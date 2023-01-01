大般若波羅蜜多經卷第四百九十六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百九十六三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分善現品第三之十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分善現品第三之十五

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩前際不可得、後際不可得、中際不可得。色蘊乃至識蘊無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；眼處乃至意處無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；色處乃至法處無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；眼界乃至意界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；色界乃至法界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；眼識界乃至意識界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；眼觸乃至意觸無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；地界乃至識界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；因緣乃至增上緣無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；無明乃至老死無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；四念住乃至八聖道支無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；四靜慮、四無量、四無色定無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；八解脫、九次第定無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；空、無相、無願解脫門無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；五眼、六神通無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；如來十力乃至十八佛不共法無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；無忘失法、恒住捨性無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；一切智、道相智、一切相智無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；一切陀羅尼門、三摩地門無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；淨觀地乃至如來地無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；極喜地乃至法雲地無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；苦、集、滅、道聖諦無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；內空乃至無性自性空無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；真如乃至不思議界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；斷界乃至無為界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；聲聞、獨覺、大乘無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩前際不可得、後際不可得、中際不可得。色蘊乃至識蘊無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；眼處乃至意處無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；色處乃至法處無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；眼界乃至意界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；色界乃至法界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；眼識界乃至意識界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；眼觸乃至意觸無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；地界乃至識界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；因緣乃至增上緣無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；無明乃至老死無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；四念住乃至八聖道支無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；四靜慮、四無量、四無色定無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；八解脫、九次第定無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；空、無相、無願解脫門無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；五眼、六神通無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；如來十力乃至十八佛不共法無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；無忘失法、恒住捨性無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；一切智、道相智、一切相智無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；一切陀羅尼門、三摩地門無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；淨觀地乃至如來地無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；極喜地乃至法雲地無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；苦、集、滅、道聖諦無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；內空乃至無性自性空無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；真如乃至不思議界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；斷界乃至無為界無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊；聲聞、獨覺、大乘無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「復次，世尊！即色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得，離色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得。如是乃至即聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得。如是，世尊！我於此等一切法，以一切種、一切處、一切時，求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！即色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得，離色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得。如是乃至即聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得。如是，世尊！我於此等一切法，以一切種、一切處、一切時，求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？

「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。如說我等畢竟不生，但有假名都無自性，諸法亦爾，畢竟不生，但有假名都無自性。世尊！何等色乃至識畢竟不生？若畢竟不生則不名色乃至識，如是乃至何等聲聞、獨覺、大乘畢竟不生？若畢竟不生則不名聲聞、獨覺、大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，世尊！諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性。如說我等畢竟不生，但有假名都無自性，諸法亦爾，畢竟不生，但有假名都無自性。世尊！何等色乃至識畢竟不生？若畢竟不生則不名色乃至識，如是乃至何等聲聞、獨覺、大乘畢竟不生？若畢竟不生則不名聲聞、獨覺、大乘。

「世尊！我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多，教誡、教授畢竟不生菩薩摩訶薩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多，教誡、教授畢竟不生菩薩摩訶薩？

「世尊！離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提。

「世尊！若菩薩摩訶薩聞如是說，心不沈沒亦不憂悔，其心不驚不恐不怖，當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩聞如是說，心不沈沒亦不憂悔，其心不驚不恐不怖，當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多。」

爾時，具壽舍利子問具壽善現言：「何緣故說諸菩薩摩訶薩前際不可得、後際不可得、中際不可得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽舍利子問具壽善現言：「何緣故說諸菩薩摩訶薩前際不可得、後際不可得、中際不可得？

「何緣故說色蘊乃至識蘊無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊？如是乃至聲聞、獨覺、大乘無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何緣故說色蘊乃至識蘊無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊？如是乃至聲聞、獨覺、大乘無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊？

「何緣故說即色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得，離色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得？如是乃至即聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何緣故說即色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得，離色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得？如是乃至即聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得？

「何緣故說我於此等一切法，以一切種、一切處、一切時，求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何緣故說我於此等一切法，以一切種、一切處、一切時，求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？

「何緣故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何緣故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性？

「何緣故說如說我等畢竟不生，但有假名都無自性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何緣故說如說我等畢竟不生，但有假名都無自性？

「何緣故說諸法亦爾畢竟不生，但有假名都無自性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何緣故說諸法亦爾畢竟不生，但有假名都無自性？

「何緣故說何等色乃至識畢竟不生？如是乃至何等聲聞、獨覺、大乘畢竟不生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何緣故說何等色乃至識畢竟不生？如是乃至何等聲聞、獨覺、大乘畢竟不生？

