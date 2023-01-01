大般若波羅蜜多經卷第五百三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第五百三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分天帝品第四之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分天帝品第四之三

爾時，天帝釋及此三千大千世界所有四大王眾天乃至色究竟天，咸作是念：「尊者善現承佛神力，為諸菩薩摩訶薩眾雨大法雨，我等今者為供養故，各宜化作天諸妙花，奉散如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾并苾芻僧、尊者善現、甚深般若波羅蜜多而為供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋及此三千大千世界所有四大王眾天乃至色究竟天，咸作是念：「尊者善現承佛神力，為諸菩薩摩訶薩眾雨大法雨，我等今者為供養故，各宜化作天諸妙花，奉散如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾并苾芻僧、尊者善現、甚深般若波羅蜜多而為供養。」

時，天帝釋及諸天眾作是念已，便各化作天妙音花奉散供養。時，此三千大千世界花悉充滿，以佛神力，於虛空中合成花臺，莊嚴殊妙，量等三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋及諸天眾作是念已，便各化作天妙音花奉散供養。時，此三千大千世界花悉充滿，以佛神力，於虛空中合成花臺，莊嚴殊妙，量等三千大千世界。

具壽善現覩斯事已，作是念言：「今所散花於諸天處未曾見有，是花殊妙定非水陸草木所生，應是諸天從心化出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現覩斯事已，作是念言：「今所散花於諸天處未曾見有，是花殊妙定非水陸草木所生，應是諸天從心化出。」

時，天帝釋既知善現心之所念，謂善現言：「此所散花實非水陸草木所生，但是諸天心所化現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋既知善現心之所念，謂善現言：「此所散花實非水陸草木所生，但是諸天心所化現。」

爾時，善現語帝釋言：「此花不生即非花也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現語帝釋言：「此花不生即非花也。」

時，天帝釋問善現言：「為但是花不生，為餘法亦爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋問善現言：「為但是花不生，為餘法亦爾？」

善現答言：「非但是花不生，餘法亦無生義。何謂也？憍尸迦！色亦不生，受、想、行、識亦不生，此既不生即非色乃至識。所以者何？以不生法離諸戲論，不可施設為色等故。眼處乃至意處，色處乃至法處，眼界乃至意界，色界乃至法界，眼識界乃至意識界，眼觸乃至意觸，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，地界乃至識界，因緣乃至增上緣，無明乃至老死，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，內空乃至無性自性空，真如乃至不思議界，斷界乃至無為界，苦、集、滅、道聖諦，四念住乃至八聖道支，四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、九次第定，空、無相、無願解脫門，淨觀地乃至如來地，極喜地乃至法雲地，五眼、六神通，如來十力乃至十八佛不共法，三十二大士相、八十隨好，無忘失法、恒住捨性，一切陀羅尼門、三摩地門，一切智、道相智、一切相智，預流向、預流果乃至菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩及諸如來應正等覺，應知亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「非但是花不生，餘法亦無生義。何謂也？憍尸迦！色亦不生，受、想、行、識亦不生，此既不生即非色乃至識。所以者何？以不生法離諸戲論，不可施設為色等故。眼處乃至意處，色處乃至法處，眼界乃至意界，色界乃至法界，眼識界乃至意識界，眼觸乃至意觸，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，地界乃至識界，因緣乃至增上緣，無明乃至老死，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，內空乃至無性自性空，真如乃至不思議界，斷界乃至無為界，苦、集、滅、道聖諦，四念住乃至八聖道支，四靜慮、四無量、四無色定，八解脫、九次第定，空、無相、無願解脫門，淨觀地乃至如來地，極喜地乃至法雲地，五眼、六神通，如來十力乃至十八佛不共法，三十二大士相、八十隨好，無忘失法、恒住捨性，一切陀羅尼門、三摩地門，一切智、道相智、一切相智，預流向、預流果乃至菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩及諸如來應正等覺，應知亦爾。」

時，天帝釋竊作是念：「尊者善現智慧甚深，不壞假名而說法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋竊作是念：「尊者善現智慧甚深，不壞假名而說法性。」

佛知其意便印彼言：「如憍尸迦心之所念，具壽善現智慧甚深，不壞假名說諸法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其意便印彼言：「如憍尸迦心之所念，具壽善現智慧甚深，不壞假名說諸法性。」

時，天帝釋即白佛言：「尊者善現於何等法不壞假名而說法性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋即白佛言：「尊者善現於何等法不壞假名而說法性？」

爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！色乃至識但是假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是色等假名而說色等法性。所以者何？色等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞，如是乃至一切如來、應、正等覺，應知亦爾。憍尸迦！具壽善現於如是法不壞假名而說法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝釋言：「憍尸迦！色乃至識但是假名，如是假名不離法性，具壽善現不壞如是色等假名而說色等法性。所以者何？色等法性無壞無不壞，是故善現所說亦無壞無不壞，如是乃至一切如來、應、正等覺，應知亦爾。憍尸迦！具壽善現於如是法不壞假名而說法性。」

爾時，善現語帝釋言：「憍尸迦！如是！如是！如佛所說，諸所有法無非假名。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩知一切法但假名已，應學般若波羅蜜多。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩如是學時，不於色學，亦不於受、想、行、識學。所以者何？是菩薩摩訶薩不見色可於中學，亦不見受、想、行、識可於中學，如是乃至於諸如來、應、正等覺，應知亦爾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現語帝釋言：「憍尸迦！如是！如是！如佛所說，諸所有法無非假名。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩知一切法但假名已，應學般若波羅蜜多。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩如是學時，不於色學，亦不於受、想、行、識學。所以者何？是菩薩摩訶薩不見色可於中學，亦不見受、想、行、識可於中學，如是乃至於諸如來、應、正等覺，應知亦爾。」

