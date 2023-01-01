大般若波羅蜜多經卷第四百七十一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百七十一三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分眾德相品第七十六之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分眾德相品第七十六之四

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若真法界、真如、實際無轉無越者，色乃至識與真法界、真如、實際為有異不？眼處乃至意處與真法界、真如、實際為有異不？色處乃至法處與真法界、真如、實際為有異不？眼界乃至意界與真法界、真如、實際為有異不？色界乃至法界與真法界、真如、實際為有異不？眼識界乃至意識界與真法界、真如、實際為有異不？眼觸乃至意觸與真法界、真如、實際為有異不？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受與真法界、真如、實際為有異不？地界乃至識界與真法界、真如、實際為有異不？因緣乃至增上緣與真法界、真如、實際為有異不？從緣所生諸法與真法界、真如、實際為有異不？無明乃至老死與真法界、真如、實際為有異不？布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多與真法界、真如、實際為有異不？四靜慮、四無量、四無色定與真法界、真如、實際為有異不？四念住乃至八聖道支與真法界、真如、實際為有異不？空、無相、無願解脫門與真法界、真如、實際為有異不？內空乃至無性自性空與真法界、真如、實際為有異不？苦、集、滅、道聖諦與真法界、真如、實際為有異不？八解脫乃至十遍處與真法界、真如、實際為有異不？淨觀地乃至如來地與真法界、真如、實際為有異不？極喜地乃至法雲地與真法界、真如、實際為有異不？一切陀羅尼門、三摩地門與真法界、真如、實際為有異不？五眼、六神通與真法界、真如、實際為有異不？如來十力乃至十八佛不共法與真法界、真如、實際為有異不？三十二大士相、八十隨好與真法界、真如、實際為有異不？無忘失法、恒住捨性與真法界、真如、實際為有異不？一切智、道相智、一切相智與真法界、真如、實際為有異不？預流果乃至獨覺菩提與真法界、真如、實際為有異不？一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提與真法界、真如、實際為有異不？善法、非善法與真法界、真如、實際為有異不？有記法、無記法與真法界、真如、實際為有異不？有漏法、無漏法與真法界、真如、實際為有異不？世間法、出世間法與真法界、真如、實際為有異不？有為法、無為法與真法界、真如、實際為有異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若真法界、真如、實際無轉無越者，色乃至識與真法界、真如、實際為有異不？眼處乃至意處與真法界、真如、實際為有異不？色處乃至法處與真法界、真如、實際為有異不？眼界乃至意界與真法界、真如、實際為有異不？色界乃至法界與真法界、真如、實際為有異不？眼識界乃至意識界與真法界、真如、實際為有異不？眼觸乃至意觸與真法界、真如、實際為有異不？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受與真法界、真如、實際為有異不？地界乃至識界與真法界、真如、實際為有異不？因緣乃至增上緣與真法界、真如、實際為有異不？從緣所生諸法與真法界、真如、實際為有異不？無明乃至老死與真法界、真如、實際為有異不？布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多與真法界、真如、實際為有異不？四靜慮、四無量、四無色定與真法界、真如、實際為有異不？四念住乃至八聖道支與真法界、真如、實際為有異不？空、無相、無願解脫門與真法界、真如、實際為有異不？內空乃至無性自性空與真法界、真如、實際為有異不？苦、集、滅、道聖諦與真法界、真如、實際為有異不？八解脫乃至十遍處與真法界、真如、實際為有異不？淨觀地乃至如來地與真法界、真如、實際為有異不？極喜地乃至法雲地與真法界、真如、實際為有異不？一切陀羅尼門、三摩地門與真法界、真如、實際為有異不？五眼、六神通與真法界、真如、實際為有異不？如來十力乃至十八佛不共法與真法界、真如、實際為有異不？三十二大士相、八十隨好與真法界、真如、實際為有異不？無忘失法、恒住捨性與真法界、真如、實際為有異不？一切智、道相智、一切相智與真法界、真如、實際為有異不？預流果乃至獨覺菩提與真法界、真如、實際為有異不？一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提與真法界、真如、實際為有異不？善法、非善法與真法界、真如、實際為有異不？有記法、無記法與真法界、真如、實際為有異不？有漏法、無漏法與真法界、真如、實際為有異不？世間法、出世間法與真法界、真如、實際為有異不？有為法、無為法與真法界、真如、實際為有異不？」

佛告善現：「色乃至識不異真法界、真如、實際，如是乃至一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提不異真法界、真如、實際，善法、非善法不異真法界、真如、實際，有記法、無記法不異真法界、真如、實際，有漏法、無漏法不異真法界、真如、實際，世間法、出世間法不異真法界、真如、實際，有為法、無為法不異真法界、真如、實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「色乃至識不異真法界、真如、實際，如是乃至一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提不異真法界、真如、實際，善法、非善法不異真法界、真如、實際，有記法、無記法不異真法界、真如、實際，有漏法、無漏法不異真法界、真如、實際，世間法、出世間法不異真法界、真如、實際，有為法、無為法不異真法界、真如、實際。」

