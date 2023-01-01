大般若波羅蜜多經卷第四百六十七三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百六十七三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分無相品第七十四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分無相品第七十四之二

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心受持淨戒，謂聖無漏道支所攝法爾所得善清淨戒，如是淨戒無缺無隙，無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚。由此淨戒於一切法無所取著，謂不取著色、受、想、行、識，不取著眼處乃至意處，不取著色處乃至法處，不取著眼界乃至意界，不取著色界乃至法界，不取著眼識界乃至意識界，不取著三十二大士相、八十隨好，不取著剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，不取著四大王眾天乃至他化自在天，不取著梵眾天乃至色究竟天，不取著空無邊處天乃至非想非非想處天，不取著預流果乃至獨覺菩提，不取著轉輪王位及餘小王宰官等位。但以如是所受持戒，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，於迴向時，以無相、無所得、無二為方便，非有相、有所得、有二為方便，但由世俗不由勝義。由此因緣，一切佛法無不圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心受持淨戒，謂聖無漏道支所攝法爾所得善清淨戒，如是淨戒無缺無隙，無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚。由此淨戒於一切法無所取著，謂不取著色、受、想、行、識，不取著眼處乃至意處，不取著色處乃至法處，不取著眼界乃至意界，不取著色界乃至法界，不取著眼識界乃至意識界，不取著三十二大士相、八十隨好，不取著剎帝利大族、婆羅門大族、長者大族、居士大族，不取著四大王眾天乃至他化自在天，不取著梵眾天乃至色究竟天，不取著空無邊處天乃至非想非非想處天，不取著預流果乃至獨覺菩提，不取著轉輪王位及餘小王宰官等位。但以如是所受持戒，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提，於迴向時，以無相、無所得、無二為方便，非有相、有所得、有二為方便，但由世俗不由勝義。由此因緣，一切佛法無不圓滿。

「是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多方便善巧，起四靜慮勝進分，無染著為方便故引諸神通。是菩薩摩訶薩用異熟生清淨天眼，恒見十方無邊世界現在諸佛安隱住持，為諸有情宣說正法，乃至證得一切智智，於所見事能不忘失。是菩薩摩訶薩用超過人清淨天耳，恒聞十方無邊世界諸佛說法，乃至證得一切智智，於所聞事能不忘失，隨所聞法能作自他諸利樂事無空過者。是菩薩摩訶薩用他心智，能知十方佛及有情心、心所法，知已能起一切有情諸利樂事。是菩薩摩訶薩用宿住智，知諸有情先所造業，由所造業不失壞故，生彼彼處受諸苦樂，知已為說本業因緣，令其憶知作饒益事。是菩薩摩訶薩用漏盡智安立有情，或令住預流果，或令住一來果，或令住不還果，或令住阿羅漢果，或令住獨覺菩提，或令住菩薩勝位，或令住一切智智。以要言之，是菩薩摩訶薩在所生處，隨諸有情堪能差別，方便令住勝善品中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多方便善巧，起四靜慮勝進分，無染著為方便故引諸神通。是菩薩摩訶薩用異熟生清淨天眼，恒見十方無邊世界現在諸佛安隱住持，為諸有情宣說正法，乃至證得一切智智，於所見事能不忘失。是菩薩摩訶薩用超過人清淨天耳，恒聞十方無邊世界諸佛說法，乃至證得一切智智，於所聞事能不忘失，隨所聞法能作自他諸利樂事無空過者。是菩薩摩訶薩用他心智，能知十方佛及有情心、心所法，知已能起一切有情諸利樂事。是菩薩摩訶薩用宿住智，知諸有情先所造業，由所造業不失壞故，生彼彼處受諸苦樂，知已為說本業因緣，令其憶知作饒益事。是菩薩摩訶薩用漏盡智安立有情，或令住預流果，或令住一來果，或令住不還果，或令住阿羅漢果，或令住獨覺菩提，或令住菩薩勝位，或令住一切智智。以要言之，是菩薩摩訶薩在所生處，隨諸有情堪能差別，方便令住勝善品中。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於無相、無作法中，圓滿淨戒波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於無相、無作法中，圓滿淨戒波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修安忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修安忍。

「是菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，其中假使一切有情各持種種刀杖、瓦石競來加害，是菩薩摩訶薩不起一念忿恨之心。爾時，菩薩應修二忍，云何為二？一者、應受一切有情罵辱加害不生忿恨伏瞋恚忍。二者、應起無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩從初發心乃至安坐妙菩提座，其中假使一切有情各持種種刀杖、瓦石競來加害，是菩薩摩訶薩不起一念忿恨之心。爾時，菩薩應修二忍，云何為二？一者、應受一切有情罵辱加害不生忿恨伏瞋恚忍。二者、應起無生法忍。

「是菩薩摩訶薩若遭種種惡言罵辱，或遭種種刀杖加害，應審思察：『誰能罵辱？誰能加害？誰受罵辱？誰受加害？誰起忿恨？誰應忍受？』復應審察一切法性皆畢竟空，法尚不可得，況當有法性！尚無法性，況有有情！如是觀時，若能罵辱、若所罵辱、若能加害、若所加害皆無所有，乃至分分割截身肢，其心安忍都無異念，於諸法性如實觀察，復能證得無生法忍。云何名為無生法忍？謂令一切煩惱不生，微妙智慧常無間斷，及觀諸法畢竟不生，是故名為無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩若遭種種惡言罵辱，或遭種種刀杖加害，應審思察：『誰能罵辱？誰能加害？誰受罵辱？誰受加害？誰起忿恨？誰應忍受？』復應審察一切法性皆畢竟空，法尚不可得，況當有法性！尚無法性，況有有情！如是觀時，若能罵辱、若所罵辱、若能加害、若所加害皆無所有，乃至分分割截身肢，其心安忍都無異念，於諸法性如實觀察，復能證得無生法忍。云何名為無生法忍？謂令一切煩惱不生，微妙智慧常無間斷，及觀諸法畢竟不生，是故名為無生法忍。

