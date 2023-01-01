大般若波羅蜜多經卷第四百八十三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百八十三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分舍利子品第二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分舍利子品第二之二

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，已能引發如是功德。爾時，三千大千世界四大天王，歡喜踊躍作是思惟：『我等今者應以四鉢奉此菩薩，如昔天王奉先佛鉢。』是時，三千大千世界三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，歡喜踊躍作是思惟：『我等皆應給侍供養如是菩薩，令阿素洛兇黨損減，使諸天眾眷屬增益。』是時，三千大千世界梵眾天乃至大梵天、光天乃至極光淨天、淨天乃至遍淨天、廣天乃至廣果天、無繁天乃至色究竟天，歡喜悅豫作是思惟：『我等應請如是菩薩疾證無上正等菩提，轉妙法輪饒益一切。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，已能引發如是功德。爾時，三千大千世界四大天王，歡喜踊躍作是思惟：『我等今者應以四鉢奉此菩薩，如昔天王奉先佛鉢。』是時，三千大千世界三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，歡喜踊躍作是思惟：『我等皆應給侍供養如是菩薩，令阿素洛兇黨損減，使諸天眾眷屬增益。』是時，三千大千世界梵眾天乃至大梵天、光天乃至極光淨天、淨天乃至遍淨天、廣天乃至廣果天、無繁天乃至色究竟天，歡喜悅豫作是思惟：『我等應請如是菩薩疾證無上正等菩提，轉妙法輪饒益一切。』

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，增益布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘善法。時，彼世界諸善男子、善女人等歡喜踊躍作是思惟：『我等當為如是菩薩作父母、兄弟、妻子、眷屬、知識、朋友。』時，彼世界四大王眾天乃至他化自在天、梵眾天乃至大梵天、光天乃至極光淨天、淨天乃至遍淨天、廣天乃至廣果天、無繁天乃至色究竟天，歡喜悅豫作是思惟：『我等當設種種方便，令是菩薩離婬欲法，從初發心乃至證得所求無上正等菩提常修梵行，於順結法不生貪染。所以者何？行非梵行，於生梵天尚能為礙，況證無上正等菩提！』是故菩薩斷欲出家修梵行者能得無上正等菩提，非不出家行非梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，增益布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘善法。時，彼世界諸善男子、善女人等歡喜踊躍作是思惟：『我等當為如是菩薩作父母、兄弟、妻子、眷屬、知識、朋友。』時，彼世界四大王眾天乃至他化自在天、梵眾天乃至大梵天、光天乃至極光淨天、淨天乃至遍淨天、廣天乃至廣果天、無繁天乃至色究竟天，歡喜悅豫作是思惟：『我等當設種種方便，令是菩薩離婬欲法，從初發心乃至證得所求無上正等菩提常修梵行，於順結法不生貪染。所以者何？行非梵行，於生梵天尚能為礙，況證無上正等菩提！』是故菩薩斷欲出家修梵行者能得無上正等菩提，非不出家行非梵行。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為要當有父母、妻子、諸親友耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為要當有父母、妻子、諸親友耶？」

佛言：「舍利子！或有菩薩具有父母、妻子、眷屬而修菩薩摩訶薩行；或有菩薩無有妻子，從初發心乃至成佛，常修梵行不壞童真；或有菩薩方便善巧，先現受用五妙欲境，後方厭捨勤修梵行，乃得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！或有菩薩具有父母、妻子、眷屬而修菩薩摩訶薩行；或有菩薩無有妻子，從初發心乃至成佛，常修梵行不壞童真；或有菩薩方便善巧，先現受用五妙欲境，後方厭捨勤修梵行，乃得無上正等菩提。

「舍利子！如工幻師或彼弟子善幻術者，化作種種五妙欲具，於中自恣歡娛受樂。於意云何？彼幻所作為有實不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如工幻師或彼弟子善幻術者，化作種種五妙欲具，於中自恣歡娛受樂。於意云何？彼幻所作為有實不？」

舍利子言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！世尊！」

佛言：「舍利子！菩薩摩訶薩亦復如是方便善巧為欲成熟諸有情故，示受五欲而實無染。所以者何？諸菩薩摩訶薩於五欲中深生厭患，不為彼過之所塗染，以無量門訶毀諸欲，謂作是念：『欲如熾火，欲如糞穢，欲如魁膾，欲如怨敵，欲如毒器，欲如闇井。』舍利子！諸菩薩摩訶薩以如是等無量過門訶毀諸欲，豈有真實受諸欲事？但為方便饒益有情，令獲利樂化現斯事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！菩薩摩訶薩亦復如是方便善巧為欲成熟諸有情故，示受五欲而實無染。所以者何？諸菩薩摩訶薩於五欲中深生厭患，不為彼過之所塗染，以無量門訶毀諸欲，謂作是念：『欲如熾火，欲如糞穢，欲如魁膾，欲如怨敵，欲如毒器，欲如闇井。』舍利子！諸菩薩摩訶薩以如是等無量過門訶毀諸欲，豈有真實受諸欲事？但為方便饒益有情，令獲利樂化現斯事。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何應行甚深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何應行甚深般若波羅蜜多？」

佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀：實有菩薩，不見有菩薩，不見菩薩名；不見般若波羅蜜多，不見般若波羅蜜多名；不見行，不見不行。何以故？舍利子！菩薩自性空，菩薩名空。所以者何？色自性空，不由空故；受、想、行、識自性空，不由空故。色空非色，受、想、行、識空非受、想、行、識；色不離空，空不離色，受、想、行、識不離空，空不離受、想、行、識；色即是空，空即是色，受、想、行、識即是空，空即是受、想、行、識。何以故？舍利子！此但有名謂為菩提，此但有名謂為薩埵，此但有名謂為菩薩，此但有名謂之為空，如是自性無生、無滅、無染、無淨。諸菩薩摩訶薩如是修行甚深般若波羅蜜多不見生、不見滅、不見染、不見淨，何以故？舍利子！唯假立客名別別於法而起分別，假立客名，隨起言說，如如言說，如是如是生起執著。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於如是等名及所名一切不見，由不見故不生執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀：實有菩薩，不見有菩薩，不見菩薩名；不見般若波羅蜜多，不見般若波羅蜜多名；不見行，不見不行。何以故？舍利子！菩薩自性空，菩薩名空。所以者何？色自性空，不由空故；受、想、行、識自性空，不由空故。色空非色，受、想、行、識空非受、想、行、識；色不離空，空不離色，受、想、行、識不離空，空不離受、想、行、識；色即是空，空即是色，受、想、行、識即是空，空即是受、想、行、識。何以故？舍利子！此但有名謂為菩提，此但有名謂為薩埵，此但有名謂為菩薩，此但有名謂之為空，如是自性無生、無滅、無染、無淨。諸菩薩摩訶薩如是修行甚深般若波羅蜜多不見生、不見滅、不見染、不見淨，何以故？舍利子！唯假立客名別別於法而起分別，假立客名，隨起言說，如如言說，如是如是生起執著。諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，於如是等名及所名一切不見，由不見故不生執著。

「復次，舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀：菩薩但有名，佛但有名，般若波羅蜜多但有名，色但有名，受、想、行、識但有名，餘一切法但有名。舍利子！如我但有名，謂之為我實不可得，如是有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，廣說乃至知者、見者，亦但有名，謂為有情乃至見者實不可得。以不可得空故，但隨世俗假立客名，諸法亦爾不應執著。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見有我乃至見者，亦不見有一切法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，應如是觀：菩薩但有名，佛但有名，般若波羅蜜多但有名，色但有名，受、想、行、識但有名，餘一切法但有名。舍利子！如我但有名，謂之為我實不可得，如是有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅，廣說乃至知者、見者，亦但有名，謂為有情乃至見者實不可得。以不可得空故，但隨世俗假立客名，諸法亦爾不應執著。是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見有我乃至見者，亦不見有一切法性。

「舍利子！菩薩摩訶薩如是修行般若波羅蜜多，除諸佛慧，一切聲聞、獨覺等慧所不能及。所以者何？是菩薩摩訶薩於名、所名俱無所得，以不觀見、無執著故。舍利子！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，名為善行甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！菩薩摩訶薩如是修行般若波羅蜜多，除諸佛慧，一切聲聞、獨覺等慧所不能及。所以者何？是菩薩摩訶薩於名、所名俱無所得，以不觀見、無執著故。舍利子！若菩薩摩訶薩能如是行甚深般若波羅蜜多，名為善行甚深般若波羅蜜多。

「舍利子！假使汝等諸大聲聞滿贍部洲如竹、蘆葦、稻、粟、甘蔗、諸麻、林等所有智慧，比行般若波羅蜜多菩薩智慧百分不及一，千分不及一，百千分不及一，數分、算分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩所有智慧，能使十方一切有情趣涅槃故。又，舍利子！修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩，於一日中所修智慧，一切聲聞、獨覺智慧不能及故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！假使汝等諸大聲聞滿贍部洲如竹、蘆葦、稻、粟、甘蔗、諸麻、林等所有智慧，比行般若波羅蜜多菩薩智慧百分不及一，千分不及一，百千分不及一，數分、算分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩所有智慧，能使十方一切有情趣涅槃故。又，舍利子！修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩，於一日中所修智慧，一切聲聞、獨覺智慧不能及故。

「舍利子！置贍部洲。假使汝等諸大聲聞滿四大洲如竹、蘆葦、稻、粟、甘蔗、諸麻、林等所有智慧，比行般若波羅蜜多菩薩智慧百分不及一，千分不及一，百千分不及一，數分、算分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩所有智慧，能使十方一切有情趣涅槃故。又，舍利子！修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧，一切聲聞、獨覺智慧不能及故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！置贍部洲。假使汝等諸大聲聞滿四大洲如竹、蘆葦、稻、粟、甘蔗、諸麻、林等所有智慧，比行般若波羅蜜多菩薩智慧百分不及一，千分不及一，百千分不及一，數分、算分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩所有智慧，能使十方一切有情趣涅槃故。又，舍利子！修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧，一切聲聞、獨覺智慧不能及故。

