大般若波羅蜜多經卷第四百九十三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百九十三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分善現品第三之九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分善現品第三之九

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂四無礙解。何等為四？一者、義無礙解。二者、法無礙解。三者、詞無礙解。四者、辯無礙解。善現！如是四無礙解，以無所得而為方便，當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂四無礙解。何等為四？一者、義無礙解。二者、法無礙解。三者、詞無礙解。四者、辯無礙解。善現！如是四無礙解，以無所得而為方便，當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂十八佛不共法。何等十八？謂諸如來、應、正等覺，始從證得無上正等菩提夜，乃至入無餘依涅槃夜，於其中間，常無誤失，無卒暴音，無忘失念，無種種想，無不定心，無不擇捨，志欲無退，精進無退，念無退，定無退，慧無退，解脫智見無退，一切身業智為前導隨智而轉，一切語業智為前導隨智而轉，一切意業智為前導隨智而轉，於過去世所起智見無著無礙，於未來世所起智見無著無礙，於現在世所起智見無著無礙。如是十八佛不共法，無不皆以無所得為方便，當知是為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂十八佛不共法。何等十八？謂諸如來、應、正等覺，始從證得無上正等菩提夜，乃至入無餘依涅槃夜，於其中間，常無誤失，無卒暴音，無忘失念，無種種想，無不定心，無不擇捨，志欲無退，精進無退，念無退，定無退，慧無退，解脫智見無退，一切身業智為前導隨智而轉，一切語業智為前導隨智而轉，一切意業智為前導隨智而轉，於過去世所起智見無著無礙，於未來世所起智見無著無礙，於現在世所起智見無著無礙。如是十八佛不共法，無不皆以無所得為方便，當知是為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂諸文字陀羅尼門。何等文字陀羅尼門？謂字平等性、語平等性入諸字門。云何字平等性、語平等性入諸字門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂諸文字陀羅尼門。何等文字陀羅尼門？謂字平等性、語平等性入諸字門。云何字平等性、語平等性入諸字門？

「善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，入𧙃字門，悟一切法本不生故；入洛字門，悟一切法離塵垢故；入跛字門，悟一切法勝義教故；入者字門，悟一切法遠離死生，若死若生皆無所得為方便故；入娜字門，悟一切法遠離名相，若名若相皆無所得為方便故；入砢字門，悟一切法出世間故，愛染因緣不現前故；入柁字門，悟一切法調伏寂靜真如平等無分別故；入婆字門，悟一切法離縛解故；入荼字門，悟一切法離熱矯穢得清淨故；入沙字門，悟一切法無罣礙故；入縛字門，悟一切法言音道斷故；入䫂字門，悟一切法真如不動故；入也字門，悟一切法如實不生故；入瑟吒字門，悟一切法制伏任持相不可得故；入迦字門，悟一切法作者不可得故；入娑字門，悟一切法時平等性不可得故；入磨字門，悟一切法我所執性不可得故；入伽字門，悟一切法行動取性不可得故；入他字門，悟一切法所依處性不可得故；入闍字門，悟一切法能、所生起不可得故；入濕縛字門，悟一切法安隱之性不可得故；入達字門，悟一切法能持界性不可得故；入捨字門，悟一切法奢摩他性不可得故；入佉字門，悟一切法如太虛空，平等之性不可得故；入羼字門，悟一切法窮盡之性不可得故；入薩䫂字門，悟一切法任持之性不可得故；入若字門，悟一切法能所知性不可得故；入剌他字門，悟一切法執著義性不可得故；入呵字門，悟一切法能為因性不可得故；入薄字門，悟一切法可破壞性不可得故；入綽字門，悟一切法欲樂覆性不可得故；入颯磨字門，悟一切法可憶念性不可得故；入嗑縛字門，悟一切法可呼召性不可得故；入蹉字門，悟一切法離勇健故；入鍵字門，悟一切法厚平等性不可得故；入搋字門，悟一切法積集之性不可得故；入拏字門，悟一切法離諠雜故；入頗字門，悟一切法無果報故；入塞迦字門，悟一切法離蘊性故；入逸娑字門，悟一切法衰老性相不可得故；入酌字門，悟一切法無足迹故；入吒字門，悟一切法相驅迫性不可得故；入擇字門，悟一切法究竟處所不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，入𧙃字門，悟一切法本不生故；入洛字門，悟一切法離塵垢故；入跛字門，悟一切法勝義教故；入者字門，悟一切法遠離死生，若死若生皆無所得為方便故；入娜字門，悟一切法遠離名相，若名若相皆無所得為方便故；入砢字門，悟一切法出世間故，愛染因緣不現前故；入柁字門，悟一切法調伏寂靜真如平等無分別故；入婆字門，悟一切法離縛解故；入荼字門，悟一切法離熱矯穢得清淨故；入沙字門，悟一切法無罣礙故；入縛字門，悟一切法言音道斷故；入䫂字門，悟一切法真如不動故；入也字門，悟一切法如實不生故；入瑟吒字門，悟一切法制伏任持相不可得故；入迦字門，悟一切法作者不可得故；入娑字門，悟一切法時平等性不可得故；入磨字門，悟一切法我所執性不可得故；入伽字門，悟一切法行動取性不可得故；入他字門，悟一切法所依處性不可得故；入闍字門，悟一切法能、所生起不可得故；入濕縛字門，悟一切法安隱之性不可得故；入達字門，悟一切法能持界性不可得故；入捨字門，悟一切法奢摩他性不可得故；入佉字門，悟一切法如太虛空，平等之性不可得故；入羼字門，悟一切法窮盡之性不可得故；入薩䫂字門，悟一切法任持之性不可得故；入若字門，悟一切法能所知性不可得故；入剌他字門，悟一切法執著義性不可得故；入呵字門，悟一切法能為因性不可得故；入薄字門，悟一切法可破壞性不可得故；入綽字門，悟一切法欲樂覆性不可得故；入颯磨字門，悟一切法可憶念性不可得故；入嗑縛字門，悟一切法可呼召性不可得故；入蹉字門，悟一切法離勇健故；入鍵字門，悟一切法厚平等性不可得故；入搋字門，悟一切法積集之性不可得故；入拏字門，悟一切法離諠雜故；入頗字門，悟一切法無果報故；入塞迦字門，悟一切法離蘊性故；入逸娑字門，悟一切法衰老性相不可得故；入酌字門，悟一切法無足迹故；入吒字門，悟一切法相驅迫性不可得故；入擇字門，悟一切法究竟處所不可得故。

