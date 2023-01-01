大般若經第三會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若經第三會

序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

西明寺沙門玄則 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西明寺沙門玄則

夫正理晦於率情，而情由理鏡；妙觀睽於殉迹，而迹以觀冥。然情迹兩崇，假名相而耽習；則理觀雙拔，資漸漬於多聞。王城所以亟迂，聖席於茲復坦。是用入遊戲定，摛前會之神蹤；出微妙音，集向時之遙證。光敷法潤、藻汰心源，將欲利無利於情區、度不度於生品，運六通於即寂、流四辯於忘言，固當住不思議得無分別。至如夢中重夢，尚嬰馳殉之勞；即明覺後復覺，乃有發蒙之慶。何物物之殊炫，而如如之罕覯哉！彼如復如者，非異所異也。在纏出纏而性淨、有佛無佛而體常，會之則歸來，號如來矣；乖之則流異，稱異生焉。前際空而累盡，後際空而德滿爾。其闢甘露門、坐金剛座，假名法外無色而莊嚴、勝義諦中無心而啟悟，故能斷以空滯空之惡取、開無說假說之善權，熙妙色之殊對、霈圓音之各解，莫非自般若以為源、依般若以成學。譬山王之高妙、谷王之宗長，義必重深、辭亦豐祕。凡五十九卷、三十一品，於舊無涉，號單譯焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫正理晦於率情，而情由理鏡；妙觀睽於殉迹，而迹以觀冥。然情迹兩崇，假名相而耽習；則理觀雙拔，資漸漬於多聞。王城所以亟迂，聖席於茲復坦。是用入遊戲定，摛前會之神蹤；出微妙音，集向時之遙證。光敷法潤、藻汰心源，將欲利無利於情區、度不度於生品，運六通於即寂、流四辯於忘言，固當住不思議得無分別。至如夢中重夢，尚嬰馳殉之勞；即明覺後復覺，乃有發蒙之慶。何物物之殊炫，而如如之罕覯哉！彼如復如者，非異所異也。在纏出纏而性淨、有佛無佛而體常，會之則歸來，號如來矣；乖之則流異，稱異生焉。前際空而累盡，後際空而德滿爾。其闢甘露門、坐金剛座，假名法外無色而莊嚴、勝義諦中無心而啟悟，故能斷以空滯空之惡取、開無說假說之善權，熙妙色之殊對、霈圓音之各解，莫非自般若以為源、依般若以成學。譬山王之高妙、谷王之宗長，義必重深、辭亦豐祕。凡五十九卷、三十一品，於舊無涉，號單譯焉。

大般若波羅蜜多經卷第四百七十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百七十九

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第三分緣起品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分緣起品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，薄伽梵住王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾五億人俱，皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫，至心自在第一究竟，除阿難陀獨居學地，舍利子等而為上首。復有五百苾芻尼眾皆阿羅漢，耶輸達羅而為上首。復有多千鄔波索迦、鄔波斯迦皆已見法。復有無量無數不可稱、不可量、不可說無等等大菩薩僧，一切皆得大陀羅尼、勝三摩地，安住空性，行無相境；願無分別，得一切法平等性忍；具無礙解，諸所演說深妙理趣辯才無盡，遊戲五通永無退失；氣調溫雅一切欽承，勤進勇銳無諸懈怠；捨親棄財忘身殉命，不以矯誑有所貪求，為諸有情而宣妙理；證深法忍至等極趣，得大無畏身意坦然；超出眾魔所作事業，降煩惱敵息諸業障；一切他論所不能伏，聲聞、獨覺不測其量；於法於心皆得自在，解脫所有業煩惱障；於說眾緣無不善巧，契深緣起無盡理趣；滅見、隨眠，斷諸纏結，於眾諦理智皆善證，發弘誓願已經多劫；含笑先言容顏舒泰，詞韻和美妙辯無窮；處眾尊嚴威容肅穆，動止儀雅無畏坦然，那庾多劫巧說無盡；觀諸法門，猶如幻事、陽焰、夢境、水月、響聲，既類空花、鏡像、光影，亦如變化及尋香城，雖體實無而現似有；於甚深理說無所畏，讚頌巧妙心不下劣；善知有情種種勝解、心行所趣微細差別，善能通達後際無礙；成就最勝無生法忍，如實悟入法平等性，攝受無邊大願佛土；於十方界無數諸佛，由等持力常念現前；一切如來出興于世，皆能歷事無空過者，亦能勸請久住世間，轉正法輪度無量眾；善能伏滅一切隨眠及諸見趣、煩惱、纏垢，引發遊戲百千等持，於諸法門能善悟入。是諸菩薩摩訶薩眾，具如是等無量功德，經無數劫歎不能盡，其名曰賢守菩薩、寶性菩薩、導師菩薩、仁授菩薩、星授菩薩、水天菩薩、帝授菩薩、上慧菩薩、觀自在菩薩、得大勢菩薩、妙吉祥菩薩、金剛慧菩薩、寶印手菩薩、常舉手菩薩、慈氏菩薩，如是等無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，薄伽梵住王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾五億人俱，皆阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱，得真自在心善解脫、慧善解脫，如調慧馬亦如大龍，已作所作已辦所辦，棄諸重擔逮得己利，盡諸有結正知解脫，至心自在第一究竟，除阿難陀獨居學地，舍利子等而為上首。復有五百苾芻尼眾皆阿羅漢，耶輸達羅而為上首。復有多千鄔波索迦、鄔波斯迦皆已見法。復有無量無數不可稱、不可量、不可說無等等大菩薩僧，一切皆得大陀羅尼、勝三摩地，安住空性，行無相境；願無分別，得一切法平等性忍；具無礙解，諸所演說深妙理趣辯才無盡，遊戲五通永無退失；氣調溫雅一切欽承，勤進勇銳無諸懈怠；捨親棄財忘身殉命，不以矯誑有所貪求，為諸有情而宣妙理；證深法忍至等極趣，得大無畏身意坦然；超出眾魔所作事業，降煩惱敵息諸業障；一切他論所不能伏，聲聞、獨覺不測其量；於法於心皆得自在，解脫所有業煩惱障；於說眾緣無不善巧，契深緣起無盡理趣；滅見、隨眠，斷諸纏結，於眾諦理智皆善證，發弘誓願已經多劫；含笑先言容顏舒泰，詞韻和美妙辯無窮；處眾尊嚴威容肅穆，動止儀雅無畏坦然，那庾多劫巧說無盡；觀諸法門，猶如幻事、陽焰、夢境、水月、響聲，既類空花、鏡像、光影，亦如變化及尋香城，雖體實無而現似有；於甚深理說無所畏，讚頌巧妙心不下劣；善知有情種種勝解、心行所趣微細差別，善能通達後際無礙；成就最勝無生法忍，如實悟入法平等性，攝受無邊大願佛土；於十方界無數諸佛，由等持力常念現前；一切如來出興于世，皆能歷事無空過者，亦能勸請久住世間，轉正法輪度無量眾；善能伏滅一切隨眠及諸見趣、煩惱、纏垢，引發遊戲百千等持，於諸法門能善悟入。是諸菩薩摩訶薩眾，具如是等無量功德，經無數劫歎不能盡，其名曰賢守菩薩、寶性菩薩、導師菩薩、仁授菩薩、星授菩薩、水天菩薩、帝授菩薩、上慧菩薩、觀自在菩薩、得大勢菩薩、妙吉祥菩薩、金剛慧菩薩、寶印手菩薩、常舉手菩薩、慈氏菩薩，如是等無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩而為上首。

