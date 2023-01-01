大般若波羅蜜多經卷第四百九十八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百九十八三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分善現品第三之十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分善現品第三之十七

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多如實觀察一切法相，是時菩薩摩訶薩見我乃至見者無生，畢竟淨故；見色乃至識無生，畢竟淨故；見眼處乃至意處無生，畢竟淨故；見色處乃至法處無生，畢竟淨故；見眼界乃至意界無生，畢竟淨故；見色界乃至法界無生，畢竟淨故；見眼識界乃至意識界無生，畢竟淨故；見眼觸乃至意觸無生，畢竟淨故；見眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無生，畢竟淨故；見地界乃至識界無生，畢竟淨故；見因緣乃至增上緣無生，畢竟淨故；見無明乃至老死無生，畢竟淨故；見布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無生，畢竟淨故；見內空乃至無性自性空無生，畢竟淨故；見真如乃至不思議界無生，畢竟淨故；見斷界乃至無為界無生，畢竟淨故；見苦、集、滅、道聖諦無生，畢竟淨故；見四念住乃至八聖道支無生，畢竟淨故；見四靜慮、四無量、四無色定無生，畢竟淨故；見八解脫、九次第定無生，畢竟淨故；見空、無相、無願解脫門無生，畢竟淨故；見淨觀地乃至如來地無生，畢竟淨故；見極喜地乃至法雲地無生，畢竟淨故；見五眼、六神通無生，畢竟淨故；見如來十力乃至十八佛不共法無生，畢竟淨故；見無忘失法、恒住捨性無生，畢竟淨故；見一切陀羅尼門、三摩地門無生，畢竟淨故；見一切智、道相智、一切相智無生，畢竟淨故；見異生及異生法無生，畢竟淨故；見預流及預流法無生，畢竟淨故；見一來及一來法無生，畢竟淨故；見不還及不還法無生，畢竟淨故；見阿羅漢及阿羅漢法無生，畢竟淨故；見獨覺及獨覺法無生，畢竟淨故；見菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩法無生，畢竟淨故；見諸如來、應、正等覺及諸如來、應、正等覺法無生，畢竟淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若時菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多如實觀察一切法相，是時菩薩摩訶薩見我乃至見者無生，畢竟淨故；見色乃至識無生，畢竟淨故；見眼處乃至意處無生，畢竟淨故；見色處乃至法處無生，畢竟淨故；見眼界乃至意界無生，畢竟淨故；見色界乃至法界無生，畢竟淨故；見眼識界乃至意識界無生，畢竟淨故；見眼觸乃至意觸無生，畢竟淨故；見眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無生，畢竟淨故；見地界乃至識界無生，畢竟淨故；見因緣乃至增上緣無生，畢竟淨故；見無明乃至老死無生，畢竟淨故；見布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無生，畢竟淨故；見內空乃至無性自性空無生，畢竟淨故；見真如乃至不思議界無生，畢竟淨故；見斷界乃至無為界無生，畢竟淨故；見苦、集、滅、道聖諦無生，畢竟淨故；見四念住乃至八聖道支無生，畢竟淨故；見四靜慮、四無量、四無色定無生，畢竟淨故；見八解脫、九次第定無生，畢竟淨故；見空、無相、無願解脫門無生，畢竟淨故；見淨觀地乃至如來地無生，畢竟淨故；見極喜地乃至法雲地無生，畢竟淨故；見五眼、六神通無生，畢竟淨故；見如來十力乃至十八佛不共法無生，畢竟淨故；見無忘失法、恒住捨性無生，畢竟淨故；見一切陀羅尼門、三摩地門無生，畢竟淨故；見一切智、道相智、一切相智無生，畢竟淨故；見異生及異生法無生，畢竟淨故；見預流及預流法無生，畢竟淨故；見一來及一來法無生，畢竟淨故；見不還及不還法無生，畢竟淨故；見阿羅漢及阿羅漢法無生，畢竟淨故；見獨覺及獨覺法無生，畢竟淨故；見菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩法無生，畢竟淨故；見諸如來、應、正等覺及諸如來、應、正等覺法無生，畢竟淨故。」

時，舍利子謂善現言：「如我領解仁所說義，我、有情等畢竟不生，色乃至識畢竟不生，乃至如來、應、正等覺及如來法畢竟不生。若如是者，諸異生類六趣受生應無差別，不應預流得預流果，不應一來得一來果，不應不還得不還果，不應阿羅漢得阿羅漢果，不應獨覺得獨覺菩提，不應菩薩摩訶薩為得一切相智，精勤修學漸次證得五種菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子謂善現言：「如我領解仁所說義，我、有情等畢竟不生，色乃至識畢竟不生，乃至如來、應、正等覺及如來法畢竟不生。若如是者，諸異生類六趣受生應無差別，不應預流得預流果，不應一來得一來果，不應不還得不還果，不應阿羅漢得阿羅漢果，不應獨覺得獨覺菩提，不應菩薩摩訶薩為得一切相智，精勤修學漸次證得五種菩提。

「復次，善現！若一切法畢竟不生，云何預流為預流果，勤修永斷三結真道？云何一來為一來果，勤修永斷貪、恚、癡道？云何不還為不還果，勤修永斷順下結道，建立五種分位差別？云何阿羅漢為阿羅漢果，勤修永斷順上結道？云何獨覺為獨覺菩提，勤修獨悟緣起法道？云何菩薩摩訶薩為度無量無數有情，修多百千難行苦行，備受無量難忍大苦？云何如來、應、正等覺證得無上正等菩提轉妙法輪度有情類？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若一切法畢竟不生，云何預流為預流果，勤修永斷三結真道？云何一來為一來果，勤修永斷貪、恚、癡道？云何不還為不還果，勤修永斷順下結道，建立五種分位差別？云何阿羅漢為阿羅漢果，勤修永斷順上結道？云何獨覺為獨覺菩提，勤修獨悟緣起法道？云何菩薩摩訶薩為度無量無數有情，修多百千難行苦行，備受無量難忍大苦？云何如來、應、正等覺證得無上正等菩提轉妙法輪度有情類？」

