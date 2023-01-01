大般若波羅蜜多經卷第四百七十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百七十七

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分正定品第八十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分正定品第八十一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！是諸菩薩摩訶薩為住正性定聚，為住不定聚耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！是諸菩薩摩訶薩為住正性定聚，為住不定聚耶？」

佛告善現：「是諸菩薩摩訶薩皆住正性定聚，非不定聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是諸菩薩摩訶薩皆住正性定聚，非不定聚。」

具壽善現復白佛言：「是諸菩薩摩訶薩為住何等正性定聚？聲聞乘耶？獨覺乘耶？菩薩乘耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「是諸菩薩摩訶薩為住何等正性定聚？聲聞乘耶？獨覺乘耶？菩薩乘耶？」

佛告善現：「是諸菩薩摩訶薩皆住菩薩正性定聚，非住二乘正性定聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是諸菩薩摩訶薩皆住菩薩正性定聚，非住二乘正性定聚。」

具壽善現復白佛言：「是諸菩薩摩訶薩為何時住正性定聚？初發心耶？不退位耶？最後有耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「是諸菩薩摩訶薩為何時住正性定聚？初發心耶？不退位耶？最後有耶？」

佛告善現：「是諸菩薩摩訶薩若初發心、若不退位、若最後有，皆住菩薩正性定聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是諸菩薩摩訶薩若初發心、若不退位、若最後有，皆住菩薩正性定聚。」

具壽善現復白佛言：「住正性定聚菩薩摩訶薩墮惡趣不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「住正性定聚菩薩摩訶薩墮惡趣不？」

佛告善現：「住正性定聚菩薩摩訶薩決定不墮諸惡趣中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「住正性定聚菩薩摩訶薩決定不墮諸惡趣中。」

復告善現：「於意云何？第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺墮惡趣不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告善現：「於意云何？第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺墮惡趣不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，從初發心修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，及餘無量無邊佛法，斷諸惡法。由此因緣，墮諸惡趣無有是處，生長壽天亦無是處，謂於彼處諸勝善法不得現行。是菩薩摩訶薩若生邊鄙，或生達絮、蔑戾車中，無有是處，謂於彼處不能修行殊勝善法，多起惡見不信因果，常樂習行諸穢惡業，不聞佛名、法名、僧名，亦無四眾，謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦。是菩薩摩訶薩生邪見家，無有是處，謂生彼家執著種種諸惡見趣，撥無妙行、惡行及果，不修諸善樂作諸惡，故諸菩薩不生彼家。復次，善現！諸菩薩摩訶薩初發無上正等覺心，以勝意樂受行十種不善業道，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，從初發心修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，及餘無量無邊佛法，斷諸惡法。由此因緣，墮諸惡趣無有是處，生長壽天亦無是處，謂於彼處諸勝善法不得現行。是菩薩摩訶薩若生邊鄙，或生達絮、蔑戾車中，無有是處，謂於彼處不能修行殊勝善法，多起惡見不信因果，常樂習行諸穢惡業，不聞佛名、法名、僧名，亦無四眾，謂苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦。是菩薩摩訶薩生邪見家，無有是處，謂生彼家執著種種諸惡見趣，撥無妙行、惡行及果，不修諸善樂作諸惡，故諸菩薩不生彼家。復次，善現！諸菩薩摩訶薩初發無上正等覺心，以勝意樂受行十種不善業道，無有是處。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩從初發心成就如是功德善根不生惡處，何故如來每為眾說自本生事多百千種，於中亦有生諸惡處，爾時善根為何所在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩從初發心成就如是功德善根不生惡處，何故如來每為眾說自本生事多百千種，於中亦有生諸惡處，爾時善根為何所在？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩不由穢業受惡趣身，但為饒益諸有情類，由故思願而受彼身，是故不應引彼為難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩不由穢業受惡趣身，但為饒益諸有情類，由故思願而受彼身，是故不應引彼為難。」

復告善現：「於意云何？有諸獨覺或阿羅漢，方便善巧如諸菩薩，成就殊勝方便善巧，受白象等傍生之身，見怨賊來欲為損害，便起無上安忍慈悲，欲令彼人得利樂故，自捨身命不害彼不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告善現：「於意云何？有諸獨覺或阿羅漢，方便善巧如諸菩薩，成就殊勝方便善巧，受白象等傍生之身，見怨賊來欲為損害，便起無上安忍慈悲，欲令彼人得利樂故，自捨身命不害彼不？」

善現對曰：「諸獨覺等無如是事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「諸獨覺等無如是事。」

佛告善現：「由此因緣，當知菩薩為欲饒益諸有情故，為大慈悲速圓滿故，雖現受種種傍生之身，而不為傍生過失所染。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「由此因緣，當知菩薩為欲饒益諸有情故，為大慈悲速圓滿故，雖現受種種傍生之身，而不為傍生過失所染。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩住何善根，為欲饒益諸有情故受傍生身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩住何善根，為欲饒益諸有情故受傍生身？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩有何善根不應圓滿？然諸菩薩摩訶薩眾為求無上正等菩提，一切善根皆應圓滿，謂諸菩薩從初發心乃至安坐妙菩提座，無有善根不應圓滿。要具圓滿一切善法，方得無上正等菩提，若一善法未能圓滿，而得無上正等菩提，無有是處。是故，菩薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間常學圓滿一切善法，學已當得一切相智，永斷一切習氣相續，乃能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩有何善根不應圓滿？然諸菩薩摩訶薩眾為求無上正等菩提，一切善根皆應圓滿，謂諸菩薩從初發心乃至安坐妙菩提座，無有善根不應圓滿。要具圓滿一切善法，方得無上正等菩提，若一善法未能圓滿，而得無上正等菩提，無有是處。是故，菩薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間常學圓滿一切善法，學已當得一切相智，永斷一切習氣相續，乃能證得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩成就白法及真聖智，而生惡趣受傍生身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩成就白法及真聖智，而生惡趣受傍生身？」

