大般若波羅蜜多經卷第四百六十九三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百六十九三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分眾德相品第七十六之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分眾德相品第七十六之二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚為希有，行深般若波羅蜜多，觀察二空，雖知諸法一切如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化，皆非實有，無性為性，自相皆空，而能安立善、非善等諸法差別皆無雜亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩甚為希有，行深般若波羅蜜多，觀察二空，雖知諸法一切如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化，皆非實有，無性為性，自相皆空，而能安立善、非善等諸法差別皆無雜亂。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩甚為希有，行深般若波羅蜜多，觀察二空，雖知諸法皆如夢等，都非實有，無性為性，自相皆空，而能安立善、非善等諸法差別不相雜亂。汝等若知諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所有甚奇希有之法，聲聞、獨覺皆不成就、不能測量，汝等一切聲聞、獨覺於諸菩薩摩訶薩辯尚不能對，況餘有情而能酬答！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩甚為希有，行深般若波羅蜜多，觀察二空，雖知諸法皆如夢等，都非實有，無性為性，自相皆空，而能安立善、非善等諸法差別不相雜亂。汝等若知諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所有甚奇希有之法，聲聞、獨覺皆不成就、不能測量，汝等一切聲聞、獨覺於諸菩薩摩訶薩辯尚不能對，況餘有情而能酬答！」

具壽善現復白佛言：「何等名為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所有甚奇希有之法，聲聞、獨覺皆不成就、不能測量？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何等名為諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所有甚奇希有之法，聲聞、獨覺皆不成就、不能測量？」

佛告善現：「諦聽！諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所有甚奇希有之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諦聽！諦聽！善思念之，吾當為汝分別解說諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所有甚奇希有之法。

「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住異熟布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若五神通，若三十七菩提分法，若陀羅尼，若三摩地，若空、無相、無願解脫門，若四靜慮、四無量、四無色定，若八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若餘無量無邊佛法。往十方界，若諸有情應以布施乃至般若而攝受者，則以布施乃至般若而攝受之；應以初靜慮乃至非想非非想處定而攝受者，則以初靜慮乃至非想非非想處定而攝受之；應以慈、悲、喜、捨而攝受者，則以慈、悲、喜、捨而攝受之；應以四念住乃至八聖道支而攝受者，則以四念住乃至八聖道支而攝受之；應以空、無相、無願三摩地而攝受者，則以空、無相、無願三摩地而攝受之；應以諸餘善法而攝受者，則以諸餘善法而攝受之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住異熟布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若五神通，若三十七菩提分法，若陀羅尼，若三摩地，若空、無相、無願解脫門，若四靜慮、四無量、四無色定，若八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若餘無量無邊佛法。往十方界，若諸有情應以布施乃至般若而攝受者，則以布施乃至般若而攝受之；應以初靜慮乃至非想非非想處定而攝受者，則以初靜慮乃至非想非非想處定而攝受之；應以慈、悲、喜、捨而攝受者，則以慈、悲、喜、捨而攝受之；應以四念住乃至八聖道支而攝受者，則以四念住乃至八聖道支而攝受之；應以空、無相、無願三摩地而攝受者，則以空、無相、無願三摩地而攝受之；應以諸餘善法而攝受者，則以諸餘善法而攝受之。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住異熟波羅蜜多、五神通等無量功德，以布施等攝諸有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住異熟波羅蜜多、五神通等無量功德，以布施等攝諸有情？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，施諸有情所須之物，謂須飲食施與飲食，若須衣服施與衣服，若須車乘施與車乘，若須華香施與華香，若須臥具施與臥具，若須舍宅施與舍宅，若須燈明施與燈明，若須醫藥施與醫藥，若須諸餘種種資具，悉皆施與令無匱乏；或施聲聞、獨覺、菩薩、諸佛世尊衣服、飲食、臥具、醫藥、房舍、資具、諸妙華香、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明及蘇油等諸餘供具。如是施時，其心平等無差別想而行布施，如施持戒，犯戒亦爾；如施人趣，非人亦爾；如施內道，外道亦爾；如施諸聖，異生亦爾；如施尊貴，下賤亦爾。上從諸佛下至傍生，平等平等無所分別，不觀福田勝劣有異。所以者何？諸菩薩摩訶薩了達一切自相皆空，空中都無上下差別故，無異想、無所分別而行布施。是菩薩摩訶薩由無異想、無所分別而行布施，當得無異、無分別法，謂得圓滿一切相智及餘無量諸佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，施諸有情所須之物，謂須飲食施與飲食，若須衣服施與衣服，若須車乘施與車乘，若須華香施與華香，若須臥具施與臥具，若須舍宅施與舍宅，若須燈明施與燈明，若須醫藥施與醫藥，若須諸餘種種資具，悉皆施與令無匱乏；或施聲聞、獨覺、菩薩、諸佛世尊衣服、飲食、臥具、醫藥、房舍、資具、諸妙華香、寶幢、幡蓋、伎樂、燈明及蘇油等諸餘供具。如是施時，其心平等無差別想而行布施，如施持戒，犯戒亦爾；如施人趣，非人亦爾；如施內道，外道亦爾；如施諸聖，異生亦爾；如施尊貴，下賤亦爾。上從諸佛下至傍生，平等平等無所分別，不觀福田勝劣有異。所以者何？諸菩薩摩訶薩了達一切自相皆空，空中都無上下差別故，無異想、無所分別而行布施。是菩薩摩訶薩由無異想、無所分別而行布施，當得無異、無分別法，謂得圓滿一切相智及餘無量諸佛功德。

