大般若波羅蜜多經卷第四百六十一三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百六十一三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分巧便品第六十八之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分巧便品第六十八之二

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！佛說菩薩摩訶薩應於般若波羅蜜多常勤修學耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！佛說菩薩摩訶薩應於般若波羅蜜多常勤修學耶？」

佛告善現：「如是！如是！我說菩薩摩訶薩應於般若波羅蜜多常勤修學。善現！若菩薩摩訶薩欲於諸法得大自在，當學般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多具大勢力，令諸菩薩摩訶薩眾於一切法得自在故。善現當知！甚深般若波羅蜜多是諸善法所趣向門，譬如大海是一切水所趣向門。是故，善現！若聲聞乘補特伽羅、若獨覺乘補特伽羅、若菩薩乘補特伽羅，皆應於此甚深般若波羅蜜多常勤修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！我說菩薩摩訶薩應於般若波羅蜜多常勤修學。善現！若菩薩摩訶薩欲於諸法得大自在，當學般若波羅蜜多。所以者何？甚深般若波羅蜜多具大勢力，令諸菩薩摩訶薩眾於一切法得自在故。善現當知！甚深般若波羅蜜多是諸善法所趣向門，譬如大海是一切水所趣向門。是故，善現！若聲聞乘補特伽羅、若獨覺乘補特伽羅、若菩薩乘補特伽羅，皆應於此甚深般若波羅蜜多常勤修學。

「善現！諸菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修學時，應於布施波羅蜜多乃至靜慮波羅蜜多亦常修學，應於內空乃至無性自性空亦常安住，應於真如乃至不思議界亦常安住，應於苦、集、滅、道聖諦亦常安住，應於四念住乃至八聖道支亦常修學，應於四靜慮、四無量、四無色定亦常修學，應於八解脫乃至十遍處亦常修學，應於空、無相、無願解脫門亦常修學，應於菩薩摩訶薩地亦常修學，應於一切陀羅尼門、三摩地門亦常修學，應於五眼、六神通亦常修學，應於如來十力乃至十八佛不共法亦常修學，應於無忘失法、恒住捨性亦常修學，應於一切智、道相智、一切相智亦常修學，應於一切菩薩摩訶薩行亦常修學，應於諸佛無上正等菩提亦常修學，應於一切智智亦常修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修學時，應於布施波羅蜜多乃至靜慮波羅蜜多亦常修學，應於內空乃至無性自性空亦常安住，應於真如乃至不思議界亦常安住，應於苦、集、滅、道聖諦亦常安住，應於四念住乃至八聖道支亦常修學，應於四靜慮、四無量、四無色定亦常修學，應於八解脫乃至十遍處亦常修學，應於空、無相、無願解脫門亦常修學，應於菩薩摩訶薩地亦常修學，應於一切陀羅尼門、三摩地門亦常修學，應於五眼、六神通亦常修學，應於如來十力乃至十八佛不共法亦常修學，應於無忘失法、恒住捨性亦常修學，應於一切智、道相智、一切相智亦常修學，應於一切菩薩摩訶薩行亦常修學，應於諸佛無上正等菩提亦常修學，應於一切智智亦常修學。

「善現！如善射人甲冑堅固、弓箭如意，不懼怨敵。諸菩薩摩訶薩亦復如是，攝受般若波羅蜜多方便善巧，備諸功德，一切魔軍外道異論所不能屈。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，應勤修學甚深般若波羅蜜多。善現！若菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常勤修學，便為十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊常共護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如善射人甲冑堅固、弓箭如意，不懼怨敵。諸菩薩摩訶薩亦復如是，攝受般若波羅蜜多方便善巧，備諸功德，一切魔軍外道異論所不能屈。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，應勤修學甚深般若波羅蜜多。善現！若菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常勤修學，便為十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊常共護念。」

具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩常勤修學甚深般若波羅蜜多，便為十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊常共護念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩常勤修學甚深般若波羅蜜多，便為十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊常共護念？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常勤修學，則能修行布施波羅蜜多，乃至修行一切智智，由此十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊常共護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常勤修學，則能修行布施波羅蜜多，乃至修行一切智智，由此十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊常共護念。」

具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩云何修行布施波羅蜜多，乃至修行一切智智，便為十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊常共護念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「是菩薩摩訶薩云何修行布施波羅蜜多，乃至修行一切智智，便為十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊常共護念？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，觀布施波羅蜜多不可得，乃至修行一切智智時，觀一切智智不可得故，為十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊常共護念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時，觀布施波羅蜜多不可得，乃至修行一切智智時，觀一切智智不可得故，為十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊常共護念。

「復次，善現！如是十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊，如色不可得故常共護念是菩薩摩訶薩，如受、想、行、識不可得故常共護念是菩薩摩訶薩，乃至如一切智智不可得故常共護念是菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如是十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊，如色不可得故常共護念是菩薩摩訶薩，如受、想、行、識不可得故常共護念是菩薩摩訶薩，乃至如一切智智不可得故常共護念是菩薩摩訶薩。

「復次，善現！如是十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊，不以色故常共護念是菩薩摩訶薩，不以受、想、行、識故常共護念是菩薩摩訶薩，乃至不以一切智智故常共護念是菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！如是十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊，不以色故常共護念是菩薩摩訶薩，不以受、想、行、識故常共護念是菩薩摩訶薩，乃至不以一切智智故常共護念是菩薩摩訶薩。」

