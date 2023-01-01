大般若波羅蜜多經卷第四百八十八三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百八十八三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分善現品第三之七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分善現品第三之七

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩不被功德鎧，當知是為被大乘鎧，以一切法自相空故。所以者何？世尊！色色相空乃至識識相空，眼處眼處相空乃至意處意處相空，色處色處相空乃至法處法處相空，眼界眼界相空乃至意界意界相空，色界色界相空乃至法界法界相空，眼識界眼識界相空乃至意識界意識界相空，眼觸眼觸相空乃至意觸意觸相空，眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受相空乃至意觸為緣所生諸受意觸為緣所生諸受相空，布施波羅蜜多布施波羅蜜多相空乃至般若波羅蜜多般若波羅蜜多相空，內空內空相空乃至無性自性空無性自性空相空，四念住四念住相空乃至八聖道支八聖道支相空，如是乃至如來十力如來十力相空乃至十八佛不共法十八佛不共法相空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩相空，被大功德鎧被大功德鎧相空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩不被功德鎧，當知是為被大乘鎧，以一切法自相空故。所以者何？世尊！色色相空乃至識識相空，眼處眼處相空乃至意處意處相空，色處色處相空乃至法處法處相空，眼界眼界相空乃至意界意界相空，色界色界相空乃至法界法界相空，眼識界眼識界相空乃至意識界意識界相空，眼觸眼觸相空乃至意觸意觸相空，眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受相空乃至意觸為緣所生諸受意觸為緣所生諸受相空，布施波羅蜜多布施波羅蜜多相空乃至般若波羅蜜多般若波羅蜜多相空，內空內空相空乃至無性自性空無性自性空相空，四念住四念住相空乃至八聖道支八聖道支相空，如是乃至如來十力如來十力相空乃至十八佛不共法十八佛不共法相空，菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩相空，被大功德鎧被大功德鎧相空。

「世尊！由此因緣，諸菩薩摩訶薩不被功德鎧，當知是為被大乘鎧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！由此因緣，諸菩薩摩訶薩不被功德鎧，當知是為被大乘鎧。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，彼諸煩惱亦無造無作，諸菩薩摩訶薩為是事故被大乘鎧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。所以者何？一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，彼諸煩惱亦無造無作，諸菩薩摩訶薩為是事故被大乘鎧。」

具壽善現便白佛言：「何因緣故，一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，彼諸煩惱亦無造無作，諸菩薩摩訶薩為是事故被大乘鎧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現便白佛言：「何因緣故，一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，彼諸煩惱亦無造無作，諸菩薩摩訶薩為是事故被大乘鎧？」

佛告善現：「以諸作者不可得故，一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，彼諸煩惱亦無造無作。所以者何？善現！色乃至識非造非不造、非作非不作。何以故？色乃至識畢竟不可得故。眼處乃至意處非造非不造、非作非不作。何以故？眼處乃至意處畢竟不可得故。色處乃至法處非造非不造、非作非不作。何以故？色處乃至法處畢竟不可得故。眼界乃至意界非造非不造、非作非不作。何以故？眼界乃至意界畢竟不可得故。色界乃至法界非造非不造、非作非不作。何以故？色界乃至法界畢竟不可得故。眼識界乃至意識界非造非不造、非作非不作。何以故？眼識界乃至意識界畢竟不可得故。眼觸乃至意觸非造非不造、非作非不作。何以故？眼觸乃至意觸畢竟不可得故。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受非造非不造、非作非不作。何以故？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受畢竟不可得故。我乃至見者非造非不造、非作非不作。何以故？我乃至見者畢竟不可得故。夢、幻、響、像、光影、陽焰、變化事、尋香城非造非不造、非作非不作。何以故？夢乃至尋香城畢竟不可得故。內空乃至無性自性空非造非不造、非作非不作。何以故？內空乃至無性自性空畢竟不可得故。四念住乃至八聖道支非造非不造、非作非不作。何以故？四念住乃至八聖道支畢竟不可得故。空、無相、無願解脫門非造非不造、非作非不作。何以故？空、無相、無願解脫門畢竟不可得故。廣說乃至如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非造非不造、非作非不作。何以故？如來十力乃至十八佛不共法畢竟不可得故。真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際非造非不造、非作非不作。何以故？真如乃至實際畢竟不可得故。諸菩薩摩訶薩非造非不造、非作非不作。何以故？諸菩薩摩訶薩畢竟不可得故。一切如來、應、正等覺非造非不造、非作非不作。何以故？一切如來、應、正等覺畢竟不可得故。一切智、道相智、一切相智非造非不造、非作非不作。何以故？一切智、道相智、一切相智畢竟不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「以諸作者不可得故，一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，彼諸煩惱亦無造無作。所以者何？善現！色乃至識非造非不造、非作非不作。何以故？色乃至識畢竟不可得故。眼處乃至意處非造非不造、非作非不作。何以故？眼處乃至意處畢竟不可得故。色處乃至法處非造非不造、非作非不作。何以故？色處乃至法處畢竟不可得故。眼界乃至意界非造非不造、非作非不作。何以故？眼界乃至意界畢竟不可得故。色界乃至法界非造非不造、非作非不作。何以故？色界乃至法界畢竟不可得故。眼識界乃至意識界非造非不造、非作非不作。何以故？眼識界乃至意識界畢竟不可得故。眼觸乃至意觸非造非不造、非作非不作。何以故？眼觸乃至意觸畢竟不可得故。眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受非造非不造、非作非不作。何以故？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受畢竟不可得故。我乃至見者非造非不造、非作非不作。何以故？我乃至見者畢竟不可得故。夢、幻、響、像、光影、陽焰、變化事、尋香城非造非不造、非作非不作。何以故？夢乃至尋香城畢竟不可得故。內空乃至無性自性空非造非不造、非作非不作。何以故？內空乃至無性自性空畢竟不可得故。四念住乃至八聖道支非造非不造、非作非不作。何以故？四念住乃至八聖道支畢竟不可得故。空、無相、無願解脫門非造非不造、非作非不作。何以故？空、無相、無願解脫門畢竟不可得故。廣說乃至如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法非造非不造、非作非不作。何以故？如來十力乃至十八佛不共法畢竟不可得故。真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際非造非不造、非作非不作。何以故？真如乃至實際畢竟不可得故。諸菩薩摩訶薩非造非不造、非作非不作。何以故？諸菩薩摩訶薩畢竟不可得故。一切如來、應、正等覺非造非不造、非作非不作。何以故？一切如來、應、正等覺畢竟不可得故。一切智、道相智、一切相智非造非不造、非作非不作。何以故？一切智、道相智、一切相智畢竟不可得故。

