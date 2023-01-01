大般若波羅蜜多經卷第五百一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百一三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分現窣堵波品第五之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分現窣堵波品第五之二

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，能於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等所獲現法當來勝利，汝應諦聽，極善思惟，吾當為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，能於如是甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等所獲現法當來勝利，汝應諦聽，極善思惟，吾當為汝分別解說。」

天帝釋言：「唯然！願說！我等樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「唯然！願說！我等樂聞。」

佛言：「憍尸迦！若有諸惡外道梵志，若諸惡魔及魔眷屬，若餘暴惡增上慢者，於是菩薩摩訶薩所，欲作種種不饒益事，彼適興心速自遭禍，必當殄滅不果所願。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，常修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，以大悲願而為上首。若諸有情長夜慳貪興諸鬪諍，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住布施波羅蜜多。若諸有情長夜破戒作諸惡業，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住淨戒波羅蜜多。若諸有情長夜忿恚更相損害，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住安忍波羅蜜多。若諸有情長夜懈怠捨諸善業，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住精進波羅蜜多。若諸有情長夜散亂心務囂動，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住靜慮波羅蜜多。若諸有情長夜愚癡不知善惡，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住般若波羅蜜多。若諸有情流轉生死，貪、瞋、癡等纏繞其心，造作眾多不饒益事，是菩薩摩訶薩善權方便，令彼伏滅貪、瞋、癡等生死因緣，或令安住四靜慮、四無量、四無色定，或令安住四念住乃至八聖道支，或令安住空、無相、無願解脫門，或令安住八解脫、九次第定，或令安住諸菩薩地，或令安住內空乃至無性自性空，或令安住真如乃至不思議界，或令安住斷界乃至無為界，或令安住苦、集、滅、道聖諦，或令安住淨觀地乃至如來地，或令安住五眼、六神通，或令安住如來十力乃至十八佛不共法，或令安住無忘失法、恒住捨性，或令安住一切陀羅尼門、三摩地門，或令安住一切智、道相智、一切相智，或令安住預流果乃至獨覺菩提，或令安住一切菩薩摩訶薩行，或令安住諸佛無上正等菩提，或令安住諸餘世間、出世善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！若有諸惡外道梵志，若諸惡魔及魔眷屬，若餘暴惡增上慢者，於是菩薩摩訶薩所，欲作種種不饒益事，彼適興心速自遭禍，必當殄滅不果所願。何以故？憍尸迦！是菩薩摩訶薩以應一切智智心，用無所得為方便，常修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，以大悲願而為上首。若諸有情長夜慳貪興諸鬪諍，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住布施波羅蜜多。若諸有情長夜破戒作諸惡業，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住淨戒波羅蜜多。若諸有情長夜忿恚更相損害，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住安忍波羅蜜多。若諸有情長夜懈怠捨諸善業，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住精進波羅蜜多。若諸有情長夜散亂心務囂動，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住靜慮波羅蜜多。若諸有情長夜愚癡不知善惡，是菩薩摩訶薩於內外法一切皆捨，方便令彼安住般若波羅蜜多。若諸有情流轉生死，貪、瞋、癡等纏繞其心，造作眾多不饒益事，是菩薩摩訶薩善權方便，令彼伏滅貪、瞋、癡等生死因緣，或令安住四靜慮、四無量、四無色定，或令安住四念住乃至八聖道支，或令安住空、無相、無願解脫門，或令安住八解脫、九次第定，或令安住諸菩薩地，或令安住內空乃至無性自性空，或令安住真如乃至不思議界，或令安住斷界乃至無為界，或令安住苦、集、滅、道聖諦，或令安住淨觀地乃至如來地，或令安住五眼、六神通，或令安住如來十力乃至十八佛不共法，或令安住無忘失法、恒住捨性，或令安住一切陀羅尼門、三摩地門，或令安住一切智、道相智、一切相智，或令安住預流果乃至獨覺菩提，或令安住一切菩薩摩訶薩行，或令安住諸佛無上正等菩提，或令安住諸餘世間、出世善法。

「憍尸迦！如是名為於深般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，諸菩薩摩訶薩現法勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是名為於深般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，諸菩薩摩訶薩現法勝利。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩由此因緣，於當來世速證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，隨本所願安立有情，令於三乘修學究竟，乃至證得無餘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩由此因緣，於當來世速證無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，隨本所願安立有情，令於三乘修學究竟，乃至證得無餘涅槃。

「憍尸迦！如是名為於深般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，諸菩薩摩訶薩當來勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是名為於深般若波羅蜜多至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，諸菩薩摩訶薩當來勝利。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，其地方所，若有惡魔及魔眷屬，或有種種外道梵志及餘暴惡增上慢者，憎嫉般若波羅蜜多，欲為障礙、詰責、違拒、令速隱沒，雖有此願終不能成。彼因暫聞般若聲故，眾惡漸滅功德漸生，後依三乘得盡苦際，或脫惡趣生天、人中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，其地方所，若有惡魔及魔眷屬，或有種種外道梵志及餘暴惡增上慢者，憎嫉般若波羅蜜多，欲為障礙、詰責、違拒、令速隱沒，雖有此願終不能成。彼因暫聞般若聲故，眾惡漸滅功德漸生，後依三乘得盡苦際，或脫惡趣生天、人中。