「是菩薩摩訶薩安住如是二種忍中，速能修滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，速能修滿四念住乃至八聖道支，速能修滿四靜慮、四無量、四無色定，速能修滿八解脫乃至十遍處，速能修滿空、無相、無願解脫門，速能修滿諸菩薩地，速能修滿一切陀羅尼門、三摩地門，速能修滿五眼、六神通，速能修滿如來十力乃至十八佛不共法，速能修滿無忘失法、恒住捨性，速能修滿一切智、道相智、一切相智，速能修滿三十二大士相、八十隨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住如是二種忍中，速能修滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，速能修滿四念住乃至八聖道支，速能修滿四靜慮、四無量、四無色定，速能修滿八解脫乃至十遍處，速能修滿空、無相、無願解脫門，速能修滿諸菩薩地，速能修滿一切陀羅尼門、三摩地門，速能修滿五眼、六神通，速能修滿如來十力乃至十八佛不共法，速能修滿無忘失法、恒住捨性，速能修滿一切智、道相智、一切相智，速能修滿三十二大士相、八十隨好。

「是菩薩摩訶薩安住如是諸佛法已，於聖無漏、出世、不共一切聲聞、獨覺神通皆得圓滿。安住如是勝神通已，以淨天眼恒見十方無邊世界現在諸佛安隱住持，為諸有情宣說正法，乃至證得一切智智，起佛隨念常無間斷；以淨天耳恒聞十方諸佛說法，聞已受持常不忘失，為諸有情如實宣說；以他心智能正測量諸佛世尊心、心所法，亦能正知菩薩、獨覺及諸聲聞心、心所法，亦能正知餘有情類心、心所法，隨其所應為說正法令生勝解；以宿住智知諸有情宿種善根種種差別，知已方便示現、勸導、讚勵、慶喜，令獲殊勝利益安樂；以漏盡智隨其所應，安立有情於三乘法，令得解脫生、老、病、死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住如是諸佛法已，於聖無漏、出世、不共一切聲聞、獨覺神通皆得圓滿。安住如是勝神通已，以淨天眼恒見十方無邊世界現在諸佛安隱住持，為諸有情宣說正法，乃至證得一切智智，起佛隨念常無間斷；以淨天耳恒聞十方諸佛說法，聞已受持常不忘失，為諸有情如實宣說；以他心智能正測量諸佛世尊心、心所法，亦能正知菩薩、獨覺及諸聲聞心、心所法，亦能正知餘有情類心、心所法，隨其所應為說正法令生勝解；以宿住智知諸有情宿種善根種種差別，知已方便示現、勸導、讚勵、慶喜，令獲殊勝利益安樂；以漏盡智隨其所應，安立有情於三乘法，令得解脫生、老、病、死。

「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就殊勝方便善巧，嚴淨佛土、成熟有情，速能具足一切相智，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就殊勝方便善巧，嚴淨佛土、成熟有情，速能具足一切相智，證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於無相無作法中，圓滿安忍波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於無相無作法中，圓滿安忍波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修精進。是菩薩摩訶薩成就勇猛身心精進，由此能入初靜慮具足住，乃至能入第四靜慮具足住，依四靜慮起無量種神通變現，乃至以手摩捫日月自在迴轉不以為難。成就勇猛身精進故，以神通力經須臾頃，能至十方殑伽沙等諸佛世界，復以種種飲食、衣服、臥具、醫藥及餘資具，恭敬供養、尊重讚歎現說正法諸佛世尊，由此善根果報無盡，乃至證得一切智智。由此善根增上勢力得成佛已，復為無量世間天、人、阿素洛等以無量種飲食、衣服、臥具、醫藥及餘資具恭敬供養、尊重讚歎。由此善根增上勢力，般涅槃後自設利羅及諸弟子，猶為無量世間天、人、阿素洛等恭敬供養、尊重讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修精進。是菩薩摩訶薩成就勇猛身心精進，由此能入初靜慮具足住，乃至能入第四靜慮具足住，依四靜慮起無量種神通變現，乃至以手摩捫日月自在迴轉不以為難。成就勇猛身精進故，以神通力經須臾頃，能至十方殑伽沙等諸佛世界，復以種種飲食、衣服、臥具、醫藥及餘資具，恭敬供養、尊重讚歎現說正法諸佛世尊，由此善根果報無盡，乃至證得一切智智。由此善根增上勢力得成佛已，復為無量世間天、人、阿素洛等以無量種飲食、衣服、臥具、醫藥及餘資具恭敬供養、尊重讚歎。由此善根增上勢力，般涅槃後自設利羅及諸弟子，猶為無量世間天、人、阿素洛等恭敬供養、尊重讚歎。

「是菩薩摩訶薩復以神力，能至十方殑伽沙等諸佛世界，於諸佛所聽聞正法，聞已受持乃至無上正等菩提終不忘失。是菩薩摩訶薩復以神力，能至十方殑伽沙等諸佛世界，成熟有情、嚴淨佛土，精勤修學一切智智，得圓滿已證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩復以神力，能至十方殑伽沙等諸佛世界，於諸佛所聽聞正法，聞已受持乃至無上正等菩提終不忘失。是菩薩摩訶薩復以神力，能至十方殑伽沙等諸佛世界，成熟有情、嚴淨佛土，精勤修學一切智智，得圓滿已證得無上正等菩提，轉妙法輪度有情眾。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就勇猛身精進故，能令精進波羅蜜多疾得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就勇猛身精進故，能令精進波羅蜜多疾得圓滿。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就勇猛心精進故，速能圓滿諸聖無漏道及道支所攝精進波羅蜜多，由此能令一切不善身、語、意業無容得起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，成就勇猛心精進故，速能圓滿諸聖無漏道及道支所攝精進波羅蜜多，由此能令一切不善身、語、意業無容得起。

