大般若波羅蜜多經卷第四百六十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百六十

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分巧便品第六十八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分巧便品第六十八之一

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是巧便力者，發菩提心已經幾時？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是巧便力者，發菩提心已經幾時？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩發菩提心，已經無數百千俱胝那庾多劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩發菩提心，已經無數百千俱胝那庾多劫。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是巧便力者，已曾親近供養幾佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是巧便力者，已曾親近供養幾佛？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩已曾親近供養殑伽沙等諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩已曾親近供養殑伽沙等諸佛。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是巧便力者，已植何等殊勝善根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是巧便力者，已植何等殊勝善根？」

佛告善現：「是菩薩摩訶薩發心已來，無有布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多所引善根而不圓滿精勤修學，由此因緣，成就如是巧方便力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「是菩薩摩訶薩發心已來，無有布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多所引善根而不圓滿精勤修學，由此因緣，成就如是巧方便力。」

具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是巧便力者，甚為希有！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！若菩薩摩訶薩成就如是巧便力者，甚為希有！」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。是菩薩摩訶薩甚為希有。善現當知！如日月輪周行照觸四大洲界作諸事業，其中所有若情非情，隨彼光明勢力而轉，各成己事。如是般若波羅蜜，多照觸餘五波羅蜜多，作諸事業，布施等五波羅蜜多，隨順般若波羅蜜多勢力而轉，各成己事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。是菩薩摩訶薩甚為希有。善現當知！如日月輪周行照觸四大洲界作諸事業，其中所有若情非情，隨彼光明勢力而轉，各成己事。如是般若波羅蜜，多照觸餘五波羅蜜多，作諸事業，布施等五波羅蜜多，隨順般若波羅蜜多勢力而轉，各成己事。

「善現當知！如轉輪王若無七寶不名輪王，要有七寶乃名輪王。布施等五波羅蜜多亦復如是，若離般若波羅蜜多不得名為波羅蜜多，不離般若波羅蜜多乃得名為波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如轉輪王若無七寶不名輪王，要有七寶乃名輪王。布施等五波羅蜜多亦復如是，若離般若波羅蜜多不得名為波羅蜜多，不離般若波羅蜜多乃得名為波羅蜜多。

「善現當知！如有女人端嚴巨富，若無強夫所守護者，易為惡人之所凌辱，若有強夫所守護者，不為惡人之所凌辱。布施等五波羅蜜多亦復如是，若無般若波羅蜜多力所攝護，易為天魔及彼眷屬之所沮壞，若有般若波羅蜜多力所攝護，一切天魔及彼眷屬不能沮壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如有女人端嚴巨富，若無強夫所守護者，易為惡人之所凌辱，若有強夫所守護者，不為惡人之所凌辱。布施等五波羅蜜多亦復如是，若無般若波羅蜜多力所攝護，易為天魔及彼眷屬之所沮壞，若有般若波羅蜜多力所攝護，一切天魔及彼眷屬不能沮壞。

「善現當知！如勇軍將妙閑兵法，善備種種堅固鎧杖，隣國怨敵所不能害。布施等五波羅蜜多亦復如是，不離般若波羅蜜多，天魔眷屬、增上慢人乃至菩薩、旃茶羅等皆不能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如勇軍將妙閑兵法，善備種種堅固鎧杖，隣國怨敵所不能害。布施等五波羅蜜多亦復如是，不離般若波羅蜜多，天魔眷屬、增上慢人乃至菩薩、旃茶羅等皆不能壞。

「善現當知！如贍部洲諸小王等，隨時朝侍轉輪聖王，依彼輪王得至勝處。布施等五波羅蜜多亦復如是，隨助般若波羅蜜多，由彼勢力所引導故，疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如贍部洲諸小王等，隨時朝侍轉輪聖王，依彼輪王得至勝處。布施等五波羅蜜多亦復如是，隨助般若波羅蜜多，由彼勢力所引導故，疾能證得一切智智。

「善現當知！如贍部洲東方諸水，無不皆趣殑伽大河，隨殑伽河流入大海。布施等五波羅蜜多亦復如是，無不皆為甚深般若波羅蜜多之所攝引，乃能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如贍部洲東方諸水，無不皆趣殑伽大河，隨殑伽河流入大海。布施等五波羅蜜多亦復如是，無不皆為甚深般若波羅蜜多之所攝引，乃能證得一切智智。

「善現當知！如人右手能作眾事，如是般若波羅蜜多能引一切殊勝善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如人右手能作眾事，如是般若波羅蜜多能引一切殊勝善法。

「善現當知！如人左手所作不便，如是前五波羅蜜多不能引生諸勝善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如人左手所作不便，如是前五波羅蜜多不能引生諸勝善法。

「善現當知！譬如眾流隨其大小，若入大海同得鹹名。如是前五波羅蜜多要入般若波羅蜜多，乃得名為能到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！譬如眾流隨其大小，若入大海同得鹹名。如是前五波羅蜜多要入般若波羅蜜多，乃得名為能到彼岸。

「善現當知！如轉輪王欲有所趣，四軍導從輪寶居先，王及四軍念欲飲食輪即為住，既飲食已，王念欲行輪即前去，其輪去住隨王意欲，至所趣方不復前去。如是前五波羅蜜多與諸善法，欲趣無上正等菩提，要因般若波羅蜜多以為前導，進止俱隨不相捨離，若至無上正等菩提更不前進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如轉輪王欲有所趣，四軍導從輪寶居先，王及四軍念欲飲食輪即為住，既飲食已，王念欲行輪即前去，其輪去住隨王意欲，至所趣方不復前去。如是前五波羅蜜多與諸善法，欲趣無上正等菩提，要因般若波羅蜜多以為前導，進止俱隨不相捨離，若至無上正等菩提更不前進。

