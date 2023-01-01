大般若波羅蜜多經卷第四百八十九三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百八十九三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分善現品第三之八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分善現品第三之八

「云何名為普超一切三摩地？謂若住此三摩地時，普超三界有情諸法，是故名為普超一切三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為普超一切三摩地？謂若住此三摩地時，普超三界有情諸法，是故名為普超一切三摩地。

「云何名為決判一切三摩地？謂若住此三摩地時，普能決判有情諸法，是故名為決判一切三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為決判一切三摩地？謂若住此三摩地時，普能決判有情諸法，是故名為決判一切三摩地。

「云何名為散猶豫三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，所有猶豫皆能散滅，是故名為散猶豫三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為散猶豫三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，所有猶豫皆能散滅，是故名為散猶豫三摩地。

「云何名為無所住三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法有所住處，是故名為無所住三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無所住三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法有所住處，是故名為無所住三摩地。

「云何名為一相莊嚴三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法有少相者，是故名為一相莊嚴三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為一相莊嚴三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法有少相者，是故名為一相莊嚴三摩地。

「云何名為引發行相三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，雖能引發種種行相，而都不見能、所引發，是故名為引發行相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為引發行相三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，雖能引發種種行相，而都不見能、所引發，是故名為引發行相三摩地。

「云何名為一行相三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持無二行相，是故名為一行相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為一行相三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持無二行相，是故名為一行相三摩地。

「云何名為離行相三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持都無行相，是故名為離行相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為離行相三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持都無行相，是故名為離行相三摩地。

「云何名為妙行相三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持行相微妙離諸戲論，是故名為妙行相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為妙行相三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持行相微妙離諸戲論，是故名為妙行相三摩地。

「云何名為達諸有底散壞三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，得通達智如實悟入，得悟入已於諸有法通達散壞令無所遺，是故名為達諸有底散壞三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為達諸有底散壞三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，得通達智如實悟入，得悟入已於諸有法通達散壞令無所遺，是故名為達諸有底散壞三摩地。

「云何名為寶堅固三摩地？謂若住此三摩地時，見佛、法、僧不可破壞，同無相故，是故名為寶堅固三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為寶堅固三摩地？謂若住此三摩地時，見佛、法、僧不可破壞，同無相故，是故名為寶堅固三摩地。

「云何名為解脫音聲文字三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持解脫一切音聲文字眾相寂滅，是故名為解脫音聲文字三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為解脫音聲文字三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持解脫一切音聲文字眾相寂滅，是故名為解脫音聲文字三摩地。

「云何名為入施設語言三摩地？謂若住此三摩地時，悟入一切等持諸法，施設語言無著無礙，是故名為入施設語言三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為入施設語言三摩地？謂若住此三摩地時，悟入一切等持諸法，施設語言無著無礙，是故名為入施設語言三摩地。

「云何名為炬熾然三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持威光照曜，是故名為炬熾然三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為炬熾然三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持威光照曜，是故名為炬熾然三摩地。

「云何名為嚴淨相三摩地？謂若住此三摩地時，普能嚴淨一切定相，是故名為嚴淨相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為嚴淨相三摩地？謂若住此三摩地時，普能嚴淨一切定相，是故名為嚴淨相三摩地。

「云何名為無標幟三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不見標幟，是故名為無標幟三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無標幟三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不見標幟，是故名為無標幟三摩地。

「云何名為具妙相三摩地？謂若住此三摩地時，諸定妙相無不具足，是故名為具妙相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為具妙相三摩地？謂若住此三摩地時，諸定妙相無不具足，是故名為具妙相三摩地。

「云何名為不憙一切苦樂三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持樂苦之相不樂觀察，是故名為不憙一切苦樂三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為不憙一切苦樂三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持樂苦之相不樂觀察，是故名為不憙一切苦樂三摩地。

「云何名為無盡行相三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸定行相有盡，是故名為無盡行相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無盡行相三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸定行相有盡，是故名為無盡行相三摩地。