善現報言：「舍利子！非我於彼無生法中，許有異生乘煩惱業往來六趣受生差別，非我於彼無生法中，許有能入諦現觀者，非我於彼無生法中，許有預流得預流果乃至有獨覺得獨覺菩提，非我於彼無生法中，許有菩薩摩訶薩為得一切相智，精勤修學漸次證得五種菩提，非我於彼無生法中，許有預流為預流果，勤修永斷三結真道，乃至有獨覺為獨覺菩提，勤修獨悟緣起法道，非我於彼無生法中，許有菩薩摩訶薩為度無量無數有情，修多百千難行苦行，備受無量難忍大苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報言：「舍利子！非我於彼無生法中，許有異生乘煩惱業往來六趣受生差別，非我於彼無生法中，許有能入諦現觀者，非我於彼無生法中，許有預流得預流果乃至有獨覺得獨覺菩提，非我於彼無生法中，許有菩薩摩訶薩為得一切相智，精勤修學漸次證得五種菩提，非我於彼無生法中，許有預流為預流果，勤修永斷三結真道，乃至有獨覺為獨覺菩提，勤修獨悟緣起法道，非我於彼無生法中，許有菩薩摩訶薩為度無量無數有情，修多百千難行苦行，備受無量難忍大苦。

「然諸菩薩摩訶薩雖為有情修無量種難行苦行，而於其中無苦行想。所以者何？若於苦行住苦行想，終不能為無量無數無邊有情作大饒益。一切菩薩摩訶薩眾以無所得而為方便，於諸有情住如父母、兄弟、妻子及己身想，為度彼故發起無上正等覺心，乃能為彼無量無數無邊有情作大饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然諸菩薩摩訶薩雖為有情修無量種難行苦行，而於其中無苦行想。所以者何？若於苦行住苦行想，終不能為無量無數無邊有情作大饒益。一切菩薩摩訶薩眾以無所得而為方便，於諸有情住如父母、兄弟、妻子及己身想，為度彼故發起無上正等覺心，乃能為彼無量無數無邊有情作大饒益。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩應作是念：『如我自性，於一切法以一切種、一切處時求不可得，內外諸法亦復如是，都無所有皆不可得。』若住此想便不見有難行苦行，由此能為無量無數無邊有情修多百千難行苦行作大饒益。所以者何？是菩薩摩訶薩於一切法、一切有情以一切種、一切處時求不可得故，於其中無所執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩應作是念：『如我自性，於一切法以一切種、一切處時求不可得，內外諸法亦復如是，都無所有皆不可得。』若住此想便不見有難行苦行，由此能為無量無數無邊有情修多百千難行苦行作大饒益。所以者何？是菩薩摩訶薩於一切法、一切有情以一切種、一切處時求不可得故，於其中無所執著。

「舍利子！非我於彼無生法中，許有如來、應、正等覺證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情類。何以故？舍利子！以一切法、一切有情都無所有不可得故，無證、無度及證、度者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！非我於彼無生法中，許有如來、應、正等覺證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情類。何以故？舍利子！以一切法、一切有情都無所有不可得故，無證、無度及證、度者。」

爾時，舍利子問具壽善現言：「於意云何？為許生法證生法，為許無生法證無生法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子問具壽善現言：「於意云何？為許生法證生法，為許無生法證無生法耶？」

善現答言：「我不許生法證生法，亦不許無生法證無生法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「我不許生法證生法，亦不許無生法證無生法。」

時，舍利子復問具壽善現言：「於意云何？為許生法證無生法，為許無生法證生法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復問具壽善現言：「於意云何？為許生法證無生法，為許無生法證生法耶？」

善現答言：「我亦不許生法證無生法，亦復不許無生法證生法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「我亦不許生法證無生法，亦復不許無生法證生法。」

舍利子言：「若如是者，豈都無得、無現觀耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若如是者，豈都無得、無現觀耶？」

善現答言：「雖有得、有現觀，然不由此二法而證。但隨世間言說施設有得、現觀，非勝義中有得、現觀。但隨世間言說施設有預流、預流果，廣說乃至有諸如來、應、正等覺，有佛無上正等菩提，非勝義中有如是事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「雖有得、有現觀，然不由此二法而證。但隨世間言說施設有得、現觀，非勝義中有得、現觀。但隨世間言說施設有預流、預流果，廣說乃至有諸如來、應、正等覺，有佛無上正等菩提，非勝義中有如是事。」

舍利子言：「若隨世間言說施設有得、現觀及預流等，非勝義中有此事者，六趣差別亦隨世間言說施設，非勝義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「若隨世間言說施設有得、現觀及預流等，非勝義中有此事者，六趣差別亦隨世間言說施設，非勝義耶？」

善現答言：「如是！如是！所以者何？非勝義中有諸煩惱業果異熟若生、若滅染淨法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！如是！所以者何？非勝義中有諸煩惱業果異熟若生、若滅染淨法故。」

爾時，舍利子復問具壽善現言：「於意云何？為許未生法生，為許已生法生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子復問具壽善現言：「於意云何？為許未生法生，為許已生法生耶？」

善現答言：「我不許未生法生，亦不許已生法生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「我不許未生法生，亦不許已生法生。」

舍利子言：「何等是未生法而不許彼生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何等是未生法而不許彼生？」