「舍利子！置四大洲。假使汝等諸大聲聞滿一三千大千世界如竹、蘆葦、稻、粟、甘蔗、諸麻、林等所有智慧，比行般若波羅蜜多菩薩智慧百分不及一，千分不及一，百千分不及一，數分、算分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩所有智慧，能使十方一切有情趣涅槃故。又，舍利子！修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧，一切聲聞、獨覺智慧不能及故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！置四大洲。假使汝等諸大聲聞滿一三千大千世界如竹、蘆葦、稻、粟、甘蔗、諸麻、林等所有智慧，比行般若波羅蜜多菩薩智慧百分不及一，千分不及一，百千分不及一，數分、算分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩所有智慧，能使十方一切有情趣涅槃故。又，舍利子！修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧，一切聲聞、獨覺智慧不能及故。

「舍利子！置一三千大千世界。假使汝等諸大聲聞充滿十方殑伽沙等諸佛世界如竹、蘆葦、稻、粟、甘蔗、諸麻、林等所有智慧，比行般若波羅蜜多菩薩智慧百分不及一，千分不及一，百千分不及一，數分、算分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩所有智慧，能使十方一切有情趣涅槃故。又，舍利子！修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧，一切聲聞、獨覺智慧不能及故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！置一三千大千世界。假使汝等諸大聲聞充滿十方殑伽沙等諸佛世界如竹、蘆葦、稻、粟、甘蔗、諸麻、林等所有智慧，比行般若波羅蜜多菩薩智慧百分不及一，千分不及一，百千分不及一，數分、算分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩所有智慧，能使十方一切有情趣涅槃故。又，舍利子！修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧，一切聲聞、獨覺智慧不能及故。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！若聲聞乘預流、一來、不還、阿羅漢所有智慧，若獨覺乘所有智慧，若菩薩摩訶薩所有智慧，若諸如來、應、正等覺所有智慧，如是一切皆無差別，不相違背，無生無滅，自性皆空。若法無差別、不相違、無生滅、自性空，是法差別理不可得，云何世尊說行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩，於一日中所修智慧，一切聲聞、獨覺智慧所不能及？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！若聲聞乘預流、一來、不還、阿羅漢所有智慧，若獨覺乘所有智慧，若菩薩摩訶薩所有智慧，若諸如來、應、正等覺所有智慧，如是一切皆無差別，不相違背，無生無滅，自性皆空。若法無差別、不相違、無生滅、自性空，是法差別理不可得，云何世尊說行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩，於一日中所修智慧，一切聲聞、獨覺智慧所不能及？」

佛言：「舍利子！於汝意云何？修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩，於一日中所修智慧所作事業，一切聲聞、獨覺智慧有此用不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！於汝意云何？修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩，於一日中所修智慧所作事業，一切聲聞、獨覺智慧有此用不？」

舍利子言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！世尊！」

「又，舍利子！於意云何？修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩，於一日中所修智慧，具能引發一切相微妙智、一切智、道相智、一切相智，利益安樂一切有情於一切法覺一切相，方便安立一切有情於無餘依般涅槃界，一切聲聞、獨覺智慧有此用不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！於意云何？修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩，於一日中所修智慧，具能引發一切相微妙智、一切智、道相智、一切相智，利益安樂一切有情於一切法覺一切相，方便安立一切有情於無餘依般涅槃界，一切聲聞、獨覺智慧有此用不？」

舍利子言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！世尊！」

「又，舍利子！於意云何？一切聲聞及諸獨覺能作是念：『我證無上正等菩提，方便安立一切有情於無餘依涅槃界。』不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！於意云何？一切聲聞及諸獨覺能作是念：『我證無上正等菩提，方便安立一切有情於無餘依涅槃界。』不？」

舍利子言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！世尊！」

「又，舍利子！於意云何？一切聲聞及諸獨覺能作是念：『我當修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，證得無上正等菩提，方便安立無量、無數、無邊有情於無餘依涅槃界。』不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利子！於意云何？一切聲聞及諸獨覺能作是念：『我當修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，證得無上正等菩提，方便安立無量、無數、無邊有情於無餘依涅槃界。』不？」

舍利子言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！世尊！」

佛言：「舍利子！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩皆作是念：『我當修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，證得無上正等菩提，方便安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩皆作是念：『我當修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，證得無上正等菩提，方便安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界。』

「舍利子！譬如螢火不作是念：『我光能照遍贍部洲普令大明。』聲聞、獨覺亦復如是，曾無一心能作是念：『我修六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，證得無上正等菩提，方便安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！譬如螢火不作是念：『我光能照遍贍部洲普令大明。』聲聞、獨覺亦復如是，曾無一心能作是念：『我修六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，證得無上正等菩提，方便安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界。』

「舍利子！譬如日輪光明熾盛，纔出便照遍贍部洲。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，皆作是念：『我修六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，證得無上正等菩提，方便安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！譬如日輪光明熾盛，纔出便照遍贍部洲。修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩亦復如是，皆作是念：『我修六種波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土，滿佛十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，證得無上正等菩提，方便安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界。』」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能超聲聞、獨覺等地，能得菩薩不退轉地淨菩提道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能超聲聞、獨覺等地，能得菩薩不退轉地淨菩提道？」

佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩從初發心修行六種波羅蜜多，住空、無相、無願之法便超聲聞、獨覺等地，能得菩薩不退轉地淨菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩從初發心修行六種波羅蜜多，住空、無相、無願之法便超聲聞、獨覺等地，能得菩薩不退轉地淨菩提道。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩住何等地，能為一切聲聞、獨覺真淨福田？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩住何等地，能為一切聲聞、獨覺真淨福田？」

佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行六種波羅蜜多，乃至安坐妙菩提座，常為一切聲聞、獨覺真淨福田。何以故？舍利子！依諸菩薩摩訶薩故，一切善法出現世間，所謂一切十善業道、五近事戒、八近住戒、四靜慮、四無量、四無色定、四聖諦智、四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、四無所畏、四無礙解、如來十力、六波羅蜜多、十八佛不共法，諸如是等無量無數無邊善法出現世間。由此菩薩諸善法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、四大王眾天乃至他化自在天、梵眾天乃至大梵天、光天乃至極光淨天、淨天乃至遍淨天、廣天乃至廣果天、無想有情天、無繁天乃至色究竟天、空無邊處天乃至非想非非想處天出現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩從初發心，修行六種波羅蜜多，乃至安坐妙菩提座，常為一切聲聞、獨覺真淨福田。何以故？舍利子！依諸菩薩摩訶薩故，一切善法出現世間，所謂一切十善業道、五近事戒、八近住戒、四靜慮、四無量、四無色定、四聖諦智、四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、四無所畏、四無礙解、如來十力、六波羅蜜多、十八佛不共法，諸如是等無量無數無邊善法出現世間。由此菩薩諸善法故，世間便有剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族、四大王眾天乃至他化自在天、梵眾天乃至大梵天、光天乃至極光淨天、淨天乃至遍淨天、廣天乃至廣果天、無想有情天、無繁天乃至色究竟天、空無邊處天乃至非想非非想處天出現於世。

「復由菩薩諸善法故，便有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺出現世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復由菩薩諸善法故，便有預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺出現世間。」

時，舍利子復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為復須淨自身福田不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為復須淨自身福田不？」

佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩不復須淨自身福田。所以者何？已極淨故。何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩為大施主，施諸有情世、出世間多善法故。謂施有情十善業道、五近事戒、八近住戒、四靜慮、四無量、四無色定、四聖諦智、四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、如來十力、四無所畏、四無礙解、六波羅蜜多、十八佛不共法，施如是等無量無數無邊善法故，說菩薩為大施主。由斯已淨自身福田，生長世間無量福聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩不復須淨自身福田。所以者何？已極淨故。何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩為大施主，施諸有情世、出世間多善法故。謂施有情十善業道、五近事戒、八近住戒、四靜慮、四無量、四無色定、四聖諦智、四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支、如來十力、四無所畏、四無礙解、六波羅蜜多、十八佛不共法，施如是等無量無數無邊善法故，說菩薩為大施主。由斯已淨自身福田，生長世間無量福聚。」

爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩與何法相應故，當言與般若波羅蜜多相應？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利子白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩與何法相應故，當言與般若波羅蜜多相應？」

佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩與色空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與受、想、行、識空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與眼處空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與耳、鼻、舌、身、意處空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與色處空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。與聲、香、味、觸、法處空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與眼界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與耳、鼻、舌、身、意界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與色界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與聲、香、味、觸、法界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與眼識界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與耳、鼻、舌、身、意識界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與苦聖諦空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與集、滅、道聖諦空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與無明空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與一切法空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與有為無為法空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與本性空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。舍利子！諸菩薩摩訶薩與如是七空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！諸菩薩摩訶薩與色空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與受、想、行、識空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與眼處空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與耳、鼻、舌、身、意處空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與色處空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。與聲、香、味、觸、法處空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與眼界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與耳、鼻、舌、身、意界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與色界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與聲、香、味、觸、法界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與眼識界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與耳、鼻、舌、身、意識界空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與苦聖諦空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與集、滅、道聖諦空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與無明空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死愁歎苦憂惱空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與一切法空相應故，當言與般若波羅蜜多相應；與有為無為法空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。諸菩薩摩訶薩與本性空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。舍利子！諸菩薩摩訶薩與如是七空相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩與如是七空相應時，不見色若相應若不相應，不見受、想、行、識若相應若不相應；不見色若生法若滅法，不見受、想、行、識若生法若滅法；不見色若染法若淨法，不見受、想、行、識若染法若淨法。不見色與受合，不見受與想合，不見想與行合，不見行與識合。何以故？舍利子！無有少法與法合者，以一切法本性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩與如是七空相應時，不見色若相應若不相應，不見受、想、行、識若相應若不相應；不見色若生法若滅法，不見受、想、行、識若生法若滅法；不見色若染法若淨法，不見受、想、行、識若染法若淨法。不見色與受合，不見受與想合，不見想與行合，不見行與識合。何以故？舍利子！無有少法與法合者，以一切法本性空故。

