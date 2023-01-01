大般若波羅蜜多經卷第四百九十一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百九十一三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分善現品第三之十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分善現品第三之十

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離我執乃至見者執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離我執乃至見者執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀我乃至見者畢竟非有。所以者何？以我乃至見者自性不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離我執乃至見者執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀我乃至見者畢竟非有。所以者何？以我乃至見者自性不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離我執乃至見者執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離斷執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離斷執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀一切法性不可斷。所以者何？以一切法畢竟不生無斷義故，是為菩薩摩訶薩常應遠離斷執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀一切法性不可斷。所以者何？以一切法畢竟不生無斷義故，是為菩薩摩訶薩常應遠離斷執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離常執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離常執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀一切法常性非有。所以者何？以一切法無生無滅、非斷常故，是為菩薩摩訶薩常應遠離常執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀一切法常性非有。所以者何？以一切法無生無滅、非斷常故，是為菩薩摩訶薩常應遠離常執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離相想？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離相想？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀雜染法畢竟非有。所以者何？以雜染法本性離故，是為菩薩摩訶薩常應遠離相想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀雜染法畢竟非有。所以者何？以雜染法本性離故，是為菩薩摩訶薩常應遠離相想。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離見執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離見執？」

「善現！若菩薩摩訶薩都不見有諸見自性。所以者何？所見諸法不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離見執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩都不見有諸見自性。所以者何？所見諸法不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離見執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離名色執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離名色執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀名色性都無所有。所以者何？真實名色不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離名色執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀名色性都無所有。所以者何？真實名色不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離名色執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離蘊執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離蘊執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀諸蘊性都無所有。所以者何？積聚法性不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離蘊執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀諸蘊性都無所有。所以者何？積聚法性不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離蘊執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離處執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離處執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀諸處性都無所有。所以者何？生門法性不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離處執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀諸處性都無所有。所以者何？生門法性不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離處執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離界執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離界執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀諸界性都無所有。所以者何？住持法性不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離界執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀諸界性都無所有。所以者何？住持法性不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離界執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離諦執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離諦執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀諸諦性都無所有。所以者何？非虛妄法不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離諦執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀諸諦性都無所有。所以者何？非虛妄法不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離諦執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離緣起執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離緣起執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀緣起性都無所有。所以者何？無明等法不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離緣起執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀緣起性都無所有。所以者何？無明等法不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離緣起執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離住著三界執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離住著三界執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀三界性都無所有。所以者何？三界繫法不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離住著三界執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀三界性都無所有。所以者何？三界繫法不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離住著三界執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離一切法執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離一切法執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀諸法性都無所有。所以者何？諸法自性但假施設，皆如虛空不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離一切法執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀諸法性都無所有。所以者何？諸法自性但假施設，皆如虛空不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離一切法執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離於一切法如理、不如理執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離於一切法如理、不如理執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀諸法性無有如理、不如理者。所以者何？如是諸法不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離於一切法如理、不如理執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀諸法性無有如理、不如理者。所以者何？如是諸法不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離於一切法如理、不如理執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離依佛見執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離依佛見執？」

「善現！若菩薩摩訶薩知依佛見不得見佛。所以者何？真佛自性不可見故，是為菩薩摩訶薩常應遠離依佛見執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩知依佛見不得見佛。所以者何？真佛自性不可見故，是為菩薩摩訶薩常應遠離依佛見執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離依法見執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離依法見執？」

「善現！若菩薩摩訶薩知依法見不得見法。所以者何？真法自性不可見故，是為菩薩摩訶薩常應遠離依法見執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩知依法見不得見法。所以者何？真法自性不可見故，是為菩薩摩訶薩常應遠離依法見執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離依僧見執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離依僧見執？」

「善現！若菩薩摩訶薩知依僧見不得見僧。所以者何？真僧自性無相無為不可見故，是為菩薩摩訶薩常應遠離依僧見執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩知依僧見不得見僧。所以者何？真僧自性無相無為不可見故，是為菩薩摩訶薩常應遠離依僧見執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離依戒見執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離依戒見執？」

