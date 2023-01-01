大般若波羅蜜多經卷第四百八十二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百八十二三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分舍利子品第二之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分舍利子品第二之四

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能引發六神通波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能引發六神通波羅蜜多。

「舍利子！有菩薩摩訶薩神境智證通，能起種種大神變事。所謂震動十方各如殑伽沙界大地等物，變一為多，變多為一，或顯或隱迅疾無礙，山崖墻壁直過如空，凌虛往來猶如飛鳥，地中出沒如出沒水，水上經行如經行地，身出煙焰如燎高原，體注眾流如銷雪嶺，日月神德威勢難當，以手抆摩光明隱蔽，乃至淨居轉身自在，如是神變其數無邊。舍利子！此菩薩摩訶薩雖具如是神境智用，而於其中不自高舉，不執神境智證通性，不執神境智證通事。不執能得如是神境智證通者，於執、不執俱無所執。何以故？舍利子！自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不為娛樂引發如是神境智通，唯除為得一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多引發神境智證通波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！有菩薩摩訶薩神境智證通，能起種種大神變事。所謂震動十方各如殑伽沙界大地等物，變一為多，變多為一，或顯或隱迅疾無礙，山崖墻壁直過如空，凌虛往來猶如飛鳥，地中出沒如出沒水，水上經行如經行地，身出煙焰如燎高原，體注眾流如銷雪嶺，日月神德威勢難當，以手抆摩光明隱蔽，乃至淨居轉身自在，如是神變其數無邊。舍利子！此菩薩摩訶薩雖具如是神境智用，而於其中不自高舉，不執神境智證通性，不執神境智證通事。不執能得如是神境智證通者，於執、不執俱無所執。何以故？舍利子！自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不為娛樂引發如是神境智通，唯除為得一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多引發神境智證通波羅蜜多。

「舍利子！有菩薩摩訶薩天耳智證通，最勝清淨過人天耳，能如實聞十方各如殑伽沙界情、非情類種種音聲。所謂遍聞諸地獄聲、傍生聲、鬼界聲、人聲、天聲、聲聞聲、獨覺聲、菩薩聲、如來聲，及餘一切情、非情聲，若大若小無障無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！有菩薩摩訶薩天耳智證通，最勝清淨過人天耳，能如實聞十方各如殑伽沙界情、非情類種種音聲。所謂遍聞諸地獄聲、傍生聲、鬼界聲、人聲、天聲、聲聞聲、獨覺聲、菩薩聲、如來聲，及餘一切情、非情聲，若大若小無障無礙。

「舍利子！此菩薩摩訶薩雖具如是天耳智用，而於其中不自高舉，不執天耳智證通性，不執天耳智證通事。不執能得如是天耳智證通者，於執、不執俱無所執。何以故？舍利子！自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不為娛樂引發如是天耳智通，唯除為得一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多引發天耳智證通波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此菩薩摩訶薩雖具如是天耳智用，而於其中不自高舉，不執天耳智證通性，不執天耳智證通事。不執能得如是天耳智證通者，於執、不執俱無所執。何以故？舍利子！自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不為娛樂引發如是天耳智通，唯除為得一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多引發天耳智證通波羅蜜多。

「舍利子！有菩薩摩訶薩他心智證通，能如實知十方各如殑伽沙界他有情類心及心所。所謂遍知他有情類，若有貪心若離貪心，若有瞋心若離瞋心，若有癡心若離癡心，若有愛心若離愛心，若有取心若離取心，若聚心若散心，若小心若大心，若舉心若下心，若寂靜心若不寂靜心，若掉心若不掉心，若定心若不定心，若解脫心若不解脫心，若有漏心若無漏心，若有舋心若無舋心，若有上心若無上心，皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！有菩薩摩訶薩他心智證通，能如實知十方各如殑伽沙界他有情類心及心所。所謂遍知他有情類，若有貪心若離貪心，若有瞋心若離瞋心，若有癡心若離癡心，若有愛心若離愛心，若有取心若離取心，若聚心若散心，若小心若大心，若舉心若下心，若寂靜心若不寂靜心，若掉心若不掉心，若定心若不定心，若解脫心若不解脫心，若有漏心若無漏心，若有舋心若無舋心，若有上心若無上心，皆如實知。

「舍利子！此菩薩摩訶薩雖具如是他心智用，而於其中不自高舉，不執他心智證通性，不執他心智證通事。不執能得如是他心智證通者，於執、不執俱無所執。何以故？舍利子！自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不為娛樂引發如是他心智通，唯除為得一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多引發他心智證通波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！此菩薩摩訶薩雖具如是他心智用，而於其中不自高舉，不執他心智證通性，不執他心智證通事。不執能得如是他心智證通者，於執、不執俱無所執。何以故？舍利子！自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不為娛樂引發如是他心智通，唯除為得一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多引發他心智證通波羅蜜多。