「何緣故說若畢竟不生則不名色乃至識，如是乃至若畢竟不生則不名聲聞、獨覺、大乘？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何緣故說若畢竟不生則不名色乃至識，如是乃至若畢竟不生則不名聲聞、獨覺、大乘？

「何緣故說我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多，教誡教授畢竟不生菩薩摩訶薩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何緣故說我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多，教誡教授畢竟不生菩薩摩訶薩？

「何緣故說離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何緣故說離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提？

「何緣故說若菩薩摩訶薩聞如是說，心不沈沒亦不憂悔，其心不驚不恐不怖，當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何緣故說若菩薩摩訶薩聞如是說，心不沈沒亦不憂悔，其心不驚不恐不怖，當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多？

「具壽今應為我演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具壽今應為我演說。」

爾時，具壽善現答舍利子言：「尊者所問『何緣故說諸菩薩摩訶薩前際不可得、後際不可得、中際不可得？』者，舍利子！有情無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。有情空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。有情遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。有情無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現答舍利子言：「尊者所問『何緣故說諸菩薩摩訶薩前際不可得、後際不可得、中際不可得？』者，舍利子！有情無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。有情空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。有情遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。有情無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！色蘊乃至識蘊無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色蘊乃至識蘊空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色蘊乃至識蘊遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色蘊乃至識蘊無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色蘊乃至識蘊無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色蘊乃至識蘊空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色蘊乃至識蘊遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色蘊乃至識蘊無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！眼處乃至意處無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼處乃至意處空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼處乃至意處遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼處乃至意處無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處乃至意處無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼處乃至意處空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼處乃至意處遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼處乃至意處無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！色處乃至法處無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色處乃至法處空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色處乃至法處遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色處乃至法處無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處乃至法處無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色處乃至法處空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色處乃至法處遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色處乃至法處無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！眼界乃至意界無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼界乃至意界空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼界乃至意界遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼界乃至意界無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界乃至意界無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼界乃至意界空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼界乃至意界遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼界乃至意界無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！色界乃至法界無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色界乃至法界空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色界乃至法界遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色界乃至法界無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色界乃至法界無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色界乃至法界空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色界乃至法界遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。色界乃至法界無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！眼識界乃至意識界無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼識界乃至意識界空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼識界乃至意識界遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼識界乃至意識界無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼識界乃至意識界無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼識界乃至意識界空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼識界乃至意識界遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼識界乃至意識界無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！眼觸乃至意觸無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼觸乃至意觸空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼觸乃至意觸遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼觸乃至意觸無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼觸乃至意觸無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼觸乃至意觸空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼觸乃至意觸遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼觸乃至意觸無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！地界乃至識界無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。地界乃至識界空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。地界乃至識界遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。地界乃至識界無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界乃至識界無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。地界乃至識界空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。地界乃至識界遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。地界乃至識界無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！因緣乃至增上緣無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。因緣乃至增上緣空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。因緣乃至增上緣遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。因緣乃至增上緣無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！因緣乃至增上緣無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。因緣乃至增上緣空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。因緣乃至增上緣遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。因緣乃至增上緣無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！無明乃至老死無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。無明乃至老死空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。無明乃至老死遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。無明乃至老死無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明乃至老死無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。無明乃至老死空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。無明乃至老死遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。無明乃至老死無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！四念住乃至八聖道支無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。四念住乃至八聖道支空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。四念住乃至八聖道支遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。四念住乃至八聖道支無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住乃至八聖道支無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。四念住乃至八聖道支空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。四念住乃至八聖道支遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。四念住乃至八聖道支無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！四靜慮、四無量、四無色定無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。四靜慮、四無量、四無色定空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。四靜慮、四無量、四無色定遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。四靜慮、四無量、四無色定無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮、四無量、四無色定無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。四靜慮、四無量、四無色定空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。四靜慮、四無量、四無色定遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。四靜慮、四無量、四無色定無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！八解脫、九次第定無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。八解脫、九次第定空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。八解脫、九次第定遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。八解脫、九次第定無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫、九次第定無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。八解脫、九次第定空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。八解脫、九次第定遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。八解脫、九次第定無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！空、無相、無願解脫門無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。空、無相、無願解脫門空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。空、無相、無願解脫門遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。空、無相、無願解脫門無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空、無相、無願解脫門無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。空、無相、無願解脫門空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。空、無相、無願解脫門遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。空、無相、無願解脫門無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！五眼、六神通無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。五眼、六神通空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。五眼、六神通遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。五眼、六神通無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼、六神通無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。五眼、六神通空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。五眼、六神通遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。五眼、六神通無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！如來十力乃至十八佛不共法無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。如來十力乃至十八佛不共法空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。如來十力乃至十八佛不共法遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。如來十力乃至十八佛不共法無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如來十力乃至十八佛不共法無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。如來十力乃至十八佛不共法空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。如來十力乃至十八佛不共法遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。如來十力乃至十八佛不共法無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！無忘失法、恒住捨性無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。無忘失法、恒住捨性空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。無忘失法、恒住捨性遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。無忘失法、恒住捨性無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法、恒住捨性無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。無忘失法、恒住捨性空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。無忘失法、恒住捨性遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。無忘失法、恒住捨性無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！一切智、道相智、一切相智無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。一切智、道相智、一切相智空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。一切智、道相智、一切相智遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。一切智、道相智、一切相智無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智、道相智、一切相智無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。一切智、道相智、一切相智空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。一切智、道相智、一切相智遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。一切智、道相智、一切相智無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！一切陀羅尼門、三摩地門無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。一切陀羅尼門、三摩地門空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。一切陀羅尼門、三摩地門遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。一切陀羅尼門、三摩地門無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切陀羅尼門、三摩地門無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。一切陀羅尼門、三摩地門空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。一切陀羅尼門、三摩地門遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。一切陀羅尼門、三摩地門無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！淨觀地乃至如來地無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。淨觀地乃至如來地空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。淨觀地乃至如來地遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。淨觀地乃至如來地無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！淨觀地乃至如來地無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。淨觀地乃至如來地空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。淨觀地乃至如來地遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。淨觀地乃至如來地無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！極喜地乃至法雲地無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。極喜地乃至法雲地空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。極喜地乃至法雲地遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。極喜地乃至法雲地無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！極喜地乃至法雲地無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。極喜地乃至法雲地空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。極喜地乃至法雲地遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。極喜地乃至法雲地無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！苦、集、滅、道聖諦無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。苦、集、滅、道聖諦空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。苦、集、滅、道聖諦遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。苦、集、滅、道聖諦無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦、集、滅、道聖諦無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。苦、集、滅、道聖諦空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。苦、集、滅、道聖諦遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。苦、集、滅、道聖諦無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！內空乃至無性自性空無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。內空乃至無性自性空空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。內空乃至無性自性空遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。內空乃至無性自性空無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空乃至無性自性空無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。內空乃至無性自性空空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。內空乃至無性自性空遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。內空乃至無性自性空無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！真如乃至不思議界無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。真如乃至不思議界空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。真如乃至不思議界遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。真如乃至不思議界無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！真如乃至不思議界無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。真如乃至不思議界空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。真如乃至不思議界遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。真如乃至不思議界無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！斷界乃至無為界無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。斷界乃至無為界空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。斷界乃至無為界遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。斷界乃至無為界無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！斷界乃至無為界無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。斷界乃至無為界空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。斷界乃至無為界遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。斷界乃至無為界無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「舍利子！聲聞、獨覺、大乘無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。聲聞、獨覺、大乘空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。聲聞、獨覺、大乘遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。聲聞、獨覺、大乘無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！聲聞、獨覺、大乘無所有故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。聲聞、獨覺、大乘空故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。聲聞、獨覺、大乘遠離故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。聲聞、獨覺、大乘無自性故，諸菩薩摩訶薩前、後、中際不可得。

