大般若波羅蜜多經卷第四百六十三三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百六十三三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分巧便品第六十八之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分巧便品第六十八之四

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如來常說甚深般若波羅蜜多，甚深般若波羅蜜多何因緣故名為般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如來常說甚深般若波羅蜜多，甚深般若波羅蜜多何因緣故名為般若波羅蜜多？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，到一切法究竟彼岸，故名般若波羅蜜多。復次，善現！由深般若波羅蜜多，聲聞、獨覺、菩薩、如來能到彼岸，故名般若波羅蜜多。復次，善現！甚深般若波羅蜜多，分析諸法過極微量，竟不見有少實可得故，名般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，到一切法究竟彼岸，故名般若波羅蜜多。復次，善現！由深般若波羅蜜多，聲聞、獨覺、菩薩、如來能到彼岸，故名般若波羅蜜多。復次，善現！甚深般若波羅蜜多，分析諸法過極微量，竟不見有少實可得故，名般若波羅蜜多。

「復次，善現！此深般若波羅蜜多，苞含真如、法界、法性，廣說乃至不思議界，故名般若波羅蜜多。復次，善現！於深般若波羅蜜多，無有少法若合若散、若有色若無色、若有見若無見、若有對若無對，故名般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多，非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！此深般若波羅蜜多，苞含真如、法界、法性，廣說乃至不思議界，故名般若波羅蜜多。復次，善現！於深般若波羅蜜多，無有少法若合若散、若有色若無色、若有見若無見、若有對若無對，故名般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多，非合、非散、無色、無見、無對、一相，所謂無相。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多能生一切微妙善法，能發一切智慧辯才，能引一切世、出世樂，能達一切甚深法義，故名般若波羅蜜多。復次，善現！甚深般若波羅蜜多理趣堅實，不可動壞，若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，一切惡魔及魔眷屬、聲聞、獨覺、外道、梵志、惡友、怨讐皆不能壞。所以者何？甚深般若波羅蜜多，說一切法自相皆空，諸惡魔等皆不可得，故名般若波羅蜜多。善現！諸菩薩摩訶薩應如實行如是般若波羅蜜多甚深義趣，謂一切法自相皆空，一切惡緣無能動壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多能生一切微妙善法，能發一切智慧辯才，能引一切世、出世樂，能達一切甚深法義，故名般若波羅蜜多。復次，善現！甚深般若波羅蜜多理趣堅實，不可動壞，若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，一切惡魔及魔眷屬、聲聞、獨覺、外道、梵志、惡友、怨讐皆不能壞。所以者何？甚深般若波羅蜜多，說一切法自相皆空，諸惡魔等皆不可得，故名般若波羅蜜多。善現！諸菩薩摩訶薩應如實行如是般若波羅蜜多甚深義趣，謂一切法自相皆空，一切惡緣無能動壞。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜多甚深義趣，應行無常義、苦義、空義、無我義、寂靜義、遠離義，應行苦、集、滅、道慧義，應行苦、集、滅、道智義，應行法、類、他心智義，應行世俗、勝義智義，應行盡、無生智義，應行盡所有、如所有智義。善現！諸菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應行般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩欲行般若波羅蜜多甚深義趣，應行無常義、苦義、空義、無我義、寂靜義、遠離義，應行苦、集、滅、道慧義，應行苦、集、滅、道智義，應行法、類、他心智義，應行世俗、勝義智義，應行盡、無生智義，應行盡所有、如所有智義。善現！諸菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應行般若波羅蜜多。」