善現答言：「色乃至識是未生法，我不許彼生。所以者何？自性空故。如是乃至諸佛無上正等菩提是未生法，我不許彼生。所以者何？自性空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「色乃至識是未生法，我不許彼生。所以者何？自性空故。如是乃至諸佛無上正等菩提是未生法，我不許彼生。所以者何？自性空故。」

舍利子言：「何等是已生法而不許彼生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「何等是已生法而不許彼生？」

善現答言：「色乃至識是已生法，我不許彼生。所以者何？自性空故。如是乃至諸佛無上正等菩提是已生法，我不許彼生。所以者何？自性空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「色乃至識是已生法，我不許彼生。所以者何？自性空故。如是乃至諸佛無上正等菩提是已生法，我不許彼生。所以者何？自性空故。」

爾時，舍利子復問具壽善現言：「於意云何？為許生生，為許不生生耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子復問具壽善現言：「於意云何？為許生生，為許不生生耶？」

善現答言：「我不許生生，亦不許不生生。所以者何？生與不生，如是二法非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相。由如是義，我不許生生，亦不許不生生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「我不許生生，亦不許不生生。所以者何？生與不生，如是二法非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相。由如是義，我不許生生，亦不許不生生。」

爾時，舍利子問具壽善現言：「仁者！於所說無生法樂辯說無生相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子問具壽善現言：「仁者！於所說無生法樂辯說無生相耶？」

善現答言：「我於所說無生法亦不樂辯說無生相。所以者何？若無生法，若無生相，若樂若辯說，如是一切皆非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相，不可辯說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「我於所說無生法亦不樂辯說無生相。所以者何？若無生法，若無生相，若樂若辯說，如是一切皆非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相，不可辯說。」

時，舍利子問善現言：「於無生法起無生言，此無生言亦無生不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「於無生法起無生言，此無生言亦無生不？」

善現答言：「如是！如是！於無生法起無生言，此法及言俱無生義。所以者何？色乃至識一切無生。何以故？本性空故。眼處乃至意處一切無生。何以故？本性空故。色處乃至法處一切無生。何以故？本性空故。眼界乃至意界一切無生。何以故？本性空故。色界乃至法界一切無生。何以故？本性空故。眼識界乃至意識界一切無生。何以故？本性空故。眼觸乃至意觸一切無生。何以故？本性空故。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受一切無生。何以故？本性空故。地界乃至識界一切無生。何以故？本性空故。因緣乃至增上緣一切無生。何以故？本性空故。無明乃至老死一切無生。何以故？本性空故。身、語、意行一切無生。何以故？本性空故。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多一切無生。何以故，本性空故。如是乃至一切智、道相智、一切相智一切無生。何以故？本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！如是！於無生法起無生言，此法及言俱無生義。所以者何？色乃至識一切無生。何以故？本性空故。眼處乃至意處一切無生。何以故？本性空故。色處乃至法處一切無生。何以故？本性空故。眼界乃至意界一切無生。何以故？本性空故。色界乃至法界一切無生。何以故？本性空故。眼識界乃至意識界一切無生。何以故？本性空故。眼觸乃至意觸一切無生。何以故？本性空故。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受一切無生。何以故？本性空故。地界乃至識界一切無生。何以故？本性空故。因緣乃至增上緣一切無生。何以故？本性空故。無明乃至老死一切無生。何以故？本性空故。身、語、意行一切無生。何以故？本性空故。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多一切無生。何以故，本性空故。如是乃至一切智、道相智、一切相智一切無生。何以故？本性空故。

「舍利子！由如是義，於無生法起無生言，此法及言俱無生義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！由如是義，於無生法起無生言，此法及言俱無生義。

「舍利子！若所說法、若能說言、說者、聽者皆無生義。所以者何？以一切法本性皆空，空中都無能所生義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若所說法、若能說言、說者、聽者皆無生義。所以者何？以一切法本性皆空，空中都無能所生義。」

時，舍利子讚善現言：「說法人中仁為第一，除佛世尊無能及者。所以者何？隨所問詰種種法門皆能酬答無所滯礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子讚善現言：「說法人中仁為第一，除佛世尊無能及者。所以者何？隨所問詰種種法門皆能酬答無所滯礙。」

善現報言：「諸佛弟子於一切法無依著者，法爾皆能隨所問詰一一酬答自在無畏。所以者何？以一切法無所依故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現報言：「諸佛弟子於一切法無依著者，法爾皆能隨所問詰一一酬答自在無畏。所以者何？以一切法無所依故。」

時，舍利子問善現言：「云何諸法都無所依？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「云何諸法都無所依？」

善現答言：「色乃至識本性空故，不依內不依外不依兩間，如是乃至一切智、道相智、一切相智本性空故，不依內不依外不依兩間。舍利子！由如是義，我說諸法都無所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「色乃至識本性空故，不依內不依外不依兩間，如是乃至一切智、道相智、一切相智本性空故，不依內不依外不依兩間。舍利子！由如是義，我說諸法都無所依。

「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時，應淨色，應淨受、想、行、識，如是乃至應淨一切智，應淨道相智、一切相智，如是亦應淨菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時，應淨色，應淨受、想、行、識，如是乃至應淨一切智，應淨道相智、一切相智，如是亦應淨菩提道。」

時，舍利子問善現言：「云何菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子問善現言：「云何菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道？」

善現答言：「舍利子！布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多各有二種，所謂世間及出世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多各有二種，所謂世間及出世間。」

舍利子言：「云何世間布施波羅蜜多？云何出世間布施波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何世間布施波羅蜜多？云何出世間布施波羅蜜多？」