佛告善現：「於意云何？如來成就一切白法真聖智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？如來成就一切白法真聖智不？」

善現對曰：「如來成就一切白法及真聖智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如來成就一切白法及真聖智。」

佛告善現：「於意云何？如來化作傍生趣身，饒益有情作佛事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？如來化作傍生趣身，饒益有情作佛事不？」

善現對曰：「如來化作傍生趣身，饒益有情作諸佛事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如來化作傍生趣身，饒益有情作諸佛事。」

佛告善現：「於意云何？如來化作傍生身時，是實傍生受彼苦不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？如來化作傍生身時，是實傍生受彼苦不？」

善現對曰：「如來化作傍生身時，非實傍生不受彼苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如來化作傍生身時，非實傍生不受彼苦。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖成白法及真聖智，而為成熟諸有情故，方便善巧受傍生身，如應成熟諸有情類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖成白法及真聖智，而為成熟諸有情故，方便善巧受傍生身，如應成熟諸有情類。

「復次，善現！於意云何？有阿羅漢諸漏永盡，能化作身起諸事業，由彼事業能發生他歡喜心不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？有阿羅漢諸漏永盡，能化作身起諸事業，由彼事業能發生他歡喜心不？」

善現對曰：「有阿羅漢諸漏永盡，能化作身起諸事業，由彼事業能令他人生大歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「有阿羅漢諸漏永盡，能化作身起諸事業，由彼事業能令他人生大歡喜。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖成白法及真聖智，而為饒益諸有情故，方便善巧受惡趣身，如應成熟諸有情類；雖受彼身而不同彼受諸苦惱，亦復不為彼趣過失之所雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖成白法及真聖智，而為饒益諸有情故，方便善巧受惡趣身，如應成熟諸有情類；雖受彼身而不同彼受諸苦惱，亦復不為彼趣過失之所雜染。

「復次，善現！於意云何？有工幻師或彼弟子，幻作種種象、馬等事，令眾人見歡喜踊躍，於彼有實象、馬等不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於意云何？有工幻師或彼弟子，幻作種種象、馬等事，令眾人見歡喜踊躍，於彼有實象、馬等不？」

善現對曰：「於彼無實象、馬等事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「於彼無實象、馬等事。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖成白法及真聖智，而為饒益諸有情故，現受種種傍生等身，雖受彼身而實非彼，亦不為彼過失所污。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖成白法及真聖智，而為饒益諸有情故，現受種種傍生等身，雖受彼身而實非彼，亦不為彼過失所污。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩如是廣大方便善巧，雖成就白法及真聖智，而為有情故受種種身，隨其所應現作饒益。世尊！諸菩薩摩訶薩住何等法，能作如是方便善巧，雖受諸趣種種身形，而不為彼過失所污？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩如是廣大方便善巧，雖成就白法及真聖智，而為有情故受種種身，隨其所應現作饒益。世尊！諸菩薩摩訶薩住何等法，能作如是方便善巧，雖受諸趣種種身形，而不為彼過失所污？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩住深般若波羅蜜多，能作如是方便善巧，由斯方便善巧力故，雖往十方殑伽沙等諸佛世界現種種身，利益安樂彼有情類，而於其中不起染著。所以者何？是菩薩摩訶薩於一切法都無所得，謂都不得能染、所染及染因緣。所以者何？以一切法自性空故。善現！當知空不能染著空，空亦不能染著餘法，亦無餘法能染著空。所以者何？空中空性尚不可得，況有餘法而可得者！如是名為不可得空，諸菩薩摩訶薩安住此中，能證無上正等菩提，為諸有情常作饒益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩住深般若波羅蜜多，能作如是方便善巧，由斯方便善巧力故，雖往十方殑伽沙等諸佛世界現種種身，利益安樂彼有情類，而於其中不起染著。所以者何？是菩薩摩訶薩於一切法都無所得，謂都不得能染、所染及染因緣。所以者何？以一切法自性空故。善現！當知空不能染著空，空亦不能染著餘法，亦無餘法能染著空。所以者何？空中空性尚不可得，況有餘法而可得者！如是名為不可得空，諸菩薩摩訶薩安住此中，能證無上正等菩提，為諸有情常作饒益。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩為但安住甚深般若波羅蜜多，能作如是方便善巧，為亦安住諸餘法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩為但安住甚深般若波羅蜜多，能作如是方便善巧，為亦安住諸餘法耶？」

佛告善現：「豈有餘法非深般若波羅蜜多之所攝受，而汝今者生如是疑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「豈有餘法非深般若波羅蜜多之所攝受，而汝今者生如是疑？」

具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多既自性空，云何可說甚深般若波羅蜜多攝一切法？非於空中可說有法攝與不攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多既自性空，云何可說甚深般若波羅蜜多攝一切法？非於空中可說有法攝與不攝。」

佛告善現：「豈不諸法諸法性空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「豈不諸法諸法性空？」

善現對曰：「如是！如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！如是！」

佛告善現：「若一切法一切法性空，豈不空中攝一切法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若一切法一切法性空，豈不空中攝一切法？」