「善現當知！此擇字門是能悟入法空邊際，除此諸字表諸法空，更不可得。所以者何？此諸字義，不可宣說，不可顯示，不可書持，不可執取，不可觀察，離諸相故。善現當知！譬如虛空，是一切物所歸趣處。此諸字門亦復如是，諸法空義皆入此門方得顯了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！此擇字門是能悟入法空邊際，除此諸字表諸法空，更不可得。所以者何？此諸字義，不可宣說，不可顯示，不可書持，不可執取，不可觀察，離諸相故。善現當知！譬如虛空，是一切物所歸趣處。此諸字門亦復如是，諸法空義皆入此門方得顯了。

「善現當知！入此𧙃字等，名入諸字門。諸菩薩摩訶薩若於如是入諸字門得善巧智，是菩薩摩訶薩於諸言音所詮、所表皆無罣礙，於一切法平等空性盡能證持，於眾言音咸得善巧。若菩薩摩訶薩能聽如是入諸字門印相、印句，聞已受持、讀誦、通利、為他解說無所執著，不徇名譽、利養恭敬，由此因緣得三十種功德勝利。何等三十？謂得強憶念，得勝慚愧，得堅固力，得法旨趣，得增上覺，得殊勝慧，得無礙辯，得總持門，得無疑惑，得違順語不生愛恚，得無高下平等而住，得於有情言音善巧，得蘊善巧，得界善巧，得處善巧，得諦善巧，得緣起善巧，得因善巧，得緣善巧，得法善巧，得根勝劣智善巧，得他心智善巧，得神境智善巧，得天耳智善巧，得宿住隨念智善巧，得死生智善巧，得漏盡智善巧，得處非處智善巧，得往來智善巧，得威儀路智善巧，是為三十功德勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！入此𧙃字等，名入諸字門。諸菩薩摩訶薩若於如是入諸字門得善巧智，是菩薩摩訶薩於諸言音所詮、所表皆無罣礙，於一切法平等空性盡能證持，於眾言音咸得善巧。若菩薩摩訶薩能聽如是入諸字門印相、印句，聞已受持、讀誦、通利、為他解說無所執著，不徇名譽、利養恭敬，由此因緣得三十種功德勝利。何等三十？謂得強憶念，得勝慚愧，得堅固力，得法旨趣，得增上覺，得殊勝慧，得無礙辯，得總持門，得無疑惑，得違順語不生愛恚，得無高下平等而住，得於有情言音善巧，得蘊善巧，得界善巧，得處善巧，得諦善巧，得緣起善巧，得因善巧，得緣善巧，得法善巧，得根勝劣智善巧，得他心智善巧，得神境智善巧，得天耳智善巧，得宿住隨念智善巧，得死生智善巧，得漏盡智善巧，得處非處智善巧，得往來智善巧，得威儀路智善巧，是為三十功德勝利。

「善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，得如是文字陀羅尼門，當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，得如是文字陀羅尼門，當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！汝次所問『齊何當知諸菩薩摩訶薩發趣大乘？』者，善現當知！若菩薩摩訶薩勤行六種波羅蜜多從一地趣一地，齊此當知諸菩薩摩訶薩發趣大乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！汝次所問『齊何當知諸菩薩摩訶薩發趣大乘？』者，善現當知！若菩薩摩訶薩勤行六種波羅蜜多從一地趣一地，齊此當知諸菩薩摩訶薩發趣大乘。」

