大般若波羅蜜多經卷第四百七十二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百七十二三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分善達品第七十七之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分善達品第七十七之二

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行相？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行如芭蕉樹，葉葉析除實不可得。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行相？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行如芭蕉樹，葉葉析除實不可得。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行相。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行生滅？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行生時無所從來、滅時無所至去，雖無來無去而生滅相應。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行生滅？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行生時無所從來、滅時無所至去，雖無來無去而生滅相應。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行生滅。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行真如？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行真如？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如，是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知行真如。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識相？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識如諸幻事，眾緣和合假施設有，實不可得。謂如幻師或彼弟子，於四衢道幻作四軍，所謂象軍、馬軍、車軍、步軍，或復幻作諸餘色類相，雖似有而無其實，識亦如是實不可得。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識相？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識如諸幻事，眾緣和合假施設有，實不可得。謂如幻師或彼弟子，於四衢道幻作四軍，所謂象軍、馬軍、車軍、步軍，或復幻作諸餘色類相，雖似有而無其實，識亦如是實不可得。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識相。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識生滅？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識生時無所從來、滅時無所至去，雖無來無去而生滅相應。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識生滅？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識生時無所從來、滅時無所至去，雖無來無去而生滅相應。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識生滅。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識真如？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識真如？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知識真如。