「舍利子！有菩薩摩訶薩宿住隨念智證通，能如實憶十方各如殑伽沙界一切有情諸宿住事。所謂隨憶若自若他過去一心乃至百心頃諸宿住事，或復隨憶若自若他過去一日乃至百日諸宿住事，或復隨憶若自若他過去一月乃至百月諸宿住事，或復隨憶若自若他過去一歲乃至百歲諸宿住事，或復隨憶若自若他過去一劫、百劫、千劫、多百千劫乃至無量百千俱胝那庾多劫諸宿住事，或復隨憶前際所有諸宿住事。謂如是時，如是處，如是名，如是姓，如是類，如是食，如是久住，如是壽量，如是苦樂，從彼處沒來生此間，從此間沒往生彼處，如是形貌，如是言說。若略若廣，諸宿住事皆能隨憶。舍利子！此菩薩摩訶薩雖具如是種種宿住隨念智用，而於其中不自高舉，不執宿住隨念智證通性，不執宿住隨念智證通事。不執能得宿住隨念智證通者，於執、不執俱無所執。何以故？舍利子！自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不為娛樂引發宿住隨念智通，唯除為得一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多引發宿住隨念智證通波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！有菩薩摩訶薩宿住隨念智證通，能如實憶十方各如殑伽沙界一切有情諸宿住事。所謂隨憶若自若他過去一心乃至百心頃諸宿住事，或復隨憶若自若他過去一日乃至百日諸宿住事，或復隨憶若自若他過去一月乃至百月諸宿住事，或復隨憶若自若他過去一歲乃至百歲諸宿住事，或復隨憶若自若他過去一劫、百劫、千劫、多百千劫乃至無量百千俱胝那庾多劫諸宿住事，或復隨憶前際所有諸宿住事。謂如是時，如是處，如是名，如是姓，如是類，如是食，如是久住，如是壽量，如是苦樂，從彼處沒來生此間，從此間沒往生彼處，如是形貌，如是言說。若略若廣，諸宿住事皆能隨憶。舍利子！此菩薩摩訶薩雖具如是種種宿住隨念智用，而於其中不自高舉，不執宿住隨念智證通性，不執宿住隨念智證通事。不執能得宿住隨念智證通者，於執、不執俱無所執。何以故？舍利子！自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不為娛樂引發宿住隨念智通，唯除為得一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多引發宿住隨念智證通波羅蜜多。

「舍利子！有菩薩摩訶薩天眼智證通，最勝清淨過人天眼，能如實見十方各如殑伽沙界情、非情類種種色像，見諸有情死時生時好色惡色，善趣惡趣，若劣若勝，隨業力用受生差別：如是有情成身、語、意三種妙行，讚美賢聖正見因緣，身壞命終當昇善趣，或生天上、或生人中受諸快樂；如是有情成身、語、意三種惡行，誹毀賢聖邪見因緣，身壞命終當墮惡趣，或生地獄、或生傍生、或生鬼界、或生邊地下賤穢惡有情聚中受諸苦惱。舍利子！此菩薩摩訶薩雖具如是清淨天眼見十方界諸趣有情死此生彼因果差別，而於其中不自高舉，不執天眼智證通性，不執天眼智證通事。不執能得如是天眼智證通者，於執、不執俱無所執。何以故？舍利子！自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不為娛樂引發如是天眼智通，唯除為得一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多引發天眼智證通波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！有菩薩摩訶薩天眼智證通，最勝清淨過人天眼，能如實見十方各如殑伽沙界情、非情類種種色像，見諸有情死時生時好色惡色，善趣惡趣，若劣若勝，隨業力用受生差別：如是有情成身、語、意三種妙行，讚美賢聖正見因緣，身壞命終當昇善趣，或生天上、或生人中受諸快樂；如是有情成身、語、意三種惡行，誹毀賢聖邪見因緣，身壞命終當墮惡趣，或生地獄、或生傍生、或生鬼界、或生邊地下賤穢惡有情聚中受諸苦惱。舍利子！此菩薩摩訶薩雖具如是清淨天眼見十方界諸趣有情死此生彼因果差別，而於其中不自高舉，不執天眼智證通性，不執天眼智證通事。不執能得如是天眼智證通者，於執、不執俱無所執。何以故？舍利子！自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不為娛樂引發如是天眼智通，唯除為得一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多引發天眼智證通波羅蜜多。

