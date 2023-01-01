大般若波羅蜜多經卷第四百九十九三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百九十九三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分天帝品第四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分天帝品第四之二

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時作如是觀：『唯有諸法更相緣助，滋潤增長展轉周遍，其中都無我及我所，如實觀察不可得故。』復作是觀：『諸菩薩摩訶薩以所修集殊勝善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。集善根心不與迴向心和合，迴向心亦不與集善根心和合；迴向心不與菩提心和合，菩提心亦不與迴向心和合；集善根心於迴向心中無所有不可得，迴向心於集善根心中亦無所有不可得；迴向心於菩提心中無所有不可得，菩提心於迴向心中亦無所有不可得。』諸菩薩摩訶薩雖如實觀諸法，而於諸法都無所見。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時作如是觀：『唯有諸法更相緣助，滋潤增長展轉周遍，其中都無我及我所，如實觀察不可得故。』復作是觀：『諸菩薩摩訶薩以所修集殊勝善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。集善根心不與迴向心和合，迴向心亦不與集善根心和合；迴向心不與菩提心和合，菩提心亦不與迴向心和合；集善根心於迴向心中無所有不可得，迴向心於集善根心中亦無所有不可得；迴向心於菩提心中無所有不可得，菩提心於迴向心中亦無所有不可得。』諸菩薩摩訶薩雖如實觀諸法，而於諸法都無所見。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。」

時，天帝釋問善現言：「大德！云何諸菩薩摩訶薩集善根心不與迴向心和合，迴向心亦不與集善根心和合；迴向心不與菩提心和合，菩提心亦不與迴向心和合；集善根心於迴向心中無所有不可得，迴向心於集善根心中亦無所有不可得；迴向心於菩提心中無所有不可得，菩提心於迴向心中亦無所有不可得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋問善現言：「大德！云何諸菩薩摩訶薩集善根心不與迴向心和合，迴向心亦不與集善根心和合；迴向心不與菩提心和合，菩提心亦不與迴向心和合；集善根心於迴向心中無所有不可得，迴向心於集善根心中亦無所有不可得；迴向心於菩提心中無所有不可得，菩提心於迴向心中亦無所有不可得？」

善現答言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩集善根心則非心，迴向心、菩提心亦非心，不應非心能有所集，若能迴向、若所迴向；不應非心迴向非心，心亦不應迴向非心；非心不應迴向於心，心亦不應迴向於心。何以故？憍尸迦！非心即是不可思議，不可思議即是非心，如是二種俱無所有，無所有中無迴向義。憍尸迦！心無自性，心所亦然；心及心所既無自性故，心亦無迴向心義。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩若作是觀，是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩集善根心則非心，迴向心、菩提心亦非心，不應非心能有所集，若能迴向、若所迴向；不應非心迴向非心，心亦不應迴向非心；非心不應迴向於心，心亦不應迴向於心。何以故？憍尸迦！非心即是不可思議，不可思議即是非心，如是二種俱無所有，無所有中無迴向義。憍尸迦！心無自性，心所亦然；心及心所既無自性故，心亦無迴向心義。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩若作是觀，是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。」

爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今善能為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，亦能勸勵諸菩薩摩訶薩令深歡喜，勤修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝今善能為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，亦能勸勵諸菩薩摩訶薩令深歡喜，勤修般若波羅蜜多。」

具壽善現便白佛言：「我既知恩云何不報？所以者何？過去諸佛及諸弟子，為諸菩薩摩訶薩眾宣說六種波羅蜜多，示現教導讚勵慶喜安慰建立令得究竟。世尊爾時亦在中學，今證無上正等菩提，轉妙法輪饒益我等，故我今者應隨佛教，為諸菩薩摩訶薩眾宣說六種波羅蜜多，示現教導讚勵慶喜安慰建立令得究竟，速證無上正等菩提轉妙法輪，窮未來際利益安樂一切有情，是則名為報彼恩德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「我既知恩云何不報？所以者何？過去諸佛及諸弟子，為諸菩薩摩訶薩眾宣說六種波羅蜜多，示現教導讚勵慶喜安慰建立令得究竟。世尊爾時亦在中學，今證無上正等菩提，轉妙法輪饒益我等，故我今者應隨佛教，為諸菩薩摩訶薩眾宣說六種波羅蜜多，示現教導讚勵慶喜安慰建立令得究竟，速證無上正等菩提轉妙法輪，窮未來際利益安樂一切有情，是則名為報彼恩德。」

爾時，具壽善現復告天帝釋言：「憍尸迦！汝問『云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多？』者，諦聽！諦聽！當為汝說諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，如所應住不應住相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復告天帝釋言：「憍尸迦！汝問『云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多？』者，諦聽！諦聽！當為汝說諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，如所應住不應住相。

「憍尸迦！色蘊乃至識蘊色蘊乃至識蘊性空，諸菩薩摩訶薩諸菩薩摩訶薩性空。若色蘊乃至識蘊性空，若諸菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二、無二分。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多應如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！色蘊乃至識蘊色蘊乃至識蘊性空，諸菩薩摩訶薩諸菩薩摩訶薩性空。若色蘊乃至識蘊性空，若諸菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二、無二分。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多應如是住。