「云何名為具總持三摩地？謂若住此三摩地時，能總任持諸定勝事，是故名為具總持三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為具總持三摩地？謂若住此三摩地時，能總任持諸定勝事，是故名為具總持三摩地。

「云何名為攝伏一切正性邪性三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持正性邪性攝伏諸見皆令不起，是故名為攝伏一切正性邪性三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為攝伏一切正性邪性三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持正性邪性攝伏諸見皆令不起，是故名為攝伏一切正性邪性三摩地。

「云何名為息違順三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，都不見有違順之相，是故名為息違順三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為息違順三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，都不見有違順之相，是故名為息違順三摩地。

「云何名為離愛憎三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，都不見有愛憎之相，是故名為離愛憎三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為離愛憎三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，都不見有愛憎之相，是故名為離愛憎三摩地。

「云何名為無垢明三摩地？謂若住此三摩地時，都不見有垢相、明相，是故名為無垢明三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無垢明三摩地？謂若住此三摩地時，都不見有垢相、明相，是故名為無垢明三摩地。

「云何名為具堅固三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持皆得堅固，是故名為具堅固三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為具堅固三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持皆得堅固，是故名為具堅固三摩地。

「云何名為滿月淨光三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持功德增益，如淨滿月光增海水，是故名為滿月淨光三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為滿月淨光三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持功德增益，如淨滿月光增海水，是故名為滿月淨光三摩地。

「云何名為大莊嚴三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持成就種種微妙希有大莊嚴事，是故名為大莊嚴三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為大莊嚴三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持成就種種微妙希有大莊嚴事，是故名為大莊嚴三摩地。

「云何名為普照世間三摩地？謂若住此三摩地時，照諸等持及一切法，令有情類皆得開曉，是故名為普照世間三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為普照世間三摩地？謂若住此三摩地時，照諸等持及一切法，令有情類皆得開曉，是故名為普照世間三摩地。

「云何名為定平等性三摩地？謂若住此三摩地時，不見等持定散差別，是故名為定平等性三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為定平等性三摩地？謂若住此三摩地時，不見等持定散差別，是故名為定平等性三摩地。

「云何名為遠離塵垢三摩地？謂若住此三摩地時，能滅一切煩惱塵垢，是故名為遠離塵垢三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為遠離塵垢三摩地？謂若住此三摩地時，能滅一切煩惱塵垢，是故名為遠離塵垢三摩地。

「云何名為有諍無諍平等理趣三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法及一切定有諍、無諍性相差別，是故名為有諍無諍平等理趣三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為有諍無諍平等理趣三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸法及一切定有諍、無諍性相差別，是故名為有諍無諍平等理趣三摩地。

「云何名為無巢穴無標幟無愛樂三摩地？謂若住此三摩地時，破諸巢穴，捨諸標幟，斷諸愛樂而無所執，是故名為無巢穴無標幟無愛樂三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無巢穴無標幟無愛樂三摩地？謂若住此三摩地時，破諸巢穴，捨諸標幟，斷諸愛樂而無所執，是故名為無巢穴無標幟無愛樂三摩地。

「云何名為決定安住真如三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，常不棄捨真如實相，是故名為決定安住真如三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為決定安住真如三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持及一切法，常不棄捨真如實相，是故名為決定安住真如三摩地。

「云何名為離身語意穢惡三摩地？謂若住此三摩地時，於身、語、意都無所得，破壞一切身、語、意惡，於諸等持無障自在，是故名為離身語意穢惡三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為離身語意穢惡三摩地？謂若住此三摩地時，於身、語、意都無所得，破壞一切身、語、意惡，於諸等持無障自在，是故名為離身語意穢惡三摩地。

「云何名為如虛空三摩地？謂若住此三摩地時，觀一切法都無所有，無障無礙如太虛空，是故名為如虛空三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為如虛空三摩地？謂若住此三摩地時，觀一切法都無所有，無障無礙如太虛空，是故名為如虛空三摩地。