「是菩薩摩訶薩於諸法中終不取著若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨，若寂靜、若不寂靜，若遠離、若不遠離，若有為界、若無為界，若欲界、若色界、若無色界，若有漏界、若無漏界，若四靜慮、四無量、四無色定，若四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若空、無相、無願解脫門，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若真如乃至不思議界，若苦、集、滅、道聖諦，若八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若淨觀地乃至如來地，若極喜地乃至法雲地，若一切陀羅尼門、一切三摩地門，若五眼、六神通，若如來十力乃至十八佛不共法，若三十二大士相、八十隨好，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若無常、苦、空、無我，若預流果、一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提，若一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。是菩薩摩訶薩亦不取著是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是如來，亦不取著如是有情下法所顯、如是有情中法所顯、如是有情上法所顯、如是有情上分所顯、如是有情下分所顯、如是有情聲聞乘所顯、如是有情獨覺乘所顯、如是有情無上乘所顯，是菩薩摩訶薩於如是等法及有情皆不取著。所以者何？所取著法及諸有情皆無自性可取著故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩於諸法中終不取著若常、若無常，若樂、若苦，若我、若無我，若淨、若不淨，若寂靜、若不寂靜，若遠離、若不遠離，若有為界、若無為界，若欲界、若色界、若無色界，若有漏界、若無漏界，若四靜慮、四無量、四無色定，若四念住、四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支，若空、無相、無願解脫門，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若真如乃至不思議界，若苦、集、滅、道聖諦，若八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，若淨觀地乃至如來地，若極喜地乃至法雲地，若一切陀羅尼門、一切三摩地門，若五眼、六神通，若如來十力乃至十八佛不共法，若三十二大士相、八十隨好，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若無常、苦、空、無我，若預流果、一來果、不還果、阿羅漢果、獨覺菩提，若一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提。是菩薩摩訶薩亦不取著是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是如來，亦不取著如是有情下法所顯、如是有情中法所顯、如是有情上法所顯、如是有情上分所顯、如是有情下分所顯、如是有情聲聞乘所顯、如是有情獨覺乘所顯、如是有情無上乘所顯，是菩薩摩訶薩於如是等法及有情皆不取著。所以者何？所取著法及諸有情皆無自性可取著故。

「是菩薩摩訶薩成就勇猛心精進故，雖恒造作一切有情諸利樂事，而於有情都無所得；雖常圓滿所修精進波羅蜜多，而於精進波羅蜜多都無所得；雖常圓滿一切佛法，而於佛法都無所得；雖常嚴淨一切佛土，而於佛土都無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩成就勇猛心精進故，雖恒造作一切有情諸利樂事，而於有情都無所得；雖常圓滿所修精進波羅蜜多，而於精進波羅蜜多都無所得；雖常圓滿一切佛法，而於佛法都無所得；雖常嚴淨一切佛土，而於佛土都無所得。

「是菩薩摩訶薩成就如是身心精進，雖能遠離一切惡法，亦能攝受一切善法而無取著。無取著故，從一佛國至一佛國，從一世界至一世界，為欲饒益諸有情故，所欲示現諸神通事，皆能自在示現無礙。謂或示現雨眾妙花，散眾名香，作眾伎樂，現雲雷音振動大地。或復示現眾妙七寶莊嚴世界，身放光明照諸盲冥，身出妙香令臭穢者皆得香潔。或復示現設大祠祀，於中不惱諸有情類，因斯化導無量有情，令入正道離斷生命乃至邪見。或以布施乃至般若攝諸有情，為欲饒益諸有情故，或捨財寶，或捨妻子，或捨王位，或捨肢節，或捨身命，隨諸有情應以如是如是方便而得饒益，即以如是如是方便而饒益之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩成就如是身心精進，雖能遠離一切惡法，亦能攝受一切善法而無取著。無取著故，從一佛國至一佛國，從一世界至一世界，為欲饒益諸有情故，所欲示現諸神通事，皆能自在示現無礙。謂或示現雨眾妙花，散眾名香，作眾伎樂，現雲雷音振動大地。或復示現眾妙七寶莊嚴世界，身放光明照諸盲冥，身出妙香令臭穢者皆得香潔。或復示現設大祠祀，於中不惱諸有情類，因斯化導無量有情，令入正道離斷生命乃至邪見。或以布施乃至般若攝諸有情，為欲饒益諸有情故，或捨財寶，或捨妻子，或捨王位，或捨肢節，或捨身命，隨諸有情應以如是如是方便而得饒益，即以如是如是方便而饒益之。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於無相、無作法中，圓滿精進波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於無相、無作法中，圓滿精進波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修靜慮。是菩薩摩訶薩除諸佛定，於諸餘定皆能圓滿。是菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足而住，如是乃至斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足而住。是菩薩摩訶薩以慈俱心，普緣一方乃至十方一切世間具足而住，如是乃至以捨俱心，普緣一方乃至十方一切世間具足而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修靜慮。是菩薩摩訶薩除諸佛定，於諸餘定皆能圓滿。是菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足而住，如是乃至斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足而住。是菩薩摩訶薩以慈俱心，普緣一方乃至十方一切世間具足而住，如是乃至以捨俱心，普緣一方乃至十方一切世間具足而住。

「是菩薩摩訶薩超諸色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足而住，如是乃至超一切種無所有處，入非想非非想處具足而住。是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，於八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，能順逆入具足而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩超諸色想，滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處具足而住，如是乃至超一切種無所有處，入非想非非想處具足而住。是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，於八解脫、八勝處、九次第定、十遍處，能順逆入具足而住。