「善現當知！若菩薩摩訶薩見傍生等有所求乞，便起是心：『此來乞者，若是如來、應、正等覺真福田故，我應施之。若非如來、應、正等覺，是傍生等非福田故，不應施與所須資具。』是菩薩摩訶薩起如是心越菩薩法。所以者何？諸菩薩摩訶薩要淨自心福田方淨。見求乞者不應念言：『如是有情有所求乞我應布施，如是有情有所求乞我不應施。』若作是念，違本所發大菩提心，謂諸菩薩發菩提心：『我為有情當作依怙、洲渚、舍宅、救護之處。』見來乞者應起是心：『今此有情貧窮孤露，我當以施而攝受之。彼由此緣不盜他物，少欲喜足，能轉施他，由是因緣離斷生命，廣說乃至離雜穢語，亦能調伏貪恚、邪見，身壞命終乘前福業生剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族、或餘隨一富貴家生，豐饒財寶修諸善業。或因布施攝受因緣，漸依三乘而趣圓寂，謂令趣證聲聞、獨覺及無上乘般涅槃界。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！若菩薩摩訶薩見傍生等有所求乞，便起是心：『此來乞者，若是如來、應、正等覺真福田故，我應施之。若非如來、應、正等覺，是傍生等非福田故，不應施與所須資具。』是菩薩摩訶薩起如是心越菩薩法。所以者何？諸菩薩摩訶薩要淨自心福田方淨。見求乞者不應念言：『如是有情有所求乞我應布施，如是有情有所求乞我不應施。』若作是念，違本所發大菩提心，謂諸菩薩發菩提心：『我為有情當作依怙、洲渚、舍宅、救護之處。』見來乞者應起是心：『今此有情貧窮孤露，我當以施而攝受之。彼由此緣不盜他物，少欲喜足，能轉施他，由是因緣離斷生命，廣說乃至離雜穢語，亦能調伏貪恚、邪見，身壞命終乘前福業生剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族、或餘隨一富貴家生，豐饒財寶修諸善業。或因布施攝受因緣，漸依三乘而趣圓寂，謂令趣證聲聞、獨覺及無上乘般涅槃界。』

「復次，善現！若菩薩摩訶薩有諸怨敵或餘有情來至其所，為損害故、或有匱乏求乞身分及諸財物。是菩薩摩訶薩終不應起分別異心：『此應施與，此不應施。』但應發起平等之心，隨求身分及諸財物悉皆施與。所以者何？是菩薩摩訶薩普為饒益諸有情故，求趣無上正等菩提，不為利樂自身命故。若當發起分別異心：『此應施與，此不應施。』便為如來、應、正等覺及諸菩薩、獨覺、聲聞，世間天、人、阿素洛等諸聖賢眾共所呵責：『誰要請汝發菩提心，誓普利樂諸有情類，無歸依者為作歸依，無舍宅者為作舍宅，無洲渚者為作洲渚，無救護者為作救護，不安樂者令其安樂，而今簡別有施、不施？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩有諸怨敵或餘有情來至其所，為損害故、或有匱乏求乞身分及諸財物。是菩薩摩訶薩終不應起分別異心：『此應施與，此不應施。』但應發起平等之心，隨求身分及諸財物悉皆施與。所以者何？是菩薩摩訶薩普為饒益諸有情故，求趣無上正等菩提，不為利樂自身命故。若當發起分別異心：『此應施與，此不應施。』便為如來、應、正等覺及諸菩薩、獨覺、聲聞，世間天、人、阿素洛等諸聖賢眾共所呵責：『誰要請汝發菩提心，誓普利樂諸有情類，無歸依者為作歸依，無舍宅者為作舍宅，無洲渚者為作洲渚，無救護者為作救護，不安樂者令其安樂，而今簡別有施、不施？』

「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，有人、非人來至其所，求乞種種髓腦、支節。是菩薩摩訶薩不應發起分別二心為施、不施，唯作是念：『隨彼所求定當施與。』所以者何？是菩薩摩訶薩常作是念：『我為利樂諸有情故而受此身，諸有來求定當施與，不應不施。』故見乞者便起是心：『吾今此身本為他受，彼不來取尚應自送，況來求乞而當不與！』作是念已歡喜踊躍，自解支節而授與之，復自慶言：『今獲大利，謂捨雜穢得純淨身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，有人、非人來至其所，求乞種種髓腦、支節。是菩薩摩訶薩不應發起分別二心為施、不施，唯作是念：『隨彼所求定當施與。』所以者何？是菩薩摩訶薩常作是念：『我為利樂諸有情故而受此身，諸有來求定當施與，不應不施。』故見乞者便起是心：『吾今此身本為他受，彼不來取尚應自送，況來求乞而當不與！』作是念已歡喜踊躍，自解支節而授與之，復自慶言：『今獲大利，謂捨雜穢得純淨身。』

「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多應如是學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多應如是學。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩見乞求者便起是心：『今於此中誰施？誰受？所施何物？由何而施？為何而施？云何而施？諸法自性皆不可得。所以者何？如是諸法皆畢竟空，非空法中有與有奪、有施有受。』善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是學諸法皆空，所謂或由內空故空，乃至或由無性自性空故空。是菩薩摩訶薩安住此空而行布施，恒無間斷圓滿布施波羅蜜多，由此布施波羅蜜多得圓滿故，為他割截、劫奪一切內外物時，其心都無分別瞋恨，但作是念：『有情及法一切皆空，誰割截我？誰劫奪我？誰復受之？誰作是觀？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩見乞求者便起是心：『今於此中誰施？誰受？所施何物？由何而施？為何而施？云何而施？諸法自性皆不可得。所以者何？如是諸法皆畢竟空，非空法中有與有奪、有施有受。』善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是學諸法皆空，所謂或由內空故空，乃至或由無性自性空故空。是菩薩摩訶薩安住此空而行布施，恒無間斷圓滿布施波羅蜜多，由此布施波羅蜜多得圓滿故，為他割截、劫奪一切內外物時，其心都無分別瞋恨，但作是念：『有情及法一切皆空，誰割截我？誰劫奪我？誰復受之？誰作是觀？』

