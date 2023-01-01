大般若波羅蜜多經卷第四百六十二三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百六十二三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分巧便品第六十八之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分巧便品第六十八之三

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀一切法自相皆空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀一切法自相皆空？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色由色空，應觀受、想、行、識由受、想、行、識空；應觀眼處由眼處空，應觀耳、鼻、舌、身、意處由耳、鼻、舌、身、意處空；應觀色處由色處空，應觀聲、香、味、觸、法處由聲、香、味、觸、法處空；應觀眼界由眼界空，應觀耳、鼻、舌、身、意界由耳、鼻、舌、身、意界空；應觀色界由色界空，應觀聲、香、味、觸、法界由聲、香、味、觸、法界空；應觀眼識界由眼識界空，應觀耳、鼻、舌、身、意識界由耳、鼻、舌、身、意識界空；應觀眼觸由眼觸空，應觀耳、鼻、舌、身、意、觸由耳、鼻、舌、身、意觸空；應觀眼觸為緣所生諸受由眼觸為緣所生諸受空，應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，由耳、鼻、舌、身、意、觸為緣所生諸受空；應觀地界由地界空，應觀水、火、風、空、識界由水、火、風、空、識界空；應觀因緣由因緣空，應觀等無間緣、所緣緣、增上緣由等無間緣、所緣緣、增上緣空；應觀無明由無明空，應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死由行乃至老死空；應觀布施波羅蜜多由布施波羅蜜多空，應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多由淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空；應觀內空由內空空，應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空由外空乃至無性自性空空；應觀真如由真如空，應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界由法界乃至不思議界空；應觀苦聖諦由苦聖諦空，應觀集、滅、道聖諦由集、滅、道聖諦空；應觀四念住由四念住空，應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支由四正斷乃至八聖道支空；應觀四靜慮由四靜慮空，應觀四無量、四無色定由四無量、四無色定空；應觀八解脫由八解脫空，應觀八勝處、九次第定、十遍處由八勝處、九次第定、十遍處空；應觀空解脫門由空解脫門空，應觀無相、無願解脫門由無相、無願解脫門空；應觀淨觀地由淨觀地空，應觀種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地由種姓地乃至如來地空；應觀極喜地由極喜地空，應觀離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地由離垢地乃至法雲地空；應觀一切陀羅尼門由一切陀羅尼門空，應觀一切三摩地門由一切三摩地門空；應觀五眼由五眼空，應觀六神通由六神 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀色由色空，應觀受、想、行、識由受、想、行、識空；應觀眼處由眼處空，應觀耳、鼻、舌、身、意處由耳、鼻、舌、身、意處空；應觀色處由色處空，應觀聲、香、味、觸、法處由聲、香、味、觸、法處空；應觀眼界由眼界空，應觀耳、鼻、舌、身、意界由耳、鼻、舌、身、意界空；應觀色界由色界空，應觀聲、香、味、觸、法界由聲、香、味、觸、法界空；應觀眼識界由眼識界空，應觀耳、鼻、舌、身、意識界由耳、鼻、舌、身、意識界空；應觀眼觸由眼觸空，應觀耳、鼻、舌、身、意、觸由耳、鼻、舌、身、意觸空；應觀眼觸為緣所生諸受由眼觸為緣所生諸受空，應觀耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受，由耳、鼻、舌、身、意、觸為緣所生諸受空；應觀地界由地界空，應觀水、火、風、空、識界由水、火、風、空、識界空；應觀因緣由因緣空，應觀等無間緣、所緣緣、增上緣由等無間緣、所緣緣、增上緣空；應觀無明由無明空，應觀行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死由行乃至老死空；應觀布施波羅蜜多由布施波羅蜜多空，應觀淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多由淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多空；應觀內空由內空空，應觀外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空由外空乃至無性自性空空；應觀真如由真如空，應觀法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際、虛空界、不思議界由法界乃至不思議界空；應觀苦聖諦由苦聖諦空，應觀集、滅、道聖諦由集、滅、道聖諦空；應觀四念住由四念住空，應觀四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支由四正斷乃至八聖道支空；應觀四靜慮由四靜慮空，應觀四無量、四無色定由四無量、四無色定空；應觀八解脫由八解脫空，應觀八勝處、九次第定、十遍處由八勝處、九次第定、十遍處空；應觀空解脫門由空解脫門空，應觀無相、無願解脫門由無相、無願解脫門空；應觀淨觀地由淨觀地空，應觀種姓地、第八地、具見地、薄地、離欲地、已辦地、獨覺地、菩薩地、如來地由種姓地乃至如來地空；應觀極喜地由極喜地空，應觀離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地由離垢地乃至法雲地空；應觀一切陀羅尼門由一切陀羅尼門空，應觀一切三摩地門由一切三摩地門空；應觀五眼由五眼空，應觀六神通由六神

通空；應觀如來十力由如來十力空，應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法由四無所畏乃至十八佛不共法空；應觀三十二大士相由三十二大士相空，應觀八十隨好由八十隨好空；應觀無忘失法由無忘失法空，應觀恒住捨性由恒住捨性空；應觀一切智由一切智空，應觀道相智、一切相智由道相智、一切相智空；應觀預流果由預流果空，應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提由一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提空；應觀一切菩薩摩訶薩行由一切菩薩摩訶薩行空，應觀諸佛無上正等菩提由諸佛無上正等菩提空，應觀一切智智由一切智智空。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀一切法自相皆空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通空；應觀如來十力由如來十力空，應觀四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八佛不共法由四無所畏乃至十八佛不共法空；應觀三十二大士相由三十二大士相空，應觀八十隨好由八十隨好空；應觀無忘失法由無忘失法空，應觀恒住捨性由恒住捨性空；應觀一切智由一切智空，應觀道相智、一切相智由道相智、一切相智空；應觀預流果由預流果空，應觀一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提由一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提空；應觀一切菩薩摩訶薩行由一切菩薩摩訶薩行空，應觀諸佛無上正等菩提由諸佛無上正等菩提空，應觀一切智智由一切智智空。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應觀一切法自相皆空。」