「善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，則能學色蘊乃至識蘊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，則能學色蘊乃至識蘊。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼處乃至意處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼處乃至意處？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知眼處眼處自性空，乃至意處意處自性空，內處自性不可得故。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼處乃至意處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知眼處眼處自性空，乃至意處意處自性空，內處自性不可得故。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼處乃至意處。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學色處乃至法處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學色處乃至法處？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色處色處自性空，乃至法處法處自性空，外處自性不可得故。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學色處乃至法處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色處色處自性空，乃至法處法處自性空，外處自性不可得故。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學色處乃至法處。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼界乃至意界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼界乃至意界？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知眼界眼界自性空，乃至意界意界自性空。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼界乃至意界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知眼界眼界自性空，乃至意界意界自性空。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼界乃至意界。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學色界乃至法界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學色界乃至法界？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色界色界自性空，乃至法界法界自性空。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學色界乃至法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色界色界自性空，乃至法界法界自性空。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學色界乃至法界。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼識界乃至意識界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼識界乃至意識界？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知眼識界眼識界自性空，乃至意識界意識界自性空。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼識界乃至意識界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知眼識界眼識界自性空，乃至意識界意識界自性空。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼識界乃至意識界。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼觸乃至意觸？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼觸乃至意觸？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知眼觸眼觸自性空，乃至意觸意觸自性空。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼觸乃至意觸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知眼觸眼觸自性空，乃至意觸意觸自性空。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼觸乃至意觸。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受自性空，乃至意觸為緣所生諸受意觸為緣所生諸受自性空。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受自性空，乃至意觸為緣所生諸受意觸為緣所生諸受自性空。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學地界乃至識界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學地界乃至識界？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知地界地界自性空，乃至識界識界自性空。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學地界乃至識界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知地界地界自性空，乃至識界識界自性空。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學地界乃至識界。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學因緣乃至增上緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學因緣乃至增上緣？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知因緣是種子相，等無間緣是開發相，所緣緣是任持相，增上緣是不礙相，自性本空，遠離二法。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學因緣乃至增上緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知因緣是種子相，等無間緣是開發相，所緣緣是任持相，增上緣是不礙相，自性本空，遠離二法。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學因緣乃至增上緣。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學從緣所生諸法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學從緣所生諸法？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知一切從緣所生法不生不滅、不斷不常、不一不異、不來不去，絕諸戲論、本性憺怕。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學從緣所生諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知一切從緣所生法不生不滅、不斷不常、不一不異、不來不去，絕諸戲論、本性憺怕。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學從緣所生諸法。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學無明乃至老死？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學無明乃至老死？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知無明乃至老死無生無滅、無染無淨，自性本空，遠離二法。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學無明乃至老死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知無明乃至老死無生無滅、無染無淨，自性本空，遠離二法。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學無明乃至老死。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學內空乃至無性自性空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學內空乃至無性自性空？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知內空乃至無性自性空皆無自性、都不可得而能安住。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學內空乃至無性自性空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知內空乃至無性自性空皆無自性、都不可得而能安住。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學內空乃至無性自性空。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學真如乃至不思議界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學真如乃至不思議界？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知真如乃至不思議界皆無戲論、都無分別而能安住。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學真如乃至不思議界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知真如乃至不思議界皆無戲論、都無分別而能安住。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學真如乃至不思議界。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學苦、集、滅、道聖諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學苦、集、滅、道聖諦？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知苦是逼迫相，集是生起相，滅是寂靜相，道是出離相，自性本空，遠離二法，是聖者諦。苦等即真如，真如即苦等，無二無別，唯真聖者能如實知。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學苦、集、滅、道聖諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知苦是逼迫相，集是生起相，滅是寂靜相，道是出離相，自性本空，遠離二法，是聖者諦。苦等即真如，真如即苦等，無二無別，唯真聖者能如實知。