來現在獨覺，皆依般若波羅蜜多，已現當證獨覺菩提。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多祕密藏中，廣說三乘相應法故。然此所說以無所得為方便故，無性無相為方便故，無生無滅為方便故，無染無淨為方便故，無造無作為方便故，無入無出為方便故，無增無減為方便故，無取無捨為方便故，如是所說皆依世俗，不依勝義。所以者何？甚深般若波羅蜜多非般若波羅蜜多、非非般若波羅蜜多，非此岸非彼岸非中流、非陸非水、非高非下、非平等非不平等、非有相非無相、非世間非出世間、非有漏非無漏、非有為非無為、非善非非善、非有記非無記、非過去非未來非現在。

「憍尸迦！甚深般若波羅蜜多，不與諸佛法，不與菩薩法，不與獨覺法，不與聲聞法，亦不棄捨異生諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！甚深般若波羅蜜多，不與諸佛法，不與菩薩法，不與獨覺法，不與聲聞法，亦不棄捨異生諸法。」

時，天帝釋復白佛言：「甚深般若波羅蜜多是大波羅蜜多，是無上波羅蜜多，是無等等波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多時，雖知一切有情心行境界差別，而不得我，不得有情乃至不得知者、見者，亦不得色、受、想、行、識，乃至不得六觸為緣所生諸受，亦復不得布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，如是乃至不得十八佛不共法及餘無量無邊佛法。何以故？非深般若波羅蜜多於一切法，依有所得而出現故。所以者何？甚深般若波羅蜜多都無自性亦不可得，能得、所得及二依處性相皆空不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「甚深般若波羅蜜多是大波羅蜜多，是無上波羅蜜多，是無等等波羅蜜多。諸菩薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅蜜多時，雖知一切有情心行境界差別，而不得我，不得有情乃至不得知者、見者，亦不得色、受、想、行、識，乃至不得六觸為緣所生諸受，亦復不得布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，如是乃至不得十八佛不共法及餘無量無邊佛法。何以故？非深般若波羅蜜多於一切法，依有所得而出現故。所以者何？甚深般若波羅蜜多都無自性亦不可得，能得、所得及二依處性相皆空不可得故。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便，長夜修學甚深般若波羅蜜多，尚不得菩提及薩埵，況得菩薩摩訶薩！既不得菩薩摩訶薩，豈得菩薩摩訶薩法！尚不得菩薩摩訶薩法，況得諸佛無上正等菩提！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便，長夜修學甚深般若波羅蜜多，尚不得菩提及薩埵，況得菩薩摩訶薩！既不得菩薩摩訶薩，豈得菩薩摩訶薩法！尚不得菩薩摩訶薩法，況得諸佛無上正等菩提！」

時，天帝釋復白佛言：「諸菩薩摩訶薩為但應修甚深般若波羅蜜多，為亦應修餘五波羅蜜多耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「諸菩薩摩訶薩為但應修甚深般若波羅蜜多，為亦應修餘五波羅蜜多耶？」

爾時，佛告天帝釋言：「諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便，具修六種波羅蜜多。修布施時，不得布施，不得施者，不得受者；修淨戒時，不得淨戒，不得持戒者，不得犯戒者；修安忍時，不得安忍，不得安忍者，不得忿恚者；修精進時，不得精進，不得精進者，不得懈怠者，不得精進所應作事，不得能作若身若心；修靜慮時，不得靜慮，不得靜慮者，不得散亂者；修般若時，不得般若，不得具妙慧者，不得具惡慧者，不得般若所觀諸法性相差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便，具修六種波羅蜜多。修布施時，不得布施，不得施者，不得受者；修淨戒時，不得淨戒，不得持戒者，不得犯戒者；修安忍時，不得安忍，不得安忍者，不得忿恚者；修精進時，不得精進，不得精進者，不得懈怠者，不得精進所應作事，不得能作若身若心；修靜慮時，不得靜慮，不得靜慮者，不得散亂者；修般若時，不得般若，不得具妙慧者，不得具惡慧者，不得般若所觀諸法性相差別。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩，甚深般若波羅蜜多為明為導，修習一切波羅蜜多，無所執著令速圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩，甚深般若波羅蜜多為明為導，修習一切波羅蜜多，無所執著令速圓滿。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於一切法，以無所得而為方便，甚深般若波羅蜜多為明為導，雖觀諸法而無所著，令所修習速得圓滿，謂無所得而為方便，甚深般若波羅蜜多為明為導，雖觀諸蘊、諸處、諸界廣說乃至一切相智而無所著。由此因緣，令所修習速得圓滿。憍尸迦！如贍部洲所有諸樹枝條、莖幹、花葉、果實，雖有種種形色不同，而其蔭影都無差別，具大功德眾所歸依，如是前五波羅蜜多雖各有異，而由般若波羅蜜多攝受，迴向一切智智，以無所得為方便故，諸差別相都不可得，具大功德眾所歸依。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於一切法，以無所得而為方便，甚深般若波羅蜜多為明為導，雖觀諸法而無所著，令所修習速得圓滿，謂無所得而為方便，甚深般若波羅蜜多為明為導，雖觀諸蘊、諸處、諸界廣說乃至一切相智而無所著。由此因緣，令所修習速得圓滿。憍尸迦！如贍部洲所有諸樹枝條、莖幹、花葉、果實，雖有種種形色不同，而其蔭影都無差別，具大功德眾所歸依，如是前五波羅蜜多雖各有異，而由般若波羅蜜多攝受，迴向一切智智，以無所得為方便故，諸差別相都不可得，具大功德眾所歸依。」