具壽善現復白佛言：「若色由色空，受、想、行、識由受、想、行、識空，如是乃至一切智智由一切智智空，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若色由色空，受、想、行、識由受、想、行、識空，如是乃至一切智智由一切智智空，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩都無所行，是行深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩都無所行，是行深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！何緣菩薩摩訶薩都無所行，是行深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！何緣菩薩摩訶薩都無所行，是行深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「由深般若波羅蜜多不可得，菩薩摩訶薩亦不可得，行亦不可得，若能行者、若由此行、行時、行處皆不可得。是故，善現！諸菩薩摩訶薩都無所行是行深般若波羅蜜多，以於其中一切戲論不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「由深般若波羅蜜多不可得，菩薩摩訶薩亦不可得，行亦不可得，若能行者、若由此行、行時、行處皆不可得。是故，善現！諸菩薩摩訶薩都無所行是行深般若波羅蜜多，以於其中一切戲論不可得故。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩都無所行是行深般若波羅蜜多，初修業菩薩摩訶薩云何行深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩都無所行是行深般若波羅蜜多，初修業菩薩摩訶薩云何行深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，應於一切法常學無所得，如是學已，用無所得而為方便，應修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，應住內空乃至無性自性空，應住真如乃至不思議界，應住苦、集、滅、道聖諦，應修四念住乃至八聖道支，應修四靜慮、四無量、四無色定，應修八解脫乃至十遍處，應修空、無相、無願解脫門，應修菩薩摩訶薩地，應修一切陀羅尼門、三摩地門，應修五眼、六神通，應修如來十力乃至十八佛不共法，應修無忘失法、恒住捨性，應修一切智、道相智、一切相智，應修一切菩薩摩訶薩行，應修諸佛無上正等菩提，應修一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩從初發心，應於一切法常學無所得，如是學已，用無所得而為方便，應修布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，應住內空乃至無性自性空，應住真如乃至不思議界，應住苦、集、滅、道聖諦，應修四念住乃至八聖道支，應修四靜慮、四無量、四無色定，應修八解脫乃至十遍處，應修空、無相、無願解脫門，應修菩薩摩訶薩地，應修一切陀羅尼門、三摩地門，應修五眼、六神通，應修如來十力乃至十八佛不共法，應修無忘失法、恒住捨性，應修一切智、道相智、一切相智，應修一切菩薩摩訶薩行，應修諸佛無上正等菩提，應修一切智智。」

具壽善現白言：「世尊！云何名有所得？云何名無所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！云何名有所得？云何名無所得？」

佛言：「善現！諸有二者名有所得，諸無二者名無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸有二者名有所得，諸無二者名無所得。」

具壽善現復白佛言：「云何有二名有所得？云何無二名無所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何有二名有所得？云何無二名無所得？」

佛告善現：「眼、色為二，乃至意、法為二，有色、無色為二，有見、無見為二，有對、無對為二，有漏、無漏為二，有為、無為為二，世間、出世間為二，生死、涅槃為二，異生法、異生為二，預流法、預流為二，乃至獨覺菩提、獨覺為二，菩薩摩訶薩行、菩薩摩訶薩為二，佛無上正等菩提、佛為二，如是一切有戲論者皆名為二，諸有二者皆有所得。善現！非眼、非色為無二，乃至非意、非法為無二，如是乃至非佛無上正等菩提、非佛為無二，如是一切離戲論者皆名無二，諸無二者皆無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「眼、色為二，乃至意、法為二，有色、無色為二，有見、無見為二，有對、無對為二，有漏、無漏為二，有為、無為為二，世間、出世間為二，生死、涅槃為二，異生法、異生為二，預流法、預流為二，乃至獨覺菩提、獨覺為二，菩薩摩訶薩行、菩薩摩訶薩為二，佛無上正等菩提、佛為二，如是一切有戲論者皆名為二，諸有二者皆有所得。善現！非眼、非色為無二，乃至非意、非法為無二，如是乃至非佛無上正等菩提、非佛為無二，如是一切離戲論者皆名無二，諸無二者皆無所得。」

具壽善現白言：「世尊！為有所得故無所得？為無所得故無所得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！為有所得故無所得？為無所得故無所得？」

佛言：「善現！非有所得故無所得，非無所得故無所得，然有所得、無所得平等性名無所得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於有所得、無所得平等性應勤修學。善現！諸菩薩摩訶薩如是學時，名學般若波羅蜜多無所得者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！非有所得故無所得，非無所得故無所得，然有所得、無所得平等性名無所得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩於有所得、無所得平等性應勤修學。善現！諸菩薩摩訶薩如是學時，名學般若波羅蜜多無所得者。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不著有所得，不著無所得，是菩薩摩訶薩云何修行甚深般若波羅蜜多，能從一地至一地漸次圓滿？若無從一地至一地漸次圓滿，云何能得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不著有所得，不著無所得，是菩薩摩訶薩云何修行甚深般若波羅蜜多，能從一地至一地漸次圓滿？若無從一地至一地漸次圓滿，云何能得一切智智？」

佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，非住有所得行深般若波羅蜜多，能從一地至一地漸次圓滿得一切智智，非住無所得行深般若波羅蜜多，能從一地至一地漸次圓滿得一切智智。所以者何？善現！甚深般若波羅蜜多無所得，一切智智亦無所得，行深般若波羅蜜多者亦無所得，此無所得亦無所得。善現！諸菩薩摩訶薩應如是行甚深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，非住有所得行深般若波羅蜜多，能從一地至一地漸次圓滿得一切智智，非住無所得行深般若波羅蜜多，能從一地至一地漸次圓滿得一切智智。所以者何？善現！甚深般若波羅蜜多無所得，一切智智亦無所得，行深般若波羅蜜多者亦無所得，此無所得亦無所得。善現！諸菩薩摩訶薩應如是行甚深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「若甚深般若波羅蜜多不可得，一切智智亦不可得，能行深般若波羅蜜多者亦不可得，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法常樂決擇？謂此是色，此是受、想、行、識，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是眼觸乃至意觸，此是眼觸為緣所生諸受，乃至意觸為緣所生諸受，此是地界乃至識界，此是因緣乃至增上緣，此是無明乃至老死，此是布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，此是內空乃至無性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、滅、道聖諦，此是四念住乃至八聖道支，此是四靜慮、四無量、四無色定，此是八解脫乃至十遍處，此是空、無相、無願解脫門，此是淨觀地乃至如來地，此是極喜地乃至法雲地，此是一切陀羅尼門、三摩地門，此是五眼、六神通，此是如來十力乃至十八佛不共法，此是三十二大士相、八十隨好，此是無忘失法、恒住捨性，此是一切智、道相智、一切相智，此是預流果乃至獨覺菩提，此是一切菩薩摩訶薩行，此是諸佛無上正等菩提，此是一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若甚深般若波羅蜜多不可得，一切智智亦不可得，能行深般若波羅蜜多者亦不可得，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，於一切法常樂決擇？謂此是色，此是受、想、行、識，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是眼觸乃至意觸，此是眼觸為緣所生諸受，乃至意觸為緣所生諸受，此是地界乃至識界，此是因緣乃至增上緣，此是無明乃至老死，此是布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，此是內空乃至無性自性空，此是真如乃至不思議界，此是苦、集、滅、道聖諦，此是四念住乃至八聖道支，此是四靜慮、四無量、四無色定，此是八解脫乃至十遍處，此是空、無相、無願解脫門，此是淨觀地乃至如來地，此是極喜地乃至法雲地，此是一切陀羅尼門、三摩地門，此是五眼、六神通，此是如來十力乃至十八佛不共法，此是三十二大士相、八十隨好，此是無忘失法、恒住捨性，此是一切智、道相智、一切相智，此是預流果乃至獨覺菩提，此是一切菩薩摩訶薩行，此是諸佛無上正等菩提，此是一切智智？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖於諸法常樂決擇而不得色，亦不得受、想、行、識，乃至亦不得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，雖於諸法常樂決擇而不得色，亦不得受、想、行、識，乃至亦不得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若不得色，亦不得受、想、行、識乃至亦不得一切智智者，云何能圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？若不能圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，云何能入菩薩正性離生？若不能入菩薩正性離生，云何能成熟有情？若不能成熟有情，云何能嚴淨佛土？若不能嚴淨佛土，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能轉正法輪作諸佛事？若不能轉正法輪作諸佛事，云何能解脫無量、無數百千俱胝那庾多諸有情眾生老病死，令得究竟安樂涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，若不得色，亦不得受、想、行、識乃至亦不得一切智智者，云何能圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多？若不能圓滿布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，云何能入菩薩正性離生？若不能入菩薩正性離生，云何能成熟有情？若不能成熟有情，云何能嚴淨佛土？若不能嚴淨佛土，云何能得一切智智？若不能得一切智智，云何能轉正法輪作諸佛事？若不能轉正法輪作諸佛事，云何能解脫無量、無數百千俱胝那庾多諸有情眾生老病死，令得究竟安樂涅槃？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為色故行深般若波羅蜜多，亦不為受、想、行、識故行深般若波羅蜜多，乃至亦不為一切智智故行深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，不為色故行深般若波羅蜜多，亦不為受、想、行、識故行深般若波羅蜜多，乃至亦不為一切智智故行深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，為何事故行深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時，為何事故行深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，無所為故行深般若波羅蜜多。何以故？善現！一切法無為無作，甚深般若波羅蜜多亦無為無作，一切智智亦無為無作，諸菩薩摩訶薩亦無為無作。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應以無為無作而為方便，行深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，無所為故行深般若波羅蜜多。何以故？善現！一切法無為無作，甚深般若波羅蜜多亦無為無作，一切智智亦無為無作，諸菩薩摩訶薩亦無為無作。如是，善現！諸菩薩摩訶薩應以無為無作而為方便，行深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「若一切法無為無作，不應施設三乘有異，謂聲聞乘、若獨覺乘、若無上乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法無為無作，不應施設三乘有異，謂聲聞乘、若獨覺乘、若無上乘。」