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學苦、集、滅、道聖諦。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學四靜慮、四無量、四無色定？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學四靜慮、四無量、四無色定？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知四靜慮、四無量、四無色定無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學四靜慮、四無量、四無色定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知四靜慮、四無量、四無色定無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學四靜慮、四無量、四無色定。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學四念住乃至八聖道支？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學四念住乃至八聖道支？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知四念住乃至八聖道支無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學四念住乃至八聖道支。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知四念住乃至八聖道支無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學四念住乃至八聖道支。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學八解脫乃至十遍處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學八解脫乃至十遍處？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知八解脫乃至十遍處無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學八解脫乃至十遍處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知八解脫乃至十遍處無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學八解脫乃至十遍處。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學極喜地乃至法雲地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學極喜地乃至法雲地？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知極喜地乃至法雲地無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學極喜地乃至法雲地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知極喜地乃至法雲地無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學極喜地乃至法雲地。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學一切陀羅尼門、三摩地門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，亦能學一切陀羅尼門、三摩地門？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知一切陀羅尼門、三摩地門無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學一切陀羅尼門、三摩地門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知一切陀羅尼門、三摩地門無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學一切陀羅尼門、三摩地門。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學五眼、六神通？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學五眼、六神通？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知五眼、六神通無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學五眼、六神通。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知五眼、六神通無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學五眼、六神通。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學如來十力乃至十八佛不共法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學如來十力乃至十八佛不共法？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知如來十力乃至十八佛不共法無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學如來十力乃至十八佛不共法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知如來十力乃至十八佛不共法無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學如來十力乃至十八佛不共法。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學無忘失法、恒住捨性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學無忘失法、恒住捨性？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知無忘失法、恒住捨性無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學無忘失法、恒住捨性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知無忘失法、恒住捨性無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學無忘失法、恒住捨性。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學一切智、道相智、一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學一切智、道相智、一切相智？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知一切智、道相智、一切相智無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學一切智、道相智、一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知一切智、道相智、一切相智無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學一切智、道相智、一切相智。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學成熟有情、嚴淨佛土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學成熟有情、嚴淨佛土？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知成熟有情、嚴淨佛土無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學成熟有情、嚴淨佛土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知成熟有情、嚴淨佛土無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學成熟有情、嚴淨佛土。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學諸餘無量無邊佛法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學諸餘無量無邊佛法？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知諸餘無量無邊佛法無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學諸餘無量無邊佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知諸餘無量無邊佛法無增無減、無染無淨、無自性、不可得而能修習。善現！是為菩薩摩訶薩能如是學三解脫門，亦能學諸餘無量無邊佛法。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知色等諸法各各差別不相雜亂，將無以色乃至以識壞法界耶？將無以眼處乃至以意處壞法界耶？將無以色處乃至以法處壞法界耶？將無以眼界乃至以意界壞法界耶？將無以色界乃至以法界壞法界耶？將無以眼識界乃至以意識界壞法界耶？將無以眼觸乃至以意觸壞法界耶？將無以眼觸為緣所生諸受乃至以意觸為緣所生諸受壞法界耶？將無以地界乃至以識界壞法界耶？將無以因緣乃至以增上緣壞法界耶？將無以從緣所生諸法壞法界耶？將無以無明乃至以老死壞法界耶？將無以內空乃至以無性自性空壞法界耶？將無以真如乃至以不思議界壞法界耶？將無以苦、集、滅、道聖諦壞法界耶？將無以布施波羅蜜多乃至以般若波羅蜜多壞法界耶？將無以四靜慮、四無量、四無色定壞法界耶？將無以四念住乃至以八聖道支壞法界耶？將無以空、無相、無願解脫門壞法界耶？將無以八解脫、八勝處、九次第定、十遍處壞法界耶？將無以淨觀地乃至以如來地壞法界耶？將無以極喜地乃至以法雲地壞法界耶？將無以一切陀羅尼門、三摩地門壞法界耶？將無以五眼、六神通壞法界耶？將無以如來十力乃至以十八佛不共法壞法界耶？將無以三十二大士相、八十隨好壞法界耶？將無以無忘失法、恒住捨性壞法界耶？將無以一切智、道相智、一切相智壞法界耶？將無以預流果乃至以獨覺菩提壞法界耶？將無以一切菩薩摩訶薩行壞法界耶？將無以諸佛無上正等菩提壞法界耶？將無以一切智智壞法界耶？何以故？世尊！法界無二無差別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知色等諸法各各差別不相雜亂，將無以色乃至以識壞法界耶？將無以眼處乃至以意處壞法界耶？將無以色處乃至以法處壞法界耶？將無以眼界乃至以意界壞法界耶？將無以色界乃至以法界壞法界耶？將無以眼識界乃至以意識界壞法界耶？將無以眼觸乃至以意觸壞法界耶？將無以眼觸為緣所生諸受乃至以意觸為緣所生諸受壞法界耶？將無以地界乃至以識界壞法界耶？將無以因緣乃至以增上緣壞法界耶？將無以從緣所生諸法壞法界耶？將無以無明乃至以老死壞法界耶？將無以內空乃至以無性自性空壞法界耶？將無以真如乃至以不思議界壞法界耶？將無以苦、集、滅、道聖諦壞法界耶？將無以布施波羅蜜多乃至以般若波羅蜜多壞法界耶？將無以四靜慮、四無量、四無色定壞法界耶？將無以四念住乃至以八聖道支壞法界耶？將無以空、無相、無願解脫門壞法界耶？將無以八解脫、八勝處、九次第定、十遍處壞法界耶？將無以淨觀地乃至以如來地壞法界耶？將無以極喜地乃至以法雲地壞法界耶？將無以一切陀羅尼門、三摩地門壞法界耶？將無以五眼、六神通壞法界耶？將無以如來十力乃至以十八佛不共法壞法界耶？將無以三十二大士相、八十隨好壞法界耶？將無以無忘失法、恒住捨性壞法界耶？將無以一切智、道相智、一切相智壞法界耶？將無以預流果乃至以獨覺菩提壞法界耶？將無以一切菩薩摩訶薩行壞法界耶？將無以諸佛無上正等菩提壞法界耶？將無以一切智智壞法界耶？何以故？世尊！法界無二無差別故。」

