大般若波羅蜜多經
唐 玄奘譯600卷CBETA T0220大于一万字 780 h
向佛经 GPT 提问
第 479 卷
大般若經第三會
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序
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西明寺沙門玄則
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夫正理晦於率情，而情由理鏡；妙觀睽於殉迹，而迹以觀冥。然情迹兩崇，假名相而耽習；則理觀雙拔，資漸漬於多聞。王城所以亟迂，聖席於茲復坦。是用入遊戲定，摛前會之神蹤；出微妙音，集向時之遙證。光敷法潤、藻汰心源，將欲利無利於情區、度不度於生品，運六通於即寂、流四辯於忘言，固當住不思議得無分別。至如夢中重夢，尚嬰馳殉之勞；即明覺後復覺，乃有發蒙之慶。何物物之殊炫，而如如之罕覯哉！彼如復如者，非異所異也。在纏出纏而性淨、有佛無佛而體常，會之則歸來，號如來矣；乖之則流異，稱異生焉。前際空而累盡，後際空而德滿爾。其闢甘露門、坐金剛座，假名法外無色而莊嚴、勝義諦中無心而啟悟，故能斷以空滯空之惡取、開無說假說之善權，熙妙色之殊對、霈圓音之各解，莫非自般若以為源、依般若以成學。譬山王之高妙、谷王之宗長，義必重深、辭亦豐祕。凡五十九卷、三十一品，於舊無涉，號單譯焉。
夫正理晦於率情，而情由理鏡；妙觀睽於殉迹，而迹以觀冥。然情迹兩崇，假名相而耽習；則理觀雙拔，資漸漬於多聞。王城所以亟迂，聖席於茲復坦。是用入遊戲定，摛前會之神蹤；出微妙音，集向時之遙證。光敷法潤、藻汰心源，將欲利無利於情區、度不度於生品，運六通於即寂、流四辯於忘言，固當住不思議得無分別。至如夢中重夢，尚嬰馳殉之勞；即明覺後復覺，乃有發蒙之慶。何物物之殊炫，而如如之罕覯哉！彼如復如者，非異所異也。在纏出纏而性淨、有佛無佛而體常，會之則歸來，號如來矣；乖之則流異，稱異生焉。前際空而累盡，後際空而德滿爾。其闢甘露門、坐金剛座，假名法外無色而莊嚴、勝義諦中無心而啟悟，故能斷以空滯空之惡取、開無說假說之善權，熙妙色之殊對、霈圓音之各解，莫非自般若以為源、依般若以成學。譬山王之高妙、谷王之宗長，義必重深、辭亦豐祕。凡五十九卷、三十一品，於舊無涉，號單譯焉。
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大般若波羅蜜多經卷第四百七十九
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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第三分緣起品第一
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如是我聞：
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一時，薄伽梵住王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾五億人俱，皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫，至心自在第一究竟，除阿難陀獨居學地，舍利子等而為上首。復有五百苾芻尼眾皆阿羅漢，耶輸達羅而為上首。復有多千鄔波索迦、鄔波斯迦皆已見法。復有無量無數不可稱、不可量、不可說無等等大菩薩僧，一切皆得大陀羅尼、勝三摩地，安住空性，行無相境；願無分別，得一切法平等性忍；具無礙解，諸所演說深妙理趣辯才無盡，遊戲五通永無退失；氣調溫雅一切欽承，勤進勇銳無諸懈怠；捨親棄財忘身殉命，不以矯誑有所貪求，為諸有情而宣妙理；證深法忍至等極趣，得大無畏身意坦然；超出眾魔所作事業，降煩惱敵息諸業障；一切他論所不能伏，聲聞、獨覺不測其量；於法於心皆得自在，解脫所有業煩惱障；於說眾緣無不善巧，契深緣起無盡理趣；滅見、隨眠，斷諸纏結，於眾諦理智皆善證，發弘誓願已經多劫；含笑先言容顏舒泰，詞韻和美妙辯無窮；處眾尊嚴威容肅穆，動止儀雅無畏坦然，那庾多劫巧說無盡；觀諸法門，猶如幻事、陽焰、夢境、水月、響聲，既類空花、鏡像、光影，亦如變化及尋香城，雖體實無而現似有；於甚深理說無所畏，讚頌巧妙心不下劣；善知有情種種勝解、心行所趣微細差別，善能通達後際無礙；成就最勝無生法忍，如實悟入法平等性，攝受無邊大願佛土；於十方界無數諸佛，由等持力常念現前；一切如來出興于世，皆能歷事無空過者，亦能勸請久住世間，轉正法輪度無量眾；善能伏滅一切隨眠及諸見趣、煩惱、纏垢，引發遊戲百千等持，於諸法門能善悟入。是諸菩薩摩訶薩眾，具如是等無量功德，經無數劫歎不能盡，其名曰賢守菩薩、寶性菩薩、導師菩薩、仁授菩薩、星授菩薩、水天菩薩、帝授菩薩、上慧菩薩、觀自在菩薩、得大勢菩薩、妙吉祥菩薩、金剛慧菩薩、寶印手菩薩、常舉手菩薩、慈氏菩薩，如是等無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩而為上首。
一時，薄伽梵住王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾五億人俱，皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫，至心自在第一究竟，除阿難陀獨居學地，舍利子等而為上首。復有五百苾芻尼眾皆阿羅漢，耶輸達羅而為上首。復有多千鄔波索迦、鄔波斯迦皆已見法。復有無量無數不可稱、不可量、不可說無等等大菩薩僧，一切皆得大陀羅尼、勝三摩地，安住空性，行無相境；願無分別，得一切法平等性忍；具無礙解，諸所演說深妙理趣辯才無盡，遊戲五通永無退失；氣調溫雅一切欽承，勤進勇銳無諸懈怠；捨親棄財忘身殉命，不以矯誑有所貪求，為諸有情而宣妙理；證深法忍至等極趣，得大無畏身意坦然；超出眾魔所作事業，降煩惱敵息諸業障；一切他論所不能伏，聲聞、獨覺不測其量；於法於心皆得自在，解脫所有業煩惱障；於說眾緣無不善巧，契深緣起無盡理趣；滅見、隨眠，斷諸纏結，於眾諦理智皆善證，發弘誓願已經多劫；含笑先言容顏舒泰，詞韻和美妙辯無窮；處眾尊嚴威容肅穆，動止儀雅無畏坦然，那庾多劫巧說無盡；觀諸法門，猶如幻事、陽焰、夢境、水月、響聲，既類空花、鏡像、光影，亦如變化及尋香城，雖體實無而現似有；於甚深理說無所畏，讚頌巧妙心不下劣；善知有情種種勝解、心行所趣微細差別，善能通達後際無礙；成就最勝無生法忍，如實悟入法平等性，攝受無邊大願佛土；於十方界無數諸佛，由等持力常念現前；一切如來出興于世，皆能歷事無空過者，亦能勸請久住世間，轉正法輪度無量眾；善能伏滅一切隨眠及諸見趣、煩惱、纏垢，引發遊戲百千等持，於諸法門能善悟入。是諸菩薩摩訶薩眾，具如是等無量功德，經無數劫歎不能盡，其名曰賢守菩薩、寶性菩薩、導師菩薩、仁授菩薩、星授菩薩、水天菩薩、帝授菩薩、上慧菩薩、觀自在菩薩、得大勢菩薩、妙吉祥菩薩、金剛慧菩薩、寶印手菩薩、常舉手菩薩、慈氏菩薩，如是等無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩而為上首。
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爾時，世尊於師子座上，自敷尼師壇結跏趺坐，端身正願住對面念，入等持王妙三摩地；諸三摩地皆攝入此三摩地中，是所流故。
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爾時，世尊正知正念，從等持王安庠而起，以淨天眼觀察十方殑伽沙等諸佛世界，舉身怡悅，從兩足下千輻輪相，各放六十百千俱胝那庾多光。從足十指、兩趺、兩跟、兩踝、兩脛、兩腨、兩膝、兩髀、兩股、腰脇、腹背、䐡中、心上、胸臆德字、大士夫相、兩乳、兩腋、兩肩、兩膊、兩肘、兩臂、兩腕、兩手、兩掌、十指、項胭、頤頷、頰額、頭頂、兩眉、兩眼、兩耳、兩鼻、口四牙、四十齒、眉間毫相，一一身分各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情觸斯光者，必獲無上正等菩提。
