大般若波羅蜜多經卷第四百六十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百六十四

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分菩薩行品第七十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分菩薩行品第七十

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！所說菩薩行菩薩行者，何法名為菩薩行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！所說菩薩行菩薩行者，何法名為菩薩行耶？」

佛告善現：「菩薩行菩薩行者，謂為無上正等菩提行生死故名菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「菩薩行菩薩行者，謂為無上正等菩提行生死故名菩薩行。」

具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩當於何處行菩薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩當於何處行菩薩行？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩當於色、受、想、行、識空行菩薩行，當於眼處乃至意處空行菩薩行，當於色處乃至法處空行菩薩行，當於眼界乃至意界空行菩薩行，當於色界乃至法界空行菩薩行，當於眼識界乃至意識界空行菩薩行，當於眼觸乃至意觸空行菩薩行，當於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空行菩薩行，當於地界乃至識界空行菩薩行，當於因緣乃至增上緣空行菩薩行，當於無明乃至老死空行菩薩行，當依布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多行菩薩行，當依內空乃至無性自性空行菩薩行，當依真如乃至不思議界行菩薩行，當依苦、集、滅、道聖諦行菩薩行，當依四念住乃至八聖道支行菩薩行，當依四靜慮行菩薩行，當依四無量行菩薩行，當依四無色定行菩薩行，當依八解脫行菩薩行，當依八勝處行菩薩行，當依九次第定行菩薩行，當依十遍處行菩薩行，當依三解脫門行菩薩行，當依十地行菩薩行，當依一切陀羅尼門行菩薩行，當依一切三摩地門行菩薩行，當依五眼行菩薩行，當依六神通行菩薩行，當依如來十力行菩薩行，當依四無所畏行菩薩行，當依大慈、大悲、大喜、大捨行菩薩行，當依十八佛不共法行菩薩行，當依無忘失法、恒住捨性行菩薩行，當依一切智、道相智、一切相智行菩薩行，當依嚴淨佛土行菩薩行，當依成熟有情行菩薩行，當依引發文字陀羅尼行菩薩行，當依悟入文字陀羅尼行菩薩行，當依悟入無文字陀羅尼行菩薩行，當依引發無礙辯才行菩薩行，當依有為界行菩薩行，當依無為界行菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩當於色、受、想、行、識空行菩薩行，當於眼處乃至意處空行菩薩行，當於色處乃至法處空行菩薩行，當於眼界乃至意界空行菩薩行，當於色界乃至法界空行菩薩行，當於眼識界乃至意識界空行菩薩行，當於眼觸乃至意觸空行菩薩行，當於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受空行菩薩行，當於地界乃至識界空行菩薩行，當於因緣乃至增上緣空行菩薩行，當於無明乃至老死空行菩薩行，當依布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多行菩薩行，當依內空乃至無性自性空行菩薩行，當依真如乃至不思議界行菩薩行，當依苦、集、滅、道聖諦行菩薩行，當依四念住乃至八聖道支行菩薩行，當依四靜慮行菩薩行，當依四無量行菩薩行，當依四無色定行菩薩行，當依八解脫行菩薩行，當依八勝處行菩薩行，當依九次第定行菩薩行，當依十遍處行菩薩行，當依三解脫門行菩薩行，當依十地行菩薩行，當依一切陀羅尼門行菩薩行，當依一切三摩地門行菩薩行，當依五眼行菩薩行，當依六神通行菩薩行，當依如來十力行菩薩行，當依四無所畏行菩薩行，當依大慈、大悲、大喜、大捨行菩薩行，當依十八佛不共法行菩薩行，當依無忘失法、恒住捨性行菩薩行，當依一切智、道相智、一切相智行菩薩行，當依嚴淨佛土行菩薩行，當依成熟有情行菩薩行，當依引發文字陀羅尼行菩薩行，當依悟入文字陀羅尼行菩薩行，當依悟入無文字陀羅尼行菩薩行，當依引發無礙辯才行菩薩行，當依有為界行菩薩行，當依無為界行菩薩行。

「善現！諸菩薩摩訶薩如是修行菩薩行時，如佛無上正等菩提，於諸法中不作二相。善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，名為無上正等菩提修菩薩行。善現！諸菩薩摩訶薩若能如是修菩薩行，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩如是修行菩薩行時，如佛無上正等菩提，於諸法中不作二相。善現！若菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多時，名為無上正等菩提修菩薩行。善現！諸菩薩摩訶薩若能如是修菩薩行，疾證無上正等菩提。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊所說佛陀，佛陀者依何義故名為佛陀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊所說佛陀，佛陀者依何義故名為佛陀？」