具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩雖多處學而無所學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「諸菩薩摩訶薩雖多處學而無所學。」

佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩雖多處學而無所學。所以者何？實無有法可令菩薩摩訶薩眾於中修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！諸菩薩摩訶薩雖多處學而無所學。所以者何？實無有法可令菩薩摩訶薩眾於中修學。」

具壽善現復白佛言：「世尊！為諸菩薩摩訶薩或略或廣宣說六種波羅蜜多相應之法，若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，於此六種波羅蜜多相應法教，若略若廣皆應聽聞、受持、讀誦、究竟通利，既通利已如理思惟，既思惟已審正觀察，正觀察已，令心、心所於所緣相皆不復轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！為諸菩薩摩訶薩或略或廣宣說六種波羅蜜多相應之法，若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，於此六種波羅蜜多相應法教，若略若廣皆應聽聞、受持、讀誦、究竟通利，既通利已如理思惟，既思惟已審正觀察，正觀察已，令心、心所於所緣相皆不復轉。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。復次，善現！諸菩薩摩訶薩於佛世尊所說六種波羅蜜多相應法教，若略若廣勤修學時，應於諸法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。復次，善現！諸菩薩摩訶薩於佛世尊所說六種波羅蜜多相應法教，若略若廣勤修學時，應於諸法如實了知略廣之相。」

具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩如實了知色真如相，受、想、行、識真如相，如實了知眼處真如相，乃至意處真如相，如實了知色處真如相乃至法處真如相，如實了知眼界真如相乃至意界真如相，如實了知色界真如相乃至法界真如相，如實了知眼識界真如相乃至意識界真如相，如實了知眼觸真如相乃至意觸真如相，如實了知眼觸為緣所生諸受真如相乃至意觸為緣所生諸受真如相，如實了知地界真如相乃至識界真如相，如實了知因緣真如相乃至增上緣真如相，如實了知無明真如相乃至老死真如相，如實了知布施波羅蜜多真如相乃至般若波羅蜜多真如相，如實了知內空真如相乃至無性自性空真如相，如實了知苦聖諦真如相，集、滅、道聖諦真如相，如實了知四念住真如相乃至八聖道支真如相，如實了知四靜慮真如相、四無量、四無色定真如相，如實了知八解脫真如相乃至十遍處真如相，如實了知空解脫門真如相、無相、無願解脫門真如相，如實了知淨觀地真如相乃至如來地真如相，如實了知極喜地真如相乃至法雲地真如相，如實了知一切陀羅尼門真如相、一切三摩地門真如相，如實了知五眼真如相、六神通真如相，如實了知如來十力真如相乃至十八佛不共法真如相，如實了知三十二大士相真如相、八十隨好真如相，如實了知無忘失法真如相、恒住捨性真如相，如實了知一切智真如相、道相智、一切相智真如相，如實了知預流果真如相乃至獨覺菩提真如相，如實了知一切菩薩摩訶薩行真如相、諸佛無上正等菩提真如相，如實了知一切智智真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩如實了知色真如相，受、想、行、識真如相，如實了知眼處真如相，乃至意處真如相，如實了知色處真如相乃至法處真如相，如實了知眼界真如相乃至意界真如相，如實了知色界真如相乃至法界真如相，如實了知眼識界真如相乃至意識界真如相，如實了知眼觸真如相乃至意觸真如相，如實了知眼觸為緣所生諸受真如相乃至意觸為緣所生諸受真如相，如實了知地界真如相乃至識界真如相，如實了知因緣真如相乃至增上緣真如相，如實了知無明真如相乃至老死真如相，如實了知布施波羅蜜多真如相乃至般若波羅蜜多真如相，如實了知內空真如相乃至無性自性空真如相，如實了知苦聖諦真如相，集、滅、道聖諦真如相，如實了知四念住真如相乃至八聖道支真如相，如實了知四靜慮真如相、四無量、四無色定真如相，如實了知八解脫真如相乃至十遍處真如相，如實了知空解脫門真如相、無相、無願解脫門真如相，如實了知淨觀地真如相乃至如來地真如相，如實了知極喜地真如相乃至法雲地真如相，如實了知一切陀羅尼門真如相、一切三摩地門真如相，如實了知五眼真如相、六神通真如相，如實了知如來十力真如相乃至十八佛不共法真如相，如實了知三十二大士相真如相、八十隨好真如相，如實了知無忘失法真如相、恒住捨性真如相，如實了知一切智真如相、道相智、一切相智真如相，如實了知預流果真如相乃至獨覺菩提真如相，如實了知一切菩薩摩訶薩行真如相、諸佛無上正等菩提真如相，如實了知一切智智真如相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。」

具壽善現白言：「世尊！云何色真如相，受、想、行、識真如相，乃至云何一切智智真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！云何色真如相，受、想、行、識真如相，乃至云何一切智智真如相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

佛告善現：「色真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名色真如相；受、想、行、識真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名受、想、行、識真如相；乃至一切智智真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一切智智真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「色真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名色真如相；受、想、行、識真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名受、想、行、識真如相；乃至一切智智真如無生無滅，亦無住異而可施設，是名一切智智真如相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如實了知色實際相，受、想、行、識實際相，乃至如實了知一切智智實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如實了知色實際相，受、想、行、識實際相，乃至如實了知一切智智實際相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。」