具壽善現白言：「世尊！於此般若波羅蜜多深妙理中義與非義俱不可得，云何菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應行般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！於此般若波羅蜜多深妙理中義與非義俱不可得，云何菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應行般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應作是念：『我不應行貪義非義，我不應行瞋義非義，我不應行癡義非義，我不應行邪見義非義，我不應行邪定義非義，我不應行乃至一切見趣義非義。』所以者何？貪欲、瞋恚、愚癡、邪見、邪定，乃至一切見趣真如、實際，不與諸法為義非義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應作是念：『我不應行貪義非義，我不應行瞋義非義，我不應行癡義非義，我不應行邪見義非義，我不應行邪定義非義，我不應行乃至一切見趣義非義。』所以者何？貪欲、瞋恚、愚癡、邪見、邪定，乃至一切見趣真如、實際，不與諸法為義非義。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應作是念：『我不應行色義非義，我不應行受、想、行、識義非義，我不應行眼處乃至意處義非義，我不應行色處乃至法處義非義，我不應行眼界乃至意界義非義，我不應行色界乃至法界義非義，我不應行眼識界乃至意識界義非義，我不應行眼觸乃至意觸義非義，我不應行眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受義非義，我不應行地界乃至識界義非義，我不應行因緣乃至增上緣義非義，我不應行無明乃至老死義非義，我不應行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多義非義，我不應行內空乃至無性自性空義非義，我不應行真如乃至不思議界義非義，我不應行苦、集、滅、道聖諦義非義，我不應行四念住乃至八聖道支義非義，我不應行四靜慮、四無量、四無色定義非義，我不應行八解脫乃至十遍處義非義，我不應行空、無相、無願解脫門義非義，我不應行淨觀地乃至如來地義非義，我不應行極喜地乃至法雲地義非義，我不應行一切陀羅尼門、三摩地門義非義，我不應行五眼、六神通義非義，我不應行如來十力乃至十八佛不共法義非義，我不應行三十二大士相、八十隨好義非義，我不應行無忘失法、恒住捨性義非義，我不應行一切智、道相智、一切相智義非義，我不應行預流果乃至獨覺菩提義非義，我不應行一切菩薩摩訶薩行義非義，我不應行諸佛無上正等菩提義非義；我不應行一切智智義非義。』何以故？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩為行般若波羅蜜多甚深義趣，應作是念：『我不應行色義非義，我不應行受、想、行、識義非義，我不應行眼處乃至意處義非義，我不應行色處乃至法處義非義，我不應行眼界乃至意界義非義，我不應行色界乃至法界義非義，我不應行眼識界乃至意識界義非義，我不應行眼觸乃至意觸義非義，我不應行眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受義非義，我不應行地界乃至識界義非義，我不應行因緣乃至增上緣義非義，我不應行無明乃至老死義非義，我不應行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多義非義，我不應行內空乃至無性自性空義非義，我不應行真如乃至不思議界義非義，我不應行苦、集、滅、道聖諦義非義，我不應行四念住乃至八聖道支義非義，我不應行四靜慮、四無量、四無色定義非義，我不應行八解脫乃至十遍處義非義，我不應行空、無相、無願解脫門義非義，我不應行淨觀地乃至如來地義非義，我不應行極喜地乃至法雲地義非義，我不應行一切陀羅尼門、三摩地門義非義，我不應行五眼、六神通義非義，我不應行如來十力乃至十八佛不共法義非義，我不應行三十二大士相、八十隨好義非義，我不應行無忘失法、恒住捨性義非義，我不應行一切智、道相智、一切相智義非義，我不應行預流果乃至獨覺菩提義非義，我不應行一切菩薩摩訶薩行義非義，我不應行諸佛無上正等菩提義非義；我不應行一切智智義非義。』何以故？

「善現！如來得無上正等菩提時，求一切法義與非義都不可得。善現當知！如來出世若不出世，諸法法性、法住、法定、法爾常住，無法於法為義非義。善現！諸菩薩摩訶薩應離一切義非義執，常行般若波羅蜜多甚深義趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如來得無上正等菩提時，求一切法義與非義都不可得。善現當知！如來出世若不出世，諸法法性、法住、法定、法爾常住，無法於法為義非義。善現！諸菩薩摩訶薩應離一切義非義執，常行般若波羅蜜多甚深義趣。」

具壽善現復白佛言：「何故般若波羅蜜多不與諸法為義非義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何故般若波羅蜜多不與諸法為義非義？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，為欲證入無為法故不與諸法為義非義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，為欲證入無為法故不與諸法為義非義。」

具壽善現復白佛言：「豈不一切賢聖皆以無為為勝義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「豈不一切賢聖皆以無為為勝義耶？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切賢聖無不皆以無為而為勝義，然無為法不與諸法為益為損。善現！譬如虛空、真如、法界不與諸法為益為損，諸菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多亦復如是，不與諸法為益為損，是故般若波羅蜜多不與諸法為義非義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。一切賢聖無不皆以無為而為勝義，然無為法不與諸法為益為損。善現！譬如虛空、真如、法界不與諸法為益為損，諸菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多亦復如是，不與諸法為益為損，是故般若波羅蜜多不與諸法為義非義。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩豈不要學無為般若波羅蜜多，乃能證得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩豈不要學無為般若波羅蜜多，乃能證得一切智智？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩要學甚深無為般若波羅蜜多，方能證得一切智智，以不二法而為方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩要學甚深無為般若波羅蜜多，方能證得一切智智，以不二法而為方便。」

善現復問：「為以不二法得不二法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「為以不二法得不二法耶？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

善現復問：「為以二法得不二法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「為以二法得不二法耶？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

善現白言：「若無二法不以二法、不二法得，諸菩薩摩訶薩云何當得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現白言：「若無二法不以二法、不二法得，諸菩薩摩訶薩云何當得一切智智？」

佛告善現：「二、不二法俱不可得，是故所得一切智智，不以二法、不二法得，然無所得法能得無所得。何以故？甚深般若波羅蜜多及一切智智俱不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「二、不二法俱不可得，是故所得一切智智，不以二法、不二法得，然無所得法能得無所得。何以故？甚深般若波羅蜜多及一切智智俱不可得故。」

第二分樹喻品第六十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分樹喻品第六十九

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，諸菩薩摩訶薩能為難事，謂不得諸有情，亦不得彼施設而為有情，速求證得一切智智。世尊！譬如有人欲於無色、無見、無對、無所依止空中種樹，彼甚為難。諸菩薩摩訶薩亦復如是，不得有情及彼施設，而為有情速求證得一切智智極為難事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如是般若波羅蜜多最為甚深，諸菩薩摩訶薩能為難事，謂不得諸有情，亦不得彼施設而為有情，速求證得一切智智。世尊！譬如有人欲於無色、無見、無對、無所依止空中種樹，彼甚為難。諸菩薩摩訶薩亦復如是，不得有情及彼施設，而為有情速求證得一切智智極為難事。」

佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。如是般若波羅蜜多最為甚深，諸菩薩摩訶薩能為難事，不得有情及彼施設，而為有情速求證得一切智智。善現當知！諸菩薩摩訶薩雖不見實有情，亦不見彼施設，而諸有情愚癡顛倒執為實有，沈溺生死受苦無窮，為拔彼故，速求證得一切智智，以巧方便而救度之。譬如有人良田種樹，是人雖復不識此樹根莖、枝葉、花果受者，而種樹已，隨時溉灌勤加守護，此樹後時漸得生長，根莖、枝葉、花果茂盛，眾人受用愈疾獲安。諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖不見有果報有情，而為有情速求證得一切智智，漸次修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量菩提分法，既圓滿已，便能證得一切智智，令諸有情受用果報，枝葉華果各得饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如是！如是！如汝所說。如是般若波羅蜜多最為甚深，諸菩薩摩訶薩能為難事，不得有情及彼施設，而為有情速求證得一切智智。善現當知！諸菩薩摩訶薩雖不見實有情，亦不見彼施設，而諸有情愚癡顛倒執為實有，沈溺生死受苦無窮，為拔彼故，速求證得一切智智，以巧方便而救度之。譬如有人良田種樹，是人雖復不識此樹根莖、枝葉、花果受者，而種樹已，隨時溉灌勤加守護，此樹後時漸得生長，根莖、枝葉、花果茂盛，眾人受用愈疾獲安。諸菩薩摩訶薩亦復如是，雖不見有果報有情，而為有情速求證得一切智智，漸次修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多及餘無量菩提分法，既圓滿已，便能證得一切智智，令諸有情受用果報，枝葉華果各得饒益。

「善現當知！枝葉饒益，謂諸有情依此菩薩解脫惡趣。其華饒益，謂諸有情依此菩薩或生剎帝利大族，或生婆羅門大族，或生長者大族，或生居士大族，或生四大王眾天乃至或生非想非非想處天。其果饒益，謂此菩薩自證無上正等菩提，令諸有情或住預流果，或住一來果，或住不還果，或住阿羅漢果，或住獨覺菩提，或住無上正等菩提，是諸有情勤修善法，依三乘道漸次證得三乘涅槃，如是名為果報饒益。善現！諸菩薩摩訶薩雖作如是大饒益事，而竟不見有實有情得涅槃者，但見妄想眾苦寂滅。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不得有情及彼施設，為除滅彼我執顛倒，速求證得一切智智，由是因緣極為難事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！枝葉饒益，謂諸有情依此菩薩解脫惡趣。其華饒益，謂諸有情依此菩薩或生剎帝利大族，或生婆羅門大族，或生長者大族，或生居士大族，或生四大王眾天乃至或生非想非非想處天。其果饒益，謂此菩薩自證無上正等菩提，令諸有情或住預流果，或住一來果，或住不還果，或住阿羅漢果，或住獨覺菩提，或住無上正等菩提，是諸有情勤修善法，依三乘道漸次證得三乘涅槃，如是名為果報饒益。善現！諸菩薩摩訶薩雖作如是大饒益事，而竟不見有實有情得涅槃者，但見妄想眾苦寂滅。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不得有情及彼施設，為除滅彼我執顛倒，速求證得一切智智，由是因緣極為難事。」

具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩當知如佛。所以者何？依諸菩薩摩訶薩故便能永斷一切地獄、傍生、鬼界，亦能永斷一切無暇貧窮下賤三界眾苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩當知如佛。所以者何？依諸菩薩摩訶薩故便能永斷一切地獄、傍生、鬼界，亦能永斷一切無暇貧窮下賤三界眾苦。」