「憍尸迦！如有妙藥名曰莫耆，是藥威勢能銷眾毒，如是妙藥隨所在處，諸毒蟲類不能逼近。有大毒蛇飢行求食，遇見生類欲螫噉之，其生怖死奔趣妙藥，蛇聞藥氣尋便退走。何以故？憍尸迦！如是妙藥具大威勢，能益身命銷伏眾毒。當知般若波羅蜜多具大威勢亦復如是，若善男子、善女人等至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，諸惡魔等於此菩薩摩訶薩所欲為惡事，由此般若波羅蜜多威神力故，令彼惡事於其方所自當殄滅無所能為。何以故？憍尸迦！由此般若波羅蜜多具大威力，能摧眾惡增善法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如有妙藥名曰莫耆，是藥威勢能銷眾毒，如是妙藥隨所在處，諸毒蟲類不能逼近。有大毒蛇飢行求食，遇見生類欲螫噉之，其生怖死奔趣妙藥，蛇聞藥氣尋便退走。何以故？憍尸迦！如是妙藥具大威勢，能益身命銷伏眾毒。當知般若波羅蜜多具大威勢亦復如是，若善男子、善女人等至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，諸惡魔等於此菩薩摩訶薩所欲為惡事，由此般若波羅蜜多威神力故，令彼惡事於其方所自當殄滅無所能為。何以故？憍尸迦！由此般若波羅蜜多具大威力，能摧眾惡增善法故。

「云何般若波羅蜜多能摧眾惡增長諸善？謂此般若波羅蜜多滅貪、瞋、癡，無明乃至純大苦蘊，障蓋、隨眠、纏垢、結縛，我見、有情見乃至見者見，斷見、常見、無見、有見乃至種種諸惡見趣，慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散亂、愚癡，常想、樂想、我想、淨想及餘一切貪、瞋、癡、慢、疑、見行等無不能滅，亦滅色執乃至識執，乃至亦滅一切相智執、菩提涅槃執。憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅此等一切惡法，及能增長一切善事。是故般若波羅蜜多，有無數量大威神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何般若波羅蜜多能摧眾惡增長諸善？謂此般若波羅蜜多滅貪、瞋、癡，無明乃至純大苦蘊，障蓋、隨眠、纏垢、結縛，我見、有情見乃至見者見，斷見、常見、無見、有見乃至種種諸惡見趣，慳貪、破戒、忿恚、懈怠、散亂、愚癡，常想、樂想、我想、淨想及餘一切貪、瞋、癡、慢、疑、見行等無不能滅，亦滅色執乃至識執，乃至亦滅一切相智執、菩提涅槃執。憍尸迦！如是般若波羅蜜多，能滅此等一切惡法，及能增長一切善事。是故般若波羅蜜多，有無數量大威神力。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是菩薩摩訶薩常為三千大千世界，四大天王及天帝釋、堪忍界主、大梵天王、淨居天等并餘善神常來擁護，不令一切災橫侵惱，如法所求無不滿足。十方世界現在如來、應、正等覺亦常護念，令惡漸滅善法漸增，謂令增長布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，如是乃至亦令增長一切智、道相智、一切相智，以無所得為方便故，所修所住常無退減。憍尸迦！是菩薩摩訶薩由此因緣，言詞威肅聞皆敬愛，發言稱量語不諠雜，堅事善友深知恩報，不為慳嫉、忿恨、覆惱、諂誑、憍等隱蔽其心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是菩薩摩訶薩常為三千大千世界，四大天王及天帝釋、堪忍界主、大梵天王、淨居天等并餘善神常來擁護，不令一切災橫侵惱，如法所求無不滿足。十方世界現在如來、應、正等覺亦常護念，令惡漸滅善法漸增，謂令增長布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，如是乃至亦令增長一切智、道相智、一切相智，以無所得為方便故，所修所住常無退減。憍尸迦！是菩薩摩訶薩由此因緣，言詞威肅聞皆敬愛，發言稱量語不諠雜，堅事善友深知恩報，不為慳嫉、忿恨、覆惱、諂誑、憍等隱蔽其心。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自能離斷生命，亦勸他離斷生命，無倒稱揚離斷生命法，歡喜讚歎離斷生命者。如是乃至自能離邪見，亦勸他離邪見，無倒稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。憍尸迦！是菩薩摩訶薩自能行布施乃至般若波羅蜜多，亦勸他行布施乃至般若波羅蜜多，無倒稱揚行布施乃至般若波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施乃至般若波羅蜜多者。如是乃至自能修一切智、道相智、一切相智，亦勸他修一切智、道相智、一切相智，無倒稱揚修一切智、道相智、一切相智法，歡喜讚歎修一切智、道相智、一切相智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩自能離斷生命，亦勸他離斷生命，無倒稱揚離斷生命法，歡喜讚歎離斷生命者。如是乃至自能離邪見，亦勸他離邪見，無倒稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。憍尸迦！是菩薩摩訶薩自能行布施乃至般若波羅蜜多，亦勸他行布施乃至般若波羅蜜多，無倒稱揚行布施乃至般若波羅蜜多法，歡喜讚歎行布施乃至般若波羅蜜多者。如是乃至自能修一切智、道相智、一切相智，亦勸他修一切智、道相智、一切相智，無倒稱揚修一切智、道相智、一切相智法，歡喜讚歎修一切智、道相智、一切相智者。

