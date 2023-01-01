大般若波羅蜜多經卷第四百九十四三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百九十四三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分善現品第三之十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分善現品第三之十三

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼識界乃至意識界展轉亦無所有，眼識界乃至意識界無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若眼識界乃至意識界、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼識界乃至意識界展轉亦無所有，眼識界乃至意識界無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若眼識界乃至意識界、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼觸乃至意觸展轉亦無所有。眼觸乃至意觸無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若眼觸乃至意觸、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有、不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼觸乃至意觸展轉亦無所有。眼觸乃至意觸無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若眼觸乃至意觸、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有、不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受展轉亦無所有。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受展轉亦無所有。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知地界乃至識界展轉亦無所有。地界乃至識界無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若地界乃至識界、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知地界乃至識界展轉亦無所有。地界乃至識界無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若地界乃至識界、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知因緣乃至增上緣展轉亦無所有。因緣乃至增上緣無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若因緣乃至增上緣、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知因緣乃至增上緣展轉亦無所有。因緣乃至增上緣無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若因緣乃至增上緣、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知無明乃至老死展轉亦無所有。無明乃至老死無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若無明乃至老死、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知無明乃至老死展轉亦無所有。無明乃至老死無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若無明乃至老死、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多展轉亦無所有。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多展轉亦無所有。布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知內空乃至無性自性空展轉亦無所有。內空乃至無性自性空無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若內空乃至無性自性空、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知內空乃至無性自性空展轉亦無所有。內空乃至無性自性空無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若內空乃至無性自性空、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知苦聖諦乃至道聖諦展轉亦無所有。苦聖諦乃至道聖諦無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若苦聖諦乃至道聖諦、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知苦聖諦乃至道聖諦展轉亦無所有。苦聖諦乃至道聖諦無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若苦聖諦乃至道聖諦、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知四念住乃至八聖道支展轉亦無所有。四念住乃至八聖道支無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若四念住乃至八聖道支、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知四念住乃至八聖道支展轉亦無所有。四念住乃至八聖道支無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若四念住乃至八聖道支、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知四靜慮、四無量、四無色定展轉亦無所有。