具壽善現復白佛言：「若色等法與真法界、真如、實際無有異者，云何世尊施設黑業有黑異熟，謂感地獄、傍生、鬼界？施設白業有白異熟，謂感人、天？施設黑白業有黑白異熟，謂感一分傍生、鬼界及一分人？施設非黑非白業有非黑非白異熟，謂感預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若色等法與真法界、真如、實際無有異者，云何世尊施設黑業有黑異熟，謂感地獄、傍生、鬼界？施設白業有白異熟，謂感人、天？施設黑白業有黑白異熟，謂感一分傍生、鬼界及一分人？施設非黑非白業有非黑非白異熟，謂感預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提、諸佛無上正等菩提？」

佛告善現：「我依世俗，施設如是因果差別，不依勝義，以勝義中不可說有因果差別。所以者何？勝義諦理諸法性相不可分別、無說、無示，如何當有因果差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「我依世俗，施設如是因果差別，不依勝義，以勝義中不可說有因果差別。所以者何？勝義諦理諸法性相不可分別、無說、無示，如何當有因果差別？

「善現當知！於勝義諦，色乃至識無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；眼處乃至意處無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；色處乃至法處無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；眼界乃至意界無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；色界乃至法界無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；眼識界乃至意識界無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；眼觸乃至意觸無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；地界乃至識界無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；因緣乃至增上緣無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；從緣所生諸法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；無明乃至老死無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；四靜慮、四無量、四無色定無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；四念住乃至八聖道支無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；空、無相、無願解脫門無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；內空乃至無性自性空無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；真如乃至不思議界無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；苦、集、滅、道聖諦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；八解脫乃至十遍處無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；淨觀地乃至如來地無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；極喜地乃至法雲地無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；一切陀羅尼門、三摩地門無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；五眼、六神通無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；如來十力乃至十八佛不共法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；三十二大士相、八十隨好無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；無忘失法、恒住捨性無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；一切智、道相智、一切相智無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；預流果乃至獨覺菩提無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；善法、非善法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；有記法、無記法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；有漏法、無漏法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；世間法、出世間法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；有為法、無為法無生無滅、無染 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！於勝義諦，色乃至識無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；眼處乃至意處無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；色處乃至法處無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；眼界乃至意界無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；色界乃至法界無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；眼識界乃至意識界無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；眼觸乃至意觸無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；地界乃至識界無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；因緣乃至增上緣無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；從緣所生諸法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；無明乃至老死無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；四靜慮、四無量、四無色定無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；四念住乃至八聖道支無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；空、無相、無願解脫門無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；內空乃至無性自性空無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；真如乃至不思議界無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；苦、集、滅、道聖諦無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；八解脫乃至十遍處無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；淨觀地乃至如來地無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；極喜地乃至法雲地無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；一切陀羅尼門、三摩地門無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；五眼、六神通無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；如來十力乃至十八佛不共法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；三十二大士相、八十隨好無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；無忘失法、恒住捨性無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；一切智、道相智、一切相智無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；預流果乃至獨覺菩提無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；善法、非善法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；有記法、無記法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；有漏法、無漏法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；世間法、出世間法無生無滅、無染無淨，以畢竟空、無際空故；有為法、無為法無生無滅、無染

無淨，以畢竟空、無際空故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無淨，以畢竟空、無際空故。」

具壽善現復白佛言：「若依世俗，施設因果分位差別，不依勝義，則應一切愚夫異生亦有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提及佛無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若依世俗，施設因果分位差別，不依勝義，則應一切愚夫異生亦有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提及佛無上正等菩提。」

佛告善現：「於意云何？愚夫異生為如實覺世俗、勝義二諦理不？若如實覺二諦理者，彼亦應有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提及佛無上正等菩提。然諸愚夫異生不如實覺世俗、勝義故，無聖道、無修聖道，不可施設有諸聖果分位差別。唯諸聖者能如實覺世俗、勝義故，有聖道、有修聖道，由斯得有聖果差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？愚夫異生為如實覺世俗、勝義二諦理不？若如實覺二諦理者，彼亦應有預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提及佛無上正等菩提。然諸愚夫異生不如實覺世俗、勝義故，無聖道、無修聖道，不可施設有諸聖果分位差別。唯諸聖者能如實覺世俗、勝義故，有聖道、有修聖道，由斯得有聖果差別。」

具壽善現復白佛言：「若修聖道，得聖果不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若修聖道，得聖果不？」

佛言：「不也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！」

具壽善現復白佛言：「不修聖道，得聖果不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「不修聖道，得聖果不？」

佛言：「不也！善現當知！非修聖道能得聖果，亦非不修聖道能得聖果，非離聖道能得聖果，亦非住聖道中能得聖果。所以者何？於勝義諦，道及道果、修與不修不可得故。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖為有情施設聖果種種差別，而不分別在有為界或無為界施設聖果分位差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！善現當知！非修聖道能得聖果，亦非不修聖道能得聖果，非離聖道能得聖果，亦非住聖道中能得聖果。所以者何？於勝義諦，道及道果、修與不修不可得故。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖為有情施設聖果種種差別，而不分別在有為界或無為界施設聖果分位差別。」

