大般若波羅蜜多經卷第四百五十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大般若波羅蜜多經卷第四百五十九

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分相攝品第六十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二分相攝品第六十七

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多攝取淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽善現白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多攝取淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩以無貪著、無慳悋心修行布施，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，於諸有情住慈身業、語業、意業，離諸罪犯。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多攝取淨戒波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩以無貪著、無慳悋心修行布施，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，於諸有情住慈身業、語業、意業，離諸罪犯。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多攝取淨戒波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩以無貪著、無慳悋心修行布施，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，若有受者餘惡有情非理毀罵、嫌害、凌辱，菩薩於彼不生變異瞋忿害心、身、語加報，唯起憐愍慈悲之心，以善愛言慚愧遜謝。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多攝取安忍波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩以無貪著、無慳悋心修行布施，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，若有受者餘惡有情非理毀罵、嫌害、凌辱，菩薩於彼不生變異瞋忿害心、身、語加報，唯起憐愍慈悲之心，以善愛言慚愧遜謝。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多攝取安忍波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩以無貪著、無慳悋心修行布施，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，設有受者餘惡有情，非理毀罵、嫌害、凌辱，菩薩爾時便作是念：『諸有造作如是類業，還自感得如是類果，我今不應計彼所作，廢修自業。』復作是念：『我應於彼及餘有情，捨心施心倍更增長，無所顧惜。』作是念已，發起增上身心精進，常行惠捨。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多攝取精進波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩以無貪著、無慳悋心修行布施，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，設有受者餘惡有情，非理毀罵、嫌害、凌辱，菩薩爾時便作是念：『諸有造作如是類業，還自感得如是類果，我今不應計彼所作，廢修自業。』復作是念：『我應於彼及餘有情，捨心施心倍更增長，無所顧惜。』作是念已，發起增上身心精進，常行惠捨。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多攝取精進波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩以無貪著、無慳悋心修行布施，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，於諸受者及餘境界心無散亂，不求諸欲三界二乘，唯求佛果。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多攝取靜慮波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩以無貪著、無慳悋心修行布施，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，於諸受者及餘境界心無散亂，不求諸欲三界二乘，唯求佛果。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多攝取靜慮波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩以無貪著、無慳悋心修行布施，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，觀諸受者、施者、施物皆如幻事，不見此施於諸有情有益有損，達一切法勝義空故。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多攝取般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩以無貪著、無慳悋心修行布施，持此布施與諸有情同共迴向一切智智，觀諸受者、施者、施物皆如幻事，不見此施於諸有情有益有損，達一切法勝義空故。善現！是為菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多攝取般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多攝取布施、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多攝取布施、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，造身、語、心三種福業，由斯福業離斷生命乃至邪見，不求聲聞、獨覺乘等，唯求無上正等菩提。