「何以故？舍利子！有情乃至大乘無所有、空、遠離、無自性中，諸菩薩摩訶薩前、後、中際皆不可得故。舍利子！非有情乃至大乘無所有有異，非有情乃至大乘空有異，非有情乃至大乘遠離有異，非有情乃至大乘無自性有異，非菩薩摩訶薩前際有異，非菩薩摩訶薩後際有異，非菩薩摩訶薩中際有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？舍利子！有情乃至大乘無所有、空、遠離、無自性中，諸菩薩摩訶薩前、後、中際皆不可得故。舍利子！非有情乃至大乘無所有有異，非有情乃至大乘空有異，非有情乃至大乘遠離有異，非有情乃至大乘無自性有異，非菩薩摩訶薩前際有異，非菩薩摩訶薩後際有異，非菩薩摩訶薩中際有異。

「舍利子！若有情乃至大乘無所有，若有情乃至大乘空，若有情乃至大乘遠離，若有情乃至大乘無自性，若菩薩摩訶薩前際，若菩薩摩訶薩後際，若菩薩摩訶薩中際，如是一切皆無二、無二分。舍利子！由此因緣，我作是說：諸菩薩摩訶薩前、後、中際皆不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若有情乃至大乘無所有，若有情乃至大乘空，若有情乃至大乘遠離，若有情乃至大乘無自性，若菩薩摩訶薩前際，若菩薩摩訶薩後際，若菩薩摩訶薩中際，如是一切皆無二、無二分。舍利子！由此因緣，我作是說：諸菩薩摩訶薩前、後、中際皆不可得。

