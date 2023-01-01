大般若波羅蜜多經卷第四百七十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百七十五三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分無闕品第七十九之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分無闕品第七十九之二

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如實了知一切法性皆不可取，所謂般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多皆不可取，色乃至識亦不可取，眼處乃至意處亦不可取，色處乃至法處亦不可取，眼界乃至意界亦不可取，色界乃至法界亦不可取，眼識界乃至意識界亦不可取，眼觸乃至意觸亦不可取，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦不可取，地界乃至識界亦不可取，因緣乃至增上緣亦不可取，從緣所生諸法亦不可取，無明乃至老死亦不可取，內空乃至無性自性空亦不可取，真如乃至不思議界亦不可取，苦、集、滅、道聖諦亦不可取，四念住乃至八聖道支亦不可取，四靜慮、四無量、四無色定亦不可取，八解脫乃至十遍處亦不可取，空、無相、無願解脫門亦不可取，淨觀地乃至如來地亦不可取，極喜地乃至法雲地亦不可取，一切陀羅尼門、三摩地門亦不可取，五眼、六神通亦不可取，如來十力乃至十八佛不共法亦不可取，三十二大士相、八十隨好亦不可取，無忘失法、恒住捨性亦不可取，一切智、道相智、一切相智亦不可取，預流果乃至獨覺菩提亦不可取，一切菩薩摩訶薩行亦不可取，諸佛無上正等菩提亦不可取，一切異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來亦不可取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如實了知一切法性皆不可取，所謂般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多皆不可取，色乃至識亦不可取，眼處乃至意處亦不可取，色處乃至法處亦不可取，眼界乃至意界亦不可取，色界乃至法界亦不可取，眼識界乃至意識界亦不可取，眼觸乃至意觸亦不可取，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦不可取，地界乃至識界亦不可取，因緣乃至增上緣亦不可取，從緣所生諸法亦不可取，無明乃至老死亦不可取，內空乃至無性自性空亦不可取，真如乃至不思議界亦不可取，苦、集、滅、道聖諦亦不可取，四念住乃至八聖道支亦不可取，四靜慮、四無量、四無色定亦不可取，八解脫乃至十遍處亦不可取，空、無相、無願解脫門亦不可取，淨觀地乃至如來地亦不可取，極喜地乃至法雲地亦不可取，一切陀羅尼門、三摩地門亦不可取，五眼、六神通亦不可取，如來十力乃至十八佛不共法亦不可取，三十二大士相、八十隨好亦不可取，無忘失法、恒住捨性亦不可取，一切智、道相智、一切相智亦不可取，預流果乃至獨覺菩提亦不可取，一切菩薩摩訶薩行亦不可取，諸佛無上正等菩提亦不可取，一切異生、聲聞、獨覺、菩薩、如來亦不可取。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如實了知一切法性不可取故，於一切法得無障礙。舍利子！此不可取波羅蜜多即是無障波羅蜜多，如是無障波羅蜜多即是般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩應於中學。舍利子！若菩薩摩訶薩能於中學，於一切法都無所得，尚不得學，況得無上正等菩提！況得般若波羅蜜多！況得異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法！何以故？舍利子！無有少法實有自性，於無自性一切法中，何等是異生法？何等是預流法？何等是一來法？何等是不還法？何等是阿羅漢法？何等是獨覺法？何等是菩薩法？何等是如來法？舍利子！如是諸法既不可得，依何等法可施設有補特伽羅？補特伽羅既不可得，云何可說此是異生，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩，此是如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，如實了知一切法性不可取故，於一切法得無障礙。舍利子！此不可取波羅蜜多即是無障波羅蜜多，如是無障波羅蜜多即是般若波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩應於中學。舍利子！若菩薩摩訶薩能於中學，於一切法都無所得，尚不得學，況得無上正等菩提！況得般若波羅蜜多！況得異生、聲聞、獨覺、菩薩、佛法！何以故？舍利子！無有少法實有自性，於無自性一切法中，何等是異生法？何等是預流法？何等是一來法？何等是不還法？何等是阿羅漢法？何等是獨覺法？何等是菩薩法？何等是如來法？舍利子！如是諸法既不可得，依何等法可施設有補特伽羅？補特伽羅既不可得，云何可說此是異生，此是預流，此是一來，此是不還，此是阿羅漢，此是獨覺，此是菩薩，此是如來？」

時，舍利子白言：「世尊！若一切法都無自性、皆非實有，依何等事而可了知此是異生，此是異生法？廣說乃至此是如來，此是如來法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子白言：「世尊！若一切法都無自性、皆非實有，依何等事而可了知此是異生，此是異生法？廣說乃至此是如來，此是如來法？」

佛告舍利子：「於汝意云何？為實有色或曾或當如諸愚夫異生執不？為實有受、想、行、識或曾或當如諸愚夫異生執不？如是乃至為實有一切菩薩摩訶薩行或曾或當如諸愚夫異生執不？為實有諸佛無上正等菩提或曾或當如諸愚夫異生執不？為實有異生、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來或曾或當如諸愚夫異生執不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「於汝意云何？為實有色或曾或當如諸愚夫異生執不？為實有受、想、行、識或曾或當如諸愚夫異生執不？如是乃至為實有一切菩薩摩訶薩行或曾或當如諸愚夫異生執不？為實有諸佛無上正等菩提或曾或當如諸愚夫異生執不？為實有異生、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來或曾或當如諸愚夫異生執不？」

舍利子言：「不也！世尊！但由顛倒愚夫異生有如是執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！世尊！但由顛倒愚夫異生有如是執。」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，雖觀諸法都無自性、皆非實有，而依世俗求趣無上正等菩提，為諸有情方便宣說，令得正解離諸顛倒。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，雖觀諸法都無自性、皆非實有，而依世俗求趣無上正等菩提，為諸有情方便宣說，令得正解離諸顛倒。」