佛告善現：「非無為無作法施設可得，要有為有作法施設可得。所以者何？善現！有諸愚夫無聞異生，執著色，執著受、想、行、識，乃至執著一切智智。由執著故，念色得色，念受、想、行、識得受、想、行、識，乃至念一切智智得一切智智。由念得故，作是思惟：『我定當得一切智智，脫諸有情生老病死，令得究竟安樂涅槃。』善現！是諸愚夫無聞異生，由顛倒故作是思惟則為謗佛。所以者何？善現！佛以五眼求色不可得，求受、想、行、識不可得，乃至求一切智智不可得，求諸有情亦不可得。彼諸愚夫無聞異生，盲無慧目執著諸法，若當證得一切智智，脫諸有情生老病死，令得究竟安樂涅槃，必無是處！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「非無為無作法施設可得，要有為有作法施設可得。所以者何？善現！有諸愚夫無聞異生，執著色，執著受、想、行、識，乃至執著一切智智。由執著故，念色得色，念受、想、行、識得受、想、行、識，乃至念一切智智得一切智智。由念得故，作是思惟：『我定當得一切智智，脫諸有情生老病死，令得究竟安樂涅槃。』善現！是諸愚夫無聞異生，由顛倒故作是思惟則為謗佛。所以者何？善現！佛以五眼求色不可得，求受、想、行、識不可得，乃至求一切智智不可得，求諸有情亦不可得。彼諸愚夫無聞異生，盲無慧目執著諸法，若當證得一切智智，脫諸有情生老病死，令得究竟安樂涅槃，必無是處！」

具壽善現復白佛言：「若諸如來、應、正等覺，以淨五眼求色不可得，求受、想、行、識不可得，乃至求一切智智不可得，求諸有情亦不可得，應無證得一切智智，脫諸有情生老病死，令得究竟安樂涅槃，云何世尊自能證得一切智智，安立有情三聚差別，謂正性定聚、邪性定聚及不定聚？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若諸如來、應、正等覺，以淨五眼求色不可得，求受、想、行、識不可得，乃至求一切智智不可得，求諸有情亦不可得，應無證得一切智智，脫諸有情生老病死，令得究竟安樂涅槃，云何世尊自能證得一切智智，安立有情三聚差別，謂正性定聚、邪性定聚及不定聚？」

佛告善現：「我證無上正等菩提，以淨五眼如實觀察，決無有情實能證得一切智智，安立有情三聚差別。然諸有情愚癡顛倒，於非實法起實法想，於非實有情起實有情想，我為除遣彼虛妄執，依世俗說不依勝義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「我證無上正等菩提，以淨五眼如實觀察，決無有情實能證得一切智智，安立有情三聚差別。然諸有情愚癡顛倒，於非實法起實法想，於非實有情起實有情想，我為除遣彼虛妄執，依世俗說不依勝義。」

具壽善現復白佛言：「如來為住勝義，證得一切智智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「如來為住勝義，證得一切智智耶？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

善現復問：「如來為住顛倒證得一切智智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「如來為住顛倒證得一切智智耶？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

善現復問：「如來若不住勝義證得一切智智，亦不住顛倒證得一切智智者，將無如來不能證得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「如來若不住勝義證得一切智智，亦不住顛倒證得一切智智者，將無如來不能證得一切智智？」

佛言：「不爾！善現當知！我雖證得一切智智然無所住，謂不住有為界，亦不住無為界。善現！譬如如來所變化者，雖不住有為界亦不住無為界，然有去來行住坐臥。善現！是所變化者，若行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若住內空乃至無性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、滅、道聖諦，若修四念住乃至八聖道支，若修四靜慮、四無量、四無色定，若修八解脫乃至十遍處，若修空、無相、無願解脫門，若修極喜地乃至法雲地，若修一切陀羅尼門、三摩地門，若修五眼、六神通，若修如來十力乃至十八佛不共法，若修無忘失法、恒住捨性，若修一切智、道相智、一切相智，若修一切菩薩摩訶薩行，若修諸佛無上正等菩提，若證一切智智，若轉法輪作諸佛事。是所變化者，復轉化作無量有情，於中安立三聚差別。善現！於意云何？是諸如來所變化者，為實有去來行住坐臥？乃至實有安立有情三聚別不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！善現當知！我雖證得一切智智然無所住，謂不住有為界，亦不住無為界。善現！譬如如來所變化者，雖不住有為界亦不住無為界，然有去來行住坐臥。善現！是所變化者，若行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，若住內空乃至無性自性空，若住真如乃至不思議界，若住苦、集、滅、道聖諦，若修四念住乃至八聖道支，若修四靜慮、四無量、四無色定，若修八解脫乃至十遍處，若修空、無相、無願解脫門，若修極喜地乃至法雲地，若修一切陀羅尼門、三摩地門，若修五眼、六神通，若修如來十力乃至十八佛不共法，若修無忘失法、恒住捨性，若修一切智、道相智、一切相智，若修一切菩薩摩訶薩行，若修諸佛無上正等菩提，若證一切智智，若轉法輪作諸佛事。是所變化者，復轉化作無量有情，於中安立三聚差別。善現！於意云何？是諸如來所變化者，為實有去來行住坐臥？乃至實有安立有情三聚別不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛言：「善現！如來亦爾，知一切法皆如變化，說一切法亦如變化，雖有所作而無真實，雖度有情而無所度，如所變化者度變化有情。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應如如來所變化者，雖有所作而無執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！如來亦爾，知一切法皆如變化，說一切法亦如變化，雖有所作而無真實，雖度有情而無所度，如所變化者度變化有情。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應如如來所變化者，雖有所作而無執著。」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆如變化，如來亦爾，是則如來與變化者有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法皆如變化，如來亦爾，是則如來與變化者有何差別？」