「善現當知！如轉輪王欲有所至，四軍七寶前後導從，爾時輪寶雖最居先，而不分別前後之相。如是前五波羅蜜多與諸善法，欲趣無上正等菩提，必以般若波羅蜜多為其前導，然此般若波羅蜜多不作是念：『我於前五波羅蜜多最為前導，彼隨從我。』布施等五波羅蜜多不作是念：『甚深般若波羅蜜多居我等先，我隨從彼。』所以者何？如是六種波羅蜜多及一切法自性皆鈍，無所能為、無有主宰、虛妄不實、空無所有、不自在相，譬如陽焰、光影、水月、幻事、夢等，其中都無分別作用真實自體。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現當知！如轉輪王欲有所至，四軍七寶前後導從，爾時輪寶雖最居先，而不分別前後之相。如是前五波羅蜜多與諸善法，欲趣無上正等菩提，必以般若波羅蜜多為其前導，然此般若波羅蜜多不作是念：『我於前五波羅蜜多最為前導，彼隨從我。』布施等五波羅蜜多不作是念：『甚深般若波羅蜜多居我等先，我隨從彼。』所以者何？如是六種波羅蜜多及一切法自性皆鈍，無所能為、無有主宰、虛妄不實、空無所有、不自在相，譬如陽焰、光影、水月、幻事、夢等，其中都無分別作用真實自體。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！若一切法自性皆空，無實相用，諸菩薩摩訶薩云何修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，求證無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！若一切法自性皆空，無實相用，諸菩薩摩訶薩云何修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，求證無上正等菩提？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多正修行時，常作是念：『世間有情心恒顛倒，沈溺生死不能自脫，我若不修巧便勝行，不能拔濟彼生死苦；我當為彼諸有情類，勤修布施乃至般若波羅蜜多巧便勝行，趣證無上正等菩提，脫諸有情生死大苦。』是菩薩摩訶薩作此念已，為諸有情捨施內外一切所有。既捨施已，復作是念：『我於內外都無所捨。所以者何？此內外物空無自性不可捨施，非唯屬我。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行布施波羅蜜多疾得圓滿，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩於此六種波羅蜜多正修行時，常作是念：『世間有情心恒顛倒，沈溺生死不能自脫，我若不修巧便勝行，不能拔濟彼生死苦；我當為彼諸有情類，勤修布施乃至般若波羅蜜多巧便勝行，趣證無上正等菩提，脫諸有情生死大苦。』是菩薩摩訶薩作此念已，為諸有情捨施內外一切所有。既捨施已，復作是念：『我於內外都無所捨。所以者何？此內外物空無自性不可捨施，非唯屬我。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行布施波羅蜜多疾得圓滿，速證無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩為脫有情生死苦故，終不犯戒。所以者何？是菩薩摩訶薩常作此念：『我為解脫一切有情生死苦故，求趣無上正等菩提，決定不應斷眾生命乃至邪見，亦定不應求妙欲境，求天富樂，求作帝釋、魔、梵王等，亦定不應求聲聞地或獨覺地唯自解脫。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行淨戒波羅蜜多疾得圓滿，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩為脫有情生死苦故，終不犯戒。所以者何？是菩薩摩訶薩常作此念：『我為解脫一切有情生死苦故，求趣無上正等菩提，決定不應斷眾生命乃至邪見，亦定不應求妙欲境，求天富樂，求作帝釋、魔、梵王等，亦定不應求聲聞地或獨覺地唯自解脫。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行淨戒波羅蜜多疾得圓滿，速證無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩為脫有情生死苦故，終不發起忿恚等心，假使恒遭毀謗、凌辱、辛楚、呵責，痛徹心髓，終不發起一念瞋恨。設復恒遭刀杖、瓦石、杖塊等物捶打其身，割截斫刺，分解支節，亦不發起一念惡心。所以者何？是菩薩摩訶薩觀察一切聲如谷響，色如聚沫，不應於中妄起瞋恨，壞諸善品。是菩薩摩訶薩由此觀察，修行安忍波羅蜜多疾得圓滿，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩為脫有情生死苦故，終不發起忿恚等心，假使恒遭毀謗、凌辱、辛楚、呵責，痛徹心髓，終不發起一念瞋恨。設復恒遭刀杖、瓦石、杖塊等物捶打其身，割截斫刺，分解支節，亦不發起一念惡心。所以者何？是菩薩摩訶薩觀察一切聲如谷響，色如聚沫，不應於中妄起瞋恨，壞諸善品。是菩薩摩訶薩由此觀察，修行安忍波羅蜜多疾得圓滿，速證無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩為脫有情生死苦故，勤求一切殊勝善法，乃至無上正等菩提，於其中間常無懈怠。所以者何？是菩薩摩訶薩恒作是念：『我若懈怠，不能濟拔一切有情，令其遠離生死大苦，亦不能得一切智智。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行精進波羅蜜多疾得圓滿，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩為脫有情生死苦故，勤求一切殊勝善法，乃至無上正等菩提，於其中間常無懈怠。所以者何？是菩薩摩訶薩恒作是念：『我若懈怠，不能濟拔一切有情，令其遠離生死大苦，亦不能得一切智智。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行精進波羅蜜多疾得圓滿，速證無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩為脫有情生死苦故，修諸勝定乃至無上正等菩提，終不發起貪、瞋、癡等俱行亂心。所以者何？是菩薩摩訶薩常作此念：『我若發起貪、瞋、癡等俱行亂心，則不能成利樂他事，亦不能證所求佛果。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行靜慮波羅蜜多疾得圓滿，速證無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩為脫有情生死苦故，修諸勝定乃至無上正等菩提，終不發起貪、瞋、癡等俱行亂心。所以者何？是菩薩摩訶薩常作此念：『我若發起貪、瞋、癡等俱行亂心，則不能成利樂他事，亦不能證所求佛果。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行靜慮波羅蜜多疾得圓滿，速證無上正等菩提。