時，天帝釋問善現言：「諸菩薩摩訶薩何因緣故，不見色，亦不見受、想、行、識，乃至亦不見一切如來、應、正等覺，可於中學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋問善現言：「諸菩薩摩訶薩何因緣故，不見色，亦不見受、想、行、識，乃至亦不見一切如來、應、正等覺，可於中學？」

善現答言：「憍尸迦！色色性空，受、想、行、識受、想、行、識性空，乃至如來、應、正等覺如來、應、正等覺性空。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩由此因緣，不見色乃至識，乃至不見一切如來、應、正等覺，可於中學。何以故？憍尸迦！不可色空見色空，不可色空學色空，如是乃至不可如來、應、正等覺空見如來、應、正等覺空，不可如來、應、正等覺空學如來、應、正等覺空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「憍尸迦！色色性空，受、想、行、識受、想、行、識性空，乃至如來、應、正等覺如來、應、正等覺性空。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩由此因緣，不見色乃至識，乃至不見一切如來、應、正等覺，可於中學。何以故？憍尸迦！不可色空見色空，不可色空學色空，如是乃至不可如來、應、正等覺空見如來、應、正等覺空，不可如來、應、正等覺空學如來、應、正等覺空。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於空學，是菩薩摩訶薩為於空學。何以故？無二分故。憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於色空學，乃至不於一切如來、應、正等覺空學，是菩薩摩訶薩為於色空學，乃至為於一切如來、應、正等覺空學。何以故？無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於空學，是菩薩摩訶薩為於空學。何以故？無二分故。憍尸迦！若菩薩摩訶薩不於色空學，乃至不於一切如來、應、正等覺空學，是菩薩摩訶薩為於色空學，乃至為於一切如來、應、正等覺空學。何以故？無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以無二為方便，於色空學，乃至以無二為方便，於諸如來、應、正等覺空學。是菩薩摩訶薩能以無二而為方便，學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，學內空乃至無性自性空，學真如乃至不思議界，學斷界乃至無為界，學苦、集、滅、道聖諦，學四念住乃至八聖道支，學四靜慮、四無量、四無色定，學八解脫、九次第定，學空、無相、無願解脫門，學淨觀地乃至如來地，學極喜地乃至法雲地，學五眼、六神通，學如來十力乃至十八佛不共法，學三十二大士相、八十隨好，學無忘失法，恒住捨性，學一切陀羅尼門、三摩地門，學一切智、道相智、一切相智，學預流向、預流果乃至菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，學預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩及諸如來應正等覺。憍尸迦！若菩薩摩訶薩能以無二而為方便，學布施波羅蜜多乃至如來、應、正等覺，是菩薩摩訶薩能以無二而為方便，學無量無數無邊不可思議清淨佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩以無二為方便，於色空學，乃至以無二為方便，於諸如來、應、正等覺空學。是菩薩摩訶薩能以無二而為方便，學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，學內空乃至無性自性空，學真如乃至不思議界，學斷界乃至無為界，學苦、集、滅、道聖諦，學四念住乃至八聖道支，學四靜慮、四無量、四無色定，學八解脫、九次第定，學空、無相、無願解脫門，學淨觀地乃至如來地，學極喜地乃至法雲地，學五眼、六神通，學如來十力乃至十八佛不共法，學三十二大士相、八十隨好，學無忘失法，恒住捨性，學一切陀羅尼門、三摩地門，學一切智、道相智、一切相智，學預流向、預流果乃至菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，學預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩及諸如來應正等覺。憍尸迦！若菩薩摩訶薩能以無二而為方便，學布施波羅蜜多乃至如來、應、正等覺，是菩薩摩訶薩能以無二而為方便，學無量無數無邊不可思議清淨佛法。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能以無二而為方便，學無量無數無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為色增故學，不為色減故學，乃至不為一切如來、應、正等覺增故學，不為一切如來、應、正等覺減故學。何以故？憍尸迦！以色乃至一切如來、應、正等覺無二分故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩能以無二而為方便，學無量無數無邊不可思議清淨佛法，是菩薩摩訶薩不為色增故學，不為色減故學，乃至不為一切如來、應、正等覺增故學，不為一切如來、應、正等覺減故學。何以故？憍尸迦！以色乃至一切如來、應、正等覺無二分故。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為色增故學，亦不為色減故學，乃至不為一切如來、應、正等覺增故學，亦不為一切如來、應、正等覺減故學。是菩薩摩訶薩不為攝受色故學，亦不為滅壞色故學，如是乃至不為攝受一切如來、應、正等覺故學，亦不為滅壞一切如來、應、正等覺故學。何以故？憍尸迦！攝受、滅壞無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩不為色增故學，亦不為色減故學，乃至不為一切如來、應、正等覺增故學，亦不為一切如來、應、正等覺減故學。是菩薩摩訶薩不為攝受色故學，亦不為滅壞色故學，如是乃至不為攝受一切如來、應、正等覺故學，亦不為滅壞一切如來、應、正等覺故學。何以故？憍尸迦！攝受、滅壞無二分故。」

時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩如是學時，不為攝受色故學，亦不為滅壞色故學，乃至不為攝受一切如來、應、正等覺故學，亦不為滅壞一切如來、應、正等覺故學耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩如是學時，不為攝受色故學，亦不為滅壞色故學，乃至不為攝受一切如來、應、正等覺故學，亦不為滅壞一切如來、應、正等覺故學耶？」