「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說色蘊乃至識蘊無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊？如是乃至聲聞、獨覺、大乘無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊？』者，舍利子！色蘊乃至大乘皆如虛空。所以者何？如太虛空前、後、中際皆不可得，由彼中、邊俱不可得說為虛空，色蘊乃至大乘亦復如是，前、後、中際俱不可得。何以故？色蘊乃至大乘皆性空故，空中前際、後際、中際皆不可得，亦以中、邊俱不可得故說為空。舍利子！由此因緣，我作是說：色蘊乃至識蘊無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。如是乃至聲聞、獨覺、大乘無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說色蘊乃至識蘊無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊？如是乃至聲聞、獨覺、大乘無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊？』者，舍利子！色蘊乃至大乘皆如虛空。所以者何？如太虛空前、後、中際皆不可得，由彼中、邊俱不可得說為虛空，色蘊乃至大乘亦復如是，前、後、中際俱不可得。何以故？色蘊乃至大乘皆性空故，空中前際、後際、中際皆不可得，亦以中、邊俱不可得故說為空。舍利子！由此因緣，我作是說：色蘊乃至識蘊無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。如是乃至聲聞、獨覺、大乘無邊故，當知菩薩摩訶薩亦無邊。

「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說即色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得，離色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得；如是乃至即聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得？』者，舍利子！色蘊乃至大乘色蘊乃至大乘性空。何以故？色蘊乃至大乘性空中，色蘊乃至大乘無所有不可得故，諸菩薩摩訶薩亦無所有不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說即色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得，離色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得；如是乃至即聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得？』者，舍利子！色蘊乃至大乘色蘊乃至大乘性空。何以故？色蘊乃至大乘性空中，色蘊乃至大乘無所有不可得故，諸菩薩摩訶薩亦無所有不可得。

「舍利子！非色蘊乃至非大乘非色蘊乃至非大乘性空。何以故？非色蘊乃至非大乘性空中，非色蘊乃至非大乘無所有不可得故，諸菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此因緣，我作是說：即色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得，離色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得。如是乃至即聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！非色蘊乃至非大乘非色蘊乃至非大乘性空。何以故？非色蘊乃至非大乘性空中，非色蘊乃至非大乘無所有不可得故，諸菩薩摩訶薩亦無所有不可得。舍利子！由此因緣，我作是說：即色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得，離色蘊乃至識蘊，菩薩摩訶薩無所有不可得。如是乃至即聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得，離聲聞、獨覺、大乘，菩薩摩訶薩無所有不可得。

「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說我於此等一切法，以一切種、一切處、一切時，求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？』者，舍利子！色於色不可得，色於受、想、行、識亦不可得。受於受不可得，受於色、想、行、識亦不可得。想於想不可得，想於色、受、行、識亦不可得。行於行不可得，行於色、受、想、識亦不可得。識於識不可得，識於色、受、想、行亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！尊者所問『何緣故說我於此等一切法，以一切種、一切處、一切時，求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？』者，舍利子！色於色不可得，色於受、想、行、識亦不可得。受於受不可得，受於色、想、行、識亦不可得。想於想不可得，想於色、受、行、識亦不可得。行於行不可得，行於色、受、想、識亦不可得。識於識不可得，識於色、受、想、行亦不可得。

「舍利子！眼處於眼處不可得，眼處於耳、鼻、舌、身、意處亦不可得。耳處於耳處不可得，耳處於眼、鼻、舌、身、意處亦不可得。鼻處於鼻處不可得，鼻處於眼、耳、舌、身、意處亦不可得。舌處於舌處不可得，舌處於眼、耳、鼻、身、意處亦不可得。身處於身處不可得，身處於眼、耳、鼻、舌、意處亦不可得。意處於意處不可得，意處於眼、耳、鼻、舌、身處亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼處於眼處不可得，眼處於耳、鼻、舌、身、意處亦不可得。耳處於耳處不可得，耳處於眼、鼻、舌、身、意處亦不可得。鼻處於鼻處不可得，鼻處於眼、耳、舌、身、意處亦不可得。舌處於舌處不可得，舌處於眼、耳、鼻、身、意處亦不可得。身處於身處不可得，身處於眼、耳、鼻、舌、意處亦不可得。意處於意處不可得，意處於眼、耳、鼻、舌、身處亦不可得。