「是菩薩摩訶薩為脫有情生死苦故，不離般若波羅蜜多，乃至無上正等菩提，常勤修學世、出世間微妙勝慧。所以者何？是菩薩摩訶薩恒作是念：『若離般若波羅蜜多，於諸有情不能成熟，亦不能得一切智智。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行般若波羅蜜多疾得圓滿，速證無上正等菩提。善現！由此因緣，雖一切法無實相用，自性皆空，而諸菩薩摩訶薩眾，勤修六種波羅蜜多常無懈倦，求證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩為脫有情生死苦故，不離般若波羅蜜多，乃至無上正等菩提，常勤修學世、出世間微妙勝慧。所以者何？是菩薩摩訶薩恒作是念：『若離般若波羅蜜多，於諸有情不能成熟，亦不能得一切智智。』是菩薩摩訶薩由此觀察，修行般若波羅蜜多疾得圓滿，速證無上正等菩提。善現！由此因緣，雖一切法無實相用，自性皆空，而諸菩薩摩訶薩眾，勤修六種波羅蜜多常無懈倦，求證無上正等菩提。」

爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！若一切種波羅蜜多性無差別，皆是般若波羅蜜多所攝受故，皆由般若波羅蜜多修成滿故，應合為一波羅蜜多，所謂般若波羅蜜多，云何可說般若波羅蜜多於五波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現復白佛言：「世尊！若一切種波羅蜜多性無差別，皆是般若波羅蜜多所攝受故，皆由般若波羅蜜多修成滿故，應合為一波羅蜜多，所謂般若波羅蜜多，云何可說般若波羅蜜多於五波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。如是六種波羅蜜多性無差別，皆是般若波羅蜜多所攝持故，若無般若波羅蜜多，布施等五不得名為波羅蜜多，要依般若波羅蜜多，布施等五乃得名為波羅蜜多。是故前五波羅蜜多攝在般若波羅蜜多，由此唯一波羅蜜多，所謂般若波羅蜜多，是故一切波羅蜜多性無差別。善現當知！如有情類，雖有種種色身差別，若有親近妙高山王，咸同一色。如是前五波羅蜜多，雖有種種品類差別，而為般若波羅蜜多所攝受故，皆由般若波羅蜜多修成滿故，皆入般若波羅蜜多，不可施設差別名性。又布施等波羅蜜多依止般若波羅蜜多，方得趣入一切智智，乃得名為到彼岸者，是故六種波羅蜜多皆同一味，性無差別，不可施設此是布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。所以者何？如是六種波羅蜜多皆同趣入一切智智，能到彼岸，性無差別，由是因緣，布施等六不可施設名性有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。如是六種波羅蜜多性無差別，皆是般若波羅蜜多所攝持故，若無般若波羅蜜多，布施等五不得名為波羅蜜多，要依般若波羅蜜多，布施等五乃得名為波羅蜜多。是故前五波羅蜜多攝在般若波羅蜜多，由此唯一波羅蜜多，所謂般若波羅蜜多，是故一切波羅蜜多性無差別。善現當知！如有情類，雖有種種色身差別，若有親近妙高山王，咸同一色。如是前五波羅蜜多，雖有種種品類差別，而為般若波羅蜜多所攝受故，皆由般若波羅蜜多修成滿故，皆入般若波羅蜜多，不可施設差別名性。又布施等波羅蜜多依止般若波羅蜜多，方得趣入一切智智，乃得名為到彼岸者，是故六種波羅蜜多皆同一味，性無差別，不可施設此是布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多。所以者何？如是六種波羅蜜多皆同趣入一切智智，能到彼岸，性無差別，由是因緣，布施等六不可施設名性有異。」

具壽善現復白佛言：「波羅蜜多及一切法，若隨實義皆無此彼勝劣差別，何緣故說般若波羅蜜多於五波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「波羅蜜多及一切法，若隨實義皆無此彼勝劣差別，何緣故說般若波羅蜜多於五波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等？」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。若隨實義，波羅蜜多及一切法，皆無此彼勝劣差別，但依世俗言說作用，說有此彼勝劣差別。施設布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，為欲度脫諸有情類世俗作用生老病死，然諸有情生老病死皆非實有但假施設。所以者何？有情無故，當知諸法亦無所有，甚深般若波羅蜜多達一切法都無所有，能拔有情世俗作用生老病死，由斯故說般若波羅蜜多於五波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。善現當知！如轉輪王所有女寶於人中女為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等，如是般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。若隨實義，波羅蜜多及一切法，皆無此彼勝劣差別，但依世俗言說作用，說有此彼勝劣差別。施設布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，為欲度脫諸有情類世俗作用生老病死，然諸有情生老病死皆非實有但假施設。所以者何？有情無故，當知諸法亦無所有，甚深般若波羅蜜多達一切法都無所有，能拔有情世俗作用生老病死，由斯故說般若波羅蜜多於五波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。善現當知！如轉輪王所有女寶於人中女為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等，如是般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等。」

具壽善現復白佛言：「世尊！何緣數數讚說甚深般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！何緣數數讚說甚深般若波羅蜜多於布施等波羅蜜多，為最為勝、為尊為高、為妙為微妙、為上為無上、無等無等等？」