時，舍利子復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，雖觀諸法都無自性、皆非實有，而依世俗求趣無上正等菩提，為諸有情方便宣說，令得正解離諸顛倒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，雖觀諸法都無自性、皆非實有，而依世俗求趣無上正等菩提，為諸有情方便宣說，令得正解離諸顛倒？」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就如是方便善巧，謂都不見有少實法可於中住，由於中住而有罣礙，由罣礙故而有退沒，由退沒故心便劣弱，心劣弱故便生懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，成就如是方便善巧，謂都不見有少實法可於中住，由於中住而有罣礙，由罣礙故而有退沒，由退沒故心便劣弱，心劣弱故便生懈怠。

「舍利子！以一切法都無實事，離我、我所，皆以無性而為自性，本性空寂、自相空寂，唯有一切愚夫異生迷謬顛倒，執著色蘊乃至識蘊，執著眼處乃至意處，執著色處乃至法處，執著眼界乃至意界，執著色界乃至法界，執著眼識界乃至意識界，執著眼觸乃至意觸，執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，執著地界乃至識界，執著因緣乃至增上緣，執著從緣所生諸法，執著無明乃至老死，執著布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，執著內空乃至無性自性空，執著真如乃至不思議界，執著苦、集、滅、道聖諦，執著四念住乃至八聖道支，執著四靜慮、四無量、四無色定，執著八解脫乃至十遍處，執著空、無相、無願解脫門，執著淨觀地乃至如來地，執著極喜地乃至法雲地，執著一切陀羅尼門、三摩地門，執著五眼、六神通，執著如來十力乃至十八佛不共法，執著三十二大士相、八十隨好，執著無忘失法、恒住捨性，執著一切智、道相智、一切相智，執著預流果乃至獨覺菩提，執著一切菩薩摩訶薩行，執著諸佛無上正等菩提，執著異生、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！以一切法都無實事，離我、我所，皆以無性而為自性，本性空寂、自相空寂，唯有一切愚夫異生迷謬顛倒，執著色蘊乃至識蘊，執著眼處乃至意處，執著色處乃至法處，執著眼界乃至意界，執著色界乃至法界，執著眼識界乃至意識界，執著眼觸乃至意觸，執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，執著地界乃至識界，執著因緣乃至增上緣，執著從緣所生諸法，執著無明乃至老死，執著布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，執著內空乃至無性自性空，執著真如乃至不思議界，執著苦、集、滅、道聖諦，執著四念住乃至八聖道支，執著四靜慮、四無量、四無色定，執著八解脫乃至十遍處，執著空、無相、無願解脫門，執著淨觀地乃至如來地，執著極喜地乃至法雲地，執著一切陀羅尼門、三摩地門，執著五眼、六神通，執著如來十力乃至十八佛不共法，執著三十二大士相、八十隨好，執著無忘失法、恒住捨性，執著一切智、道相智、一切相智，執著預流果乃至獨覺菩提，執著一切菩薩摩訶薩行，執著諸佛無上正等菩提，執著異生、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、菩薩、如來。

「由是因緣，諸菩薩摩訶薩觀一切法都無實事，離我、我所，皆以無性而為自性，本性空寂、自相空寂，行深般若波羅蜜多，自立如幻師為有情說法，諸慳貪者為說布施，諸破戒者為說淨戒，諸忿恚者為說安忍，諸懈怠者為說精進，諸散亂者為說靜慮，諸愚癡者為說般若。是菩薩摩訶薩安立有情，令住布施乃至般若波羅蜜多已，復為宣說能出生死殊勝聖法，令諸有情依之修學，或得預流果，或得一來果，或得不還果，或得阿羅漢果，或得獨覺菩提，或入菩薩正性離生，或住菩薩摩訶薩地，或證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由是因緣，諸菩薩摩訶薩觀一切法都無實事，離我、我所，皆以無性而為自性，本性空寂、自相空寂，行深般若波羅蜜多，自立如幻師為有情說法，諸慳貪者為說布施，諸破戒者為說淨戒，諸忿恚者為說安忍，諸懈怠者為說精進，諸散亂者為說靜慮，諸愚癡者為說般若。是菩薩摩訶薩安立有情，令住布施乃至般若波羅蜜多已，復為宣說能出生死殊勝聖法，令諸有情依之修學，或得預流果，或得一來果，或得不還果，或得阿羅漢果，或得獨覺菩提，或入菩薩正性離生，或住菩薩摩訶薩地，或證無上正等菩提。」

時，舍利子復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何不名有所得者？謂諸有情實無所有，而令安住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，復為宣說能出生死殊勝聖法，或令得預流果，乃至或令證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利子復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何不名有所得者？謂諸有情實無所有，而令安住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，復為宣說能出生死殊勝聖法，或令得預流果，乃至或令證得無上正等菩提。」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸有情非有所得。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見有情少實可得，唯有世俗假說有情。舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住二諦為諸有情宣說正法。何謂二諦？一、世俗諦。二、勝義諦。舍利子！雖二諦中有情施設俱不可得，而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，方便善巧為諸有情宣說正法，令諸有情聞正法已，於現法中尚不得我，何況當得所求果證及能得者！如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，方便善巧雖為有情宣說正法，令修正行得所證果，而心於彼都無所得，達一切法不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸有情非有所得。何以故？舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見有情少實可得，唯有世俗假說有情。舍利子！是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住二諦為諸有情宣說正法。何謂二諦？一、世俗諦。二、勝義諦。舍利子！雖二諦中有情施設俱不可得，而諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，方便善巧為諸有情宣說正法，令諸有情聞正法已，於現法中尚不得我，何況當得所求果證及能得者！如是，舍利子！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，方便善巧雖為有情宣說正法，令修正行得所證果，而心於彼都無所得，達一切法不可得故。」

爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！此諸菩薩摩訶薩雖於諸法不得一性，不得異性，不得總性，不得別性，而被如是大功德鎧。由被如是大功德鎧，不現欲界，不現色界，不現無色界，不現有為界，不現無為界。雖化有情令出三界，而於有情都無所得，亦復不得有情施設。有情施設不可得故無縛無脫，無縛脫故無染無淨，無染淨故諸趣差別不可了知，諸趣差別不可了知故無業無煩惱，無業煩惱故亦無異熟果，既無異熟果如何得有我及有情流轉諸趣現三界等種種差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽舍利子白佛言：「世尊！此諸菩薩摩訶薩雖於諸法不得一性，不得異性，不得總性，不得別性，而被如是大功德鎧。由被如是大功德鎧，不現欲界，不現色界，不現無色界，不現有為界，不現無為界。雖化有情令出三界，而於有情都無所得，亦復不得有情施設。有情施設不可得故無縛無脫，無縛脫故無染無淨，無染淨故諸趣差別不可了知，諸趣差別不可了知故無業無煩惱，無業煩惱故亦無異熟果，既無異熟果如何得有我及有情流轉諸趣現三界等種種差別？」

佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。舍利子！若諸有情先有後無，菩薩、諸佛應有過失，若諸趣生死先有後無，則菩薩、諸佛亦有過失。先無後有理亦不然。是故，舍利子！若佛出世、若不出世，法相常住，真如、法界、不虛妄性終無改轉。以一切法法性、法界、法住、法定、真如、實際、不虛妄性、不變異性猶如虛空，此中尚無我等可得，況有色等諸法可得！既無色等諸法可得，云何當有諸趣生死？諸趣生死既不可得，云何當有成熟有情令其解脫？唯依世俗假說為有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「如是！如是！如汝所說。舍利子！若諸有情先有後無，菩薩、諸佛應有過失，若諸趣生死先有後無，則菩薩、諸佛亦有過失。先無後有理亦不然。是故，舍利子！若佛出世、若不出世，法相常住，真如、法界、不虛妄性終無改轉。以一切法法性、法界、法住、法定、真如、實際、不虛妄性、不變異性猶如虛空，此中尚無我等可得，況有色等諸法可得！既無色等諸法可得，云何當有諸趣生死？諸趣生死既不可得，云何當有成熟有情令其解脫？唯依世俗假說為有。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩從過去佛聞一切法自性皆空，但諸有情顛倒執著，聞已如實繫念思惟。為脫有情顛倒執著，求趣無上正等菩提，於求趣時不作是念：『我於此法已得當得，令彼有情已度當度所執著處生死眾苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩從過去佛聞一切法自性皆空，但諸有情顛倒執著，聞已如實繫念思惟。為脫有情顛倒執著，求趣無上正等菩提，於求趣時不作是念：『我於此法已得當得，令彼有情已度當度所執著處生死眾苦。』

「舍利子！是菩薩摩訶薩為脫有情顛倒執著，被功德鎧大誓莊嚴，勇猛正勤無所顧戀，不退無上正等菩提，常於菩提不起猶豫，謂：『我當證、不當證耶？』但正念言：『我定當證所求無上正等菩提，作諸有情真實饒益，謂令解脫迷謬顛倒諸趣往來受生死苦。』舍利子！諸菩薩摩訶薩雖脫有情迷謬顛倒諸趣生死而無所得，但依世俗說有是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！是菩薩摩訶薩為脫有情顛倒執著，被功德鎧大誓莊嚴，勇猛正勤無所顧戀，不退無上正等菩提，常於菩提不起猶豫，謂：『我當證、不當證耶？』但正念言：『我定當證所求無上正等菩提，作諸有情真實饒益，謂令解脫迷謬顛倒諸趣往來受生死苦。』舍利子！諸菩薩摩訶薩雖脫有情迷謬顛倒諸趣生死而無所得，但依世俗說有是事。

「舍利子！如工幻師或彼弟子，依帝網術化作無量百千俱胝諸有情類，復化種種上妙飲食施化有情皆令飽滿，作是事已歡喜唱言：『我已獲得廣大福聚。』於意云何？是工幻師或彼弟子，實令有情得飽滿不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如工幻師或彼弟子，依帝網術化作無量百千俱胝諸有情類，復化種種上妙飲食施化有情皆令飽滿，作是事已歡喜唱言：『我已獲得廣大福聚。』於意云何？是工幻師或彼弟子，實令有情得飽滿不？」

舍利子言：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利子言：「不也！世尊！」

佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，從初發心為欲饒益諸有情故，修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行三十二大士相、八十隨好，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，圓滿菩薩大菩提道，成熟有情、嚴淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利子：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，從初發心為欲饒益諸有情故，修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行三十二大士相、八十隨好，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，圓滿菩薩大菩提道，成熟有情、嚴淨佛土。