「是菩薩摩訶薩能於空、無相、無願解脫門具足而住，能於無間三摩地、如電三摩地、聖正三摩地、金剛喻三摩地具足而住。是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修三十七菩提分法及道相智皆令圓滿。用道相智攝受一切三摩地已，漸次修超淨觀地乃至獨覺地，證入菩薩正性離生，既入菩薩正性離生，修諸地行圓滿佛地。是菩薩摩訶薩雖於諸地漸次修超，而於中間不取果證，乃至未得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩能於空、無相、無願解脫門具足而住，能於無間三摩地、如電三摩地、聖正三摩地、金剛喻三摩地具足而住。是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修三十七菩提分法及道相智皆令圓滿。用道相智攝受一切三摩地已，漸次修超淨觀地乃至獨覺地，證入菩薩正性離生，既入菩薩正性離生，修諸地行圓滿佛地。是菩薩摩訶薩雖於諸地漸次修超，而於中間不取果證，乃至未得一切智智。

「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，從一佛國趣一佛國，恭敬供養、尊重讚歎諸佛世尊，於諸佛所植眾善本，成熟有情、嚴淨佛土，從一世界趣一世界，饒益有情身心無倦。或以布施、或以淨戒、或以安忍、或以精進、或以靜慮、或以般若波羅蜜多攝諸有情，或以戒蘊、或以定蘊、或以慧蘊、或以解脫蘊、或以解脫智見蘊攝諸有情，或教有情住預流果，或住一來果，或住不還果，或住阿羅漢果，或住獨覺菩提，或住菩薩摩訶薩位，或住無上正等菩提，隨諸有情善根勢力善法增長，種種方便令其安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，從一佛國趣一佛國，恭敬供養、尊重讚歎諸佛世尊，於諸佛所植眾善本，成熟有情、嚴淨佛土，從一世界趣一世界，饒益有情身心無倦。或以布施、或以淨戒、或以安忍、或以精進、或以靜慮、或以般若波羅蜜多攝諸有情，或以戒蘊、或以定蘊、或以慧蘊、或以解脫蘊、或以解脫智見蘊攝諸有情，或教有情住預流果，或住一來果，或住不還果，或住阿羅漢果，或住獨覺菩提，或住菩薩摩訶薩位，或住無上正等菩提，隨諸有情善根勢力善法增長，種種方便令其安住。

「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，能引一切陀羅尼門、三摩地門，能得殊勝四無礙解、異熟神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，能引一切陀羅尼門、三摩地門，能得殊勝四無礙解、異熟神通。

「是菩薩摩訶薩成就殊勝異熟神通，決定不復入於母胎，受諸欲樂，攝受生乘生過所染。所以者何？是菩薩摩訶薩善見善知一切法性皆如幻化。雖知諸行皆如幻化，而乘悲願饒益有情。雖乘悲願饒益有情，而達有情及彼施設皆不可得。雖達有情及彼施設皆不可得，而能安立一切有情，令其安住不可得法，此依世俗不依勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩成就殊勝異熟神通，決定不復入於母胎，受諸欲樂，攝受生乘生過所染。所以者何？是菩薩摩訶薩善見善知一切法性皆如幻化。雖知諸行皆如幻化，而乘悲願饒益有情。雖乘悲願饒益有情，而達有情及彼施設皆不可得。雖達有情及彼施設皆不可得，而能安立一切有情，令其安住不可得法，此依世俗不依勝義。

「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修行一切靜慮、解脫、等持、等至，乃至圓滿所求無上正等菩提，常不捨離所修靜慮波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修行一切靜慮、解脫、等持、等至，乃至圓滿所求無上正等菩提，常不捨離所修靜慮波羅蜜多。

「是菩薩摩訶薩行道相智，方便引發一切相智，安住其中永斷一切習氣相續，能正自利亦正利他，能與一切世間天、人、阿素洛等作淨福田，堪受世間供養恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩行道相智，方便引發一切相智，安住其中永斷一切習氣相續，能正自利亦正利他，能與一切世間天、人、阿素洛等作淨福田，堪受世間供養恭敬。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於無相、無作法中，圓滿靜慮波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於無相、無作法中，圓滿靜慮波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而修般若。

「是菩薩摩訶薩不見少法實有成就，謂不見色實有成就，不見受、想、行、識實有成就；不見色生，不見受、想、行、識生；不見色滅，不見受、想、行、識滅；不見色是增益門，不見受、想、行、識是增益門；不見色是損減門，不見受、想、行、識是損減門；不見色有積集，不見受、想、行、識有積集；不見色有離散，不見受、想、行、識有離散。如是乃至不見一切有漏法實有成就，不見一切無漏法實有成就；不見一切有漏法生，不見一切無漏法生；不見一切有漏法滅，不見一切無漏法滅；不見一切有漏法是增益門，不見一切無漏法是增益門；不見一切有漏法是損減門，不見一切無漏法是損減門；不見一切有漏法有積集，不見一切無漏法有積集；不見一切有漏法有離散，不見一切無漏法有離散。如實觀色是虛妄、不堅實、無自在，如實觀受、想、行、識是虛妄、不堅實、無自在；如是乃至如實觀一切有漏法是虛妄、不堅實、無自在，如實觀一切無漏法是虛妄、不堅實、無自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩不見少法實有成就，謂不見色實有成就，不見受、想、行、識實有成就；不見色生，不見受、想、行、識生；不見色滅，不見受、想、行、識滅；不見色是增益門，不見受、想、行、識是增益門；不見色是損減門，不見受、想、行、識是損減門；不見色有積集，不見受、想、行、識有積集；不見色有離散，不見受、想、行、識有離散。如是乃至不見一切有漏法實有成就，不見一切無漏法實有成就；不見一切有漏法生，不見一切無漏法生；不見一切有漏法滅，不見一切無漏法滅；不見一切有漏法是增益門，不見一切無漏法是增益門；不見一切有漏法是損減門，不見一切無漏法是損減門；不見一切有漏法有積集，不見一切無漏法有積集；不見一切有漏法有離散，不見一切無漏法有離散。如實觀色是虛妄、不堅實、無自在，如實觀受、想、行、識是虛妄、不堅實、無自在；如是乃至如實觀一切有漏法是虛妄、不堅實、無自在，如實觀一切無漏法是虛妄、不堅實、無自在。