佛告善現：「若離法界餘法可得，可言彼法能壞法界；然離法界無法可得，故無餘法能壞法界。所以者何？諸佛、菩薩、獨覺、聲聞知離法界無法可得，既知無法離於法界，亦不為他施設宣說，是故法界無能壞者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應學法界無二、無別、不可壞相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若離法界餘法可得，可言彼法能壞法界；然離法界無法可得，故無餘法能壞法界。所以者何？諸佛、菩薩、獨覺、聲聞知離法界無法可得，既知無法離於法界，亦不為他施設宣說，是故法界無能壞者。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應學法界無二、無別、不可壞相。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩欲學法界，當於何學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩欲學法界，當於何學？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲學法界，當於一切法學。所以者何？善現！以一切法皆入法界故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩欲學法界，當於一切法學。所以者何？善現！以一切法皆入法界故。」

具壽善現復白佛言：「何因緣故，說一切法皆入法界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何因緣故，說一切法皆入法界？」

佛告善現：「若佛出世、若不出世，諸法法爾皆入法界無差別相，不由佛說。所以者何？善現！若善法非善法、若有記法無記法、若有漏法無漏法、若世間法出世間法、若有為法無為法，如是等一切法，無不皆入無相、無為、性空法界。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，欲學法界當學一切法，若學一切法即是學法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若佛出世、若不出世，諸法法爾皆入法界無差別相，不由佛說。所以者何？善現！若善法非善法、若有記法無記法、若有漏法無漏法、若世間法出世間法、若有為法無為法，如是等一切法，無不皆入無相、無為、性空法界。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，欲學法界當學一切法，若學一切法即是學法界。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆入法界無二無別，諸菩薩摩訶薩云何當學般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多？云何當學初靜慮乃至第四靜慮？云何當學慈無量乃至捨無量？云何當學空無邊處定乃至非想非非想處定？云何當學四念住乃至八聖道支？云何當學空、無相、無願解脫門？云何當學八解脫乃至十遍處？云何當學極喜地乃至法雲地？云何當學一切陀羅尼門、三摩地門？云何當學內空乃至無性自性空？云何當學真如乃至不思議界？云何當學苦、集、滅、道聖諦？云何當學五眼、六神通？云何當學如來十力乃至十八佛不共法？云何當學無忘失法、恒住捨性？云何當學一切智、道相智、一切相智？云何當學成滿三十二大士相、八十隨好？云何當學成滿剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族？云何當學成滿四大王眾天乃至他化自在天？云何當學成滿梵眾天乃至廣果天？云何當學成滿無想有情天法而不樂生彼？云何當學成滿淨居天法而不樂生彼？云何當學空無邊處天法乃至非想非非想處天法而不樂生彼？云何當學初發菩提心乃至第十發菩提心？云何當學趣證菩薩正性離生？云何當學一切聲聞及獨覺地而不作證？云何當學成熟有情、嚴淨佛土？云何當學諸陀羅尼及無礙辯？云何當學一切菩薩摩訶薩道及佛無上正等菩提，如是學已知一切法一切種相，便能證得一切智智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法皆入法界無二無別，諸菩薩摩訶薩云何當學般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多？云何當學初靜慮乃至第四靜慮？云何當學慈無量乃至捨無量？云何當學空無邊處定乃至非想非非想處定？云何當學四念住乃至八聖道支？云何當學空、無相、無願解脫門？云何當學八解脫乃至十遍處？云何當學極喜地乃至法雲地？云何當學一切陀羅尼門、三摩地門？云何當學內空乃至無性自性空？云何當學真如乃至不思議界？云何當學苦、集、滅、道聖諦？云何當學五眼、六神通？云何當學如來十力乃至十八佛不共法？云何當學無忘失法、恒住捨性？云何當學一切智、道相智、一切相智？云何當學成滿三十二大士相、八十隨好？云何當學成滿剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族？云何當學成滿四大王眾天乃至他化自在天？云何當學成滿梵眾天乃至廣果天？云何當學成滿無想有情天法而不樂生彼？云何當學成滿淨居天法而不樂生彼？云何當學空無邊處天法乃至非想非非想處天法而不樂生彼？云何當學初發菩提心乃至第十發菩提心？云何當學趣證菩薩正性離生？云何當學一切聲聞及獨覺地而不作證？云何當學成熟有情、嚴淨佛土？云何當學諸陀羅尼及無礙辯？云何當學一切菩薩摩訶薩道及佛無上正等菩提，如是學已知一切法一切種相，便能證得一切智智？

「世尊！非法界中有如是等種種分別，將無菩薩摩訶薩眾由此分別行於顛倒，無戲論中起諸戲論。何以故？真法界中都無分別戲論事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！非法界中有如是等種種分別，將無菩薩摩訶薩眾由此分別行於顛倒，無戲論中起諸戲論。何以故？真法界中都無分別戲論事故。