「舍利子！諸菩薩摩訶薩雖作是事，而於有情及一切法都無所得，不作是念：『我以此法調伏如是諸有情類，令其遠離顛倒執著，不復輪迴諸趣生死。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！諸菩薩摩訶薩雖作是事，而於有情及一切法都無所得，不作是念：『我以此法調伏如是諸有情類，令其遠離顛倒執著，不復輪迴諸趣生死。』」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何謂菩薩大菩提道？諸菩薩摩訶薩修行此道，方便善巧成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！何謂菩薩大菩提道？諸菩薩摩訶薩修行此道，方便善巧成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，所行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，所行內空乃至無性自性空，所行真如乃至不思議界，所行苦、集、滅、道聖諦，所行四念住乃至八聖道支，所行四靜慮、四無量、四無色定，所行八解脫乃至十遍處，所行空、無相、無願解脫門，所行極喜地乃至法雲地，所行一切陀羅尼門、三摩地門，所行五眼、六神通，所行如來十力乃至十八佛不共法，所行無忘失法、恒住捨性，所行一切智、道相智、一切相智，及餘無量無邊佛法，皆是菩薩大菩提道。諸菩薩摩訶薩修行此道，方便善巧成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提，而無有情、佛土等想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，所行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，所行內空乃至無性自性空，所行真如乃至不思議界，所行苦、集、滅、道聖諦，所行四念住乃至八聖道支，所行四靜慮、四無量、四無色定，所行八解脫乃至十遍處，所行空、無相、無願解脫門，所行極喜地乃至法雲地，所行一切陀羅尼門、三摩地門，所行五眼、六神通，所行如來十力乃至十八佛不共法，所行無忘失法、恒住捨性，所行一切智、道相智、一切相智，及餘無量無邊佛法，皆是菩薩大菩提道。諸菩薩摩訶薩修行此道，方便善巧成熟有情、嚴淨佛土，疾證無上正等菩提，而無有情、佛土等想。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，方便善巧成熟有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，方便善巧成熟有情？」

佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時方便善巧，自行布施亦勸他行布施，慇懃教誡教授彼言：『諸善男子！勿著布施，若著布施當更受身，若更受身，由斯展轉當受無量猛利大苦。諸善男子！勝義諦中都無布施，亦無施者、受者、施物及諸施果，如是諸法皆本性空，本性空中無法可取，諸法空性亦不可取。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，雖於有情自行於施亦勸他施，而於布施、施者、受者、施物、施果皆無所得，如是布施波羅蜜多名無所得波羅蜜多。善現！是菩薩摩訶薩於此諸法無所得時，方便善巧能化有情，住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或趣無上正等菩提。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，成熟有情令獲勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時方便善巧，自行布施亦勸他行布施，慇懃教誡教授彼言：『諸善男子！勿著布施，若著布施當更受身，若更受身，由斯展轉當受無量猛利大苦。諸善男子！勝義諦中都無布施，亦無施者、受者、施物及諸施果，如是諸法皆本性空，本性空中無法可取，諸法空性亦不可取。』如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，雖於有情自行於施亦勸他施，而於布施、施者、受者、施物、施果皆無所得，如是布施波羅蜜多名無所得波羅蜜多。善現！是菩薩摩訶薩於此諸法無所得時，方便善巧能化有情，住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或趣無上正等菩提。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，成熟有情令獲勝利。

「善現！是菩薩摩訶薩自行布施，亦勸他行布施，無倒稱揚行布施法，歡喜讚歎行布施者。善現！是菩薩摩訶薩如是施已，或生剎帝利大族，或生婆羅門大族，或生長者大族，或生居士大族豐饒財寶，或作小王於小國土富貴自在，或作大王於大國土富貴自在，或作輪王於四洲界富貴自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩自行布施，亦勸他行布施，無倒稱揚行布施法，歡喜讚歎行布施者。善現！是菩薩摩訶薩如是施已，或生剎帝利大族，或生婆羅門大族，或生長者大族，或生居士大族豐饒財寶，或作小王於小國土富貴自在，或作大王於大國土富貴自在，或作輪王於四洲界富貴自在。

「是菩薩摩訶薩生如是等諸尊貴處，以四攝事攝諸有情，先教有情安住布施，由施因緣其心調善，漸次令住戒、忍、精進、靜慮、般若，復令安住四靜慮、四無量、四無色定，復令安住四念住乃至八聖道支，復令安住空、無相、無願解脫門。是菩薩摩訶薩令諸有情住如是等諸善法已，或令趣入正性離生，得預流果乃至令得阿羅漢果；或令趣入正性離生，漸次證得獨覺菩提；或令趣入正性離生，漸次修學諸菩薩地，速趣無上正等菩提。復告彼言：『諸善男子！當發大願速趣無上正等菩提，作諸有情饒益勝事。諸有情類虛妄分別所執諸法都無自性，但由顛倒妄執為有，是故汝等常當精勤，自除顛倒亦勸他斷，自脫生死亦令他脫，自獲大利亦令他得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩生如是等諸尊貴處，以四攝事攝諸有情，先教有情安住布施，由施因緣其心調善，漸次令住戒、忍、精進、靜慮、般若，復令安住四靜慮、四無量、四無色定，復令安住四念住乃至八聖道支，復令安住空、無相、無願解脫門。是菩薩摩訶薩令諸有情住如是等諸善法已，或令趣入正性離生，得預流果乃至令得阿羅漢果；或令趣入正性離生，漸次證得獨覺菩提；或令趣入正性離生，漸次修學諸菩薩地，速趣無上正等菩提。復告彼言：『諸善男子！當發大願速趣無上正等菩提，作諸有情饒益勝事。諸有情類虛妄分別所執諸法都無自性，但由顛倒妄執為有，是故汝等常當精勤，自除顛倒亦勸他斷，自脫生死亦令他脫，自獲大利亦令他得。』

