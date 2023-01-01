大般若波羅蜜多經卷第四百六十六三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百六十六三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分漸次品第七十三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分漸次品第七十三之二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩於一切法無性性中，起四靜慮發五神通，證得無上正等菩提具諸功德，安立有情三聚差別，令其獲得利樂事者，云何初發心菩薩摩訶薩於一切法無性性中，作漸次業、修漸次學、行漸次行，證得無上正等菩提，作諸有情勝利樂事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩於一切法無性性中，起四靜慮發五神通，證得無上正等菩提具諸功德，安立有情三聚差別，令其獲得利樂事者，云何初發心菩薩摩訶薩於一切法無性性中，作漸次業、修漸次學、行漸次行，證得無上正等菩提，作諸有情勝利樂事？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩初發心位，或從佛聞，或復從於多供養佛、菩薩、獨覺及阿羅漢、不還、一來、預流果等賢聖所聞，謂證諸法無性為性究竟圓滿方名為佛，漸證諸法無性為性名為菩薩，乃至預流深信諸法無性為性名賢善士，故一切法及諸有情無不皆以無性為性，法及有情乃至無有如毛端量自性可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩初發心位，或從佛聞，或復從於多供養佛、菩薩、獨覺及阿羅漢、不還、一來、預流果等賢聖所聞，謂證諸法無性為性究竟圓滿方名為佛，漸證諸法無性為性名為菩薩，乃至預流深信諸法無性為性名賢善士，故一切法及諸有情無不皆以無性為性，法及有情乃至無有如毛端量自性可得。

「是菩薩摩訶薩聞此事已，作是念言：『若一切法及諸有情皆以無性而為自性，證得此故說名為佛，乃至預流深信此故名賢善士。我於無上正等菩提若當證得、若不證得，諸法有情常以無性而為自性故，我定應發趣無上正等菩提，得菩提已，若諸有情行有想者，方便安立令住無想。』是菩薩摩訶薩作此念已，求趣無上正等菩提，普為有情得涅槃故，作漸次業、修漸次學、行漸次行。如過去世諸菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，先學漸次業、學、行故，證得無上正等菩提。是菩薩摩訶薩亦復如是，先應修學布施波羅蜜多，次應修學淨戒波羅蜜多，次應修學安忍波羅蜜多，次應修學精進波羅蜜多，次應修學靜慮波羅蜜多，後應修學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩聞此事已，作是念言：『若一切法及諸有情皆以無性而為自性，證得此故說名為佛，乃至預流深信此故名賢善士。我於無上正等菩提若當證得、若不證得，諸法有情常以無性而為自性故，我定應發趣無上正等菩提，得菩提已，若諸有情行有想者，方便安立令住無想。』是菩薩摩訶薩作此念已，求趣無上正等菩提，普為有情得涅槃故，作漸次業、修漸次學、行漸次行。如過去世諸菩薩摩訶薩求趣無上正等菩提，先學漸次業、學、行故，證得無上正等菩提。是菩薩摩訶薩亦復如是，先應修學布施波羅蜜多，次應修學淨戒波羅蜜多，次應修學安忍波羅蜜多，次應修學精進波羅蜜多，次應修學靜慮波羅蜜多，後應修學般若波羅蜜多。