「舍利子！色處於色處不可得，色處於聲、香、味、觸、法處亦不可得。聲處於聲處不可得，聲處於色、香、味、觸、法處亦不可得。香處於香處不可得，香處於色、聲、味、觸、法處亦不可得。味處於味處不可得，味處於色、聲、香、觸、法處亦不可得。觸處於觸處不可得，觸處於色、聲、香、味、法處亦不可得。法處於法處不可得，法處於色、聲、香、味、觸處亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色處於色處不可得，色處於聲、香、味、觸、法處亦不可得。聲處於聲處不可得，聲處於色、香、味、觸、法處亦不可得。香處於香處不可得，香處於色、聲、味、觸、法處亦不可得。味處於味處不可得，味處於色、聲、香、觸、法處亦不可得。觸處於觸處不可得，觸處於色、聲、香、味、法處亦不可得。法處於法處不可得，法處於色、聲、香、味、觸處亦不可得。

「舍利子！眼界於眼界不可得，眼界於耳、鼻、舌、身、意界亦不可得。耳界於耳界不可得，耳界於眼、鼻、舌、身、意界亦不可得。鼻界於鼻界不可得，鼻界於眼、耳、舌、身、意界亦不可得。舌界於舌界不可得，舌界於眼、耳、鼻、身、意界亦不可得。身界於身界不可得，身界於眼、耳、鼻、舌、意界亦不可得。意界於意界不可得，意界於眼、耳、鼻、舌、身界亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼界於眼界不可得，眼界於耳、鼻、舌、身、意界亦不可得。耳界於耳界不可得，耳界於眼、鼻、舌、身、意界亦不可得。鼻界於鼻界不可得，鼻界於眼、耳、舌、身、意界亦不可得。舌界於舌界不可得，舌界於眼、耳、鼻、身、意界亦不可得。身界於身界不可得，身界於眼、耳、鼻、舌、意界亦不可得。意界於意界不可得，意界於眼、耳、鼻、舌、身界亦不可得。

「舍利子！色界於色界不可得，色界於聲、香、味、觸、法界亦不可得。聲界於聲界不可得，聲界於色、香、味、觸、法界亦不可得。香界於香界不可得，香界於色、聲、味、觸、法界亦不可得。味界於味界不可得，味界於色、聲、香、觸、法界亦不可得。觸界於觸界不可得，觸界於色、聲、香、味、法界亦不可得。法界於法界不可得，法界於色、聲、香、味、觸界亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！色界於色界不可得，色界於聲、香、味、觸、法界亦不可得。聲界於聲界不可得，聲界於色、香、味、觸、法界亦不可得。香界於香界不可得，香界於色、聲、味、觸、法界亦不可得。味界於味界不可得，味界於色、聲、香、觸、法界亦不可得。觸界於觸界不可得，觸界於色、聲、香、味、法界亦不可得。法界於法界不可得，法界於色、聲、香、味、觸界亦不可得。

「舍利子！眼識界於眼識界不可得，眼識界於耳、鼻、舌、身、意識界亦不可得。耳識界於耳識界不可得，耳識界於眼、鼻、舌、身、意識界亦不可得。鼻識界於鼻識界不可得，鼻識界於眼、耳、舌、身、意識界亦不可得。舌識界於舌識界不可得，舌識界於眼、耳、鼻、身、意識界亦不可得。身識界於身識界不可得，身識界於眼、耳、鼻、舌、意識界亦不可得。意識界於意識界不可得，意識界於眼、耳、鼻、舌、身識界亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼識界於眼識界不可得，眼識界於耳、鼻、舌、身、意識界亦不可得。耳識界於耳識界不可得，耳識界於眼、鼻、舌、身、意識界亦不可得。鼻識界於鼻識界不可得，鼻識界於眼、耳、舌、身、意識界亦不可得。舌識界於舌識界不可得，舌識界於眼、耳、鼻、身、意識界亦不可得。身識界於身識界不可得，身識界於眼、耳、鼻、舌、意識界亦不可得。意識界於意識界不可得，意識界於眼、耳、鼻、舌、身識界亦不可得。