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情類，以故思願入大地獄，見諸有情受諸劇苦，見已發起三種示導。云何為三？一者、神變示導。二者、記說示導。三者、教誡示導。是菩薩摩訶薩以神變示導滅除地獄湯、火、刀等種種苦具，以記說示導記彼有情心之所念而為說法，以教誡示導於彼發起慈、悲、喜、捨而為說法。令彼地獄諸有情類，於菩薩所生淨信心，由此因緣從地獄出，得生天上或生人中，漸依三乘盡苦邊際，證涅槃界究竟安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情類，以故思願入大地獄，見諸有情受諸劇苦，見已發起三種示導。云何為三？一者、神變示導。二者、記說示導。三者、教誡示導。是菩薩摩訶薩以神變示導滅除地獄湯、火、刀等種種苦具，以記說示導記彼有情心之所念而為說法，以教誡示導於彼發起慈、悲、喜、捨而為說法。令彼地獄諸有情類，於菩薩所生淨信心，由此因緣從地獄出，得生天上或生人中，漸依三乘盡苦邊際，證涅槃界究竟安樂。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩承事供養諸佛世尊。是菩薩摩訶薩承事供養佛世尊時，深心歡喜愛樂恭敬，非不歡喜愛樂恭敬。於諸如來、應、正等覺所說正法，恭敬聽聞、受持、讀誦，乃至無上正等菩提終不忘失，隨所聞法，能為有情無倒宣說，令獲殊勝利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩承事供養諸佛世尊。是菩薩摩訶薩承事供養佛世尊時，深心歡喜愛樂恭敬，非不歡喜愛樂恭敬。於諸如來、應、正等覺所說正法，恭敬聽聞、受持、讀誦，乃至無上正等菩提終不忘失，隨所聞法，能為有情無倒宣說，令獲殊勝利益安樂。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩為欲饒益傍生趣中諸有情故自捨身命。是菩薩摩訶薩見諸傍生飢火所逼欲相殘害，起慈愍心自割身分斷諸支節，散擲十方恣令食噉。諸傍生類得此菩薩身肉食者，皆於菩薩深起愛敬慚愧之心，由是因緣脫傍生趣，得生天上或生人中，值遇如來、應、正等覺，聞說正法如實修行，漸依三乘而趣圓寂，謂隨證入無上大乘、獨覺、聲聞般涅槃界。如是，善現！諸菩薩摩訶薩能為世間作難作事多所饒益，謂為利樂諸有情故，自發無上正等覺心亦令他發，自行種種如實正行亦令他行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩為欲饒益傍生趣中諸有情故自捨身命。是菩薩摩訶薩見諸傍生飢火所逼欲相殘害，起慈愍心自割身分斷諸支節，散擲十方恣令食噉。諸傍生類得此菩薩身肉食者，皆於菩薩深起愛敬慚愧之心，由是因緣脫傍生趣，得生天上或生人中，值遇如來、應、正等覺，聞說正法如實修行，漸依三乘而趣圓寂，謂隨證入無上大乘、獨覺、聲聞般涅槃界。如是，善現！諸菩薩摩訶薩能為世間作難作事多所饒益，謂為利樂諸有情故，自發無上正等覺心亦令他發，自行種種如實正行亦令他行。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩為欲饒益餓鬼趣中諸有情類，以故思願往彼界中，方便息除飢渴等苦，令諸餓鬼眾苦既息，於此菩薩深起愛敬慚愧之心，復為宣說離慳法要，令彼聞已起惠施心，乘此善根脫餓鬼趣，得生天上或生人中，值遇如來、應、正等覺，供養恭敬聞正法音，漸次修行三乘正行，乃至證入無上大乘、獨覺、聲聞般涅槃界。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於有情類安住大悲，發起無邊方便善巧，令隨證入三乘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩為欲饒益餓鬼趣中諸有情類，以故思願往彼界中，方便息除飢渴等苦，令諸餓鬼眾苦既息，於此菩薩深起愛敬慚愧之心，復為宣說離慳法要，令彼聞已起惠施心，乘此善根脫餓鬼趣，得生天上或生人中，值遇如來、應、正等覺，供養恭敬聞正法音，漸次修行三乘正行，乃至證入無上大乘、獨覺、聲聞般涅槃界。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於有情類安住大悲，發起無邊方便善巧，令隨證入三乘涅槃。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩方便善巧，或為四大王眾天宣說正法，乃至或為他化自在天宣說正法。是諸天眾於菩薩所聞正法已，漸依三乘勤修正行，隨應證入般涅槃界。善現當知！彼天眾中有諸天子，耽著天上五妙欲樂及所居止眾寶宮殿，是菩薩摩訶薩示現火起，燒其宮殿令生厭怖，因為說法作是言：『諸天子！應審觀察諸行無常、苦、空、非我不可保信，誰有智者於斯樂著？』時，諸天子聞此法音，於五妙欲深生厭怖，自觀身命虛偽無常，譬如芭蕉、電光、陽焰，觀諸宮殿猶如牢獄。作是觀已，漸依三乘勤修正行而趣圓寂，謂漸證入三乘涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩方便善巧，或為四大王眾天宣說正法，乃至或為他化自在天宣說正法。是諸天眾於菩薩所聞正法已，漸依三乘勤修正行，隨應證入般涅槃界。善現當知！彼天眾中有諸天子，耽著天上五妙欲樂及所居止眾寶宮殿，是菩薩摩訶薩示現火起，燒其宮殿令生厭怖，因為說法作是言：『諸天子！應審觀察諸行無常、苦、空、非我不可保信，誰有智者於斯樂著？』時，諸天子聞此法音，於五妙欲深生厭怖，自觀身命虛偽無常，譬如芭蕉、電光、陽焰，觀諸宮殿猶如牢獄。作是觀已，漸依三乘勤修正行而趣圓寂，謂漸證入三乘涅槃。

「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩見諸梵天著諸見趣，方便化導令其厭捨，告言：『天仙！汝等何故於空、無相、虛妄、不實諸行聚中，發起如是諸惡見趣？當速捨之，信受正法，令汝長夜利益安樂！』如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住大悲，為諸有情宣說法要。善現！是為菩薩摩訶薩所有甚奇希有之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩見諸梵天著諸見趣，方便化導令其厭捨，告言：『天仙！汝等何故於空、無相、虛妄、不實諸行聚中，發起如是諸惡見趣？當速捨之，信受正法，令汝長夜利益安樂！』如是，善現！諸菩薩摩訶薩安住大悲，為諸有情宣說法要。善現！是為菩薩摩訶薩所有甚奇希有之法。