具壽善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩勤行六種波羅蜜多從一地趣一地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「云何菩薩摩訶薩勤行六種波羅蜜多從一地趣一地？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩知一切法無所從來亦無所趣。所以者何？以一切法無去無來、無從無趣，由彼諸法無變壞故。是菩薩摩訶薩於所從趣地不念、不思惟，雖修治地業而不見彼地，是為菩薩摩訶薩勤行六種波羅蜜多從一地趣一地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩知一切法無所從來亦無所趣。所以者何？以一切法無去無來、無從無趣，由彼諸法無變壞故。是菩薩摩訶薩於所從趣地不念、不思惟，雖修治地業而不見彼地，是為菩薩摩訶薩勤行六種波羅蜜多從一地趣一地。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修治地業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修治地業？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩住初地時，應善修治十種勝業。何等為十？一者、以無所得而為方便，應善修治淨勝意樂業，利益事相不可得故。二者、以無所得而為方便，應善修治一切有情平等心業，一切有情不可得故。三者、以無所得而為方便，應善修治一切捨施業，施者、受者及所施物不可得故。四者、以無所得而為方便，應善修治親近善友業，於諸善友無執著故。五者、以無所得而為方便，應善修治勤求正法業，諸所求法不可得故。六者、以無所得而為方便，應善修治常樂出家業，所捨居家不可得故。七者、以無所得而為方便，應善修治愛敬佛身業，諸相好因不可得故。八者、以無所得而為方便，應善修治開闡法教業，所分別法不可得故。九者、以無所得而為方便，應善修治破壞憍慢業，諸興盛法不可得故。十者、以無所得而為方便，應善修治常樂諦語業，一切語言不可得故。善現當知！諸菩薩摩訶薩住初地時，應善修治此十勝業，由斯初地速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩住初地時，應善修治十種勝業。何等為十？一者、以無所得而為方便，應善修治淨勝意樂業，利益事相不可得故。二者、以無所得而為方便，應善修治一切有情平等心業，一切有情不可得故。三者、以無所得而為方便，應善修治一切捨施業，施者、受者及所施物不可得故。四者、以無所得而為方便，應善修治親近善友業，於諸善友無執著故。五者、以無所得而為方便，應善修治勤求正法業，諸所求法不可得故。六者、以無所得而為方便，應善修治常樂出家業，所捨居家不可得故。七者、以無所得而為方便，應善修治愛敬佛身業，諸相好因不可得故。八者、以無所得而為方便，應善修治開闡法教業，所分別法不可得故。九者、以無所得而為方便，應善修治破壞憍慢業，諸興盛法不可得故。十者、以無所得而為方便，應善修治常樂諦語業，一切語言不可得故。善現當知！諸菩薩摩訶薩住初地時，應善修治此十勝業，由斯初地速得圓滿。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第二地時，應於八法修習思惟令速圓滿。何等為八？一者、清淨尸羅。二者、知恩報恩。三者、住安忍力。四者、受勝歡喜。五者、不捨有情。六者、常起大悲。七者、於諸師長以敬信心諮承供養如事諸佛。八者、勤求修習波羅蜜多。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第二地時，於此八法應正思惟，應勤修學令速圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第二地時，應於八法修習思惟令速圓滿。何等為八？一者、清淨尸羅。二者、知恩報恩。三者、住安忍力。四者、受勝歡喜。五者、不捨有情。六者、常起大悲。七者、於諸師長以敬信心諮承供養如事諸佛。八者、勤求修習波羅蜜多。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第二地時，於此八法應正思惟，應勤修學令速圓滿。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第三地時，應於五法精勤安住。何等為五？一者、勤求多聞恒無厭足，於所聞法不著文字。二者、以無染心常行法施，雖廣開化而不自高。三者、為嚴淨土種諸善根，雖用迴向而不自舉。四者、為化有情雖不厭倦無邊生死而不憍逸。五者、雖住慚愧而無所執。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第三地時，應常安住如是五法無得暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第三地時，應於五法精勤安住。何等為五？一者、勤求多聞恒無厭足，於所聞法不著文字。二者、以無染心常行法施，雖廣開化而不自高。三者、為嚴淨土種諸善根，雖用迴向而不自舉。四者、為化有情雖不厭倦無邊生死而不憍逸。五者、雖住慚愧而無所執。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第三地時，應常安住如是五法無得暫捨。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第四地時，應於十法受持不捨。何等為十？一者、住阿練若常不捨離。二者、常樂少欲。三者、常樂憙足。四者、常不捨離杜多功德。五者、於諸學處常不棄捨。六者、於諸欲樂深生厭離。七者、常樂發起涅槃俱心。八者、於一切物常樂棄捨。九者、於一切時心不沈沒。十者、於一切事常無戀著。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第四地時，於如是十法應受持不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第四地時，應於十法受持不捨。何等為十？一者、住阿練若常不捨離。二者、常樂少欲。三者、常樂憙足。四者、常不捨離杜多功德。五者、於諸學處常不棄捨。六者、於諸欲樂深生厭離。七者、常樂發起涅槃俱心。八者、於一切物常樂棄捨。九者、於一切時心不沈沒。十者、於一切事常無戀著。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第四地時，於如是十法應受持不捨。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第五地時，應遠離十法。何等為十？一者、應遠離居家。二者、應遠離苾芻尼。三者、應遠離家慳。四者、應遠離眾會忿諍。五者、應遠離自讚毀他。六者、應遠離十惡業道。七者、應遠離增上慢慠。八者、應遠離顛倒。九者、應遠離猶豫。十者、應遠離貪、瞋、癡。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第五地時，於此十法常應遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第五地時，應遠離十法。何等為十？一者、應遠離居家。二者、應遠離苾芻尼。三者、應遠離家慳。四者、應遠離眾會忿諍。五者、應遠離自讚毀他。六者、應遠離十惡業道。七者、應遠離增上慢慠。八者、應遠離顛倒。九者、應遠離猶豫。十者、應遠離貪、瞋、癡。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第五地時，於此十法常應遠離。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第六地時，應圓滿六法，應遠離六法。云何名為圓滿六法？謂應圓滿布施等六波羅蜜多。云何名為遠離六法？謂應遠離六下劣心。