「善現！由是因緣，一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，彼諸煩惱亦無造無作，諸菩薩摩訶薩為是事故被大乘鎧。善現！由是義故，諸菩薩摩訶薩不被功德鎧，當知是為被大乘鎧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！由是因緣，一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，彼諸煩惱亦無造無作，諸菩薩摩訶薩為是事故被大乘鎧。善現！由是義故，諸菩薩摩訶薩不被功德鎧，當知是為被大乘鎧。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，色乃至識無縛無脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，色乃至識無縛無脫。」

時，滿慈子問善現言：「尊者說色乃至識無縛無脫耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，滿慈子問善現言：「尊者說色乃至識無縛無脫耶？」

善現答言：「如是！如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如是！如是！」

滿慈子言：「何等色乃至識無縛無脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿慈子言：「何等色乃至識無縛無脫？」

善現答言：「如夢乃至尋香城，色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「如夢乃至尋香城，色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！過去色乃至識無縛無脫，未來色乃至識無縛無脫，現在色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，滿慈子！過去色乃至識無縛無脫，未來色乃至識無縛無脫，現在色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！善色乃至識無縛無脫，不善色乃至識無縛無脫，無記色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，滿慈子！善色乃至識無縛無脫，不善色乃至識無縛無脫，無記色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！有罪色乃至識無縛無脫，無罪色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，滿慈子！有罪色乃至識無縛無脫，無罪色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！有漏色乃至識無縛無脫，無漏色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，滿慈子！有漏色乃至識無縛無脫，無漏色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！世間色乃至識無縛無脫，出世間色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，滿慈子！世間色乃至識無縛無脫，出世間色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！雜染色乃至識無縛無脫，清淨色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，滿慈子！雜染色乃至識無縛無脫，清淨色乃至識無縛無脫。所以者何？如是一切色乃至識無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！一切法無縛無脫。所以者何？以一切法無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，滿慈子！一切法無縛無脫。所以者何？以一切法無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無縛無脫。所以者何？以布施等波羅蜜多無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，滿慈子！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無縛無脫。所以者何？以布施等波羅蜜多無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！內空乃至無性自性空無縛無脫。所以者何？以內空等無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，滿慈子！內空乃至無性自性空無縛無脫。所以者何？以內空等無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！四念住乃至八聖道支無縛無脫。所以者何？以四念住等無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，滿慈子！四念住乃至八聖道支無縛無脫。所以者何？以四念住等無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！空、無相、無願解脫門無縛無脫。所以者何？以解脫門無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，滿慈子！空、無相、無願解脫門無縛無脫。所以者何？以解脫門無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！如是乃至如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無縛無脫。所以者何？以十力等無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，滿慈子！如是乃至如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無縛無脫。所以者何？以十力等無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！一切智、道相智、一切相智無縛無脫。所以者何？以此諸智無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，滿慈子！一切智、道相智、一切相智無縛無脫。所以者何？以此諸智無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！一切菩薩摩訶薩行無縛無脫。所以者何？以諸菩薩摩訶薩行無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，滿慈子！一切菩薩摩訶薩行無縛無脫。所以者何？以諸菩薩摩訶薩行無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！諸佛無上正等菩提無縛無脫。所以者何？以佛無上正等菩提無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，滿慈子！諸佛無上正等菩提無縛無脫。所以者何？以佛無上正等菩提無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！諸菩薩摩訶薩無縛無脫。所以者何？以菩薩摩訶薩無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，滿慈子！諸菩薩摩訶薩無縛無脫。所以者何？以菩薩摩訶薩無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！一切如來、應、正等覺無縛無脫。所以者何？以諸如來、應、正等覺無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，滿慈子！一切如來、應、正等覺無縛無脫。所以者何？以諸如來、應、正等覺無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「復次，滿慈子！真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際無縛無脫。所以者何？以真如等無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，滿慈子！真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際無縛無脫。所以者何？以真如等無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。

「滿慈子！諸菩薩摩訶薩於如是無縛無脫微妙法門，以無所得而為方便，應如實知。滿慈子！諸菩薩摩訶薩於如是無縛無脫六波羅蜜多乃至一切相智，以無所得而為方便，應懃修學。滿慈子！諸菩薩摩訶薩於如是無縛無脫六波羅蜜多乃至一切相智，應正安住。滿慈子！諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應成熟無縛無脫有情，應嚴淨無縛無脫佛土，應親近供養無縛無脫諸佛，應聽受無縛無脫法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「滿慈子！諸菩薩摩訶薩於如是無縛無脫微妙法門，以無所得而為方便，應如實知。滿慈子！諸菩薩摩訶薩於如是無縛無脫六波羅蜜多乃至一切相智，以無所得而為方便，應懃修學。滿慈子！諸菩薩摩訶薩於如是無縛無脫六波羅蜜多乃至一切相智，應正安住。滿慈子！諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應成熟無縛無脫有情，應嚴淨無縛無脫佛土，應親近供養無縛無脫諸佛，應聽受無縛無脫法門。