「云何名為無染無著三摩地？謂若住此三摩地時，觀一切法皆同一相，所謂無相，無染無著，是故名為無染無著三摩地。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無染無著三摩地？謂若住此三摩地時，觀一切法皆同一相，所謂無相，無染無著，是故名為無染無著三摩地。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂四念住。何等為四？一、身念住。二、受念住。三、心念住。四、法念住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂四念住。何等為四？一、身念住。二、受念住。三、心念住。四、法念住。

「云何身念住？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內身、或於外身、或於內外身住循身觀，而能不起身俱尋思，熾然精進，正知具念，除世貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何身念住？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內身、或於外身、或於內外身住循身觀，而能不起身俱尋思，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「云何受念住？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內受、或於外受、或於內外受住循受觀，而能不起受俱尋思，熾然精進，正知具念，除世貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何受念住？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內受、或於外受、或於內外受住循受觀，而能不起受俱尋思，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「云何心念住？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內心、或於外心、或於內外心住循心觀，而能不起心俱尋思，熾然精進，正知具念，除世貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何心念住？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內心、或於外心、或於內外心住循心觀，而能不起心俱尋思，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「云何法念住？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內法、或於外法、或於內外法住循法觀，而能不起法俱尋思，熾然精進，正知具念，除世貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何法念住？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，雖於內法、或於外法、或於內外法住循法觀，而能不起法俱尋思，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，行時如實知行，住時如實知住，坐時如實知坐，臥時如實知臥，如如自身威儀差別，如是如是皆如實知，熾然精進，正知具念，除世貪憂。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，行時如實知行，住時如實知住，坐時如實知坐，臥時如實知臥，如如自身威儀差別，如是如是皆如實知，熾然精進，正知具念，除世貪憂。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，正知往來，正知瞻顧，正知俯仰，正知屈伸，服僧伽胝，執持衣鉢，若食若飲，臥息經行，坐起承迎，寤寐語默，入出諸定皆念正知。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，正知往來，正知瞻顧，正知俯仰，正知屈伸，服僧伽胝，執持衣鉢，若食若飲，臥息經行，坐起承迎，寤寐語默，入出諸定皆念正知。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，於息入時如實知息入，於息出時如實知息出，於息長時如實知息長，於息短時如實知息短。如轉輪師或彼弟子，輪勢長時如實知輪勢長，輪勢短時如實知輪勢短。是菩薩摩訶薩亦復如是，如實知息若入若出、長短差別。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，於息入時如實知息入，於息出時如實知息出，於息長時如實知息長，於息短時如實知息短。如轉輪師或彼弟子，輪勢長時如實知輪勢長，輪勢短時如實知輪勢短。是菩薩摩訶薩亦復如是，如實知息若入若出、長短差別。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，如實了知自身所有諸界差別，於諸地界如實了知此是地界，於諸水界如實了知此是水界，於諸火界如實了知此是火界，於諸風界如實了知此是風界。如巧屠師或彼弟子，斷牛命已，復用利刀剖析其身分為四分，若坐若立如實觀知。是菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，觀察自身地、水、火、風四界差別。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，如實了知自身所有諸界差別，於諸地界如實了知此是地界，於諸水界如實了知此是水界，於諸火界如實了知此是火界，於諸風界如實了知此是風界。如巧屠師或彼弟子，斷牛命已，復用利刀剖析其身分為四分，若坐若立如實觀知。是菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，觀察自身地、水、火、風四界差別。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，從足至頂種種不淨充滿其中，外為薄皮之所纏裹，所謂此身唯有種種髮毛爪齒、皮革血肉、筋脈骨髓、心肝肺腎、脾膽胞胃、大腸小腸、屎尿洟唾、涎淚垢汗、痰膿肪𦙽、腦膜眵聹，如是不淨充滿身中。如有農夫或諸長者，倉中盛滿種種雜穀，所謂稻、麻、粟、豆、麥等，有明眼者開倉覩之，能如實知其中唯有稻、麻、粟等種種雜穀。是菩薩摩訶薩亦復如是，審觀自身，從足至頂不淨充滿，不可貪樂。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，審觀自身，從足至頂種種不淨充滿其中，外為薄皮之所纏裹，所謂此身唯有種種髮毛爪齒、皮革血肉、筋脈骨髓、心肝肺腎、脾膽胞胃、大腸小腸、屎尿洟唾、涎淚垢汗、痰膿肪𦙽、腦膜眵聹，如是不淨充滿身中。如有農夫或諸長者，倉中盛滿種種雜穀，所謂稻、麻、粟、豆、麥等，有明眼者開倉覩之，能如實知其中唯有稻、麻、粟等種種雜穀。是菩薩摩訶薩亦復如是，審觀自身，從足至頂不淨充滿，不可貪樂。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往至塚間觀所棄屍，死經一日或經二日乃至七日，其身膖脹，色變青瘀，臭爛皮穿，膿血流出。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃終歸如是，深生厭離。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往至塚間觀所棄屍，死經一日或經二日乃至七日，其身膖脹，色變青瘀，臭爛皮穿，膿血流出。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃終歸如是，深生厭離。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

