大般若波羅蜜多經卷第四百八十三三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百八十三三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分善現品第三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分善現品第三之二

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法應如實覺名假、法假。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法應如實覺名假、法假。

「善現！是菩薩摩訶薩於一切法名假、法假如實覺已，不取著色，不取著受、想、行、識；不取著眼處、色處，不取著耳處、聲處，不取著鼻處、香處，不取著舌處、味處，不取著身處、觸處，不取著意處、法處；不取著眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂，不取著耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂，不取著鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂，不取著舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂，不取著身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂，不取著意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂；不取著有為界，不取著無為界；不取著布施波羅蜜多，不取著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不取著名，不取著相；不取著菩薩身；不取著肉眼，不取著天眼、慧眼、法眼、佛眼；不取著智波羅蜜多，不取著神通波羅蜜多；不取著內空，不取著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、無散空、本性空、相空、一切法空、無性空、無性自性空；不取著真如，不取著實際、法界；不取著成熟有情，不取著嚴淨佛土；不取著方便善巧。所以者何？善現！以一切法若能取著、若所取著、若取著時、若取著處皆無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於一切法名假、法假如實覺已，不取著色，不取著受、想、行、識；不取著眼處、色處，不取著耳處、聲處，不取著鼻處、香處，不取著舌處、味處，不取著身處、觸處，不取著意處、法處；不取著眼界、色界、眼識界及眼觸、眼觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂，不取著耳界、聲界、耳識界及耳觸、耳觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂，不取著鼻界、香界、鼻識界及鼻觸、鼻觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂，不取著舌界、味界、舌識界及舌觸、舌觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂，不取著身界、觸界、身識界及身觸、身觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂，不取著意界、法界、意識界及意觸、意觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂；不取著有為界，不取著無為界；不取著布施波羅蜜多，不取著淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多；不取著名，不取著相；不取著菩薩身；不取著肉眼，不取著天眼、慧眼、法眼、佛眼；不取著智波羅蜜多，不取著神通波羅蜜多；不取著內空，不取著外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、無散空、本性空、相空、一切法空、無性空、無性自性空；不取著真如，不取著實際、法界；不取著成熟有情，不取著嚴淨佛土；不取著方便善巧。所以者何？善現！以一切法若能取著、若所取著、若取著時、若取著處皆無所有。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩於一切法無所取著修行般若波羅蜜多時，增長布施波羅蜜多，增長淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，趣入菩薩正決定位，能住菩薩不退轉地，圓滿菩薩殊勝神通。如是神通得圓滿已，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊。為欲成熟諸有情故，為欲嚴淨自佛土故，為見如來、應、正等覺，引發種種殊勝善根。既能引發勝善根已，隨所樂聞諸佛正法皆得聽受。既聽受已，乃至安坐妙菩提座終不忘失，所受法門亦無間斷，普於一切陀羅尼門、三摩地門皆得自在。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法能如實覺名假法假無所取著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩於一切法無所取著修行般若波羅蜜多時，增長布施波羅蜜多，增長淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，趣入菩薩正決定位，能住菩薩不退轉地，圓滿菩薩殊勝神通。如是神通得圓滿已，從一佛國至一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊。為欲成熟諸有情故，為欲嚴淨自佛土故，為見如來、應、正等覺，引發種種殊勝善根。既能引發勝善根已，隨所樂聞諸佛正法皆得聽受。既聽受已，乃至安坐妙菩提座終不忘失，所受法門亦無間斷，普於一切陀羅尼門、三摩地門皆得自在。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法能如實覺名假法假無所取著。