「是菩薩摩訶薩如是觀時，不得色自性，不得受、想、行、識自性，如是乃至不得一切有漏法自性，不得一切無漏法自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩如是觀時，不得色自性，不得受、想、行、識自性，如是乃至不得一切有漏法自性，不得一切無漏法自性。

「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多如是觀時，於一切法深生信解，皆以無性而為自性。於如是事生信解已，能行內空，乃至能行無性自性空。如是行時，於一切法無所執著，謂不執著色，不執著受、想、行、識，不執著眼處乃至意處，不執著色處乃至法處，不執著眼界乃至意界，不執著色界乃至法界，不執著眼識界乃至意識界，不執著眼觸乃至意觸，不執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不執著地界乃至識界，不執著因緣乃至增上緣，不執著無明乃至老死，不執著布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不執著內空乃至無性自性空，不執著真如乃至不思議界，不執著苦、集、滅、道聖諦，不執著四念住乃至八聖道支，不執著四靜慮、四無量、四無色定，不執著八解脫乃至十遍處，不執著空、無相、無願解脫門，不執著淨觀地乃至如來地，不執著極喜地乃至法雲地，不執著一切陀羅尼門、三摩地門，不執著五眼、六神通，不執著如來十力乃至十八佛不共法，不執著三十二大士相、八十隨好，不執著無忘失法、恒住捨性，不執著一切智、道相智、一切相智，不執著預流果乃至獨覺菩提，不執著一切菩薩摩訶薩行，不執著諸佛無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多如是觀時，於一切法深生信解，皆以無性而為自性。於如是事生信解已，能行內空，乃至能行無性自性空。如是行時，於一切法無所執著，謂不執著色，不執著受、想、行、識，不執著眼處乃至意處，不執著色處乃至法處，不執著眼界乃至意界，不執著色界乃至法界，不執著眼識界乃至意識界，不執著眼觸乃至意觸，不執著眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，不執著地界乃至識界，不執著因緣乃至增上緣，不執著無明乃至老死，不執著布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，不執著內空乃至無性自性空，不執著真如乃至不思議界，不執著苦、集、滅、道聖諦，不執著四念住乃至八聖道支，不執著四靜慮、四無量、四無色定，不執著八解脫乃至十遍處，不執著空、無相、無願解脫門，不執著淨觀地乃至如來地，不執著極喜地乃至法雲地，不執著一切陀羅尼門、三摩地門，不執著五眼、六神通，不執著如來十力乃至十八佛不共法，不執著三十二大士相、八十隨好，不執著無忘失法、恒住捨性，不執著一切智、道相智、一切相智，不執著預流果乃至獨覺菩提，不執著一切菩薩摩訶薩行，不執著諸佛無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩行無所有甚深般若波羅蜜多時，能圓滿菩薩道，謂能圓滿六波羅蜜多，亦能圓滿內空乃至無性自性空，亦能圓滿真如乃至不思議界，亦能圓滿苦、集、滅、道聖諦，亦能圓滿四念住乃至八聖道支，亦能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿八解脫乃至十遍處，亦能圓滿空、無相、無願解脫門，亦能圓滿諸菩薩地，亦能圓滿一切陀羅尼門、三摩地門，亦能圓滿五眼、六神通，亦能圓滿如來十力乃至十八佛不共法，亦能圓滿無忘失法、恒住捨性，亦能圓滿一切智、道相智、一切相智，亦能圓滿三十二大士相、八十隨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩行無所有甚深般若波羅蜜多時，能圓滿菩薩道，謂能圓滿六波羅蜜多，亦能圓滿內空乃至無性自性空，亦能圓滿真如乃至不思議界，亦能圓滿苦、集、滅、道聖諦，亦能圓滿四念住乃至八聖道支，亦能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿八解脫乃至十遍處，亦能圓滿空、無相、無願解脫門，亦能圓滿諸菩薩地，亦能圓滿一切陀羅尼門、三摩地門，亦能圓滿五眼、六神通，亦能圓滿如來十力乃至十八佛不共法，亦能圓滿無忘失法、恒住捨性，亦能圓滿一切智、道相智、一切相智，亦能圓滿三十二大士相、八十隨好。

「是菩薩摩訶薩圓滿如是菩薩道已，復能圓滿離闇佛道，謂能圓滿六波羅蜜多及餘無量無邊佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩圓滿如是菩薩道已，復能圓滿離闇佛道，謂能圓滿六波羅蜜多及餘無量無邊佛法。

「是菩薩摩訶薩安住如是離闇佛道，引發殊勝異熟神通，隨諸有情應以布施乃至般若而攝受者，即以布施乃至般若而攝受之；應以戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊而攝受者，即以戒蘊乃至解脫智見蘊而攝受之；應令安住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提者，即方便令安住預流果乃至無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住如是離闇佛道，引發殊勝異熟神通，隨諸有情應以布施乃至般若而攝受者，即以布施乃至般若而攝受之；應以戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊而攝受者，即以戒蘊乃至解脫智見蘊而攝受之；應令安住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提者，即方便令安住預流果乃至無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩能作種種神通變現欲往殑伽沙等世界，隨意能往；欲現所往諸世界中種種珍寶，隨意能現；欲令所往諸世界中有情受用種種珍寶，隨其所樂皆令充足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩能作種種神通變現欲往殑伽沙等世界，隨意能往；欲現所往諸世界中種種珍寶，隨意能現；欲令所往諸世界中有情受用種種珍寶，隨其所樂皆令充足。