善現答言：「如是！如是！舍利子！諸菩薩摩訶薩如是學時，不為攝受色故學，亦不為滅壞色故學，乃至不為攝受一切如來、應、正等覺故學，亦不為滅壞一切如來、應、正等覺故學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！如是！舍利子！諸菩薩摩訶薩如是學時，不為攝受色故學，亦不為滅壞色故學，乃至不為攝受一切如來、應、正等覺故學，亦不為滅壞一切如來、應、正等覺故學。」

時，舍利子問善現言：「何因緣故，諸菩薩摩訶薩如是學時，不為攝受色故學，亦不為滅壞色故學，乃至不為攝受一切如來、應、正等覺故學，亦不為滅壞一切如來、應、正等覺故學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「何因緣故，諸菩薩摩訶薩如是學時，不為攝受色故學，亦不為滅壞色故學，乃至不為攝受一切如來、應、正等覺故學，亦不為滅壞一切如來、應、正等覺故學？」

善現答言：「諸菩薩摩訶薩如是學時，不見有色是可攝受及可滅壞，亦不見有能攝受色及滅壞者，乃至不見有一切如來、應、正等覺是可攝受及可滅壞，亦不見有能攝受一切如來、應、正等覺及滅壞者。何以故？舍利子！以色等法若能，若所內外俱空不可得故。舍利子！若菩薩摩訶薩不見諸法是可攝受及可滅壞，亦復不見有能攝受及滅壞者而學般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩速能成辦一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「諸菩薩摩訶薩如是學時，不見有色是可攝受及可滅壞，亦不見有能攝受色及滅壞者，乃至不見有一切如來、應、正等覺是可攝受及可滅壞，亦不見有能攝受一切如來、應、正等覺及滅壞者。何以故？舍利子！以色等法若能，若所內外俱空不可得故。舍利子！若菩薩摩訶薩不見諸法是可攝受及可滅壞，亦復不見有能攝受及滅壞者而學般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩速能成辦一切智智。」

時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多時，速能成辦一切智智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「諸菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多時，速能成辦一切智智耶？」

善現答言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多時，速能成辦一切智智。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩如是學時，於一切法不為攝受不為滅壞為方便故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多時，速能成辦一切智智。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩如是學時，於一切法不為攝受不為滅壞為方便故。」

時，舍利子問善現言：「若菩薩摩訶薩如是學時於一切法不為攝受不為滅壞為方便者，云何能成辦一切智智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「若菩薩摩訶薩如是學時於一切法不為攝受不為滅壞為方便者，云何能成辦一切智智耶？」

善現答言：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不見色乃至識若生若滅、若取若捨、若染若淨、若合若散、若增若減，乃至不見一切如來、應、正等覺若生若滅、若取若捨、若染若淨、若合若散、若增若減。所以者何？以色乃至一切如來、應、正等覺皆無自性都不可得。如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於一切法不見生滅乃至增減，以無所學無所成辦而為方便，修學般若波羅蜜多，則能成辦一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不見色乃至識若生若滅、若取若捨、若染若淨、若合若散、若增若減，乃至不見一切如來、應、正等覺若生若滅、若取若捨、若染若淨、若合若散、若增若減。所以者何？以色乃至一切如來、應、正等覺皆無自性都不可得。如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於一切法不見生滅乃至增減，以無所學無所成辦而為方便，修學般若波羅蜜多，則能成辦一切智智。」

爾時，天帝釋問舍利子言：「大德！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，當於何求？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，天帝釋問舍利子言：「大德！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，當於何求？」

舍利子言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，當於前說善現品求。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，當於前說善現品求。」

時，天帝釋謂善現言：「尊者神力為依持故，令舍利子作是說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋謂善現言：「尊者神力為依持故，令舍利子作是說耶？」

善現言：「憍尸迦！非我神力為依持故，令舍利子作如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現言：「憍尸迦！非我神力為依持故，令舍利子作如是說。」

天帝釋言：「是誰神力為依持故，令舍利子作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「是誰神力為依持故，令舍利子作如是說？」

善現報言：「是佛神力為依持故，令舍利子作如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報言：「是佛神力為依持故，令舍利子作如是說。」

天帝釋言：「一切法無依持，如何可言是佛神力為依持故，令舍利子作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「一切法無依持，如何可言是佛神力為依持故，令舍利子作如是說？」

善現告言：「如是！如是！如汝所說。一切法無依持。是故如來非能依持、非所依持，但為隨順世俗法故說為依持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現告言：「如是！如是！如汝所說。一切法無依持。是故如來非能依持、非所依持，但為隨順世俗法故說為依持。

「憍尸迦！即無依持，如來不可得；離無依持，如來不可得。無依持真如中如來不可得，如來中無依持真如不可得。無依持法性中如來不可得，如來中無依持法性不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！即無依持，如來不可得；離無依持，如來不可得。無依持真如中如來不可得，如來中無依持真如不可得。無依持法性中如來不可得，如來中無依持法性不可得。

