大般若波羅蜜多經卷第五百二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百二三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分現窣堵波品第五之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分現窣堵波品第五之三

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫眾寶嚴飾，復持種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，經須臾頃供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等由此因緣得幾許福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫眾寶嚴飾，復持種種上妙華鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，經須臾頃供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等由此因緣得幾許福？」

佛告憍尸迦：「我還問汝，當隨意答。有善男子、善女人等，於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，復持種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「我還問汝，當隨意答。有善男子、善女人等，於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，復持種種天妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「彼善男子、善女人等所獲福聚，甚多於此無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「彼善男子、善女人等所獲福聚，甚多於此無量無邊。

「復次，憍尸迦！置此一事。有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，如是充滿一贍部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或復三千大千世界，皆持種種天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！置此一事。有善男子、善女人等於諸如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，如是充滿一贍部洲、或四大洲、或小千界、或中千界、或復三千大千世界，皆持種種天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？是善男子、善女人等由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「彼善男子、善女人等所獲福聚，甚多於此無量無邊。復次，憍尸迦！置一三千大千世界。假使三千大千世界諸有情類，各於如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，各滿三千大千世界中無空隙，皆持種種天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？如是三千大千世界諸有情類，由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「彼善男子、善女人等所獲福聚，甚多於此無量無邊。復次，憍尸迦！置一三千大千世界。假使三千大千世界諸有情類，各於如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，各滿三千大千世界中無空隙，皆持種種天妙花鬘乃至燈明，盡其形壽供養恭敬、尊重讚歎。於意云何？如是三千大千世界諸有情類，由此因緣得福多不？」

天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「甚多！世尊！甚多！善逝！」

佛告憍尸迦：「彼善男子、善女人等所獲福聚，甚多於此無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「彼善男子、善女人等所獲福聚，甚多於此無量無邊。」

時，天帝釋便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！若善男子、善女人等供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，當知則為供養恭敬、尊重讚歎過去未來現在諸佛世尊。假使十方各如殑伽沙等世界一切有情，各於如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，各滿十方殑伽沙等諸佛世界中無空隙，各持種種天妙花鬘乃至燈明，或經一劫或一劫餘供養恭敬、尊重讚歎。世尊！是諸有情由此因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋便白佛言：「如是！世尊！如是！善逝！若善男子、善女人等供養恭敬、尊重讚歎甚深般若波羅蜜多，當知則為供養恭敬、尊重讚歎過去未來現在諸佛世尊。假使十方各如殑伽沙等世界一切有情，各於如來般涅槃後，為供養佛設利羅故，以妙七寶起窣堵波，種種珍奇間雜嚴飾，其量高大一踰繕那，廣減高半，各滿十方殑伽沙等諸佛世界中無空隙，各持種種天妙花鬘乃至燈明，或經一劫或一劫餘供養恭敬、尊重讚歎。世尊！是諸有情由此因緣得福多不？」

佛言：「甚多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「甚多！」

天帝釋言：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫眾寶嚴飾，復持種種上妙花鬘乃至燈明經須臾頃供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等由此因緣所獲福聚，甚多於彼無量無邊、不可思議、不可稱計。何以故？世尊！由此般若波羅蜜多能總攝藏一切善法，所謂十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若三十七菩提分法，若三解脫門，若八解脫、九次第定，若五眼、六神通，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若真如乃至不思議界，若斷界乃至無為界，若四聖諦觀，若十二緣起觀，若淨觀地乃至如來地，若極喜地乃至法雲地，若一切陀羅尼門、三摩地門，若如來十力乃至十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若餘無量無邊佛法，皆攝入此甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫眾寶嚴飾，復持種種上妙花鬘乃至燈明經須臾頃供養恭敬、尊重讚歎，是善男子、善女人等由此因緣所獲福聚，甚多於彼無量無邊、不可思議、不可稱計。何以故？世尊！由此般若波羅蜜多能總攝藏一切善法，所謂十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若三十七菩提分法，若三解脫門，若八解脫、九次第定，若五眼、六神通，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若真如乃至不思議界，若斷界乃至無為界，若四聖諦觀，若十二緣起觀，若淨觀地乃至如來地，若極喜地乃至法雲地，若一切陀羅尼門、三摩地門，若如來十力乃至十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若餘無量無邊佛法，皆攝入此甚深般若波羅蜜多。

「世尊！如是般若波羅蜜多是諸如來真實法印，亦是一切聲聞、獨覺真實法印。一切如來、應、正等覺於此中學，已、正、當證無上菩提；一切聲聞及諸獨覺於此中學，已、正、當至涅槃彼岸。由此因緣，若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫眾寶嚴飾，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎，所獲福聚無量無邊、不可思議、不可稱計，諸餘福聚皆不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是般若波羅蜜多是諸如來真實法印，亦是一切聲聞、獨覺真實法印。一切如來、應、正等覺於此中學，已、正、當證無上菩提；一切聲聞及諸獨覺於此中學，已、正、當至涅槃彼岸。由此因緣，若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫眾寶嚴飾，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎，所獲福聚無量無邊、不可思議、不可稱計，諸餘福聚皆不能及。」