「憍尸迦！眼處乃至意處眼處乃至意處性空，色處乃至法處色處乃至法處性空，眼界乃至意界眼界乃至意界性空，色界乃至法界色界乃至法界性空，眼識界乃至意識界眼識界乃至意識界性空，眼觸乃至意觸眼觸乃至意觸性空，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受性空，地界乃至識界地界乃至識界性空，因緣乃至增上緣因緣乃至增上緣性空，無明乃至老死無明乃至老死性空，無明滅乃至老死滅無明滅乃至老死滅性空，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多性空，內空乃至無性自性空內空乃至無性自性空性空，真如乃至不思議界真如乃至不思議界性空，斷界乃至無為界斷界乃至無為界性空，苦、集、滅、道聖諦苦、集、滅、道聖諦性空，四念住乃至八聖道支四念住乃至八聖道支性空，四靜慮、四無量、四無色定四靜慮、四無量、四無色定性空，八解脫、九次第定八解脫、九次第定性空，空、無相、無願解脫門空、無相、無願解脫門性空，淨觀地乃至如來地淨觀地乃至如來地性空，極喜地乃至法雲地極喜地乃至法雲地性空，五眼、六神通五眼、六神通性空，如來十力乃至十八佛不共法如來十力乃至十八佛不共法性空，無忘失法、恒住捨性無忘失法、恒住捨性性空，一切陀羅尼門、三摩地門一切陀羅尼門、三摩地門性空，聲聞、獨覺、無上乘聲聞、獨覺、無上乘性空，預流乃至如來預流乃至如來性空，一切智、道相智、一切相智一切智、道相智、一切相智性空，諸菩薩摩訶薩諸菩薩摩訶薩性空；若眼處乃至一切相智性空，若諸菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二、無二分。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多應如是住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！眼處乃至意處眼處乃至意處性空，色處乃至法處色處乃至法處性空，眼界乃至意界眼界乃至意界性空，色界乃至法界色界乃至法界性空，眼識界乃至意識界眼識界乃至意識界性空，眼觸乃至意觸眼觸乃至意觸性空，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受性空，地界乃至識界地界乃至識界性空，因緣乃至增上緣因緣乃至增上緣性空，無明乃至老死無明乃至老死性空，無明滅乃至老死滅無明滅乃至老死滅性空，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多性空，內空乃至無性自性空內空乃至無性自性空性空，真如乃至不思議界真如乃至不思議界性空，斷界乃至無為界斷界乃至無為界性空，苦、集、滅、道聖諦苦、集、滅、道聖諦性空，四念住乃至八聖道支四念住乃至八聖道支性空，四靜慮、四無量、四無色定四靜慮、四無量、四無色定性空，八解脫、九次第定八解脫、九次第定性空，空、無相、無願解脫門空、無相、無願解脫門性空，淨觀地乃至如來地淨觀地乃至如來地性空，極喜地乃至法雲地極喜地乃至法雲地性空，五眼、六神通五眼、六神通性空，如來十力乃至十八佛不共法如來十力乃至十八佛不共法性空，無忘失法、恒住捨性無忘失法、恒住捨性性空，一切陀羅尼門、三摩地門一切陀羅尼門、三摩地門性空，聲聞、獨覺、無上乘聲聞、獨覺、無上乘性空，預流乃至如來預流乃至如來性空，一切智、道相智、一切相智一切智、道相智、一切相智性空，諸菩薩摩訶薩諸菩薩摩訶薩性空；若眼處乃至一切相智性空，若諸菩薩摩訶薩性空，如是一切皆無二、無二分。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多應如是住。」

時，天帝釋問善現言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時所不應住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋問善現言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時所不應住？」

