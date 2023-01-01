大般若波羅蜜多經卷第四百七十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百七十六

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分道土品第八十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分道土品第八十

爾時，具壽善現作是念言：「何謂菩薩摩訶薩道？諸菩薩摩訶薩安住此道，能被種種勝功德鎧，如實饒益一切有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現作是念言：「何謂菩薩摩訶薩道？諸菩薩摩訶薩安住此道，能被種種勝功德鎧，如實饒益一切有情？」

世尊知彼心之所念，便告之言：「善現當知！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩道，四念住乃至八聖道支是諸菩薩摩訶薩道，內空乃至無性自性空是諸菩薩摩訶薩道，真如乃至不思議界是諸菩薩摩訶薩道，苦、集、滅、道聖諦是諸菩薩摩訶薩道，四靜慮、四無量、四無色定是諸菩薩摩訶薩道，八解脫乃至十遍處是諸菩薩摩訶薩道，空、無相、無願解脫門是諸菩薩摩訶薩道，極喜地乃至法雲地是諸菩薩摩訶薩道，一切陀羅尼門、三摩地門是諸菩薩摩訶薩道，五眼、六神通是諸菩薩摩訶薩道，如來十力乃至十八佛不共法是諸菩薩摩訶薩道，無忘失法、恒住捨性是諸菩薩摩訶薩道，一切智、道相智、一切相智是諸菩薩摩訶薩道，諸餘無量無邊佛法是諸菩薩摩訶薩道。復次，善現！總一切法皆是菩薩摩訶薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊知彼心之所念，便告之言：「善現當知！布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩道，四念住乃至八聖道支是諸菩薩摩訶薩道，內空乃至無性自性空是諸菩薩摩訶薩道，真如乃至不思議界是諸菩薩摩訶薩道，苦、集、滅、道聖諦是諸菩薩摩訶薩道，四靜慮、四無量、四無色定是諸菩薩摩訶薩道，八解脫乃至十遍處是諸菩薩摩訶薩道，空、無相、無願解脫門是諸菩薩摩訶薩道，極喜地乃至法雲地是諸菩薩摩訶薩道，一切陀羅尼門、三摩地門是諸菩薩摩訶薩道，五眼、六神通是諸菩薩摩訶薩道，如來十力乃至十八佛不共法是諸菩薩摩訶薩道，無忘失法、恒住捨性是諸菩薩摩訶薩道，一切智、道相智、一切相智是諸菩薩摩訶薩道，諸餘無量無邊佛法是諸菩薩摩訶薩道。復次，善現！總一切法皆是菩薩摩訶薩道。