時，天帝釋復白佛言：「甚深般若波羅蜜多成就廣大殊勝功德，成就一切殊勝功德，成就圓滿殊勝功德，成就無量殊勝功德，成就無數殊勝功德，成就無邊殊勝功德，成就無等殊勝功德，成就無盡殊勝功德。若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴受持，讀誦、供養恭敬、尊重讚歎，依此經說如理思惟。有善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多，施他、受持、廣令流布。此二福聚何者為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「甚深般若波羅蜜多成就廣大殊勝功德，成就一切殊勝功德，成就圓滿殊勝功德，成就無量殊勝功德，成就無數殊勝功德，成就無邊殊勝功德，成就無等殊勝功德，成就無盡殊勝功德。若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多，眾寶莊嚴受持，讀誦、供養恭敬、尊重讚歎，依此經說如理思惟。有善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多，施他、受持、廣令流布。此二福聚何者為多？」

爾時，佛告天帝釋言：「我還問汝，當隨意答。若善男子、善女人等從他請得佛設利羅，盛以寶函置高勝處，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎；有善男子、善女人等從他請得佛設利羅，分施與他如芥子許，令彼敬受如法安置，復以無量上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？此二福聚何者為勝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「我還問汝，當隨意答。若善男子、善女人等從他請得佛設利羅，盛以寶函置高勝處，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎；有善男子、善女人等從他請得佛設利羅，分施與他如芥子許，令彼敬受如法安置，復以無量上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？此二福聚何者為勝？」

天帝釋言：「如我解佛所說義者，此二福聚後者為勝。何以故？以諸如來、應、正等覺以大悲心為有情類應於諸佛設利羅所供養恭敬而得度者，將涅槃時以金剛喻三摩地力，碎金剛身令如芥子，復以深廣大悲神力加持如是佛設利羅，令於如來般涅槃後，有得一粒如芥子量供養恭敬獲福無邊，於天、人中受多勝樂，乃至最後得盡苦際，故施他者其福為勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「如我解佛所說義者，此二福聚後者為勝。何以故？以諸如來、應、正等覺以大悲心為有情類應於諸佛設利羅所供養恭敬而得度者，將涅槃時以金剛喻三摩地力，碎金剛身令如芥子，復以深廣大悲神力加持如是佛設利羅，令於如來般涅槃後，有得一粒如芥子量供養恭敬獲福無邊，於天、人中受多勝樂，乃至最後得盡苦際，故施他者其福為勝。」

爾時，佛讚天帝釋言：「善哉！善哉！如汝所說。憍尸迦！於深般若波羅蜜多，若自受持供養恭敬，若轉施他廣令流布，此二福聚後者為多。何以故？由施他者能令無量無數有情得利樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚天帝釋言：「善哉！善哉！如汝所說。憍尸迦！於深般若波羅蜜多，若自受持供養恭敬，若轉施他廣令流布，此二福聚後者為多。何以故？由施他者能令無量無數有情得利樂故。

「復次，憍尸迦！若有於此甚深般若波羅蜜多所說義趣，如實為他分別解說令得正解，所獲福聚復勝施他流布功德多百千倍。敬此法師當如敬佛，亦如奉事尊梵行者。所以者何？甚深般若波羅蜜多即是諸佛，諸佛即是甚深般若波羅蜜多，甚深般若波羅蜜多不異諸佛，諸佛不異甚深般若波羅蜜多。何以故？三世諸佛皆依般若波羅蜜多精勤修學，證得無上正等菩提；尊梵行者當知即是住不退轉地菩薩摩訶薩，是菩薩摩訶薩亦依般若波羅蜜多精勤修學，證得無上正等菩提；聲聞種性補特伽羅亦依般若波羅蜜多精勤修學，得阿羅漢果，獨覺種性補特伽羅亦依般若波羅蜜多精勤修學，得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅亦依般若波羅蜜多精勤修學，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，得住菩薩不退轉地。以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲以無量上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎現在佛者，當書般若波羅蜜多甚深經典，以無量種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若有於此甚深般若波羅蜜多所說義趣，如實為他分別解說令得正解，所獲福聚復勝施他流布功德多百千倍。敬此法師當如敬佛，亦如奉事尊梵行者。所以者何？甚深般若波羅蜜多即是諸佛，諸佛即是甚深般若波羅蜜多，甚深般若波羅蜜多不異諸佛，諸佛不異甚深般若波羅蜜多。何以故？三世諸佛皆依般若波羅蜜多精勤修學，證得無上正等菩提；尊梵行者當知即是住不退轉地菩薩摩訶薩，是菩薩摩訶薩亦依般若波羅蜜多精勤修學，證得無上正等菩提；聲聞種性補特伽羅亦依般若波羅蜜多精勤修學，得阿羅漢果，獨覺種性補特伽羅亦依般若波羅蜜多精勤修學，得獨覺菩提；菩薩種性補特伽羅亦依般若波羅蜜多精勤修學，超諸聲聞、獨覺等地，證入菩薩正性離生，漸次修行諸菩薩行，得住菩薩不退轉地。以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲以無量上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎現在佛者，當書般若波羅蜜多甚深經典，以無量種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。