爾時，世尊正知正念，從等持王安庠而起，以淨天眼觀察十方殑伽沙等諸佛世界，舉身怡悅，從兩足下千輻輪相，各放六十百千俱胝那庾多光。從足十指、兩趺、兩跟、兩踝、兩脛、兩腨、兩膝、兩髀、兩股、腰脇、腹背、䐡中、心上、胸臆德字、大士夫相、兩乳、兩腋、兩肩、兩膊、兩肘、兩臂、兩腕、兩手、兩掌、十指、項胭、頤頷、頰額、頭頂、兩眉、兩眼、兩耳、兩鼻、口四牙、四十齒、眉間毫相，一一身分各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情觸斯光者，必獲無上正等菩提。
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爾時，世尊一切毛孔皆悉熙怡，各出六十百千俱胝那庾多光，是一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情觸斯光者，必獲無上正等菩提。
爾時，世尊一切毛孔皆悉熙怡，各出六十百千俱胝那庾多光，是一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情觸斯光者，必獲無上正等菩提。
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爾時，世尊演身常光照此三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情觸斯光者，必獲無上正等菩提。
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爾時，世尊從其面門出廣長舌相，遍覆三千大千世界，熙怡微笑。復從舌相流出無量百千俱胝那庾多光，其光雜色，從此雜色一一光中現寶蓮華，其華千葉皆真金色眾寶莊嚴。如是光、華遍三千界，從此展轉周流十方殑伽沙等諸佛世界。諸華臺中皆有化佛，結跏趺坐演妙法音，一一法音皆說六種波羅蜜多相應之法，有情聞者必獲無上正等菩提。
爾時，世尊從其面門出廣長舌相，遍覆三千大千世界，熙怡微笑。復從舌相流出無量百千俱胝那庾多光，其光雜色，從此雜色一一光中現寶蓮華，其華千葉皆真金色眾寶莊嚴。如是光、華遍三千界，從此展轉周流十方殑伽沙等諸佛世界。諸華臺中皆有化佛，結跏趺坐演妙法音，一一法音皆說六種波羅蜜多相應之法，有情聞者必獲無上正等菩提。
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爾時，世尊不起于座，復入師子遊戲等持，現神通力，令此三千大千世界六種變動：東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、中踊邊沒、邊踊中沒。其地清淨光澤細軟，生諸有情利益安樂。時，此三千大千世界所有地獄、傍生、鬼界及餘無暇險惡趣坑，一切有情皆離苦難，從此捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍同詣佛所，以淳淨心頂禮佛足。從此展轉周遍十方殑伽沙等諸佛世界，以佛神力六種變動。時，彼世界諸惡趣等一切有情皆離苦難，從彼捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍各於本界同詣佛所頂禮佛足。
爾時，世尊不起于座，復入師子遊戲等持，現神通力，令此三千大千世界六種變動：東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、中踊邊沒、邊踊中沒。其地清淨光澤細軟，生諸有情利益安樂。時，此三千大千世界所有地獄、傍生、鬼界及餘無暇險惡趣坑，一切有情皆離苦難，從此捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍同詣佛所，以淳淨心頂禮佛足。從此展轉周遍十方殑伽沙等諸佛世界，以佛神力六種變動。時，彼世界諸惡趣等一切有情皆離苦難，從彼捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍各於本界同詣佛所頂禮佛足。
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時，此三千大千世界及餘十方殑伽沙等世界有情，盲者能視，聾者能聽，瘂者能言，狂者得念，亂者得定，貧者得富，露者得衣，饑者得食，渴者得飲，病者得除愈，醜者得端嚴，形殘者得具足，根缺者得圓滿，迷悶者得醒悟，疲頓者得安適。時，諸有情等心相向，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如親，離邪語業命、修正語業命，離十惡業道、修十善業道，離惡尋思、修善尋思，離非梵行、修正梵行，好淨棄穢、樂靜捨諠，身意泰然忽生妙樂，如修行者入第三定。復有勝慧欻爾現前，咸作是思：「布施、調伏、安忍、勇進、寂靜、諦觀，遠離放逸，修行梵行，於諸有情慈、悲、喜、捨，不相惱觸，豈不善哉！」
時，此三千大千世界及餘十方殑伽沙等世界有情，盲者能視，聾者能聽，瘂者能言，狂者得念，亂者得定，貧者得富，露者得衣，饑者得食，渴者得飲，病者得除愈，醜者得端嚴，形殘者得具足，根缺者得圓滿，迷悶者得醒悟，疲頓者得安適。時，諸有情等心相向，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如親，離邪語業命、修正語業命，離十惡業道、修十善業道，離惡尋思、修善尋思，離非梵行、修正梵行，好淨棄穢、樂靜捨諠，身意泰然忽生妙樂，如修行者入第三定。復有勝慧欻爾現前，咸作是思：「布施、調伏、安忍、勇進、寂靜、諦觀，遠離放逸，修行梵行，於諸有情慈、悲、喜、捨，不相惱觸，豈不善哉！」
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爾時，世尊在師子座，光明殊特威德巍巍，映蔽三千大千世界并餘十方殑伽沙等諸佛國土，蘇迷盧山、輪圍山等及餘一切龍神天宮乃至淨居皆悉不現；如秋滿月暉映眾星，如夏日輪光奪諸色，如四大寶妙高山王掩蔽諸山喪其光彩。佛以神力現本色身，令此三千大千世界一切有情皆悉覩見。
爾時，世尊在師子座，光明殊特威德巍巍，映蔽三千大千世界并餘十方殑伽沙等諸佛國土，蘇迷盧山、輪圍山等及餘一切龍神天宮乃至淨居皆悉不現；如秋滿月暉映眾星，如夏日輪光奪諸色，如四大寶妙高山王掩蔽諸山喪其光彩。佛以神力現本色身，令此三千大千世界一切有情皆悉覩見。
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時，此三千大千世界無量無數淨居諸天，下至欲界四大王眾天，及餘一切人非人等，皆見如來處師子座，威光顯曜如大金山，歡喜踊躍歎未曾有，各持種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、諸珍，及無量種天青蓮華、天赤蓮華、天白蓮華、天香蓮華、天黃蓮華、天紅蓮華、天金錢樹華及香葉，并餘無量水陸生華，持詣佛所奉散佛上。以佛神力，諸華鬘等旋轉上踊合成華臺，量等三千大千世界，垂天華蓋、寶鐸、珠幡綺飾紛綸甚可愛樂。
時，此三千大千世界無量無數淨居諸天，下至欲界四大王眾天，及餘一切人非人等，皆見如來處師子座，威光顯曜如大金山，歡喜踊躍歎未曾有，各持種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、諸珍，及無量種天青蓮華、天赤蓮華、天白蓮華、天香蓮華、天黃蓮華、天紅蓮華、天金錢樹華及香葉，并餘無量水陸生華，持詣佛所奉散佛上。以佛神力，諸華鬘等旋轉上踊合成華臺，量等三千大千世界，垂天華蓋、寶鐸、珠幡綺飾紛綸甚可愛樂。
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時，此佛土微妙莊嚴，猶如西方極樂世界。佛光輝映三千大千物類虛空皆同金色，十方各等殑伽河沙諸佛世界亦復如是。時，此三千大千佛土，以佛神力，一切天、人各各見佛正坐其前，咸謂如來獨為說法。
時，此佛土微妙莊嚴，猶如西方極樂世界。佛光輝映三千大千物類虛空皆同金色，十方各等殑伽河沙諸佛世界亦復如是。時，此三千大千佛土，以佛神力，一切天、人各各見佛正坐其前，咸謂如來獨為說法。