具壽善現復白佛言：「若不分別在有為界或無為界施設聖果分位差別，云何如來、應、正等覺說斷三結名預流果，薄欲貪、瞋名一來果，斷順下分五結永盡名不還果，斷順上分五結永盡名阿羅漢果，知所有集法皆是滅法名獨覺菩提，永斷煩惱習氣相續名佛無上正等菩提？世尊！我當云何知佛所說甚深義趣，謂不分別在有為界或無為界施設聖果分位差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若不分別在有為界或無為界施設聖果分位差別，云何如來、應、正等覺說斷三結名預流果，薄欲貪、瞋名一來果，斷順下分五結永盡名不還果，斷順上分五結永盡名阿羅漢果，知所有集法皆是滅法名獨覺菩提，永斷煩惱習氣相續名佛無上正等菩提？世尊！我當云何知佛所說甚深義趣，謂不分別在有為界或無為界施設聖果分位差別？」

佛告善現：「於意云何？所說預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提及佛無上正等菩提，如是聖果為是有為、為是無為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？所說預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提及佛無上正等菩提，如是聖果為是有為、為是無為？」

善現對曰：「如是聖果唯是無為。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是聖果唯是無為。」

佛告善現：「無為法中有分別不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「無為法中有分別不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？若善男子、善女人等，通達一切有為、無為皆同一相，所謂無相。當於爾時，頗於諸法有所分別此是有為或無為不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？若善男子、善女人等，通達一切有為、無為皆同一相，所謂無相。當於爾時，頗於諸法有所分別此是有為或無為不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多時，雖為有情宣說諸法，而不分別所說法相，謂內空故乃至無性自性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多時，雖為有情宣說諸法，而不分別所說法相，謂內空故乃至無性自性空故。

「是菩薩摩訶薩自於諸法無所執著，亦能教他於諸法中無所執著，謂於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所執著，亦於四靜慮、四無量、四無色定無所執著，亦於四念住乃至八聖道支無所執著，亦於空、無相、無願解脫門無所執著，亦於內空乃至無性自性空無所執著，亦於真如乃至不思議界無所執著，亦於苦、集、滅、道聖諦無所執著，亦於八解脫乃至十遍處無所執著，亦於極喜地乃至法雲地無所執著，亦於一切陀羅尼門、三摩地門無所執著，亦於五眼、六神通無所執著，亦於如來十力乃至十八佛不共法無所執著，亦於無忘失法、恒住捨性無所執著，亦於一切智、道相智、一切相智無所執著，亦於一切菩薩摩訶薩行無所執著，亦於諸佛無上正等菩提無所執著，亦於一切智智無所執著。是菩薩摩訶薩無執著故，於一切處皆得無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩自於諸法無所執著，亦能教他於諸法中無所執著，謂於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無所執著，亦於四靜慮、四無量、四無色定無所執著，亦於四念住乃至八聖道支無所執著，亦於空、無相、無願解脫門無所執著，亦於內空乃至無性自性空無所執著，亦於真如乃至不思議界無所執著，亦於苦、集、滅、道聖諦無所執著，亦於八解脫乃至十遍處無所執著，亦於極喜地乃至法雲地無所執著，亦於一切陀羅尼門、三摩地門無所執著，亦於五眼、六神通無所執著，亦於如來十力乃至十八佛不共法無所執著，亦於無忘失法、恒住捨性無所執著，亦於一切智、道相智、一切相智無所執著，亦於一切菩薩摩訶薩行無所執著，亦於諸佛無上正等菩提無所執著，亦於一切智智無所執著。是菩薩摩訶薩無執著故，於一切處皆得無礙。

「如諸如來、應、正等覺所變化者，雖行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，而於彼果不受不住，唯為有情般涅槃故，如是乃至雖行一切智智，而於彼果不受不住，唯為有情般涅槃故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多時，於一切法若善若非善、若有記若無記、若有漏若無漏、若世間若出世間、若有為若無為，皆無執著亦無所礙。所以者何？善達諸法如實相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如諸如來、應、正等覺所變化者，雖行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，而於彼果不受不住，唯為有情般涅槃故，如是乃至雖行一切智智，而於彼果不受不住，唯為有情般涅槃故。諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多時，於一切法若善若非善、若有記若無記、若有漏若無漏、若世間若出世間、若有為若無為，皆無執著亦無所礙。所以者何？善達諸法如實相故。」