「憍尸迦！即色，如來不可得；離色，如來不可得。色真如中如來不可得，如來中色真如不可得。色法性中如來不可得，如來中色法性不可得。如是乃至即一切相智，如來不可得；離一切相智，如來不可得。一切相智真如中如來不可得，如來中一切相智真如不可得。一切相智法性中如來不可得，如來中一切相智法性不可得。何以故？憍尸迦！如來與色非合非散，如來與離色非合非散，如來與色真如非合非散，如來與離色真如非合非散，如來與色法性非合非散，如來與離色法性非合非散。如是乃至如來與一切相智非合非散，如來與離一切相智非合非散，如來與一切相智真如非合非散，如來與離一切相智真如非合非散，如來與一切相智法性非合非散，如來與離一切相智法性非合非散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！即色，如來不可得；離色，如來不可得。色真如中如來不可得，如來中色真如不可得。色法性中如來不可得，如來中色法性不可得。如是乃至即一切相智，如來不可得；離一切相智，如來不可得。一切相智真如中如來不可得，如來中一切相智真如不可得。一切相智法性中如來不可得，如來中一切相智法性不可得。何以故？憍尸迦！如來與色非合非散，如來與離色非合非散，如來與色真如非合非散，如來與離色真如非合非散，如來與色法性非合非散，如來與離色法性非合非散。如是乃至如來與一切相智非合非散，如來與離一切相智非合非散，如來與一切相智真如非合非散，如來與離一切相智真如非合非散，如來與一切相智法性非合非散，如來與離一切相智法性非合非散。

「憍尸迦！彼尊者舍利子所說，是於一切法非即非離、非合非散，如來神力而為依持，以無依持為依持故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！彼尊者舍利子所說，是於一切法非即非離、非合非散，如來神力而為依持，以無依持為依持故。」

「復次，憍尸迦！汝先所問『諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多當於何求？』者，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，不應於色求，不應離色求，如是乃至不應於一切相智求，不應離一切相智求。何以故？憍尸迦！若色、若離色乃至若一切相智、若離一切相智，若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩，若求如是，一切非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相。所以者何？諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，非色，非離色，乃至非一切相智，非離一切相智；非色真如，非離色真如，乃至非一切相智真如，非離一切相智真如；非色法性，非離色法性，乃至非一切相智法性，非離一切相智法性。何以故？憍尸迦！如是一切皆無所有都不可得。由無所有不可得故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，非色，非離色，乃至非一切相智，非離一切相智；非色真如，非離色真如，乃至非一切相智真如，非離一切相智真如；非色法性，非離色法性，乃至非一切相智法性，非離一切相智法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！汝先所問『諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多當於何求？』者，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，不應於色求，不應離色求，如是乃至不應於一切相智求，不應離一切相智求。何以故？憍尸迦！若色、若離色乃至若一切相智、若離一切相智，若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩，若求如是，一切非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相。所以者何？諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，非色，非離色，乃至非一切相智，非離一切相智；非色真如，非離色真如，乃至非一切相智真如，非離一切相智真如；非色法性，非離色法性，乃至非一切相智法性，非離一切相智法性。何以故？憍尸迦！如是一切皆無所有都不可得。由無所有不可得故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，非色，非離色，乃至非一切相智，非離一切相智；非色真如，非離色真如，乃至非一切相智真如，非離一切相智真如；非色法性，非離色法性，乃至非一切相智法性，非離一切相智法性。」

時，天帝釋白善現言：「諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是無量波羅蜜多，是無邊波羅蜜多。諸預流者於此中學得預流果，諸一來者於此中學得一來果，諸不還者於此中學得不還果，諸阿羅漢者於此中學得阿羅漢果，諸獨覺者於此中學得獨覺菩提，諸菩薩摩訶薩於此中學能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋白善現言：「諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是無量波羅蜜多，是無邊波羅蜜多。諸預流者於此中學得預流果，諸一來者於此中學得一來果，諸不還者於此中學得不還果，諸阿羅漢者於此中學得阿羅漢果，諸獨覺者於此中學得獨覺菩提，諸菩薩摩訶薩於此中學能成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。」

善現報言：「如是！如是！如汝所說。何以故？憍尸迦！色大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大，乃至一切相智大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大。所以者何？以色乃至一切相智前、後、中際皆不可得，故說為大，由彼大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦說為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報言：「如是！如是！如汝所說。何以故？憍尸迦！色大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大，乃至一切相智大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦大。所以者何？以色乃至一切相智前、後、中際皆不可得，故說為大，由彼大故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦說為大。

「憍尸迦！色無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量，乃至一切相智無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以色乃至一切相智量不可得，猶如虛空量不可得，色等亦爾，故說無量。憍尸迦！虛空無量故，色等亦無量，色等無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！色無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量，乃至一切相智無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。所以者何？以色乃至一切相智量不可得，猶如虛空量不可得，色等亦爾，故說無量。憍尸迦！虛空無量故，色等亦無量，色等無量故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無量。

「憍尸迦！色無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊，乃至一切相智無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以色乃至一切相智若中若邊俱不可得。猶如虛空若中若邊俱不可得，色等亦爾，故說無邊。憍尸迦！虛空無邊故，色等亦無邊，色等無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！色無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊，乃至一切相智無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。所以者何？以色乃至一切相智若中若邊俱不可得。猶如虛空若中若邊俱不可得，色等亦爾，故說無邊。憍尸迦！虛空無邊故，色等亦無邊，色等無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。

「復次，憍尸迦！所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」

天帝釋言：「云何所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「云何所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」

善現答言：「一切智智所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「一切智智所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。

「復次，憍尸迦！法界所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！法界所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」

天帝釋言：「云何法界所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「云何法界所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」

善現答言：「法界無邊故，所緣亦無邊，所緣無邊故，法界亦無邊，法界所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「法界無邊故，所緣亦無邊，所緣無邊故，法界亦無邊，法界所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。

「復次，憍尸迦！真如所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！真如所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」

天帝釋言：「云何真如所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「云何真如所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」

善現答言：「真如無邊故，所緣亦無邊，所緣無邊故，真如亦無邊，真如所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「真如無邊故，所緣亦無邊，所緣無邊故，真如亦無邊，真如所緣無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。