何等為六？一者、應遠離聲聞心。二者、應遠離獨覺心。三者、應遠離熱惱心。四者、應遠離見乞者來不喜愁惱心。五者、應遠離捨所有物追戀憂悔心。六者、應遠離於來求者方便矯亂心。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第六地時，常應圓滿前說六法，及應遠離後說六法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第六地時，應圓滿六法，應遠離六法。云何名為圓滿六法？謂應圓滿布施等六波羅蜜多。云何名為遠離六法？謂應遠離六下劣心。何等為六？一者、應遠離聲聞心。二者、應遠離獨覺心。三者、應遠離熱惱心。四者、應遠離見乞者來不喜愁惱心。五者、應遠離捨所有物追戀憂悔心。六者、應遠離於來求者方便矯亂心。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第六地時，常應圓滿前說六法，及應遠離後說六法。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第七地時，於二十法常應遠離，於二十法常應圓滿。云何名為於二十法常應遠離？一者、常應遠離我執乃至見者執。二者、常應遠離斷執。三者、常應遠離常執。四者、常應遠離相想執。五者、常應遠離見執。六者、常應遠離名色執。七者、常應遠離蘊執。八者、常應遠離處執。九者、常應遠離界執。十者、常應遠離諦執。十一者、常應遠離緣起執。十二者、常應遠離住著三界執。十三者、常應遠離一切法執。十四者、常應遠離於一切法如理、不如理執。十五者、常應遠離依佛見執。十六者、常應遠離依法見執。十七者、常應遠離依僧見執。十八者、常應遠離依戒見執。十九者、常應遠離依空見執。二十者、常應遠離厭怖空性。云何名為於二十法常應圓滿？一者、常應圓滿通達空。二者、常應圓滿證無相。三者、常應圓滿知無願。四者、常應圓滿三輪清淨。五者、常應圓滿悲愍有情，及於有情無所執著。六者、常應圓滿於一切法平等性見，及於此中無所執著。七者、常應圓滿於諸有情平等性見，及於此中無所執著。八者、常應圓滿於真理趣究竟通達，及於此中無所執著。九者、常應圓滿無生忍智。十者、常應圓滿說一切法一相理趣。十一者、常應圓滿滅除分別。十二者、常應圓滿遠離諸想。十三者、常應圓滿遠離諸見。十四者、常應圓滿遠離煩惱。十五者、常應圓滿善巧止觀。十六者、常應圓滿調伏心性。十七者、常應圓滿寂靜心性。十八者、常應圓滿無礙智性。十九者、常應圓滿無所愛染。二十者、常應圓滿隨心所欲往諸佛土，於佛眾會自現其身。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第七地時，於前二十法常應遠離，於後二十法常應圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第七地時，於二十法常應遠離，於二十法常應圓滿。云何名為於二十法常應遠離？一者、常應遠離我執乃至見者執。二者、常應遠離斷執。三者、常應遠離常執。四者、常應遠離相想執。五者、常應遠離見執。六者、常應遠離名色執。七者、常應遠離蘊執。八者、常應遠離處執。九者、常應遠離界執。十者、常應遠離諦執。十一者、常應遠離緣起執。十二者、常應遠離住著三界執。十三者、常應遠離一切法執。十四者、常應遠離於一切法如理、不如理執。十五者、常應遠離依佛見執。十六者、常應遠離依法見執。十七者、常應遠離依僧見執。十八者、常應遠離依戒見執。十九者、常應遠離依空見執。二十者、常應遠離厭怖空性。云何名為於二十法常應圓滿？一者、常應圓滿通達空。二者、常應圓滿證無相。三者、常應圓滿知無願。四者、常應圓滿三輪清淨。五者、常應圓滿悲愍有情，及於有情無所執著。六者、常應圓滿於一切法平等性見，及於此中無所執著。七者、常應圓滿於諸有情平等性見，及於此中無所執著。八者、常應圓滿於真理趣究竟通達，及於此中無所執著。九者、常應圓滿無生忍智。十者、常應圓滿說一切法一相理趣。十一者、常應圓滿滅除分別。十二者、常應圓滿遠離諸想。十三者、常應圓滿遠離諸見。十四者、常應圓滿遠離煩惱。十五者、常應圓滿善巧止觀。十六者、常應圓滿調伏心性。十七者、常應圓滿寂靜心性。十八者、常應圓滿無礙智性。十九者、常應圓滿無所愛染。二十者、常應圓滿隨心所欲往諸佛土，於佛眾會自現其身。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第七地時，於前二十法常應遠離，於後二十法常應圓滿。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第八地時，於四種法常應圓滿。何等為四？一者、常應圓滿悟入一切有情心行。二者、常應圓滿遊戲神通。三者、常應圓滿見諸佛土，如其所見而自嚴淨種種佛土。四者、常應圓滿承事供養諸佛世尊，於如來身如實觀察。善現！當知諸菩薩摩訶薩住第八地時，於此四法常應圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第八地時，於四種法常應圓滿。何等為四？一者、常應圓滿悟入一切有情心行。二者、常應圓滿遊戲神通。三者、常應圓滿見諸佛土，如其所見而自嚴淨種種佛土。四者、常應圓滿承事供養諸佛世尊，於如來身如實觀察。善現！當知諸菩薩摩訶薩住第八地時，於此四法常應圓滿。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第九地時，於四種法常應圓滿。何等為四？一者、常應圓滿根勝劣智。二者、常應圓滿嚴淨佛土。三者、常應圓滿如幻等持數入諸定。四者、常應圓滿隨諸有情善根應熟故，入諸有自現化生。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第九地時，於此四法常應圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第九地時，於四種法常應圓滿。何等為四？一者、常應圓滿根勝劣智。二者、常應圓滿嚴淨佛土。三者、常應圓滿如幻等持數入諸定。四者、常應圓滿隨諸有情善根應熟故，入諸有自現化生。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第九地時，於此四法常應圓滿。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第十地時，於十二法常應圓滿。何等十二？一者、常應圓滿攝受無邊處所大願，隨有所願皆令證得。二者、常應圓滿隨諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等異類音智。三者、常應圓滿無礙辯說。四者、常應圓滿入胎具足。五者、常應圓滿出生具足。六者、常應圓滿家族具足。七者、常應圓滿種姓具足。八者、常應圓滿眷屬具足。九者、常應圓滿生身具足。十者、常應圓滿出家具足。十一者、常應圓滿莊嚴菩提樹具足。十二者、常應圓滿一切功德成辦具足。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第十地時，常應圓滿此十二法。善現當知！若菩薩摩訶薩住第十地已，於前所修諸地勝法皆得圓滿，與諸如來應言無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩住第十地時，於十二法常應圓滿。何等十二？一者、常應圓滿攝受無邊處所大願，隨有所願皆令證得。二者、常應圓滿隨諸天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等異類音智。三者、常應圓滿無礙辯說。四者、常應圓滿入胎具足。五者、常應圓滿出生具足。六者、常應圓滿家族具足。七者、常應圓滿種姓具足。八者、常應圓滿眷屬具足。九者、常應圓滿生身具足。十者、常應圓滿出家具足。十一者、常應圓滿莊嚴菩提樹具足。十二者、常應圓滿一切功德成辦具足。善現當知！諸菩薩摩訶薩住第十地時，常應圓滿此十二法。善現當知！若菩薩摩訶薩住第十地已，於前所修諸地勝法皆得圓滿，與諸如來應言無異。」