「滿慈子！是菩薩摩訶薩常不遠離無縛無脫諸佛，常不遠離無縛無脫神通，常不遠離無縛無脫五眼，常不遠離無縛無脫陀羅尼門，常不遠離無縛無脫三摩地門。滿慈子！是菩薩摩訶薩決定當起無縛無脫道相智，決定當證無縛無脫一切智、一切相智，決定當轉無縛無脫法輪，決定當以無縛無脫三乘法要，安立無縛無脫諸有情類，令證無縛無脫究竟涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「滿慈子！是菩薩摩訶薩常不遠離無縛無脫諸佛，常不遠離無縛無脫神通，常不遠離無縛無脫五眼，常不遠離無縛無脫陀羅尼門，常不遠離無縛無脫三摩地門。滿慈子！是菩薩摩訶薩決定當起無縛無脫道相智，決定當證無縛無脫一切智、一切相智，決定當轉無縛無脫法輪，決定當以無縛無脫三乘法要，安立無縛無脫諸有情類，令證無縛無脫究竟涅槃。

「滿慈子！若菩薩摩訶薩修行無縛無脫六波羅蜜多，能證無縛無脫一切法性無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。滿慈子！當知是菩薩摩訶薩名被無縛無脫大乘鎧者，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提，能盡未來利益安樂諸有情類。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「滿慈子！若菩薩摩訶薩修行無縛無脫六波羅蜜多，能證無縛無脫一切法性無所有故、遠離故、寂靜故、無相故、無作故、無生故、無滅故、無染故、無淨故無縛無脫。滿慈子！當知是菩薩摩訶薩名被無縛無脫大乘鎧者，是菩薩摩訶薩疾證無上正等菩提，能盡未來利益安樂諸有情類。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為諸菩薩摩訶薩大乘之相？齊何當知諸菩薩摩訶薩發趣大乘？如是大乘從何處出至何處住？如是大乘為何所住？誰復乘是大乘而出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何等名為諸菩薩摩訶薩大乘之相？齊何當知諸菩薩摩訶薩發趣大乘？如是大乘從何處出至何處住？如是大乘為何所住？誰復乘是大乘而出？」

佛告善現：「汝先所問『何等名為諸菩薩摩訶薩大乘相？』者，善現當知！六波羅蜜多是菩薩摩訶薩大乘之相。云何為六？一者、布施波羅蜜多。二者、淨戒波羅蜜多。三者、安忍波羅蜜多。四者、精進波羅蜜多。五者、靜慮波羅蜜多。六者、般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「汝先所問『何等名為諸菩薩摩訶薩大乘相？』者，善現當知！六波羅蜜多是菩薩摩訶薩大乘之相。云何為六？一者、布施波羅蜜多。二者、淨戒波羅蜜多。三者、安忍波羅蜜多。四者、精進波羅蜜多。五者、靜慮波羅蜜多。六者、般若波羅蜜多。

「云何布施波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，自捨一切內外所有，亦勸他捨內外諸物，持此善根，用無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是為布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何布施波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，自捨一切內外所有，亦勸他捨內外諸物，持此善根，用無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是為布施波羅蜜多。

「云何淨戒波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，自受持十善業道，亦勸他受持十善業道，持此善根，用無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是為淨戒波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何淨戒波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，自受持十善業道，亦勸他受持十善業道，持此善根，用無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是為淨戒波羅蜜多。

「云何安忍波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，自具增上安忍，亦勸他具增上安忍，持此善根，用無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是為安忍波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何安忍波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，自具增上安忍，亦勸他具增上安忍，持此善根，用無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是為安忍波羅蜜多。

「云何精進波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，自於五波羅蜜多懃修不捨，亦勸他於五波羅蜜多懃修不捨，持此善根，用無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是為精進波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何精進波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，自於五波羅蜜多懃修不捨，亦勸他於五波羅蜜多懃修不捨，持此善根，用無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是為精進波羅蜜多。

「云何靜慮波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，自方便善巧入諸靜慮，不隨彼定勢力受生，亦勸他方便善巧入諸靜慮，不隨彼定勢力受生，持此善根，用無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是為靜慮波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何靜慮波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，自方便善巧入諸靜慮，不隨彼定勢力受生，亦勸他方便善巧入諸靜慮，不隨彼定勢力受生，持此善根，用無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是為靜慮波羅蜜多。

「云何般若波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，自如實觀察一切法性，於諸法性無取無著，亦勸他如實觀察一切法性，於諸法性無取無著，持此善根，用無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是為般若波羅蜜多。善現！是為諸菩薩摩訶薩大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何般若波羅蜜多？謂菩薩摩訶薩以一切智智相應作意，大悲為首，自如實觀察一切法性，於諸法性無取無著，亦勸他如實觀察一切法性，於諸法性無取無著，持此善根，用無所得而為方便，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，是為般若波羅蜜多。善現！是為諸菩薩摩訶薩大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，所謂內空、外空、內外空、大空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、無散空、本性空、相空、一切法空、無性空、無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，所謂內空、外空、內外空、大空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、無散空、本性空、相空、一切法空、無性空、無性自性空。