四靜慮、四無量、四無色定無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若四靜慮、四無量、四無色定、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知四靜慮、四無量、四無色定展轉亦無所有。四靜慮、四無量、四無色定無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若四靜慮、四無量、四無色定、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知空、無相、無願解脫門展轉亦無所有。空、無相、無願解脫門無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若空、無相、無願解脫門、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知空、無相、無願解脫門展轉亦無所有。空、無相、無願解脫門無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若空、無相、無願解脫門、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知八解脫、九次第定展轉亦無所有。八解脫、九次第定無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若八解脫、九次第定、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知八解脫、九次第定展轉亦無所有。八解脫、九次第定無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若八解脫、九次第定、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知極喜地乃至法雲地展轉亦無所有。極喜地乃至法雲地無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若極喜地乃至法雲地、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知極喜地乃至法雲地展轉亦無所有。極喜地乃至法雲地無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若極喜地乃至法雲地、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知淨觀地乃至如來地展轉亦無所有。淨觀地乃至如來地無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若淨觀地乃至如來地、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知淨觀地乃至如來地展轉亦無所有。淨觀地乃至如來地無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若淨觀地乃至如來地、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知陀羅尼門、三摩地門展轉亦無所有。陀羅尼門、三摩地門無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若陀羅尼門、三摩地門、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知陀羅尼門、三摩地門展轉亦無所有。陀羅尼門、三摩地門無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若陀羅尼門、三摩地門、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知五眼、六神通展轉亦無所有。五眼、六神通無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若五眼、六神通、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知五眼、六神通展轉亦無所有。五眼、六神通無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若五眼、六神通、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知如來十力乃至十八佛不共法展轉亦無所有。如來十力乃至十八佛不共法無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若如來十力乃至十八佛不共法、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知如來十力乃至十八佛不共法展轉亦無所有。如來十力乃至十八佛不共法無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若如來十力乃至十八佛不共法、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知無忘失法、恒住捨性展轉亦無所有。無忘失法、恒住捨性無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若無忘失法、恒住捨性、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知無忘失法、恒住捨性展轉亦無所有。無忘失法、恒住捨性無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若無忘失法、恒住捨性、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知一切智、道相智、一切相智展轉亦無所有。一切智、道相智、一切相智無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若一切智、道相智、一切相智、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知一切智、道相智、一切相智展轉亦無所有。一切智、道相智、一切相智無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若一切智、道相智、一切相智、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來展轉亦無所有。