佛告善現：「由此般若波羅蜜多，以無所得而為方便，普能攝取一切善法，和合趣入一切智智，安住不動故，我數數讚說般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「由此般若波羅蜜多，以無所得而為方便，普能攝取一切善法，和合趣入一切智智，安住不動故，我數數讚說般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多於諸善法有取捨不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多於諸善法有取捨不？」

佛言：「不也！甚深般若波羅蜜多於法都無若取若捨。何以故？以一切法皆不可取不可捨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也！甚深般若波羅蜜多於法都無若取若捨。何以故？以一切法皆不可取不可捨故。」

具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多於何等法無取無捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多於何等法無取無捨？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，於色無取無捨，於受、想、行、識無取無捨，於眼處乃至意處無取無捨，於色處乃至法處無取無捨，於眼界乃至意界無取無捨，於色界乃至法界無取無捨，於眼識界乃至意識界無取無捨，於眼觸乃至意觸無取無捨，於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無取無捨，於地界乃至識界無取無捨，於因緣乃至增上緣無取無捨，於無明乃至老死無取無捨，於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無取無捨，於內空乃至無性自性空無取無捨，於真如乃至不思議界無取無捨，於苦、集、滅、道聖諦無取無捨，於四念住乃至八聖道支無取無捨，於四靜慮、四無量、四無色定無取無捨，於八解脫乃至十遍處無取無捨，於空、無相、無願解脫門無取無捨，於淨觀地乃至如來地無取無捨，於極喜地乃至法雲地無取無捨，於一切陀羅尼門、三摩地門無取無捨，於五眼、六神通無取無捨，於如來十力乃至十八佛不共法無取無捨，於三十二大士相、八十隨好無取無捨，於無忘失法、恒住捨性無取無捨，於一切智、道相智、一切相智無取無捨，於預流果乃至獨覺菩提無取無捨，於一切菩薩摩訶薩行無取無捨，於諸佛無上正等菩提無取無捨，於一切智智無取無捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「甚深般若波羅蜜多，於色無取無捨，於受、想、行、識無取無捨，於眼處乃至意處無取無捨，於色處乃至法處無取無捨，於眼界乃至意界無取無捨，於色界乃至法界無取無捨，於眼識界乃至意識界無取無捨，於眼觸乃至意觸無取無捨，於眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受無取無捨，於地界乃至識界無取無捨，於因緣乃至增上緣無取無捨，於無明乃至老死無取無捨，於布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多無取無捨，於內空乃至無性自性空無取無捨，於真如乃至不思議界無取無捨，於苦、集、滅、道聖諦無取無捨，於四念住乃至八聖道支無取無捨，於四靜慮、四無量、四無色定無取無捨，於八解脫乃至十遍處無取無捨，於空、無相、無願解脫門無取無捨，於淨觀地乃至如來地無取無捨，於極喜地乃至法雲地無取無捨，於一切陀羅尼門、三摩地門無取無捨，於五眼、六神通無取無捨，於如來十力乃至十八佛不共法無取無捨，於三十二大士相、八十隨好無取無捨，於無忘失法、恒住捨性無取無捨，於一切智、道相智、一切相智無取無捨，於預流果乃至獨覺菩提無取無捨，於一切菩薩摩訶薩行無取無捨，於諸佛無上正等菩提無取無捨，於一切智智無取無捨。」

具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多，云何於色無取無捨，乃至於一切智智無取無捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多，云何於色無取無捨，乃至於一切智智無取無捨？」

佛告善現：「甚深般若波羅蜜多不思惟色，是故於色無取無捨，乃至不思惟一切智智，是故於一切智智無取無捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「甚深般若波羅蜜多不思惟色，是故於色無取無捨，乃至不思惟一切智智，是故於一切智智無取無捨。」

具壽善現復白佛言：「云何般若波羅蜜多不思惟色，乃至不思惟一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「云何般若波羅蜜多不思惟色，乃至不思惟一切智智？」

佛告善現：「由此般若波羅蜜多於色不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，是故不思惟色，乃至於一切智智不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，是故不思惟一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「由此般若波羅蜜多於色不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，是故不思惟色，乃至於一切智智不思惟一切相，亦不思惟一切所緣，是故不思惟一切智智。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩不思惟色，乃至不思惟一切智智，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何證得所求無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩不思惟色，乃至不思惟一切智智，云何增長所種善根？若不增長所種善根，云何圓滿波羅蜜多？若不圓滿波羅蜜多，云何證得所求無上正等菩提？」

佛告善現：「若時菩薩摩訶薩不思惟色，乃至不思惟一切智智，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得所求無上正等菩提。何以故？善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟色，乃至不思惟一切智智，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若時菩薩摩訶薩不思惟色，乃至不思惟一切智智，是時菩薩摩訶薩便能增長所種善根。所種善根得增長故，便能圓滿波羅蜜多。波羅蜜多得圓滿故，便能證得所求無上正等菩提。何以故？善現！諸菩薩摩訶薩要不思惟色，乃至不思惟一切智智，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。」

具壽善現復白佛言：「何緣菩薩摩訶薩要不思惟色，乃至不思惟一切智智，方能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何緣菩薩摩訶薩要不思惟色，乃至不思惟一切智智，方能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩若思惟色，乃至思惟一切智智則有所得，有所得故便著欲界、色無色界，若著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟色，乃至不思惟一切智智便無所得，無所得故則不著欲界、色無色界，若不著欲界、色、無色界，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得具足修諸菩薩摩訶薩行，欲疾證得所求無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟執著諸法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩若思惟色，乃至思惟一切智智則有所得，有所得故便著欲界、色無色界，若著欲界、色無色界，不能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。若菩薩摩訶薩不思惟色，乃至不思惟一切智智便無所得，無所得故則不著欲界、色無色界，若不著欲界、色、無色界，乃能具足修諸菩薩摩訶薩行，證得無上正等菩提。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲得具足修諸菩薩摩訶薩行，欲疾證得所求無上正等菩提，當勤修學甚深般若波羅蜜多，不應思惟執著諸法。」