「舍利子！諸色空，彼非色；諸受、想、行、識空，彼非受、想、行、識。何以故？舍利子！諸色空，彼非變礙相；諸受空，彼非領納相；諸想空，彼非取像相；諸行空，彼非造作相；諸識空，彼非了別相。何以故？舍利子！色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，受、想、行、識亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸色空，彼非色；諸受、想、行、識空，彼非受、想、行、識。何以故？舍利子！諸色空，彼非變礙相；諸受空，彼非領納相；諸想空，彼非取像相；諸行空，彼非造作相；諸識空，彼非了別相。何以故？舍利子！色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，受、想、行、識亦復如是。

「舍利子！是諸法空相，不生不滅、不染不淨、不增不減，非過去非未來非現在。如是空中無色，無受、想、行、識；無眼處，無耳、鼻、舌、身、意處；無色處，無聲、香、味、觸、法處；無地界，無水、火、風、空、識界；無眼界，無耳、鼻、舌、身、意界；無色界，無聲、香、味、觸、法界；無眼識界，無耳、鼻、舌、身、意識界；無無明，亦無無明滅；無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死，無行乃至老死滅；無苦聖諦，無集、滅、道聖諦；無得，無現觀；無預流，無預流果；無一來，無一來果；無不還，無不還果；無阿羅漢，無阿羅漢果；無獨覺，無獨覺菩提；無菩薩，無菩薩行；無正等覺，無正等覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是諸法空相，不生不滅、不染不淨、不增不減，非過去非未來非現在。如是空中無色，無受、想、行、識；無眼處，無耳、鼻、舌、身、意處；無色處，無聲、香、味、觸、法處；無地界，無水、火、風、空、識界；無眼界，無耳、鼻、舌、身、意界；無色界，無聲、香、味、觸、法界；無眼識界，無耳、鼻、舌、身、意識界；無無明，亦無無明滅；無行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死，無行乃至老死滅；無苦聖諦，無集、滅、道聖諦；無得，無現觀；無預流，無預流果；無一來，無一來果；無不還，無不還果；無阿羅漢，無阿羅漢果；無獨覺，無獨覺菩提；無菩薩，無菩薩行；無正等覺，無正等覺菩提。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不見布施波羅蜜多若相應若不相應，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若相應若不相應；不見色若相應若不相應，不見受、想、行、識若相應若不相應；不見眼處若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意處若相應若不相應；不見色處若相應若不相應，不見聲、香、味、觸、法處若相應若不相應；不見眼界若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意界若相應若不相應，不見色界若相應若不相應，不見聲、香、味、觸、法界若相應若不相應；不見眼識界若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意識界若相應若不相應；不見苦聖諦若相應若不相應，不見集、滅、道聖諦若相應若不相應；不見無明若相應若不相應，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若相應若不相應；不見四念住若相應若不相應，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若相應若不相應；不見六神通若相應若不相應；不見佛十力若相應若不相應，不見四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若相應若不相應；不見一切相微妙智若相應若不相應，不見一切智智若相應若不相應。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不見布施波羅蜜多若相應若不相應，不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若相應若不相應；不見色若相應若不相應，不見受、想、行、識若相應若不相應；不見眼處若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意處若相應若不相應；不見色處若相應若不相應，不見聲、香、味、觸、法處若相應若不相應；不見眼界若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意界若相應若不相應，不見色界若相應若不相應，不見聲、香、味、觸、法界若相應若不相應；不見眼識界若相應若不相應，不見耳、鼻、舌、身、意識界若相應若不相應；不見苦聖諦若相應若不相應，不見集、滅、道聖諦若相應若不相應；不見無明若相應若不相應，不見行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若相應若不相應；不見四念住若相應若不相應，不見四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若相應若不相應；不見六神通若相應若不相應；不見佛十力若相應若不相應，不見四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若相應若不相應；不見一切相微妙智若相應若不相應，不見一切智智若相應若不相應。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀空與空合亦不與空相應，不觀無相與無相合亦不與無相相應，不觀無願與無願合亦不與無願相應，何以故？舍利子！空、無相、無願無合、無不合，亦無相應、不相應故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀空與空合亦不與空相應，不觀無相與無相合亦不與無相相應，不觀無願與無願合亦不與無願相應，何以故？舍利子！空、無相、無願無合、無不合，亦無相應、不相應故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，入一切法自相空已，不觀色若合若散，不觀受、想、行、識若合若散。不觀色與前際若合若散。何以故？不見前際故。不觀色與後際若合若散。何以故？不見後際故。不觀色與中際若合若散。何以故？不見中際故。不觀受、想、行、識與前際若合若散。何以故？不見前際故。不觀受、想、行、識與後際若合若散。