預流乃至如來無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若預流乃至如來、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來展轉亦無所有。預流乃至如來無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若預流乃至如來、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知聲聞乘、獨覺乘、如來乘展轉亦無所有。聲聞乘、獨覺乘、如來乘無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若聲聞乘、獨覺乘、如來乘、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我乃至見者無所有故，當知聲聞乘、獨覺乘、如來乘展轉亦無所有。聲聞乘、獨覺乘、如來乘無所有故，當知虛空亦無所有。虛空無所有故，當知大乘亦無所有。大乘無所有故，當知無量無數無邊展轉亦無所有。無量無數無邊無所有故，當知一切法亦無所有。由如是義，故說大乘譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情。何以故？若我乃至見者、若聲聞乘、獨覺乘、如來乘、若虛空、若大乘、若無量無數無邊、若一切法，如是一切皆無所有不可得故。

「復次，善現！如涅槃界，普能容受無量無數無邊有情，大乘亦爾，普能容受無量無數無邊有情。由此因緣故作是說：譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情，大乘亦爾，普能容受無量無數無邊有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如涅槃界，普能容受無量無數無邊有情，大乘亦爾，普能容受無量無數無邊有情。由此因緣故作是說：譬如虛空，普能容受無量無數無邊有情，大乘亦爾，普能容受無量無數無邊有情。

「復次，善現！汝作是說『又如虛空，無來、無去、無住可見；大乘亦爾，無來、無去、無住可見。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？以一切法無來、無去亦復不住。何以故？以一切法若動若住不可得故。由此因緣，大乘亦無來處、去處、住處可得。所以者何？色乃至識無來、無去亦復不住，色乃至識本性無來、無去亦復不住，色乃至識真如無來、無去亦復不住，色乃至識自性無來、無去亦復不住，色乃至識自相無來、無去亦復不住。何以故？以色乃至識本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！汝作是說『又如虛空，無來、無去、無住可見；大乘亦爾，無來、無去、無住可見。』者，如是！如是！如汝所說。所以者何？以一切法無來、無去亦復不住。何以故？以一切法若動若住不可得故。由此因緣，大乘亦無來處、去處、住處可得。所以者何？色乃至識無來、無去亦復不住，色乃至識本性無來、無去亦復不住，色乃至識真如無來、無去亦復不住，色乃至識自性無來、無去亦復不住，色乃至識自相無來、無去亦復不住。何以故？以色乃至識本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！眼處乃至意處無來、無去亦復不住，眼處乃至意處本性無來、無去亦復不住，眼處乃至意處真如無來、無去亦復不住，眼處乃至意處自性無來、無去亦復不住，眼處乃至意處自相無來、無去亦復不住。何以故？以眼處乃至意處本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！眼處乃至意處無來、無去亦復不住，眼處乃至意處本性無來、無去亦復不住，眼處乃至意處真如無來、無去亦復不住，眼處乃至意處自性無來、無去亦復不住，眼處乃至意處自相無來、無去亦復不住。何以故？以眼處乃至意處本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！色處乃至法處無來、無去亦復不住，色處乃至法處本性無來、無去亦復不住，色處乃至法處真如無來、無去亦復不住，色處乃至法處自性無來、無去亦復不住，色處乃至法處自相無來、無去亦復不住。何以故？以色處乃至法處本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色處乃至法處無來、無去亦復不住，色處乃至法處本性無來、無去亦復不住，色處乃至法處真如無來、無去亦復不住，色處乃至法處自性無來、無去亦復不住，色處乃至法處自相無來、無去亦復不住。何以故？以色處乃至法處本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！眼界乃至意界無來、無去亦復不住，眼界乃至意界本性無來、無去亦復不住，眼界乃至意界真如無來、無去亦復不住，眼界乃至意界自性無來、無去亦復不住，眼界乃至意界自相無來、無去亦復不住。何以故？以眼界乃至意界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！眼界乃至意界無來、無去亦復不住，眼界乃至意界本性無來、無去亦復不住，眼界乃至意界真如無來、無去亦復不住，眼界乃至意界自性無來、無去亦復不住，眼界乃至意界自相無來、無去亦復不住。何以故？以眼界乃至意界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！色界乃至法界無來、無去亦復不住，色界乃至法界本性無來、無去亦復不住，色界乃至法界真如無來、無去亦復不住，色界乃至法界自性無來、無去亦復不住，色界乃至法界自相無來、無去亦復不住。何以故？以色界乃至法界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！色界乃至法界無來、無去亦復不住，色界乃至法界本性無來、無去亦復不住，色界乃至法界真如無來、無去亦復不住，色界乃至法界自性無來、無去亦復不住，色界乃至法界自相無來、無去亦復不住。何以故？以色界乃至法界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！眼識界乃至意識界無來、無去亦復不住，眼識界乃至意識界本性無來、無去亦復不住，眼識界乃至意識界真如無來、無去亦復不住，眼識界乃至意識界自性無來、無去亦復不住，眼識界乃至意識界自相無來、無去亦復不住。何以故？以眼識界乃至意識界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！眼識界乃至意識界無來、無去亦復不住，眼識界乃至意識界本性無來、無去亦復不住，眼識界乃至意識界真如無來、無去亦復不住，眼識界乃至意識界自性無來、無去亦復不住，眼識界乃至意識界自相無來、無去亦復不住。何以故？以眼識界乃至意識界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！