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩常作是念：『我若不能修行布施波羅蜜多，當生貧窮下賤種類；我若不能修行淨戒波羅蜜多，閉人、天門墮諸惡趣；我若不能修行安忍波羅蜜多，當缺諸根形貌醜陋，不具菩薩圓滿色身；我若不能修行精進波羅蜜多，便不能修菩薩勝道，常懷懈怠眾事不成；我若不能修行靜慮波羅蜜多，便不能修菩薩勝定，心恒散亂所欲不成；我若不能修行般若波羅蜜多，便不能得方便善巧超諸聲聞、獨覺等地。若有如是貧窮等事，尚無勢力成熟有情，亦復不能嚴淨佛土，況當能得一切智智！』是菩薩摩訶薩常作是念：『我不應隨慳貪勢力，若隨彼力則我布施波羅蜜多不得圓滿；我不應隨破戒勢力，若隨彼力則我淨戒波羅蜜多不得圓滿；我不應隨忿恚勢力，若隨彼力則我安忍波羅蜜多不得圓滿；我不應隨懈怠勢力，若隨彼力則我精進波羅蜜多不得圓滿；我不應隨散亂勢力，若隨彼力則我靜慮波羅蜜多不得圓滿；我不應隨愚癡勢力，若隨彼力則我般若波羅蜜多不得圓滿。若我六種波羅蜜多不得圓滿，終不能得一切智智利益安樂一切有情。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩修行布施乃至般若波羅蜜多，以無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。是菩薩摩訶薩常作是念：『我若不能修行布施波羅蜜多，當生貧窮下賤種類；我若不能修行淨戒波羅蜜多，閉人、天門墮諸惡趣；我若不能修行安忍波羅蜜多，當缺諸根形貌醜陋，不具菩薩圓滿色身；我若不能修行精進波羅蜜多，便不能修菩薩勝道，常懷懈怠眾事不成；我若不能修行靜慮波羅蜜多，便不能修菩薩勝定，心恒散亂所欲不成；我若不能修行般若波羅蜜多，便不能得方便善巧超諸聲聞、獨覺等地。若有如是貧窮等事，尚無勢力成熟有情，亦復不能嚴淨佛土，況當能得一切智智！』是菩薩摩訶薩常作是念：『我不應隨慳貪勢力，若隨彼力則我布施波羅蜜多不得圓滿；我不應隨破戒勢力，若隨彼力則我淨戒波羅蜜多不得圓滿；我不應隨忿恚勢力，若隨彼力則我安忍波羅蜜多不得圓滿；我不應隨懈怠勢力，若隨彼力則我精進波羅蜜多不得圓滿；我不應隨散亂勢力，若隨彼力則我靜慮波羅蜜多不得圓滿；我不應隨愚癡勢力，若隨彼力則我般若波羅蜜多不得圓滿。若我六種波羅蜜多不得圓滿，終不能得一切智智利益安樂一切有情。』

「憍尸迦！是菩薩摩訶薩不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，得如是等現法當來世、出世間功德勝利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是菩薩摩訶薩不離一切智智心，以無所得為方便，於此般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，得如是等現法當來世、出世間功德勝利。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多甚奇希有，能調菩薩摩訶薩眾令離高心，復能迴向一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多甚奇希有，能調菩薩摩訶薩眾令離高心，復能迴向一切智智。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！云何般若波羅蜜多甚奇希有，能調菩薩摩訶薩眾令離高心，復能迴向一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！云何般若波羅蜜多甚奇希有，能調菩薩摩訶薩眾令離高心，復能迴向一切智智？」

時，天帝釋白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行世間布施波羅蜜多時，若於如來應正等覺及諸菩薩、獨覺、聲聞、孤窮、老病、道行、乞者而行布施，便作是念：『我能施佛乃至乞者。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行布施波羅蜜多，而起高心不能迴向一切智智。諸菩薩摩訶薩行世間淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，便作是念：『我能修行淨戒乃至般若波羅蜜多。』亦作是念：『我能圓滿淨戒乃至般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行淨戒乃至般若波羅蜜多，而起高心不能迴向一切智智。如是乃至諸菩薩摩訶薩修行一切智、道相智、一切相智時，若作是念：『我能修行一切智、道相智、一切相智。』亦作是念：『我能圓滿一切智、道相智、一切相智。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖修行一切智、道相智、一切相智，而起高心不能迴向一切智智。諸菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土時，若作是念：『我能成熟有情、嚴淨佛土，餘無此能。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖成熟有情、嚴淨佛土，而起高心不能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行世間布施波羅蜜多時，若於如來應正等覺及諸菩薩、獨覺、聲聞、孤窮、老病、道行、乞者而行布施，便作是念：『我能施佛乃至乞者。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行布施波羅蜜多，而起高心不能迴向一切智智。諸菩薩摩訶薩行世間淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多時，便作是念：『我能修行淨戒乃至般若波羅蜜多。』亦作是念：『我能圓滿淨戒乃至般若波羅蜜多。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖行淨戒乃至般若波羅蜜多，而起高心不能迴向一切智智。如是乃至諸菩薩摩訶薩修行一切智、道相智、一切相智時，若作是念：『我能修行一切智、道相智、一切相智。』亦作是念：『我能圓滿一切智、道相智、一切相智。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖修行一切智、道相智、一切相智，而起高心不能迴向一切智智。諸菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土時，若作是念：『我能成熟有情、嚴淨佛土，餘無此能。』是菩薩摩訶薩無方便善巧故，雖成熟有情、嚴淨佛土，而起高心不能迴向一切智智。