第二分善達品第七十七之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分善達品第七十七之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如何善達諸法實相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如何善達諸法實相？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如所變化，不行一切貪、瞋、癡結，不行色蘊乃至識蘊，不行眼處乃至意處，不行色處乃至法處，不行眼界乃至意界，不行色界乃至法界，不行眼識界乃至意識界，不行眼觸乃至意觸，不行眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不行地界乃至識界，不行因緣乃至增上緣，不行從緣所生諸法，不行無明乃至老死，不行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不行四靜慮、四無量、四無色定，不行四念住乃至八聖道支，不行空、無相、無願解脫門，不行內空乃至無性自性空，不行真如乃至不思議界，不行苦、集、滅、道聖諦，不行八解脫乃至十遍處，不行淨觀地乃至如來地，不行極喜地乃至法雲地，不行一切陀羅尼門、三摩地門，不行五眼、六神通，不行如來十力乃至十八佛不共法，不行三十二大士相、八十隨好，不行無忘失法、恒住捨性，不行一切智、道相智、一切相智，不行預流果乃至獨覺菩提，不行一切菩薩摩訶薩行，不行諸佛無上正等菩提，不行一切智智，不行內法、外法，不行隨眠、諸纏，不行善法、非善法，不行有記法、無記法，不行有漏法、無漏法，不行世間法、出世間法，不行有為法、無為法，不行聖道及聖道果。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時亦復如是，於一切法都無所行，是為善達諸法實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如所變化，不行一切貪、瞋、癡結，不行色蘊乃至識蘊，不行眼處乃至意處，不行色處乃至法處，不行眼界乃至意界，不行色界乃至法界，不行眼識界乃至意識界，不行眼觸乃至意觸，不行眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不行地界乃至識界，不行因緣乃至增上緣，不行從緣所生諸法，不行無明乃至老死，不行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不行四靜慮、四無量、四無色定，不行四念住乃至八聖道支，不行空、無相、無願解脫門，不行內空乃至無性自性空，不行真如乃至不思議界，不行苦、集、滅、道聖諦，不行八解脫乃至十遍處，不行淨觀地乃至如來地，不行極喜地乃至法雲地，不行一切陀羅尼門、三摩地門，不行五眼、六神通，不行如來十力乃至十八佛不共法，不行三十二大士相、八十隨好，不行無忘失法、恒住捨性，不行一切智、道相智、一切相智，不行預流果乃至獨覺菩提，不行一切菩薩摩訶薩行，不行諸佛無上正等菩提，不行一切智智，不行內法、外法，不行隨眠、諸纏，不行善法、非善法，不行有記法、無記法，不行有漏法、無漏法，不行世間法、出世間法，不行有為法、無為法，不行聖道及聖道果。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時亦復如是，於一切法都無所行，是為善達諸法實相。」

具壽善現復白佛言：「云何所變化而能修聖道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何所變化而能修聖道？」

佛告善現：「所變化者，依修聖道無染無淨，亦不輪轉諸趣生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「所變化者，依修聖道無染無淨，亦不輪轉諸趣生死。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法云何善達皆無實事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法云何善達皆無實事？」

佛告善現：「於意云何？一切如來、應、正等覺所變化者為有實事，依斯實事有染有淨，及有輪轉諸趣事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？一切如來、應、正等覺所變化者為有實事，依斯實事有染有淨，及有輪轉諸趣事不？」

善現對曰：「不也！世尊！非諸如來、應、正等覺所變化者有少實事，非依彼事有染有淨，亦無輪轉諸趣生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！非諸如來、應、正等覺所變化者有少實事，非依彼事有染有淨，亦無輪轉諸趣生死。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法善達實相亦復如是，通達諸法都無實事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法善達實相亦復如是，通達諸法都無實事。」

具壽善現復白佛言：「為一切色、受、想、行、識皆如化不？為一切眼處乃至意處皆如化不？為一切色處乃至法處皆如化不？為一切眼界乃至意界皆如化不？為一切色界乃至法界皆如化不？為一切眼識界乃至意識界皆如化不？為一切眼觸乃至意觸皆如化不？為一切眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受皆如化不？為一切地界乃至識界皆如化不？為一切因緣乃至增上緣皆如化不？為一切從緣所生諸法皆如化不？為一切無明乃至老死皆如化不？為一切布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆如化不？為一切四靜慮、四無量、四無色定皆如化不？為一切四念住乃至八聖道支皆如化不？為一切空、無相、無願解脫門皆如化不？為一切內空乃至無性自性空皆如化不？為一切真如乃至不思議界皆如化不？為一切苦、集、滅、道聖諦皆如化不？為一切八解脫乃至十遍處皆如化不？為一切淨觀地乃至如來地皆如化不？為一切極喜地乃至法雲地皆如化不？為一切陀羅尼門、三摩地門皆如化不？為一切五眼、六神通皆如化不？為一切如來十力乃至十八佛不共法皆如化不？為一切三十二大士相、八十隨好皆如化不？為一切無忘失法、恒住捨性皆如化不？為一切一切智、道相智、一切相智皆如化不？為一切預流果乃至獨覺菩提皆如化不？為一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提皆如化不？為一切若善法非善法、若有記法無記法、若有漏法無漏法、若世間法出世間法、若有為法無為法皆如化不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「為一切色、受、想、行、識皆如化不？為一切眼處乃至意處皆如化不？為一切色處乃至法處皆如化不？為一切眼界乃至意界皆如化不？為一切色界乃至法界皆如化不？為一切眼識界乃至意識界皆如化不？為一切眼觸乃至意觸皆如化不？為一切眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受皆如化不？為一切地界乃至識界皆如化不？為一切因緣乃至增上緣皆如化不？為一切從緣所生諸法皆如化不？為一切無明乃至老死皆如化不？為一切布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆如化不？為一切四靜慮、四無量、四無色定皆如化不？為一切四念住乃至八聖道支皆如化不？為一切空、無相、無願解脫門皆如化不？為一切內空乃至無性自性空皆如化不？為一切真如乃至不思議界皆如化不？為一切苦、集、滅、道聖諦皆如化不？為一切八解脫乃至十遍處皆如化不？為一切淨觀地乃至如來地皆如化不？為一切極喜地乃至法雲地皆如化不？為一切陀羅尼門、三摩地門皆如化不？為一切五眼、六神通皆如化不？為一切如來十力乃至十八佛不共法皆如化不？為一切三十二大士相、八十隨好皆如化不？為一切無忘失法、恒住捨性皆如化不？為一切一切智、道相智、一切相智皆如化不？為一切預流果乃至獨覺菩提皆如化不？為一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提皆如化不？為一切若善法非善法、若有記法無記法、若有漏法無漏法、若世間法出世間法、若有為法無為法皆如化不？」