具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治淨勝意樂業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治淨勝意樂業？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，修集一切殊勝善根，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治淨勝意樂業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，修集一切殊勝善根，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治淨勝意樂業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治一切有情平等心業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治一切有情平等心業？」

「善現！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，引發慈、悲、喜、捨四無量心，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治一切有情平等心業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，引發慈、悲、喜、捨四無量心，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治一切有情平等心業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治一切捨施業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治一切捨施業？」

「善現！若菩薩摩訶薩於諸有情，無所分別而行布施，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治一切捨施業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於諸有情，無所分別而行布施，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治一切捨施業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治親近善友業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治親近善友業？」

「善現！若菩薩摩訶薩見諸善友勸化有情令其修習一切智智，即便親近恭敬供養、尊重讚歎，諮受正法，晝夜承奉無懈惓心，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治親近善友業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩見諸善友勸化有情令其修習一切智智，即便親近恭敬供養、尊重讚歎，諮受正法，晝夜承奉無懈惓心，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治親近善友業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治勤求正法業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治勤求正法業？」

「善現！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，勤求如來無上正法，不墮聲聞、獨覺等地，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治勤求正法業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，勤求如來無上正法，不墮聲聞、獨覺等地，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治勤求正法業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治常樂出家業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治常樂出家業？」

「善現！若菩薩摩訶薩一切生處，恒厭居家諠雜迫迮猶如牢獄，常欣佛法清淨出家，寂靜無為如空無礙，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治常樂出家業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩一切生處，恒厭居家諠雜迫迮猶如牢獄，常欣佛法清淨出家，寂靜無為如空無礙，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治常樂出家業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治愛敬佛身業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治愛敬佛身業？」

「善現！若菩薩摩訶薩纔一覩見佛形相已，乃至證得一切智智，終不捨於念佛作意，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治愛敬佛身業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩纔一覩見佛形相已，乃至證得一切智智，終不捨於念佛作意，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治愛敬佛身業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治開闡法教業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治開闡法教業？」

「善現！若菩薩摩訶薩於佛在世及涅槃後，為諸有情開闡法教，初中後善文義巧妙，純一圓滿清白梵行，所謂契經、應頌、記別、諷頌、自說、本事、本生、緣起、譬喻、方廣、希法及與論議，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治開闡法教業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於佛在世及涅槃後，為諸有情開闡法教，初中後善文義巧妙，純一圓滿清白梵行，所謂契經、應頌、記別、諷頌、自說、本事、本生、緣起、譬喻、方廣、希法及與論議，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治開闡法教業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治破壞憍慢業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治破壞憍慢業？」

「善現！若菩薩摩訶薩常懷謙敬伏憍慢心，由此不生下姓卑族，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治破壞憍慢業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩常懷謙敬伏憍慢心，由此不生下姓卑族，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治破壞憍慢業。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治常樂諦語業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治常樂諦語業？」

「善現！若菩薩摩訶薩稱知而說言行相符，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治常樂諦語業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩稱知而說言行相符，是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應善修治常樂諦語業。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩住初地時，應善修治此十勝業令速圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩住初地時，應善修治此十勝業令速圓滿。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩清淨尸羅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩清淨尸羅？」