「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即色乃至識是菩薩耶？異色乃至識是菩薩耶？色乃至識中有菩薩耶？菩薩中有色乃至識耶？離色乃至識有菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即色乃至識是菩薩耶？異色乃至識是菩薩耶？色乃至識中有菩薩耶？菩薩中有色乃至識耶？離色乃至識有菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即眼處乃至意處是菩薩耶？異眼處乃至意處是菩薩耶？眼處乃至意處中有菩薩耶？菩薩中有眼處乃至意處耶？離眼處乃至意處有菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即眼處乃至意處是菩薩耶？異眼處乃至意處是菩薩耶？眼處乃至意處中有菩薩耶？菩薩中有眼處乃至意處耶？離眼處乃至意處有菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即色處乃至法處是菩薩耶？異色處乃至法處是菩薩耶？色處乃至法處中有菩薩耶？菩薩中有色處乃至法處耶？離色處乃至法處有菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即色處乃至法處是菩薩耶？異色處乃至法處是菩薩耶？色處乃至法處中有菩薩耶？菩薩中有色處乃至法處耶？離色處乃至法處有菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即眼界乃至意界是菩薩耶？異眼界乃至意界是菩薩耶？眼界乃至意界中有菩薩耶？菩薩中有眼界乃至意界耶？離眼界乃至意界有菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即眼界乃至意界是菩薩耶？異眼界乃至意界是菩薩耶？眼界乃至意界中有菩薩耶？菩薩中有眼界乃至意界耶？離眼界乃至意界有菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即色界乃至法界是菩薩耶？異色界乃至法界是菩薩耶？色界乃至法界中有菩薩耶？菩薩中有色界乃至法界耶？離色界乃至法界有菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即色界乃至法界是菩薩耶？異色界乃至法界是菩薩耶？色界乃至法界中有菩薩耶？菩薩中有色界乃至法界耶？離色界乃至法界有菩薩耶？」

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「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即眼識界乃至意識界是菩薩耶？異眼識界乃至意識界是菩薩耶？眼識界乃至意識界中有菩薩耶？菩薩中有眼識界乃至意識界耶？離眼識界乃至意識界有菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即眼識界乃至意識界是菩薩耶？異眼識界乃至意識界是菩薩耶？眼識界乃至意識界中有菩薩耶？菩薩中有眼識界乃至意識界耶？離眼識界乃至意識界有菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即地界乃至識界是菩薩耶？異地界乃至識界是菩薩耶？地界乃至識界中有菩薩耶？菩薩中有地界乃至識界耶？離地界乃至識界有菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即地界乃至識界是菩薩耶？異地界乃至識界是菩薩耶？地界乃至識界中有菩薩耶？菩薩中有地界乃至識界耶？離地界乃至識界有菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即無明乃至老死是菩薩耶？異無明乃至老死是菩薩耶？無明乃至老死中有菩薩耶？菩薩中有無明乃至老死耶？離無明乃至老死有菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？言菩薩者，即無明乃至老死是菩薩耶？異無明乃至老死是菩薩耶？無明乃至老死中有菩薩耶？菩薩中有無明乃至老死耶？離無明乃至老死有菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「汝觀何義作如是言：即色等非菩薩，異色等非菩薩，非色等中有菩薩，非菩薩中有色等，非離色等有菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「汝觀何義作如是言：即色等非菩薩，異色等非菩薩，非色等中有菩薩，非菩薩中有色等，非離色等有菩薩耶？」

善現答言：「世尊！若菩提、若薩埵、若色等，尚畢竟無所有不可得故，況有菩薩！此既非有，如何可言：即色等是菩薩，異色等是菩薩，色等中有菩薩，菩薩中有色等，離色等有菩薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「世尊！若菩提、若薩埵、若色等，尚畢竟無所有不可得故，況有菩薩！此既非有，如何可言：即色等是菩薩，異色等是菩薩，色等中有菩薩，菩薩中有色等，離色等有菩薩？」

佛告善現：「善哉！善哉！如汝所說。善現當知！若菩提、若薩埵、若色等不可得故，諸菩薩亦不可得。諸菩薩不可得故，所行般若波羅蜜多亦不可得。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於此義中當勤修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「善哉！善哉！如汝所說。善現當知！若菩提、若薩埵、若色等不可得故，諸菩薩亦不可得。諸菩薩不可得故，所行般若波羅蜜多亦不可得。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於此義中當勤修學。

「復次，善現！於意云何？即色乃至識真如是菩薩耶？異色乃至識真如是菩薩耶？色乃至識真如中有菩薩耶？菩薩中有色乃至識真如耶？離色乃至識真如有菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？即色乃至識真如是菩薩耶？異色乃至識真如是菩薩耶？色乃至識真如中有菩薩耶？菩薩中有色乃至識真如耶？離色乃至識真如有菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

「復次，善現！於意云何？即眼處乃至意處真如是菩薩耶？異眼處乃至意處真如是菩薩耶？眼處乃至意處真如中有菩薩耶？菩薩中有眼處乃至意處真如耶？離眼處乃至意處真如有菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？即眼處乃至意處真如是菩薩耶？異眼處乃至意處真如是菩薩耶？眼處乃至意處真如中有菩薩耶？菩薩中有眼處乃至意處真如耶？離眼處乃至意處真如有菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