眼觸乃至意觸無來、無去亦復不住，眼觸乃至意觸本性無來、無去亦復不住，眼觸乃至意觸真如無來、無去亦復不住，眼觸乃至意觸自性無來、無去亦復不住，眼觸乃至意觸自相無來、無去亦復不住。何以故？以眼觸乃至意觸本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！眼觸乃至意觸無來、無去亦復不住，眼觸乃至意觸本性無來、無去亦復不住，眼觸乃至意觸真如無來、無去亦復不住，眼觸乃至意觸自性無來、無去亦復不住，眼觸乃至意觸自相無來、無去亦復不住。何以故？以眼觸乃至意觸本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無來、無去亦復不住，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受本性無來、無去亦復不住，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受真如無來、無去亦復不住，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受自性無來、無去亦復不住，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受自相無來、無去亦復不住。何以故？以眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無來、無去亦復不住，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受本性無來、無去亦復不住，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受真如無來、無去亦復不住，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受自性無來、無去亦復不住，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受自相無來、無去亦復不住。何以故？以眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！地界乃至識界無來、無去亦復不住，地界乃至識界本性無來、無去亦復不住，地界乃至識界真如無來、無去亦復不住，地界乃至識界自性無來、無去亦復不住，地界乃至識界自相無來、無去亦復不住。何以故？以地界乃至識界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！地界乃至識界無來、無去亦復不住，地界乃至識界本性無來、無去亦復不住，地界乃至識界真如無來、無去亦復不住，地界乃至識界自性無來、無去亦復不住，地界乃至識界自相無來、無去亦復不住。何以故？以地界乃至識界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！因緣乃至增上緣無來、無去亦復不住，因緣乃至增上緣本性無來、無去亦復不住，因緣乃至增上緣真如無來、無去亦復不住，因緣乃至增上緣自性無來、無去亦復不住，因緣乃至增上緣自相無來、無去亦復不住。何以故？以因緣乃至增上緣本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！因緣乃至增上緣無來、無去亦復不住，因緣乃至增上緣本性無來、無去亦復不住，因緣乃至增上緣真如無來、無去亦復不住，因緣乃至增上緣自性無來、無去亦復不住，因緣乃至增上緣自相無來、無去亦復不住。何以故？以因緣乃至增上緣本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！無明乃至老死無來、無去亦復不住，無明乃至老死本性無來、無去亦復不住，無明乃至老死真如無來、無去亦復不住，無明乃至老死自性無來、無去亦復不住，無明乃至老死自相無來、無去亦復不住。何以故？以無明乃至老死本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！無明乃至老死無來、無去亦復不住，無明乃至老死本性無來、無去亦復不住，無明乃至老死真如無來、無去亦復不住，無明乃至老死自性無來、無去亦復不住，無明乃至老死自相無來、無去亦復不住。何以故？以無明乃至老死本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！真如乃至不思議界無來、無去亦復不住，真如乃至不思議界本性無來、無去亦復不住，真如乃至不思議界真如無來、無去亦復不住，真如乃至不思議界自性無來、無去亦復不住，真如乃至不思議界自相無來、無去亦復不住。何以故？以真如乃至不思議界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！真如乃至不思議界無來、無去亦復不住，真如乃至不思議界本性無來、無去亦復不住，真如乃至不思議界真如無來、無去亦復不住，真如乃至不思議界自性無來、無去亦復不住，真如乃至不思議界自相無來、無去亦復不住。何以故？以真如乃至不思議界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！斷界、離界、滅界、安隱界、寂靜界、無生界、無滅界、無染界、無淨界、無作界、無為界無來、無去亦復不住，斷界乃至無為界本性無來、無去亦復不住，斷界乃至無為界真如無來、無去亦復不住，斷界乃至無為界自性無來、無去亦復不住，斷界乃至無為界自相無來、無去亦復不住。何以故？以斷界乃至無為界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！斷界、離界、滅界、安隱界、寂靜界、無生界、無滅界、無染界、無淨界、無作界、無為界無來、無去亦復不住，斷界乃至無為界本性無來、無去亦復不住，斷界乃至無為界真如無來、無去亦復不住，斷界乃至無為界自性無來、無去亦復不住，斷界乃至無為界自相無來、無去亦復不住。何以故？以斷界乃至無為界本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！內空乃至無性自性空無來、無去亦復不住，內空乃至無性自性空本性無來、無去亦復不住，內空乃至無性自性空真如無來、無去亦復不住，內空乃至無性自性空自性無來、無去亦復不住，內空乃至無性自性空自相無來、無去亦復不住。何以故？以內空乃至無性自性空本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！內空乃至無性自性空無來、無去亦復不住，內空乃至無性自性空本性無來、無去亦復不住，內空乃至無性自性空真如無來、無去亦復不住，內空乃至無性自性空自性無來、無去亦復不住，內空乃至無性自性空自相無來、無去亦復不住。何以故？