第三分稱揚功德品第六之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分稱揚功德品第六之一

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫眾寶嚴飾，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎，所獲福聚無量無邊、不可思議、不可稱計。何以故？憍尸迦！由此般若波羅蜜多普能成辦一切如來、應、正等覺一切智、道相智、一切相智，亦能成辦布施等五波羅蜜多，亦能成辦內空乃至無性自性空，亦能成辦真如乃至不思議界，亦能成辦斷界乃至無為界，亦能成辦苦、集、滅、道聖諦，亦能成辦三十七種菩提分法，亦能成辦四靜慮、四無量、四無色定，亦能成辦八解脫、九次第定，亦能成辦三解脫門，亦能成辦淨觀地乃至如來地，亦能成辦極喜地乃至法雲地，亦能成辦五眼、六神通，亦能成辦如來十力乃至十八佛不共法，亦能成辦無忘失法、恒住捨性，亦能成辦陀羅尼門、三摩地門，亦能成辦成熟有情、嚴淨佛土，亦能成辦聲聞、獨覺及無上乘，亦能成辦諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫眾寶嚴飾，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎，所獲福聚無量無邊、不可思議、不可稱計。何以故？憍尸迦！由此般若波羅蜜多普能成辦一切如來、應、正等覺一切智、道相智、一切相智，亦能成辦布施等五波羅蜜多，亦能成辦內空乃至無性自性空，亦能成辦真如乃至不思議界，亦能成辦斷界乃至無為界，亦能成辦苦、集、滅、道聖諦，亦能成辦三十七種菩提分法，亦能成辦四靜慮、四無量、四無色定，亦能成辦八解脫、九次第定，亦能成辦三解脫門，亦能成辦淨觀地乃至如來地，亦能成辦極喜地乃至法雲地，亦能成辦五眼、六神通，亦能成辦如來十力乃至十八佛不共法，亦能成辦無忘失法、恒住捨性，亦能成辦陀羅尼門、三摩地門，亦能成辦成熟有情、嚴淨佛土，亦能成辦聲聞、獨覺及無上乘，亦能成辦諸佛無上正等菩提。

「是故，憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫眾寶嚴飾，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎，以前所造窣堵波福比此福聚百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！若此般若波羅蜜多甚深經典在贍部洲人中住者，即此世間佛、法、僧寶常不滅沒。由此因緣，世間常有十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，如是乃至若一切智、道相智、一切相智，若剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，若四大王眾天乃至非想非非想處天，若聲聞、獨覺、無上大乘，若預流果乃至獨覺菩提，若菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土修諸菩薩摩訶薩行，若諸如來、應、正等覺證得無上正等菩提轉妙法輪度有情類，如是勝事常不滅沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，廣為有情宣說流布，或有書寫眾寶嚴飾，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎，以前所造窣堵波福比此福聚百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！若此般若波羅蜜多甚深經典在贍部洲人中住者，即此世間佛、法、僧寶常不滅沒。由此因緣，世間常有十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，如是乃至若一切智、道相智、一切相智，若剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，若四大王眾天乃至非想非非想處天，若聲聞、獨覺、無上大乘，若預流果乃至獨覺菩提，若菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土修諸菩薩摩訶薩行，若諸如來、應、正等覺證得無上正等菩提轉妙法輪度有情類，如是勝事常不滅沒。」

爾時，於此三千大千堪忍世界，所有四大王眾天乃至色究竟天，同聲共白天帝釋言：「大仙！於此甚深般若波羅蜜多常應聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？若能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎，則令一切惡法損減、善法增益，亦令一切天眾增益、諸阿素洛朋黨損減，亦令一切佛、法、僧眼常不損壞，亦令一切佛、法、僧種常不斷絕。大仙當知！由三寶種不斷絕故，世間便有布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦有內空乃至無性自性空，廣說乃至亦有一切智、道相智、一切相智，亦有預流果乃至獨覺菩提，亦有菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，亦有聲聞、獨覺、菩薩及諸如來應正等覺。是故，大仙！常應於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，於此三千大千堪忍世界，所有四大王眾天乃至色究竟天，同聲共白天帝釋言：「大仙！於此甚深般若波羅蜜多常應聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？若能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎，則令一切惡法損減、善法增益，亦令一切天眾增益、諸阿素洛朋黨損減，亦令一切佛、法、僧眼常不損壞，亦令一切佛、法、僧種常不斷絕。大仙當知！由三寶種不斷絕故，世間便有布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦有內空乃至無性自性空，廣說乃至亦有一切智、道相智、一切相智，亦有預流果乃至獨覺菩提，亦有菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，亦有聲聞、獨覺、菩薩及諸如來應正等覺。是故，大仙！常應於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！汝應於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？若阿素洛及惡朋黨起如是念：『我等當與諸天戰諍。』爾時，汝等諸天眷屬，應各至誠誦念如是甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎。時，阿素洛及彼朋黨所起惡心即皆自滅。若諸天子或諸天女五衰相現，其心驚惶怖畏殞沒墮諸惡趣。爾時，汝等諸天眷屬，應住其前至誠誦念甚深般若波羅蜜多。時，彼天子或彼天女，聞此般若波羅蜜多，善根力故，於此般若波羅蜜多生淨信故，五衰相沒身心安隱。設有命終還生本處，受天富樂倍勝於前。所以者何？聞信般若波羅蜜多福力大故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！汝應於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、供養恭敬、尊重讚歎。所以者何？若阿素洛及惡朋黨起如是念：『我等當與諸天戰諍。』爾時，汝等諸天眷屬，應各至誠誦念如是甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎。時，阿素洛及彼朋黨所起惡心即皆自滅。若諸天子或諸天女五衰相現，其心驚惶怖畏殞沒墮諸惡趣。爾時，汝等諸天眷屬，應住其前至誠誦念甚深般若波羅蜜多。時，彼天子或彼天女，聞此般若波羅蜜多，善根力故，於此般若波羅蜜多生淨信故，五衰相沒身心安隱。設有命終還生本處，受天富樂倍勝於前。所以者何？聞信般若波羅蜜多福力大故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，或諸天子及諸天女，甚深般若波羅蜜多一經其耳，善根力故，定得無上正等菩提。所以者何？三世諸佛及諸弟子，皆學如是甚深般若波羅蜜多，已、正、當證所求無上正等菩提入無餘依般涅槃界。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多普攝一切菩提分法，若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法皆具攝故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等，或諸天子及諸天女，甚深般若波羅蜜多一經其耳，善根力故，定得無上正等菩提。所以者何？三世諸佛及諸弟子，皆學如是甚深般若波羅蜜多，已、正、當證所求無上正等菩提入無餘依般涅槃界。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多普攝一切菩提分法，若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法皆具攝故。」