何以故？不見後際故。不觀受、想、行、識與中際若合若散。何以故？不見中際故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，入一切法自相空已，不觀色若合若散，不觀受、想、行、識若合若散。不觀色與前際若合若散。何以故？不見前際故。不觀色與後際若合若散。何以故？不見後際故。不觀色與中際若合若散。何以故？不見中際故。不觀受、想、行、識與前際若合若散。何以故？不見前際故。不觀受、想、行、識與後際若合若散。何以故？不見後際故。不觀受、想、行、識與中際若合若散。何以故？不見中際故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩不觀前際與後際若合若散，不觀前際與中際若合若散，不觀後際與前際若合若散，不觀後際與中際若合若散，不觀中際與前際若合若散，不觀中際與後際若合若散，不觀前際與後際、中際若合若散，不觀後際與前際、中際若合若散，不觀中際與前際、後際若合若散，不觀前際、後際、中際若合若散，何以故？三世空故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩不觀前際與後際若合若散，不觀前際與中際若合若散，不觀後際與前際若合若散，不觀後際與中際若合若散，不觀中際與前際若合若散，不觀中際與後際若合若散，不觀前際與後際、中際若合若散，不觀後際與前際、中際若合若散，不觀中際與前際、後際若合若散，不觀前際、後際、中際若合若散，何以故？三世空故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與過去若合若散。何以故？尚不見過去，況觀一切智與過去若合若散！不觀一切智與未來若合若散。何以故？尚不見未來，況觀一切智與未來若合若散！不觀一切智與現在若合若散。何以故？尚不見現在，況觀一切智與現在若合若散！不觀一切智與色若合若散。何以故？尚不見色，況觀一切智與色若合若散！不觀一切智與受、想、行、識若合若散。何以故？尚不見受、想、行、識，況觀一切智與受、想、行、識若合若散！不觀一切智與眼處若合若散。何以故？尚不見眼處，況觀一切智與眼處若合若散！不觀一切智與耳、鼻、舌、身、意處若合若散。何以故？尚不見耳、鼻、舌、身、意處，況觀一切智與耳、鼻、舌、身、意處若合若散！不觀一切智與色處若合若散。何以故？尚不見色處，況觀一切智與色處若合若散！不觀一切智與聲、香、味、觸、法處若合若散。何以故？尚不見聲、香、味、觸、法處，況觀一切智與聲、香、味、觸、法處若合若散！不觀一切智與眼界若合若散。何以故？尚不見眼界，況觀一切智與眼界若合若散！不觀一切智與耳、鼻、舌、身、意界若合若散。何以故？尚不見耳、鼻、舌、身、意界，況觀一切智與耳、鼻、舌、身、意界若合若散！不觀一切智與色界若合若散。何以故？尚不見色界，況觀一切智與色界若合若散！不觀一切智與聲、香、味、觸、法界若合若散。何以故？尚不見聲、香、味、觸、法界，況觀一切智與聲、香、味、觸、法界若合若散！不觀一切智與眼識界若合若散。何以故？尚不見眼識界，況觀一切智與眼識界若合若散！不觀一切智與耳、鼻、舌、身、意識界若合若散。何以故？尚不見耳、鼻、舌、身、意識界，況觀一切智與耳、鼻、舌、身、意識界若合若散！不觀一切智與苦聖諦若合若散。何以故？尚不見苦聖諦，況觀一切智與苦聖諦若合若散！不觀一切智與集、滅、道聖諦若合若散。何以故？尚不見集、滅、道聖諦，況觀一切智與集、滅、道聖諦若合若散！不觀一切智與無明若合若散。何以故？尚不見無明，況觀一切智與無明若合若散！不觀一切智與行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若合若散。何以故？尚不見行乃至老死，況觀一切智與行乃至老死若合若散！不觀一切智與布施波羅蜜多若合若散。何以故？尚不見布施波羅蜜多，況觀一切智與布施波羅蜜多若合若散！不觀一切智與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若合若散。何以故？尚不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，況觀一切智與 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀一切智與過去若合若散。何以故？尚不見過去，況觀一切智與過去若合若散！不觀一切智與未來若合若散。何以故？尚不見未來，況觀一切智與未來若合若散！不觀一切智與現在若合若散。何以故？尚不見現在，況觀一切智與現在若合若散！不觀一切智與色若合若散。何以故？尚不見色，況觀一切智與色若合若散！不觀一切智與受、想、行、識若合若散。何以故？尚不見受、想、行、識，況觀一切智與受、想、行、識若合若散！不觀一切智與眼處若合若散。何以故？尚不見眼處，況觀一切智與眼處若合若散！不觀一切智與耳、鼻、舌、身、意處若合若散。何以故？尚不見耳、鼻、舌、身、意處，況觀一切智與耳、鼻、舌、身、意處若合若散！不觀一切智與色處若合若散。何以故？尚不見色處，況觀一切智與色處若合若散！不觀一切智與聲、香、味、觸、法處若合若散。何以故？尚不見聲、香、味、觸、法處，況觀一切智與聲、香、味、觸、法處若合若散！不觀一切智與眼界若合若散。何以故？尚不見眼界，況觀一切智與眼界若合若散！不觀一切智與耳、鼻、舌、身、意界若合若散。何以故？尚不見耳、鼻、舌、身、意界，況觀一切智與耳、鼻、舌、身、意界若合若散！不觀一切智與色界若合若散。何以故？尚不見色界，況觀一切智與色界若合若散！不觀一切智與聲、香、味、觸、法界若合若散。何以故？尚不見聲、香、味、觸、法界，況觀一切智與聲、香、味、觸、法界若合若散！不觀一切智與眼識界若合若散。何以故？尚不見眼識界，況觀一切智與眼識界若合若散！不觀一切智與耳、鼻、舌、身、意識界若合若散。何以故？尚不見耳、鼻、舌、身、意識界，況觀一切智與耳、鼻、舌、身、意識界若合若散！不觀一切智與苦聖諦若合若散。何以故？尚不見苦聖諦，況觀一切智與苦聖諦若合若散！不觀一切智與集、滅、道聖諦若合若散。何以故？尚不見集、滅、道聖諦，況觀一切智與集、滅、道聖諦若合若散！不觀一切智與無明若合若散。何以故？尚不見無明，況觀一切智與無明若合若散！不觀一切智與行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死若合若散。何以故？尚不見行乃至老死，況觀一切智與行乃至老死若合若散！不觀一切智與布施波羅蜜多若合若散。何以故？尚不見布施波羅蜜多，況觀一切智與布施波羅蜜多若合若散！不觀一切智與淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若合若散。何以故？尚不見淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，況觀一切智與

淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若合若散！不觀一切智與四念住若合若散。何以故？尚不見四念住，況觀一切智與四念住若合若散！不觀一切智與四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若合若散。何以故？尚不見四正斷乃至八聖道支，況觀一切智與四正斷乃至八聖道支若合若散！不觀一切智與六神通若合若散。何以故？尚不見六神通，況觀一切智與六神通若合若散！不觀一切智與佛十力若合若散。何以故？尚不見佛十力，況觀一切智與佛十力若合若散！不觀一切智與四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若合若散。何以故？尚不見四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，況觀一切智與四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若合若散！不觀一切智與佛若合若散，亦不觀佛與一切智若合若散。何以故？一切智即是佛，佛即是一切智故。不觀一切智與菩提若合若散，亦不觀菩提與一切智若合若散。何以故？一切智即是菩提，菩提即是一切智故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多若合若散！不觀一切智與四念住若合若散。何以故？尚不見四念住，況觀一切智與四念住若合若散！不觀一切智與四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支若合若散。何以故？尚不見四正斷乃至八聖道支，況觀一切智與四正斷乃至八聖道支若合若散！不觀一切智與六神通若合若散。何以故？尚不見六神通，況觀一切智與六神通若合若散！不觀一切智與佛十力若合若散。何以故？尚不見佛十力，況觀一切智與佛十力若合若散！不觀一切智與四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若合若散。何以故？尚不見四無所畏、四無礙解、十八佛不共法，況觀一切智與四無所畏、四無礙解、十八佛不共法若合若散！不觀一切智與佛若合若散，亦不觀佛與一切智若合若散。何以故？一切智即是佛，佛即是一切智故。不觀一切智與菩提若合若散，亦不觀菩提與一切智若合若散。何以故？一切智即是菩提，菩提即是一切智故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著色若有若非有，不著受、想、行、識若有若非有；不著色若常若無常，不著受、想、行、識若常若無常；不著色若樂若苦，不著受、想、行、識若樂若苦；不著色若我若無我，不著受、想、行、識若我若無我，不著色若寂靜若不寂靜，不著受、想、行、識若寂靜若不寂靜；不著色若空若不空，不著受、想、行、識若空若不空；不著色若有相若無相，不著受、想、行、識若有相若無相；不著色若有願若無願，不著受、想、行、識若有願若無願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不著色若有若非有，不著受、想、行、識若有若非有；不著色若常若無常，不著受、想、行、識若常若無常；不著色若樂若苦，不著受、想、行、識若樂若苦；不著色若我若無我，不著受、想、行、識若我若無我，不著色若寂靜若不寂靜，不著受、想、行、識若寂靜若不寂靜；不著色若空若不空，不著受、想、行、識若空若不空；不著色若有相若無相，不著受、想、行、識若有相若無相；不著色若有願若無願，不著受、想、行、識若有願若無願。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不作是念：『我行般若波羅蜜多。』不作是念：『我不行般若波羅蜜多。』不作是念：『我亦行、亦不行般若波羅蜜多。』不作是念：『我非行非不行般若波羅蜜多。』舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不作是念：『我行般若波羅蜜多。』不作是念：『我不行般若波羅蜜多。』不作是念：『我亦行、亦不行般若波羅蜜多。』不作是念：『我非行非不行般若波羅蜜多。』舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為布施波羅蜜多故修行般若波羅蜜多，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故修行般若波羅蜜多；不為入菩薩正決定故修行般若波羅蜜多，不為得菩薩不退轉地故修行般若波羅蜜多；不為成熟有情故修行般若波羅蜜多，不為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多；不為四念住故修行般若波羅蜜多，不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故修行般若波羅蜜多；不為佛十力故修行般若波羅蜜多，不為四無所畏、四無礙解、十八佛不共法故修行般若波羅蜜多；不為內空故修行般若波羅蜜多，不為外空、內外空、大空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、無性空、無性自性空故修行般若波羅蜜多；不為真如故修行般若波羅蜜多，不為法界、法性、實際故修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見諸法性差別故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不為布施波羅蜜多故修行般若波羅蜜多，不為淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多故修行般若波羅蜜多；不為入菩薩正決定故修行般若波羅蜜多，不為得菩薩不退轉地故修行般若波羅蜜多；不為成熟有情故修行般若波羅蜜多，不為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多；不為四念住故修行般若波羅蜜多，不為四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支故修行般若波羅蜜多；不為佛十力故修行般若波羅蜜多，不為四無所畏、四無礙解、十八佛不共法故修行般若波羅蜜多；不為內空故修行般若波羅蜜多，不為外空、內外空、大空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、無性空、無性自性空故修行般若波羅蜜多；不為真如故修行般若波羅蜜多，不為法界、法性、實際故修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，不見諸法性差別故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不為天眼智證通故修行般若波羅蜜多，不為天耳、他心、宿住、隨念、神境、漏盡智證通故修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，尚不見般若波羅蜜多，況見菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺六神通事！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不為天眼智證通故修行般若波羅蜜多，不為天耳、他心、宿住、隨念、神境、漏盡智證通故修行般若波羅蜜多。何以故？舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，尚不見般若波羅蜜多，況見菩薩摩訶薩及諸如來、應、正等覺六神通事！舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不作是念：『我以天眼智證通，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界一切有情死此生彼品類差別。』不作是念：『我以天耳智證通，遍聞十方殑伽沙等諸佛世界一切有情言音差別。』不作是念：『我以他心智證通，遍知十方殑伽沙等諸佛世界一切有情心及心所緣慮差別。』不作是念：『我以宿住隨念智證通，遍憶十方殑伽沙等諸佛世界一切有情宿住差別。』不作是念：『我以神境智證通，遍往十方殑伽沙等諸佛世界為諸有情宣說正法。』不作是念：『我以漏盡智證通，遍了十方殑伽沙等諸佛世界一切有情漏盡不盡。』舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不作是念：『我以天眼智證通，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界一切有情死此生彼品類差別。』不作是念：『我以天耳智證通，遍聞十方殑伽沙等諸佛世界一切有情言音差別。』不作是念：『我以他心智證通，遍知十方殑伽沙等諸佛世界一切有情心及心所緣慮差別。』不作是念：『我以宿住隨念智證通，遍憶十方殑伽沙等諸佛世界一切有情宿住差別。』不作是念：『我以神境智證通，遍往十方殑伽沙等諸佛世界為諸有情宣說正法。』不作是念：『我以漏盡智證通，遍了十方殑伽沙等諸佛世界一切有情漏盡不盡。』舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。