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爾時，世尊不起于座，熙怡微笑，從其面門放大光明，遍照三千大千佛土，并餘十方殑伽沙等諸佛世界。時，此三千大千佛土一切有情，尋佛光明普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍遶，及餘一切有情無情品類差別。時，彼十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，尋佛光明亦見此土釋迦牟尼如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍繞，及餘一切有情無情品類差別。
爾時，世尊不起于座，熙怡微笑，從其面門放大光明，遍照三千大千佛土，并餘十方殑伽沙等諸佛世界。時，此三千大千佛土一切有情，尋佛光明普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍遶，及餘一切有情無情品類差別。時，彼十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，尋佛光明亦見此土釋迦牟尼如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍繞，及餘一切有情無情品類差別。
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爾時，東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性如來、應、正等覺，現為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰普光，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
爾時，東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性如來、應、正等覺，現為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰普光，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」
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時，寶性佛告普光言：「從此西方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺，現為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
時，寶性佛告普光言：「從此西方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺，現為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」
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普光聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
普光聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」
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時，寶性佛告普光言：「今正是時，隨汝意往。」
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即以千莖金色蓮華，其華千葉眾寶莊嚴，授與普光而誨之曰：「汝持此華至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『寶性如來、應、正等覺致問無量，持此蓮華以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩得無礙解陀羅尼門、三摩地門神通自在，住最後身堪紹佛位，威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼界。」
即以千莖金色蓮華，其華千葉眾寶莊嚴，授與普光而誨之曰：「汝持此華至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『寶性如來、應、正等覺致問無量，持此蓮華以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩得無礙解陀羅尼門、三摩地門神通自在，住最後身堪紹佛位，威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼界。」
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時，普光菩薩於寶性佛所受華奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經東方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
時，普光菩薩於寶性佛所受華奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經東方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。
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普光菩薩前白佛言：「世尊！從此東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性如來、應、正等覺，致問世尊無量，持此千莖金色蓮華以寄世尊而為佛事。」
普光菩薩前白佛言：「世尊！從此東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性如來、應、正等覺，致問世尊無量，持此千莖金色蓮華以寄世尊而為佛事。」
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時，釋迦牟尼佛受此蓮華，還散東方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮華遍諸佛土，諸華臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必獲無上正等菩提。是時，普光及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚嘆佛菩薩已，退坐一面。餘東方界亦復如是。
時，釋迦牟尼佛受此蓮華，還散東方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮華遍諸佛土，諸華臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必獲無上正等菩提。是時，普光及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚嘆佛菩薩已，退坐一面。餘東方界亦復如是。