時，天帝釋即白佛言：「甚深般若波羅蜜多是大神呪，是大明呪，是無上呪，是無等等呪，是一切呪王，最尊最勝、最上最妙，能伏一切，不為一切之所降伏。所以者何？甚深般若波羅蜜多能滅一切惡不善法，能滿一切殊勝善法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋即白佛言：「甚深般若波羅蜜多是大神呪，是大明呪，是無上呪，是無等等呪，是一切呪王，最尊最勝、最上最妙，能伏一切，不為一切之所降伏。所以者何？甚深般若波羅蜜多能滅一切惡不善法，能滿一切殊勝善法。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。所以者何？三世諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜多大神呪王，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。何以故？憍尸迦！依深般若波羅蜜多世間便有十善業道，若施、戒、修，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至若一切智、道相智、一切相智，若預流果乃至獨覺菩提，若諸菩薩摩訶薩行，若佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。所以者何？三世諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜多大神呪王，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。何以故？憍尸迦！依深般若波羅蜜多世間便有十善業道，若施、戒、修，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至若一切智、道相智、一切相智，若預流果乃至獨覺菩提，若諸菩薩摩訶薩行，若佛無上正等菩提。

「復次，憍尸迦！依深般若波羅蜜多有菩薩摩訶薩，依菩薩摩訶薩有十善業道，廣說乃至有佛無上正等菩提，亦有聲聞、獨覺、菩薩及正等覺出現世間。譬如依因滿月輪故，藥星山海皆得增盛，如是依因諸菩薩故，十善業道廣說乃至諸佛無上正等菩提功德藥物皆得增盛，一切人、天、聲聞、獨覺、有學、無學、賢聖星辰亦得增盛，一切菩薩及諸如來應正等覺諸山、大海亦得增盛。若諸如來、應、正等覺未出世時，唯有菩薩摩訶薩眾具大方便善巧力故，為諸有情無倒宣說世、出世法。所以者何？世間所有人乘、天乘、若聲聞乘、若獨覺乘、若無上乘，皆從菩薩摩訶薩眾方便善巧而得成辦，菩薩所有方便善巧，皆由般若波羅蜜多而得成辦。諸菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至能滿一切智、道相智、一切相智，能得三十二大士相、八十隨好，不墮聲聞、獨覺等地，成熟有情、嚴淨佛土，攝受菩薩壽量圓滿、眾具圓滿、淨土圓滿、種姓圓滿、色力圓滿，乃至證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！依深般若波羅蜜多有菩薩摩訶薩，依菩薩摩訶薩有十善業道，廣說乃至有佛無上正等菩提，亦有聲聞、獨覺、菩薩及正等覺出現世間。譬如依因滿月輪故，藥星山海皆得增盛，如是依因諸菩薩故，十善業道廣說乃至諸佛無上正等菩提功德藥物皆得增盛，一切人、天、聲聞、獨覺、有學、無學、賢聖星辰亦得增盛，一切菩薩及諸如來應正等覺諸山、大海亦得增盛。若諸如來、應、正等覺未出世時，唯有菩薩摩訶薩眾具大方便善巧力故，為諸有情無倒宣說世、出世法。所以者何？世間所有人乘、天乘、若聲聞乘、若獨覺乘、若無上乘，皆從菩薩摩訶薩眾方便善巧而得成辦，菩薩所有方便善巧，皆由般若波羅蜜多而得成辦。諸菩薩摩訶薩成就方便善巧力故，能滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至能滿一切智、道相智、一切相智，能得三十二大士相、八十隨好，不墮聲聞、獨覺等地，成熟有情、嚴淨佛土，攝受菩薩壽量圓滿、眾具圓滿、淨土圓滿、種姓圓滿、色力圓滿，乃至證得一切智智。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，當得成就現在未來世、出世間功德勝利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，當得成就現在未來世、出世間功德勝利。」

時，天帝釋即白佛言：「是善男子、善女人等，云何成就現在未來世、出世間功德勝利？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋即白佛言：「是善男子、善女人等，云何成就現在未來世、出世間功德勝利？」