善現答言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住色蘊，不應住受、想、行、識蘊。何以故？以有所得為方便故。如是乃至不應住一切智，不應住道相智、一切相智。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住色蘊，不應住受、想、行、識蘊。何以故？以有所得為方便故。如是乃至不應住一切智，不應住道相智、一切相智。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住此是色蘊，不應住此是受、想、行、識蘊。何以故？以有所得為方便故。如是乃至不應住此是一切智，不應住此是道相智、一切相智，何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住此是色蘊，不應住此是受、想、行、識蘊。何以故？以有所得為方便故。如是乃至不應住此是一切智，不應住此是道相智、一切相智，何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住色蘊乃至識蘊若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。何以故？以有所得為方便故。如是乃至不應住一切智、道相智、一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住色蘊乃至識蘊若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。何以故？以有所得為方便故。如是乃至不應住一切智、道相智、一切相智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住預流果是無為所顯。何以故？以有所得為方便故。不應住一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提是無為所顯。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住預流果是無為所顯。何以故？以有所得為方便故。不應住一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提是無為所顯。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住預流是福田應受供養。何以故？以有所得為方便故。不應住一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來是福田應受供養，何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住預流是福田應受供養。何以故？以有所得為方便故。不應住一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來是福田應受供養，何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住初地。何以故？以有所得為方便故。不應住第二地乃至第十地，何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住初地。何以故？以有所得為方便故。不應住第二地乃至第十地，何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住初發心已便作是念：『我當圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，我當圓滿四念住乃至八聖道支，我當圓滿四靜慮、四無量、四無色定，我當圓滿八解脫、九次第定，我當圓滿空、無相、無願解脫門；我修加行既圓滿已，當入菩薩正性離生。我已得入正性離生，當住菩薩不退轉地；我當圓滿菩薩五通；我住菩薩圓滿五通，當遊無量無數佛土，禮敬、瞻仰、承事、供養諸佛世尊，於諸佛所聽聞正法，如理思惟、廣為他說；我當嚴淨如十方佛所居國土安立有情，我當化作如十方佛所居國土安立有情；我當成熟諸有情類，令證無上正等菩提，或得涅槃，或居善趣；我當往詣無量無數諸佛國土，親近承事諸佛世尊，復以無邊花香、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明、衣服、飲食及餘資具，供養恭敬、尊重讚歎；我當安立無量無數無邊有情，令於無上正等菩提得不退轉。』何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住初發心已便作是念：『我當圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，我當圓滿四念住乃至八聖道支，我當圓滿四靜慮、四無量、四無色定，我當圓滿八解脫、九次第定，我當圓滿空、無相、無願解脫門；我修加行既圓滿已，當入菩薩正性離生。我已得入正性離生，當住菩薩不退轉地；我當圓滿菩薩五通；我住菩薩圓滿五通，當遊無量無數佛土，禮敬、瞻仰、承事、供養諸佛世尊，於諸佛所聽聞正法，如理思惟、廣為他說；我當嚴淨如十方佛所居國土安立有情，我當化作如十方佛所居國土安立有情；我當成熟諸有情類，令證無上正等菩提，或得涅槃，或居善趣；我當往詣無量無數諸佛國土，親近承事諸佛世尊，復以無邊花香、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明、衣服、飲食及餘資具，供養恭敬、尊重讚歎；我當安立無量無數無邊有情，令於無上正等菩提得不退轉。』何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住作是念：『我當成辦清淨五眼，所謂肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。』不應住作是念：『我當成辦殊勝六通，所謂殊勝神境智通、天眼智通、天耳智通、他心智通、宿住隨念智通、漏盡智通。』不應住作是念：『我當成辦一切殊勝三摩地門，於諸等持隨心所欲自在遊戲。』不應住作是念：『我當成辦一切殊勝陀羅尼門，於諸總持所作事業皆得自在。』不應住作是念：『我當成辦如來十力乃至十八佛不共法。』不應住作是念：『我當成辦三十二相、八十隨好所莊嚴身，令諸有情見者歡喜觀無厭倦，獲勝利樂。』不應住作是念：『我當成辦無忘失法、恒住捨性。』不應住作是念：『我當成辦一切智、道相智、一切相智，通達諸法無著無礙。』何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住作是念：『我當成辦清淨五眼，所謂肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。』不應住作是念：『我當成辦殊勝六通，所謂殊勝神境智通、天眼智通、天耳智通、他心智通、宿住隨念智通、漏盡智通。』不應住作是念：『我當成辦一切殊勝三摩地門，於諸等持隨心所欲自在遊戲。』不應住作是念：『我當成辦一切殊勝陀羅尼門，於諸總持所作事業皆得自在。』不應住作是念：『我當成辦如來十力乃至十八佛不共法。』不應住作是念：『我當成辦三十二相、八十隨好所莊嚴身，令諸有情見者歡喜觀無厭倦，獲勝利樂。』不應住作是念：『我當成辦無忘失法、恒住捨性。』不應住作是念：『我當成辦一切智、道相智、一切相智，通達諸法無著無礙。』何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住此是隨信行，此是隨法行，此是第八補特伽羅，此是預流極七返有，此是家家，此是一間，此是齊首補特伽羅乃至壽盡煩惱方盡，此是預流定不墮法，此是中間般涅槃法，此是一來至此世間得盡苦際，此是不還向，此是不還果往彼方得般涅槃者，此是阿羅漢向，此是阿羅漢果現在必入無餘涅槃，此是獨覺；此是菩薩，超諸聲聞、獨覺等地安住菩薩摩訶薩地，修一切智及道相智、一切相智，覺一切法、一切相已，永斷一切煩惱纏結習氣相續，證得無上正等菩提，得成如來、應、正等覺，具大威力轉妙法輪作諸佛事，度脫無量無數有情，令得涅槃畢竟安樂。何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住此是隨信行，此是隨法行，此是第八補特伽羅，此是預流極七返有，此是家家，此是一間，此是齊首補特伽羅乃至壽盡煩惱方盡，此是預流定不墮法，此是中間般涅槃法，此是一來至此世間得盡苦際，此是不還向，此是不還果往彼方得般涅槃者，此是阿羅漢向，此是阿羅漢果現在必入無餘涅槃，此是獨覺；此是菩薩，超諸聲聞、獨覺等地安住菩薩摩訶薩地，修一切智及道相智、一切相智，覺一切法、一切相已，永斷一切煩惱纏結習氣相續，證得無上正等菩提，得成如來、應、正等覺，具大威力轉妙法輪作諸佛事，度脫無量無數有情，令得涅槃畢竟安樂。何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住作是念：『我當善修四神足已，安住如是殊勝等持，由此等持增上勢力，令我壽命如殑伽沙大劫而住。』不應住作是念：『我當獲得壽量無邊。』不應住作是念：『我當成就三十二相，是一一相百福莊嚴，有情見者獲大利樂。』不應住作是念：『我當成就八十隨好，是一一好有無數量希有勝事，有情見者得大饒益。』不應住作是念：『我當安住一嚴淨土，其土寬廣，於十方面如殑伽沙世界之量。』不應住作是念：『我當安坐一金剛座，其座廣大量等三千大千世界。』不應住作是念：『我當安處大菩提樹，其樹高廣眾寶莊嚴，所出妙香氤氳氛馥，能令聞者貪、瞋、癡等心疾皆除，無量無邊身病亦愈。諸有聞此菩提樹香，離諸聲聞、獨覺作意，定得無上正等菩提。』不應住作是念：『願我當得嚴淨佛土，其土清淨無諸穢惡。』何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住作是念：『我當善修四神足已，安住如是殊勝等持，由此等持增上勢力，令我壽命如殑伽沙大劫而住。』不應住作是念：『我當獲得壽量無邊。』不應住作是念：『我當成就三十二相，是一一相百福莊嚴，有情見者獲大利樂。』不應住作是念：『我當成就八十隨好，是一一好有無數量希有勝事，有情見者得大饒益。』不應住作是念：『我當安住一嚴淨土，其土寬廣，於十方面如殑伽沙世界之量。』不應住作是念：『我當安坐一金剛座，其座廣大量等三千大千世界。』不應住作是念：『我當安處大菩提樹，其樹高廣眾寶莊嚴，所出妙香氤氳氛馥，能令聞者貪、瞋、癡等心疾皆除，無量無邊身病亦愈。諸有聞此菩提樹香，離諸聲聞、獨覺作意，定得無上正等菩提。』不應住作是念：『願我當得嚴淨佛土，其土清淨無諸穢惡。』何以故？以有所得為方便故。