「世尊！如是菩薩摩訶薩眾，依世間心修諸善法，無方便善巧故，我、我所執擾亂心故，雖修般若波羅蜜多而未得故，不能調伏高心，亦不能迴向一切智智。世尊！若菩薩摩訶薩行出世布施波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故不得施者，不得受者，不得布施，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多而行布施故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世淨戒乃至般若波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得淨戒乃至般若及一切法，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多，而行淨戒乃至般若故能調伏高心，亦能迴向一切智智。如是乃至若菩薩摩訶薩修行一切智、道相智、一切相智時，善修般若波羅蜜多故，不得一切智、道相智、一切相智及一切法，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多，而修一切智、道相智、一切相智故能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土時，善修般若波羅蜜多故，不得成熟有情、嚴淨佛土及一切法，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多，而成熟有情、嚴淨佛土故能調伏高心，亦能迴向一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！如是菩薩摩訶薩眾，依世間心修諸善法，無方便善巧故，我、我所執擾亂心故，雖修般若波羅蜜多而未得故，不能調伏高心，亦不能迴向一切智智。世尊！若菩薩摩訶薩行出世布施波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故不得施者，不得受者，不得布施，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多而行布施故，能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩行出世淨戒乃至般若波羅蜜多時，善修般若波羅蜜多故，不得淨戒乃至般若及一切法，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多，而行淨戒乃至般若故能調伏高心，亦能迴向一切智智。如是乃至若菩薩摩訶薩修行一切智、道相智、一切相智時，善修般若波羅蜜多故，不得一切智、道相智、一切相智及一切法，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多，而修一切智、道相智、一切相智故能調伏高心，亦能迴向一切智智。若菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土時，善修般若波羅蜜多故，不得成熟有情、嚴淨佛土及一切法，是菩薩摩訶薩依止般若波羅蜜多，而成熟有情、嚴淨佛土故能調伏高心，亦能迴向一切智智。

「世尊！由此因緣，我作是說：如是般若波羅蜜多甚奇希有，能調菩薩摩訶薩眾令離高心，復能迴向一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此因緣，我作是說：如是般若波羅蜜多甚奇希有，能調菩薩摩訶薩眾令離高心，復能迴向一切智智。」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典，不離一切智智心，以無所得為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等身心安樂，不為一切災橫侵惱。若在軍旅交戰陣時，至心念誦如是般若波羅蜜多，於諸有情慈悲護念，不為刀杖之所傷殺，所對怨敵皆起慈心，設起惡心自然退敗，是善男子、善女人等，若在軍旅刀箭所傷失命喪身，終無是處。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，長夜修行甚深般若波羅蜜多，自能降伏貪、瞋、癡、慢、惡見、隨眠、纏垢、惡業種種刀杖，亦能除他貪、瞋、癡、慢、惡見、隨眠、纏垢、惡業諸刀杖故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！若善男子、善女人等能於般若波羅蜜多甚深經典，不離一切智智心，以無所得為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等身心安樂，不為一切災橫侵惱。若在軍旅交戰陣時，至心念誦如是般若波羅蜜多，於諸有情慈悲護念，不為刀杖之所傷殺，所對怨敵皆起慈心，設起惡心自然退敗，是善男子、善女人等，若在軍旅刀箭所傷失命喪身，終無是處。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，長夜修行甚深般若波羅蜜多，自能降伏貪、瞋、癡、慢、惡見、隨眠、纏垢、惡業種種刀杖，亦能除他貪、瞋、癡、慢、惡見、隨眠、纏垢、惡業諸刀杖故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，能於般若波羅蜜多甚深經典，不離一切智智心，以無所得為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、恭敬供養、尊重讚歎、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等，一切毒藥、蠱道、鬼魅、厭禱、呪術皆不能害，水不能溺，火不能燒，刀杖、惡獸、怨賊、惡神、眾邪、魍魎不能傷害。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多是大神呪，如是般若波羅蜜多是大明呪，如是般若波羅蜜多是無上呪，如是般若波羅蜜多是無等等呪，如是般若波羅蜜多是一切呪王，最上最妙，無能及者，具大威力能伏一切，不為一切之所降伏。是善男子、善女人等精勤修學如是呪王，不為自害，不為他害，不為俱害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多，了自他俱不可得故。憍尸迦！是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時，不得我乃至見者，不得色乃至識，如是乃至不得一切智、道相智、一切相智，以於我等無所得故，不為自害，不為他害，不為俱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等，能於般若波羅蜜多甚深經典，不離一切智智心，以無所得為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、恭敬供養、尊重讚歎、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等，一切毒藥、蠱道、鬼魅、厭禱、呪術皆不能害，水不能溺，火不能燒，刀杖、惡獸、怨賊、惡神、眾邪、魍魎不能傷害。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多是大神呪，如是般若波羅蜜多是大明呪，如是般若波羅蜜多是無上呪，如是般若波羅蜜多是無等等呪，如是般若波羅蜜多是一切呪王，最上最妙，無能及者，具大威力能伏一切，不為一切之所降伏。是善男子、善女人等精勤修學如是呪王，不為自害，不為他害，不為俱害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多，了自他俱不可得故。憍尸迦！是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時，不得我乃至見者，不得色乃至識，如是乃至不得一切智、道相智、一切相智，以於我等無所得故，不為自害，不為他害，不為俱害。