「復次，憍尸迦！有情無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！有情無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。」

天帝釋言：「云何有情無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「云何有情無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊？」

善現答言：「於意云何？言有情，有情者是何法增語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「於意云何？言有情，有情者是何法增語？」

天帝釋言：「有情，有情者非法增語，亦非非法增語，但是假立客名所攝、無事名所攝、無緣名所攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「有情，有情者非法增語，亦非非法增語，但是假立客名所攝、無事名所攝、無緣名所攝。」

善現復言：「於意云何？於此般若波羅蜜多甚深經中，為亦顯示有實有情不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復言：「於意云何？於此般若波羅蜜多甚深經中，為亦顯示有實有情不？」

天帝釋言：「不也！大德！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「不也！大德！」

善現告言：「於此般若波羅蜜多甚深經中，既不顯示有實有情，故說無邊，以彼中、邊不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現告言：「於此般若波羅蜜多甚深經中，既不顯示有實有情，故說無邊，以彼中、邊不可得故。

「憍尸迦！於意云何？若諸如來、應、正等覺經殑伽沙等劫住說諸有情名字，此中頗有有情有生有滅不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！於意云何？若諸如來、應、正等覺經殑伽沙等劫住說諸有情名字，此中頗有有情有生有滅不？」

天帝釋言：「不也！大德！何以故？以諸有情本性淨故，彼從本來無所有故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天帝釋言：「不也！大德！何以故？以諸有情本性淨故，彼從本來無所有故。」

善現告言：「由斯我說有情無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。憍尸迦！由此因緣，當知諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多應說為大無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現告言：「由斯我說有情無邊故，諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多亦無邊。憍尸迦！由此因緣，當知諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多應說為大無量無邊。」

第三分現窣堵波品第五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分現窣堵波品第五之一

爾時，會中天帝釋等欲界諸天、梵天王等色界諸天及伊舍那神仙天女，同時三返高聲唱言：「善哉！善哉！大德善現承佛神力，佛為依持，善為我等世間天、人，分別開示微妙法性，所謂般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多如說修行不遠離者，我等於彼恭敬供養、尊重讚歎猶如如來、應、正等覺。如是般若波羅蜜多甚深教中無法可得，所謂此中無色可得，亦無受、想、行、識可得，如是乃至無一切智可得，亦無道相智、一切相智可得。雖無如是諸法可得，而有施設三乘聖教，謂聲聞、獨覺、無上乘聖教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中天帝釋等欲界諸天、梵天王等色界諸天及伊舍那神仙天女，同時三返高聲唱言：「善哉！善哉！大德善現承佛神力，佛為依持，善為我等世間天、人，分別開示微妙法性，所謂般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩能於如是甚深般若波羅蜜多如說修行不遠離者，我等於彼恭敬供養、尊重讚歎猶如如來、應、正等覺。如是般若波羅蜜多甚深教中無法可得，所謂此中無色可得，亦無受、想、行、識可得，如是乃至無一切智可得，亦無道相智、一切相智可得。雖無如是諸法可得，而有施設三乘聖教，謂聲聞、獨覺、無上乘聖教。」

爾時，佛告諸天等言：「如是！如是！如汝所說。於此般若波羅蜜多甚深教中，雖無色等諸法可得，而有施設三乘聖教。若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多，以無所得而為方便，能如說行不遠離者，汝諸天等皆應至誠恭敬供養、尊重讚歎猶如如來、應、正等覺。所以者何？於此般若波羅蜜多甚深教中，雖廣說有三乘聖教，而說如來都不可得，非即布施乃至般若波羅蜜多如來可得，非離布施乃至般若波羅蜜多如來可得；非即內空乃至無性自性空如來可得，非離內空乃至無性自性空如來可得；非即真如乃至不思議界如來可得，非離真如乃至不思議界如來可得；非即斷界乃至無為界如來可得，非離斷界乃至無為界如來可得；非即苦、集、滅、道聖諦如來可得，非離苦、集、滅、道聖諦如來可得；非即四念住乃至八聖道支如來可得，非離四念住乃至八聖道支如來可得；非即四靜慮、四無量、四無色定如來可得，非離四靜慮、四無量、四無色定如來可得非即八解脫、九次第定如來可得，非離八解脫、九次第定如來可得；非即空、無相、無願解脫門如來可得，非離空、無相、無願解脫門如來可得；非即極喜地乃至法雲地如來可得，非離極喜地乃至法雲地如來可得；非即五眼、六神通如來可得，非離五眼、六神通如來可得；非即如來十力乃至十八佛不共法如來可得，非離如來十力乃至十八佛不共法如來可得；非即無忘失法、恒住捨性如來可得，非離無忘失法、恒住捨性如來可得；非即一切陀羅尼門、三摩地門如來可得，非離一切陀羅尼門、三摩地門如來可得；非即一切智、道相智、一切相智如來可得，非離一切智、道相智、一切相智如來可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告諸天等言：「如是！如是！如汝所說。於此般若波羅蜜多甚深教中，雖無色等諸法可得，而有施設三乘聖教。若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多，以無所得而為方便，能如說行不遠離者，汝諸天等皆應至誠恭敬供養、尊重讚歎猶如如來、應、正等覺。所以者何？於此般若波羅蜜多甚深教中，雖廣說有三乘聖教，而說如來都不可得，非即布施乃至般若波羅蜜多如來可得，非離布施乃至般若波羅蜜多如來可得；非即內空乃至無性自性空如來可得，非離內空乃至無性自性空如來可得；非即真如乃至不思議界如來可得，非離真如乃至不思議界如來可得；非即斷界乃至無為界如來可得，非離斷界乃至無為界如來可得；非即苦、集、滅、道聖諦如來可得，非離苦、集、滅、道聖諦如來可得；非即四念住乃至八聖道支如來可得，非離四念住乃至八聖道支如來可得；非即四靜慮、四無量、四無色定如來可得，非離四靜慮、四無量、四無色定如來可得非即八解脫、九次第定如來可得，非離八解脫、九次第定如來可得；非即空、無相、無願解脫門如來可得，非離空、無相、無願解脫門如來可得；非即極喜地乃至法雲地如來可得，非離極喜地乃至法雲地如來可得；非即五眼、六神通如來可得，非離五眼、六神通如來可得；非即如來十力乃至十八佛不共法如來可得，非離如來十力乃至十八佛不共法如來可得；非即無忘失法、恒住捨性如來可得，非離無忘失法、恒住捨性如來可得；非即一切陀羅尼門、三摩地門如來可得，非離一切陀羅尼門、三摩地門如來可得；非即一切智、道相智、一切相智如來可得，非離一切智、道相智、一切相智如來可得。