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「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往至塚間觀所棄屍，禽獸食已，不淨潰爛、膿血流離，有無量種蟲蛆雜出，臭穢可污過於死狗。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃終歸如是，深生厭離。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往至塚間觀所棄屍，禽獸食已，不淨潰爛、膿血流離，有無量種蟲蛆雜出，臭穢可污過於死狗。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃終歸如是，深生厭離。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

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「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往至塚間觀所棄屍，已成骨鎖，血肉都盡餘筋相連。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃終歸如是，深生厭離。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往至塚間觀所棄屍，已成骨鎖，血肉都盡餘筋相連。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃終歸如是，深生厭離。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

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「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往至塚間觀所棄屍，餘骨散地經多百歲或多千年，其相變青狀如鴿色，或有腐朽碎末如塵，與土相和難可分別。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃終歸如是，深生厭離。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂者，謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，往至塚間觀所棄屍，餘骨散地經多百歲或多千年，其相變青狀如鴿色，或有腐朽碎末如塵，與土相和難可分別。見是事已，自念我身有如是性，具如是法，未得涅槃終歸如是，深生厭離。是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂。

「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，如於內身如是差別住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂，於外身住循身觀，於內外身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂，隨其所應亦復如是。善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內外俱受、心、法，住循受、心、法觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂，隨其所應皆應廣說。善現！如是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內外俱身、受、心、法住，循身、受、心、法觀時，雖作是觀而無所得。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，如於內身如是差別住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂，於外身住循身觀，於內外身住循身觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂，隨其所應亦復如是。善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內外俱受、心、法，住循受、心、法觀，熾然精進，正知具念，除世貪憂，隨其所應皆應廣說。善現！如是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於內外俱身、受、心、法住，循身、受、心、法觀時，雖作是觀而無所得。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂四正斷。何等為四？善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於諸未生惡不善法為不生故，生欲策勵發起正勤策心持心，是為第一。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於諸已生惡不善法為永斷故，生欲策勵發起正勤策心持心，是為第二。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，未生善法為令生故，生欲策勵發起正勤策心持心，是為第三。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，已生善法為令安住，不忘增廣倍修滿故，生欲策勵發起正勤策心持心，是為第四。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂四正斷。何等為四？善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於諸未生惡不善法為不生故，生欲策勵發起正勤策心持心，是為第一。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，於諸已生惡不善法為永斷故，生欲策勵發起正勤策心持心，是為第二。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，未生善法為令生故，生欲策勵發起正勤策心持心，是為第三。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，已生善法為令安住，不忘增廣倍修滿故，生欲策勵發起正勤策心持心，是為第四。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂四神足。何等為四？善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，修欲等持斷行成就神足，依離、依無染、依滅、迴向捨，是為第一。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，修勤等持斷行成就神足，依離、依無染、依滅、迴向捨，是為第二。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，修心等持斷行成就神足，依離、依無染、依滅、迴向捨，是為第三。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，修觀等持斷行成就神足，依離、依無染、依滅、迴向捨，是為第四。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂四神足。何等為四？善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，修欲等持斷行成就神足，依離、依無染、依滅、迴向捨，是為第一。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，修勤等持斷行成就神足，依離、依無染、依滅、迴向捨，是為第二。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，修心等持斷行成就神足，依離、依無染、依滅、迴向捨，是為第三。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，修觀等持斷行成就神足，依離、依無染、依滅、迴向捨，是為第四。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂五根。何等為五？善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所修信根、精進根、念根、定根、慧根。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂五根。何等為五？善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所修信根、精進根、念根、定根、慧根。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂五力。何等為五？善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，所修信力、精進力、念力、定力、慧力。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂五力。何等為五？善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，所修信力、精進力、念力、定力、慧力。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂七等覺支。何等為七？善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，所修念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支，依離、依無染、依滅、迴向捨。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂七等覺支。何等為七？善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，所修念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支，依離、依無染、依滅、迴向捨。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂八聖道支。何等為八？善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，所修正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，依離、依無染、依滅、迴向捨。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂八聖道支。何等為八？善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，所修正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，依離、依無染、依滅、迴向捨。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂三解脫門。何等為三？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂三解脫門。何等為三？