善現對曰：「如是！如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！如是！」

佛告善現：「由此因緣，甚深般若波羅蜜多攝一切法，當知菩薩住深般若波羅蜜多，能作如是方便善巧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「由此因緣，甚深般若波羅蜜多攝一切法，當知菩薩住深般若波羅蜜多，能作如是方便善巧。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住諸法自性空中，引發神通波羅蜜多，安住神通波羅蜜多，能往十方殑伽沙等諸佛世界，供養恭敬諸佛世尊，於諸佛所聽受正法，種植無量殊勝善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住諸法自性空中，引發神通波羅蜜多，安住神通波羅蜜多，能往十方殑伽沙等諸佛世界，供養恭敬諸佛世尊，於諸佛所聽受正法，種植無量殊勝善根？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界及諸佛眾并所說法自性皆空，唯有世俗假說名字說為世界、佛眾及法，如是世俗假說名字亦自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界及諸佛眾并所說法自性皆空，唯有世俗假說名字說為世界、佛眾及法，如是世俗假說名字亦自性空。

「善現當知！若十方界及諸佛眾并所說法假說名字自性不空，則所說空應成一分，以所說空非成一分故，一切法自性皆空，其理周圓無二、無別。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由遍觀空方便善巧，引發神通波羅蜜多，安住神通波羅蜜多，便能引發天眼、天耳、神境、他心、宿住、隨念及知漏盡微妙通慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若十方界及諸佛眾并所說法假說名字自性不空，則所說空應成一分，以所說空非成一分故，一切法自性皆空，其理周圓無二、無別。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由遍觀空方便善巧，引發神通波羅蜜多，安住神通波羅蜜多，便能引發天眼、天耳、神境、他心、宿住、隨念及知漏盡微妙通慧。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩非離神通波羅蜜多，有能自在成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。是故神通波羅蜜多是菩提道，諸菩薩摩訶薩皆依此道求趣無上正等菩提，於求趣時能自圓滿一切善法，亦能教他修諸善法，雖作是事而於善法都無執著。所以者何？是菩薩摩訶薩知諸善法皆自性空，非自性空有所執著，若有執著則有愛味，由無執著亦無愛味，自性空中無愛味故，能味、所味及味因緣於空法中不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩非離神通波羅蜜多，有能自在成熟有情、嚴淨佛土，證得無上正等菩提。是故神通波羅蜜多是菩提道，諸菩薩摩訶薩皆依此道求趣無上正等菩提，於求趣時能自圓滿一切善法，亦能教他修諸善法，雖作是事而於善法都無執著。所以者何？是菩薩摩訶薩知諸善法皆自性空，非自性空有所執著，若有執著則有愛味，由無執著亦無愛味，自性空中無愛味故，能味、所味及味因緣於空法中不可得故。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住神通波羅蜜多，引發天眼清淨過人，用此天眼觀一切法自性皆空。見一切法自性空故，不依法相造作諸業，雖為有情說如是法，而亦不得諸有情相及彼施設。是菩薩摩訶薩以無所得而為方便，引發菩薩殊勝神通，用此神通作所應作一切事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住神通波羅蜜多，引發天眼清淨過人，用此天眼觀一切法自性皆空。見一切法自性空故，不依法相造作諸業，雖為有情說如是法，而亦不得諸有情相及彼施設。是菩薩摩訶薩以無所得而為方便，引發菩薩殊勝神通，用此神通作所應作一切事業。

「是菩薩摩訶薩以極清淨過人天眼，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，見已引發神境智通，往彼饒益諸有情類，或以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多而作饒益，或以四念住乃至八聖道支而作饒益，或以四靜慮、四無量、四無色定而作饒益，或以八解脫乃至十遍處而作饒益，或以空、無相、無願解脫門而作饒益，或以諸餘殊勝善法而作饒益，或以聲聞、獨覺、菩薩及諸佛法而作饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩以極清淨過人天眼，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，見已引發神境智通，往彼饒益諸有情類，或以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多而作饒益，或以四念住乃至八聖道支而作饒益，或以四靜慮、四無量、四無色定而作饒益，或以八解脫乃至十遍處而作饒益，或以空、無相、無願解脫門而作饒益，或以諸餘殊勝善法而作饒益，或以聲聞、獨覺、菩薩及諸佛法而作饒益。

「是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情多慳貪者，深生憐愍說如是法：『汝等有情當行布施，諸慳貪者受貧窮苦，由貧窮故無有威德，不能自益況能益他！是故汝等當勤行施，既自安樂亦安樂他，勿以貧窮更相食噉，俱不解脫諸惡趣苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩於十方界，若見有情多慳貪者，深生憐愍說如是法：『汝等有情當行布施，諸慳貪者受貧窮苦，由貧窮故無有威德，不能自益況能益他！是故汝等當勤行施，既自安樂亦安樂他，勿以貧窮更相食噉，俱不解脫諸惡趣苦。』

「若見有情毀犯淨戒，深生憐愍說如是法：『汝等有情當持淨戒，諸破戒者受惡趣苦，破戒之人無有威德，不能自益，況能益他！破戒因緣墮三惡趣，受苦異熟楚毒難忍，不能自救，況能救他！是故汝等當持淨戒，不應容納破戒之心經剎那頃，況經多時！勿自縱心後生憂悔。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見有情毀犯淨戒，深生憐愍說如是法：『汝等有情當持淨戒，諸破戒者受惡趣苦，破戒之人無有威德，不能自益，況能益他！破戒因緣墮三惡趣，受苦異熟楚毒難忍，不能自救，況能救他！是故汝等當持淨戒，不應容納破戒之心經剎那頃，況經多時！勿自縱心後生憂悔。』