佛告憍尸迦：「是善男子、善女人等，現在不為一切毒藥、厭禱、呪術之所傷害，火不能燒，水不能溺，諸刀杖等亦不能害，乃至不為四百四病之所夭歿，唯除先世定業異熟現世應受。憍尸迦！是善男子、善女人等若遭官事怨賊逼迫，至心誦念甚深般若波羅蜜多，若至其所終不為彼譴罰加害。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多威德勢力法令爾故。憍尸迦！是善男子、善女人等，若有欲至國王、王子、大臣等處，至心誦念甚深般若波羅蜜多，必為王等歡喜問訊恭敬供養。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，常於有情不離慈、悲、喜、捨心故。憍尸迦！是善男子、善女人等，當得成就諸如是等所有現在功德勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「是善男子、善女人等，現在不為一切毒藥、厭禱、呪術之所傷害，火不能燒，水不能溺，諸刀杖等亦不能害，乃至不為四百四病之所夭歿，唯除先世定業異熟現世應受。憍尸迦！是善男子、善女人等若遭官事怨賊逼迫，至心誦念甚深般若波羅蜜多，若至其所終不為彼譴罰加害。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多威德勢力法令爾故。憍尸迦！是善男子、善女人等，若有欲至國王、王子、大臣等處，至心誦念甚深般若波羅蜜多，必為王等歡喜問訊恭敬供養。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等，常於有情不離慈、悲、喜、捨心故。憍尸迦！是善男子、善女人等，當得成就諸如是等所有現在功德勝利。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，隨所生處常不遠離十善業道，若施、戒、修，若四靜慮、四無量、四無色定，若六波羅蜜多，廣說乃至若一切智、道相智、一切相智，若三十二大士相、八十隨好，不墮地獄、傍生、鬼界，除乘願力往彼受生與諸有情作饒益事。隨所生處常具諸根，形貌端嚴支分無缺，永不生在貧窮、下賤、工商、雜類、屠膾、漁獵、盜賊、獄吏、旃荼羅家、補羯娑家、戍達羅等諸鄙穢族，多生有佛嚴淨土中蓮花化生，不造眾惡，常不遠離迅疾神通，隨心所欲遊諸佛土，親近供養諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土，聽聞正法如說修行，漸次證得一切智智。憍尸迦！是善男子、善女人等當得成就諸如是等所有未來功德勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，隨所生處常不遠離十善業道，若施、戒、修，若四靜慮、四無量、四無色定，若六波羅蜜多，廣說乃至若一切智、道相智、一切相智，若三十二大士相、八十隨好，不墮地獄、傍生、鬼界，除乘願力往彼受生與諸有情作饒益事。隨所生處常具諸根，形貌端嚴支分無缺，永不生在貧窮、下賤、工商、雜類、屠膾、漁獵、盜賊、獄吏、旃荼羅家、補羯娑家、戍達羅等諸鄙穢族，多生有佛嚴淨土中蓮花化生，不造眾惡，常不遠離迅疾神通，隨心所欲遊諸佛土，親近供養諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土，聽聞正法如說修行，漸次證得一切智智。憍尸迦！是善男子、善女人等當得成就諸如是等所有未來功德勝利。

「是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲得如是現在未來世、出世間功德勝利，乃至無上正等菩提常不離者，應於如是甚深般若波羅蜜多，不離一切智智心，以無所得為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎無得暫捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，憍尸迦！若善男子、善女人等欲得如是現在未來世、出世間功德勝利，乃至無上正等菩提常不離者，應於如是甚深般若波羅蜜多，不離一切智智心，以無所得為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明，供養恭敬、尊重讚歎無得暫捨。」

爾時，眾多外道梵志欲求佛過來詣佛所。時，天帝釋見已念言：「今此眾多外道梵志來趣法會伺求佛短，將非般若留難事耶？我當誦念從佛所受甚深般若波羅蜜多，令彼邪徒復道而去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾多外道梵志欲求佛過來詣佛所。時，天帝釋見已念言：「今此眾多外道梵志來趣法會伺求佛短，將非般若留難事耶？我當誦念從佛所受甚深般若波羅蜜多，令彼邪徒復道而去。」

念已，便誦甚深般若波羅蜜多，於是眾多外道梵志，遙申敬禮右遶世尊，復道而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念已，便誦甚深般若波羅蜜多，於是眾多外道梵志，遙申敬禮右遶世尊，復道而去。

時，舍利子見已念言：「彼有何緣適來還去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子見已念言：「彼有何緣適來還去？」

佛知其意告舍利子：「彼外道等來求我失，由天帝釋誦念般若波羅蜜多令彼還去。舍利子！我都不見彼外道等有少白法，唯懷惡心為求我過來至我所。舍利子！我都不見一切世間有諸天魔及外道等有情之類，說般若時，懷悖惡心來求得便。何以故？舍利子！由此三千大千世界一切天眾，若諸聲聞、獨覺、菩薩、佛及一切具大威力龍神、藥叉、阿素洛等，皆共守護甚深般若波羅蜜多，不令邪徒為作留難。何以故？舍利子！是諸天等皆依般若波羅蜜多威力生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其意告舍利子：「彼外道等來求我失，由天帝釋誦念般若波羅蜜多令彼還去。舍利子！我都不見彼外道等有少白法，唯懷惡心為求我過來至我所。舍利子！我都不見一切世間有諸天魔及外道等有情之類，說般若時，懷悖惡心來求得便。何以故？舍利子！由此三千大千世界一切天眾，若諸聲聞、獨覺、菩薩、佛及一切具大威力龍神、藥叉、阿素洛等，皆共守護甚深般若波羅蜜多，不令邪徒為作留難。何以故？舍利子！是諸天等皆依般若波羅蜜多威力生故。