「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住作是念：『願我當得淨佛土中，都無執著色蘊乃至識蘊名聲，亦無執著眼處乃至意處名聲，亦無執著色處乃至法處名聲，亦無執著眼界乃至意界名聲，亦無執著色界乃至法界名聲，亦無執著眼識界乃至意識界名聲，亦無執著眼觸乃至意觸名聲，亦無執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受名聲，亦無執著地界乃至識界名聲，亦無執著因緣乃至增上緣名聲，亦無執著無明乃至老死名聲，亦無執著布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多名聲，亦無執著內空乃至無性自性空名聲，亦無執著真如乃至不思議界名聲，亦無執著斷界乃至無為界名聲，亦無執著苦、集、滅、道聖諦名聲，亦無執著四念住乃至八聖道支名聲，亦無執著四靜慮、四無量、四無色定名聲，亦無執著八解脫、九次第定名聲，亦無執著空、無相、無願解脫門名聲，亦無執著淨觀地乃至如來地名聲，亦無執著極喜地乃至法雲地名聲，亦無執著五眼、六神通名聲，亦無執著如來十力乃至十八佛不共法名聲，亦無執著三十二相、八十隨好名聲，亦無執著無忘失法、恒住捨性名聲，亦無執著一切陀羅尼門、三摩地門名聲，亦無執著一切智、道相智、一切相智名聲，亦無執著聲聞、獨覺、大乘名聲，亦無執著預流向、預流果乃至菩薩、如來名聲。』何以故？以有所得為方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不應住作是念：『願我當得淨佛土中，都無執著色蘊乃至識蘊名聲，亦無執著眼處乃至意處名聲，亦無執著色處乃至法處名聲，亦無執著眼界乃至意界名聲，亦無執著色界乃至法界名聲，亦無執著眼識界乃至意識界名聲，亦無執著眼觸乃至意觸名聲，亦無執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受名聲，亦無執著地界乃至識界名聲，亦無執著因緣乃至增上緣名聲，亦無執著無明乃至老死名聲，亦無執著布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多名聲，亦無執著內空乃至無性自性空名聲，亦無執著真如乃至不思議界名聲，亦無執著斷界乃至無為界名聲，亦無執著苦、集、滅、道聖諦名聲，亦無執著四念住乃至八聖道支名聲，亦無執著四靜慮、四無量、四無色定名聲，亦無執著八解脫、九次第定名聲，亦無執著空、無相、無願解脫門名聲，亦無執著淨觀地乃至如來地名聲，亦無執著極喜地乃至法雲地名聲，亦無執著五眼、六神通名聲，亦無執著如來十力乃至十八佛不共法名聲，亦無執著三十二相、八十隨好名聲，亦無執著無忘失法、恒住捨性名聲，亦無執著一切陀羅尼門、三摩地門名聲，亦無執著一切智、道相智、一切相智名聲，亦無執著聲聞、獨覺、大乘名聲，亦無執著預流向、預流果乃至菩薩、如來名聲。』何以故？以有所得為方便故。

「所以者何？一切如來、應、正等覺證得無上正等覺時，覺一切法都無所有，名字、音聲皆不可得。諸菩薩摩訶薩住不退轉地時，亦見諸法都無所有，名字、音聲都不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何？一切如來、應、正等覺證得無上正等覺時，覺一切法都無所有，名字、音聲皆不可得。諸菩薩摩訶薩住不退轉地時，亦見諸法都無所有，名字、音聲都不可得。

「憍尸迦！是為菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多如所應住、不應住相。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，隨所應住、不應住相，以無所得而為方便，應如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！是為菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多如所應住、不應住相。憍尸迦！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，隨所應住、不應住相，以無所得而為方便，應如是學。」

時，舍利子作是念言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法皆不應住，云何應住甚深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子作是念言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法皆不應住，云何應住甚深般若波羅蜜多？」

具壽善現知舍利子心之所念，便謂之曰：「於意云何？諸如來心為何所住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現知舍利子心之所念，便謂之曰：「於意云何？諸如來心為何所住？」

舍利子言：「諸如來心都無所住。所以者何？諸佛之心，不住色蘊乃至識蘊，不住眼處乃至意處，不住色處乃至法處，不住眼界乃至意界，不住色界乃至法界，不住眼識界乃至意識界，不住眼觸乃至意觸，不住眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不住地界乃至識界，不住因緣乃至增上緣，不住無明乃至老死，不住有為界、無為界，不住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不住內空乃至無性自性空，不住真如乃至不思議界，不住斷界乃至無為界，不住苦、集、滅、道聖諦，不住四念住乃至八聖道支，不住四靜慮、四無量、四無色定，不住八解脫、九次第定，不住空、無相、無願解脫門，不住淨觀地乃至如來地，不住極喜地乃至法雲地，不住五眼、六神通，不住如來十力乃至十八佛不共法，不住三十二相、八十隨好，不住無忘失法、恒住捨性，不住一切陀羅尼門、三摩地門，不住一切智、道相智、一切相智，何以故？以一切法不可得故。如是，善現！如來之心於一切法都無所住亦非不住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「諸如來心都無所住。所以者何？諸佛之心，不住色蘊乃至識蘊，不住眼處乃至意處，不住色處乃至法處，不住眼界乃至意界，不住色界乃至法界，不住眼識界乃至意識界，不住眼觸乃至意觸，不住眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不住地界乃至識界，不住因緣乃至增上緣，不住無明乃至老死，不住有為界、無為界，不住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不住內空乃至無性自性空，不住真如乃至不思議界，不住斷界乃至無為界，不住苦、集、滅、道聖諦，不住四念住乃至八聖道支，不住四靜慮、四無量、四無色定，不住八解脫、九次第定，不住空、無相、無願解脫門，不住淨觀地乃至如來地，不住極喜地乃至法雲地，不住五眼、六神通，不住如來十力乃至十八佛不共法，不住三十二相、八十隨好，不住無忘失法、恒住捨性，不住一切陀羅尼門、三摩地門，不住一切智、道相智、一切相智，何以故？以一切法不可得故。如是，善現！如來之心於一切法都無所住亦非不住。」