「舍利子！眼觸於眼觸不可得，眼觸於耳、鼻、舌、身、意觸亦不可得。耳觸於耳觸不可得，耳觸於眼、鼻、舌、身、意觸亦不可得。鼻觸於鼻觸不可得，鼻觸於眼、耳、舌、身、意觸亦不可得。舌觸於舌觸不可得，舌觸於眼、耳、鼻、身、意觸亦不可得。身觸於身觸不可得，身觸於眼、耳、鼻、舌、意觸亦不可得。意觸於意觸不可得，意觸於眼、耳、鼻、舌、身觸亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼觸於眼觸不可得，眼觸於耳、鼻、舌、身、意觸亦不可得。耳觸於耳觸不可得，耳觸於眼、鼻、舌、身、意觸亦不可得。鼻觸於鼻觸不可得，鼻觸於眼、耳、舌、身、意觸亦不可得。舌觸於舌觸不可得，舌觸於眼、耳、鼻、身、意觸亦不可得。身觸於身觸不可得，身觸於眼、耳、鼻、舌、意觸亦不可得。意觸於意觸不可得，意觸於眼、耳、鼻、舌、身觸亦不可得。

「舍利子！眼觸為緣所生諸受於眼觸為緣所生諸受不可得，眼觸為緣所生諸受於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得。耳觸為緣所生諸受於耳觸為緣所生諸受不可得，耳觸為緣所生諸受於眼、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得。鼻觸為緣所生諸受於鼻觸為緣所生諸受不可得，鼻觸為緣所生諸受於眼、耳、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得。舌觸為緣所生諸受於舌觸為緣所生諸受不可得，舌觸為緣所生諸受於眼、耳、鼻、身、意觸為緣所生諸受亦不可得。身觸為緣所生諸受於身觸為緣所生諸受不可得，身觸為緣所生諸受於眼、耳、鼻、舌、意觸為緣所生諸受亦不可得。意觸為緣所生諸受於意觸為緣所生諸受不可得，意觸為緣所生諸受於眼、耳、鼻、舌、身觸為緣所生諸受亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！眼觸為緣所生諸受於眼觸為緣所生諸受不可得，眼觸為緣所生諸受於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得。耳觸為緣所生諸受於耳觸為緣所生諸受不可得，耳觸為緣所生諸受於眼、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得。鼻觸為緣所生諸受於鼻觸為緣所生諸受不可得，鼻觸為緣所生諸受於眼、耳、舌、身、意觸為緣所生諸受亦不可得。舌觸為緣所生諸受於舌觸為緣所生諸受不可得，舌觸為緣所生諸受於眼、耳、鼻、身、意觸為緣所生諸受亦不可得。身觸為緣所生諸受於身觸為緣所生諸受不可得，身觸為緣所生諸受於眼、耳、鼻、舌、意觸為緣所生諸受亦不可得。意觸為緣所生諸受於意觸為緣所生諸受不可得，意觸為緣所生諸受於眼、耳、鼻、舌、身觸為緣所生諸受亦不可得。

「舍利子！地界於地界不可得，地界於水、火、風、空、識界亦不可得。水界於水界不可得，水界於地、火、風、空、識界亦不可得。火界於火界不可得，火界於地、水、風、空、識界亦不可得。風界於風界不可得，風界於地、水、火、空、識界亦不可得。空界於空界不可得，空界於地、水、火、風、識界亦不可得。識界於識界不可得，識界於地、水、火、風、空界亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！地界於地界不可得，地界於水、火、風、空、識界亦不可得。水界於水界不可得，水界於地、火、風、空、識界亦不可得。火界於火界不可得，火界於地、水、風、空、識界亦不可得。風界於風界不可得，風界於地、水、火、空、識界亦不可得。空界於空界不可得，空界於地、水、火、風、識界亦不可得。識界於識界不可得，識界於地、水、火、風、空界亦不可得。

「舍利子！因緣於因緣不可得，因緣於等無間緣、所緣緣、增上緣亦不可得。等無間緣於等無間緣不可得，等無間緣於因緣、所緣緣、增上緣亦不可得。所緣緣於所緣緣不可得，所緣緣於因緣、等無間緣、增上緣亦不可得。增上緣於增上緣不可得，增上緣於因緣、等無間緣、所緣緣亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！因緣於因緣不可得，因緣於等無間緣、所緣緣、增上緣亦不可得。等無間緣於等無間緣不可得，等無間緣於因緣、所緣緣、增上緣亦不可得。所緣緣於所緣緣不可得，所緣緣於因緣、等無間緣、增上緣亦不可得。增上緣於增上緣不可得，增上緣於因緣、等無間緣、所緣緣亦不可得。