菩薩爾時安住淨戒，廣行布施隨諸有情所須之物盡皆施與，復持如是布施善根，與諸有情同共迴向一切智智，不求聲聞、獨覺等果。善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多攝取布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，造身、語、心三種福業，由斯福業離斷生命乃至邪見，不求聲聞、獨覺乘等，唯求無上正等菩提。菩薩爾時安住淨戒，廣行布施隨諸有情所須之物盡皆施與，復持如是布施善根，與諸有情同共迴向一切智智，不求聲聞、獨覺等果。善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多攝取布施波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，若諸有情競來分割菩薩支體，各取持去，菩薩於彼不生一念忿恨之心，但作是念：『我今獲得廣大善利，謂捨臭穢危脆之身，得佛清淨金剛之身。』善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多攝取安忍波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，若諸有情競來分割菩薩支體，各取持去，菩薩於彼不生一念忿恨之心，但作是念：『我今獲得廣大善利，謂捨臭穢危脆之身，得佛清淨金剛之身。』善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多攝取安忍波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，身心精進恒無間斷，著大悲甲發弘誓言：『一切有情沈溺可畏暴惡難出生死苦海，我當拔置不死界中。』善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多攝取精進波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，身心精進恒無間斷，著大悲甲發弘誓言：『一切有情沈溺可畏暴惡難出生死苦海，我當拔置不死界中。』善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多攝取精進波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，雖入四靜慮或四無量、四無色定、或滅盡定，而不墮聲聞、獨覺等地，亦不證實際，隨本願力作是念言：『一切有情沈溺可畏暴惡難出生死苦海，我今既住清淨尸羅，方便引發清淨靜慮，定當拔置不死界中。』善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多攝取靜慮波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，雖入四靜慮或四無量、四無色定、或滅盡定，而不墮聲聞、獨覺等地，亦不證實際，隨本願力作是念言：『一切有情沈溺可畏暴惡難出生死苦海，我今既住清淨尸羅，方便引發清淨靜慮，定當拔置不死界中。』善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多攝取靜慮波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，不見有法若善若非善、若有記若無記、若有漏若無漏、若世間若出世間、若有為若無為、若墮有數若墮無數、若墮有相若墮無相，唯觀諸法不離真如，廣說乃至不思議界，此真如等亦不可得，由此般若波羅蜜多方便善巧，不墮聲聞、獨覺等地，唯求無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多攝取般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多，不見有法若善若非善、若有記若無記、若有漏若無漏、若世間若出世間、若有為若無為、若墮有數若墮無數、若墮有相若墮無相，唯觀諸法不離真如，廣說乃至不思議界，此真如等亦不可得，由此般若波羅蜜多方便善巧，不墮聲聞、獨覺等地，唯求無上正等菩提。善現！是為菩薩摩訶薩安住淨戒波羅蜜多攝取般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多攝取布施、淨戒、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多攝取布施、淨戒、精進、靜慮、般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間設有種種有情之類，非理毀罵、嫌害、凌辱，乃至分割支節持去，菩薩爾時都無瞋恨，但作是念：『此諸有情深可憐愍，煩惱鬼病擾亂身心不得自在，無依無護貧苦所逼，我當施彼隨意所須飲食、衣服及餘種種財寶、資具，令無匱乏。』復持如是布施善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多攝取布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間設有種種有情之類，非理毀罵、嫌害、凌辱，乃至分割支節持去，菩薩爾時都無瞋恨，但作是念：『此諸有情深可憐愍，煩惱鬼病擾亂身心不得自在，無依無護貧苦所逼，我當施彼隨意所須飲食、衣服及餘種種財寶、資具，令無匱乏。』復持如是布施善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多攝取布施波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，設極為救自命因緣，於諸有情終不損害，乃至不起諸惡邪見。菩薩如是修淨戒時，不求聲聞、獨覺等地，復持如是淨戒善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多攝取淨戒波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間，設極為救自命因緣，於諸有情終不損害，乃至不起諸惡邪見。菩薩如是修淨戒時，不求聲聞、獨覺等地，復持如是淨戒善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多攝取淨戒波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，發起勇猛增上精進，常作是念：『若一有情在一踰繕那外，或十、或百乃至無量踰繕那外，或在一世界外，或十、或百乃至無量諸世界外，應可度者我必當往方便教化，令其受持或八學處、或五、或十、或具學處，或令安住淨觀、種姓、第八、預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，或令安住諸菩薩地，乃至無上正等菩提，尚不辭勞，況為教化無量無數無邊有情，皆令獲得利益安樂而當懈倦！』