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爾時，南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離一切憂，佛號無憂德，彼有菩薩名曰離憂；西方盡殑伽沙等世界，最後世界名近寂靜，佛號寶焰，彼有菩薩名曰行慧；北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰最勝，佛號勝帝，彼有菩薩名曰勝授；東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名定莊嚴，佛號定象勝德，彼有菩薩名離塵勇猛；東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂，佛號蓮華勝德，彼有菩薩名蓮華手；西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離塵聚，佛號日輪遍照勝德，彼有菩薩名曰光明；西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名真自在，佛號一寶蓋勝，彼有菩薩名曰寶勝；下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰蓮華，佛號蓮華德，彼有菩薩名蓮華勝；上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰歡喜，佛號喜德，彼有菩薩名曰喜授。如是一切皆如東方。
爾時，南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離一切憂，佛號無憂德，彼有菩薩名曰離憂；西方盡殑伽沙等世界，最後世界名近寂靜，佛號寶焰，彼有菩薩名曰行慧；北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰最勝，佛號勝帝，彼有菩薩名曰勝授；東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名定莊嚴，佛號定象勝德，彼有菩薩名離塵勇猛；東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂，佛號蓮華勝德，彼有菩薩名蓮華手；西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離塵聚，佛號日輪遍照勝德，彼有菩薩名曰光明；西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名真自在，佛號一寶蓋勝，彼有菩薩名曰寶勝；下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰蓮華，佛號蓮華德，彼有菩薩名蓮華勝；上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰歡喜，佛號喜德，彼有菩薩名曰喜授。如是一切皆如東方。
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爾時，於此三千大千堪忍世界眾寶充滿，諸妙香花遍布其地，寶幢、幡蓋處處行列，花樹、果樹、香樹、鬘樹、寶樹、衣樹、諸雜飾樹周遍莊嚴甚可愛樂，如眾蓮華世界普華如來佛土，妙吉祥菩薩、善住慧菩薩及餘無量大威德菩薩摩訶薩本所住處。
爾時，於此三千大千堪忍世界眾寶充滿，諸妙香花遍布其地，寶幢、幡蓋處處行列，花樹、果樹、香樹、鬘樹、寶樹、衣樹、諸雜飾樹周遍莊嚴甚可愛樂，如眾蓮華世界普華如來佛土，妙吉祥菩薩、善住慧菩薩及餘無量大威德菩薩摩訶薩本所住處。
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第三分舍利子品第二之一
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爾時，世尊知諸世界，若天魔梵，若諸沙門，若婆羅門，若諸菩薩摩訶薩眾紹尊位者，若餘一切於法有緣人非人等皆來集會，便告具壽舍利子言：「若菩薩摩訶薩欲於諸法等覺諸相，應學般若波羅蜜多。」
爾時，世尊知諸世界，若天魔梵，若諸沙門，若婆羅門，若諸菩薩摩訶薩眾紹尊位者，若餘一切於法有緣人非人等皆來集會，便告具壽舍利子言：「若菩薩摩訶薩欲於諸法等覺諸相，應學般若波羅蜜多。」
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時，舍利子聞佛所說，合掌恭敬而白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩欲於諸法等覺諸相，應學般若波羅蜜多？」
時，舍利子聞佛所說，合掌恭敬而白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩欲於諸法等覺諸相，應學般若波羅蜜多？」
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佛告具壽舍利子言：「諸菩薩摩訶薩應以無住而為方便，安住般若波羅蜜多，所住、能住不可得故；應以無捨而為方便，圓滿布施波羅蜜多，施者、受者不可得故；應以無護而為方便，圓滿淨戒波羅蜜多，犯無犯相不可得故；應以無取而為方便，圓滿安忍波羅蜜多，動不動相不可得故；應以無策而為方便，圓滿精進波羅蜜多，身心勤怠不可得故；應以無思而為方便，圓滿靜慮波羅蜜多，有味無味不可得故；應以無執而為方便，圓滿般若波羅蜜多，有無性相不可得故。
佛告具壽舍利子言：「諸菩薩摩訶薩應以無住而為方便，安住般若波羅蜜多，所住、能住不可得故；應以無捨而為方便，圓滿布施波羅蜜多，施者、受者不可得故；應以無護而為方便，圓滿淨戒波羅蜜多，犯無犯相不可得故；應以無取而為方便，圓滿安忍波羅蜜多，動不動相不可得故；應以無策而為方便，圓滿精進波羅蜜多，身心勤怠不可得故；應以無思而為方便，圓滿靜慮波羅蜜多，有味無味不可得故；應以無執而為方便，圓滿般若波羅蜜多，有無性相不可得故。
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「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；應修空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；應修四靜慮、四無量、四無色定；應修八解脫、九次第定；應修九想，何等為九？謂膖脹想、膿爛想、異赤想、青瘀想、啄噉想、離散想、骸骨想、焚燒想、厭壞想；應修十隨念，何等為十？謂佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、入出息隨念、厭隨念、死隨念、身隨念；應修十想，何等為十？謂無常想、苦想、無我想、不淨想、死想、一切世間不可樂想、厭食想、斷想、離想、滅想；應修十一智，何等十一？謂苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、類智、世俗智、他心智、如說智；應修有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地；應修未知當知根、已知根、具知根；應修不淨處觀、遍處觀、一切智智；應修奢摩他、毘鉢舍那；應修三明、四無礙解、四無所畏；應修不退轉五神通；應修六波羅蜜多、七聖財、八大士覺、九有情居智；應修如來十力、十八佛不共法；應修大慈、大悲、大喜、大捨；應修一切相微妙智等無量無邊不可思議諸佛功德。如是諸法不可得故。
「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；應修空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；應修四靜慮、四無量、四無色定；應修八解脫、九次第定；應修九想，何等為九？謂膖脹想、膿爛想、異赤想、青瘀想、啄噉想、離散想、骸骨想、焚燒想、厭壞想；應修十隨念，何等為十？謂佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、入出息隨念、厭隨念、死隨念、身隨念；應修十想，何等為十？謂無常想、苦想、無我想、不淨想、死想、一切世間不可樂想、厭食想、斷想、離想、滅想；應修十一智，何等十一？謂苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、類智、世俗智、他心智、如說智；應修有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地；應修未知當知根、已知根、具知根；應修不淨處觀、遍處觀、一切智智；應修奢摩他、毘鉢舍那；應修三明、四無礙解、四無所畏；應修不退轉五神通；應修六波羅蜜多、七聖財、八大士覺、九有情居智；應修如來十力、十八佛不共法；應修大慈、大悲、大喜、大捨；應修一切相微妙智等無量無邊不可思議諸佛功德。如是諸法不可得故。