「若見有情更相忿恚，展轉結恨互相損惱，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修安忍，勿相瞋忿結恨相害，諸忿恨心不順善法，增長惡法招現衰損。汝等由此忿恨心故，身壞命終當墮惡趣，受諸極苦難有出期，是故汝等不應容納忿恨之心經剎那頃，何況令其長時相續！汝等今者展轉相緣，應起慈心作饒益事。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見有情更相忿恚，展轉結恨互相損惱，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修安忍，勿相瞋忿結恨相害，諸忿恨心不順善法，增長惡法招現衰損。汝等由此忿恨心故，身壞命終當墮惡趣，受諸極苦難有出期，是故汝等不應容納忿恨之心經剎那頃，何況令其長時相續！汝等今者展轉相緣，應起慈心作饒益事。』

「若見有情懶惰懈怠，深生憐愍說如是法：『汝等有情當勤精進，勿於善法懶惰懈怠，諸懈怠者於諸善法及諸勝事皆不能成。汝等由斯墮諸惡趣受無量苦，是故汝等不應容納懈怠之心經剎那頃，何況令其長時相續！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見有情懶惰懈怠，深生憐愍說如是法：『汝等有情當勤精進，勿於善法懶惰懈怠，諸懈怠者於諸善法及諸勝事皆不能成。汝等由斯墮諸惡趣受無量苦，是故汝等不應容納懈怠之心經剎那頃，何況令其長時相續！』

「若見有情失念散亂心不寂靜，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修靜慮，勿生失念散亂之心，如是之心不順善法，增長惡法招現衰損。汝等由此身壞命終，墮諸惡趣受無量苦，是故汝等不應容納失念散亂相應之心經剎那頃，何況令其長時相續！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見有情失念散亂心不寂靜，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修靜慮，勿生失念散亂之心，如是之心不順善法，增長惡法招現衰損。汝等由此身壞命終，墮諸惡趣受無量苦，是故汝等不應容納失念散亂相應之心經剎那頃，何況令其長時相續！』

「若見有情愚癡惡慧，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修勝慧勿起惡慧，起惡慧者於諸善趣尚不能往，況得解脫！汝等由此惡慧因緣，墮諸惡趣受無量苦，是故汝等不應容納愚癡惡慧相應之心經剎那頃，何況令其長時相續！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見有情愚癡惡慧，深生憐愍說如是法：『汝等有情當修勝慧勿起惡慧，起惡慧者於諸善趣尚不能往，況得解脫！汝等由此惡慧因緣，墮諸惡趣受無量苦，是故汝等不應容納愚癡惡慧相應之心經剎那頃，何況令其長時相續！』

「若見有情多貪欲者深生憐愍，方便令其修不淨觀；若見有情多瞋恚者深生憐愍，方便令其修慈悲觀。若見有情多愚癡者深生憐愍，方便令其修緣起觀。若見有情多憍慢者深生憐愍，方便令其修界分別觀。若見有情多尋伺者深生憐愍，方便令其修持息念。若見有情失正道者深生憐愍，方便教導令入正道，謂聲聞道、或獨覺道、或如來道，方便為彼說如是法：『汝等所執皆自性空，非空法中可有所執，以無所執為空相故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若見有情多貪欲者深生憐愍，方便令其修不淨觀；若見有情多瞋恚者深生憐愍，方便令其修慈悲觀。若見有情多愚癡者深生憐愍，方便令其修緣起觀。若見有情多憍慢者深生憐愍，方便令其修界分別觀。若見有情多尋伺者深生憐愍，方便令其修持息念。若見有情失正道者深生憐愍，方便教導令入正道，謂聲聞道、或獨覺道、或如來道，方便為彼說如是法：『汝等所執皆自性空，非空法中可有所執，以無所執為空相故。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，要住神通波羅蜜多，方能自在宣說正法，利益安樂諸有情類。善現當知！若菩薩摩訶薩遠離神通波羅蜜多，不能自在宣說正法，與諸有情作饒益事。善現當知！如鳥無翅，不能自在飛翔虛空遠有所至，諸菩薩摩訶薩亦復如是，若無神通波羅蜜多，不能自在宣說正法，與諸有情作饒益事。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應引發神通波羅蜜多，若引發神通波羅蜜多，即能自在宣說正法，隨意利樂諸有情類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，要住神通波羅蜜多，方能自在宣說正法，利益安樂諸有情類。善現當知！若菩薩摩訶薩遠離神通波羅蜜多，不能自在宣說正法，與諸有情作饒益事。善現當知！如鳥無翅，不能自在飛翔虛空遠有所至，諸菩薩摩訶薩亦復如是，若無神通波羅蜜多，不能自在宣說正法，與諸有情作饒益事。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應引發神通波羅蜜多，若引發神通波羅蜜多，即能自在宣說正法，隨意利樂諸有情類。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩以極清淨過人天眼，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，及觀生彼諸有情類，見已引發神境智通，經須臾間往到彼界，以他心智如實了知彼諸有情心、心所法，隨其所應為說法要，謂說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，或說四念住乃至八聖道支，或說四靜慮、四無量、四無色定，或說八解脫乃至十遍處，或說空、無相、無願解脫門，或說一切陀羅尼門、三摩地門，或說內空乃至無性自性空，或說真如乃至不思議界，或說苦、集、滅、道聖諦，或說因緣乃至增上緣，或說從緣所生諸法，或說無明乃至老死，或說種種蘊、處、界門，或說聲聞道，或說獨覺道，或說菩薩道，或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆獲殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩以極清淨過人天眼，遍觀十方殑伽沙等諸佛世界，及觀生彼諸有情類，見已引發神境智通，經須臾間往到彼界，以他心智如實了知彼諸有情心、心所法，隨其所應為說法要，謂說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，或說四念住乃至八聖道支，或說四靜慮、四無量、四無色定，或說八解脫乃至十遍處，或說空、無相、無願解脫門，或說一切陀羅尼門、三摩地門，或說內空乃至無性自性空，或說真如乃至不思議界，或說苦、集、滅、道聖諦，或說因緣乃至增上緣，或說從緣所生諸法，或說無明乃至老死，或說種種蘊、處、界門，或說聲聞道，或說獨覺道，或說菩薩道，或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆獲殊勝利益安樂。