具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，當於何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，當於何住？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色，乃至不應住一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色，乃至不應住一切智智。」

具壽善現復白佛言：「何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色乃至不應住一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「何緣菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，不應住色乃至不應住一切智智？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，於一切法無執著故，不應住色乃至不應住一切智智。何以故？善現！是菩薩摩訶薩不見有法可於其中而起執著及可安住。善現！如是菩薩摩訶薩以無所著及無安住而為方便，精勤修學甚深般若波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩精勤修學甚深般若波羅蜜多，於一切法無執著故，不應住色乃至不應住一切智智。何以故？善現！是菩薩摩訶薩不見有法可於其中而起執著及可安住。善現！如是菩薩摩訶薩以無所著及無安住而為方便，精勤修學甚深般若波羅蜜多。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『若能如是無所執著、無所安住，精進修行甚深般若波羅蜜多，是修般若波羅蜜多，是行般若波羅蜜多。我能如是無所執著修深般若波羅蜜多。我能如是無所執著行深般若波羅蜜多，是行般若波羅蜜多。』善現！是菩薩摩訶薩由如是念取相執著，遠離般若波羅蜜多。若遠離般若波羅蜜多則遠離靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，亦遠離內空乃至無性自性空。亦遠離真如乃至不思議界，亦遠離苦、集、滅、道聖諦，亦遠離四念住乃至八聖道支，亦遠離四靜慮、四無量、四無色定，亦遠離八解脫乃至十遍處，亦遠離空、無相、無願解脫門，亦遠離極喜地乃至法雲地，亦遠離一切陀羅尼門、三摩地門，亦遠離五眼、六神通，亦遠離如來十力乃至十八佛不共法，亦遠離無忘失法、恒住捨性，亦遠離一切智、道相智、一切相智，亦遠離一切菩薩摩訶薩行，亦遠離諸佛無上正等菩提，亦遠離一切智智。所以者何？甚深般若波羅蜜多，於一切法無所執著，非深般若波羅蜜多有執著者及執著性。何以故？甚深般若波羅蜜多都無自性可於諸法有所執著。是故，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，起如是想：『此是般若波羅蜜多，我行般若波羅蜜多。』則菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於一切法及深般若波羅蜜多皆無執著。復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，起如是想：『此是般若波羅蜜多，我行般若波羅蜜多，則是遍行諸法實相。』是菩薩摩訶薩由起此想，便退般若波羅蜜多，若退般若波羅蜜多，則退一切殊勝白法。何以故？甚深般若波羅蜜多是一切種白法根本，若退般若波羅蜜多，則為退失一切白法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『若能如是無所執著、無所安住，精進修行甚深般若波羅蜜多，是修般若波羅蜜多，是行般若波羅蜜多。我能如是無所執著修深般若波羅蜜多。我能如是無所執著行深般若波羅蜜多，是行般若波羅蜜多。』善現！是菩薩摩訶薩由如是念取相執著，遠離般若波羅蜜多。若遠離般若波羅蜜多則遠離靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，亦遠離內空乃至無性自性空。亦遠離真如乃至不思議界，亦遠離苦、集、滅、道聖諦，亦遠離四念住乃至八聖道支，亦遠離四靜慮、四無量、四無色定，亦遠離八解脫乃至十遍處，亦遠離空、無相、無願解脫門，亦遠離極喜地乃至法雲地，亦遠離一切陀羅尼門、三摩地門，亦遠離五眼、六神通，亦遠離如來十力乃至十八佛不共法，亦遠離無忘失法、恒住捨性，亦遠離一切智、道相智、一切相智，亦遠離一切菩薩摩訶薩行，亦遠離諸佛無上正等菩提，亦遠離一切智智。所以者何？甚深般若波羅蜜多，於一切法無所執著，非深般若波羅蜜多有執著者及執著性。何以故？甚深般若波羅蜜多都無自性可於諸法有所執著。是故，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，起如是想：『此是般若波羅蜜多，我行般若波羅蜜多。』則菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於一切法及深般若波羅蜜多皆無執著。復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，起如是想：『此是般若波羅蜜多，我行般若波羅蜜多，則是遍行諸法實相。』是菩薩摩訶薩由起此想，便退般若波羅蜜多，若退般若波羅蜜多，則退一切殊勝白法。何以故？甚深般若波羅蜜多是一切種白法根本，若退般若波羅蜜多，則為退失一切白法。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『甚深般若波羅蜜多攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，乃至攝受一切智智。』是菩薩摩訶薩退失般若波羅蜜多，若退失般若波羅蜜多，則不能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，乃至不能攝受一切智智。何以故？善現！非離般若波羅蜜多能遍攝受菩提分法，及能證得一切智智。復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『安住般若波羅蜜多，便於無上正等菩提定得受記。』是菩薩摩訶薩則退失般若波羅蜜多，若退失般若波羅蜜多，則於無上正等菩提不得受記。何以故？善現！非離般若波羅蜜多可於無上正等菩提得受記故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『甚深般若波羅蜜多攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，乃至攝受一切智智。』是菩薩摩訶薩退失般若波羅蜜多，若退失般若波羅蜜多，則不能攝受布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多，乃至不能攝受一切智智。何以故？善現！非離般若波羅蜜多能遍攝受菩提分法，及能證得一切智智。復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『安住般若波羅蜜多，便於無上正等菩提定得受記。』是菩薩摩訶薩則退失般若波羅蜜多，若退失般若波羅蜜多，則於無上正等菩提不得受記。何以故？善現！非離般若波羅蜜多可於無上正等菩提得受記故。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『安住般若波羅蜜多，則能引發布施波羅蜜多乃至靜慮波羅蜜多，如是乃至能引發大慈、大悲、大喜、大捨。』是菩薩摩訶薩則退失般若波羅蜜多，若退失般若波羅蜜多，則不能引發布施波羅蜜多乃至靜慮波羅蜜多，如是乃至不能引發大慈、大悲、大喜、大捨。何以故？善現！非離般若波羅蜜多，而能引發安住勝法。復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『佛知諸法無攝受相，自證無上正等菩提。得菩提已，為諸有情宣說開示諸法實相。』是菩薩摩訶薩則為退失甚深般若波羅蜜多。何以故？善現！如來於法無知、無覺、無說、無示。所以者何？諸法實性不可知覺、不可施設，云何得有知覺說示一切法者？若言實有知覺說示一切法者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『安住般若波羅蜜多，則能引發布施波羅蜜多乃至靜慮波羅蜜多，如是乃至能引發大慈、大悲、大喜、大捨。』是菩薩摩訶薩則退失般若波羅蜜多，若退失般若波羅蜜多，則不能引發布施波羅蜜多乃至靜慮波羅蜜多，如是乃至不能引發大慈、大悲、大喜、大捨。何以故？善現！非離般若波羅蜜多，而能引發安住勝法。復次，善現！若菩薩摩訶薩作如是念：『佛知諸法無攝受相，自證無上正等菩提。得菩提已，為諸有情宣說開示諸法實相。』是菩薩摩訶薩則為退失甚深般若波羅蜜多。何以故？善現！如來於法無知、無覺、無說、無示。所以者何？諸法實性不可知覺、不可施設，云何得有知覺說示一切法者？若言實有知覺說示一切法者，無有是處。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，云何當得遠離如是種種過失？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，云何當得遠離如是種種過失？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『一切法無所有、不可取，若法無所有、不可取，則無有能現等覺者，亦無有能宣說開示。』若如是行，是行般若波羅蜜多離諸過失。若菩薩摩訶薩著無所有不可取法，則離般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，於一切法無所執著、無所攝受，若於諸法有所執著、有所攝受，則離般若波羅蜜多！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，作如是念：『一切法無所有、不可取，若法無所有、不可取，則無有能現等覺者，亦無有能宣說開示。』若如是行，是行般若波羅蜜多離諸過失。若菩薩摩訶薩著無所有不可取法，則離般若波羅蜜多。何以故？善現！甚深般若波羅蜜多，於一切法無所執著、無所攝受，若於諸法有所執著、有所攝受，則離般若波羅蜜多！」