「又，舍利子！十方各如殑伽沙界一切如來應正等覺、聲聞、獨覺、菩薩、諸天、龍神、藥叉、阿素洛等，皆共守護甚深般若波羅蜜多，不令邪徒為作留難。何以故？舍利子！彼如來等皆依般若波羅蜜多威力生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！十方各如殑伽沙界一切如來應正等覺、聲聞、獨覺、菩薩、諸天、龍神、藥叉、阿素洛等，皆共守護甚深般若波羅蜜多，不令邪徒為作留難。何以故？舍利子！彼如來等皆依般若波羅蜜多威力生故。」

爾時，惡魔竊作是念：「今佛四眾前後圍遶，欲、色界天皆來集會，宣說般若波羅蜜多。此中定有諸大菩薩親於佛前受菩提記，當得無上正等菩提，轉妙法輪空我境界，我當往至破壞其眼。」作是念已，化作四軍奮威勇銳來詣佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，惡魔竊作是念：「今佛四眾前後圍遶，欲、色界天皆來集會，宣說般若波羅蜜多。此中定有諸大菩薩親於佛前受菩提記，當得無上正等菩提，轉妙法輪空我境界，我當往至破壞其眼。」作是念已，化作四軍奮威勇銳來詣佛所。

時，天帝釋見已念言：「將非惡魔化作斯事欲來惱佛，并與般若波羅蜜多而作留難？何以故？如是四軍嚴飾殊麗，摩揭陀國影堅大王四種勝軍所不能及，憍薩羅國勝軍大王四種勝軍亦不能及，劫比羅國釋種大王四種勝軍亦不能及，吠舍離國栗呫毘王四種勝軍亦不能及，吉祥茅國諸力士王四種勝軍亦不能及，由斯觀察，如是四軍定是惡魔之所化作。惡魔長夜伺求佛短，壞諸有情所修勝事，我當誦念從佛所受甚深般若波羅蜜多，令彼惡魔復道而去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋見已念言：「將非惡魔化作斯事欲來惱佛，并與般若波羅蜜多而作留難？何以故？如是四軍嚴飾殊麗，摩揭陀國影堅大王四種勝軍所不能及，憍薩羅國勝軍大王四種勝軍亦不能及，劫比羅國釋種大王四種勝軍亦不能及，吠舍離國栗呫毘王四種勝軍亦不能及，吉祥茅國諸力士王四種勝軍亦不能及，由斯觀察，如是四軍定是惡魔之所化作。惡魔長夜伺求佛短，壞諸有情所修勝事，我當誦念從佛所受甚深般若波羅蜜多，令彼惡魔復道而去。」

時，天帝釋念已，便誦甚深般若波羅蜜多，於是惡魔復道而去，甚深般若波羅蜜多大神呪王力所逼故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋念已，便誦甚深般若波羅蜜多，於是惡魔復道而去，甚深般若波羅蜜多大神呪王力所逼故。

爾時，會中所有四大王眾天乃至色究竟天，俱時化作諸妙天花及香鬘等種種供具，踊身空中而散佛上，合掌恭敬同白佛言：「願此般若波羅蜜多在贍部洲人中久住。所以者何？乃至般若波羅蜜多在贍部洲人間流布，當知是處佛、法、僧寶常不滅沒，於此三千大千世界乃至十方無量無數無邊佛國亦復如是，由是因緣，諸菩薩摩訶薩所修勝行亦可了知。隨諸方域有善男子、善女人等，以淨信心書持般若波羅蜜多供養恭敬，當知是處有妙光明除滅闇冥生諸勝福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中所有四大王眾天乃至色究竟天，俱時化作諸妙天花及香鬘等種種供具，踊身空中而散佛上，合掌恭敬同白佛言：「願此般若波羅蜜多在贍部洲人中久住。所以者何？乃至般若波羅蜜多在贍部洲人間流布，當知是處佛、法、僧寶常不滅沒，於此三千大千世界乃至十方無量無數無邊佛國亦復如是，由是因緣，諸菩薩摩訶薩所修勝行亦可了知。隨諸方域有善男子、善女人等，以淨信心書持般若波羅蜜多供養恭敬，當知是處有妙光明除滅闇冥生諸勝福。」

爾時，佛告諸天眾言：「如是！如是！如汝所說。乃至般若波羅蜜多在贍部洲人間流布，當知是處佛、法、僧寶常不滅沒，廣說乃至隨諸方域有善男子、善女人等，以淨信心書持般若波羅蜜多供養恭敬，當知是處有妙光明除滅闇冥生諸勝福。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸天眾言：「如是！如是！如汝所說。乃至般若波羅蜜多在贍部洲人間流布，當知是處佛、法、僧寶常不滅沒，廣說乃至隨諸方域有善男子、善女人等，以淨信心書持般若波羅蜜多供養恭敬，當知是處有妙光明除滅闇冥生諸勝福。」

時，諸天眾復各化作諸妙天花及香鬘等而散佛上，重白佛言：「若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，一切惡魔及彼眷屬不能得便，我等天眾亦常隨逐勤加守護令無損惱。所以者何？我等天眾尊重法故，敬彼如佛或如世尊所重弟子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天眾復各化作諸妙天花及香鬘等而散佛上，重白佛言：「若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，一切惡魔及彼眷屬不能得便，我等天眾亦常隨逐勤加守護令無損惱。所以者何？我等天眾尊重法故，敬彼如佛或如世尊所重弟子。」