善現答言：「舍利子！若菩薩摩訶薩為大施主，能施一切沙門、婆羅門、貧病、孤露、道行、乞者衣服、飲食及餘資具。若復有來乞男與男，乞女與女，乞妻妾與妻妾，乞官位與官位，乞國土與國土，乞王位與王位，乞頭與頭，乞目與目，乞手足與手足，乞支節與支節，乞血肉與血肉，乞皮骨與皮骨，乞僮僕與僮僕，乞生類與生類，如是一切隨其所求，內外之物悉皆施與。雖作是施而有所依，謂作是念：『我施彼受，我為施主，我不慳貪，我隨佛教一切能捨，我行布施波羅蜜多。』彼行施時，以有所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世後世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而行布施：一者、自想。二者、他想。三者、施想。由著此三輪而行施，故名世間布施波羅蜜多。云何此施名為世間？以與世間同修行故，不能動出世間法故，如是名為世間布施波羅蜜多。舍利子！若菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨：一者、不執我為施者。二者、不執彼為受者。三者、不執施及施果。是菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！若菩薩摩訶薩為大施主，能施一切沙門、婆羅門、貧病、孤露、道行、乞者衣服、飲食及餘資具。若復有來乞男與男，乞女與女，乞妻妾與妻妾，乞官位與官位，乞國土與國土，乞王位與王位，乞頭與頭，乞目與目，乞手足與手足，乞支節與支節，乞血肉與血肉，乞皮骨與皮骨，乞僮僕與僮僕，乞生類與生類，如是一切隨其所求，內外之物悉皆施與。雖作是施而有所依，謂作是念：『我施彼受，我為施主，我不慳貪，我隨佛教一切能捨，我行布施波羅蜜多。』彼行施時，以有所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。復作是念：『我持此福施諸有情，令得此世後世安樂，乃至證得無餘涅槃。』彼著三輪而行布施：一者、自想。二者、他想。三者、施想。由著此三輪而行施，故名世間布施波羅蜜多。云何此施名為世間？以與世間同修行故，不能動出世間法故，如是名為世間布施波羅蜜多。舍利子！若菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨：一者、不執我為施者。二者、不執彼為受者。三者、不執施及施果。是菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以大悲心而為上首，所修施福普施有情，於諸有情都無所得，雖與有情平等共有迴向無上正等菩提，而於其中不見少相。由都無所執而行施，故名出世間布施波羅蜜多。云何此施名出世間？不與世間同修行故，能永動出世間法故，如是名為出世布施波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩以大悲心而為上首，所修施福普施有情，於諸有情都無所得，雖與有情平等共有迴向無上正等菩提，而於其中不見少相。由都無所執而行施，故名出世間布施波羅蜜多。云何此施名出世間？不與世間同修行故，能永動出世間法故，如是名為出世布施波羅蜜多。」

舍利子言：「云何世間淨戒波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？云何出世間淨戒波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「云何世間淨戒波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？云何出世間淨戒波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？」

善現答言：「舍利子！若菩薩摩訶薩修行淨戒乃至般若時，有所依者著三輪故，名為世間波羅蜜多，以與世間同修行故，不能動出世間法故。若菩薩摩訶薩修行淨戒乃至般若時，無所依者三輪淨故，名出世間波羅蜜多，不與世間同修行故，能永動出世間法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！若菩薩摩訶薩修行淨戒乃至般若時，有所依者著三輪故，名為世間波羅蜜多，以與世間同修行故，不能動出世間法故。若菩薩摩訶薩修行淨戒乃至般若時，無所依者三輪淨故，名出世間波羅蜜多，不與世間同修行故，能永動出世間法故。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩所修般若波羅蜜多有是世間、有是出世，云何名為世間般若波羅蜜多？云何名為出世般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩所修般若波羅蜜多有是世間、有是出世，云何名為世間般若波羅蜜多？云何名為出世般若波羅蜜多？

「舍利子！若菩薩摩訶薩修布施時，依有所得而行布施，謂作是念：『我能調伏慳貪之心而行布施。』是菩薩摩訶薩依我、有情布施想故，雖捨一切內外所有，而不名為出世般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修布施時，依有所得而行布施，謂作是念：『我能調伏慳貪之心而行布施。』是菩薩摩訶薩依我、有情布施想故，雖捨一切內外所有，而不名為出世般若。

「若菩薩摩訶薩修淨戒時，依有所得而修淨戒，謂作是念：『我能安住杜多功德，我能調伏身、語及心，我能修行十善業道。』是菩薩摩訶薩依止我見及有情見、諸善法見，雖能修行種種淨戒，亦持施與一切有情平等共有，迴向無上正等菩提而於菩提謂為實有，依諸功德自讚毀他，亦不名為出世般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩修淨戒時，依有所得而修淨戒，謂作是念：『我能安住杜多功德，我能調伏身、語及心，我能修行十善業道。』是菩薩摩訶薩依止我見及有情見、諸善法見，雖能修行種種淨戒，亦持施與一切有情平等共有，迴向無上正等菩提而於菩提謂為實有，依諸功德自讚毀他，亦不名為出世般若。

「若菩薩摩訶薩修安忍時，依有所得而修安忍，謂作是念：『我能忍受一切有情於我所行種種惡事。』是菩薩摩訶薩依我、有情安忍見故，雖能忍受他所作惡，亦能持此安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，而有所得為方便故，亦不名為出世般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩修安忍時，依有所得而修安忍，謂作是念：『我能忍受一切有情於我所行種種惡事。』是菩薩摩訶薩依我、有情安忍見故，雖能忍受他所作惡，亦能持此安忍善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，而有所得為方便故，亦不名為出世般若。