「云何內空？內謂內法，即是眼、耳、鼻、舌、身、意。當知此中眼由眼空，非常非壞。所以者何？本性爾故。如是乃至意由意空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為內空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何內空？內謂內法，即是眼、耳、鼻、舌、身、意。當知此中眼由眼空，非常非壞。所以者何？本性爾故。如是乃至意由意空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為內空。

「云何外空？外謂外法，即是色、聲、香、味、觸、法。當知此中色由色空，非常非壞。所以者何？本性爾故。如是乃至法由法空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為外空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何外空？外謂外法，即是色、聲、香、味、觸、法。當知此中色由色空，非常非壞。所以者何？本性爾故。如是乃至法由法空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為外空。

「云何內外空？內外謂內外法，即六內處及六外處。當知此中內法由外法空，非常非壞。所以者何？本性爾故，謂於六內處由六外處空。外法由內法空，非常非壞。所以者何？本性爾故，謂於外六處由內六處空。是謂內外空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何內外空？內外謂內外法，即六內處及六外處。當知此中內法由外法空，非常非壞。所以者何？本性爾故，謂於六內處由六外處空。外法由內法空，非常非壞。所以者何？本性爾故，謂於外六處由內六處空。是謂內外空。

「云何大空？大謂十方。當知此中東方由東方空，非常非壞。所以者何？本性爾故。如是乃至下方由下方空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為大空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何大空？大謂十方。當知此中東方由東方空，非常非壞。所以者何？本性爾故。如是乃至下方由下方空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為大空。

「云何空空？此中空謂一切法空。此空復由空空故空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是謂空空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何空空？此中空謂一切法空。此空復由空空故空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是謂空空。

「云何勝義空？此中勝義即是涅槃。當知涅槃由涅槃空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為勝義空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何勝義空？此中勝義即是涅槃。當知涅槃由涅槃空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為勝義空。

「云何有為空？此中有為即是三界。當知欲界由欲界空，非常非壞。所以者何？本性爾故。色、無色界由色、無色界空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為有為空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何有為空？此中有為即是三界。當知欲界由欲界空，非常非壞。所以者何？本性爾故。色、無色界由色、無色界空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為有為空。

「云何無為空？無為謂無生、無異、無滅法。當知無為由無為空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為無為空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無為空？無為謂無生、無異、無滅法。當知無為由無為空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為無為空。

「云何畢竟空？畢竟謂若法畢竟不可得。當知畢竟由畢竟空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為畢竟空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何畢竟空？畢竟謂若法畢竟不可得。當知畢竟由畢竟空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為畢竟空。

「云何無際空？無際謂無初際、後際、中際可得，若法無初際、中、後際可得，是法無來亦無所去。當知無際由無際空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為無際空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無際空？無際謂無初際、後際、中際可得，若法無初際、中、後際可得，是法無來亦無所去。當知無際由無際空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為無際空。

「云何無散空？散謂諸法有放、有棄、有捨可得，若法無放、棄、捨可得，說名無散。此中無散由無散空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為無散空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無散空？散謂諸法有放、有棄、有捨可得，若法無放、棄、捨可得，說名無散。此中無散由無散空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為無散空。

「云何本性空？本性謂一切法若有為性、若無為性，如是本性非聲聞作、非獨覺作、非菩薩作、非諸佛作、亦非餘作，其性法爾，故名本性。當知本性由本性空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為本性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何本性空？本性謂一切法若有為性、若無為性，如是本性非聲聞作、非獨覺作、非菩薩作、非諸佛作、亦非餘作，其性法爾，故名本性。當知本性由本性空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為本性空。

「云何相空？相謂諸法自相、共相。當知此中相由相空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為相空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何相空？相謂諸法自相、共相。當知此中相由相空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為相空。

「云何一切法空？一切法謂色乃至識、眼乃至意、色乃至法、眼識乃至意識、眼觸乃至意觸、眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，若有為法、若無為法，名一切法。此中一切法由一切法空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為一切法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何一切法空？一切法謂色乃至識、眼乃至意、色乃至法、眼識乃至意識、眼觸乃至意觸、眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，若有為法、若無為法，名一切法。此中一切法由一切法空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為一切法空。

「云何無性空？無性謂此中無少性可得。當知無性由無性空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為無性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無性空？無性謂此中無少性可得。當知無性由無性空，非常非壞。所以者何？本性爾故。是為無性空。

「云何無性自性空？無性自性謂一切法無能和合者性有所和合自性，眾緣生故。當知無性自性由無性自性空，非常非壞。所以者何？本性爾故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無性自性空？無性自性謂一切法無能和合者性有所和合自性，眾緣生故。當知無性自性由無性自性空，非常非壞。所以者何？本性爾故。

「復次，善現！有性由有性空，無性由無性空，自性由自性空，他性由他性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！有性由有性空，無性由無性空，自性由自性空，他性由他性空。

「云何有性由有性空？有性謂有為法，即是五蘊。如是有性由有性空，色等五蘊不可得故，無生性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何有性由有性空？有性謂有為法，即是五蘊。如是有性由有性空，色等五蘊不可得故，無生性故。

「云何無性由無性空？無性謂無為法，此中無為法由無為法空，即是無性由無性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何無性由無性空？無性謂無為法，此中無為法由無為法空，即是無性由無性空。

「云何自性由自性空？謂一切法皆自性空，此空非智所作，非見所作，亦非餘所作，故名自性由自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何自性由自性空？謂一切法皆自性空，此空非智所作，非見所作，亦非餘所作，故名自性由自性空。

「云何他性由他性空？謂一切法，如來出世、若不出世，法住、法定、法界、真如、不虛妄性、不變異性、實際、法爾由他性空，故名他性由他性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何他性由他性空？謂一切法，如來出世、若不出世，法住、法定、法界、真如、不虛妄性、不變異性、實際、法爾由他性空，故名他性由他性空。