「善現！於汝意云何？頗有法諸菩薩摩訶薩所不應學？諸菩薩摩訶薩不學此法，能得無上正等菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於汝意云何？頗有法諸菩薩摩訶薩所不應學？諸菩薩摩訶薩不學此法，能得無上正等菩提不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「如是！如是！定無有法諸菩薩摩訶薩所不應學，諸菩薩摩訶薩不學此法，必不能得所求無上正等菩提。所以者何？若菩薩摩訶薩不學一切法，定不能得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！定無有法諸菩薩摩訶薩所不應學，諸菩薩摩訶薩不學此法，必不能得所求無上正等菩提。所以者何？若菩薩摩訶薩不學一切法，定不能得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆自性空，云何菩薩摩訶薩於何處學？若有所學，將無世尊於無戲論而作戲論，謂有諸法是此、是彼，由是、為是；此是世間，此是出世；此是有漏，此是無漏；此是有為，此是無為；此是異生法，此是預流法，此是一來法，此是不還法，此是阿羅漢法，此是獨覺法，此是菩薩法，此是如來法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法皆自性空，云何菩薩摩訶薩於何處學？若有所學，將無世尊於無戲論而作戲論，謂有諸法是此、是彼，由是、為是；此是世間，此是出世；此是有漏，此是無漏；此是有為，此是無為；此是異生法，此是預流法，此是一來法，此是不還法，此是阿羅漢法，此是獨覺法，此是菩薩法，此是如來法？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸所有法皆自性空。若一切法非自性空，則應菩薩摩訶薩不證無上正等菩提。以一切法皆自性空，是故菩薩摩訶薩能證無上正等菩提。善現！如汝所言『若一切法皆自性空，云何菩薩摩訶薩於何處學？若有所學，將無世尊於無戲論而作戲論，謂有諸法是此、是彼，由是、為是，廣說乃至是如來法？』者，善現！若諸有情知一切法皆自性空，則諸菩薩摩訶薩不應學一切法，證得一切智智，為諸有情建立宣說。以諸有情不知諸法皆自性空故，諸菩薩摩訶薩定應學一切法，證得一切智智，為諸有情建立宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸所有法皆自性空。若一切法非自性空，則應菩薩摩訶薩不證無上正等菩提。以一切法皆自性空，是故菩薩摩訶薩能證無上正等菩提。善現！如汝所言『若一切法皆自性空，云何菩薩摩訶薩於何處學？若有所學，將無世尊於無戲論而作戲論，謂有諸法是此、是彼，由是、為是，廣說乃至是如來法？』者，善現！若諸有情知一切法皆自性空，則諸菩薩摩訶薩不應學一切法，證得一切智智，為諸有情建立宣說。以諸有情不知諸法皆自性空故，諸菩薩摩訶薩定應學一切法，證得一切智智，為諸有情建立宣說。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩於菩薩道初修學時，應審觀察：『諸法自性都不可得，唯有執著和合所作，我當審察諸法自性皆畢竟空，不應於中有所執著，謂不應執著色、受、想、行、識，不應執著眼處乃至意處，不應執著色處乃至法處，不應執著眼界乃至意界，不應執著色界乃至法界，不應執著眼識界乃至意識界，不應執著眼觸乃至意觸，不應執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不應執著地界乃至識界，不應執著因緣乃至增上緣，不應執著從緣所生諸法，不應執著無明乃至老死，不應執著布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不應執著內空乃至無性自性空，不應執著真如乃至不思議界，不應執著苦、集、滅、道聖諦，不應執著四念住乃至八聖道支，不應執著四靜慮、四無量、四無色定，不應執著八解脫乃至十遍處，不應執著空、無相、無願解脫門，不應執著淨觀地乃至如來地，不應執著極喜地乃至法雲地，不應執著一切陀羅尼門、三摩地門，不應執著五眼、六神通，不應執著如來十力乃至十八佛不共法，不應執著三十二大士相、八十隨好，不應執著無忘失法、恒住捨性，不應執著一切智、道相智、一切相智，不應執著預流果乃至獨覺菩提，不應執著一切菩薩摩訶薩行，不應執著諸佛無上正等菩提。所以者何？以一切法皆自性空，空性不應執著空性，空中空性尚不可得，況有空性能執著空！』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩於菩薩道初修學時，應審觀察：『諸法自性都不可得，唯有執著和合所作，我當審察諸法自性皆畢竟空，不應於中有所執著，謂不應執著色、受、想、行、識，不應執著眼處乃至意處，不應執著色處乃至法處，不應執著眼界乃至意界，不應執著色界乃至法界，不應執著眼識界乃至意識界，不應執著眼觸乃至意觸，不應執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不應執著地界乃至識界，不應執著因緣乃至增上緣，不應執著從緣所生諸法，不應執著無明乃至老死，不應執著布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不應執著內空乃至無性自性空，不應執著真如乃至不思議界，不應執著苦、集、滅、道聖諦，不應執著四念住乃至八聖道支，不應執著四靜慮、四無量、四無色定，不應執著八解脫乃至十遍處，不應執著空、無相、無願解脫門，不應執著淨觀地乃至如來地，不應執著極喜地乃至法雲地，不應執著一切陀羅尼門、三摩地門，不應執著五眼、六神通，不應執著如來十力乃至十八佛不共法，不應執著三十二大士相、八十隨好，不應執著無忘失法、恒住捨性，不應執著一切智、道相智、一切相智，不應執著預流果乃至獨覺菩提，不應執著一切菩薩摩訶薩行，不應執著諸佛無上正等菩提。所以者何？以一切法皆自性空，空性不應執著空性，空中空性尚不可得，況有空性能執著空！』

「善現！諸菩薩摩訶薩如是觀察一切法時，於諸法性雖無執著，而於諸法學無厭倦。是菩薩摩訶薩住此學中，觀諸有情心行差別，謂審觀察是諸有情心行何處？既觀察已，如實了知彼心但行虛妄所執。爾時，菩薩便作是念：『彼心既行虛妄所執，我令解脫必不為難。』是菩薩摩訶薩作是念已，安住般若波羅蜜多，方便善巧教誡教授諸有情言：『汝等今者皆應遠離虛妄所執，趣入正法修諸善行。』復作是言：『汝等今者應行布施，當得資具無所乏少，然勿恃此而生憍逸。所以者何？此中都無堅實事故。汝等今者應行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，當得種種功德具足，然勿恃此而生憍逸。所以者何？此中都無堅實事故。汝等今者應行內空乃至無性自性空，應行真如乃至不思議界，應行苦、集、滅、道聖諦，應行四念住乃至八聖道支，應行四靜慮、四無量、四無色定，應行八解脫乃至十遍處，應行空、無相、無願解脫門，應行淨觀地乃至如來地，應行極喜地乃至法雲地，應行一切陀羅尼門、三摩地門，應行五眼、六神通，應行如來十力乃至十八佛不共法，應行無忘失法、恒住捨性，應行一切智、道相智、一切相智，應行預流果乃至獨覺菩提，應行一切菩薩摩訶薩行，應行諸佛無上正等菩提，應行諸餘無量佛法，然勿恃此而生憍逸。所以者何？此中都無堅實事故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩如是觀察一切法時，於諸法性雖無執著，而於諸法學無厭倦。是菩薩摩訶薩住此學中，觀諸有情心行差別，謂審觀察是諸有情心行何處？既觀察已，如實了知彼心但行虛妄所執。爾時，菩薩便作是念：『彼心既行虛妄所執，我令解脫必不為難。』是菩薩摩訶薩作是念已，安住般若波羅蜜多，方便善巧教誡教授諸有情言：『汝等今者皆應遠離虛妄所執，趣入正法修諸善行。』復作是言：『汝等今者應行布施，當得資具無所乏少，然勿恃此而生憍逸。所以者何？此中都無堅實事故。汝等今者應行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，當得種種功德具足，然勿恃此而生憍逸。所以者何？此中都無堅實事故。汝等今者應行內空乃至無性自性空，應行真如乃至不思議界，應行苦、集、滅、道聖諦，應行四念住乃至八聖道支，應行四靜慮、四無量、四無色定，應行八解脫乃至十遍處，應行空、無相、無願解脫門，應行淨觀地乃至如來地，應行極喜地乃至法雲地，應行一切陀羅尼門、三摩地門，應行五眼、六神通，應行如來十力乃至十八佛不共法，應行無忘失法、恒住捨性，應行一切智、道相智、一切相智，應行預流果乃至獨覺菩提，應行一切菩薩摩訶薩行，應行諸佛無上正等菩提，應行諸餘無量佛法，然勿恃此而生憍逸。所以者何？此中都無堅實事故。』