「是菩薩摩訶薩從一世界往一世界，利益安樂無量有情，見諸世界種種妙好莊嚴之相，能自攝受隨意所樂莊嚴佛土，譬如他化自在諸天諸有所須眾妙樂具隨心而現，如是菩薩隨意攝受種種莊嚴無量佛土，此所攝受諸佛土中，微妙清淨離雜染法，隨意所欲悉皆能現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩從一世界往一世界，利益安樂無量有情，見諸世界種種妙好莊嚴之相，能自攝受隨意所樂莊嚴佛土，譬如他化自在諸天諸有所須眾妙樂具隨心而現，如是菩薩隨意攝受種種莊嚴無量佛土，此所攝受諸佛土中，微妙清淨離雜染法，隨意所欲悉皆能現。

「是菩薩摩訶薩由異熟生布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，由異熟生諸妙神通，由異熟生菩薩道故行道相智，由道相智得成熟故，復能證得一切相智。由得此智，於一切法無所攝受，謂不攝受色，亦不攝受受、想、行、識，如是乃至亦不攝受若善法若非善法、若有記法若無記法、若世間法若出世間法、若有漏法若無漏法、若有為法若無為法，亦不攝受所證無上正等菩提，亦不攝受一切佛土所受用物，其中有情於一切法亦無攝受。所以者何？是菩薩摩訶薩先不攝受一切法故，於一切法無所得故，為諸有情無倒宣說一切法性無攝受故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩由異熟生布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，由異熟生諸妙神通，由異熟生菩薩道故行道相智，由道相智得成熟故，復能證得一切相智。由得此智，於一切法無所攝受，謂不攝受色，亦不攝受受、想、行、識，如是乃至亦不攝受若善法若非善法、若有記法若無記法、若世間法若出世間法、若有漏法若無漏法、若有為法若無為法，亦不攝受所證無上正等菩提，亦不攝受一切佛土所受用物，其中有情於一切法亦無攝受。所以者何？是菩薩摩訶薩先不攝受一切法故，於一切法無所得故，為諸有情無倒宣說一切法性無攝受故。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於無相無作法中，圓滿般若波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於無相無作法中，圓滿般若波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。」

第二分無雜品第七十五之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分無雜品第七十五之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何於一切無雜、無相、自相空法中，能圓滿六波羅蜜多？云何於一切無差別法中而施設差別？云何了知如是諸法差別之相？云何於般若波羅蜜多中能攝受一切六波羅蜜多，如是乃至攝受一切世、出世法？云何於一切異相法中施設一相，所謂無相，及於一相、無相法中施設一切差別法相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何於一切無雜、無相、自相空法中，能圓滿六波羅蜜多？云何於一切無差別法中而施設差別？云何了知如是諸法差別之相？云何於般若波羅蜜多中能攝受一切六波羅蜜多，如是乃至攝受一切世、出世法？云何於一切異相法中施設一相，所謂無相，及於一相、無相法中施設一切差別法相？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化五取蘊中，為諸有情布施、持戒、安忍、精進、修定、學慧，如實了知如夢乃至如化五蘊皆同一相，所謂無相。所以者何？夢乃至化皆無自性，若法無自性是法則無相，若法無相是法一相，所謂無相。由此因緣，當知一切施者、受者、施物、施性、施果、施緣皆同無相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化五取蘊中，為諸有情布施、持戒、安忍、精進、修定、學慧，如實了知如夢乃至如化五蘊皆同一相，所謂無相。所以者何？夢乃至化皆無自性，若法無自性是法則無相，若法無相是法一相，所謂無相。由此因緣，當知一切施者、受者、施物、施性、施果、施緣皆同無相。」

「若如是知而行布施，則能圓滿所行布施波羅蜜多，若能圓滿所行布施波羅蜜多，則不遠離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。安住此六波羅蜜多，則能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿四念住乃至八聖道支，亦能圓滿三解脫門，亦能圓滿內空乃至無性自性空，亦能圓滿真如乃至不思議界，亦能圓滿苦、集、滅、道聖諦，亦能圓滿八解脫乃至十遍處，亦能圓滿諸菩薩地，亦能圓滿五百陀羅尼門、五百三摩地門，亦能圓滿五眼、六神通，亦能圓滿如來十力乃至十八佛不共法，亦能圓滿無忘失法、恒住捨性，亦能圓滿一切智、道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若如是知而行布施，則能圓滿所行布施波羅蜜多，若能圓滿所行布施波羅蜜多，則不遠離淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。安住此六波羅蜜多，則能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿四念住乃至八聖道支，亦能圓滿三解脫門，亦能圓滿內空乃至無性自性空，亦能圓滿真如乃至不思議界，亦能圓滿苦、集、滅、道聖諦，亦能圓滿八解脫乃至十遍處，亦能圓滿諸菩薩地，亦能圓滿五百陀羅尼門、五百三摩地門，亦能圓滿五眼、六神通，亦能圓滿如來十力乃至十八佛不共法，亦能圓滿無忘失法、恒住捨性，亦能圓滿一切智、道相智、一切相智。

「是菩薩摩訶薩安住如是諸異熟聖無漏法中，能往十方殑伽沙等諸佛世界，以無量種上妙供具，恭敬供養、尊重讚歎諸佛世尊，作諸有情利益安樂，應以布施乃至般若波羅蜜多而攝受者，即以布施乃至般若波羅蜜多而攝受之；應以諸餘種種善法而攝受者，即以諸餘種種善法而攝受之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩安住如是諸異熟聖無漏法中，能往十方殑伽沙等諸佛世界，以無量種上妙供具，恭敬供養、尊重讚歎諸佛世尊，作諸有情利益安樂，應以布施乃至般若波羅蜜多而攝受者，即以布施乃至般若波羅蜜多而攝受之；應以諸餘種種善法而攝受者，即以諸餘種種善法而攝受之。