「若菩薩摩訶薩修精進時，依有所得而修精進，謂作是念：『我能發起身心精進，勤修福、慧二種資糧。』是菩薩摩訶薩雖常發起身心精進，勤修福、慧二種資糧，而得身心福、慧之相，及得我相、諸有情相，亦得所求菩提之相，由有所得為方便故，未得名為出世般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩修精進時，依有所得而修精進，謂作是念：『我能發起身心精進，勤修福、慧二種資糧。』是菩薩摩訶薩雖常發起身心精進，勤修福、慧二種資糧，而得身心福、慧之相，及得我相、諸有情相，亦得所求菩提之相，由有所得為方便故，未得名為出世般若。

「若菩薩摩訶薩修靜慮時，依有所得而修靜慮，謂作是念：『我能修行慈、悲、喜、捨、等持、等至、靜慮、神通入出自在。』是菩薩摩訶薩於諸靜慮深生味著，雖持所得靜慮善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以有所得為方便故，而未名為出世般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩修靜慮時，依有所得而修靜慮，謂作是念：『我能修行慈、悲、喜、捨、等持、等至、靜慮、神通入出自在。』是菩薩摩訶薩於諸靜慮深生味著，雖持所得靜慮善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，以有所得為方便故，而未名為出世般若。

「若菩薩摩訶薩修般若時，依有所得而修般若，謂作是念：『我能觀察一切法空，所謂色空乃至識空，如是乃至諸佛無上正等菩提亦皆是空。』是菩薩摩訶薩以有所得而為方便，雖觀一切皆畢竟空，亦持善根施有情類迴向無上正等菩提，亦於自他所修善法平等發起隨喜之心，亦能悔除自所作惡，亦能勸請十方世界無量如來、應、正等覺轉妙法輪度有情眾，亦能發願起勝神通為諸有情作大饒益，而有所得為方便故，猶未名為出世般若。如是名為世間般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩修般若時，依有所得而修般若，謂作是念：『我能觀察一切法空，所謂色空乃至識空，如是乃至諸佛無上正等菩提亦皆是空。』是菩薩摩訶薩以有所得而為方便，雖觀一切皆畢竟空，亦持善根施有情類迴向無上正等菩提，亦於自他所修善法平等發起隨喜之心，亦能悔除自所作惡，亦能勸請十方世界無量如來、應、正等覺轉妙法輪度有情眾，亦能發願起勝神通為諸有情作大饒益，而有所得為方便故，猶未名為出世般若。如是名為世間般若波羅蜜多。

「舍利子！若菩薩摩訶薩修布施時用微妙慧，以無所得而為方便，於我、有情及布施等都無所得，為趣無上正等菩提三輪清淨，而修布施波羅蜜多淨菩提道，是則名為出世般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若菩薩摩訶薩修布施時用微妙慧，以無所得而為方便，於我、有情及布施等都無所得，為趣無上正等菩提三輪清淨，而修布施波羅蜜多淨菩提道，是則名為出世般若。

「若菩薩摩訶薩用微妙慧，以無所得而為方便，於我、有情及淨戒等都無所得，為趣無上正等菩提三輪清淨，而修淨戒波羅蜜多淨菩提道，是則名為出世般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩用微妙慧，以無所得而為方便，於我、有情及淨戒等都無所得，為趣無上正等菩提三輪清淨，而修淨戒波羅蜜多淨菩提道，是則名為出世般若。

「若菩薩摩訶薩用微妙慧，以無所得而為方便，於我、有情及安忍等都無所得，為趣無上正等菩提三輪清淨，而修安忍波羅蜜多淨菩提道，是則名為出世般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩用微妙慧，以無所得而為方便，於我、有情及安忍等都無所得，為趣無上正等菩提三輪清淨，而修安忍波羅蜜多淨菩提道，是則名為出世般若。

「若菩薩摩訶薩用微妙慧，以無所得而為方便，於我、有情身心精進，福慧資糧都無所得，為趣無上正等菩提三輪清淨，而修精進波羅蜜多淨菩提道，是則名為出世般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩用微妙慧，以無所得而為方便，於我、有情身心精進，福慧資糧都無所得，為趣無上正等菩提三輪清淨，而修精進波羅蜜多淨菩提道，是則名為出世般若。

「若菩薩摩訶薩用微妙慧，以無所得而為方便，於我、有情及諸靜慮、等持、等至都無所得，為趣無上正等菩提三輪清淨，而修靜慮波羅蜜多淨菩提道，是則名為出世般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩用微妙慧，以無所得而為方便，於我、有情及諸靜慮、等持、等至都無所得，為趣無上正等菩提三輪清淨，而修靜慮波羅蜜多淨菩提道，是則名為出世般若。

「若菩薩摩訶薩用微妙慧，以無所得而為方便，於一切法、一切有情都無所得，為趣無上正等菩提三輪清淨，而修般若波羅蜜多淨菩提道，是則名為出世般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩用微妙慧，以無所得而為方便，於一切法、一切有情都無所得，為趣無上正等菩提三輪清淨，而修般若波羅蜜多淨菩提道，是則名為出世般若。

「是菩薩摩訶薩持如是等一切善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是迴向，當知即是無上迴向、無差別迴向、無等等迴向、不思議迴向、無對迴向、無量迴向、微妙迴向。如是名為出世般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩持如是等一切善根，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是迴向，當知即是無上迴向、無差別迴向、無等等迴向、不思議迴向、無對迴向、無量迴向、微妙迴向。如是名為出世般若波羅蜜多。

「舍利子！如是六種波羅蜜多，何因緣故名為世間？復何因緣名為出世？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是六種波羅蜜多，何因緣故名為世間？復何因緣名為出世？