爾時，世尊於師子座上，自敷尼師壇結跏趺坐，端身正願住對面念，入等持王妙三摩地；諸三摩地皆攝入此三摩地中，是所流故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於師子座上，自敷尼師壇結跏趺坐，端身正願住對面念，入等持王妙三摩地；諸三摩地皆攝入此三摩地中，是所流故。

爾時，世尊正知正念，從等持王安庠而起，以淨天眼觀察十方殑伽沙等諸佛世界，舉身怡悅，從兩足下千輻輪相，各放六十百千俱胝那庾多光。從足十指、兩趺、兩跟、兩踝、兩脛、兩腨、兩膝、兩髀、兩股、腰脇、腹背、䐡中、心上、胸臆德字、大士夫相、兩乳、兩腋、兩肩、兩膊、兩肘、兩臂、兩腕、兩手、兩掌、十指、項胭、頤頷、頰額、頭頂、兩眉、兩眼、兩耳、兩鼻、口四牙、四十齒、眉間毫相，一一身分各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情觸斯光者，必獲無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊正知正念，從等持王安庠而起，以淨天眼觀察十方殑伽沙等諸佛世界，舉身怡悅，從兩足下千輻輪相，各放六十百千俱胝那庾多光。從足十指、兩趺、兩跟、兩踝、兩脛、兩腨、兩膝、兩髀、兩股、腰脇、腹背、䐡中、心上、胸臆德字、大士夫相、兩乳、兩腋、兩肩、兩膊、兩肘、兩臂、兩腕、兩手、兩掌、十指、項胭、頤頷、頰額、頭頂、兩眉、兩眼、兩耳、兩鼻、口四牙、四十齒、眉間毫相，一一身分各放六十百千俱胝那庾多光。此一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情觸斯光者，必獲無上正等菩提。

爾時，世尊一切毛孔皆悉熙怡，各出六十百千俱胝那庾多光，是一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情觸斯光者，必獲無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊一切毛孔皆悉熙怡，各出六十百千俱胝那庾多光，是一一光各照三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情觸斯光者，必獲無上正等菩提。

爾時，世尊演身常光照此三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情觸斯光者，必獲無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊演身常光照此三千大千世界，從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛世界，其中有情觸斯光者，必獲無上正等菩提。

爾時，世尊從其面門出廣長舌相，遍覆三千大千世界，熙怡微笑。復從舌相流出無量百千俱胝那庾多光，其光雜色，從此雜色一一光中現寶蓮華，其華千葉皆真金色眾寶莊嚴。如是光、華遍三千界，從此展轉周流十方殑伽沙等諸佛世界。諸華臺中皆有化佛，結跏趺坐演妙法音，一一法音皆說六種波羅蜜多相應之法，有情聞者必獲無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊從其面門出廣長舌相，遍覆三千大千世界，熙怡微笑。復從舌相流出無量百千俱胝那庾多光，其光雜色，從此雜色一一光中現寶蓮華，其華千葉皆真金色眾寶莊嚴。如是光、華遍三千界，從此展轉周流十方殑伽沙等諸佛世界。諸華臺中皆有化佛，結跏趺坐演妙法音，一一法音皆說六種波羅蜜多相應之法，有情聞者必獲無上正等菩提。

爾時，世尊不起于座，復入師子遊戲等持，現神通力，令此三千大千世界六種變動：東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、中踊邊沒、邊踊中沒。其地清淨光澤細軟，生諸有情利益安樂。時，此三千大千世界所有地獄、傍生、鬼界及餘無暇險惡趣坑，一切有情皆離苦難，從此捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍同詣佛所，以淳淨心頂禮佛足。從此展轉周遍十方殑伽沙等諸佛世界，以佛神力六種變動。時，彼世界諸惡趣等一切有情皆離苦難，從彼捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍各於本界同詣佛所頂禮佛足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊不起于座，復入師子遊戲等持，現神通力，令此三千大千世界六種變動：東踊西沒、西踊東沒、南踊北沒、北踊南沒、中踊邊沒、邊踊中沒。其地清淨光澤細軟，生諸有情利益安樂。時，此三千大千世界所有地獄、傍生、鬼界及餘無暇險惡趣坑，一切有情皆離苦難，從此捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍同詣佛所，以淳淨心頂禮佛足。從此展轉周遍十方殑伽沙等諸佛世界，以佛神力六種變動。時，彼世界諸惡趣等一切有情皆離苦難，從彼捨命得生人中及六欲天，皆憶宿住，歡喜踊躍各於本界同詣佛所頂禮佛足。