佛告善現：「如是！如是！色等諸法無不如化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！色等諸法無不如化。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆如化者，諸所變化皆無實色、受、想、行、識，乃至無實有為、無為，由此亦無雜染、清淨，亦無輪轉諸趣生死，亦無從彼得解脫義，云何菩薩摩訶薩於諸有情有勝士用？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法皆如化者，諸所變化皆無實色、受、想、行、識，乃至無實有為、無為，由此亦無雜染、清淨，亦無輪轉諸趣生死，亦無從彼得解脫義，云何菩薩摩訶薩於諸有情有勝士用？」

佛告善現：「於意云何？諸菩薩摩訶薩本行菩薩道時，頗見有情可脫地獄、傍生、鬼界、人、天趣不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？諸菩薩摩訶薩本行菩薩道時，頗見有情可脫地獄、傍生、鬼界、人、天趣不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩本行菩薩道時，不見有情可脫三界。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法通達知見皆如幻化、都非實有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩本行菩薩道時，不見有情可脫三界。所以者何？諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法通達知見皆如幻化、都非實有。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩於一切法通達知見皆如幻化、都非實有，諸菩薩摩訶薩為何事故修行六波羅蜜多？為何事故修行四靜慮、四無量、四無色定？為何事故修行四念住乃至八聖道支？為何事故修行空、無相、無願解脫門？為何事故安住內空乃至無性自性空？為何事故安住真如乃至不思議界？為何事故安住苦、集、滅、道聖諦？為何事故修行八解脫乃至十遍處？為何事故修行極喜地乃至法雲地？為何事故修行一切陀羅尼門、三摩地門？為何事故修行五眼、六神通？為何事故修行如來十力乃至十八佛不共法？為何事故修行無忘失法、恒住捨性？為何事故修行一切智、道相智、一切相智？為何事故修行一切菩薩摩訶薩行？為何事故修行諸佛無上正等菩提？為何事故成熟有情？為何事故嚴淨佛土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩於一切法通達知見皆如幻化、都非實有，諸菩薩摩訶薩為何事故修行六波羅蜜多？為何事故修行四靜慮、四無量、四無色定？為何事故修行四念住乃至八聖道支？為何事故修行空、無相、無願解脫門？為何事故安住內空乃至無性自性空？為何事故安住真如乃至不思議界？為何事故安住苦、集、滅、道聖諦？為何事故修行八解脫乃至十遍處？為何事故修行極喜地乃至法雲地？為何事故修行一切陀羅尼門、三摩地門？為何事故修行五眼、六神通？為何事故修行如來十力乃至十八佛不共法？為何事故修行無忘失法、恒住捨性？為何事故修行一切智、道相智、一切相智？為何事故修行一切菩薩摩訶薩行？為何事故修行諸佛無上正等菩提？為何事故成熟有情？為何事故嚴淨佛土？」

佛告善現：「若諸有情於一切法能自通達皆如幻化、都非實有，諸菩薩摩訶薩不應經於三無數劫為諸有情修行菩薩難行苦行。以諸有情於一切法不能通達皆如幻化、都非實有，是故菩薩三無數劫為諸有情修行菩薩難行苦行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸有情於一切法能自通達皆如幻化、都非實有，諸菩薩摩訶薩不應經於三無數劫為諸有情修行菩薩難行苦行。以諸有情於一切法不能通達皆如幻化、都非實有，是故菩薩三無數劫為諸有情修行菩薩難行苦行。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩於一切法不能通達皆如幻化、都非實有，不應經於三無數劫為諸有情修菩薩行嚴淨佛土、成熟有情。以菩薩摩訶薩於一切法如實通達皆如幻化、都非實有，是故經於三無數劫為諸有情修行六種波羅蜜多，廣說乃至成熟有情、嚴淨佛土、證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩於一切法不能通達皆如幻化、都非實有，不應經於三無數劫為諸有情修菩薩行嚴淨佛土、成熟有情。以菩薩摩訶薩於一切法如實通達皆如幻化、都非實有，是故經於三無數劫為諸有情修行六種波羅蜜多，廣說乃至成熟有情、嚴淨佛土、證得無上正等菩提。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法如幻、如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如尋香城、如變化事，所化有情住在何處，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多救拔令出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法如幻、如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如尋香城、如變化事，所化有情住在何處，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多救拔令出？」