「是菩薩摩訶薩以極清淨過人天耳，能聞一切人非人聲。由此天耳遍聞十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺所說正法，聞已受持思惟義趣，隨所聞法能為有情如實宣說，或說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆獲殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩以極清淨過人天耳，能聞一切人非人聲。由此天耳遍聞十方殑伽沙等諸佛世界一切如來、應、正等覺所說正法，聞已受持思惟義趣，隨所聞法能為有情如實宣說，或說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆獲殊勝利益安樂。

「是菩薩摩訶薩以極清淨他心智通，如實了知諸有情類心、心所法，隨其所應為說法要，謂說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提、或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆獲殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩以極清淨他心智通，如實了知諸有情類心、心所法，隨其所應為說法要，謂說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提、或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆獲殊勝利益安樂。

「是菩薩摩訶薩以淨宿住隨念智通，能憶自他諸本生事。由此宿住隨念智通，如實念知過去諸佛及弟子眾名等差別，若諸有情樂聞過去諸宿住事而得益者，便為宣說諸宿住事，因斯方便為說正法，謂說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆獲殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩以淨宿住隨念智通，能憶自他諸本生事。由此宿住隨念智通，如實念知過去諸佛及弟子眾名等差別，若諸有情樂聞過去諸宿住事而得益者，便為宣說諸宿住事，因斯方便為說正法，謂說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令彼有情聞是法已，皆獲殊勝利益安樂。

「是菩薩摩訶薩以極迅速神境智通，往到十方殑伽沙等諸佛世界，親近供養諸佛世尊，於諸佛所種諸善根，還來本土為有情說諸佛土事，因斯方便為說正法，謂說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令諸有情聞是法已，皆獲殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩以極迅速神境智通，往到十方殑伽沙等諸佛世界，親近供養諸佛世尊，於諸佛所種諸善根，還來本土為有情說諸佛土事，因斯方便為說正法，謂說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令諸有情聞是法已，皆獲殊勝利益安樂。

「是菩薩摩訶薩以隨所得漏盡智通，如實了知諸有情類漏盡未盡，亦如實知漏盡方便，為未盡者宣說法要，謂說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令諸有情聞是法已，皆獲殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩以隨所得漏盡智通，如實了知諸有情類漏盡未盡，亦如實知漏盡方便，為未盡者宣說法要，謂說布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，廣說乃至或說菩提，或說涅槃，令諸有情聞是法已，皆獲殊勝利益安樂。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應引發神通波羅蜜多。是菩薩摩訶薩修習神通波羅蜜多得圓滿故，隨意所樂受種種身，不為苦樂過失所染，如佛化身雖能施作種種事業，而不為彼苦樂過失之所雜染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應引發神通波羅蜜多。是菩薩摩訶薩修習神通波羅蜜多得圓滿故，隨意所樂受種種身，不為苦樂過失所染，如佛化身雖能施作種種事業，而不為彼苦樂過失之所雜染。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應遊戲神通波羅蜜多，若遊戲神通波羅蜜多，則能成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提。善現當知！若菩薩摩訶薩不成熟有情、嚴淨佛土，終不能得所求無上正等菩提。所以者何？諸菩薩摩訶薩若未圓滿菩提資糧，必不能證所求無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應遊戲神通波羅蜜多，若遊戲神通波羅蜜多，則能成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提。善現當知！若菩薩摩訶薩不成熟有情、嚴淨佛土，終不能得所求無上正等菩提。所以者何？諸菩薩摩訶薩若未圓滿菩提資糧，必不能證所求無上正等菩提。」

具壽善現白言：「世尊！何等名為諸菩薩摩訶薩菩提資糧，諸菩薩摩訶薩圓滿如是菩提資糧，方能證得所求無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！何等名為諸菩薩摩訶薩菩提資糧，諸菩薩摩訶薩圓滿如是菩提資糧，方能證得所求無上正等菩提？」

佛告善現：「一切善法皆是菩薩菩提資糧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「一切善法皆是菩薩菩提資糧。」

具壽善現復白佛言：「何等名為一切善法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何等名為一切善法？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，於中都無分別執著，謂作是念：『此是布施乃至般若，由此、為此而修布施乃至般若。』是三分別執著都無，知一切法自性空故。由此所修布施等六波羅蜜多，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死證涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海得涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，於中都無分別執著，謂作是念：『此是布施乃至般若，由此、為此而修布施乃至般若。』是三分別執著都無，知一切法自性空故。由此所修布施等六波羅蜜多，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死證涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海得涅槃樂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心修行四念住乃至八聖道支，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行菩薩摩訶薩地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，於中都無分別執著，謂作是念：『此是四念住乃至一切相智，由此、為此而修四念住乃至一切相智。』是三分別執著都無，知一切法自性空故。由此所修四念住乃至一切相智，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海得涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩從初發心修行四念住乃至八聖道支，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行菩薩摩訶薩地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，於中都無分別執著，謂作是念：『此是四念住乃至一切相智，由此、為此而修四念住乃至一切相智。』是三分別執著都無，知一切法自性空故。由此所修四念住乃至一切相智，能自饒益，亦能饒益一切有情，令出生死得涅槃故，說為善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。過去未來現在菩薩摩訶薩眾行此道故，已得當得今得無上正等菩提，亦令有情已當今度生死大海得涅槃樂。