復持如是精進善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多攝取精進波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，發起勇猛增上精進，常作是念：『若一有情在一踰繕那外，或十、或百乃至無量踰繕那外，或在一世界外，或十、或百乃至無量諸世界外，應可度者我必當往方便教化，令其受持或八學處、或五、或十、或具學處，或令安住淨觀、種姓、第八、預流、一來、不還、阿羅漢果、獨覺菩提，或令安住諸菩薩地，乃至無上正等菩提，尚不辭勞，況為教化無量無數無邊有情，皆令獲得利益安樂而當懈倦！』復持如是精進善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多攝取精進波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，攝心不亂、離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入滅想受定，是諸定中隨所生起心、心所法及諸善根一切合集，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多攝取靜慮波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，攝心不亂、離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入滅想受定，是諸定中隨所生起心、心所法及諸善根一切合集，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多攝取靜慮波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，於諸法中住循法觀，雖以遠離行相，或以寂靜行相，或以無盡行相、或以永滅行相觀一切法，而於寂靜能不作證，乃至能坐妙菩提座，證得無上正等菩提，從此座起轉妙法輪，利益安樂諸有情眾。復持如是妙慧善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多攝取般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多，於諸法中住循法觀，雖以遠離行相，或以寂靜行相，或以無盡行相、或以永滅行相觀一切法，而於寂靜能不作證，乃至能坐妙菩提座，證得無上正等菩提，從此座起轉妙法輪，利益安樂諸有情眾。復持如是妙慧善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住安忍波羅蜜多攝取般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多攝取布施、淨戒、安忍、靜慮、般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多攝取布施、淨戒、安忍、靜慮、般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，身心精進曾無懈息，求諸善法亦無厭倦，每作是念：『我必應得一切智智，不應不得。』是菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情，常發誓願：『若一有情在一踰繕那外，或十、或百乃至無量踰繕那外；或在一世界外，或十、或百乃至無量諸世界外，應可度者我必當往方便教化，或令住聲聞乘，或令住獨覺乘，或令住無上乘，或令受行十善業道。如是皆以法施、財施而充足之，方便引攝。』復持如是布施善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多攝取布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，身心精進曾無懈息，求諸善法亦無厭倦，每作是念：『我必應得一切智智，不應不得。』是菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情，常發誓願：『若一有情在一踰繕那外，或十、或百乃至無量踰繕那外；或在一世界外，或十、或百乃至無量諸世界外，應可度者我必當往方便教化，或令住聲聞乘，或令住獨覺乘，或令住無上乘，或令受行十善業道。如是皆以法施、財施而充足之，方便引攝。』復持如是布施善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多攝取布施波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，自離害生命，亦勸他離害生命，無倒稱揚離害生命法，歡喜讚歎離害生命者；如是乃至自離邪見，亦勸他離邪見，無倒稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒波羅蜜多，不求三界及二乘果，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多攝取淨戒波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，自離害生命，亦勸他離害生命，無倒稱揚離害生命法，歡喜讚歎離害生命者；如是乃至自離邪見，亦勸他離邪見，無倒稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒波羅蜜多，不求三界及二乘果，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多攝取淨戒波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間人非人等競來惱觸，或復斫刺、斷割支節，隨意持去，菩薩爾時不作是念：『誰斫刺我？誰斷割我？誰復持去？』但作是念：『我今獲得廣大善利，彼諸有情為益我故，來割截我身分支節，然我本為一切有情而受此身，彼來自取己所有物而成我事。』菩薩如是審諦思惟諸法實相而修安忍，持此安忍波羅蜜多，不求聲聞、獨覺等地，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多攝取安忍波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間人非人等競來惱觸，或復斫刺、斷割支節，隨意持去，菩薩爾時不作是念：『誰斫刺我？