佛告善現：「所化有情住在名、相虛妄分別，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，從彼名、相虛妄分別救拔令出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「所化有情住在名、相虛妄分別，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，從彼名、相虛妄分別救拔令出。」

具壽善現復白佛言：「何等為名？何等為相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何等為名？何等為相？」

佛告善現：「名唯是客，唯假施設，表所顯義，謂此名色、受、想、行、識，此名眼處乃至意處，此名色處乃至法處，此名眼界乃至意界，此名色界乃至法界，此名眼識界乃至意識界，此名為男，此名為女；此名為小，此名為大；此名地獄，此名傍生，此名鬼界，此名為人，此名為天；此名善法，此名非善法；此名有記法，此名無記法；此名有漏法，此名無漏法；此名世間法，此名出世間法；此名有為法，此名無為法；此名預流果，此名一來果，此名不還果，此名阿羅漢果，此名獨覺菩提；此名一切菩薩摩訶薩行，此名諸佛無上正等菩提；此名異生，此名聲聞，此名獨覺，此名菩薩，此名如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「名唯是客，唯假施設，表所顯義，謂此名色、受、想、行、識，此名眼處乃至意處，此名色處乃至法處，此名眼界乃至意界，此名色界乃至法界，此名眼識界乃至意識界，此名為男，此名為女；此名為小，此名為大；此名地獄，此名傍生，此名鬼界，此名為人，此名為天；此名善法，此名非善法；此名有記法，此名無記法；此名有漏法，此名無漏法；此名世間法，此名出世間法；此名有為法，此名無為法；此名預流果，此名一來果，此名不還果，此名阿羅漢果，此名獨覺菩提；此名一切菩薩摩訶薩行，此名諸佛無上正等菩提；此名異生，此名聲聞，此名獨覺，此名菩薩，此名如來。

「善現！如是等一切名，為表諸義唯假施設故，一切名皆非實有。諸有為法亦但有名，由此無為亦非實有，愚夫異生於中妄執。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，悲願熏心，方便善巧教令遠離，作如是言：『名是分別妄想所起，亦是眾緣和合假立，汝等於中不應執著，名無實事自性皆空，誰有智者執著空法？』如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧為諸有情說遣名法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是等一切名，為表諸義唯假施設故，一切名皆非實有。諸有為法亦但有名，由此無為亦非實有，愚夫異生於中妄執。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，悲願熏心，方便善巧教令遠離，作如是言：『名是分別妄想所起，亦是眾緣和合假立，汝等於中不應執著，名無實事自性皆空，誰有智者執著空法？』如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧為諸有情說遣名法。

「善現！是謂為名。相有二種，愚夫異生於中執著。何等為二？所謂色相及無色相。云何色相？謂所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若麁若細、若劣若勝、若遠若近，如是一切自性皆空，愚夫異生分別執著謂之為色，是名色相。無色相者，謂諸所有無色法中，愚夫異生取相分別生諸煩惱，名無色相。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧教諸有情遠離二相，復教安住無相界中，雖教安住無相界中，而不令其墮二邊執，謂此是相、此是無相。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧令諸有情遠離諸相，行無相界而無執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是謂為名。相有二種，愚夫異生於中執著。何等為二？所謂色相及無色相。云何色相？謂所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若麁若細、若劣若勝、若遠若近，如是一切自性皆空，愚夫異生分別執著謂之為色，是名色相。無色相者，謂諸所有無色法中，愚夫異生取相分別生諸煩惱，名無色相。諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧教諸有情遠離二相，復教安住無相界中，雖教安住無相界中，而不令其墮二邊執，謂此是相、此是無相。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧令諸有情遠離諸相，行無相界而無執著。」

具壽善現復白佛言：「若一切法但有名、相，一切名、相皆是假立，虛妄分別之所集起，於中都無少實可得，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸善法自能增進，亦能令他增進善法，由自善法漸增進故，能令諸地漸得圓滿，亦能安立諸有情類，令隨所應住三乘果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法但有名、相，一切名、相皆是假立，虛妄分別之所集起，於中都無少實可得，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸善法自能增進，亦能令他增進善法，由自善法漸增進故，能令諸地漸得圓滿，亦能安立諸有情類，令隨所應住三乘果？」