具壽善現白言：「世尊！云何色實際相，受、想、行、識實際相，乃至云何一切智智實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！云何色實際相，受、想、行、識實際相，乃至云何一切智智實際相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

佛告善現：「無色際是名色實際相，無受、想、行、識際是名受、想、行、識實際相，乃至無一切智智際，是名一切智智實際相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「無色際是名色實際相，無受、想、行、識際是名受、想、行、識實際相，乃至無一切智智際，是名一切智智實際相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如實了知色法界相，受、想、行、識法界相，乃至如實了知一切智智法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如實了知色法界相，受、想、行、識法界相，乃至如實了知一切智智法界相，是菩薩摩訶薩於一切法如實了知略廣之相。」

具壽善現白言：「世尊！云何色法界相，受、想、行、識法界相，乃至云何一切智智法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！云何色法界相，受、想、行、識法界相，乃至云何一切智智法界相，諸菩薩摩訶薩如實了知而於中學，於一切法如實了知略廣之相？」

佛告善現：「色如虛空，無障無礙、無生無滅、無斷無續而可施設，是名色法界相；受、想、行、識如虛空，無障無礙、無生無滅、無斷無續而可施設，是名受、想、行、識法界相；乃至一切智智如虛空，無障無礙、無生無滅、無斷無續而可施設，是名一切智智法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「色如虛空，無障無礙、無生無滅、無斷無續而可施設，是名色法界相；受、想、行、識如虛空，無障無礙、無生無滅、無斷無續而可施設，是名受、想、行、識法界相；乃至一切智智如虛空，無障無礙、無生無滅、無斷無續而可施設，是名一切智智法界相。諸菩薩摩訶薩如實了知當於中學，於一切法如實了知略廣之相。」

具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩復云何應知一切法略廣之相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩復云何應知一切法略廣之相？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩如實了知一切法不合不散，是菩薩摩訶薩應如是知一切法略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩如實了知一切法不合不散，是菩薩摩訶薩應如是知一切法略廣之相。」

具壽善現白言：「世尊！何等一切法不合不散？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！何等一切法不合不散？」

佛告善現：「色不合不散，受、想、行、識不合不散，眼處乃至意處不合不散，色處乃至法處不合不散，眼界乃至意界不合不散，色界乃至法界不合不散，眼識界乃至意識界不合不散，眼觸乃至意觸不合不散，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受不合不散，地界乃至識界不合不散，因緣乃至增上緣不合不散，無明乃至老死不合不散，貪欲、瞋恚、愚癡不合不散，欲界、色界、無色界不合不散，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不合不散，內空乃至無性自性空不合不散，真如乃至不思議界不合不散，苦、集、滅、道聖諦不合不散，四念住乃至八聖道支不合不散，四靜慮、四無量、四無色定不合不散，八解脫乃至十遍處不合不散，空、無相、無願解脫門不合不散，淨觀地乃至如來地不合不散，極喜地乃至法雲地不合不散，一切陀羅尼門、三摩地門不合不散，五眼、六神通不合不散，如來十力乃至十八佛不共法不合不散，三十二大士相、八十隨好不合不散，無忘失法、恒住捨性不合不散，一切智、道相智、一切相智不合不散，預流果乃至獨覺菩提不合不散，一切菩薩摩訶薩行不合不散，諸佛無上正等菩提不合不散，一切智智不合不散，有為界不合不散，無為界不合不散。所以者何？如是諸法皆無自性，若無自性則無所有，若無所有則不可說有合有散，諸菩薩摩訶薩於一切法如是了知，則能了知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「色不合不散，受、想、行、識不合不散，眼處乃至意處不合不散，色處乃至法處不合不散，眼界乃至意界不合不散，色界乃至法界不合不散，眼識界乃至意識界不合不散，眼觸乃至意觸不合不散，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受不合不散，地界乃至識界不合不散，因緣乃至增上緣不合不散，無明乃至老死不合不散，貪欲、瞋恚、愚癡不合不散，欲界、色界、無色界不合不散，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不合不散，內空乃至無性自性空不合不散，真如乃至不思議界不合不散，苦、集、滅、道聖諦不合不散，四念住乃至八聖道支不合不散，四靜慮、四無量、四無色定不合不散，八解脫乃至十遍處不合不散，空、無相、無願解脫門不合不散，淨觀地乃至如來地不合不散，極喜地乃至法雲地不合不散，一切陀羅尼門、三摩地門不合不散，五眼、六神通不合不散，如來十力乃至十八佛不共法不合不散，三十二大士相、八十隨好不合不散，無忘失法、恒住捨性不合不散，一切智、道相智、一切相智不合不散，預流果乃至獨覺菩提不合不散，一切菩薩摩訶薩行不合不散，諸佛無上正等菩提不合不散，一切智智不合不散，有為界不合不散，無為界不合不散。所以者何？如是諸法皆無自性，若無自性則無所有，若無所有則不可說有合有散，諸菩薩摩訶薩於一切法如是了知，則能了知略廣之相。」