「舍利子！世間者，謂彼六種波羅蜜多，是世間故，名為世間；造世間故，名為世間；由世間故，名為世間；為世間故，名為世間；因世間故，名為世間；屬世間故，名為世間；依世間故，名為世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！世間者，謂彼六種波羅蜜多，是世間故，名為世間；造世間故，名為世間；由世間故，名為世間；為世間故，名為世間；因世間故，名為世間；屬世間故，名為世間；依世間故，名為世間。

「舍利子！出世者，謂此六種波羅蜜多，是出世間故，名出世；拔出世間故，名出世；由世間出故，名出世；為世間出故，名出世；從世間出故，名出世；世間之出故，名出世；依世間出故，名出世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！出世者，謂此六種波羅蜜多，是出世間故，名出世；拔出世間故，名出世；由世間出故，名出世；為世間出故，名出世；從世間出故，名出世；世間之出故，名出世；依世間出故，名出世。

「舍利子！如是菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如是菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道。」

爾時，舍利子問具壽善現言：「何等名為諸菩薩摩訶薩菩提道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子問具壽善現言：「何等名為諸菩薩摩訶薩菩提道？」

善現答言：「舍利子！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩菩提道，內空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩菩提道，真如乃至不思議界是菩薩摩訶薩菩提道，苦、集、滅、道聖諦是菩薩摩訶薩菩提道，四念住乃至八聖道支是菩薩摩訶薩菩提道，四靜慮、四無量、四無色定是菩薩摩訶薩菩提道，八解脫、九次第定是菩薩摩訶薩菩提道，空、無相、無願解脫門是菩薩摩訶薩菩提道，極喜地乃至法雲地是菩薩摩訶薩菩提道，一切陀羅尼門、三摩地門是菩薩摩訶薩菩提道，五眼、六神通是菩薩摩訶薩菩提道，如來十力乃至十八佛不共法是菩薩摩訶薩菩提道，無忘失法、恒住捨性是菩薩摩訶薩菩提道，一切智、道相智、一切相智是菩薩摩訶薩菩提道。舍利子！如是等無量無邊大功德聚一切皆是諸菩薩摩訶薩菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「舍利子！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩菩提道，內空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩菩提道，真如乃至不思議界是菩薩摩訶薩菩提道，苦、集、滅、道聖諦是菩薩摩訶薩菩提道，四念住乃至八聖道支是菩薩摩訶薩菩提道，四靜慮、四無量、四無色定是菩薩摩訶薩菩提道，八解脫、九次第定是菩薩摩訶薩菩提道，空、無相、無願解脫門是菩薩摩訶薩菩提道，極喜地乃至法雲地是菩薩摩訶薩菩提道，一切陀羅尼門、三摩地門是菩薩摩訶薩菩提道，五眼、六神通是菩薩摩訶薩菩提道，如來十力乃至十八佛不共法是菩薩摩訶薩菩提道，無忘失法、恒住捨性是菩薩摩訶薩菩提道，一切智、道相智、一切相智是菩薩摩訶薩菩提道。舍利子！如是等無量無邊大功德聚一切皆是諸菩薩摩訶薩菩提道。」

爾時，舍利子問具壽善現言：「如是所說大功德聚，為由何等波羅蜜多勢力所辦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子問具壽善現言：「如是所說大功德聚，為由何等波羅蜜多勢力所辦？」

善現答言：「如是所說大功德聚，皆由般若波羅蜜多勢力所辦。何以故？舍利子！如是般若波羅蜜多能與一切善法為母，一切聲聞、獨覺、菩薩、如來善法從此生故。如是般若波羅蜜多普能攝受一切善法，一切聲聞、獨覺、菩薩、如來善法依此住故。舍利子！過去菩薩摩訶薩眾，修學般若波羅蜜多極圓滿故，已得無上正等菩提；未來菩薩摩訶薩眾，修學般若波羅蜜多極圓滿故，當得無上正等菩提；現在十方諸佛國土無量菩薩摩訶薩眾，修學般若波羅蜜多極圓滿故，今得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是所說大功德聚，皆由般若波羅蜜多勢力所辦。何以故？舍利子！如是般若波羅蜜多能與一切善法為母，一切聲聞、獨覺、菩薩、如來善法從此生故。如是般若波羅蜜多普能攝受一切善法，一切聲聞、獨覺、菩薩、如來善法依此住故。舍利子！過去菩薩摩訶薩眾，修學般若波羅蜜多極圓滿故，已得無上正等菩提；未來菩薩摩訶薩眾，修學般若波羅蜜多極圓滿故，當得無上正等菩提；現在十方諸佛國土無量菩薩摩訶薩眾，修學般若波羅蜜多極圓滿故，今得無上正等菩提。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多，心無疑惑亦不迷悶，當知是菩薩摩訶薩住如是住恒不捨離，謂無所得而為方便，常勤救濟一切有情。當知是菩薩摩訶薩成就如是最勝作意，所謂大悲相應作意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多，心無疑惑亦不迷悶，當知是菩薩摩訶薩住如是住恒不捨離，謂無所得而為方便，常勤救濟一切有情。當知是菩薩摩訶薩成就如是最勝作意，所謂大悲相應作意。」

時，舍利子謂善現言：「若菩薩摩訶薩住如是住恒不捨離，成就大悲相應作意者，則一切有情亦應成就菩薩摩訶薩。所以者何？以一切有情亦於此住及此作意常不捨離，則諸菩薩摩訶薩與一切有情應無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子謂善現言：「若菩薩摩訶薩住如是住恒不捨離，成就大悲相應作意者，則一切有情亦應成就菩薩摩訶薩。所以者何？以一切有情亦於此住及此作意常不捨離，則諸菩薩摩訶薩與一切有情應無差別。」