誰斷割我？誰復持去？』但作是念：『我今獲得廣大善利，彼諸有情為益我故，來割截我身分支節，然我本為一切有情而受此身，彼來自取己所有物而成我事。』菩薩如是審諦思惟諸法實相而修安忍，持此安忍波羅蜜多，不求聲聞、獨覺等地，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多攝取安忍波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，勤修諸定，謂離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入第四靜慮；於諸有情起與樂想，作意入慈無量，廣說乃至入捨無量；於諸色中起厭麁想，作意入空無邊處定，廣說乃至入滅想受定。是菩薩摩訶薩雖修如是靜慮、無量、無色、滅定，而不攝取彼異熟果，但隨有情應可受化，作利樂處而於中生。既生彼已，用四攝事而攝取之，方便安立令於布施乃至般若波羅蜜多精勤修學。是菩薩摩訶薩依諸靜慮起勝神通，從一佛國往一佛國，親近供養諸佛世尊，請問甚深諸法性相，精勤引發殊勝善根。持此善根以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現，是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多攝取靜慮波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，勤修諸定，謂離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入第四靜慮；於諸有情起與樂想，作意入慈無量，廣說乃至入捨無量；於諸色中起厭麁想，作意入空無邊處定，廣說乃至入滅想受定。是菩薩摩訶薩雖修如是靜慮、無量、無色、滅定，而不攝取彼異熟果，但隨有情應可受化，作利樂處而於中生。既生彼已，用四攝事而攝取之，方便安立令於布施乃至般若波羅蜜多精勤修學。是菩薩摩訶薩依諸靜慮起勝神通，從一佛國往一佛國，親近供養諸佛世尊，請問甚深諸法性相，精勤引發殊勝善根。持此善根以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現，是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多攝取靜慮波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，不見布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多若名、若事、若性、若相，不見四念住乃至八聖道支若名、若事、若性、若相，不見內空乃至無性自性空若名、若事、若性、若相，不見真如乃至不思議界若名、若事、若性、若相，不見苦、集、滅、道聖諦若名、若事、若性、若相，不見四靜慮、四無量、四無色定若名、若事、若性、若相，不見八解脫乃至十遍處若名、若事、若性、若相，不見淨觀地乃至如來地若名、若事、若性、若相，不見極喜地乃至法雲地若名、若事、若性、若相，不見一切陀羅尼門、三摩地門若名、若事、若性、若相，不見五眼、六神通若名、若事、若性、若相，不見如來十力乃至十八佛不共法若名、若事、若性、若相，不見三十二大士相、八十隨好若名、若事、若性、若相，不見無忘失法、恒住捨性若名、若事、若性、若相，不見一切智、道相智、一切相智若名、若事、若性、若相，不見預流果乃至獨覺菩提若名、若事、若性、若相，不見一切菩薩摩訶薩行若名、若事、若性、若相，不見諸佛無上正等菩提若名、若事、若性、若相，不見一切智智若名、若事、若性、若相，如是乃至不見一切法若名、若事、若性、若相，於諸法中不起想念，無所執著，如說能作。復以如是所集善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多攝取般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多，不見布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多若名、若事、若性、若相，不見四念住乃至八聖道支若名、若事、若性、若相，不見內空乃至無性自性空若名、若事、若性、若相，不見真如乃至不思議界若名、若事、若性、若相，不見苦、集、滅、道聖諦若名、若事、若性、若相，不見四靜慮、四無量、四無色定若名、若事、若性、若相，不見八解脫乃至十遍處若名、若事、若性、若相，不見淨觀地乃至如來地若名、若事、若性、若相，不見極喜地乃至法雲地若名、若事、若性、若相，不見一切陀羅尼門、三摩地門若名、若事、若性、若相，不見五眼、六神通若名、若事、若性、若相，不見如來十力乃至十八佛不共法若名、若事、若性、若相，不見三十二大士相、八十隨好若名、若事、若性、若相，不見無忘失法、恒住捨性若名、若事、若性、若相，不見一切智、道相智、一切相智若名、若事、若性、若相，不見預流果乃至獨覺菩提若名、若事、若性、若相，不見一切菩薩摩訶薩行若名、若事、若性、若相，不見諸佛無上正等菩提若名、若事、若性、若相，不見一切智智若名、若事、若性、若相，如是乃至不見一切法若名、若事、若性、若相，於諸法中不起想念，無所執著，如說能作。復以如是所集善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住精進波羅蜜多攝取般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多攝取布施、淨戒、安忍、精進、般若波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多攝取布施、淨戒、安忍、精進、般若波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，於諸有情住財、法施，謂離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入第四靜慮；於諸有情起與樂想，作意入慈無量，廣說乃至入捨無量；於諸色中起厭麁想，作意入空無邊處定，廣說乃至入滅想受定。是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，以無亂心，為諸有情宣說正法，行財、法施。是菩薩摩訶薩常自行財、法施，亦常勸他行財、法施，常無倒稱揚行財法、施法，常歡喜讚歎行財、法施者。