具壽善現白言：「世尊！如是名為略攝一切波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩若於中學能多所作。世尊！如是略攝波羅蜜多，初修業菩薩摩訶薩於中應常修學，乃至住第十地菩薩摩訶薩亦於中應常修學。世尊！若菩薩摩訶薩學此略攝波羅蜜多，於一切法能如實知略廣之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！如是名為略攝一切波羅蜜多，諸菩薩摩訶薩若於中學能多所作。世尊！如是略攝波羅蜜多，初修業菩薩摩訶薩於中應常修學，乃至住第十地菩薩摩訶薩亦於中應常修學。世尊！若菩薩摩訶薩學此略攝波羅蜜多，於一切法能如實知略廣之相。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現當知！如是略攝波羅蜜多法門，諸菩薩摩訶薩利根者能入，鈍根者不能入，等引根者能入，非等引根者不能入，勤精進者能入，不勤精進者不能入，具正念者能入，不具正念者不能入，具妙慧者能入，具惡慧者不能入。善現！若菩薩摩訶薩欲住不退轉地，當勤方便入此法門；若菩薩摩訶薩乃至欲住第十地，當勤方便入此法門；若菩薩摩訶薩乃至欲得一切智智，當勤方便入此法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。善現當知！如是略攝波羅蜜多法門，諸菩薩摩訶薩利根者能入，鈍根者不能入，等引根者能入，非等引根者不能入，勤精進者能入，不勤精進者不能入，具正念者能入，不具正念者不能入，具妙慧者能入，具惡慧者不能入。善現！若菩薩摩訶薩欲住不退轉地，當勤方便入此法門；若菩薩摩訶薩乃至欲住第十地，當勤方便入此法門；若菩薩摩訶薩乃至欲得一切智智，當勤方便入此法門。

「善現！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩則能隨學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦能隨學內空乃至無性自性空，亦能隨學真如乃至不思議界，亦能隨學苦、集、滅、道聖諦，亦能隨學四念住乃至八聖道支，亦能隨學四靜慮、四無量、四無色定，亦能隨學八解脫乃至十遍處，亦能隨學空、無相、無願解脫門，亦能隨學諸菩薩地，亦能隨學一切陀羅尼門、三摩地門，亦能隨學五眼、六神通，亦能隨學如來十力乃至十八佛不共法，亦能隨學無忘失法、恒住捨性，亦能隨學一切智、道相智、一切相智，亦能隨學一切菩薩摩訶薩行，亦能隨學諸佛無上正等菩提，亦能隨學一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩則能隨學布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，亦能隨學內空乃至無性自性空，亦能隨學真如乃至不思議界，亦能隨學苦、集、滅、道聖諦，亦能隨學四念住乃至八聖道支，亦能隨學四靜慮、四無量、四無色定，亦能隨學八解脫乃至十遍處，亦能隨學空、無相、無願解脫門，亦能隨學諸菩薩地，亦能隨學一切陀羅尼門、三摩地門，亦能隨學五眼、六神通，亦能隨學如來十力乃至十八佛不共法，亦能隨學無忘失法、恒住捨性，亦能隨學一切智、道相智、一切相智，亦能隨學一切菩薩摩訶薩行，亦能隨學諸佛無上正等菩提，亦能隨學一切智智。

「善現！若菩薩摩訶薩如如依止甚深般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩如是如是轉近所求一切智智。善現！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩所有業障及諸魔事隨起即滅。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲疾滅除一切業障及諸魔事，欲正攝受巧方便力，當學般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩如如依止甚深般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩如是如是轉近所求一切智智。善現！若菩薩摩訶薩如此般若波羅蜜多所說而學，是菩薩摩訶薩所有業障及諸魔事隨起即滅。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲疾滅除一切業障及諸魔事，欲正攝受巧方便力，當學般若波羅蜜多。