「善現！若菩薩摩訶薩知罪、福性俱非實有。所以者何？若罪若福但假施設不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離依戒見執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩知罪、福性俱非實有。所以者何？若罪若福但假施設不可得故，是為菩薩摩訶薩常應遠離依戒見執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離依空見執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離依空見執？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀諸空法都無所有不可觀見。所以者何？空之自性非有非無不可見故，是為菩薩摩訶薩常應遠離依空見執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀諸空法都無所有不可觀見。所以者何？空之自性非有非無不可見故，是為菩薩摩訶薩常應遠離依空見執。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離厭怖空性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應遠離厭怖空性？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀一切法自性皆空，非空與空有所違害，故厭怖事俱不可得。所以者何？諸有性法或可厭怖，空非有性法不應厭怖故，是為菩薩摩訶薩常應遠離厭怖空性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀一切法自性皆空，非空與空有所違害，故厭怖事俱不可得。所以者何？諸有性法或可厭怖，空非有性法不應厭怖故，是為菩薩摩訶薩常應遠離厭怖空性。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿通達空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿通達空？」

「善現！若菩薩摩訶薩知一切法自相皆空，是為菩薩摩訶薩常應圓滿通達空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩知一切法自相皆空，是為菩薩摩訶薩常應圓滿通達空。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿證無相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿證無相？」

「善現！若菩薩摩訶薩不思惟一切相，是為菩薩摩訶薩常應圓滿證無相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩不思惟一切相，是為菩薩摩訶薩常應圓滿證無相。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿知無願？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿知無願？」

「善現！若菩薩摩訶薩於三界法心無所住，是為菩薩摩訶薩常應圓滿知無願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於三界法心無所住，是為菩薩摩訶薩常應圓滿知無願。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿三輪清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿三輪清淨？」

「善現！若菩薩摩訶薩圓滿清淨十善業道，是為菩薩摩訶薩常應圓滿三輪清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩圓滿清淨十善業道，是為菩薩摩訶薩常應圓滿三輪清淨。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿悲愍有情，及於有情無所執著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿悲愍有情，及於有情無所執著？」

「善現！若菩薩摩訶薩已得大悲及嚴淨土都無所執，是為菩薩摩訶薩常應圓滿悲愍有情，及於有情無所執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩已得大悲及嚴淨土都無所執，是為菩薩摩訶薩常應圓滿悲愍有情，及於有情無所執著。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿於一切法平等性見，及於此中無所執著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿於一切法平等性見，及於此中無所執著？」

「善現！若菩薩摩訶薩於一切法不增不減，及於此中無取無住，是為菩薩摩訶薩常應圓滿於一切法平等性見，及於此中無所執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於一切法不增不減，及於此中無取無住，是為菩薩摩訶薩常應圓滿於一切法平等性見，及於此中無所執著。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿於諸有情平等性見，及於此中無所執著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿於諸有情平等性見，及於此中無所執著？」

「善現！若菩薩摩訶薩於諸有情不增不減，及於此中無取無住，是為菩薩摩訶薩常應圓滿於諸有情平等性見，及於此中無所執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於諸有情不增不減，及於此中無取無住，是為菩薩摩訶薩常應圓滿於諸有情平等性見，及於此中無所執著。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿於真理趣究竟通達，及於此中無所執著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿於真理趣究竟通達，及於此中無所執著？」

「善現！若菩薩摩訶薩於一切法真實理趣，雖如實通達而無所通達，及於此中無取無住，是為菩薩摩訶薩常應圓滿於真理趣究竟通達，及於此中無所執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於一切法真實理趣，雖如實通達而無所通達，及於此中無取無住，是為菩薩摩訶薩常應圓滿於真理趣究竟通達，及於此中無所執著。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿無生忍智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿無生忍智？」

「善現！若菩薩摩訶薩忍一切法無生無滅、無造無作，及知名色畢竟不生，是為菩薩摩訶薩常應圓滿無生忍智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩忍一切法無生無滅、無造無作，及知名色畢竟不生，是為菩薩摩訶薩常應圓滿無生忍智。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿說一切法一相理趣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿說一切法一相理趣？」

「善現！若菩薩摩訶薩於一切法不行二相，是為菩薩摩訶薩常應圓滿說一切法一相理趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於一切法不行二相，是為菩薩摩訶薩常應圓滿說一切法一相理趣。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿滅除分別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿滅除分別？」

「善現！若菩薩摩訶薩於一切法無所分別，是為菩薩摩訶薩常應圓滿滅除分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於一切法無所分別，是為菩薩摩訶薩常應圓滿滅除分別。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿遠離諸想？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿遠離諸想？」

「善現！若菩薩摩訶薩遠離一切小想、大想及無量想，是為菩薩摩訶薩常應圓滿遠離諸想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩遠離一切小想、大想及無量想，是為菩薩摩訶薩常應圓滿遠離諸想。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿遠離諸見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿遠離諸見？」