佛告善現：「覺義、實義、薄伽梵義，故名佛陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「覺義、實義、薄伽梵義，故名佛陀。

「復次，善現！於諸實法現等正覺，故名佛陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於諸實法現等正覺，故名佛陀。

「復次，善現！通達實法，故名佛陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！通達實法，故名佛陀。

「復次，善現！於一切法如所有性、盡所有性無顛倒覺，故名佛陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！於一切法如所有性、盡所有性無顛倒覺，故名佛陀。

「復次，善現！遍於三世及無為法無障智轉，故名佛陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！遍於三世及無為法無障智轉，故名佛陀。

「復次，善現！如實開覺一切有情令離顛倒，故名佛陀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如實開覺一切有情令離顛倒，故名佛陀。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊所說菩提，菩提者依何義故名為菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊所說菩提，菩提者依何義故名為菩提？」

佛告善現：「菩提者是空義，是真如義，是實際義，是法性義，是法界義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「菩提者是空義，是真如義，是實際義，是法性義，是法界義。

「復次，善現！假立名相施設言說，能真實覺最上勝妙，故名菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！假立名相施設言說，能真實覺最上勝妙，故名菩提。

「復次，善現！不可壞義是菩提義，無分別義是菩提義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！不可壞義是菩提義，無分別義是菩提義。

「復次，善現！是真、是實、非虛妄、非變異，故名菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！是真、是實、非虛妄、非變異，故名菩提。

「復次，善現！唯假名相無實可得，故名菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！唯假名相無實可得，故名菩提。

「復次，善現！諸佛所有真淨遍覺，故名菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸佛所有真淨遍覺，故名菩提。

「復次，善現！諸佛由此於一切法、一切種相現等正覺，故名菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸佛由此於一切法、一切種相現等正覺，故名菩提。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為菩提故，修行六波羅蜜多乃至一切智智時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為菩提故，修行六波羅蜜多乃至一切智智時，於何等法為益為損、為增為減、為生為滅、為染為淨？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩為菩提故，修行六波羅蜜多乃至一切智智時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。何以故？是菩薩摩訶薩為菩提故，行深般若波羅蜜多，於一切法都無所緣而為方便，不為益損、不為增減、不為生滅、不為染淨現在前故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩為菩提故，修行六波羅蜜多乃至一切智智時，於一切法無益無損、無增無減、無生無滅、無染無淨。何以故？是菩薩摩訶薩為菩提故，行深般若波羅蜜多，於一切法都無所緣而為方便，不為益損、不為增減、不為生滅、不為染淨現在前故。」

具壽善現白言：「世尊！若菩薩摩訶薩為菩提故，修行六波羅蜜多乃至一切智智時，於一切法都無所緣而為方便，不為益損、不為增減、不為生滅、不為染淨現在前者，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，云何攝受布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？云何攝受內空乃至無性自性空？云何攝受真如乃至不思議界？云何攝受苦、集、滅、道聖諦？云何攝受四念住乃至八聖道支？云何攝受四靜慮、四無量、四無色定？云何攝受八解脫乃至十遍處？云何攝受空、無相、無願解脫門？云何攝受諸菩薩地？云何攝受陀羅尼門、三摩地門？云何攝受五眼、六神通？云何攝受如來十力乃至十八佛不共法？云何攝受無忘失法、恒住捨性？云何攝受一切智、道相智、一切相智？云何超諸聲聞、獨覺等地，趣入菩薩正性離生，漸次證得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！若菩薩摩訶薩為菩提故，修行六波羅蜜多乃至一切智智時，於一切法都無所緣而為方便，不為益損、不為增減、不為生滅、不為染淨現在前者，是菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，云何攝受布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？云何攝受內空乃至無性自性空？云何攝受真如乃至不思議界？云何攝受苦、集、滅、道聖諦？云何攝受四念住乃至八聖道支？云何攝受四靜慮、四無量、四無色定？云何攝受八解脫乃至十遍處？云何攝受空、無相、無願解脫門？云何攝受諸菩薩地？云何攝受陀羅尼門、三摩地門？云何攝受五眼、六神通？云何攝受如來十力乃至十八佛不共法？云何攝受無忘失法、恒住捨性？云何攝受一切智、道相智、一切相智？云何超諸聲聞、獨覺等地，趣入菩薩正性離生，漸次證得一切智智？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受修行六波羅蜜多，乃至不以二故漸次證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受修行六波羅蜜多，乃至不以二故漸次證得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受修行六波羅蜜多，乃至不以二故漸次證得一切智智者，云何菩薩摩訶薩從初發心乃至後心，恒時增長一切善法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不以二故攝受修行六波羅蜜多，乃至不以二故漸次證得一切智智者，云何菩薩摩訶薩從初發心乃至後心，恒時增長一切善法？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩以二故行，則諸善法不得增長。何以故？愚夫異生皆依二故，所起善法不得增長。若菩薩摩訶薩不二故行，從初發心乃至後心，恒時增長一切善法。是故，善現！諸菩薩摩訶薩善根堅固，世間天、人、阿素洛等不能毀壞令墮聲聞、獨覺等地。世間種種惡不善法不能制伏，令於行六波羅蜜多乃至一切智智時，所有善法不得增長。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行無二甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩以二故行，則諸善法不得增長。何以故？愚夫異生皆依二故，所起善法不得增長。若菩薩摩訶薩不二故行，從初發心乃至後心，恒時增長一切善法。是故，善現！諸菩薩摩訶薩善根堅固，世間天、人、阿素洛等不能毀壞令墮聲聞、獨覺等地。世間種種惡不善法不能制伏，令於行六波羅蜜多乃至一切智智時，所有善法不得增長。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行無二甚深般若波羅蜜多。」