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「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，應學般若波羅蜜多；欲疾圓滿一切智、道相智、一切相智、一切有情心行相智，應學般若波羅蜜多；欲拔一切煩惱習氣，應學般若波羅蜜多；欲入菩薩正決定位，應學般若波羅蜜多；欲超聲聞、獨覺等地，應學般若波羅蜜多；欲住菩薩不退轉地，應學般若波羅蜜多；欲得殊勝六種神通，應學般若波羅蜜多；欲知一切有情心行轉變差別，應學般若波羅蜜多；欲勝一切聲聞、獨覺智慧作用，應學般若波羅蜜多；欲得一切陀羅尼門、三摩地門，應學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺所有布施，應學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺所有淨戒，應學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺定慧解脫、解脫智見，應學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺靜慮、解脫、等持、等至及餘善法，應學般若波羅蜜多；欲以一念所修善法，超過一切異生、聲聞、獨覺善法，應學般若波羅蜜多；欲行少分布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，為諸有情方便善巧平等迴向一切智智，便得無量無數功德，應學般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，應學般若波羅蜜多；欲疾圓滿一切智、道相智、一切相智、一切有情心行相智，應學般若波羅蜜多；欲拔一切煩惱習氣，應學般若波羅蜜多；欲入菩薩正決定位，應學般若波羅蜜多；欲超聲聞、獨覺等地，應學般若波羅蜜多；欲住菩薩不退轉地，應學般若波羅蜜多；欲得殊勝六種神通，應學般若波羅蜜多；欲知一切有情心行轉變差別，應學般若波羅蜜多；欲勝一切聲聞、獨覺智慧作用，應學般若波羅蜜多；欲得一切陀羅尼門、三摩地門，應學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺所有布施，應學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺所有淨戒，應學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺定慧解脫、解脫智見，應學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺靜慮、解脫、等持、等至及餘善法，應學般若波羅蜜多；欲以一念所修善法，超過一切異生、聲聞、獨覺善法，應學般若波羅蜜多；欲行少分布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，為諸有情方便善巧平等迴向一切智智，便得無量無數功德，應學般若波羅蜜多。
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「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲令所修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多速得圓滿，離諸障礙，應學般若波羅蜜多；欲得世世常見諸佛、恒聞正法、得佛覺悟，蒙佛憶念、教誡教授，應學般若波羅蜜多；欲得佛身具三十二大丈夫相，八十隨好具足莊嚴，應學般若波羅蜜多；欲生佛家入童真地，常不遠離諸佛、菩薩，應學般若波羅蜜多；欲以種種勝善根力，隨意能引上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺，令諸善根疾得成滿，應學般若波羅蜜多；欲滿一切有情所求飲食、衣服、床榻、臥具、病緣醫藥，種種花香、燈明、車乘、園林、舍宅、財穀、珍寶、嚴具、伎樂及餘種種王等所受上妙樂具，并世、出世諸妙善法，應學般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲令所修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多速得圓滿，離諸障礙，應學般若波羅蜜多；欲得世世常見諸佛、恒聞正法、得佛覺悟，蒙佛憶念、教誡教授，應學般若波羅蜜多；欲得佛身具三十二大丈夫相，八十隨好具足莊嚴，應學般若波羅蜜多；欲生佛家入童真地，常不遠離諸佛、菩薩，應學般若波羅蜜多；欲以種種勝善根力，隨意能引上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺，令諸善根疾得成滿，應學般若波羅蜜多；欲滿一切有情所求飲食、衣服、床榻、臥具、病緣醫藥，種種花香、燈明、車乘、園林、舍宅、財穀、珍寶、嚴具、伎樂及餘種種王等所受上妙樂具，并世、出世諸妙善法，應學般若波羅蜜多。
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「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲普安立盡虛空界、法界、世界一切有情，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無邊殊勝善法，應學般若波羅蜜多；欲得發起一念善心所獲功德，乃至安坐妙菩提座證得無上正等菩提亦不窮盡，應學般若波羅蜜多；欲得十方諸佛世界一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾咸共稱歎護念與力，應學般若波羅蜜多；欲一發心即能遍到十方各如殑伽沙界，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，利益安樂無量有情，應學般若波羅蜜多；欲以一音即能遍滿十方各如殑伽沙界，讚歎諸佛、教誡有情，應學般若波羅蜜多；欲紹三寶種使不斷絕，利益安樂一切有情，應學般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲普安立盡虛空界、法界、世界一切有情，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無邊殊勝善法，應學般若波羅蜜多；欲得發起一念善心所獲功德，乃至安坐妙菩提座證得無上正等菩提亦不窮盡，應學般若波羅蜜多；欲得十方諸佛世界一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾咸共稱歎護念與力，應學般若波羅蜜多；欲一發心即能遍到十方各如殑伽沙界，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，利益安樂無量有情，應學般若波羅蜜多；欲以一音即能遍滿十方各如殑伽沙界，讚歎諸佛、教誡有情，應學般若波羅蜜多；欲紹三寶種使不斷絕，利益安樂一切有情，應學般若波羅蜜多。