「善現！是為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時大乘之相。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂健行三摩地、寶印三摩地、師子遊戲三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法涌三摩地、觀頂三摩地、法界決定三摩地、決定幢相三摩地、金剛喻三摩地、入法印三摩地、等持王三摩地、善安立三摩地、放光三摩地、力眾三摩地、等涌三摩地、入言詞決定三摩地、等入增語三摩地、觀方三摩地、持印三摩地、無忘失三摩地、諸法等趣海印三摩地、遍覆虛空三摩地、金剛輪三摩地、無量光三摩地、無著無障三摩地、斷諸法轉三摩地、捨寶三摩地、遍照三摩地、不眴三摩地、無相住三摩地、不思惟三摩地、無垢燈三摩地、無邊光三摩地、發光三摩地、普照三摩地、淨堅三摩地、無垢光三摩地、發妙樂三摩地、電燈三摩地、無盡三摩地、具威光三摩地、離盡三摩地、不可毀三摩地、開發三摩地、日燈三摩地、淨月三摩地、淨光三摩地、無動三摩地、發明三摩地、應作不應作三摩地、智幢相三摩地、金剛鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩地、善住三摩地、寶積三摩地、妙法印三摩地、法平等性三摩地、捨愛樂三摩地、法涌滿三摩地、飄散三摩地、分別法句三摩地、平等字相三摩地、離文字相三摩地、斷所緣三摩地、無變異三摩地、無品類三摩地、入名相三摩地、無相行三摩地、離翳闇三摩地、具行三摩地、不變動三摩地、度境界三摩地、離集眾德三摩地、決定住三摩地、淨妙花三摩地、具覺支三摩地、無邊辯三摩地、無等等三摩地、普超一切三摩地、決判一切三摩地、散猶豫三摩地、無所住三摩地、一相莊嚴三摩地、引發行相三摩地、一行相三摩地、離行相三摩地、妙行相三摩地、達諸有底散壞三摩地、寶堅固三摩地、解脫音聲文字三摩地、入施設語言三摩地、炬熾然三摩地、嚴淨相三摩地、無標幟三摩地、具妙相三摩地、不憙一切苦樂三摩地、無盡行相三摩地、具總持三摩地、攝伏一切正性邪性三摩地、息違順三摩地、離愛憎三摩地、無垢明三摩地、具堅固三摩地、滿月淨光三摩地、大莊嚴三摩地、普照世間三摩地、定平等性三摩地、遠離塵垢三摩地、有諍無諍平等理趣三摩地、無巢穴無標幟無愛樂三摩地、決定安住真如三摩地、離身語意穢惡三摩地、如虛空三摩地、無染無著三摩地。如是等三摩地有無量百千，是為菩薩摩訶薩大乘之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩大乘相者，謂健行三摩地、寶印三摩地、師子遊戲三摩地、妙月三摩地、月幢相三摩地、一切法涌三摩地、觀頂三摩地、法界決定三摩地、決定幢相三摩地、金剛喻三摩地、入法印三摩地、等持王三摩地、善安立三摩地、放光三摩地、力眾三摩地、等涌三摩地、入言詞決定三摩地、等入增語三摩地、觀方三摩地、持印三摩地、無忘失三摩地、諸法等趣海印三摩地、遍覆虛空三摩地、金剛輪三摩地、無量光三摩地、無著無障三摩地、斷諸法轉三摩地、捨寶三摩地、遍照三摩地、不眴三摩地、無相住三摩地、不思惟三摩地、無垢燈三摩地、無邊光三摩地、發光三摩地、普照三摩地、淨堅三摩地、無垢光三摩地、發妙樂三摩地、電燈三摩地、無盡三摩地、具威光三摩地、離盡三摩地、不可毀三摩地、開發三摩地、日燈三摩地、淨月三摩地、淨光三摩地、無動三摩地、發明三摩地、應作不應作三摩地、智幢相三摩地、金剛鬘三摩地、住心三摩地、普明三摩地、善住三摩地、寶積三摩地、妙法印三摩地、法平等性三摩地、捨愛樂三摩地、法涌滿三摩地、飄散三摩地、分別法句三摩地、平等字相三摩地、離文字相三摩地、斷所緣三摩地、無變異三摩地、無品類三摩地、入名相三摩地、無相行三摩地、離翳闇三摩地、具行三摩地、不變動三摩地、度境界三摩地、離集眾德三摩地、決定住三摩地、淨妙花三摩地、具覺支三摩地、無邊辯三摩地、無等等三摩地、普超一切三摩地、決判一切三摩地、散猶豫三摩地、無所住三摩地、一相莊嚴三摩地、引發行相三摩地、一行相三摩地、離行相三摩地、妙行相三摩地、達諸有底散壞三摩地、寶堅固三摩地、解脫音聲文字三摩地、入施設語言三摩地、炬熾然三摩地、嚴淨相三摩地、無標幟三摩地、具妙相三摩地、不憙一切苦樂三摩地、無盡行相三摩地、具總持三摩地、攝伏一切正性邪性三摩地、息違順三摩地、離愛憎三摩地、無垢明三摩地、具堅固三摩地、滿月淨光三摩地、大莊嚴三摩地、普照世間三摩地、定平等性三摩地、遠離塵垢三摩地、有諍無諍平等理趣三摩地、無巢穴無標幟無愛樂三摩地、決定安住真如三摩地、離身語意穢惡三摩地、如虛空三摩地、無染無著三摩地。如是等三摩地有無量百千，是為菩薩摩訶薩大乘之相。