「善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，觀一切法自相皆空，其心安住，名空解脫門，亦名空三摩地，是為第一，諸菩薩摩訶薩欲學大乘當於中學。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，觀一切法自相空故皆無有相，其心安住，名無相解脫門，亦名無相三摩地，是為第二，諸菩薩摩訶薩欲學大乘當於中學。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，觀一切法自相空故皆無所願，其心安住，名無願解脫門，亦名無願三摩地，是為第三，諸菩薩摩訶薩欲學大乘當於中學。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，觀一切法自相皆空，其心安住，名空解脫門，亦名空三摩地，是為第一，諸菩薩摩訶薩欲學大乘當於中學。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，觀一切法自相空故皆無有相，其心安住，名無相解脫門，亦名無相三摩地，是為第二，諸菩薩摩訶薩欲學大乘當於中學。若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，觀一切法自相空故皆無所願，其心安住，名無願解脫門，亦名無願三摩地，是為第三，諸菩薩摩訶薩欲學大乘當於中學。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂十一智。何等十一？所謂苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、類智、世俗智、他心智、如說智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂十一智。何等十一？所謂苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、類智、世俗智、他心智、如說智。

「云何苦智？謂若智以無所得而為方便，知苦應不生，是為苦智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何苦智？謂若智以無所得而為方便，知苦應不生，是為苦智。

「云何集智？謂若智以無所得而為方便，知集應永斷，是為集智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何集智？謂若智以無所得而為方便，知集應永斷，是為集智。

「云何滅智？謂若智以無所得而為方便，知滅應作證，是為滅智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何滅智？謂若智以無所得而為方便，知滅應作證，是為滅智。

「云何道智？謂若智以無所得而為方便，知道應修習，是為道智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何道智？謂若智以無所得而為方便，知道應修習，是為道智。

「云何盡智？謂若智以無所得而為方便，知貪、瞋、癡盡，是為盡智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何盡智？謂若智以無所得而為方便，知貪、瞋、癡盡，是為盡智。

「云何無生智？謂若智以無所得而為方便，知諸有不復生，是為無生智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無生智？謂若智以無所得而為方便，知諸有不復生，是為無生智。

「云何法智？謂若智以無所得而為方便，知五蘊等各別自性，是為法智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何法智？謂若智以無所得而為方便，知五蘊等各別自性，是為法智。

「云何類智？謂若智以無所得而為方便，知五蘊等差別之相，謂苦、無常、空、無我等，是為類智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何類智？謂若智以無所得而為方便，知五蘊等差別之相，謂苦、無常、空、無我等，是為類智。

「云何世俗智？謂若智以無所得而為方便，知諸有情修行差別，及知諸法名相等異，是為世俗智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何世俗智？謂若智以無所得而為方便，知諸有情修行差別，及知諸法名相等異，是為世俗智。