「善現！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，方便善巧教誡教授諸有情時，行菩薩道無所執著。所以者何？一切法性不應執著，若能執著、若所執著、執時、執處皆無自性，以一切法自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，方便善巧教誡教授諸有情時，行菩薩道無所執著。所以者何？一切法性不應執著，若能執著、若所執著、執時、執處皆無自性，以一切法自性空故。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩如是修行菩薩道時，於一切法都無所住，以無所住而為方便，雖行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，而於其中都無所住；雖行內空乃至無性自性空，而於其中都無所住；雖行真如乃至不思議界，而於其中都無所住；雖行苦、集、滅、道聖諦，而於其中都無所住；雖行四念住乃至八聖道支，而於其中都無所住；雖行四靜慮、四無量、四無色定，而於其中都無所住；雖行八解脫乃至十遍處，而於其中都無所住；雖行空、無相、無願解脫門，而於其中都無所住；雖行淨觀地乃至如來地，而於其中都無所住；雖行極喜地乃至法雲地，而於其中都無所住；雖行一切陀羅尼門、三摩地門，而於其中都無所住；雖行五眼、六神通，而於其中都無所住；雖行如來十力乃至十八佛不共法，而於其中都無所住；雖行無忘失法、恒住捨性，而於其中都無所住；雖行一切智、道相智、一切相智，而於其中都無所住；雖行預流果乃至獨覺菩提，而於其中都無所住；雖行一切菩薩摩訶薩行，而於其中都無所住；雖行諸佛無上正等菩提，而於其中都無所住；雖行諸餘無量佛法，而於其中都無所住。所以者何？如是自性、行者、行相一切皆空故，於其中都無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩如是修行菩薩道時，於一切法都無所住，以無所住而為方便，雖行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，而於其中都無所住；雖行內空乃至無性自性空，而於其中都無所住；雖行真如乃至不思議界，而於其中都無所住；雖行苦、集、滅、道聖諦，而於其中都無所住；雖行四念住乃至八聖道支，而於其中都無所住；雖行四靜慮、四無量、四無色定，而於其中都無所住；雖行八解脫乃至十遍處，而於其中都無所住；雖行空、無相、無願解脫門，而於其中都無所住；雖行淨觀地乃至如來地，而於其中都無所住；雖行極喜地乃至法雲地，而於其中都無所住；雖行一切陀羅尼門、三摩地門，而於其中都無所住；雖行五眼、六神通，而於其中都無所住；雖行如來十力乃至十八佛不共法，而於其中都無所住；雖行無忘失法、恒住捨性，而於其中都無所住；雖行一切智、道相智、一切相智，而於其中都無所住；雖行預流果乃至獨覺菩提，而於其中都無所住；雖行一切菩薩摩訶薩行，而於其中都無所住；雖行諸佛無上正等菩提，而於其中都無所住；雖行諸餘無量佛法，而於其中都無所住。所以者何？如是自性、行者、行相一切皆空故，於其中都無所住。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩雖能得預流果乃至獨覺菩提，而於其中不欲證住。所以者何？有二緣故。何等為二？一者、彼果都無自性，能住、所住俱不可得。二者、於彼不生喜足，是故於中不欲證住。謂諸菩薩常作是念：『我定應得預流果乃至獨覺菩提，不應不得，然於其中不應證住。所以者何？我從初發無上正等菩提心來，於一切時更無餘想，唯求無上正等菩提。然我定當證得無上正等菩提，豈於中間應住餘果？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩雖能得預流果乃至獨覺菩提，而於其中不欲證住。所以者何？有二緣故。何等為二？一者、彼果都無自性，能住、所住俱不可得。二者、於彼不生喜足，是故於中不欲證住。謂諸菩薩常作是念：『我定應得預流果乃至獨覺菩提，不應不得，然於其中不應證住。所以者何？我從初發無上正等菩提心來，於一切時更無餘想，唯求無上正等菩提。然我定當證得無上正等菩提，豈於中間應住餘果？』