時，天帝釋復白佛言：「是善男子、善女人等非少善根能辦此事，定於先世無量佛所多集善根、多發正願、多供養佛、多事善友，乃能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。世尊！若善男子、善女人等欲得諸佛一切智智，當學般若波羅蜜多，欲得般若波羅蜜多，當學諸佛一切智智。何以故？諸佛所得一切智智，皆從般若波羅蜜多而得起故；一切般若波羅蜜多，皆從諸佛一切智智而得起故。所以者何？諸佛所得一切智智不異般若波羅蜜多，一切般若波羅蜜多不異諸佛一切智智，諸佛所得一切智智與此般若波羅蜜多，當知無二亦無二分。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「是善男子、善女人等非少善根能辦此事，定於先世無量佛所多集善根、多發正願、多供養佛、多事善友，乃能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布。世尊！若善男子、善女人等欲得諸佛一切智智，當學般若波羅蜜多，欲得般若波羅蜜多，當學諸佛一切智智。何以故？諸佛所得一切智智，皆從般若波羅蜜多而得起故；一切般若波羅蜜多，皆從諸佛一切智智而得起故。所以者何？諸佛所得一切智智不異般若波羅蜜多，一切般若波羅蜜多不異諸佛一切智智，諸佛所得一切智智與此般若波羅蜜多，當知無二亦無二分。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。是故般若波羅蜜多功德威神甚奇希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。是故般若波羅蜜多功德威神甚奇希有。」

爾時，具壽慶喜白佛言：「世尊！何緣如來、應、正等覺不廣稱讚布施等五波羅蜜多廣說乃至一切相智名字功德，但廣稱讚第六般若波羅蜜多名字功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽慶喜白佛言：「世尊！何緣如來、應、正等覺不廣稱讚布施等五波羅蜜多廣說乃至一切相智名字功德，但廣稱讚第六般若波羅蜜多名字功德？」

佛告慶喜：「第六般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多廣說乃至一切相智為尊為導，故我但廣稱讚般若波羅蜜多名字功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「第六般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多廣說乃至一切相智為尊為導，故我但廣稱讚般若波羅蜜多名字功德。

「復次，慶喜！於意云何？若不迴向一切智智，而修布施廣說乃至一切相智，名真修布施波羅蜜多乃至一切相智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，慶喜！於意云何？若不迴向一切智智，而修布施廣說乃至一切相智，名真修布施波羅蜜多乃至一切相智不？」

慶喜答言：「不也！世尊！不也！善逝！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慶喜答言：「不也！世尊！不也！善逝！」

佛告慶喜：「要由迴向一切智智，而修布施廣說乃至一切相智，乃可名為真修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智。是故我說第六般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多廣說乃至一切相智為尊為導，故我但廣稱讚般若波羅蜜多名字功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「要由迴向一切智智，而修布施廣說乃至一切相智，乃可名為真修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智。是故我說第六般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多廣說乃至一切相智為尊為導，故我但廣稱讚般若波羅蜜多名字功德。」

爾時，慶喜復白佛言：「云何迴向一切智智，而修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慶喜復白佛言：「云何迴向一切智智，而修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智？」

佛告慶喜：「以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，應修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「以無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，應修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智。」

具壽慶喜復白佛言：「以何無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，應修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽慶喜復白佛言：「以何無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，應修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智？」

佛告慶喜：「以色乃至一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，應修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「以色乃至一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，應修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智。」

爾時，慶喜復白佛言：「云何以色乃至一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，應修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慶喜復白佛言：「云何以色乃至一切相智無二為方便、無生為方便、無所得為方便，迴向一切智智，應修布施波羅蜜多廣說乃至一切相智？」

佛告慶喜：「色色性空，乃至一切相智一切相智性空。何以故？以色乃至一切相智性空，與布施波羅蜜多廣說乃至一切相智皆無二無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告慶喜：「色色性空，乃至一切相智一切相智性空。何以故？以色乃至一切相智性空，與布施波羅蜜多廣說乃至一切相智皆無二無二分故。

「慶喜當知！由般若波羅蜜多故能迴向一切智智，由迴向一切智智故能令布施波羅蜜多廣說乃至一切相智究竟圓滿。是故般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多廣說乃至一切相智為尊為導，故我但廣稱讚般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！由般若波羅蜜多故能迴向一切智智，由迴向一切智智故能令布施波羅蜜多廣說乃至一切相智究竟圓滿。是故般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多廣說乃至一切相智為尊為導，故我但廣稱讚般若波羅蜜多。