「世尊！法界非色、受、想、行、識，亦不離色、受、想、行、識；色、受、想、行、識即是法界，法界即是色、受、想、行、識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非色、受、想、行、識，亦不離色、受、想、行、識；色、受、想、行、識即是法界，法界即是色、受、想、行、識。

「世尊！法界非眼處乃至意處，亦不離眼處乃至意處；眼處乃至意處即是法界，法界即是眼處乃至意處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非眼處乃至意處，亦不離眼處乃至意處；眼處乃至意處即是法界，法界即是眼處乃至意處。

「世尊！法界非色處乃至法處，亦不離色處乃至法處；色處乃至法處即是法界，法界即是色處乃至法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非色處乃至法處，亦不離色處乃至法處；色處乃至法處即是法界，法界即是色處乃至法處。

「世尊！法界非眼界乃至意界，亦不離眼界乃至意界；眼界乃至意界即是法界，法界即是眼界乃至意界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非眼界乃至意界，亦不離眼界乃至意界；眼界乃至意界即是法界，法界即是眼界乃至意界。

「世尊！法界非色界乃至法界，亦不離色界乃至法界；色界乃至法界即是法界，法界即是色界乃至法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非色界乃至法界，亦不離色界乃至法界；色界乃至法界即是法界，法界即是色界乃至法界。

「世尊！法界非眼識界乃至意識界，亦不離眼識界乃至意識界；眼識界乃至意識界即是法界，法界即是眼識界乃至意識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非眼識界乃至意識界，亦不離眼識界乃至意識界；眼識界乃至意識界即是法界，法界即是眼識界乃至意識界。

「世尊！法界非眼觸乃至意觸，亦不離眼觸乃至意觸；眼觸乃至意觸即是法界，法界即是眼觸乃至意觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非眼觸乃至意觸，亦不離眼觸乃至意觸；眼觸乃至意觸即是法界，法界即是眼觸乃至意觸。

「世尊！法界非眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，亦不離眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受；眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受即是法界，法界即是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，亦不離眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受；眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受即是法界，法界即是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受。

「世尊！法界非地界乃至識界，亦不離地界乃至識界；地界乃至識界即是法界，法界即是地界乃至識界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非地界乃至識界，亦不離地界乃至識界；地界乃至識界即是法界，法界即是地界乃至識界。

「世尊！法界非因緣乃至增上緣，亦不離因緣乃至增上緣；因緣乃至增上緣即是法界，法界即是因緣乃至增上緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非因緣乃至增上緣，亦不離因緣乃至增上緣；因緣乃至增上緣即是法界，法界即是因緣乃至增上緣。

「世尊！法界非從緣所生諸法，亦不離從緣所生諸法；從緣所生諸法即是法界，法界即是從緣所生諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非從緣所生諸法，亦不離從緣所生諸法；從緣所生諸法即是法界，法界即是從緣所生諸法。

「世尊！法界非無明乃至老死，亦不離無明乃至老死；無明乃至老死即是法界，法界即是無明乃至老死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非無明乃至老死，亦不離無明乃至老死；無明乃至老死即是法界，法界即是無明乃至老死。

「世尊！法界非布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦不離布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多；布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多即是法界，法界即是布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦不離布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多；布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多即是法界，法界即是布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。

「世尊！法界非四靜慮、四無量、四無色定，亦不離四靜慮、四無量、四無色定；四靜慮、四無量、四無色定即是法界，法界即是四靜慮、四無量、四無色定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非四靜慮、四無量、四無色定，亦不離四靜慮、四無量、四無色定；四靜慮、四無量、四無色定即是法界，法界即是四靜慮、四無量、四無色定。

「世尊！法界非四念住乃至八聖道支，亦不離四念住乃至八聖道支；四念住乃至八聖道支即是法界，法界即是四念住乃至八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非四念住乃至八聖道支，亦不離四念住乃至八聖道支；四念住乃至八聖道支即是法界，法界即是四念住乃至八聖道支。