「舍利子！有菩薩摩訶薩漏盡智證通，能如實知十方各如殑伽沙界一切有情漏盡、不盡。菩薩雖得此漏盡通，不墮聲聞及獨覺地，唯趣無上正等菩提，不復希求餘義利故。舍利子！此菩薩摩訶薩雖具如是漏盡智用，而於其中不自高舉，不執漏盡智證通性，不執漏盡智證通事。不執能得如是漏盡智證通者，於執、不執俱無所執。何以故？舍利子！自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不為娛樂引發如是漏盡智通，唯除為得一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多引發漏盡智證通波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！有菩薩摩訶薩漏盡智證通，能如實知十方各如殑伽沙界一切有情漏盡、不盡。菩薩雖得此漏盡通，不墮聲聞及獨覺地，唯趣無上正等菩提，不復希求餘義利故。舍利子！此菩薩摩訶薩雖具如是漏盡智用，而於其中不自高舉，不執漏盡智證通性，不執漏盡智證通事。不執能得如是漏盡智證通者，於執、不執俱無所執。何以故？舍利子！自性空故，自性離故，自性本來不可得故。舍利子！是菩薩摩訶薩不為娛樂引發如是漏盡智通，唯除為得一切智智。舍利子！是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多引發漏盡智證通波羅蜜多。

「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，速能圓滿清淨六通，由此六通清淨圓滿，速能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，速能圓滿清淨六通，由此六通清淨圓滿，速能證得一切智智。

「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住布施波羅蜜多，嚴淨一切智智道，由畢竟空無慳悋故；有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住淨戒波羅蜜多，嚴淨一切智智道，由畢竟空無毀犯故；有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住安忍波羅蜜多，嚴淨一切智智道，由畢竟空無忿恚故；有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住精進波羅蜜多，嚴淨一切智智道，由畢竟空無懈怠故；有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智智道，由畢竟空無散亂故；有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住般若波羅蜜多，嚴淨一切智智道，由畢竟空無惡慧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住布施波羅蜜多，嚴淨一切智智道，由畢竟空無慳悋故；有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住淨戒波羅蜜多，嚴淨一切智智道，由畢竟空無毀犯故；有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住安忍波羅蜜多，嚴淨一切智智道，由畢竟空無忿恚故；有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住精進波羅蜜多，嚴淨一切智智道，由畢竟空無懈怠故；有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住靜慮波羅蜜多，嚴淨一切智智道，由畢竟空無散亂故；有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住般若波羅蜜多，嚴淨一切智智道，由畢竟空無惡慧故。

「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住六種波羅蜜多或別或總，嚴淨一切智智道；由畢竟空故，無往來故，無取捨故，施設布施、慳貪、淨戒、惡戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧，而於其中無所執著。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時不執布施、不執慳貪、不執淨戒、不執犯戒、不執安忍、不執忿恚、不執精進、不執懈怠、不執靜慮、不執散亂、不執般若、不執惡慧。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時不執毀罵、不執讚歎、不執輕慢、不執恭敬。何以故？舍利子！無生法中，毀罵、讚歎、輕慢、恭敬皆無有故。所以者何？甚深般若波羅蜜多永絕一切執著事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，安住六種波羅蜜多或別或總，嚴淨一切智智道；由畢竟空故，無往來故，無取捨故，施設布施、慳貪、淨戒、惡戒、安忍、忿恚、精進、懈怠、靜慮、散亂、般若、惡慧，而於其中無所執著。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時不執布施、不執慳貪、不執淨戒、不執犯戒、不執安忍、不執忿恚、不執精進、不執懈怠、不執靜慮、不執散亂、不執般若、不執惡慧。舍利子！是菩薩摩訶薩當於爾時不執毀罵、不執讚歎、不執輕慢、不執恭敬。何以故？舍利子！無生法中，毀罵、讚歎、輕慢、恭敬皆無有故。所以者何？甚深般若波羅蜜多永絕一切執著事故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，所獲功德最上最妙，一切聲聞及諸獨覺皆所非有。舍利子！是菩薩摩訶薩功德圓滿，成熟有情、嚴淨佛土，速能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，所獲功德最上最妙，一切聲聞及諸獨覺皆所非有。舍利子！是菩薩摩訶薩功德圓滿，成熟有情、嚴淨佛土，速能證得一切智智。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於諸有情起平等心。是菩薩摩訶薩於諸有情起平等心已，得一切有情平等性，得一切法平等性。是菩薩摩訶薩得一切有情平等性、得一切法平等性已，安立一切有情於一切法平等性中。是菩薩摩訶薩於現法中，得一切佛共所護念，得一切菩薩摩訶薩共所愛重，得一切聲聞、獨覺共所恭敬。是菩薩摩訶薩隨所生處，眼常不見不可愛色，耳常不聞不可愛聲，鼻常不嗅不可愛香，舌常不甞不可愛味，身常不覺不可愛觸，意常不取不可愛法。舍利子！是菩薩摩訶薩能於無上正等菩提永不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於諸有情起平等心。是菩薩摩訶薩於諸有情起平等心已，得一切有情平等性，得一切法平等性。是菩薩摩訶薩得一切有情平等性、得一切法平等性已，安立一切有情於一切法平等性中。是菩薩摩訶薩於現法中，得一切佛共所護念，得一切菩薩摩訶薩共所愛重，得一切聲聞、獨覺共所恭敬。是菩薩摩訶薩隨所生處，眼常不見不可愛色，耳常不聞不可愛聲，鼻常不嗅不可愛香，舌常不甞不可愛味，身常不覺不可愛觸，意常不取不可愛法。舍利子！是菩薩摩訶薩能於無上正等菩提永不退轉。」