「云何他心智？謂若智以無所得而為方便，知他有情補特伽羅心、心所法無所疑滯，是為他心智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何他心智？謂若智以無所得而為方便，知他有情補特伽羅心、心所法無所疑滯，是為他心智。

「云何如說智？謂若智以無所得而為方便，知一切法如說之相即是如來一切相智，是為如說智。善現當知！此十一智是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何如說智？謂若智以無所得而為方便，知一切法如說之相即是如來一切相智，是為如說智。善現當知！此十一智是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂三無漏根。何等為三？一者、未知當知根。二者、已知根。三者、具知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂三無漏根。何等為三？一者、未知當知根。二者、已知根。三者、具知根。

「云何未知當知根？謂諸有學補特伽羅，於諸聖諦未已現觀，未得聖果，所有信根、精進根、念根、定根、慧根是為未知當知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何未知當知根？謂諸有學補特伽羅，於諸聖諦未已現觀，未得聖果，所有信根、精進根、念根、定根、慧根是為未知當知根。

「云何已知根？謂諸有學補特伽羅，於諸聖諦已得現觀，已得聖果，所有信根、精進根、念根、定根、慧根是為已知根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何已知根？謂諸有學補特伽羅，於諸聖諦已得現觀，已得聖果，所有信根、精進根、念根、定根、慧根是為已知根。

「云何具知根？謂諸無學補特伽羅，若阿羅漢、若諸獨覺、若菩薩摩訶薩已住十地、若諸如來、應、正等覺，所有信根、精進根、念根、定根、慧根是為具知根。若此三根，以無所得而為方便，當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何具知根？謂諸無學補特伽羅，若阿羅漢、若諸獨覺、若菩薩摩訶薩已住十地、若諸如來、應、正等覺，所有信根、精進根、念根、定根、慧根是為具知根。若此三根，以無所得而為方便，當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂三三摩地。何等為三？一者、有尋有伺三摩地。二者、無尋唯伺三摩地。三者、無尋無伺三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂三三摩地。何等為三？一者、有尋有伺三摩地。二者、無尋唯伺三摩地。三者、無尋無伺三摩地。

「云何有尋有伺三摩地？謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足安住，是為有尋有伺三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何有尋有伺三摩地？謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足安住，是為有尋有伺三摩地。

「云何無尋唯伺三摩地？謂菩薩摩訶薩所有初靜慮、第二靜慮中間定，是為無尋唯伺三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無尋唯伺三摩地？謂菩薩摩訶薩所有初靜慮、第二靜慮中間定，是為無尋唯伺三摩地。

「云何無尋無伺三摩地？謂菩薩摩訶薩從第二靜慮乃至非想非非想處定，是為無尋無伺三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無尋無伺三摩地？謂菩薩摩訶薩從第二靜慮乃至非想非非想處定，是為無尋無伺三摩地。

「若此三種，以無所得而為方便，當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若此三種，以無所得而為方便，當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂十隨念。何等為十？一者、佛隨念。二者、法隨念。三者、僧隨念。四者、戒隨念。五者、捨隨念。六者、天隨念。七者、厭隨念。八者、死隨念。九者、身隨念。十者、息隨念。若此十種，以無所得而為方便，當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂十隨念。何等為十？一者、佛隨念。二者、法隨念。三者、僧隨念。四者、戒隨念。五者、捨隨念。六者、天隨念。七者、厭隨念。八者、死隨念。九者、身隨念。十者、息隨念。若此十種，以無所得而為方便，當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂四靜慮、四無量、四無色定、八解脫、八勝處、九次第定、十遍處等清淨善法，以無所得而為方便，當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂四靜慮、四無量、四無色定、八解脫、八勝處、九次第定、十遍處等清淨善法，以無所得而為方便，當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂佛十力。何等為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂佛十力。何等為十？

「善現當知！若無所得而為方便，如實了知因果等法處非處相，是第一力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若無所得而為方便，如實了知因果等法處非處相，是第一力。

「若無所得而為方便，如實了知諸有情類過去、未來、現在種種諸業法受因果別相，是第二力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無所得而為方便，如實了知諸有情類過去、未來、現在種種諸業法受因果別相，是第二力。