具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為善根故行深般若波羅蜜多耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩為善根故行深般若波羅蜜多耶？」

佛言：「不爾！諸菩薩摩訶薩不為善根故行深般若波羅蜜多，亦不為不善根故行深般若波羅蜜多。何以故？諸菩薩摩訶薩法應如是，若未親近諸佛世尊，若諸善根未極圓滿，若真善友未多攝受，終不能得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！諸菩薩摩訶薩不為善根故行深般若波羅蜜多，亦不為不善根故行深般若波羅蜜多。何以故？諸菩薩摩訶薩法應如是，若未親近諸佛世尊，若諸善根未極圓滿，若真善友未多攝受，終不能得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩親近諸佛、圓滿善根、得真善友多所攝受，速能證得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何菩薩摩訶薩親近諸佛、圓滿善根、得真善友多所攝受，速能證得一切智智？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，親近如來、應、正等覺聞說正法，所謂契經乃至論議，聞已受持數數溫習令善通利，既善通利思惟觀察，既觀察已深見意趣，見意趣已復善通達，既善通達得陀羅尼，起無礙辯乃至證得一切智智，隨所生處，於所聞持正法教義常不忘失。於諸佛所廣種善根，由善根力所攝受故，不墮惡趣無暇中生。復由善根所攝受故，意樂清淨，淨意樂力所攝持故，常能無倒成熟有情、嚴淨佛土。復由善根所攝受故，常不遠離真淨善友，謂諸如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞，并餘能讚佛、法、僧者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩從初發心，親近如來、應、正等覺聞說正法，所謂契經乃至論議，聞已受持數數溫習令善通利，既善通利思惟觀察，既觀察已深見意趣，見意趣已復善通達，既善通達得陀羅尼，起無礙辯乃至證得一切智智，隨所生處，於所聞持正法教義常不忘失。於諸佛所廣種善根，由善根力所攝受故，不墮惡趣無暇中生。復由善根所攝受故，意樂清淨，淨意樂力所攝持故，常能無倒成熟有情、嚴淨佛土。復由善根所攝受故，常不遠離真淨善友，謂諸如來、應、正等覺及諸菩薩摩訶薩眾、獨覺、聲聞，并餘能讚佛、法、僧者。

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩親近諸佛、圓滿善根、得真善友多所攝受，速能證得一切智智。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，欲疾證得一切智智，當勤精進親近諸佛，攝受圓滿所種善根，承事善友勿生厭倦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩親近諸佛、圓滿善根、得真善友多所攝受，速能證得一切智智。是故，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，欲疾證得一切智智，當勤精進親近諸佛，攝受圓滿所種善根，承事善友勿生厭倦。」

第二分親近品第七十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分親近品第七十一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩不親近諸佛、不圓滿善根、不承事善友，是菩薩摩訶薩豈不能得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩不親近諸佛、不圓滿善根、不承事善友，是菩薩摩訶薩豈不能得一切智智？」