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「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲通達內空、外空、內外空、大空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、無性空、無性自性空及所緣空、增上空、等無空等，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲通達一切法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲知十方殑伽沙等三千大千世界，所有大地、虛空、諸山、大海、江河、池沼、澗谷、陂湖、地、水、火、風諸極微數，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩見劫火起遍燒三千大千世界天地洞然，欲以一氣吹令頓滅，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩見風劫起三千大千世界最下所依風輪飄擊上涌，將吹三千大千世界蘇迷盧山、輪圍山等諸所有物碎如朽葉，欲以一指障彼風力令息不起，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於三千大千世界，一結跏坐充滿虛空，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一毛繫取三千大千世界蘇迷盧山、輪圍山等諸所有物，擲過他方無量、無數、無邊世界而不損害其中有情，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一食、一香、一花、一鬘、一衣、一幢、一蓋、一燈幡等諸供養具，供養恭敬、尊重讚歎十方各如殑伽沙界一切如來、應、正等覺及弟子眾無不充足，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲普安立十方各如殑伽沙界諸有情類，令住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，或住預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，乃至令入無餘依涅槃界究竟安樂，應學般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲通達內空、外空、內外空、大空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、無性空、無性自性空及所緣空、增上空、等無空等，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲通達一切法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲知十方殑伽沙等三千大千世界，所有大地、虛空、諸山、大海、江河、池沼、澗谷、陂湖、地、水、火、風諸極微數，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩見劫火起遍燒三千大千世界天地洞然，欲以一氣吹令頓滅，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩見風劫起三千大千世界最下所依風輪飄擊上涌，將吹三千大千世界蘇迷盧山、輪圍山等諸所有物碎如朽葉，欲以一指障彼風力令息不起，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於三千大千世界，一結跏坐充滿虛空，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一毛繫取三千大千世界蘇迷盧山、輪圍山等諸所有物，擲過他方無量、無數、無邊世界而不損害其中有情，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一食、一香、一花、一鬘、一衣、一幢、一蓋、一燈幡等諸供養具，供養恭敬、尊重讚歎十方各如殑伽沙界一切如來、應、正等覺及弟子眾無不充足，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲普安立十方各如殑伽沙界諸有情類，令住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，或住預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，乃至令入無餘依涅槃界究竟安樂，應學般若波羅蜜多。
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「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知修行布施得大果報，謂如實知：如是布施得生剎帝利大族，如是布施得生婆羅門大族，如是布施得生長者大族，如是布施得生居士大族；又如實知如是布施得生四大王眾天，如是布施得生三十三天，如是布施得生夜摩天，如是布施得生覩史多天，如是布施得生樂變化天，如是布施得生他化自在天；又如實知依此布施得初靜慮定、或第二靜慮定、或第三靜慮定、或第四靜慮定；又如實知依此布施得空無邊處定、或識無邊處定、或無所有處定、或非想非非想處定；又如實知依此布施起三十七菩提分法，由是因緣得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或得無上正等菩提。能如實知修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，得大果報亦復如是。
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知修行布施得大果報，謂如實知：如是布施得生剎帝利大族，如是布施得生婆羅門大族，如是布施得生長者大族，如是布施得生居士大族；又如實知如是布施得生四大王眾天，如是布施得生三十三天，如是布施得生夜摩天，如是布施得生覩史多天，如是布施得生樂變化天，如是布施得生他化自在天；又如實知依此布施得初靜慮定、或第二靜慮定、或第三靜慮定、或第四靜慮定；又如實知依此布施得空無邊處定、或識無邊處定、或無所有處定、或非想非非想處定；又如實知依此布施起三十七菩提分法，由是因緣得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或得無上正等菩提。能如實知修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，得大果報亦復如是。
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「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知：如是布施方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿般若波羅蜜多，又如實知如是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若方便善巧各能滿六波羅蜜多。」
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知：如是布施方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿般若波羅蜜多，又如實知如是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若方便善巧各能滿六波羅蜜多。」
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時，舍利子白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知如是布施方便善巧能滿布施乃至般若波羅蜜多，能如實知如是淨戒乃至般若方便善巧能滿淨戒乃至靜慮波羅蜜多？」
時，舍利子白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知如是布施方便善巧能滿布施乃至般若波羅蜜多，能如實知如是淨戒乃至般若方便善巧能滿淨戒乃至靜慮波羅蜜多？」
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佛告尊者舍利子言：「以無所得為方便故，謂菩薩摩訶薩行布施時，了達一切施、受物相不可得故，能滿布施波羅蜜多；犯無犯相不可得故，能滿淨戒波羅蜜多；動不動相不可得故，能滿安忍波羅蜜多；身心勤怠不可得故，能滿精進波羅蜜多；有亂無亂不可得故，能滿靜慮波羅蜜多；諸法性相不可得故，能滿般若波羅蜜多。舍利子！是為菩薩摩訶薩行布施時，方便善巧能滿六種波羅蜜多。如是舍利子！菩薩摩訶薩行淨戒時，乃至行般若時，方便善巧各能滿六波羅蜜多。