當佛說此修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩勝功德時，多百苾芻從座而起，各脫上服以奉世尊，奉已皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，世尊即便微笑，從面門出種種色光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛說此修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩勝功德時，多百苾芻從座而起，各脫上服以奉世尊，奉已皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，世尊即便微笑，從面門出種種色光。

時，阿難陀即從座起，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！何因何緣現此微笑？諸佛現笑非無因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿難陀即從座起，偏覆左肩右膝著地，合掌恭敬白言：「世尊！何因何緣現此微笑？諸佛現笑非無因緣。」

是時，佛告阿難陀曰：「此從座起多百苾芻，從是已後六十一劫星喻劫中，當得作佛，皆同一號，謂大幢相如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。此諸苾芻捨是身已，當生東方不動佛國，於彼佛所修菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，佛告阿難陀曰：「此從座起多百苾芻，從是已後六十一劫星喻劫中，當得作佛，皆同一號，謂大幢相如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。此諸苾芻捨是身已，當生東方不動佛國，於彼佛所修菩薩行。」

是時，復有六萬天子，聞佛所說甚深般若波羅蜜多相應之法歡喜信受，世尊記彼當於慈氏如來法中，淨信出家勤修梵行，斷諸煩惱證般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，復有六萬天子，聞佛所說甚深般若波羅蜜多相應之法歡喜信受，世尊記彼當於慈氏如來法中，淨信出家勤修梵行，斷諸煩惱證般涅槃。

爾時，會中一切大眾，以佛神力，皆見十方各千佛土及諸如來、應、正等覺并彼眾會；彼諸佛土眾德莊嚴甚可愛樂，當於爾時此堪忍界嚴淨之相所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中一切大眾，以佛神力，皆見十方各千佛土及諸如來、應、正等覺并彼眾會；彼諸佛土眾德莊嚴甚可愛樂，當於爾時此堪忍界嚴淨之相所不能及。

時，此眾會十千眾生各發願言：「我所修福，願當往生彼彼佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，此眾會十千眾生各發願言：「我所修福，願當往生彼彼佛土。」

爾時，世尊知其所願便復微笑，面門又出種種色光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知其所願便復微笑，面門又出種種色光。

時，阿難陀復從座起，恭敬問佛微笑因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿難陀復從座起，恭敬問佛微笑因緣。

時，佛告言：「汝今見此十千人不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，佛告言：「汝今見此十千人不？」

阿難陀言：「唯然！已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難陀言：「唯然！已見。」

佛言：「今此十千眾生，從此命終隨彼願力，於萬佛土各得往生，從是已後，常不離佛供養恭敬、尊重讚歎，修行六種波羅蜜多，得圓滿已，證得無上正等菩提，皆同一號，謂莊嚴王如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「今此十千眾生，從此命終隨彼願力，於萬佛土各得往生，從是已後，常不離佛供養恭敬、尊重讚歎，修行六種波羅蜜多，得圓滿已，證得無上正等菩提，皆同一號，謂莊嚴王如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。」