時，具壽善現謂舍利子言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時亦復如是，雖住般若波羅蜜多，而同如來於一切法心無所住亦非不住。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖住般若波羅蜜多，而於色蘊非住非不住，於受、想、行、識蘊亦非住非不住。如是乃至於一切智非住非不住，於道相智、一切相智亦非住非不住。何以故？舍利子！以色等法無二相故。舍利子！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，隨此非住非不住相，以無所得而為方便，應如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現謂舍利子言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時亦復如是，雖住般若波羅蜜多，而同如來於一切法心無所住亦非不住。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖住般若波羅蜜多，而於色蘊非住非不住，於受、想、行、識蘊亦非住非不住。如是乃至於一切智非住非不住，於道相智、一切相智亦非住非不住。何以故？舍利子！以色等法無二相故。舍利子！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多，隨此非住非不住相，以無所得而為方便，應如是學。」

爾時，眾中有諸天子竊作是念：「諸藥叉等言詞呪句種種差別雖復隱密，而我等輩猶可了知；尊者善現於深般若波羅蜜多，雖以種種言詞顯示，然我等輩竟不能解！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有諸天子竊作是念：「諸藥叉等言詞呪句種種差別雖復隱密，而我等輩猶可了知；尊者善現於深般若波羅蜜多，雖以種種言詞顯示，然我等輩竟不能解！」

具壽善現知諸天子心之所念，便告彼言：「汝等天子於我所說不能解耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現知諸天子心之所念，便告彼言：「汝等天子於我所說不能解耶？」

諸天子言：「如是！如是！我於尊者所說般若波羅蜜多甚深句義都不能解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子言：「如是！如是！我於尊者所說般若波羅蜜多甚深句義都不能解。」

具壽善現復告彼言：「我嘗於此甚深般若波羅蜜多相應義中不說一字，汝亦不聞，當何所解？何以故？諸天子！甚深般若波羅蜜多相應義中，文字言說皆遠離故，由於此中說者、聽者及能解者皆不可得，一切如來、應、正等覺所證無上正等菩提微妙甚深亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復告彼言：「我嘗於此甚深般若波羅蜜多相應義中不說一字，汝亦不聞，當何所解？何以故？諸天子！甚深般若波羅蜜多相應義中，文字言說皆遠離故，由於此中說者、聽者及能解者皆不可得，一切如來、應、正等覺所證無上正等菩提微妙甚深亦復如是。

「天子當知！如佛化作一化佛身，此化佛身化作四眾，俱來集會而為說法。於意云何？此中有實能說、能聽、能解者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！如佛化作一化佛身，此化佛身化作四眾，俱來集會而為說法。於意云何？此中有實能說、能聽、能解者不？」

諸天子言：「不也！大德！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子言：「不也！大德！」

善現告言：「如是！天子！一切法皆如化故，今於此甚深般若波羅蜜多相應義中，說者、聽者及能解者皆不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現告言：「如是！天子！一切法皆如化故，今於此甚深般若波羅蜜多相應義中，說者、聽者及能解者皆不可得。

「天子當知！如夢見佛為眾說法。於意云何？此中有實能說、能聽、能解者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！如夢見佛為眾說法。於意云何？此中有實能說、能聽、能解者不？」

諸天子言：「不也！大德！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子言：「不也！大德！」

善現告言：「如是！天子！一切法皆如夢故，今於此甚深般若波羅蜜多相應義中，說者、聽者及能解者皆不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現告言：「如是！天子！一切法皆如夢故，今於此甚深般若波羅蜜多相應義中，說者、聽者及能解者皆不可得。

「天子當知！如有二人處一山谷，各住一面讚佛、法、僧，俱時發響。於意云何？是二響聲能互相聞、更相解不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！如有二人處一山谷，各住一面讚佛、法、僧，俱時發響。於意云何？是二響聲能互相聞、更相解不？」

諸天子言：「不也！大德！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子言：「不也！大德！」

善現告言：「如是！天子！一切法皆如響故，今於此甚深般若波羅蜜多相應義中，說者、聽者及能解者皆不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現告言：「如是！天子！一切法皆如響故，今於此甚深般若波羅蜜多相應義中，說者、聽者及能解者皆不可得。

「天子當知！如工幻師或彼弟子，於四衢道幻作四眾及一如來為眾說法，於意云何？此中有實說者、聽者、能解者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！如工幻師或彼弟子，於四衢道幻作四眾及一如來為眾說法，於意云何？此中有實說者、聽者、能解者不？」

諸天子言：「不也！大德！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天子言：「不也！大德！」

善現告言：「如是！天子！一切法皆如幻故，今於此甚深般若波羅蜜多相應義中，說者、聽者及能解者皆不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現告言：「如是！天子！一切法皆如幻故，今於此甚深般若波羅蜜多相應義中，說者、聽者及能解者皆不可得。