「善現！若菩薩摩訶薩不起聲聞、獨覺等心及餘破戒障菩提法，是為菩薩摩訶薩清淨尸羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩不起聲聞、獨覺等心及餘破戒障菩提法，是為菩薩摩訶薩清淨尸羅。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩知恩報恩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩知恩報恩？」

「善現！若菩薩摩訶薩行諸菩薩殊勝行時，得他少恩尚能重報，況多恩惠而當不酬！是為菩薩摩訶薩知恩報恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行諸菩薩殊勝行時，得他少恩尚能重報，況多恩惠而當不酬！是為菩薩摩訶薩知恩報恩。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住安忍力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住安忍力？」

「善現！若菩薩摩訶薩一切有情設皆侵害，而能於彼無恚害心，是為菩薩摩訶薩住安忍力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩一切有情設皆侵害，而能於彼無恚害心，是為菩薩摩訶薩住安忍力。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩受勝歡喜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩受勝歡喜？」

「善現！若菩薩摩訶薩見諸有情於三乘行已得成熟深心歡喜，是為菩薩摩訶薩受勝歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩見諸有情於三乘行已得成熟深心歡喜，是為菩薩摩訶薩受勝歡喜。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩不捨有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩不捨有情？」

「善現！若菩薩摩訶薩常普濟拔一切有情令離苦難，是為菩薩摩訶薩不捨有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩常普濟拔一切有情令離苦難，是為菩薩摩訶薩不捨有情。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常起大悲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常起大悲？」

「善現！若菩薩摩訶薩行諸菩薩殊勝行時，常作是念：『我為饒益一一有情，假使各如無量無數殑伽沙劫，在大地獄受諸重苦，或燒、或煮、或斫、或截，若刺、若懸、若磨、若擣，受如是等無量苦事，乃至令彼諸有情類乘如來乘而入圓寂。如是一切有情界盡，我大悲心常無懈廢。』是為菩薩摩訶薩常起大悲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩行諸菩薩殊勝行時，常作是念：『我為饒益一一有情，假使各如無量無數殑伽沙劫，在大地獄受諸重苦，或燒、或煮、或斫、或截，若刺、若懸、若磨、若擣，受如是等無量苦事，乃至令彼諸有情類乘如來乘而入圓寂。如是一切有情界盡，我大悲心常無懈廢。』是為菩薩摩訶薩常起大悲。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心，諮承供養如事諸佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心，諮承供養如事諸佛？」

「善現！若菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，恭順師長無所顧戀，是為菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心，諮承供養如事諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，恭順師長無所顧戀，是為菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心，諮承供養如事諸佛。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多？」

「善現！若菩薩摩訶薩普於一切波羅蜜多，專心修學不顧餘事，為欲成熟一切有情，是為菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩普於一切波羅蜜多，專心修學不顧餘事，為欲成熟一切有情，是為菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多。」

「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第二地時，於此八法應思應學令速圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第二地時，於此八法應思應學令速圓滿。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩勤求多聞恒無厭足，於所聞法不著文字？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩勤求多聞恒無厭足，於所聞法不著文字？」

「善現！若菩薩摩訶薩發勤精進，作是念言：『若此佛土、若十方界一切如來、應、正等覺所說正法，我當聽聞、受持、讀誦，修學究竟令無所遺，而於其中不著文字。』是為菩薩摩訶薩勤求多聞恒無厭足，於所聞法不著文字。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩發勤精進，作是念言：『若此佛土、若十方界一切如來、應、正等覺所說正法，我當聽聞、受持、讀誦，修學究竟令無所遺，而於其中不著文字。』是為菩薩摩訶薩勤求多聞恒無厭足，於所聞法不著文字。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩以無染心常行法施，雖廣開化而不自高？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩以無染心常行法施，雖廣開化而不自高？」

「善現！若菩薩摩訶薩為諸有情宣說正法，尚不自為持此善根迴向菩提，況求餘事！雖多化導而不憍逸，是為菩薩摩訶薩以無染心常行法施，雖廣開化而不自高。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩為諸有情宣說正法，尚不自為持此善根迴向菩提，況求餘事！雖多化導而不憍逸，是為菩薩摩訶薩以無染心常行法施，雖廣開化而不自高。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩為嚴淨土種諸善根，雖用迴向而不自舉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩為嚴淨土種諸善根，雖用迴向而不自舉？」

「善現！若菩薩摩訶薩勇猛精進修諸善根，為欲莊嚴諸佛淨國，及為清淨自他心土，雖為是事而不自高，是為菩薩摩訶薩為嚴淨土種諸善根，雖用迴向而不自舉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩勇猛精進修諸善根，為欲莊嚴諸佛淨國，及為清淨自他心土，雖為是事而不自高，是為菩薩摩訶薩為嚴淨土種諸善根，雖用迴向而不自舉。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩為化有情，雖不厭倦無邊生死而不憍逸？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩為化有情，雖不厭倦無邊生死而不憍逸？」

「善現！若菩薩摩訶薩為欲成熟一切有情，種諸善根嚴淨佛土，乃至未滿一切智智、未總成就一切佛法，雖受無邊生死勤苦而無厭倦亦不自高，是為菩薩摩訶薩為化有情，雖不厭倦無邊生死而不憍逸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩為欲成熟一切有情，種諸善根嚴淨佛土，乃至未滿一切智智、未總成就一切佛法，雖受無邊生死勤苦而無厭倦亦不自高，是為菩薩摩訶薩為化有情，雖不厭倦無邊生死而不憍逸。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩雖住慚愧而無所執？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩雖住慚愧而無所執？」