持此善根，不求聲聞、獨覺等地，但無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多攝取布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，於諸有情住財、法施，謂離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，廣說乃至入第四靜慮；於諸有情起與樂想，作意入慈無量，廣說乃至入捨無量；於諸色中起厭麁想，作意入空無邊處定，廣說乃至入滅想受定。是菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，以無亂心，為諸有情宣說正法，行財、法施。是菩薩摩訶薩常自行財、法施，亦常勸他行財、法施，常無倒稱揚行財法、施法，常歡喜讚歎行財、法施者。持此善根，不求聲聞、獨覺等地，但無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多攝取布施波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，受持淨戒，常不發起貪俱行心、瞋俱行心、癡俱行心、害俱行心、慳俱行心、嫉俱行心及毀淨戒俱行之心，但常發起一切智智俱行作意。復持如是淨戒善根，不求聲聞、獨覺等地，但無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多攝取淨戒波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，受持淨戒，常不發起貪俱行心、瞋俱行心、癡俱行心、害俱行心、慳俱行心、嫉俱行心及毀淨戒俱行之心，但常發起一切智智俱行作意。復持如是淨戒善根，不求聲聞、獨覺等地，但無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多攝取淨戒波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修行安忍，觀色如聚沫，觀受如浮泡，觀想如陽焰，觀行如芭蕉，觀識如幻事。作是觀時，於五取蘊不堅實想，恒現在前，復作是念：『諸法皆空非我、我所，誰能割截？誰受割截？誰能毀罵？誰受毀罵？誰復於中發起瞋恨？色是誰色？受是誰受？想是誰想？行是誰行？識是誰識？』如是菩薩安住靜慮波羅蜜多，審觀法時能具安忍，復持如是所集善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多攝取安忍波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，修行安忍，觀色如聚沫，觀受如浮泡，觀想如陽焰，觀行如芭蕉，觀識如幻事。作是觀時，於五取蘊不堅實想，恒現在前，復作是念：『諸法皆空非我、我所，誰能割截？誰受割截？誰能毀罵？誰受毀罵？誰復於中發起瞋恨？色是誰色？受是誰受？想是誰想？行是誰行？識是誰識？』如是菩薩安住靜慮波羅蜜多，審觀法時能具安忍，復持如是所集善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多攝取安忍波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，發勤精進，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，住內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，具念正知，領身受樂，聖者於中能說能捨，具念樂住，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。菩薩如是修一切種靜慮、解脫、等持、等至，於中皆能不取其相，發起種種神境智通，能作無邊大神變事。或復發起天耳智通，明了清淨過人天耳，能如實聞十方世界情、非情類種種音聲。或復發起他心智通，能如實知十方世界他有情眾心、心所法。或復發起宿住智通，如實念知十方世界無量有情諸宿住事。或復發起天眼智通，明了清淨過人天眼，能如實見十方世界有情、無情種種色像，乃至業果皆如實知。是菩薩摩訶薩安住此五殊勝神通，從一佛國趣一佛國，親近供養諸佛世尊，請問如來甚深法義，廣植無量微妙善根，成熟有情、嚴淨佛土，勤修種種菩薩勝行。持此善根不求聲聞、獨覺等地，但無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多攝取精進波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，發勤精進，離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮具足住；尋伺寂靜，住內等淨，心一趣性，無尋無伺，定生喜樂，入第二靜慮具足住；離喜住捨，具念正知，領身受樂，聖者於中能說能捨，具念樂住，入第三靜慮具足住；斷樂斷苦，先喜憂沒，不苦不樂，捨念清淨，入第四靜慮具足住。菩薩如是修一切種靜慮、解脫、等持、等至，於中皆能不取其相，發起種種神境智通，能作無邊大神變事。或復發起天耳智通，明了清淨過人天耳，能如實聞十方世界情、非情類種種音聲。或復發起他心智通，能如實知十方世界他有情眾心、心所法。或復發起宿住智通，如實念知十方世界無量有情諸宿住事。或復發起天眼智通，明了清淨過人天眼，能如實見十方世界有情、無情種種色像，乃至業果皆如實知。是菩薩摩訶薩安住此五殊勝神通，從一佛國趣一佛國，親近供養諸佛世尊，請問如來甚深法義，廣植無量微妙善根，成熟有情、嚴淨佛土，勤修種種菩薩勝行。持此善根不求聲聞、獨覺等地，但無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多攝取精進波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，觀色、受、想、行、識不可得，觀眼處乃至意處不可得，觀色處乃至法處不可得，觀眼界乃至意界不可得，觀色界乃至法界不可得，觀眼識界乃至意識界不可得，觀眼觸乃至意觸不可得，觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受不可得，觀地界乃至識界不可得，觀因緣乃至增上緣不可得，觀無明乃至老死不可得，觀布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不可得，觀內空乃至無性自性空不可得，觀真如乃至不思議界不可得，觀苦、集、滅、道聖諦不可得，觀四念住乃至八聖道支不可得，觀四靜慮、四無量、四無色定不可得，觀八解脫乃至十遍處不可得，觀空、無相、無願解脫門不可得，觀淨觀地乃至如來地不可得，觀極喜地乃至法雲地不可得，觀一切陀羅尼門、三摩地門不可得，觀五眼、六神通不可得，觀如來十力乃至十八佛不共法不可得，觀三十二大士相、八十隨好不可得，觀無忘失法、恒住捨性不可得，觀一切智、道相智、一切相智不可得，觀預流果乃至獨覺菩