以內空乃至無性自性空本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！苦、集、滅、道聖諦無來、無去亦復不住，苦、集、滅、道聖諦本性無來、無去亦復不住，苦、集、滅、道聖諦真如無來、無去亦復不住，苦、集、滅、道聖諦自性無來、無去亦復不住，苦、集、滅、道聖諦自相無來、無去亦復不住。何以故？以苦、集、滅、道聖諦本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！苦、集、滅、道聖諦無來、無去亦復不住，苦、集、滅、道聖諦本性無來、無去亦復不住，苦、集、滅、道聖諦真如無來、無去亦復不住，苦、集、滅、道聖諦自性無來、無去亦復不住，苦、集、滅、道聖諦自相無來、無去亦復不住。何以故？以苦、集、滅、道聖諦本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無來、無去亦復不住，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多本性無來、無去亦復不住，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多真如無來、無去亦復不住，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多自性無來、無去亦復不住，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多自相無來、無去亦復不住。何以故？以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無來、無去亦復不住，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多本性無來、無去亦復不住，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多真如無來、無去亦復不住，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多自性無來、無去亦復不住，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多自相無來、無去亦復不住。何以故？以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！四念住乃至八聖道支無來、無去亦復不住，四念住乃至八聖道支本性無來、無去亦復不住，四念住乃至八聖道支真如無來、無去亦復不住，四念住乃至八聖道支自性無來、無去亦復不住，四念住乃至八聖道支自相無來、無去亦復不住。何以故？以四念住乃至八聖道支本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！四念住乃至八聖道支無來、無去亦復不住，四念住乃至八聖道支本性無來、無去亦復不住，四念住乃至八聖道支真如無來、無去亦復不住，四念住乃至八聖道支自性無來、無去亦復不住，四念住乃至八聖道支自相無來、無去亦復不住。何以故？以四念住乃至八聖道支本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！四靜慮、四無量、四無色定無來、無去亦復不住，四靜慮、四無量、四無色定本性無來、無去亦復不住，四靜慮、四無量、四無色定真如無來、無去亦復不住，四靜慮、四無量、四無色定自性無來、無去亦復不住，四靜慮、四無量、四無色定自相無來、無去亦復不住。何以故？以四靜慮、四無量、四無色定本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！四靜慮、四無量、四無色定無來、無去亦復不住，四靜慮、四無量、四無色定本性無來、無去亦復不住，四靜慮、四無量、四無色定真如無來、無去亦復不住，四靜慮、四無量、四無色定自性無來、無去亦復不住，四靜慮、四無量、四無色定自相無來、無去亦復不住。何以故？以四靜慮、四無量、四無色定本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！八解脫、九次第定無來、無去亦復不住，八解脫、九次第定本性無來、無去亦復不住，八解脫、九次第定真如無來、無去亦復不住，八解脫、九次第定自性無來、無去亦復不住，八解脫、九次第定自相無來、無去亦復不住。何以故？以八解脫、九次第定本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！八解脫、九次第定無來、無去亦復不住，八解脫、九次第定本性無來、無去亦復不住，八解脫、九次第定真如無來、無去亦復不住，八解脫、九次第定自性無來、無去亦復不住，八解脫、九次第定自相無來、無去亦復不住。何以故？以八解脫、九次第定本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！空、無相、無願解脫門無來、無去亦復不住，空、無相、無願解脫門本性無來、無去亦復不住，空、無相、無願解脫門真如無來、無去亦復不住，空、無相、無願解脫門自性無來、無去亦復不住，空、無相、無願解脫門自相無來、無去亦復不住。何以故？以空、無相、無願解脫門本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！空、無相、無願解脫門無來、無去亦復不住，空、無相、無願解脫門本性無來、無去亦復不住，空、無相、無願解脫門真如無來、無去亦復不住，空、無相、無願解脫門自性無來、無去亦復不住，空、無相、無願解脫門自相無來、無去亦復不住。何以故？以空、無相、無願解脫門本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！極喜地乃至法雲地無來、無去亦復不住，極喜地乃至法雲地本性無來、無去亦復不住，極喜地乃至法雲地真如無來、無去亦復不住，極喜地乃至法雲地自性無來、無去亦復不住，極喜地乃至法雲地自相無來、無去亦復不住。何以故？以極喜地乃至法雲地本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！極喜地乃至法雲地無來、無去亦復不住，極喜地乃至法雲地本性無來、無去亦復不住，極喜地乃至法雲地真如無來、無去亦復不住，極喜地乃至法雲地自性無來、無去亦復不住，極喜地乃至法雲地自相無來、無去亦復不住。何以故？以極喜地乃至法雲地本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！淨觀地乃至如來地無來、無去亦復不住，淨觀地乃至如來地本性無來、無去亦復不住，淨觀地乃至如來地真如無來、無去亦復不住，淨觀地乃至如來地自性無來、無去亦復不住，淨觀地乃至如來地自相無來、無去亦復不住。何以故？以淨觀地乃至如來地本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！