「天等當知！若菩薩摩訶薩於一切法，以無所得而為方便，精勤修學布施波羅蜜多乃至一切相智，是菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多，能正修行常不捨離，是故汝等應當至誠恭敬供養、尊重讚歎彼菩薩摩訶薩猶如如來、應、正等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天等當知！若菩薩摩訶薩於一切法，以無所得而為方便，精勤修學布施波羅蜜多乃至一切相智，是菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多，能正修行常不捨離，是故汝等應當至誠恭敬供養、尊重讚歎彼菩薩摩訶薩猶如如來、應、正等覺。

「天等當知！我於往昔然燈如來、應、正等覺出現世時，蓮華王都四衢道首見然燈佛，獻五莖花，布髮揜泥，聞正法要，以無所得為方便故，便得不離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智及餘無量無邊佛法。時，然燈佛即便授我無上正等大菩提記，作是言：『善男子！汝於來世過無數劫，於此世界賢劫之中，當得作佛，號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，宣說般若波羅蜜多度無量眾。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天等當知！我於往昔然燈如來、應、正等覺出現世時，蓮華王都四衢道首見然燈佛，獻五莖花，布髮揜泥，聞正法要，以無所得為方便故，便得不離布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，廣說乃至一切相智及餘無量無邊佛法。時，然燈佛即便授我無上正等大菩提記，作是言：『善男子！汝於來世過無數劫，於此世界賢劫之中，當得作佛，號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，宣說般若波羅蜜多度無量眾。』」

時，諸天等俱白佛言：「如是般若波羅蜜多甚為希有，令諸菩薩摩訶薩眾速能攝受一切智智，以無所得而為方便，於色乃至識無取無捨，如是乃至於一切智、道相智、一切相智無取無捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天等俱白佛言：「如是般若波羅蜜多甚為希有，令諸菩薩摩訶薩眾速能攝受一切智智，以無所得而為方便，於色乃至識無取無捨，如是乃至於一切智、道相智、一切相智無取無捨。」

爾時，佛觀四眾和合，及諸菩薩摩訶薩眾并四大王眾天，展轉乃至色究竟天，皆來集會同為明證，即便顧命天帝釋言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩、若苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、若諸天子、若諸天女、若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於深般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修習、如理思惟、為他廣說，當知是輩一切惡魔及彼眷屬不能得便。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等善住色空、無相、無願，乃至善住一切相智空、無相、無願；不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。所以者何？如是諸法皆無自性，若能得便、若所得便、若時、若處、若惱害事俱不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛觀四眾和合，及諸菩薩摩訶薩眾并四大王眾天，展轉乃至色究竟天，皆來集會同為明證，即便顧命天帝釋言：「憍尸迦！若菩薩摩訶薩、若苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、若諸天子、若諸天女、若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於深般若波羅蜜多受持、讀誦、精勤修習、如理思惟、為他廣說，當知是輩一切惡魔及彼眷屬不能得便。何以故？憍尸迦！是善男子、善女人等善住色空、無相、無願，乃至善住一切相智空、無相、無願；不可以空而得空便，不可無相得無相便，不可無願得無願便。所以者何？如是諸法皆無自性，若能得便、若所得便、若時、若處、若惱害事俱不可得。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等，人非人等皆不得便。所以者何？是善男子、善女人等以無所得而為方便，於諸有情常勤修習慈、悲、喜、捨，是故一切人非人等不能惱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等，人非人等皆不得便。所以者何？是善男子、善女人等以無所得而為方便，於諸有情常勤修習慈、悲、喜、捨，是故一切人非人等不能惱害。

「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等，終不橫為諸險惡緣之所傷害，亦不橫死。所以者何？是善男子、善女人等常修布施波羅蜜多，於諸有情正安養故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！是善男子、善女人等，終不橫為諸險惡緣之所傷害，亦不橫死。所以者何？是善男子、善女人等常修布施波羅蜜多，於諸有情正安養故。

「復次，憍尸迦！於此三千大千世界，所有四大王眾天乃至廣果天已發無上菩提心者，於深般若波羅蜜多，若未聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，皆應不離一切智智心，以無所得為方便，於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！於此三千大千世界，所有四大王眾天乃至廣果天已發無上菩提心者，於深般若波羅蜜多，若未聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，皆應不離一切智智心，以無所得為方便，於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟。