「復次，善現！於意云何？即色處乃至法處真如是菩薩耶？異色處乃至法處真如是菩薩耶？色處乃至法處真如中有菩薩耶？菩薩中有色處乃至法處真如耶？離色處乃至法處真如有菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？即色處乃至法處真如是菩薩耶？異色處乃至法處真如是菩薩耶？色處乃至法處真如中有菩薩耶？菩薩中有色處乃至法處真如耶？離色處乃至法處真如有菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

「復次，善現！於意云何？即眼界乃至意界真如是菩薩耶？異眼界乃至意界真如是菩薩耶？眼界乃至意界真如中有菩薩耶？菩薩中有眼界乃至意界真如耶？離眼界乃至意界真如有菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？即眼界乃至意界真如是菩薩耶？異眼界乃至意界真如是菩薩耶？眼界乃至意界真如中有菩薩耶？菩薩中有眼界乃至意界真如耶？離眼界乃至意界真如有菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

「復次，善現！於意云何？即色界乃至法界真如是菩薩耶？異色界乃至法界真如是菩薩耶？色界乃至法界真如中有菩薩耶？菩薩中有色界乃至法界真如耶？離色界乃至法界真如有菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？即色界乃至法界真如是菩薩耶？異色界乃至法界真如是菩薩耶？色界乃至法界真如中有菩薩耶？菩薩中有色界乃至法界真如耶？離色界乃至法界真如有菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

「復次，善現！於意云何？即眼識界乃至意識界真如是菩薩耶？異眼識界乃至意識界真如是菩薩耶？眼識界乃至意識界真如中有菩薩耶？菩薩中有眼識界乃至意識界真如耶？離眼識界乃至意識界真如有菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？即眼識界乃至意識界真如是菩薩耶？異眼識界乃至意識界真如是菩薩耶？眼識界乃至意識界真如中有菩薩耶？菩薩中有眼識界乃至意識界真如耶？離眼識界乃至意識界真如有菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

「復次，善現！於意云何？即地界乃至識界真如是菩薩耶？異地界乃至識界真如是菩薩耶？地界乃至識界真如中有菩薩耶？菩薩中有地界乃至識界真如耶？離地界乃至識界真如有菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？即地界乃至識界真如是菩薩耶？異地界乃至識界真如是菩薩耶？地界乃至識界真如中有菩薩耶？菩薩中有地界乃至識界真如耶？離地界乃至識界真如有菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

「復次，善現！於意云何？即無明乃至老死真如是菩薩耶？異無明乃至老死真如是菩薩耶？無明乃至老死真如中有菩薩耶？菩薩中有無明乃至老死真如耶？離無明乃至老死真如有菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？即無明乃至老死真如是菩薩耶？異無明乃至老死真如是菩薩耶？無明乃至老死真如中有菩薩耶？菩薩中有無明乃至老死真如耶？離無明乃至老死真如有菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「汝觀何義作如是言：即色等真如非菩薩，異色等真如非菩薩，非色等真如中有菩薩，非菩薩中有色等真如，非離色等真如有菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「汝觀何義作如是言：即色等真如非菩薩，異色等真如非菩薩，非色等真如中有菩薩，非菩薩中有色等真如，非離色等真如有菩薩耶？」

善現答言：「世尊！色等法尚畢竟無所有不可得故，況有色等真如！此真如既非有，如何可言：即色等真如是菩薩，異色等真如是菩薩，色等真如中有菩薩，菩薩中有色等真如，離色等真如有菩薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「世尊！色等法尚畢竟無所有不可得故，況有色等真如！此真如既非有，如何可言：即色等真如是菩薩，異色等真如是菩薩，色等真如中有菩薩，菩薩中有色等真如，離色等真如有菩薩？」

佛告善現：「善哉！善哉！如汝所說。善現當知！色等法不可得故，色等真如亦不可得，色等法及真如不可得故，諸菩薩亦不可得，諸菩薩不可得故，所行般若波羅蜜多亦不可得。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於此義中當懃修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「善哉！善哉！如汝所說。善現當知！色等法不可得故，色等真如亦不可得，色等法及真如不可得故，諸菩薩亦不可得，諸菩薩不可得故，所行般若波羅蜜多亦不可得。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於此義中當懃修學。