「善現！若菩薩摩訶薩遠離聲聞、獨覺等見，是為菩薩摩訶薩常應圓滿遠離諸見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩遠離聲聞、獨覺等見，是為菩薩摩訶薩常應圓滿遠離諸見。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿遠離煩惱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿遠離煩惱？」

「善現！若菩薩摩訶薩棄捨一切有漏煩惱習氣相續，是為菩薩摩訶薩常應圓滿遠離煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩棄捨一切有漏煩惱習氣相續，是為菩薩摩訶薩常應圓滿遠離煩惱。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿善巧止觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿善巧止觀？」

「善現！若菩薩摩訶薩修一切智、一切相智，是為菩薩摩訶薩常應圓滿善巧止觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修一切智、一切相智，是為菩薩摩訶薩常應圓滿善巧止觀。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿調伏心性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿調伏心性？」

「善現！若菩薩摩訶薩於三界法不著不樂，是為菩薩摩訶薩常應圓滿調伏心性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於三界法不著不樂，是為菩薩摩訶薩常應圓滿調伏心性。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿寂靜心性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿寂靜心性？」

「善現！若菩薩摩訶薩善攝六根，是為菩薩摩訶薩常應圓滿寂靜心性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩善攝六根，是為菩薩摩訶薩常應圓滿寂靜心性。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿無礙智性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿無礙智性？」

「善現！若菩薩摩訶薩修得佛眼，於一切法決了無礙，是為菩薩摩訶薩常應圓滿無礙智性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修得佛眼，於一切法決了無礙，是為菩薩摩訶薩常應圓滿無礙智性。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿無所愛染？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿無所愛染？」

「善現！若菩薩摩訶薩能於六處能善棄捨，是為菩薩摩訶薩常應圓滿無所愛染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩能於六處能善棄捨，是為菩薩摩訶薩常應圓滿無所愛染。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿隨心所欲往諸佛土，於佛眾會自現其身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿隨心所欲往諸佛土，於佛眾會自現其身？」

「善現！若菩薩摩訶薩修勝神通往諸佛土，承事供養諸佛世尊，請轉法輪饒益一切，是為菩薩摩訶薩常應圓滿隨心所欲往諸佛土，於佛眾會自現其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修勝神通往諸佛土，承事供養諸佛世尊，請轉法輪饒益一切，是為菩薩摩訶薩常應圓滿隨心所欲往諸佛土，於佛眾會自現其身。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第七地時，常應遠離前二十法，及應圓滿後二十法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第七地時，常應遠離前二十法，及應圓滿後二十法。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿悟入一切有情心行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿悟入一切有情心行？」

「善現！若菩薩摩訶薩一心俱智，如實遍知一切有情心及心所行相差別，是為菩薩摩訶薩常應圓滿悟入一切有情心行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩一心俱智，如實遍知一切有情心及心所行相差別，是為菩薩摩訶薩常應圓滿悟入一切有情心行。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿遊戲神通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿遊戲神通？」

「善現！若菩薩摩訶薩遊戲種種自在神通，為欲親近供養佛故，從一佛土至一佛土，而能不生遊佛土想，是為菩薩摩訶薩常應圓滿遊戲神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩遊戲種種自在神通，為欲親近供養佛故，從一佛土至一佛土，而能不生遊佛土想，是為菩薩摩訶薩常應圓滿遊戲神通。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿見諸佛土，如其所見而自嚴淨種種佛土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿見諸佛土，如其所見而自嚴淨種種佛土？」

「善現！若菩薩摩訶薩住一佛土，能見十方無邊佛國，亦能示現，而甞不生佛國土想。又為成熟諸有情故，現處三千大千世界轉輪王位而自莊嚴，亦能棄捨而無所執，是為菩薩摩訶薩常應圓滿見諸佛土，如其所見而自嚴淨種種佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩住一佛土，能見十方無邊佛國，亦能示現，而甞不生佛國土想。又為成熟諸有情故，現處三千大千世界轉輪王位而自莊嚴，亦能棄捨而無所執，是為菩薩摩訶薩常應圓滿見諸佛土，如其所見而自嚴淨種種佛土。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿承事供養諸佛世尊，於如來身如實觀察？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿承事供養諸佛世尊，於如來身如實觀察？」