「善現！諸菩薩摩訶薩常應如是修行布施波羅蜜多，由此布施波羅蜜多，從初發心乃至究竟不墮惡趣貧賤邊鄙，為欲饒益諸有情故，多生人趣作轉輪王，富貴自在多所饒益。所以者何？隨業威勢獲如是果。謂彼菩薩作輪王時，見乞者來便作是念：『我為何事流轉生死作轉輪王，豈我不為饒益有情住生死中，受斯勝果不為餘事？』作是念已，告乞者言：『隨汝所須皆當施與，汝取物時如取己物勿作他想。所以者何？我為汝等得饒益故，而受此身積聚財物，故此財物是汝等有，隨汝自取，若自受用，若轉施他，莫有疑難。』是菩薩摩訶薩如是憐愍諸有情時，無緣大悲疾得圓滿。由此大悲疾圓滿故，雖恒饒益無量有情，而於有情都無所得，亦復不得所獲勝果，能如實知：『但由世俗言說施設，饒益種種諸有情事。』又如實知：『所施設事皆如谷響，雖現似有而無真實。』由此於法都無所取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩常應如是修行布施波羅蜜多，由此布施波羅蜜多，從初發心乃至究竟不墮惡趣貧賤邊鄙，為欲饒益諸有情故，多生人趣作轉輪王，富貴自在多所饒益。所以者何？隨業威勢獲如是果。謂彼菩薩作輪王時，見乞者來便作是念：『我為何事流轉生死作轉輪王，豈我不為饒益有情住生死中，受斯勝果不為餘事？』作是念已，告乞者言：『隨汝所須皆當施與，汝取物時如取己物勿作他想。所以者何？我為汝等得饒益故，而受此身積聚財物，故此財物是汝等有，隨汝自取，若自受用，若轉施他，莫有疑難。』是菩薩摩訶薩如是憐愍諸有情時，無緣大悲疾得圓滿。由此大悲疾圓滿故，雖恒饒益無量有情，而於有情都無所得，亦復不得所獲勝果，能如實知：『但由世俗言說施設，饒益種種諸有情事。』又如實知：『所施設事皆如谷響，雖現似有而無真實。』由此於法都無所取。

「善現！諸菩薩摩訶薩常應如是修行布施波羅蜜多，謂於有情都無所顧，乃至能施自身骨肉，況不能捨諸外資具！謂諸資具攝受有情，令速解脫生老病死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩常應如是修行布施波羅蜜多，謂於有情都無所顧，乃至能施自身骨肉，況不能捨諸外資具！謂諸資具攝受有情，令速解脫生老病死。」

具壽善現白佛言：「世尊！何等資具攝受有情，令速解脫生老病死？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！何等資具攝受有情，令速解脫生老病死？」

佛告善現：「所謂布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多資具，若內空乃至無性自性空資具，若真如乃至不思議界資具，若苦、集、滅、道聖諦資具，若四念住乃至八聖道支資具，若四靜慮、四無量、四無色定資具，若八解脫乃至十遍處資具，若空、無相、無願解脫門資具，若淨觀地乃至如來地資具，若極喜地乃至法雲地資具，若一切陀羅尼門、三摩地門資具，若五眼、六神通資具，若如來十力乃至十八佛不共法資具，若無忘失法、恒住捨性資具，若一切智、道相智、一切相智資具，若預流果乃至獨覺菩提資具，若一切菩薩摩訶薩行資具，若諸佛無上正等菩提資具。善現！諸如是等善法資具攝受有情，令速解脫生老病死，諸菩薩摩訶薩常以如是種種資具攝受有情，令速解脫生老病死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「所謂布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多資具，若內空乃至無性自性空資具，若真如乃至不思議界資具，若苦、集、滅、道聖諦資具，若四念住乃至八聖道支資具，若四靜慮、四無量、四無色定資具，若八解脫乃至十遍處資具，若空、無相、無願解脫門資具，若淨觀地乃至如來地資具，若極喜地乃至法雲地資具，若一切陀羅尼門、三摩地門資具，若五眼、六神通資具，若如來十力乃至十八佛不共法資具，若無忘失法、恒住捨性資具，若一切智、道相智、一切相智資具，若預流果乃至獨覺菩提資具，若一切菩薩摩訶薩行資具，若諸佛無上正等菩提資具。善現！諸如是等善法資具攝受有情，令速解脫生老病死，諸菩薩摩訶薩常以如是種種資具攝受有情，令速解脫生老病死。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行布施，勸諸有情行布施已，若見有情毀犯淨戒，深生憐愍而告之言：『汝等今應受持淨戒，我當施汝種種資具令無所乏。汝等由乏諸資生具，毀犯淨戒作諸惡業，我當隨汝所乏資具皆相供給。汝等安住律儀戒已，漸次當能作苦邊際，依三乘法隨其所應，出離生死至究竟樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行布施，勸諸有情行布施已，若見有情毀犯淨戒，深生憐愍而告之言：『汝等今應受持淨戒，我當施汝種種資具令無所乏。汝等由乏諸資生具，毀犯淨戒作諸惡業，我當隨汝所乏資具皆相供給。汝等安住律儀戒已，漸次當能作苦邊際，依三乘法隨其所應，出離生死至究竟樂。』