「天子當知！由是因緣，我甞於此甚深般若波羅蜜多相應義中不說一字，汝亦不聞，當何所解？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知！由是因緣，我甞於此甚深般若波羅蜜多相應義中不說一字，汝亦不聞，當何所解？」

時，諸天子復作是念：「大德善現於此般若波羅蜜多甚深義中，雖復種種方便顯說欲令易解，然其義趣甚深轉甚深、微細更微細難可測量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天子復作是念：「大德善現於此般若波羅蜜多甚深義中，雖復種種方便顯說欲令易解，然其義趣甚深轉甚深、微細更微細難可測量。」

具壽善現知彼心念，便告之曰：「天子當知！色蘊非甚深、非微細，受、想、行、識蘊亦非甚深、非微細。何以故？諸天子！色蘊自性乃至識蘊自性，皆非甚深、非微細故。如是乃至一切智非甚深、非微細，道相智、一切相智亦非甚深、非微細。何以故？諸天子！一切智自性，道相智、一切相智自性，皆非甚深、非微細故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現知彼心念，便告之曰：「天子當知！色蘊非甚深、非微細，受、想、行、識蘊亦非甚深、非微細。何以故？諸天子！色蘊自性乃至識蘊自性，皆非甚深、非微細故。如是乃至一切智非甚深、非微細，道相智、一切相智亦非甚深、非微細。何以故？諸天子！一切智自性，道相智、一切相智自性，皆非甚深、非微細故。」

時，諸天子復作是念：「大德善現所說法中，不施設色蘊，亦不施設受、想、行、識蘊。何以故？色蘊等性皆不可說故。如是乃至不施設一切智，亦不施設道相智、一切相智。何以故？一切智等性皆不可說故。大德善現所說法中，不施設預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提。何以故？預流向等性皆不可說故。大德善現所說法中，亦不施設文字、語言。何以故？文字、語言性皆不可說故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天子復作是念：「大德善現所說法中，不施設色蘊，亦不施設受、想、行、識蘊。何以故？色蘊等性皆不可說故。如是乃至不施設一切智，亦不施設道相智、一切相智。何以故？一切智等性皆不可說故。大德善現所說法中，不施設預流向預流果、一來向一來果、不還向不還果、阿羅漢向阿羅漢果、獨覺向獨覺果、一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提。何以故？預流向等性皆不可說故。大德善現所說法中，亦不施設文字、語言。何以故？文字、語言性皆不可說故。」

具壽善現知諸天子心所念法，便告之言：「如是！如是！如汝所念。色蘊乃至無上菩提，文字語言皆不可說，是故於此甚深般若波羅蜜多相應義中，無說、無聽亦無解者。由斯汝等於諸法中，應隨所說修深固忍。天子當知！諸有欲證欲住預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提，要依此忍乃能證住。如是，天子！諸菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，應住無說、無聽、無解甚深般若波羅蜜多，常勤修學不應暫捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現知諸天子心所念法，便告之言：「如是！如是！如汝所念。色蘊乃至無上菩提，文字語言皆不可說，是故於此甚深般若波羅蜜多相應義中，無說、無聽亦無解者。由斯汝等於諸法中，應隨所說修深固忍。天子當知！諸有欲證欲住預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提，要依此忍乃能證住。如是，天子！諸菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟，應住無說、無聽、無解甚深般若波羅蜜多，常勤修學不應暫捨。」

時，諸天子復作是念：「大德善現於今欲為何等有情說何等法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天子復作是念：「大德善現於今欲為何等有情說何等法？」

具壽善現知諸天子心之所念而告彼言：「天子當知！吾今欲為如幻、如化、如夢有情亦復宣說如幻、如化、如夢之法。所以者何？如是聽者於所說法無聞、無解、無所證故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現知諸天子心之所念而告彼言：「天子當知！吾今欲為如幻、如化、如夢有情亦復宣說如幻、如化、如夢之法。所以者何？如是聽者於所說法無聞、無解、無所證故。」

時，諸天子尋復問言：「能說、能聽及所說法，皆如幻、化、夢所見耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天子尋復問言：「能說、能聽及所說法，皆如幻、化、夢所見耶？」

善現答言：「如是！如是！如汝所說。如幻有情為如幻者說如幻法，如化有情為如化者說如化法，如夢有情為如夢者說如夢法。天子當知！我乃至見者如幻、如化、如夢所見，色蘊乃至識蘊亦如幻、如化、如夢所見，乃至預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提亦如幻、如化、如夢所見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！如是！如汝所說。如幻有情為如幻者說如幻法，如化有情為如化者說如化法，如夢有情為如夢者說如夢法。天子當知！我乃至見者如幻、如化、如夢所見，色蘊乃至識蘊亦如幻、如化、如夢所見，乃至預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提亦如幻、如化、如夢所見。」

時，諸天子問善現言：「大德！今者為但說我乃至菩提如幻、如化、如夢所見，為亦說涅槃如幻、如化、如夢所見耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天子問善現言：「大德！今者為但說我乃至菩提如幻、如化、如夢所見，為亦說涅槃如幻、如化、如夢所見耶？」

善現答言：「我於今者，不但說我乃至菩提如幻、如化、如夢所見，亦說涅槃如幻、如化、如夢所見。天子當知！設更有法過涅槃者，我亦說為如幻、如化、如夢所見。何以故？諸天子！幻、化、夢事與一切法乃至涅槃，悉皆無二無二分故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「我於今者，不但說我乃至菩提如幻、如化、如夢所見，亦說涅槃如幻、如化、如夢所見。天子當知！設更有法過涅槃者，我亦說為如幻、如化、如夢所見。何以故？諸天子！幻、化、夢事與一切法乃至涅槃，悉皆無二無二分故。」