佛言善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩應知如佛。世間若無諸菩薩眾，便無三世一切如來，亦無獨覺及聲聞眾，亦無永斷一切地獄、傍生、鬼界及餘無暇貧窮下賤三界苦時。是故，善現！汝言菩薩摩訶薩眾猶如佛者，實如所說。復次，善現當知！菩薩摩訶薩眾即是如來。所以者何？善現！若由此真如施設如來，即由此真如施設獨覺，亦由此真如施設聲聞，亦由此真如施設一切賢聖，亦由此真如施設色、受、想、行、識，亦由此真如施設眼處乃至意處，亦由此真如施設色處乃至法處，亦由此真如施設眼界乃至意界，亦由此真如施設色界乃至法界，亦由此真如施設眼識界乃至意識界，亦由此真如施設眼觸乃至意觸，亦由此真如施設眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，亦由此真如施設地界乃至識界，亦由此真如施設因緣乃至增上緣，亦由此真如施設無明乃至老死，亦由此真如施設布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦由此真如施設內空乃至無性自性空，亦由此真如施設苦、集、滅、道聖諦，亦由此真如施設四念住乃至八聖道支，亦由此真如施設四靜慮、四無量、四無色定，亦由此真如施設八解脫乃至十遍處，亦由此真如施設空、無相、無願解脫門，亦由此真如施設淨觀地乃至如來地，亦由此真如施設極喜地乃至法雲地，亦由此真如施設一切陀羅尼門、三摩地門，亦由此真如施設五眼、六神通，亦由此真如施設如來十力乃至十八佛不共法，亦由此真如施設三十二大士相、八十隨好，亦由此真如施設無忘失法、恒住捨性，亦由此真如施設一切智、道相智、一切相智，亦由此真如施設一切菩薩摩訶薩行，亦由此真如施設諸佛無上正等菩提，亦由此真如施設一切智智，亦由此真如施設有為界，亦由此真如施設無為界，亦由此真如施設一切法，亦由此真如施設一切有情，亦由此真如施設一切菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言善現：「如是！如是！如汝所說。諸菩薩摩訶薩應知如佛。世間若無諸菩薩眾，便無三世一切如來，亦無獨覺及聲聞眾，亦無永斷一切地獄、傍生、鬼界及餘無暇貧窮下賤三界苦時。是故，善現！汝言菩薩摩訶薩眾猶如佛者，實如所說。復次，善現當知！菩薩摩訶薩眾即是如來。所以者何？善現！若由此真如施設如來，即由此真如施設獨覺，亦由此真如施設聲聞，亦由此真如施設一切賢聖，亦由此真如施設色、受、想、行、識，亦由此真如施設眼處乃至意處，亦由此真如施設色處乃至法處，亦由此真如施設眼界乃至意界，亦由此真如施設色界乃至法界，亦由此真如施設眼識界乃至意識界，亦由此真如施設眼觸乃至意觸，亦由此真如施設眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，亦由此真如施設地界乃至識界，亦由此真如施設因緣乃至增上緣，亦由此真如施設無明乃至老死，亦由此真如施設布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦由此真如施設內空乃至無性自性空，亦由此真如施設苦、集、滅、道聖諦，亦由此真如施設四念住乃至八聖道支，亦由此真如施設四靜慮、四無量、四無色定，亦由此真如施設八解脫乃至十遍處，亦由此真如施設空、無相、無願解脫門，亦由此真如施設淨觀地乃至如來地，亦由此真如施設極喜地乃至法雲地，亦由此真如施設一切陀羅尼門、三摩地門，亦由此真如施設五眼、六神通，亦由此真如施設如來十力乃至十八佛不共法，亦由此真如施設三十二大士相、八十隨好，亦由此真如施設無忘失法、恒住捨性，亦由此真如施設一切智、道相智、一切相智，亦由此真如施設一切菩薩摩訶薩行，亦由此真如施設諸佛無上正等菩提，亦由此真如施設一切智智，亦由此真如施設有為界，亦由此真如施設無為界，亦由此真如施設一切法，亦由此真如施設一切有情，亦由此真如施設一切菩薩摩訶薩。

「如是，善現！若如來真如、若獨覺真如、若聲聞真如、若一切賢聖真如、若色等一切法真如、若一切有情真如、若一切菩薩摩訶薩真如，如是真如實皆無異，由無異故說名真如。諸菩薩摩訶薩於此真如修學圓滿，便能證得一切智智，既已證得一切智智故名如來。以是因緣當知菩薩摩訶薩眾即是如來，以一切法一切有情皆以真如為定量故。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應學甚深般若波羅蜜多，若學甚深般若波羅蜜多則能學一切法真如，若學一切法真如則於一切法真如得自在，若於一切法真如得自在則得一切有情根勝劣智，若得一切有情根勝劣智則能具知一切有情勝解差別，若能具知一切有情勝解差別則知一切有情自業受果，若知一切有情自業受果則願智圓滿，若願智圓滿則能淨修三世妙智，若能淨修三世妙智則能圓滿一切智智，若能圓滿一切智智則能無倒行菩薩行，若能無倒行菩薩行則能常以財施、法施饒益有情，若能常以財施、法施饒益有情則能如實成熟有情，若能如實成熟有情則能如實嚴淨佛土，若能如實嚴淨佛土則能證得一切智智，若能證得一切智智則能如實轉妙法輪，若能如實轉妙法輪則能安立有情於三乘道，若能安立有情於三乘道則能令有情入無餘依般涅槃界。如是，善現！諸菩薩摩訶薩見如是等自利利他無量功德，欲令所發大菩提心堅固不退，應勤精進修行般若波羅蜜多方便善巧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！若如來真如、若獨覺真如、若聲聞真如、若一切賢聖真如、若色等一切法真如、若一切有情真如、若一切菩薩摩訶薩真如，如是真如實皆無異，由無異故說名真如。諸菩薩摩訶薩於此真如修學圓滿，便能證得一切智智，既已證得一切智智故名如來。以是因緣當知菩薩摩訶薩眾即是如來，以一切法一切有情皆以真如為定量故。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應學甚深般若波羅蜜多，若學甚深般若波羅蜜多則能學一切法真如，若學一切法真如則於一切法真如得自在，若於一切法真如得自在則得一切有情根勝劣智，若得一切有情根勝劣智則能具知一切有情勝解差別，若能具知一切有情勝解差別則知一切有情自業受果，若知一切有情自業受果則願智圓滿，若願智圓滿則能淨修三世妙智，若能淨修三世妙智則能圓滿一切智智，若能圓滿一切智智則能無倒行菩薩行，若能無倒行菩薩行則能常以財施、法施饒益有情，若能常以財施、法施饒益有情則能如實成熟有情，若能如實成熟有情則能如實嚴淨佛土，若能如實嚴淨佛土則能證得一切智智，若能證得一切智智則能如實轉妙法輪，若能如實轉妙法輪則能安立有情於三乘道，若能安立有情於三乘道則能令有情入無餘依般涅槃界。如是，善現！諸菩薩摩訶薩見如是等自利利他無量功德，欲令所發大菩提心堅固不退，應勤精進修行般若波羅蜜多方便善巧。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能發無上正等覺心，如說修行甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等皆應敬禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩能發無上正等覺心，如說修行甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等皆應敬禮。」