「善現！是菩薩摩訶薩從初發心乃至趣入菩薩所得正性離生，曾無異想，但求無上正等菩提。善現！是菩薩摩訶薩從得初地展轉乃至得第十地，曾無異想，但求無上正等菩提。善現！是菩薩摩訶薩專求無上正等菩提，於一切時心無散亂，諸有發起身、語、意業，無不皆與菩提心俱。善現！是菩薩摩訶薩住菩提心起菩提道，不為餘事擾亂其心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩從初發心乃至趣入菩薩所得正性離生，曾無異想，但求無上正等菩提。善現！是菩薩摩訶薩從得初地展轉乃至得第十地，曾無異想，但求無上正等菩提。善現！是菩薩摩訶薩專求無上正等菩提，於一切時心無散亂，諸有發起身、語、意業，無不皆與菩提心俱。善現！是菩薩摩訶薩住菩提心起菩提道，不為餘事擾亂其心。」

具壽善現白言：「世尊！若一切法畢竟不生，云何菩薩摩訶薩起菩提道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！若一切法畢竟不生，云何菩薩摩訶薩起菩提道？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說『一切法皆不生，此復云何諸無所作、無所趣？』者，知一切法皆不生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說『一切法皆不生，此復云何諸無所作、無所趣？』者，知一切法皆不生故。」

具壽善現復白佛言：「豈不諸佛若出世間、不出世間，諸法法界法爾常住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「豈不諸佛若出世間、不出世間，諸法法界法爾常住？」

佛告善現：「如是！如是！然諸有情不能解了諸法法界法爾常住，流轉生死受諸苦惱。諸菩薩摩訶薩為饒益彼起菩提道，由菩提道令諸有情畢竟解脫生死眾苦，證得常樂清涼涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！然諸有情不能解了諸法法界法爾常住，流轉生死受諸苦惱。諸菩薩摩訶薩為饒益彼起菩提道，由菩提道令諸有情畢竟解脫生死眾苦，證得常樂清涼涅槃。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩為用生道得菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩為用生道得菩提耶？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

「世尊！為用不生道得菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為用不生道得菩提耶？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

「世尊！為用生、不生道得菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為用生、不生道得菩提耶？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

「世尊！為用非生、非不生道得菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！為用非生、非不生道得菩提耶？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

具壽善現復白佛言：「若爾，菩提由何而得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若爾，菩提由何而得？」

佛告善現：「菩提不由道、非道得。所以者何？菩提即道，道即菩提，是故不由道、非道得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「菩提不由道、非道得。所以者何？菩提即道，道即菩提，是故不由道、非道得。」

具壽善現復白佛言：「若菩提即是道，道即是菩提者，豈不菩薩摩訶薩已得菩提道，應已得菩提？若爾，如來、應、正等覺何緣復為諸菩薩說如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、三十二相、八十隨好及餘無量無邊佛法，令其修證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩提即是道，道即是菩提者，豈不菩薩摩訶薩已得菩提道，應已得菩提？若爾，如來、應、正等覺何緣復為諸菩薩說如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、三十二相、八十隨好及餘無量無邊佛法，令其修證？」

佛告善現：「於意云何？汝豈謂佛得菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？汝豈謂佛得菩提耶？」

善現對曰：「不也！世尊！所以者何？佛即是菩提，菩提即是佛故，不應謂佛得菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！所以者何？佛即是菩提，菩提即是佛故，不應謂佛得菩提。」

佛告善現：「如是！如是！然汝所問『豈不菩薩摩訶薩已得菩提道，應已得菩提？』者，善現！諸菩薩摩訶薩修菩提道未得圓滿，云何可說已得菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！然汝所問『豈不菩薩摩訶薩已得菩提道，應已得菩提？』者，善現！諸菩薩摩訶薩修菩提道未得圓滿，云何可說已得菩提？

「善現當知！諸菩薩摩訶薩若已圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若已圓滿內空乃至無性自性空，若已圓滿真如乃至不思議界，若已圓滿苦、集、滅、道聖諦，若已圓滿四念住乃至八聖道支，若已圓滿四靜慮、四無量、四無色定，若已圓滿八解脫乃至十遍處，若已圓滿空、無相、無願解脫門，若已圓滿極喜地乃至法雲地，若已圓滿一切陀羅尼門、三摩地門，若已圓滿五眼、六神通，若已圓滿如來十力乃至十八佛不共法，若已圓滿三十二大士相、八十隨好，若已圓滿無忘失法、恒住捨性，若已圓滿一切智、道相智、一切相智，若已圓滿諸餘無量無邊佛法，從此無間以一剎那金剛喻定相應妙慧，永斷一切二障麁重習氣相續，證得無上正等菩提，乃名如來、應、正等覺，於一切法得大自在，盡未來際饒益有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩若已圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若已圓滿內空乃至無性自性空，若已圓滿真如乃至不思議界，若已圓滿苦、集、滅、道聖諦，若已圓滿四念住乃至八聖道支，若已圓滿四靜慮、四無量、四無色定，若已圓滿八解脫乃至十遍處，若已圓滿空、無相、無願解脫門，若已圓滿極喜地乃至法雲地，若已圓滿一切陀羅尼門、三摩地門，若已圓滿五眼、六神通，若已圓滿如來十力乃至十八佛不共法，若已圓滿三十二大士相、八十隨好，若已圓滿無忘失法、恒住捨性，若已圓滿一切智、道相智、一切相智，若已圓滿諸餘無量無邊佛法，從此無間以一剎那金剛喻定相應妙慧，永斷一切二障麁重習氣相續，證得無上正等菩提，乃名如來、應、正等覺，於一切法得大自在，盡未來際饒益有情。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩嚴淨佛土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩嚴淨佛土？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心乃至後有，常自清淨身、語、意三麁重，亦清淨他三種麁重故，能嚴淨所居佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心乃至後有，常自清淨身、語、意三麁重，亦清淨他三種麁重故，能嚴淨所居佛土。」