「復次，善現！於意云何？言菩薩者，色乃至識增語是菩薩耶？色乃至識若常若無常增語是菩薩耶？色乃至識若樂若苦增語是菩薩耶？色乃至識若我若無我增語是菩薩耶？色乃至識若淨若不淨增語是菩薩耶？色乃至識若空若不空增語是菩薩耶？色乃至識若有相若無相增語是菩薩耶？色乃至識若有願若無願增語是菩薩耶？色乃至識若寂靜若不寂靜增語是菩薩耶？色乃至識若遠離若不遠離增語是菩薩耶？色乃至識若有為若無為增語是菩薩耶？色乃至識若有漏若無漏增語是菩薩耶？色乃至識若生若滅增語是菩薩耶？色乃至識若善若非善增語是菩薩耶？色乃至識若有罪若無罪增語是菩薩耶？色乃至識若有煩惱若無煩惱增語是菩薩耶？色乃至識若世間若出世間增語是菩薩耶？色乃至識若雜染若清淨增語是菩薩耶？色乃至識若屬生死若屬涅槃增語是菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？言菩薩者，色乃至識增語是菩薩耶？色乃至識若常若無常增語是菩薩耶？色乃至識若樂若苦增語是菩薩耶？色乃至識若我若無我增語是菩薩耶？色乃至識若淨若不淨增語是菩薩耶？色乃至識若空若不空增語是菩薩耶？色乃至識若有相若無相增語是菩薩耶？色乃至識若有願若無願增語是菩薩耶？色乃至識若寂靜若不寂靜增語是菩薩耶？色乃至識若遠離若不遠離增語是菩薩耶？色乃至識若有為若無為增語是菩薩耶？色乃至識若有漏若無漏增語是菩薩耶？色乃至識若生若滅增語是菩薩耶？色乃至識若善若非善增語是菩薩耶？色乃至識若有罪若無罪增語是菩薩耶？色乃至識若有煩惱若無煩惱增語是菩薩耶？色乃至識若世間若出世間增語是菩薩耶？色乃至識若雜染若清淨增語是菩薩耶？色乃至識若屬生死若屬涅槃增語是菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

「復次，善現！於意云何？言菩薩者，眼處乃至意處增語是菩薩耶？眼處乃至意處若常若無常增語是菩薩耶？眼處乃至意處若樂若苦增語是菩薩耶？眼處乃至意處若我若無我增語是菩薩耶？眼處乃至意處若淨若不淨增語是菩薩耶？眼處乃至意處若空若不空增語是菩薩耶？眼處乃至意處若有相若無相增語是菩薩耶？眼處乃至意處若有願若無願增語是菩薩耶？眼處乃至意處若寂靜若不寂靜增語是菩薩耶？眼處乃至意處若遠離若不遠離增語是菩薩耶？眼處乃至意處若有為若無為增語是菩薩耶？眼處乃至意處若有漏若無漏增語是菩薩耶？眼處乃至意處若生若滅增語是菩薩耶？眼處乃至意處若善若非善增語是菩薩耶？眼處乃至意處若有罪若無罪增語是菩薩耶？眼處乃至意處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩耶？眼處乃至意處若世間若出世間增語是菩薩耶？眼處乃至意處若雜染若清淨增語是菩薩耶？眼處乃至意處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？言菩薩者，眼處乃至意處增語是菩薩耶？眼處乃至意處若常若無常增語是菩薩耶？眼處乃至意處若樂若苦增語是菩薩耶？眼處乃至意處若我若無我增語是菩薩耶？眼處乃至意處若淨若不淨增語是菩薩耶？眼處乃至意處若空若不空增語是菩薩耶？眼處乃至意處若有相若無相增語是菩薩耶？眼處乃至意處若有願若無願增語是菩薩耶？眼處乃至意處若寂靜若不寂靜增語是菩薩耶？眼處乃至意處若遠離若不遠離增語是菩薩耶？眼處乃至意處若有為若無為增語是菩薩耶？眼處乃至意處若有漏若無漏增語是菩薩耶？眼處乃至意處若生若滅增語是菩薩耶？眼處乃至意處若善若非善增語是菩薩耶？眼處乃至意處若有罪若無罪增語是菩薩耶？眼處乃至意處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩耶？眼處乃至意處若世間若出世間增語是菩薩耶？眼處乃至意處若雜染若清淨增語是菩薩耶？眼處乃至意處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩耶？」