「善現！此中云何名為健行三摩地？謂若住此三摩地時，普能領受諸定行處，是故名為健行三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！此中云何名為健行三摩地？謂若住此三摩地時，普能領受諸定行處，是故名為健行三摩地。

「云何名為寶印三摩地？謂若住此三摩地時，能印諸定行相差別，是故名為寶印三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為寶印三摩地？謂若住此三摩地時，能印諸定行相差別，是故名為寶印三摩地。

「云何名為師子遊戲三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持遊戲自在，是故名為師子遊戲三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為師子遊戲三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持遊戲自在，是故名為師子遊戲三摩地。

「云何名為妙月三摩地？謂若住此三摩地時，如淨滿月普照諸定，是故名為妙月三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為妙月三摩地？謂若住此三摩地時，如淨滿月普照諸定，是故名為妙月三摩地。

「云何名為月幢相三摩地？謂若住此三摩地時，普能任持諸定幢相，是故名為月幢相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為月幢相三摩地？謂若住此三摩地時，普能任持諸定幢相，是故名為月幢相三摩地。

「云何名為一切法涌三摩地？謂若住此三摩地時，普能涌出一切勝定，是故名為一切法涌三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為一切法涌三摩地？謂若住此三摩地時，普能涌出一切勝定，是故名為一切法涌三摩地。

「云何名為觀頂三摩地？謂若住此三摩地時，普能觀察諸勝定頂，是故名為觀頂三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為觀頂三摩地？謂若住此三摩地時，普能觀察諸勝定頂，是故名為觀頂三摩地。

「云何名為法界決定三摩地？謂若住此三摩地時，能於法界決定照了，是故名為法界決定三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為法界決定三摩地？謂若住此三摩地時，能於法界決定照了，是故名為法界決定三摩地。

「云何名為決定幢相三摩地？謂若住此三摩地時，決定能持諸定幢相，是故名為決定幢相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為決定幢相三摩地？謂若住此三摩地時，決定能持諸定幢相，是故名為決定幢相三摩地。

「云何名為金剛喻三摩地？謂若住此三摩地時，能摧諸定非彼所伏，是故名為金剛喻三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為金剛喻三摩地？謂若住此三摩地時，能摧諸定非彼所伏，是故名為金剛喻三摩地。

「云何名為入法印三摩地？謂若住此三摩地時，普能悟入一切法印，是故名為入法印三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為入法印三摩地？謂若住此三摩地時，普能悟入一切法印，是故名為入法印三摩地。

「云何名為等持王三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定中皆得自在，是故名為等持王三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為等持王三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定中皆得自在，是故名為等持王三摩地。

「云何名為善安立三摩地？謂若住此三摩地時，於等持王能善安立，是故名為善安立三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為善安立三摩地？謂若住此三摩地時，於等持王能善安立，是故名為善安立三摩地。

「云何名為放光三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定光普能開發，是故名為放光三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為放光三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定光普能開發，是故名為放光三摩地。

「云何名為力眾三摩地？謂若住此三摩地時，能發諸定眾多勢力，是故名為力眾三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為力眾三摩地？謂若住此三摩地時，能發諸定眾多勢力，是故名為力眾三摩地。

「云何名為等涌三摩地？謂若住此三摩地時，令諸勝定平等涌出，是故名為等涌三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為等涌三摩地？謂若住此三摩地時，令諸勝定平等涌出，是故名為等涌三摩地。

「云何名為入言詞決定三摩地？謂若住此三摩地時，於定言詞必能悟入，是故名為入言詞決定三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為入言詞決定三摩地？謂若住此三摩地時，於定言詞必能悟入，是故名為入言詞決定三摩地。

「云何名為等入增語三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定名平等悟入訓釋理趣，是故名為等入增語三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為等入增語三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定名平等悟入訓釋理趣，是故名為等入增語三摩地。

「云何名為觀方三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定方普能觀照，是故名為觀方三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為觀方三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定方普能觀照，是故名為觀方三摩地。

「云何名為持印三摩地？謂若住此三摩地時，能總任持諸定妙印，是故名為持印三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為持印三摩地？謂若住此三摩地時，能總任持諸定妙印，是故名為持印三摩地。

「云何名為無忘失三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定相能無忘失，是故名為無忘失三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無忘失三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定相能無忘失，是故名為無忘失三摩地。

「云何名為諸法等趣海印三摩地？謂若住此三摩地時，令諸勝定平等趣入，如大海印攝受眾流，是故名為諸法等趣海印三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為諸法等趣海印三摩地？謂若住此三摩地時，令諸勝定平等趣入，如大海印攝受眾流，是故名為諸法等趣海印三摩地。

「云何名為遍覆虛空三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持能遍覆護，無所簡別如太虛空，是故名為遍覆虛空三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為遍覆虛空三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持能遍覆護，無所簡別如太虛空，是故名為遍覆虛空三摩地。

「云何名為金剛輪三摩地？謂若住此三摩地時，普能任持一切勝定，令不散壞如金剛輪，是故名為金剛輪三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為金剛輪三摩地？謂若住此三摩地時，普能任持一切勝定，令不散壞如金剛輪，是故名為金剛輪三摩地。

「云何名為無量光三摩地？謂若住此三摩地時，放無量光照有情類，令彼憶念曾所受法及作種種大饒益事，是故名為無量光三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無量光三摩地？謂若住此三摩地時，放無量光照有情類，令彼憶念曾所受法及作種種大饒益事，是故名為無量光三摩地。

「云何名為無著無障三摩地？謂若住此三摩地時，離諸染著及一切障，是故名為無著無障三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無著無障三摩地？謂若住此三摩地時，離諸染著及一切障，是故名為無著無障三摩地。