佛告善現：「若不能親近諸佛、圓滿善根、承事善友，尚不名菩薩摩訶薩，豈能證得一切智智！所以者何？或有菩薩摩訶薩親近諸佛、種諸善根、承事善友，猶不能得一切智智，況不能親近諸佛、圓滿善根、承事善友，而能證得一切智智！彼若能得一切智智，無有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲稱菩薩摩訶薩名，欲疾證得一切智智，常應親近諸佛世尊、圓滿善根、承事善友勿生厭倦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若不能親近諸佛、圓滿善根、承事善友，尚不名菩薩摩訶薩，豈能證得一切智智！所以者何？或有菩薩摩訶薩親近諸佛、種諸善根、承事善友，猶不能得一切智智，況不能親近諸佛、圓滿善根、承事善友，而能證得一切智智！彼若能得一切智智，無有是處。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲稱菩薩摩訶薩名，欲疾證得一切智智，常應親近諸佛世尊、圓滿善根、承事善友勿生厭倦。」

具壽善現復白佛言：「以何因緣，有菩薩摩訶薩雖親近諸佛、種諸善根、承事善友，而不能得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「以何因緣，有菩薩摩訶薩雖親近諸佛、種諸善根、承事善友，而不能得一切智智？」

佛告善現：「彼菩薩摩訶薩遠離方便善巧力故，雖親近諸佛、種諸善根、承事善友，而不能得一切智智。謂彼菩薩摩訶薩不從諸佛及諸善友聞說殊勝方便善巧，雖親近諸佛、種諸善根、承事善友，而不能得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「彼菩薩摩訶薩遠離方便善巧力故，雖親近諸佛、種諸善根、承事善友，而不能得一切智智。謂彼菩薩摩訶薩不從諸佛及諸善友聞說殊勝方便善巧，雖親近諸佛、種諸善根、承事善友，而不能得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「何等名為方便善巧，諸菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，諸有所為定能證得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何等名為方便善巧，諸菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，諸有所為定能證得一切智智？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩從初發心修行布施波羅蜜多時，以一切智智相應作意，或施諸佛，或施菩薩，或施獨覺，或施聲聞，或施諸餘沙門梵志，或施外道修梵行者，或施貧窮涉路苦行及來乞者，或施一切人、非人等，是菩薩摩訶薩成就如是一切智智相應作意，雖行布施而無施想、無受者想，亦無一切我、我所想。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行布施波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行布施而不希求施所得果，謂不迴向可愛境界及勝生處，唯為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩從初發心修行布施波羅蜜多時，以一切智智相應作意，或施諸佛，或施菩薩，或施獨覺，或施聲聞，或施諸餘沙門梵志，或施外道修梵行者，或施貧窮涉路苦行及來乞者，或施一切人、非人等，是菩薩摩訶薩成就如是一切智智相應作意，雖行布施而無施想、無受者想，亦無一切我、我所想。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行布施波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行布施而不希求施所得果，謂不迴向可愛境界及勝生處，唯為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行布施波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行淨戒波羅蜜多時，以一切智智相應作意受持淨戒，心常不起貪、瞋、癡等隨眠纏縛，亦復不起能障菩提餘不善法，所謂慳悋、惡戒、忿恚、懈怠、劣心、亂心、惡慧、諸慢、過慢、慢過慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢、聲聞獨覺相應作意。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行淨戒波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行淨戒而不希求戒所得果，謂不迴向可愛境界及勝生處，唯為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行淨戒波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行淨戒波羅蜜多時，以一切智智相應作意受持淨戒，心常不起貪、瞋、癡等隨眠纏縛，亦復不起能障菩提餘不善法，所謂慳悋、惡戒、忿恚、懈怠、劣心、亂心、惡慧、諸慢、過慢、慢過慢、我慢、增上慢、卑慢、邪慢、聲聞獨覺相應作意。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行淨戒波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土。雖行淨戒而不希求戒所得果，謂不迴向可愛境界及勝生處，唯為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行淨戒波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行安忍波羅蜜多時，以一切智智相應作意修學安忍，是菩薩摩訶薩乃至為護自命因緣，亦常不起一念忿恚惡言加報怨恨之心。假使有來欲害其命，劫奪財寶，侵凌妻室，誣誷罵辱，阻隔輕調，或打、或刺、或割、或截，及加種種不饒益事，於彼有情竟無忿恨，唯求作彼利益安樂。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行安忍波羅蜜多成熟有情、嚴淨佛土。雖行安忍而不希求忍所得果，謂不迴向可愛境界及勝生處，唯為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行安忍波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行安忍波羅蜜多時，以一切智智相應作意修學安忍，是菩薩摩訶薩乃至為護自命因緣，亦常不起一念忿恚惡言加報怨恨之心。假使有來欲害其命，劫奪財寶，侵凌妻室，誣誷罵辱，阻隔輕調，或打、或刺、或割、或截，及加種種不饒益事，於彼有情竟無忿恨，唯求作彼利益安樂。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行安忍波羅蜜多成熟有情、嚴淨佛土。雖行安忍而不希求忍所得果，謂不迴向可愛境界及勝生處，唯為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行安忍波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行精進波羅蜜多時，以一切智智相應作意，發起正勤勇猛無怯，遠離懈怠下劣之心，為求菩提不憚眾苦，修諸善法常無懈廢。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行精進波羅蜜多成熟有情、嚴淨佛土。