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「復次，善現！於意云何？言菩薩者，無明乃至老死增語是菩薩耶？無明乃至老死若常若無常增語是菩薩耶？無明乃至老死若樂若苦增語是菩薩耶？無明乃至老死若我若無我增語是菩薩耶？無明乃至老死若淨若不淨增語是菩薩耶？無明乃至老死若空若不空增語是菩薩耶？無明乃至老死若有相若無相增語是菩薩耶？無明乃至老死若有願若無願增語是菩薩耶？無明乃至老死若寂靜若不寂靜增語是菩薩耶？無明乃至老死若遠離若不遠離增語是菩薩耶？無明乃至老死若有為若無為增語是菩薩耶？無明乃至老死若有漏若無漏增語是菩薩耶？無明乃至老死若生若滅增語是菩薩耶？無明乃至老死若善若非善增語是菩薩耶？無明乃至老死若有罪若無罪增語是菩薩耶？無明乃至老死若有煩惱若無煩惱增語是菩薩耶？無明乃至老死若世間若出世間增語是菩薩耶？無明乃至老死若雜染若清淨增語是菩薩耶？無明乃至老死若屬生死若屬涅槃增語是菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？言菩薩者，無明乃至老死增語是菩薩耶？無明乃至老死若常若無常增語是菩薩耶？無明乃至老死若樂若苦增語是菩薩耶？無明乃至老死若我若無我增語是菩薩耶？無明乃至老死若淨若不淨增語是菩薩耶？無明乃至老死若空若不空增語是菩薩耶？無明乃至老死若有相若無相增語是菩薩耶？無明乃至老死若有願若無願增語是菩薩耶？無明乃至老死若寂靜若不寂靜增語是菩薩耶？無明乃至老死若遠離若不遠離增語是菩薩耶？無明乃至老死若有為若無為增語是菩薩耶？無明乃至老死若有漏若無漏增語是菩薩耶？無明乃至老死若生若滅增語是菩薩耶？無明乃至老死若善若非善增語是菩薩耶？無明乃至老死若有罪若無罪增語是菩薩耶？無明乃至老死若有煩惱若無煩惱增語是菩薩耶？無明乃至老死若世間若出世間增語是菩薩耶？無明乃至老死若雜染若清淨增語是菩薩耶？無明乃至老死若屬生死若屬涅槃增語是菩薩耶？」

善現答言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「不也！世尊！」

佛告善現：「汝觀何義作如是言：色等增語非菩薩？復觀何義作如是言：色等法若常若無常增語、若樂若苦增語、若我若無我增語、若淨若不淨增語、若空若不空增語、若有相若無相增語、若有願若無願增語、若寂靜若不寂靜增語、若遠離若不遠離增語、若有為若無為增語、若有漏若無漏增語、若生若滅增語、若善若非善增語、若有罪若無罪增語、若有煩惱若無煩惱增語、若世間若出世間增語、若雜染若清淨增語、若屬生死若屬涅槃增語非菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「汝觀何義作如是言：色等增語非菩薩？復觀何義作如是言：色等法若常若無常增語、若樂若苦增語、若我若無我增語、若淨若不淨增語、若空若不空增語、若有相若無相增語、若有願若無願增語、若寂靜若不寂靜增語、若遠離若不遠離增語、若有為若無為增語、若有漏若無漏增語、若生若滅增語、若善若非善增語、若有罪若無罪增語、若有煩惱若無煩惱增語、若世間若出世間增語、若雜染若清淨增語、若屬生死若屬涅槃增語非菩薩耶？」

善現答言：「世尊！色等法尚畢竟無所有不可得故，況有色等增語！此增語既非有，如何可言色等增語是菩薩？世尊！色等法尚畢竟無所有不可得故，況有色等若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃！此既非有，況有色等法常無常增語，乃至屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：色等法常無常增語是菩薩，乃至屬生死屬涅槃增語是菩薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現答言：「世尊！色等法尚畢竟無所有不可得故，況有色等增語！此增語既非有，如何可言色等增語是菩薩？世尊！色等法尚畢竟無所有不可得故，況有色等若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃！此既非有，況有色等法常無常增語，乃至屬生死屬涅槃增語！此增語既非有，如何可言：色等法常無常增語是菩薩，乃至屬生死屬涅槃增語是菩薩？」