提不可得，觀一切菩薩摩訶薩行不可得，觀諸佛無上正等菩提不可得，觀一切智智不可得，觀有為界不可得，觀無為界不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多，觀色、受、想、行、識不可得，觀眼處乃至意處不可得，觀色處乃至法處不可得，觀眼界乃至意界不可得，觀色界乃至法界不可得，觀眼識界乃至意識界不可得，觀眼觸乃至意觸不可得，觀眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受不可得，觀地界乃至識界不可得，觀因緣乃至增上緣不可得，觀無明乃至老死不可得，觀布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多不可得，觀內空乃至無性自性空不可得，觀真如乃至不思議界不可得，觀苦、集、滅、道聖諦不可得，觀四念住乃至八聖道支不可得，觀四靜慮、四無量、四無色定不可得，觀八解脫乃至十遍處不可得，觀空、無相、無願解脫門不可得，觀淨觀地乃至如來地不可得，觀極喜地乃至法雲地不可得，觀一切陀羅尼門、三摩地門不可得，觀五眼、六神通不可得，觀如來十力乃至十八佛不共法不可得，觀三十二大士相、八十隨好不可得，觀無忘失法、恒住捨性不可得，觀一切智、道相智、一切相智不可得，觀預流果乃至獨覺菩提不可得，觀一切菩薩摩訶薩行不可得，觀諸佛無上正等菩提不可得，觀一切智智不可得，觀有為界不可得，觀無為界不可得。

「如是菩薩觀一切法不可得故無作，無作故無造，無造故無生，無生故無滅，無滅故無取，無取故畢竟清淨常住無變。所以者何？以一切法若佛出世若不出世，安住法性、法界、法住，無生無滅常無變異。是菩薩摩訶薩心常無亂，恒時安住一切智智相應作意，如實觀察一切法性都無所有。復持如是所集善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多攝取般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是菩薩觀一切法不可得故無作，無作故無造，無造故無生，無生故無滅，無滅故無取，無取故畢竟清淨常住無變。所以者何？以一切法若佛出世若不出世，安住法性、法界、法住，無生無滅常無變異。是菩薩摩訶薩心常無亂，恒時安住一切智智相應作意，如實觀察一切法性都無所有。復持如是所集善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住靜慮波羅蜜多攝取般若波羅蜜多。」

具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多攝取布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具壽善現復白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多攝取布施、淨戒、安忍、精進、靜慮波羅蜜多？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀一切法空無所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告善現：「若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀一切法空無所有。」

「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀一切法空無所有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！云何菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀一切法空無所有？」

「善現！諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀內空內空性不可得，外空外空性不可得，內外空內外空性不可得，空空空空性不可得，大空大空性不可得，勝義空勝義空性不可得，有為空有為空性不可得，無為空無為空性不可得，畢竟空畢竟空性不可得，無際空無際空性不可得，散無散空散無散空性不可得，本性空本性空性不可得，自共相空自共相空性不可得，一切法空一切法空性不可得。是菩薩摩訶薩安住如是十四空中，不得色若空若不空，不得受、想、行、識若空若不空，不得眼處乃至意處若空若不空，不得色處乃至法處若空若不空，不得眼界乃至意界若空若不空，不得色界乃至法界若空若不空，不得眼識界乃至意識界若空若不空，不得眼觸乃至意觸若空若不空，不得眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若空若不空，不得地界乃至識界若空若不空，不得因緣乃至增上緣若空若不空，不得無明乃至老死若空若不空，不得布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多若空若不空，不得內空乃至無性自性空若空若不空，不得真如乃至不思議界若空若不空，不得苦、集、滅、道聖諦若空若不空，不得四念住乃至八聖道支若空若不空，不得四靜慮、四無量、四無色定若空若不空，不得八解脫乃至十遍處若空若不空，不得空、無相、無願解脫門若空若不空，不得淨觀地乃至如來地若空若不空，不得極喜地乃至法雲地若空若不空，不得一切陀羅尼門、三摩地門若空若不空，不得五眼、六神通若空若不空，不得如來十力乃至十八佛不共法若空若不空，不得三十二大士相、八十隨好若空若不空，不得無忘失法、恒住捨性若空若不空，不得一切智、道相智、一切相智若空若不空，不得預流果乃至獨覺菩提若空若不空，不得一切菩薩摩訶薩行若空若不空，不得諸佛無上正等菩提若空若不空，不得一切智智若空若不空，不得有為界若空若不空，不得無為界若空若不空。是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，於諸有情所有布施若食、若飲，及餘資具皆觀為空。若能施、若所施、若施福、若施果，如是一切亦觀為空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，觀內空內空性不可得，外空外空性不可得，內外空內外空性不可得，空空空空性不可得，大空大空性不可得，勝義空勝義空性不可得，有為空有為空性不可得，無為空無為空性不可得，畢竟空畢竟空性不可得，無際空無際空性不可得，散無散空散無散空性不可得，本性空本性空性不可得，自共相空自共相空性不可得，一切法空一切法空性不可得。