時，此三千大千世界及餘十方殑伽沙等世界有情，盲者能視，聾者能聽，瘂者能言，狂者得念，亂者得定，貧者得富，露者得衣，饑者得食，渴者得飲，病者得除愈，醜者得端嚴，形殘者得具足，根缺者得圓滿，迷悶者得醒悟，疲頓者得安適。時，諸有情等心相向，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如親，離邪語業命、修正語業命，離十惡業道、修十善業道，離惡尋思、修善尋思，離非梵行、修正梵行，好淨棄穢、樂靜捨諠，身意泰然忽生妙樂，如修行者入第三定。復有勝慧欻爾現前，咸作是思：「布施、調伏、安忍、勇進、寂靜、諦觀，遠離放逸，修行梵行，於諸有情慈、悲、喜、捨，不相惱觸，豈不善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，此三千大千世界及餘十方殑伽沙等世界有情，盲者能視，聾者能聽，瘂者能言，狂者得念，亂者得定，貧者得富，露者得衣，饑者得食，渴者得飲，病者得除愈，醜者得端嚴，形殘者得具足，根缺者得圓滿，迷悶者得醒悟，疲頓者得安適。時，諸有情等心相向，如父如母、如兄如弟、如姊如妹、如友如親，離邪語業命、修正語業命，離十惡業道、修十善業道，離惡尋思、修善尋思，離非梵行、修正梵行，好淨棄穢、樂靜捨諠，身意泰然忽生妙樂，如修行者入第三定。復有勝慧欻爾現前，咸作是思：「布施、調伏、安忍、勇進、寂靜、諦觀，遠離放逸，修行梵行，於諸有情慈、悲、喜、捨，不相惱觸，豈不善哉！」

爾時，世尊在師子座，光明殊特威德巍巍，映蔽三千大千世界并餘十方殑伽沙等諸佛國土，蘇迷盧山、輪圍山等及餘一切龍神天宮乃至淨居皆悉不現；如秋滿月暉映眾星，如夏日輪光奪諸色，如四大寶妙高山王掩蔽諸山喪其光彩。佛以神力現本色身，令此三千大千世界一切有情皆悉覩見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊在師子座，光明殊特威德巍巍，映蔽三千大千世界并餘十方殑伽沙等諸佛國土，蘇迷盧山、輪圍山等及餘一切龍神天宮乃至淨居皆悉不現；如秋滿月暉映眾星，如夏日輪光奪諸色，如四大寶妙高山王掩蔽諸山喪其光彩。佛以神力現本色身，令此三千大千世界一切有情皆悉覩見。

時，此三千大千世界無量無數淨居諸天，下至欲界四大王眾天，及餘一切人非人等，皆見如來處師子座，威光顯曜如大金山，歡喜踊躍歎未曾有，各持種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、諸珍，及無量種天青蓮華、天赤蓮華、天白蓮華、天香蓮華、天黃蓮華、天紅蓮華、天金錢樹華及香葉，并餘無量水陸生華，持詣佛所奉散佛上。以佛神力，諸華鬘等旋轉上踊合成華臺，量等三千大千世界，垂天華蓋、寶鐸、珠幡綺飾紛綸甚可愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，此三千大千世界無量無數淨居諸天，下至欲界四大王眾天，及餘一切人非人等，皆見如來處師子座，威光顯曜如大金山，歡喜踊躍歎未曾有，各持種種上妙花鬘、塗散等香、衣服、瓔珞、寶幢、幡蓋、伎樂、諸珍，及無量種天青蓮華、天赤蓮華、天白蓮華、天香蓮華、天黃蓮華、天紅蓮華、天金錢樹華及香葉，并餘無量水陸生華，持詣佛所奉散佛上。以佛神力，諸華鬘等旋轉上踊合成華臺，量等三千大千世界，垂天華蓋、寶鐸、珠幡綺飾紛綸甚可愛樂。

時，此佛土微妙莊嚴，猶如西方極樂世界。佛光輝映三千大千物類虛空皆同金色，十方各等殑伽河沙諸佛世界亦復如是。時，此三千大千佛土，以佛神力，一切天、人各各見佛正坐其前，咸謂如來獨為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，此佛土微妙莊嚴，猶如西方極樂世界。佛光輝映三千大千物類虛空皆同金色，十方各等殑伽河沙諸佛世界亦復如是。時，此三千大千佛土，以佛神力，一切天、人各各見佛正坐其前，咸謂如來獨為說法。

爾時，世尊不起于座，熙怡微笑，從其面門放大光明，遍照三千大千佛土，并餘十方殑伽沙等諸佛世界。時，此三千大千佛土一切有情，尋佛光明普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍遶，及餘一切有情無情品類差別。時，彼十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，尋佛光明亦見此土釋迦牟尼如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍繞，及餘一切有情無情品類差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊不起于座，熙怡微笑，從其面門放大光明，遍照三千大千佛土，并餘十方殑伽沙等諸佛世界。時，此三千大千佛土一切有情，尋佛光明普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍遶，及餘一切有情無情品類差別。時，彼十方殑伽沙等諸佛世界一切有情，尋佛光明亦見此土釋迦牟尼如來、應、正等覺，聲聞、菩薩眾會圍繞，及餘一切有情無情品類差別。

爾時，東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性如來、應、正等覺，現為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰普光，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性如來、應、正等覺，現為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多。彼有菩薩名曰普光，見此大光、大地變動及佛身相，心懷猶豫前詣佛所，白言：「世尊！何因何緣而有此瑞？」