爾時，具壽舍利子、大目連、執大藏、滿慈子、大迦多衍那、大迦葉波等諸大聲聞，及無量百千菩薩摩訶薩，同時舉聲問具壽善現曰：「所說般若波羅蜜多，如是甚深，難見難覺，寂靜微妙，非所尋思，超尋思境，最勝第一，誰能信受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽舍利子、大目連、執大藏、滿慈子、大迦多衍那、大迦葉波等諸大聲聞，及無量百千菩薩摩訶薩，同時舉聲問具壽善現曰：「所說般若波羅蜜多，如是甚深，難見難覺，寂靜微妙，非所尋思，超尋思境，最勝第一，誰能信受？」

爾時，慶喜白大聲聞及諸菩薩摩訶薩言：「有不退轉諸菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多能深信受。復有無量已見聖諦，於諸深法能盡源底，所願已滿、諸漏永盡大阿羅漢，於此般若波羅蜜多亦能信受。復有無量諸善男子、善女人等，已於過去無量無數百千俱胝那庾多佛親近供養，發弘誓願，種諸善根，聰明智慧，善友所攝，於此般若波羅蜜多亦能信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慶喜白大聲聞及諸菩薩摩訶薩言：「有不退轉諸菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜多能深信受。復有無量已見聖諦，於諸深法能盡源底，所願已滿、諸漏永盡大阿羅漢，於此般若波羅蜜多亦能信受。復有無量諸善男子、善女人等，已於過去無量無數百千俱胝那庾多佛親近供養，發弘誓願，種諸善根，聰明智慧，善友所攝，於此般若波羅蜜多亦能信受。

「所以者何？如是人等，於法、非法能無分別。謂不以空、不空分別色乃至識，亦不以色乃至識分別空、不空。不以有相、無相分別色乃至識，亦不以色乃至識分別有相、無相。不以有願、無願分別色乃至識，亦不以色乃至識分別有願、無願。不以寂靜、不寂靜分別色乃至識，亦不以色乃至識分別寂靜、不寂靜。不以遠離、不遠離分別色乃至識，亦不以色乃至識分別遠離、不遠離。不以生、不生分別色乃至識，亦不以色乃至識分別生、不生。不以滅、不滅分別色乃至識，亦不以色乃至識分別滅、不滅。如是乃至不以空、不空分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別空、不空。不以有相、無相分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別有相、無相。不以有願、無願分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別有願、無願。不以寂靜、不寂靜分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別寂靜、不寂靜。不以遠離、不遠離分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別遠離、不遠離。不以生、不生分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別生、不生。不以滅、不滅分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別滅、不滅。由此因緣，如是人等於此般若波羅蜜多皆能信受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何？如是人等，於法、非法能無分別。謂不以空、不空分別色乃至識，亦不以色乃至識分別空、不空。不以有相、無相分別色乃至識，亦不以色乃至識分別有相、無相。不以有願、無願分別色乃至識，亦不以色乃至識分別有願、無願。不以寂靜、不寂靜分別色乃至識，亦不以色乃至識分別寂靜、不寂靜。不以遠離、不遠離分別色乃至識，亦不以色乃至識分別遠離、不遠離。不以生、不生分別色乃至識，亦不以色乃至識分別生、不生。不以滅、不滅分別色乃至識，亦不以色乃至識分別滅、不滅。如是乃至不以空、不空分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別空、不空。不以有相、無相分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別有相、無相。不以有願、無願分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別有願、無願。不以寂靜、不寂靜分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別寂靜、不寂靜。不以遠離、不遠離分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別遠離、不遠離。不以生、不生分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別生、不生。不以滅、不滅分別有為、無為界，亦不以有為、無為界分別滅、不滅。由此因緣，如是人等於此般若波羅蜜多皆能信受。」

時，具壽善現告諸天子言：「如是般若波羅蜜多實為甚深，難見難覺，寂靜微妙，非所尋思，超尋思境，最勝第一，其中實無能信受者。所以者何？此中無法可顯可示，既實無法可顯可示故，信受者亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現告諸天子言：「如是般若波羅蜜多實為甚深，難見難覺，寂靜微妙，非所尋思，超尋思境，最勝第一，其中實無能信受者。所以者何？此中無法可顯可示，既實無法可顯可示故，信受者亦不可得。」

時，舍利子問善現言：「豈不般若波羅蜜多甚深教中，廣說三乘相應之法，謂聲聞乘法、獨覺乘法、無上乘法？廣說攝受諸菩薩摩訶薩從初發心展轉乃至第十發心諸菩薩道，所謂布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住斷界乃至無為界，安住苦、集、滅、道聖諦，若四念住乃至八聖道支，若四靜慮、四無量、四無色定，若八解脫、九次第定，若空、無相、無願解脫門，若極喜地乃至法雲地，若五眼、六神通，若如來十力乃至十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切陀羅尼門、三摩地門，若一切智、道相智、一切相智？廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，謂菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多勤修行故，隨所生處常受化生，於不退神通能自在遊戲，能善通達無量法門，從一佛土至一佛土供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，隨所願樂植眾德本，於諸佛所受持正法，乃至無上正等菩提常不忘失，恒居勝定離擾亂心，由此因緣，得無礙辯、無斷盡辯、無踈謬辯、應辯、迅辯、諸所演說豐義味辯、一切世間最勝妙辯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「豈不般若波羅蜜多甚深教中，廣說三乘相應之法，謂聲聞乘法、獨覺乘法、無上乘法？廣說攝受諸菩薩摩訶薩從初發心展轉乃至第十發心諸菩薩道，所謂布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住斷界乃至無為界，安住苦、集、滅、道聖諦，若四念住乃至八聖道支，若四靜慮、四無量、四無色定，若八解脫、九次第定，若空、無相、無願解脫門，若極喜地乃至法雲地，若五眼、六神通，若如來十力乃至十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切陀羅尼門、三摩地門，若一切智、道相智、一切相智？廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，謂菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多勤修行故，隨所生處常受化生，於不退神通能自在遊戲，能善通達無量法門，從一佛土至一佛土供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，隨所願樂植眾德本，於諸佛所受持正法，乃至無上正等菩提常不忘失，恒居勝定離擾亂心，由此因緣，得無礙辯、無斷盡辯、無踈謬辯、應辯、迅辯、諸所演說豐義味辯、一切世間最勝妙辯？」