具壽善現復白佛言：「世尊！般若波羅蜜多於般若波羅蜜多為遠離、為不遠離？乃至布施波羅蜜多於布施波羅蜜多為遠離、為不遠離？如是乃至一切智智於一切智智為遠離、為不遠離？世尊！若般若波羅蜜多於般若波羅蜜多設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發般若波羅蜜多？乃至若布施波羅蜜多於布施波羅蜜多設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發布施波羅蜜多？如是乃至若一切智智於一切智智設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發一切智智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！般若波羅蜜多於般若波羅蜜多為遠離、為不遠離？乃至布施波羅蜜多於布施波羅蜜多為遠離、為不遠離？如是乃至一切智智於一切智智為遠離、為不遠離？世尊！若般若波羅蜜多於般若波羅蜜多設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發般若波羅蜜多？乃至若布施波羅蜜多於布施波羅蜜多設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發布施波羅蜜多？如是乃至若一切智智於一切智智設遠離、設不遠離，云何菩薩摩訶薩能無執著引發一切智智？」

佛告善現：「般若波羅蜜多於般若波羅蜜多非遠離、非不遠離，乃至一切智智於一切智智非遠離、非不遠離。是故菩薩摩訶薩能無執著引發般若波羅蜜多，乃至引發一切智智。何以故？善現！非即自性，非離自性，而能安住引發自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「般若波羅蜜多於般若波羅蜜多非遠離、非不遠離，乃至一切智智於一切智智非遠離、非不遠離。是故菩薩摩訶薩能無執著引發般若波羅蜜多，乃至引發一切智智。何以故？善現！非即自性，非離自性，而能安住引發自性。

「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執著色，謂此是色，此色屬彼；亦不執著受、想、行、識，謂此是受、想、行、識，此受、想、行、識屬彼；如是乃至不執著一切智智，謂此是一切智智，此一切智智屬彼。善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，乃至能引發一切智智。何以故？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於諸法中有所執著，謂此是法，此法屬彼，則不能隨意引發安住勝妙功德。復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，乃至不觀一切智智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，如是乃至能引發一切智智。何以故？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於諸法中有所觀察若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，則不能隨意引發安住勝妙功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不執著色，謂此是色，此色屬彼；亦不執著受、想、行、識，謂此是受、想、行、識，此受、想、行、識屬彼；如是乃至不執著一切智智，謂此是一切智智，此一切智智屬彼。善現！是菩薩摩訶薩於如是一切法無執著故，便能引發般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，乃至能引發一切智智。何以故？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於諸法中有所執著，謂此是法，此法屬彼，則不能隨意引發安住勝妙功德。復次，善現！諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，不觀色若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，亦不觀受、想、行、識若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，乃至不觀一切智智若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，是菩薩摩訶薩於如是一切法不觀察故，便能引發般若波羅蜜多乃至布施波羅蜜多，如是乃至能引發一切智智。何以故？善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，於諸法中有所觀察若常若無常、若樂若苦、若我若無我、若淨若不淨、若寂靜若不寂靜、若遠離若不遠離，則不能隨意引發安住勝妙功德。