佛告善現：「善哉！善哉！如汝所說。善現當知！色等法及常無常等不可得故，色等法增語及常無常等增語亦不可得，法及增語不可得故，諸菩薩亦不可得，諸菩薩不可得故，所行般若波羅蜜多亦不可得。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於此義中當懃修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「善哉！善哉！如汝所說。善現當知！色等法及常無常等不可得故，色等法增語及常無常等增語亦不可得，法及增語不可得故，諸菩薩亦不可得，諸菩薩不可得故，所行般若波羅蜜多亦不可得。善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於此義中當懃修學。

「復次，善現！汝先所言『不見有法可名菩薩摩訶薩。』者，如是！如是！如汝所說。善現當知！諸法不見法界，法界不見諸法，諸法不見諸法，法界不見法界。善現當知！色界不見法界，法界不見色界；受、想、行、識界不見法界，法界不見受、想、行、識界。善現當知！眼界不見法界，法界不見眼界；耳、鼻、舌、身、意界不見法界，法界不見耳、鼻、舌、身、意界。色界不見法界，法界不見色界；聲、香、味、觸、法界不見法界，法界不見聲、香、味、觸、法界。眼識界不見法界，法界不見眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界不見法界，法界不見耳、鼻、舌、身、意識界。善現當知！地界不見法界，法界不見地界；水、火、風、空、識界不見法界，法界不見水、火、風、空、識界。善現當知！有為界不見無為界，無為界不見有為界。善現當知！非離有為界可施設無為界，非離無為界可施設有為界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！汝先所言『不見有法可名菩薩摩訶薩。』者，如是！如是！如汝所說。善現當知！諸法不見法界，法界不見諸法，諸法不見諸法，法界不見法界。善現當知！色界不見法界，法界不見色界；受、想、行、識界不見法界，法界不見受、想、行、識界。善現當知！眼界不見法界，法界不見眼界；耳、鼻、舌、身、意界不見法界，法界不見耳、鼻、舌、身、意界。色界不見法界，法界不見色界；聲、香、味、觸、法界不見法界，法界不見聲、香、味、觸、法界。眼識界不見法界，法界不見眼識界；耳、鼻、舌、身、意識界不見法界，法界不見耳、鼻、舌、身、意識界。善現當知！地界不見法界，法界不見地界；水、火、風、空、識界不見法界，法界不見水、火、風、空、識界。善現當知！有為界不見無為界，無為界不見有為界。善現當知！非離有為界可施設無為界，非離無為界可施設有為界。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法都無所見，無所見故，其心不驚不恐不怖，於一切法心不沈沒亦不憂悔。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩如是修行甚深般若波羅蜜多時，不見色，不見受、想、行、識；不見眼處，不見耳、鼻、舌、身、意處；不見色處，不見聲、香、味、觸、法處；不見眼界，不見耳、鼻、舌、身、意界；不見色界，不見聲、香、味、觸、法界；不見眼識界，不見耳、鼻、舌、身、意識界；不見地界，不見水、火、風、空、識界；不見無明，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；不見貪欲，不見瞋恚、愚癡；不見我，不見有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者；不見欲界，不見色、無色界；不見聲聞及聲聞法，不見獨覺及獨覺法，不見菩薩及菩薩法，不見如來及如來法；不見菩提，不見涅槃。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法都無所見，無所見時，其心不驚不恐不怖，於一切法心不沈沒亦不憂悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法都無所見，無所見故，其心不驚不恐不怖，於一切法心不沈沒亦不憂悔。所以者何？善現！是菩薩摩訶薩如是修行甚深般若波羅蜜多時，不見色，不見受、想、行、識；不見眼處，不見耳、鼻、舌、身、意處；不見色處，不見聲、香、味、觸、法處；不見眼界，不見耳、鼻、舌、身、意界；不見色界，不見聲、香、味、觸、法界；不見眼識界，不見耳、鼻、舌、身、意識界；不見地界，不見水、火、風、空、識界；不見無明，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死；不見貪欲，不見瞋恚、愚癡；不見我，不見有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者；不見欲界，不見色、無色界；不見聲聞及聲聞法，不見獨覺及獨覺法，不見菩薩及菩薩法，不見如來及如來法；不見菩提，不見涅槃。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法都無所見，無所見時，其心不驚不恐不怖，於一切法心不沈沒亦不憂悔。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，何因緣故，於一切法心不沈沒亦不憂悔？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，何因緣故，於一切法心不沈沒亦不憂悔？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，普於一切心及心所無見無得，由是因緣，於一切法心不沈沒亦不憂悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，普於一切心及心所無見無得，由是因緣，於一切法心不沈沒亦不憂悔。」