時，寶性佛告普光言：「從此西方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺，現為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，寶性佛告普光言：「從此西方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰堪忍，佛號釋迦牟尼如來、應、正等覺，現為菩薩摩訶薩眾說大般若波羅蜜多，彼佛神力故現斯瑞。」

普光聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普光聞已，歡喜踊躍白言：「世尊！我今請往堪忍世界，觀禮供養釋迦牟尼佛及菩薩眾，唯願聽許！」

時，寶性佛告普光言：「今正是時，隨汝意往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，寶性佛告普光言：「今正是時，隨汝意往。」

即以千莖金色蓮華，其華千葉眾寶莊嚴，授與普光而誨之曰：「汝持此華至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『寶性如來、應、正等覺致問無量，持此蓮華以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩得無礙解陀羅尼門、三摩地門神通自在，住最後身堪紹佛位，威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即以千莖金色蓮華，其華千葉眾寶莊嚴，授與普光而誨之曰：「汝持此華至釋迦牟尼佛所，如我詞曰：『寶性如來、應、正等覺致問無量，持此蓮華以寄世尊而為佛事。』汝至彼界應住正知，勿以慢心觀彼佛土及諸大眾而自毀傷。所以者何？彼諸菩薩得無礙解陀羅尼門、三摩地門神通自在，住最後身堪紹佛位，威德難及，悲願熏心，以大因緣而生彼界。」

時，普光菩薩於寶性佛所受華奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經東方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，普光菩薩於寶性佛所受華奉勅，與無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，及無數百千童男童女，頂禮佛足右繞奉辭，各持無量上妙供具發引而來，所經東方諸佛世界，一一佛所供養恭敬、尊重讚歎無空過者。到此佛所頂禮雙足，繞百千匝却住一面。

普光菩薩前白佛言：「世尊！從此東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性如來、應、正等覺，致問世尊無量，持此千莖金色蓮華以寄世尊而為佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普光菩薩前白佛言：「世尊！從此東方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰多寶，佛號寶性如來、應、正等覺，致問世尊無量，持此千莖金色蓮華以寄世尊而為佛事。」

時，釋迦牟尼佛受此蓮華，還散東方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮華遍諸佛土，諸華臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必獲無上正等菩提。是時，普光及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚嘆佛菩薩已，退坐一面。餘東方界亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，釋迦牟尼佛受此蓮華，還散東方殑伽沙等諸佛世界。佛神力故，令此蓮華遍諸佛土，諸華臺中各有化佛結跏趺坐，為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法，有情聞者必獲無上正等菩提。是時，普光及諸眷屬見此事已，歡喜踊躍歎未曾有，各隨善根供具多少，供養恭敬、尊重讚嘆佛菩薩已，退坐一面。餘東方界亦復如是。

爾時，南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離一切憂，佛號無憂德，彼有菩薩名曰離憂；西方盡殑伽沙等世界，最後世界名近寂靜，佛號寶焰，彼有菩薩名曰行慧；北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰最勝，佛號勝帝，彼有菩薩名曰勝授；東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名定莊嚴，佛號定象勝德，彼有菩薩名離塵勇猛；東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂，佛號蓮華勝德，彼有菩薩名蓮華手；西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離塵聚，佛號日輪遍照勝德，彼有菩薩名曰光明；西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名真自在，佛號一寶蓋勝，彼有菩薩名曰寶勝；下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰蓮華，佛號蓮華德，彼有菩薩名蓮華勝；上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰歡喜，佛號喜德，彼有菩薩名曰喜授。如是一切皆如東方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離一切憂，佛號無憂德，彼有菩薩名曰離憂；西方盡殑伽沙等世界，最後世界名近寂靜，佛號寶焰，彼有菩薩名曰行慧；北方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰最勝，佛號勝帝，彼有菩薩名曰勝授；東北方盡殑伽沙等世界，最後世界名定莊嚴，佛號定象勝德，彼有菩薩名離塵勇猛；東南方盡殑伽沙等世界，最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂，佛號蓮華勝德，彼有菩薩名蓮華手；西南方盡殑伽沙等世界，最後世界名離塵聚，佛號日輪遍照勝德，彼有菩薩名曰光明；西北方盡殑伽沙等世界，最後世界名真自在，佛號一寶蓋勝，彼有菩薩名曰寶勝；下方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰蓮華，佛號蓮華德，彼有菩薩名蓮華勝；上方盡殑伽沙等世界，最後世界名曰歡喜，佛號喜德，彼有菩薩名曰喜授。如是一切皆如東方。

爾時，於此三千大千堪忍世界眾寶充滿，諸妙香花遍布其地，寶幢、幡蓋處處行列，花樹、果樹、香樹、鬘樹、寶樹、衣樹、諸雜飾樹周遍莊嚴甚可愛樂，如眾蓮華世界普華如來佛土，妙吉祥菩薩、善住慧菩薩及餘無量大威德菩薩摩訶薩本所住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，於此三千大千堪忍世界眾寶充滿，諸妙香花遍布其地，寶幢、幡蓋處處行列，花樹、果樹、香樹、鬘樹、寶樹、衣樹、諸雜飾樹周遍莊嚴甚可愛樂，如眾蓮華世界普華如來佛土，妙吉祥菩薩、善住慧菩薩及餘無量大威德菩薩摩訶薩本所住處。

第三分舍利子品第二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三分舍利子品第二之一

爾時，世尊知諸世界，若天魔梵，若諸沙門，若婆羅門，若諸菩薩摩訶薩眾紹尊位者，若餘一切於法有緣人非人等皆來集會，便告具壽舍利子言：「若菩薩摩訶薩欲於諸法等覺諸相，應學般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知諸世界，若天魔梵，若諸沙門，若婆羅門，若諸菩薩摩訶薩眾紹尊位者，若餘一切於法有緣人非人等皆來集會，便告具壽舍利子言：「若菩薩摩訶薩欲於諸法等覺諸相，應學般若波羅蜜多。」