佛告善現：「如來與彼所變化者及一切法實無差別。所以者何？善現！如來所作一切事業，所變化者亦皆能作彼所作事，如來亦能，是故如來與所變化及一切法皆無差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如來與彼所變化者及一切法實無差別。所以者何？善現！如來所作一切事業，所變化者亦皆能作彼所作事，如來亦能，是故如來與所變化及一切法皆無差別。」

具壽善現復白佛言：「若無由佛所變化者，如來獨能作所作事？若無如來，彼所變化為獨能作所作事不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若無由佛所變化者，如來獨能作所作事？若無如來，彼所變化為獨能作所作事不？」

佛言：「能作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「能作。」

善現問曰：「其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現問曰：「其事云何？」

佛告善現：「如有如來、應、正等覺名善寂慧，自應度者皆已度訖，時，無菩薩堪受佛記，便化作一佛令住世間，自入無餘依大涅槃界。時，彼化佛於半劫中作諸佛事，過半劫已，授一菩薩大菩提記現入涅槃。時，諸天、人、阿素洛等，皆謂彼佛今入涅槃，然化佛身實無起滅。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應信知一切法皆如變化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如有如來、應、正等覺名善寂慧，自應度者皆已度訖，時，無菩薩堪受佛記，便化作一佛令住世間，自入無餘依大涅槃界。時，彼化佛於半劫中作諸佛事，過半劫已，授一菩薩大菩提記現入涅槃。時，諸天、人、阿素洛等，皆謂彼佛今入涅槃，然化佛身實無起滅。如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，應信知一切法皆如變化。」

具壽善現復白佛言：「若如來身與所變化等無差別，云何能作世間施主真淨福田？若諸有情為涅槃故，於如來所供養恭敬其福無盡，乃至最後入無餘依般涅槃界，如是若有為涅槃故供養恭敬佛變化者，所獲福聚亦應無盡，乃至最後入無餘依般涅槃界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若如來身與所變化等無差別，云何能作世間施主真淨福田？若諸有情為涅槃故，於如來所供養恭敬其福無盡，乃至最後入無餘依般涅槃界，如是若有為涅槃故供養恭敬佛變化者，所獲福聚亦應無盡，乃至最後入無餘依般涅槃界。」

佛告善現：「如如來身由法性故，能與天、人、阿素洛等作淨福田，佛所變化亦復如是，由法性故能與天、人、阿素洛等作淨福田。如如來身受諸施主供養恭敬，令彼施主窮生死際其福無盡，佛所變化亦復如是，受諸施主供養恭敬，亦令施主窮生死際其福無盡。善現當知！且置供養恭敬如來及變化者所獲功德，若善男子、善女人等，於如來所起慈敬心思惟憶念，是善男子、善女人等善根無盡，乃至最後作苦邊際。善現當知！復置於佛起慈敬心思惟憶念所獲功德，若善男子、善女人等為供養佛，下至一華散虛空中，是善男子、善女人等善根無盡，乃至最後作苦邊際。善現當知！復置為欲供養佛故下至一華散虛空中所獲功德，若善男子、善女人等，下至一稱南謨佛陀、大調御士，是善男子、善女人等善根無盡，乃至最後作苦邊際。如是，善現！於諸如來、應、正等覺大福田所供養恭敬，獲如是等大功德利，其量難測。是故，善現當知！如來與變化佛俱為施主，真淨福田等無差別，與諸法性為定量故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如如來身由法性故，能與天、人、阿素洛等作淨福田，佛所變化亦復如是，由法性故能與天、人、阿素洛等作淨福田。如如來身受諸施主供養恭敬，令彼施主窮生死際其福無盡，佛所變化亦復如是，受諸施主供養恭敬，亦令施主窮生死際其福無盡。善現當知！且置供養恭敬如來及變化者所獲功德，若善男子、善女人等，於如來所起慈敬心思惟憶念，是善男子、善女人等善根無盡，乃至最後作苦邊際。善現當知！復置於佛起慈敬心思惟憶念所獲功德，若善男子、善女人等為供養佛，下至一華散虛空中，是善男子、善女人等善根無盡，乃至最後作苦邊際。善現當知！復置為欲供養佛故下至一華散虛空中所獲功德，若善男子、善女人等，下至一稱南謨佛陀、大調御士，是善男子、善女人等善根無盡，乃至最後作苦邊際。如是，善現！於諸如來、應、正等覺大福田所供養恭敬，獲如是等大功德利，其量難測。是故，善現當知！如來與變化佛俱為施主，真淨福田等無差別，與諸法性為定量故。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應以如是諸法法性而為定量，行深般若波羅蜜多，方便善巧入諸法法性已，而於諸法不壞法性，謂不分別：此是般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，此是般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多法性；此是內空乃至無性自性空，此是內空乃至無性自性空法性；此是真如乃至不思議界，此是真如乃至不思議界法性；此是苦、集、滅、道聖諦，此是苦、集、滅、道聖諦法性；此是四念住乃至八聖道支，此是四念住乃至八聖道支法性；此是四靜慮、四無量、四無色定，此是四靜慮、四無量、四無色定法性；此是八解脫乃至十遍處，此是八解脫乃至十遍處法性；此是空、無相、無願解脫門，此是空、無相、無願解脫門法性；此是極喜地乃至法雲地，此是極喜地乃至法雲地法性；此是一切陀羅尼門、三摩地門，此是一切陀羅尼門、三摩地門法性；此是五眼、六神通，此是五眼、六神通法性；此是如來十力乃至十八佛不共法，此是如來十力乃至十八佛不共法法性；此是三十二大士相、八十隨好，此是三十二大士相、八十隨好法性；此是無忘失法、恒住捨性，此是無忘失法、恒住捨性法性；此是一切智、道相智、一切相智，此是一切智、道相智、一切相智法性；此是預流果乃至獨覺菩提，此是預流果乃至獨覺菩提法性；此是一切菩薩摩訶薩行，此是一切菩薩摩訶薩行法性；此是諸佛無上正等菩提；此是諸佛無上正等菩提法性，此是一切智智，此是一切智智法性。善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不應如是分別諸法法性差別而壞法性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩應以如是諸法法性而為定量，行深般若波羅蜜多，方便善巧入諸法法性已，而於諸法不壞法性，謂不分別：此是般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，此是般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多法性；此是內空乃至無性自性空，此是內空乃至無性自性空法性；此是真如乃至不思議界，此是真如乃至不思議界法性；此是苦、集、滅、道聖諦，此是苦、集、滅、道聖諦法性；此是四念住乃至八聖道支，此是四念住乃至八聖道支法性；此是四靜慮、四無量、四無色定，此是四靜慮、四無量、四無色定法性；此是八解脫乃至十遍處，此是八解脫乃至十遍處法性；此是空、無相、無願解脫門，此是空、無相、無願解脫門法性；此是極喜地乃至法雲地，此是極喜地乃至法雲地法性；此是一切陀羅尼門、三摩地門，此是一切陀羅尼門、三摩地門法性；此是五眼、六神通，此是五眼、六神通法性；此是如來十力乃至十八佛不共法，此是如來十力乃至十八佛不共法法性；此是三十二大士相、八十隨好，此是三十二大士相、八十隨好法性；此是無忘失法、恒住捨性，此是無忘失法、恒住捨性法性；此是一切智、道相智、一切相智，此是一切智、道相智、一切相智法性；此是預流果乃至獨覺菩提，此是預流果乃至獨覺菩提法性；此是一切菩薩摩訶薩行，此是一切菩薩摩訶薩行法性；此是諸佛無上正等菩提；此是諸佛無上正等菩提法性，此是一切智智，此是一切智智法性。善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不應如是分別諸法法性差別而壞法性。」