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自受持淨戒，亦勸他受持淨戒，無倒稱揚受持淨戒法，歡喜讚歎受持淨戒者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，勸諸有情安住淨戒，解脫一切生老病死，證得究竟利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自受持淨戒，亦勸他受持淨戒，無倒稱揚受持淨戒法，歡喜讚歎受持淨戒者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，勸諸有情安住淨戒，解脫一切生老病死，證得究竟利益安樂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，若見有情更相瞋忿，深生憐愍而告之言：『汝等何緣更相瞋忿？汝等若為有所匱乏展轉相緣起諸惡者，應從我索，我當濟汝，隨汝所須種種資具，皆當施汝令無匱乏。汝等不應更相瞋忿，應修安忍共起慈心。』善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修安忍已，欲令堅固復告之言：『瞋忿因緣都無定實，皆從虛妄分別所生，以一切法本性空故。汝等何緣於無實事妄起瞋忿更相毀害？汝等勿緣虛妄分別，更相瞋忿造諸惡業，當墮地獄、傍生、鬼界及餘惡處受諸劇苦，其苦楚毒剛強猛利，逼切身心最極難忍。汝等勿執非實有事，妄相瞋忿作斯惡業，由此惡業尚難可得下劣人身，況得生天，或得值佛聽聞正法如說修行！汝等應知人身難得，佛世難值，生信復難。汝等今者既具斯事，勿由忿恚而失好時，若失此時則不可救，是故汝等於諸有情勿起忿恚，當修安忍。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，若見有情更相瞋忿，深生憐愍而告之言：『汝等何緣更相瞋忿？汝等若為有所匱乏展轉相緣起諸惡者，應從我索，我當濟汝，隨汝所須種種資具，皆當施汝令無匱乏。汝等不應更相瞋忿，應修安忍共起慈心。』善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修安忍已，欲令堅固復告之言：『瞋忿因緣都無定實，皆從虛妄分別所生，以一切法本性空故。汝等何緣於無實事妄起瞋忿更相毀害？汝等勿緣虛妄分別，更相瞋忿造諸惡業，當墮地獄、傍生、鬼界及餘惡處受諸劇苦，其苦楚毒剛強猛利，逼切身心最極難忍。汝等勿執非實有事，妄相瞋忿作斯惡業，由此惡業尚難可得下劣人身，況得生天，或得值佛聽聞正法如說修行！汝等應知人身難得，佛世難值，生信復難。汝等今者既具斯事，勿由忿恚而失好時，若失此時則不可救，是故汝等於諸有情勿起忿恚，當修安忍。』

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行安忍，亦勸他行安忍，無倒稱揚行安忍法，歡喜讚歎行安忍者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修行安忍，諸有情類由斯展轉，漸依三乘而得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行安忍，亦勸他行安忍，無倒稱揚行安忍法，歡喜讚歎行安忍者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情修行安忍，諸有情類由斯展轉，漸依三乘而得解脫。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情身心懈怠，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不勤精進修諸善法而生懈怠？』彼作是言：『我乏資具，於諸善事不獲勤修。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具，汝應勤修布施、淨戒、安忍等法。』時，諸有情得是菩薩所施資具無所乏少，便能發起身心精進，修諸善法速得圓滿。由諸善法得圓滿故，漸次引生諸無漏法，由無漏法得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或有趣入諸菩薩地，漸得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情身心懈怠，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不勤精進修諸善法而生懈怠？』彼作是言：『我乏資具，於諸善事不獲勤修。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具，汝應勤修布施、淨戒、安忍等法。』時，諸有情得是菩薩所施資具無所乏少，便能發起身心精進，修諸善法速得圓滿。由諸善法得圓滿故，漸次引生諸無漏法，由無漏法得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或有趣入諸菩薩地，漸得無上正等菩提。

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行精進，亦勸他行精進，無倒稱揚行精進法，歡喜讚歎行精進者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，令諸有情遠離懈怠，勤修諸善疾證解脫，復能利樂諸有情類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行精進，亦勸他行精進，無倒稱揚行精進法，歡喜讚歎行精進者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，令諸有情遠離懈怠，勤修諸善疾證解脫，復能利樂諸有情類。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情諸根散亂忘失正念，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不修靜慮，散亂失念沈淪生死受苦無窮？』彼作是言：『我乏資具故，於靜慮不獲勤修。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具，汝等從今不應復起虛妄尋伺，攀緣內外擾亂自心。』時，諸有情得是菩薩所施資具無所乏少，便能伏斷虛妄尋伺入初靜慮，漸次復入第二、第三、第四靜慮，依諸靜慮復能引發慈、悲、喜、捨四種無量，靜慮、無量為所依止，復能引發四無色定，靜慮、無量、無色調心令柔軟已，修四念住展轉乃至八聖道支，由此復能引空、無相及無願等殊勝善法，隨其所應得三乘果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情諸根散亂忘失正念，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不修靜慮，散亂失念沈淪生死受苦無窮？』彼作是言：『我乏資具故，於靜慮不獲勤修。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具，汝等從今不應復起虛妄尋伺，攀緣內外擾亂自心。』時，諸有情得是菩薩所施資具無所乏少，便能伏斷虛妄尋伺入初靜慮，漸次復入第二、第三、第四靜慮，依諸靜慮復能引發慈、悲、喜、捨四種無量，靜慮、無量為所依止，復能引發四無色定，靜慮、無量、無色調心令柔軟已，修四念住展轉乃至八聖道支，由此復能引空、無相及無願等殊勝善法，隨其所應得三乘果。