時，舍利子聞佛所說，合掌恭敬而白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩欲於諸法等覺諸相，應學般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子聞佛所說，合掌恭敬而白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩欲於諸法等覺諸相，應學般若波羅蜜多？」

佛告具壽舍利子言：「諸菩薩摩訶薩應以無住而為方便，安住般若波羅蜜多，所住、能住不可得故；應以無捨而為方便，圓滿布施波羅蜜多，施者、受者不可得故；應以無護而為方便，圓滿淨戒波羅蜜多，犯無犯相不可得故；應以無取而為方便，圓滿安忍波羅蜜多，動不動相不可得故；應以無策而為方便，圓滿精進波羅蜜多，身心勤怠不可得故；應以無思而為方便，圓滿靜慮波羅蜜多，有味無味不可得故；應以無執而為方便，圓滿般若波羅蜜多，有無性相不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告具壽舍利子言：「諸菩薩摩訶薩應以無住而為方便，安住般若波羅蜜多，所住、能住不可得故；應以無捨而為方便，圓滿布施波羅蜜多，施者、受者不可得故；應以無護而為方便，圓滿淨戒波羅蜜多，犯無犯相不可得故；應以無取而為方便，圓滿安忍波羅蜜多，動不動相不可得故；應以無策而為方便，圓滿精進波羅蜜多，身心勤怠不可得故；應以無思而為方便，圓滿靜慮波羅蜜多，有味無味不可得故；應以無執而為方便，圓滿般若波羅蜜多，有無性相不可得故。