「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合便得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與布施等波羅蜜多廣說乃至一切相智為所依止，為能建立，令得生長，故此般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多廣說乃至一切相智為尊為導，故我但廣稱讚般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慶喜當知！譬如大地以種散中，眾緣和合便得生長，應知大地與種生長，為所依止，為能建立。如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智，與布施等波羅蜜多廣說乃至一切相智為所依止，為能建立，令得生長，故此般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多廣說乃至一切相智為尊為導，故我但廣稱讚般若波羅蜜多。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！今者如來、應、正等覺於此般若波羅蜜多功德勝利說猶未盡。所以者何？我從世尊所受般若波羅蜜多功德勝利甚深甚廣量無邊際。諸善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明而為供養，所獲功德亦無邊際。若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，則為攝受一切佛法。由此因緣，世間便有十善業道，若施、戒、修，若四靜慮、四無量、四無色定，若六波羅蜜多乃至一切相智，若預流果乃至無上正等菩提，若剎帝利大族乃至居士大族，若四大王眾天乃至非想非非想處天，若餘世間一切勝事無不出現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！今者如來、應、正等覺於此般若波羅蜜多功德勝利說猶未盡。所以者何？我從世尊所受般若波羅蜜多功德勝利甚深甚廣量無邊際。諸善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明而為供養，所獲功德亦無邊際。若善男子、善女人等，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，則為攝受一切佛法。由此因緣，世間便有十善業道，若施、戒、修，若四靜慮、四無量、四無色定，若六波羅蜜多乃至一切相智，若預流果乃至無上正等菩提，若剎帝利大族乃至居士大族，若四大王眾天乃至非想非非想處天，若餘世間一切勝事無不出現。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！我不說此甚深般若波羅蜜多但有前說功德勝利。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多具足無邊功德勝利，分別演說不可盡故。憍尸迦！我亦不說於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明而為供養，諸善男子、善女人等但有前說功德勝利。何以故？憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明而為供養。是善男子、善女人等，成就無量殊勝戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！我不說此甚深般若波羅蜜多但有前說功德勝利。何以故？憍尸迦！甚深般若波羅蜜多具足無邊功德勝利，分別演說不可盡故。憍尸迦！我亦不說於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明而為供養，諸善男子、善女人等但有前說功德勝利。何以故？憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明而為供養。是善男子、善女人等，成就無量殊勝戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。

「憍尸迦！是善男子、善女人等當知如佛。何以故？受持過去、未來、現在一切如來、應、正等覺無上道故，決定趣向佛菩提故，利益安樂一切有情無窮盡故，超諸聲聞、獨覺地故。憍尸迦！聲聞、獨覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，比此善男子、善女人等所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等超過一切聲聞、獨覺下劣心想，於諸聲聞、獨覺乘法終不稱讚，於一切法無所不知，謂能正知無所有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等當知如佛。何以故？受持過去、未來、現在一切如來、應、正等覺無上道故，決定趣向佛菩提故，利益安樂一切有情無窮盡故，超諸聲聞、獨覺地故。憍尸迦！聲聞、獨覺所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，比此善男子、善女人等所有戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等超過一切聲聞、獨覺下劣心想，於諸聲聞、獨覺乘法終不稱讚，於一切法無所不知，謂能正知無所有故。

「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙華鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎，我說獲得現在、未來無量無邊功德勝利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙華鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎，我說獲得現在、未來無量無邊功德勝利。」

時，天帝釋即白佛言：「我等諸天常隨守護是善男子、善女人等，不令一切人非人等種種惡緣之所損害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋即白佛言：「我等諸天常隨守護是善男子、善女人等，不令一切人非人等種種惡緣之所損害。」

爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典受持、讀誦，時有無量百千天子，為聽法故皆來集會，歡喜踊躍敬受如是甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典受持、讀誦，時有無量百千天子，為聽法故皆來集會，歡喜踊躍敬受如是甚深般若波羅蜜多。

「憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，宣說如是甚深般若波羅蜜多相應之法，時有無量諸天子等，皆來集會，以天威力令說法師增益辯才宣揚無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，宣說如是甚深般若波羅蜜多相應之法，時有無量諸天子等，皆來集會，以天威力令說法師增益辯才宣揚無盡。

「憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，宣說如是甚深般若波羅蜜多時，有無量諸天子等，敬重法故皆來集會，以天威力令說法師辯才無滯，設有障難不能遮斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，宣說如是甚深般若波羅蜜多時，有無量諸天子等，敬重法故皆來集會，以天威力令說法師辯才無滯，設有障難不能遮斷。