具壽善現復白佛言：「何謂菩薩摩訶薩身、語、意三麁重？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何謂菩薩摩訶薩身、語、意三麁重？」

佛告善現：「若害生命、若不與取、若欲邪行，是身麁重；若虛誑語、若離間語、若麁惡語、若雜穢語，是語麁重；若貪欲、若瞋恚、若邪見，是意麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若害生命、若不與取、若欲邪行，是身麁重；若虛誑語、若離間語、若麁惡語、若雜穢語，是語麁重；若貪欲、若瞋恚、若邪見，是意麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊皆不清淨，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊皆不清淨，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩慳貪心、犯戒心、忿恚心、懈怠心、散亂心、惡慧心，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩慳貪心、犯戒心、忿恚心、懈怠心、散亂心、惡慧心，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離四念住乃至八聖道支心，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離四念住乃至八聖道支心，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離內空乃至無性自性空心，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離內空乃至無性自性空心，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離真如乃至不思議界心，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離真如乃至不思議界心，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離苦、集、滅、道聖諦心，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離苦、集、滅、道聖諦心，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離四靜慮、四無量、四無色定心，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離四靜慮、四無量、四無色定心，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離八解脫乃至十遍處心，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離八解脫乃至十遍處心，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離空、無相、無願解脫門心，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離空、無相、無願解脫門心，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離極喜地乃至法雲地心，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離極喜地乃至法雲地心，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離一切陀羅尼門、三摩地門心，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離一切陀羅尼門、三摩地門心，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離五眼、六神通心，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離五眼、六神通心，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離如來十力乃至十八佛不共法心，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離如來十力乃至十八佛不共法心，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離無忘失法、恒住捨性心，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離無忘失法、恒住捨性心，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離一切智、道相智、一切相智心，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離一切智、道相智、一切相智心，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離一切菩薩摩訶薩行心，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離一切菩薩摩訶薩行心，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離諸佛無上正等菩提心，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩遠離諸佛無上正等菩提心，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩貪著預流果乃至獨覺菩提，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩貪著預流果乃至獨覺菩提，亦名麁重。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩起色、受、想、行、識想，亦名麁重；起眼處乃至意處想，亦名麁重；起色處乃至法處想，亦名麁重；起眼界乃至意界想，亦名麁重；起色界乃至法界想，亦名麁重；起眼識界乃至意識界想，亦名麁重；起眼觸乃至意觸想，亦名麁重；起眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受想，亦名麁重；起地界乃至識界想，亦名麁重；起因緣乃至增上緣想，亦名麁重；起從緣所生諸法想，亦名麁重；起無明乃至老死想，亦名麁重；起布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多想，亦名麁重；起內空乃至無性自性空想，亦名麁重；起真如乃至不思議界想，亦名麁重；起苦、集、滅、道聖諦想，亦名麁重；起四念住乃至八聖道支想，亦名麁重；起四靜慮、四無量、四無色定想，亦名麁重；起八解脫乃至十遍處想，亦名麁重；起空、無相、無願解脫門想，亦名麁重，起淨觀地乃至如來地想，亦名麁重；起極喜地乃至法雲地想，亦名麁重；起一切陀羅尼門、三摩地門想，亦名麁重；起五眼、六神通想，亦名麁重；起如來十力乃至十八佛不共法想，亦名麁重；起三十二大士相、八十隨好想，亦名麁重；起無忘失法、恒住捨性想，亦名麁重；起一切智、道相智、一切相智想，亦名麁重；起預流果乃至獨覺菩提想，亦名麁重；起一切菩薩摩訶薩行想，亦名麁重；起諸佛無上正等菩提想，亦名麁重；起異生想、聲聞想、獨覺想、菩薩想、如來想，亦名麁重；起地獄想、傍生想、鬼界想、人想、天想、男想、女想，亦名麁重；起欲界想、色界想、無色界想，亦名麁重；起善法想、非善法想，亦名麁重；起有記法想、無記法想，亦名麁重；起有漏法想、無漏法想，亦名麁重；起世間法想、出世間法想，亦名麁重；起有為法想、無為法想，亦名麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩起色、受、想、行、識想，亦名麁重；起眼處乃至意處想，亦名麁重；起色處乃至法處想，亦名麁重；起眼界乃至意界想，亦名麁重；起色界乃至法界想，亦名麁重；起眼識界乃至意識界想，亦名麁重；起眼觸乃至意觸想，亦名麁重；起眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受想，亦名麁重；起地界乃至識界想，亦名麁重；起因緣乃至增上緣想，亦名麁重；起從緣所生諸法想，亦名麁重；起無明乃至老死想，亦名麁重；起布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多想，亦名麁重；起內空乃至無性自性空想，亦名麁重；起真如乃至不思議界想，亦名麁重；起苦、集、滅、道聖諦想，亦名麁重；起四念住乃至八聖道支想，亦名麁重；起四靜慮、四無量、四無色定想，亦名麁重；起八解脫乃至十遍處想，亦名麁重；起空、無相、無願解脫門想，亦名麁重，起淨觀地乃至如來地想，亦名麁重；起極喜地乃至法雲地想，亦名麁重；起一切陀羅尼門、三摩地門想，亦名麁重；起五眼、六神通想，亦名麁重；起如來十力乃至十八佛不共法想，亦名麁重；起三十二大士相、八十隨好想，亦名麁重；起無忘失法、恒住捨性想，亦名麁重；起一切智、道相智、一切相智想，亦名麁重；起預流果乃至獨覺菩提想，亦名麁重；起一切菩薩摩訶薩行想，亦名麁重；起諸佛無上正等菩提想，亦名麁重；起異生想、聲聞想、獨覺想、菩薩想、如來想，亦名麁重；起地獄想、傍生想、鬼界想、人想、天想、男想、女想，亦名麁重；起欲界想、色界想、無色界想，亦名麁重；起善法想、非善法想，亦名麁重；起有記法想、無記法想，亦名麁重；起有漏法想、無漏法想，亦名麁重；起世間法想、出世間法想，亦名麁重；起有為法想、無為法想，亦名麁重。