「善現！若菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，於法義趣如實分別，如是名為以法承事供養諸佛，又諦觀察諸佛法身，是為菩薩摩訶薩常應圓滿承事供養諸佛世尊，於如來身如實觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩為欲饒益諸有情故，於法義趣如實分別，如是名為以法承事供養諸佛，又諦觀察諸佛法身，是為菩薩摩訶薩常應圓滿承事供養諸佛世尊，於如來身如實觀察。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第八地時，於此四法常應圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第八地時，於此四法常應圓滿。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿根勝劣智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿根勝劣智？」

「善現！若菩薩摩訶薩住佛十力，如實了知一切有情諸根勝劣，是為菩薩摩訶薩常應圓滿根勝劣智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩住佛十力，如實了知一切有情諸根勝劣，是為菩薩摩訶薩常應圓滿根勝劣智。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿嚴淨佛土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿嚴淨佛土？」

「善現！若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，嚴淨一切有情心行無所執著，是為菩薩摩訶薩常應圓滿嚴淨佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩以無所得而為方便，嚴淨一切有情心行無所執著，是為菩薩摩訶薩常應圓滿嚴淨佛土。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿如幻等持數入諸定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿如幻等持數入諸定？」

「善現！若菩薩摩訶薩住此等持，雖能成辦一切事業，而心於法都無動轉。又修等持極成熟故，不作加行能數現前，是為菩薩摩訶薩常應圓滿如幻等持數入諸定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩住此等持，雖能成辦一切事業，而心於法都無動轉。又修等持極成熟故，不作加行能數現前，是為菩薩摩訶薩常應圓滿如幻等持數入諸定。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿隨諸有情善根應熟故，入諸有自現化生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿隨諸有情善根應熟故，入諸有自現化生？」

「善現！若菩薩摩訶薩為欲成熟諸有情類殊勝善根，隨其所宜故入諸有而現受生，是為菩薩摩訶薩隨諸有情善根應熟故，入諸有自現化生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩為欲成熟諸有情類殊勝善根，隨其所宜故入諸有而現受生，是為菩薩摩訶薩隨諸有情善根應熟故，入諸有自現化生。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第九地時，於此四法常應圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第九地時，於此四法常應圓滿。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿攝受無邊處所大願，隨有所願皆令證得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿攝受無邊處所大願，隨有所願皆令證得？」

「善現！若菩薩摩訶薩已修六種波羅蜜多極圓滿故，或為嚴淨諸佛國土，或為成熟諸有情類，隨心所願皆能圓滿無所匱乏，是為菩薩摩訶薩常應圓滿攝受無邊處所大願，隨有所願皆令證得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩已修六種波羅蜜多極圓滿故，或為嚴淨諸佛國土，或為成熟諸有情類，隨心所願皆能圓滿無所匱乏，是為菩薩摩訶薩常應圓滿攝受無邊處所大願，隨有所願皆令證得。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿隨諸天、龍廣說乃至人非人等異類音智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿隨諸天、龍廣說乃至人非人等異類音智？」

「善現！若菩薩摩訶薩修習殊勝詞無礙解，善知有情言音差別，是為菩薩摩訶薩常應圓滿隨諸天、龍廣說乃至人非人等異類音智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修習殊勝詞無礙解，善知有情言音差別，是為菩薩摩訶薩常應圓滿隨諸天、龍廣說乃至人非人等異類音智。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿無礙辯說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿無礙辯說？」

「善現！若菩薩摩訶薩修習殊勝辯無礙解，為諸有情能無盡說，是為菩薩摩訶薩常應圓滿無礙辯說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩修習殊勝辯無礙解，為諸有情能無盡說，是為菩薩摩訶薩常應圓滿無礙辯說。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿入胎具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿入胎具足？」

「善現！若菩薩摩訶薩雖一切生處實恒化生，而為益有情現入胎藏，於中具足種種勝事，是為菩薩摩訶薩常應圓滿入胎具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩雖一切生處實恒化生，而為益有情現入胎藏，於中具足種種勝事，是為菩薩摩訶薩常應圓滿入胎具足。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿出生具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿出生具足？」

「善現！若菩薩摩訶薩於出胎時示現種種希有勝事，令諸有情見者歡喜得大饒益，是為菩薩摩訶薩常應圓滿出生具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於出胎時示現種種希有勝事，令諸有情見者歡喜得大饒益，是為菩薩摩訶薩常應圓滿出生具足。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿家族具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿家族具足？」

「善現！若菩薩摩訶薩或生剎帝利大族、或生婆羅門大族，所稟父母無可譏嫌，是為菩薩摩訶薩常應圓滿家族具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩或生剎帝利大族、或生婆羅門大族，所稟父母無可譏嫌，是為菩薩摩訶薩常應圓滿家族具足。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿種姓具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿種姓具足？」