「憍尸迦！是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時，於我及法雖無所得，而證無上正等菩提，觀諸有情心行差別，隨宜為轉無上法輪，令如說行得大饒益。何以故？憍尸迦！過去未來現在菩薩摩訶薩眾，皆於如是甚深般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，已、當、現證無上菩提，轉妙法輪度無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時，於我及法雖無所得，而證無上正等菩提，觀諸有情心行差別，隨宜為轉無上法輪，令如說行得大饒益。何以故？憍尸迦！過去未來現在菩薩摩訶薩眾，皆於如是甚深般若波羅蜜多大神呪王精勤修學，已、當、現證無上菩提，轉妙法輪度無量眾。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，不離一切智智心，以無所得為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等隨所居止國土城邑人及非人，不為一切災橫疾疫之所傷害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等隨所住處，為此三千大千世界及餘十方無量無數無邊世界，所有四大王眾天乃至色究竟天，并諸龍、神、阿素洛等，常來守護、恭敬供養、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多大神呪王有留難故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等於此般若波羅蜜多甚深經典，不離一切智智心，以無所得為方便，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，是善男子、善女人等隨所居止國土城邑人及非人，不為一切災橫疾疫之所傷害。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等隨所住處，為此三千大千世界及餘十方無量無數無邊世界，所有四大王眾天乃至色究竟天，并諸龍、神、阿素洛等，常來守護、恭敬供養、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多大神呪王有留難故。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多大神呪王，置清淨處恭敬供養、尊重讚歎，雖不聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，亦不為他開示分別，而此住處國邑王都，人非人等不為一切災橫疾疫之所傷害。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多大神呪王隨所住處，為此三千大千世界及餘十方無量無數無邊世界，所有四大王眾天乃至色究竟天并諸龍神、阿素洛等，常來守護、恭敬供養、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多大神呪王有留難故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多大神呪王，置清淨處恭敬供養、尊重讚歎，雖不聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，亦不為他開示分別，而此住處國邑王都，人非人等不為一切災橫疾疫之所傷害。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多大神呪王隨所住處，為此三千大千世界及餘十方無量無數無邊世界，所有四大王眾天乃至色究竟天并諸龍神、阿素洛等，常來守護、恭敬供養、尊重讚歎，不令般若波羅蜜多大神呪王有留難故。

「憍尸迦！是善男子，善女人等但書般若波羅蜜多大神呪王，置清淨處恭敬供養、尊重讚歎，尚獲如是現法勝利，況能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，及廣為他開示分別！當知是輩功德無邊，速證菩提饒益一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子，善女人等但書般若波羅蜜多大神呪王，置清淨處恭敬供養、尊重讚歎，尚獲如是現法勝利，況能聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，及廣為他開示分別！當知是輩功德無邊，速證菩提饒益一切。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等怖畏怨家、惡獸、災橫、厭禱、疾疫、毒藥、呪等，應書般若波羅蜜多大神呪王，隨多少分香囊盛貯置寶筒中，恒隨逐身供養恭敬、尊重讚歎，諸怖畏事皆自銷除，天龍、鬼神常守護故。憍尸迦！譬如有人或傍生類入菩提樹院，或至彼院邊，人非人等不能傷害。何以故？憍尸迦！過去、未來、現在諸佛皆坐此處證得無上正等菩提，得菩提已，施諸有情，無恐、無怖、無怨、無害、身心安樂。安立無量無數有情，令住天人尊貴妙行；安立無量無數有情，令住三乘安樂妙行；安立無量無數有情，令現證得或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果；安立無量無數有情，令當證得獨覺菩提；安立無量無數有情，令修菩薩摩訶薩行當得無上正等菩提。如是勝事皆由般若波羅蜜多威神之力，是故此處一切天、龍、阿素洛等皆同守護、恭敬供養、尊重讚歎。當知般若波羅蜜多甚深經典隨所住處亦復如是，一切天、龍、阿素洛等常來守護、恭敬供養、尊重讚歎不令般若波羅蜜多有留難故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等怖畏怨家、惡獸、災橫、厭禱、疾疫、毒藥、呪等，應書般若波羅蜜多大神呪王，隨多少分香囊盛貯置寶筒中，恒隨逐身供養恭敬、尊重讚歎，諸怖畏事皆自銷除，天龍、鬼神常守護故。憍尸迦！譬如有人或傍生類入菩提樹院，或至彼院邊，人非人等不能傷害。何以故？憍尸迦！過去、未來、現在諸佛皆坐此處證得無上正等菩提，得菩提已，施諸有情，無恐、無怖、無怨、無害、身心安樂。安立無量無數有情，令住天人尊貴妙行；安立無量無數有情，令住三乘安樂妙行；安立無量無數有情，令現證得或預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果；安立無量無數有情，令當證得獨覺菩提；安立無量無數有情，令修菩薩摩訶薩行當得無上正等菩提。如是勝事皆由般若波羅蜜多威神之力，是故此處一切天、龍、阿素洛等皆同守護、恭敬供養、尊重讚歎。當知般若波羅蜜多甚深經典隨所住處亦復如是，一切天、龍、阿素洛等常來守護、恭敬供養、尊重讚歎不令般若波羅蜜多有留難故。

「憍尸迦！如是般若波羅蜜多甚深經典隨所在處，當知是處即真制多，一切有情皆應敬禮，當以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明供養恭敬、尊重讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是般若波羅蜜多甚深經典隨所在處，當知是處即真制多，一切有情皆應敬禮，當以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明供養恭敬、尊重讚歎。」

爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多甚深經典，種種莊嚴恭敬供養、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。有善男子、善女人等佛涅槃後起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅安置其中，恭敬供養、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。二所獲福，何者為多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋白佛言：「世尊！若善男子、善女人等書此般若波羅蜜多甚深經典，種種莊嚴恭敬供養、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。有善男子、善女人等佛涅槃後起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅安置其中，恭敬供養、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。二所獲福，何者為多？」

佛告憍尸迦：「我還問汝，當隨意答。於意云何？如來所得一切智智及相好身，依何等法修學而得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「我還問汝，當隨意答。於意云何？如來所得一切智智及相好身，依何等法修學而得？」