「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；應修空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；應修四靜慮、四無量、四無色定；應修八解脫、九次第定；應修九想，何等為九？謂膖脹想、膿爛想、異赤想、青瘀想、啄噉想、離散想、骸骨想、焚燒想、厭壞想；應修十隨念，何等為十？謂佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、入出息隨念、厭隨念、死隨念、身隨念；應修十想，何等為十？謂無常想、苦想、無我想、不淨想、死想、一切世間不可樂想、厭食想、斷想、離想、滅想；應修十一智，何等十一？謂苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、類智、世俗智、他心智、如說智；應修有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地；應修未知當知根、已知根、具知根；應修不淨處觀、遍處觀、一切智智；應修奢摩他、毘鉢舍那；應修三明、四無礙解、四無所畏；應修不退轉五神通；應修六波羅蜜多、七聖財、八大士覺、九有情居智；應修如來十力、十八佛不共法；應修大慈、大悲、大喜、大捨；應修一切相微妙智等無量無邊不可思議諸佛功德。如是諸法不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，以無所得而為方便，應修四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支；應修空解脫門、無相解脫門、無願解脫門；應修四靜慮、四無量、四無色定；應修八解脫、九次第定；應修九想，何等為九？謂膖脹想、膿爛想、異赤想、青瘀想、啄噉想、離散想、骸骨想、焚燒想、厭壞想；應修十隨念，何等為十？謂佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、入出息隨念、厭隨念、死隨念、身隨念；應修十想，何等為十？謂無常想、苦想、無我想、不淨想、死想、一切世間不可樂想、厭食想、斷想、離想、滅想；應修十一智，何等十一？謂苦智、集智、滅智、道智、盡智、無生智、法智、類智、世俗智、他心智、如說智；應修有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地；應修未知當知根、已知根、具知根；應修不淨處觀、遍處觀、一切智智；應修奢摩他、毘鉢舍那；應修三明、四無礙解、四無所畏；應修不退轉五神通；應修六波羅蜜多、七聖財、八大士覺、九有情居智；應修如來十力、十八佛不共法；應修大慈、大悲、大喜、大捨；應修一切相微妙智等無量無邊不可思議諸佛功德。如是諸法不可得故。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，應學般若波羅蜜多；欲疾圓滿一切智、道相智、一切相智、一切有情心行相智，應學般若波羅蜜多；欲拔一切煩惱習氣，應學般若波羅蜜多；欲入菩薩正決定位，應學般若波羅蜜多；欲超聲聞、獨覺等地，應學般若波羅蜜多；欲住菩薩不退轉地，應學般若波羅蜜多；欲得殊勝六種神通，應學般若波羅蜜多；欲知一切有情心行轉變差別，應學般若波羅蜜多；欲勝一切聲聞、獨覺智慧作用，應學般若波羅蜜多；欲得一切陀羅尼門、三摩地門，應學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺所有布施，應學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺所有淨戒，應學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺定慧解脫、解脫智見，應學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺靜慮、解脫、等持、等至及餘善法，應學般若波羅蜜多；欲以一念所修善法，超過一切異生、聲聞、獨覺善法，應學般若波羅蜜多；欲行少分布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，為諸有情方便善巧平等迴向一切智智，便得無量無數功德，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，應學般若波羅蜜多；欲疾圓滿一切智、道相智、一切相智、一切有情心行相智，應學般若波羅蜜多；欲拔一切煩惱習氣，應學般若波羅蜜多；欲入菩薩正決定位，應學般若波羅蜜多；欲超聲聞、獨覺等地，應學般若波羅蜜多；欲住菩薩不退轉地，應學般若波羅蜜多；欲得殊勝六種神通，應學般若波羅蜜多；欲知一切有情心行轉變差別，應學般若波羅蜜多；欲勝一切聲聞、獨覺智慧作用，應學般若波羅蜜多；欲得一切陀羅尼門、三摩地門，應學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺所有布施，應學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺所有淨戒，應學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺定慧解脫、解脫智見，應學般若波羅蜜多；欲以一念隨喜之心，超過一切聲聞、獨覺靜慮、解脫、等持、等至及餘善法，應學般若波羅蜜多；欲以一念所修善法，超過一切異生、聲聞、獨覺善法，應學般若波羅蜜多；欲行少分布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，為諸有情方便善巧平等迴向一切智智，便得無量無數功德，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲令所修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多速得圓滿，離諸障礙，應學般若波羅蜜多；欲得世世常見諸佛、恒聞正法、得佛覺悟，蒙佛憶念、教誡教授，應學般若波羅蜜多；欲得佛身具三十二大丈夫相，八十隨好具足莊嚴，應學般若波羅蜜多；欲生佛家入童真地，常不遠離諸佛、菩薩，應學般若波羅蜜多；欲以種種勝善根力，隨意能引上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺，令諸善根疾得成滿，應學般若波羅蜜多；欲滿一切有情所求飲食、衣服、床榻、臥具、病緣醫藥，種種花香、燈明、車乘、園林、舍宅、財穀、珍寶、嚴具、伎樂及餘種種王等所受上妙樂具，并世、出世諸妙善法，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲令所修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多速得圓滿，離諸障礙，應學般若波羅蜜多；欲得世世常見諸佛、恒聞正法、得佛覺悟，蒙佛憶念、教誡教授，應學般若波羅蜜多；欲得佛身具三十二大丈夫相，八十隨好具足莊嚴，應學般若波羅蜜多；欲生佛家入童真地，常不遠離諸佛、菩薩，應學般若波羅蜜多；欲以種種勝善根力，隨意能引上妙供具，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺，令諸善根疾得成滿，應學般若波羅蜜多；欲滿一切有情所求飲食、衣服、床榻、臥具、病緣醫藥，種種花香、燈明、車乘、園林、舍宅、財穀、珍寶、嚴具、伎樂及餘種種王等所受上妙樂具，并世、出世諸妙善法，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲普安立盡虛空界、法界、世界一切有情，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無邊殊勝善法，應學般若波羅蜜多；欲得發起一念善心所獲功德，乃至安坐妙菩提座證得無上正等菩提亦不窮盡，應學般若波羅蜜多；欲得十方諸佛世界一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾咸共稱歎護念與力，應學般若波羅蜜多；欲一發心即能遍到十方各如殑伽沙界，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，利益安樂無量有情，應學般若波羅蜜多；欲以一音即能遍滿十方各如殑伽沙界，讚歎諸佛、教誡有情，應學般若波羅蜜多；欲紹三寶種使不斷絕，利益安樂一切有情，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲普安立盡虛空界、法界、世界一切有情，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無邊殊勝善法，應學般若波羅蜜多；欲得發起一念善心所獲功德，乃至安坐妙菩提座證得無上正等菩提亦不窮盡，應學般若波羅蜜多；欲得十方諸佛世界一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾咸共稱歎護念與力，應學般若波羅蜜多；欲一發心即能遍到十方各如殑伽沙界，供養恭敬、尊重讚歎一切如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾，利益安樂無量有情，應學般若波羅蜜多；欲以一音即能遍滿十方各如殑伽沙界，讚歎諸佛、教誡有情，應學般若波羅蜜多；欲紹三寶種使不斷絕，利益安樂一切有情，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲通達內空、外空、內外空、大空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、無性空、無性自性空及所緣空、增上空、等無空等，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲通達一切法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲知十方殑伽沙等三千大千世界，所有大地、虛空、諸山、大海、江河、池沼、澗谷、陂湖、地、水、火、風諸極微數，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩見劫火起遍燒三千大千世界天地洞然，欲以一氣吹令頓滅，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩見風劫起三千大千世界最下所依風輪飄擊上涌，將吹三千大千世界蘇迷盧山、輪圍山等諸所有物碎如朽葉，欲以一指障彼風力令息不起，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於三千大千世界，一結跏坐充滿虛空，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一毛繫取三千大千世界蘇迷盧山、輪圍山等諸所有物，擲過他方無量、無數、無邊世界而不損害其中有情，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一食、一香、一花、一鬘、一衣、一幢、一蓋、一燈幡等諸供養具，供養恭敬、尊重讚歎十方各如殑伽沙界一切如來、應、正等覺及弟子眾無不充足，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲普安立十方各如殑伽沙界諸有情類，令住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，或住預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，乃至令入無餘依涅槃界究竟安樂，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲通達內空、外空、內外空、大空、空空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、無性空、無性自性空及所緣空、增上空、等無空等，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲通達一切法真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲知十方殑伽沙等三千大千世界，所有大地、虛空、諸山、大海、江河、池沼、澗谷、陂湖、地、水、火、風諸極微數，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩見劫火起遍燒三千大千世界天地洞然，欲以一氣吹令頓滅，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩見風劫起三千大千世界最下所依風輪飄擊上涌，將吹三千大千世界蘇迷盧山、輪圍山等諸所有物碎如朽葉，欲以一指障彼風力令息不起，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於三千大千世界，一結跏坐充滿虛空，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一毛繫取三千大千世界蘇迷盧山、輪圍山等諸所有物，擲過他方無量、無數、無邊世界而不損害其中有情，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以一食、一香、一花、一鬘、一衣、一幢、一蓋、一燈幡等諸供養具，供養恭敬、尊重讚歎十方各如殑伽沙界一切如來、應、正等覺及弟子眾無不充足，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲普安立十方各如殑伽沙界諸有情類，令住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，或住預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，乃至令入無餘依涅槃界究竟安樂，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知修行布施得大果報，謂如實知：如是布施得生剎帝利大族，如是布施得生婆羅門大族，如是布施得生長者大族，如是布施得生居士大族；又如實知如是布施得生四大王眾天，如是布施得生三十三天，如是布施得生夜摩天，如是布施得生覩史多天，如是布施得生樂變化天，如是布施得生他化自在天；又如實知依此布施得初靜慮定、或第二靜慮定、或第三靜慮定、或第四靜慮定；又如實知依此布施得空無邊處定、或識無邊處定、或無所有處定、或非想非非想處定；又如實知依此布施起三十七菩提分法，由是因緣得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或得無上正等菩提。能如實知修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，得大果報亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知修行布施得大果報，謂如實知：如是布施得生剎帝利大族，如是布施得生婆羅門大族，如是布施得生長者大族，如是布施得生居士大族；又如實知如是布施得生四大王眾天，如是布施得生三十三天，如是布施得生夜摩天，如是布施得生覩史多天，如是布施得生樂變化天，如是布施得生他化自在天；又如實知依此布施得初靜慮定、或第二靜慮定、或第三靜慮定、或第四靜慮定；又如實知依此布施得空無邊處定、或識無邊處定、或無所有處定、或非想非非想處定；又如實知依此布施起三十七菩提分法，由是因緣得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或得無上正等菩提。能如實知修行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，得大果報亦復如是。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知：如是布施方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿般若波羅蜜多，又如實知如是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若方便善巧各能滿六波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知：如是布施方便善巧能滿布施波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿淨戒波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿安忍波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿精進波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿靜慮波羅蜜多，如是布施方便善巧能滿般若波羅蜜多，又如實知如是淨戒、安忍、精進、靜慮、般若方便善巧各能滿六波羅蜜多。」