「復次，善現！我以無障清淨佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩以四攝事攝諸有情。云何為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！我以無障清淨佛眼遍觀十方殑伽沙等諸世界中，有菩薩摩訶薩以四攝事攝諸有情。云何為四？一者、布施。二者、愛語。三者、利行。四者、同事。

「善現！云何菩薩摩訶薩以布施事攝諸有情？善現！諸菩薩摩訶薩以二種施攝諸有情。云何為二？一者、財施。二者、法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩以布施事攝諸有情？善現！諸菩薩摩訶薩以二種施攝諸有情。云何為二？一者、財施。二者、法施。

「善現！云何菩薩摩訶薩能以財施攝諸有情？善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以種種飲食、衣服、房舍、臥具、車乘、燈明、伎樂、香華、寶幢、幡蓋及瓔珞等施諸有情，或以金銀、吠瑠璃寶、頗胝迦寶、珂貝、璧玉、帝青、大青、末尼、真珠、石藏、杵藏、紅蓮等寶施諸有情，或以妻妾、男女、大小僮僕、侍衛、象馬、牛羊及醫藥等施諸有情，或以種種財寶、庫藏、城邑、聚落及王位等施諸有情，或以身分、手足、支節、頭目、髓腦施諸有情。是菩薩摩訶薩以種種物置四衢道，昇高臺上唱如是言：『一切有情有所須者，恣意來取勿生疑難，如取己物莫作他想，乃至我身手足、支節、頭目、髓腦隨意取之，我於汝等無所悋惜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩能以財施攝諸有情？善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以種種飲食、衣服、房舍、臥具、車乘、燈明、伎樂、香華、寶幢、幡蓋及瓔珞等施諸有情，或以金銀、吠瑠璃寶、頗胝迦寶、珂貝、璧玉、帝青、大青、末尼、真珠、石藏、杵藏、紅蓮等寶施諸有情，或以妻妾、男女、大小僮僕、侍衛、象馬、牛羊及醫藥等施諸有情，或以種種財寶、庫藏、城邑、聚落及王位等施諸有情，或以身分、手足、支節、頭目、髓腦施諸有情。是菩薩摩訶薩以種種物置四衢道，昇高臺上唱如是言：『一切有情有所須者，恣意來取勿生疑難，如取己物莫作他想，乃至我身手足、支節、頭目、髓腦隨意取之，我於汝等無所悋惜。』

「是菩薩摩訶薩施諸有情所須物已，復勸歸依佛、法、僧寶，或勸受持五近事戒，或勸受持八近住戒，或勸受持十善業道，或勸修學初靜慮乃至第四靜慮，或勸修學慈無量乃至捨無量，或勸修學空無邊處定乃至非想非非想處定，或勸修學佛隨念乃至天隨念，或勸修學不淨觀、持息念，或勸修學無常想乃至滅想，或勸修學四念住乃至八聖道支，或勸修學空、無相、無願解脫門，或勸修學八解脫乃至十遍處，或勸修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，或勸安住內空乃至無性自性空，或勸安住真如乃至不思議界，或勸安住苦、集、滅、道聖諦，或勸修學一切陀羅尼門、三摩地門，或勸修學淨觀地乃至如來地，或勸修學極喜地乃至法雲地，或勸修學五眼、六神通，或勸修學如來十力乃至十八佛不共法，或勸修學三十二大士相、八十隨好，或勸修學無忘失法、恒住捨性，或勸修學一切智、道相智、一切相智，或勸修學預流果乃至獨覺菩提，或勸修學一切菩薩摩訶薩行，或勸修學諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩施諸有情所須物已，復勸歸依佛、法、僧寶，或勸受持五近事戒，或勸受持八近住戒，或勸受持十善業道，或勸修學初靜慮乃至第四靜慮，或勸修學慈無量乃至捨無量，或勸修學空無邊處定乃至非想非非想處定，或勸修學佛隨念乃至天隨念，或勸修學不淨觀、持息念，或勸修學無常想乃至滅想，或勸修學四念住乃至八聖道支，或勸修學空、無相、無願解脫門，或勸修學八解脫乃至十遍處，或勸修學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，或勸安住內空乃至無性自性空，或勸安住真如乃至不思議界，或勸安住苦、集、滅、道聖諦，或勸修學一切陀羅尼門、三摩地門，或勸修學淨觀地乃至如來地，或勸修學極喜地乃至法雲地，或勸修學五眼、六神通，或勸修學如來十力乃至十八佛不共法，或勸修學三十二大士相、八十隨好，或勸修學無忘失法、恒住捨性，或勸修學一切智、道相智、一切相智，或勸修學預流果乃至獨覺菩提，或勸修學一切菩薩摩訶薩行，或勸修學諸佛無上正等菩提。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於諸有情行財施已，復善安立諸有情類，令住無上安隱法中，乃至令得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時所有甚奇希有之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多方便善巧，於諸有情行財施已，復善安立諸有情類，令住無上安隱法中，乃至令得一切智智。善現！是為菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時所有甚奇希有之法。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以法施攝諸有情？善現！法施有二種，云何為二？一者、世間法施。二者、出世法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以法施攝諸有情？善現！法施有二種，云何為二？一者、世間法施。二者、出世法施。

「云何名為世間法施？謂諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情宣說、開示、分別、顯了世間妙法，謂不淨觀、若持息念、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通，若餘世間共異生法，如是名為世間法施。善現！何故此法名為世間？謂學此法未能畢竟離世間故名為世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何名為世間法施？謂諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情宣說、開示、分別、顯了世間妙法，謂不淨觀、若持息念、若四靜慮、若四無量、若四無色定、若五神通，若餘世間共異生法，如是名為世間法施。善現！何故此法名為世間？謂學此法未能畢竟離世間故名為世間。