佛告善現：「若諸法中少有實事，非但假立有名、相者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應於善法自不增進，亦不令他增進善法。以諸法中無少實事，但有假立諸名、諸相，是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸善法能自增進，亦能令他增進善法，能以無相而為方便，圓滿般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多；能以無相而為方便，圓滿四靜慮、四無量、四無色定；能以無相而為方便，圓滿四念住乃至八聖道支；能以無相而為方便，圓滿空、無相、無願解脫門；能以無相而為方便，圓滿內空乃至無性自性空；能以無相而為方便，圓滿真如乃至不思議界；能以無相而為方便，圓滿苦、集、滅、道聖諦；能以無相而為方便，圓滿八解脫乃至十遍處；能以無相而為方便，圓滿極喜地乃至法雲地；能以無相而為方便，圓滿一切陀羅尼門、三摩地門；能以無相而為方便，圓滿五眼、六神通；能以無相而為方便，圓滿如來十力乃至十八佛不共法；能以無相而為方便，圓滿無忘失法、恒住捨性；能以無相而為方便，圓滿一切智、道相智、一切相智；能以無相而為方便，圓滿一切菩薩摩訶薩行；能以無相而為方便，圓滿諸佛無上正等菩提；能以無相而為方便，圓滿一切智智；能以無相而為方便，成熟有情、嚴淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸法中少有實事，非但假立有名、相者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應於善法自不增進，亦不令他增進善法。以諸法中無少實事，但有假立諸名、諸相，是故菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於諸善法能自增進，亦能令他增進善法，能以無相而為方便，圓滿般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多；能以無相而為方便，圓滿四靜慮、四無量、四無色定；能以無相而為方便，圓滿四念住乃至八聖道支；能以無相而為方便，圓滿空、無相、無願解脫門；能以無相而為方便，圓滿內空乃至無性自性空；能以無相而為方便，圓滿真如乃至不思議界；能以無相而為方便，圓滿苦、集、滅、道聖諦；能以無相而為方便，圓滿八解脫乃至十遍處；能以無相而為方便，圓滿極喜地乃至法雲地；能以無相而為方便，圓滿一切陀羅尼門、三摩地門；能以無相而為方便，圓滿五眼、六神通；能以無相而為方便，圓滿如來十力乃至十八佛不共法；能以無相而為方便，圓滿無忘失法、恒住捨性；能以無相而為方便，圓滿一切智、道相智、一切相智；能以無相而為方便，圓滿一切菩薩摩訶薩行；能以無相而為方便，圓滿諸佛無上正等菩提；能以無相而為方便，圓滿一切智智；能以無相而為方便，成熟有情、嚴淨佛土。

「如是，善現！以一切法無少實事，但有假立諸名、諸相，諸菩薩摩訶薩於中不起顛倒執著，能以無相而為方便，於諸善法自增進已，亦能令他善法增進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！以一切法無少實事，但有假立諸名、諸相，諸菩薩摩訶薩於中不起顛倒執著，能以無相而為方便，於諸善法自增進已，亦能令他善法增進。

「復次，善現！若諸法中有毛端量實法相者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法不應覺知無相、無念，亦無作意無漏相已，證得無上正等菩提，安立有情於無漏法，以諸無漏法皆無相、無念、無作意故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸法中有毛端量實法相者，則諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法不應覺知無相、無念，亦無作意無漏相已，證得無上正等菩提，安立有情於無漏法，以諸無漏法皆無相、無念、無作意故。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧安立有情於無漏法，乃名真實饒益他事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，方便善巧安立有情於無漏法，乃名真實饒益他事。」

具壽善現復白佛言：「若一切法真無漏性無相、無念、無作意者，何緣世尊於諸經中數作是說：此是有漏法，此是無漏法；此是世間法，此是出世間法；此是有為法，此是無為法；此是有諍法，此是無諍法；此是流轉法，此是還滅法；此是聲聞法，此是獨覺法；此是菩薩法，此是佛法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法真無漏性無相、無念、無作意者，何緣世尊於諸經中數作是說：此是有漏法，此是無漏法；此是世間法，此是出世間法；此是有為法，此是無為法；此是有諍法，此是無諍法；此是流轉法，此是還滅法；此是聲聞法，此是獨覺法；此是菩薩法，此是佛法耶？」

佛告善現：「於意云何？有漏等法與無相等無漏法性為有異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？有漏等法與無相等無漏法性為有異不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「於意云何？聲聞等法與無相等無漏法性為有異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？聲聞等法與無相等無漏法性為有異不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「有漏等法豈不即是無相、念等無漏法性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「有漏等法豈不即是無相、念等無漏法性？」

善現對曰：「如是！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！世尊！」

佛告善現：「諸預流果乃至無上正等菩提豈不即是無相、念等無漏法性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸預流果乃至無上正等菩提豈不即是無相、念等無漏法性？」

善現對曰：「如是！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「如是！世尊！」

佛告善現：「由此因緣，當知一切法皆是無相等無二無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「由此因緣，當知一切法皆是無相等無二無別。