雖行精進而不希求勤所得果，謂不迴向可愛境界及勝生處，唯為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行精進波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行精進波羅蜜多時，以一切智智相應作意，發起正勤勇猛無怯，遠離懈怠下劣之心，為求菩提不憚眾苦，修諸善法常無懈廢。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行精進波羅蜜多成熟有情、嚴淨佛土。雖行精進而不希求勤所得果，謂不迴向可愛境界及勝生處，唯為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行精進波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行靜慮波羅蜜多時，以一切智智相應作意修學諸定。是菩薩摩訶薩眼見諸色，耳聞諸聲，鼻嗅諸香，舌嘗諸味，身覺諸觸，意了諸法，已不取諸相，不取隨好，即於是處防護諸根，不放逸住，勿令發起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護諸根。是菩薩摩訶薩若行、若住、若坐、若臥、若語、若默，常不遠離勝奢摩他，遠離種種雜穢諸法，身心寂靜無異威儀軌則，所行無不調善，心常安定無所分別。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行靜慮波羅蜜多成熟有情、嚴淨佛土。雖行靜慮而不希求定所得果，謂不迴向可愛境界及勝生處，唯為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行靜慮波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行靜慮波羅蜜多時，以一切智智相應作意修學諸定。是菩薩摩訶薩眼見諸色，耳聞諸聲，鼻嗅諸香，舌嘗諸味，身覺諸觸，意了諸法，已不取諸相，不取隨好，即於是處防護諸根，不放逸住，勿令發起世間貪憂、惡不善法、諸煩惱漏，專修念定守護諸根。是菩薩摩訶薩若行、若住、若坐、若臥、若語、若默，常不遠離勝奢摩他，遠離種種雜穢諸法，身心寂靜無異威儀軌則，所行無不調善，心常安定無所分別。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行靜慮波羅蜜多成熟有情、嚴淨佛土。雖行靜慮而不希求定所得果，謂不迴向可愛境界及勝生處，唯為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行靜慮波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意修學妙慧。是菩薩摩訶薩離諸惡慧，他不能引心，不發起我、我所執，遠離一切我見、有情見乃至知者見、見者見、有無有見、諸惡見趣，遠離憍慢無所分別，引發種種殊勝善根。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行般若波羅蜜多成熟有情、嚴淨佛土。雖行般若而不希求慧所得果，謂不迴向可愛境界及勝生處，唯為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意修學妙慧。是菩薩摩訶薩離諸惡慧，他不能引心，不發起我、我所執，遠離一切我見、有情見乃至知者見、見者見、有無有見、諸惡見趣，遠離憍慢無所分別，引發種種殊勝善根。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行般若波羅蜜多成熟有情、嚴淨佛土。雖行般若而不希求慧所得果，謂不迴向可愛境界及勝生處，唯為救護無救護者，及欲解脫未解脫者，修行般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，入四靜慮、四無量、四無色定。是菩薩摩訶薩雖於靜慮、無量、無色入出自在，而不攝受彼果異熟。所以者何？是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，觀諸靜慮、無量、無色自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長覺分善根。由此善根常增長故，能行靜慮、無量、無色，由行靜慮、無量、無色，便能自在成熟有情、嚴淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，入四靜慮、四無量、四無色定。是菩薩摩訶薩雖於靜慮、無量、無色入出自在，而不攝受彼果異熟。所以者何？是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，觀諸靜慮、無量、無色自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，恒時增長覺分善根。由此善根常增長故，能行靜慮、無量、無色，由行靜慮、無量、無色，便能自在成熟有情、嚴淨佛土。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，修學一切菩提分法，成就如是方便善巧，雖行見修所斷法道，而不取預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行一切菩提分法，超諸聲聞、獨覺等地，趣入菩薩正性離生，是名菩薩無生法忍。由此忍故，常能自在成熟有情、嚴淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩從初發心修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，修學一切菩提分法，成就如是方便善巧，雖行見修所斷法道，而不取預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，能行一切菩提分法，超諸聲聞、獨覺等地，趣入菩薩正性離生，是名菩薩無生法忍。由此忍故，常能自在成熟有情、嚴淨佛土。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，雖得自在順逆入出八解脫、八勝處、九次第定、十遍處等，而能成就方便善巧，不取預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，便能自在成熟有情、嚴淨佛土，證入菩薩不退轉地得受記忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，雖得自在順逆入出八解脫、八勝處、九次第定、十遍處等，而能成就方便善巧，不取預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，便能自在成熟有情、嚴淨佛土，證入菩薩不退轉地得受記忍。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，精進修行如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無量無邊諸佛功德，乃至未具成熟有情、嚴淨佛土，猶未證得一切智智。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，便能圓滿成熟有情、嚴淨佛土，漸次證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，以一切智智相應作意，精進修行如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨及十八佛不共法等無量無邊諸佛功德，乃至未具成熟有情、嚴淨佛土，猶未證得一切智智。所以者何？是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空，無實、無成、無轉、無滅，入諸法相，知一切法無作、無能，入諸行相。是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，恒時增長覺分善根，由此善根常增長故，便能圓滿成熟有情、嚴淨佛土，漸次證得一切智智。