「善現！是菩薩摩訶薩行此世間妙法施已，種種方便化導有情，令其遠離世間諸法，種種方便化導有情，令住聖法及聖法果。善現！云何聖法及聖法果？善現！言聖法者，謂三十七菩提分法及三解脫門等；聖法果者，謂預流果乃至獨覺菩提等。善現！何故此法名為出世？謂學此法能令畢竟出離世間故名出世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩行此世間妙法施已，種種方便化導有情，令其遠離世間諸法，種種方便化導有情，令住聖法及聖法果。善現！云何聖法及聖法果？善現！言聖法者，謂三十七菩提分法及三解脫門等；聖法果者，謂預流果乃至獨覺菩提等。善現！何故此法名為出世？謂學此法能令畢竟出離世間故名出世。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩聖法者，謂六波羅蜜多，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，陀羅尼門、三摩地門，諸菩薩地，五眼、六神通，如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，無忘失法、恒住捨性，一切智、道相智、一切相智等諸無漏法。聖法果者，謂佛無上正等菩提大涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩聖法者，謂六波羅蜜多，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，陀羅尼門、三摩地門，諸菩薩地，五眼、六神通，如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法，無忘失法、恒住捨性，一切智、道相智、一切相智等諸無漏法。聖法果者，謂佛無上正等菩提大涅槃界。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩聖法者，謂預流果智、一來果智、不還果智、阿羅漢果智、獨覺菩提智、諸佛無上正等菩提智，四念住乃至八聖道支智，空、無相、無願解脫門智，四靜慮、四無量、四無色定智，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處智，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多智，一切陀羅尼門、三摩地門智，苦、集、滅、道聖諦智，內空乃至無性自性空智，真如乃至不思議界智，極喜地乃至法雲地智，五眼、六神通智，淨觀地乃至如來地智，如來十力乃至十八佛不共法智，三十二大士相、八十隨好智，無忘失法、恒住捨性智，一切智、道相智、一切相智智，善法、非善法智，有記法、無記法智，有漏法、無漏法智，世間法、出世間法智，有為法、無為法智，是名聖法。聖法果者，謂永斷一切煩惱習氣相續，是名聖法果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩聖法者，謂預流果智、一來果智、不還果智、阿羅漢果智、獨覺菩提智、諸佛無上正等菩提智，四念住乃至八聖道支智，空、無相、無願解脫門智，四靜慮、四無量、四無色定智，八解脫、八勝處、九次第定、十遍處智，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多智，一切陀羅尼門、三摩地門智，苦、集、滅、道聖諦智，內空乃至無性自性空智，真如乃至不思議界智，極喜地乃至法雲地智，五眼、六神通智，淨觀地乃至如來地智，如來十力乃至十八佛不共法智，三十二大士相、八十隨好智，無忘失法、恒住捨性智，一切智、道相智、一切相智智，善法、非善法智，有記法、無記法智，有漏法、無漏法智，世間法、出世間法智，有為法、無為法智，是名聖法。聖法果者，謂永斷一切煩惱習氣相續，是名聖法果。」

具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為亦能得一切相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為亦能得一切相智？」

佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩亦名能得一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩亦名能得一切相智。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩亦名能得一切相智，與佛世尊有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩亦名能得一切相智，與佛世尊有何差別？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩名為隨得一切相智，諸佛世尊名為已得一切相智。所以者何？非諸菩薩與佛世尊條然有異，謂諸菩薩與佛世尊俱住諸法無差別性，於諸法相求正遍知說名菩薩，若至究竟名佛世尊。然佛世尊於一切法自相、共相照了無闇，清淨具足，在因位時名為菩薩，若至果位名佛世尊。是謂菩薩與佛世尊，雖俱名得一切相智而有差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩名為隨得一切相智，諸佛世尊名為已得一切相智。所以者何？非諸菩薩與佛世尊條然有異，謂諸菩薩與佛世尊俱住諸法無差別性，於諸法相求正遍知說名菩薩，若至究竟名佛世尊。然佛世尊於一切法自相、共相照了無闇，清淨具足，在因位時名為菩薩，若至果位名佛世尊。是謂菩薩與佛世尊，雖俱名得一切相智而有差別。

「善現！是名菩薩摩訶薩世間法施，諸菩薩摩訶薩依因如是世間法施，復能修行出世法施，謂諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，先施有情世間善法，後令厭離世間善法，安住出世無漏聖法，乃至令得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是名菩薩摩訶薩世間法施，諸菩薩摩訶薩依因如是世間法施，復能修行出世法施，謂諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時方便善巧，先施有情世間善法，後令厭離世間善法，安住出世無漏聖法，乃至令得一切智智。

「善現！云何名為出世聖法，諸菩薩摩訶薩為諸有情宣說、開示、分別、顯了說名法施？善現！一切不共異生善法，若正修學令諸有情超出世間安隱而住，謂三十七菩提分法，三解脫門，八解脫，九次第定，四聖諦智，波羅蜜多，諸空等智，菩薩十地，五眼、六神通，如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大捨，三十二大士相、八十隨好，一切陀羅尼門、一切三摩地門，諸如是等無漏善法，一切皆名出世聖法。若菩薩摩訶薩為諸有情宣說、開示、分別、顯了如是諸法，名為菩薩出世法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何名為出世聖法，諸菩薩摩訶薩為諸有情宣說、開示、分別、顯了說名法施？善現！一切不共異生善法，若正修學令諸有情超出世間安隱而住，謂三十七菩提分法，三解脫門，八解脫，九次第定，四聖諦智，波羅蜜多，諸空等智，菩薩十地，五眼、六神通，如來十力、四無所畏、四無礙解、十八佛不共法、大慈、大悲、大喜、大捨，三十二大士相、八十隨好，一切陀羅尼門、一切三摩地門，諸如是等無漏善法，一切皆名出世聖法。若菩薩摩訶薩為諸有情宣說、開示、分別、顯了如是諸法，名為菩薩出世法施。

「善現！此中云何名為三十七種菩提分法？謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。善現！如是名為三十七種菩提分法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！此中云何名為三十七種菩提分法？謂四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支。善現！如是名為三十七種菩提分法。