佛言善現：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩能發無上正等覺心，如說修行甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等皆應敬禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言善現：「如是！如是！如汝所說。若菩薩摩訶薩能發無上正等覺心，如說修行甚深般若波羅蜜多，世間天、人、阿素洛等皆應敬禮。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩普為饒益一切有情，初發無上正等覺心，得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩普為饒益一切有情，初發無上正等覺心，得幾所福？」

佛告善現：「假使充滿小千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「假使充滿小千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！彼所獲福無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「甚多！世尊！彼所獲福無量無邊。」

佛告善現：「彼諸有情所獲福聚，於汝所問普為饒益一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？聲聞、獨覺皆依菩薩摩訶薩有，非菩薩摩訶薩依諸聲聞、獨覺故有。復次，善現！置滿小千世界若中千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「彼諸有情所獲福聚，於汝所問普為饒益一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？聲聞、獨覺皆依菩薩摩訶薩有，非菩薩摩訶薩依諸聲聞、獨覺故有。復次，善現！置滿小千世界若中千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！彼所獲福無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「甚多！世尊！彼所獲福無量無邊。」

佛告善現：「彼諸有情所獲福聚，於汝所問普為饒益一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？聲聞、獨覺皆依菩薩摩訶薩有，非菩薩摩訶薩依諸聲聞、獨覺故有。復次，善現！置滿三千大千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住淨觀地，於意云何？是諸有情其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「彼諸有情所獲福聚，於汝所問普為饒益一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？聲聞、獨覺皆依菩薩摩訶薩有，非菩薩摩訶薩依諸聲聞、獨覺故有。復次，善現！置滿三千大千世界一切有情皆趣聲聞或獨覺地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住淨觀地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！彼所獲福無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「甚多！世尊！彼所獲福無量無邊。」

佛告善現：「彼諸有情所獲福聚，於汝所問普為饒益一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？聲聞、獨覺皆依菩薩摩訶薩有，非菩薩摩訶薩依諸聲聞、獨覺故有。復次，善現！置滿三千大千世界一切有情皆住淨觀地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情，皆住種姓地、若第八地、若具見地、若薄地、若離欲地、若已辦地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「彼諸有情所獲福聚，於汝所問普為饒益一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？聲聞、獨覺皆依菩薩摩訶薩有，非菩薩摩訶薩依諸聲聞、獨覺故有。復次，善現！置滿三千大千世界一切有情皆住淨觀地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情，皆住種姓地、若第八地、若具見地、若薄地、若離欲地、若已辦地所獲福聚。假使充滿三千大千世界一切有情皆住獨覺地，於意云何？是諸有情其福多不？」

善現對曰：「甚多！世尊！彼所獲福無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「甚多！世尊！彼所獲福無量無邊。」

佛告善現：「彼諸有情所獲福聚，於汝所問普為饒益一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？聲聞、獨覺皆依菩薩摩訶薩有，非菩薩摩訶薩依諸聲聞、獨覺故有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「彼諸有情所獲福聚，於汝所問普為饒益一切有情初發無上正等覺心一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。所以者何？聲聞、獨覺皆依菩薩摩訶薩有，非菩薩摩訶薩依諸聲聞、獨覺故有。

「復次，善現！假使充滿三千大千世界一切有情，皆普為饒益一切有情初發無上正等覺心，是諸菩薩摩訶薩眾所獲福聚，於入菩薩正性離生一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。復次，善現！假使充滿三千大千世界一切有情皆入菩薩正性離生，是諸菩薩摩訶薩眾所獲福聚，於行菩提向一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。復次，善現！假使充滿三千大千世界一切有情皆行菩提向，是諸菩薩摩訶薩眾所獲福聚，於一如來、應、正等覺所成福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！假使充滿三千大千世界一切有情，皆普為饒益一切有情初發無上正等覺心，是諸菩薩摩訶薩眾所獲福聚，於入菩薩正性離生一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。復次，善現！假使充滿三千大千世界一切有情皆入菩薩正性離生，是諸菩薩摩訶薩眾所獲福聚，於行菩提向一菩薩摩訶薩所獲福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。復次，善現！假使充滿三千大千世界一切有情皆行菩提向，是諸菩薩摩訶薩眾所獲福聚，於一如來、應、正等覺所成福聚，百分不及一，千分不及一，如是乃至百千俱胝那庾多分亦不及一。」