「善現！若菩薩摩訶薩專求無上正等菩提，於諸聲聞、獨覺作意具慚愧故終不暫起，而於其中亦無所執不生厭毀，是為菩薩摩訶薩雖住慚愧而無所執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩專求無上正等菩提，於諸聲聞、獨覺作意具慚愧故終不暫起，而於其中亦無所執不生厭毀，是為菩薩摩訶薩雖住慚愧而無所執。」

「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第三地時，應常安住如是五法，精勤修習令速圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第三地時，應常安住如是五法，精勤修習令速圓滿。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離？」

「善現！若菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，超諸聲聞、獨覺等地故，常不捨阿練若處，是為菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩為求無上正等菩提，超諸聲聞、獨覺等地故，常不捨阿練若處，是為菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常樂少欲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常樂少欲？」

「善現！若菩薩摩訶薩尚不自為希求無上正等菩提，況欲世間及二乘事！是為菩薩摩訶薩常樂少欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩尚不自為希求無上正等菩提，況欲世間及二乘事！是為菩薩摩訶薩常樂少欲。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常樂憙足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常樂憙足？」

「善現！若菩薩摩訶薩專求無上正等菩提故，於餘事不生執著，是為菩薩摩訶薩常樂憙足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩專求無上正等菩提故，於餘事不生執著，是為菩薩摩訶薩常樂憙足。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德？」

「善現！若菩薩摩訶薩常於深佛法起諦察法忍，是為菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩常於深佛法起諦察法忍，是為菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸學處常不棄捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸學處常不棄捨？」

「善現！若菩薩摩訶薩於所學戒堅守不移，而於其中能不取相，是為菩薩摩訶薩於諸學處常不棄捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於所學戒堅守不移，而於其中能不取相，是為菩薩摩訶薩於諸學處常不棄捨。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離？」

「善現！若菩薩摩訶薩於妙欲樂不起欲心，是為菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於妙欲樂不起欲心，是為菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩常樂發起涅槃俱心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩常樂發起涅槃俱心？」

「善現！若菩薩摩訶薩達一切法常無起作，是為菩薩摩訶薩常樂發起涅槃俱心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩達一切法常無起作，是為菩薩摩訶薩常樂發起涅槃俱心。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩於一切物常樂棄捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩於一切物常樂棄捨？」

「善現！若菩薩摩訶薩於內外法常不執取，是為菩薩摩訶薩於一切物常樂棄捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於內外法常不執取，是為菩薩摩訶薩於一切物常樂棄捨。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩於一切時心不沈沒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩於一切時心不沈沒？」

「善現！若菩薩摩訶薩於諸識住心常不著，是為菩薩摩訶薩於一切時心不沈沒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於諸識住心常不著，是為菩薩摩訶薩於一切時心不沈沒。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩於一切事常無戀著？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩於一切事常無戀著？」

「善現！若菩薩摩訶薩於一切事無所思惟，是為菩薩摩訶薩於一切事常無戀著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於一切事無所思惟，是為菩薩摩訶薩於一切事常無戀著。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第四地時，於如是十法常應受持無得暫捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第四地時，於如是十法常應受持無得暫捨。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離居家？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離居家？」

「善現！若菩薩摩訶薩志性好遊諸佛國土，隨所生處常樂出家，剃除鬚髮執持應器，被三法服現作沙門，是為菩薩摩訶薩應遠離居家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩志性好遊諸佛國土，隨所生處常樂出家，剃除鬚髮執持應器，被三法服現作沙門，是為菩薩摩訶薩應遠離居家。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼？」

「善現！若菩薩摩訶薩常應遠離諸苾芻尼，不與共居如彈指頃，亦復於彼不起異心，是為菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩常應遠離諸苾芻尼，不與共居如彈指頃，亦復於彼不起異心，是為菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離家慳？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離家慳？」

「善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『我應長夜利益安樂一切有情，今此有情自由福力感得如是好施主家，故我於中不應慳嫉。』既思惟已遠離家慳，是為菩薩摩訶薩應遠離家慳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『我應長夜利益安樂一切有情，今此有情自由福力感得如是好施主家，故我於中不應慳嫉。』既思惟已遠離家慳，是為菩薩摩訶薩應遠離家慳。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離眾會忿諍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離眾會忿諍？」

「善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『若處眾會其中或有聲聞、獨覺，或說二乘相應法要，令我退失大菩提心，是故定應遠離眾會。』復作是念：『諸忿諍者能使有情發起瞋害，造作種種惡不善業，尚違善趣況大菩提！是故定應遠離忿諍。』是為菩薩摩訶薩應遠離眾會忿諍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『若處眾會其中或有聲聞、獨覺，或說二乘相應法要，令我退失大菩提心，是故定應遠離眾會。』復作是念：『諸忿諍者能使有情發起瞋害，造作種種惡不善業，尚違善趣況大菩提！是故定應遠離忿諍。』是為菩薩摩訶薩應遠離眾會忿諍。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他？」

「善現！若菩薩摩訶薩於內外法都無所見，故應遠離自讚毀他，是為菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩於內外法都無所見，故應遠離自讚毀他，是為菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離十惡業道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離十惡業道？」