「善現！四念住者，謂菩薩摩訶薩於內身、外身、內外身住循身觀，具足正勤，正知正念，除世貪憂，住身集觀，住身滅觀，由彼於身住循身觀，住身集觀，住身滅觀，無所依止，於諸世間無所執受，是為第一；於受、於心、於法亦爾。是名四念住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四念住者，謂菩薩摩訶薩於內身、外身、內外身住循身觀，具足正勤，正知正念，除世貪憂，住身集觀，住身滅觀，由彼於身住循身觀，住身集觀，住身滅觀，無所依止，於諸世間無所執受，是為第一；於受、於心、於法亦爾。是名四念住。

「善現！四正斷者，謂菩薩摩訶薩為令未生惡不善法永不生故，為令已生惡不善法永斷滅故，為令未生善法生故，為令已生善法堅住不忘，修滿倍增廣大智作證故，生起樂欲，發勤精進，策心持心，是名四正斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四正斷者，謂菩薩摩訶薩為令未生惡不善法永不生故，為令已生惡不善法永斷滅故，為令未生善法生故，為令已生善法堅住不忘，修滿倍增廣大智作證故，生起樂欲，發勤精進，策心持心，是名四正斷。

「善現！四神足者，謂菩薩摩訶薩欲三摩地斷行成就修習神足，勤三摩地斷行成就修習神足，心三摩地斷行成就修習神足，觀三摩地斷行成就修習神足，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨，是名四神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四神足者，謂菩薩摩訶薩欲三摩地斷行成就修習神足，勤三摩地斷行成就修習神足，心三摩地斷行成就修習神足，觀三摩地斷行成就修習神足，依止厭，依止離，依止滅，迴向於捨，是名四神足。

「善現！五根者，謂菩薩摩訶薩信根、精進根、念根、定根、慧根，是名五根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五根者，謂菩薩摩訶薩信根、精進根、念根、定根、慧根，是名五根。

「善現！五力者，謂菩薩摩訶薩信力、精進力、念力、定力、慧力，是名五力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五力者，謂菩薩摩訶薩信力、精進力、念力、定力、慧力，是名五力。

「善現！七等覺支者，謂菩薩摩訶薩念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支，是名七等覺支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！七等覺支者，謂菩薩摩訶薩念等覺支、擇法等覺支、精進等覺支、喜等覺支、輕安等覺支、定等覺支、捨等覺支，是名七等覺支。

「善現！八聖道支者，謂菩薩摩訶薩正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，是名八聖道支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八聖道支者，謂菩薩摩訶薩正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，是名八聖道支。

「善現！三解脫門者，謂菩薩摩訶薩空、無相、無願解脫門。云何空解脫門？謂菩薩摩訶薩以空、無我行相攝心一趣，是名空解脫門。云何無相解脫門？謂菩薩摩訶薩以滅、寂靜行相攝心一趣，是名無相解脫門。云何無願解脫門？謂菩薩摩訶薩以苦、無常行相攝心一趣，是名無願解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！三解脫門者，謂菩薩摩訶薩空、無相、無願解脫門。云何空解脫門？謂菩薩摩訶薩以空、無我行相攝心一趣，是名空解脫門。云何無相解脫門？謂菩薩摩訶薩以滅、寂靜行相攝心一趣，是名無相解脫門。云何無願解脫門？謂菩薩摩訶薩以苦、無常行相攝心一趣，是名無願解脫門。

「善現！八解脫者，謂菩薩摩訶薩有色觀諸色，是第一解脫。內無色想觀外諸色，是第二解脫。淨勝解身作證，是第三解脫。超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住，是第四解脫。超一切空無邊處，入無邊識，識無邊處定具足住，是第五解脫。超一切識無邊處，入無少所有，無所有處定具足住，是第六解脫。超一切無所有處，入非想非非想處定具足住，是第七解脫。超一切非想非非想處，入滅想受定具足住，是第八解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！八解脫者，謂菩薩摩訶薩有色觀諸色，是第一解脫。內無色想觀外諸色，是第二解脫。淨勝解身作證，是第三解脫。超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住，是第四解脫。超一切空無邊處，入無邊識，識無邊處定具足住，是第五解脫。超一切識無邊處，入無少所有，無所有處定具足住，是第六解脫。超一切無所有處，入非想非非想處定具足住，是第七解脫。超一切非想非非想處，入滅想受定具足住，是第八解脫。

「善現！九次第定者，謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，初靜慮具足住，是第一次第定。尋伺寂靜，內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，第二靜慮具足住，是第二次第定。離喜住捨，正念正知，身受樂，聖說應捨，具念樂住，第三靜慮具足住，是第三次第定。斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，第四靜慮具足住，是第四次第定。超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住，是第五次第定。如是乃至超一切非想非非想處，入滅想受定具足住，是第九次第定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！九次第定者，謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，初靜慮具足住，是第一次第定。尋伺寂靜，內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，第二靜慮具足住，是第二次第定。離喜住捨，正念正知，身受樂，聖說應捨，具念樂住，第三靜慮具足住，是第三次第定。斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，第四靜慮具足住，是第四次第定。超一切色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處定具足住，是第五次第定。如是乃至超一切非想非非想處，入滅想受定具足住，是第九次第定。

「善現！四聖諦智者，謂菩薩摩訶薩苦智、集智、滅智、道智，是名四聖諦智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四聖諦智者，謂菩薩摩訶薩苦智、集智、滅智、道智，是名四聖諦智。

「善現！波羅蜜多者，謂菩薩摩訶薩布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多，是名波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！波羅蜜多者，謂菩薩摩訶薩布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若、方便善巧、妙願、力、智波羅蜜多，是名波羅蜜多。

「善現！諸空等智者，謂菩薩摩訶薩內空乃至無性自性空智，及真如乃至不思議界智，是名諸空等智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸空等智者，謂菩薩摩訶薩內空乃至無性自性空智，及真如乃至不思議界智，是名諸空等智。

「善現！菩薩十地者，謂菩薩摩訶薩極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，是名菩薩十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！菩薩十地者，謂菩薩摩訶薩極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地，是名菩薩十地。

「善現！五眼者，謂菩薩摩訶薩所求肉眼、天眼、聖慧眼、法眼、佛眼，是名五眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！五眼者，謂菩薩摩訶薩所求肉眼、天眼、聖慧眼、法眼、佛眼，是名五眼。