具壽善現白言：「世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不應分別諸法法性壞法性者，云何世尊自說諸法法性差別而壞法性？謂世尊說此是色，此是受、想、行、識，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是眼觸乃至意觸，此是眼觸為緣所生諸受，乃至意觸為緣所生諸受，此是地界乃至識界，此是因緣乃至增上緣，此是無明乃至老死，此是內法，此是外法；此是善法，此是非善法；此是有記法，此是無記法；此是有漏法，此是無漏法；此是世間法，此是出世間法；此是共法，此是不共法；此是有諍法，此是無諍法；此是有為法，此是無為法。世尊！既說如是等法種種差別，將無世尊自壞法性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，不應分別諸法法性壞法性者，云何世尊自說諸法法性差別而壞法性？謂世尊說此是色，此是受、想、行、識，此是眼處乃至意處，此是色處乃至法處，此是眼界乃至意界，此是色界乃至法界，此是眼識界乃至意識界，此是眼觸乃至意觸，此是眼觸為緣所生諸受，乃至意觸為緣所生諸受，此是地界乃至識界，此是因緣乃至增上緣，此是無明乃至老死，此是內法，此是外法；此是善法，此是非善法；此是有記法，此是無記法；此是有漏法，此是無漏法；此是世間法，此是出世間法；此是共法，此是不共法；此是有諍法，此是無諍法；此是有為法，此是無為法。世尊！既說如是等法種種差別，將無世尊自壞法性？」

佛言：「善現！我不自壞諸法法性，但以名相方便假說，令諸有情悟入諸法法性平等，出離生死證得涅槃。是故，善現！一切如來、應、正等覺雖說諸法種種名相，而能不壞諸法實性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！我不自壞諸法法性，但以名相方便假說，令諸有情悟入諸法法性平等，出離生死證得涅槃。是故，善現！一切如來、應、正等覺雖說諸法種種名相，而能不壞諸法實性。」

具壽善現復白佛言：「若佛但以名相假說諸法法性，令諸有情方便悟入法性平等，出離生死證得涅槃，云何佛於無名相法，以名相說而言不壞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若佛但以名相假說諸法法性，令諸有情方便悟入法性平等，出離生死證得涅槃，云何佛於無名相法，以名相說而言不壞？」

佛告善現：「我隨世俗於一切法假立名相，為諸有情方便宣說而無執著，故無所壞。善現！如諸愚夫聞說苦等，執著名相不了假說，非諸如來及佛弟子聞說苦等執著名相，然如實知隨世俗說，無有真實諸法名相。善現！若諸聖者於名著名，於相著相，彼則亦應於空著空，於無相著無相，於無願著無願，於真如著真如，於法界著法界，於實際著實際，於無為著無為。善現！是一切法唯有假名，唯有假相而無真實，聖者於中亦不執著唯假名相。如是，善現！諸菩薩摩訶薩住一切法，但假名相行深般若波羅蜜多，而於其中無所執著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「我隨世俗於一切法假立名相，為諸有情方便宣說而無執著，故無所壞。善現！如諸愚夫聞說苦等，執著名相不了假說，非諸如來及佛弟子聞說苦等執著名相，然如實知隨世俗說，無有真實諸法名相。善現！若諸聖者於名著名，於相著相，彼則亦應於空著空，於無相著無相，於無願著無願，於真如著真如，於法界著法界，於實際著實際，於無為著無為。善現！是一切法唯有假名，唯有假相而無真實，聖者於中亦不執著唯假名相。如是，善現！諸菩薩摩訶薩住一切法，但假名相行深般若波羅蜜多，而於其中無所執著。」