「善現！諸如是等無量無邊執著諸法及諸有情虛妄分別，并所發起身、語、意業，及彼種類無堪任性，皆名麁重，諸菩薩摩訶薩皆應遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸如是等無量無邊執著諸法及諸有情虛妄分別，并所發起身、語、意業，及彼種類無堪任性，皆名麁重，諸菩薩摩訶薩皆應遠離。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，遠離如是所說麁重，自行布施波羅蜜多，亦教他行布施波羅蜜多。若諸有情須食施食，須飲施飲，須車乘施車乘，須衣服施衣服，隨餘所須種種資具，隨時隨處悉皆施與，如自所行教他亦爾。如是施已，持此善根與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，令速圓滿利樂有情。是菩薩摩訶薩自行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦教他行淨戒乃至般若波羅蜜多。作此事已，持是善根與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，令速圓滿利樂有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，遠離如是所說麁重，自行布施波羅蜜多，亦教他行布施波羅蜜多。若諸有情須食施食，須飲施飲，須車乘施車乘，須衣服施衣服，隨餘所須種種資具，隨時隨處悉皆施與，如自所行教他亦爾。如是施已，持此善根與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，令速圓滿利樂有情。是菩薩摩訶薩自行淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦教他行淨戒乃至般若波羅蜜多。作此事已，持是善根與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，令速圓滿利樂有情。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以通願力，盛滿三千大千世界上妙七寶施佛、法、僧。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當令我土七寶莊嚴，一切有情隨意受用眾妙珍寶而無貪著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以通願力，盛滿三千大千世界上妙七寶施佛、法、僧。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當令我土七寶莊嚴，一切有情隨意受用眾妙珍寶而無貪著。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以通願力，擊奏無量天上、人中諸妙伎樂，供養三寶及佛制多。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當令我土常奏如是上妙伎樂，有情聞者身心悅豫而無貪著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以通願力，擊奏無量天上、人中諸妙伎樂，供養三寶及佛制多。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當令我土常奏如是上妙伎樂，有情聞者身心悅豫而無貪著。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以通願力，盛滿三千大千世界人中、天上諸妙香花，供養三寶及佛制多。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當令我土常有如是諸妙香花，有情受用身心悅豫而無貪著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以通願力，盛滿三千大千世界人中、天上諸妙香花，供養三寶及佛制多。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當令我土常有如是諸妙香花，有情受用身心悅豫而無貪著。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以通願力，營辦百味上妙飲食，供養諸佛、獨覺、聲聞及諸菩薩摩訶薩眾。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆食如是百味飲食，資悅身心而無貪著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以通願力，營辦百味上妙飲食，供養諸佛、獨覺、聲聞及諸菩薩摩訶薩眾。供已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，皆食如是百味飲食，資悅身心而無貪著。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以通願力，營辦種種人中、天上諸妙塗香、細軟衣服，奉施諸佛、獨覺、聲聞及諸菩薩摩訶薩眾，或復施法并佛制多。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，常得如是衣服、塗香，隨意受用而無貪著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以通願力，營辦種種人中、天上諸妙塗香、細軟衣服，奉施諸佛、獨覺、聲聞及諸菩薩摩訶薩眾，或復施法并佛制多。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，常得如是衣服、塗香，隨意受用而無貪著。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以通願力，營辦種種人中、天上隨意所生五妙欲境，供養諸佛及佛制多、獨覺、聲聞并諸菩薩摩訶薩眾，施餘有情。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，隨心所樂上妙色、聲、香、味、觸境應念而生，歡喜受用而無貪著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以通願力，營辦種種人中、天上隨意所生五妙欲境，供養諸佛及佛制多、獨覺、聲聞并諸菩薩摩訶薩眾，施餘有情。施已歡喜發弘誓願：『我持如是所種善根，與諸有情平等共有迴向所居嚴淨佛土，當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，隨心所樂上妙色、聲、香、味、觸境應念而生，歡喜受用而無貪著。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自住內空乃至無性自性空，亦教他住內空乃至無性自性空。作是事已復發願言：『當得無上正等覺時，願我土中諸有情類，不離內空乃至無性自性空。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自住內空乃至無性自性空，亦教他住內空乃至無性自性空。作是事已復發願言：『當得無上正等覺時，願我土中諸有情類，不離內空乃至無性自性空。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自住真如乃至不思議界，亦教他住真如乃至不思議界。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離真如乃至不思議界。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自住真如乃至不思議界，亦教他住真如乃至不思議界。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離真如乃至不思議界。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自住苦、集、滅、道聖諦，亦教他住苦、集、滅、道聖諦。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離苦、集、滅、道聖諦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自住苦、集、滅、道聖諦，亦教他住苦、集、滅、道聖諦。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離苦、集、滅、道聖諦。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修四念住乃至八聖道支，亦教他修四念住乃至八聖道支。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離四念住乃至八聖道支。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修四念住乃至八聖道支，亦教他修四念住乃至八聖道支。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離四念住乃至八聖道支。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修四靜慮、四無量、四無色定，亦教他修四靜慮、四無量、四無色定。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離四靜慮、四無量、四無色定。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修四靜慮、四無量、四無色定，亦教他修四靜慮、四無量、四無色定。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離四靜慮、四無量、四無色定。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修八解脫乃至十遍處，亦教他修八解脫乃至十遍處。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離八解脫乃至十遍處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修八解脫乃至十遍處，亦教他修八解脫乃至十遍處。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離八解脫乃至十遍處。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修空、無相、無願解脫門，亦教他修空、無相、無願解脫門。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離空、無相、無願解脫門。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修空、無相、無願解脫門，亦教他修空、無相、無願解脫門。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離空、無相、無願解脫門。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修極喜地乃至法雲地，亦教他修極喜地乃至法雲地。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離極喜地乃至法雲地。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修極喜地乃至法雲地，亦教他修極喜地乃至法雲地。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離極喜地乃至法雲地。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修一切陀羅尼門、三摩地門，亦教他修一切陀羅尼門、三摩地門。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離一切陀羅尼門、三摩地門。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修一切陀羅尼門、三摩地門，亦教他修一切陀羅尼門、三摩地門。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離一切陀羅尼門、三摩地門。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修五眼、六神通，亦教他修五眼、六神通。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離五眼、六神通。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修五眼、六神通，亦教他修五眼、六神通。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離五眼、六神通。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修如來十力乃至十八佛不共法，亦教他修如來十力乃至十八佛不共法。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離如來十力乃至十八佛不共法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修如來十力乃至十八佛不共法，亦教他修如來十力乃至十八佛不共法。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離如來十力乃至十八佛不共法。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修三十二大士相、八十隨好，亦教他修三十二大士相、八十隨好。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離三十二大士相、八十隨好。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修三十二大士相、八十隨好，亦教他修三十二大士相、八十隨好。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離三十二大士相、八十隨好。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修無忘失法、恒住捨性，亦教他修無忘失法、恒住捨性。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離無忘失法、恒住捨性。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修無忘失法、恒住捨性，亦教他修無忘失法、恒住捨性。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離無忘失法、恒住捨性。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修一切智、道相智、一切相智，亦教他修一切智、道相智、一切相智。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離一切智、道相智、一切相智。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修一切智、道相智、一切相智，亦教他修一切智、道相智、一切相智。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離一切智、道相智、一切相智。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修一切菩薩摩訶薩行，亦教他修一切菩薩摩訶薩行。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離一切菩薩摩訶薩行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修一切菩薩摩訶薩行，亦教他修一切菩薩摩訶薩行。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離一切菩薩摩訶薩行。』