「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，則為修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，亦為安住內空乃至無性自性空，亦為安住真如乃至不思議界，亦為安住苦、集、滅、道聖諦，亦為修行四念住乃至八聖道支，亦為修行四靜慮、四無量、四無色定，亦為修行八解脫乃至十遍處，亦為修行空、無相、無願解脫門，亦為修行菩薩十地，亦為修行一切陀羅尼門、三摩地門，亦為修行五眼、六神通，亦為修行如來十力乃至十八佛不共法，亦為修行無忘失法、恒住捨性，亦為修行一切智、道相智、一切相智，亦為修行一切菩薩摩訶薩行，亦為修行諸佛無上正等菩提，亦為修行一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，則為修行靜慮、精進、安忍、淨戒、布施波羅蜜多，亦為安住內空乃至無性自性空，亦為安住真如乃至不思議界，亦為安住苦、集、滅、道聖諦，亦為修行四念住乃至八聖道支，亦為修行四靜慮、四無量、四無色定，亦為修行八解脫乃至十遍處，亦為修行空、無相、無願解脫門，亦為修行菩薩十地，亦為修行一切陀羅尼門、三摩地門，亦為修行五眼、六神通，亦為修行如來十力乃至十八佛不共法，亦為修行無忘失法、恒住捨性，亦為修行一切智、道相智、一切相智，亦為修行一切菩薩摩訶薩行，亦為修行諸佛無上正等菩提，亦為修行一切智智。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，隨所行處，所有一切波羅蜜多，及餘一切菩提分法，皆悉隨行；甚深般若波羅蜜多，隨所至處，所有一切波羅蜜多，及餘一切菩提分法，皆悉隨至。善現！如轉輪王隨所行處，四種勇軍皆悉隨行，如轉輪王隨所至處，四種勇軍皆悉隨至。甚深般若波羅蜜多亦復如是，隨有所行及有所至，所有一切波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨行，究竟至於一切智智。善現！如善御者駕駟馬車，令避險路行於正道，隨本意欲能往所至。甚深般若波羅蜜多亦復如是，善御一切波羅蜜多及餘一切菩提分法，令避生死涅槃險路，行於自利利他正道，至本所求一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，隨所行處，所有一切波羅蜜多，及餘一切菩提分法，皆悉隨行；甚深般若波羅蜜多，隨所至處，所有一切波羅蜜多，及餘一切菩提分法，皆悉隨至。善現！如轉輪王隨所行處，四種勇軍皆悉隨行，如轉輪王隨所至處，四種勇軍皆悉隨至。甚深般若波羅蜜多亦復如是，隨有所行及有所至，所有一切波羅蜜多及餘一切菩提分法皆悉隨行，究竟至於一切智智。善現！如善御者駕駟馬車，令避險路行於正道，隨本意欲能往所至。甚深般若波羅蜜多亦復如是，善御一切波羅蜜多及餘一切菩提分法，令避生死涅槃險路，行於自利利他正道，至本所求一切智智。」

具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何為道？云何非道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！諸菩薩摩訶薩云何為道？云何非道？」

佛告善現：「諸異生道、若聲聞道、若獨覺道，非諸菩薩摩訶薩道，依此不能往一切智智故；甚深般若波羅蜜多所引六種波羅蜜多，是諸菩薩摩訶薩道，依此定能往一切智智故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸異生道、若聲聞道、若獨覺道，非諸菩薩摩訶薩道，依此不能往一切智智故；甚深般若波羅蜜多所引六種波羅蜜多，是諸菩薩摩訶薩道，依此定能往一切智智故。」

具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多出現世間能辦大事，所謂示現諸菩薩摩訶薩道、非道相，令諸菩薩摩訶薩眾知是道、是非道，疾能證得一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「甚深般若波羅蜜多出現世間能辦大事，所謂示現諸菩薩摩訶薩道、非道相，令諸菩薩摩訶薩眾知是道、是非道，疾能證得一切智智。」

佛告善現：「如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多出現世間能辦大事，所謂示現諸菩薩摩訶薩道、非道相，令諸菩薩摩訶薩眾知是道、是非道，疾能證得一切智智。復次，善現！甚深般若波羅蜜多出現世間能辦大事，所謂度脫無量無數無邊有情，令得殊勝利益安樂。善現當知！甚深般若波羅蜜多，雖作無邊利樂他事，而於此事無所取著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「如是！如是！如汝所說。甚深般若波羅蜜多出現世間能辦大事，所謂示現諸菩薩摩訶薩道、非道相，令諸菩薩摩訶薩眾知是道、是非道，疾能證得一切智智。復次，善現！甚深般若波羅蜜多出現世間能辦大事，所謂度脫無量無數無邊有情，令得殊勝利益安樂。善現當知！甚深般若波羅蜜多，雖作無邊利樂他事，而於此事無所取著。

「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現色所作事，而於此事無所取著；雖能示現受、想、行、識所作事，而於此事無所取著；如是乃至雖能示現一切智智所作事，而於此事無所取著；雖能示現聲聞、獨覺所作事，而於此事無所取著。善現！甚深般若波羅蜜多，雖能引導一切菩薩摩訶薩眾，令趣無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺等地，而於諸法無生無滅，以法住性為定量故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善現！甚深般若波羅蜜多，雖能示現色所作事，而於此事無所取著；雖能示現受、想、行、識所作事，而於此事無所取著；如是乃至雖能示現一切智智所作事，而於此事無所取著；雖能示現聲聞、獨覺所作事，而於此事無所取著。善現！甚深般若波羅蜜多，雖能引導一切菩薩摩訶薩眾，令趣無上正等菩提，遠離聲聞、獨覺等地，而於諸法無生無滅，以法住性為定量故。」