「世尊！法界非空、無相、無願解脫門，亦不離空、無相、無願解脫門；空、無相、無願解脫門即是法界，法界即是空、無相、無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非空、無相、無願解脫門，亦不離空、無相、無願解脫門；空、無相、無願解脫門即是法界，法界即是空、無相、無願解脫門。

「世尊！法界非內空乃至無性自性空，亦不離內空乃至無性自性空；內空乃至無性自性空即是法界，法界即是內空乃至無性自性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非內空乃至無性自性空，亦不離內空乃至無性自性空；內空乃至無性自性空即是法界，法界即是內空乃至無性自性空。

「世尊！法界非苦、集、滅、道聖諦，亦不離苦、集、滅、道聖諦；苦、集、滅、道聖諦即是法界，法界即是苦、集、滅、道聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非苦、集、滅、道聖諦，亦不離苦、集、滅、道聖諦；苦、集、滅、道聖諦即是法界，法界即是苦、集、滅、道聖諦。

「世尊！法界非八解脫乃至十遍處，亦不離八解脫乃至十遍處；八解脫乃至十遍處即是法界，法界即是八解脫乃至十遍處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非八解脫乃至十遍處，亦不離八解脫乃至十遍處；八解脫乃至十遍處即是法界，法界即是八解脫乃至十遍處。

「世尊！法界非淨觀地乃至如來地，亦不離淨觀地乃至如來地；淨觀地乃至如來地即是法界，法界即是淨觀地乃至如來地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非淨觀地乃至如來地，亦不離淨觀地乃至如來地；淨觀地乃至如來地即是法界，法界即是淨觀地乃至如來地。

「世尊！法界非極喜地乃至法雲地，亦不離極喜地乃至法雲地；極喜地乃至法雲地即是法界，法界即是極喜地乃至法雲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非極喜地乃至法雲地，亦不離極喜地乃至法雲地；極喜地乃至法雲地即是法界，法界即是極喜地乃至法雲地。

「世尊！法界非一切陀羅尼門、三摩地門，亦不離一切陀羅尼門、三摩地門；一切陀羅尼門、三摩地門即是法界，法界即是一切陀羅尼門、三摩地門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非一切陀羅尼門、三摩地門，亦不離一切陀羅尼門、三摩地門；一切陀羅尼門、三摩地門即是法界，法界即是一切陀羅尼門、三摩地門。

「世尊！法界非五眼、六神通，亦不離五眼、六神通；五眼、六神通即是法界，法界即是五眼、六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非五眼、六神通，亦不離五眼、六神通；五眼、六神通即是法界，法界即是五眼、六神通。

「世尊！法界非如來十力乃至十八佛不共法，亦不離如來十力乃至十八佛不共法；如來十力乃至十八佛不共法即是法界，法界即是如來十力乃至十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非如來十力乃至十八佛不共法，亦不離如來十力乃至十八佛不共法；如來十力乃至十八佛不共法即是法界，法界即是如來十力乃至十八佛不共法。

「世尊！法界非無忘失法、恒住捨性，亦不離無忘失法、恒住捨性；無忘失法、恒住捨性即是法界，法界即是無忘失法、恒住捨性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非無忘失法、恒住捨性，亦不離無忘失法、恒住捨性；無忘失法、恒住捨性即是法界，法界即是無忘失法、恒住捨性。

「世尊！法界非一切智、道相智、一切相智，亦不離一切智、道相智、一切相智；一切智、道相智、一切相智即是法界，法界即是一切智、道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非一切智、道相智、一切相智，亦不離一切智、道相智、一切相智；一切智、道相智、一切相智即是法界，法界即是一切智、道相智、一切相智。

「世尊！法界非三十二大士相、八十隨好，亦不離三十二大士相、八十隨好；三十二大士相、八十隨好即是法界，法界即是三十二大士相、八十隨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非三十二大士相、八十隨好，亦不離三十二大士相、八十隨好；三十二大士相、八十隨好即是法界，法界即是三十二大士相、八十隨好。

「世尊！法界非預流果乃至獨覺菩提，亦不離預流果乃至獨覺菩提；預流果乃至獨覺菩提即是法界，法界即是預流果乃至獨覺菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非預流果乃至獨覺菩提，亦不離預流果乃至獨覺菩提；預流果乃至獨覺菩提即是法界，法界即是預流果乃至獨覺菩提。