「云何名為斷諸法轉三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法證無生理，令生死苦永不相續，是故名為斷諸法轉三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為斷諸法轉三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法證無生理，令生死苦永不相續，是故名為斷諸法轉三摩地。

「云何名為捨寶三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定相尚能棄捨，況諸煩惱及餘法相而不能捨！是故名為捨寶三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為捨寶三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定相尚能棄捨，況諸煩惱及餘法相而不能捨！是故名為捨寶三摩地。

「云何名為遍照三摩地？謂若住此三摩地時，遍照諸定令甚光顯，是故名為遍照三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為遍照三摩地？謂若住此三摩地時，遍照諸定令甚光顯，是故名為遍照三摩地。

「云何名為不眴三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法無所求願，是故名為不眴三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為不眴三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法無所求願，是故名為不眴三摩地。

「云何名為無相住三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸定中有少法可住，是故名為無相住三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無相住三摩地？謂若住此三摩地時，不見諸定中有少法可住，是故名為無相住三摩地。

「云何名為不思惟三摩地？謂若住此三摩地時，所有下劣心、心所法悉皆不轉，是故名為不思惟三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為不思惟三摩地？謂若住此三摩地時，所有下劣心、心所法悉皆不轉，是故名為不思惟三摩地。

「云何名為無垢燈三摩地？謂若住此三摩地時，如持淨燈照了諸定，是故名為無垢燈三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無垢燈三摩地？謂若住此三摩地時，如持淨燈照了諸定，是故名為無垢燈三摩地。

「云何名為無邊光三摩地？謂若住此三摩地時，能發大光照無邊際，是故名為無邊光三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無邊光三摩地？謂若住此三摩地時，能發大光照無邊際，是故名為無邊光三摩地。

「云何名為發光三摩地？謂若住此等持無間能發一切勝定光明，是故名為發光三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為發光三摩地？謂若住此等持無間能發一切勝定光明，是故名為發光三摩地。

「云何名為普照三摩地？謂若得此等持無間即能普照諸勝定門，是故名為普照三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為普照三摩地？謂若得此等持無間即能普照諸勝定門，是故名為普照三摩地。

「云何名為淨堅三摩地？謂若住此三摩地時，得諸等持淨平等性，是故名為淨堅三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為淨堅三摩地？謂若住此三摩地時，得諸等持淨平等性，是故名為淨堅三摩地。

「云何名為無垢光三摩地？謂若住此三摩地時，能普蠲除一切定垢，亦能照了一切等持，是故名為無垢光三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無垢光三摩地？謂若住此三摩地時，能普蠲除一切定垢，亦能照了一切等持，是故名為無垢光三摩地。

「云何名為發妙樂三摩地？謂若住此三摩地時，普能領受諸定妙樂，是故名為發妙樂三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為發妙樂三摩地？謂若住此三摩地時，普能領受諸定妙樂，是故名為發妙樂三摩地。

「云何名為電燈三摩地？謂若住此三摩地時，照諸等持如電光焰，是故名為電燈三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為電燈三摩地？謂若住此三摩地時，照諸等持如電光焰，是故名為電燈三摩地。

「云何名為無盡三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不見有盡，是故名為無盡三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無盡三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不見有盡，是故名為無盡三摩地。

「云何名為具威光三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持威光獨盛，是故名為具威光三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為具威光三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持威光獨盛，是故名為具威光三摩地。

「云何名為離盡三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持一切無盡，而不見有少分法相，是故名為離盡三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為離盡三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持一切無盡，而不見有少分法相，是故名為離盡三摩地。

「云何名為不可毀三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持見無瑕隙，是故名為不可毀三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為不可毀三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持見無瑕隙，是故名為不可毀三摩地。

「云何名為開發三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持無不開發，是故名為開發三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為開發三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持無不開發，是故名為開發三摩地。

「云何名為日燈三摩地？謂若住此三摩地時，令諸定門發光普照，是故名為日燈三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為日燈三摩地？謂若住此三摩地時，令諸定門發光普照，是故名為日燈三摩地。

「云何名為淨月三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持破闇如月，是故名為淨月三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為淨月三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持破闇如月，是故名為淨月三摩地。

「云何名為淨光三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持得無礙解，是故名為淨光三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為淨光三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持得無礙解，是故名為淨光三摩地。

「云何名為無動三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持無掉慢動亦無戲論，是故名為無動三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無動三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持無掉慢動亦無戲論，是故名為無動三摩地。

「云何名為發明三摩地？謂若住此三摩地時，令諸定門發明普照，是故名為發明三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為發明三摩地？謂若住此三摩地時，令諸定門發明普照，是故名為發明三摩地。

「云何名為應作不應作三摩地？謂若住此三摩地時，照諸等持一切應作、不應作事皆令顯了，是故名為應作不應作三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為應作不應作三摩地？謂若住此三摩地時，照諸等持一切應作、不應作事皆令顯了，是故名為應作不應作三摩地。

「云何名為智幢相三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持妙智幢相，是故名為智幢相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為智幢相三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持妙智幢相，是故名為智幢相三摩地。

「云何名為金剛鬘三摩地？謂若住此三摩地時，雖能通達一切法，而不見有一切相，是故名為金剛鬘三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為金剛鬘三摩地？謂若住此三摩地時，雖能通達一切法，而不見有一切相，是故名為金剛鬘三摩地。

「云何名為住心三摩地？謂若住此三摩地時，心不動搖、不轉、不照，亦不損減，不念有心，是故名為住心三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為住心三摩地？謂若住此三摩地時，心不動搖、不轉、不照，亦不損減，不念有心，是故名為住心三摩地。