具壽善現復白佛言：「何因緣故，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法其心不驚不恐不怖？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何因緣故，諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法其心不驚不恐不怖？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，普於一切意界及意識界無見無得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法其心不驚不恐不怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，普於一切意界及意識界無見無得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法其心不驚不恐不怖。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩於一切法無見無得，應行般若波羅蜜多。謂於色無見無得，於受、想、行、識無見無得；於眼處無見無得，於耳、鼻、舌、身、意處無見無得；於色處無見無得，於聲、香、味、觸、法處無見無得；於眼界無見無得，於耳、鼻、舌、身、意界無見無得；於色界無見無得，於聲、香、味、觸、法界無見無得；於眼識界無見無得，於耳、鼻、舌、身、意識界無見無得；於眼觸無見無得，於耳、鼻、舌、身、意觸無見無得；於眼觸為緣所生諸受無見無得，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無見無得；於地界無見無得，於水、火、風、空、識界無見無得；於無明無見無得，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無見無得；於布施波羅蜜多無見無得，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無見無得；於內空無見無得，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、無散空、本性空、相空、一切法空、無性空、無性自性空無見無得；於真如無見無得，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際無見無得；於四念住無見無得，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無見無得；於苦聖諦無見無得，於集、滅、道聖諦無見無得；於四靜慮無見無得，於四無量、四無色定無見無得；於八解脫無見無得，於八勝處、九次第定、十遍處無見無得；於空解脫門無見無得，於無相、無願解脫門無見無得；於一切陀羅尼門無見無得，於一切三摩地門無見無得；於極喜地無見無得，於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無見無得；於五眼無見無得，於六神通無見無得；於佛十力無見無得，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無見無得；於三十二大士相無見無得，於八十隨好無見無得；於無忘失法無見無得，於恒住捨性無見無得；於一切智無見無得，於道相智、一切相智無見無得；於預流果無見無得，於一來、不還、阿羅漢果無見無得；於獨覺菩提無見無得，於一切菩薩摩訶薩行無見無得，於諸佛無上正等菩提無見無得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於一切法無見無得，應行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩於一切法無見無得，應行般若波羅蜜多。謂於色無見無得，於受、想、行、識無見無得；於眼處無見無得，於耳、鼻、舌、身、意處無見無得；於色處無見無得，於聲、香、味、觸、法處無見無得；於眼界無見無得，於耳、鼻、舌、身、意界無見無得；於色界無見無得，於聲、香、味、觸、法界無見無得；於眼識界無見無得，於耳、鼻、舌、身、意識界無見無得；於眼觸無見無得，於耳、鼻、舌、身、意觸無見無得；於眼觸為緣所生諸受無見無得，於耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受無見無得；於地界無見無得，於水、火、風、空、識界無見無得；於無明無見無得，於行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死無見無得；於布施波羅蜜多無見無得，於淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多無見無得；於內空無見無得，於外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、無散空、本性空、相空、一切法空、無性空、無性自性空無見無得；於真如無見無得，於法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際無見無得；於四念住無見無得，於四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支無見無得；於苦聖諦無見無得，於集、滅、道聖諦無見無得；於四靜慮無見無得，於四無量、四無色定無見無得；於八解脫無見無得，於八勝處、九次第定、十遍處無見無得；於空解脫門無見無得，於無相、無願解脫門無見無得；於一切陀羅尼門無見無得，於一切三摩地門無見無得；於極喜地無見無得，於離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地無見無得；於五眼無見無得，於六神通無見無得；於佛十力無見無得，於四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法無見無得；於三十二大士相無見無得，於八十隨好無見無得；於無忘失法無見無得，於恒住捨性無見無得；於一切智無見無得，於道相智、一切相智無見無得；於預流果無見無得，於一來、不還、阿羅漢果無見無得；於獨覺菩提無見無得，於一切菩薩摩訶薩行無見無得，於諸佛無上正等菩提無見無得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於一切法無見無得，應行般若波羅蜜多。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切處及一切時，不得般若波羅蜜多，不得般若波羅蜜多名；不得菩薩摩訶薩，不得菩薩摩訶薩名。善現！應如是教誡教授諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多得至究竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切處及一切時，不得般若波羅蜜多，不得般若波羅蜜多名；不得菩薩摩訶薩，不得菩薩摩訶薩名。善現！應如是教誡教授諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多得至究竟。」