「善現當知！是菩薩摩訶薩從初發心修學布施波羅蜜多時，應自行布施，亦勸他行布施，無倒稱揚布施功德，歡喜讚歎行布施者。由此因緣，得大財位，常行布施離慳悋心，隨諸有情所須飲食、衣服、臥具、瓔珞、香華、財寶、燈明、車乘、舍宅及餘資具悉皆施與。是菩薩摩訶薩由布施故，受持戒蘊，生天人中得大尊貴；由施、戒故復得定蘊；由施、戒、定故復得慧蘊；由施、戒、定、慧故復得解脫蘊；由施、戒、定、慧、解脫故復得解脫知見蘊；由施乃至解脫智見蘊圓滿故，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生，成熟有情、嚴淨佛土。作此事已，證得無上正等菩提轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由布施故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於一切都無所得。所以者何？以一切法無自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！是菩薩摩訶薩從初發心修學布施波羅蜜多時，應自行布施，亦勸他行布施，無倒稱揚布施功德，歡喜讚歎行布施者。由此因緣，得大財位，常行布施離慳悋心，隨諸有情所須飲食、衣服、臥具、瓔珞、香華、財寶、燈明、車乘、舍宅及餘資具悉皆施與。是菩薩摩訶薩由布施故，受持戒蘊，生天人中得大尊貴；由施、戒故復得定蘊；由施、戒、定故復得慧蘊；由施、戒、定、慧故復得解脫蘊；由施、戒、定、慧、解脫故復得解脫知見蘊；由施乃至解脫智見蘊圓滿故，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生，成熟有情、嚴淨佛土。作此事已，證得無上正等菩提轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由布施故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於一切都無所得。所以者何？以一切法無自性故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學淨戒波羅蜜多時，應自行淨戒，亦勸他行淨戒，無倒稱揚淨戒功德，歡喜讚歎行淨戒者。由此因緣，戒蘊清淨，生天人中得大尊貴，施貧窮者所須財物。既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生，成熟有情、嚴淨佛土。作此事已，證得無上正等菩提轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由淨戒故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於一切都無所得。所以者何？以一切法無自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學淨戒波羅蜜多時，應自行淨戒，亦勸他行淨戒，無倒稱揚淨戒功德，歡喜讚歎行淨戒者。由此因緣，戒蘊清淨，生天人中得大尊貴，施貧窮者所須財物。既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生，成熟有情、嚴淨佛土。作此事已，證得無上正等菩提轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由淨戒故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於一切都無所得。所以者何？以一切法無自性故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學安忍波羅蜜多時，應自行安忍，亦勸他行安忍，無倒稱揚安忍功德，歡喜讚歎行安忍者。是菩薩摩訶薩行安忍時，能以資具施諸有情皆令充足。既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生，成熟有情、嚴淨佛土。作此事已，證得無上正等菩提轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由安忍故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於一切都無所得。所以者何？以一切法無自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學安忍波羅蜜多時，應自行安忍，亦勸他行安忍，無倒稱揚安忍功德，歡喜讚歎行安忍者。是菩薩摩訶薩行安忍時，能以資具施諸有情皆令充足。既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生，成熟有情、嚴淨佛土。作此事已，證得無上正等菩提轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由安忍故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於一切都無所得。所以者何？以一切法無自性故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學精進波羅蜜多時，應自於諸善法發勤精進，亦勸他於諸善法發勤精進，無倒稱揚精進功德，歡喜讚歎行精進者。是菩薩摩訶薩行精進時，能以資具施諸有情皆令充足。既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫知見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生，成熟有情、嚴淨佛土。作此事已，證得無上正等菩提轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由精進故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於一切都無所得。所以者何？以一切法無自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學精進波羅蜜多時，應自於諸善法發勤精進，亦勸他於諸善法發勤精進，無倒稱揚精進功德，歡喜讚歎行精進者。是菩薩摩訶薩行精進時，能以資具施諸有情皆令充足。既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫知見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生，成熟有情、嚴淨佛土。作此事已，證得無上正等菩提轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由精進故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於一切都無所得。所以者何？以一切法無自性故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學靜慮波羅蜜多時，應自入四靜慮、四無量、四無色定，亦勸他入四靜慮、四無量、四無色定，無倒稱揚四靜慮、四無量、四無色定功德，歡喜讚歎入四靜慮、四無量、四無色定者。是菩薩摩訶薩行靜慮時，能以資具施諸有情皆令充足。既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生，成熟有情、嚴淨佛土。作此事已，證得無上正等菩提轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由靜慮故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於一切都無所得。所以者何？以一切法無自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學靜慮波羅蜜多時，應自入四靜慮、四無量、四無色定，亦勸他入四靜慮、四無量、四無色定，無倒稱揚四靜慮、四無量、四無色定功德，歡喜讚歎入四靜慮、四無量、四無色定者。是菩薩摩訶薩行靜慮時，能以資具施諸有情皆令充足。既行施已，安住戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊。由戒、定、慧、解脫、解脫智見蘊清淨故，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生，成熟有情、嚴淨佛土。作此事已，證得無上正等菩提轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由靜慮故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於一切都無所得。所以者何？以一切法無自性故。

「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，應自行六波羅蜜多，亦勸他行六波羅蜜多，無倒稱揚六波羅蜜多功德，歡喜讚歎行六波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩由於六波羅蜜多方便善巧，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生，成熟有情、嚴淨佛土。作此事已，證得無上正等菩提轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由般若故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於一切都無所得。所以者何？以一切法無自性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是菩薩摩訶薩從初發心修學般若波羅蜜多時，以無所得而為方便，應自行六波羅蜜多，亦勸他行六波羅蜜多，無倒稱揚六波羅蜜多功德，歡喜讚歎行六波羅蜜多者。是菩薩摩訶薩由於六波羅蜜多方便善巧，超諸聲聞及獨覺地，證入菩薩正性離生。既入菩薩正性離生，成熟有情、嚴淨佛土。作此事已，證得無上正等菩提轉妙法輪，以三乘法安立度脫諸有情類，令出生死證得涅槃。善現！是菩薩摩訶薩由般若故，雖能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於一切都無所得。所以者何？以一切法無自性故。

「善現！是為初發心菩薩摩訶薩，依學六種波羅蜜多，作漸次業、修漸次學、行漸次行，與諸有情作利樂事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是為初發心菩薩摩訶薩，依學六種波羅蜜多，作漸次業、修漸次學、行漸次行，與諸有情作利樂事。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行時，從初發心以一切智智相應作意，信解一切法皆以無性而為自性，先應修學佛隨念，次應修學法隨念，次應修學僧隨念，次應修學戒隨念，次應修學捨隨念，後應修學天隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩作漸次業、修漸次學、行漸次行時，從初發心以一切智智相應作意，信解一切法皆以無性而為自性，先應修學佛隨念，次應修學法隨念，次應修學僧隨念，次應修學戒隨念，次應修學捨隨念，後應修學天隨念。

「善現！云何菩薩摩訶薩修學佛隨念？謂菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以色思惟如來、應、正等覺，不應以受、想、行、識思惟如來、應、正等覺。何以故？色乃至識皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為佛隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩修學佛隨念？謂菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以色思惟如來、應、正等覺，不應以受、想、行、識思惟如來、應、正等覺。何以故？色乃至識皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為佛隨念。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以三十二大士相思惟如來、應、正等覺，不應以真金色身、常光一尋、八十隨好思惟如來、應、正等覺。何以故？如是相好、金光色身都無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為佛隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以三十二大士相思惟如來、應、正等覺，不應以真金色身、常光一尋、八十隨好思惟如來、應、正等覺。何以故？如是相好、金光色身都無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為佛隨念。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以戒蘊思惟如來、應、正等覺，不應以定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊思惟如來、應、正等覺。何以故？如是諸蘊皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為佛隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以戒蘊思惟如來、應、正等覺，不應以定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊思惟如來、應、正等覺。何以故？如是諸蘊皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為佛隨念。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以五眼、六神通思惟如來、應、正等覺，不應以佛十力乃至十八佛不共法思惟如來、應、正等覺。何以故？如是諸法皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為佛隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以五眼、六神通思惟如來、應、正等覺，不應以佛十力乃至十八佛不共法思惟如來、應、正等覺。何以故？如是諸法皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為佛隨念。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以無忘失法、恒住捨性思惟如來、應、正等覺，不應以一切智、道相智、一切相智及餘無量無邊佛法思惟如來、應、正等覺。何以故？如是諸法皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為佛隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以無忘失法、恒住捨性思惟如來、應、正等覺，不應以一切智、道相智、一切相智及餘無量無邊佛法思惟如來、應、正等覺。何以故？如是諸法皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為佛隨念。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以緣性法思惟如來、應、正等覺，不應以緣起法思惟如來、應、正等覺。何以故？緣性、緣起俱無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為佛隨念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修學佛隨念時，不應以緣性法思惟如來、應、正等覺，不應以緣起法思惟如來、應、正等覺。何以故？緣性、緣起俱無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為佛隨念。

「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學佛隨念。若如是修學佛隨念，是為作漸次業、修漸次學、行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，亦能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿八解脫乃至十遍處，亦能圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦能圓滿內空乃至無性自性空，亦能圓滿真如乃至不思議界，亦能圓滿苦、集、滅、道聖諦，亦能圓滿空、無相、無願解脫門，亦能圓滿諸菩薩地，亦能圓滿一切陀羅尼門、三摩地門，亦能圓滿五眼、六神通，亦能圓滿如來十力乃至十八佛不共法，亦能圓滿無忘失法、恒住捨性，亦能圓滿一切智、道相智、一切相智，由此證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！諸菩薩摩訶薩應如是修學佛隨念，謂一切法無性性中，佛尚不可得，況有佛隨念！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學佛隨念。若如是修學佛隨念，是為作漸次業、修漸次學、行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住乃至八聖道支，亦能圓滿四靜慮、四無量、四無色定，亦能圓滿八解脫乃至十遍處，亦能圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦能圓滿內空乃至無性自性空，亦能圓滿真如乃至不思議界，亦能圓滿苦、集、滅、道聖諦，亦能圓滿空、無相、無願解脫門，亦能圓滿諸菩薩地，亦能圓滿一切陀羅尼門、三摩地門，亦能圓滿五眼、六神通，亦能圓滿如來十力乃至十八佛不共法，亦能圓滿無忘失法、恒住捨性，亦能圓滿一切智、道相智、一切相智，由此證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！諸菩薩摩訶薩應如是修學佛隨念，謂一切法無性性中，佛尚不可得，況有佛隨念！

「善現！云何菩薩摩訶薩修學法隨念？謂菩薩摩訶薩修學法隨念時，不應思惟善法非善法，不應思惟有記法無記法，不應思惟世間法出世間法，不應思惟有愛味法無愛味法，不應思惟有諍法無諍法，不應思惟聖法非聖法，不應思惟有漏法無漏法，不應思惟墮三界法不墮三界法，不應思惟有為界法無為界法。何以故？如是諸法皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為法隨念。善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學法隨念。若如是修學法隨念，是為作漸次業、修漸次學、行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！諸菩薩摩訶薩應如是修學法隨念，謂一切法無性性中，法尚不可得，況有法隨念！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩修學法隨念？謂菩薩摩訶薩修學法隨念時，不應思惟善法非善法，不應思惟有記法無記法，不應思惟世間法出世間法，不應思惟有愛味法無愛味法，不應思惟有諍法無諍法，不應思惟聖法非聖法，不應思惟有漏法無漏法，不應思惟墮三界法不墮三界法，不應思惟有為界法無為界法。何以故？如是諸法皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為法隨念。善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學法隨念。若如是修學法隨念，是為作漸次業、修漸次學、行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！諸菩薩摩訶薩應如是修學法隨念，謂一切法無性性中，法尚不可得，況有法隨念！

「善現！云何菩薩摩訶薩修學僧隨念？謂菩薩摩訶薩修學僧隨念時，應作是念：『佛弟子眾具淨戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，四雙八隻補特伽羅，一切皆是無為所顯，皆以無性而為自性，由此因緣不應思惟。何以故？如是善士皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為僧隨念。』善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學僧隨念。若如是修學僧隨念，是為作漸次業、修漸次學、行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！諸菩薩摩訶薩應如是修學僧隨念，謂一切法無性性中，僧尚不可得，況有僧隨念！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩修學僧隨念？謂菩薩摩訶薩修學僧隨念時，應作是念：『佛弟子眾具淨戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫智見蘊，四雙八隻補特伽羅，一切皆是無為所顯，皆以無性而為自性，由此因緣不應思惟。何以故？如是善士皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為僧隨念。』善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學僧隨念。若如是修學僧隨念，是為作漸次業、修漸次學、行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！諸菩薩摩訶薩應如是修學僧隨念，謂一切法無性性中，僧尚不可得，況有僧隨念！

「善現！云何菩薩摩訶薩修學戒隨念？謂菩薩摩訶薩修學戒隨念時，從初發心應念聖戒無缺無隙，無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚，妙善受持，妙善究竟，隨順勝定，思惟此戒無性為性，由是因緣不應思惟。何以故？如是聖戒都無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為戒隨念。善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學戒隨念。若如是修學戒隨念，是為作漸次業、修漸次學、行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！諸菩薩摩訶薩應如是修學戒隨念，謂一切法無性性中，戒尚不可得，況有戒隨念！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩修學戒隨念？謂菩薩摩訶薩修學戒隨念時，從初發心應念聖戒無缺無隙，無瑕無穢，無所取著，應受供養，智者所讚，妙善受持，妙善究竟，隨順勝定，思惟此戒無性為性，由是因緣不應思惟。何以故？如是聖戒都無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為戒隨念。善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學戒隨念。若如是修學戒隨念，是為作漸次業、修漸次學、行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！諸菩薩摩訶薩應如是修學戒隨念，謂一切法無性性中，戒尚不可得，況有戒隨念！

「善現！云何菩薩摩訶薩修學捨隨念？謂菩薩摩訶薩修學捨隨念時，從初發心常應念捨，若念自捨，若念他捨，若念捨財，若念捨法，於捨施位終不起心：『我能捨施或不捨施。』若捨所有身分肢節，亦不起心：『我能捨施或不捨施。』亦不思惟所捨所與施福、施果。何以故？如是諸法皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為捨隨念。善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學捨隨念。若如是修學捨隨念，是為作漸次業、修漸次學、行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，廣說乃至一切相智，由此能證一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！諸菩薩摩訶薩應如是修學捨隨念，謂一切法無性性中，捨尚不可得，況有捨隨念！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩修學捨隨念？謂菩薩摩訶薩修學捨隨念時，從初發心常應念捨，若念自捨，若念他捨，若念捨財，若念捨法，於捨施位終不起心：『我能捨施或不捨施。』若捨所有身分肢節，亦不起心：『我能捨施或不捨施。』亦不思惟所捨所與施福、施果。何以故？如是諸法皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為捨隨念。善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學捨隨念。若如是修學捨隨念，是為作漸次業、修漸次學、行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，廣說乃至一切相智，由此能證一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！諸菩薩摩訶薩應如是修學捨隨念，謂一切法無性性中，捨尚不可得，況有捨隨念！

「善現！云何菩薩摩訶薩修學天隨念？謂菩薩摩訶薩修學天隨念時，從初發心應作是念：『四大王眾天乃至他化自在天，由有淨信、戒、聞、捨、慧，從此命終生彼天處。我今亦有如是淨信、戒、聞、捨、慧，與彼諸天功德相似。』又作是念：『諸預流等生六欲天，諸不還等生上二界，如是一切皆不可得、不應思惟。何以故？如是諸天皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為天隨念。』善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學天隨念。若如是修學天隨念，是為作漸次業、修漸次學、行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！諸菩薩摩訶薩應如是修學天隨念，謂一切法無性性中，天尚不可得，況有天隨念！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！云何菩薩摩訶薩修學天隨念？謂菩薩摩訶薩修學天隨念時，從初發心應作是念：『四大王眾天乃至他化自在天，由有淨信、戒、聞、捨、慧，從此命終生彼天處。我今亦有如是淨信、戒、聞、捨、慧，與彼諸天功德相似。』又作是念：『諸預流等生六欲天，諸不還等生上二界，如是一切皆不可得、不應思惟。何以故？如是諸天皆無自性，若法無自性則不可念、不可思惟。所以者何？若無念、無思惟是為天隨念。』善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應如是修學天隨念。若如是修學天隨念，是為作漸次業、修漸次學、行漸次行。若菩薩摩訶薩能如是作漸次業、修漸次學、行漸次行時，則能圓滿四念住，廣說乃至一切相智，由此證得一切智智。善現！是菩薩摩訶薩以一切法無性為性方便力故，覺一切法皆無自性，其中無有想亦復無無想。善現！諸菩薩摩訶薩應如是修學天隨念，謂一切法無性性中，天尚不可得，況有天隨念！

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若欲圓滿作漸次業、修漸次學、行漸次行，以一切法無性為性方便力故，應學內空乃至無性自性空，應學真如乃至不思議界，應學苦、集、滅、道聖諦，應學四念住乃至八聖道支，應學四靜慮、四無量、四無色定，應學八解脫乃至十遍處，應學空、無相、無願解脫門，應學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，應學菩薩摩訶薩地，應學一切陀羅尼門、三摩地門，應學五眼、六神通，應學如來十力乃至十八佛不共法，應學無忘失法、恒住捨性，應學一切智、道相智、一切相智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若欲圓滿作漸次業、修漸次學、行漸次行，以一切法無性為性方便力故，應學內空乃至無性自性空，應學真如乃至不思議界，應學苦、集、滅、道聖諦，應學四念住乃至八聖道支，應學四靜慮、四無量、四無色定，應學八解脫乃至十遍處，應學空、無相、無願解脫門，應學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，應學菩薩摩訶薩地，應學一切陀羅尼門、三摩地門，應學五眼、六神通，應學如來十力乃至十八佛不共法，應學無忘失法、恒住捨性，應學一切智、道相智、一切相智。

「善現！是菩薩摩訶薩如是修學菩提道時，覺一切法皆以無性而為自性，於中尚無少念可得，況有念色、受、想、行、識！況有念眼處乃至意處！況有念色處乃至法處！況有念眼界乃至意界！況有念色界乃至法界！況有念眼識界乃至意識界！況有念眼觸乃至意觸！況有念眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受！況有念地界乃至識界！況有念因緣乃至增上緣！況有念無明乃至老死！況有念布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多！況有念內空乃至無性自性空！況有念真如乃至不思議界！況有念苦、集、滅、道聖諦！況有念四念住乃至八聖道支！況有念四靜慮、四無量、四無色定！況有念八解脫乃至十遍處！況有念空、無相、無願解脫門！況有念淨觀地乃至如來地！況有念極喜地乃至法雲地！況有念一切陀羅尼門、三摩地門！況有念五眼、六神通！況有念如來十力乃至十八佛不共法！況有念三十二大士相、八十隨好！況有念無忘失法、恒住捨性！況有念一切智、道相智、一切相智！況有念預流果乃至獨覺菩提！況有念一切菩薩摩訶薩行！況有念諸佛無上正等菩提！況有念一切智智！善現！如是諸念及所念法，若少實有，無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩如是修學菩提道時，覺一切法皆以無性而為自性，於中尚無少念可得，況有念色、受、想、行、識！況有念眼處乃至意處！況有念色處乃至法處！況有念眼界乃至意界！況有念色界乃至法界！況有念眼識界乃至意識界！況有念眼觸乃至意觸！況有念眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受！況有念地界乃至識界！況有念因緣乃至增上緣！況有念無明乃至老死！況有念布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多！況有念內空乃至無性自性空！況有念真如乃至不思議界！況有念苦、集、滅、道聖諦！況有念四念住乃至八聖道支！況有念四靜慮、四無量、四無色定！況有念八解脫乃至十遍處！況有念空、無相、無願解脫門！況有念淨觀地乃至如來地！況有念極喜地乃至法雲地！況有念一切陀羅尼門、三摩地門！況有念五眼、六神通！況有念如來十力乃至十八佛不共法！況有念三十二大士相、八十隨好！況有念無忘失法、恒住捨性！況有念一切智、道相智、一切相智！況有念預流果乃至獨覺菩提！況有念一切菩薩摩訶薩行！況有念諸佛無上正等菩提！況有念一切智智！善現！如是諸念及所念法，若少實有，無有是處。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於其中心皆不轉，以一切法無自性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖作漸次業、修漸次學、行漸次行，而於其中心皆不轉，以一切法無自性故。」

具壽善現白言：「世尊！若一切法皆無自性，則應無色、受、想、行、識，乃至應無一切智智，是則應無佛、法、僧寶、道果染淨，亦無得、無現觀，則一切法皆應是無！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！若一切法皆無自性，則應無色、受、想、行、識，乃至應無一切智智，是則應無佛、法、僧寶、道果染淨，亦無得、無現觀，則一切法皆應是無！」

佛告善現：「於意云何？於一切法無性性中，有性、無性為可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？於一切法無性性中，有性、無性為可得不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「若一切法無性性中，有性、無性俱不可得，汝今云何可作是說：若一切法皆無自性，則應無色、受、想、行、識，乃至應無得及現觀，則一切法皆應是無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若一切法無性性中，有性、無性俱不可得，汝今云何可作是說：若一切法皆無自性，則應無色、受、想、行、識，乃至應無得及現觀，則一切法皆應是無？」

善現白言：「我於是義自無疑惑，但為未來有苾芻等或求聲聞，或求獨覺，或求佛果，彼作是念：『若一切法皆無自性，誰染？誰淨？誰縛？誰解？』彼於染、淨、縛、解義中不了知故，毀戒、毀見、毀威儀、毀淨命，由此當墮三惡趣中，受諸劇苦難得解脫。我觀未來當有如是可怖畏事，故作是說，然我於此實無疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現白言：「我於是義自無疑惑，但為未來有苾芻等或求聲聞，或求獨覺，或求佛果，彼作是念：『若一切法皆無自性，誰染？誰淨？誰縛？誰解？』彼於染、淨、縛、解義中不了知故，毀戒、毀見、毀威儀、毀淨命，由此當墮三惡趣中，受諸劇苦難得解脫。我觀未來當有如是可怖畏事，故作是說，然我於此實無疑惑。」

佛告善現：「善哉！善哉！汝今乃能為未來世諸苾芻等作如是問，然一切法無性性中，若有若無俱不可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「善哉！善哉！汝今乃能為未來世諸苾芻等作如是問，然一切法無性性中，若有若無俱不可得。」

第二分無相品第七十四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分無相品第七十四之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性而為自性，諸菩薩摩訶薩見何等義，為欲利益安樂有情，求趣無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆以無性而為自性，諸菩薩摩訶薩見何等義，為欲利益安樂有情，求趣無上正等菩提？」

佛告善現：「以一切法皆以無性而為自性，諸菩薩摩訶薩為欲利益安樂有情。所以者何？諸有情類具斷、常見，住有所得難可調伏，愚癡顛倒難可解脫。善現當知！住有所得者由有所得想，無得、無現觀，亦無無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「以一切法皆以無性而為自性，諸菩薩摩訶薩為欲利益安樂有情。所以者何？諸有情類具斷、常見，住有所得難可調伏，愚癡顛倒難可解脫。善現當知！住有所得者由有所得想，無得、無現觀，亦無無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「若有所得者無得、無現觀亦無無上正等菩提，無所得者為有得、有現觀、有無上正等菩提不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若有所得者無得、無現觀亦無無上正等菩提，無所得者為有得、有現觀、有無上正等菩提不？」

佛告善現：「若無所得即是得、即是現觀、即是無上正等菩提。所以者何？以彼不壞法界相故。善現當知！若有於此無所得中欲有所得、欲得現觀、欲得無上正等菩提，當知彼為欲壞法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若無所得即是得、即是現觀、即是無上正等菩提。所以者何？以彼不壞法界相故。善現當知！若有於此無所得中欲有所得、欲得現觀、欲得無上正等菩提，當知彼為欲壞法界。」

具壽善現復白佛言：「若有所得者無得、無現觀亦無無上正等菩提，若無所得即是得、即是現觀、即是無上正等菩提，無所得中無得、無現觀亦無無上正等菩提，諸菩薩摩訶薩云何得有初地乃至十地？云何得有無生法忍？云何得有異熟神通？云何得有異熟布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？云何得有安住如是異熟生法成熟有情、嚴淨佛土，於諸佛所恭敬供養上妙供具所獲善根，乃至無上正等菩提與果無盡，展轉乃至般涅槃後，自設利羅及諸弟子，猶得種種恭敬供養，善根勢力爾乃窮盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若有所得者無得、無現觀亦無無上正等菩提，若無所得即是得、即是現觀、即是無上正等菩提，無所得中無得、無現觀亦無無上正等菩提，諸菩薩摩訶薩云何得有初地乃至十地？云何得有無生法忍？云何得有異熟神通？云何得有異熟布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？云何得有安住如是異熟生法成熟有情、嚴淨佛土，於諸佛所恭敬供養上妙供具所獲善根，乃至無上正等菩提與果無盡，展轉乃至般涅槃後，自設利羅及諸弟子，猶得種種恭敬供養，善根勢力爾乃窮盡？」

佛告善現：「以一切法無所得故，諸菩薩摩訶薩得有初地乃至十地，即由此故得有無生法忍，即由此故得有異熟神通，即由此故得有異熟布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。即由此故得有安住異熟生法成熟有情、嚴淨佛土，於諸佛所恭敬供養上妙供具所獲善根，乃至無上正等菩提與果無盡，展轉乃至般涅槃後，自設利羅及諸弟子，猶得種種恭敬供養，善根勢力爾乃窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「以一切法無所得故，諸菩薩摩訶薩得有初地乃至十地，即由此故得有無生法忍，即由此故得有異熟神通，即由此故得有異熟布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。即由此故得有安住異熟生法成熟有情、嚴淨佛土，於諸佛所恭敬供養上妙供具所獲善根，乃至無上正等菩提與果無盡，展轉乃至般涅槃後，自設利羅及諸弟子，猶得種種恭敬供養，善根勢力爾乃窮盡。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆無所得，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及諸神通有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法皆無所得，布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及諸神通有何差別？」

佛告善現：「無所得者布施等六波羅蜜多及諸神通皆無差別，為欲令彼有所得者離諸染著，方便宣說布施等六波羅蜜多及諸神通有差別相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「無所得者布施等六波羅蜜多及諸神通皆無差別，為欲令彼有所得者離諸染著，方便宣說布施等六波羅蜜多及諸神通有差別相。」

具壽善現復白佛言：「以何因緣，無所得者布施等六波羅蜜多及諸神通說無差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「以何因緣，無所得者布施等六波羅蜜多及諸神通說無差別？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不得布施，不得施者，不得受者，不得所施，不得施果而行布施，不得淨戒而護淨戒，不得安忍而修安忍，不得精進而勤精進，不得靜慮而入靜慮，不得般若而起般若，不得神通而發神通，不得四念住乃至八聖道支而修四念住乃至八聖道支，不得三解脫門而修三解脫門，不得四靜慮、四無量、四無色定而修四靜慮、四無量、四無色定，不得八解脫乃至十遍處而修八解脫乃至十遍處，不得菩薩地而修菩薩地，不得陀羅尼門、三摩地門而修陀羅尼門、三摩地門，不得五眼、六神通而修五眼、六神通，不得如來十力乃至十八佛不共法而修如來十力乃至十八佛不共法，不得無忘失法、恒住捨性而修無忘失法、恒住捨性，不得一切智、道相智、一切相智而修一切智、道相智、一切相智，不得有情而成熟有情，不得佛土而嚴淨佛土，不得一切佛法而證無上正等菩提。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行無所得甚深般若波羅蜜多，若菩薩摩訶薩能行無所得甚深般若波羅蜜多，一切惡魔及魔眷屬皆不能壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不得布施，不得施者，不得受者，不得所施，不得施果而行布施，不得淨戒而護淨戒，不得安忍而修安忍，不得精進而勤精進，不得靜慮而入靜慮，不得般若而起般若，不得神通而發神通，不得四念住乃至八聖道支而修四念住乃至八聖道支，不得三解脫門而修三解脫門，不得四靜慮、四無量、四無色定而修四靜慮、四無量、四無色定，不得八解脫乃至十遍處而修八解脫乃至十遍處，不得菩薩地而修菩薩地，不得陀羅尼門、三摩地門而修陀羅尼門、三摩地門，不得五眼、六神通而修五眼、六神通，不得如來十力乃至十八佛不共法而修如來十力乃至十八佛不共法，不得無忘失法、恒住捨性而修無忘失法、恒住捨性，不得一切智、道相智、一切相智而修一切智、道相智、一切相智，不得有情而成熟有情，不得佛土而嚴淨佛土，不得一切佛法而證無上正等菩提。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行無所得甚深般若波羅蜜多，若菩薩摩訶薩能行無所得甚深般若波羅蜜多，一切惡魔及魔眷屬皆不能壞。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，一心現起則能攝受六波羅蜜多，亦能攝受四靜慮、四無量、四無色定，亦能攝受三十七菩提分法，亦能攝受三解脫門，亦能攝受八解脫乃至十遍處，亦能攝受一切陀羅尼門、三摩地門，亦能攝受五眼、六神通，亦能攝受如來十力乃至十八佛不共法，亦能攝受無忘失法、恒住捨性，亦能攝受一切智、道相智、一切相智，亦能攝受三十二大士相、八十隨好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，一心現起則能攝受六波羅蜜多，亦能攝受四靜慮、四無量、四無色定，亦能攝受三十七菩提分法，亦能攝受三解脫門，亦能攝受八解脫乃至十遍處，亦能攝受一切陀羅尼門、三摩地門，亦能攝受五眼、六神通，亦能攝受如來十力乃至十八佛不共法，亦能攝受無忘失法、恒住捨性，亦能攝受一切智、道相智、一切相智，亦能攝受三十二大士相、八十隨好？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所修布施乃至般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受方得圓滿。如是乃至所引三十二大士相，八十隨好，皆為般若波羅蜜多之所攝受方得圓滿。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，一心現起則能攝受六波羅蜜多，如是乃至亦能攝受三十二大士相、八十隨好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所修布施乃至般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多之所攝受方得圓滿。如是乃至所引三十二大士相，八十隨好，皆為般若波羅蜜多之所攝受方得圓滿。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，一心現起則能攝受六波羅蜜多，如是乃至亦能攝受三十二大士相、八十隨好。」

具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，諸有所作皆為般若波羅蜜多之所攝受故，一心起則能攝受六波羅蜜多，乃至三十二大士相、八十隨好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，諸有所作皆為般若波羅蜜多之所攝受故，一心起則能攝受六波羅蜜多，乃至三十二大士相、八十隨好？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所修布施乃至般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想，如是乃至所引三十二大士相、八十隨好，亦為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，所修布施乃至般若波羅蜜多，皆為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想，如是乃至所引三十二大士相、八十隨好，亦為般若波羅蜜多所攝受故遠離二想。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖行布施乃至般若波羅蜜多而無二想，如是乃至雖引三十二大士相、八十隨好而無二想？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖行布施乃至般若波羅蜜多而無二想，如是乃至雖引三十二大士相、八十隨好而無二想？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為欲圓滿布施波羅蜜多故，即於布施波羅蜜多中，攝受一切波羅蜜多乃至三十二大士相、八十隨好而行布施，由此因緣而無二想。如是乃至為欲圓滿八十隨好故，即於八十隨好中，攝受一切波羅蜜多乃至三十二大士相、八十隨好而引八十隨好，由此因緣而無二想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為欲圓滿布施波羅蜜多故，即於布施波羅蜜多中，攝受一切波羅蜜多乃至三十二大士相、八十隨好而行布施，由此因緣而無二想。如是乃至為欲圓滿八十隨好故，即於八十隨好中，攝受一切波羅蜜多乃至三十二大士相、八十隨好而引八十隨好，由此因緣而無二想。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多故，若行布施波羅蜜多時，住無漏心而行布施波羅蜜多。若行淨戒乃至般若波羅蜜多時，住無漏心而行淨戒乃至般若波羅蜜多。是故，雖行布施乃至般若波羅蜜多而無二想。如是乃至若引三十二大士相時，住無漏心而引三十二大士相；若引八十隨好時，住無漏心而引八十隨好。是故，雖引三十二大士相、八十隨好而無二想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多故，若行布施波羅蜜多時，住無漏心而行布施波羅蜜多。若行淨戒乃至般若波羅蜜多時，住無漏心而行淨戒乃至般若波羅蜜多。是故，雖行布施乃至般若波羅蜜多而無二想。如是乃至若引三十二大士相時，住無漏心而引三十二大士相；若引八十隨好時，住無漏心而引八十隨好。是故，雖引三十二大士相、八十隨好而無二想。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多故，若行布施波羅蜜多時，住無漏心而行布施波羅蜜多，如是乃至若引八十隨好時，住無漏心而引八十隨好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多故，若行布施波羅蜜多時，住無漏心而行布施波羅蜜多，如是乃至若引八十隨好時，住無漏心而引八十隨好？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以離相心不見諸相而行布施波羅蜜多，所謂不見誰能行施？所施何物？誰受此施？云何行施？住是離相無漏心中，離愛離慳而行布施波羅蜜多，爾時不見所行布施，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法，如是菩薩摩訶薩住無漏心而行布施波羅蜜多。如是乃至若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以離相心不見諸相而引八十隨好，所謂不見誰是能引八十隨好？於誰而引八十隨好？為何而引八十隨好？云何而引八十隨好？住是離相無漏心中，無染無著而引八十隨好，爾時不見所引八十隨好，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法，如是菩薩摩訶薩住無漏心而引八十隨好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以離相心不見諸相而行布施波羅蜜多，所謂不見誰能行施？所施何物？誰受此施？云何行施？住是離相無漏心中，離愛離慳而行布施波羅蜜多，爾時不見所行布施，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法，如是菩薩摩訶薩住無漏心而行布施波羅蜜多。如是乃至若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以離相心不見諸相而引八十隨好，所謂不見誰是能引八十隨好？於誰而引八十隨好？為何而引八十隨好？云何而引八十隨好？住是離相無漏心中，無染無著而引八十隨好，爾時不見所引八十隨好，亦復不見此無漏心，乃至不見一切佛法，如是菩薩摩訶薩住無漏心而引八十隨好。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法無相無作，云何能圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？如是乃至云何能圓滿三十二大士相、八十隨好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法無相無作，云何能圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？如是乃至云何能圓滿三十二大士相、八十隨好？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而行布施，隨諸有情所須資具悉皆施與，若有須內頭目、髓腦、皮肉、肢節、筋骨、身命，亦皆施與；若有須外國城、妻子、所愛親屬、種種嚴具，亦皆施與。如是施時，設有人來現前呵毀：『咄哉！大士！何用行此無益施為，如是施者今世後世多諸苦惱！』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多故，雖聞其言而不退屈，但作是念：『彼人雖來呵毀於我，而我不應心生憂悔，我當勇猛施諸有情所須之物身心無倦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以離相無漏之心而行布施，隨諸有情所須資具悉皆施與，若有須內頭目、髓腦、皮肉、肢節、筋骨、身命，亦皆施與；若有須外國城、妻子、所愛親屬、種種嚴具，亦皆施與。如是施時，設有人來現前呵毀：『咄哉！大士！何用行此無益施為，如是施者今世後世多諸苦惱！』是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多故，雖聞其言而不退屈，但作是念：『彼人雖來呵毀於我，而我不應心生憂悔，我當勇猛施諸有情所須之物身心無倦。』

「是菩薩摩訶薩持此布施，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是布施及迴向時不見其相，所謂不見誰能布施？所施何物？誰受此施？云何行施？亦復不見誰能迴向？何所迴向？云何迴向？何處迴向？於如是等一切事物悉皆不見。所以者何？如是諸法無不皆由內空故空，如是乃至由自相空故空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩持此布施，與諸有情平等共有迴向無上正等菩提。如是布施及迴向時不見其相，所謂不見誰能布施？所施何物？誰受此施？云何行施？亦復不見誰能迴向？何所迴向？云何迴向？何處迴向？於如是等一切事物悉皆不見。所以者何？如是諸法無不皆由內空故空，如是乃至由自相空故空。

「是菩薩摩訶薩觀一切法無不空已，復作是念：『誰能迴向？何所迴向？云何迴向？何處迴向？如是等法皆不可得。』是菩薩摩訶薩由如是觀及如是念，所作迴向名善迴向。由此復能成熟有情、嚴淨佛土，亦能圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，如是乃至亦能圓滿三十二大士相、八十隨好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩觀一切法無不空已，復作是念：『誰能迴向？何所迴向？云何迴向？何處迴向？如是等法皆不可得。』是菩薩摩訶薩由如是觀及如是念，所作迴向名善迴向。由此復能成熟有情、嚴淨佛土，亦能圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，如是乃至亦能圓滿三十二大士相、八十隨好。

「是菩薩摩訶薩雖能如是圓滿布施波羅蜜多，而不攝受施異熟果。雖不攝受施異熟果，而由布施波羅蜜多善清淨故，隨意能辦一切資具。譬如他化自在諸天一切所須隨意皆現，此菩薩摩訶薩亦復如是，諸有所須隨意能辦，能以種種上妙供具供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，亦能充足世間天、人、阿素洛等所須資具，由此布施波羅蜜多攝諸有情，方便善巧以三乘法而安立之，令隨所宜各得利樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩雖能如是圓滿布施波羅蜜多，而不攝受施異熟果。雖不攝受施異熟果，而由布施波羅蜜多善清淨故，隨意能辦一切資具。譬如他化自在諸天一切所須隨意皆現，此菩薩摩訶薩亦復如是，諸有所須隨意能辦，能以種種上妙供具供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，亦能充足世間天、人、阿素洛等所須資具，由此布施波羅蜜多攝諸有情，方便善巧以三乘法而安立之，令隨所宜各得利樂。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於無相、無作法中，圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，由離諸相無漏心力，能於無相、無作法中，圓滿布施波羅蜜多，亦能圓滿諸餘功德。