「善現！六神通者，謂菩薩摩訶薩所學神境智證通、天眼智證通、天耳智證通、他心智證通、宿住隨念智證通、漏盡智證通，是名六神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！六神通者，謂菩薩摩訶薩所學神境智證通、天眼智證通、天耳智證通、他心智證通、宿住隨念智證通、漏盡智證通，是名六神通。

「復次，善現！如來十力者，若諸如來、應、正等覺，於是處如實知是處，於非處如實知非處，是第一力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情過去、未來、現在諸業及諸法受處因異熟皆如實知，是第二力。若諸如來、應、正等覺，於諸世間非一種種諸界差別皆如實知，是第三力。若諸如來、應、正等覺，於諸世間非一種種勝解差別尋伺有異皆如實知，是第四力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情補特伽羅諸根勝劣皆如實知，是第五力。若諸如來、應、正等覺，於遍趣行皆如實知，是第六力。若諸如來、應、正等覺，普於一切靜慮、解脫、等持、等至、雜染、清淨、安立差別皆如實知，是第七力。若諸如來、應、正等覺，以淨天眼超過於人，見諸有情死時生時諸善惡事，如是有情因身、語、意三種惡行、因諸邪見、因謗賢聖墮諸惡趣，如是有情因身、語、意三種妙行、因諸正見、因讚賢聖生諸善趣；復以天眼清淨過人，見諸有情死時生時好色惡色，從此復生善趣惡趣，於諸有情隨業勢力生善惡趣皆如實知，是第八力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情過去無量諸宿住事，或一生、或十生、或百生、或千生、或無量生、或一劫、或十劫、或百劫、或千劫、或無量劫，所有諸行、諸說、諸相皆如實知，是第九力。若諸如來、應、正等覺，於諸漏盡無漏心解脫、無漏慧解脫皆如實知，於自漏盡真解脫法，自證通慧具足而住，如實覺受：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有，是第十力。如是名為如來十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如來十力者，若諸如來、應、正等覺，於是處如實知是處，於非處如實知非處，是第一力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情過去、未來、現在諸業及諸法受處因異熟皆如實知，是第二力。若諸如來、應、正等覺，於諸世間非一種種諸界差別皆如實知，是第三力。若諸如來、應、正等覺，於諸世間非一種種勝解差別尋伺有異皆如實知，是第四力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情補特伽羅諸根勝劣皆如實知，是第五力。若諸如來、應、正等覺，於遍趣行皆如實知，是第六力。若諸如來、應、正等覺，普於一切靜慮、解脫、等持、等至、雜染、清淨、安立差別皆如實知，是第七力。若諸如來、應、正等覺，以淨天眼超過於人，見諸有情死時生時諸善惡事，如是有情因身、語、意三種惡行、因諸邪見、因謗賢聖墮諸惡趣，如是有情因身、語、意三種妙行、因諸正見、因讚賢聖生諸善趣；復以天眼清淨過人，見諸有情死時生時好色惡色，從此復生善趣惡趣，於諸有情隨業勢力生善惡趣皆如實知，是第八力。若諸如來、應、正等覺，於諸有情過去無量諸宿住事，或一生、或十生、或百生、或千生、或無量生、或一劫、或十劫、或百劫、或千劫、或無量劫，所有諸行、諸說、諸相皆如實知，是第九力。若諸如來、應、正等覺，於諸漏盡無漏心解脫、無漏慧解脫皆如實知，於自漏盡真解脫法，自證通慧具足而住，如實覺受：我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有，是第十力。如是名為如來十力。

「善現！四無所畏者，若諸如來、應、正等覺，自稱我是正等覺者，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間依法立難，或令憶念：『佛於是法非正等覺。』我於彼難正見無因，以於彼難正見無因，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，定無有能如法轉者，是第一無畏。若諸如來、應、正等覺，自稱我已永盡諸漏，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間依法立難，或令憶念：『佛於是漏猶未永盡。』我於彼難正見無因，以於彼難正見無因，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，定無有能如法轉者，是第二無畏。若諸如來、應、正等覺，自稱我為諸弟子眾說能障法染必為障，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間依法立難，或令憶念：『有染是法不能為障。』我於彼難正見無因，以於彼難正見無因，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，定無有能如法轉者，是第三無畏。若諸如來、應、正等覺，自稱我為諸弟子眾說出離道，諸聖修習決定出離，決定通達，正盡眾苦，作苦邊際，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間依法立難，或令憶念：『有修此道非正出離、非正通達、非正盡苦、非作苦邊。』我於彼難正見無因，以於彼難正見無因，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，定無有能如法轉者，是第四無畏。如是名為四無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四無所畏者，若諸如來、應、正等覺，自稱我是正等覺者，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間依法立難，或令憶念：『佛於是法非正等覺。』我於彼難正見無因，以於彼難正見無因，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，定無有能如法轉者，是第一無畏。若諸如來、應、正等覺，自稱我已永盡諸漏，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間依法立難，或令憶念：『佛於是漏猶未永盡。』我於彼難正見無因，以於彼難正見無因，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，定無有能如法轉者，是第二無畏。若諸如來、應、正等覺，自稱我為諸弟子眾說能障法染必為障，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間依法立難，或令憶念：『有染是法不能為障。』我於彼難正見無因，以於彼難正見無因，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，定無有能如法轉者，是第三無畏。若諸如來、應、正等覺，自稱我為諸弟子眾說出離道，諸聖修習決定出離，決定通達，正盡眾苦，作苦邊際，設有沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間依法立難，或令憶念：『有修此道非正出離、非正通達、非正盡苦、非作苦邊。』我於彼難正見無因，以於彼難正見無因，得安隱住無怖無畏，自稱我處大仙尊位，於大眾中正師子吼轉大梵輪，一切沙門、若婆羅門、若天魔梵、若餘世間，定無有能如法轉者，是第四無畏。如是名為四無所畏。