時，具壽善現白佛言：「世尊！初發無上正等覺心諸菩薩摩訶薩何所思惟？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，具壽善現白佛言：「世尊！初發無上正等覺心諸菩薩摩訶薩何所思惟？」

佛言：「善現！是菩薩摩訶薩恒正思惟一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！是菩薩摩訶薩恒正思惟一切智智。」

具壽善現復白佛言：「一切智智以何為性？何所緣？何增上？何行相？何為相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「一切智智以何為性？何所緣？何增上？何行相？何為相？」

佛告善現：「一切智智無性為性，無相、無因、無所警覺、無生現故。又汝所問『一切智智何所緣？何增上？何行相？何為相？』者，善現！一切智智無性為所緣，正念為增上，寂靜為行相，以法界為相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「一切智智無性為性，無相、無因、無所警覺、無生現故。又汝所問『一切智智何所緣？何增上？何行相？何為相？』者，善現！一切智智無性為所緣，正念為增上，寂靜為行相，以法界為相。」

具壽善現復白佛言：「為但一切智智無性為性？為色、受、想、行、識亦無性為性？為眼處乃至意處亦無性為性？為色處乃至法處亦無性為性？為眼界乃至意界亦無性為性？為色界乃至法界亦無性為性？為眼識界乃至意識界亦無性為性？為眼觸乃至意觸亦無性為性？為眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦無性為性？為地界乃至識界亦無性為性？為因緣乃至增上緣亦無性為性？為無明乃至老死亦無性為性？為布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦無性為性？為內空乃至無性自性空亦無性為性？為真如乃至不思議界亦無性為性？為苦、集、滅、道聖諦亦無性為性？為四念住乃至八聖道支亦無性為性？為四靜慮、四無量、四無色定亦無性為性？為八解脫乃至十遍處亦無性為性？為空、無相、無願解脫門亦無性為性？為淨觀地乃至如來地亦無性為性？為極喜地乃至法雲地亦無性為性？為一切陀羅尼門、三摩地門亦無性為性？為五眼、六神通亦無性為性？為如來十力乃至十八佛不共法亦無性為性？為三十二大士相、八十隨好亦無性為性？為無忘失法、恒住捨性亦無性為性？為一切智、道相智、一切相智亦無性為性？為預流果乃至獨覺菩提亦無性為性？為一切菩薩摩訶薩行亦無性為性？為諸佛無上正等菩提亦無性為性？為有為界亦無性為性？為無為界亦無性為性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「為但一切智智無性為性？為色、受、想、行、識亦無性為性？為眼處乃至意處亦無性為性？為色處乃至法處亦無性為性？為眼界乃至意界亦無性為性？為色界乃至法界亦無性為性？為眼識界乃至意識界亦無性為性？為眼觸乃至意觸亦無性為性？為眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受亦無性為性？為地界乃至識界亦無性為性？為因緣乃至增上緣亦無性為性？為無明乃至老死亦無性為性？為布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多亦無性為性？為內空乃至無性自性空亦無性為性？為真如乃至不思議界亦無性為性？為苦、集、滅、道聖諦亦無性為性？為四念住乃至八聖道支亦無性為性？為四靜慮、四無量、四無色定亦無性為性？為八解脫乃至十遍處亦無性為性？為空、無相、無願解脫門亦無性為性？為淨觀地乃至如來地亦無性為性？為極喜地乃至法雲地亦無性為性？為一切陀羅尼門、三摩地門亦無性為性？為五眼、六神通亦無性為性？為如來十力乃至十八佛不共法亦無性為性？為三十二大士相、八十隨好亦無性為性？為無忘失法、恒住捨性亦無性為性？為一切智、道相智、一切相智亦無性為性？為預流果乃至獨覺菩提亦無性為性？為一切菩薩摩訶薩行亦無性為性？為諸佛無上正等菩提亦無性為性？為有為界亦無性為性？為無為界亦無性為性？」

佛告善現：「非但一切智智無性為性，色、受、想、行、識亦無性為性，如是乃至有為界、無為界亦無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「非但一切智智無性為性，色、受、想、行、識亦無性為性，如是乃至有為界、無為界亦無性為性。」

具壽善現復白佛言：「何緣一切智智無性為性？色、受、想、行、識亦無性為性？如是乃至有為界、無為界亦無性為性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何緣一切智智無性為性？色、受、想、行、識亦無性為性？如是乃至有為界、無為界亦無性為性？」

佛告善現：「一切智智自性無故，若法自性無，此法無性為性，色、受、想、行、識亦自性無故，若法自性無，此法無性為性。如是乃至有為界、無為界亦自性無故，若法自性無，此法無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「一切智智自性無故，若法自性無，此法無性為性，色、受、想、行、識亦自性無故，若法自性無，此法無性為性。如是乃至有為界、無為界亦自性無故，若法自性無，此法無性為性。」