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自修靜慮，亦勸他修靜慮，無倒稱揚修靜慮法，歡喜讚歎修靜慮者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情遠離散亂，修諸靜慮獲大利樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自修靜慮，亦勸他修靜慮，無倒稱揚修靜慮法，歡喜讚歎修靜慮者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情遠離散亂，修諸靜慮獲大利樂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情愚癡顛倒，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不修妙慧，愚癡顛倒受苦無窮？』彼作是言：『我乏資具故，於妙慧不獲勤修。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具，汝可受之。先修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮得圓滿已，應審觀察諸法實相，修行般若波羅蜜多。謂於爾時，應審觀察為有少法而可得不？謂我、有情廣說乃至知者、見者為可得不？色乃至識為可得不？眼處乃至意處為可得不？色處乃至法處為可得不？眼界乃至意界為可得不？色界乃至法界為可得不？眼識界乃至意識界為可得不？眼觸乃至意觸為可得不？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受為可得不？地界乃至識界為可得不？因緣乃至增上緣為可得不？從緣所生諸法為可得不？無明乃至老死為可得不？欲界、色界、無色界為可得不？布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多為可得不？內空乃至無性自性空為可得不？真如乃至不思議界為可得不？苦、集、滅、道聖諦為可得不？四念住乃至八聖道支為可得不？四靜慮、四無量、四無色定為可得不？八解脫乃至十遍處為可得不？空、無相、無願解脫門為可得不？淨觀地乃至如來地為可得不？極喜地乃至法雲地為可得不？一切陀羅尼門、三摩地門為可得不？五眼、六神通為可得不？如來十力乃至十八佛不共法為可得不？三十二大士相、八十隨好為可得不？無忘失法、恒住捨性為可得不？一切智、道相智、一切相智為可得不？預流果乃至獨覺菩提為可得不？一切菩薩摩訶薩行為可得不？諸佛無上正等菩提為可得不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情愚癡顛倒，深生憐愍而告之言：『汝等何緣不修妙慧，愚癡顛倒受苦無窮？』彼作是言：『我乏資具故，於妙慧不獲勤修。』菩薩告言：『我能施汝所乏資具，汝可受之。先修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮得圓滿已，應審觀察諸法實相，修行般若波羅蜜多。謂於爾時，應審觀察為有少法而可得不？謂我、有情廣說乃至知者、見者為可得不？色乃至識為可得不？眼處乃至意處為可得不？色處乃至法處為可得不？眼界乃至意界為可得不？色界乃至法界為可得不？眼識界乃至意識界為可得不？眼觸乃至意觸為可得不？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受為可得不？地界乃至識界為可得不？因緣乃至增上緣為可得不？從緣所生諸法為可得不？無明乃至老死為可得不？欲界、色界、無色界為可得不？布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多為可得不？內空乃至無性自性空為可得不？真如乃至不思議界為可得不？苦、集、滅、道聖諦為可得不？四念住乃至八聖道支為可得不？四靜慮、四無量、四無色定為可得不？八解脫乃至十遍處為可得不？空、無相、無願解脫門為可得不？淨觀地乃至如來地為可得不？極喜地乃至法雲地為可得不？一切陀羅尼門、三摩地門為可得不？五眼、六神通為可得不？如來十力乃至十八佛不共法為可得不？三十二大士相、八十隨好為可得不？無忘失法、恒住捨性為可得不？一切智、道相智、一切相智為可得不？預流果乃至獨覺菩提為可得不？一切菩薩摩訶薩行為可得不？諸佛無上正等菩提為可得不？』

「彼諸有情既得資具無所乏少，依菩薩語先修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，得圓滿已復審觀察諸法實相，修行般若波羅蜜多。審觀察時如先所說，諸法實性皆不可得，不可得故無所執著，不執著故不見少法有生有滅、有染有淨。彼於諸法無所得時，於一切處不起分別，謂不分別此是地獄、傍生、鬼界、若阿素洛、若人、若天，亦不分別此是持戒、此是犯戒，亦不分別此是異生、此是聖者、此是預流、此是一來、此是不還、此是阿羅漢、此是獨覺、此是菩薩、此是佛、此是有為、此是無為。彼由如是無分別故，隨其所應漸次證得三乘涅槃究竟安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸有情既得資具無所乏少，依菩薩語先修布施、淨戒、安忍、精進、靜慮，得圓滿已復審觀察諸法實相，修行般若波羅蜜多。審觀察時如先所說，諸法實性皆不可得，不可得故無所執著，不執著故不見少法有生有滅、有染有淨。彼於諸法無所得時，於一切處不起分別，謂不分別此是地獄、傍生、鬼界、若阿素洛、若人、若天，亦不分別此是持戒、此是犯戒，亦不分別此是異生、此是聖者、此是預流、此是一來、此是不還、此是阿羅漢、此是獨覺、此是菩薩、此是佛、此是有為、此是無為。彼由如是無分別故，隨其所應漸次證得三乘涅槃究竟安樂。

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自修般若，亦勸他修般若，無倒稱揚修般若法，歡喜讚歎修般若者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情勤修般若，令得究竟利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自修般若，亦勸他修般若，無倒稱揚修般若法，歡喜讚歎修般若者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，勸諸有情勤修般若，令得究竟利益安樂。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多已，復見有情輪迴諸趣，受無量苦未得解脫，欲令解脫生死苦故，先以種種資具饒益，後以出世諸無漏法，方便善巧而攝受之。彼諸有情既得資具無所乏少身心勇決，能住內空乃至無性自性空，亦能住真如乃至不思議界，亦能住苦、集、滅、道聖諦，亦能修四念住乃至八聖道支，亦能修四靜慮、四無量、四無色定，亦能修八解脫乃至十遍處，亦能修空、無相、無願解脫門，亦能修淨觀地乃至如來地，亦能修極喜地乃至法雲地，亦能修一切陀羅尼門、三摩地門，亦能修五眼、六神通，亦能修如來十力乃至十八佛不共法，亦能修無忘失法、恒住捨性，亦能修一切智、道相智、一切相智，亦能修無量無邊諸餘佛法。彼諸有情，由無漏法所攝受故解脫生死，證得涅槃究竟安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦勸他行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多已，復見有情輪迴諸趣，受無量苦未得解脫，欲令解脫生死苦故，先以種種資具饒益，後以出世諸無漏法，方便善巧而攝受之。彼諸有情既得資具無所乏少身心勇決，能住內空乃至無性自性空，亦能住真如乃至不思議界，亦能住苦、集、滅、道聖諦，亦能修四念住乃至八聖道支，亦能修四靜慮、四無量、四無色定，亦能修八解脫乃至十遍處，亦能修空、無相、無願解脫門，亦能修淨觀地乃至如來地，亦能修極喜地乃至法雲地，亦能修一切陀羅尼門、三摩地門，亦能修五眼、六神通，亦能修如來十力乃至十八佛不共法，亦能修無忘失法、恒住捨性，亦能修一切智、道相智、一切相智，亦能修無量無邊諸餘佛法。彼諸有情，由無漏法所攝受故解脫生死，證得涅槃究竟安樂。