「善現！四無礙解者，謂義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解，如是名為四無礙解。善現！云何義無礙解？謂緣義無礙智。云何法無礙解？謂緣法無礙智。云何詞無礙解？謂緣詞無礙智。云何辯無礙解？謂緣辯無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！四無礙解者，謂義無礙解、法無礙解、詞無礙解、辯無礙解，如是名為四無礙解。善現！云何義無礙解？謂緣義無礙智。云何法無礙解？謂緣法無礙智。云何詞無礙解？謂緣詞無礙智。云何辯無礙解？謂緣辯無礙智。

「善現！十八佛不共法者，謂諸如來、應、正等覺，常無誤失，無卒暴音，無忘失念，無不定心，無種種想，無不擇捨，志欲無退，精進無退，憶念無退，般若無退，解脫無退，解脫智見無退，若智若見於過去世無著無礙，若智若見於現在世無著無礙，若智若見於未來世無著無礙，一切身業智為前導隨智而轉，一切語業智為前導隨智而轉，一切意業智為前導隨智而轉，是名十八佛不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！十八佛不共法者，謂諸如來、應、正等覺，常無誤失，無卒暴音，無忘失念，無不定心，無種種想，無不擇捨，志欲無退，精進無退，憶念無退，般若無退，解脫無退，解脫智見無退，若智若見於過去世無著無礙，若智若見於現在世無著無礙，若智若見於未來世無著無礙，一切身業智為前導隨智而轉，一切語業智為前導隨智而轉，一切意業智為前導隨智而轉，是名十八佛不共法。

「復次，善現！三十二大士相者，謂如來足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下，隨足所蹈皆悉坦然無不等觸，是為第一。如來足下千輻輪文，輞轂眾相無不圓滿，是為第二。如來手足悉皆柔軟，如覩羅綿勝過一切，是為第三。如來手足一一指間，猶如鴈王咸有鞔網，金色交絡文同綺畫，是為第四。如來手足所有諸指，圓滿纖長甚可愛樂，是為第五。如來足跟廣長圓滿，與趺相稱勝餘有情，是為第六。如來足趺脩高充滿，柔軟妙好與跟相稱，是為第七。如來雙腨漸次纖圓，如瑿泥耶仙鹿王腨，是為第八。如來雙臂修直𦟛圓，如象王鼻平立摩膝，是為第九。如來陰相勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王，是為第十。如來毛孔各一毛生，柔潤紺青右旋宛轉，是第十一。如來髮毛端皆上靡，右旋宛轉柔潤紺青，嚴金色身甚可愛樂，是第十二。如來身皮細薄潤滑，塵垢水等皆所不住，是第十三。如來身皮皆真金色，光潔晃曜如妙金臺，眾寶莊嚴眾所樂見，是第十四。如來兩足、二手掌中、頸及雙肩七處充滿，是第十五。如來肩項圓滿殊妙，是第十六。如來髆腋悉皆充實，是第十七。如來容儀洪滿端直，是第十八。如來身相修廣端嚴，是第十九。如來體相縱廣量等，周匝圓滿如諾瞿陀，是第二十。如來頷臆并身上半，威容廣大如師子王，是二十一。如來常光面各一尋，是二十二。如來齒相四十齊平，淨密根深白逾珂雪，是二十三。如來四牙鮮白鋒利，是二十四。如來常得味中上味，是二十五。如來舌相薄淨廣長，能覆面輪至耳髮際，是二十六。如來梵音詞韻弘雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音，是二十七。如來眼睫猶若牛王，紺青齊整不相雜亂，是二十八。如來眼睛紺青鮮白，紅環間飾皎潔分明，是二十九。如來面輪其猶滿月，眉相皎淨如天帝弓，是第三十。如來眉間有白毫相，右旋柔軟如覩羅綿，鮮白光淨逾珂雪等，是三十一。如來頂上烏瑟膩沙，高顯周圓猶如天蓋，是三十二。是名三十二大士相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！三十二大士相者，謂如來足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下，隨足所蹈皆悉坦然無不等觸，是為第一。如來足下千輻輪文，輞轂眾相無不圓滿，是為第二。如來手足悉皆柔軟，如覩羅綿勝過一切，是為第三。如來手足一一指間，猶如鴈王咸有鞔網，金色交絡文同綺畫，是為第四。如來手足所有諸指，圓滿纖長甚可愛樂，是為第五。如來足跟廣長圓滿，與趺相稱勝餘有情，是為第六。如來足趺脩高充滿，柔軟妙好與跟相稱，是為第七。如來雙腨漸次纖圓，如瑿泥耶仙鹿王腨，是為第八。如來雙臂修直𦟛圓，如象王鼻平立摩膝，是為第九。如來陰相勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王，是為第十。如來毛孔各一毛生，柔潤紺青右旋宛轉，是第十一。如來髮毛端皆上靡，右旋宛轉柔潤紺青，嚴金色身甚可愛樂，是第十二。如來身皮細薄潤滑，塵垢水等皆所不住，是第十三。如來身皮皆真金色，光潔晃曜如妙金臺，眾寶莊嚴眾所樂見，是第十四。如來兩足、二手掌中、頸及雙肩七處充滿，是第十五。如來肩項圓滿殊妙，是第十六。如來髆腋悉皆充實，是第十七。如來容儀洪滿端直，是第十八。如來身相修廣端嚴，是第十九。如來體相縱廣量等，周匝圓滿如諾瞿陀，是第二十。如來頷臆并身上半，威容廣大如師子王，是二十一。如來常光面各一尋，是二十二。如來齒相四十齊平，淨密根深白逾珂雪，是二十三。如來四牙鮮白鋒利，是二十四。如來常得味中上味，是二十五。如來舌相薄淨廣長，能覆面輪至耳髮際，是二十六。如來梵音詞韻弘雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音，是二十七。如來眼睫猶若牛王，紺青齊整不相雜亂，是二十八。如來眼睛紺青鮮白，紅環間飾皎潔分明，是二十九。如來面輪其猶滿月，眉相皎淨如天帝弓，是第三十。如來眉間有白毫相，右旋柔軟如覩羅綿，鮮白光淨逾珂雪等，是三十一。如來頂上烏瑟膩沙，高顯周圓猶如天蓋，是三十二。是名三十二大士相。