「復次，善現！若時菩薩摩訶薩行此般若波羅蜜多，修此般若波羅蜜多，習此般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩便為十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊現說法者常共護念。所以者何？善現！過去、未來、現在諸佛無不皆從甚深般若波羅蜜多而出現故。是故，善現！若菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多，當作是念：『過去未來現在諸佛所證得法，我亦當得如是。』善現！諸菩薩摩訶薩應勤修學甚深般若波羅蜜多，若勤修學甚深般若波羅蜜多，疾能證得一切智智。是故，善現！諸菩薩摩訶薩常應不捨甚深般若波羅蜜多相應作意，修行般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若時菩薩摩訶薩行此般若波羅蜜多，修此般若波羅蜜多，習此般若波羅蜜多，是時菩薩摩訶薩便為十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊現說法者常共護念。所以者何？善現！過去、未來、現在諸佛無不皆從甚深般若波羅蜜多而出現故。是故，善現！若菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多，當作是念：『過去未來現在諸佛所證得法，我亦當得如是。』善現！諸菩薩摩訶薩應勤修學甚深般若波羅蜜多，若勤修學甚深般若波羅蜜多，疾能證得一切智智。是故，善現！諸菩薩摩訶薩常應不捨甚深般若波羅蜜多相應作意，修行般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多如實修行，經彈指頃，所獲福聚其量甚多。假使有人教化三千大千世界一切有情，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，或令安住解脫及解脫智見，或令安住預流果乃至獨覺菩提，是人雖得無量福聚，而猶不及如實修行甚深般若波羅蜜多經彈指頃所獲福聚。何以故？善現！如是般若波羅蜜多，能生一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，能生一切解脫及解脫智見，能生一切預流果乃至獨覺菩提。現在十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊，無不皆由甚深般若波羅蜜多而得出現，過去未來諸佛亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多如實修行，經彈指頃，所獲福聚其量甚多。假使有人教化三千大千世界一切有情，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，或令安住解脫及解脫智見，或令安住預流果乃至獨覺菩提，是人雖得無量福聚，而猶不及如實修行甚深般若波羅蜜多經彈指頃所獲福聚。何以故？善現！如是般若波羅蜜多，能生一切布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，能生一切解脫及解脫智見，能生一切預流果乃至獨覺菩提。現在十方無量、無數、無邊世界諸佛世尊，無不皆由甚深般若波羅蜜多而得出現，過去未來諸佛亦爾。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩能不遠離甚深般若波羅蜜多相應作意，修行般若波羅蜜多，經須臾頃、或經半日、或經一日、或經半月、或經一月、或經一時、或經一歲、或經百歲，若復過此，是菩薩摩訶薩所獲福聚其量甚多，勝教十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，或令安住解脫及解脫智見，或令安住預流果乃至獨覺菩提所獲功德。所以者何？由此般若波羅蜜多，出生過去、未來、現在諸佛世尊，為諸有情如實施設布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，如實施設解脫及解脫智見，如實施設預流果乃至獨覺菩提，如實施設諸佛無上正等菩提故，此福聚勝過於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩能不遠離甚深般若波羅蜜多相應作意，修行般若波羅蜜多，經須臾頃、或經半日、或經一日、或經半月、或經一月、或經一時、或經一歲、或經百歲，若復過此，是菩薩摩訶薩所獲福聚其量甚多，勝教十方各如殑伽沙等世界一切有情，皆令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若，或令安住解脫及解脫智見，或令安住預流果乃至獨覺菩提所獲功德。所以者何？由此般若波羅蜜多，出生過去、未來、現在諸佛世尊，為諸有情如實施設布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，如實施設解脫及解脫智見，如實施設預流果乃至獨覺菩提，如實施設諸佛無上正等菩提故，此福聚勝過於彼。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩如深般若波羅蜜多所說而住，當知是菩薩摩訶薩不復退轉，常為諸佛之所護念，成就最勝方便善巧，已曾親近供養無量百千俱胝那庾多佛，於諸佛所已種無量微妙善根，已為無量真善知識之所攝受，已久修習布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，已久安住內空乃至無性自性空，已久安住真如乃至不思議界，已久安住苦、集、滅、道聖諦，已久修習四念住乃至八聖道支，已久修習四靜慮、四無量、四無色定，已久修習八解脫乃至十遍處，已久修習空、無相、無願解脫門，已久修習諸菩薩地，已久修習一切陀羅尼門、三摩地門，已久修習五眼、六神通，已久修習如來十力乃至十八佛不共法，已久修習一切智、道相智、一切相智，已久修習一切菩薩摩訶薩行，已久修習諸佛無上正等菩提，已久修習一切智智。當知是菩薩摩訶薩住童真地，一切所願無不滿足，常見諸佛無時暫捨，於諸善根恒不遠離，常能成熟所化有情，常能嚴淨所居佛土，從一佛國趣一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，聽受修行無上乘法。當知是菩薩摩訶薩已得無斷無盡辯才，已得微妙陀羅尼法成就最上微妙色身，已得諸佛授圓滿記，於隨所樂為度有情，受諸有身已得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩如深般若波羅蜜多所說而住，當知是菩薩摩訶薩不復退轉，常為諸佛之所護念，成就最勝方便善巧，已曾親近供養無量百千俱胝那庾多佛，於諸佛所已種無量微妙善根，已為無量真善知識之所攝受，已久修習布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，已久安住內空乃至無性自性空，已久安住真如乃至不思議界，已久安住苦、集、滅、道聖諦，已久修習四念住乃至八聖道支，已久修習四靜慮、四無量、四無色定，已久修習八解脫乃至十遍處，已久修習空、無相、無願解脫門，已久修習諸菩薩地，已久修習一切陀羅尼門、三摩地門，已久修習五眼、六神通，已久修習如來十力乃至十八佛不共法，已久修習一切智、道相智、一切相智，已久修習一切菩薩摩訶薩行，已久修習諸佛無上正等菩提，已久修習一切智智。當知是菩薩摩訶薩住童真地，一切所願無不滿足，常見諸佛無時暫捨，於諸善根恒不遠離，常能成熟所化有情，常能嚴淨所居佛土，從一佛國趣一佛國，供養恭敬、尊重讚歎諸佛世尊，聽受修行無上乘法。當知是菩薩摩訶薩已得無斷無盡辯才，已得微妙陀羅尼法成就最上微妙色身，已得諸佛授圓滿記，於隨所樂為度有情，受諸有身已得自在。