佛告尊者舍利子言：「以無所得為方便故，謂菩薩摩訶薩行布施時，了達一切施、受物相不可得故，能滿布施波羅蜜多；犯無犯相不可得故，能滿淨戒波羅蜜多；動不動相不可得故，能滿安忍波羅蜜多；身心勤怠不可得故，能滿精進波羅蜜多；有亂無亂不可得故，能滿靜慮波羅蜜多；諸法性相不可得故，能滿般若波羅蜜多。舍利子！是為菩薩摩訶薩行布施時，方便善巧能滿六種波羅蜜多。如是舍利子！菩薩摩訶薩行淨戒時，乃至行般若時，方便善巧各能滿六波羅蜜多。
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「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲得過去、未來、現在一切如來、應、正等覺殊勝功德，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲達一切有為無為究竟彼岸，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲達過去、未來、現在諸法真如、法界、法性、無生、實際，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與一切聲聞、獨覺常為導首，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與諸佛為親侍者，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與諸佛為內眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得生生具大眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得菩薩常為眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲為世間真淨福田，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲伏慳貪心、息犯戒心、除忿恚心、捨懈怠心、靜散亂心、離惡慧心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲善安立一切有情於施性福業事、戒性福業事、修性福業事、供侍福業事、有依福業事，應學般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲得過去、未來、現在一切如來、應、正等覺殊勝功德，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲達一切有為無為究竟彼岸，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲達過去、未來、現在諸法真如、法界、法性、無生、實際，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與一切聲聞、獨覺常為導首，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與諸佛為親侍者，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與諸佛為內眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得生生具大眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得菩薩常為眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲為世間真淨福田，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲伏慳貪心、息犯戒心、除忿恚心、捨懈怠心、靜散亂心、離惡慧心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲善安立一切有情於施性福業事、戒性福業事、修性福業事、供侍福業事、有依福業事，應學般若波羅蜜多。
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「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲得五眼，何等為五？所謂肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以天眼盡見十方殑伽沙等世界諸佛妙相好身，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以天耳遍聞十方殑伽沙等世界諸佛所說法要，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲如實知十方各如殑伽沙界一切如來心、心所法，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得普聞十方世界諸佛說法，乃至無上正等菩提常無斷絕，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲見過去、未來、現在十方諸佛所有國土，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說契經、應頌、授記、諷頌、自說、因緣、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論議，諸聲聞等曾所未聞，皆能受持究竟通利，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說法門，既自受持究竟通利如說修行，復能為他如實廣說勸令修行，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等幽冥世界，或世界中間無日月光處為作光明，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等無量世界，其中眾生成就邪見，不聞佛名、法名、僧名，不信因果，而能化導令起正見，聞三寶名，深信因果，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，盲者能視，聾者能聽，瘂者能言，狂者得念，亂者得定，貧者得富，露者得衣，饑者得食，渴者得飲，病者得除愈，醜者得端嚴，形殘者得具足，根缺者得圓滿，迷悶者得醒悟，疲頓者得安泰，一切有情慈心相向，墮惡趣者得生善趣，習惡業者皆修善業，諸犯戒者安住戒蘊，未得定者安住定蘊，有惡慧者安住慧蘊，無解脫者安住解脫蘊，無解脫智見者安住解脫智見蘊，未見諦者得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或復漸次證得無上正等菩提，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲學如來、應、正等覺殊勝威儀，令諸有情觀之無厭滅惡生善，應學般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲得五眼，何等為五？