「復次，舍利子！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與般若波羅蜜多相應時，方便善巧普能安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界，一切惡魔及諸眷屬不得其便，一切煩惱悉皆伏滅，世間眾事所欲皆成。十方各如殑伽沙界一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，皆共護念如是菩薩，不令退墮一切聲聞、獨覺等地。十方各如殑伽沙界聲聞、獨覺、四大王眾天乃至他化自在天、梵眾天乃至大梵天、光天乃至極光淨天、淨天乃至遍淨天、廣天乃至廣果天、無繁天乃至色究竟天，皆共擁衛是菩薩摩訶薩，諸有所為令無障礙皆速成辦，所有身心種種病苦咸得痊除，設有罪業於當來世應受苦報轉現輕受。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩於一切有情慈悲周遍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與般若波羅蜜多相應時，方便善巧普能安立無量、無數、無邊有情於無餘依般涅槃界，一切惡魔及諸眷屬不得其便，一切煩惱悉皆伏滅，世間眾事所欲皆成。十方各如殑伽沙界一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，皆共護念如是菩薩，不令退墮一切聲聞、獨覺等地。十方各如殑伽沙界聲聞、獨覺、四大王眾天乃至他化自在天、梵眾天乃至大梵天、光天乃至極光淨天、淨天乃至遍淨天、廣天乃至廣果天、無繁天乃至色究竟天，皆共擁衛是菩薩摩訶薩，諸有所為令無障礙皆速成辦，所有身心種種病苦咸得痊除，設有罪業於當來世應受苦報轉現輕受。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩於一切有情慈悲周遍故。

「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多具大勢力少用加行，則能引發一切殊勝陀羅尼門、一切殊勝三摩地門皆得現起。由斯勢力，隨意引生世、出世間種種功德，隨所生處常得逢事諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾，乃至無上正等菩提於其中間常不離佛及諸菩薩摩訶薩眾。舍利子當知！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與般若波羅蜜多相應故，得如是等無量無邊不可思議功德勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多具大勢力少用加行，則能引發一切殊勝陀羅尼門、一切殊勝三摩地門皆得現起。由斯勢力，隨意引生世、出世間種種功德，隨所生處常得逢事諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩眾，乃至無上正等菩提於其中間常不離佛及諸菩薩摩訶薩眾。舍利子當知！是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與般若波羅蜜多相應故，得如是等無量無邊不可思議功德勝利。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不作是念：『有法與法若相應若不相應、若等若不等。』何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩不見有法與法若相應若不相應、若等若不等故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不作是念：『有法與法若相應若不相應、若等若不等。』何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩不見有法與法若相應若不相應、若等若不等故。舍利子！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，與如是法相應故，當言與般若波羅蜜多相應。