「善現當知！若菩薩摩訶薩學一切法無相、無念、無作意時，常能增長所行善法，所謂布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若四靜慮、四無量、四無色定，若四念住乃至八聖道支，若空、無相、無願解脫門，若內空乃至無性自性空，若真如乃至不思議界，若苦、集、滅、道聖諦，若八解脫乃至十遍處，若極喜地乃至法雲地，若一切陀羅尼門、三摩地門，若五眼、六神通，若如來十力乃至十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若成熟有情、嚴淨佛土，諸如是等一切佛法，皆由學無相、無念、無作意而得增長。所以者何？諸菩薩摩訶薩除空、無相、無願解脫門，更無有餘要所學法。何以故？善現！三解脫門總攝一切妙善法故。所以者何？空解脫門觀一切法自相皆空，無相解脫門觀一切法遠離眾相，無願解脫門觀一切法遠離所願，諸菩薩摩訶薩依此三門，能攝一切殊勝善法，離此三門，所應修學殊勝善法不得生長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩學一切法無相、無念、無作意時，常能增長所行善法，所謂布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若四靜慮、四無量、四無色定，若四念住乃至八聖道支，若空、無相、無願解脫門，若內空乃至無性自性空，若真如乃至不思議界，若苦、集、滅、道聖諦，若八解脫乃至十遍處，若極喜地乃至法雲地，若一切陀羅尼門、三摩地門，若五眼、六神通，若如來十力乃至十八佛不共法，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若成熟有情、嚴淨佛土，諸如是等一切佛法，皆由學無相、無念、無作意而得增長。所以者何？諸菩薩摩訶薩除空、無相、無願解脫門，更無有餘要所學法。何以故？善現！三解脫門總攝一切妙善法故。所以者何？空解脫門觀一切法自相皆空，無相解脫門觀一切法遠離眾相，無願解脫門觀一切法遠離所願，諸菩薩摩訶薩依此三門，能攝一切殊勝善法，離此三門，所應修學殊勝善法不得生長。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，則能學色蘊乃至識蘊，亦能學眼處乃至意處，亦能學色處乃至法處，亦能學眼界乃至意界，亦能學色界乃至法界，亦能學眼識界乃至意識界，亦能學眼觸乃至意觸，亦能學眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，亦能學地界乃至識界，亦能學因緣乃至增上緣，亦能學從緣所生諸法，亦能學無明乃至老死，亦能學內空乃至無性自性空，亦能學真如乃至不思議界，亦能學苦、集、滅、道聖諦，亦能學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦能學四靜慮、四無量、四無色定，亦能學四念住乃至八聖道支，亦能學八解脫乃至十遍處，亦能學極喜地乃至法雲地，亦能學一切陀羅尼門、三摩地門，亦能學五眼、六神通，亦能學如來十力乃至十八佛不共法，亦能學無忘失法、恒住捨性，亦能學一切智、道相智、一切相智，亦能學成熟有情、嚴淨佛土，亦能學諸餘無量無邊佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，則能學色蘊乃至識蘊，亦能學眼處乃至意處，亦能學色處乃至法處，亦能學眼界乃至意界，亦能學色界乃至法界，亦能學眼識界乃至意識界，亦能學眼觸乃至意觸，亦能學眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，亦能學地界乃至識界，亦能學因緣乃至增上緣，亦能學從緣所生諸法，亦能學無明乃至老死，亦能學內空乃至無性自性空，亦能學真如乃至不思議界，亦能學苦、集、滅、道聖諦，亦能學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦能學四靜慮、四無量、四無色定，亦能學四念住乃至八聖道支，亦能學八解脫乃至十遍處，亦能學極喜地乃至法雲地，亦能學一切陀羅尼門、三摩地門，亦能學五眼、六神通，亦能學如來十力乃至十八佛不共法，亦能學無忘失法、恒住捨性，亦能學一切智、道相智、一切相智，亦能學成熟有情、嚴淨佛土，亦能學諸餘無量無邊佛法。」

具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，則能學色蘊乃至識蘊？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能學如是三解脫門，則能學色蘊乃至識蘊？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能如實知色乃至識若相、若生滅、若真如，是名能學色乃至識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能如實知色乃至識若相、若生滅、若真如，是名能學色乃至識。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色相？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色畢竟有孔、畢竟有隙，譬如聚沫性不堅固。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色相？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色畢竟有孔、畢竟有隙，譬如聚沫性不堅固。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色相。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色生滅？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色生時無所從來、滅時無所至去，雖無來無去而生滅相應。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色生滅？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色生時無所從來、滅時無所至去，雖無來無去而生滅相應。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色生滅。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色真如？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色真如？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知色真如。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受相？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受畢竟如癰，畢竟如箭，速起速滅，猶若浮泡，虛偽不住，三和合起，是名菩薩摩訶薩如實知受相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受相？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受畢竟如癰，畢竟如箭，速起速滅，猶若浮泡，虛偽不住，三和合起，是名菩薩摩訶薩如實知受相。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受生滅？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受生時無所從來、滅時無所至去，雖無來無去而生滅相應。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受生滅？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受生時無所從來、滅時無所至去，雖無來無去而生滅相應。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受生滅。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受真如？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受真如？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知受真如。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想相？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想猶如陽焰水不可得，渴愛因緣妄起此想，發假言說。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想相？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想猶如陽焰水不可得，渴愛因緣妄起此想，發假言說。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想相。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想生滅？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想生時無所從來、滅時無所至去，雖無來無去而生滅相應。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想生滅？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想生時無所從來、滅時無所至去，雖無來無去而生滅相應。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想生滅。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想真如？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想真如？謂菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想真如無生無滅、無來無去、無染無淨、無增無減，常如其性不虛妄、不變易故名真如。是名菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實知想真如。