爾時，眾中具壽舍利子、具壽大目連、具壽大飲光、具壽善現等，眾望所識諸大苾芻及苾芻尼、菩薩摩訶薩、鄔波索迦、鄔波斯迦，皆從座起合掌恭敬，俱白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩所得般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是廣波羅蜜多，是第一波羅蜜多，是尊波羅蜜多，是勝波羅蜜多，是妙波羅蜜多，是微妙波羅蜜多，是高波羅蜜多，是極波羅蜜多，是上波羅蜜多，是無上波羅蜜多，是無上上波羅蜜多，是等波羅蜜多，是無等波羅蜜多，是無等等波羅蜜多，是如虛空波羅蜜多，是無待對波羅蜜多，是自相空波羅蜜多，是共相空波羅蜜多，是成就一切功德波羅蜜多，是不可屈伏波羅蜜多，是能伏一切波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中具壽舍利子、具壽大目連、具壽大飲光、具壽善現等，眾望所識諸大苾芻及苾芻尼、菩薩摩訶薩、鄔波索迦、鄔波斯迦，皆從座起合掌恭敬，俱白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩所得般若波羅蜜多，是大波羅蜜多，是廣波羅蜜多，是第一波羅蜜多，是尊波羅蜜多，是勝波羅蜜多，是妙波羅蜜多，是微妙波羅蜜多，是高波羅蜜多，是極波羅蜜多，是上波羅蜜多，是無上波羅蜜多，是無上上波羅蜜多，是等波羅蜜多，是無等波羅蜜多，是無等等波羅蜜多，是如虛空波羅蜜多，是無待對波羅蜜多，是自相空波羅蜜多，是共相空波羅蜜多，是成就一切功德波羅蜜多，是不可屈伏波羅蜜多，是能伏一切波羅蜜多。

「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙，具大勢力，能行無等等布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，能滿無等等布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，能具無等等布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，能得無等等自體，所謂無邊相好妙莊嚴身。能證無等等法所謂無上正等菩提。世尊！亦由修行般若波羅蜜多極圓滿故，得無等等色，得無等等受、想、行、識，證無等等菩提，轉無等等法輪，利益安樂諸有情類。過去未來現在諸佛，亦由修行甚深般若波羅蜜多，能於無上正等菩提已、當、現證。是故，世尊！若菩薩摩訶薩欲至一切法究竟彼岸者，應學般若波羅蜜多。世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切世間天、人、阿素洛、健達縛等皆應恭敬供養、尊重讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，最尊最勝、最上最妙，具大勢力，能行無等等布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，能滿無等等布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，能具無等等布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，能得無等等自體，所謂無邊相好妙莊嚴身。能證無等等法所謂無上正等菩提。世尊！亦由修行般若波羅蜜多極圓滿故，得無等等色，得無等等受、想、行、識，證無等等菩提，轉無等等法輪，利益安樂諸有情類。過去未來現在諸佛，亦由修行甚深般若波羅蜜多，能於無上正等菩提已、當、現證。是故，世尊！若菩薩摩訶薩欲至一切法究竟彼岸者，應學般若波羅蜜多。世尊！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切世間天、人、阿素洛、健達縛等皆應恭敬供養、尊重讚歎。」

爾時，世尊告諸弟子菩薩等言：「如是！如是！如汝所說。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切世間天、人、阿素洛健達縛等皆應恭敬供養、尊重讚歎。何以故？因是菩薩摩訶薩故，世間便有人、天出現，所謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、轉輪聖王及諸小王富貴自在、四大王眾天乃至非想非非想處天出現世間。因此菩薩摩訶薩故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、諸佛出現。因此菩薩摩訶薩故，世間便有佛寶、法寶、僧寶出現。因此菩薩摩訶薩故，世間便有種種資生樂具出現，所謂飲食、衣服、臥具、病緣、醫藥財穀、珍寶、燈明等物。以要言之，一切世間人、天等樂及涅槃樂，無不皆因如是菩薩摩訶薩有。所以者何？是菩薩摩訶薩自行六種波羅蜜多，亦勸他行，是故由此修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切有情皆獲殊勝利益安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸弟子菩薩等言：「如是！如是！如汝所說。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切世間天、人、阿素洛健達縛等皆應恭敬供養、尊重讚歎。何以故？因是菩薩摩訶薩故，世間便有人、天出現，所謂剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、轉輪聖王及諸小王富貴自在、四大王眾天乃至非想非非想處天出現世間。因此菩薩摩訶薩故，世間便有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、諸佛出現。因此菩薩摩訶薩故，世間便有佛寶、法寶、僧寶出現。因此菩薩摩訶薩故，世間便有種種資生樂具出現，所謂飲食、衣服、臥具、病緣、醫藥財穀、珍寶、燈明等物。以要言之，一切世間人、天等樂及涅槃樂，無不皆因如是菩薩摩訶薩有。所以者何？是菩薩摩訶薩自行六種波羅蜜多，亦勸他行，是故由此修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，一切有情皆獲殊勝利益安樂。」