善現答言：「如是！如是！誠如所說。於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘相應之法，乃至廣說攝受菩薩神通勝事，乃至令得一切世間最勝妙辯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！如是！誠如所說。於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘相應之法，乃至廣說攝受菩薩神通勝事，乃至令得一切世間最勝妙辯。」

時，舍利子問善現言：「如是般若波羅蜜多甚深教中，諸有所說以無所得為方便者，此於何法以無所得為方便耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「如是般若波羅蜜多甚深教中，諸有所說以無所得為方便者，此於何法以無所得為方便耶？」

善現答言：「此於我乃至見者以無所得而為方便，此於色乃至識以無所得而為方便，此於眼處乃至意處以無所得而為方便，此於色處乃至法處以無所得而為方便，此於眼界乃至意界以無所得而為方便，此於色界乃至法界以無所得而為方便，此於眼識界乃至意識界以無所得而為方便，此於眼觸乃至意觸以無所得而為方便，此於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受以無所得而為方便，此於地界乃至識界以無所得而為方便，此於因緣乃至增上緣以無所得而為方便，此於無明乃至老死以無所得而為方便，此於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多以無所得而為方便，此於內空乃至無性自性空以無所得而為方便，此於真如乃至不思議界以無所得而為方便，此於斷界乃至無為界以無所得而為方便，此於苦、集、滅、道聖諦以無所得而為方便，此於四念住乃至八聖道支以無所得而為方便，此於四靜慮、四無量、四無色定以無所得而為方便，此於八解脫、九次第定以無所得而為方便，此於空、無相、無願解脫門以無所得而為方便，此於淨觀地乃至如來地以無所得而為方便，此於極喜地乃至法雲地以無所得而為方便，此於五眼、六神通以無所得而為方便，此於如來十力乃至十八佛不共法以無所得而為方便，此於三十二大士相、八十隨好以無所得而為方便，此於無忘失法、恒住捨性以無所得而為方便，此於一切陀羅尼門、三摩地門以無所得而為方便，此於一切智、道相智、一切相智以無所得而為方便，此於預流向、預流果乃至菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提以無所得而為方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「此於我乃至見者以無所得而為方便，此於色乃至識以無所得而為方便，此於眼處乃至意處以無所得而為方便，此於色處乃至法處以無所得而為方便，此於眼界乃至意界以無所得而為方便，此於色界乃至法界以無所得而為方便，此於眼識界乃至意識界以無所得而為方便，此於眼觸乃至意觸以無所得而為方便，此於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受以無所得而為方便，此於地界乃至識界以無所得而為方便，此於因緣乃至增上緣以無所得而為方便，此於無明乃至老死以無所得而為方便，此於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多以無所得而為方便，此於內空乃至無性自性空以無所得而為方便，此於真如乃至不思議界以無所得而為方便，此於斷界乃至無為界以無所得而為方便，此於苦、集、滅、道聖諦以無所得而為方便，此於四念住乃至八聖道支以無所得而為方便，此於四靜慮、四無量、四無色定以無所得而為方便，此於八解脫、九次第定以無所得而為方便，此於空、無相、無願解脫門以無所得而為方便，此於淨觀地乃至如來地以無所得而為方便，此於極喜地乃至法雲地以無所得而為方便，此於五眼、六神通以無所得而為方便，此於如來十力乃至十八佛不共法以無所得而為方便，此於三十二大士相、八十隨好以無所得而為方便，此於無忘失法、恒住捨性以無所得而為方便，此於一切陀羅尼門、三摩地門以無所得而為方便，此於一切智、道相智、一切相智以無所得而為方便，此於預流向、預流果乃至菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提以無所得而為方便。」

時，舍利子問善現言：「何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘相應之法？何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說攝受諸菩薩摩訶薩從初發心展轉乃至第十發心諸菩薩道？何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深教中，廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，乃至令得一切世間最勝妙辯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘相應之法？何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說攝受諸菩薩摩訶薩從初發心展轉乃至第十發心諸菩薩道？何因緣故，於此般若波羅蜜多甚深教中，廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，乃至令得一切世間最勝妙辯？」

善現答言：「舍利子！由內空乃至無性自性空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘相應之法。舍利子！由內空乃至無性自性空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說攝受諸菩薩摩訶薩從初發心展轉乃至第十發心諸菩薩道。舍利子！由內空乃至無性自性空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，乃至令得一切世間最勝妙辯。所以者何？以一切法無不皆空，究竟推徵不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！由內空乃至無性自性空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說三乘相應之法。舍利子！由內空乃至無性自性空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說攝受諸菩薩摩訶薩從初發心展轉乃至第十發心諸菩薩道。舍利子！由內空乃至無性自性空故，於此般若波羅蜜多甚深教中，以無所得而為方便，廣說攝受諸菩薩摩訶薩神通勝事，乃至令得一切世間最勝妙辯。所以者何？以一切法無不皆空，究竟推徵不可得故。」