「憍尸迦！諸善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明而為供養，於現在世當獲無邊功德勝利，魔及魔軍不能惱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！諸善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明而為供養，於現在世當獲無邊功德勝利，魔及魔軍不能惱害。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，於四眾中宣說般若波羅蜜多，心無怯怖不為一切論難所伏。所以者何？彼由如是甚深般若波羅蜜多大神呪王所護持故，又此般若波羅蜜多祕密藏中具廣分別一切法故，謂善法、非善法，有記法、無記法，有漏法、無漏法，有為法、無為法，世間法、出世間法，共法、不共法，聲聞法、獨覺法、菩薩法、如來法，諸如是等無量無邊差別法門皆入此攝。又由如是諸善男子、善女人等善住內空乃至無性自性空，都不見有能論難者，亦不見有所論難者，亦不見有所說般若波羅蜜多。以是故，憍尸迦！此善男子、善女人等，由深般若波羅蜜多大神呪王所護持故，不為一切異學論難之所屈伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，於四眾中宣說般若波羅蜜多，心無怯怖不為一切論難所伏。所以者何？彼由如是甚深般若波羅蜜多大神呪王所護持故，又此般若波羅蜜多祕密藏中具廣分別一切法故，謂善法、非善法，有記法、無記法，有漏法、無漏法，有為法、無為法，世間法、出世間法，共法、不共法，聲聞法、獨覺法、菩薩法、如來法，諸如是等無量無邊差別法門皆入此攝。又由如是諸善男子、善女人等善住內空乃至無性自性空，都不見有能論難者，亦不見有所論難者，亦不見有所說般若波羅蜜多。以是故，憍尸迦！此善男子、善女人等，由深般若波羅蜜多大神呪王所護持故，不為一切異學論難之所屈伏。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等，心常不驚不恐不怖，心不沈沒亦不憂悔。所以者何？是善男子、善女人等，不見有法可令驚恐乃至憂悔。憍尸迦！若善男子、善女人輩欲得此等現在無邊功德勝利，當於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎無得暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等，心常不驚不恐不怖，心不沈沒亦不憂悔。所以者何？是善男子、善女人等，不見有法可令驚恐乃至憂悔。憍尸迦！若善男子、善女人輩欲得此等現在無邊功德勝利，當於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎無得暫捨。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，能於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎；是善男子、善女人等，恒為父母、師長、親友、國王、大臣及諸沙門、婆羅門等之所敬愛，亦為十方無邊世界諸佛、菩薩、獨覺、聲聞之所護念，復為世間諸天、魔、梵、人及非人、阿素洛等之所守衛。是善男子、善女人等成就最勝無斷辯才，於一切時能修布施乃至般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，成熟有情、嚴淨佛土常無懈廢。是善男子、善女人等成就菩薩殊勝神通，遊諸佛土自在無礙；是善男子、善女人等不為一切外道異論之所降伏，而能降伏外道異論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等以應一切智智心，用無所得為方便，能於般若波羅蜜多甚深經典，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎；是善男子、善女人等，恒為父母、師長、親友、國王、大臣及諸沙門、婆羅門等之所敬愛，亦為十方無邊世界諸佛、菩薩、獨覺、聲聞之所護念，復為世間諸天、魔、梵、人及非人、阿素洛等之所守衛。是善男子、善女人等成就最勝無斷辯才，於一切時能修布施乃至般若波羅蜜多廣說乃至一切相智，成熟有情、嚴淨佛土常無懈廢。是善男子、善女人等成就菩薩殊勝神通，遊諸佛土自在無礙；是善男子、善女人等不為一切外道異論之所降伏，而能降伏外道異論。

「憍尸迦！若善男子、善女人等欲得如是現在未來無斷無盡功德勝利，應於般若波羅蜜多甚深經典，以應一切智智心，用無所得為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等欲得如是現在未來無斷無盡功德勝利，應於般若波羅蜜多甚深經典，以應一切智智心，用無所得為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，復持種種上妙花鬘乃至燈明供養恭敬、尊重讚歎。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多，種種莊嚴置清淨處供養恭敬、尊重讚歎。時，此三千大千國土及餘十方無邊世界，所有四大王眾天乃至廣果天已發無上菩提心者常來是處，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右遶禮拜合掌而去；所有淨居天亦常來此，觀禮、讀誦、供養恭敬、尊重讚歎，右遶禮拜合掌而去；有大威德諸龍、藥叉廣說乃至人非人等亦常來此，觀禮、讀誦、供養恭敬、尊重讚歎，右遶禮拜合掌而去。憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『今此三千大千國土及餘十方無邊世界，一切天、龍廣說乃至人非人等常來至此，觀禮、讀誦我所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右遶禮拜合掌而去，此我則為已設法施。』作是念已歡喜踊躍，令所獲福倍復增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多，種種莊嚴置清淨處供養恭敬、尊重讚歎。時，此三千大千國土及餘十方無邊世界，所有四大王眾天乃至廣果天已發無上菩提心者常來是處，觀禮、讀誦如是般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右遶禮拜合掌而去；所有淨居天亦常來此，觀禮、讀誦、供養恭敬、尊重讚歎，右遶禮拜合掌而去；有大威德諸龍、藥叉廣說乃至人非人等亦常來此，觀禮、讀誦、供養恭敬、尊重讚歎，右遶禮拜合掌而去。憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『今此三千大千國土及餘十方無邊世界，一切天、龍廣說乃至人非人等常來至此，觀禮、讀誦我所書寫甚深般若波羅蜜多，供養恭敬、尊重讚歎，右遶禮拜合掌而去，此我則為已設法施。』作是念已歡喜踊躍，令所獲福倍復增長。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千國土及餘十方無邊世界天、龍、藥叉、阿素洛等常隨擁護，不為一切人非人等之所惱害，唯除宿世定惡業因現在應熟，或轉重惡現世輕受。憍尸迦！是善男子、善女人等，由此般若波羅蜜多甚深經典大威神力，獲如是等現世種種功德勝利，謂諸天等已發無上菩提心者，或依佛法已得殊勝利樂事者，敬重法故常隨守護增其勢力。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等已發無上正等覺心，恒為救拔諸有情故，恒為成熟諸有情故，恒為不捨諸有情故，恒為利樂諸有情故。彼諸天等亦復如是，由此因緣常來擁護，令諸災橫不能侵惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，由此三千大千國土及餘十方無邊世界天、龍、藥叉、阿素洛等常隨擁護，不為一切人非人等之所惱害，唯除宿世定惡業因現在應熟，或轉重惡現世輕受。憍尸迦！是善男子、善女人等，由此般若波羅蜜多甚深經典大威神力，獲如是等現世種種功德勝利，謂諸天等已發無上菩提心者，或依佛法已得殊勝利樂事者，敬重法故常隨守護增其勢力。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等已發無上正等覺心，恒為救拔諸有情故，恒為成熟諸有情故，恒為不捨諸有情故，恒為利樂諸有情故。彼諸天等亦復如是，由此因緣常來擁護，令諸災橫不能侵惱。」