爾時，具壽善現報舍利子言：「善哉！善哉！誠如所說，能如實知我所說意，雖似難我而成我義。何以故？舍利子！有情乃至見者非有故，當知如是住及作意亦非有；有情乃至見者無實故，當知如是住及作意亦無實；有情乃至見者無性故，當知如是住及作意亦無性；有情乃至見者空故，當知如是住及作意亦空；有情乃至見者遠離故，當知如是住及作意亦遠離；有情乃至見者寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜；有情乃至見者無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。舍利子！色乃至識非有故、無實故、無性故、空故、遠離故、寂靜故、無覺知故，當知如是住及作意亦非有、無實、無性、空、遠離、寂靜、無覺知。如是乃至聲聞、獨覺、無上菩提非有故、無實故、無性故、空故、遠離故、寂靜故、無覺知故，當知如是住及作意亦非有、無實、無性、空、遠離、寂靜、無覺知。舍利子！由此因緣，諸菩薩摩訶薩於如是住及此作意常不遠離，與諸有情亦無差別，以一切法及諸有情，皆畢竟空無差別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現報舍利子言：「善哉！善哉！誠如所說，能如實知我所說意，雖似難我而成我義。何以故？舍利子！有情乃至見者非有故，當知如是住及作意亦非有；有情乃至見者無實故，當知如是住及作意亦無實；有情乃至見者無性故，當知如是住及作意亦無性；有情乃至見者空故，當知如是住及作意亦空；有情乃至見者遠離故，當知如是住及作意亦遠離；有情乃至見者寂靜故，當知如是住及作意亦寂靜；有情乃至見者無覺知故，當知如是住及作意亦無覺知。舍利子！色乃至識非有故、無實故、無性故、空故、遠離故、寂靜故、無覺知故，當知如是住及作意亦非有、無實、無性、空、遠離、寂靜、無覺知。如是乃至聲聞、獨覺、無上菩提非有故、無實故、無性故、空故、遠離故、寂靜故、無覺知故，當知如是住及作意亦非有、無實、無性、空、遠離、寂靜、無覺知。舍利子！由此因緣，諸菩薩摩訶薩於如是住及此作意常不遠離，與諸有情亦無差別，以一切法及諸有情，皆畢竟空無差別故。」

爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝善能為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，此皆如來威神之力。若有欲為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，皆應如汝之所宣說。若菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多，皆應隨汝所說而學。若菩薩摩訶薩隨汝所說而學般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩疾得無上正等菩提轉妙法輪，窮未來際利益安樂一切有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚善現曰：「善哉！善哉！汝善能為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，此皆如來威神之力。若有欲為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多，皆應如汝之所宣說。若菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多，皆應隨汝所說而學。若菩薩摩訶薩隨汝所說而學般若波羅蜜多，是菩薩摩訶薩疾得無上正等菩提轉妙法輪，窮未來際利益安樂一切有情。」

具壽善現為眾宣說甚深般若波羅蜜多時，於此三千大千世界六種變動：東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，中踊邊沒，邊踊中沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現為眾宣說甚深般若波羅蜜多時，於此三千大千世界六種變動：東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，中踊邊沒，邊踊中沒。

爾時，世尊即便微笑，具壽善現白言：「世尊何因何緣現此微笑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即便微笑，具壽善現白言：「世尊何因何緣現此微笑？」

佛告善現：「如我今者於此三千大千世界，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，今於十方無量無數無邊世界，各有如來、應、正等覺，亦為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多。如我今者於此三千大千世界，宣說般若波羅蜜多，有十二京天人等眾於一切法得無生忍；今於十方無量無數無邊世界，各有無量無數無邊諸有情類，聞彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，於空法中深生信解，皆發無上正等覺心，勤修菩薩摩訶薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如我今者於此三千大千世界，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，今於十方無量無數無邊世界，各有如來、應、正等覺，亦為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多。如我今者於此三千大千世界，宣說般若波羅蜜多，有十二京天人等眾於一切法得無生忍；今於十方無量無數無邊世界，各有無量無數無邊諸有情類，聞彼諸佛為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，於空法中深生信解，皆發無上正等覺心，勤修菩薩摩訶薩行。」

第三分天帝品第四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分天帝品第四之一

爾時，於此三千大千佛之世界，所有一切四大天王及諸天帝，展轉乃至色究竟天，各與無量百千俱胝那庾多眾俱來會坐。是諸天眾淨業所感異熟身光雖能照曜，而比如來所現常光，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。所以者何？佛身常光威德熾盛，於諸光中最尊最勝、最上最妙、無比無等、無上第一，蔽諸天光皆令不現，如秋滿月映奪眾星。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，於此三千大千佛之世界，所有一切四大天王及諸天帝，展轉乃至色究竟天，各與無量百千俱胝那庾多眾俱來會坐。是諸天眾淨業所感異熟身光雖能照曜，而比如來所現常光，百分不及一，千分不及一，乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。所以者何？佛身常光威德熾盛，於諸光中最尊最勝、最上最妙、無比無等、無上第一，蔽諸天光皆令不現，如秋滿月映奪眾星。

時，天帝釋白善現言：「今此三千大千世界所有一切四大天王及諸天帝，展轉乃至色究竟天，各與眷屬皆來集會，欲聞大德宣說般若波羅蜜多，唯願大德哀愍為說。大德！何謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩應學般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，天帝釋白善現言：「今此三千大千世界所有一切四大天王及諸天帝，展轉乃至色究竟天，各與眷屬皆來集會，欲聞大德宣說般若波羅蜜多，唯願大德哀愍為說。大德！何謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多？云何菩薩摩訶薩應學般若波羅蜜多？」