具壽善現復白佛言：「何緣一切智智自性無？色、受、想、行、識亦自性無？如是乃至有為界、無為界亦自性無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何緣一切智智自性無？色、受、想、行、識亦自性無？如是乃至有為界、無為界亦自性無？」

佛告善現：「一切智智無和合自性故，若法無和合自性，此法則以無性為性。色、受、想、行、識亦無和合自性故，若法無和合自性，此法則以無性為性。如是乃至有為界、無為界亦無和合自性故，若法無和合自性，此法則以無性為性。善現！由是因緣諸菩薩摩訶薩應知一切法皆無性為性。復次，善現！一切法皆以空為自性，無相為自性，無願為自性。善現！由是因緣諸菩薩摩訶薩應知一切法皆無性為性。復次，善現！一切法皆以真如為自性，實際為自性，法界為自性。善現！由是因緣諸菩薩摩訶薩應知一切法皆無性為性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「一切智智無和合自性故，若法無和合自性，此法則以無性為性。色、受、想、行、識亦無和合自性故，若法無和合自性，此法則以無性為性。如是乃至有為界、無為界亦無和合自性故，若法無和合自性，此法則以無性為性。善現！由是因緣諸菩薩摩訶薩應知一切法皆無性為性。復次，善現！一切法皆以空為自性，無相為自性，無願為自性。善現！由是因緣諸菩薩摩訶薩應知一切法皆無性為性。復次，善現！一切法皆以真如為自性，實際為自性，法界為自性。善現！由是因緣諸菩薩摩訶薩應知一切法皆無性為性。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆無性者，初發無上正等覺心諸菩薩摩訶薩成就何等方便善巧，能行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能住內空乃至無性自性空，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能住真如乃至不思議界，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能住苦、集、滅、道聖諦，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行四念住乃至八聖道支，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行四靜慮、四無量、四無色定，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行八解脫乃至十遍處，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行空、無相、無願解脫門，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行菩薩摩訶薩地，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行一切陀羅尼門、三摩地門，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行五眼、六神通，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行如來十力乃至十八佛不共法，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行無忘失法、恒住捨性，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行一切智、道相智、一切相智，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行一切菩薩摩訶薩行，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行諸佛無上正等菩提，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行一切智智，成熟有情、嚴淨佛土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法皆無性者，初發無上正等覺心諸菩薩摩訶薩成就何等方便善巧，能行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能住內空乃至無性自性空，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能住真如乃至不思議界，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能住苦、集、滅、道聖諦，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行四念住乃至八聖道支，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行四靜慮、四無量、四無色定，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行八解脫乃至十遍處，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行空、無相、無願解脫門，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行菩薩摩訶薩地，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行一切陀羅尼門、三摩地門，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行五眼、六神通，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行如來十力乃至十八佛不共法，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行無忘失法、恒住捨性，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行一切智、道相智、一切相智，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行一切菩薩摩訶薩行，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行諸佛無上正等菩提，成熟有情、嚴淨佛土？成就何等方便善巧，能行一切智智，成熟有情、嚴淨佛土？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，雖知一切法皆無性為性，而常精勤成熟有情、嚴淨佛土。雖常精勤成熟有情、嚴淨佛土，而恒通達一切有情及諸佛土，無不皆以無性為性。善現！是菩薩摩訶薩雖行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多學菩提道，而知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多及菩提道無不皆以無性為性，如是乃至雖行一切智智學菩提道，而知一切智智及菩提道無不皆以無性為性。善現！是菩薩摩訶薩如是修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多學菩提道，廣說乃至如是修行一切智智學菩提道，若未成就如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智及餘無量無邊佛法，皆名學菩提道未得圓滿。若學此道已得圓滿，由一剎那相應般若，便能證得一切智智。爾時，一切微細煩惱習氣相續皆永不生名無餘斷，得名為佛，復以無障清淨佛眼，遍觀十方三世等法尚不得無，況當得有！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，雖知一切法皆無性為性，而常精勤成熟有情、嚴淨佛土。雖常精勤成熟有情、嚴淨佛土，而恒通達一切有情及諸佛土，無不皆以無性為性。善現！是菩薩摩訶薩雖行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多學菩提道，而知布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多及菩提道無不皆以無性為性，如是乃至雖行一切智智學菩提道，而知一切智智及菩提道無不皆以無性為性。善現！是菩薩摩訶薩如是修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多學菩提道，廣說乃至如是修行一切智智學菩提道，若未成就如來十力、四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法、無忘失法、恒住捨性、一切智、道相智、一切相智及餘無量無邊佛法，皆名學菩提道未得圓滿。若學此道已得圓滿，由一剎那相應般若，便能證得一切智智。爾時，一切微細煩惱習氣相續皆永不生名無餘斷，得名為佛，復以無障清淨佛眼，遍觀十方三世等法尚不得無，況當得有！