爾時，世尊現舌根相，遍覆三千大千世界。從此舌相復出無量種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛國土靡不周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊現舌根相，遍覆三千大千世界。從此舌相復出無量種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛國土靡不周遍。

爾時，十方殑伽沙等諸佛土中，一一各有無量無數諸大菩薩，見此大光心懷猶豫，各各往詣自界佛所，稽首恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣有此大光照諸佛土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方殑伽沙等諸佛土中，一一各有無量無數諸大菩薩，見此大光心懷猶豫，各各往詣自界佛所，稽首恭敬白言：「世尊！是誰神力？復以何緣有此大光照諸佛土？」

時，彼彼佛各各報言：「於某某方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，現舌根相遍覆三千大千世界。從彼舌相復出無量種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛國土靡不周遍。今所見光即是彼佛舌相所現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼彼佛各各報言：「於某某方有佛世界，名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，今為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，現舌根相遍覆三千大千世界。從彼舌相復出無量種種色光，普照十方殑伽沙等諸佛國土靡不周遍。今所見光即是彼佛舌相所現。」

時，彼彼界無量無數諸大菩薩聞已歡喜，各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽往！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼彼界無量無數諸大菩薩聞已歡喜，各白佛言：「我等欲往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩，并聽般若波羅蜜多，唯願世尊哀愍聽往！」

時，彼彼佛各各報言：「今正是時，隨汝意往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼彼佛各各報言：「今正是時，隨汝意往。」

時，諸菩薩摩訶薩眾蒙佛聽許，各禮雙足右遶奉辭，嚴辦種種寶幢、幡蓋、衣服、瓔珞、香鬘、珍寶、金銀等花，奏擊種種上妙音樂，經須臾間至此佛所供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，遶百千匝頂禮佛足退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸菩薩摩訶薩眾蒙佛聽許，各禮雙足右遶奉辭，嚴辦種種寶幢、幡蓋、衣服、瓔珞、香鬘、珍寶、金銀等花，奏擊種種上妙音樂，經須臾間至此佛所供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，遶百千匝頂禮佛足退坐一面。

爾時，四大王眾天乃至色究竟天，各持無量種種香鬘及無量種上妙天花來詣佛所，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，遶百千匝頂禮佛足却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，四大王眾天乃至色究竟天，各持無量種種香鬘及無量種上妙天花來詣佛所，供養恭敬、尊重讚歎佛菩薩已，遶百千匝頂禮佛足却住一面。

爾時，十方諸大菩薩及餘無量欲色界天所獻種種寶幢、幡蓋、衣服、瓔珞、香花、珍寶及諸音樂，以佛神力，上踊空中合成臺蓋，量等三千大千世界，臺頂四角各有寶幢，種種莊嚴甚可愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方諸大菩薩及餘無量欲色界天所獻種種寶幢、幡蓋、衣服、瓔珞、香花、珍寶及諸音樂，以佛神力，上踊空中合成臺蓋，量等三千大千世界，臺頂四角各有寶幢，種種莊嚴甚可愛樂。

爾時，世尊知十方界諸來菩薩及諸天眾意樂清淨，已於諸法得無生忍，達一切法無作無為、不生不滅，即便微笑，面門復出種種色光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知十方界諸來菩薩及諸天眾意樂清淨，已於諸法得無生忍，達一切法無作無為、不生不滅，即便微笑，面門復出種種色光。

時，阿難陀即從座起，恭敬合掌白言：「世尊！何因何緣現此微笑，大聖現笑非無因緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿難陀即從座起，恭敬合掌白言：「世尊！何因何緣現此微笑，大聖現笑非無因緣？」

爾時，佛告阿難陀言：「今此會中百千俱胝那庾多眾，已於諸法得無生忍，達一切法無作無為、不生不滅，意樂清淨。由是因緣，所獻花等諸供養具上踊空中合成臺蓋，臺頂四角各有寶幢，種種莊嚴甚可愛樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告阿難陀言：「今此會中百千俱胝那庾多眾，已於諸法得無生忍，達一切法無作無為、不生不滅，意樂清淨。由是因緣，所獻花等諸供養具上踊空中合成臺蓋，臺頂四角各有寶幢，種種莊嚴甚可愛樂。」

爾時，會中百千俱胝那庾多眾從座而起，合掌恭敬白言：「世尊！我等未來願當作佛，威德相好如今世尊，國土莊嚴、聲聞菩薩人天眾會、所轉法輪皆同今佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中百千俱胝那庾多眾從座而起，合掌恭敬白言：「世尊！我等未來願當作佛，威德相好如今世尊，國土莊嚴、聲聞菩薩人天眾會、所轉法輪皆同今佛。」