時，舍利子白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知如是布施方便善巧能滿布施乃至般若波羅蜜多，能如實知如是淨戒乃至般若方便善巧能滿淨戒乃至靜慮波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，能如實知如是布施方便善巧能滿布施乃至般若波羅蜜多，能如實知如是淨戒乃至般若方便善巧能滿淨戒乃至靜慮波羅蜜多？」

佛告尊者舍利子言：「以無所得為方便故，謂菩薩摩訶薩行布施時，了達一切施、受物相不可得故，能滿布施波羅蜜多；犯無犯相不可得故，能滿淨戒波羅蜜多；動不動相不可得故，能滿安忍波羅蜜多；身心勤怠不可得故，能滿精進波羅蜜多；有亂無亂不可得故，能滿靜慮波羅蜜多；諸法性相不可得故，能滿般若波羅蜜多。舍利子！是為菩薩摩訶薩行布施時，方便善巧能滿六種波羅蜜多。如是舍利子！菩薩摩訶薩行淨戒時，乃至行般若時，方便善巧各能滿六波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告尊者舍利子言：「以無所得為方便故，謂菩薩摩訶薩行布施時，了達一切施、受物相不可得故，能滿布施波羅蜜多；犯無犯相不可得故，能滿淨戒波羅蜜多；動不動相不可得故，能滿安忍波羅蜜多；身心勤怠不可得故，能滿精進波羅蜜多；有亂無亂不可得故，能滿靜慮波羅蜜多；諸法性相不可得故，能滿般若波羅蜜多。舍利子！是為菩薩摩訶薩行布施時，方便善巧能滿六種波羅蜜多。如是舍利子！菩薩摩訶薩行淨戒時，乃至行般若時，方便善巧各能滿六波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲得過去、未來、現在一切如來、應、正等覺殊勝功德，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲達一切有為無為究竟彼岸，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲達過去、未來、現在諸法真如、法界、法性、無生、實際，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與一切聲聞、獨覺常為導首，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與諸佛為親侍者，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與諸佛為內眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得生生具大眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得菩薩常為眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲為世間真淨福田，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲伏慳貪心、息犯戒心、除忿恚心、捨懈怠心、靜散亂心、離惡慧心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲善安立一切有情於施性福業事、戒性福業事、修性福業事、供侍福業事、有依福業事，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲得過去、未來、現在一切如來、應、正等覺殊勝功德，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲達一切有為無為究竟彼岸，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲達過去、未來、現在諸法真如、法界、法性、無生、實際，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與一切聲聞、獨覺常為導首，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與諸佛為親侍者，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲與諸佛為內眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得生生具大眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得菩薩常為眷屬，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲為世間真淨福田，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲伏慳貪心、息犯戒心、除忿恚心、捨懈怠心、靜散亂心、離惡慧心，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲善安立一切有情於施性福業事、戒性福業事、修性福業事、供侍福業事、有依福業事，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲得五眼，何等為五？所謂肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以天眼盡見十方殑伽沙等世界諸佛妙相好身，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以天耳遍聞十方殑伽沙等世界諸佛所說法要，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲如實知十方各如殑伽沙界一切如來心、心所法，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得普聞十方世界諸佛說法，乃至無上正等菩提常無斷絕，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲見過去、未來、現在十方諸佛所有國土，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說契經、應頌、授記、諷頌、自說、因緣、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論議，諸聲聞等曾所未聞，皆能受持究竟通利，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說法門，既自受持究竟通利如說修行，復能為他如實廣說勸令修行，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等幽冥世界，或世界中間無日月光處為作光明，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等無量世界，其中眾生成就邪見，不聞佛名、法名、僧名，不信因果，而能化導令起正見，聞三寶名，深信因果，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，盲者能視，聾者能聽，瘂者能言，狂者得念，亂者得定，貧者得富，露者得衣，饑者得食，渴者得飲，病者得除愈，醜者得端嚴，形殘者得具足，根缺者得圓滿，迷悶者得醒悟，疲頓者得安泰，一切有情慈心相向，墮惡趣者得生善趣，習惡業者皆修善業，諸犯戒者安住戒蘊，未得定者安住定蘊，有惡慧者安住慧蘊，無解脫者安住解脫蘊，無解脫智見者安住解脫智見蘊，未見諦者得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或復漸次證得無上正等菩提，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲學如來、應、正等覺殊勝威儀，令諸有情觀之無厭滅惡生善，應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩欲得五眼，何等為五？所謂肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以天眼盡見十方殑伽沙等世界諸佛妙相好身，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲以天耳遍聞十方殑伽沙等世界諸佛所說法要，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲如實知十方各如殑伽沙界一切如來心、心所法，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲得普聞十方世界諸佛說法，乃至無上正等菩提常無斷絕，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲見過去、未來、現在十方諸佛所有國土，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說契經、應頌、授記、諷頌、自說、因緣、本事、本生、方廣、希法、譬喻、論議，諸聲聞等曾所未聞，皆能受持究竟通利，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於過去、未來、現在十方諸佛所說法門，既自受持究竟通利如說修行，復能為他如實廣說勸令修行，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等幽冥世界，或世界中間無日月光處為作光明，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等無量世界，其中眾生成就邪見，不聞佛名、法名、僧名，不信因果，而能化導令起正見，聞三寶名，深信因果，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情，以己威力，盲者能視，聾者能聽，瘂者能言，狂者得念，亂者得定，貧者得富，露者得衣，饑者得食，渴者得飲，病者得除愈，醜者得端嚴，形殘者得具足，根缺者得圓滿，迷悶者得醒悟，疲頓者得安泰，一切有情慈心相向，墮惡趣者得生善趣，習惡業者皆修善業，諸犯戒者安住戒蘊，未得定者安住定蘊，有惡慧者安住慧蘊，無解脫者安住解脫蘊，無解脫智見者安住解脫智見蘊，未見諦者得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或復漸次證得無上正等菩提，應學般若波羅蜜多。若菩薩摩訶薩欲學如來、應、正等覺殊勝威儀，令諸有情觀之無厭滅惡生善，應學般若波羅蜜多。