「如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多，信解一切法皆無性為性。善現！是名菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，謂行般若波羅蜜多觀一切法，尚不得無，況當得有！善現！是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，於此布施施者、受者、施物、施果及菩提心，尚不見無，況當見有！如是乃至證得一切智智時，於一切智智若能證者、若所證得、若由此證得、若證得時處，尚不見無，況當見有！所以者何？善現！是菩薩摩訶薩常作是念：『諸法皆以無性為性，如是無性非佛所作、非菩薩作、非獨覺作、非聲聞作、亦非餘作，以一切法皆無作者，作者離故。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，善現！諸菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多，信解一切法皆無性為性。善現！是名菩薩摩訶薩成就最勝方便善巧，謂行般若波羅蜜多觀一切法，尚不得無，況當得有！善現！是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，於此布施施者、受者、施物、施果及菩提心，尚不見無，況當見有！如是乃至證得一切智智時，於一切智智若能證者、若所證得、若由此證得、若證得時處，尚不見無，況當見有！所以者何？善現！是菩薩摩訶薩常作是念：『諸法皆以無性為性，如是無性非佛所作、非菩薩作、非獨覺作、非聲聞作、亦非餘作，以一切法皆無作者，作者離故。』」

具壽善現復白佛言：「豈不諸法諸法性離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「豈不諸法諸法性離？」

佛告善現：「實爾！諸法諸法性離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「實爾！諸法諸法性離。」

善現復問：「若一切法離法性者，云何離法能知離法若有若無？世尊！有法不應能知無法，無法不應能知有法，有法不應能知有法，無法不應能知無法。世尊！如是一切法皆無知為性，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於諸法中種種顯示，謂色、受、想、行、識若有若無，眼處乃至意處若有若無，色處乃至法處若有若無，眼界乃至意界若有若無，色界乃至法界若有若無，眼識界乃至意識界若有若無，眼觸乃至意觸若有若無，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若有若無，地界乃至識界若有若無，因緣乃至增上緣若有若無，無明乃至老死若有若無，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多若有若無，內空乃至無性自性空若有若無，真如乃至不思議界若有若無，苦、集、滅、道聖諦若有若無，四念住乃至八聖道支若有若無，四靜慮、四無量、四無色定若有若無，八解脫乃至十遍處若有若無，空、無相、無願解脫門若有若無，淨觀地乃至如來地若有若無，極喜地乃至法雲地若有若無，一切陀羅尼門、三摩地門若有若無，五眼、六神通若有若無，如來十力乃至十八佛不共法若有若無，三十二大士相、八十隨好若有若無，無忘失法、恒住捨性若有若無，一切智、道相智、一切相智若有若無，預流果乃至獨覺菩提若有若無，一切菩薩摩訶薩行若有若無，諸佛無上正等菩提若有若無，一切智智若有若無，有為界、無為界若有若無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「若一切法離法性者，云何離法能知離法若有若無？世尊！有法不應能知無法，無法不應能知有法，有法不應能知有法，無法不應能知無法。世尊！如是一切法皆無知為性，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，於諸法中種種顯示，謂色、受、想、行、識若有若無，眼處乃至意處若有若無，色處乃至法處若有若無，眼界乃至意界若有若無，色界乃至法界若有若無，眼識界乃至意識界若有若無，眼觸乃至意觸若有若無，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若有若無，地界乃至識界若有若無，因緣乃至增上緣若有若無，無明乃至老死若有若無，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多若有若無，內空乃至無性自性空若有若無，真如乃至不思議界若有若無，苦、集、滅、道聖諦若有若無，四念住乃至八聖道支若有若無，四靜慮、四無量、四無色定若有若無，八解脫乃至十遍處若有若無，空、無相、無願解脫門若有若無，淨觀地乃至如來地若有若無，極喜地乃至法雲地若有若無，一切陀羅尼門、三摩地門若有若無，五眼、六神通若有若無，如來十力乃至十八佛不共法若有若無，三十二大士相、八十隨好若有若無，無忘失法、恒住捨性若有若無，一切智、道相智、一切相智若有若無，預流果乃至獨覺菩提若有若無，一切菩薩摩訶薩行若有若無，諸佛無上正等菩提若有若無，一切智智若有若無，有為界、無為界若有若無？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，隨世俗故，顯示諸法若有若無，不隨勝義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，隨世俗故，顯示諸法若有若無，不隨勝義。」

善現復問：「世俗、勝義為有異不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「世俗、勝義為有異不？」

佛告善現：「非異世俗別有勝義。所以者何？世俗真如即是勝義，諸有情類顛倒妄執，於此真如不知不見，諸菩薩摩訶薩為益彼故，隨世俗相顯示諸法若有若無，非隨勝義。復次，善現！無量有情於蘊等法起實有想或實無想，不達諸法非有非無，諸菩薩摩訶薩為益彼故，顯示蘊等若有若無，令諸有情因斯了達蘊等諸法非有非無，非欲令執實有無相。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應勤精進，離有無執，行深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「非異世俗別有勝義。所以者何？世俗真如即是勝義，諸有情類顛倒妄執，於此真如不知不見，諸菩薩摩訶薩為益彼故，隨世俗相顯示諸法若有若無，非隨勝義。復次，善現！無量有情於蘊等法起實有想或實無想，不達諸法非有非無，諸菩薩摩訶薩為益彼故，顯示蘊等若有若無，令諸有情因斯了達蘊等諸法非有非無，非欲令執實有無相。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應勤精進，離有無執，行深般若波羅蜜多。」