「若無所得而為方便，如實了知世間非一種種界相，是第三力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無所得而為方便，如實了知世間非一種種界相，是第三力。

「若無所得而為方便，如實了知諸有情類非一勝解種種勝解，是第四力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無所得而為方便，如實了知諸有情類非一勝解種種勝解，是第四力。

「若無所得而為方便，如實了知諸有情類諸根勝劣，是第五力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無所得而為方便，如實了知諸有情類諸根勝劣，是第五力。

「若無所得而為方便，如實了知遍行行相，是第六力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無所得而為方便，如實了知遍行行相，是第六力。

「若無所得而為方便，如實了知諸有情類根、力、覺支、解脫、靜慮、等持、等至、染淨差別，是第七力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無所得而為方便，如實了知諸有情類根、力、覺支、解脫、靜慮、等持、等至、染淨差別，是第七力。

「若無所得而為方便，如實了知諸有情類有無量種宿住差別，是第八力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無所得而為方便，如實了知諸有情類有無量種宿住差別，是第八力。

「若無所得而為方便，由淨天眼如實了知諸有情類有無量種死生差別，是第九力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無所得而為方便，由淨天眼如實了知諸有情類有無量種死生差別，是第九力。

「若無所得而為方便，如實了知諸漏永盡，得無漏心解脫、得無漏慧解脫，於現法中自作證具足住，能正了知我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有，是第十力。當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無所得而為方便，如實了知諸漏永盡，得無漏心解脫、得無漏慧解脫，於現法中自作證具足住，能正了知我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有，是第十力。當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂四無所畏。何等為四？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂四無所畏。何等為四？

「善現當知！若無所得而為方便，自稱我是正等覺者，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，依法立難及令憶念，言於是法非正等覺，我於彼難正見無由。以於彼難見無由故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉妙梵輪。其輪清淨正真無上，一切沙門、婆羅門等皆無有能如法轉者。是第一無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若無所得而為方便，自稱我是正等覺者，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，依法立難及令憶念，言於是法非正等覺，我於彼難正見無由。以於彼難見無由故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉妙梵輪。其輪清淨正真無上，一切沙門、婆羅門等皆無有能如法轉者。是第一無所畏。

「若無所得而為方便，自稱我已永盡諸漏，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，依法立難及令憶念，言如是漏未得永盡，我於彼難正見無由。以於彼難見無由故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼，轉妙梵輪。其輪清淨正真無上，一切沙門、婆羅門等皆無有能如法轉者。是第二無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無所得而為方便，自稱我已永盡諸漏，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，依法立難及令憶念，言如是漏未得永盡，我於彼難正見無由。以於彼難見無由故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼，轉妙梵輪。其輪清淨正真無上，一切沙門、婆羅門等皆無有能如法轉者。是第二無所畏。

「若無所得而為方便，為諸弟子說障道法，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，依法立難及令憶念，言習此法不能障道，我於彼難正見無由。以於彼難見無由故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉妙梵輪。其輪清淨正真無上，一切沙門、婆羅門等皆無有能如法轉者。是第三無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無所得而為方便，為諸弟子說障道法，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，依法立難及令憶念，言習此法不能障道，我於彼難正見無由。以於彼難見無由故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉妙梵輪。其輪清淨正真無上，一切沙門、婆羅門等皆無有能如法轉者。是第三無所畏。

「若無所得而為方便，為諸弟子說盡苦道，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，依法立難及令憶念，言修此道不能盡苦，我於彼難正見無由。以於彼難見無由故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉妙梵輪。其輪清淨正真無上，一切沙門、婆羅門等皆無有能如法轉者。是第四無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無所得而為方便，為諸弟子說盡苦道，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、或餘世間，依法立難及令憶念，言修此道不能盡苦，我於彼難正見無由。以於彼難見無由故，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉妙梵輪。其輪清淨正真無上，一切沙門、婆羅門等皆無有能如法轉者。是第四無所畏。

「當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。