「當知是菩薩摩訶薩善入所緣、善入行相，善入字法、善入非字法，善入言說、善入不言說，善入一語、善入二語、善入多語，善入女語、善入男語、善入非女男語，善入過去時語、善入未來時語、善入現在時語，善入諸義、善入諸文，善入色、善入受、善入想、善入行、善入識，善入蘊、善入處、善入界，善入緣起、善入緣起支，善入世間、善入涅槃，善入法相，善入有為相、善入無為相、善入有為無為相，善入行相、善入非行相，善入相相、善入非相相，善入有性、善入非有性，善入自性、善入他性，善入合、善入離、善入合離，善入相應、善入不相應、善入相應不相應，善入真如、善入不虛妄性、善入不變異性、善入法性、善入法界、善入法定、善入法住，善入緣性、善入非緣性，善入諸聖諦，善入靜慮、善入四無量、善入四無色定，善入六波羅蜜多，善入四念住乃至八聖道支，善入八解脫乃至十遍處，善入陀羅尼門、善入三摩地門，善入三解脫門，善入一切空性，善入五眼、善入六神通，善入如來十力乃至十八佛不共法，善入無忘失法、善入恒住捨性，善入一切智、善入道相智、善入一切相智，善入有為界、善入無為界，善入界、善入非界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知是菩薩摩訶薩善入所緣、善入行相，善入字法、善入非字法，善入言說、善入不言說，善入一語、善入二語、善入多語，善入女語、善入男語、善入非女男語，善入過去時語、善入未來時語、善入現在時語，善入諸義、善入諸文，善入色、善入受、善入想、善入行、善入識，善入蘊、善入處、善入界，善入緣起、善入緣起支，善入世間、善入涅槃，善入法相，善入有為相、善入無為相、善入有為無為相，善入行相、善入非行相，善入相相、善入非相相，善入有性、善入非有性，善入自性、善入他性，善入合、善入離、善入合離，善入相應、善入不相應、善入相應不相應，善入真如、善入不虛妄性、善入不變異性、善入法性、善入法界、善入法定、善入法住，善入緣性、善入非緣性，善入諸聖諦，善入靜慮、善入四無量、善入四無色定，善入六波羅蜜多，善入四念住乃至八聖道支，善入八解脫乃至十遍處，善入陀羅尼門、善入三摩地門，善入三解脫門，善入一切空性，善入五眼、善入六神通，善入如來十力乃至十八佛不共法，善入無忘失法、善入恒住捨性，善入一切智、善入道相智、善入一切相智，善入有為界、善入無為界，善入界、善入非界。

「善入色作意乃至識作意，善入眼處作意乃至意處作意，善入色處作意乃至法處作意，善入眼界作意乃至意界作意，善入色界作意乃至法界作意，善入眼識界作意乃至意識界作意，善入眼觸作意乃至意觸作意，善入眼觸為緣所生諸受作意乃至意觸為緣所生諸受作意，善入地界作意乃至識界作意，善入因緣作意乃至增上緣作意，善入無明作意乃至老死作意，善入布施波羅蜜多作意乃至般若波羅蜜多作意，善入內空作意乃至無性自性空作意，善入真如作意乃至不思議界作意，善入苦、集、滅、道聖諦作意，善入四念住作意乃至八聖道支作意，善入四靜慮、四無量、四無色定作意，善入八解脫作意乃至十遍處作意，善入空、無相、無願解脫門作意，善入淨觀地作意乃至如來地作意，善入極喜地作意乃至法雲地作意，善入一切陀羅尼門、三摩地門作意，善入五眼、六神通作意，善入如來十力作意乃至十八佛不共法作意，善入三十二大士相、八十隨好作意，善入無忘失法、恒住捨性作意，善入一切智、道相智、一切相智作意，善入預流果作意乃至獨覺菩提作意，善入一切菩薩摩訶薩行作意，善入諸佛無上正等菩提作意，善入一切智智作意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善入色作意乃至識作意，善入眼處作意乃至意處作意，善入色處作意乃至法處作意，善入眼界作意乃至意界作意，善入色界作意乃至法界作意，善入眼識界作意乃至意識界作意，善入眼觸作意乃至意觸作意，善入眼觸為緣所生諸受作意乃至意觸為緣所生諸受作意，善入地界作意乃至識界作意，善入因緣作意乃至增上緣作意，善入無明作意乃至老死作意，善入布施波羅蜜多作意乃至般若波羅蜜多作意，善入內空作意乃至無性自性空作意，善入真如作意乃至不思議界作意，善入苦、集、滅、道聖諦作意，善入四念住作意乃至八聖道支作意，善入四靜慮、四無量、四無色定作意，善入八解脫作意乃至十遍處作意，善入空、無相、無願解脫門作意，善入淨觀地作意乃至如來地作意，善入極喜地作意乃至法雲地作意，善入一切陀羅尼門、三摩地門作意，善入五眼、六神通作意，善入如來十力作意乃至十八佛不共法作意，善入三十二大士相、八十隨好作意，善入無忘失法、恒住捨性作意，善入一切智、道相智、一切相智作意，善入預流果作意乃至獨覺菩提作意，善入一切菩薩摩訶薩行作意，善入諸佛無上正等菩提作意，善入一切智智作意。