是菩薩摩訶薩安住如是十四空中，不得色若空若不空，不得受、想、行、識若空若不空，不得眼處乃至意處若空若不空，不得色處乃至法處若空若不空，不得眼界乃至意界若空若不空，不得色界乃至法界若空若不空，不得眼識界乃至意識界若空若不空，不得眼觸乃至意觸若空若不空，不得眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受若空若不空，不得地界乃至識界若空若不空，不得因緣乃至增上緣若空若不空，不得無明乃至老死若空若不空，不得布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多若空若不空，不得內空乃至無性自性空若空若不空，不得真如乃至不思議界若空若不空，不得苦、集、滅、道聖諦若空若不空，不得四念住乃至八聖道支若空若不空，不得四靜慮、四無量、四無色定若空若不空，不得八解脫乃至十遍處若空若不空，不得空、無相、無願解脫門若空若不空，不得淨觀地乃至如來地若空若不空，不得極喜地乃至法雲地若空若不空，不得一切陀羅尼門、三摩地門若空若不空，不得五眼、六神通若空若不空，不得如來十力乃至十八佛不共法若空若不空，不得三十二大士相、八十隨好若空若不空，不得無忘失法、恒住捨性若空若不空，不得一切智、道相智、一切相智若空若不空，不得預流果乃至獨覺菩提若空若不空，不得一切菩薩摩訶薩行若空若不空，不得諸佛無上正等菩提若空若不空，不得一切智智若空若不空，不得有為界若空若不空，不得無為界若空若不空。是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，於諸有情所有布施若食、若飲，及餘資具皆觀為空。若能施、若所施、若施福、若施果，如是一切亦觀為空。

「菩薩爾時由住空觀，貪著、慳悋無容得起。所以者何？是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，如是分別皆不得起。如諸如來、應、正等覺無時暫起著心、慳心，此菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，著心、慳心皆永不起。當知般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩師，能令菩薩摩訶薩眾不起一切妄想分別，所行布施皆無染著。是菩薩摩訶薩持此善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多攝取布施波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩爾時由住空觀，貪著、慳悋無容得起。所以者何？是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，如是分別皆不得起。如諸如來、應、正等覺無時暫起著心、慳心，此菩薩摩訶薩亦復如是，行深般若波羅蜜多，著心、慳心皆永不起。當知般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶薩師，能令菩薩摩訶薩眾不起一切妄想分別，所行布施皆無染著。是菩薩摩訶薩持此善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多攝取布施波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多受持淨戒，一切聲聞、獨覺等心無容得起。所以者何？是菩薩摩訶薩觀諸聲聞、獨覺等地皆不可得，迴向彼心亦不可得，迴向彼地身語律儀亦不可得。是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間自離斷生命，亦勸他離斷生命，無倒稱揚離斷生命法，歡喜讚歎離斷生命者；如是乃至自離邪見，亦勸他離邪見，無倒稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒所生善根，不求三界及二乘法，但無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多攝取淨戒波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多受持淨戒，一切聲聞、獨覺等心無容得起。所以者何？是菩薩摩訶薩觀諸聲聞、獨覺等地皆不可得，迴向彼心亦不可得，迴向彼地身語律儀亦不可得。是菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間自離斷生命，亦勸他離斷生命，無倒稱揚離斷生命法，歡喜讚歎離斷生命者；如是乃至自離邪見，亦勸他離邪見，無倒稱揚離邪見法，歡喜讚歎離邪見者。是菩薩摩訶薩持此淨戒所生善根，不求三界及二乘法，但無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多攝取淨戒波羅蜜多。

「善現，若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多起隨順忍，得此忍已，常作是念：『一切法中無有一法若起若滅、若生若老、若病若死、若能罵者、若受罵者、若能謗者、若受謗者、若能割截、斫刺、打縛、惱觸、加害，若所割截、斫刺、打縛、惱觸、加害，如是一切性相皆空，不應於中妄想分別。』是菩薩摩訶薩得此忍故，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間假使一切有情之類，皆來訶毀、誹謗、凌辱，以諸刀杖瓦石塊等，損害打擲割截斫刺，乃至分解身諸支節。爾時菩薩心無變異，但作是念：『深可怪哉！諸法性中都無訶毀、誹謗、凌辱、加害等事，而諸有情妄想分別執為實有，發起種種煩惱惡業，現在當來受諸劇苦。』是菩薩摩訶薩持此善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多攝取安忍波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現，若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多起隨順忍，得此忍已，常作是念：『一切法中無有一法若起若滅、若生若老、若病若死、若能罵者、若受罵者、若能謗者、若受謗者、若能割截、斫刺、打縛、惱觸、加害，若所割截、斫刺、打縛、惱觸、加害，如是一切性相皆空，不應於中妄想分別。』是菩薩摩訶薩得此忍故，從初發心乃至安坐妙菩提座，於其中間假使一切有情之類，皆來訶毀、誹謗、凌辱，以諸刀杖瓦石塊等，損害打擲割截斫刺，乃至分解身諸支節。爾時菩薩心無變異，但作是念：『深可怪哉！諸法性中都無訶毀、誹謗、凌辱、加害等事，而諸有情妄想分別執為實有，發起種種煩惱惡業，現在當來受諸劇苦。』