「善現當知！復有無量諸菩薩眾所修功德皆名善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。諸菩薩摩訶薩要修如是諸勝善法令極圓滿，方能證得一切智智，要已證得一切智智，乃能無倒轉正法輪，令諸有情究竟安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！復有無量諸菩薩眾所修功德皆名善法，亦名菩薩菩提資糧，亦名菩薩摩訶薩道。諸菩薩摩訶薩要修如是諸勝善法令極圓滿，方能證得一切智智，要已證得一切智智，乃能無倒轉正法輪，令諸有情究竟安樂。」

第二分佛法品第八十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分佛法品第八十二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若此諸善法是菩薩法者，復有何等是佛法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若此諸善法是菩薩法者，復有何等是佛法耶？」

佛告善現：「即菩薩法亦是佛法，謂諸菩薩於一切法覺一切相，由此當得一切相智，永斷一切習氣相續。若諸如來、應、正等覺，於一切法以一剎那相應妙慧現等覺已，證得無上正等菩提。善現！是名菩薩與佛二法差別，如二聖者雖俱是聖，而有行向、住果差別，所成就法非無有異。如是，善現！若無間道中行於一切法，未離闇障，未到彼岸，未得自在，未得果時，名為菩薩。若解脫道中行於一切法，已離闇障，已到彼岸，已得自在，已得果時，乃名為佛。是為菩薩與佛有異，由位有異法非無別，而不可說法性有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「即菩薩法亦是佛法，謂諸菩薩於一切法覺一切相，由此當得一切相智，永斷一切習氣相續。若諸如來、應、正等覺，於一切法以一剎那相應妙慧現等覺已，證得無上正等菩提。善現！是名菩薩與佛二法差別，如二聖者雖俱是聖，而有行向、住果差別，所成就法非無有異。如是，善現！若無間道中行於一切法，未離闇障，未到彼岸，未得自在，未得果時，名為菩薩。若解脫道中行於一切法，已離闇障，已到彼岸，已得自在，已得果時，乃名為佛。是為菩薩與佛有異，由位有異法非無別，而不可說法性有異。」

具壽善現復白佛言：「若一切法自相皆空，自相空中如何得有種種差別，謂此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是人，此是天，此是種性地，此是第八地，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩，此是如來？世尊！如是所說補特伽羅既不可得，彼所造業亦不可得，如所造業既不可得，彼異熟果亦不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法自相皆空，自相空中如何得有種種差別，謂此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是人，此是天，此是種性地，此是第八地，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩，此是如來？世尊！如是所說補特伽羅既不可得，彼所造業亦不可得，如所造業既不可得，彼異熟果亦不可得。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法自相空，自相空中補特伽羅既無所有，業果異熟亦無所有，無所有中無差別相。然諸有情於一切法自相空理不如實知，造作諸業或善、或惡，由於善業造作增長生人、天中，由於惡業造作增長墮三惡趣，於善業中由於定業造作增長生於色界或無色界。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法自相空，自相空中補特伽羅既無所有，業果異熟亦無所有，無所有中無差別相。然諸有情於一切法自相空理不如實知，造作諸業或善、或惡，由於善業造作增長生人、天中，由於惡業造作增長墮三惡趣，於善業中由於定業造作增長生於色界或無色界。由此因緣，諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智。

「善現！諸菩薩摩訶薩於如是等菩提分法，無間無缺修令圓滿，既圓滿已，便能引發近助菩提金剛喻定，證得無上正等菩提，與諸有情作大饒益常無失壞，無失壞故，令諸有情解脫生死諸苦惱事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩於如是等菩提分法，無間無缺修令圓滿，既圓滿已，便能引發近助菩提金剛喻定，證得無上正等菩提，與諸有情作大饒益常無失壞，無失壞故，令諸有情解脫生死諸苦惱事。」

具壽善現復白佛言：「佛得無上正等覺已，為得諸趣生死法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「佛得無上正等覺已，為得諸趣生死法不？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

具壽善現復白佛言：「佛得無上正等覺已，為得黑業、白業、黑白業、非黑白業不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「佛得無上正等覺已，為得黑業、白業、黑白業、非黑白業不？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

具壽善現復白佛言：「若佛不得諸趣生死及業差別，如何施設此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是人，此是天，此是種性地，此是第八地，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩，此是如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若佛不得諸趣生死及業差別，如何施設此是地獄，此是傍生，此是鬼界，此是人，此是天，此是種性地，此是第八地，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩，此是如來？」