「善現！若菩薩摩訶薩常在過去諸大菩薩種姓中生，是為菩薩摩訶薩常應圓滿種姓具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩常在過去諸大菩薩種姓中生，是為菩薩摩訶薩常應圓滿種姓具足。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿眷屬具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿眷屬具足？」

「善現！若菩薩摩訶薩純以無量無數菩薩摩訶薩眾而為眷屬，非餘雜類，是為菩薩摩訶薩常應圓滿眷屬具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩純以無量無數菩薩摩訶薩眾而為眷屬，非餘雜類，是為菩薩摩訶薩常應圓滿眷屬具足。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿生身具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿生身具足？」

「善現！若菩薩摩訶薩於初生時，其身具足一切相好，放大光明遍照無邊諸佛世界，亦令彼界六種變動，有情遇者皆獲利樂，是為菩薩摩訶薩常應圓滿生身具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於初生時，其身具足一切相好，放大光明遍照無邊諸佛世界，亦令彼界六種變動，有情遇者皆獲利樂，是為菩薩摩訶薩常應圓滿生身具足。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿出家具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿出家具足？」

「善現！若菩薩摩訶薩於出家時，無量無數百千俱胝那庾多眾前後圍遶尊重讚歎，往詣道場，剃除鬚髮，服三法衣，受持應器，引導無量無邊有情，令乘三乘而趣圓寂，是為菩薩摩訶薩常應圓滿出家具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於出家時，無量無數百千俱胝那庾多眾前後圍遶尊重讚歎，往詣道場，剃除鬚髮，服三法衣，受持應器，引導無量無邊有情，令乘三乘而趣圓寂，是為菩薩摩訶薩常應圓滿出家具足。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿莊嚴菩提樹具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿莊嚴菩提樹具足？」

「善現！若菩薩摩訶薩殊勝善根廣大願力，感得如是大菩提樹，吠琉璃寶以為其莖，真金為根，枝、葉、花、果皆以上妙七寶所成。其樹高廣遍覆三千大千佛土，光明照曜周遍十方殑伽沙等諸佛世界，有情見者無不蒙益，是為菩薩摩訶薩常應圓滿莊嚴菩提樹具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩殊勝善根廣大願力，感得如是大菩提樹，吠琉璃寶以為其莖，真金為根，枝、葉、花、果皆以上妙七寶所成。其樹高廣遍覆三千大千佛土，光明照曜周遍十方殑伽沙等諸佛世界，有情見者無不蒙益，是為菩薩摩訶薩常應圓滿莊嚴菩提樹具足。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿一切功德成辦具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常應圓滿一切功德成辦具足？」

「善現！若菩薩摩訶薩滿足殊勝福慧資糧，成熟有情、嚴淨佛土，是為菩薩摩訶薩常應圓滿一切功德成辦具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩滿足殊勝福慧資糧，成熟有情、嚴淨佛土，是為菩薩摩訶薩常應圓滿一切功德成辦具足。」

「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第十地時，常應圓滿此十二法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第十地時，常應圓滿此十二法。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住第十地已，於前所修諸地勝法皆得圓滿，與諸如來應言無異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住第十地已，於前所修諸地勝法皆得圓滿，與諸如來應言無異？」

「善現！是菩薩摩訶薩已圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，已圓滿四靜慮、四無量、四無色定，已圓滿四念住乃至八聖道支，已圓滿空、無相、無願解脫門，已圓滿內空乃至無性自性空，已圓滿真如乃至不思議界，已圓滿苦、集、滅、道聖諦，已圓滿八解脫、九次第定，已圓滿一切陀羅尼門、三摩地門，已圓滿五眼、六神通，已圓滿如來十力乃至十八佛不共法，具一切智、一切相智，若復永斷一切煩惱習氣相續便住佛地。由此故說，若菩薩摩訶薩住第十地已，於前所修諸地勝法皆得圓滿，與諸如來應言無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩已圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，已圓滿四靜慮、四無量、四無色定，已圓滿四念住乃至八聖道支，已圓滿空、無相、無願解脫門，已圓滿內空乃至無性自性空，已圓滿真如乃至不思議界，已圓滿苦、集、滅、道聖諦，已圓滿八解脫、九次第定，已圓滿一切陀羅尼門、三摩地門，已圓滿五眼、六神通，已圓滿如來十力乃至十八佛不共法，具一切智、一切相智，若復永斷一切煩惱習氣相續便住佛地。由此故說，若菩薩摩訶薩住第十地已，於前所修諸地勝法皆得圓滿，與諸如來應言無異。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住第十地趣如來地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩住第十地趣如來地？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩方便善巧行六波羅蜜多，修四靜慮、四無量、四無色定、三十七菩提分法廣說乃至十八佛不共法，具一切智、一切相智，超淨觀地、種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地及菩薩地，又能永斷一切煩惱習氣相續，便成如來、應、正等覺住如來地。善現！如是菩薩摩訶薩住第十地趣如來地。如是，善現！齊此當知諸菩薩摩訶薩發趣大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩方便善巧行六波羅蜜多，修四靜慮、四無量、四無色定、三十七菩提分法廣說乃至十八佛不共法，具一切智、一切相智，超淨觀地、種性地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地及菩薩地，又能永斷一切煩惱習氣相續，便成如來、應、正等覺住如來地。善現！如是菩薩摩訶薩住第十地趣如來地。如是，善現！齊此當知諸菩薩摩訶薩發趣大乘。