「善現！如是名為方便善巧，若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，諸有所為定能證得一切智智。如是最勝方便善巧，皆由般若波羅蜜多而得成就。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應勤修學甚深般若波羅蜜多，諸有所為勿希果報。若能如是精勤修學甚深般若波羅蜜多，速能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如是名為方便善巧，若菩薩摩訶薩成就如是方便善巧，諸有所為定能證得一切智智。如是最勝方便善巧，皆由般若波羅蜜多而得成就。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應勤修學甚深般若波羅蜜多，諸有所為勿希果報。若能如是精勤修學甚深般若波羅蜜多，速能證得一切智智。」

第二分遍學品第七十二之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分遍學品第七十二之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩成就如是最勝覺慧，雖能受行清淨深法，而不攝受殊勝果報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩成就如是最勝覺慧，雖能受行清淨深法，而不攝受殊勝果報。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩成就如是最勝覺慧，雖能受行清淨深法，而不攝受殊勝果報。何以故？是菩薩摩訶薩於法自性能不動故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩成就如是最勝覺慧，雖能受行清淨深法，而不攝受殊勝果報。何以故？是菩薩摩訶薩於法自性能不動故。」

具壽善現白言：「世尊！是菩薩摩訶薩能於何法自性無動？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！是菩薩摩訶薩能於何法自性無動？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩能於無性自性無動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩能於無性自性無動。」

具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩於何無性自性無動？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩於何無性自性無動？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩能於色自性無動，能於受、想、行、識自性無動，能於眼處乃至意處自性無動，能於色處乃至法處自性無動，能於眼界乃至意界自性無動，能於色界乃至法界自性無動，能於眼識界乃至意識界自性無動，能於眼觸乃至意觸自性無動，能於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受自性無動，能於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多自性無動，能於四靜慮、四無量、四無色定自性無動，能於四念住乃至八聖道支自性無動，能於三解脫門自性無動，能於八解脫、九次第定自性無動，能於如來十力乃至十八佛不共法自性無動，如是乃至能於一切智智自性無動，能於一切有為界、無為界自性無動。所以者何？如是諸法即是無性，諸菩薩摩訶薩於此無性自性無動，無性不能現證無性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩能於色自性無動，能於受、想、行、識自性無動，能於眼處乃至意處自性無動，能於色處乃至法處自性無動，能於眼界乃至意界自性無動，能於色界乃至法界自性無動，能於眼識界乃至意識界自性無動，能於眼觸乃至意觸自性無動，能於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受自性無動，能於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多自性無動，能於四靜慮、四無量、四無色定自性無動，能於四念住乃至八聖道支自性無動，能於三解脫門自性無動，能於八解脫、九次第定自性無動，能於如來十力乃至十八佛不共法自性無動，如是乃至能於一切智智自性無動，能於一切有為界、無為界自性無動。所以者何？如是諸法即是無性，諸菩薩摩訶薩於此無性自性無動，無性不能現證無性。」

具壽善現白言：「世尊！有性法為能現證有性不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！有性法為能現證有性不？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