天帝釋言：「如來所得一切智智及相好身，依此般若波羅蜜多甚深經典修學而得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「如來所得一切智智及相好身，依此般若波羅蜜多甚深經典修學而得。」

佛告憍尸迦：「如是！如是！如汝所說。我依般若波羅蜜多甚深經典修學故，得一切智智及相好身。何以故？憍尸迦！不學般若波羅蜜多甚深經典，能得無上正等菩提無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「如是！如是！如汝所說。我依般若波羅蜜多甚深經典修學故，得一切智智及相好身。何以故？憍尸迦！不學般若波羅蜜多甚深經典，能得無上正等菩提無有是處。

「憍尸迦！非但獲得相好身故說名如來、應、正等覺，要由證得一切智智說名如來、應、正等覺。憍尸迦！如來所得一切智智，要由般若波羅蜜多為因故起，佛相好身但為依處，若不依止佛相好身，一切智智無由而起，是故般若波羅蜜多正為因生一切智智，欲令此智現前相續故，復修集佛相好身。此相好身若非遍智所依處者，一切天、龍、阿素洛等不應竭誠供養恭敬，以相好身與佛遍智為所依止故，諸天、龍神、阿素洛等供養恭敬。由此緣故，我涅槃後諸天、龍神、人非人等供養恭敬我設利羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！非但獲得相好身故說名如來、應、正等覺，要由證得一切智智說名如來、應、正等覺。憍尸迦！如來所得一切智智，要由般若波羅蜜多為因故起，佛相好身但為依處，若不依止佛相好身，一切智智無由而起，是故般若波羅蜜多正為因生一切智智，欲令此智現前相續故，復修集佛相好身。此相好身若非遍智所依處者，一切天、龍、阿素洛等不應竭誠供養恭敬，以相好身與佛遍智為所依止故，諸天、龍神、阿素洛等供養恭敬。由此緣故，我涅槃後諸天、龍神、人非人等供養恭敬我設利羅。

「憍尸迦！若善男子、善女人等，但於般若波羅蜜多甚深經典恭敬供養、尊重讚歎，則為供養一切智智及所依止佛相好身并涅槃後佛設利羅。何以故？憍尸迦！一切智智及相好身并設利羅，皆以般若波羅蜜多為根本故。憍尸迦！若善男子、善女人等但於佛身及設利羅恭敬供養、尊重讚歎，非為供養一切智智及此般若波羅蜜多。何以故？憍尸迦！佛身遺體非此般若波羅蜜多、一切智智之根本故。憍尸迦！由此因緣，若善男子、善女人等，欲供養佛若身若心及餘功德，先當聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說如是般若波羅蜜多甚深經典，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明、供養恭敬、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若善男子、善女人等，但於般若波羅蜜多甚深經典恭敬供養、尊重讚歎，則為供養一切智智及所依止佛相好身并涅槃後佛設利羅。何以故？憍尸迦！一切智智及相好身并設利羅，皆以般若波羅蜜多為根本故。憍尸迦！若善男子、善女人等但於佛身及設利羅恭敬供養、尊重讚歎，非為供養一切智智及此般若波羅蜜多。何以故？憍尸迦！佛身遺體非此般若波羅蜜多、一切智智之根本故。憍尸迦！由此因緣，若善男子、善女人等，欲供養佛若身若心及餘功德，先當聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說如是般若波羅蜜多甚深經典，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明、供養恭敬、尊重讚歎。

「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等，書此般若波羅蜜多甚深經典，種種莊嚴恭敬供養、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。有善男子、善女人等佛涅槃後起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅安置其中，恭敬供養、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。二所獲福，前者為多無量倍數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是故，憍尸迦！若善男子、善女人等，書此般若波羅蜜多甚深經典，種種莊嚴恭敬供養、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。有善男子、善女人等佛涅槃後起窣堵波七寶嚴飾，寶函盛貯佛設利羅安置其中，恭敬供養、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。二所獲福，前者為多無量倍數。

「何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多甚深經典，速能成辦布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，內空乃至無性自性空，真如乃至不思議界，斷界乃至無為界，苦、集、滅、道聖諦，四念住乃至八聖道支，四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、九次第定，空、無相、無願解脫門，淨觀地乃至如來地，極喜地乃至法雲地，五眼、六神通，如來十力乃至十八佛不共法，無忘失法、恒住捨性，一切陀羅尼門、三摩地門，一切智、道相智、一切相智，成熟有情、嚴淨佛土，亦能成辦諸菩薩摩訶薩族姓圓滿、色力圓滿、財寶圓滿、眷屬圓滿，亦能成辦世間所有十善業道，供養沙門、父母、師長，施、戒、修等無量善法，亦能成辦剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、四大王眾天乃至非想非非想處天，亦能成辦預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，亦能成辦聲聞、獨覺、菩薩、如來應正等覺，亦能成辦不可思量、不可宣說、無上無上上、無等無等等一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多甚深經典，速能成辦布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，內空乃至無性自性空，真如乃至不思議界，斷界乃至無為界，苦、集、滅、道聖諦，四念住乃至八聖道支，四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、九次第定，空、無相、無願解脫門，淨觀地乃至如來地，極喜地乃至法雲地，五眼、六神通，如來十力乃至十八佛不共法，無忘失法、恒住捨性，一切陀羅尼門、三摩地門，一切智、道相智、一切相智，成熟有情、嚴淨佛土，亦能成辦諸菩薩摩訶薩族姓圓滿、色力圓滿、財寶圓滿、眷屬圓滿，亦能成辦世間所有十善業道，供養沙門、父母、師長，施、戒、修等無量善法，亦能成辦剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、四大王眾天乃至非想非非想處天，亦能成辦預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，亦能成辦聲聞、獨覺、菩薩、如來應正等覺，亦能成辦不可思量、不可宣說、無上無上上、無等無等等一切智智。」