具壽善現復白佛言：「若一切法但有名相，諸菩薩摩訶薩為何事故發菩提心，受諸勤苦行菩薩行，謂自勤苦修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行一切菩薩摩訶薩行，修行諸佛無上正等菩提，修行一切智智皆令圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法但有名相，諸菩薩摩訶薩為何事故發菩提心，受諸勤苦行菩薩行，謂自勤苦修行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，安住內空乃至無性自性空，安住真如乃至不思議界，安住苦、集、滅、道聖諦，修行四念住乃至八聖道支，修行四靜慮、四無量、四無色定，修行八解脫乃至十遍處，修行空、無相、無願解脫門，修行極喜地乃至法雲地，修行一切陀羅尼門、三摩地門，修行五眼、六神通，修行如來十力乃至十八佛不共法，修行無忘失法、恒住捨性，修行一切智、道相智、一切相智，修行一切菩薩摩訶薩行，修行諸佛無上正等菩提，修行一切智智皆令圓滿。」

佛告善現：「以一切法但有名相，如是名相唯假施設，名相性空，諸有情類顛倒執著，沈淪生死不證涅槃。是故菩薩摩訶薩眾悲愍彼故發菩提心，受諸勤苦行菩薩行，漸次證得一切智智，既自證得一切智智，轉正法輪，以三乘法方便拔濟，令出生死入無餘依般涅槃界，然諸名相無生無滅，亦無住異施設可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「以一切法但有名相，如是名相唯假施設，名相性空，諸有情類顛倒執著，沈淪生死不證涅槃。是故菩薩摩訶薩眾悲愍彼故發菩提心，受諸勤苦行菩薩行，漸次證得一切智智，既自證得一切智智，轉正法輪，以三乘法方便拔濟，令出生死入無餘依般涅槃界，然諸名相無生無滅，亦無住異施設可得。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！佛說一切智智為一切智智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！佛說一切智智為一切智智耶？」

佛言：「善現！我說一切智智為一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！我說一切智智為一切智智。」

具壽善現復白佛言：「如來曾說一切智智略有三種，謂一切智、道相智、一切相智。如是三智其相云何？有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「如來曾說一切智智略有三種，謂一切智、道相智、一切相智。如是三智其相云何？有何差別？」

佛告善現：「一切智者，謂共聲聞及獨覺智。道相智者，謂共菩薩摩訶薩智。一切相智者，謂諸如來、應、正等覺不共妙智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「一切智者，謂共聲聞及獨覺智。道相智者，謂共菩薩摩訶薩智。一切相智者，謂諸如來、應、正等覺不共妙智。」

具壽善現復白佛言：「何故一切智是共聲聞及獨覺智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何故一切智是共聲聞及獨覺智？」

佛告善現：「一切智者，謂五蘊、十二處、十八界等差別法門，聲聞、獨覺亦能了知法門差別，而不能知一切道相及一切法、一切種相故，一切智是共聲聞及獨覺智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「一切智者，謂五蘊、十二處、十八界等差別法門，聲聞、獨覺亦能了知法門差別，而不能知一切道相及一切法、一切種相故，一切智是共聲聞及獨覺智。」

具壽善現復白佛言：「何故道相智是共菩薩摩訶薩智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何故道相智是共菩薩摩訶薩智？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應學遍知一切道相，謂聲聞道相、獨覺道相、菩薩道相、如來道相，諸菩薩摩訶薩於此諸道應常修學令速圓滿。雖令此道作所應作，而不令其證住實際故，道相智是共菩薩摩訶薩智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應學遍知一切道相，謂聲聞道相、獨覺道相、菩薩道相、如來道相，諸菩薩摩訶薩於此諸道應常修學令速圓滿。雖令此道作所應作，而不令其證住實際故，道相智是共菩薩摩訶薩智。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩修如來道得圓滿已，豈於實際亦不證住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩修如來道得圓滿已，豈於實際亦不證住？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土及修大願，若未圓滿猶於實際未應證住，若已圓滿乃於實際應可證住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩成熟有情、嚴淨佛土及修大願，若未圓滿猶於實際未應證住，若已圓滿乃於實際應可證住。」

具壽善現復問世尊：「諸菩薩摩訶薩為住於道證住實際耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復問世尊：「諸菩薩摩訶薩為住於道證住實際耶？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

善現復問：「諸菩薩摩訶薩為住非道證住實際耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「諸菩薩摩訶薩為住非道證住實際耶？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

善現復問：「諸菩薩摩訶薩為住道非道證住實際耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「諸菩薩摩訶薩為住道非道證住實際耶？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

善現復問：「諸菩薩摩訶薩為住非道非非道證住實際耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「諸菩薩摩訶薩為住非道非非道證住實際耶？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

具壽善現復白佛言：「世尊！若爾諸菩薩摩訶薩為何所住證住實際耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！若爾諸菩薩摩訶薩為何所住證住實際耶？」

佛言：「善現！於意云何？汝為住道得盡諸漏心解脫不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！於意云何？汝為住道得盡諸漏心解脫不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！汝為住非道得盡諸漏心解脫不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！汝為住非道得盡諸漏心解脫不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！汝為住道非道得盡諸漏心解脫不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！汝為住道非道得盡諸漏心解脫不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！汝為住非道非非道得盡諸漏心解脫不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！汝為住非道非非道得盡諸漏心解脫不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