「世尊！法界非一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，亦不離一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提；一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提即是法界，法界即是一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提，亦不離一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提；一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提即是法界，法界即是一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。

「世尊！法界非善、非善法，亦不離善、非善法；善、非善法即是法界，法界即是善、非善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非善、非善法，亦不離善、非善法；善、非善法即是法界，法界即是善、非善法。

「世尊！法界非有記、無記法，亦不離有記、無記法；有記、無記法即是法界，法界即是有記、無記法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非有記、無記法，亦不離有記、無記法；有記、無記法即是法界，法界即是有記、無記法。

「世尊！法界非有漏、無漏法，亦不離有漏、無漏法；有漏、無漏法即是法界，法界即是有漏、無漏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非有漏、無漏法，亦不離有漏、無漏法；有漏、無漏法即是法界，法界即是有漏、無漏法。

「世尊！法界非世間、出世間法，亦不離世間、出世間法；世間、出世間法即是法界，法界即是世間、出世間法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非世間、出世間法，亦不離世間、出世間法；世間、出世間法即是法界，法界即是世間、出世間法。」

「世尊！法界非有為、無為法，亦不離有為、無為法；有為、無為法即是法界，法界即是有為、無為法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！法界非有為、無為法，亦不離有為、無為法；有為、無為法即是法界，法界即是有為、無為法。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。真法界中無一切種分別戲論。法界非色、受、想、行、識，亦不離色、受、想、行、識；法界即色、受、想、行、識，色、受、想、行、識即法界。如是乃至法界非有為、無為法，亦不離有為、無為法；法界即有為、無為法，有為、無為法即法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。真法界中無一切種分別戲論。法界非色、受、想、行、識，亦不離色、受、想、行、識；法界即色、受、想、行、識，色、受、想、行、識即法界。如是乃至法界非有為、無為法，亦不離有為、無為法；法界即有為、無為法，有為、無為法即法界。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若見有法離法界者，便非正趣所求無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見有法離真法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若見有法離法界者，便非正趣所求無上正等菩提。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不見有法離真法界。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，知一切法即真法界，方便善巧無名相法，為諸有情寄名相說，謂此是色、受、想、行、識，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是眼觸乃至意觸，此是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，此是地界乃至識界，此是因緣乃至增上緣，此是從緣所生諸法，此是無明乃至老死，此是善法、非善法，此是有記法、無記法，此是有漏法、無漏法，此是世間法、出世間法，此是有為法、無為法，此是布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，此是四靜慮、四無量、四無色定，此是四念住乃至八聖道支，此是空、無相、無願解脫門，此是內空乃至無性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、滅、道聖諦，此是八解脫乃至十遍處，此是淨觀地乃至如來地，此是極喜地乃至法雲地，此是一切陀羅尼門、三摩地門，此是五眼、六神通，此是如來十力乃至十八佛不共法，此是無忘失法、恒住捨性，此是一切智、道相智、一切相智，此是三十二大士相、八十隨好，此是預流果乃至獨覺菩提，此是一切菩薩摩訶薩行，此是諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，知一切法即真法界，方便善巧無名相法，為諸有情寄名相說，謂此是色、受、想、行、識，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是眼觸乃至意觸，此是眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，此是地界乃至識界，此是因緣乃至增上緣，此是從緣所生諸法，此是無明乃至老死，此是善法、非善法，此是有記法、無記法，此是有漏法、無漏法，此是世間法、出世間法，此是有為法、無為法，此是布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，此是四靜慮、四無量、四無色定，此是四念住乃至八聖道支，此是空、無相、無願解脫門，此是內空乃至無性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、滅、道聖諦，此是八解脫乃至十遍處，此是淨觀地乃至如來地，此是極喜地乃至法雲地，此是一切陀羅尼門、三摩地門，此是五眼、六神通，此是如來十力乃至十八佛不共法，此是無忘失法、恒住捨性，此是一切智、道相智、一切相智，此是三十二大士相、八十隨好，此是預流果乃至獨覺菩提，此是一切菩薩摩訶薩行，此是諸佛無上正等菩提。