爾時，世尊便告具壽阿難陀曰：「此從座起百千俱胝那庾多眾，於未來世經六十八俱胝大劫修菩薩行，華積劫中當得作佛，皆同一號，謂覺分花如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊便告具壽阿難陀曰：「此從座起百千俱胝那庾多眾，於未來世經六十八俱胝大劫修菩薩行，華積劫中當得作佛，皆同一號，謂覺分花如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。」

第三分善現品第三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分善現品第三之一

時，薄伽梵告善現言：「汝以辯才當為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，教誡教授諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多得至究竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，薄伽梵告善現言：「汝以辯才當為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，教誡教授諸菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多得至究竟。」

時，諸菩薩大弟子眾及諸天子咸各生疑：「具壽善現為以自力當為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多？為承世尊威神之力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸菩薩大弟子眾及諸天子咸各生疑：「具壽善現為以自力當為菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多？為承世尊威神之力？」

爾時，善現承佛神力，知諸菩薩大弟子眾及諸天子心之所疑，便告具壽舍利子言：「諸佛弟子敢有所說，無不皆承佛威神力。何以故？舍利子！佛先為他宣說法要，彼依佛教精懃修學，乃至證得諸法實性，後轉為他有所宣說，若與法性能不相違，皆是如來方便善巧。舍利子！我當承佛神力加被，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，非自辯才能為斯事。何以故？舍利子！甚深般若波羅蜜多非諸聲聞、獨覺境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善現承佛神力，知諸菩薩大弟子眾及諸天子心之所疑，便告具壽舍利子言：「諸佛弟子敢有所說，無不皆承佛威神力。何以故？舍利子！佛先為他宣說法要，彼依佛教精懃修學，乃至證得諸法實性，後轉為他有所宣說，若與法性能不相違，皆是如來方便善巧。舍利子！我當承佛神力加被，為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多，非自辯才能為斯事。何以故？舍利子！甚深般若波羅蜜多非諸聲聞、獨覺境界。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所言諸菩薩者，何法增語謂為菩薩？世尊！我不見有法可名菩薩摩訶薩，亦不見有法可名般若波羅蜜多，云何令我為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多？世尊！我以何等般若波羅蜜多，教誡教授何等菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多得至究竟？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如佛所言諸菩薩者，何法增語謂為菩薩？世尊！我不見有法可名菩薩摩訶薩，亦不見有法可名般若波羅蜜多，云何令我為諸菩薩摩訶薩眾宣說般若波羅蜜多？世尊！我以何等般若波羅蜜多，教誡教授何等菩薩摩訶薩，令於般若波羅蜜多得至究竟？」

爾時，佛告具壽善現：「唯有假名謂為般若波羅蜜多，唯有假名謂為菩薩摩訶薩眾，如是假名唯假施設不生不滅，不在內不在外不在兩間，不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告具壽善現：「唯有假名謂為般若波羅蜜多，唯有假名謂為菩薩摩訶薩眾，如是假名唯假施設不生不滅，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「善現當知！如世間我，唯有假名實不可得，如是名假不生不滅，唯有等想施設言說；如是有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者，如是一切唯有假名實不可得，如是名假不生不滅，唯有等想施設言說。此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如世間我，唯有假名實不可得，如是名假不生不滅，唯有等想施設言說；如是有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者，如是一切唯有假名實不可得，如是名假不生不滅，唯有等想施設言說。此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如內色唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說；如是受、想、行、識亦唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說。如是一切唯有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！譬如內色唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說；如是受、想、行、識亦唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說。如是一切唯有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如眼處唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說；如是耳、鼻、舌、身、意處亦唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說。如是一切唯有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！譬如眼處唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說；如是耳、鼻、舌、身、意處亦唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說。如是一切唯有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如色處唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說；如是聲、香、味、觸、法處亦唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說。如是一切唯有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！譬如色處唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說；如是聲、香、味、觸、法處亦唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說。如是一切唯有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如眼界、色界、眼識界唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說；如是耳界、聲界、耳識界，鼻界、香界、鼻識界，舌界、味界、舌識界，身界、觸界、身識界，意界、法界、意識界，唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說；如是一切唯有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！譬如眼界、色界、眼識界唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說；如是耳界、聲界、耳識界，鼻界、香界、鼻識界，舌界、味界、舌識界，身界、觸界、身識界，意界、法界、意識界，唯是假法，如是法假不生不滅，唯有等想施設言說；如是一切唯有假名，此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如內身所有頭頸、肩膊、手臂、腹背、胸脇、腰脊、髀膝、腨脛、足等皮肉、骨髓唯有假名，如是名假不生不滅，唯有等想施設言說；此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！譬如內身所有頭頸、肩膊、手臂、腹背、胸脇、腰脊、髀膝、腨脛、足等皮肉、骨髓唯有假名，如是名假不生不滅，唯有等想施設言說；此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如外事所有草、木、根、莖、枝、葉及花、果等唯有假名，如是名假不生不滅，唯有等想施設言說；此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！譬如外事所有草、木、根、莖、枝、葉及花、果等唯有假名，如是名假不生不滅，唯有等想施設言說；此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如過去未來諸佛唯有假名，如是名假不生不滅，唯有等想施設言說；此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！譬如過去未來諸佛唯有假名，如是名假不生不滅，唯有等想施設言說；此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「復次，善現！譬如夢境、谷響、光影、幻事、陽焰、水月、變化唯有假名，如是名假不生不滅，唯有等想施設言說；此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！譬如夢境、谷響、光影、幻事、陽焰、水月、變化唯有假名，如是名假不生不滅，唯有等想施設言說；此諸假名不在內不在外不在兩間，不可得故。如是，善現！若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩、若此二名皆是假法，如是假法不生不滅，唯有假名施設言說，不在內不在外不在兩間，不可得故。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法名假、法假應正修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於一切法名假、法假應正修學。