淨觀地乃至如來地無來、無去亦復不住，淨觀地乃至如來地本性無來、無去亦復不住，淨觀地乃至如來地真如無來、無去亦復不住，淨觀地乃至如來地自性無來、無去亦復不住，淨觀地乃至如來地自相無來、無去亦復不住。何以故？以淨觀地乃至如來地本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！陀羅尼門、三摩地門無來、無去亦復不住，陀羅尼門、三摩地門本性無來、無去亦復不住，陀羅尼門、三摩地門真如無來、無去亦復不住，陀羅尼門、三摩地門自性無來、無去亦復不住，陀羅尼門、三摩地門自相無來、無去亦復不住。何以故？以陀羅尼門、三摩地門本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！陀羅尼門、三摩地門無來、無去亦復不住，陀羅尼門、三摩地門本性無來、無去亦復不住，陀羅尼門、三摩地門真如無來、無去亦復不住，陀羅尼門、三摩地門自性無來、無去亦復不住，陀羅尼門、三摩地門自相無來、無去亦復不住。何以故？以陀羅尼門、三摩地門本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！五眼、六神通無來、無去亦復不住，五眼、六神通本性無來、無去亦復不住，五眼、六神通真如無來、無去亦復不住，五眼、六神通自性無來、無去亦復不住，五眼、六神通自相無來、無去亦復不住。何以故？以五眼、六神通本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！五眼、六神通無來、無去亦復不住，五眼、六神通本性無來、無去亦復不住，五眼、六神通真如無來、無去亦復不住，五眼、六神通自性無來、無去亦復不住，五眼、六神通自相無來、無去亦復不住。何以故？以五眼、六神通本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！如來十力乃至十八佛不共法無來、無去亦復不住，如來十力乃至十八佛不共法本性無來、無去亦復不住，如來十力乃至十八佛不共法真如無來、無去亦復不住，如來十力乃至十八佛不共法自性無來、無去亦復不住，如來十力乃至十八佛不共法自相無來、無去亦復不住。何以故？以如來十力乃至十八佛不共法本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如來十力乃至十八佛不共法無來、無去亦復不住，如來十力乃至十八佛不共法本性無來、無去亦復不住，如來十力乃至十八佛不共法真如無來、無去亦復不住，如來十力乃至十八佛不共法自性無來、無去亦復不住，如來十力乃至十八佛不共法自相無來、無去亦復不住。何以故？以如來十力乃至十八佛不共法本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！無忘失法、恒住捨性無來、無去亦復不住，無忘失法、恒住捨性本性無來、無去亦復不住，無忘失法、恒住捨性真如無來、無去亦復不住，無忘失法、恒住捨性自性無來、無去亦復不住，無忘失法、恒住捨性自相無來、無去亦復不住。何以故？以無忘失法、恒住捨性本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！無忘失法、恒住捨性無來、無去亦復不住，無忘失法、恒住捨性本性無來、無去亦復不住，無忘失法、恒住捨性真如無來、無去亦復不住，無忘失法、恒住捨性自性無來、無去亦復不住，無忘失法、恒住捨性自相無來、無去亦復不住。何以故？以無忘失法、恒住捨性本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！一切智、道相智、一切相智無來、無去亦復不住，一切智、道相智、一切相智本性無來、無去亦復不住，一切智、道相智、一切相智真如無來、無去亦復不住，一切智、道相智、一切相智自性無來、無去亦復不住，一切智、道相智、一切相智自相無來、無去亦復不住。何以故？以一切智、道相智、一切相智本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！一切智、道相智、一切相智無來、無去亦復不住，一切智、道相智、一切相智本性無來、無去亦復不住，一切智、道相智、一切相智真如無來、無去亦復不住，一切智、道相智、一切相智自性無來、無去亦復不住，一切智、道相智、一切相智自相無來、無去亦復不住。何以故？以一切智、道相智、一切相智本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！菩薩、菩薩法無來、無去亦復不住，菩薩、菩薩法本性無來、無去亦復不住，菩薩、菩薩法真如無來、無去亦復不住，菩薩、菩薩法自性無來、無去亦復不住，菩薩、菩薩法自相無來、無去亦復不住。何以故？以菩薩、菩薩法本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩薩、菩薩法無來、無去亦復不住，菩薩、菩薩法本性無來、無去亦復不住，菩薩、菩薩法真如無來、無去亦復不住，菩薩、菩薩法自性無來、無去亦復不住，菩薩、菩薩法自相無來、無去亦復不住。何以故？以菩薩、菩薩法本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！菩提、佛陀無來、無去亦復不住，菩提、佛陀本性無來、無去亦復不住，菩提、佛陀真如無來、無去亦復不住，菩提、佛陀自性無來、無去亦復不住，菩提、佛陀自相無來、無去亦復不住。何以故？以菩提、佛陀本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！菩提、佛陀無來、無去亦復不住，菩提、佛陀本性無來、無去亦復不住，菩提、佛陀真如無來、無去亦復不住，菩提、佛陀自性無來、無去亦復不住，菩提、佛陀自相無來、無去亦復不住。何以故？以菩提、佛陀本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「復次，善現！有為、無為無來、無去亦復不住，有為、無為本性無來、無去亦復不住，有為、無為真如無來、無去亦復不住，有為、無為自性無來、無去亦復不住，有為、無為自相無來、無去亦復不住。何以故？以有為、無為本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有為、無為無來、無去亦復不住，有為、無為本性無來、無去亦復不住，有為、無為真如無來、無去亦復不住，有為、無為自性無來、無去亦復不住，有為、無為自相無來、無去亦復不住。何以故？以有為、無為本性、真如、自性、自相若動若住不可得故。

「善現當知！由如是義，故作是說：又如虛空，無來、無去、無住可見；大乘亦爾，無來、無去、無住可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！由如是義，故作是說：又如虛空，無來、無去、無住可見；大乘亦爾，無來、無去、無住可見。