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修諸佛無上正等菩提，亦教他修諸佛無上正等菩提。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離諸佛無上正等菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，勇猛正勤發弘誓願，自修諸佛無上正等菩提，亦教他修諸佛無上正等菩提。作此事已復發願言：『當得無上正等覺時，令我土中諸有情類，不離諸佛無上正等菩提。』

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由斯願行便能嚴淨所居佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，由斯願行便能嚴淨所居佛土。

「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾隨爾所時行菩提道，應得圓滿所起願行，即爾所時精勤修學。由此因緣，自能成就一切善法，亦能令他漸次成就一切善法，自能修得殊勝相好所莊嚴身，亦能令他漸次修得殊勝相好所莊嚴身，由廣大福所攝受故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾隨爾所時行菩提道，應得圓滿所起願行，即爾所時精勤修學。由此因緣，自能成就一切善法，亦能令他漸次成就一切善法，自能修得殊勝相好所莊嚴身，亦能令他漸次修得殊勝相好所莊嚴身，由廣大福所攝受故。

「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾所修願行得圓滿已，各於所居嚴淨佛土證得無上正等覺時，所化有情亦生彼土共受淨土大乘法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾所修願行得圓滿已，各於所居嚴淨佛土證得無上正等覺時，所化有情亦生彼土共受淨土大乘法樂。