「復次，善現！汝次所問『如是大乘從何處出、至何處住？』者，善現當知！如是大乘從三界中出，至一切智智中住，然以無二為方便故無出無住。所以者何？若大乘、若一切智智，如是二法不合不散，非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，皆同一相，所謂無相。無相之法無出無住。所以者何？無相之法，非已出已住，非當出當住，非今出今住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！汝次所問『如是大乘從何處出、至何處住？』者，善現當知！如是大乘從三界中出，至一切智智中住，然以無二為方便故無出無住。所以者何？若大乘、若一切智智，如是二法不合不散，非有色非無色、非有見非無見、非有對非無對，皆同一相，所謂無相。無相之法無出無住。所以者何？無相之法，非已出已住，非當出當住，非今出今住。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦有出住。所以者何？真如乃至不思議界，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？真如真如自性空，乃至不思議界不思議界自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界亦有出住。所以者何？真如乃至不思議界，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？真如真如自性空，乃至不思議界不思議界自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令斷界、離界、滅界、安隱界、寂靜界、無生界、無滅界、無性界、無相界、無作界、無為界亦有出住。所以者何？斷界乃至無為界，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？斷界斷界自性空，乃至無為界無為界自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令斷界、離界、滅界、安隱界、寂靜界、無生界、無滅界、無性界、無相界、無作界、無為界亦有出住。所以者何？斷界乃至無為界，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？斷界斷界自性空，乃至無為界無為界自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令色空乃至識空亦有出住。所以者何？色空乃至識空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色空色空自性空，乃至識空識空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令色空乃至識空亦有出住。所以者何？色空乃至識空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色空色空自性空，乃至識空識空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令眼處空乃至意處空亦有出住。所以者何？眼處空乃至意處空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼處空眼處空自性空，乃至意處空意處空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令眼處空乃至意處空亦有出住。所以者何？眼處空乃至意處空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼處空眼處空自性空，乃至意處空意處空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令色處空乃至法處空亦有出住。所以者何？色處空乃至法處空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色處空色處空自性空，乃至法處空法處空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令色處空乃至法處空亦有出住。所以者何？色處空乃至法處空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色處空色處空自性空，乃至法處空法處空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令眼界空乃至意界空亦有出住。所以者何？眼界空乃至意界空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼界空眼界空自性空，乃至意界空意界空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令眼界空乃至意界空亦有出住。所以者何？眼界空乃至意界空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼界空眼界空自性空，乃至意界空意界空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令色界空乃至法界空亦有出住。所以者何？色界空乃至法界空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色界空色界空自性空，乃至法界空法界空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令色界空乃至法界空亦有出住。所以者何？色界空乃至法界空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？色界空色界空自性空，乃至法界空法界空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令眼識界空乃至意識界空亦有出住。所以者何？眼識界空乃至意識界空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼識界空眼識界空自性空，乃至意識界空意識界空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令眼識界空乃至意識界空亦有出住。所以者何？眼識界空乃至意識界空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼識界空眼識界空自性空，乃至意識界空意識界空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令眼觸空乃至意觸空亦有出住。所以者何？眼觸空乃至意觸空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼觸空眼觸空自性空，乃至意觸空意觸空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令眼觸空乃至意觸空亦有出住。所以者何？眼觸空乃至意觸空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼觸空眼觸空自性空，乃至意觸空意觸空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令眼觸為緣所生諸受空乃至意觸為緣所生諸受空亦有出住。所以者何？眼觸為緣所生諸受空乃至意觸為緣所生諸受空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼觸為緣所生諸受空眼觸為緣所生諸受空自性空，乃至意觸為緣所生諸受空意觸為緣所生諸受空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令眼觸為緣所生諸受空乃至意觸為緣所生諸受空亦有出住。所以者何？眼觸為緣所生諸受空乃至意觸為緣所生諸受空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？眼觸為緣所生諸受空眼觸為緣所生諸受空自性空，乃至意觸為緣所生諸受空意觸為緣所生諸受空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令地界空乃至識界空亦有出住。所以者何？地界空乃至識界空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？地界空地界空自性空，乃至識界空識界空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令地界空乃至識界空亦有出住。所以者何？地界空乃至識界空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？