佛告善現：「諸有情類自知諸法自相空不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸有情類自知諸法自相空不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「若諸有情自知諸法自相空者，諸菩薩摩訶薩便於無上正等菩提不應求證，方便善巧拔諸有情惡趣生死。以諸有情不知諸法自相空故，流轉諸趣受無量苦，是故菩薩從諸佛所聞一切法自相空已，為欲饒益諸有情故，求證無上正等菩提，方便善巧拔諸有情惡趣生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸有情自知諸法自相空者，諸菩薩摩訶薩便於無上正等菩提不應求證，方便善巧拔諸有情惡趣生死。以諸有情不知諸法自相空故，流轉諸趣受無量苦，是故菩薩從諸佛所聞一切法自相空已，為欲饒益諸有情故，求證無上正等菩提，方便善巧拔諸有情惡趣生死。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩常作是念：『非一切法實有自相，如諸愚夫異生所執，然彼分別顛倒力故，非實有中起實有想，謂無我中起於我想，無有情中起有情想，廣說乃至無見者中起見者想，於無色中起於色想，無受、想、行、識中起受、想、行、識想，乃至一切有為法中虛妄分別顛倒力故，非實謂實，非有執有，由斯造作身、語、意業，不能解脫惡趣生死，我當拔濟令得解脫。』是菩薩摩訶薩作此念已，行深般若波羅蜜多，以諸善法攝在其中，無倒修行諸菩薩行，漸次圓滿菩提資糧，菩提資糧得圓滿已，證得無上正等菩提。得菩提已，為諸有情宣說開示分別建立四聖諦義，謂此是苦聖諦，此是苦集聖諦，此是苦滅聖諦，此是趣苦滅道聖諦。復以一切菩提分法，依通達智攝在如是四聖諦中，復依一切菩提分法，以微妙智施設建立佛、法、僧寶。由此三寶出現世間，諸有情類解脫生死，若諸有情不能歸信佛、法、僧寶，造作諸業輪迴諸趣，受苦無窮故應歸依佛、法、僧寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩常作是念：『非一切法實有自相，如諸愚夫異生所執，然彼分別顛倒力故，非實有中起實有想，謂無我中起於我想，無有情中起有情想，廣說乃至無見者中起見者想，於無色中起於色想，無受、想、行、識中起受、想、行、識想，乃至一切有為法中虛妄分別顛倒力故，非實謂實，非有執有，由斯造作身、語、意業，不能解脫惡趣生死，我當拔濟令得解脫。』是菩薩摩訶薩作此念已，行深般若波羅蜜多，以諸善法攝在其中，無倒修行諸菩薩行，漸次圓滿菩提資糧，菩提資糧得圓滿已，證得無上正等菩提。得菩提已，為諸有情宣說開示分別建立四聖諦義，謂此是苦聖諦，此是苦集聖諦，此是苦滅聖諦，此是趣苦滅道聖諦。復以一切菩提分法，依通達智攝在如是四聖諦中，復依一切菩提分法，以微妙智施設建立佛、法、僧寶。由此三寶出現世間，諸有情類解脫生死，若諸有情不能歸信佛、法、僧寶，造作諸業輪迴諸趣，受苦無窮故應歸依佛、法、僧寶。」

具壽善現復白佛言：「為由苦、集、滅、道聖諦，諸有情類得般涅槃？為由苦、集、滅、道聖智，諸有情類得般涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「為由苦、集、滅、道聖諦，諸有情類得般涅槃？為由苦、集、滅、道聖智，諸有情類得般涅槃？」

佛告善現：「非由苦、集、滅、道聖諦，諸有情類得般涅槃；非由苦、集、滅、道聖智，諸有情類得般涅槃。善現！我說四聖諦平等性即是涅槃，如是涅槃不由苦、集、滅、道諦得，不由苦、集、滅、道智得，但由般若波羅蜜多證平等性名得涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「非由苦、集、滅、道聖諦，諸有情類得般涅槃；非由苦、集、滅、道聖智，諸有情類得般涅槃。善現！我說四聖諦平等性即是涅槃，如是涅槃不由苦、集、滅、道諦得，不由苦、集、滅、道智得，但由般若波羅蜜多證平等性名得涅槃。」

具壽善現復白佛言：「何等名為苦、集、滅、道平等性耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何等名為苦、集、滅、道平等性耶？」

佛告善現：「若於是處無苦、集、滅、道諦，無苦、集、滅、道智，名四聖諦平等之性，此平等性即四聖諦。所有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，若佛出世、若不出世性相常住，無失壞、無變易，如是名為苦、集、滅、道平等之性。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為欲隨覺此四聖諦平等性故行深般若波羅蜜多，若能隨覺此四聖諦平等性時，名真隨覺一切聖諦，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若於是處無苦、集、滅、道諦，無苦、集、滅、道智，名四聖諦平等之性，此平等性即四聖諦。所有真如、法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界，若佛出世、若不出世性相常住，無失壞、無變易，如是名為苦、集、滅、道平等之性。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為欲隨覺此四聖諦平等性故行深般若波羅蜜多，若能隨覺此四聖諦平等性時，名真隨覺一切聖諦，疾證無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為欲隨覺此四聖諦平等性故行深般若波羅蜜多，若能隨覺此四聖諦平等性時，名真隨覺一切聖諦，不墮聲聞、獨覺等地，趣入菩薩正性離生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為欲隨覺此四聖諦平等性故行深般若波羅蜜多，若能隨覺此四聖諦平等性時，名真隨覺一切聖諦，不墮聲聞、獨覺等地，趣入菩薩正性離生？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，無有少法不如實見，於一切法如實見時，於一切法都無所得，於一切法無所得時，則如實見一切法空，謂如實見四諦所攝及所不攝諸法皆空。如是見時，能入菩薩正性離生。由能入菩薩正性離生故，便住菩薩種性地中。既住菩薩種性地中，則能決定不從頂墮，若從頂墮應墮聲聞或獨覺地。是菩薩摩訶薩安住菩薩種性地中，起四靜慮及四無量、四無色定。是菩薩摩訶薩安住如是奢摩他地，便能決擇一切法性，及隨覺悟四聖諦理。爾時，菩薩雖遍知苦而能不起緣執苦心，雖永斷集而能不起緣執集心，雖能證滅而能不起緣執滅心，雖能修道而能不起緣執道心，但起隨順趣向臨入無上正等菩提之心，如實觀察諸法實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，無有少法不如實見，於一切法如實見時，於一切法都無所得，於一切法無所得時，則如實見一切法空，謂如實見四諦所攝及所不攝諸法皆空。如是見時，能入菩薩正性離生。由能入菩薩正性離生故，便住菩薩種性地中。既住菩薩種性地中，則能決定不從頂墮，若從頂墮應墮聲聞或獨覺地。是菩薩摩訶薩安住菩薩種性地中，起四靜慮及四無量、四無色定。是菩薩摩訶薩安住如是奢摩他地，便能決擇一切法性，及隨覺悟四聖諦理。爾時，菩薩雖遍知苦而能不起緣執苦心，雖永斷集而能不起緣執集心，雖能證滅而能不起緣執滅心，雖能修道而能不起緣執道心，但起隨順趣向臨入無上正等菩提之心，如實觀察諸法實相。」