「是菩薩摩訶薩成就一切殊勝善根，於一切法皆得自在，雖受生死不為生死過失所染。為欲利樂諸有情故，攝受人天富貴自在，由此富貴自在威力，能作有情諸饒益事，以四攝事而攝受之。是菩薩摩訶薩知一切法皆無相故，雖知預流果而不住預流果，乃至雖知獨覺菩提而不住獨覺菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩如實了知一切法已，為欲證得一切智智，不共一切聲聞、獨覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩成就一切殊勝善根，於一切法皆得自在，雖受生死不為生死過失所染。為欲利樂諸有情故，攝受人天富貴自在，由此富貴自在威力，能作有情諸饒益事，以四攝事而攝受之。是菩薩摩訶薩知一切法皆無相故，雖知預流果而不住預流果，乃至雖知獨覺菩提而不住獨覺菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩如實了知一切法已，為欲證得一切智智，不共一切聲聞、獨覺。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩知一切法皆無相故，如實了知布施等六波羅蜜多及餘無量無邊佛法皆同無相。由此因緣，普能圓滿一切佛法，便能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩知一切法皆無相故，如實了知布施等六波羅蜜多及餘無量無邊佛法皆同無相。由此因緣，普能圓滿一切佛法，便能證得一切智智。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化五取蘊中，圓滿淨戒波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如實了知如夢乃至如化五蘊，便能圓滿無相淨戒波羅蜜多。如是淨戒，無缺無隙，無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚，妙善受持，妙善究竟，是聖無漏，是出世間道支所攝。安住此戒，能善受持受施設戒、法爾得戒、律儀戒、有表戒、無表戒、現行戒、不現行戒、威儀戒、非威儀戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化五取蘊中，圓滿淨戒波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如實了知如夢乃至如化五蘊，便能圓滿無相淨戒波羅蜜多。如是淨戒，無缺無隙，無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚，妙善受持，妙善究竟，是聖無漏，是出世間道支所攝。安住此戒，能善受持受施設戒、法爾得戒、律儀戒、有表戒、無表戒、現行戒、不現行戒、威儀戒、非威儀戒。

「是菩薩摩訶薩雖具成就如是諸戒，而於諸法無所取著，不作是念：『我由此戒當生剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族富貴自在。』不作是念：『我由此戒當為小王、或為大王、或為輪王、或為輔佐富貴自在。』不作是念：『我由此戒當生四大王眾天乃至他化自在天富貴自在。』不作是念：『我由此戒當得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或入菩薩正性離生，或得菩薩無生法忍，或得無上正等菩提。』所以者何？如是諸法皆同一相，所謂無相、無住、無得。無相之法不得無相，有相之法不得有相，無相之法不得有相，有相之法不得無相，由是因緣都無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩雖具成就如是諸戒，而於諸法無所取著，不作是念：『我由此戒當生剎帝利大族、或婆羅門大族、或長者大族、或居士大族富貴自在。』不作是念：『我由此戒當為小王、或為大王、或為輪王、或為輔佐富貴自在。』不作是念：『我由此戒當生四大王眾天乃至他化自在天富貴自在。』不作是念：『我由此戒當得預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提，或入菩薩正性離生，或得菩薩無生法忍，或得無上正等菩提。』所以者何？如是諸法皆同一相，所謂無相、無住、無得。無相之法不得無相，有相之法不得有相，無相之法不得有相，有相之法不得無相，由是因緣都無所得。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，速能圓滿無相淨戒波羅蜜多；既能圓滿無相淨戒波羅蜜多，速入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，復得菩薩無生法忍；既得菩薩無生法忍，修行道相智趣一切相智得異熟五神通。復得五百陀羅尼門，亦得五百三摩地門，安住此中，復能證得四無礙解，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，速能圓滿無相淨戒波羅蜜多；既能圓滿無相淨戒波羅蜜多，速入菩薩正性離生；既入菩薩正性離生，復得菩薩無生法忍；既得菩薩無生法忍，修行道相智趣一切相智得異熟五神通。復得五百陀羅尼門，亦得五百三摩地門，安住此中，復能證得四無礙解，從一佛國至一佛國，親近供養諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土。

「是菩薩摩訶薩為化有情，雖現流轉諸趣生死，而不為彼過失所染。如幻化人雖現行住坐臥等事，而無真實往來等業；雖現種種饒益有情，而於有情及彼施設都無所得。如有如來、應、正等覺名善寂靜，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，令出生死證得涅槃，而無有情堪受決得無上正等菩提記者。時，彼如來化作化佛令久住世，自捨壽行入無餘依般涅槃界。彼佛化身住一劫已，授一菩薩無上正等菩提記已方入涅槃。彼佛化身雖作種種饒益有情事而無所得，謂不得色、受、想、行、識，乃至不得一切有漏、無漏等法及諸有情。是菩薩摩訶薩亦復如是，雖有所作而無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩為化有情，雖現流轉諸趣生死，而不為彼過失所染。如幻化人雖現行住坐臥等事，而無真實往來等業；雖現種種饒益有情，而於有情及彼施設都無所得。如有如來、應、正等覺名善寂靜，證得無上正等菩提，轉妙法輪度無量眾，令出生死證得涅槃，而無有情堪受決得無上正等菩提記者。時，彼如來化作化佛令久住世，自捨壽行入無餘依般涅槃界。彼佛化身住一劫已，授一菩薩無上正等菩提記已方入涅槃。彼佛化身雖作種種饒益有情事而無所得，謂不得色、受、想、行、識，乃至不得一切有漏、無漏等法及諸有情。是菩薩摩訶薩亦復如是，雖有所作而無所得。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，圓滿淨戒波羅蜜多，由此淨戒波羅蜜多得圓滿故，便能攝受一切佛法，因斯證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，圓滿淨戒波羅蜜多，由此淨戒波羅蜜多得圓滿故，便能攝受一切佛法，因斯證得一切智智。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化五取蘊中，圓滿安忍波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如實了知如夢乃至如化五蘊，便能圓滿無相安忍波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，安住如夢、如響、如像、如光影、如陽焰、如幻、如化五取蘊中，圓滿安忍波羅蜜多。是菩薩摩訶薩如實了知如夢乃至如化五蘊，便能圓滿無相安忍波羅蜜多。

「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知如夢乃至如化五蘊，便能圓滿無相安忍波羅蜜多？善現！是菩薩摩訶薩如實了知是五取蘊無實相故，修二種忍便能圓滿無相安忍波羅蜜多。云何為二？謂安受忍及觀察忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，如實了知如夢乃至如化五蘊，便能圓滿無相安忍波羅蜜多？善現！是菩薩摩訶薩如實了知是五取蘊無實相故，修二種忍便能圓滿無相安忍波羅蜜多。云何為二？謂安受忍及觀察忍。

「安受忍者，謂諸菩薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，假使一切有情之類競來訶毀，以麁惡言罵詈凌辱，復以瓦石、刀杖加害。是時，菩薩為滿安忍波羅蜜多，乃至不生一念忿恨，亦復不起加報之心，但作是念：『彼諸有情深可哀愍，增上煩惱擾動其心不得自在，於我發起如是惡業，我今不應瞋恨於彼。』復作是念：『由我攝受怨家諸蘊，令彼有情於我發起如是惡業，但應自責不應瞋彼。』菩薩如是審觀察時，於彼有情深生慈愍，如是等類名安受忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安受忍者，謂諸菩薩從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，假使一切有情之類競來訶毀，以麁惡言罵詈凌辱，復以瓦石、刀杖加害。是時，菩薩為滿安忍波羅蜜多，乃至不生一念忿恨，亦復不起加報之心，但作是念：『彼諸有情深可哀愍，增上煩惱擾動其心不得自在，於我發起如是惡業，我今不應瞋恨於彼。』復作是念：『由我攝受怨家諸蘊，令彼有情於我發起如是惡業，但應自責不應瞋彼。』菩薩如是審觀察時，於彼有情深生慈愍，如是等類名安受忍。

「觀察忍者，謂諸菩薩作是思惟：『諸行如幻、虛妄不實、不得自在，亦如虛空無我，有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者皆不可得，唯是虛妄分別所起，一切皆是自心所變。誰訶毀我？誰罵詈我？誰凌辱我？誰以種種瓦石、刀杖加害於我？誰復受彼凌辱加害？皆是自心虛妄分別，我今不應橫起執著，如是諸法由自性空、勝義空故都無所有。』菩薩如是審觀察時，如實了知諸行空寂，於一切法不生異想，如是等類名觀察忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀察忍者，謂諸菩薩作是思惟：『諸行如幻、虛妄不實、不得自在，亦如虛空無我，有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者皆不可得，唯是虛妄分別所起，一切皆是自心所變。誰訶毀我？誰罵詈我？誰凌辱我？誰以種種瓦石、刀杖加害於我？誰復受彼凌辱加害？皆是自心虛妄分別，我今不應橫起執著，如是諸法由自性空、勝義空故都無所有。』菩薩如是審觀察時，如實了知諸行空寂，於一切法不生異想，如是等類名觀察忍。

「是菩薩摩訶薩修習如是二種忍故，便能圓滿無相安忍波羅蜜多，由能圓滿無相安忍波羅蜜多，即便獲得無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩修習如是二種忍故，便能圓滿無相安忍波羅蜜多，由能圓滿無相安忍波羅蜜多，即便獲得無生法忍。」

具壽善現白言：「世尊！云何名為無生法忍？此何所斷？復是何智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！云何名為無生法忍？此何所斷？復是何智？」

佛告善現：「由此勢力，乃至少分惡不善法亦不得生，是故名為無生法忍。此令一切我及我所慢等煩惱畢竟不生，如實忍受諸行如夢乃至如化。此忍名智，得此智故說名獲得無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「由此勢力，乃至少分惡不善法亦不得生，是故名為無生法忍。此令一切我及我所慢等煩惱畢竟不生，如實忍受諸行如夢乃至如化。此忍名智，得此智故說名獲得無生法忍。」

具壽善現復白佛言：「聲聞、獨覺及諸菩薩無生法忍有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「聲聞、獨覺及諸菩薩無生法忍有何差別？」

佛告善現：「諸預流者若智若斷，乃至獨覺若智若斷，亦名菩薩摩訶薩忍。復有菩薩摩訶薩忍，謂忍諸法畢竟不生，是為差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸預流者若智若斷，乃至獨覺若智若斷，亦名菩薩摩訶薩忍。復有菩薩摩訶薩忍，謂忍諸法畢竟不生，是為差別。

「善現當知！諸菩薩摩訶薩成就如是殊勝忍故，超勝一切聲聞、獨覺。諸菩薩摩訶薩安住如是異熟忍中行菩薩道，能圓滿道相智。成就如是道相智故，常不遠離四念住乃至八聖道支，亦不遠離三解脫門，亦不遠離異熟神通。由不遠離異熟神通，從一佛國趣一佛國，親近供養諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土。作是事已，用一剎那相應般若，證得無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！諸菩薩摩訶薩成就如是殊勝忍故，超勝一切聲聞、獨覺。諸菩薩摩訶薩安住如是異熟忍中行菩薩道，能圓滿道相智。成就如是道相智故，常不遠離四念住乃至八聖道支，亦不遠離三解脫門，亦不遠離異熟神通。由不遠離異熟神通，從一佛國趣一佛國，親近供養諸佛世尊，成熟有情、嚴淨佛土。作是事已，用一剎那相應般若，證得無上正等菩提。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，疾能圓滿無相安忍波羅蜜多。由此安忍波羅蜜多得圓滿故，便能圓滿一切佛法，因斯證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，疾能圓滿無相安忍波羅蜜多。由此安忍波羅蜜多得圓滿故，便能圓滿一切佛法，因斯證得一切智智。