時，天帝釋復白佛言：「贍部洲人於此般若波羅蜜多甚深經典不恭敬供養、尊重讚歎者，彼豈不知恭敬供養、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典，獲得種種功德勝利？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「贍部洲人於此般若波羅蜜多甚深經典不恭敬供養、尊重讚歎者，彼豈不知恭敬供養、尊重讚歎如是般若波羅蜜多甚深經典，獲得種種功德勝利？」

佛告憍尸迦：「我還問汝，隨汝意答。於意云何？贍部洲內有幾許人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨？有幾許人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑？有幾許人於佛究竟、於法究竟、於僧究竟？有幾許人修十善業道？有幾許人行施、戒、修？有幾許人得三十七菩提分法？有幾許人得三解脫門？有幾許人得八解脫？有幾許人得九次第定？有幾許人得四無礙解？有幾許人得六神通？有幾許人永斷三結得預流果？有幾許人薄貪、瞋、癡得一來果？有幾許人斷五順下分結得不還果？有幾許人斷五順上分結得阿羅漢果？有幾許人發心定趣獨覺菩提？有幾許人發心定趣諸佛無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「我還問汝，隨汝意答。於意云何？贍部洲內有幾許人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨？有幾許人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑？有幾許人於佛究竟、於法究竟、於僧究竟？有幾許人修十善業道？有幾許人行施、戒、修？有幾許人得三十七菩提分法？有幾許人得三解脫門？有幾許人得八解脫？有幾許人得九次第定？有幾許人得四無礙解？有幾許人得六神通？有幾許人永斷三結得預流果？有幾許人薄貪、瞋、癡得一來果？有幾許人斷五順下分結得不還果？有幾許人斷五順上分結得阿羅漢果？有幾許人發心定趣獨覺菩提？有幾許人發心定趣諸佛無上正等菩提？」

天帝釋言：「贍部洲內有少分人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨，如是乃至有少分人發心定趣諸佛無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「贍部洲內有少分人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨，如是乃至有少分人發心定趣諸佛無上正等菩提。」

爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！贍部洲內極少分人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨，轉少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，如是乃至轉少分人發心定趣諸佛無上正等菩提，轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行，轉少分人精勤修習趣菩提行能不退轉證得無上正等菩提。何以故？憍尸迦！諸有情類流轉生死，無量世來多不見佛，不聞正法，不親近僧，多不修行十善業道及施、戒、修；不聞布施乃至般若波羅蜜多，不修布施乃至般若波羅蜜多。如是乃至不聞一切智、道相智、一切相智，不修一切智、道相智、一切相智。憍尸迦！由是因緣，當知於此贍部洲內極少分人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨，轉少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，如是乃至轉少分人發心定趣諸佛無上正等菩提，轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行，轉少分人精勤修習趣菩提行能不退轉證得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！贍部洲內極少分人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨，轉少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，如是乃至轉少分人發心定趣諸佛無上正等菩提，轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行，轉少分人精勤修習趣菩提行能不退轉證得無上正等菩提。何以故？憍尸迦！諸有情類流轉生死，無量世來多不見佛，不聞正法，不親近僧，多不修行十善業道及施、戒、修；不聞布施乃至般若波羅蜜多，不修布施乃至般若波羅蜜多。如是乃至不聞一切智、道相智、一切相智，不修一切智、道相智、一切相智。憍尸迦！由是因緣，當知於此贍部洲內極少分人成佛證淨、成法證淨、成僧證淨，轉少分人於佛無疑、於法無疑、於僧無疑，如是乃至轉少分人發心定趣諸佛無上正等菩提，轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行，轉少分人精勤修習趣菩提行能不退轉證得無上正等菩提。

「復次，憍尸迦！我今問汝，隨汝意答。於意云何？置贍部洲所有人類。於此三千大千世界，幾許有情供養恭敬父母、師長？幾許有情供養沙門、婆羅門？幾許有情布施、持戒修諸福業？幾許有情行十善業道？幾許有情於諸欲中住厭患想、無常想、苦想、無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想？幾許有情修四靜慮、四無量、四無色定？幾許有情成佛證淨、成法證淨、成僧證淨？如是乃至幾許有情發心定趣諸佛無上正等菩提？幾許有情既發心已精勤修習趣菩提行？幾許有情練磨長養趣菩提心？幾許有情方便善巧修行般若波羅蜜多？幾許有情得住菩薩不退轉地？幾許有情疾證無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！我今問汝，隨汝意答。於意云何？置贍部洲所有人類。於此三千大千世界，幾許有情供養恭敬父母、師長？幾許有情供養沙門、婆羅門？幾許有情布施、持戒修諸福業？幾許有情行十善業道？幾許有情於諸欲中住厭患想、無常想、苦想、無我想、不淨想、厭食想、一切世間不可樂想？幾許有情修四靜慮、四無量、四無色定？幾許有情成佛證淨、成法證淨、成僧證淨？如是乃至幾許有情發心定趣諸佛無上正等菩提？幾許有情既發心已精勤修習趣菩提行？幾許有情練磨長養趣菩提心？幾許有情方便善巧修行般若波羅蜜多？幾許有情得住菩薩不退轉地？幾許有情疾證無上正等菩提？」