具壽善現復白佛言：「若甚深般若波羅蜜多，於一切法無生無滅，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情應行布施，應持淨戒，應起安忍，應勤精進，應住靜慮，應修般若？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「若甚深般若波羅蜜多，於一切法無生無滅，云何菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，為諸有情應行布施，應持淨戒，應起安忍，應勤精進，應住靜慮，應修般若？」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，緣一切智智為諸有情應行布施，應持淨戒，應起安忍，應勤精進，應住靜慮，應修般若。善現！是菩薩摩訶薩持此善根，與諸有情同共迴向一切智智，如是迴向一切智智，則修六種波羅蜜多速得圓滿，亦修菩薩慈、悲、喜、捨速得圓滿，乃至安坐妙菩提座，常不遠離如是六種波羅蜜多。若不遠離如是六種波羅蜜多，則不遠離一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，當勤精進修學六種波羅蜜多，當勤精進修行六種波羅蜜多，若菩薩摩訶薩當勤精進修學、修行如是六種波羅蜜多，一切善根速得圓滿，疾能證得一切智智。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應與六種波羅蜜多常共相應，勿相捨離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時，緣一切智智為諸有情應行布施，應持淨戒，應起安忍，應勤精進，應住靜慮，應修般若。善現！是菩薩摩訶薩持此善根，與諸有情同共迴向一切智智，如是迴向一切智智，則修六種波羅蜜多速得圓滿，亦修菩薩慈、悲、喜、捨速得圓滿，乃至安坐妙菩提座，常不遠離如是六種波羅蜜多。若不遠離如是六種波羅蜜多，則不遠離一切智智。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智，當勤精進修學六種波羅蜜多，當勤精進修行六種波羅蜜多，若菩薩摩訶薩當勤精進修學、修行如是六種波羅蜜多，一切善根速得圓滿，疾能證得一切智智。是故，善現！諸菩薩摩訶薩應與六種波羅蜜多常共相應，勿相捨離。」

具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現白言：「世尊！云何菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩如實觀色非相應非不相應，如實觀受、想、行、識非相應非不相應，乃至如實觀一切智智非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多，常共相應，不相捨離。復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住色，亦不應住非色，我不應住受、想、行、識，亦不應住非受、想、行、識，乃至我不應住一切智智，亦不應住非一切智智。何以故？色非能住非所住，受、想、行、識亦非能住非所住，如是乃至一切智智非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。善現！若菩薩摩訶薩能以如是無住方便，修行六種波羅蜜多，是菩薩摩訶薩疾能證得一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩如實觀色非相應非不相應，如實觀受、想、行、識非相應非不相應，乃至如實觀一切智智非相應非不相應，是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多，常共相應，不相捨離。復次，善現！若菩薩摩訶薩恒作是念：『我不應住色，亦不應住非色，我不應住受、想、行、識，亦不應住非受、想、行、識，乃至我不應住一切智智，亦不應住非一切智智。何以故？色非能住非所住，受、想、行、識亦非能住非所住，如是乃至一切智智非能住非所住故。』善現！是菩薩摩訶薩能與六種波羅蜜多常共相應，不相捨離。善現！若菩薩摩訶薩能以如是無住方便，修行六種波羅蜜多，是菩薩摩訶薩疾能證得一切智智。

「善現！譬如有人欲食菴沒羅果或半娜娑果，先取其子於良美田而種植之，隨時溉灌，守護營理，漸次生長芽莖枝葉，時節和合便有華果，果成熟已取而食之。如是，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，先學六種波羅蜜多，復於有情或以布施，或以愛語，或以利行，或以同事而攝受之。既攝受已，教令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，既安住已，解脫一切生老病死，證得常住畢竟安樂。菩薩如是當得無上正等菩提，轉妙法輪，度無量眾。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲於諸法不藉他緣而自悟解，欲能成熟一切有情，欲於佛土能善嚴淨，欲疾安坐妙菩提座，欲能降伏一切魔軍，欲疾證得一切智智，欲轉法輪，脫有情眾生老病死，證得常住畢竟安樂，應學六種波羅蜜多，以四攝事方便攝受諸有情眾，既攝受已，應令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，菩薩如是勤修學時，應於般若波羅蜜多常勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！譬如有人欲食菴沒羅果或半娜娑果，先取其子於良美田而種植之，隨時溉灌，守護營理，漸次生長芽莖枝葉，時節和合便有華果，果成熟已取而食之。如是，善現！若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提，先學六種波羅蜜多，復於有情或以布施，或以愛語，或以利行，或以同事而攝受之。既攝受已，教令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，既安住已，解脫一切生老病死，證得常住畢竟安樂。菩薩如是當得無上正等菩提，轉妙法輪，度無量眾。是故，善現！若菩薩摩訶薩欲於諸法不藉他緣而自悟解，欲能成熟一切有情，欲於佛土能善嚴淨，欲疾安坐妙菩提座，欲能降伏一切魔軍，欲疾證得一切智智，欲轉法輪，脫有情眾生老病死，證得常住畢竟安樂，應學六種波羅蜜多，以四攝事方便攝受諸有情眾，既攝受已，應令安住布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，菩薩如是勤修學時，應於般若波羅蜜多常勤修學。」