「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾應修如是嚴淨佛土，謂彼土中常不聞有三種惡趣，亦不聞有諸惡見趣，亦不聞有貪、瞋、癡毒，亦不聞有男女形相，亦不聞有聲聞、獨覺，亦不聞有苦、無常等不可意事，亦不聞有攝受資具，亦不聞有我、我所執、隨眠、纏結、顛倒執著，亦不聞有安立有情果位差別，但聞說空、無相、無願、無生、無滅、無性等聲。謂隨有情所樂差別，於樹林等內外物中，常有微風互相衝擊，發起種種微妙音聲，彼音聲中說：『一切法皆無自性，無性故空，空故無相，無相故無願，無願故無生，無生故無滅。是故諸法本來寂靜自性涅槃，如來出世、若不出世，諸法法界法爾常住，謂一切法無性、空等。』彼佛土中諸有情類若晝、若夜、若行、若立、若坐、若臥，常聞如是妙法音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾應修如是嚴淨佛土，謂彼土中常不聞有三種惡趣，亦不聞有諸惡見趣，亦不聞有貪、瞋、癡毒，亦不聞有男女形相，亦不聞有聲聞、獨覺，亦不聞有苦、無常等不可意事，亦不聞有攝受資具，亦不聞有我、我所執、隨眠、纏結、顛倒執著，亦不聞有安立有情果位差別，但聞說空、無相、無願、無生、無滅、無性等聲。謂隨有情所樂差別，於樹林等內外物中，常有微風互相衝擊，發起種種微妙音聲，彼音聲中說：『一切法皆無自性，無性故空，空故無相，無相故無願，無願故無生，無生故無滅。是故諸法本來寂靜自性涅槃，如來出世、若不出世，諸法法界法爾常住，謂一切法無性、空等。』彼佛土中諸有情類若晝、若夜、若行、若立、若坐、若臥，常聞如是妙法音聲。

「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾各住所居嚴淨佛土證得無上正等覺時，十方如來、應、正等覺皆共稱讚彼彼佛名，若諸有情得聞如是諸佛名者，定於無上正等菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾各住所居嚴淨佛土證得無上正等覺時，十方如來、應、正等覺皆共稱讚彼彼佛名，若諸有情得聞如是諸佛名者，定於無上正等菩提得不退轉。

「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾各住所居嚴淨佛土證得無上正等覺時，為諸有情宣說正法，有情聞已定不生疑，謂為是法、為是非法。所以者何？彼諸有情達一切法皆即真如、法界、法性，一切是法無非法者。如是，善現！是諸菩薩摩訶薩眾皆能嚴淨如是佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是諸菩薩摩訶薩眾各住所居嚴淨佛土證得無上正等覺時，為諸有情宣說正法，有情聞已定不生疑，謂為是法、為是非法。所以者何？彼諸有情達一切法皆即真如、法界、法性，一切是法無非法者。如是，善現！是諸菩薩摩訶薩眾皆能嚴淨如是佛土。

「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩眾有所化生具不善根，未於諸佛、菩薩、獨覺及聲聞等種諸善根，為諸惡友所攝受故，離善友故，不聞正法，常為種種我、有情見及諸見趣之所執藏，墮在斷、常二邊偏執。是諸有情自起邪執，亦常教他令起邪執，於非三寶起三寶想，於三寶中謂非三寶，毀謗正法稱讚邪法，由是因緣，身壞命終墮諸惡趣受諸劇苦。是諸菩薩摩訶薩眾各住自土證得無上正等覺已，見彼有情沈淪生死受無量苦，以神通力方便教化，令捨惡見住正見中，從惡趣出生於人趣。生人趣已，復以種種神通方便教化令住正定聚中，由斯畢竟不墮惡趣。復令勤修殊勝願行，命終得生嚴淨佛土，受用淨土大乘法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是諸菩薩摩訶薩眾有所化生具不善根，未於諸佛、菩薩、獨覺及聲聞等種諸善根，為諸惡友所攝受故，離善友故，不聞正法，常為種種我、有情見及諸見趣之所執藏，墮在斷、常二邊偏執。是諸有情自起邪執，亦常教他令起邪執，於非三寶起三寶想，於三寶中謂非三寶，毀謗正法稱讚邪法，由是因緣，身壞命終墮諸惡趣受諸劇苦。是諸菩薩摩訶薩眾各住自土證得無上正等覺已，見彼有情沈淪生死受無量苦，以神通力方便教化，令捨惡見住正見中，從惡趣出生於人趣。生人趣已，復以種種神通方便教化令住正定聚中，由斯畢竟不墮惡趣。復令勤修殊勝願行，命終得生嚴淨佛土，受用淨土大乘法樂。

「如是，善現！是諸菩薩摩訶薩眾皆能如是嚴淨佛土。由所居土極清淨故，生彼有情於一切法不起疑惑，謂此是世間法，此是出世間法；此是有漏法，此是無漏法；此是有為法，此是無為法。諸如是等疑惑分別畢竟不生，由此因緣彼有情類定得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！是諸菩薩摩訶薩眾皆能如是嚴淨佛土。由所居土極清淨故，生彼有情於一切法不起疑惑，謂此是世間法，此是出世間法；此是有漏法，此是無漏法；此是有為法，此是無為法。諸如是等疑惑分別畢竟不生，由此因緣彼有情類定得無上正等菩提。

「善現！是為菩薩摩訶薩嚴淨佛土功德之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是為菩薩摩訶薩嚴淨佛土功德之相。」