天帝釋言：「於此三千大千世界，少分有情供養恭敬父母、師長，如是乃至少分有情疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「於此三千大千世界，少分有情供養恭敬父母、師長，如是乃至少分有情疾證無上正等菩提。」

佛告憍尸迦：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！於此三千大千世界，極少有情供養恭敬父母、師長，轉少有情供養恭敬沙門、婆羅門，如是乃至轉少有情得住菩薩不退轉地，轉少有情疾證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍尸迦：「如是！如是！如汝所說。憍尸迦！於此三千大千世界，極少有情供養恭敬父母、師長，轉少有情供養恭敬沙門、婆羅門，如是乃至轉少有情得住菩薩不退轉地，轉少有情疾證無上正等菩提。

「復次，憍尸迦！我以無障清淨佛眼遍觀十方無邊世界，雖有無量無數有情發菩提心修菩薩行，而由遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，若一、若二、若三有情得住菩薩不退轉地，多分退墮聲聞、獨覺下意、下行、下劣地中。何以故？憍尸迦！諸佛無上正等菩提功德無邊甚難可證，惡慧、懈怠、下劣精進、下劣勝解下劣有情不能得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！我以無障清淨佛眼遍觀十方無邊世界，雖有無量無數有情發菩提心修菩薩行，而由遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧，若一、若二、若三有情得住菩薩不退轉地，多分退墮聲聞、獨覺下意、下行、下劣地中。何以故？憍尸迦！諸佛無上正等菩提功德無邊甚難可證，惡慧、懈怠、下劣精進、下劣勝解下劣有情不能得故。

「是故，憍尸迦！若善男子、善女人等發菩提心修菩薩行，欲住菩薩不退轉地，疾證無上正等菩提無留難者，應於般若波羅蜜多甚深經典，數數聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、好請問師、樂為他說；復應書寫，眾寶莊嚴、恭敬供養、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，憍尸迦！若善男子、善女人等發菩提心修菩薩行，欲住菩薩不退轉地，疾證無上正等菩提無留難者，應於般若波羅蜜多甚深經典，數數聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、好請問師、樂為他說；復應書寫，眾寶莊嚴、恭敬供養、尊重讚歎，復以種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、眾妙、珍奇、伎樂、燈明而為供養。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，於餘攝入甚深般若波羅蜜多諸勝善法，亦應聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、好請問師、樂為他說，復應書寫供養恭敬。何謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法？所謂布施乃至靜慮波羅蜜多，內空乃至無性自性空，真如乃至不思議界，斷界乃至無為界，苦、集、滅、道聖諦，四念住乃至八聖道支，四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、九次第定，三解脫門，極喜地乃至法雲地，五眼、六神通，如來十力乃至十八佛不共法，無忘失法、恒住捨性，陀羅尼門、三摩地門，一切智、道相智、一切相智，若餘無量無邊佛法，是謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，於餘攝入甚深般若波羅蜜多諸勝善法，亦應聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、好請問師、樂為他說，復應書寫供養恭敬。何謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法？所謂布施乃至靜慮波羅蜜多，內空乃至無性自性空，真如乃至不思議界，斷界乃至無為界，苦、集、滅、道聖諦，四念住乃至八聖道支，四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、九次第定，三解脫門，極喜地乃至法雲地，五眼、六神通，如來十力乃至十八佛不共法，無忘失法、恒住捨性，陀羅尼門、三摩地門，一切智、道相智、一切相智，若餘無量無邊佛法，是謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法。

「憍尸迦！是善男子、善女人等，於餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門，亦應聽聞、受持、讀誦、如理思惟，不應非毀令於無上正等菩提而作留難。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『如來昔住菩薩位時，常勤修學順菩提法，所謂般若乃至布施波羅蜜多，如是乃至一切智、道相智、一切相智，及餘無量無邊佛法，并餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門，由斯證得所求無上正等菩提。我等今者為求無上正等菩提，亦應隨學。甚深般若波羅蜜多及餘隨順諸勝善法，定是我等真實大師，我隨彼學所願當滿；定是諸佛真實法印，一切如來、應、正等覺隨彼學故，證得無上正等菩提；亦是一切聲聞、獨覺真實法印，皆隨彼學得至涅槃究竟彼岸。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是善男子、善女人等，於餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門，亦應聽聞、受持、讀誦、如理思惟，不應非毀令於無上正等菩提而作留難。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等應作是念：『如來昔住菩薩位時，常勤修學順菩提法，所謂般若乃至布施波羅蜜多，如是乃至一切智、道相智、一切相智，及餘無量無邊佛法，并餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊、處、界等無量法門，由斯證得所求無上正等菩提。我等今者為求無上正等菩提，亦應隨學。甚深般若波羅蜜多及餘隨順諸勝善法，定是我等真實大師，我隨彼學所願當滿；定是諸佛真實法印，一切如來、應、正等覺隨彼學故，證得無上正等菩提；亦是一切聲聞、獨覺真實法印，皆隨彼學得至涅槃究竟彼岸。』

「是故，憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世若涅槃後，應依般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智，及餘無量無邊佛法，蘊、界、處等無量法門，常勤修學。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智，及餘無量無邊佛法，蘊、界、處等無量法門，是諸聲聞、緣覺、菩薩及餘天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，憍尸迦！諸善男子、善女人等若佛住世若涅槃後，應依般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智，及餘無量無邊佛法，蘊、界、處等無量法門，常勤修學。何以故？憍尸迦！如是般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智，及餘無量無邊佛法，蘊、界、處等無量法門，是諸聲聞、緣覺、菩薩及餘天、人、阿素洛等利益安樂所依處故。」