地界空地界空自性空，乃至識界空識界空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令因緣空乃至增上緣空亦有出住。所以者何？因緣空乃至增上緣空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？因緣空因緣空自性空，乃至增上緣空增上緣空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令因緣空乃至增上緣空亦有出住。所以者何？因緣空乃至增上緣空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？因緣空因緣空自性空，乃至增上緣空增上緣空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令無明空乃至老死空亦有出住。所以者何？無明空乃至老死空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？無明空無明空自性空，乃至老死空老死空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令無明空乃至老死空亦有出住。所以者何？無明空乃至老死空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？無明空無明空自性空，乃至老死空老死空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令夢境、幻事、響、像、光影、陽焰、空華、尋香城、變化事亦有出住。所以者何？夢境乃至變化事，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？夢境夢境自性空，乃至變化事變化事自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令夢境、幻事、響、像、光影、陽焰、空華、尋香城、變化事亦有出住。所以者何？夢境乃至變化事，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？夢境夢境自性空，乃至變化事變化事自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令布施波羅蜜多空乃至般若波羅蜜多空亦有出住。所以者何？布施波羅蜜多空乃至般若波羅蜜多空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？布施波羅蜜多空布施波羅蜜多空自性空，乃至般若波羅蜜多空般若波羅蜜多空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令布施波羅蜜多空乃至般若波羅蜜多空亦有出住。所以者何？布施波羅蜜多空乃至般若波羅蜜多空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？布施波羅蜜多空布施波羅蜜多空自性空，乃至般若波羅蜜多空般若波羅蜜多空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令內空乃至無性自性空亦有出住。所以者何？內空乃至無性自性空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？內空內空自性空，乃至無性自性空無性自性空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令內空乃至無性自性空亦有出住。所以者何？內空乃至無性自性空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？內空內空自性空，乃至無性自性空無性自性空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令苦、集、滅、道聖諦空亦有出住。所以者何？苦、集、滅、道聖諦空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？苦、集、滅、道聖諦空苦、集、滅、道聖諦空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令苦、集、滅、道聖諦空亦有出住。所以者何？苦、集、滅、道聖諦空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？苦、集、滅、道聖諦空苦、集、滅、道聖諦空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令四念住空乃至八聖道支空亦有出住。所以者何？四念住空乃至八聖道支空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四念住空四念住空自性空，乃至八聖道支空八聖道支空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令四念住空乃至八聖道支空亦有出住。所以者何？四念住空乃至八聖道支空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四念住空四念住空自性空，乃至八聖道支空八聖道支空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令四靜慮空亦有出住。所以者何？四靜慮空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四靜慮空四靜慮空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令四靜慮空亦有出住。所以者何？四靜慮空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四靜慮空四靜慮空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令四無量空亦有出住。所以者何？四無量空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四無量空四無量空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令四無量空亦有出住。所以者何？四無量空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四無量空四無量空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令四無色定空亦有出住。所以者何？四無色定空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四無色定空四無色定空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令四無色定空亦有出住。所以者何？四無色定空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？四無色定空四無色定空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令空、無相、無願解脫門空亦有出住。所以者何？空、無相、無願解脫門空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？空、無相、無願解脫門空空、無相、無願解脫門空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令空、無相、無願解脫門空亦有出住。所以者何？空、無相、無願解脫門空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？空、無相、無願解脫門空空、無相、無願解脫門空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令八解脫空亦有出住。所以者何？八解脫空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？八解脫空八解脫空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令八解脫空亦有出住。所以者何？八解脫空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？八解脫空八解脫空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令九次第定空亦有出住。所以者何？九次第定空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？九次第定空九次第定空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令九次第定空亦有出住。所以者何？