「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，是善男子、善女人等若在空宅，若在曠野，若在險道及危難處，終不怖畏驚恐毛竪。所以者何？是善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，善修內空乃至無性自性空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟，是善男子、善女人等若在空宅，若在曠野，若在險道及危難處，終不怖畏驚恐毛竪。所以者何？是善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，善修內空乃至無性自性空故。」

時，此三千大千世界所有四大王眾天，乃至色究竟天等，俱時合掌同白佛言：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，常能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，我等常隨恭敬擁衛，不令一切災橫侵惱。所以者何？此善男子、善女人等即是菩薩摩訶薩故。由是菩薩摩訶薩故，令諸有情永斷地獄、傍生、鬼界、阿素洛等諸險惡趣。由是菩薩摩訶薩故，令諸天、人、藥叉、龍等永離一切災橫、疾疫、貧窮、飢渴、寒熱等苦。由是菩薩摩訶薩故，令諸天、人、阿素洛等，永離種種不如意事，所住之處兵戈永息，一切有情慈心相向。由是菩薩摩訶薩故，世間便有十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若真如乃至不思議界，若斷界乃至無為界，若苦、集、滅、道聖諦，若四念住乃至八聖道支，若八解脫、九次第定，若空、無相、無願解脫門，若淨觀地乃至如來地，若極喜地乃至法雲地，若五眼、六神通，若如來十力乃至十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切陀羅尼門、三摩地門，若一切智、道相智、一切相智；由是菩薩摩訶薩故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、諸小國王、轉輪聖王、輔臣僚佐。由是菩薩摩訶薩故，世間便有四大王眾天乃至他化自在天、梵眾天乃至色究竟天、空無邊處天乃至非想非非想處天。由是菩薩摩訶薩故，世間便有預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果；由是菩薩摩訶薩故，世間便有諸菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土及修種種菩薩勝行。由是菩薩摩訶薩故，世間便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾。由是菩薩摩訶薩故，世間便有佛、法、僧寶利益安樂一切有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，此三千大千世界所有四大王眾天，乃至色究竟天等，俱時合掌同白佛言：「若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，常能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，我等常隨恭敬擁衛，不令一切災橫侵惱。所以者何？此善男子、善女人等即是菩薩摩訶薩故。由是菩薩摩訶薩故，令諸有情永斷地獄、傍生、鬼界、阿素洛等諸險惡趣。由是菩薩摩訶薩故，令諸天、人、藥叉、龍等永離一切災橫、疾疫、貧窮、飢渴、寒熱等苦。由是菩薩摩訶薩故，令諸天、人、阿素洛等，永離種種不如意事，所住之處兵戈永息，一切有情慈心相向。由是菩薩摩訶薩故，世間便有十善業道，若四靜慮、四無量、四無色定，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若真如乃至不思議界，若斷界乃至無為界，若苦、集、滅、道聖諦，若四念住乃至八聖道支，若八解脫、九次第定，若空、無相、無願解脫門，若淨觀地乃至如來地，若極喜地乃至法雲地，若五眼、六神通，若如來十力乃至十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切陀羅尼門、三摩地門，若一切智、道相智、一切相智；由是菩薩摩訶薩故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、諸小國王、轉輪聖王、輔臣僚佐。由是菩薩摩訶薩故，世間便有四大王眾天乃至他化自在天、梵眾天乃至色究竟天、空無邊處天乃至非想非非想處天。由是菩薩摩訶薩故，世間便有預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果；由是菩薩摩訶薩故，世間便有諸菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土及修種種菩薩勝行。由是菩薩摩訶薩故，世間便有如來、應、正等覺證得無上正等菩提、轉妙法輪度無量眾。由是菩薩摩訶薩故，世間便有佛、法、僧寶利益安樂一切有情。

「世尊！由此因緣，我等天眾及阿素洛、諸龍、藥叉并諸大力人非人等，常應隨逐恭敬守護此諸菩薩摩訶薩眾，不令一切災橫侵惱，令於般若波羅蜜多聽聞、受持、讀誦、修學、如理思惟、書寫等事常無間斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此因緣，我等天眾及阿素洛、諸龍、藥叉并諸大力人非人等，常應隨逐恭敬守護此諸菩薩摩訶薩眾，不令一切災橫侵惱，令於般若波羅蜜多聽聞、受持、讀誦、修學、如理思惟、書寫等事常無間斷。」

爾時，佛告天帝等言：「如是！如是！如汝所說。若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，常能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，當知是善男子、善女人等即是菩薩摩訶薩，由是菩薩摩訶薩故，令諸有情永斷惡趣，乃至三寶出現世間與諸有情作大饒益。是故，汝等諸天、龍、神及大勢力人非人等，常應隨逐恭敬供養、尊重讚歎、勤加守護此菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱。汝等若能恭敬供養、尊重讚歎、勤加守護如是菩薩摩訶薩者，當知即是供養恭敬、尊重讚歎、勤加守護我及十方一切如來、應、正等覺。是故，汝等一切天、龍、藥叉、神仙、阿素洛等，常應隨逐此菩薩摩訶薩恭敬供養、尊重讚歎、勤加守護，勿令一切災橫侵惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告天帝等言：「如是！如是！如汝所說。若善男子、善女人等不離一切智智心，以無所得為方便，常能於此甚深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，當知是善男子、善女人等即是菩薩摩訶薩，由是菩薩摩訶薩故，令諸有情永斷惡趣，乃至三寶出現世間與諸有情作大饒益。是故，汝等諸天、龍、神及大勢力人非人等，常應隨逐恭敬供養、尊重讚歎、勤加守護此菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱。汝等若能恭敬供養、尊重讚歎、勤加守護如是菩薩摩訶薩者，當知即是供養恭敬、尊重讚歎、勤加守護我及十方一切如來、應、正等覺。是故，汝等一切天、龍、藥叉、神仙、阿素洛等，常應隨逐此菩薩摩訶薩恭敬供養、尊重讚歎、勤加守護，勿令一切災橫侵惱。