是菩薩摩訶薩持此善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多攝取安忍波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，為諸有情宣說正法，令住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，或令住四念住乃至八聖道支，或令得預流果乃至阿羅漢果，或令得獨覺菩提，或令得一切智智。是菩薩摩訶薩雖為此事，而不住有為界亦不住無為界，復持如是所集善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多攝取精進波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，為諸有情宣說正法，令住布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多，或令住四念住乃至八聖道支，或令得預流果乃至阿羅漢果，或令得獨覺菩提，或令得一切智智。是菩薩摩訶薩雖為此事，而不住有為界亦不住無為界，復持如是所集善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多攝取精進波羅蜜多。

「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，除佛等持，於餘一切聲聞、獨覺、菩薩等持，皆能自在隨意入出。是菩薩摩訶薩安住菩薩自在等持，於八解脫皆能自在順逆入出。何等為八？一者、有色觀諸色解脫。二者、內無色想觀外諸色解脫。三者、淨勝解身作證解脫。四者、超一切色想滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處解脫。五者、超一切空無邊處，入無邊識，識無邊處解脫。六者、超一切識無邊處，入無少所有，無所有處解脫。七者、超一切無所有處，入非有想、非無想，非想非非想處解脫。八者、超一切非想、非非想處，入滅想受定，滅想受解脫。是菩薩摩訶薩復能於九次第定，若逆若順自在入出。何等為九？謂四靜慮、四無色定、滅想受定，是名為九。是菩薩摩訶薩於八解脫、九次第定順逆入出，善成熟已，能入師子奮迅等持。云何師子奮迅等持？善現！謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，次第乃至超一切非想非非想處，入滅想受定，復從滅想受定起，還入非想非非想處定，次第乃至入初靜慮，是為師子奮迅等持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多，除佛等持，於餘一切聲聞、獨覺、菩薩等持，皆能自在隨意入出。是菩薩摩訶薩安住菩薩自在等持，於八解脫皆能自在順逆入出。何等為八？一者、有色觀諸色解脫。二者、內無色想觀外諸色解脫。三者、淨勝解身作證解脫。四者、超一切色想滅有對想，不思惟種種想，入無邊空，空無邊處解脫。五者、超一切空無邊處，入無邊識，識無邊處解脫。六者、超一切識無邊處，入無少所有，無所有處解脫。七者、超一切無所有處，入非有想、非無想，非想非非想處解脫。八者、超一切非想、非非想處，入滅想受定，滅想受解脫。是菩薩摩訶薩復能於九次第定，若逆若順自在入出。何等為九？謂四靜慮、四無色定、滅想受定，是名為九。是菩薩摩訶薩於八解脫、九次第定順逆入出，善成熟已，能入師子奮迅等持。云何師子奮迅等持？善現！謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，次第乃至超一切非想非非想處，入滅想受定，復從滅想受定起，還入非想非非想處定，次第乃至入初靜慮，是為師子奮迅等持。

「善現！是菩薩摩訶薩於此師子奮迅等持善成熟已，復入菩薩超越等持。云何菩薩超越等持？善現！謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，從初靜慮起，次第乃至入滅想受定，從滅想受定起入初靜慮，從初靜慮起入滅想受定；從滅想受定起入第二靜慮，從第二靜慮起入滅想受定；從滅想受定起入第三靜慮，從第三靜慮起入滅想受定；從滅想受定起入第四靜慮，從第四靜慮起入滅想受定；從滅想受定起入空無邊處定，從空無邊處定起入滅想受定；從滅想受定起入識無邊處定，從識無邊處定起入滅想受定；從滅想受定起入無所有處定，從無所有處定起入滅想受定；從滅想受定起入非想非非想處定，從非想非非想處定起入滅想受定；從滅想受定起復入非想非非想處定，從非想非非想處定起墮不定心；從不定心還入滅想受定，從滅想受定起住不定心；從不定心入非想非非想處定，從非想非非想處定起住不定心；從不定心入無所有處定，從無所有處定起住不定心；從不定心入識無邊處定，從識無邊處定起住不定心；從不定心入空無邊處定，從空無邊處定起住不定心；從不定心入第四靜慮，從第四靜慮起住不定心；從不定心入第三靜慮，從第三靜慮起住不定心；從不定心入第二靜慮，從第二靜慮起住不定心；從不定心入初靜慮，從初靜慮起住不定心。是為菩薩超越等持。若菩薩摩訶薩安住如是超越等持，得一切法平等實性，復持如是所集善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多攝取靜慮波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善現！是菩薩摩訶薩於此師子奮迅等持善成熟已，復入菩薩超越等持。云何菩薩超越等持？善現！謂菩薩摩訶薩離欲惡不善法，有尋有伺，離生喜樂，入初靜慮，從初靜慮起，次第乃至入滅想受定，從滅想受定起入初靜慮，從初靜慮起入滅想受定；從滅想受定起入第二靜慮，從第二靜慮起入滅想受定；從滅想受定起入第三靜慮，從第三靜慮起入滅想受定；從滅想受定起入第四靜慮，從第四靜慮起入滅想受定；從滅想受定起入空無邊處定，從空無邊處定起入滅想受定；從滅想受定起入識無邊處定，從識無邊處定起入滅想受定；從滅想受定起入無所有處定，從無所有處定起入滅想受定；從滅想受定起入非想非非想處定，從非想非非想處定起入滅想受定；從滅想受定起復入非想非非想處定，從非想非非想處定起墮不定心；從不定心還入滅想受定，從滅想受定起住不定心；從不定心入非想非非想處定，從非想非非想處定起住不定心；從不定心入無所有處定，從無所有處定起住不定心；從不定心入識無邊處定，從識無邊處定起住不定心；從不定心入空無邊處定，從空無邊處定起住不定心；從不定心入第四靜慮，從第四靜慮起住不定心；從不定心入第三靜慮，從第三靜慮起住不定心；從不定心入第二靜慮，從第二靜慮起住不定心；從不定心入初靜慮，從初靜慮起住不定心。是為菩薩超越等持。若菩薩摩訶薩安住如是超越等持，得一切法平等實性，復持如是所集善根，以無所得而為方便，與諸有情同共迴向一切智智，於迴向時無二心轉，謂誰迴向？何所迴向？善現！是為菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多攝取靜慮波羅蜜多。」