「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行種種勝無漏法，亦勸他行種種勝無漏法，無倒稱揚行種種勝無漏法，歡喜讚歎行種種勝無漏法者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，以無漏法攝受有情，令其解脫生死眾苦，證得畢竟常樂涅槃，亦能為他作大饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，自行種種勝無漏法，亦勸他行種種勝無漏法，無倒稱揚行種種勝無漏法，歡喜讚歎行種種勝無漏法者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，以無漏法攝受有情，令其解脫生死眾苦，證得畢竟常樂涅槃，亦能為他作大饒益。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情無所依怙，多諸苦惱眾具匱乏，深生憐愍而安慰言：『我能為汝作所依怙，令汝解脫所受苦事。汝等所須飲食、衣服、臥具、車乘、舍宅、香花、伎樂、燈明、財寶、僮僕，及餘種種所須資具，皆隨意索，勿有疑難，我當隨汝所索皆施，令汝長夜利益安樂。汝等受我所施物時，如取己物莫作他想。所以者何？我於長夜積聚財物，但為汝等得利樂故。汝等今者以無難心，於此財物隨意受取，受已先應自正受用修諸善業，後以此物施諸有情亦令修善，謂令修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦令安住內空乃至無性自性空，亦令安住真如乃至不思議界，亦令安住苦、集、滅、道聖諦，亦令修行四念住乃至八聖道支，亦令修行四靜慮、四無量、四無色定，亦令修行八解脫乃至十遍處，亦令修行空、無相、無願解脫門，亦令修行淨觀地乃至如來地，亦令修行極喜地乃至法雲地，亦令修行一切陀羅尼門、三摩地門，亦令修行五眼、六神通，亦令修行如來十力乃至十八佛不共法，亦令修行無忘失法、恒住捨性，亦令修行一切智、道相智、一切相智，亦令修行諸餘無量無邊佛法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多，見諸有情無所依怙，多諸苦惱眾具匱乏，深生憐愍而安慰言：『我能為汝作所依怙，令汝解脫所受苦事。汝等所須飲食、衣服、臥具、車乘、舍宅、香花、伎樂、燈明、財寶、僮僕，及餘種種所須資具，皆隨意索，勿有疑難，我當隨汝所索皆施，令汝長夜利益安樂。汝等受我所施物時，如取己物莫作他想。所以者何？我於長夜積聚財物，但為汝等得利樂故。汝等今者以無難心，於此財物隨意受取，受已先應自正受用修諸善業，後以此物施諸有情亦令修善，謂令修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦令安住內空乃至無性自性空，亦令安住真如乃至不思議界，亦令安住苦、集、滅、道聖諦，亦令修行四念住乃至八聖道支，亦令修行四靜慮、四無量、四無色定，亦令修行八解脫乃至十遍處，亦令修行空、無相、無願解脫門，亦令修行淨觀地乃至如來地，亦令修行極喜地乃至法雲地，亦令修行一切陀羅尼門、三摩地門，亦令修行五眼、六神通，亦令修行如來十力乃至十八佛不共法，亦令修行無忘失法、恒住捨性，亦令修行一切智、道相智、一切相智，亦令修行諸餘無量無邊佛法。』

「善現！是菩薩摩訶薩如是教導諸有情已，隨其所應復令修習諸無漏法，住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩如是教導諸有情已，隨其所應復令修習諸無漏法，住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，方便善巧成熟有情，令其解脫惡趣生死，如應證得三乘涅槃，饒益自他究竟安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多，方便善巧成熟有情，令其解脫惡趣生死，如應證得三乘涅槃，饒益自他究竟安樂。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多，及餘菩薩大菩提道，方便善巧成熟有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多，及餘菩薩大菩提道，方便善巧成熟有情？」

佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，方便善巧見諸有情資財匱乏，煩惱熾盛不能修善，憐愍告言：『汝等若為資緣匱乏不能修善，我當施汝種種資緣，汝等勿起煩惱惡業，應正修習布施等善。』是菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，如應攝受諸有情類，諸慳貪者令修布施，於身、命、財無所顧惜；諸破戒者令修淨戒，能正受行十善業道，住律儀戒不破不穿，無穢無雜亦無執取；諸瞋忿者令修安忍；諸懈怠者令修精進；諸散亂者令修靜慮；諸愚癡者令修妙慧；執諸法者令修法空；無餘種種勝功德者令具修學。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，成熟有情方便善巧，令其解脫惡趣生死，如應證得三乘涅槃，饒益自他究竟安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「有菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時，方便善巧見諸有情資財匱乏，煩惱熾盛不能修善，憐愍告言：『汝等若為資緣匱乏不能修善，我當施汝種種資緣，汝等勿起煩惱惡業，應正修習布施等善。』是菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，如應攝受諸有情類，諸慳貪者令修布施，於身、命、財無所顧惜；諸破戒者令修淨戒，能正受行十善業道，住律儀戒不破不穿，無穢無雜亦無執取；諸瞋忿者令修安忍；諸懈怠者令修精進；諸散亂者令修靜慮；諸愚癡者令修妙慧；執諸法者令修法空；無餘種種勝功德者令具修學。如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，成熟有情方便善巧，令其解脫惡趣生死，如應證得三乘涅槃，饒益自他究竟安樂。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩修行餘四波羅蜜多，及餘菩薩大菩提道，一一皆能方便善巧，以一切善成熟有情，令其解脫惡趣生死，如應證得三乘涅槃，饒益自他究竟安樂，一一廣說如前布施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩修行餘四波羅蜜多，及餘菩薩大菩提道，一一皆能方便善巧，以一切善成熟有情，令其解脫惡趣生死，如應證得三乘涅槃，饒益自他究竟安樂，一一廣說如前布施。」