所謂肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以天眼盡見十方殑伽沙等世界諸佛妙相好身，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以天耳遍聞十方殑伽沙等世界諸佛所說法要，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲如實知十方各如殑伽沙界一切如來心、心所法，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得普聞十方世界諸佛說法，乃至無上正等菩提常無斷絕，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲見過去、未來、現在十方諸佛所有國土，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說契經、應頌、授記、諷頌、自說、因緣、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論議，諸聲聞等曾所未聞，皆能受持究竟通利，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說法門，既自受持究竟通利如說修行，復能為他如實廣說勸令修行，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等幽冥世界，或世界中間無日月光處為作光明，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等無量世界，其中眾生成就邪見，不聞佛名、法名、僧名，不信因果，而能化導令起正見，聞三寶名，深信因果，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，盲者能視，聾者能聽，瘂者能言，狂者得念，亂者得定，貧者得富，露者得衣，饑者得食，渴者得飲，病者得除愈，醜者得端嚴，形殘者得具足，根缺者得圓滿，迷悶者得醒悟，疲頓者得安泰，一切有情慈心相向，墮惡趣者得生善趣，習惡業者皆修善業，諸犯戒者安住戒蘊，未得定者安住定蘊，有惡慧者安住慧蘊，無解脫者安住解脫蘊，無解脫智見者安住解脫智見蘊，未見諦者得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或復漸次證得無上正等菩提，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲學如來、應、正等覺殊勝威儀，令諸有情觀之無厭滅惡生善，應學般若波羅蜜多。
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「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得如龍象視，容止肅然為眾說法，身、語、意業隨智慧行皆悉清淨，於經行時足不履地如四指量？』欲成是事應學般若波羅蜜多。
「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得如龍象視，容止肅然為眾說法，身、語、意業隨智慧行皆悉清淨，於經行時足不履地如四指量？』欲成是事應學般若波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得無量百千俱胝那庾多四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，導從圍遶詣菩提樹；是諸天眾於菩提樹下以天衣為座，我於此座結跏趺坐，以眾妙相所莊嚴手而撫大地，使于地神并諸眷屬俱時踊現降魔怨敵證得無上正等菩提，從是已後若行、若住、若坐、若臥，隨地方所悉為金剛？』欲成是事應學般若波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得無量百千俱胝那庾多四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，導從圍遶詣菩提樹；是諸天眾於菩提樹下以天衣為座，我於此座結跏趺坐，以眾妙相所莊嚴手而撫大地，使于地神并諸眷屬俱時踊現降魔怨敵證得無上正等菩提，從是已後若行、若住、若坐、若臥，隨地方所悉為金剛？』欲成是事應學般若波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得捨國出家，即於是日證得無上正等菩提，即於是日轉妙法輪，即令無量無數有情遠塵離垢生淨法眼；復令無量無數有情永盡諸漏心慧解脫，亦令無量無數有情能於無上正等菩提得不退轉？』欲成是事應學般若波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得捨國出家，即於是日證得無上正等菩提，即於是日轉妙法輪，即令無量無數有情遠塵離垢生淨法眼；復令無量無數有情永盡諸漏心慧解脫，亦令無量無數有情能於無上正等菩提得不退轉？』欲成是事應學般若波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得無上菩提，無量無數聲聞、菩薩為弟子眾，一說法時，即令無量無數有情不起于座成阿羅漢；復令無量無數有情不起于座能於無上正等菩提得不退轉？』欲成是事應學般若波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得無上菩提，無量無數聲聞、菩薩為弟子眾，一說法時，即令無量無數有情不起于座成阿羅漢；復令無量無數有情不起于座能於無上正等菩提得不退轉？』欲成是事應學般若波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得壽量無盡，無邊光明，相好莊嚴觀者無厭，雖復行時千葉蓮花每承其足，而令地上現千輻輪，舉步經行大地震動，而不擾惱地居有情，欲迴顧時舉身皆轉，足之所履盡金剛際，如車輪量地皆隨轉，舉身支節皆放光明，遍照十方無邊世界，隨所照處為諸有情作大饒益？』欲成是事應學般若波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得壽量無盡，無邊光明，相好莊嚴觀者無厭，雖復行時千葉蓮花每承其足，而令地上現千輻輪，舉步經行大地震動，而不擾惱地居有情，欲迴顧時舉身皆轉，足之所履盡金剛際，如車輪量地皆隨轉，舉身支節皆放光明，遍照十方無邊世界，隨所照處為諸有情作大饒益？』欲成是事應學般若波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我得無上正等覺時，願所居土無有一切貪欲、瞋恚、愚癡等名，其中有情成就妙慧，由斯慧力作是思惟：布施、調伏、安忍、勇進、寂靜、諦觀，離諸放逸，勤修梵行，慈、悲、喜、捨，不惱有情，如餘佛土，豈不善哉！化事既周般涅槃後，正法無有滅盡之期，常為有情作大饒益。』欲成是事應學般若波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我得無上正等覺時，願所居土無有一切貪欲、瞋恚、愚癡等名，其中有情成就妙慧，由斯慧力作是思惟：布施、調伏、安忍、勇進、寂靜、諦觀，離諸放逸，勤修梵行，慈、悲、喜、捨，不惱有情，如餘佛土，豈不善哉！化事既周般涅槃後，正法無有滅盡之期，常為有情作大饒益。』欲成是事應學般若波羅蜜多。
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「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我得無上正等覺時，願令十方殑伽沙等無量世界，一切有情聞我名者必得無上正等菩提。』欲成是事應學般若波羅蜜多。
「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我得無上正等覺時，願令十方殑伽沙等無量世界，一切有情聞我名者必得無上正等菩提。』欲成是事應學般若波羅蜜多。
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「舍利子！諸菩薩摩訶薩欲得此等無量無邊殊勝功德，應學般若波羅蜜多。」
「舍利子！諸菩薩摩訶薩欲得此等無量無邊殊勝功德，應學般若波羅蜜多。」
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大般若波羅蜜多經卷第四百七十九
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