「世尊！無性法為能現證有性不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無性法為能現證有性不？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

「世尊！有性法為能現證無性不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！有性法為能現證無性不？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

「世尊！無性法為能現證無性不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！無性法為能現證無性不？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

「世尊！若爾，亦應有性不能現觀有性，無性不能現觀有性，有性不能現觀無性，無性不能現觀無性，將非世尊無得、無現觀耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若爾，亦應有性不能現觀有性，無性不能現觀有性，有性不能現觀無性，無性不能現觀無性，將非世尊無得、無現觀耶？」

佛言：「善現！雖有得、有現觀，然離四句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！雖有得、有現觀，然離四句。」

「世尊！云何離四句而有得、有現觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何離四句而有得、有現觀？」

「善現！若得、若現觀非有非無絕諸戲論，是故我說有得、有現觀，然離四句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若得、若現觀非有非無絕諸戲論，是故我說有得、有現觀，然離四句。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩以何為戲論？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩以何為戲論？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩觀色乃至識，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩觀色乃至識，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀眼處乃至意處，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀眼處乃至意處，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀色處乃至法處，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀色處乃至法處，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀眼界乃至意界，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀眼界乃至意界，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀色界乃至法界，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀色界乃至法界，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀眼識界乃至意識界，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀眼識界乃至意識界，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀眼觸乃至意觸，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀眼觸乃至意觸，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀地界乃至識界，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀地界乃至識界，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀因緣乃至增上緣，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀因緣乃至增上緣，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀無明乃至老死，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀無明乃至老死，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀內空乃至無性自性空，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀內空乃至無性自性空，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀真如乃至不思議界，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀真如乃至不思議界，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀苦、集、滅、道聖諦，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀苦、集、滅、道聖諦，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀四念住乃至八聖道支，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀四念住乃至八聖道支，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀四靜慮、四無量、四無色定，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀四靜慮、四無量、四無色定，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀八解脫乃至十遍處，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀八解脫乃至十遍處，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀空、無相、無願解脫門，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀空、無相、無願解脫門，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀淨觀地乃至如來地，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀淨觀地乃至如來地，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀極喜地乃至法雲地，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀極喜地乃至法雲地，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀一切陀羅尼門、三摩地門，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀一切陀羅尼門、三摩地門，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀五眼、六神通，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀五眼、六神通，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀如來十力乃至十八佛不共法，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀如來十力乃至十八佛不共法，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀三十二大士相、八十隨好，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀三十二大士相、八十隨好，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀無忘失法、恒住捨性，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀無忘失法、恒住捨性，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀一切智、道相智、一切相智，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀一切智、道相智、一切相智，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀預流果乃至獨覺菩提，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀預流果乃至獨覺菩提，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀一切菩薩摩訶薩行，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀一切菩薩摩訶薩行，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀諸佛無上正等菩提，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀諸佛無上正等菩提，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「觀一切智智，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀一切智智，若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是為戲論。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩若作是念：『苦聖諦應遍知，集聖諦應永斷，滅聖諦應作證，道聖諦應修習。』是為戲論。若作是念：『應修四靜慮、四無量、四無色定。』是為戲論。若作是念：『應修四念住乃至八聖道支。』是為戲論。若作是念：『應修空、無相、無願解脫門。』是為戲論。若作是念：『應修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。』是為戲論。若作是念：『應超預流果乃至獨覺菩提。』是為戲論。若作是念：『應行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。』是為戲論。若作是念：『應住內空乃至無性自性空。』是為戲論。若作是念：『應住真如乃至不思議界。』是為戲論。若作是念：『應入菩薩正性離生。』是為戲論。若作是念：『應圓滿菩薩十地。』是為戲論。若作是念：『應起一切陀羅尼門、三摩地門。』是為戲論。若作是念：『應引五眼、六神通。』是為戲論。若作是念：『應引如來十力乃至十八佛不共法。』是為戲論。若作是念：『應圓滿三十二大士相、八十隨好。』是為戲論。若作是念：『應引無忘失法、恒住捨性。』是為戲論。若作是念：『應引一切智、道相智、一切相智。』是為戲論。若作是念：『應行一切菩薩摩訶薩行。』是為戲論。若作是念：『應證諸佛無上正等菩提。』是為戲論。若作是念：『我當嚴淨佛土、成熟有情。』是為戲論。若作是念：『我當證得一切智智。』是為戲論。若作是念：『我當永斷一切煩惱習氣相續。』是為戲論。善現！諸菩薩摩訶薩以如是等種種分別而為戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩若作是念：『苦聖諦應遍知，集聖諦應永斷，滅聖諦應作證，道聖諦應修習。』是為戲論。若作是念：『應修四靜慮、四無量、四無色定。』是為戲論。若作是念：『應修四念住乃至八聖道支。』是為戲論。若作是念：『應修空、無相、無願解脫門。』是為戲論。若作是念：『應修八解脫、八勝處、九次第定、十遍處。』是為戲論。若作是念：『應超預流果乃至獨覺菩提。』是為戲論。若作是念：『應行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。』是為戲論。若作是念：『應住內空乃至無性自性空。』是為戲論。若作是念：『應住真如乃至不思議界。』是為戲論。若作是念：『應入菩薩正性離生。』是為戲論。若作是念：『應圓滿菩薩十地。』是為戲論。若作是念：『應起一切陀羅尼門、三摩地門。』是為戲論。若作是念：『應引五眼、六神通。』是為戲論。若作是念：『應引如來十力乃至十八佛不共法。』是為戲論。若作是念：『應圓滿三十二大士相、八十隨好。』是為戲論。若作是念：『應引無忘失法、恒住捨性。』是為戲論。若作是念：『應引一切智、道相智、一切相智。』是為戲論。若作是念：『應行一切菩薩摩訶薩行。』是為戲論。若作是念：『應證諸佛無上正等菩提。』是為戲論。若作是念：『我當嚴淨佛土、成熟有情。』是為戲論。若作是念：『我當證得一切智智。』是為戲論。若作是念：『我當永斷一切煩惱習氣相續。』是為戲論。善現！諸菩薩摩訶薩以如是等種種分別而為戲論。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色乃至識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，皆不可戲論故不應戲論；如是乃至應觀一切智智，若應證得、若不應證得，俱不可戲論故不應戲論；應觀一切煩惱習氣相續，若應永斷、若不應永斷，俱不可戲論故不應戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色乃至識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，皆不可戲論故不應戲論；如是乃至應觀一切智智，若應證得、若不應證得，俱不可戲論故不應戲論；應觀一切煩惱習氣相續，若應永斷、若不應永斷，俱不可戲論故不應戲論。