「善入色色相空，善入受、想、行、識受、想、行、識相空，如是乃至善入一切智智一切智智相空，善入輕安道、善入不輕安道，善入生、善入滅、善入住異，善入正見、善入邪見，善入見、善入非見，善入貪瞋癡、善入無貪無瞋無癡，善入一切見纏隨眠結縛、善入一切見纏隨眠結縛斷，善入名、善入色、善入名色，善入所緣緣、善入增上緣、善入因緣、善入等無間緣，善入行、善入相，善入因、善入果，善入苦、集、滅、道，善入地獄及地獄道、善入傍生及傍生道、善入鬼界及鬼界道、善入人及人道、善入天及天道，善入預流、預流果、預流果道，善入一來、一來果、一來果道，善入不還、不還果、不還果道，善入阿羅漢、阿羅漢果、阿羅漢果道，善入獨覺、獨覺菩提、獨覺菩提道，善入一切菩薩摩訶薩及一切菩薩摩訶薩行，善入一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提，善入一切智及一切智道，善入道相智及道相智道，善入一切相智及一切相智道，善入根、善入根圓滿、善入根勝劣，善入慧、善入疾慧、善入利慧、善入速慧、善入力慧、善入達慧、善入廣慧、善入深慧、善入大慧、善入無等慧、善入真實慧、善入珍寶慧，善入過去世、善入未來世、善入現在世，善入方便、善入顧有情、善入意樂、善入增上意樂，善入文義相、善入諸聖法、善入安立三乘方便。善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，得如是等種種勝利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善入色色相空，善入受、想、行、識受、想、行、識相空，如是乃至善入一切智智一切智智相空，善入輕安道、善入不輕安道，善入生、善入滅、善入住異，善入正見、善入邪見，善入見、善入非見，善入貪瞋癡、善入無貪無瞋無癡，善入一切見纏隨眠結縛、善入一切見纏隨眠結縛斷，善入名、善入色、善入名色，善入所緣緣、善入增上緣、善入因緣、善入等無間緣，善入行、善入相，善入因、善入果，善入苦、集、滅、道，善入地獄及地獄道、善入傍生及傍生道、善入鬼界及鬼界道、善入人及人道、善入天及天道，善入預流、預流果、預流果道，善入一來、一來果、一來果道，善入不還、不還果、不還果道，善入阿羅漢、阿羅漢果、阿羅漢果道，善入獨覺、獨覺菩提、獨覺菩提道，善入一切菩薩摩訶薩及一切菩薩摩訶薩行，善入一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提，善入一切智及一切智道，善入道相智及道相智道，善入一切相智及一切相智道，善入根、善入根圓滿、善入根勝劣，善入慧、善入疾慧、善入利慧、善入速慧、善入力慧、善入達慧、善入廣慧、善入深慧、善入大慧、善入無等慧、善入真實慧、善入珍寶慧，善入過去世、善入未來世、善入現在世，善入方便、善入顧有情、善入意樂、善入增上意樂，善入文義相、善入諸聖法、善入安立三乘方便。善現！若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，得如是等種種勝利。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何行深般若波羅蜜多？云何引深般若波羅蜜多？云何修深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何行深般若波羅蜜多？云何引深般若波羅蜜多？云何修深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應觀色乃至識彫落故，破壞故，離散故，不自在故，不堅實故，性虛偽故，行深般若波羅蜜多。善現！汝問『諸菩薩摩訶薩云何引深般若波羅蜜多？』者，諸菩薩摩訶薩應如引虛空空引深般若波羅蜜多。善現！汝問『諸菩薩摩訶薩云何修深般若波羅蜜多？』者，諸菩薩摩訶薩應破壞諸法修深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應觀色乃至識彫落故，破壞故，離散故，不自在故，不堅實故，性虛偽故，行深般若波羅蜜多。善現！汝問『諸菩薩摩訶薩云何引深般若波羅蜜多？』者，諸菩薩摩訶薩應如引虛空空引深般若波羅蜜多。善現！汝問『諸菩薩摩訶薩云何修深般若波羅蜜多？』者，諸菩薩摩訶薩應破壞諸法修深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩應經幾時行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩應經幾時行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應從初發心乃至安坐妙菩提座，行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應從初發心乃至安坐妙菩提座，行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩應住何等心，無間行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩應住何等心，無間行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應從初發心乃至安坐妙菩提座，無容橫起諸餘作意，唯常安住一切智智相應作意，行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多。善現！是菩薩摩訶薩乃至能令心、心所法於境不轉，乃得名為行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩應從初發心乃至安坐妙菩提座，無容橫起諸餘作意，唯常安住一切智智相應作意，行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多。善現！是菩薩摩訶薩乃至能令心、心所法於境不轉，乃得名為行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多。」

「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，當得一切智智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，引深般若波羅蜜多，修深般若波羅蜜多，當得一切智智不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！諸菩薩摩訶薩不行深般若波羅蜜多，不引深般若波羅蜜多，不修深般若波羅蜜多，當得一切智智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩不行深般若波羅蜜多，不引深般若波羅蜜多，不修深般若波羅蜜多，當得一切智智不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多亦行亦不行、亦引亦不引、亦修亦不修，當得一切智智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多亦行亦不行、亦引亦不引、亦修亦不修，當得一切智智不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多非行非不行、非引非不引、非修非不修，當得一切智智不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！諸菩薩摩訶薩於深般若波羅蜜多非行非不行、非引非不引、非修非不修，當得一切智智不？」

「不爾！善現！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不爾！善現！」

「世尊！若爾諸菩薩摩訶薩云何當得一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若爾諸菩薩摩訶薩云何當得一切智智？」

「善現！諸菩薩摩訶薩當得一切智智如真如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩當得一切智智如真如。」