「舍利子！無明於無明不可得，無明於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不可得。行於行不可得，行於無明、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不可得。識於識不可得，識於無明、行、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不可得。名色於名色不可得，名色於無明、行、識、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不可得。六處於六處不可得，六處於無明、行、識、名色、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不可得。觸於觸不可得，觸於無明、行、識、名色、六處、受、愛、取、有、生、老死亦不可得。受於受不可得，受於無明、行、識、名色、六處、觸、愛、取、有、生、老死亦不可得。愛於愛不可得，愛於無明、行、識、名色、六處、觸、受、取、有、生、老死亦不可得。取於取不可得，取於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、有、生、老死亦不可得。有於有不可得，有於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、生、老死亦不可得。生於生不可得，生於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、老死亦不可得。老死於老死不可得，老死於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無明於無明不可得，無明於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不可得。行於行不可得，行於無明、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不可得。識於識不可得，識於無明、行、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不可得。名色於名色不可得，名色於無明、行、識、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不可得。六處於六處不可得，六處於無明、行、識、名色、觸、受、愛、取、有、生、老死亦不可得。觸於觸不可得，觸於無明、行、識、名色、六處、受、愛、取、有、生、老死亦不可得。受於受不可得，受於無明、行、識、名色、六處、觸、愛、取、有、生、老死亦不可得。愛於愛不可得，愛於無明、行、識、名色、六處、觸、受、取、有、生、老死亦不可得。取於取不可得，取於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、有、生、老死亦不可得。有於有不可得，有於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、生、老死亦不可得。生於生不可得，生於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、老死亦不可得。老死於老死不可得，老死於無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生亦不可得。

「舍利子！布施波羅蜜多於布施波羅蜜多不可得，布施波羅蜜多於淨戒等波羅蜜多亦不可得，如是乃至般若波羅蜜多於般若波羅蜜多不可得，般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！布施波羅蜜多於布施波羅蜜多不可得，布施波羅蜜多於淨戒等波羅蜜多亦不可得，如是乃至般若波羅蜜多於般若波羅蜜多不可得，般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多亦不可得。

「舍利子！四靜慮於四靜慮不可得，四靜慮於四無量、四無色定亦不可得。四無量於四無量不可得，四無量於四靜慮、四無色定亦不可得。四無色定於四無色定不可得，四無色定於四靜慮、四無量亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四靜慮於四靜慮不可得，四靜慮於四無量、四無色定亦不可得。四無量於四無量不可得，四無量於四靜慮、四無色定亦不可得。四無色定於四無色定不可得，四無色定於四靜慮、四無量亦不可得。

「舍利子！四念住於四念住不可得，四念住於四正斷等亦不可得，如是乃至八聖道支於八聖道支不可得，八聖道支於四念住等亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！四念住於四念住不可得，四念住於四正斷等亦不可得，如是乃至八聖道支於八聖道支不可得，八聖道支於四念住等亦不可得。

「舍利子！八解脫於八解脫不可得，八解脫於八勝處、九次第定、十遍處亦不可得；八勝處於八勝處不可得，八勝處於八解脫、九次第定、十遍處亦不可得；九次第定於九次第定不可得，九次第定於八解脫八勝處、十遍處亦不可得；十遍處於十遍處不可得，十遍處於八解脫、八勝處、九次第定亦不可得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！八解脫於八解脫不可得，八解脫於八勝處、九次第定、十遍處亦不可得；八勝處於八勝處不可得，八勝處於八解脫、九次第定、十遍處亦不可得；九次第定於九次第定不可得，九次第定於八解脫八勝處、十遍處亦不可得；十遍處於十遍處不可得，十遍處於八解脫、八勝處、九次第定亦不可得

「舍利子！空解脫門於空解脫門不可得，空解脫門於無相、無願解脫門亦不可得。無相解脫門於無相解脫門不可得，無相解脫門於空、無願解脫門亦不可得。無願解脫門於無願解脫門不可得，無願解脫門於空、無相解脫門亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！空解脫門於空解脫門不可得，空解脫門於無相、無願解脫門亦不可得。無相解脫門於無相解脫門不可得，無相解脫門於空、無願解脫門亦不可得。無願解脫門於無願解脫門不可得，無願解脫門於空、無相解脫門亦不可得。

「舍利子！五眼於五眼不可得，五眼於六神通亦不可得。六神通於六神通不可得，六神通於五眼亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！五眼於五眼不可得，五眼於六神通亦不可得。六神通於六神通不可得，六神通於五眼亦不可得。

「舍利子！如來十力於如來十力不可得，如來十力於四無所畏等亦不可得。如是乃至十八佛不共法於十八佛不共法不可得，十八佛不共法於如來十力等亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如來十力於如來十力不可得，如來十力於四無所畏等亦不可得。如是乃至十八佛不共法於十八佛不共法不可得，十八佛不共法於如來十力等亦不可得。