「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀如是等諸法及有情，皆不可戲論故不應戲論。所以者何？以一切法及諸有情，有性不能戲論有性，有性不能戲論無性，無性不能戲論無性，無性不能戲論有性，離有、無性，若能戲論、若所戲論、若戲論處、若戲論時皆不可得。是故，善現！色無戲論，受、想、行、識亦無戲論，如是乃至一切智智無戲論，永斷煩惱習氣相續亦無戲論。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行無戲論甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀如是等諸法及有情，皆不可戲論故不應戲論。所以者何？以一切法及諸有情，有性不能戲論有性，有性不能戲論無性，無性不能戲論無性，無性不能戲論有性，離有、無性，若能戲論、若所戲論、若戲論處、若戲論時皆不可得。是故，善現！色無戲論，受、想、行、識亦無戲論，如是乃至一切智智無戲論，永斷煩惱習氣相續亦無戲論。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行無戲論甚深般若波羅蜜多。」

具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何觀色、受、想、行、識乃至一切智智、永斷煩惱習氣相續，皆不可戲論故不應戲論？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，云何觀色、受、想、行、識乃至一切智智、永斷煩惱習氣相續，皆不可戲論故不應戲論？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色無自性，受、想、行、識亦無自性，如是乃至應觀一切智智無自性，永斷煩惱習氣相續亦無自性，若法無自性則不可戲論。是故，善現！色、受、想、行、識不可戲論故，諸菩薩摩訶薩不應戲論，如是乃至一切智智、永斷煩惱習氣相續不可戲論故，諸菩薩摩訶薩不應戲論。善現！諸菩薩摩訶薩若能如是於一切法離諸戲論，行深般若波羅蜜多方便善巧，便入菩薩正性離生，若已得入，速能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色無自性，受、想、行、識亦無自性，如是乃至應觀一切智智無自性，永斷煩惱習氣相續亦無自性，若法無自性則不可戲論。是故，善現！色、受、想、行、識不可戲論故，諸菩薩摩訶薩不應戲論，如是乃至一切智智、永斷煩惱習氣相續不可戲論故，諸菩薩摩訶薩不應戲論。善現！諸菩薩摩訶薩若能如是於一切法離諸戲論，行深般若波羅蜜多方便善巧，便入菩薩正性離生，若已得入，速能證得一切智智。」