「汝等當知！假使充滿三千大千堪忍世界聲聞、獨覺，譬如蘆葦、甘蔗、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，恭敬供養、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，恭敬供養、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。所以者何？不由聲聞、獨覺乘故，有菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺出現世間；但由菩薩摩訶薩故，世間便有聲聞、獨覺及諸如來、應、正等覺出現於世。是故汝等一切天、龍及大勢力人非人等，常應守衛恭敬供養、尊重讚歎是菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱，汝等由此所獲福聚，於天人中常得安樂，乃至證得究竟涅槃，窮未來際作大饒益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等當知！假使充滿三千大千堪忍世界聲聞、獨覺，譬如蘆葦、甘蔗、竹林、稻、麻、叢等間無空隙，有善男子、善女人等，於彼福田以無量種上妙樂具，恭敬供養、尊重讚歎盡其形壽。若復有人經須臾頃，恭敬供養、尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩，以前功德比此福聚，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。所以者何？不由聲聞、獨覺乘故，有菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺出現世間；但由菩薩摩訶薩故，世間便有聲聞、獨覺及諸如來、應、正等覺出現於世。是故汝等一切天、龍及大勢力人非人等，常應守衛恭敬供養、尊重讚歎是菩薩摩訶薩，勿令一切災橫侵惱，汝等由此所獲福聚，於天人中常得安樂，乃至證得究竟涅槃，窮未來際作大饒益。」

時，天帝釋尋白佛言：「甚奇希有！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，攝受如是現法勝利：成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國趣一佛國親近承事諸佛世尊；於勝善根隨所欣樂，以於諸佛恭敬供養、尊重讚歎，即能生長令速成滿；於諸佛所聽受正法，乃至無上正等菩提終不忘失所聞法要，速能攝受族姓圓滿、父母圓滿、生身圓滿、眷屬圓滿、相好圓滿、光明圓滿、眼耳圓滿、音聲圓滿、陀羅尼圓滿、三摩地圓滿；復以方便善巧力故變身如佛，從一世界趣一世界至無佛國，讚說布施乃至般若波羅蜜多，讚說內空乃至無性自性空，讚說真如乃至不思議界，讚說斷界乃至無為界，讚說苦、集、滅、道聖諦，讚說四念住乃至八聖道支，讚說四靜慮、四無量、四無色定，讚說八解脫、九次第定，讚說空、無相、無願解脫門，讚說淨觀地乃至如來地，讚說極喜地乃至法雲地，讚說五眼、六神通，讚說如來十力乃至十八佛不共法，讚說無忘失法、恒住捨性，讚說一切陀羅尼門、三摩地門，讚說一切智、道相智、一切相智，讚說佛寶、法寶、僧寶；復以方便善巧力故，為諸有情宣說正法，隨宜安置三乘法中，令永解脫生老病死，證無餘依般涅槃界；或復拔濟諸惡趣苦，令天人中受諸妙樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋尋白佛言：「甚奇希有！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，至心聽聞、受持、讀誦、精勤修學、如理思惟、書寫、解說、廣令流布，攝受如是現法勝利：成熟有情、嚴淨佛土，從一佛國趣一佛國親近承事諸佛世尊；於勝善根隨所欣樂，以於諸佛恭敬供養、尊重讚歎，即能生長令速成滿；於諸佛所聽受正法，乃至無上正等菩提終不忘失所聞法要，速能攝受族姓圓滿、父母圓滿、生身圓滿、眷屬圓滿、相好圓滿、光明圓滿、眼耳圓滿、音聲圓滿、陀羅尼圓滿、三摩地圓滿；復以方便善巧力故變身如佛，從一世界趣一世界至無佛國，讚說布施乃至般若波羅蜜多，讚說內空乃至無性自性空，讚說真如乃至不思議界，讚說斷界乃至無為界，讚說苦、集、滅、道聖諦，讚說四念住乃至八聖道支，讚說四靜慮、四無量、四無色定，讚說八解脫、九次第定，讚說空、無相、無願解脫門，讚說淨觀地乃至如來地，讚說極喜地乃至法雲地，讚說五眼、六神通，讚說如來十力乃至十八佛不共法，讚說無忘失法、恒住捨性，讚說一切陀羅尼門、三摩地門，讚說一切智、道相智、一切相智，讚說佛寶、法寶、僧寶；復以方便善巧力故，為諸有情宣說正法，隨宜安置三乘法中，令永解脫生老病死，證無餘依般涅槃界；或復拔濟諸惡趣苦，令天人中受諸妙樂。」

時，天帝釋復白佛言：「如是般若波羅蜜多甚為希有，若能攝受如是般若波羅蜜多，則為具足攝受六種波羅蜜多，廣說乃至一切相智，亦為具足攝受預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋復白佛言：「如是般若波羅蜜多甚為希有，若能攝受如是般若波羅蜜多，則為具足攝受六種波羅蜜多，廣說乃至一切相智，亦為具足攝受預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。」

爾時，世尊告天帝釋：「如是！如是！如汝所說。若能攝受如是般若波羅蜜多，則為具足攝受六種波羅蜜多，廣說乃至一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告天帝釋：「如是！如是！如汝所說。若能攝受如是般若波羅蜜多，則為具足攝受六種波羅蜜多，廣說乃至一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。