九次第定空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？九次第定空九次第定空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令淨觀地空乃至如來地空亦有出住。所以者何？淨觀地空乃至如來地空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？淨觀地空淨觀地空自性空，乃至如來地空如來地空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令淨觀地空乃至如來地空亦有出住。所以者何？淨觀地空乃至如來地空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？淨觀地空淨觀地空自性空，乃至如來地空如來地空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令極喜地空乃至法雲地空亦有出住。所以者何？極喜地空乃至法雲地空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？極喜地空極喜地空自性空，乃至法雲地空法雲地空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令極喜地空乃至法雲地空亦有出住。所以者何？極喜地空乃至法雲地空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？極喜地空極喜地空自性空，乃至法雲地空法雲地空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令一切陀羅尼門、三摩地門空亦有出住。所以者何？一切陀羅尼門、三摩地門空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？一切陀羅尼門、三摩地門空一切陀羅尼門、三摩地門空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令一切陀羅尼門、三摩地門空亦有出住。所以者何？一切陀羅尼門、三摩地門空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？一切陀羅尼門、三摩地門空一切陀羅尼門、三摩地門空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令五眼、六神通空亦有出住。所以者何？五眼、六神通空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？五眼、六神通空五眼、六神通空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令五眼、六神通空亦有出住。所以者何？五眼、六神通空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？五眼、六神通空五眼、六神通空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令如來十力空乃至十八佛不共法空亦有出住。所以者何？如來十力空乃至十八佛不共法空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？如來十力空如來十力空自性空，乃至十八佛不共法空十八佛不共法空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令如來十力空乃至十八佛不共法空亦有出住。所以者何？如來十力空乃至十八佛不共法空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？如來十力空如來十力空自性空，乃至十八佛不共法空十八佛不共法空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令無忘失法、恒住捨性空亦有出住。所以者何？無忘失法、恒住捨性空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？無忘失法、恒住捨性空無忘失法、恒住捨性空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令無忘失法、恒住捨性空亦有出住。所以者何？無忘失法、恒住捨性空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？無忘失法、恒住捨性空無忘失法、恒住捨性空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令一切智、道相智、一切相智空亦有出住。所以者何？一切智、道相智、一切相智空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？一切智、道相智、一切相智空一切智、道相智、一切相智空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令一切智、道相智、一切相智空亦有出住。所以者何？一切智、道相智、一切相智空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？一切智、道相智、一切相智空一切智、道相智、一切相智空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令預流者惡趣生、一來者頻來生、不還者欲界生、諸菩薩自利生、阿羅漢獨覺如來後有生，亦有出住。所以者何？預流者惡趣生乃至如來後有生，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？預流者惡趣生預流者惡趣生自性空，乃至如來後有生如來後有生自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令預流者惡趣生、一來者頻來生、不還者欲界生、諸菩薩自利生、阿羅漢獨覺如來後有生，亦有出住。所以者何？預流者惡趣生乃至如來後有生，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？預流者惡趣生預流者惡趣生自性空，乃至如來後有生如來後有生自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令預流空乃至如來空亦有出住。所以者何？預流空乃至如來空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？預流空預流空自性空，乃至如來空如來空自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令預流空乃至如來空亦有出住。所以者何？預流空乃至如來空，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？預流空預流空自性空，乃至如來空如來空自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令名字、假想、施設、言說亦有出住。所以者何？名字、假想、施設、言說，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？名字、假想、施設、言說名字、假想、施設、言說自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令名字、假想、施設、言說亦有出住。所以者何？名字、假想、施設、言說，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？名字、假想、施設、言說名字、假想、施設、言說自性空故。

「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令無生無滅、無染無淨、無相無為亦有出住。所以者何？無生無滅、無染無淨、無相無為，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？無生無滅、無染無淨、無相無為無生無滅、無染無淨、無相無為自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！其有欲令無相之法有出住者，則為欲令無生無滅、無染無淨、無相無為亦有出住。所以者何？無生無滅、無染無淨、無相無為，皆不能從三界中出，亦不能至一切智智中住。何以故？無生無滅、無染無淨、無相無為無生無滅、無染無淨、無相無為自性空故。

「善現當知！由此緣故，我作是說：如是大乘從三界中出至一切智智中住，然以無二為方便故無出無住。所以者何？無相之法無動轉故，不可說言有出有住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！由此緣故，我作是說：如是大乘從三界中出至一切智智中住，然以無二為方便故無出無住。所以者何？無相之法無動轉故，不可說言有出有住。