「舍利子！無忘失法於無忘失法不可得，無忘失法於恒住捨性亦不可得。恒住捨性於恒住捨性不可得，恒住捨性於無忘失法亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！無忘失法於無忘失法不可得，無忘失法於恒住捨性亦不可得。恒住捨性於恒住捨性不可得，恒住捨性於無忘失法亦不可得。

「舍利子！一切智於一切智不可得，一切智於道相智、一切相智亦不可得。道相智於道相智不可得，道相智於一切智、一切相智亦不可得。一切相智於一切相智不可得，一切相智於一切智、道相智亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！一切智於一切智不可得，一切智於道相智、一切相智亦不可得。道相智於道相智不可得，道相智於一切智、一切相智亦不可得。一切相智於一切相智不可得，一切相智於一切智、道相智亦不可得。

「舍利子！內空於內空不可得，內空於外空等亦不可得。如是乃至無性自性空於無性自性空不可得，無性自性空於內空等亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！內空於內空不可得，內空於外空等亦不可得。如是乃至無性自性空於無性自性空不可得，無性自性空於內空等亦不可得。

「舍利子！真如於真如不可得，真如於法界等亦不可得。如是乃至不思議界於不思議界不可得，不思議界於真如等亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！真如於真如不可得，真如於法界等亦不可得。如是乃至不思議界於不思議界不可得，不思議界於真如等亦不可得。

「舍利子！斷界於斷界不可得，斷界於離界等亦不可得。如是乃至無為界於無為界不可得，無為界於斷界等亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！斷界於斷界不可得，斷界於離界等亦不可得。如是乃至無為界於無為界不可得，無為界於斷界等亦不可得。

「舍利子！苦聖諦於苦聖諦不可得，苦聖諦於集、滅、道聖諦亦不可得。集聖諦於集聖諦不可得，集聖諦於苦、滅、道聖諦亦不可得。滅聖諦於滅聖諦不可得，滅聖諦於苦、集、道聖諦亦不可得。道聖諦於道聖諦不可得，道聖諦於苦、集、滅聖諦亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！苦聖諦於苦聖諦不可得，苦聖諦於集、滅、道聖諦亦不可得。集聖諦於集聖諦不可得，集聖諦於苦、滅、道聖諦亦不可得。滅聖諦於滅聖諦不可得，滅聖諦於苦、集、道聖諦亦不可得。道聖諦於道聖諦不可得，道聖諦於苦、集、滅聖諦亦不可得。

「舍利子！陀羅尼門於陀羅尼門不可得，陀羅尼門於三摩地門亦不可得。三摩地門於三摩地門不可得，三摩地門於陀羅尼門亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！陀羅尼門於陀羅尼門不可得，陀羅尼門於三摩地門亦不可得。三摩地門於三摩地門不可得，三摩地門於陀羅尼門亦不可得。

「舍利子！異生地於異生地不可得，異生地於種性地等亦不可得。如是乃至如來地於如來地不可得，如來地於異生地等亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！異生地於異生地不可得，異生地於種性地等亦不可得。如是乃至如來地於如來地不可得，如來地於異生地等亦不可得。

「舍利子！極喜地於極喜地不可得，極喜地於離垢地等亦不可得。如是乃至法雲地於法雲地不可得，法雲地於極喜地等亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！極喜地於極喜地不可得，極喜地於離垢地等亦不可得。如是乃至法雲地於法雲地不可得，法雲地於極喜地等亦不可得。

「舍利子！預流於預流不可得，預流於一來等亦不可得。如是乃至正等覺於正等覺不可得，正等覺於預流等亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！預流於預流不可得，預流於一來等亦不可得。如是乃至正等覺於正等覺不可得，正等覺於預流等亦不可得。

「舍利子！菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩不可得，菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多、教誡教授亦不可得。般若波羅蜜多於般若波羅蜜多不可得，般若波羅蜜多於菩薩摩訶薩、教誡教授亦不可得。教誡教授於教誡教授不可得，教誡教授於菩薩摩訶薩、般若波羅蜜多亦不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩不可得，菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多、教誡教授亦不可得。般若波羅蜜多於般若波羅蜜多不可得，般若波羅蜜多於菩薩摩訶薩、教誡教授亦不可得。教誡教授於教誡教授不可得，教誡教授於菩薩摩訶薩、般若波羅蜜多亦不可得。

「何以故？舍利子！諸如是等若法若我自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？舍利子！諸如是等若法若我自性空故。

「舍利子！由此因緣，我作是說：我於此等一切法，以一切種、一切處、一切時，求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！由此因緣，我作是說：我於此等一切法，以一切種、一切處、一切時，求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得，云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩？