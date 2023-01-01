大般若波羅蜜多經卷第四百六十五三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百六十五三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分遍學品第七十二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分遍學品第七十二之二

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆無自性、離諸戲論、不可得者，諸菩薩摩訶薩由何等道得入菩薩正性離生？為聲聞道？為獨覺道？為如來道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆無自性、離諸戲論、不可得者，諸菩薩摩訶薩由何等道得入菩薩正性離生？為聲聞道？為獨覺道？為如來道？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩不由聲聞道，不由獨覺道，不由如來道得入菩薩正性離生，然於諸道遍學滿已，由菩薩道得入菩薩正性離生。譬如第八，先學諸道，後由自道得入自乘正性離生，乃至未起圓滿果道，未能證得自乘極果。諸菩薩摩訶薩亦復如是，先於諸道遍學滿已，後由自道得入菩薩正性離生，乃至未起金剛喻定，猶未能得一切智智。若起此定，以一剎那相應般若，乃能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩不由聲聞道，不由獨覺道，不由如來道得入菩薩正性離生，然於諸道遍學滿已，由菩薩道得入菩薩正性離生。譬如第八，先學諸道，後由自道得入自乘正性離生，乃至未起圓滿果道，未能證得自乘極果。諸菩薩摩訶薩亦復如是，先於諸道遍學滿已，後由自道得入菩薩正性離生，乃至未起金剛喻定，猶未能得一切智智。若起此定，以一剎那相應般若，乃能證得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩先於諸道遍學滿已，後由自道得入菩薩正性離生，世尊！豈不第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、如來向果其道各異？世尊！如是諸道設各異者，云何菩薩摩訶薩先於諸道遍學滿已，後由自道得入菩薩正性離生？謂諸菩薩摩訶薩若起第八道應成第八，若起具見道應成預流，若起進修道應成一來、不還，若起無學道應成阿羅漢，若起獨覺道應成獨覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩先於諸道遍學滿已，後由自道得入菩薩正性離生，世尊！豈不第八、預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺、如來向果其道各異？世尊！如是諸道設各異者，云何菩薩摩訶薩先於諸道遍學滿已，後由自道得入菩薩正性離生？謂諸菩薩摩訶薩若起第八道應成第八，若起具見道應成預流，若起進修道應成一來、不還，若起無學道應成阿羅漢，若起獨覺道應成獨覺。

「世尊！若菩薩摩訶薩成第八已，能入菩薩正性離生必無是處。不入菩薩正性離生，而能證得一切智智亦無是處。世尊！若菩薩摩訶薩成預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺已，能入菩薩正性離生必無是處。不入菩薩正性離生，而能證得一切智智亦無是處。世尊！云何令我如實了知諸菩薩摩訶薩要於諸道遍學滿已，乃入菩薩正性離生而不違理？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩成第八已，能入菩薩正性離生必無是處。不入菩薩正性離生，而能證得一切智智亦無是處。世尊！若菩薩摩訶薩成預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺已，能入菩薩正性離生必無是處。不入菩薩正性離生，而能證得一切智智亦無是處。世尊！云何令我如實了知諸菩薩摩訶薩要於諸道遍學滿已，乃入菩薩正性離生而不違理？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩成第八已，廣說乃至成獨覺已，能入菩薩正性離生必無是處，不入菩薩正性離生，而能證得一切智智亦無是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩成第八已，廣說乃至成獨覺已，能入菩薩正性離生必無是處，不入菩薩正性離生，而能證得一切智智亦無是處。」

具壽善現白言：「世尊！若爾，云何諸菩薩摩訶薩先於諸道遍學滿已，後由自道得入菩薩正性離生？已入菩薩正性離生，漸次證得一切智智，永斷一切習氣相續？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！若爾，云何諸菩薩摩訶薩先於諸道遍學滿已，後由自道得入菩薩正性離生？已入菩薩正性離生，漸次證得一切智智，永斷一切習氣相續？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，勇猛精進修行六種波羅蜜多，以勝智見超過八地，謂淨觀地乃至獨覺地。雖於如是所說八地皆遍修學，而能以勝智見超過，由道相智得入菩薩正性離生。已入菩薩正性離生，漸次復由一切相智，證得圓滿一切智智，永斷一切習氣相續。善現當知！第八者智即是菩薩摩訶薩忍，預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺若智若斷，亦是菩薩摩訶薩忍。如是，善現！諸菩薩摩訶薩先於諸道遍學滿已，後由自道得入菩薩正性離生。已入菩薩正性離生，漸次證得一切智智。既已證得一切智智，以果饒益一切有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，勇猛精進修行六種波羅蜜多，以勝智見超過八地，謂淨觀地乃至獨覺地。雖於如是所說八地皆遍修學，而能以勝智見超過，由道相智得入菩薩正性離生。已入菩薩正性離生，漸次復由一切相智，證得圓滿一切智智，永斷一切習氣相續。善現當知！第八者智即是菩薩摩訶薩忍，預流、一來、不還、阿羅漢、獨覺若智若斷，亦是菩薩摩訶薩忍。如是，善現！諸菩薩摩訶薩先於諸道遍學滿已，後由自道得入菩薩正性離生。已入菩薩正性離生，漸次證得一切智智。既已證得一切智智，以果饒益一切有情。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如說菩薩摩訶薩眾應學遍知一切道相，若聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若如來道，知此等道一切種相名道相智，諸菩薩摩訶薩云何當起此道相智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如說菩薩摩訶薩眾應學遍知一切道相，若聲聞道、若獨覺道、若菩薩道、若如來道，知此等道一切種相名道相智，諸菩薩摩訶薩云何當起此道相智？」

佛告善現：「諸行、狀、相能正顯發道相智者，諸菩薩摩訶薩遍於如是諸行、狀、相皆現等覺，現等覺已如實為他宣說、開示、施設、建立，令諸有情得無倒解，隨應趣向所求利樂。是菩薩摩訶薩應於一切音聲語言皆得善巧陀羅尼門，由此善巧陀羅尼門發起種種音聲語言，遍為三千大千世界諸有情類宣說正法，令知所聞皆如谷響，雖有領解而無執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸行、狀、相能正顯發道相智者，諸菩薩摩訶薩遍於如是諸行、狀、相皆現等覺，現等覺已如實為他宣說、開示、施設、建立，令諸有情得無倒解，隨應趣向所求利樂。是菩薩摩訶薩應於一切音聲語言皆得善巧陀羅尼門，由此善巧陀羅尼門發起種種音聲語言，遍為三千大千世界諸有情類宣說正法，令知所聞皆如谷響，雖有領解而無執著。

「善現！諸菩薩摩訶薩由此因緣，應學圓滿諸道相智。既學圓滿道相智已，應如實知一切有情意樂、隨眠種種差別，如應為作利益安樂，謂如實知地獄有情意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知傍生有情意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知鬼界有情意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知諸龍、藥叉、阿素洛等意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知人及欲天意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知梵眾天乃至色究竟天意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知空無邊處天乃至非想非非想處天意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道。亦如實知四念住乃至八聖道支及彼因果，亦如實知三解脫門及彼因果，亦如實知四靜慮、四無量、四無色定及彼因果，亦如實知八解脫、八勝處、九次第定、十遍處及彼因果，亦如實知苦、集、滅、道聖諦及彼因果，亦如實知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多及彼因果，亦如實知內空乃至無性自性空及彼因果，亦如實知真如乃至不思議界及彼因果，亦如實知淨觀地乃至如來地及彼因果，亦如實知極喜地乃至法雲地及彼因果，亦如實知一切陀羅尼門、一切三摩地門及彼因果，亦如實知五眼、六神通及彼因果，亦如實知如來十力乃至十八佛不共法及彼因果，亦如實知無忘失法、恒住捨性及彼因果，亦如實知一切智、道相智、一切相智及彼因果。善現！諸菩薩摩訶薩既如實知聲聞等道及因果已，隨其所應，安立有情於三乘道，令勤修學各得究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩由此因緣，應學圓滿諸道相智。既學圓滿道相智已，應如實知一切有情意樂、隨眠種種差別，如應為作利益安樂，謂如實知地獄有情意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知傍生有情意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知鬼界有情意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知諸龍、藥叉、阿素洛等意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知人及欲天意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知梵眾天乃至色究竟天意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道；亦如實知空無邊處天乃至非想非非想處天意樂、隨眠及彼因果，知已方便遮障彼道。亦如實知四念住乃至八聖道支及彼因果，亦如實知三解脫門及彼因果，亦如實知四靜慮、四無量、四無色定及彼因果，亦如實知八解脫、八勝處、九次第定、十遍處及彼因果，亦如實知苦、集、滅、道聖諦及彼因果，亦如實知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多及彼因果，亦如實知內空乃至無性自性空及彼因果，亦如實知真如乃至不思議界及彼因果，亦如實知淨觀地乃至如來地及彼因果，亦如實知極喜地乃至法雲地及彼因果，亦如實知一切陀羅尼門、一切三摩地門及彼因果，亦如實知五眼、六神通及彼因果，亦如實知如來十力乃至十八佛不共法及彼因果，亦如實知無忘失法、恒住捨性及彼因果，亦如實知一切智、道相智、一切相智及彼因果。善現！諸菩薩摩訶薩既如實知聲聞等道及因果已，隨其所應，安立有情於三乘道，令勤修學各得究竟。

「善現！諸菩薩摩訶薩應起如是諸道相智，若菩薩摩訶薩能學如是諸道相智，於諸有情種種界性、意樂、隨眠皆能悟入。既悟入已，隨其所宜為說正法，皆令獲得所求勝果終不唐捐。所以者何？是菩薩摩訶薩善達有情諸根勝劣，如實解了一切有情往來死生心所差別，故所說法終不唐捐。善現！諸菩薩摩訶薩應行如是諸道般若波羅蜜多。所以者何？一切聲聞、獨覺、菩薩所應學道菩提分法，無不攝在甚深般若波羅蜜多，一切聲聞、獨覺、菩薩於此中學皆得究竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩應起如是諸道相智，若菩薩摩訶薩能學如是諸道相智，於諸有情種種界性、意樂、隨眠皆能悟入。既悟入已，隨其所宜為說正法，皆令獲得所求勝果終不唐捐。所以者何？是菩薩摩訶薩善達有情諸根勝劣，如實解了一切有情往來死生心所差別，故所說法終不唐捐。善現！諸菩薩摩訶薩應行如是諸道般若波羅蜜多。所以者何？一切聲聞、獨覺、菩薩所應學道菩提分法，無不攝在甚深般若波羅蜜多，一切聲聞、獨覺、菩薩於此中學皆得究竟。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切種菩提分法乃至菩提，如是一切非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相，云何如是菩提分法能取菩提？世尊！一切非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相法，非於餘法有取有捨。譬如虛空於一切法無取無捨，自性空故，諸法亦爾自性皆空，非於餘法有取有捨，如何可言四念住等菩提分法能取菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切種菩提分法乃至菩提，如是一切非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相，云何如是菩提分法能取菩提？世尊！一切非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相法，非於餘法有取有捨。譬如虛空於一切法無取無捨，自性空故，諸法亦爾自性皆空，非於餘法有取有捨，如何可言四念住等菩提分法能取菩提？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。以一切法自性皆空無取無捨，然諸有情於一切法自性空義不能解了，為益彼故，方便宣說菩提分法能取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。以一切法自性皆空無取無捨，然諸有情於一切法自性空義不能解了，為益彼故，方便宣說菩提分法能取菩提。

「復次，善現！若所有色、受、想、行、識，若眼處乃至意處，若色處乃至法處，若眼界乃至意界，若色界乃至法界，若眼識界乃至意識界，若眼觸乃至意觸，若眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，若地界乃至識界，若因緣乃至增上緣，若無明乃至老死，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若真如乃至不思議界，若苦、集、滅、道聖諦，若四念住乃至八聖道支，若四靜慮、四無量、四無色定，若三解脫門，若八解脫乃至十遍處，若淨觀地乃至如來地，若極喜地乃至法雲地，若一切陀羅尼門、三摩地門，若五眼、六神通，若如來十力乃至十八佛不共法，若三十二大士相、八十隨好，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若預流果乃至獨覺菩提，若一切菩薩摩訶薩行，若諸佛無上正等菩提，若斷煩惱習氣相續，若一切智智，如是等一切法，皆於聖法毘奈耶中非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相，如來為益諸有情類，令生正解入法實相，依世俗說不依勝義。善現當知！諸菩薩摩訶薩於如是一切法應學智見。學智見已，如實通達如是諸法應可受用，如是諸法不應受用。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若所有色、受、想、行、識，若眼處乃至意處，若色處乃至法處，若眼界乃至意界，若色界乃至法界，若眼識界乃至意識界，若眼觸乃至意觸，若眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，若地界乃至識界，若因緣乃至增上緣，若無明乃至老死，若布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若內空乃至無性自性空，若真如乃至不思議界，若苦、集、滅、道聖諦，若四念住乃至八聖道支，若四靜慮、四無量、四無色定，若三解脫門，若八解脫乃至十遍處，若淨觀地乃至如來地，若極喜地乃至法雲地，若一切陀羅尼門、三摩地門，若五眼、六神通，若如來十力乃至十八佛不共法，若三十二大士相、八十隨好，若無忘失法、恒住捨性，若一切智、道相智、一切相智，若預流果乃至獨覺菩提，若一切菩薩摩訶薩行，若諸佛無上正等菩提，若斷煩惱習氣相續，若一切智智，如是等一切法，皆於聖法毘奈耶中非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相，如來為益諸有情類，令生正解入法實相，依世俗說不依勝義。善現當知！諸菩薩摩訶薩於如是一切法應學智見。學智見已，如實通達如是諸法應可受用，如是諸法不應受用。」

具壽善現即白佛言：「諸菩薩摩訶薩於何等法學智見已如實通達不應受用？於何等法學智見已如實通達應可受用？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「諸菩薩摩訶薩於何等法學智見已如實通達不應受用？於何等法學智見已如實通達應可受用？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於諸聲聞、獨覺地法學智見已，如實通達不應受用；於一切智智相應諸法學智見已，如實通達一切種相應可受用。善現！諸菩薩摩訶薩於此聖法毘奈耶中，應如是學甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於諸聲聞、獨覺地法學智見已，如實通達不應受用；於一切智智相應諸法學智見已，如實通達一切種相應可受用。善現！諸菩薩摩訶薩於此聖法毘奈耶中，應如是學甚深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！所說聖法毘奈耶，聖法毘奈耶者，何謂聖法毘奈耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！所說聖法毘奈耶，聖法毘奈耶者，何謂聖法毘奈耶？」

佛告善現：「若諸聲聞，若諸獨覺，若諸菩薩，若諸如來，與貪、瞋、癡非合非散，與五順下分結非合非散，與五順上分結非合非散，與四靜慮、四無量、四無色定非合非散，與四念住乃至八聖道支非合非散，與苦、集、滅、道聖諦非合非散，與三解脫門非合非散，與八解脫乃至十遍處非合非散，與淨觀地乃至如來地非合非散，與五眼、六神通非合非散，與布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多非合非散，與內空乃至無性自性空非合非散，與真如乃至不思議界非合非散，與極喜地乃至法雲地非合非散，與一切陀羅尼門、三摩地門非合非散，與如來十力乃至十八佛不共法非合非散，與三十二大士相、八十隨好非合非散，與無忘失法、恒住捨性非合非散，與一切智、道相智、一切相智非合非散，與預流果乃至獨覺菩提非合非散，與一切菩薩摩訶薩行非合非散，與諸佛無上正等菩提非合非散，與永斷一切煩惱習氣相續非合非散，與一切智智非合非散，與有為界非合非散，與無為界非合非散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸聲聞，若諸獨覺，若諸菩薩，若諸如來，與貪、瞋、癡非合非散，與五順下分結非合非散，與五順上分結非合非散，與四靜慮、四無量、四無色定非合非散，與四念住乃至八聖道支非合非散，與苦、集、滅、道聖諦非合非散，與三解脫門非合非散，與八解脫乃至十遍處非合非散，與淨觀地乃至如來地非合非散，與五眼、六神通非合非散，與布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多非合非散，與內空乃至無性自性空非合非散，與真如乃至不思議界非合非散，與極喜地乃至法雲地非合非散，與一切陀羅尼門、三摩地門非合非散，與如來十力乃至十八佛不共法非合非散，與三十二大士相、八十隨好非合非散，與無忘失法、恒住捨性非合非散，與一切智、道相智、一切相智非合非散，與預流果乃至獨覺菩提非合非散，與一切菩薩摩訶薩行非合非散，與諸佛無上正等菩提非合非散，與永斷一切煩惱習氣相續非合非散，與一切智智非合非散，與有為界非合非散，與無為界非合非散。

「善現！彼名為聖者，此是彼聖法毘奈耶，是故名聖法毘奈耶。所以者何？此一切法無色、無見、無對、一相，所謂無相，彼諸聖者如實現見。善現當知！無色法與無色法非合非散，無見法與無見法非合非散，無對法與無對法非合非散，一相法與一相法非合非散，無相法與無相法非合非散。善現！諸菩薩摩訶薩於此無色、無見、無對、一相、無相甚深般若波羅蜜多常應修學，學已不取一切法相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！彼名為聖者，此是彼聖法毘奈耶，是故名聖法毘奈耶。所以者何？此一切法無色、無見、無對、一相，所謂無相，彼諸聖者如實現見。善現當知！無色法與無色法非合非散，無見法與無見法非合非散，無對法與無對法非合非散，一相法與一相法非合非散，無相法與無相法非合非散。善現！諸菩薩摩訶薩於此無色、無見、無對、一相、無相甚深般若波羅蜜多常應修學，學已不取一切法相。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩豈不應於色相乃至識相學？豈不應於眼處相乃至意處相學？豈不應於色處相乃至法處相學？豈不應於眼界相乃至意界相學？豈不應於色界相乃至法界相學？豈不應於眼識界相乃至意識界相學？豈不應於眼觸相乃至意觸相學？豈不應於眼觸為緣所生諸受相乃至意觸為緣所生諸受相學？豈不應於地界相乃至識界相學？豈不應於因緣相乃至增上緣相學？豈不應於無明相乃至老死相學？豈不應於布施波羅蜜多相乃至般若波羅蜜多相學？豈不應於內空相乃至無性自性空相學？豈不應於真如相乃至不思議界相學？豈不應於苦、集、滅、道聖諦相學？豈不應於四靜慮、四無量、四無色定相學？豈不應於四念住相乃至八聖道支相學？豈不應於八解脫相乃至十遍處相學？豈不應於空、無相、無願解脫門相學？豈不應於淨觀地相乃至如來地相學？豈不應於極喜地相乃至法雲地相學？豈不應於一切陀羅尼門、三摩地門相學？豈不應於五眼、六神通相學？豈不應於如來十力相乃至十八佛不共法相學？豈不應於三十二大士相、八十隨好相學？豈不應於無忘失法、恒住捨性相學？豈不應於一切智、道相智、一切相智相學？豈不應於預流果相乃至獨覺菩提相學？豈不應於一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提相學？豈不應於永斷煩惱習氣相續、一切智智相學？豈不應於知苦、斷集、證滅、修道相學？豈不應於順逆緣起觀相學？豈不應於一切聖者聖法相學？豈不應於有為界、無為界相學？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩豈不應於色相乃至識相學？豈不應於眼處相乃至意處相學？豈不應於色處相乃至法處相學？豈不應於眼界相乃至意界相學？豈不應於色界相乃至法界相學？豈不應於眼識界相乃至意識界相學？豈不應於眼觸相乃至意觸相學？豈不應於眼觸為緣所生諸受相乃至意觸為緣所生諸受相學？豈不應於地界相乃至識界相學？豈不應於因緣相乃至增上緣相學？豈不應於無明相乃至老死相學？豈不應於布施波羅蜜多相乃至般若波羅蜜多相學？豈不應於內空相乃至無性自性空相學？豈不應於真如相乃至不思議界相學？豈不應於苦、集、滅、道聖諦相學？豈不應於四靜慮、四無量、四無色定相學？豈不應於四念住相乃至八聖道支相學？豈不應於八解脫相乃至十遍處相學？豈不應於空、無相、無願解脫門相學？豈不應於淨觀地相乃至如來地相學？豈不應於極喜地相乃至法雲地相學？豈不應於一切陀羅尼門、三摩地門相學？豈不應於五眼、六神通相學？豈不應於如來十力相乃至十八佛不共法相學？豈不應於三十二大士相、八十隨好相學？豈不應於無忘失法、恒住捨性相學？豈不應於一切智、道相智、一切相智相學？豈不應於預流果相乃至獨覺菩提相學？豈不應於一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提相學？豈不應於永斷煩惱習氣相續、一切智智相學？豈不應於知苦、斷集、證滅、修道相學？豈不應於順逆緣起觀相學？豈不應於一切聖者聖法相學？豈不應於有為界、無為界相學？

「世尊！若菩薩摩訶薩不於如是諸法相學，亦應不於諸行相學。世尊！若菩薩摩訶薩於諸法相及諸行相既不能學，云何能超一切聲聞及獨覺地？若不能超一切聲聞及獨覺地，云何能入菩薩正性離生？若不能入菩薩正性離生，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能轉妙法輪？若不能轉妙法輪，云何能以三乘正法安立有情，令出無邊生死苦海？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若菩薩摩訶薩不於如是諸法相學，亦應不於諸行相學。世尊！若菩薩摩訶薩於諸法相及諸行相既不能學，云何能超一切聲聞及獨覺地？若不能超一切聲聞及獨覺地，云何能入菩薩正性離生？若不能入菩薩正性離生，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能轉妙法輪？若不能轉妙法輪，云何能以三乘正法安立有情，令出無邊生死苦海？」

佛告善現：「若一切法有實相者，諸菩薩摩訶薩應於中學。以一切法非有實相，是故菩薩摩訶薩眾不於相學，亦復不於無相法學。所以者何？若佛出世、若不出世，法界常住，諸法一相，所謂無相，如是無相既非有相亦非無相故不可學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若一切法有實相者，諸菩薩摩訶薩應於中學。以一切法非有實相，是故菩薩摩訶薩眾不於相學，亦復不於無相法學。所以者何？若佛出世、若不出世，法界常住，諸法一相，所謂無相，如是無相既非有相亦非無相故不可學。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆非有相亦非無相，云何菩薩摩訶薩能修般若波羅蜜多？世尊！若菩薩摩訶薩不能修般若波羅蜜多，應不能超諸聲聞地及獨覺地。若不能超諸聲聞地及獨覺地，應不能入菩薩正性離生。若不能入菩薩正性離生，應不能起菩薩無生法忍。若不能起菩薩無生法忍，應不能發菩薩勝妙神通。若不能發菩薩勝妙神通，應不能嚴淨佛土、成熟有情。若不能嚴淨佛土、成熟有情，應不能證得一切智智。若不能證得一切智智，應不能轉妙法輪。若不能轉妙法輪，則應不能安立有情令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提。亦應不能安立有情，令住施性福業事，或戒性福業事，或修性福業事，當獲人、天富樂自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若一切法皆非有相亦非無相，云何菩薩摩訶薩能修般若波羅蜜多？世尊！若菩薩摩訶薩不能修般若波羅蜜多，應不能超諸聲聞地及獨覺地。若不能超諸聲聞地及獨覺地，應不能入菩薩正性離生。若不能入菩薩正性離生，應不能起菩薩無生法忍。若不能起菩薩無生法忍，應不能發菩薩勝妙神通。若不能發菩薩勝妙神通，應不能嚴淨佛土、成熟有情。若不能嚴淨佛土、成熟有情，應不能證得一切智智。若不能證得一切智智，應不能轉妙法輪。若不能轉妙法輪，則應不能安立有情令住預流果、或一來果、或不還果、或阿羅漢果、或獨覺菩提、或復無上正等菩提。亦應不能安立有情，令住施性福業事，或戒性福業事，或修性福業事，當獲人、天富樂自在。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法非有相非無相，若菩薩摩訶薩知一切法若有相、若無相咸同一相，所謂無相，修此無相是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切法非有相非無相，若菩薩摩訶薩知一切法若有相、若無相咸同一相，所謂無相，修此無相是修般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修此無相是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修此無相是修般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修除遣一切法，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修除遣一切法，是修般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修除遣一切法，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修除遣一切法，是修般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修除遣色、受、想、行、識，是修般若波羅蜜多；修除遣眼處乃至意處，是修般若波羅蜜多；修除遣色處乃至法處，是修般若波羅蜜多；修除遣眼界乃至意界，是修般若波羅蜜多；修除遣色界乃至法界，是修般若波羅蜜多；修除遣眼識界乃至意識界，是修般若波羅蜜多；修除遣眼觸乃至意觸，是修般若波羅蜜多；修除遣眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，是修般若波羅蜜多；修除遣地界乃至識界，是修般若波羅蜜多；修除遣因緣乃至增上緣，是修般若波羅蜜多；修除遣無明乃至老死，是修般若波羅蜜多；修除遣不淨觀，是修般若波羅蜜多；修除遣四靜慮、四無量、四無色定，是修般若波羅蜜多；修除遣佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、寂靜隨念、持入出息隨念，是修般若波羅蜜多；修除遣無常想、苦想、無我想、空想、集想、因想、生想、緣想、滅想、靜想、妙想、離想、道想、如想、行想、出想，是修般若波羅蜜多；修除遣我想、有情想乃至知者想、見者想，是修般若波羅蜜多；修除遣常想、樂想、我想、淨想，是修般若波羅蜜多；修除遣緣起想，是修般若波羅蜜多；修除遣聖諦想，是修般若波羅蜜多；修除遣四念住乃至八聖道支，是修般若波羅蜜多；修除遣三解脫門，是修般若波羅蜜多；修除遣八解脫乃至十遍處，是修般若波羅蜜多；修除遣有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地，是修般若波羅蜜多；修除遣苦、集、滅、道聖諦，是修般若波羅蜜多；修除遣苦智、集智、滅智、道智、法智、類智、世俗智、他心智、盡智、無生智、如說智，是修般若波羅蜜多；修除遣布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，是修般若波羅蜜多；修除遣內空乃至無性自性空，是修般若波羅蜜多；修除遣真如乃至不思議界，是修般若波羅蜜多；修除遣淨觀地乃至如來地，是修般若波羅蜜多；修除遣極喜地乃至法雲地，是修般若波羅蜜多；修除遣一切陀羅尼門、三摩地門，是修般若波羅蜜多；修除遣五眼、六神通，是修般若波羅蜜多；修除遣如來十力乃至十八佛不共法，是修般若波羅蜜多；修除遣三十二大士相、八十隨好，是修般若波羅蜜多；修除遣無忘失法、恒住捨性，是修般若波羅蜜多；修除遣一切智、道相智、一切相智，是修般若波羅蜜多；修除遣預流果乃至獨覺菩提，是修般若波羅蜜多；修除遣一切菩薩摩訶薩行，是修般若波羅蜜多；修除遣諸佛無上正等菩提，是修般若波羅蜜多；修除遣一切智智，是修般若波羅蜜多；修除遣永斷一切煩惱習氣相續，是修般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修除遣色、受、想、行、識，是修般若波羅蜜多；修除遣眼處乃至意處，是修般若波羅蜜多；修除遣色處乃至法處，是修般若波羅蜜多；修除遣眼界乃至意界，是修般若波羅蜜多；修除遣色界乃至法界，是修般若波羅蜜多；修除遣眼識界乃至意識界，是修般若波羅蜜多；修除遣眼觸乃至意觸，是修般若波羅蜜多；修除遣眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，是修般若波羅蜜多；修除遣地界乃至識界，是修般若波羅蜜多；修除遣因緣乃至增上緣，是修般若波羅蜜多；修除遣無明乃至老死，是修般若波羅蜜多；修除遣不淨觀，是修般若波羅蜜多；修除遣四靜慮、四無量、四無色定，是修般若波羅蜜多；修除遣佛隨念、法隨念、僧隨念、戒隨念、捨隨念、天隨念、寂靜隨念、持入出息隨念，是修般若波羅蜜多；修除遣無常想、苦想、無我想、空想、集想、因想、生想、緣想、滅想、靜想、妙想、離想、道想、如想、行想、出想，是修般若波羅蜜多；修除遣我想、有情想乃至知者想、見者想，是修般若波羅蜜多；修除遣常想、樂想、我想、淨想，是修般若波羅蜜多；修除遣緣起想，是修般若波羅蜜多；修除遣聖諦想，是修般若波羅蜜多；修除遣四念住乃至八聖道支，是修般若波羅蜜多；修除遣三解脫門，是修般若波羅蜜多；修除遣八解脫乃至十遍處，是修般若波羅蜜多；修除遣有尋有伺三摩地、無尋唯伺三摩地、無尋無伺三摩地，是修般若波羅蜜多；修除遣苦、集、滅、道聖諦，是修般若波羅蜜多；修除遣苦智、集智、滅智、道智、法智、類智、世俗智、他心智、盡智、無生智、如說智，是修般若波羅蜜多；修除遣布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，是修般若波羅蜜多；修除遣內空乃至無性自性空，是修般若波羅蜜多；修除遣真如乃至不思議界，是修般若波羅蜜多；修除遣淨觀地乃至如來地，是修般若波羅蜜多；修除遣極喜地乃至法雲地，是修般若波羅蜜多；修除遣一切陀羅尼門、三摩地門，是修般若波羅蜜多；修除遣五眼、六神通，是修般若波羅蜜多；修除遣如來十力乃至十八佛不共法，是修般若波羅蜜多；修除遣三十二大士相、八十隨好，是修般若波羅蜜多；修除遣無忘失法、恒住捨性，是修般若波羅蜜多；修除遣一切智、道相智、一切相智，是修般若波羅蜜多；修除遣預流果乃至獨覺菩提，是修般若波羅蜜多；修除遣一切菩薩摩訶薩行，是修般若波羅蜜多；修除遣諸佛無上正等菩提，是修般若波羅蜜多；修除遣一切智智，是修般若波羅蜜多；修除遣永斷一切煩惱習氣相續，是修般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修除遣色、受、想、行、識，是修般若波羅蜜多？如是乃至修除遣永斷一切煩惱習氣相續，是修般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩修除遣色、受、想、行、識，是修般若波羅蜜多？如是乃至修除遣永斷一切煩惱習氣相續，是修般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有色、受、想、行、識，非除遣色、受、想、行、識，非修般若波羅蜜多。如是乃至若念有永斷一切煩惱習氣相續，非除遣永斷一切煩惱習氣相續，非修般若波羅蜜多。然諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不念有色、受、想、行、識，是除遣色、受、想、行、識，是修般若波羅蜜多。如是乃至不念有永斷一切煩惱習氣相續，是除遣永斷一切煩惱習氣相續，是修般若波羅蜜多。所以者何？非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修除遣色、受、想、行、識，是修般若波羅蜜多，如是乃至修除遣永斷一切煩惱習氣相續，是修般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若念有色、受、想、行、識，非除遣色、受、想、行、識，非修般若波羅蜜多。如是乃至若念有永斷一切煩惱習氣相續，非除遣永斷一切煩惱習氣相續，非修般若波羅蜜多。然諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不念有色、受、想、行、識，是除遣色、受、想、行、識，是修般若波羅蜜多。如是乃至不念有永斷一切煩惱習氣相續，是除遣永斷一切煩惱習氣相續，是修般若波羅蜜多。所以者何？非有想者能修般若波羅蜜多。是故，善現！若菩薩摩訶薩修除遣色、受、想、行、識，是修般若波羅蜜多，如是乃至修除遣永斷一切煩惱習氣相續，是修般若波羅蜜多。

「復次，善現！住有想者，不能修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦不能修四念住乃至八聖道支，亦不能住內空乃至無性自性空，亦不能住真如乃至不思議界，亦不能住苦、集、滅、道聖諦，亦不能修空、無相、無願解脫門，亦不能修殊勝四靜慮、四無量、四無色定，亦不能修八解脫乃至十遍處，亦不能修極喜地乃至法雲地，亦不能修一切陀羅尼門、三摩地門，亦不能修五眼、六神通，亦不能修如來十力乃至十八佛不共法，亦不能修無忘失法、恒住捨性，亦不能修一切智、道相智、一切相智，亦不能修一切菩薩摩訶薩行，亦不能修諸佛無上正等菩提，亦不能修一切智智，亦不能修永斷一切煩惱習氣相續。所以者何？住有想者，必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故決定不能解脫生死，無道、無涅槃，云何能如實修六波羅蜜多，乃至永斷一切煩惱習氣相續？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！住有想者，不能修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦不能修四念住乃至八聖道支，亦不能住內空乃至無性自性空，亦不能住真如乃至不思議界，亦不能住苦、集、滅、道聖諦，亦不能修空、無相、無願解脫門，亦不能修殊勝四靜慮、四無量、四無色定，亦不能修八解脫乃至十遍處，亦不能修極喜地乃至法雲地，亦不能修一切陀羅尼門、三摩地門，亦不能修五眼、六神通，亦不能修如來十力乃至十八佛不共法，亦不能修無忘失法、恒住捨性，亦不能修一切智、道相智、一切相智，亦不能修一切菩薩摩訶薩行，亦不能修諸佛無上正等菩提，亦不能修一切智智，亦不能修永斷一切煩惱習氣相續。所以者何？住有想者，必當執有我及我所，由此執故便著二邊，著二邊故決定不能解脫生死，無道、無涅槃，云何能如實修六波羅蜜多，乃至永斷一切煩惱習氣相續？」

具壽善現復白佛言：「何等是有？何等是非有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何等是有？何等是非有？」

佛告善現：「二是有，不二是非有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「二是有，不二是非有。」

善現復問：「云何為二？云何為不二？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「云何為二？云何為不二？」

世尊告曰：「色想乃至識想為二，色想空乃至識想空為不二；眼處想乃至意處想為二，眼處想空乃至意處想空為不二；色處想乃至法處想為二，色處想空乃至法處想空為不二；眼界想乃至意界想為二，眼界想空乃至意界想空為不二；色界想乃至法界想為二，色界想空乃至法界想空為不二；眼識界想乃至意識界想為二，眼識界想空乃至意識界想空為不二；眼觸想乃至意觸想為二，眼觸想空乃至意觸想空為不二；眼觸為緣所生諸受想乃至意觸為緣所生諸受想為二，眼觸為緣所生諸受想空乃至意觸為緣所生諸受想空為不二；地界想乃至識界想為二，地界想空乃至識界想空為不二；因緣想乃至增上緣想為二，因緣想空乃至增上緣想空為不二；無明想乃至老死想為二，無明想空乃至老死想空為不二；布施波羅蜜多想乃至般若波羅蜜多想為二，布施波羅蜜多想空乃至般若波羅蜜多想空為不二；內空想乃至無性自性空想為二，內空想空乃至無性自性空想空為不二；真如想乃至不思議界想為二，真如想空乃至不思議界想空為不二；苦、集、滅、道聖諦想為二，苦、集、滅、道聖諦想空為不二；四念住想乃至八聖道支想為二，四念住想空乃至八聖道支想空為不二；四靜慮、四無量、四無色定想為二，四靜慮、四無量、四無色定想空為不二；八解脫想乃至十遍處想為二，八解脫想空乃至十遍處想空為不二；空、無相、無願解脫門想為二，空、無相、無願解脫門想空為不二；淨觀地想乃至如來地想為二，淨觀地想空乃至如來地想空為不二；極喜地想乃至法雲地想為二，極喜地想空乃至法雲地想空為不二；陀羅尼門、三摩地門想為二，陀羅尼門、三摩地門想空為不二；五眼、六神通想為二，五眼、六神通想空為不二；如來十力想乃至十八佛不共法想為二，如來十力想空乃至十八佛不共法想空為不二；三十二大士相、八十隨好想為二，三十二大士相、八十隨好想空為不二；無忘失法、恒住捨性想為二，無忘失法、恒住捨性想空為不二；一切智、道相智、一切相智想為二，一切智、道相智、一切相智想空為不二；預流果想乃至獨覺菩提想為二，預流果想空乃至獨覺菩提想空為不二；一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提想為二，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提想空為不二；有為界、無為界想為二，有為界、無為界想空為不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「色想乃至識想為二，色想空乃至識想空為不二；眼處想乃至意處想為二，眼處想空乃至意處想空為不二；色處想乃至法處想為二，色處想空乃至法處想空為不二；眼界想乃至意界想為二，眼界想空乃至意界想空為不二；色界想乃至法界想為二，色界想空乃至法界想空為不二；眼識界想乃至意識界想為二，眼識界想空乃至意識界想空為不二；眼觸想乃至意觸想為二，眼觸想空乃至意觸想空為不二；眼觸為緣所生諸受想乃至意觸為緣所生諸受想為二，眼觸為緣所生諸受想空乃至意觸為緣所生諸受想空為不二；地界想乃至識界想為二，地界想空乃至識界想空為不二；因緣想乃至增上緣想為二，因緣想空乃至增上緣想空為不二；無明想乃至老死想為二，無明想空乃至老死想空為不二；布施波羅蜜多想乃至般若波羅蜜多想為二，布施波羅蜜多想空乃至般若波羅蜜多想空為不二；內空想乃至無性自性空想為二，內空想空乃至無性自性空想空為不二；真如想乃至不思議界想為二，真如想空乃至不思議界想空為不二；苦、集、滅、道聖諦想為二，苦、集、滅、道聖諦想空為不二；四念住想乃至八聖道支想為二，四念住想空乃至八聖道支想空為不二；四靜慮、四無量、四無色定想為二，四靜慮、四無量、四無色定想空為不二；八解脫想乃至十遍處想為二，八解脫想空乃至十遍處想空為不二；空、無相、無願解脫門想為二，空、無相、無願解脫門想空為不二；淨觀地想乃至如來地想為二，淨觀地想空乃至如來地想空為不二；極喜地想乃至法雲地想為二，極喜地想空乃至法雲地想空為不二；陀羅尼門、三摩地門想為二，陀羅尼門、三摩地門想空為不二；五眼、六神通想為二，五眼、六神通想空為不二；如來十力想乃至十八佛不共法想為二，如來十力想空乃至十八佛不共法想空為不二；三十二大士相、八十隨好想為二，三十二大士相、八十隨好想空為不二；無忘失法、恒住捨性想為二，無忘失法、恒住捨性想空為不二；一切智、道相智、一切相智想為二，一切智、道相智、一切相智想空為不二；預流果想乃至獨覺菩提想為二，預流果想空乃至獨覺菩提想空為不二；一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提想為二，一切菩薩摩訶薩行、諸佛無上正等菩提想空為不二；有為界、無為界想為二，有為界、無為界想空為不二。

「善現！乃至一切想皆為二，乃至一切二皆是有，乃至一切有皆有生死，有生死者不能解脫生老病死愁歎苦憂惱。善現！諸想空者皆為不二，諸不二者皆是非有，諸非有者皆無生死，無生死者便能解脫生老病死愁歎苦憂惱。善現！由是因緣，當知一切有二想者定無布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，無得、無現觀，下至順忍彼尚非有，況能遍知色、受、想、行、識！如是乃至況能遍知一切智智！彼尚不能修四念住乃至八聖道支，況能得預流果乃至獨覺菩提！況復能得一切智智，及能永斷一切煩惱習氣相續！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！乃至一切想皆為二，乃至一切二皆是有，乃至一切有皆有生死，有生死者不能解脫生老病死愁歎苦憂惱。善現！諸想空者皆為不二，諸不二者皆是非有，諸非有者皆無生死，無生死者便能解脫生老病死愁歎苦憂惱。善現！由是因緣，當知一切有二想者定無布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，無得、無現觀，下至順忍彼尚非有，況能遍知色、受、想、行、識！如是乃至況能遍知一切智智！彼尚不能修四念住乃至八聖道支，況能得預流果乃至獨覺菩提！況復能得一切智智，及能永斷一切煩惱習氣相續！」

第二分漸次品第七十三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分漸次品第七十三之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！住有想者，若無順忍，亦無修道得果現觀，住無想者，豈有順忍，若淨觀地如是乃至若如來地，若修聖道，因修聖道斷諸煩惱？由此煩惱所覆障故，尚不能證聲聞、獨覺相應之地，況入菩薩正性離生！若不能入菩薩正性離生，豈能證得一切智智？若不能證得一切智智，何能永斷一切煩惱習氣相續？世尊！若一切法都無所有，無生無滅、無染無淨，如是諸法既都不生，豈能證得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！住有想者，若無順忍，亦無修道得果現觀，住無想者，豈有順忍，若淨觀地如是乃至若如來地，若修聖道，因修聖道斷諸煩惱？由此煩惱所覆障故，尚不能證聲聞、獨覺相應之地，況入菩薩正性離生！若不能入菩薩正性離生，豈能證得一切智智？若不能證得一切智智，何能永斷一切煩惱習氣相續？世尊！若一切法都無所有，無生無滅、無染無淨，如是諸法既都不生，豈能證得一切智智？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。住無想者，亦無順忍，乃至亦無永斷煩惱習氣相續。若一切法都無所有，無生無滅、無染無淨，如是諸法既都不生，豈能證得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。住無想者，亦無順忍，乃至亦無永斷煩惱習氣相續。若一切法都無所有，無生無滅、無染無淨，如是諸法既都不生，豈能證得一切智智？」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為有有想，有無想不？為有色想，受、想、行、識想不？如是乃至為有一切智智想不？為有永斷一切煩惱習氣相續想不？為有色想，有色斷想不？為有受、想、行、識想，有受、想、行、識斷想不？為有眼處乃至意處想，有眼處乃至意處斷想不？為有色處乃至法處想，有色處乃至法處斷想不？為有眼界乃至意界想，有眼界乃至意界斷想不？為有色界乃至法界想，有色界乃至法界斷想不？為有眼識界乃至意識界想，有眼識界乃至意識界斷想不？為有眼觸乃至意觸想，有眼觸乃至意觸斷想不？為有眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受想，有眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受斷想不？為有地界乃至識界想，有地界乃至識界斷想不？為有因緣乃至增上緣想，有因緣乃至增上緣斷想不？為有貪、瞋、癡想，有貪、瞋、癡斷想不？為有無明乃至老死愁歎苦憂惱想，有無明乃至老死愁歎苦憂惱斷想不？為有苦聖諦想，有苦聖諦斷想不？為有苦集聖諦想，有苦集聖諦斷想不？為有苦滅聖諦想，有苦滅聖諦斷想不？為有證苦滅道聖諦想，有證苦滅道聖諦斷想不？如是乃至為有一切智智想，有證一切智智想不？為有所斷一切煩惱習氣相續想，有永斷一切煩惱習氣相續想不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為有有想，有無想不？為有色想，受、想、行、識想不？如是乃至為有一切智智想不？為有永斷一切煩惱習氣相續想不？為有色想，有色斷想不？為有受、想、行、識想，有受、想、行、識斷想不？為有眼處乃至意處想，有眼處乃至意處斷想不？為有色處乃至法處想，有色處乃至法處斷想不？為有眼界乃至意界想，有眼界乃至意界斷想不？為有色界乃至法界想，有色界乃至法界斷想不？為有眼識界乃至意識界想，有眼識界乃至意識界斷想不？為有眼觸乃至意觸想，有眼觸乃至意觸斷想不？為有眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受想，有眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受斷想不？為有地界乃至識界想，有地界乃至識界斷想不？為有因緣乃至增上緣想，有因緣乃至增上緣斷想不？為有貪、瞋、癡想，有貪、瞋、癡斷想不？為有無明乃至老死愁歎苦憂惱想，有無明乃至老死愁歎苦憂惱斷想不？為有苦聖諦想，有苦聖諦斷想不？為有苦集聖諦想，有苦集聖諦斷想不？為有苦滅聖諦想，有苦滅聖諦斷想不？為有證苦滅道聖諦想，有證苦滅道聖諦斷想不？如是乃至為有一切智智想，有證一切智智想不？為有所斷一切煩惱習氣相續想，有永斷一切煩惱習氣相續想不？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法皆無有想亦無無想。若無有想亦無無想，當知即是菩薩順忍，亦是修道、亦是得果、亦是現觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法皆無有想亦無無想。若無有想亦無無想，當知即是菩薩順忍，亦是修道、亦是得果、亦是現觀。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以無性為聖道，以無性為現觀，達一切法皆以無性而為自性。由是因緣，當知一切法皆以無性為其自性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩以無性為聖道，以無性為現觀，達一切法皆以無性而為自性。由是因緣，當知一切法皆以無性為其自性。」

具壽善現即白佛言：「若一切法皆以無性為自性者，云何如來、應、正等覺於一切法無性為性現等覺已，說名為佛，於一切法及諸境界得自在轉？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現即白佛言：「若一切法皆以無性為自性者，云何如來、應、正等覺於一切法無性為性現等覺已，說名為佛，於一切法及諸境界得自在轉？」

佛告善現：「如是！如是！一切法皆以無性為自性。我本修學菩薩道時，無倒修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，由此離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住，如是乃至斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。我於爾時，於諸靜慮及靜慮支，雖善取相而無所執，於諸靜慮及靜慮支不生味著，於諸靜慮及靜慮支都無所得。我於爾時，於四靜慮行相清淨無所分別。我於爾時，於諸靜慮及靜慮支雖善純熟，而不受彼所得果報，但依靜慮令心引發神境、天耳、他心、宿住、天眼智通，於此五通雖善取相，而無所執亦不愛味，於諸通境都無所得，亦不分別如空而住。我於爾時，觀一切法平等平等無性為性，以一剎那相應般若，證得無上正等菩提，謂如實知是苦聖諦，是集聖諦，是滅聖諦，是道聖諦，皆同一相，所謂無相，如是無相亦無所有。由此成就如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨并十八佛不共法等無量無數不可思議微妙功德，以佛妙智安立有情三聚差別，謂正性定聚、邪性定聚及不定聚，安立如是三聚別已，隨其所應方便化導，令獲殊勝利益安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！一切法皆以無性為自性。我本修學菩薩道時，無倒修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，由此離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住，如是乃至斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。我於爾時，於諸靜慮及靜慮支，雖善取相而無所執，於諸靜慮及靜慮支不生味著，於諸靜慮及靜慮支都無所得。我於爾時，於四靜慮行相清淨無所分別。我於爾時，於諸靜慮及靜慮支雖善純熟，而不受彼所得果報，但依靜慮令心引發神境、天耳、他心、宿住、天眼智通，於此五通雖善取相，而無所執亦不愛味，於諸通境都無所得，亦不分別如空而住。我於爾時，觀一切法平等平等無性為性，以一剎那相應般若，證得無上正等菩提，謂如實知是苦聖諦，是集聖諦，是滅聖諦，是道聖諦，皆同一相，所謂無相，如是無相亦無所有。由此成就如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨并十八佛不共法等無量無數不可思議微妙功德，以佛妙智安立有情三聚差別，謂正性定聚、邪性定聚及不定聚，安立如是三聚別已，隨其所應方便化導，令獲殊勝利益安樂。」

具壽善現復白佛言：「云何如來、應、正等覺於一切法無性性中，起四靜慮發五神通，證大菩提具諸功德，安立利樂三聚有情？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何如來、應、正等覺於一切法無性性中，起四靜慮發五神通，證大菩提具諸功德，安立利樂三聚有情？」

佛告善現：「若諸欲惡不善法等有少自性或復他性為自性者，我本修行菩薩道時，不應通達一切欲惡不善法等皆以無性為自性已，離欲惡等入初靜慮乃至能入第四靜慮具足安住，以諸欲惡不善法等都無自性亦無他性，但以無性為自性故，我本修行菩薩道時，通達欲惡不善法等皆以無性為自性已，離欲惡等入初靜慮，乃至能入第四靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若諸欲惡不善法等有少自性或復他性為自性者，我本修行菩薩道時，不應通達一切欲惡不善法等皆以無性為自性已，離欲惡等入初靜慮乃至能入第四靜慮具足安住，以諸欲惡不善法等都無自性亦無他性，但以無性為自性故，我本修行菩薩道時，通達欲惡不善法等皆以無性為自性已，離欲惡等入初靜慮，乃至能入第四靜慮。

「復次，善現！若五神通有少自性或復他性為自性者，我本修行菩薩道時，不應通達一切神通皆以無性為自性已，發起種種自在神通，於諸境界妙用無礙。以諸神通都無自性亦無他性，但以無性為自性故，我本修行菩薩道時，通達神通皆以無性為自性已，發起種種自在神通，於諸境界妙用無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若五神通有少自性或復他性為自性者，我本修行菩薩道時，不應通達一切神通皆以無性為自性已，發起種種自在神通，於諸境界妙用無礙。以諸神通都無自性亦無他性，但以無性為自性故，我本修行菩薩道時，通達神通皆以無性為自性已，發起種種自在神通，於諸境界妙用無礙。

「復次，善現！若佛無上正等菩提有少自性或復他性為自性者，我本修行菩薩道時，不應通達諸佛無上正等菩提及諸功德皆以無性為自性已，證得無上正等菩提具諸功德。以佛無上正等菩提及諸功德都無自性亦無他性，但以無性為自性故，我本修行菩薩道時，通達無上正等菩提皆以無性為自性已，證得無上正等菩提具諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若佛無上正等菩提有少自性或復他性為自性者，我本修行菩薩道時，不應通達諸佛無上正等菩提及諸功德皆以無性為自性已，證得無上正等菩提具諸功德。以佛無上正等菩提及諸功德都無自性亦無他性，但以無性為自性故，我本修行菩薩道時，通達無上正等菩提皆以無性為自性已，證得無上正等菩提具諸功德。

「復次，善現！若諸有情有少自性或復他性為自性者，我成佛已，不應通達一切有情皆以無性為自性已，安立有情三聚差別，隨其所應方便化導，令獲殊勝利益安樂。以諸有情都無自性亦無他性，但以無性為自性故，我成佛已，通達有情皆以無性為自性已，安立有情三聚差別，隨其所應方便化導，令獲殊勝利益安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若諸有情有少自性或復他性為自性者，我成佛已，不應通達一切有情皆以無性為自性已，安立有情三聚差別，隨其所應方便化導，令獲殊勝利益安樂。以諸有情都無自性亦無他性，但以無性為自性故，我成佛已，通達有情皆以無性為自性已，安立有情三聚差別，隨其所應方便化導，令獲殊勝利益安樂。」