「如工幻師或彼弟子，執持少物於眾人前幻作種種異類色相。謂或幻作男女、大小；或復幻作象、馬、牛、羊、駝、驢、雞等種種禽獸；或復幻作城邑、聚落、園林、池沼，種種莊嚴甚可愛樂；或復幻作衣服、飲食、房舍、臥具、花香、瓔珞，種種珍寶、財穀、庫藏；或復幻作無量種類伎樂俳優，令無量人歡娛受樂；或復幻作種種形相令行布施，或令持戒，或令安忍，或令精進，或令習定，或令修慧；或復現生剎帝利大族乃至居士大族；或復幻作諸山、大海、妙高山王、輪圍山等；或復現生四大王眾天乃至他化自在天；或復現生梵眾天乃至色究竟天；或復現生空無邊處天乃至非想非非想處天；或復現作預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺；或復現作菩薩摩訶薩，從初發心修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行四念住乃至八聖道支，修行空、無相、無願解脫門，學住內空乃至無性自性空，學住真如乃至不思議界，學住苦、集、滅、道聖諦，趣入菩薩正性離生，修行極喜地乃至法雲地，引發種種殊勝神通，放大光明照諸世界，成熟有情、嚴淨佛土，遊戲一切靜慮、解脫、等持、等至、諸陀羅尼及三摩地，修行種種諸佛功德；或復幻作如來形像，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，成就十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智等無量無邊不可思議殊勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如工幻師或彼弟子，執持少物於眾人前幻作種種異類色相。謂或幻作男女、大小；或復幻作象、馬、牛、羊、駝、驢、雞等種種禽獸；或復幻作城邑、聚落、園林、池沼，種種莊嚴甚可愛樂；或復幻作衣服、飲食、房舍、臥具、花香、瓔珞，種種珍寶、財穀、庫藏；或復幻作無量種類伎樂俳優，令無量人歡娛受樂；或復幻作種種形相令行布施，或令持戒，或令安忍，或令精進，或令習定，或令修慧；或復現生剎帝利大族乃至居士大族；或復幻作諸山、大海、妙高山王、輪圍山等；或復現生四大王眾天乃至他化自在天；或復現生梵眾天乃至色究竟天；或復現生空無邊處天乃至非想非非想處天；或復現作預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺；或復現作菩薩摩訶薩，從初發心修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行四念住乃至八聖道支，修行空、無相、無願解脫門，學住內空乃至無性自性空，學住真如乃至不思議界，學住苦、集、滅、道聖諦，趣入菩薩正性離生，修行極喜地乃至法雲地，引發種種殊勝神通，放大光明照諸世界，成熟有情、嚴淨佛土，遊戲一切靜慮、解脫、等持、等至、諸陀羅尼及三摩地，修行種種諸佛功德；或復幻作如來形像，具三十二大丈夫相，八十隨好圓滿莊嚴，成就十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智等無量無邊不可思議殊勝功德。

「善現！如是幻師或彼弟子為惑他故，在眾人前幻作此等諸幻化事，其中無智男女大小見是事已，咸驚歎言：『奇哉！此人妙解眾伎，能作種種甚希有事，乃至能作如來之身，相好莊嚴具諸功德，令眾歡樂自顯伎能。』其中有智見此事已，作是思惟：『甚為神異！如何此人能現是事，其中雖無實事可得，而令愚人迷謬歡悅，於無實物起實物想？』唯有智者了達皆空，雖有見聞而無執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是幻師或彼弟子為惑他故，在眾人前幻作此等諸幻化事，其中無智男女大小見是事已，咸驚歎言：『奇哉！此人妙解眾伎，能作種種甚希有事，乃至能作如來之身，相好莊嚴具諸功德，令眾歡樂自顯伎能。』其中有智見此事已，作是思惟：『甚為神異！如何此人能現是事，其中雖無實事可得，而令愚人迷謬歡悅，於無實物起實物想？』唯有智者了達皆空，雖有見聞而無執著。