「憍尸迦！我觀是義初得無上正等覺時，作是思惟：『我依誰住？誰堪受我供養恭敬？』作是念時，都不見有諸天、魔、梵、人非人等與我等者，況當有勝！復自思惟：『我依此法已證無上正等菩提，此法甚深寂靜微妙，我當還依此法而住，供養恭敬謂深般若波羅蜜多。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！我觀是義初得無上正等覺時，作是思惟：『我依誰住？誰堪受我供養恭敬？』作是念時，都不見有諸天、魔、梵、人非人等與我等者，況當有勝！復自思惟：『我依此法已證無上正等菩提，此法甚深寂靜微妙，我當還依此法而住，供養恭敬謂深般若波羅蜜多。』

「憍尸迦！我已成佛，尚依般若波羅蜜多供養恭敬，況善男子、善女人等欲求無上正等菩提，而不依此甚深般若波羅蜜多精勤修學，供養恭敬、尊重讚歎！何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩眾，從此菩薩摩訶薩眾生諸如來、應、正等覺，依諸如來、應、正等覺，聲聞、獨覺而得生故。以是故，憍尸迦！若菩薩乘、若獨覺乘、若聲聞乘諸善男子、善女人等，皆於般若波羅蜜多應勤修學，以無量種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？聲聞、獨覺及菩薩乘，要依般若波羅蜜多，精勤修學得至究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！我已成佛，尚依般若波羅蜜多供養恭敬，況善男子、善女人等欲求無上正等菩提，而不依此甚深般若波羅蜜多精勤修學，供養恭敬、尊重讚歎！何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩眾，從此菩薩摩訶薩眾生諸如來、應、正等覺，依諸如來、應、正等覺，聲聞、獨覺而得生故。以是故，憍尸迦！若菩薩乘、若獨覺乘、若聲聞乘諸善男子、善女人等，皆於般若波羅蜜多應勤修學，以無量種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？聲聞、獨覺及菩薩乘，要依般若波羅蜜多，精勤修學得至究竟。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類，皆令安住十善業道，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等教贍部洲諸有情類，皆令安住十善業道，於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等，書寫般若波羅蜜多甚深經典，施他、讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，諸善男子、善女人等於中已學今學當學；或有已入今入當入聲聞種性正性離生，漸次乃至已正當得阿羅漢果；或有已入今入當入獨覺種性正性離生，漸次乃至已正當得獨覺菩提；或有已入今入當入菩薩種性正性離生，漸次修行諸菩薩行，已得今得當得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「若善男子、善女人等，書寫般若波羅蜜多甚深經典，施他、讀誦，若轉書寫、廣令流布，是善男子、善女人等所獲福聚甚多於前。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多祕密藏中，廣說一切無漏之法，諸善男子、善女人等於中已學今學當學；或有已入今入當入聲聞種性正性離生，漸次乃至已正當得阿羅漢果；或有已入今入當入獨覺種性正性離生，漸次乃至已正當得獨覺菩提；或有已入今入當入菩薩種性正性離生，漸次修行諸菩薩行，已得今得當得無上正等菩提。

「憍尸迦！甚深般若波羅蜜多祕密藏中所說一切無漏法者，謂布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若真如乃至不思議界，若斷界乃至無為界，若苦、集、滅、道聖諦，若四念住乃至八聖道支，若四靜慮、四無量、四無色定，若八解脫、九次第定，若空、無相、無願解脫門，若淨觀地乃至如來地，若極喜地乃至法雲地，若五眼、六神通。若如來十力乃至十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切陀羅尼門、三摩地門，若一切智、道相智、一切相智，若餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！甚深般若波羅蜜多祕密藏中所說一切無漏法者，謂布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若真如乃至不思議界，若斷界乃至無為界，若苦、集、滅、道聖諦，若四念住乃至八聖道支，若四靜慮、四無量、四無色定，若八解脫、九次第定，若空、無相、無願解脫門，若淨觀地乃至如來地，若極喜地乃至法雲地，若五眼、六神通。若如來十力乃至十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切陀羅尼門、三摩地門，若一切智、道相智、一切相智，若餘無量無邊佛法，皆是此中所說一切無漏之法。