佛言：「善現！汝何所住得盡諸漏心永解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！汝何所住得盡諸漏心永解脫？」

善現對曰：「非我有住得盡諸漏心永解脫，然我盡漏心得解脫都無所住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「非我有住得盡諸漏心永解脫，然我盡漏心得解脫都無所住。」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，都無所住證住實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，都無所住證住實際。」

具壽善現復白佛言：「何故一切相智名一切相智耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何故一切相智名一切相智耶？」

佛告善現：「知一切法皆同一相，謂寂滅相，是故名為一切相智。復次，善現！諸行、狀、相能表諸法，如來如實能遍覺知，由是故名一切相智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「知一切法皆同一相，謂寂滅相，是故名為一切相智。復次，善現！諸行、狀、相能表諸法，如來如實能遍覺知，由是故名一切相智。」

具壽善現復白佛言：「若一切智、若道相智、若一切相智，如是三智，諸煩惱斷有差別不？有有餘斷、無餘斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切智、若道相智、若一切相智，如是三智，諸煩惱斷有差別不？有有餘斷、無餘斷不？」

佛告善現：「非諸煩惱斷有差別，然諸如來一切煩惱習氣相續皆已永斷，聲聞、獨覺習氣相續猶未永斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「非諸煩惱斷有差別，然諸如來一切煩惱習氣相續皆已永斷，聲聞、獨覺習氣相續猶未永斷。」

善現復問：「諸煩惱斷得無為不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「諸煩惱斷得無為不？」

佛言：「如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！」

善現復問：「聲聞、獨覺不得無為，煩惱斷不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「聲聞、獨覺不得無為，煩惱斷不？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

善現復問：「無為法中有差別不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「無為法中有差別不？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

具壽善現復白佛言：「若無為法無差別者，佛何故說一切如來、應、正等覺習氣相續皆已永斷，聲聞、獨覺習氣相續猶未永斷？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若無為法無差別者，佛何故說一切如來、應、正等覺習氣相續皆已永斷，聲聞、獨覺習氣相續猶未永斷？」

佛言：「善現！習氣相續實非煩惱，然諸聲聞及諸獨覺煩惱已斷，猶有少分似貪瞋癡動發身、語，即說此為習氣相續。此在愚夫異生相續能引無義，非在聲聞、獨覺相續能引無義，如是一切習氣相續，諸佛世尊究竟無有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！習氣相續實非煩惱，然諸聲聞及諸獨覺煩惱已斷，猶有少分似貪瞋癡動發身、語，即說此為習氣相續。此在愚夫異生相續能引無義，非在聲聞、獨覺相續能引無義，如是一切習氣相續，諸佛世尊究竟無有。」

具壽善現白言：「世尊！道與涅槃俱無自性，佛何故說此是預流、此是一來、此是不還、此是阿羅漢、此是獨覺、此是菩薩、此是如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！道與涅槃俱無自性，佛何故說此是預流、此是一來、此是不還、此是阿羅漢、此是獨覺、此是菩薩、此是如來？」

佛告善現：「若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若獨覺、若菩薩、若如來，一切皆是無為所顯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若預流、若一來、若不還、若阿羅漢、若獨覺、若菩薩、若如來，一切皆是無為所顯。」

具壽善現復白佛言：「無為法中實有預流乃至如來義差別不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「無為法中實有預流乃至如來義差別不？」

佛言：「不爾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不爾！」

善現復問：「若爾何故佛說預流乃至如來一切皆是無為所顯？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現復問：「若爾何故佛說預流乃至如來一切皆是無為所顯？」

佛言：「善現！我依世俗言說顯示有預流等所顯差別，不依勝義，非勝義中可有顯示。何以故？非無為中有語言道或分別慧、若復二種，然由彼彼世俗言說諸法斷故，施設彼彼世俗言說諸法後際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善現！我依世俗言說顯示有預流等所顯差別，不依勝義，非勝義中可有顯示。何以故？非無為中有語言道或分別慧、若復二種，然由彼彼世俗言說諸法斷故，施設彼彼世俗言說諸法後際。」

具壽善現復白佛言：「若一切法自相皆空，前際尚無，況有後際，云何施設有後際耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法自相皆空，前際尚無，況有後際，云何施設有後際耶？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸所有法自相皆空，前際尚無，況有後際！後際實有必無是處，然諸有情不能了達諸所有法自相皆空，為益彼故方便假說：『此是前際，此是後際。』然一切法自相空中，前際後際俱不可得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩達一切法自相空已，應行般若波羅蜜多。善現當知！諸菩薩摩訶薩達一切法自相皆空，修行般若波羅蜜多，於諸法中無所執著，謂不執著若內若外、若善若非善、若有記若無記、若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為諸法差別，亦不執著若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法，唯依世俗言說假立，不依勝義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。諸所有法自相皆空，前際尚無，況有後際！後際實有必無是處，然諸有情不能了達諸所有法自相皆空，為益彼故方便假說：『此是前際，此是後際。』然一切法自相空中，前際後際俱不可得。如是，善現！諸菩薩摩訶薩達一切法自相空已，應行般若波羅蜜多。善現當知！諸菩薩摩訶薩達一切法自相皆空，修行般若波羅蜜多，於諸法中無所執著，謂不執著若內若外、若善若非善、若有記若無記、若世間若出世間、若有漏若無漏、若有為若無為諸法差別，亦不執著若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法，唯依世俗言說假立，不依勝義。」