具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩云何觀察諸法實相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩云何觀察諸法實相？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩觀一切法無不皆空，是為觀察諸法實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩觀一切法無不皆空，是為觀察諸法實相。」

具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩云何觀察諸法皆空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩云何觀察諸法皆空？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩於一切法如實觀察皆自相空，如是觀察諸法皆空。是菩薩摩訶薩以如是相毘鉢舍那，如實觀見諸法皆空，都不見有諸法自性可住彼性證得無上正等菩提。所以者何？諸佛無上正等菩提及一切法，皆以無性而為自性，所謂色乃至識皆以無性而為自性，眼處乃至意處亦以無性而為自性，色處乃至法處亦以無性而為自性，眼界乃至意界亦以無性而為自性，色界乃至法界亦以無性而為自性，眼識界乃至意識界亦以無性而為自性，眼觸乃至意觸亦以無性而為自性，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦以無性而為自性，地界乃至識界亦以無性而為自性，因緣乃至增上緣亦以無性而為自性，從緣所生諸法亦以無性而為自性，無明乃至老死亦以無性而為自性，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦以無性而為自性，內空乃至無性自性空亦以無性而為自性，真如乃至不思議界亦以無性而為自性，苦、集、滅、道聖諦亦以無性而為自性，四念住乃至八聖道支亦以無性而為自性，四靜慮、四無量、四無色定亦以無性而為自性，八解脫乃至十遍處亦以無性而為自性，空、無相、無願解脫門亦以無性而為自性，淨觀地乃至如來地亦以無性而為自性，極喜地乃至法雲地亦以無性而為自性，一切陀羅尼門、三摩地門亦以無性而為自性，五眼、六神通亦以無性而為自性，如來十力乃至十八佛不共法亦以無性而為自性，三十二大士相、八十隨好亦以無性而為自性，無忘失法、恒住捨性亦以無性而為自性，一切智、道相智、一切相智亦以無性而為自性，預流果乃至獨覺菩提亦以無性而為自性，一切菩薩摩訶薩行亦以無性而為自性，諸佛無上正等菩提亦以無性而為自性。如是無性非諸佛作，非獨覺作，非菩薩作，非聲聞作，亦非住果、行向者作，但為有情於一切法不知不見如實皆空故。諸菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多方便善巧，如自所覺為諸有情如實宣說，令離執著解脫一切生老病死，得般涅槃究竟安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩於一切法如實觀察皆自相空，如是觀察諸法皆空。是菩薩摩訶薩以如是相毘鉢舍那，如實觀見諸法皆空，都不見有諸法自性可住彼性證得無上正等菩提。所以者何？諸佛無上正等菩提及一切法，皆以無性而為自性，所謂色乃至識皆以無性而為自性，眼處乃至意處亦以無性而為自性，色處乃至法處亦以無性而為自性，眼界乃至意界亦以無性而為自性，色界乃至法界亦以無性而為自性，眼識界乃至意識界亦以無性而為自性，眼觸乃至意觸亦以無性而為自性，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦以無性而為自性，地界乃至識界亦以無性而為自性，因緣乃至增上緣亦以無性而為自性，從緣所生諸法亦以無性而為自性，無明乃至老死亦以無性而為自性，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦以無性而為自性，內空乃至無性自性空亦以無性而為自性，真如乃至不思議界亦以無性而為自性，苦、集、滅、道聖諦亦以無性而為自性，四念住乃至八聖道支亦以無性而為自性，四靜慮、四無量、四無色定亦以無性而為自性，八解脫乃至十遍處亦以無性而為自性，空、無相、無願解脫門亦以無性而為自性，淨觀地乃至如來地亦以無性而為自性，極喜地乃至法雲地亦以無性而為自性，一切陀羅尼門、三摩地門亦以無性而為自性，五眼、六神通亦以無性而為自性，如來十力乃至十八佛不共法亦以無性而為自性，三十二大士相、八十隨好亦以無性而為自性，無忘失法、恒住捨性亦以無性而為自性，一切智、道相智、一切相智亦以無性而為自性，預流果乃至獨覺菩提亦以無性而為自性，一切菩薩摩訶薩行亦以無性而為自性，諸佛無上正等菩提亦以無性而為自性。如是無性非諸佛作，非獨覺作，非菩薩作，非聲聞作，亦非住果、行向者作，但為有情於一切法不知不見如實皆空故。諸菩薩摩訶薩眾行深般若波羅蜜多方便善巧，如自所覺為諸有情如實宣說，令離執著解脫一切生老病死，得般涅槃究竟安樂。」