「世尊！云何真如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何真如？」

「善現！如實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如實際。」

「世尊！云何實際？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何實際？」

「善現！如法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如法界。」

「世尊！云何法界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何法界？」

「善現！如我界、有情界、命者界、生者界、養者界、士夫界、補特伽羅界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！如我界、有情界、命者界、生者界、養者界、士夫界、補特伽羅界。」

「世尊！云何我界乃至補特伽羅界？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何我界乃至補特伽羅界？」

「善現！於意云何？若我、若有情、若命者、若生者、若養者、若士夫、若補特伽羅為可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！於意云何？若我、若有情、若命者、若生者、若養者、若士夫、若補特伽羅為可得不？」

「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！世尊！」

「善現！若我乃至補特伽羅既不可得，我當云何可施設我界乃至補特伽羅界？如是，善現！若菩薩摩訶薩不施設般若波羅蜜多，亦不施設一切智智，亦不施設一切法，是菩薩摩訶薩定當證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若我乃至補特伽羅既不可得，我當云何可施設我界乃至補特伽羅界？如是，善現！若菩薩摩訶薩不施設般若波羅蜜多，亦不施設一切智智，亦不施設一切法，是菩薩摩訶薩定當證得一切智智。」

具壽善現復白佛言：「為但般若波羅蜜多不可施設，為靜慮波羅蜜多乃至布施波羅蜜多亦不可施設耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「為但般若波羅蜜多不可施設，為靜慮波羅蜜多乃至布施波羅蜜多亦不可施設耶？」

佛告善現：「非但般若波羅蜜多不可施設，靜慮波羅蜜多乃至布施波羅蜜多亦不可施設，若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法亦不可施設。善現！以要言之，一切法若有為若無為皆不可施設！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「非但般若波羅蜜多不可施設，靜慮波羅蜜多乃至布施波羅蜜多亦不可施設，若聲聞法、若獨覺法、若菩薩法、若如來法亦不可施設。善現！以要言之，一切法若有為若無為皆不可施設！」

具壽善現復白佛言：「若一切法皆不可施設，云何可施設是地獄、是傍生、是鬼界、是人、是天、是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是如來、是一切法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若一切法皆不可施設，云何可施設是地獄、是傍生、是鬼界、是人、是天、是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是如來、是一切法耶？」

佛告善現：「於意云何？有情施設及法施設實可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「於意云何？有情施設及法施設實可得不？」

善現對曰：「不也！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善現對曰：「不也！世尊！」

佛告善現：「若有情施設及法施設實不可得，我云何可施設是地獄、是傍生、是鬼界、是人、是天、是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是如來、是一切法？如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應學一切法皆不可施設而趣無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若有情施設及法施設實不可得，我云何可施設是地獄、是傍生、是鬼界、是人、是天、是預流、是一來、是不還、是阿羅漢、是獨覺、是菩薩、是如來、是一切法？如是，善現！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應學一切法皆不可施設而趣無上正等菩提。」

具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，豈不應於色學？豈不應於受、想、行、識學？如是乃至豈不應於一切智智學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，豈不應於色學？豈不應於受、想、行、識學？如是乃至豈不應於一切智智學？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應於色學不增不減，應於受、想、行、識學不增不減，如是乃至應於一切智智學不增不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應於色學不增不減，應於受、想、行、識學不增不減，如是乃至應於一切智智學不增不減。」

具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應云何於色學不增不減？應云何於受、想、行、識學不增不減？如是乃至應云何於一切智智學不增不減？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應云何於色學不增不減？應云何於受、想、行、識學不增不減？如是乃至應云何於一切智智學不增不減？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以不生不滅故於色應學，以不生不滅故於受、想、行、識應學，如是乃至以不生不滅故於一切智智應學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，以不生不滅故於色應學，以不生不滅故於受、想、行、識應學，如是乃至以不生不滅故於一切智智應學。」

具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應云何以不生不滅故於色學？應云何以不生不滅故於受、想、行、識學？如是乃至應云何以不生不滅故於一切智智學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應云何以不生不滅故於色學？應云何以不生不滅故於受、想、行、識學？如是乃至應云何以不生不滅故於一切智智學？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應於色不起不作諸行若修若遣故學，應於受、想、行、識不起不作諸行若修若遣故學，如是乃至應於一切智智不起不作諸行若修若遣故學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應於色不起不作諸行若修若遣故學，應於受、想、行、識不起不作諸行若修若遣故學，如是乃至應於一切智智不起不作諸行若修若遣故學。」

具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應云何於色不起不作諸行若修若遣故學？應云何於受、想、行、識不起不作諸行若修若遣故學？如是乃至應云何於一切智智不起不作諸行若修若遣故學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應云何於色不起不作諸行若修若遣故學？應云何於受、想、行、識不起不作諸行若修若遣故學？如是乃至應云何於一切智智不起不作諸行若修若遣故學？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應以觀一切法自相皆空，於色不起不作諸行若修若遣故學；應以觀一切法自相皆空，於受、想、行、識不起不作諸行若修若遣故學；如是乃至應以觀一切法自相皆空，於一切智智不起不作諸行若修若遣故學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，應以觀一切法自相皆空，於色不起不作諸行若修若遣故學；應以觀一切法自相皆空，於受、想、行、識不起不作諸行若修若遣故學；如是乃至應以觀一切法自相皆空，於一切智智不起不作諸行若修若遣故學。」