爾時，具壽善現告天帝釋言：「憍尸迦！汝等天眾皆應諦聽！善思念之！吾當承佛威神之力順如來意，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，如菩薩摩訶薩可於其中應如是住應如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現告天帝釋言：「憍尸迦！汝等天眾皆應諦聽！善思念之！吾當承佛威神之力順如來意，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，如菩薩摩訶薩可於其中應如是住應如是學。

「憍尸迦！汝諸天等未發無上菩提心者今皆應發。憍尸迦！諸有已入聲聞、獨覺正性離生，不復能發大菩提心。何以故？憍尸迦！彼於生死流已作限隔故。其中若有能發無上菩提心者，我亦隨喜。所以者何？諸有勝人應求勝法，我終不障他勝善品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！汝諸天等未發無上菩提心者今皆應發。憍尸迦！諸有已入聲聞、獨覺正性離生，不復能發大菩提心。何以故？憍尸迦！彼於生死流已作限隔故。其中若有能發無上菩提心者，我亦隨喜。所以者何？諸有勝人應求勝法，我終不障他勝善品。

「憍尸迦！汝問『何謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多？』者，諦聽！諦聽！當為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！汝問『何謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多？』者，諦聽！諦聽！當為汝說。

「憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，思惟色蘊乃至識蘊，若無常、若苦，若無我、若不淨，若空、若無相、若無願，若寂靜、若遠離，若如病、若如癕，若如箭、若如瘡，若熱惱、若逼切，若敗壞、若衰朽，若變動、若速滅，若可畏、若可厭，若有災、若有橫，若有疫、若有癘，若不安隱、不可保信，無生、無滅、無染、無淨、無作、無為；思惟眼處乃至意處，思惟色處乃至法處，思惟眼界乃至意界，思惟色界乃至法界，思惟眼識界乃至意識界，思惟眼觸乃至意觸，思惟眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，思惟地界乃至識界，思惟無明乃至老死，亦復如是。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，思惟色蘊乃至識蘊，若無常、若苦，若無我、若不淨，若空、若無相、若無願，若寂靜、若遠離，若如病、若如癕，若如箭、若如瘡，若熱惱、若逼切，若敗壞、若衰朽，若變動、若速滅，若可畏、若可厭，若有災、若有橫，若有疫、若有癘，若不安隱、不可保信，無生、無滅、無染、無淨、無作、無為；思惟眼處乃至意處，思惟色處乃至法處，思惟眼界乃至意界，思惟色界乃至法界，思惟眼識界乃至意識界，思惟眼觸乃至意觸，思惟眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，思惟地界乃至識界，思惟無明乃至老死，亦復如是。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，思惟無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死乃至純大苦蘊集已；復以無所得為方便，思惟無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死乃至純大苦蘊滅，如是諸滅無我、空、無相、無願、寂靜、遠離、無生、無滅、無染、無淨、無作、無為。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，思惟無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六處，六處緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死乃至純大苦蘊集已；復以無所得為方便，思惟無明滅故行滅，行滅故識滅，識滅故名色滅，名色滅故六處滅，六處滅故觸滅，觸滅故受滅，受滅故愛滅，愛滅故取滅，取滅故有滅，有滅故生滅，生滅故老死乃至純大苦蘊滅，如是諸滅無我、空、無相、無願、寂靜、遠離、無生、無滅、無染、無淨、無作、無為。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，思惟內空乃至無性自性空無我我所、無相、無願、寂靜、遠離、無生、無滅、無染、無淨、無作、無為。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，思惟內空乃至無性自性空無我我所、無相、無願、寂靜、遠離、無生、無滅、無染、無淨、無作、無為。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，思惟真如乃至不思議界無我我所、無相、無願、寂靜、遠離、無生、無滅、無染、無淨、無作、無為。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，思惟真如乃至不思議界無我我所、無相、無願、寂靜、遠離、無生、無滅、無染、無淨、無作、無為。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，思惟斷界乃至無為界無我我所、無相、無願、寂靜、遠離、無生、無滅、無染、無淨、無作、無為。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，思惟斷界乃至無為界無我我所、無相、無願、寂靜、遠離、無生、無滅、無染、無淨、無作、無為。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，思惟布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，思惟四念住乃至八聖道支，思惟四靜慮、四無量、四無色定，思惟八解脫、九次第定，思惟空、無相、無願解脫門，思惟淨觀地乃至如來地，思惟極喜地乃至法雲地，思惟五眼、六神通，思惟如來十力乃至十八佛不共法，思惟無忘失法、恒住捨性，思惟一切陀羅尼門、三摩地門，思惟一切智、道相智、一切相智，皆是無常、無我、空、無相、無願、寂靜、遠離、變動、速滅、不可保信、無生、無滅、無染、無淨、無作、無為。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，思惟布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，思惟四念住乃至八聖道支，思惟四靜慮、四無量、四無色定，思惟八解脫、九次第定，思惟空、無相、無願解脫門，思惟淨觀地乃至如來地，思惟極喜地乃至法雲地，思惟五眼、六神通，思惟如來十力乃至十八佛不共法，思惟無忘失法、恒住捨性，思惟一切陀羅尼門、三摩地門，思惟一切智、道相智、一切相智，皆是無常、無我、空、無相、無願、寂靜、遠離、變動、速滅、不可保信、無生、無滅、無染、無淨、無作、無為。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住斷界乃至無為界，安住苦聖諦乃至道聖諦。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住斷界乃至無為界，安住苦聖諦乃至道聖諦。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。

「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫、九次第定，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行一切智、道相智、一切相智，修行一切菩薩摩訶薩行，修行諸佛無上正等菩提。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！若菩薩摩訶薩起應一切智智心，以無所得為方便，修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫、九次第定，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行一切智、道相智、一切相智，修行一切菩薩摩訶薩行，修行諸佛無上正等菩提。憍尸迦！是謂菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多。