「如是，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，受、想、行、識亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，受、想、行、識亦復如是。

「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀眼處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，耳、鼻、舌、身、意處亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀眼處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，耳、鼻、舌、身、意處亦復如是。

「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀色處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，聲、香、味、觸、法處亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀色處若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，聲、香、味、觸、法處亦復如是。

「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀眼界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，耳、鼻、舌、身、意界亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀眼界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，耳、鼻、舌、身、意界亦復如是。

「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀色界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，聲、香、味、觸、法界亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀色界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，聲、香、味、觸、法界亦復如是。

「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀眼識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，耳、鼻、舌、身、意識界亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀眼識界若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，耳、鼻、舌、身、意識界亦復如是。

「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀眼觸若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，耳、鼻、舌、身、意觸亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀眼觸若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，耳、鼻、舌、身、意觸亦復如是。

「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀眼觸為緣所生諸受或樂或苦或不苦不樂、若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受或樂或苦或不苦不樂亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩，不應觀眼觸為緣所生諸受或樂或苦或不苦不樂、若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若空若不空、若有相若無相、若有願若無願、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離、若有為若無為、若有漏若無漏、若生若滅、若善若非善、若有罪若無罪、若有煩惱若無煩惱、若世間若出世間、若雜染若清淨、若屬生死若屬涅槃，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受或樂或苦或不苦不樂亦復如是。

「何以故？善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩，若此二名皆不見在有為界中，亦不見在無為界中，所以者何？善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於如是一切法不起分別無異分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何以故？善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，若般若波羅蜜多、若菩薩摩訶薩，若此二名皆不見在有為界中，亦不見在無為界中，所以者何？善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於如是一切法不起分別無異分別。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，住一切法無分別中，為修四念住，乃至為修八聖道支故，雖行般若波羅蜜多，而不見般若波羅蜜多，亦不見般若波羅蜜多名，亦不見菩薩摩訶薩，亦不見菩薩摩訶薩名，亦不見諸佛，亦不見諸佛名，唯正思求一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，住一切法無分別中，為修四念住，乃至為修八聖道支故，雖行般若波羅蜜多，而不見般若波羅蜜多，亦不見般若波羅蜜多名，亦不見菩薩摩訶薩，亦不見菩薩摩訶薩名，亦不見諸佛，亦不見諸佛名，唯正思求一切智智。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，住一切法無分別中，為修布施波羅蜜多，乃至為修般若波羅蜜多，為修佛十力，乃至為修十八佛不共法故，雖行般若波羅蜜多，而不見般若波羅蜜多，亦不見般若波羅蜜多名，亦不見菩薩摩訶薩，亦不見菩薩摩訶薩名，亦不見諸佛，亦不見諸佛名，唯正思求一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，住一切法無分別中，為修布施波羅蜜多，乃至為修般若波羅蜜多，為修佛十力，乃至為修十八佛不共法故，雖行般若波羅蜜多，而不見般若波羅蜜多，亦不見般若波羅蜜多名，亦不見菩薩摩訶薩，亦不見菩薩摩訶薩名，亦不見諸佛，亦不見諸佛名，唯正思求一切智智。

「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於一切法善達實相，謂達其中無染無淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於一切法善達實相，謂達其中無染無淨。