「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得如龍象視，容止肅然為眾說法，身、語、意業隨智慧行皆悉清淨，於經行時足不履地如四指量？』欲成是事應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得如龍象視，容止肅然為眾說法，身、語、意業隨智慧行皆悉清淨，於經行時足不履地如四指量？』欲成是事應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得無量百千俱胝那庾多四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，導從圍遶詣菩提樹；是諸天眾於菩提樹下以天衣為座，我於此座結跏趺坐，以眾妙相所莊嚴手而撫大地，使于地神并諸眷屬俱時踊現降魔怨敵證得無上正等菩提，從是已後若行、若住、若坐、若臥，隨地方所悉為金剛？』欲成是事應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得無量百千俱胝那庾多四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天、梵眾天、梵輔天、梵會天、大梵天、光天、少光天、無量光天、極光淨天、淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、廣天、少廣天、無量廣天、廣果天、無繁天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，導從圍遶詣菩提樹；是諸天眾於菩提樹下以天衣為座，我於此座結跏趺坐，以眾妙相所莊嚴手而撫大地，使于地神并諸眷屬俱時踊現降魔怨敵證得無上正等菩提，從是已後若行、若住、若坐、若臥，隨地方所悉為金剛？』欲成是事應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得捨國出家，即於是日證得無上正等菩提，即於是日轉妙法輪，即令無量無數有情遠塵離垢生淨法眼；復令無量無數有情永盡諸漏心慧解脫，亦令無量無數有情能於無上正等菩提得不退轉？』欲成是事應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得捨國出家，即於是日證得無上正等菩提，即於是日轉妙法輪，即令無量無數有情遠塵離垢生淨法眼；復令無量無數有情永盡諸漏心慧解脫，亦令無量無數有情能於無上正等菩提得不退轉？』欲成是事應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得無上菩提，無量無數聲聞、菩薩為弟子眾，一說法時，即令無量無數有情不起于座成阿羅漢；復令無量無數有情不起于座能於無上正等菩提得不退轉？』欲成是事應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得無上菩提，無量無數聲聞、菩薩為弟子眾，一說法時，即令無量無數有情不起于座成阿羅漢；復令無量無數有情不起于座能於無上正等菩提得不退轉？』欲成是事應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得壽量無盡，無邊光明，相好莊嚴觀者無厭，雖復行時千葉蓮花每承其足，而令地上現千輻輪，舉步經行大地震動，而不擾惱地居有情，欲迴顧時舉身皆轉，足之所履盡金剛際，如車輪量地皆隨轉，舉身支節皆放光明，遍照十方無邊世界，隨所照處為諸有情作大饒益？』欲成是事應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我何時得壽量無盡，無邊光明，相好莊嚴觀者無厭，雖復行時千葉蓮花每承其足，而令地上現千輻輪，舉步經行大地震動，而不擾惱地居有情，欲迴顧時舉身皆轉，足之所履盡金剛際，如車輪量地皆隨轉，舉身支節皆放光明，遍照十方無邊世界，隨所照處為諸有情作大饒益？』欲成是事應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我得無上正等覺時，願所居土無有一切貪欲、瞋恚、愚癡等名，其中有情成就妙慧，由斯慧力作是思惟：布施、調伏、安忍、勇進、寂靜、諦觀，離諸放逸，勤修梵行，慈、悲、喜、捨，不惱有情，如餘佛土，豈不善哉！化事既周般涅槃後，正法無有滅盡之期，常為有情作大饒益。』欲成是事應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我得無上正等覺時，願所居土無有一切貪欲、瞋恚、愚癡等名，其中有情成就妙慧，由斯慧力作是思惟：布施、調伏、安忍、勇進、寂靜、諦觀，離諸放逸，勤修梵行，慈、悲、喜、捨，不惱有情，如餘佛土，豈不善哉！化事既周般涅槃後，正法無有滅盡之期，常為有情作大饒益。』欲成是事應學般若波羅蜜多。

「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我得無上正等覺時，願令十方殑伽沙等無量世界，一切有情聞我名者必得無上正等菩提。』欲成是事應學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『我得無上正等覺時，願令十方殑伽沙等無量世界，一切有情聞我名者必得無上正等菩提。』欲成是事應學般若波羅蜜多。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩欲得此等無量無邊殊勝功德，應學般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩欲得此等無量無邊殊勝功德，應學般若波羅蜜多。」