「云何名為普明三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定明普能觀照，是故名為普明三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為普明三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定明普能觀照，是故名為普明三摩地。

「云何名為善住三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持善能安住，是故名為善住三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為善住三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持善能安住，是故名為善住三摩地。

「云何名為寶積三摩地？謂若住此三摩地時，觀諸等持皆如寶聚，是故名為寶積三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為寶積三摩地？謂若住此三摩地時，觀諸等持皆如寶聚，是故名為寶積三摩地。

「云何名為妙法印三摩地？謂若住此三摩地時，能印諸等持以無印印故，是故名為妙法印三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為妙法印三摩地？謂若住此三摩地時，能印諸等持以無印印故，是故名為妙法印三摩地。

「云何名為法平等性三摩地？謂若住此三摩地時，不見有少法離平等性者，是故名為法平等性三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為法平等性三摩地？謂若住此三摩地時，不見有少法離平等性者，是故名為法平等性三摩地。

「云何名為捨愛樂三摩地？謂若住此三摩地時，於一切定及一切法俱捨愛樂，是故名為捨愛樂三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為捨愛樂三摩地？謂若住此三摩地時，於一切定及一切法俱捨愛樂，是故名為捨愛樂三摩地。

「云何名為法涌滿三摩地？謂若住此三摩地時，一切法相悉皆涌出，一切佛法無不圓滿，是故名為法涌滿三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為法涌滿三摩地？謂若住此三摩地時，一切法相悉皆涌出，一切佛法無不圓滿，是故名為法涌滿三摩地。

「云何名為飄散三摩地？謂若住此三摩地時，能令諸定飄散諸法，是故名為飄散三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為飄散三摩地？謂若住此三摩地時，能令諸定飄散諸法，是故名為飄散三摩地。

「云何名為分別法句三摩地？謂若住此三摩地時，善能分別諸定法句，是故名為分別法句三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為分別法句三摩地？謂若住此三摩地時，善能分別諸定法句，是故名為分別法句三摩地。

「云何名為平等字相三摩地？謂若住此三摩地時，得諸等持平等字相甚可愛樂，是故名為平等字相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為平等字相三摩地？謂若住此三摩地時，得諸等持平等字相甚可愛樂，是故名為平等字相三摩地。

「云何名為離文字相三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不得一字可愛樂相，是故名為離文字相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為離文字相三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不得一字可愛樂相，是故名為離文字相三摩地。

「云何名為斷所緣三摩地？謂若住此三摩地時，斷諸等持所緣境相，是故名為斷所緣三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為斷所緣三摩地？謂若住此三摩地時，斷諸等持所緣境相，是故名為斷所緣三摩地。

「云何名為無變異三摩地？謂若住此三摩地時，不得諸法變異之相，是故名為無變異三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無變異三摩地？謂若住此三摩地時，不得諸法變異之相，是故名為無變異三摩地。

「云何名為無品類三摩地？謂若住此三摩地時，不得諸法品類別相，是故名為無品類三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無品類三摩地？謂若住此三摩地時，不得諸法品類別相，是故名為無品類三摩地。

「云何名為入名相三摩地？謂若住此三摩地時，悟入諸法名相差別，是故名為入名相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為入名相三摩地？謂若住此三摩地時，悟入諸法名相差別，是故名為入名相三摩地。

「云何名為無相行三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定相都無所得，是故名為無相行三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無相行三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定相都無所得，是故名為無相行三摩地。

「云何名為離翳闇三摩地？謂若住此三摩地時，普能遣除諸定翳闇，是故名為離翳闇三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為離翳闇三摩地？謂若住此三摩地時，普能遣除諸定翳闇，是故名為離翳闇三摩地。

「云何名為具行三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持行相差別，是故名為具行三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為具行三摩地？謂若住此三摩地時，見諸等持行相差別，是故名為具行三摩地。

「云何名為不變動三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不見變動，是故名為不變動三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為不變動三摩地？謂若住此三摩地時，於諸等持不見變動，是故名為不變動三摩地。

「云何名為度境界三摩地？謂若住此三摩地時，超諸等持所緣境相，是故名為度境界三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為度境界三摩地？謂若住此三摩地時，超諸等持所緣境相，是故名為度境界三摩地。

「云何名為離集眾德三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法及一切定不得集相，以一切法不可集故，是故名為離集眾德三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為離集眾德三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法及一切定不得集相，以一切法不可集故，是故名為離集眾德三摩地。

「云何名為決定住三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定心雖決定住，而知其相竟不可得，是故名為決定住三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為決定住三摩地？謂若住此三摩地時，於諸定心雖決定住，而知其相竟不可得，是故名為決定住三摩地。

「云何名為淨妙花三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持皆得清淨，嚴飾光顯猶如妙花，是故名為淨妙花三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為淨妙花三摩地？謂若住此三摩地時，令諸等持皆得清淨，嚴飾光顯猶如妙花，是故名為淨妙花三摩地。

「云何名為具覺支三摩地？謂若住此三摩地時，修七覺支速得圓滿，是故名為具覺支三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為具覺支三摩地？謂若住此三摩地時，修七覺支速得圓滿，是故名為具覺支三摩地。

「云何名為無邊辯三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法得無邊辯，是故名為無邊辯三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無邊辯三摩地？謂若住此三摩地時，於一切法得無邊辯，是故名為無邊辯三摩地。

「云何名為無等等三摩地？謂若住此三摩地時，得諸等持無等等性，是故名為無等等三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為無等等三摩地？謂若住此三摩地時，得諸等持無等等性，是故名為無等等三摩地。