「善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『如是十惡尚當能礙人、天善趣，況於聖道及大菩提而不為障！故我於彼定應遠離。』是為菩薩摩訶薩應遠離十惡業道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩作是思惟：『如是十惡尚當能礙人、天善趣，況於聖道及大菩提而不為障！故我於彼定應遠離。』是為菩薩摩訶薩應遠離十惡業道。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離增上慢慠？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離增上慢慠？」

「善現！若菩薩摩訶薩都不見有內外諸法可能發起增上慢慠，是故定應遠離如是增上慢慠，是為菩薩摩訶薩應遠離增上慢慠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩都不見有內外諸法可能發起增上慢慠，是故定應遠離如是增上慢慠，是為菩薩摩訶薩應遠離增上慢慠。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離顛倒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離顛倒？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀顛倒事都不可得，是故定應遠離顛倒，是為菩薩摩訶薩應遠離顛倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀顛倒事都不可得，是故定應遠離顛倒，是為菩薩摩訶薩應遠離顛倒。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離猶豫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離猶豫？」

「善現！若菩薩摩訶薩觀猶豫事都不可得，是故定應遠離猶豫，是為菩薩摩訶薩應遠離猶豫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩觀猶豫事都不可得，是故定應遠離猶豫，是為菩薩摩訶薩應遠離猶豫。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離貪、瞋、癡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離貪、瞋、癡？」

「善現！若菩薩摩訶薩都不見有貪、瞋、癡事，故應遠離如是三毒，是為菩薩摩訶薩應遠離貪、瞋、癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩都不見有貪、瞋、癡事，故應遠離如是三毒，是為菩薩摩訶薩應遠離貪、瞋、癡。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第五地時，於此十法常應遠離不應習近。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第五地時，於此十法常應遠離不應習近。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多？」

「善現！若菩薩摩訶薩圓滿六種波羅蜜多，超諸聲聞、獨覺等地。又住此六波羅蜜多三乘聖眾能度五種所知彼岸。何等為五？一者、過去。二者、未來。三者、現在。四者、無為。五者、不可說。是故菩薩定應圓滿布施等六波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩圓滿六種波羅蜜多，超諸聲聞、獨覺等地。又住此六波羅蜜多三乘聖眾能度五種所知彼岸。何等為五？一者、過去。二者、未來。三者、現在。四者、無為。五者、不可說。是故菩薩定應圓滿布施等六波羅蜜多，是為菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離聲聞心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離聲聞心？」

「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『聲聞乘心非證無上菩提之道故應遠離。所以者何？厭生死故。』是為菩薩摩訶薩應遠離聲聞心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『聲聞乘心非證無上菩提之道故應遠離。所以者何？厭生死故。』是為菩薩摩訶薩應遠離聲聞心。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離獨覺心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離獨覺心？」

「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『獨覺乘心非證無上菩提之道故應遠離。所以者何？樂涅槃故。』是為菩薩摩訶薩應遠離獨覺心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『獨覺乘心非證無上菩提之道故應遠離。所以者何？樂涅槃故。』是為菩薩摩訶薩應遠離獨覺心。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離熱惱心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離熱惱心？」

「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『怖畏生死熱惱之心非證無上菩提之道故應遠離。所以者何？畏生死故。』是為菩薩摩訶薩應遠離熱惱心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『怖畏生死熱惱之心非證無上菩提之道故應遠離。所以者何？畏生死故。』是為菩薩摩訶薩應遠離熱惱心。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離見乞者來不喜愁惱心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離見乞者來不喜愁惱心？」

「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此不喜愁惱心非證無上菩提之道故應遠離。所以者何？違慈悲故。』是為菩薩摩訶薩應遠離見乞者來不喜愁惱心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此不喜愁惱心非證無上菩提之道故應遠離。所以者何？違慈悲故。』是為菩薩摩訶薩應遠離見乞者來不喜愁惱心。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離捨所有物追戀憂悔心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離捨所有物追戀憂悔心？」

「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此追悔心非證無上菩提之道故應遠離。所以者何？違本願故。謂我先發菩提心時，作是願言：諸我所有施來求者，隨欲不空。云何今時施已追悔？』是為菩薩摩訶薩應遠離捨所有物追戀憂悔心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此追悔心非證無上菩提之道故應遠離。所以者何？違本願故。謂我先發菩提心時，作是願言：諸我所有施來求者，隨欲不空。云何今時施已追悔？』是為菩薩摩訶薩應遠離捨所有物追戀憂悔心。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離於來求者方便矯亂心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩應遠離於來求者方便矯亂心？」

「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此矯亂心非證無上菩提之道故應遠離。所以者何？違本誓故。謂我先發菩提心時，作是誓言：凡我所有施來求者，隨欲不空。云何今時而矯亂彼？』是為菩薩摩訶薩應遠離於來求者方便矯亂心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『此矯亂心非證無上菩提之道故應遠離。所以者何？違本誓故。謂我先發菩提心時，作是誓言：凡我所有施來求者，隨欲不空。云何今時而矯亂彼？』是為菩薩摩訶薩應遠離於來求者方便矯亂心。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第六地時，應常圓滿前說六法，及應遠離後說六法，而於其中無所執取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩住第六地時，應常圓滿前說六法，及應遠離後說六法，而於其中無所執取。」